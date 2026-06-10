Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Haziran 2026
10.06.2026 00:00
NTV
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10 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Patnos (Ağrı)
|09 Haziran 2026 23:28
|39.0003
|42.8628
|6.99
|2.00
|Patnos (Ağrı)
|09 Haziran 2026 23:14
|39.0139
|42.8794
|7.01
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Haziran 2026 22:50
|39.2361
|28.1069
|7.00
|0.90
|Dalaman (Muğla)
|09 Haziran 2026 22:33
|36.8997
|29.1186
|7.00
|1.10
|Bigadiç (Balıkesir)
|09 Haziran 2026 22:29
|39.3775
|28.0506
|7.00
|0.80
|Dalaman (Muğla)
|09 Haziran 2026 22:13
|36.8900
|29.0769
|6.99
|0.90
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.94 km] Bodrum (Muğla)
|09 Haziran 2026 21:10
|36.9597
|27.5861
|7.69
|1.10
|Sincik (Adıyaman)
|09 Haziran 2026 20:53
|38.0700
|38.5958
|7.73
|0.80
|Köyceğiz (Muğla)
|09 Haziran 2026 20:37
|36.9594
|28.9553
|6.58
|1.30
|Mecitözü (Çorum)
|09 Haziran 2026 20:05
|40.4742
|35.2628
|7.06
|1.50
|Saimbeyli (Adana)
|09 Haziran 2026 19:45
|37.7572
|36.1269
|6.72
|1.10
|Ege Denizi - [20.01 km] Eceabat (Çanakkale)
|09 Haziran 2026 19:42
|40.3906
|26.1114
|6.95
|1.30
|Akdeniz - [18.40 km] Dalaman (Muğla)
|09 Haziran 2026 19:35
|36.5356
|28.7853
|7.57
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|09 Haziran 2026 18:56
|38.4586
|38.0189
|6.89
|1.30
|Akdeniz - [85.97 km] Alanya (Antalya)
|09 Haziran 2026 18:42
|35.9386
|31.3250
|7.06
|1.60
|Ege Denizi - [45.61 km] Karaburun (İzmir)
|09 Haziran 2026 18:28
|38.8428
|25.9372
|6.85
|1.80
|Simav (Kütahya)
|09 Haziran 2026 18:23
|39.1833
|28.9408
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Haziran 2026 18:14
|39.1581
|28.2097
|7.00
|1.50
|Simav (Kütahya)
|09 Haziran 2026 18:02
|39.2428
|28.9739
|7.79
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Haziran 2026 18:02
|39.2375
|28.0497
|6.89
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|09 Haziran 2026 18:00
|38.2339
|38.6047
|7.36
|0.90
|Karlıova (Bingöl)
|09 Haziran 2026 17:33
|39.1303
|40.8564
|7.00
|1.50
|Ilgaz (Çankırı)
|09 Haziran 2026 17:29
|40.9639
|33.7556
|7.00
|1.80
|Simav (Kütahya)
|09 Haziran 2026 16:42
|39.2561
|28.9350
|7.00
|1.60
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
|09 Haziran 2026 23:37
|36.9390
|29.0125
|5.00
|1.40
|GEYKOCA-MECITOZU (CORUM)
|09 Haziran 2026 23:05
|40.5002
|35.2823
|10.00
|1.80
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|09 Haziran 2026 22:35
|36.5558
|28.7975
|8.00
|1.70
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|09 Haziran 2026 21:56
|38.4655
|37.9952
|7.70
|1.40
|AKDENIZ
|09 Haziran 2026 21:42
|35.8715
|31.3302
|12.60
|1.80
|EGE DENIZI
|09 Haziran 2026 21:28
|38.8282
|25.8805
|8.60
|2.10
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 21:23
|39.2192
|28.9655
|5.30
|2.20
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|09 Haziran 2026 21:14
|39.0545
|28.2702
|14.50
|1.50
|DILEKTEPE-SOLHAN (BINGOL)
|09 Haziran 2026 20:33
|38.9543
|40.9593
|13.60
|2.00
|SATILAR-ILGAZ (CANKIRI)
|09 Haziran 2026 20:29
|40.9732
|33.7067
|5.50
|1.90
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 19:42
|39.2130
|28.9565
|11.40
|1.90
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 19:24
|39.2295
|28.9810
|6.80
|2.10
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 19:21
|39.1583
|28.9322
|15.90
|1.80
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 19:14
|39.2175
|28.9895
|11.40
|1.60
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|09 Haziran 2026 18:49
|39.4202
|26.3407
|5.40
|1.50
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:25
|39.1875
|29.0068
|10.70
|1.20
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:24
|39.0722
|28.9338
|11.30
|0.90
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:23
|39.2497
|29.0067
|11.60
|1.30
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:17
|39.2283
|28.9647
|2.90
|2.00
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:16
|39.2267
|29.0010
|5.90
|2.40
|SIRCALI-MECITOZU (CORUM)
|09 Haziran 2026 18:15
|40.4392
|35.2737
|6.80
|2.00
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09 Haziran 2026 18:12
|39.2443
|28.9800
|15.70
|1.40
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09 Haziran 2026 18:00
|39.2628
|28.1268
|8.20
|1.60
|SULUOVA (AMASYA)
|09 Haziran 2026 17:05
|40.8293
|35.6598
|5.40
|2.30
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|09 Haziran 2026 16:42
|36.0975
|33.5473
|3.50
|1.30
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09 Haziran 2026 16:34
|38.0618
|37.7547
|7.70
|1.90