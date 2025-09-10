Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Eylül 2025

10 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:28 10-09-2025 39,19111 28,17556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 10-09-2025 39,17667 28,24889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:40 10-09-2025 39,11389 28,2775 6,86 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:53 10-09-2025 39,20306 28,25278 7,74 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:53 10-09-2025 39,1795 28,228 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:18 10-09-2025 39,23028 28,17472 8,65 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:18 10-09-2025 39,2157 28,123 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:28 10-09-2025 39,21556 28,17 8,94 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:28 10-09-2025 39,2082 28,1452 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:54 10-09-2025 39,20139 28,09083 11,62 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:54 10-09-2025 39,1637 28,087 9,5 1,6
Vezirköprü (Samsun) 00:18:18 10-09-2025 41,07778 35,41028 7,02 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:33 10-09-2025 39,15528 28,2575 7 0,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:33 10-09-2025 39,151 28,2568 16,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:28 10-09-2025 39,2175 28,15444 7 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:27 10-09-2025 39,2457 28,1918 16,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:59 10-09-2025 39,19111 28,15972 6,92 0,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:58 10-09-2025 39,1708 28,2002 15,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:40 10-09-2025 39,15056 28,14028 7 1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 00:08:40 10-09-2025 39,108 28,0673 19 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:24 10-09-2025 39,21778 28,15194 5,08 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:23 10-09-2025 39,2155 28,1517 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:00 10-09-2025 39,14111 28,19056 7 0,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:59 10-09-2025 39,144 28,1387 12,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:06 09-09-2025 39,23417 28,15556 8,45 0,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:06 09-09-2025 39,2397 28,0977 11,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:38 09-09-2025 39,16972 28,18167 6,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:38 09-09-2025 39,1648 28,1665 13,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:55 09-09-2025 39,25694 28,11972 7 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:54 09-09-2025 39,2453 28,0458 5,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:54 09-09-2025 39,20917 28,27417 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:54 09-09-2025 39,1482 28,2968 5,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:22 09-09-2025 39,26722 28,08528 7 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:22 09-09-2025 39,2467 28,0747 6,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:50 09-09-2025 39,17556 28,24611 6,58 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:50 09-09-2025 39,179 28,2688 9,4 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:03 09-09-2025 39,1795 28,2342 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:02 09-09-2025 39,18528 28,25194 5,61 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:26 09-09-2025 39,17167 28,15056 7,41 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:26 09-09-2025 39,1583 28,1348 9,5 1,7
Sincik (Adıyaman) 22:44:26 09-09-2025 38,10722 38,46583 7 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:26 09-09-2025 38,129 38,4592 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:14 09-09-2025 39,18639 28,25556 6,61 0,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:14 09-09-2025 39,1795 28,264 5,4 1,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:56 09-09-2025 39,2143 28,3562 20,9 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:00 09-09-2025 39,2178 28,1315 11,6 1,1
Haseke (Suriye) - [88.59 km] Nusaybin (Mardin) 22:40:25 09-09-2025 36,27278 41,12194 25,31 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:51 09-09-2025 39,18667 28,12583 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:51 09-09-2025 39,169 28,1167 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:53 09-09-2025 39,21028 28,26556 6,61 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:53 09-09-2025 39,174 28,2513 11,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:40 09-09-2025 39,22417 28,18556 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:40 09-09-2025 39,2125 28,1605 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:05 09-09-2025 39,18333 28,25278 5,16 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:05 09-09-2025 39,165 28,244 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:16 09-09-2025 39,2075 28,25 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:16 09-09-2025 39,1713 28,2482 11,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:11 09-09-2025 39,20167 28,25222 5,14 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:11 09-09-2025 39,1593 28,2345 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:52 09-09-2025 39,16306 28,1625 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:51 09-09-2025 39,196 28,185 15,2 1,1
Saimbeyli (Adana) 21:05:56 09-09-2025 37,77056 36,19222 6,99 3,5
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 21:05:55 09-09-2025 37,7515 36,1602 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:11 09-09-2025 39,22611 28,13444 6,52 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:11 09-09-2025 39,1997 28,0995 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:54 09-09-2025 39,20056 28,22278 5,23 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:54 09-09-2025 39,1645 28,2552 13,3 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.57 km] Menemen (İzmir) 20:40:09 09-09-2025 38,49 26,86333 6 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 20:40:08 09-09-2025 38,4697 26,7945 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:13 09-09-2025 39,15 28,15667 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:13 09-09-2025 39,1278 28,1433 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:39 09-09-2025 39,18667 28,23917 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:38 09-09-2025 39,1685 28,292 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:31 09-09-2025 39,18528 28,2375 5 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:31 09-09-2025 39,172 28,2455 16 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:00 09-09-2025 39,19917 28,13444 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:00 09-09-2025 39,1645 28,1053 11,2 1,6
Seydikemer (Muğla) 20:26:40 09-09-2025 36,43194 29,15556 6,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:37 09-09-2025 39,15472 28,20139 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:37 09-09-2025 39,1613 28,1785 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:53 09-09-2025 39,18722 28,18528 4,54 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:52 09-09-2025 39,1638 28,1738 13,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:54 09-09-2025 39,21639 28,18917 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:54 09-09-2025 39,1947 28,1538 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:46 09-09-2025 39,22889 28,18972 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:46 09-09-2025 39,1977 28,1588 7,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:59 09-09-2025 39,18639 28,24167 5,57 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:59 09-09-2025 39,1667 28,2373 10,7 2,6
Ege Denizi - [22.11 km] Seferihisar (İzmir) 19:52:12 09-09-2025 37,89028 26,81083 8,53 1,5
EGE DENIZI 19:52:11 09-09-2025 37,845 26,814 11,7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:50:52 09-09-2025 37,53 37,25611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:05 09-09-2025 39,15111 28,18611 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:05 09-09-2025 39,1462 28,164 12,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:43 09-09-2025 39,16472 28,19028 5,04 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:43 09-09-2025 39,1327 28,1702 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:32 09-09-2025 39,16139 28,19111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:01 09-09-2025 39,22611 28,18472 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:01 09-09-2025 39,1868 28,1773 9,1 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:23:58 09-09-2025 37,5375 37,2375 7 1,2
Köprüköy (Erzurum) 19:22:19 09-09-2025 39,80639 41,94194 15,77 2,3
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 19:22:19 09-09-2025 39,7877 41,864 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:22 09-09-2025 39,24083 28,10583 7 1
GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA) 19:21:21 09-09-2025 39,22 27,8862 21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:18 09-09-2025 39,15111 28,25889 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:12:27 09-09-2025 39,1427 28,2133 17,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:12:26 09-09-2025 39,18444 28,25389 6,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:35 09-09-2025 39,19194 28,26028 4,59 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:34 09-09-2025 39,1815 28,2522 8,4 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:24 09-09-2025 39,1857 28,1847 12,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:23 09-09-2025 39,21972 28,12472 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:47 09-09-2025 39,18889 28,23944 6,62 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:47 09-09-2025 39,1815 28,2453 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:37 09-09-2025 39,17722 28,26 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:36 09-09-2025 39,1942 28,2348 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:41 09-09-2025 39,19722 28,25306 5,74 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:41 09-09-2025 39,1763 28,238 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:30 09-09-2025 39,26083 28,05778 5,82 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:30 09-09-2025 39,2312 28,0235 11,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:44 09-09-2025 39,19028 28,17722 10,51 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:44 09-09-2025 39,1528 28,1577 10,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:52 09-09-2025 39,20222 28,10917 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:52 09-09-2025 39,1702 28,0858 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:06 09-09-2025 39,17611 28,2575 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:05 09-09-2025 39,2103 28,2508 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:48 09-09-2025 39,21611 28,16306 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:14 09-09-2025 39,20278 28,25889 5,59 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:14 09-09-2025 39,1768 28,236 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:05 09-09-2025 39,1725 28,23667 5,87 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:04 09-09-2025 39,1652 28,217 17,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:05 09-09-2025 39,20361 28,22722 5,94 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:05 09-09-2025 39,1715 28,2398 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:30 09-09-2025 39,20194 28,25 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:30 09-09-2025 39,1538 28,2078 9,4 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:11 09-09-2025 39,1305 28,2998 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:10 09-09-2025 39,17639 28,24278 4,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:48 09-09-2025 39,18528 28,23444 6,97 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:47 09-09-2025 39,2528 28,2498 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:58 09-09-2025 39,19139 28,26139 5,78 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:58 09-09-2025 39,1707 28,2287 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:54 09-09-2025 39,18889 28,2475 5,8 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:54 09-09-2025 39,1602 28,2413 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:13 09-09-2025 39,18556 28,19389 6,49 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:13 09-09-2025 39,196 28,1738 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:36 09-09-2025 39,26 28,17111 7 1
Merkez (Elazığ) 18:04:24 09-09-2025 38,73083 38,90917 10,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:58 09-09-2025 39,18389 28,24 6,06 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:58 09-09-2025 39,1735 28,2363 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:13 09-09-2025 39,185 28,20056 4,15 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:12 09-09-2025 39,1647 28,1272 12,5 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:16 09-09-2025 39,1232 28,1733 3,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:15 09-09-2025 39,17444 28,27167 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:56 09-09-2025 39,16528 28,25 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:55 09-09-2025 39,1672 28,2322 16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:43 09-09-2025 39,15861 28,16306 8,49 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:43 09-09-2025 39,1658 28,1443 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:48 09-09-2025 39,14667 28,14333 5,37 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:48 09-09-2025 39,135 28,1565 10,4 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:27 09-09-2025 39,2247 28,1908 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:26 09-09-2025 39,25361 28,20889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:09 09-09-2025 39,1975 28,24056 11,16 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:09 09-09-2025 39,1708 28,2663 10,7 2
KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 17:18:07 09-09-2025 39,0292 27,8227 4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:14 09-09-2025 39,1337 28,1212 19,3 1,3
Yüksekova (Hakkari) 17:00:55 09-09-2025 37,59556 43,9975 7 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:12 09-09-2025 39,106 28,2682 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:11 09-09-2025 39,17861 28,25722 7 1,1
Gölhisar (Burdur) 16:57:01 09-09-2025 37,05944 29,51056 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:35 09-09-2025 39,167 28,21 7,7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:53:23 09-09-2025 37,47028 37,1725 5,82 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:53 09-09-2025 39,1828 28,2733 5,6 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:20 09-09-2025 39,152 28,255 11,4 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:11 09-09-2025 39,1173 28,2047 4,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:50 09-09-2025 39,18833 28,25111 6,54 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:50 09-09-2025 39,1927 28,243 7,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:21 09-09-2025 39,19611 28,25639 6,69 3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:21 09-09-2025 39,1837 28,2342 10,7 3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:32:05 09-09-2025 37,92972 36,63 12,89 2,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 16:32:05 09-09-2025 37,8902 36,6622 4,8 2,4
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:30:39 09-09-2025 39,503 28,0427 8,9 1,8
ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:29:42 09-09-2025 39,5478 28,034 3,4 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 16:29:41 09-09-2025 39,53389 28,05889 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:19 09-09-2025 39,24056 28,1225 2,9 0,9
Simav (Kütahya) 16:13:55 09-09-2025 39,27028 28,97806 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:13:55 09-09-2025 39,2355 28,9582 5,3 1,5
AKCA-KALE (MALATYA) 15:56:59 09-09-2025 38,3513 38,8823 5 1,9
GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) 15:38:57 09-09-2025 38,4542 29,1327 15,7 1,1
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 15:16:06 09-09-2025 36,2442 33,6587 0 1
Merkez (Bayburt) 15:02:51 09-09-2025 40,30528 40,21528 4,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:02 09-09-2025 39,27972 28,15667 7 1,1
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) 14:40:41 09-09-2025 39,5553 28,0812 1,3 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:38:23 09-09-2025 37,93194 36,66139 7 3,3
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 14:38:22 09-09-2025 37,9385 36,6283 5 3,2
Ege Denizi - [07.17 km] Datça (Muğla) 14:32:25 09-09-2025 36,7625 27,44861 6,99 0,8
Tuşba (Van) 14:28:55 09-09-2025 38,74111 43,29444 7 2,5
DEGIRMENKOY-(VAN) REVIZE01 (2025.09.09 14:28:53) 14:28:53 09-09-2025 38,5282 43,4917 27,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:05 09-09-2025 39,19056 28,10361 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:28:04 09-09-2025 39,1885 28,1643 10,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:57 09-09-2025 39,25 28,11972 7,01 3,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:57 09-09-2025 39,2518 28,09 12,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:00 09-09-2025 39,19778 28,26028 10,98 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 14:13:00) 14:13:00 09-09-2025 39,1963 28,2232 9,9 1,6
Tuşba (Van) 14:07:33 09-09-2025 38,72028 43,30278 7 2,2
AGARTI-(VAN) 14:07:31 09-09-2025 38,7197 43,2375 2,3 2,3
Tuşba (Van) 14:05:43 09-09-2025 38,70833 43,22083 7 2,3
ATMACA-(VAN) 14:05:42 09-09-2025 38,7193 43,2428 4,6 2,3
Köprüköy (Erzurum) 14:02:50 09-09-2025 39,93611 42,00972 7 2,3
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 14:02:50 09-09-2025 39,7902 41,9242 8,5 2,1
UGUMU-PASINLER (ERZURUM) 14:00:30 09-09-2025 40,0137 41,7322 37,7 1,8
Oltu (Erzurum) 14:00:28 09-09-2025 40,49528 41,92083 7 2,2
Köprüköy (Erzurum) 13:55:07 09-09-2025 39,80222 41,95944 6,87 3
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) 13:55:06 09-09-2025 39,7878 41,9558 1,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:44 09-09-2025 39,18806 28,1275 8,17 0,7
Karayazı (Erzurum) 13:41:08 09-09-2025 39,60222 41,95639 7,56 2,2
ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM) 13:41:06 09-09-2025 39,7093 41,8072 11,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:58 09-09-2025 39,25361 28,10083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:50 09-09-2025 39,20361 28,13417 7 0,8
Köprüköy (Erzurum) 13:31:36 09-09-2025 39,80556 41,97028 6,96 2,4
KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.09.09 13:31:36) 13:31:36 09-09-2025 39,8325 41,8492 6,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:34 09-09-2025 39,27583 28,12611 7 1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:32 09-09-2025 39,2527 27,9848 5 1,2
Merkez (Kırşehir) 13:18:34 09-09-2025 39,24972 34,14083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:26 09-09-2025 39,26667 28,23583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:20 09-09-2025 39,17667 28,24167 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:57 09-09-2025 39,46194 28,08389 7,16 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 13:06:57) 13:06:57 09-09-2025 39,4937 28,1365 7,7 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:30 09-09-2025 39,69083 29,45361 7 0,8
Kırkağaç (Manisa) 12:53:09 09-09-2025 39,20889 27,80944 7,1 1,2
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 12:53:09 09-09-2025 39,1735 27,7667 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:15 09-09-2025 39,26694 28,07444 7,61 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:15 09-09-2025 39,2485 28,043 7,9 2,1
Bala (Ankara) 12:39:07 09-09-2025 39,34361 33,38333 8,11 1,2
KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) 12:39:06 09-09-2025 39,3075 33,4668 6,2 1,5
Eşme (Uşak) 12:13:04 09-09-2025 38,46972 29,03861 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:13 09-09-2025 39,1895 28,0792 14,4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 12:00:16 09-09-2025 38,14194 36,59944 5,8 2,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:00:16 09-09-2025 38,1312 36,6227 5 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 11:57:58 09-09-2025 38,15972 36,60056 7,05 2,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.09.09 11:57:58) 11:57:58 09-09-2025 38,1182 36,5922 1,1 2,4
Selçuklu (Konya) 11:40:34 09-09-2025 38,09722 32,65861 5 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:20 09-09-2025 39,22194 28,08972 8,81 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:30:20 09-09-2025 39,2242 27,9738 7,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:27:52 09-09-2025 39,21778 28,18861 5,27 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:27:51 09-09-2025 39,1865 28,0703 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:41 09-09-2025 39,17111 28,25056 7,01 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:39 09-09-2025 39,2135 28,0668 20,8 1,3
Pütürge (Malatya) 10:47:24 09-09-2025 38,22417 38,70694 6,91 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:57 09-09-2025 39,18861 28,15639 7 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:56 09-09-2025 39,249 28,0817 10,9 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:36:22 09-09-2025 37,37639 37,01333 10,47 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:33:59 09-09-2025 39,1838 28,246 9,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:58 09-09-2025 39,19389 28,24722 6,89 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:50 09-09-2025 39,175 28,16778 7,93 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:50 09-09-2025 39,1573 28,1467 10,7 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:21 09-09-2025 39,1525 28,2588 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:40 09-09-2025 39,19 28,21611 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:40 09-09-2025 39,1788 28,1963 12,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:18 09-09-2025 39,16028 28,1675 10,51 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:18 09-09-2025 39,1653 28,1585 8,9 2,2
Aydıntepe (Bayburt) 10:19:47 09-09-2025 40,36361 40,21472 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:04 09-09-2025 39,19083 28,22417 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:04 09-09-2025 39,1682 28,1485 10,9 1,3
Orhaneli (Bursa) 10:10:46 09-09-2025 39,82361 28,97833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:07 09-09-2025 39,17111 28,16861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:42 09-09-2025 39,18778 28,1525 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:00 09-09-2025 39,18639 28,25222 7 1,2
Oltu (Erzurum) 09:48:28 09-09-2025 40,49389 41,92806 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:03 09-09-2025 39,18611 28,23694 6,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:13 09-09-2025 39,19389 28,25778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:27 09-09-2025 39,12417 28,13889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:16 09-09-2025 39,23139 28,17639 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:15 09-09-2025 39,2208 28,196 9,3 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:35 09-09-2025 39,1595 28,2258 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:34 09-09-2025 39,19167 28,24167 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:14 09-09-2025 39,1507 28,2373 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:13 09-09-2025 39,19333 28,23556 6,2 1,7
Ege Denizi - [20.37 km] Seferihisar (İzmir) 09:15:42 09-09-2025 37,91 26,80333 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.09.09 09:15:42) 09:15:42 09-09-2025 37,9122 26,8433 15,1 2
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 09:14:03 09-09-2025 38,9533 28,222 22,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:01 09-09-2025 39,19167 28,23417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:15 09-09-2025 39,17917 28,23611 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:12:15 09-09-2025 39,1358 28,2055 17,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:32 09-09-2025 39,19194 28,23583 6,27 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:32 09-09-2025 39,1602 28,2013 22,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:37 09-09-2025 39,23972 28,1375 7 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:36 09-09-2025 39,303 28,1215 16,9 1,4
Merkez (Şırnak) 09:08:17 09-09-2025 37,5925 42,3425 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:43 09-09-2025 39,19222 28,23944 6,93 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:43 09-09-2025 39,1417 28,2592 19,2 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:14 09-09-2025 39,2023 28,0737 15 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:13 09-09-2025 39,26556 28,21028 6,34 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:20 09-09-2025 39,125 28,27417 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:19 09-09-2025 39,1383 28,21 21,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:14 09-09-2025 39,18 28,16028 7 1,1
Pütürge (Malatya) 08:45:35 09-09-2025 38,26222 38,78694 7,12 1
Ilgın (Konya) 08:40:12 09-09-2025 38,14167 32,09444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:22 09-09-2025 39,17639 28,15028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:45 09-09-2025 39,22472 28,18889 7 1
Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ) 08:18:03 09-09-2025 38,46972 39,38361 8,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:24 09-09-2025 39,24333 28,12833 6,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:18 09-09-2025 39,18139 28,17833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:28 09-09-2025 39,18333 28,13583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:04 09-09-2025 39,19639 28,14306 4,65 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:41:30 09-09-2025 39,1275 28,1827 11,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:29 09-09-2025 39,18417 28,19056 6,75 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:43 09-09-2025 39,205 28,14694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:28 09-09-2025 39,17417 28,15778 7,25 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:28 09-09-2025 39,1755 28,14 11,3 2,1
Elmadağ (Ankara) 07:23:19 09-09-2025 39,87611 33,19194 7 1,6
TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) 07:23:19 09-09-2025 39,79 33,1157 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:54 09-09-2025 39,22222 28,19194 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:53 09-09-2025 39,1915 28,159 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:29 09-09-2025 39,21611 28,1875 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:28 09-09-2025 39,216 28,1657 13,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:39 09-09-2025 39,22333 28,0875 4,96 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:39 09-09-2025 39,2128 28,0493 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:01 09-09-2025 39,20028 28,25722 8,25 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:33 09-09-2025 39,15306 28,20444 7 1,1
Eleşkirt (Ağrı) 06:44:55 09-09-2025 39,78889 42,505 16,19 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:00 09-09-2025 39,22667 28,22111 4,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:21 09-09-2025 39,19694 28,2525 4,57 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:51 09-09-2025 39,19528 28,25111 7,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:59 09-09-2025 39,20556 28,13583 4,62 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:45 09-09-2025 39,2175 28,08528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:22 09-09-2025 39,1925 28,2575 5,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:55 09-09-2025 39,23778 28,20333 5,29 0,9
Hazar Gölü - [06.13 km] Merkez (Elazığ) 06:14:15 09-09-2025 38,47806 39,38694 7 1,4
CEVIZDERE-(ELAZIG) 06:14:13 09-09-2025 38,5135 39,3795 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:36 09-09-2025 39,1775 28,21111 4,94 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:36 09-09-2025 39,1708 28,1873 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:00 09-09-2025 39,18556 28,17222 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:00 09-09-2025 39,162 28,1563 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:39 09-09-2025 39,25611 28,11639 6,02 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:39 09-09-2025 39,234 28,0483 12 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:08 09-09-2025 39,2165 28,0493 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:07 09-09-2025 39,23111 28,07611 7,05 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 05:50:19 09-09-2025 39,0575 28,1267 15,7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:16 09-09-2025 39,1783 28,2468 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:15 09-09-2025 39,18417 28,2525 6,37 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:23 09-09-2025 39,23861 28,09333 4,43 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:23 09-09-2025 39,2363 28,0638 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:41 09-09-2025 39,18583 28,23611 8,04 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:41 09-09-2025 39,1715 28,231 10,4 2,2
Pütürge (Malatya) 05:30:34 09-09-2025 38,23833 38,60028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:22 09-09-2025 39,17 28,18417 6,43 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:44 09-09-2025 39,17611 28,18889 9,73 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:55 09-09-2025 39,22861 28,18028 7 0,9
Ege Denizi - [26.16 km] Seferihisar (İzmir) 05:17:50 09-09-2025 37,83833 26,8775 9,37 2,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 05:17:50 09-09-2025 37,834 26,8618 5,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:30 09-09-2025 39,18417 28,13833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:39 09-09-2025 39,17806 28,15194 8,28 1,1
Doğanşehir (Malatya) 04:42:31 09-09-2025 38,1675 37,84278 10,51 1,5
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:42:30 09-09-2025 38,155 37,8082 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:38:26 09-09-2025 38,175 37,8425 11,05 2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:38:25 09-09-2025 38,1563 37,8177 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:15 09-09-2025 39,18833 28,25278 7 1
Merkez (Bingöl) 04:36:03 09-09-2025 39,04194 40,49889 7 1,7
AGACYOLU-(BINGOL) 04:36:03 09-09-2025 38,9867 40,5158 5,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:47 09-09-2025 39,17278 28,23361 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:32 09-09-2025 39,15389 28,17333 4,36 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 09-09-2025 39,1647 28,1503 15,4 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:42 09-09-2025 39,2253 28,0675 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:41 09-09-2025 39,23528 28,09611 9,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:23 09-09-2025 39,19194 28,09583 5,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:07 09-09-2025 39,20194 28,19083 4,69 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:07 09-09-2025 39,1893 28,1915 13,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:50 09-09-2025 39,18917 28,26361 7,1 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:50 09-09-2025 39,0978 28,1597 10,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:55 09-09-2025 39,1763 28,1958 10,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:54 09-09-2025 39,15028 28,26 7,34 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:55 09-09-2025 39,16528 28,26194 6,77 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:55 09-09-2025 39,1875 28,234 8,9 2,6
AKBAS-BALYA (BALIKESIR) 03:19:26 09-09-2025 39,6448 27,5197 15,3 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:21 09-09-2025 39,2235 28,1015 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:20 09-09-2025 39,19611 28,15694 5,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:11 09-09-2025 39,18361 28,17583 11,53 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:11 09-09-2025 39,2572 28,0482 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:11 09-09-2025 39,1575 28,185 9,25 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:11 09-09-2025 39,1757 28,1655 9,2 2
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 02:59:37 09-09-2025 39,1742 26,8128 3,2 2,1
Dikili (İzmir) 02:59:36 09-09-2025 39,20111 26,83222 10,77 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:12 09-09-2025 39,1827 28,2497 8,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:11 09-09-2025 39,18806 28,26333 12,89 2,3
AKDENIZ 02:54:24 09-09-2025 35,6977 31,487 9,3 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:55 09-09-2025 39,1817 28,1213 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:54 09-09-2025 39,14889 28,16361 6,76 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:54 09-09-2025 39,19194 28,25167 5,17 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:54 09-09-2025 39,1858 28,239 12,4 2,3
Doğanşehir (Malatya) 02:14:25 09-09-2025 38,07389 37,93389 8,84 1,6
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:14:25 09-09-2025 38,056 37,9028 9 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:56 09-09-2025 39,2065 28,182 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:55 09-09-2025 39,18833 28,12583 6,11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:58 09-09-2025 39,17889 28,19167 6,99 1,1
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 02:04:32 09-09-2025 36,8907 29,0017 7,9 1,7
Dalaman (Muğla) 02:04:31 09-09-2025 36,88361 29,00083 12,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:19 09-09-2025 39,23139 28,20472 7 1,3
Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir) 01:47:46 09-09-2025 37,85389 26,86111 6,87 3,4
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 01:47:46 09-09-2025 37,8417 26,8625 6,4 3,6
