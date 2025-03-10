Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çameli (Denizli)
|23:55:44 09-03-2025
|36,98333
|29,15972
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|23:25:17 09-03-2025
|38,40083
|37,78694
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.11 km] Bodrum (Muğla)
|23:21:26 09-03-2025
|36,93417
|27,71722
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:17:17 09-03-2025
|39,42333
|28,02528
|6,99
|1,3
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|22:53:46 09-03-2025
|36,461
|36,2292
|6,6
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|22:53:46 09-03-2025
|36,445
|36,29833
|6,35
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:38:00 09-03-2025
|39,41167
|28,00278
|7
|0,8
|Kale (Malatya)
|22:30:53 09-03-2025
|38,35389
|38,90444
|7,09
|0,9
|DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:27:09 09-03-2025
|39,4378
|27,9792
|5,7
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:27:09 09-03-2025
|39,41944
|28,01222
|6,99
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:24:02 09-03-2025
|37,80806
|36,55472
|7,04
|2,1
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:24:01 09-03-2025
|37,8177
|36,5733
|5,4
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|20:59:13 09-03-2025
|40,4735
|29,2032
|9,4
|2,3
|Gemlik (Bursa)
|20:59:12 09-03-2025
|40,47528
|29,19306
|10,03
|2,1
|Maden (Elazığ)
|20:38:05 09-03-2025
|38,39417
|39,49278
|5,92
|0,9
|Merkez (Ardahan)
|20:28:17 09-03-2025
|41,04778
|42,69028
|14,46
|1,2
|Ege Denizi
|20:25:44 09-03-2025
|36,70389
|25,73417
|7
|2
|Antakya (Hatay)
|20:22:01 09-03-2025
|36,34528
|36,17444
|7,79
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|20:17:27 09-03-2025
|39,83861
|41,74
|7,11
|1,6
|MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.03.09 20:17:26)
|20:17:26 09-03-2025
|39,7673
|41,7902
|9,4
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|20:16:04 09-03-2025
|39,52778
|26,23583
|11,81
|1,1
|TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|20:16:03 09-03-2025
|39,5342
|26,2215
|10,1
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|20:05:54 09-03-2025
|39,4175
|28,00306
|11,95
|1,1
|Mamak (Ankara)
|19:42:54 09-03-2025
|39,83556
|32,97083
|7
|1,3
|CANKAYA (ANKARA)
|19:42:54 09-03-2025
|39,8265
|32,9583
|2,8
|1,6
|Maden (Elazığ)
|19:25:00 09-03-2025
|38,48528
|39,48389
|7
|2,5
|GOLARDI-(ELAZIG)
|19:24:59 09-03-2025
|38,509
|39,4392
|5,1
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:20:15 09-03-2025
|39,44083
|28,0175
|6,98
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|19:16:28 09-03-2025
|38,32306
|27,85639
|7
|1,1
|Şenkaya (Erzurum)
|19:15:17 09-03-2025
|40,55778
|42,40556
|26,86
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.06 km] Menderes (İzmir)
|19:12:57 09-03-2025
|37,9925
|27,00028
|6,72
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|18:59:28 09-03-2025
|39,87111
|41,70111
|7
|1,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.54 km] Akyaka (Kars)
|18:19:58 09-03-2025
|41,38861
|43,83222
|7,34
|1,2
|Hazar Gölü - [01.88 km] Sivrice (Elazığ)
|18:05:32 09-03-2025
|38,46778
|39,30056
|6,63
|0,8
|Ege Denizi - [44.67 km] Çeşme (İzmir)
|17:59:57 09-03-2025
|38,25056
|25,74417
|7,15
|1,8
|Ege Denizi - [102.58 km] Datça (Muğla)
|17:48:45 09-03-2025
|35,80111
|27,15333
|5,66
|1,9
|Ege Denizi - [33.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:31:32 09-03-2025
|39,25028
|25,81444
|14,51
|1,4
|EGE DENIZI
|17:31:29 09-03-2025
|39,2498
|25,754
|6,3
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|17:25:20 09-03-2025
|38,75306
|39,95083
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|17:15:05 09-03-2025
|40,2738
|24,1323
|11,8
|2,1
|Ege Denizi - [66.25 km] Datça (Muğla)
|16:15:51 09-03-2025
|36,10417
|27,57917
|5,72
|2,1
|EGE DENIZI
|16:15:46 09-03-2025
|35,957
|27,372
|9,1
|2,3
|Sulusaray (Tokat)
|16:06:05 09-03-2025
|40,07306
|36,03444
|6,99
|1,7
|CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)
|16:06:02 09-03-2025
|40,018
|36,1538
|8,6
|1,9
|Ege Denizi - [43.69 km] Datça (Muğla)
|15:48:54 09-03-2025
|36,3025
|27,49361
|7,11
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|15:48:49 09-03-2025
|36,1567
|27,7122
|23,7
|1,7
|EGE DENIZI
|15:09:01 09-03-2025
|36,675
|25,5978
|27,2
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|14:43:02 09-03-2025
|38,79083
|39,00972
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:49:18 09-03-2025
|38,0725
|36,53389
|6,91
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:49:16 09-03-2025
|38,1267
|36,579
|5
|2
|Emet (Kütahya)
|13:34:08 09-03-2025
|39,33583
|29,315
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|13:02:06 09-03-2025
|39,37278
|40,69861
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:51:18 09-03-2025
|39,48778
|28,18389
|14,88
|1,6
|Beyağaç (Denizli)
|12:46:34 09-03-2025
|37,16222
|28,84639
|7
|1,4
|Yakutiye (Erzurum)
|12:38:07 09-03-2025
|40,13639
|41,42056
|7,05
|1,8
|KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)
|12:38:03 09-03-2025
|40,008
|41,3738
|8
|2,1
|Milas (Muğla)
|12:35:35 09-03-2025
|37,14611
|27,88278
|7
|1,2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:35:33 09-03-2025
|37,1403
|27,8915
|13,1
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:14:21 09-03-2025
|38,21833
|38,64611
|12,21
|3,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|10:14:20 09-03-2025
|38,2388
|38,6305
|5,7
|3,7
|Serik (Antalya)
|09:59:53 09-03-2025
|37,10861
|30,98361
|97,42
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|09:17:13 09-03-2025
|37,50806
|36,3525
|11,12
|1,4
|Ege Denizi
|08:46:09 09-03-2025
|36,65222
|25,67694
|10,84
|2,1
|EGE DENIZI
|08:46:06 09-03-2025
|36,6392
|25,5765
|7,7
|2,3
|Urla (İzmir)
|08:25:05 09-03-2025
|38,37722
|26,73694
|6,94
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] Menderes (İzmir)
|08:07:19 09-03-2025
|37,97222
|27,12222
|9
|1,1
|Ege Denizi - [76.55 km] Datça (Muğla)
|08:04:28 09-03-2025
|36,0075
|27,52611
|6,8
|1,5
|EGE DENIZI
|08:04:25 09-03-2025
|36,117
|27,3982
|26,7
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|07:58:47 09-03-2025
|39,63778
|39,67222
|6,88
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:48:31 09-03-2025
|37,20278
|36,96472
|9,02
|2
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:48:30 09-03-2025
|37,2083
|36,941
|5
|2
|Akdeniz - [61.60 km] Marmaris (Muğla)
|07:38:43 09-03-2025
|36,07722
|28,135
|7
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|07:34:55 09-03-2025
|40,17861
|31,75556
|6,95
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:57:14 09-03-2025
|37,50056
|36,31972
|10,34
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|06:41:33 09-03-2025
|38,09389
|38,4925
|7
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|06:37:17 09-03-2025
|37,14278
|28,85306
|6,88
|1
|Akhisar (Manisa)
|06:29:35 09-03-2025
|39,09083
|28,14167
|12,4
|1,3
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:20:51 09-03-2025
|38,2067
|36,6018
|8,5
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:20:45 09-03-2025
|38,07583
|38,49167
|7,52
|1,7
|NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:20:44 09-03-2025
|38,0932
|38,5287
|14,1
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:11:44 09-03-2025
|37,33944
|37,0275
|6,9
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|05:40:14 09-03-2025
|39,8025
|39,07056
|15,62
|1,2
|Akdeniz - [166.54 km] Datça (Muğla)
|05:38:42 09-03-2025
|35,225
|27,07083
|7
|2,1
|Çamardı (Niğde)
|05:24:56 09-03-2025
|37,68111
|35,05028
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|05:20:32 09-03-2025
|36,7528
|25,5073
|13,7
|3,1
|Ege Denizi
|05:20:30 09-03-2025
|36,70583
|25,67389
|7
|3,1
|Ulaş (Sivas)
|05:19:40 09-03-2025
|39,44083
|37,32056
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|04:58:46 09-03-2025
|38,13639
|37,82389
|7
|2,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:58:45 09-03-2025
|38,117
|37,829
|1,1
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|04:44:32 09-03-2025
|38,22306
|38,68056
|7,63
|0,8
|Akdeniz - [128.06 km] Kaş (Antalya)
|04:35:57 09-03-2025
|35,17583
|28,88944
|31,06
|3,9
|AKDENIZ
|04:35:54 09-03-2025
|34,8845
|29,0797
|87,1
|4,3
|Akdeniz - [12.54 km] Gazipaşa (Antalya)
|04:13:49 09-03-2025
|36,13722
|32,27
|15,75
|1,4
|Maden (Elazığ)
|04:08:56 09-03-2025
|38,58944
|39,63139
|18,04
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:57:15 09-03-2025
|38,30417
|38,21167
|7,01
|1,8
|Ula (Muğla)
|03:57:06 09-03-2025
|37,15778
|28,55333
|6,97
|1,3
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|03:57:05 09-03-2025
|37,1573
|28,546
|7,2
|1,6
|AKDENIZ
|02:48:11 09-03-2025
|36,0523
|35,6918
|5
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:36:59 09-03-2025
|37,33083
|37,02611
|9,36
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:32:00 09-03-2025
|37,29833
|37,04389
|7
|1,2
|Tuşba (Van)
|02:16:07 09-03-2025
|38,87361
|43,56556
|10,13
|1,7
|Kale (Malatya)
|01:53:36 09-03-2025
|38,2925
|38,74472
|7,02
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:32:41 09-03-2025
|37,28528
|36,95972
|9,27
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:25:47 09-03-2025
|38,22917
|38,14111
|7,21
|1,2
|Hacıbektaş (Nevşehir)
|01:04:02 09-03-2025
|39,08833
|34,61694
|11,18
|1,5
|Ege Denizi - [128.49 km] Datça (Muğla)
|01:02:21 09-03-2025
|35,57556
|27,07944
|8,05
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:51:11 09-03-2025
|37,81417
|36,27
|7,08
|2,7
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:51:11 09-03-2025
|37,8183
|36,2548
|5,5
|2,6
|Ulaş (Sivas)
|00:45:56 09-03-2025
|39,44333
|37,35472
|7,15
|1,3
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:45:55 09-03-2025
|39,4835
|37,369
|5
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çameli (Denizli)
|23:55:44 09-03-2025
|36,98333
|29,15972
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|23:25:17 09-03-2025
|38,40083
|37,78694
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.11 km] Bodrum (Muğla)
|23:21:26 09-03-2025
|36,93417
|27,71722
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:17:17 09-03-2025
|39,42333
|28,02528
|6,99
|1,3
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|22:53:46 09-03-2025
|36,461
|36,2292
|6,6
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|22:53:46 09-03-2025
|36,445
|36,29833
|6,35
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:38:00 09-03-2025
|39,41167
|28,00278
|7
|0,8
|Kale (Malatya)
|22:30:53 09-03-2025
|38,35389
|38,90444
|7,09
|0,9
|DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:27:09 09-03-2025
|39,4378
|27,9792
|5,7
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:27:09 09-03-2025
|39,41944
|28,01222
|6,99
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:24:02 09-03-2025
|37,80806
|36,55472
|7,04
|2,1
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:24:01 09-03-2025
|37,8177
|36,5733
|5,4
|2,1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|20:59:13 09-03-2025
|40,4735
|29,2032
|9,4
|2,3
|Gemlik (Bursa)
|20:59:12 09-03-2025
|40,47528
|29,19306
|10,03
|2,1
|Maden (Elazığ)
|20:38:05 09-03-2025
|38,39417
|39,49278
|5,92
|0,9
|Merkez (Ardahan)
|20:28:17 09-03-2025
|41,04778
|42,69028
|14,46
|1,2
|Ege Denizi
|20:25:44 09-03-2025
|36,70389
|25,73417
|7
|2
|Antakya (Hatay)
|20:22:01 09-03-2025
|36,34528
|36,17444
|7,79
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|20:17:27 09-03-2025
|39,83861
|41,74
|7,11
|1,6
|MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) REVIZE01 (2025.03.09 20:17:26)
|20:17:26 09-03-2025
|39,7673
|41,7902
|9,4
|1,8
|Ayvacık (Çanakkale)
|20:16:04 09-03-2025
|39,52778
|26,23583
|11,81
|1,1
|TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|20:16:03 09-03-2025
|39,5342
|26,2215
|10,1
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|20:05:54 09-03-2025
|39,4175
|28,00306
|11,95
|1,1
|Mamak (Ankara)
|19:42:54 09-03-2025
|39,83556
|32,97083
|7
|1,3
|CANKAYA (ANKARA)
|19:42:54 09-03-2025
|39,8265
|32,9583
|2,8
|1,6
|Maden (Elazığ)
|19:25:00 09-03-2025
|38,48528
|39,48389
|7
|2,5
|GOLARDI-(ELAZIG)
|19:24:59 09-03-2025
|38,509
|39,4392
|5,1
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:20:15 09-03-2025
|39,44083
|28,0175
|6,98
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|19:16:28 09-03-2025
|38,32306
|27,85639
|7
|1,1
|Şenkaya (Erzurum)
|19:15:17 09-03-2025
|40,55778
|42,40556
|26,86
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.06 km] Menderes (İzmir)
|19:12:57 09-03-2025
|37,9925
|27,00028
|6,72
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|18:59:28 09-03-2025
|39,87111
|41,70111
|7
|1,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.54 km] Akyaka (Kars)
|18:19:58 09-03-2025
|41,38861
|43,83222
|7,34
|1,2
|Hazar Gölü - [01.88 km] Sivrice (Elazığ)
|18:05:32 09-03-2025
|38,46778
|39,30056
|6,63
|0,8
|Ege Denizi - [44.67 km] Çeşme (İzmir)
|17:59:57 09-03-2025
|38,25056
|25,74417
|7,15
|1,8
|Ege Denizi - [102.58 km] Datça (Muğla)
|17:48:45 09-03-2025
|35,80111
|27,15333
|5,66
|1,9
|Ege Denizi - [33.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:31:32 09-03-2025
|39,25028
|25,81444
|14,51
|1,4
|EGE DENIZI
|17:31:29 09-03-2025
|39,2498
|25,754
|6,3
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|17:25:20 09-03-2025
|38,75306
|39,95083
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|17:15:05 09-03-2025
|40,2738
|24,1323
|11,8
|2,1
|Ege Denizi - [66.25 km] Datça (Muğla)
|16:15:51 09-03-2025
|36,10417
|27,57917
|5,72
|2,1
|EGE DENIZI
|16:15:46 09-03-2025
|35,957
|27,372
|9,1
|2,3
|Sulusaray (Tokat)
|16:06:05 09-03-2025
|40,07306
|36,03444
|6,99
|1,7
|CIRDAK-YESILYURT (TOKAT)
|16:06:02 09-03-2025
|40,018
|36,1538
|8,6
|1,9
|Ege Denizi - [43.69 km] Datça (Muğla)
|15:48:54 09-03-2025
|36,3025
|27,49361
|7,11
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|15:48:49 09-03-2025
|36,1567
|27,7122
|23,7
|1,7
|EGE DENIZI
|15:09:01 09-03-2025
|36,675
|25,5978
|27,2
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|14:43:02 09-03-2025
|38,79083
|39,00972
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:49:18 09-03-2025
|38,0725
|36,53389
|6,91
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:49:16 09-03-2025
|38,1267
|36,579
|5
|2
|Emet (Kütahya)
|13:34:08 09-03-2025
|39,33583
|29,315
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|13:02:06 09-03-2025
|39,37278
|40,69861
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:51:18 09-03-2025
|39,48778
|28,18389
|14,88
|1,6
|Beyağaç (Denizli)
|12:46:34 09-03-2025
|37,16222
|28,84639
|7
|1,4
|Yakutiye (Erzurum)
|12:38:07 09-03-2025
|40,13639
|41,42056
|7,05
|1,8
|KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)
|12:38:03 09-03-2025
|40,008
|41,3738
|8
|2,1
|Milas (Muğla)
|12:35:35 09-03-2025
|37,14611
|27,88278
|7
|1,2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:35:33 09-03-2025
|37,1403
|27,8915
|13,1
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:14:21 09-03-2025
|38,21833
|38,64611
|12,21
|3,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|10:14:20 09-03-2025
|38,2388
|38,6305
|5,7
|3,7
|Serik (Antalya)
|09:59:53 09-03-2025
|37,10861
|30,98361
|97,42
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|09:17:13 09-03-2025
|37,50806
|36,3525
|11,12
|1,4
|Ege Denizi
|08:46:09 09-03-2025
|36,65222
|25,67694
|10,84
|2,1
|EGE DENIZI
|08:46:06 09-03-2025
|36,6392
|25,5765
|7,7
|2,3
|Urla (İzmir)
|08:25:05 09-03-2025
|38,37722
|26,73694
|6,94
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] Menderes (İzmir)
|08:07:19 09-03-2025
|37,97222
|27,12222
|9
|1,1
|Ege Denizi - [76.55 km] Datça (Muğla)
|08:04:28 09-03-2025
|36,0075
|27,52611
|6,8
|1,5
|EGE DENIZI
|08:04:25 09-03-2025
|36,117
|27,3982
|26,7
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|07:58:47 09-03-2025
|39,63778
|39,67222
|6,88
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:48:31 09-03-2025
|37,20278
|36,96472
|9,02
|2
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:48:30 09-03-2025
|37,2083
|36,941
|5
|2
|Akdeniz - [61.60 km] Marmaris (Muğla)
|07:38:43 09-03-2025
|36,07722
|28,135
|7
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|07:34:55 09-03-2025
|40,17861
|31,75556
|6,95
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:57:14 09-03-2025
|37,50056
|36,31972
|10,34
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|06:41:33 09-03-2025
|38,09389
|38,4925
|7
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|06:37:17 09-03-2025
|37,14278
|28,85306
|6,88
|1
|Akhisar (Manisa)
|06:29:35 09-03-2025
|39,09083
|28,14167
|12,4
|1,3
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:20:51 09-03-2025
|38,2067
|36,6018
|8,5
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:20:45 09-03-2025
|38,07583
|38,49167
|7,52
|1,7
|NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:20:44 09-03-2025
|38,0932
|38,5287
|14,1
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:11:44 09-03-2025
|37,33944
|37,0275
|6,9
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|05:40:14 09-03-2025
|39,8025
|39,07056
|15,62
|1,2
|Akdeniz - [166.54 km] Datça (Muğla)
|05:38:42 09-03-2025
|35,225
|27,07083
|7
|2,1
|Çamardı (Niğde)
|05:24:56 09-03-2025
|37,68111
|35,05028
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|05:20:32 09-03-2025
|36,7528
|25,5073
|13,7
|3,1
|Ege Denizi
|05:20:30 09-03-2025
|36,70583
|25,67389
|7
|3,1
|Ulaş (Sivas)
|05:19:40 09-03-2025
|39,44083
|37,32056
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|04:58:46 09-03-2025
|38,13639
|37,82389
|7
|2,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:58:45 09-03-2025
|38,117
|37,829
|1,1
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|04:44:32 09-03-2025
|38,22306
|38,68056
|7,63
|0,8
|Akdeniz - [128.06 km] Kaş (Antalya)
|04:35:57 09-03-2025
|35,17583
|28,88944
|31,06
|3,9
|AKDENIZ
|04:35:54 09-03-2025
|34,8845
|29,0797
|87,1
|4,3
|Akdeniz - [12.54 km] Gazipaşa (Antalya)
|04:13:49 09-03-2025
|36,13722
|32,27
|15,75
|1,4
|Maden (Elazığ)
|04:08:56 09-03-2025
|38,58944
|39,63139
|18,04
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:57:15 09-03-2025
|38,30417
|38,21167
|7,01
|1,8
|Ula (Muğla)
|03:57:06 09-03-2025
|37,15778
|28,55333
|6,97
|1,3
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|03:57:05 09-03-2025
|37,1573
|28,546
|7,2
|1,6
|AKDENIZ
|02:48:11 09-03-2025
|36,0523
|35,6918
|5
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:36:59 09-03-2025
|37,33083
|37,02611
|9,36
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:32:00 09-03-2025
|37,29833
|37,04389
|7
|1,2
|Tuşba (Van)
|02:16:07 09-03-2025
|38,87361
|43,56556
|10,13
|1,7
|Kale (Malatya)
|01:53:36 09-03-2025
|38,2925
|38,74472
|7,02
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:32:41 09-03-2025
|37,28528
|36,95972
|9,27
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:25:47 09-03-2025
|38,22917
|38,14111
|7,21
|1,2
|Hacıbektaş (Nevşehir)
|01:04:02 09-03-2025
|39,08833
|34,61694
|11,18
|1,5
|Ege Denizi - [128.49 km] Datça (Muğla)
|01:02:21 09-03-2025
|35,57556
|27,07944
|8,05
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:51:11 09-03-2025
|37,81417
|36,27
|7,08
|2,7
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:51:11 09-03-2025
|37,8183
|36,2548
|5,5
|2,6
|Ulaş (Sivas)
|00:45:56 09-03-2025
|39,44333
|37,35472
|7,15
|1,3
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:45:55 09-03-2025
|39,4835
|37,369
|5
|1,5
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