Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Kasım 2024

10 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:53:45 10-11-2024 37,7742 36,2722 5,2 1,1
Kale (Malatya) 05:29:26 10-11-2024 38,39889 38,83667 7 0,8
AFSAR-BALA (ANKARA) 05:17:21 10-11-2024 39,4503 33,0807 7,9 1,8
Bala (Ankara) 05:17:20 10-11-2024 39,44417 33,10583 9,14 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:27 10-11-2024 38,28083 38,23722 7 1,1
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:12:18 10-11-2024 38,358 37,3717 4,2 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:12:18 10-11-2024 38,395 37,38889 6,99 1,5
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:07:55 10-11-2024 37,7728 36,2398 18,5 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 05:07:55 10-11-2024 37,73444 36,28778 7,08 1,4
Kale (Malatya) 05:00:44 10-11-2024 38,38417 38,78472 11,35 0,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:57:43 10-11-2024 37,8593 27,1385 25,2 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 04:57:42 10-11-2024 37,96833 27,10861 8,67 1,6
Kozan (Adana) 04:56:23 10-11-2024 37,63944 36,02472 7 1,3
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 04:56:22 10-11-2024 37,6747 35,9997 23,1 1,3
SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:52:20 10-11-2024 38,8325 40,0207 17,6 1,4
Karakoçan (Elazığ) 04:52:20 10-11-2024 38,86 40,0125 6,87 1,4
YUNANISTAN 04:20:17 10-11-2024 40,2927 24,1563 7,6 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:44:32 10-11-2024 37,9705 37,434 3,2 1,4
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:38 10-11-2024 39,6242 38,6832 3,8 1,8
Sincik (Adıyaman) 03:24:05 10-11-2024 38,10472 38,48139 7 0,6
Maden (Elazığ) 03:23:20 10-11-2024 38,52278 39,70778 7,04 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:51 10-11-2024 38,18528 38,13722 7 1
Sivrice (Elazığ) 03:01:42 10-11-2024 38,45306 39,20278 6,82 0,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:55:59 10-11-2024 37,38861 37,10833 13,46 1,3
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:55:58 10-11-2024 37,4195 37,1428 12 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:54:41 10-11-2024 37,38917 37,11583 13,59 2
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:54:41 10-11-2024 37,4055 37,1118 5,5 1,9
Mazgirt (Tunceli) 02:29:31 10-11-2024 38,99889 39,88361 7,1 1
Kozan (Adana) 02:23:27 10-11-2024 37,71472 35,95944 6,99 0,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 02:23:25 10-11-2024 37,6235 35,8588 3,2 1,1
Kozan (Adana) 02:10:37 10-11-2024 37,67 35,95917 7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 02:10:36 10-11-2024 37,6562 35,8527 7,5 1,3
AKDENIZ 02:08:26 10-11-2024 35,94 29,3222 6,1 1,4
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 02:06:33 10-11-2024 36,3508 36,0758 1 1,3
Pütürge (Malatya) 02:02:35 10-11-2024 38,20861 38,69278 11,62 1,1
Kale (Malatya) 01:56:05 10-11-2024 38,35694 38,86056 7 0,6
Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak) 01:41:40 10-11-2024 36,32278 42,93361 17,9 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:37:53 10-11-2024 37,87194 36,68361 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 01:26:57 10-11-2024 40,18667 31,75194 7,13 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 01:26:57 10-11-2024 40,1863 31,797 6,1 2,1
Akhisar (Manisa) 01:23:45 10-11-2024 38,99139 28,06528 9,2 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:14:51 10-11-2024 38,06694 37,15639 7,01 1,7
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:14:51 10-11-2024 38,0595 37,1518 4,5 1,6
Pütürge (Malatya) 01:04:00 10-11-2024 38,25306 38,78083 7,41 0,8
Akdeniz - [51.05 km] Fethiye (Muğla) 00:51:05 10-11-2024 36,14889 28,72417 7 1,2
Otlukbeli (Erzincan) 00:44:06 10-11-2024 39,95722 39,90889 5,23 1,5
AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN) 00:44:05 10-11-2024 39,9867 39,8705 5 1,9
Menteşe (Muğla) 00:37:21 10-11-2024 37,25472 28,23333 7,81 1,8
SALIHPASALAR-(MUGLA) 00:37:20 10-11-2024 37,251 28,2408 18,3 2
Kale (Malatya) 00:36:33 10-11-2024 38,35306 38,86 11,29 1,1
Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla) 00:07:09 10-11-2024 36,02306 27,50167 7 1,6
AKDENIZ 00:07:09 10-11-2024 36,0588 27,3895 5,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:59:57 09-11-2024 39,55 28,20694 7 1,9
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 22:59:56 09-11-2024 39,5025 28,235 17,2 2,1
Akdeniz - [19.32 km] Marmaris (Muğla) 22:47:37 09-11-2024 36,585 28,32389 7 0,9
Ula (Muğla) 22:27:28 09-11-2024 37,12083 28,67389 6,98 1,4
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 22:27:27 09-11-2024 37,1342 28,6423 13 1,4
AKDENIZ 22:26:28 09-11-2024 36,3218 28,669 22,3 1,3
Akdeniz - [40.85 km] Seydikemer (Muğla) 22:26:27 09-11-2024 36,15667 28,86528 7,01 1,5
Pütürge (Malatya) 22:22:00 09-11-2024 38,19111 38,61444 7 1
Akdeniz - [32.14 km] Kaş (Antalya) 21:34:37 09-11-2024 36,005 29,19167 7 1,3
Kozan (Adana) 21:33:35 09-11-2024 37,67639 35,90861 7 1,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 21:33:35 09-11-2024 37,6032 35,9357 7,4 1,3
Pütürge (Malatya) 21:32:10 09-11-2024 38,11667 38,62 8,12 2
CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 21:32:09 09-11-2024 38,1127 38,644 8,1 2
Kadirli (Osmaniye) 21:22:47 09-11-2024 37,57639 36,20778 11,3 2,6
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 21:22:46 09-11-2024 37,5735 36,2153 5 2,5
Akdeniz - [149.77 km] Marmaris (Muğla) 21:16:49 09-11-2024 35,30556 27,80139 7,54 1,8
Aladağ (Adana) 21:03:39 09-11-2024 37,69583 35,42333 12,08 2
KUP-ALADAG (ADANA) 21:03:38 09-11-2024 37,7103 35,4168 5 2,1
Kiğı (Bingöl) 21:03:14 09-11-2024 39,22056 40,29778 6,83 1,4
Hendek (Sakarya) 20:58:46 09-11-2024 40,76667 30,80611 7,29 1,2
Ortahisar (Trabzon) 20:48:47 09-11-2024 40,97778 39,72444 7,02 1,3
Kale (Malatya) 20:46:05 09-11-2024 38,35694 38,85028 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 20:38:50 09-11-2024 38,07167 38,39833 6,74 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:27:54 09-11-2024 38,04194 37,36972 7 1,2
Kozan (Adana) 20:19:18 09-11-2024 37,69583 35,95583 7 1,2
Kale (Malatya) 20:11:25 09-11-2024 38,35944 38,86083 7,03 3,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 20:11:24 09-11-2024 38,377 38,8725 5 3,7
Gölyaka (Düzce) 19:56:39 09-11-2024 40,77278 30,87556 10,93 1,5
ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA) 19:56:37 09-11-2024 40,8482 30,8663 17,4 1,6
Doğanşehir (Malatya) 19:43:59 09-11-2024 38,23028 37,76417 8,1 1,3
Pütürge (Malatya) 19:41:11 09-11-2024 38,2225 38,70639 8,66 1,2
Çamardı (Niğde) 19:37:32 09-11-2024 37,75639 35,15222 7,03 0,7
Akdeniz - [58.52 km] Marmaris (Muğla) 19:31:18 09-11-2024 36,10472 28,12389 17,8 1,8
AKDENIZ 19:31:17 09-11-2024 36,069 28,081 3,4 1,9
Kozan (Adana) 18:55:57 09-11-2024 37,68028 35,97833 7 0,9
Gürün (Sivas) 18:36:53 09-11-2024 38,92722 37,47889 6,99 1,6
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 18:36:52 09-11-2024 38,9475 37,4325 10,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:20:56 09-11-2024 38,26917 38,175 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:00:57 09-11-2024 37,9525 36,525 7,12 1,2
Doğanşehir (Malatya) 17:58:15 09-11-2024 38,22806 37,815 6,77 1
Ege Denizi - [52.94 km] Datça (Muğla) 17:48:27 09-11-2024 36,35556 27,03111 17,9 2,1
Mamak (Ankara) 17:41:24 09-11-2024 39,85944 33,01 7 0,8
Van Gölü - [05.66 km] Adilcevaz (Bitlis) 17:30:05 09-11-2024 38,73972 42,99222 7,09 1,6
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 17:30:05 09-11-2024 38,7537 42,974 12,2 1,6
Merkez (Çorum) 17:16:51 09-11-2024 40,51083 34,92528 4,74 1,1
Ege Denizi - [29.34 km] Çeşme (İzmir) 17:12:34 09-11-2024 38,01222 26,22444 7,01 1,6
EGE DENIZI 17:12:32 09-11-2024 37,9507 26,1238 26 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 16:57:15 09-11-2024 38,07722 37,11056 9,86 1,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:57:13 09-11-2024 38,0707 37,1235 18,1 1,6
NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 16:41:02 09-11-2024 40,2815 31,777 9,8 2,3
Beypazarı (Ankara) 16:41:00 09-11-2024 40,20556 31,755 7 1,9
Of (Trabzon) 15:51:09 09-11-2024 40,9125 40,27556 7,15 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:45:10 09-11-2024 37,80611 36,52278 7 1,7
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 15:45:10 09-11-2024 37,8273 36,599 9,1 1,5
YENIKOY-(MUGLA) 15:41:36 09-11-2024 37,169 28,2 5 1,4
Menteşe (Muğla) 15:41:35 09-11-2024 37,26528 28,21583 6,14 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 15:04:50 09-11-2024 38,8838 37,4848 1,1 2,2
Gürün (Sivas) 15:04:49 09-11-2024 38,92694 37,48861 6,99 2,1
Döşemealtı (Antalya) 14:56:42 09-11-2024 37,22222 30,54222 6,5 1,4
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 14:56:42 09-11-2024 37,2207 30,5477 8,2 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 14:48:54 09-11-2024 37,79389 37,78528 6,68 1,8
AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) 14:48:54 09-11-2024 37,811 37,8003 7,9 1,8
Ege Denizi - [86.08 km] Datça (Muğla) 14:40:41 09-11-2024 35,91917 27,4825 6,01 1,8
Pamukkale (Denizli) 14:29:09 09-11-2024 38,0375 29,06889 10,54 1,3
Şenkaya (Erzurum) 14:20:41 09-11-2024 40,74389 42,22333 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 13:42:51 09-11-2024 38,28722 30,97472 6,97 1,7
TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) 13:42:51 09-11-2024 38,2492 30,9802 7,8 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:42:22 09-11-2024 39,55556 28,07028 5,85 1,8
KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) 13:42:22 09-11-2024 39,5658 28,128 10,5 1,9
Akdeniz - [19.15 km] Marmaris (Muğla) 13:21:10 09-11-2024 36,60222 28,34222 8,42 1,9
AKDENIZ 13:21:09 09-11-2024 36,6192 28,3348 2,2 2,1
Çan (Çanakkale) 13:06:21 09-11-2024 39,99806 26,98806 7,02 1,6
Merkez (Çorum) 13:06:01 09-11-2024 40,50833 34,72694 13,2 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:58:57 09-11-2024 38,05889 38,22639 7 1,2
Aziziye (Erzurum) 12:48:00 09-11-2024 40,11972 40,71694 6,99 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:12 09-11-2024 39,51 28,15694 5,25 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:40:30 09-11-2024 39,48167 28,17083 7,02 1,4
Menderes (İzmir) 12:12:51 09-11-2024 38,12194 27,26361 4,12 1,3
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 12:12:51 09-11-2024 38,1002 27,2335 4,8 1,5
İnönü (Eskişehir) 12:09:58 09-11-2024 39,72194 30,17306 7,11 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 11:49:01 09-11-2024 38,06 38,22444 4,32 2,8
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:49:01 09-11-2024 38,0562 38,2145 5 2,9
Kale (Malatya) 11:21:03 09-11-2024 38,33556 38,73889 11,64 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 11:18:13 09-11-2024 38,10611 36,48 6,51 2,3
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:18:13 09-11-2024 38,1072 36,468 5 2,3
Gürün (Sivas) 11:04:31 09-11-2024 38,86694 37,47083 7,01 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 11:04:31 09-11-2024 38,8625 37,4805 5 2,2
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:29:07 09-11-2024 39,86972 25,48417 13,11 1,7
EGE DENIZI 10:29:06 09-11-2024 39,846 25,4163 9,5 1,6
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 09:20:49 09-11-2024 38,30722 38,25972 7,07 1,2
YUNANISTAN 09:12:47 09-11-2024 39,0423 23,0777 10,8 2,8
Kale (Malatya) 09:01:48 09-11-2024 38,36056 38,73889 11,87 1,3
SARITOSUN-(ELAZIG) 08:57:43 09-11-2024 38,4742 39,0678 4,9 2,9
Merkez (Elazığ) 08:57:42 09-11-2024 38,46 39,05444 16,3 2,8
Soma (Manisa) 08:43:36 09-11-2024 39,09083 27,53333 6,99 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 08:43:36 09-11-2024 39,0943 27,5397 0 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:25:31 09-11-2024 38,0225 37,05611 7,01 2,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:25:31 09-11-2024 38,0282 37,0887 5,4 2,2
Merkez (Bolu) 07:48:57 09-11-2024 40,74139 31,6525 9,7 2
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 07:48:56 09-11-2024 40,7517 31,6573 6,5 2,2
Gündoğmuş (Antalya) 07:13:32 09-11-2024 36,86278 32,23972 7,01 1,2
BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) 07:13:32 09-11-2024 36,842 32,2758 13,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:01:13 09-11-2024 37,98972 38,20028 7 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:01:13 09-11-2024 37,98 38,151 5,4 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:53:45 10-11-2024 37,7742 36,2722 5,2 1,1
Kale (Malatya) 05:29:26 10-11-2024 38,39889 38,83667 7 0,8
AFSAR-BALA (ANKARA) 05:17:21 10-11-2024 39,4503 33,0807 7,9 1,8
Bala (Ankara) 05:17:20 10-11-2024 39,44417 33,10583 9,14 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:27 10-11-2024 38,28083 38,23722 7 1,1
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:12:18 10-11-2024 38,358 37,3717 4,2 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:12:18 10-11-2024 38,395 37,38889 6,99 1,5
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:07:55 10-11-2024 37,7728 36,2398 18,5 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 05:07:55 10-11-2024 37,73444 36,28778 7,08 1,4
Kale (Malatya) 05:00:44 10-11-2024 38,38417 38,78472 11,35 0,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:57:43 10-11-2024 37,8593 27,1385 25,2 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 04:57:42 10-11-2024 37,96833 27,10861 8,67 1,6
Kozan (Adana) 04:56:23 10-11-2024 37,63944 36,02472 7 1,3
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 04:56:22 10-11-2024 37,6747 35,9997 23,1 1,3
SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:52:20 10-11-2024 38,8325 40,0207 17,6 1,4
Karakoçan (Elazığ) 04:52:20 10-11-2024 38,86 40,0125 6,87 1,4
YUNANISTAN 04:20:17 10-11-2024 40,2927 24,1563 7,6 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:44:32 10-11-2024 37,9705 37,434 3,2 1,4
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:38 10-11-2024 39,6242 38,6832 3,8 1,8
Sincik (Adıyaman) 03:24:05 10-11-2024 38,10472 38,48139 7 0,6
Maden (Elazığ) 03:23:20 10-11-2024 38,52278 39,70778 7,04 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:51 10-11-2024 38,18528 38,13722 7 1
Sivrice (Elazığ) 03:01:42 10-11-2024 38,45306 39,20278 6,82 0,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:55:59 10-11-2024 37,38861 37,10833 13,46 1,3
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:55:58 10-11-2024 37,4195 37,1428 12 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:54:41 10-11-2024 37,38917 37,11583 13,59 2
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:54:41 10-11-2024 37,4055 37,1118 5,5 1,9
Mazgirt (Tunceli) 02:29:31 10-11-2024 38,99889 39,88361 7,1 1
Kozan (Adana) 02:23:27 10-11-2024 37,71472 35,95944 6,99 0,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 02:23:25 10-11-2024 37,6235 35,8588 3,2 1,1
Kozan (Adana) 02:10:37 10-11-2024 37,67 35,95917 7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 02:10:36 10-11-2024 37,6562 35,8527 7,5 1,3
AKDENIZ 02:08:26 10-11-2024 35,94 29,3222 6,1 1,4
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 02:06:33 10-11-2024 36,3508 36,0758 1 1,3
Pütürge (Malatya) 02:02:35 10-11-2024 38,20861 38,69278 11,62 1,1
Kale (Malatya) 01:56:05 10-11-2024 38,35694 38,86056 7 0,6
Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak) 01:41:40 10-11-2024 36,32278 42,93361 17,9 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:37:53 10-11-2024 37,87194 36,68361 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 01:26:57 10-11-2024 40,18667 31,75194 7,13 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 01:26:57 10-11-2024 40,1863 31,797 6,1 2,1
Akhisar (Manisa) 01:23:45 10-11-2024 38,99139 28,06528 9,2 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:14:51 10-11-2024 38,06694 37,15639 7,01 1,7
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:14:51 10-11-2024 38,0595 37,1518 4,5 1,6
Pütürge (Malatya) 01:04:00 10-11-2024 38,25306 38,78083 7,41 0,8
Akdeniz - [51.05 km] Fethiye (Muğla) 00:51:05 10-11-2024 36,14889 28,72417 7 1,2
Otlukbeli (Erzincan) 00:44:06 10-11-2024 39,95722 39,90889 5,23 1,5
AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN) 00:44:05 10-11-2024 39,9867 39,8705 5 1,9
Menteşe (Muğla) 00:37:21 10-11-2024 37,25472 28,23333 7,81 1,8
SALIHPASALAR-(MUGLA) 00:37:20 10-11-2024 37,251 28,2408 18,3 2
Kale (Malatya) 00:36:33 10-11-2024 38,35306 38,86 11,29 1,1
Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla) 00:07:09 10-11-2024 36,02306 27,50167 7 1,6
AKDENIZ 00:07:09 10-11-2024 36,0588 27,3895 5,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:59:57 09-11-2024 39,55 28,20694 7 1,9
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 22:59:56 09-11-2024 39,5025 28,235 17,2 2,1
Akdeniz - [19.32 km] Marmaris (Muğla) 22:47:37 09-11-2024 36,585 28,32389 7 0,9
Ula (Muğla) 22:27:28 09-11-2024 37,12083 28,67389 6,98 1,4
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 22:27:27 09-11-2024 37,1342 28,6423 13 1,4
AKDENIZ 22:26:28 09-11-2024 36,3218 28,669 22,3 1,3
Akdeniz - [40.85 km] Seydikemer (Muğla) 22:26:27 09-11-2024 36,15667 28,86528 7,01 1,5
Pütürge (Malatya) 22:22:00 09-11-2024 38,19111 38,61444 7 1
Akdeniz - [32.14 km] Kaş (Antalya) 21:34:37 09-11-2024 36,005 29,19167 7 1,3
Kozan (Adana) 21:33:35 09-11-2024 37,67639 35,90861 7 1,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 21:33:35 09-11-2024 37,6032 35,9357 7,4 1,3
Pütürge (Malatya) 21:32:10 09-11-2024 38,11667 38,62 8,12 2
CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 21:32:09 09-11-2024 38,1127 38,644 8,1 2
Kadirli (Osmaniye) 21:22:47 09-11-2024 37,57639 36,20778 11,3 2,6
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) 21:22:46 09-11-2024 37,5735 36,2153 5 2,5
Akdeniz - [149.77 km] Marmaris (Muğla) 21:16:49 09-11-2024 35,30556 27,80139 7,54 1,8
Aladağ (Adana) 21:03:39 09-11-2024 37,69583 35,42333 12,08 2
KUP-ALADAG (ADANA) 21:03:38 09-11-2024 37,7103 35,4168 5 2,1
Kiğı (Bingöl) 21:03:14 09-11-2024 39,22056 40,29778 6,83 1,4
Hendek (Sakarya) 20:58:46 09-11-2024 40,76667 30,80611 7,29 1,2
Ortahisar (Trabzon) 20:48:47 09-11-2024 40,97778 39,72444 7,02 1,3
Kale (Malatya) 20:46:05 09-11-2024 38,35694 38,85028 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 20:38:50 09-11-2024 38,07167 38,39833 6,74 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:27:54 09-11-2024 38,04194 37,36972 7 1,2
Kozan (Adana) 20:19:18 09-11-2024 37,69583 35,95583 7 1,2
Kale (Malatya) 20:11:25 09-11-2024 38,35944 38,86083 7,03 3,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 20:11:24 09-11-2024 38,377 38,8725 5 3,7
Gölyaka (Düzce) 19:56:39 09-11-2024 40,77278 30,87556 10,93 1,5
ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA) 19:56:37 09-11-2024 40,8482 30,8663 17,4 1,6
Doğanşehir (Malatya) 19:43:59 09-11-2024 38,23028 37,76417 8,1 1,3
Pütürge (Malatya) 19:41:11 09-11-2024 38,2225 38,70639 8,66 1,2
Çamardı (Niğde) 19:37:32 09-11-2024 37,75639 35,15222 7,03 0,7
Akdeniz - [58.52 km] Marmaris (Muğla) 19:31:18 09-11-2024 36,10472 28,12389 17,8 1,8
AKDENIZ 19:31:17 09-11-2024 36,069 28,081 3,4 1,9
Kozan (Adana) 18:55:57 09-11-2024 37,68028 35,97833 7 0,9
Gürün (Sivas) 18:36:53 09-11-2024 38,92722 37,47889 6,99 1,6
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 18:36:52 09-11-2024 38,9475 37,4325 10,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:20:56 09-11-2024 38,26917 38,175 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 18:00:57 09-11-2024 37,9525 36,525 7,12 1,2
Doğanşehir (Malatya) 17:58:15 09-11-2024 38,22806 37,815 6,77 1
Ege Denizi - [52.94 km] Datça (Muğla) 17:48:27 09-11-2024 36,35556 27,03111 17,9 2,1
Mamak (Ankara) 17:41:24 09-11-2024 39,85944 33,01 7 0,8
Van Gölü - [05.66 km] Adilcevaz (Bitlis) 17:30:05 09-11-2024 38,73972 42,99222 7,09 1,6
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 17:30:05 09-11-2024 38,7537 42,974 12,2 1,6
Merkez (Çorum) 17:16:51 09-11-2024 40,51083 34,92528 4,74 1,1
Ege Denizi - [29.34 km] Çeşme (İzmir) 17:12:34 09-11-2024 38,01222 26,22444 7,01 1,6
EGE DENIZI 17:12:32 09-11-2024 37,9507 26,1238 26 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 16:57:15 09-11-2024 38,07722 37,11056 9,86 1,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:57:13 09-11-2024 38,0707 37,1235 18,1 1,6
NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 16:41:02 09-11-2024 40,2815 31,777 9,8 2,3
Beypazarı (Ankara) 16:41:00 09-11-2024 40,20556 31,755 7 1,9
Of (Trabzon) 15:51:09 09-11-2024 40,9125 40,27556 7,15 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:45:10 09-11-2024 37,80611 36,52278 7 1,7
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 15:45:10 09-11-2024 37,8273 36,599 9,1 1,5
YENIKOY-(MUGLA) 15:41:36 09-11-2024 37,169 28,2 5 1,4
Menteşe (Muğla) 15:41:35 09-11-2024 37,26528 28,21583 6,14 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 15:04:50 09-11-2024 38,8838 37,4848 1,1 2,2
Gürün (Sivas) 15:04:49 09-11-2024 38,92694 37,48861 6,99 2,1
Döşemealtı (Antalya) 14:56:42 09-11-2024 37,22222 30,54222 6,5 1,4
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 14:56:42 09-11-2024 37,2207 30,5477 8,2 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 14:48:54 09-11-2024 37,79389 37,78528 6,68 1,8
AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) 14:48:54 09-11-2024 37,811 37,8003 7,9 1,8
Ege Denizi - [86.08 km] Datça (Muğla) 14:40:41 09-11-2024 35,91917 27,4825 6,01 1,8
Pamukkale (Denizli) 14:29:09 09-11-2024 38,0375 29,06889 10,54 1,3
Şenkaya (Erzurum) 14:20:41 09-11-2024 40,74389 42,22333 7 1,1
Yalvaç (Isparta) 13:42:51 09-11-2024 38,28722 30,97472 6,97 1,7
TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) 13:42:51 09-11-2024 38,2492 30,9802 7,8 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:42:22 09-11-2024 39,55556 28,07028 5,85 1,8
KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) 13:42:22 09-11-2024 39,5658 28,128 10,5 1,9
Akdeniz - [19.15 km] Marmaris (Muğla) 13:21:10 09-11-2024 36,60222 28,34222 8,42 1,9
AKDENIZ 13:21:09 09-11-2024 36,6192 28,3348 2,2 2,1
Çan (Çanakkale) 13:06:21 09-11-2024 39,99806 26,98806 7,02 1,6
Merkez (Çorum) 13:06:01 09-11-2024 40,50833 34,72694 13,2 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:58:57 09-11-2024 38,05889 38,22639 7 1,2
Aziziye (Erzurum) 12:48:00 09-11-2024 40,11972 40,71694 6,99 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:43:12 09-11-2024 39,51 28,15694 5,25 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:40:30 09-11-2024 39,48167 28,17083 7,02 1,4
Menderes (İzmir) 12:12:51 09-11-2024 38,12194 27,26361 4,12 1,3
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 12:12:51 09-11-2024 38,1002 27,2335 4,8 1,5
İnönü (Eskişehir) 12:09:58 09-11-2024 39,72194 30,17306 7,11 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 11:49:01 09-11-2024 38,06 38,22444 4,32 2,8
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:49:01 09-11-2024 38,0562 38,2145 5 2,9
Kale (Malatya) 11:21:03 09-11-2024 38,33556 38,73889 11,64 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 11:18:13 09-11-2024 38,10611 36,48 6,51 2,3
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:18:13 09-11-2024 38,1072 36,468 5 2,3
Gürün (Sivas) 11:04:31 09-11-2024 38,86694 37,47083 7,01 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 11:04:31 09-11-2024 38,8625 37,4805 5 2,2
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:29:07 09-11-2024 39,86972 25,48417 13,11 1,7
EGE DENIZI 10:29:06 09-11-2024 39,846 25,4163 9,5 1,6
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 09:20:49 09-11-2024 38,30722 38,25972 7,07 1,2
YUNANISTAN 09:12:47 09-11-2024 39,0423 23,0777 10,8 2,8
Kale (Malatya) 09:01:48 09-11-2024 38,36056 38,73889 11,87 1,3
SARITOSUN-(ELAZIG) 08:57:43 09-11-2024 38,4742 39,0678 4,9 2,9
Merkez (Elazığ) 08:57:42 09-11-2024 38,46 39,05444 16,3 2,8
Soma (Manisa) 08:43:36 09-11-2024 39,09083 27,53333 6,99 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 08:43:36 09-11-2024 39,0943 27,5397 0 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:25:31 09-11-2024 38,0225 37,05611 7,01 2,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:25:31 09-11-2024 38,0282 37,0887 5,4 2,2
Merkez (Bolu) 07:48:57 09-11-2024 40,74139 31,6525 9,7 2
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 07:48:56 09-11-2024 40,7517 31,6573 6,5 2,2
Gündoğmuş (Antalya) 07:13:32 09-11-2024 36,86278 32,23972 7,01 1,2
BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) 07:13:32 09-11-2024 36,842 32,2758 13,8 1,6
Merkez (Adıyaman) 07:01:13 09-11-2024 37,98972 38,20028 7 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:01:13 09-11-2024 37,98 38,151 5,4 1,8

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