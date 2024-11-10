Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:53:45 10-11-2024
|37,7742
|36,2722
|5,2
|1,1
|Kale (Malatya)
|05:29:26 10-11-2024
|38,39889
|38,83667
|7
|0,8
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|05:17:21 10-11-2024
|39,4503
|33,0807
|7,9
|1,8
|Bala (Ankara)
|05:17:20 10-11-2024
|39,44417
|33,10583
|9,14
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:27 10-11-2024
|38,28083
|38,23722
|7
|1,1
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:18 10-11-2024
|38,358
|37,3717
|4,2
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:12:18 10-11-2024
|38,395
|37,38889
|6,99
|1,5
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:07:55 10-11-2024
|37,7728
|36,2398
|18,5
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:07:55 10-11-2024
|37,73444
|36,28778
|7,08
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:00:44 10-11-2024
|38,38417
|38,78472
|11,35
|0,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:57:43 10-11-2024
|37,8593
|27,1385
|25,2
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|04:57:42 10-11-2024
|37,96833
|27,10861
|8,67
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:56:23 10-11-2024
|37,63944
|36,02472
|7
|1,3
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|04:56:22 10-11-2024
|37,6747
|35,9997
|23,1
|1,3
|SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:52:20 10-11-2024
|38,8325
|40,0207
|17,6
|1,4
|Karakoçan (Elazığ)
|04:52:20 10-11-2024
|38,86
|40,0125
|6,87
|1,4
|YUNANISTAN
|04:20:17 10-11-2024
|40,2927
|24,1563
|7,6
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:44:32 10-11-2024
|37,9705
|37,434
|3,2
|1,4
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:38 10-11-2024
|39,6242
|38,6832
|3,8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|03:24:05 10-11-2024
|38,10472
|38,48139
|7
|0,6
|Maden (Elazığ)
|03:23:20 10-11-2024
|38,52278
|39,70778
|7,04
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:51 10-11-2024
|38,18528
|38,13722
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:01:42 10-11-2024
|38,45306
|39,20278
|6,82
|0,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:55:59 10-11-2024
|37,38861
|37,10833
|13,46
|1,3
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:55:58 10-11-2024
|37,4195
|37,1428
|12
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:54:41 10-11-2024
|37,38917
|37,11583
|13,59
|2
|DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:41 10-11-2024
|37,4055
|37,1118
|5,5
|1,9
|Mazgirt (Tunceli)
|02:29:31 10-11-2024
|38,99889
|39,88361
|7,1
|1
|Kozan (Adana)
|02:23:27 10-11-2024
|37,71472
|35,95944
|6,99
|0,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|02:23:25 10-11-2024
|37,6235
|35,8588
|3,2
|1,1
|Kozan (Adana)
|02:10:37 10-11-2024
|37,67
|35,95917
|7
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|02:10:36 10-11-2024
|37,6562
|35,8527
|7,5
|1,3
|AKDENIZ
|02:08:26 10-11-2024
|35,94
|29,3222
|6,1
|1,4
|Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya)
|02:08:24 10-11-2024
|35,785
|29,35889
|11,61
|1,4
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|02:06:33 10-11-2024
|36,3508
|36,0758
|1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:02:35 10-11-2024
|38,20861
|38,69278
|11,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|01:56:05 10-11-2024
|38,35694
|38,86056
|7
|0,6
|Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak)
|01:41:40 10-11-2024
|36,32278
|42,93361
|17,9
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:37:53 10-11-2024
|37,87194
|36,68361
|7
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|01:26:57 10-11-2024
|40,18667
|31,75194
|7,13
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:26:57 10-11-2024
|40,1863
|31,797
|6,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|01:23:45 10-11-2024
|38,99139
|28,06528
|9,2
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:14:51 10-11-2024
|38,06694
|37,15639
|7,01
|1,7
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:14:51 10-11-2024
|38,0595
|37,1518
|4,5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:04:00 10-11-2024
|38,25306
|38,78083
|7,41
|0,8
|Akdeniz - [51.05 km] Fethiye (Muğla)
|00:51:05 10-11-2024
|36,14889
|28,72417
|7
|1,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|00:44:06 10-11-2024
|39,95722
|39,90889
|5,23
|1,5
|AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
|00:44:05 10-11-2024
|39,9867
|39,8705
|5
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|00:37:21 10-11-2024
|37,25472
|28,23333
|7,81
|1,8
|SALIHPASALAR-(MUGLA)
|00:37:20 10-11-2024
|37,251
|28,2408
|18,3
|2
|Kale (Malatya)
|00:36:33 10-11-2024
|38,35306
|38,86
|11,29
|1,1
|Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla)
|00:07:09 10-11-2024
|36,02306
|27,50167
|7
|1,6
|AKDENIZ
|00:07:09 10-11-2024
|36,0588
|27,3895
|5,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:59:57 09-11-2024
|39,55
|28,20694
|7
|1,9
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:59:56 09-11-2024
|39,5025
|28,235
|17,2
|2,1
|Akdeniz - [19.32 km] Marmaris (Muğla)
|22:47:37 09-11-2024
|36,585
|28,32389
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|22:27:28 09-11-2024
|37,12083
|28,67389
|6,98
|1,4
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|22:27:27 09-11-2024
|37,1342
|28,6423
|13
|1,4
|AKDENIZ
|22:26:28 09-11-2024
|36,3218
|28,669
|22,3
|1,3
|Akdeniz - [40.85 km] Seydikemer (Muğla)
|22:26:27 09-11-2024
|36,15667
|28,86528
|7,01
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:22:00 09-11-2024
|38,19111
|38,61444
|7
|1
|Akdeniz - [32.14 km] Kaş (Antalya)
|21:34:37 09-11-2024
|36,005
|29,19167
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|21:33:35 09-11-2024
|37,67639
|35,90861
|7
|1,4
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|21:33:35 09-11-2024
|37,6032
|35,9357
|7,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|21:32:10 09-11-2024
|38,11667
|38,62
|8,12
|2
|CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|21:32:09 09-11-2024
|38,1127
|38,644
|8,1
|2
|Kadirli (Osmaniye)
|21:22:47 09-11-2024
|37,57639
|36,20778
|11,3
|2,6
|YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:22:46 09-11-2024
|37,5735
|36,2153
|5
|2,5
|Akdeniz - [149.77 km] Marmaris (Muğla)
|21:16:49 09-11-2024
|35,30556
|27,80139
|7,54
|1,8
|Aladağ (Adana)
|21:03:39 09-11-2024
|37,69583
|35,42333
|12,08
|2
|KUP-ALADAG (ADANA)
|21:03:38 09-11-2024
|37,7103
|35,4168
|5
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|21:03:14 09-11-2024
|39,22056
|40,29778
|6,83
|1,4
|Hendek (Sakarya)
|20:58:46 09-11-2024
|40,76667
|30,80611
|7,29
|1,2
|Ortahisar (Trabzon)
|20:48:47 09-11-2024
|40,97778
|39,72444
|7,02
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:46:05 09-11-2024
|38,35694
|38,85028
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:38:50 09-11-2024
|38,07167
|38,39833
|6,74
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:27:54 09-11-2024
|38,04194
|37,36972
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|20:19:18 09-11-2024
|37,69583
|35,95583
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|20:11:25 09-11-2024
|38,35944
|38,86083
|7,03
|3,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|20:11:24 09-11-2024
|38,377
|38,8725
|5
|3,7
|Gölyaka (Düzce)
|19:56:39 09-11-2024
|40,77278
|30,87556
|10,93
|1,5
|ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA)
|19:56:37 09-11-2024
|40,8482
|30,8663
|17,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|19:43:59 09-11-2024
|38,23028
|37,76417
|8,1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|19:41:11 09-11-2024
|38,2225
|38,70639
|8,66
|1,2
|Çamardı (Niğde)
|19:37:32 09-11-2024
|37,75639
|35,15222
|7,03
|0,7
|Akdeniz - [58.52 km] Marmaris (Muğla)
|19:31:18 09-11-2024
|36,10472
|28,12389
|17,8
|1,8
|AKDENIZ
|19:31:17 09-11-2024
|36,069
|28,081
|3,4
|1,9
|Kozan (Adana)
|18:55:57 09-11-2024
|37,68028
|35,97833
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|18:36:53 09-11-2024
|38,92722
|37,47889
|6,99
|1,6
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|18:36:52 09-11-2024
|38,9475
|37,4325
|10,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:20:56 09-11-2024
|38,26917
|38,175
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:00:57 09-11-2024
|37,9525
|36,525
|7,12
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:58:15 09-11-2024
|38,22806
|37,815
|6,77
|1
|Ege Denizi - [52.94 km] Datça (Muğla)
|17:48:27 09-11-2024
|36,35556
|27,03111
|17,9
|2,1
|Mamak (Ankara)
|17:41:24 09-11-2024
|39,85944
|33,01
|7
|0,8
|Van Gölü - [05.66 km] Adilcevaz (Bitlis)
|17:30:05 09-11-2024
|38,73972
|42,99222
|7,09
|1,6
|ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
|17:30:05 09-11-2024
|38,7537
|42,974
|12,2
|1,6
|Merkez (Çorum)
|17:16:51 09-11-2024
|40,51083
|34,92528
|4,74
|1,1
|Ege Denizi - [29.34 km] Çeşme (İzmir)
|17:12:34 09-11-2024
|38,01222
|26,22444
|7,01
|1,6
|EGE DENIZI
|17:12:32 09-11-2024
|37,9507
|26,1238
|26
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|16:57:15 09-11-2024
|38,07722
|37,11056
|9,86
|1,6
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|16:57:13 09-11-2024
|38,0707
|37,1235
|18,1
|1,6
|NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)
|16:41:02 09-11-2024
|40,2815
|31,777
|9,8
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|16:41:00 09-11-2024
|40,20556
|31,755
|7
|1,9
|Of (Trabzon)
|15:51:09 09-11-2024
|40,9125
|40,27556
|7,15
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:45:10 09-11-2024
|37,80611
|36,52278
|7
|1,7
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|15:45:10 09-11-2024
|37,8273
|36,599
|9,1
|1,5
|YENIKOY-(MUGLA)
|15:41:36 09-11-2024
|37,169
|28,2
|5
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|15:41:35 09-11-2024
|37,26528
|28,21583
|6,14
|1,4
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|15:04:50 09-11-2024
|38,8838
|37,4848
|1,1
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:04:49 09-11-2024
|38,92694
|37,48861
|6,99
|2,1
|Döşemealtı (Antalya)
|14:56:42 09-11-2024
|37,22222
|30,54222
|6,5
|1,4
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|14:56:42 09-11-2024
|37,2207
|30,5477
|8,2
|1,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:48:54 09-11-2024
|37,79389
|37,78528
|6,68
|1,8
|AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)
|14:48:54 09-11-2024
|37,811
|37,8003
|7,9
|1,8
|Ege Denizi - [86.08 km] Datça (Muğla)
|14:40:41 09-11-2024
|35,91917
|27,4825
|6,01
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|14:29:09 09-11-2024
|38,0375
|29,06889
|10,54
|1,3
|Şenkaya (Erzurum)
|14:20:41 09-11-2024
|40,74389
|42,22333
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|13:42:51 09-11-2024
|38,28722
|30,97472
|6,97
|1,7
|TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA)
|13:42:51 09-11-2024
|38,2492
|30,9802
|7,8
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:42:22 09-11-2024
|39,55556
|28,07028
|5,85
|1,8
|KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:42:22 09-11-2024
|39,5658
|28,128
|10,5
|1,9
|Akdeniz - [19.15 km] Marmaris (Muğla)
|13:21:10 09-11-2024
|36,60222
|28,34222
|8,42
|1,9
|AKDENIZ
|13:21:09 09-11-2024
|36,6192
|28,3348
|2,2
|2,1
|Çan (Çanakkale)
|13:06:21 09-11-2024
|39,99806
|26,98806
|7,02
|1,6
|Merkez (Çorum)
|13:06:01 09-11-2024
|40,50833
|34,72694
|13,2
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:58:57 09-11-2024
|38,05889
|38,22639
|7
|1,2
|Aziziye (Erzurum)
|12:48:00 09-11-2024
|40,11972
|40,71694
|6,99
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:12 09-11-2024
|39,51
|28,15694
|5,25
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:40:30 09-11-2024
|39,48167
|28,17083
|7,02
|1,4
|Menderes (İzmir)
|12:12:51 09-11-2024
|38,12194
|27,26361
|4,12
|1,3
|KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
|12:12:51 09-11-2024
|38,1002
|27,2335
|4,8
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|12:09:58 09-11-2024
|39,72194
|30,17306
|7,11
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:49:01 09-11-2024
|38,06
|38,22444
|4,32
|2,8
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:49:01 09-11-2024
|38,0562
|38,2145
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|11:21:03 09-11-2024
|38,33556
|38,73889
|11,64
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:18:13 09-11-2024
|38,10611
|36,48
|6,51
|2,3
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:18:13 09-11-2024
|38,1072
|36,468
|5
|2,3
|Gürün (Sivas)
|11:04:31 09-11-2024
|38,86694
|37,47083
|7,01
|2,1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|11:04:31 09-11-2024
|38,8625
|37,4805
|5
|2,2
|Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:29:07 09-11-2024
|39,86972
|25,48417
|13,11
|1,7
|EGE DENIZI
|10:29:06 09-11-2024
|39,846
|25,4163
|9,5
|1,6
|KAYADOVEN-AKYAKA (KARS)
|09:31:49 09-11-2024
|40,9953
|43,8467
|5
|2,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars)
|09:31:48 09-11-2024
|41,15528
|43,80806
|6,66
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:20:49 09-11-2024
|38,30722
|38,25972
|7,07
|1,2
|YUNANISTAN
|09:12:47 09-11-2024
|39,0423
|23,0777
|10,8
|2,8
|Kale (Malatya)
|09:01:48 09-11-2024
|38,36056
|38,73889
|11,87
|1,3
|SARITOSUN-(ELAZIG)
|08:57:43 09-11-2024
|38,4742
|39,0678
|4,9
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:57:42 09-11-2024
|38,46
|39,05444
|16,3
|2,8
|Soma (Manisa)
|08:43:36 09-11-2024
|39,09083
|27,53333
|6,99
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|08:43:36 09-11-2024
|39,0943
|27,5397
|0
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0225
|37,05611
|7,01
|2,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0282
|37,0887
|5,4
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:48:57 09-11-2024
|40,74139
|31,6525
|9,7
|2
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|07:48:56 09-11-2024
|40,7517
|31,6573
|6,5
|2,2
|Gündoğmuş (Antalya)
|07:13:32 09-11-2024
|36,86278
|32,23972
|7,01
|1,2
|BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|07:13:32 09-11-2024
|36,842
|32,2758
|13,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98972
|38,20028
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98
|38,151
|5,4
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:53:45 10-11-2024
|37,7742
|36,2722
|5,2
|1,1
|Kale (Malatya)
|05:29:26 10-11-2024
|38,39889
|38,83667
|7
|0,8
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|05:17:21 10-11-2024
|39,4503
|33,0807
|7,9
|1,8
|Bala (Ankara)
|05:17:20 10-11-2024
|39,44417
|33,10583
|9,14
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:27 10-11-2024
|38,28083
|38,23722
|7
|1,1
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:18 10-11-2024
|38,358
|37,3717
|4,2
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:12:18 10-11-2024
|38,395
|37,38889
|6,99
|1,5
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:07:55 10-11-2024
|37,7728
|36,2398
|18,5
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:07:55 10-11-2024
|37,73444
|36,28778
|7,08
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:00:44 10-11-2024
|38,38417
|38,78472
|11,35
|0,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:57:43 10-11-2024
|37,8593
|27,1385
|25,2
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|04:57:42 10-11-2024
|37,96833
|27,10861
|8,67
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:56:23 10-11-2024
|37,63944
|36,02472
|7
|1,3
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|04:56:22 10-11-2024
|37,6747
|35,9997
|23,1
|1,3
|SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:52:20 10-11-2024
|38,8325
|40,0207
|17,6
|1,4
|Karakoçan (Elazığ)
|04:52:20 10-11-2024
|38,86
|40,0125
|6,87
|1,4
|YUNANISTAN
|04:20:17 10-11-2024
|40,2927
|24,1563
|7,6
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:44:32 10-11-2024
|37,9705
|37,434
|3,2
|1,4
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:38 10-11-2024
|39,6242
|38,6832
|3,8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|03:24:05 10-11-2024
|38,10472
|38,48139
|7
|0,6
|Maden (Elazığ)
|03:23:20 10-11-2024
|38,52278
|39,70778
|7,04
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:51 10-11-2024
|38,18528
|38,13722
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:01:42 10-11-2024
|38,45306
|39,20278
|6,82
|0,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:55:59 10-11-2024
|37,38861
|37,10833
|13,46
|1,3
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:55:58 10-11-2024
|37,4195
|37,1428
|12
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:54:41 10-11-2024
|37,38917
|37,11583
|13,59
|2
|DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:41 10-11-2024
|37,4055
|37,1118
|5,5
|1,9
|Mazgirt (Tunceli)
|02:29:31 10-11-2024
|38,99889
|39,88361
|7,1
|1
|Kozan (Adana)
|02:23:27 10-11-2024
|37,71472
|35,95944
|6,99
|0,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|02:23:25 10-11-2024
|37,6235
|35,8588
|3,2
|1,1
|Kozan (Adana)
|02:10:37 10-11-2024
|37,67
|35,95917
|7
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|02:10:36 10-11-2024
|37,6562
|35,8527
|7,5
|1,3
|AKDENIZ
|02:08:26 10-11-2024
|35,94
|29,3222
|6,1
|1,4
|Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya)
|02:08:24 10-11-2024
|35,785
|29,35889
|11,61
|1,4
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|02:06:33 10-11-2024
|36,3508
|36,0758
|1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:02:35 10-11-2024
|38,20861
|38,69278
|11,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|01:56:05 10-11-2024
|38,35694
|38,86056
|7
|0,6
|Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak)
|01:41:40 10-11-2024
|36,32278
|42,93361
|17,9
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:37:53 10-11-2024
|37,87194
|36,68361
|7
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|01:26:57 10-11-2024
|40,18667
|31,75194
|7,13
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:26:57 10-11-2024
|40,1863
|31,797
|6,1
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|01:23:45 10-11-2024
|38,99139
|28,06528
|9,2
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:14:51 10-11-2024
|38,06694
|37,15639
|7,01
|1,7
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:14:51 10-11-2024
|38,0595
|37,1518
|4,5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:04:00 10-11-2024
|38,25306
|38,78083
|7,41
|0,8
|Akdeniz - [51.05 km] Fethiye (Muğla)
|00:51:05 10-11-2024
|36,14889
|28,72417
|7
|1,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|00:44:06 10-11-2024
|39,95722
|39,90889
|5,23
|1,5
|AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
|00:44:05 10-11-2024
|39,9867
|39,8705
|5
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|00:37:21 10-11-2024
|37,25472
|28,23333
|7,81
|1,8
|SALIHPASALAR-(MUGLA)
|00:37:20 10-11-2024
|37,251
|28,2408
|18,3
|2
|Kale (Malatya)
|00:36:33 10-11-2024
|38,35306
|38,86
|11,29
|1,1
|Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla)
|00:07:09 10-11-2024
|36,02306
|27,50167
|7
|1,6
|AKDENIZ
|00:07:09 10-11-2024
|36,0588
|27,3895
|5,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:59:57 09-11-2024
|39,55
|28,20694
|7
|1,9
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:59:56 09-11-2024
|39,5025
|28,235
|17,2
|2,1
|Akdeniz - [19.32 km] Marmaris (Muğla)
|22:47:37 09-11-2024
|36,585
|28,32389
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|22:27:28 09-11-2024
|37,12083
|28,67389
|6,98
|1,4
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|22:27:27 09-11-2024
|37,1342
|28,6423
|13
|1,4
|AKDENIZ
|22:26:28 09-11-2024
|36,3218
|28,669
|22,3
|1,3
|Akdeniz - [40.85 km] Seydikemer (Muğla)
|22:26:27 09-11-2024
|36,15667
|28,86528
|7,01
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:22:00 09-11-2024
|38,19111
|38,61444
|7
|1
|Akdeniz - [32.14 km] Kaş (Antalya)
|21:34:37 09-11-2024
|36,005
|29,19167
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|21:33:35 09-11-2024
|37,67639
|35,90861
|7
|1,4
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|21:33:35 09-11-2024
|37,6032
|35,9357
|7,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|21:32:10 09-11-2024
|38,11667
|38,62
|8,12
|2
|CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|21:32:09 09-11-2024
|38,1127
|38,644
|8,1
|2
|Kadirli (Osmaniye)
|21:22:47 09-11-2024
|37,57639
|36,20778
|11,3
|2,6
|YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:22:46 09-11-2024
|37,5735
|36,2153
|5
|2,5
|Akdeniz - [149.77 km] Marmaris (Muğla)
|21:16:49 09-11-2024
|35,30556
|27,80139
|7,54
|1,8
|Aladağ (Adana)
|21:03:39 09-11-2024
|37,69583
|35,42333
|12,08
|2
|KUP-ALADAG (ADANA)
|21:03:38 09-11-2024
|37,7103
|35,4168
|5
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|21:03:14 09-11-2024
|39,22056
|40,29778
|6,83
|1,4
|Hendek (Sakarya)
|20:58:46 09-11-2024
|40,76667
|30,80611
|7,29
|1,2
|Ortahisar (Trabzon)
|20:48:47 09-11-2024
|40,97778
|39,72444
|7,02
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:46:05 09-11-2024
|38,35694
|38,85028
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:38:50 09-11-2024
|38,07167
|38,39833
|6,74
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:27:54 09-11-2024
|38,04194
|37,36972
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|20:19:18 09-11-2024
|37,69583
|35,95583
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|20:11:25 09-11-2024
|38,35944
|38,86083
|7,03
|3,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|20:11:24 09-11-2024
|38,377
|38,8725
|5
|3,7
|Gölyaka (Düzce)
|19:56:39 09-11-2024
|40,77278
|30,87556
|10,93
|1,5
|ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA)
|19:56:37 09-11-2024
|40,8482
|30,8663
|17,4
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|19:43:59 09-11-2024
|38,23028
|37,76417
|8,1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|19:41:11 09-11-2024
|38,2225
|38,70639
|8,66
|1,2
|Çamardı (Niğde)
|19:37:32 09-11-2024
|37,75639
|35,15222
|7,03
|0,7
|Akdeniz - [58.52 km] Marmaris (Muğla)
|19:31:18 09-11-2024
|36,10472
|28,12389
|17,8
|1,8
|AKDENIZ
|19:31:17 09-11-2024
|36,069
|28,081
|3,4
|1,9
|Kozan (Adana)
|18:55:57 09-11-2024
|37,68028
|35,97833
|7
|0,9
|Gürün (Sivas)
|18:36:53 09-11-2024
|38,92722
|37,47889
|6,99
|1,6
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|18:36:52 09-11-2024
|38,9475
|37,4325
|10,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:20:56 09-11-2024
|38,26917
|38,175
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:00:57 09-11-2024
|37,9525
|36,525
|7,12
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:58:15 09-11-2024
|38,22806
|37,815
|6,77
|1
|Ege Denizi - [52.94 km] Datça (Muğla)
|17:48:27 09-11-2024
|36,35556
|27,03111
|17,9
|2,1
|Mamak (Ankara)
|17:41:24 09-11-2024
|39,85944
|33,01
|7
|0,8
|Van Gölü - [05.66 km] Adilcevaz (Bitlis)
|17:30:05 09-11-2024
|38,73972
|42,99222
|7,09
|1,6
|ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
|17:30:05 09-11-2024
|38,7537
|42,974
|12,2
|1,6
|Merkez (Çorum)
|17:16:51 09-11-2024
|40,51083
|34,92528
|4,74
|1,1
|Ege Denizi - [29.34 km] Çeşme (İzmir)
|17:12:34 09-11-2024
|38,01222
|26,22444
|7,01
|1,6
|EGE DENIZI
|17:12:32 09-11-2024
|37,9507
|26,1238
|26
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|16:57:15 09-11-2024
|38,07722
|37,11056
|9,86
|1,6
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|16:57:13 09-11-2024
|38,0707
|37,1235
|18,1
|1,6
|NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)
|16:41:02 09-11-2024
|40,2815
|31,777
|9,8
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|16:41:00 09-11-2024
|40,20556
|31,755
|7
|1,9
|Of (Trabzon)
|15:51:09 09-11-2024
|40,9125
|40,27556
|7,15
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:45:10 09-11-2024
|37,80611
|36,52278
|7
|1,7
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|15:45:10 09-11-2024
|37,8273
|36,599
|9,1
|1,5
|YENIKOY-(MUGLA)
|15:41:36 09-11-2024
|37,169
|28,2
|5
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|15:41:35 09-11-2024
|37,26528
|28,21583
|6,14
|1,4
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|15:04:50 09-11-2024
|38,8838
|37,4848
|1,1
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:04:49 09-11-2024
|38,92694
|37,48861
|6,99
|2,1
|Döşemealtı (Antalya)
|14:56:42 09-11-2024
|37,22222
|30,54222
|6,5
|1,4
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|14:56:42 09-11-2024
|37,2207
|30,5477
|8,2
|1,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:48:54 09-11-2024
|37,79389
|37,78528
|6,68
|1,8
|AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)
|14:48:54 09-11-2024
|37,811
|37,8003
|7,9
|1,8
|Ege Denizi - [86.08 km] Datça (Muğla)
|14:40:41 09-11-2024
|35,91917
|27,4825
|6,01
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|14:29:09 09-11-2024
|38,0375
|29,06889
|10,54
|1,3
|Şenkaya (Erzurum)
|14:20:41 09-11-2024
|40,74389
|42,22333
|7
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|13:42:51 09-11-2024
|38,28722
|30,97472
|6,97
|1,7
|TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA)
|13:42:51 09-11-2024
|38,2492
|30,9802
|7,8
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:42:22 09-11-2024
|39,55556
|28,07028
|5,85
|1,8
|KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:42:22 09-11-2024
|39,5658
|28,128
|10,5
|1,9
|Akdeniz - [19.15 km] Marmaris (Muğla)
|13:21:10 09-11-2024
|36,60222
|28,34222
|8,42
|1,9
|AKDENIZ
|13:21:09 09-11-2024
|36,6192
|28,3348
|2,2
|2,1
|Çan (Çanakkale)
|13:06:21 09-11-2024
|39,99806
|26,98806
|7,02
|1,6
|Merkez (Çorum)
|13:06:01 09-11-2024
|40,50833
|34,72694
|13,2
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:58:57 09-11-2024
|38,05889
|38,22639
|7
|1,2
|Aziziye (Erzurum)
|12:48:00 09-11-2024
|40,11972
|40,71694
|6,99
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:43:12 09-11-2024
|39,51
|28,15694
|5,25
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:40:30 09-11-2024
|39,48167
|28,17083
|7,02
|1,4
|Menderes (İzmir)
|12:12:51 09-11-2024
|38,12194
|27,26361
|4,12
|1,3
|KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
|12:12:51 09-11-2024
|38,1002
|27,2335
|4,8
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|12:09:58 09-11-2024
|39,72194
|30,17306
|7,11
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:49:01 09-11-2024
|38,06
|38,22444
|4,32
|2,8
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:49:01 09-11-2024
|38,0562
|38,2145
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|11:21:03 09-11-2024
|38,33556
|38,73889
|11,64
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:18:13 09-11-2024
|38,10611
|36,48
|6,51
|2,3
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:18:13 09-11-2024
|38,1072
|36,468
|5
|2,3
|Gürün (Sivas)
|11:04:31 09-11-2024
|38,86694
|37,47083
|7,01
|2,1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|11:04:31 09-11-2024
|38,8625
|37,4805
|5
|2,2
|Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:29:07 09-11-2024
|39,86972
|25,48417
|13,11
|1,7
|EGE DENIZI
|10:29:06 09-11-2024
|39,846
|25,4163
|9,5
|1,6
|KAYADOVEN-AKYAKA (KARS)
|09:31:49 09-11-2024
|40,9953
|43,8467
|5
|2,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars)
|09:31:48 09-11-2024
|41,15528
|43,80806
|6,66
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:20:49 09-11-2024
|38,30722
|38,25972
|7,07
|1,2
|YUNANISTAN
|09:12:47 09-11-2024
|39,0423
|23,0777
|10,8
|2,8
|Kale (Malatya)
|09:01:48 09-11-2024
|38,36056
|38,73889
|11,87
|1,3
|SARITOSUN-(ELAZIG)
|08:57:43 09-11-2024
|38,4742
|39,0678
|4,9
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:57:42 09-11-2024
|38,46
|39,05444
|16,3
|2,8
|Soma (Manisa)
|08:43:36 09-11-2024
|39,09083
|27,53333
|6,99
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|08:43:36 09-11-2024
|39,0943
|27,5397
|0
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0225
|37,05611
|7,01
|2,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:25:31 09-11-2024
|38,0282
|37,0887
|5,4
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:48:57 09-11-2024
|40,74139
|31,6525
|9,7
|2
|YENIAKCAKAVAK-(BOLU)
|07:48:56 09-11-2024
|40,7517
|31,6573
|6,5
|2,2
|Gündoğmuş (Antalya)
|07:13:32 09-11-2024
|36,86278
|32,23972
|7,01
|1,2
|BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|07:13:32 09-11-2024
|36,842
|32,2758
|13,8
|1,6
|Merkez (Adıyaman)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98972
|38,20028
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:01:13 09-11-2024
|37,98
|38,151
|5,4
|1,8
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