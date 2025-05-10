Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
10 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [26.83 km] Silivri (İstanbul)
|00:25:42 10-05-2025
|40,82528
|28,27139
|5,13
|1,9
|MARMARA DENIZI
|00:25:41 10-05-2025
|40,8263
|28,2942
|15,9
|2,2
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [128.63 km] Başkale (Van)
|00:24:18 10-05-2025
|38,69194
|45,83694
|6,6
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|00:19:24 10-05-2025
|37,10278
|30,585
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|23:29:04 09-05-2025
|40,3665
|24,1188
|4,1
|1,9
|Darende (Malatya)
|22:44:46 09-05-2025
|38,37111
|37,59944
|7
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:44:45 09-05-2025
|38,3813
|37,595
|5
|1,8
|Divriği (Sivas)
|22:33:15 09-05-2025
|39,55722
|38,06333
|5,23
|2,4
|ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)
|22:33:13 09-05-2025
|39,5357
|38,058
|5
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:27:09 09-05-2025
|38,12222
|37,98167
|6,79
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:20:33 09-05-2025
|38,6775
|37,59417
|7
|1,2
|GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
|22:20:31 09-05-2025
|38,6363
|37,5217
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|22:17:34 09-05-2025
|36,5798
|25,724
|8,7
|1,9
|DEREBASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|22:15:00 09-05-2025
|39,9017
|41,8227
|5,1
|1,9
|Köprüköy (Erzurum)
|22:14:59 09-05-2025
|39,91556
|41,81833
|14,92
|1,9
|Çardak (Denizli)
|22:12:49 09-05-2025
|37,84028
|29,72833
|7,16
|1,8
|CARDAK (DENIZLI)
|22:12:49 09-05-2025
|37,8302
|29,7502
|7,7
|1,9
|EGE DENIZI
|22:10:21 09-05-2025
|35,8135
|25,5687
|5
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:57:21 09-05-2025
|39,2033
|29,0183
|18,8
|1,3
|Hassa (Hatay)
|20:31:56 09-05-2025
|36,73417
|36,57167
|7
|1,6
|AKTEPE-HASSA (HATAY)
|20:31:56 09-05-2025
|36,7015
|36,4973
|6,3
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:09:11 09-05-2025
|39,2403
|28,9872
|3,6
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:07:41 09-05-2025
|39,2047
|28,9887
|5
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:01:35 09-05-2025
|38,23917
|37,84056
|16,79
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|20:01:34 09-05-2025
|38,2537
|37,7552
|5
|1,3
|YUNANISTAN
|20:01:08 09-05-2025
|40,3133
|24,1117
|9,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:36:09 09-05-2025
|39,18972
|28,95806
|7
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:36:08 09-05-2025
|39,2383
|29,0237
|5
|2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:35:51 09-05-2025
|34,82
|23,9878
|19,9
|2,6
|Simav (Kütahya)
|19:33:59 09-05-2025
|39,21389
|28,97472
|8,79
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:33:59 09-05-2025
|39,2373
|29,0092
|5,3
|2,5
|Akdeniz - [89.75 km] Kaş (Antalya)
|19:17:22 09-05-2025
|35,81028
|28,50528
|6,71
|2,4
|AKDENIZ
|19:17:20 09-05-2025
|35,8345
|28,4898
|9,5
|2,6
|EGE DENIZI
|19:14:22 09-05-2025
|35,8103
|25,5158
|5,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:37:47 09-05-2025
|39,26667
|28,96694
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|18:37:23 09-05-2025
|38,48417
|38,11278
|7
|2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:37:22 09-05-2025
|38,4797
|38,0283
|9,9
|2,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|18:16:54 09-05-2025
|39,45889
|27,72306
|6,87
|2,3
|CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|18:16:54 09-05-2025
|39,4768
|27,7488
|8,6
|2,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:11:19 09-05-2025
|38,0452
|37,6685
|8,5
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:44 09-05-2025
|39,49278
|28,18667
|6,95
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|17:57:48 09-05-2025
|36,4275
|36,35556
|7
|2,6
|KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|17:57:48 09-05-2025
|36,4733
|36,2958
|7,4
|2,5
|YUNANISTAN
|17:48:24 09-05-2025
|40,3382
|24,1375
|8
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|17:41:08 09-05-2025
|39,45167
|27,73583
|6,99
|2,8
|PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|17:41:08 09-05-2025
|39,4875
|27,7133
|8,5
|3,1
|SEYHHAMZA-(CORUM)
|17:26:57 09-05-2025
|40,6977
|34,8518
|5,4
|1,7
|Merkez (Çorum)
|17:26:56 09-05-2025
|40,69
|34,83611
|8,1
|1,8
|Merkez (Çanakkale)
|17:25:22 09-05-2025
|40,01528
|26,4225
|6,16
|1,3
|CINARLI-(CANAKKALE)
|17:25:21 09-05-2025
|40,017
|26,3888
|15,6
|1,1
|Merkez (Adıyaman)
|17:11:51 09-05-2025
|37,97333
|38,20444
|7,18
|2,3
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|17:11:50 09-05-2025
|38,0027
|38,1832
|5
|2,3
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|17:02:43 09-05-2025
|39,9085
|28,8592
|5,4
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:02:42 09-05-2025
|40,01917
|28,86028
|7,2
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:51:16 09-05-2025
|38,7255
|26,6458
|11,4
|2,4
|Ege Denizi - [10.16 km] Karaburun (İzmir)
|16:51:15 09-05-2025
|38,70056
|26,60639
|17,2
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|15:03:44 09-05-2025
|38,33361
|38,82333
|8,64
|1,9
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|15:03:43 09-05-2025
|38,3257
|38,8448
|14,9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:38:27 09-05-2025
|38,30361
|38,16694
|7
|1,2
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|14:20:25 09-05-2025
|38,7788
|40,027
|8,9
|1,9
|Palu (Elazığ)
|14:20:23 09-05-2025
|38,73611
|40,14083
|7,02
|1,8
|Germencik (Aydın)
|13:37:34 09-05-2025
|38,00472
|27,55611
|7
|1,1
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:33:00 09-05-2025
|39,3197
|28,9317
|5
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:32:57 09-05-2025
|39,36444
|29,27778
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [20.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|13:29:28 09-05-2025
|40,84778
|28,38778
|6,98
|1,5
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|13:28:58 09-05-2025
|35,0525
|33,19083
|7,25
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|13:20:12 09-05-2025
|40,11194
|31,90472
|7
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|13:00:27 09-05-2025
|38,60611
|31,24417
|7
|1,1
|KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|12:50:15 09-05-2025
|37,9382
|32,2752
|5
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:43:50 09-05-2025
|38,49361
|29,14083
|7
|0,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:41:39 09-05-2025
|39,65667
|29,46667
|6,98
|1,1
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|12:16:26 09-05-2025
|39,4277
|44,4073
|16,8
|2,1
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [07.27 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|12:16:25 09-05-2025
|39,40611
|44,48528
|21,1
|1,9
|EGE DENIZI
|12:08:11 09-05-2025
|36,3173
|25,6115
|4,7
|1,5
|Mergasur, Erbil (Irak) - [13.67 km] Çukurca (Hakkari)
|11:20:26 09-05-2025
|37,21722
|44,05278
|7,01
|2,5
|Bozova (Şanlıurfa)
|11:12:17 09-05-2025
|37,32278
|38,61278
|7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:55:44 09-05-2025
|39,90111
|28,80639
|7,07
|1,1
|GURCISTAN
|10:53:43 09-05-2025
|42,7243
|41,8752
|11,5
|3,4
|Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin)
|10:53:42 09-05-2025
|42,56778
|41,88833
|7
|3,6
|DIKENLI-HEKIMHAN (MALATYA)
|10:13:31 09-05-2025
|38,702
|37,8877
|5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|10:13:30 09-05-2025
|38,55056
|38,15917
|7,03
|1,3
|Gelendost (Isparta)
|09:57:00 09-05-2025
|38,14028
|31,03417
|7
|0,8
|Kargı (Çorum)
|09:48:16 09-05-2025
|41,15861
|34,46389
|6,1
|2,1
|KARGI (CORUM)
|09:48:15 09-05-2025
|41,1463
|34,5023
|3,4
|2,2
|Akdeniz - [35.26 km] Seydikemer (Muğla)
|09:44:07 09-05-2025
|36,20194
|28,89944
|5,84
|1,6
|AKDENIZ
|09:44:05 09-05-2025
|36,196
|28,8793
|25,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:34:27 09-05-2025
|39,23
|28,95917
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|09:21:53 09-05-2025
|39,07444
|27,55611
|6,95
|1,7
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:21:53 09-05-2025
|39,126
|27,535
|6,5
|1,9
|Ege Denizi - [20.70 km] Çeşme (İzmir)
|09:10:46 09-05-2025
|38,08889
|26,24194
|6,74
|1,4
|Marmara Denizi - [26.09 km] Silivri (İstanbul)
|08:57:07 09-05-2025
|40,83194
|28,27361
|6,98
|1,7
|MARMARA DENIZI
|08:57:07 09-05-2025
|40,8637
|28,3118
|5,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|08:56:28 09-05-2025
|39,16
|28,93583
|7,06
|1
|Simav (Kütahya)
|08:55:24 09-05-2025
|39,21639
|28,97056
|10,55
|1,5
|Çatalca (İstanbul)
|08:55:23 09-05-2025
|41,34083
|28,31
|9,38
|1
|Van Gölü - [14.77 km] Tuşba (Van)
|08:48:57 09-05-2025
|38,65722
|43,02083
|7,17
|2,2
|Simav (Kütahya)
|08:31:32 09-05-2025
|39,28139
|28,87111
|6,46
|1,6
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|08:31:10 09-05-2025
|40,4863
|29,1968
|5,4
|2
|MARMARA DENIZI
|08:20:27 09-05-2025
|40,8575
|28,4108
|6,4
|2,1
|Marmara Denizi - [19.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|08:20:26 09-05-2025
|40,84833
|28,40833
|10,64
|1,9
|EGE DENIZI
|08:18:03 09-05-2025
|36,2562
|25,6327
|4,8
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:02:07 09-05-2025
|38,47389
|38,02583
|7
|2,7
|SEHLER-AKCADAG (MALATYA)
|08:02:07 09-05-2025
|38,4612
|38,105
|5
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|07:31:39 09-05-2025
|38,2
|38,62444
|13,77
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|07:31:38 09-05-2025
|38,219
|38,6192
|6,8
|2
|Ilgın (Konya)
|07:20:13 09-05-2025
|38,44861
|32,01083
|9,37
|1,2
|DEREKOY-ILGIN (KONYA)
|07:20:12 09-05-2025
|38,4133
|31,9463
|4,9
|1,5
|Döşemealtı (Antalya)
|07:06:57 09-05-2025
|37,07056
|30,63306
|7
|1,2
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|07:06:57 09-05-2025
|37,0705
|30,6113
|15,4
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:04:49 09-05-2025
|37,98472
|36,58139
|7
|2,4
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:04:49 09-05-2025
|38
|36,643
|5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|06:32:44 09-05-2025
|39,22972
|28,99417
|9,55
|1,3
|Marmara Denizi - [23.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:30:13 09-05-2025
|40,82833
|28,1625
|7
|1,4
|Borçka (Artvin)
|06:27:59 09-05-2025
|41,40139
|41,72306
|8,31
|1,1
|Merkez (Bitlis)
|06:12:16 09-05-2025
|38,45833
|42,01972
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:05:08 09-05-2025
|36,4423
|25,8905
|5,8
|2,4
|Ege Denizi
|06:05:03 09-05-2025
|36,66778
|25,66972
|7
|2,8
|Kozan (Adana)
|06:03:17 09-05-2025
|37,53583
|35,62389
|12,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:06 09-05-2025
|38,26722
|37,79917
|9,69
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|05:50:19 09-05-2025
|34,7748
|25,1685
|29,2
|2,4
|Saimbeyli (Adana)
|05:33:24 09-05-2025
|37,9425
|36,2575
|6,74
|1,6
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:33:23 09-05-2025
|37,9077
|36,2662
|1,4
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|05:25:35 09-05-2025
|36,92667
|36,53694
|6,9
|1,5
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:25:33 09-05-2025
|36,9162
|36,4758
|5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:20:19 09-05-2025
|38,21194
|38,09222
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:18:25 09-05-2025
|39,24389
|28,92083
|8,23
|0,8
|Bodrum (Muğla)
|05:17:41 09-05-2025
|37,00806
|27,69833
|14,59
|1,4
|Harem, İdlib (Suriye) - [02.17 km] Antakya (Hatay)
|05:08:18 09-05-2025
|36,18556
|36,38222
|7,01
|1,6
|Selçuk (İzmir)
|05:01:02 09-05-2025
|37,96778
|27,27472
|6,61
|1
|Düziçi (Osmaniye)
|04:51:54 09-05-2025
|37,31917
|36,50139
|7
|1,3
|CATAK-DUZICI (OSMANIYE)
|04:51:54 09-05-2025
|37,3107
|36,4943
|5
|1,2
|EGE DENIZI
|04:20:47 09-05-2025
|36,6343
|25,7137
|4
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|04:17:30 09-05-2025
|37,09889
|30,57583
|7
|1
|EGE DENIZI
|04:14:12 09-05-2025
|36,677
|25,6867
|1,7
|2,1
|EGE DENIZI
|04:12:59 09-05-2025
|36,6847
|25,644
|9,6
|2,1
|Antakya (Hatay)
|04:02:49 09-05-2025
|36,19333
|36,375
|6,98
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:37:52 09-05-2025
|39,24056
|28,97639
|7,11
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:37:52 09-05-2025
|39,2625
|29,0085
|5,3
|2,2
|Bandırma (Balıkesir)
|03:37:38 09-05-2025
|40,33444
|27,83694
|7,02
|1,8
|DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR)
|03:37:38 09-05-2025
|40,2805
|27,8883
|10
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:24:57 09-05-2025
|39,2127
|29,0298
|2,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:24:56 09-05-2025
|39,24278
|28,97667
|11,54
|1
|Simav (Kütahya)
|03:20:11 09-05-2025
|39,24083
|28,98944
|8,1
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:10 09-05-2025
|39,2405
|29,0013
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:06:37 09-05-2025
|39,23556
|28,98139
|8,93
|0,9
|EGE DENIZI
|03:02:59 09-05-2025
|35,7547
|25,4757
|9,6
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:17 09-05-2025
|38,51167
|27,40472
|7
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:17 09-05-2025
|38,5172
|27,3917
|1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın)
|02:40:32 09-05-2025
|37,79889
|27,08694
|6,64
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:35:15 09-05-2025
|38,51028
|27,40611
|7
|1,9
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:35:15 09-05-2025
|38,5047
|27,3703
|9,4
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:17:35 09-05-2025
|39,37111
|26,28667
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:17:35 09-05-2025
|39,3892
|26,229
|9,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:11:17 09-05-2025
|39,18944
|28,93
|12,4
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:11:17 09-05-2025
|39,2188
|29,0673
|1,6
|1,2
|Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla)
|02:01:39 09-05-2025
|36,535
|27,16639
|7,27
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:51:06 09-05-2025
|38,19111
|38,03972
|7
|1
|Ula (Muğla)
|01:42:03 09-05-2025
|36,98639
|28,48139
|6,62
|1,2
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:42:03 09-05-2025
|37,1702
|28,1415
|8,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:37:24 09-05-2025
|37,83361
|36,15056
|6,46
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:31:50 09-05-2025
|37,20306
|36,68944
|5,95
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|01:23:04 09-05-2025
|39,92917
|39,50139
|6,91
|1
|Çukurca (Hakkari)
|01:16:57 09-05-2025
|37,30056
|43,83472
|6,15
|1,8
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|01:16:55 09-05-2025
|37,1597
|43,9528
|8,1
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [26.83 km] Silivri (İstanbul)
|00:25:42 10-05-2025
|40,82528
|28,27139
|5,13
|1,9
|MARMARA DENIZI
|00:25:41 10-05-2025
|40,8263
|28,2942
|15,9
|2,2
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [128.63 km] Başkale (Van)
|00:24:18 10-05-2025
|38,69194
|45,83694
|6,6
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|00:19:24 10-05-2025
|37,10278
|30,585
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|23:29:04 09-05-2025
|40,3665
|24,1188
|4,1
|1,9
|Darende (Malatya)
|22:44:46 09-05-2025
|38,37111
|37,59944
|7
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|22:44:45 09-05-2025
|38,3813
|37,595
|5
|1,8
|Divriği (Sivas)
|22:33:15 09-05-2025
|39,55722
|38,06333
|5,23
|2,4
|ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)
|22:33:13 09-05-2025
|39,5357
|38,058
|5
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:27:09 09-05-2025
|38,12222
|37,98167
|6,79
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:20:33 09-05-2025
|38,6775
|37,59417
|7
|1,2
|GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
|22:20:31 09-05-2025
|38,6363
|37,5217
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|22:17:34 09-05-2025
|36,5798
|25,724
|8,7
|1,9
|DEREBASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|22:15:00 09-05-2025
|39,9017
|41,8227
|5,1
|1,9
|Köprüköy (Erzurum)
|22:14:59 09-05-2025
|39,91556
|41,81833
|14,92
|1,9
|Çardak (Denizli)
|22:12:49 09-05-2025
|37,84028
|29,72833
|7,16
|1,8
|CARDAK (DENIZLI)
|22:12:49 09-05-2025
|37,8302
|29,7502
|7,7
|1,9
|EGE DENIZI
|22:10:21 09-05-2025
|35,8135
|25,5687
|5
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:57:21 09-05-2025
|39,2033
|29,0183
|18,8
|1,3
|Hassa (Hatay)
|20:31:56 09-05-2025
|36,73417
|36,57167
|7
|1,6
|AKTEPE-HASSA (HATAY)
|20:31:56 09-05-2025
|36,7015
|36,4973
|6,3
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:09:11 09-05-2025
|39,2403
|28,9872
|3,6
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:07:41 09-05-2025
|39,2047
|28,9887
|5
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:01:35 09-05-2025
|38,23917
|37,84056
|16,79
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|20:01:34 09-05-2025
|38,2537
|37,7552
|5
|1,3
|YUNANISTAN
|20:01:08 09-05-2025
|40,3133
|24,1117
|9,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:36:09 09-05-2025
|39,18972
|28,95806
|7
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:36:08 09-05-2025
|39,2383
|29,0237
|5
|2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:35:51 09-05-2025
|34,82
|23,9878
|19,9
|2,6
|Simav (Kütahya)
|19:33:59 09-05-2025
|39,21389
|28,97472
|8,79
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:33:59 09-05-2025
|39,2373
|29,0092
|5,3
|2,5
|Akdeniz - [89.75 km] Kaş (Antalya)
|19:17:22 09-05-2025
|35,81028
|28,50528
|6,71
|2,4
|AKDENIZ
|19:17:20 09-05-2025
|35,8345
|28,4898
|9,5
|2,6
|EGE DENIZI
|19:14:22 09-05-2025
|35,8103
|25,5158
|5,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:37:47 09-05-2025
|39,26667
|28,96694
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|18:37:23 09-05-2025
|38,48417
|38,11278
|7
|2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:37:22 09-05-2025
|38,4797
|38,0283
|9,9
|2,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|18:16:54 09-05-2025
|39,45889
|27,72306
|6,87
|2,3
|CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|18:16:54 09-05-2025
|39,4768
|27,7488
|8,6
|2,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:11:19 09-05-2025
|38,0452
|37,6685
|8,5
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:44 09-05-2025
|39,49278
|28,18667
|6,95
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|17:57:48 09-05-2025
|36,4275
|36,35556
|7
|2,6
|KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|17:57:48 09-05-2025
|36,4733
|36,2958
|7,4
|2,5
|YUNANISTAN
|17:48:24 09-05-2025
|40,3382
|24,1375
|8
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|17:41:08 09-05-2025
|39,45167
|27,73583
|6,99
|2,8
|PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|17:41:08 09-05-2025
|39,4875
|27,7133
|8,5
|3,1
|SEYHHAMZA-(CORUM)
|17:26:57 09-05-2025
|40,6977
|34,8518
|5,4
|1,7
|Merkez (Çorum)
|17:26:56 09-05-2025
|40,69
|34,83611
|8,1
|1,8
|Merkez (Çanakkale)
|17:25:22 09-05-2025
|40,01528
|26,4225
|6,16
|1,3
|CINARLI-(CANAKKALE)
|17:25:21 09-05-2025
|40,017
|26,3888
|15,6
|1,1
|Merkez (Adıyaman)
|17:11:51 09-05-2025
|37,97333
|38,20444
|7,18
|2,3
|KAVAK-(ADIYAMAN)
|17:11:50 09-05-2025
|38,0027
|38,1832
|5
|2,3
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|17:02:43 09-05-2025
|39,9085
|28,8592
|5,4
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|17:02:42 09-05-2025
|40,01917
|28,86028
|7,2
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:51:16 09-05-2025
|38,7255
|26,6458
|11,4
|2,4
|Ege Denizi - [10.16 km] Karaburun (İzmir)
|16:51:15 09-05-2025
|38,70056
|26,60639
|17,2
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|15:03:44 09-05-2025
|38,33361
|38,82333
|8,64
|1,9
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|15:03:43 09-05-2025
|38,3257
|38,8448
|14,9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:38:27 09-05-2025
|38,30361
|38,16694
|7
|1,2
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|14:20:25 09-05-2025
|38,7788
|40,027
|8,9
|1,9
|Palu (Elazığ)
|14:20:23 09-05-2025
|38,73611
|40,14083
|7,02
|1,8
|Germencik (Aydın)
|13:37:34 09-05-2025
|38,00472
|27,55611
|7
|1,1
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:33:00 09-05-2025
|39,3197
|28,9317
|5
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:32:57 09-05-2025
|39,36444
|29,27778
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [20.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|13:29:28 09-05-2025
|40,84778
|28,38778
|6,98
|1,5
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|13:28:58 09-05-2025
|35,0525
|33,19083
|7,25
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|13:20:12 09-05-2025
|40,11194
|31,90472
|7
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|13:00:27 09-05-2025
|38,60611
|31,24417
|7
|1,1
|KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|12:50:15 09-05-2025
|37,9382
|32,2752
|5
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:43:50 09-05-2025
|38,49361
|29,14083
|7
|0,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:41:39 09-05-2025
|39,65667
|29,46667
|6,98
|1,1
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|12:16:26 09-05-2025
|39,4277
|44,4073
|16,8
|2,1
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [07.27 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|12:16:25 09-05-2025
|39,40611
|44,48528
|21,1
|1,9
|EGE DENIZI
|12:08:11 09-05-2025
|36,3173
|25,6115
|4,7
|1,5
|Mergasur, Erbil (Irak) - [13.67 km] Çukurca (Hakkari)
|11:20:26 09-05-2025
|37,21722
|44,05278
|7,01
|2,5
|Bozova (Şanlıurfa)
|11:12:17 09-05-2025
|37,32278
|38,61278
|7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:55:44 09-05-2025
|39,90111
|28,80639
|7,07
|1,1
|GURCISTAN
|10:53:43 09-05-2025
|42,7243
|41,8752
|11,5
|3,4
|Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin)
|10:53:42 09-05-2025
|42,56778
|41,88833
|7
|3,6
|DIKENLI-HEKIMHAN (MALATYA)
|10:13:31 09-05-2025
|38,702
|37,8877
|5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|10:13:30 09-05-2025
|38,55056
|38,15917
|7,03
|1,3
|Gelendost (Isparta)
|09:57:00 09-05-2025
|38,14028
|31,03417
|7
|0,8
|Kargı (Çorum)
|09:48:16 09-05-2025
|41,15861
|34,46389
|6,1
|2,1
|KARGI (CORUM)
|09:48:15 09-05-2025
|41,1463
|34,5023
|3,4
|2,2
|Akdeniz - [35.26 km] Seydikemer (Muğla)
|09:44:07 09-05-2025
|36,20194
|28,89944
|5,84
|1,6
|AKDENIZ
|09:44:05 09-05-2025
|36,196
|28,8793
|25,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:34:27 09-05-2025
|39,23
|28,95917
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|09:21:53 09-05-2025
|39,07444
|27,55611
|6,95
|1,7
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:21:53 09-05-2025
|39,126
|27,535
|6,5
|1,9
|Ege Denizi - [20.70 km] Çeşme (İzmir)
|09:10:46 09-05-2025
|38,08889
|26,24194
|6,74
|1,4
|Marmara Denizi - [26.09 km] Silivri (İstanbul)
|08:57:07 09-05-2025
|40,83194
|28,27361
|6,98
|1,7
|MARMARA DENIZI
|08:57:07 09-05-2025
|40,8637
|28,3118
|5,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|08:56:28 09-05-2025
|39,16
|28,93583
|7,06
|1
|Simav (Kütahya)
|08:55:24 09-05-2025
|39,21639
|28,97056
|10,55
|1,5
|Çatalca (İstanbul)
|08:55:23 09-05-2025
|41,34083
|28,31
|9,38
|1
|Van Gölü - [14.77 km] Tuşba (Van)
|08:48:57 09-05-2025
|38,65722
|43,02083
|7,17
|2,2
|Simav (Kütahya)
|08:31:32 09-05-2025
|39,28139
|28,87111
|6,46
|1,6
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|08:31:10 09-05-2025
|40,4863
|29,1968
|5,4
|2
|MARMARA DENIZI
|08:20:27 09-05-2025
|40,8575
|28,4108
|6,4
|2,1
|Marmara Denizi - [19.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|08:20:26 09-05-2025
|40,84833
|28,40833
|10,64
|1,9
|EGE DENIZI
|08:18:03 09-05-2025
|36,2562
|25,6327
|4,8
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:02:07 09-05-2025
|38,47389
|38,02583
|7
|2,7
|SEHLER-AKCADAG (MALATYA)
|08:02:07 09-05-2025
|38,4612
|38,105
|5
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|07:31:39 09-05-2025
|38,2
|38,62444
|13,77
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|07:31:38 09-05-2025
|38,219
|38,6192
|6,8
|2
|Ilgın (Konya)
|07:20:13 09-05-2025
|38,44861
|32,01083
|9,37
|1,2
|DEREKOY-ILGIN (KONYA)
|07:20:12 09-05-2025
|38,4133
|31,9463
|4,9
|1,5
|Döşemealtı (Antalya)
|07:06:57 09-05-2025
|37,07056
|30,63306
|7
|1,2
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|07:06:57 09-05-2025
|37,0705
|30,6113
|15,4
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:04:49 09-05-2025
|37,98472
|36,58139
|7
|2,4
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:04:49 09-05-2025
|38
|36,643
|5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|06:32:44 09-05-2025
|39,22972
|28,99417
|9,55
|1,3
|Marmara Denizi - [23.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:30:13 09-05-2025
|40,82833
|28,1625
|7
|1,4
|Borçka (Artvin)
|06:27:59 09-05-2025
|41,40139
|41,72306
|8,31
|1,1
|Merkez (Bitlis)
|06:12:16 09-05-2025
|38,45833
|42,01972
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:05:08 09-05-2025
|36,4423
|25,8905
|5,8
|2,4
|Ege Denizi
|06:05:03 09-05-2025
|36,66778
|25,66972
|7
|2,8
|Kozan (Adana)
|06:03:17 09-05-2025
|37,53583
|35,62389
|12,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:06 09-05-2025
|38,26722
|37,79917
|9,69
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|05:50:19 09-05-2025
|34,7748
|25,1685
|29,2
|2,4
|Saimbeyli (Adana)
|05:33:24 09-05-2025
|37,9425
|36,2575
|6,74
|1,6
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:33:23 09-05-2025
|37,9077
|36,2662
|1,4
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|05:25:35 09-05-2025
|36,92667
|36,53694
|6,9
|1,5
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:25:33 09-05-2025
|36,9162
|36,4758
|5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:20:19 09-05-2025
|38,21194
|38,09222
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:18:25 09-05-2025
|39,24389
|28,92083
|8,23
|0,8
|Bodrum (Muğla)
|05:17:41 09-05-2025
|37,00806
|27,69833
|14,59
|1,4
|Harem, İdlib (Suriye) - [02.17 km] Antakya (Hatay)
|05:08:18 09-05-2025
|36,18556
|36,38222
|7,01
|1,6
|Selçuk (İzmir)
|05:01:02 09-05-2025
|37,96778
|27,27472
|6,61
|1
|Düziçi (Osmaniye)
|04:51:54 09-05-2025
|37,31917
|36,50139
|7
|1,3
|CATAK-DUZICI (OSMANIYE)
|04:51:54 09-05-2025
|37,3107
|36,4943
|5
|1,2
|EGE DENIZI
|04:20:47 09-05-2025
|36,6343
|25,7137
|4
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|04:17:30 09-05-2025
|37,09889
|30,57583
|7
|1
|EGE DENIZI
|04:14:12 09-05-2025
|36,677
|25,6867
|1,7
|2,1
|EGE DENIZI
|04:12:59 09-05-2025
|36,6847
|25,644
|9,6
|2,1
|Antakya (Hatay)
|04:02:49 09-05-2025
|36,19333
|36,375
|6,98
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:37:52 09-05-2025
|39,24056
|28,97639
|7,11
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:37:52 09-05-2025
|39,2625
|29,0085
|5,3
|2,2
|Bandırma (Balıkesir)
|03:37:38 09-05-2025
|40,33444
|27,83694
|7,02
|1,8
|DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR)
|03:37:38 09-05-2025
|40,2805
|27,8883
|10
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:24:57 09-05-2025
|39,2127
|29,0298
|2,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:24:56 09-05-2025
|39,24278
|28,97667
|11,54
|1
|Simav (Kütahya)
|03:20:11 09-05-2025
|39,24083
|28,98944
|8,1
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:10 09-05-2025
|39,2405
|29,0013
|11,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:06:37 09-05-2025
|39,23556
|28,98139
|8,93
|0,9
|EGE DENIZI
|03:02:59 09-05-2025
|35,7547
|25,4757
|9,6
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:17 09-05-2025
|38,51167
|27,40472
|7
|2
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:17 09-05-2025
|38,5172
|27,3917
|1
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın)
|02:40:32 09-05-2025
|37,79889
|27,08694
|6,64
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:35:15 09-05-2025
|38,51028
|27,40611
|7
|1,9
|DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|02:35:15 09-05-2025
|38,5047
|27,3703
|9,4
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:17:35 09-05-2025
|39,37111
|26,28667
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:17:35 09-05-2025
|39,3892
|26,229
|9,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:11:17 09-05-2025
|39,18944
|28,93
|12,4
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:11:17 09-05-2025
|39,2188
|29,0673
|1,6
|1,2
|Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla)
|02:01:39 09-05-2025
|36,535
|27,16639
|7,27
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:51:06 09-05-2025
|38,19111
|38,03972
|7
|1
|Ula (Muğla)
|01:42:03 09-05-2025
|36,98639
|28,48139
|6,62
|1,2
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:42:03 09-05-2025
|37,1702
|28,1415
|8,9
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:37:24 09-05-2025
|37,83361
|36,15056
|6,46
|1,1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:31:50 09-05-2025
|37,20306
|36,68944
|5,95
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|01:23:04 09-05-2025
|39,92917
|39,50139
|6,91
|1
|Çukurca (Hakkari)
|01:16:57 09-05-2025
|37,30056
|43,83472
|6,15
|1,8
|TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
|01:16:55 09-05-2025
|37,1597
|43,9528
|8,1
|2,3
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