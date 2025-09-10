Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri
10 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 10-09-2025
|39,19111
|28,17556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:38 10-09-2025
|39,17667
|28,24889
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 10-09-2025
|39,11389
|28,2775
|6,86
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:53 10-09-2025
|39,20306
|28,25278
|7,74
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:53 10-09-2025
|39,1795
|28,228
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:26:18 10-09-2025
|39,23028
|28,17472
|8,65
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:26:18 10-09-2025
|39,2157
|28,123
|8,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:22:28 10-09-2025
|39,21556
|28,17
|8,94
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:28 10-09-2025
|39,2082
|28,1452
|7,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:54 10-09-2025
|39,20139
|28,09083
|11,62
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:20:54 10-09-2025
|39,1637
|28,087
|9,5
|1,6
|Vezirköprü (Samsun)
|00:18:18 10-09-2025
|41,07778
|35,41028
|7,02
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:15:33 10-09-2025
|39,15528
|28,2575
|7
|0,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:15:33 10-09-2025
|39,151
|28,2568
|16,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:28 10-09-2025
|39,2175
|28,15444
|7
|0,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:13:27 10-09-2025
|39,2457
|28,1918
|16,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:10:59 10-09-2025
|39,19111
|28,15972
|6,92
|0,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:10:58 10-09-2025
|39,1708
|28,2002
|15,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:08:40 10-09-2025
|39,15056
|28,14028
|7
|1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|00:08:40 10-09-2025
|39,108
|28,0673
|19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:24 10-09-2025
|39,21778
|28,15194
|5,08
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:07:23 10-09-2025
|39,2155
|28,1517
|9,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:00 10-09-2025
|39,14111
|28,19056
|7
|0,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:05:59 10-09-2025
|39,144
|28,1387
|12,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:56:06 09-09-2025
|39,23417
|28,15556
|8,45
|0,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:06 09-09-2025
|39,2397
|28,0977
|11,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:38 09-09-2025
|39,16972
|28,18167
|6,7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:38 09-09-2025
|39,1648
|28,1665
|13,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:55 09-09-2025
|39,25694
|28,11972
|7
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:54 09-09-2025
|39,2453
|28,0458
|5,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:16:54 09-09-2025
|39,20917
|28,27417
|7
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:16:54 09-09-2025
|39,1482
|28,2968
|5,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:22 09-09-2025
|39,26722
|28,08528
|7
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:22 09-09-2025
|39,2467
|28,0747
|6,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:50 09-09-2025
|39,17556
|28,24611
|6,58
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:50 09-09-2025
|39,179
|28,2688
|9,4
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:01:03 09-09-2025
|39,1795
|28,2342
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:01:02 09-09-2025
|39,18528
|28,25194
|5,61
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:26 09-09-2025
|39,17167
|28,15056
|7,41
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:26 09-09-2025
|39,1583
|28,1348
|9,5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|22:44:26 09-09-2025
|38,10722
|38,46583
|7
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:44:26 09-09-2025
|38,129
|38,4592
|11,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:14 09-09-2025
|39,18639
|28,25556
|6,61
|0,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:14 09-09-2025
|39,1795
|28,264
|5,4
|1,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:56 09-09-2025
|39,2143
|28,3562
|20,9
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:00 09-09-2025
|39,2178
|28,1315
|11,6
|1,1
|Haseke (Suriye) - [88.59 km] Nusaybin (Mardin)
|22:40:25 09-09-2025
|36,27278
|41,12194
|25,31
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:36:51 09-09-2025
|39,18667
|28,12583
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:36:51 09-09-2025
|39,169
|28,1167
|9,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:53 09-09-2025
|39,21028
|28,26556
|6,61
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:53 09-09-2025
|39,174
|28,2513
|11,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:40 09-09-2025
|39,22417
|28,18556
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:40 09-09-2025
|39,2125
|28,1605
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:05 09-09-2025
|39,18333
|28,25278
|5,16
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:05 09-09-2025
|39,165
|28,244
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:16 09-09-2025
|39,2075
|28,25
|7
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:16 09-09-2025
|39,1713
|28,2482
|11,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:11 09-09-2025
|39,20167
|28,25222
|5,14
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:11 09-09-2025
|39,1593
|28,2345
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:52 09-09-2025
|39,16306
|28,1625
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:11:51 09-09-2025
|39,196
|28,185
|15,2
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|21:05:56 09-09-2025
|37,77056
|36,19222
|6,99
|3,5
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:05:55 09-09-2025
|37,7515
|36,1602
|5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:11 09-09-2025
|39,22611
|28,13444
|6,52
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:11 09-09-2025
|39,1997
|28,0995
|7,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:43:54 09-09-2025
|39,20056
|28,22278
|5,23
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:43:54 09-09-2025
|39,1645
|28,2552
|13,3
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.57 km] Menemen (İzmir)
|20:40:09 09-09-2025
|38,49
|26,86333
|6
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:40:08 09-09-2025
|38,4697
|26,7945
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:13 09-09-2025
|39,15
|28,15667
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:13 09-09-2025
|39,1278
|28,1433
|13,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:39 09-09-2025
|39,18667
|28,23917
|7
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:38 09-09-2025
|39,1685
|28,292
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:31 09-09-2025
|39,18528
|28,2375
|5
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:31 09-09-2025
|39,172
|28,2455
|16
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:00 09-09-2025
|39,19917
|28,13444
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:00 09-09-2025
|39,1645
|28,1053
|11,2
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|20:26:40 09-09-2025
|36,43194
|29,15556
|6,75
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:37 09-09-2025
|39,15472
|28,20139
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:37 09-09-2025
|39,1613
|28,1785
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:53 09-09-2025
|39,18722
|28,18528
|4,54
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:52 09-09-2025
|39,1638
|28,1738
|13,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:54 09-09-2025
|39,21639
|28,18917
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:54 09-09-2025
|39,1947
|28,1538
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:46 09-09-2025
|39,22889
|28,18972
|7
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:46 09-09-2025
|39,1977
|28,1588
|7,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:59 09-09-2025
|39,18639
|28,24167
|5,57
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:59 09-09-2025
|39,1667
|28,2373
|10,7
|2,6
|Ege Denizi - [22.11 km] Seferihisar (İzmir)
|19:52:12 09-09-2025
|37,89028
|26,81083
|8,53
|1,5
|EGE DENIZI
|19:52:11 09-09-2025
|37,845
|26,814
|11,7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:50:52 09-09-2025
|37,53
|37,25611
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:48:05 09-09-2025
|39,15111
|28,18611
|7
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:48:05 09-09-2025
|39,1462
|28,164
|12,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:43 09-09-2025
|39,16472
|28,19028
|5,04
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:43 09-09-2025
|39,1327
|28,1702
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:32 09-09-2025
|39,16139
|28,19111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:01 09-09-2025
|39,22611
|28,18472
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:01 09-09-2025
|39,1868
|28,1773
|9,1
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:23:58 09-09-2025
|37,5375
|37,2375
|7
|1,2
|Köprüköy (Erzurum)
|19:22:19 09-09-2025
|39,80639
|41,94194
|15,77
|2,3
|SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
|19:22:19 09-09-2025
|39,7877
|41,864
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:22 09-09-2025
|39,24083
|28,10583
|7
|1
|GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|19:21:21 09-09-2025
|39,22
|27,8862
|21
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:18 09-09-2025
|39,15111
|28,25889
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:12:27 09-09-2025
|39,1427
|28,2133
|17,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:12:26 09-09-2025
|39,18444
|28,25389
|6,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:35 09-09-2025
|39,19194
|28,26028
|4,59
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:11:34 09-09-2025
|39,1815
|28,2522
|8,4
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:09:24 09-09-2025
|39,1857
|28,1847
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:09:23 09-09-2025
|39,21972
|28,12472
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:05:47 09-09-2025
|39,18889
|28,23944
|6,62
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:05:47 09-09-2025
|39,1815
|28,2453
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:37 09-09-2025
|39,17722
|28,26
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:36 09-09-2025
|39,1942
|28,2348
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:53:41 09-09-2025
|39,19722
|28,25306
|5,74
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:53:41 09-09-2025
|39,1763
|28,238
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:30 09-09-2025
|39,26083
|28,05778
|5,82
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:30 09-09-2025
|39,2312
|28,0235
|11,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:44:44 09-09-2025
|39,19028
|28,17722
|10,51
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:44:44 09-09-2025
|39,1528
|28,1577
|10,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:52 09-09-2025
|39,20222
|28,10917
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:52 09-09-2025
|39,1702
|28,0858
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:06 09-09-2025
|39,17611
|28,2575
|7
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:05 09-09-2025
|39,2103
|28,2508
|10,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:39:48 09-09-2025
|39,21611
|28,16306
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:36:14 09-09-2025
|39,20278
|28,25889
|5,59
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:36:14 09-09-2025
|39,1768
|28,236
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:05 09-09-2025
|39,1725
|28,23667
|5,87
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:04 09-09-2025
|39,1652
|28,217
|17,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:30:05 09-09-2025
|39,20361
|28,22722
|5,94
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:30:05 09-09-2025
|39,1715
|28,2398
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:30 09-09-2025
|39,20194
|28,25
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:30 09-09-2025
|39,1538
|28,2078
|9,4
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:11 09-09-2025
|39,1305
|28,2998
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:10 09-09-2025
|39,17639
|28,24278
|4,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:48 09-09-2025
|39,18528
|28,23444
|6,97
|1,4
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:22:47 09-09-2025
|39,2528
|28,2498
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:58 09-09-2025
|39,19139
|28,26139
|5,78
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:58 09-09-2025
|39,1707
|28,2287
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:16:54 09-09-2025
|39,18889
|28,2475
|5,8
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:16:54 09-09-2025
|39,1602
|28,2413
|8,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:16:13 09-09-2025
|39,18556
|28,19389
|6,49
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:16:13 09-09-2025
|39,196
|28,1738
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:36 09-09-2025
|39,26
|28,17111
|7
|1
|Merkez (Elazığ)
|18:04:24 09-09-2025
|38,73083
|38,90917
|10,06
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:58 09-09-2025
|39,18389
|28,24
|6,06
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:58 09-09-2025
|39,1735
|28,2363
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:01:13 09-09-2025
|39,185
|28,20056
|4,15
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:01:12 09-09-2025
|39,1647
|28,1272
|12,5
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:16 09-09-2025
|39,1232
|28,1733
|3,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:15 09-09-2025
|39,17444
|28,27167
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:58:56 09-09-2025
|39,16528
|28,25
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:58:55 09-09-2025
|39,1672
|28,2322
|16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:43 09-09-2025
|39,15861
|28,16306
|8,49
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:43 09-09-2025
|39,1658
|28,1443
|10,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:46:48 09-09-2025
|39,14667
|28,14333
|5,37
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:46:48 09-09-2025
|39,135
|28,1565
|10,4
|1,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:27 09-09-2025
|39,2247
|28,1908
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:26 09-09-2025
|39,25361
|28,20889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:27:09 09-09-2025
|39,1975
|28,24056
|11,16
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:09 09-09-2025
|39,1708
|28,2663
|10,7
|2
|KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
|17:18:07 09-09-2025
|39,0292
|27,8227
|4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:14 09-09-2025
|39,1337
|28,1212
|19,3
|1,3
|Yüksekova (Hakkari)
|17:00:55 09-09-2025
|37,59556
|43,9975
|7
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:00:12 09-09-2025
|39,106
|28,2682
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:00:11 09-09-2025
|39,17861
|28,25722
|7
|1,1
|Gölhisar (Burdur)
|16:57:01 09-09-2025
|37,05944
|29,51056
|7
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:55:35 09-09-2025
|39,167
|28,21
|7,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:53:23 09-09-2025
|37,47028
|37,1725
|5,82
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:52:53 09-09-2025
|39,1828
|28,2733
|5,6
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:52:20 09-09-2025
|39,152
|28,255
|11,4
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:11 09-09-2025
|39,1173
|28,2047
|4,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:50 09-09-2025
|39,18833
|28,25111
|6,54
|3,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:50 09-09-2025
|39,1927
|28,243
|7,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:21 09-09-2025
|39,19611
|28,25639
|6,69
|3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:21 09-09-2025
|39,1837
|28,2342
|10,7
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:32:05 09-09-2025
|37,92972
|36,63
|12,89
|2,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|16:32:05 09-09-2025
|37,8902
|36,6622
|4,8
|2,4
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:30:39 09-09-2025
|39,503
|28,0427
|8,9
|1,8
|ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:29:42 09-09-2025
|39,5478
|28,034
|3,4
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:29:41 09-09-2025
|39,53389
|28,05889
|6,99
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:27:19 09-09-2025
|39,24056
|28,1225
|2,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:13:55 09-09-2025
|39,27028
|28,97806
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:13:55 09-09-2025
|39,2355
|28,9582
|5,3
|1,5
|AKCA-KALE (MALATYA)
|15:56:59 09-09-2025
|38,3513
|38,8823
|5
|1,9
|GUMUSKOL-ULUBEY (USAK)
|15:38:57 09-09-2025
|38,4542
|29,1327
|15,7
|1,1
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|15:16:06 09-09-2025
|36,2442
|33,6587
|0
|1
|Merkez (Bayburt)
|15:02:51 09-09-2025
|40,30528
|40,21528
|4,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:56:02 09-09-2025
|39,27972
|28,15667
|7
|1,1
|OVABAYINDIR-(BALIKESIR)
|14:40:41 09-09-2025
|39,5553
|28,0812
|1,3
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:38:23 09-09-2025
|37,93194
|36,66139
|7
|3,3
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|14:38:22 09-09-2025
|37,9385
|36,6283
|5
|3,2
|Ege Denizi - [07.17 km] Datça (Muğla)
|14:32:25 09-09-2025
|36,7625
|27,44861
|6,99
|0,8
|Tuşba (Van)
|14:28:55 09-09-2025
|38,74111
|43,29444
|7
|2,5
|DEGIRMENKOY-(VAN) REVIZE01 (2025.09.09 14:28:53)
|14:28:53 09-09-2025
|38,5282
|43,4917
|27,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:05 09-09-2025
|39,19056
|28,10361
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:28:04 09-09-2025
|39,1885
|28,1643
|10,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:57 09-09-2025
|39,25
|28,11972
|7,01
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:18:57 09-09-2025
|39,2518
|28,09
|12,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:00 09-09-2025
|39,19778
|28,26028
|10,98
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 14:13:00)
|14:13:00 09-09-2025
|39,1963
|28,2232
|9,9
|1,6
|Tuşba (Van)
|14:07:33 09-09-2025
|38,72028
|43,30278
|7
|2,2
|AGARTI-(VAN)
|14:07:31 09-09-2025
|38,7197
|43,2375
|2,3
|2,3
|Tuşba (Van)
|14:05:43 09-09-2025
|38,70833
|43,22083
|7
|2,3
|ATMACA-(VAN)
|14:05:42 09-09-2025
|38,7193
|43,2428
|4,6
|2,3
|Köprüköy (Erzurum)
|14:02:50 09-09-2025
|39,93611
|42,00972
|7
|2,3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|14:02:50 09-09-2025
|39,7902
|41,9242
|8,5
|2,1
|UGUMU-PASINLER (ERZURUM)
|14:00:30 09-09-2025
|40,0137
|41,7322
|37,7
|1,8
|Oltu (Erzurum)
|14:00:28 09-09-2025
|40,49528
|41,92083
|7
|2,2
|Köprüköy (Erzurum)
|13:55:07 09-09-2025
|39,80222
|41,95944
|6,87
|3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:55:06 09-09-2025
|39,7878
|41,9558
|1,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:52:44 09-09-2025
|39,18806
|28,1275
|8,17
|0,7
|Karayazı (Erzurum)
|13:41:08 09-09-2025
|39,60222
|41,95639
|7,56
|2,2
|ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:41:06 09-09-2025
|39,7093
|41,8072
|11,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:58 09-09-2025
|39,25361
|28,10083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:50 09-09-2025
|39,20361
|28,13417
|7
|0,8
|Köprüköy (Erzurum)
|13:31:36 09-09-2025
|39,80556
|41,97028
|6,96
|2,4
|KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.09.09 13:31:36)
|13:31:36 09-09-2025
|39,8325
|41,8492
|6,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:34 09-09-2025
|39,27583
|28,12611
|7
|1
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:32 09-09-2025
|39,2527
|27,9848
|5
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|13:18:34 09-09-2025
|39,24972
|34,14083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:26 09-09-2025
|39,26667
|28,23583
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:20 09-09-2025
|39,17667
|28,24167
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:57 09-09-2025
|39,46194
|28,08389
|7,16
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 13:06:57)
|13:06:57 09-09-2025
|39,4937
|28,1365
|7,7
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:54:30 09-09-2025
|39,69083
|29,45361
|7
|0,8
|Kırkağaç (Manisa)
|12:53:09 09-09-2025
|39,20889
|27,80944
|7,1
|1,2
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|12:53:09 09-09-2025
|39,1735
|27,7667
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:44:15 09-09-2025
|39,26694
|28,07444
|7,61
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:44:15 09-09-2025
|39,2485
|28,043
|7,9
|2,1
|Bala (Ankara)
|12:39:07 09-09-2025
|39,34361
|33,38333
|8,11
|1,2
|KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA)
|12:39:06 09-09-2025
|39,3075
|33,4668
|6,2
|1,5
|Eşme (Uşak)
|12:13:04 09-09-2025
|38,46972
|29,03861
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:10:13 09-09-2025
|39,1895
|28,0792
|14,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:00:16 09-09-2025
|38,14194
|36,59944
|5,8
|2,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:00:16 09-09-2025
|38,1312
|36,6227
|5
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:57:58 09-09-2025
|38,15972
|36,60056
|7,05
|2,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.09.09 11:57:58)
|11:57:58 09-09-2025
|38,1182
|36,5922
|1,1
|2,4
|Selçuklu (Konya)
|11:40:34 09-09-2025
|38,09722
|32,65861
|5
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:20 09-09-2025
|39,22194
|28,08972
|8,81
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|11:30:20 09-09-2025
|39,2242
|27,9738
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:27:52 09-09-2025
|39,21778
|28,18861
|5,27
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:27:51 09-09-2025
|39,1865
|28,0703
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:41 09-09-2025
|39,17111
|28,25056
|7,01
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:39 09-09-2025
|39,2135
|28,0668
|20,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|10:47:24 09-09-2025
|38,22417
|38,70694
|6,91
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:46:57 09-09-2025
|39,18861
|28,15639
|7
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:46:56 09-09-2025
|39,249
|28,0817
|10,9
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:36:22 09-09-2025
|37,37639
|37,01333
|10,47
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:33:59 09-09-2025
|39,1838
|28,246
|9,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:58 09-09-2025
|39,19389
|28,24722
|6,89
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:23:50 09-09-2025
|39,175
|28,16778
|7,93
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:23:50 09-09-2025
|39,1573
|28,1467
|10,7
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:23:21 09-09-2025
|39,1525
|28,2588
|5,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:21:40 09-09-2025
|39,19
|28,21611
|7
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:21:40 09-09-2025
|39,1788
|28,1963
|12,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 09-09-2025
|39,16028
|28,1675
|10,51
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 09-09-2025
|39,1653
|28,1585
|8,9
|2,2
|Aydıntepe (Bayburt)
|10:19:47 09-09-2025
|40,36361
|40,21472
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:04 09-09-2025
|39,19083
|28,22417
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:04 09-09-2025
|39,1682
|28,1485
|10,9
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|10:10:46 09-09-2025
|39,82361
|28,97833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:07 09-09-2025
|39,17111
|28,16861
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:42 09-09-2025
|39,18778
|28,1525
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:56:00 09-09-2025
|39,18639
|28,25222
|7
|1,2
|Oltu (Erzurum)
|09:48:28 09-09-2025
|40,49389
|41,92806
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:42:03 09-09-2025
|39,18611
|28,23694
|6,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:41:13 09-09-2025
|39,19389
|28,25778
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:27 09-09-2025
|39,12417
|28,13889
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:16 09-09-2025
|39,23139
|28,17639
|7
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:15 09-09-2025
|39,2208
|28,196
|9,3
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:35 09-09-2025
|39,1595
|28,2258
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:34 09-09-2025
|39,19167
|28,24167
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:14 09-09-2025
|39,1507
|28,2373
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:13 09-09-2025
|39,19333
|28,23556
|6,2
|1,7
|Ege Denizi - [20.37 km] Seferihisar (İzmir)
|09:15:42 09-09-2025
|37,91
|26,80333
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.09.09 09:15:42)
|09:15:42 09-09-2025
|37,9122
|26,8433
|15,1
|2
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|09:14:03 09-09-2025
|38,9533
|28,222
|22,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:01 09-09-2025
|39,19167
|28,23417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:12:15 09-09-2025
|39,17917
|28,23611
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:12:15 09-09-2025
|39,1358
|28,2055
|17,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:32 09-09-2025
|39,19194
|28,23583
|6,27
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:11:32 09-09-2025
|39,1602
|28,2013
|22,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:37 09-09-2025
|39,23972
|28,1375
|7
|1,2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:36 09-09-2025
|39,303
|28,1215
|16,9
|1,4
|Merkez (Şırnak)
|09:08:17 09-09-2025
|37,5925
|42,3425
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:43 09-09-2025
|39,19222
|28,23944
|6,93
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:43 09-09-2025
|39,1417
|28,2592
|19,2
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:54:14 09-09-2025
|39,2023
|28,0737
|15
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:54:13 09-09-2025
|39,26556
|28,21028
|6,34
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:52:20 09-09-2025
|39,125
|28,27417
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:52:19 09-09-2025
|39,1383
|28,21
|21,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:47:14 09-09-2025
|39,18
|28,16028
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:45:35 09-09-2025
|38,26222
|38,78694
|7,12
|1
|Ilgın (Konya)
|08:40:12 09-09-2025
|38,14167
|32,09444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:22 09-09-2025
|39,17639
|28,15028
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:45 09-09-2025
|39,22472
|28,18889
|7
|1
|Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)
|08:18:03 09-09-2025
|38,46972
|39,38361
|8,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:02:24 09-09-2025
|39,24333
|28,12833
|6,15
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:18 09-09-2025
|39,18139
|28,17833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:28 09-09-2025
|39,18333
|28,13583
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:04 09-09-2025
|39,19639
|28,14306
|4,65
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:41:30 09-09-2025
|39,1275
|28,1827
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:41:29 09-09-2025
|39,18417
|28,19056
|6,75
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:43 09-09-2025
|39,205
|28,14694
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:28:28 09-09-2025
|39,17417
|28,15778
|7,25
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:28:28 09-09-2025
|39,1755
|28,14
|11,3
|2,1
|Elmadağ (Ankara)
|07:23:19 09-09-2025
|39,87611
|33,19194
|7
|1,6
|TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)
|07:23:19 09-09-2025
|39,79
|33,1157
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:54 09-09-2025
|39,22222
|28,19194
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:19:53 09-09-2025
|39,1915
|28,159
|8,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:29 09-09-2025
|39,21611
|28,1875
|7
|2,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:28 09-09-2025
|39,216
|28,1657
|13,6
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:39 09-09-2025
|39,22333
|28,0875
|4,96
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:07:39 09-09-2025
|39,2128
|28,0493
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:59:01 09-09-2025
|39,20028
|28,25722
|8,25
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:33 09-09-2025
|39,15306
|28,20444
|7
|1,1
|Eleşkirt (Ağrı)
|06:44:55 09-09-2025
|39,78889
|42,505
|16,19
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:43:00 09-09-2025
|39,22667
|28,22111
|4,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:21 09-09-2025
|39,19694
|28,2525
|4,57
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:51 09-09-2025
|39,19528
|28,25111
|7,21
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:33:59 09-09-2025
|39,20556
|28,13583
|4,62
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:45 09-09-2025
|39,2175
|28,08528
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:22 09-09-2025
|39,1925
|28,2575
|5,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:55 09-09-2025
|39,23778
|28,20333
|5,29
|0,9
|Hazar Gölü - [06.13 km] Merkez (Elazığ)
|06:14:15 09-09-2025
|38,47806
|39,38694
|7
|1,4
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|06:14:13 09-09-2025
|38,5135
|39,3795
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:03:36 09-09-2025
|39,1775
|28,21111
|4,94
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:36 09-09-2025
|39,1708
|28,1873
|12,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:00 09-09-2025
|39,18556
|28,17222
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:00 09-09-2025
|39,162
|28,1563
|9,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:39 09-09-2025
|39,25611
|28,11639
|6,02
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:39 09-09-2025
|39,234
|28,0483
|12
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:08 09-09-2025
|39,2165
|28,0493
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:07 09-09-2025
|39,23111
|28,07611
|7,05
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|05:50:19 09-09-2025
|39,0575
|28,1267
|15,7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:16 09-09-2025
|39,1783
|28,2468
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:15 09-09-2025
|39,18417
|28,2525
|6,37
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:23 09-09-2025
|39,23861
|28,09333
|4,43
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:23 09-09-2025
|39,2363
|28,0638
|5,3
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:31:41 09-09-2025
|39,18583
|28,23611
|8,04
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:41 09-09-2025
|39,1715
|28,231
|10,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|05:30:34 09-09-2025
|38,23833
|38,60028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:22 09-09-2025
|39,17
|28,18417
|6,43
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:44 09-09-2025
|39,17611
|28,18889
|9,73
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:55 09-09-2025
|39,22861
|28,18028
|7
|0,9
|Ege Denizi - [26.16 km] Seferihisar (İzmir)
|05:17:50 09-09-2025
|37,83833
|26,8775
|9,37
|2,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|05:17:50 09-09-2025
|37,834
|26,8618
|5,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:30 09-09-2025
|39,18417
|28,13833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:39 09-09-2025
|39,17806
|28,15194
|8,28
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:42:31 09-09-2025
|38,1675
|37,84278
|10,51
|1,5
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:42:30 09-09-2025
|38,155
|37,8082
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:38:26 09-09-2025
|38,175
|37,8425
|11,05
|2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:38:25 09-09-2025
|38,1563
|37,8177
|5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:15 09-09-2025
|39,18833
|28,25278
|7
|1
|Merkez (Bingöl)
|04:36:03 09-09-2025
|39,04194
|40,49889
|7
|1,7
|AGACYOLU-(BINGOL)
|04:36:03 09-09-2025
|38,9867
|40,5158
|5,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:47 09-09-2025
|39,17278
|28,23361
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:32 09-09-2025
|39,15389
|28,17333
|4,36
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:32 09-09-2025
|39,1647
|28,1503
|15,4
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:42 09-09-2025
|39,2253
|28,0675
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:41 09-09-2025
|39,23528
|28,09611
|9,89
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:23 09-09-2025
|39,19194
|28,09583
|5,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:07 09-09-2025
|39,20194
|28,19083
|4,69
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:07 09-09-2025
|39,1893
|28,1915
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:50 09-09-2025
|39,18917
|28,26361
|7,1
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:50 09-09-2025
|39,0978
|28,1597
|10,1
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:55 09-09-2025
|39,1763
|28,1958
|10,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:53:54 09-09-2025
|39,15028
|28,26
|7,34
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:55 09-09-2025
|39,16528
|28,26194
|6,77
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:55 09-09-2025
|39,1875
|28,234
|8,9
|2,6
|AKBAS-BALYA (BALIKESIR)
|03:19:26 09-09-2025
|39,6448
|27,5197
|15,3
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:21 09-09-2025
|39,2235
|28,1015
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:20 09-09-2025
|39,19611
|28,15694
|5,05
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:11 09-09-2025
|39,18361
|28,17583
|11,53
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:10:11 09-09-2025
|39,2572
|28,0482
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:11 09-09-2025
|39,1575
|28,185
|9,25
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:11 09-09-2025
|39,1757
|28,1655
|9,2
|2
|SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
|02:59:37 09-09-2025
|39,1742
|26,8128
|3,2
|2,1
|Dikili (İzmir)
|02:59:36 09-09-2025
|39,20111
|26,83222
|10,77
|2,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:55:12 09-09-2025
|39,1827
|28,2497
|8,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:55:11 09-09-2025
|39,18806
|28,26333
|12,89
|2,3
|AKDENIZ
|02:54:24 09-09-2025
|35,6977
|31,487
|9,3
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:55 09-09-2025
|39,1817
|28,1213
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:54 09-09-2025
|39,14889
|28,16361
|6,76
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:54 09-09-2025
|39,19194
|28,25167
|5,17
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:54 09-09-2025
|39,1858
|28,239
|12,4
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|02:14:25 09-09-2025
|38,07389
|37,93389
|8,84
|1,6
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:14:25 09-09-2025
|38,056
|37,9028
|9
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:56 09-09-2025
|39,2065
|28,182
|7,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:55 09-09-2025
|39,18833
|28,12583
|6,11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:58 09-09-2025
|39,17889
|28,19167
|6,99
|1,1
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|02:04:32 09-09-2025
|36,8907
|29,0017
|7,9
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|02:04:31 09-09-2025
|36,88361
|29,00083
|12,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:19 09-09-2025
|39,23139
|28,20472
|7
|1,3
|Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
|01:47:46 09-09-2025
|37,85389
|26,86111
|6,87
|3,4
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|01:47:46 09-09-2025
|37,8417
|26,8625
|6,4
|3,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 10-09-2025
|39,19111
|28,17556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:38 10-09-2025
|39,17667
|28,24889
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 10-09-2025
|39,11389
|28,2775
|6,86
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:53 10-09-2025
|39,20306
|28,25278
|7,74
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:53 10-09-2025
|39,1795
|28,228
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:26:18 10-09-2025
|39,23028
|28,17472
|8,65
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:26:18 10-09-2025
|39,2157
|28,123
|8,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:22:28 10-09-2025
|39,21556
|28,17
|8,94
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:28 10-09-2025
|39,2082
|28,1452
|7,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:54 10-09-2025
|39,20139
|28,09083
|11,62
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:20:54 10-09-2025
|39,1637
|28,087
|9,5
|1,6
|Vezirköprü (Samsun)
|00:18:18 10-09-2025
|41,07778
|35,41028
|7,02
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:15:33 10-09-2025
|39,15528
|28,2575
|7
|0,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:15:33 10-09-2025
|39,151
|28,2568
|16,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:28 10-09-2025
|39,2175
|28,15444
|7
|0,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:13:27 10-09-2025
|39,2457
|28,1918
|16,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:10:59 10-09-2025
|39,19111
|28,15972
|6,92
|0,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:10:58 10-09-2025
|39,1708
|28,2002
|15,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:08:40 10-09-2025
|39,15056
|28,14028
|7
|1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|00:08:40 10-09-2025
|39,108
|28,0673
|19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:24 10-09-2025
|39,21778
|28,15194
|5,08
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:07:23 10-09-2025
|39,2155
|28,1517
|9,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:06:00 10-09-2025
|39,14111
|28,19056
|7
|0,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:05:59 10-09-2025
|39,144
|28,1387
|12,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:56:06 09-09-2025
|39,23417
|28,15556
|8,45
|0,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:06 09-09-2025
|39,2397
|28,0977
|11,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:38 09-09-2025
|39,16972
|28,18167
|6,7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:38 09-09-2025
|39,1648
|28,1665
|13,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:55 09-09-2025
|39,25694
|28,11972
|7
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:54 09-09-2025
|39,2453
|28,0458
|5,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:16:54 09-09-2025
|39,20917
|28,27417
|7
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:16:54 09-09-2025
|39,1482
|28,2968
|5,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:22 09-09-2025
|39,26722
|28,08528
|7
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:22 09-09-2025
|39,2467
|28,0747
|6,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:50 09-09-2025
|39,17556
|28,24611
|6,58
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:50 09-09-2025
|39,179
|28,2688
|9,4
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:01:03 09-09-2025
|39,1795
|28,2342
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:01:02 09-09-2025
|39,18528
|28,25194
|5,61
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:26 09-09-2025
|39,17167
|28,15056
|7,41
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:26 09-09-2025
|39,1583
|28,1348
|9,5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|22:44:26 09-09-2025
|38,10722
|38,46583
|7
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:44:26 09-09-2025
|38,129
|38,4592
|11,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:14 09-09-2025
|39,18639
|28,25556
|6,61
|0,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:14 09-09-2025
|39,1795
|28,264
|5,4
|1,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:56 09-09-2025
|39,2143
|28,3562
|20,9
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:00 09-09-2025
|39,2178
|28,1315
|11,6
|1,1
|Haseke (Suriye) - [88.59 km] Nusaybin (Mardin)
|22:40:25 09-09-2025
|36,27278
|41,12194
|25,31
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:36:51 09-09-2025
|39,18667
|28,12583
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:36:51 09-09-2025
|39,169
|28,1167
|9,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:53 09-09-2025
|39,21028
|28,26556
|6,61
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:53 09-09-2025
|39,174
|28,2513
|11,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:40 09-09-2025
|39,22417
|28,18556
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:40 09-09-2025
|39,2125
|28,1605
|11,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:05 09-09-2025
|39,18333
|28,25278
|5,16
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:05 09-09-2025
|39,165
|28,244
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:16 09-09-2025
|39,2075
|28,25
|7
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:16 09-09-2025
|39,1713
|28,2482
|11,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:11 09-09-2025
|39,20167
|28,25222
|5,14
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:11 09-09-2025
|39,1593
|28,2345
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:52 09-09-2025
|39,16306
|28,1625
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:11:51 09-09-2025
|39,196
|28,185
|15,2
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|21:05:56 09-09-2025
|37,77056
|36,19222
|6,99
|3,5
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:05:55 09-09-2025
|37,7515
|36,1602
|5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:11 09-09-2025
|39,22611
|28,13444
|6,52
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:11 09-09-2025
|39,1997
|28,0995
|7,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:43:54 09-09-2025
|39,20056
|28,22278
|5,23
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:43:54 09-09-2025
|39,1645
|28,2552
|13,3
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.57 km] Menemen (İzmir)
|20:40:09 09-09-2025
|38,49
|26,86333
|6
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:40:08 09-09-2025
|38,4697
|26,7945
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:13 09-09-2025
|39,15
|28,15667
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:13 09-09-2025
|39,1278
|28,1433
|13,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:39 09-09-2025
|39,18667
|28,23917
|7
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:38 09-09-2025
|39,1685
|28,292
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:31 09-09-2025
|39,18528
|28,2375
|5
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:31 09-09-2025
|39,172
|28,2455
|16
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:00 09-09-2025
|39,19917
|28,13444
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:00 09-09-2025
|39,1645
|28,1053
|11,2
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|20:26:40 09-09-2025
|36,43194
|29,15556
|6,75
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:37 09-09-2025
|39,15472
|28,20139
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:37 09-09-2025
|39,1613
|28,1785
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:53 09-09-2025
|39,18722
|28,18528
|4,54
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:52 09-09-2025
|39,1638
|28,1738
|13,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:54 09-09-2025
|39,21639
|28,18917
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:54 09-09-2025
|39,1947
|28,1538
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:46 09-09-2025
|39,22889
|28,18972
|7
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:46 09-09-2025
|39,1977
|28,1588
|7,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:59 09-09-2025
|39,18639
|28,24167
|5,57
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:59 09-09-2025
|39,1667
|28,2373
|10,7
|2,6
|Ege Denizi - [22.11 km] Seferihisar (İzmir)
|19:52:12 09-09-2025
|37,89028
|26,81083
|8,53
|1,5
|EGE DENIZI
|19:52:11 09-09-2025
|37,845
|26,814
|11,7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:50:52 09-09-2025
|37,53
|37,25611
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:48:05 09-09-2025
|39,15111
|28,18611
|7
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:48:05 09-09-2025
|39,1462
|28,164
|12,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:43 09-09-2025
|39,16472
|28,19028
|5,04
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:43 09-09-2025
|39,1327
|28,1702
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:32 09-09-2025
|39,16139
|28,19111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:01 09-09-2025
|39,22611
|28,18472
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:01 09-09-2025
|39,1868
|28,1773
|9,1
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:23:58 09-09-2025
|37,5375
|37,2375
|7
|1,2
|Köprüköy (Erzurum)
|19:22:19 09-09-2025
|39,80639
|41,94194
|15,77
|2,3
|SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
|19:22:19 09-09-2025
|39,7877
|41,864
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:22 09-09-2025
|39,24083
|28,10583
|7
|1
|GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|19:21:21 09-09-2025
|39,22
|27,8862
|21
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:18 09-09-2025
|39,15111
|28,25889
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:12:27 09-09-2025
|39,1427
|28,2133
|17,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:12:26 09-09-2025
|39,18444
|28,25389
|6,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:35 09-09-2025
|39,19194
|28,26028
|4,59
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:11:34 09-09-2025
|39,1815
|28,2522
|8,4
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:09:24 09-09-2025
|39,1857
|28,1847
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:09:23 09-09-2025
|39,21972
|28,12472
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:05:47 09-09-2025
|39,18889
|28,23944
|6,62
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:05:47 09-09-2025
|39,1815
|28,2453
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:37 09-09-2025
|39,17722
|28,26
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:36 09-09-2025
|39,1942
|28,2348
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:53:41 09-09-2025
|39,19722
|28,25306
|5,74
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:53:41 09-09-2025
|39,1763
|28,238
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:30 09-09-2025
|39,26083
|28,05778
|5,82
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:30 09-09-2025
|39,2312
|28,0235
|11,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:44:44 09-09-2025
|39,19028
|28,17722
|10,51
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:44:44 09-09-2025
|39,1528
|28,1577
|10,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:52 09-09-2025
|39,20222
|28,10917
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:52 09-09-2025
|39,1702
|28,0858
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:06 09-09-2025
|39,17611
|28,2575
|7
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:05 09-09-2025
|39,2103
|28,2508
|10,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:39:48 09-09-2025
|39,21611
|28,16306
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:36:14 09-09-2025
|39,20278
|28,25889
|5,59
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:36:14 09-09-2025
|39,1768
|28,236
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:05 09-09-2025
|39,1725
|28,23667
|5,87
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:04 09-09-2025
|39,1652
|28,217
|17,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:30:05 09-09-2025
|39,20361
|28,22722
|5,94
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:30:05 09-09-2025
|39,1715
|28,2398
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:30 09-09-2025
|39,20194
|28,25
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:30 09-09-2025
|39,1538
|28,2078
|9,4
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:11 09-09-2025
|39,1305
|28,2998
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:10 09-09-2025
|39,17639
|28,24278
|4,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:48 09-09-2025
|39,18528
|28,23444
|6,97
|1,4
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:22:47 09-09-2025
|39,2528
|28,2498
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:58 09-09-2025
|39,19139
|28,26139
|5,78
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:58 09-09-2025
|39,1707
|28,2287
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:16:54 09-09-2025
|39,18889
|28,2475
|5,8
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:16:54 09-09-2025
|39,1602
|28,2413
|8,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:16:13 09-09-2025
|39,18556
|28,19389
|6,49
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:16:13 09-09-2025
|39,196
|28,1738
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:36 09-09-2025
|39,26
|28,17111
|7
|1
|Merkez (Elazığ)
|18:04:24 09-09-2025
|38,73083
|38,90917
|10,06
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:58 09-09-2025
|39,18389
|28,24
|6,06
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:58 09-09-2025
|39,1735
|28,2363
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:01:13 09-09-2025
|39,185
|28,20056
|4,15
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:01:12 09-09-2025
|39,1647
|28,1272
|12,5
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:16 09-09-2025
|39,1232
|28,1733
|3,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:15 09-09-2025
|39,17444
|28,27167
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:58:56 09-09-2025
|39,16528
|28,25
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:58:55 09-09-2025
|39,1672
|28,2322
|16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:43 09-09-2025
|39,15861
|28,16306
|8,49
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:43 09-09-2025
|39,1658
|28,1443
|10,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:46:48 09-09-2025
|39,14667
|28,14333
|5,37
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:46:48 09-09-2025
|39,135
|28,1565
|10,4
|1,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:27 09-09-2025
|39,2247
|28,1908
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:26 09-09-2025
|39,25361
|28,20889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:27:09 09-09-2025
|39,1975
|28,24056
|11,16
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:09 09-09-2025
|39,1708
|28,2663
|10,7
|2
|KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
|17:18:07 09-09-2025
|39,0292
|27,8227
|4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:14 09-09-2025
|39,1337
|28,1212
|19,3
|1,3
|Yüksekova (Hakkari)
|17:00:55 09-09-2025
|37,59556
|43,9975
|7
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:00:12 09-09-2025
|39,106
|28,2682
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:00:11 09-09-2025
|39,17861
|28,25722
|7
|1,1
|Gölhisar (Burdur)
|16:57:01 09-09-2025
|37,05944
|29,51056
|7
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:55:35 09-09-2025
|39,167
|28,21
|7,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:53:23 09-09-2025
|37,47028
|37,1725
|5,82
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:52:53 09-09-2025
|39,1828
|28,2733
|5,6
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:52:20 09-09-2025
|39,152
|28,255
|11,4
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:11 09-09-2025
|39,1173
|28,2047
|4,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:50 09-09-2025
|39,18833
|28,25111
|6,54
|3,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:50 09-09-2025
|39,1927
|28,243
|7,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:21 09-09-2025
|39,19611
|28,25639
|6,69
|3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:21 09-09-2025
|39,1837
|28,2342
|10,7
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:32:05 09-09-2025
|37,92972
|36,63
|12,89
|2,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|16:32:05 09-09-2025
|37,8902
|36,6622
|4,8
|2,4
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:30:39 09-09-2025
|39,503
|28,0427
|8,9
|1,8
|ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:29:42 09-09-2025
|39,5478
|28,034
|3,4
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:29:41 09-09-2025
|39,53389
|28,05889
|6,99
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:27:19 09-09-2025
|39,24056
|28,1225
|2,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:13:55 09-09-2025
|39,27028
|28,97806
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:13:55 09-09-2025
|39,2355
|28,9582
|5,3
|1,5
|AKCA-KALE (MALATYA)
|15:56:59 09-09-2025
|38,3513
|38,8823
|5
|1,9
|GUMUSKOL-ULUBEY (USAK)
|15:38:57 09-09-2025
|38,4542
|29,1327
|15,7
|1,1
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|15:16:06 09-09-2025
|36,2442
|33,6587
|0
|1
|Merkez (Bayburt)
|15:02:51 09-09-2025
|40,30528
|40,21528
|4,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:56:02 09-09-2025
|39,27972
|28,15667
|7
|1,1
|OVABAYINDIR-(BALIKESIR)
|14:40:41 09-09-2025
|39,5553
|28,0812
|1,3
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:38:23 09-09-2025
|37,93194
|36,66139
|7
|3,3
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|14:38:22 09-09-2025
|37,9385
|36,6283
|5
|3,2
|Ege Denizi - [07.17 km] Datça (Muğla)
|14:32:25 09-09-2025
|36,7625
|27,44861
|6,99
|0,8
|Tuşba (Van)
|14:28:55 09-09-2025
|38,74111
|43,29444
|7
|2,5
|DEGIRMENKOY-(VAN) REVIZE01 (2025.09.09 14:28:53)
|14:28:53 09-09-2025
|38,5282
|43,4917
|27,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:05 09-09-2025
|39,19056
|28,10361
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:28:04 09-09-2025
|39,1885
|28,1643
|10,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:57 09-09-2025
|39,25
|28,11972
|7,01
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:18:57 09-09-2025
|39,2518
|28,09
|12,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:00 09-09-2025
|39,19778
|28,26028
|10,98
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 14:13:00)
|14:13:00 09-09-2025
|39,1963
|28,2232
|9,9
|1,6
|Tuşba (Van)
|14:07:33 09-09-2025
|38,72028
|43,30278
|7
|2,2
|AGARTI-(VAN)
|14:07:31 09-09-2025
|38,7197
|43,2375
|2,3
|2,3
|Tuşba (Van)
|14:05:43 09-09-2025
|38,70833
|43,22083
|7
|2,3
|ATMACA-(VAN)
|14:05:42 09-09-2025
|38,7193
|43,2428
|4,6
|2,3
|Köprüköy (Erzurum)
|14:02:50 09-09-2025
|39,93611
|42,00972
|7
|2,3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|14:02:50 09-09-2025
|39,7902
|41,9242
|8,5
|2,1
|UGUMU-PASINLER (ERZURUM)
|14:00:30 09-09-2025
|40,0137
|41,7322
|37,7
|1,8
|Oltu (Erzurum)
|14:00:28 09-09-2025
|40,49528
|41,92083
|7
|2,2
|Köprüköy (Erzurum)
|13:55:07 09-09-2025
|39,80222
|41,95944
|6,87
|3
|TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:55:06 09-09-2025
|39,7878
|41,9558
|1,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:52:44 09-09-2025
|39,18806
|28,1275
|8,17
|0,7
|Karayazı (Erzurum)
|13:41:08 09-09-2025
|39,60222
|41,95639
|7,56
|2,2
|ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM)
|13:41:06 09-09-2025
|39,7093
|41,8072
|11,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:58 09-09-2025
|39,25361
|28,10083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:50 09-09-2025
|39,20361
|28,13417
|7
|0,8
|Köprüköy (Erzurum)
|13:31:36 09-09-2025
|39,80556
|41,97028
|6,96
|2,4
|KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.09.09 13:31:36)
|13:31:36 09-09-2025
|39,8325
|41,8492
|6,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:34 09-09-2025
|39,27583
|28,12611
|7
|1
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:32 09-09-2025
|39,2527
|27,9848
|5
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|13:18:34 09-09-2025
|39,24972
|34,14083
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:26 09-09-2025
|39,26667
|28,23583
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:20 09-09-2025
|39,17667
|28,24167
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:57 09-09-2025
|39,46194
|28,08389
|7,16
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.09 13:06:57)
|13:06:57 09-09-2025
|39,4937
|28,1365
|7,7
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:54:30 09-09-2025
|39,69083
|29,45361
|7
|0,8
|Kırkağaç (Manisa)
|12:53:09 09-09-2025
|39,20889
|27,80944
|7,1
|1,2
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|12:53:09 09-09-2025
|39,1735
|27,7667
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:44:15 09-09-2025
|39,26694
|28,07444
|7,61
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:44:15 09-09-2025
|39,2485
|28,043
|7,9
|2,1
|Bala (Ankara)
|12:39:07 09-09-2025
|39,34361
|33,38333
|8,11
|1,2
|KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA)
|12:39:06 09-09-2025
|39,3075
|33,4668
|6,2
|1,5
|Eşme (Uşak)
|12:13:04 09-09-2025
|38,46972
|29,03861
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:10:13 09-09-2025
|39,1895
|28,0792
|14,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:00:16 09-09-2025
|38,14194
|36,59944
|5,8
|2,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:00:16 09-09-2025
|38,1312
|36,6227
|5
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:57:58 09-09-2025
|38,15972
|36,60056
|7,05
|2,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.09.09 11:57:58)
|11:57:58 09-09-2025
|38,1182
|36,5922
|1,1
|2,4
|Selçuklu (Konya)
|11:40:34 09-09-2025
|38,09722
|32,65861
|5
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:20 09-09-2025
|39,22194
|28,08972
|8,81
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|11:30:20 09-09-2025
|39,2242
|27,9738
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:27:52 09-09-2025
|39,21778
|28,18861
|5,27
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:27:51 09-09-2025
|39,1865
|28,0703
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:41 09-09-2025
|39,17111
|28,25056
|7,01
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:39 09-09-2025
|39,2135
|28,0668
|20,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|10:47:24 09-09-2025
|38,22417
|38,70694
|6,91
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:46:57 09-09-2025
|39,18861
|28,15639
|7
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:46:56 09-09-2025
|39,249
|28,0817
|10,9
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:36:22 09-09-2025
|37,37639
|37,01333
|10,47
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:33:59 09-09-2025
|39,1838
|28,246
|9,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:33:58 09-09-2025
|39,19389
|28,24722
|6,89
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:23:50 09-09-2025
|39,175
|28,16778
|7,93
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:23:50 09-09-2025
|39,1573
|28,1467
|10,7
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:23:21 09-09-2025
|39,1525
|28,2588
|5,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:21:40 09-09-2025
|39,19
|28,21611
|7
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:21:40 09-09-2025
|39,1788
|28,1963
|12,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 09-09-2025
|39,16028
|28,1675
|10,51
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 09-09-2025
|39,1653
|28,1585
|8,9
|2,2
|Aydıntepe (Bayburt)
|10:19:47 09-09-2025
|40,36361
|40,21472
|6,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:04 09-09-2025
|39,19083
|28,22417
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:04 09-09-2025
|39,1682
|28,1485
|10,9
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|10:10:46 09-09-2025
|39,82361
|28,97833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:07 09-09-2025
|39,17111
|28,16861
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:42 09-09-2025
|39,18778
|28,1525
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:56:00 09-09-2025
|39,18639
|28,25222
|7
|1,2
|Oltu (Erzurum)
|09:48:28 09-09-2025
|40,49389
|41,92806
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:42:03 09-09-2025
|39,18611
|28,23694
|6,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:41:13 09-09-2025
|39,19389
|28,25778
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:27 09-09-2025
|39,12417
|28,13889
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:16 09-09-2025
|39,23139
|28,17639
|7
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:15 09-09-2025
|39,2208
|28,196
|9,3
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:35 09-09-2025
|39,1595
|28,2258
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:34 09-09-2025
|39,19167
|28,24167
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:14 09-09-2025
|39,1507
|28,2373
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:13 09-09-2025
|39,19333
|28,23556
|6,2
|1,7
|Ege Denizi - [20.37 km] Seferihisar (İzmir)
|09:15:42 09-09-2025
|37,91
|26,80333
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.09.09 09:15:42)
|09:15:42 09-09-2025
|37,9122
|26,8433
|15,1
|2
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|09:14:03 09-09-2025
|38,9533
|28,222
|22,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:01 09-09-2025
|39,19167
|28,23417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:12:15 09-09-2025
|39,17917
|28,23611
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:12:15 09-09-2025
|39,1358
|28,2055
|17,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:32 09-09-2025
|39,19194
|28,23583
|6,27
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:11:32 09-09-2025
|39,1602
|28,2013
|22,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:37 09-09-2025
|39,23972
|28,1375
|7
|1,2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:36 09-09-2025
|39,303
|28,1215
|16,9
|1,4
|Merkez (Şırnak)
|09:08:17 09-09-2025
|37,5925
|42,3425
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:43 09-09-2025
|39,19222
|28,23944
|6,93
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:43 09-09-2025
|39,1417
|28,2592
|19,2
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:54:14 09-09-2025
|39,2023
|28,0737
|15
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:54:13 09-09-2025
|39,26556
|28,21028
|6,34
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:52:20 09-09-2025
|39,125
|28,27417
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:52:19 09-09-2025
|39,1383
|28,21
|21,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:47:14 09-09-2025
|39,18
|28,16028
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:45:35 09-09-2025
|38,26222
|38,78694
|7,12
|1
|Ilgın (Konya)
|08:40:12 09-09-2025
|38,14167
|32,09444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:22 09-09-2025
|39,17639
|28,15028
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:45 09-09-2025
|39,22472
|28,18889
|7
|1
|Hazar Gölü - [01.97 km] Sivrice (Elazığ)
|08:18:03 09-09-2025
|38,46972
|39,38361
|8,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:02:24 09-09-2025
|39,24333
|28,12833
|6,15
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:52:18 09-09-2025
|39,18139
|28,17833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:28 09-09-2025
|39,18333
|28,13583
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:04 09-09-2025
|39,19639
|28,14306
|4,65
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:41:30 09-09-2025
|39,1275
|28,1827
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:41:29 09-09-2025
|39,18417
|28,19056
|6,75
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:43 09-09-2025
|39,205
|28,14694
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:28:28 09-09-2025
|39,17417
|28,15778
|7,25
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:28:28 09-09-2025
|39,1755
|28,14
|11,3
|2,1
|Elmadağ (Ankara)
|07:23:19 09-09-2025
|39,87611
|33,19194
|7
|1,6
|TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)
|07:23:19 09-09-2025
|39,79
|33,1157
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:54 09-09-2025
|39,22222
|28,19194
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:19:53 09-09-2025
|39,1915
|28,159
|8,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:29 09-09-2025
|39,21611
|28,1875
|7
|2,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:28 09-09-2025
|39,216
|28,1657
|13,6
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:39 09-09-2025
|39,22333
|28,0875
|4,96
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:07:39 09-09-2025
|39,2128
|28,0493
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:59:01 09-09-2025
|39,20028
|28,25722
|8,25
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:33 09-09-2025
|39,15306
|28,20444
|7
|1,1
|Eleşkirt (Ağrı)
|06:44:55 09-09-2025
|39,78889
|42,505
|16,19
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:43:00 09-09-2025
|39,22667
|28,22111
|4,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:21 09-09-2025
|39,19694
|28,2525
|4,57
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:51 09-09-2025
|39,19528
|28,25111
|7,21
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:33:59 09-09-2025
|39,20556
|28,13583
|4,62
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:45 09-09-2025
|39,2175
|28,08528
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:22 09-09-2025
|39,1925
|28,2575
|5,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:55 09-09-2025
|39,23778
|28,20333
|5,29
|0,9
|Hazar Gölü - [06.13 km] Merkez (Elazığ)
|06:14:15 09-09-2025
|38,47806
|39,38694
|7
|1,4
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|06:14:13 09-09-2025
|38,5135
|39,3795
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:03:36 09-09-2025
|39,1775
|28,21111
|4,94
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:36 09-09-2025
|39,1708
|28,1873
|12,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:00 09-09-2025
|39,18556
|28,17222
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:00 09-09-2025
|39,162
|28,1563
|9,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:39 09-09-2025
|39,25611
|28,11639
|6,02
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:39 09-09-2025
|39,234
|28,0483
|12
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:08 09-09-2025
|39,2165
|28,0493
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:07 09-09-2025
|39,23111
|28,07611
|7,05
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|05:50:19 09-09-2025
|39,0575
|28,1267
|15,7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:16 09-09-2025
|39,1783
|28,2468
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:15 09-09-2025
|39,18417
|28,2525
|6,37
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:39:23 09-09-2025
|39,23861
|28,09333
|4,43
|2,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:23 09-09-2025
|39,2363
|28,0638
|5,3
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:31:41 09-09-2025
|39,18583
|28,23611
|8,04
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:41 09-09-2025
|39,1715
|28,231
|10,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|05:30:34 09-09-2025
|38,23833
|38,60028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:22 09-09-2025
|39,17
|28,18417
|6,43
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:44 09-09-2025
|39,17611
|28,18889
|9,73
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:55 09-09-2025
|39,22861
|28,18028
|7
|0,9
|Ege Denizi - [26.16 km] Seferihisar (İzmir)
|05:17:50 09-09-2025
|37,83833
|26,8775
|9,37
|2,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|05:17:50 09-09-2025
|37,834
|26,8618
|5,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:30 09-09-2025
|39,18417
|28,13833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:39 09-09-2025
|39,17806
|28,15194
|8,28
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:42:31 09-09-2025
|38,1675
|37,84278
|10,51
|1,5
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:42:30 09-09-2025
|38,155
|37,8082
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:38:26 09-09-2025
|38,175
|37,8425
|11,05
|2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:38:25 09-09-2025
|38,1563
|37,8177
|5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:15 09-09-2025
|39,18833
|28,25278
|7
|1
|Merkez (Bingöl)
|04:36:03 09-09-2025
|39,04194
|40,49889
|7
|1,7
|AGACYOLU-(BINGOL)
|04:36:03 09-09-2025
|38,9867
|40,5158
|5,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:47 09-09-2025
|39,17278
|28,23361
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:32 09-09-2025
|39,15389
|28,17333
|4,36
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:32 09-09-2025
|39,1647
|28,1503
|15,4
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:42 09-09-2025
|39,2253
|28,0675
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:41 09-09-2025
|39,23528
|28,09611
|9,89
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:23 09-09-2025
|39,19194
|28,09583
|5,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:07 09-09-2025
|39,20194
|28,19083
|4,69
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:07 09-09-2025
|39,1893
|28,1915
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:50 09-09-2025
|39,18917
|28,26361
|7,1
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:50 09-09-2025
|39,0978
|28,1597
|10,1
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:55 09-09-2025
|39,1763
|28,1958
|10,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:53:54 09-09-2025
|39,15028
|28,26
|7,34
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:55 09-09-2025
|39,16528
|28,26194
|6,77
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:55 09-09-2025
|39,1875
|28,234
|8,9
|2,6
|AKBAS-BALYA (BALIKESIR)
|03:19:26 09-09-2025
|39,6448
|27,5197
|15,3
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:21 09-09-2025
|39,2235
|28,1015
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:20 09-09-2025
|39,19611
|28,15694
|5,05
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:11 09-09-2025
|39,18361
|28,17583
|11,53
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:10:11 09-09-2025
|39,2572
|28,0482
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:11 09-09-2025
|39,1575
|28,185
|9,25
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:11 09-09-2025
|39,1757
|28,1655
|9,2
|2
|SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
|02:59:37 09-09-2025
|39,1742
|26,8128
|3,2
|2,1
|Dikili (İzmir)
|02:59:36 09-09-2025
|39,20111
|26,83222
|10,77
|2,1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:55:12 09-09-2025
|39,1827
|28,2497
|8,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:55:11 09-09-2025
|39,18806
|28,26333
|12,89
|2,3
|AKDENIZ
|02:54:24 09-09-2025
|35,6977
|31,487
|9,3
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:55 09-09-2025
|39,1817
|28,1213
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:54 09-09-2025
|39,14889
|28,16361
|6,76
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:54 09-09-2025
|39,19194
|28,25167
|5,17
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:54 09-09-2025
|39,1858
|28,239
|12,4
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|02:14:25 09-09-2025
|38,07389
|37,93389
|8,84
|1,6
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:14:25 09-09-2025
|38,056
|37,9028
|9
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:56 09-09-2025
|39,2065
|28,182
|7,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:55 09-09-2025
|39,18833
|28,12583
|6,11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:58 09-09-2025
|39,17889
|28,19167
|6,99
|1,1
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|02:04:32 09-09-2025
|36,8907
|29,0017
|7,9
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|02:04:31 09-09-2025
|36,88361
|29,00083
|12,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:19 09-09-2025
|39,23139
|28,20472
|7
|1,3
|Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
|01:47:46 09-09-2025
|37,85389
|26,86111
|6,87
|3,4
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|01:47:46 09-09-2025
|37,8417
|26,8625
|6,4
|3,6
