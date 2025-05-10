Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

10 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [26.83 km] Silivri (İstanbul) 00:25:42 10-05-2025 40,82528 28,27139 5,13 1,9
MARMARA DENIZI 00:25:41 10-05-2025 40,8263 28,2942 15,9 2,2
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [128.63 km] Başkale (Van) 00:24:18 10-05-2025 38,69194 45,83694 6,6 2
Döşemealtı (Antalya) 00:19:24 10-05-2025 37,10278 30,585 7 1,8
YUNANISTAN 23:29:04 09-05-2025 40,3665 24,1188 4,1 1,9
Darende (Malatya) 22:44:46 09-05-2025 38,37111 37,59944 7 1,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:44:45 09-05-2025 38,3813 37,595 5 1,8
Divriği (Sivas) 22:33:15 09-05-2025 39,55722 38,06333 5,23 2,4
ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) 22:33:13 09-05-2025 39,5357 38,058 5 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:27:09 09-05-2025 38,12222 37,98167 6,79 1,1
Darende (Malatya) 22:20:33 09-05-2025 38,6775 37,59417 7 1,2
GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) 22:20:31 09-05-2025 38,6363 37,5217 5 1,5
EGE DENIZI 22:17:34 09-05-2025 36,5798 25,724 8,7 1,9
DEREBASI-KOPRUKOY (ERZURUM) 22:15:00 09-05-2025 39,9017 41,8227 5,1 1,9
Köprüköy (Erzurum) 22:14:59 09-05-2025 39,91556 41,81833 14,92 1,9
Çardak (Denizli) 22:12:49 09-05-2025 37,84028 29,72833 7,16 1,8
CARDAK (DENIZLI) 22:12:49 09-05-2025 37,8302 29,7502 7,7 1,9
EGE DENIZI 22:10:21 09-05-2025 35,8135 25,5687 5 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:57:21 09-05-2025 39,2033 29,0183 18,8 1,3
Hassa (Hatay) 20:31:56 09-05-2025 36,73417 36,57167 7 1,6
AKTEPE-HASSA (HATAY) 20:31:56 09-05-2025 36,7015 36,4973 6,3 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:09:11 09-05-2025 39,2403 28,9872 3,6 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:07:41 09-05-2025 39,2047 28,9887 5 0,9
Doğanşehir (Malatya) 20:01:35 09-05-2025 38,23917 37,84056 16,79 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 20:01:34 09-05-2025 38,2537 37,7552 5 1,3
YUNANISTAN 20:01:08 09-05-2025 40,3133 24,1117 9,4 1,8
Simav (Kütahya) 19:36:09 09-05-2025 39,18972 28,95806 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:36:08 09-05-2025 39,2383 29,0237 5 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:35:51 09-05-2025 34,82 23,9878 19,9 2,6
Simav (Kütahya) 19:33:59 09-05-2025 39,21389 28,97472 8,79 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:33:59 09-05-2025 39,2373 29,0092 5,3 2,5
Akdeniz - [89.75 km] Kaş (Antalya) 19:17:22 09-05-2025 35,81028 28,50528 6,71 2,4
AKDENIZ 19:17:20 09-05-2025 35,8345 28,4898 9,5 2,6
EGE DENIZI 19:14:22 09-05-2025 35,8103 25,5158 5,7 2,4
Simav (Kütahya) 18:37:47 09-05-2025 39,26667 28,96694 7 1
Akçadağ (Malatya) 18:37:23 09-05-2025 38,48417 38,11278 7 2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:37:22 09-05-2025 38,4797 38,0283 9,9 2,2
Savaştepe (Balıkesir) 18:16:54 09-05-2025 39,45889 27,72306 6,87 2,3
CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 18:16:54 09-05-2025 39,4768 27,7488 8,6 2,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:11:19 09-05-2025 38,0452 37,6685 8,5 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:44 09-05-2025 39,49278 28,18667 6,95 1,4
Kırıkhan (Hatay) 17:57:48 09-05-2025 36,4275 36,35556 7 2,6
KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 17:57:48 09-05-2025 36,4733 36,2958 7,4 2,5
YUNANISTAN 17:48:24 09-05-2025 40,3382 24,1375 8 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 17:41:08 09-05-2025 39,45167 27,73583 6,99 2,8
PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) 17:41:08 09-05-2025 39,4875 27,7133 8,5 3,1
SEYHHAMZA-(CORUM) 17:26:57 09-05-2025 40,6977 34,8518 5,4 1,7
Merkez (Çorum) 17:26:56 09-05-2025 40,69 34,83611 8,1 1,8
Merkez (Çanakkale) 17:25:22 09-05-2025 40,01528 26,4225 6,16 1,3
CINARLI-(CANAKKALE) 17:25:21 09-05-2025 40,017 26,3888 15,6 1,1
Merkez (Adıyaman) 17:11:51 09-05-2025 37,97333 38,20444 7,18 2,3
KAVAK-(ADIYAMAN) 17:11:50 09-05-2025 38,0027 38,1832 5 2,3
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 17:02:43 09-05-2025 39,9085 28,8592 5,4 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:02:42 09-05-2025 40,01917 28,86028 7,2 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 16:51:16 09-05-2025 38,7255 26,6458 11,4 2,4
Ege Denizi - [10.16 km] Karaburun (İzmir) 16:51:15 09-05-2025 38,70056 26,60639 17,2 2,1
Pütürge (Malatya) 15:03:44 09-05-2025 38,33361 38,82333 8,64 1,9
UYANIK-KALE (MALATYA) 15:03:43 09-05-2025 38,3257 38,8448 14,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:38:27 09-05-2025 38,30361 38,16694 7 1,2
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:20:25 09-05-2025 38,7788 40,027 8,9 1,9
Palu (Elazığ) 14:20:23 09-05-2025 38,73611 40,14083 7,02 1,8
Germencik (Aydın) 13:37:34 09-05-2025 38,00472 27,55611 7 1,1
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 13:33:00 09-05-2025 39,3197 28,9317 5 1,4
Emet (Kütahya) 13:32:57 09-05-2025 39,36444 29,27778 7 1,5
Marmara Denizi - [20.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 13:29:28 09-05-2025 40,84778 28,38778 6,98 1,5
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 13:28:58 09-05-2025 35,0525 33,19083 7,25 2,1
Beypazarı (Ankara) 13:20:12 09-05-2025 40,11194 31,90472 7 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 13:00:27 09-05-2025 38,60611 31,24417 7 1,1
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Eşme (Uşak) 12:43:50 09-05-2025 38,49361 29,14083 7 0,9
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:39 09-05-2025 39,65667 29,46667 6,98 1,1
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 12:16:26 09-05-2025 39,4277 44,4073 16,8 2,1
Maku, West Azarbaijan (İran) - [07.27 km] Doğubayazıt (Ağrı) 12:16:25 09-05-2025 39,40611 44,48528 21,1 1,9
EGE DENIZI 12:08:11 09-05-2025 36,3173 25,6115 4,7 1,5
Mergasur, Erbil (Irak) - [13.67 km] Çukurca (Hakkari) 11:20:26 09-05-2025 37,21722 44,05278 7,01 2,5
Bozova (Şanlıurfa) 11:12:17 09-05-2025 37,32278 38,61278 7 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:55:44 09-05-2025 39,90111 28,80639 7,07 1,1
GURCISTAN 10:53:43 09-05-2025 42,7243 41,8752 11,5 3,4
Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin) 10:53:42 09-05-2025 42,56778 41,88833 7 3,6
DIKENLI-HEKIMHAN (MALATYA) 10:13:31 09-05-2025 38,702 37,8877 5 2
Yazıhan (Malatya) 10:13:30 09-05-2025 38,55056 38,15917 7,03 1,3
Gelendost (Isparta) 09:57:00 09-05-2025 38,14028 31,03417 7 0,8
Kargı (Çorum) 09:48:16 09-05-2025 41,15861 34,46389 6,1 2,1
KARGI (CORUM) 09:48:15 09-05-2025 41,1463 34,5023 3,4 2,2
Akdeniz - [35.26 km] Seydikemer (Muğla) 09:44:07 09-05-2025 36,20194 28,89944 5,84 1,6
AKDENIZ 09:44:05 09-05-2025 36,196 28,8793 25,2 1,8
Simav (Kütahya) 09:34:27 09-05-2025 39,23 28,95917 7 1,1
Soma (Manisa) 09:21:53 09-05-2025 39,07444 27,55611 6,95 1,7
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:21:53 09-05-2025 39,126 27,535 6,5 1,9
Ege Denizi - [20.70 km] Çeşme (İzmir) 09:10:46 09-05-2025 38,08889 26,24194 6,74 1,4
Marmara Denizi - [26.09 km] Silivri (İstanbul) 08:57:07 09-05-2025 40,83194 28,27361 6,98 1,7
MARMARA DENIZI 08:57:07 09-05-2025 40,8637 28,3118 5,2 1,8
Simav (Kütahya) 08:56:28 09-05-2025 39,16 28,93583 7,06 1
Simav (Kütahya) 08:55:24 09-05-2025 39,21639 28,97056 10,55 1,5
Çatalca (İstanbul) 08:55:23 09-05-2025 41,34083 28,31 9,38 1
Van Gölü - [14.77 km] Tuşba (Van) 08:48:57 09-05-2025 38,65722 43,02083 7,17 2,2
Simav (Kütahya) 08:31:32 09-05-2025 39,28139 28,87111 6,46 1,6
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 08:31:10 09-05-2025 40,4863 29,1968 5,4 2
MARMARA DENIZI 08:20:27 09-05-2025 40,8575 28,4108 6,4 2,1
Marmara Denizi - [19.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) 08:20:26 09-05-2025 40,84833 28,40833 10,64 1,9
EGE DENIZI 08:18:03 09-05-2025 36,2562 25,6327 4,8 1,8
Akçadağ (Malatya) 08:02:07 09-05-2025 38,47389 38,02583 7 2,7
SEHLER-AKCADAG (MALATYA) 08:02:07 09-05-2025 38,4612 38,105 5 2,7
Pütürge (Malatya) 07:31:39 09-05-2025 38,2 38,62444 13,77 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 07:31:38 09-05-2025 38,219 38,6192 6,8 2
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
Döşemealtı (Antalya) 07:06:57 09-05-2025 37,07056 30,63306 7 1,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 07:06:57 09-05-2025 37,0705 30,6113 15,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:04:49 09-05-2025 37,98472 36,58139 7 2,4
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:04:49 09-05-2025 38 36,643 5 2,4
Simav (Kütahya) 06:32:44 09-05-2025 39,22972 28,99417 9,55 1,3
Marmara Denizi - [23.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:30:13 09-05-2025 40,82833 28,1625 7 1,4
Borçka (Artvin) 06:27:59 09-05-2025 41,40139 41,72306 8,31 1,1
Merkez (Bitlis) 06:12:16 09-05-2025 38,45833 42,01972 7 1,9
EGE DENIZI 06:05:08 09-05-2025 36,4423 25,8905 5,8 2,4
Ege Denizi 06:05:03 09-05-2025 36,66778 25,66972 7 2,8
Kozan (Adana) 06:03:17 09-05-2025 37,53583 35,62389 12,64 1,7
Akçadağ (Malatya) 05:53:06 09-05-2025 38,26722 37,79917 9,69 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 05:50:19 09-05-2025 34,7748 25,1685 29,2 2,4
Saimbeyli (Adana) 05:33:24 09-05-2025 37,9425 36,2575 6,74 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 05:33:23 09-05-2025 37,9077 36,2662 1,4 1,2
İslahiye (Gaziantep) 05:25:35 09-05-2025 36,92667 36,53694 6,9 1,5
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:25:33 09-05-2025 36,9162 36,4758 5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:20:19 09-05-2025 38,21194 38,09222 7 1,5
Simav (Kütahya) 05:18:25 09-05-2025 39,24389 28,92083 8,23 0,8
Bodrum (Muğla) 05:17:41 09-05-2025 37,00806 27,69833 14,59 1,4
Harem, İdlib (Suriye) - [02.17 km] Antakya (Hatay) 05:08:18 09-05-2025 36,18556 36,38222 7,01 1,6
Selçuk (İzmir) 05:01:02 09-05-2025 37,96778 27,27472 6,61 1
Düziçi (Osmaniye) 04:51:54 09-05-2025 37,31917 36,50139 7 1,3
CATAK-DUZICI (OSMANIYE) 04:51:54 09-05-2025 37,3107 36,4943 5 1,2
EGE DENIZI 04:20:47 09-05-2025 36,6343 25,7137 4 1,6
Döşemealtı (Antalya) 04:17:30 09-05-2025 37,09889 30,57583 7 1
EGE DENIZI 04:14:12 09-05-2025 36,677 25,6867 1,7 2,1
EGE DENIZI 04:12:59 09-05-2025 36,6847 25,644 9,6 2,1
Antakya (Hatay) 04:02:49 09-05-2025 36,19333 36,375 6,98 1,1
Simav (Kütahya) 03:37:52 09-05-2025 39,24056 28,97639 7,11 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:52 09-05-2025 39,2625 29,0085 5,3 2,2
Bandırma (Balıkesir) 03:37:38 09-05-2025 40,33444 27,83694 7,02 1,8
DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR) 03:37:38 09-05-2025 40,2805 27,8883 10 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:24:57 09-05-2025 39,2127 29,0298 2,7 1,5
Simav (Kütahya) 03:24:56 09-05-2025 39,24278 28,97667 11,54 1
Simav (Kütahya) 03:20:11 09-05-2025 39,24083 28,98944 8,1 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:10 09-05-2025 39,2405 29,0013 11,4 1,8
Simav (Kütahya) 03:06:37 09-05-2025 39,23556 28,98139 8,93 0,9
EGE DENIZI 03:02:59 09-05-2025 35,7547 25,4757 9,6 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 02:49:17 09-05-2025 38,51167 27,40472 7 2
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:17 09-05-2025 38,5172 27,3917 1 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın) 02:40:32 09-05-2025 37,79889 27,08694 6,64 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 02:35:15 09-05-2025 38,51028 27,40611 7 1,9
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 02:35:15 09-05-2025 38,5047 27,3703 9,4 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:17:35 09-05-2025 39,37111 26,28667 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:17:35 09-05-2025 39,3892 26,229 9,8 1,3
Simav (Kütahya) 02:11:17 09-05-2025 39,18944 28,93 12,4 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:11:17 09-05-2025 39,2188 29,0673 1,6 1,2
Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla) 02:01:39 09-05-2025 36,535 27,16639 7,27 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:51:06 09-05-2025 38,19111 38,03972 7 1
Ula (Muğla) 01:42:03 09-05-2025 36,98639 28,48139 6,62 1,2
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:37:24 09-05-2025 37,83361 36,15056 6,46 1,1
Bahçe (Osmaniye) 01:31:50 09-05-2025 37,20306 36,68944 5,95 1,1
Kelkit (Gümüşhane) 01:23:04 09-05-2025 39,92917 39,50139 6,91 1
Çukurca (Hakkari) 01:16:57 09-05-2025 37,30056 43,83472 6,15 1,8
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 01:16:55 09-05-2025 37,1597 43,9528 8,1 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [26.83 km] Silivri (İstanbul) 00:25:42 10-05-2025 40,82528 28,27139 5,13 1,9
MARMARA DENIZI 00:25:41 10-05-2025 40,8263 28,2942 15,9 2,2
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [128.63 km] Başkale (Van) 00:24:18 10-05-2025 38,69194 45,83694 6,6 2
Döşemealtı (Antalya) 00:19:24 10-05-2025 37,10278 30,585 7 1,8
YUNANISTAN 23:29:04 09-05-2025 40,3665 24,1188 4,1 1,9
Darende (Malatya) 22:44:46 09-05-2025 38,37111 37,59944 7 1,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:44:45 09-05-2025 38,3813 37,595 5 1,8
Divriği (Sivas) 22:33:15 09-05-2025 39,55722 38,06333 5,23 2,4
ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) 22:33:13 09-05-2025 39,5357 38,058 5 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:27:09 09-05-2025 38,12222 37,98167 6,79 1,1
Darende (Malatya) 22:20:33 09-05-2025 38,6775 37,59417 7 1,2
GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) 22:20:31 09-05-2025 38,6363 37,5217 5 1,5
EGE DENIZI 22:17:34 09-05-2025 36,5798 25,724 8,7 1,9
DEREBASI-KOPRUKOY (ERZURUM) 22:15:00 09-05-2025 39,9017 41,8227 5,1 1,9
Köprüköy (Erzurum) 22:14:59 09-05-2025 39,91556 41,81833 14,92 1,9
Çardak (Denizli) 22:12:49 09-05-2025 37,84028 29,72833 7,16 1,8
CARDAK (DENIZLI) 22:12:49 09-05-2025 37,8302 29,7502 7,7 1,9
EGE DENIZI 22:10:21 09-05-2025 35,8135 25,5687 5 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:57:21 09-05-2025 39,2033 29,0183 18,8 1,3
Hassa (Hatay) 20:31:56 09-05-2025 36,73417 36,57167 7 1,6
AKTEPE-HASSA (HATAY) 20:31:56 09-05-2025 36,7015 36,4973 6,3 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:09:11 09-05-2025 39,2403 28,9872 3,6 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:07:41 09-05-2025 39,2047 28,9887 5 0,9
Doğanşehir (Malatya) 20:01:35 09-05-2025 38,23917 37,84056 16,79 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 20:01:34 09-05-2025 38,2537 37,7552 5 1,3
YUNANISTAN 20:01:08 09-05-2025 40,3133 24,1117 9,4 1,8
Simav (Kütahya) 19:36:09 09-05-2025 39,18972 28,95806 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:36:08 09-05-2025 39,2383 29,0237 5 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:35:51 09-05-2025 34,82 23,9878 19,9 2,6
Simav (Kütahya) 19:33:59 09-05-2025 39,21389 28,97472 8,79 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:33:59 09-05-2025 39,2373 29,0092 5,3 2,5
Akdeniz - [89.75 km] Kaş (Antalya) 19:17:22 09-05-2025 35,81028 28,50528 6,71 2,4
AKDENIZ 19:17:20 09-05-2025 35,8345 28,4898 9,5 2,6
EGE DENIZI 19:14:22 09-05-2025 35,8103 25,5158 5,7 2,4
Simav (Kütahya) 18:37:47 09-05-2025 39,26667 28,96694 7 1
Akçadağ (Malatya) 18:37:23 09-05-2025 38,48417 38,11278 7 2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:37:22 09-05-2025 38,4797 38,0283 9,9 2,2
Savaştepe (Balıkesir) 18:16:54 09-05-2025 39,45889 27,72306 6,87 2,3
CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 18:16:54 09-05-2025 39,4768 27,7488 8,6 2,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:11:19 09-05-2025 38,0452 37,6685 8,5 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:44 09-05-2025 39,49278 28,18667 6,95 1,4
Kırıkhan (Hatay) 17:57:48 09-05-2025 36,4275 36,35556 7 2,6
KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 17:57:48 09-05-2025 36,4733 36,2958 7,4 2,5
YUNANISTAN 17:48:24 09-05-2025 40,3382 24,1375 8 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 17:41:08 09-05-2025 39,45167 27,73583 6,99 2,8
PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) 17:41:08 09-05-2025 39,4875 27,7133 8,5 3,1
SEYHHAMZA-(CORUM) 17:26:57 09-05-2025 40,6977 34,8518 5,4 1,7
Merkez (Çorum) 17:26:56 09-05-2025 40,69 34,83611 8,1 1,8
Merkez (Çanakkale) 17:25:22 09-05-2025 40,01528 26,4225 6,16 1,3
CINARLI-(CANAKKALE) 17:25:21 09-05-2025 40,017 26,3888 15,6 1,1
Merkez (Adıyaman) 17:11:51 09-05-2025 37,97333 38,20444 7,18 2,3
KAVAK-(ADIYAMAN) 17:11:50 09-05-2025 38,0027 38,1832 5 2,3
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 17:02:43 09-05-2025 39,9085 28,8592 5,4 1,4
Orhaneli (Bursa) 17:02:42 09-05-2025 40,01917 28,86028 7,2 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 16:51:16 09-05-2025 38,7255 26,6458 11,4 2,4
Ege Denizi - [10.16 km] Karaburun (İzmir) 16:51:15 09-05-2025 38,70056 26,60639 17,2 2,1
Pütürge (Malatya) 15:03:44 09-05-2025 38,33361 38,82333 8,64 1,9
UYANIK-KALE (MALATYA) 15:03:43 09-05-2025 38,3257 38,8448 14,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:38:27 09-05-2025 38,30361 38,16694 7 1,2
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:20:25 09-05-2025 38,7788 40,027 8,9 1,9
Palu (Elazığ) 14:20:23 09-05-2025 38,73611 40,14083 7,02 1,8
Germencik (Aydın) 13:37:34 09-05-2025 38,00472 27,55611 7 1,1
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 13:33:00 09-05-2025 39,3197 28,9317 5 1,4
Emet (Kütahya) 13:32:57 09-05-2025 39,36444 29,27778 7 1,5
Marmara Denizi - [20.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 13:29:28 09-05-2025 40,84778 28,38778 6,98 1,5
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 13:28:58 09-05-2025 35,0525 33,19083 7,25 2,1
Beypazarı (Ankara) 13:20:12 09-05-2025 40,11194 31,90472 7 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 13:00:27 09-05-2025 38,60611 31,24417 7 1,1
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Eşme (Uşak) 12:43:50 09-05-2025 38,49361 29,14083 7 0,9
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:39 09-05-2025 39,65667 29,46667 6,98 1,1
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 12:16:26 09-05-2025 39,4277 44,4073 16,8 2,1
Maku, West Azarbaijan (İran) - [07.27 km] Doğubayazıt (Ağrı) 12:16:25 09-05-2025 39,40611 44,48528 21,1 1,9
EGE DENIZI 12:08:11 09-05-2025 36,3173 25,6115 4,7 1,5
Mergasur, Erbil (Irak) - [13.67 km] Çukurca (Hakkari) 11:20:26 09-05-2025 37,21722 44,05278 7,01 2,5
Bozova (Şanlıurfa) 11:12:17 09-05-2025 37,32278 38,61278 7 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:55:44 09-05-2025 39,90111 28,80639 7,07 1,1
GURCISTAN 10:53:43 09-05-2025 42,7243 41,8752 11,5 3,4
Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin) 10:53:42 09-05-2025 42,56778 41,88833 7 3,6
DIKENLI-HEKIMHAN (MALATYA) 10:13:31 09-05-2025 38,702 37,8877 5 2
Yazıhan (Malatya) 10:13:30 09-05-2025 38,55056 38,15917 7,03 1,3
Gelendost (Isparta) 09:57:00 09-05-2025 38,14028 31,03417 7 0,8
Kargı (Çorum) 09:48:16 09-05-2025 41,15861 34,46389 6,1 2,1
KARGI (CORUM) 09:48:15 09-05-2025 41,1463 34,5023 3,4 2,2
Akdeniz - [35.26 km] Seydikemer (Muğla) 09:44:07 09-05-2025 36,20194 28,89944 5,84 1,6
AKDENIZ 09:44:05 09-05-2025 36,196 28,8793 25,2 1,8
Simav (Kütahya) 09:34:27 09-05-2025 39,23 28,95917 7 1,1
Soma (Manisa) 09:21:53 09-05-2025 39,07444 27,55611 6,95 1,7
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:21:53 09-05-2025 39,126 27,535 6,5 1,9
Ege Denizi - [20.70 km] Çeşme (İzmir) 09:10:46 09-05-2025 38,08889 26,24194 6,74 1,4
Marmara Denizi - [26.09 km] Silivri (İstanbul) 08:57:07 09-05-2025 40,83194 28,27361 6,98 1,7
MARMARA DENIZI 08:57:07 09-05-2025 40,8637 28,3118 5,2 1,8
Simav (Kütahya) 08:56:28 09-05-2025 39,16 28,93583 7,06 1
Simav (Kütahya) 08:55:24 09-05-2025 39,21639 28,97056 10,55 1,5
Çatalca (İstanbul) 08:55:23 09-05-2025 41,34083 28,31 9,38 1
Van Gölü - [14.77 km] Tuşba (Van) 08:48:57 09-05-2025 38,65722 43,02083 7,17 2,2
Simav (Kütahya) 08:31:32 09-05-2025 39,28139 28,87111 6,46 1,6
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 08:31:10 09-05-2025 40,4863 29,1968 5,4 2
MARMARA DENIZI 08:20:27 09-05-2025 40,8575 28,4108 6,4 2,1
Marmara Denizi - [19.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) 08:20:26 09-05-2025 40,84833 28,40833 10,64 1,9
EGE DENIZI 08:18:03 09-05-2025 36,2562 25,6327 4,8 1,8
Akçadağ (Malatya) 08:02:07 09-05-2025 38,47389 38,02583 7 2,7
SEHLER-AKCADAG (MALATYA) 08:02:07 09-05-2025 38,4612 38,105 5 2,7
Pütürge (Malatya) 07:31:39 09-05-2025 38,2 38,62444 13,77 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 07:31:38 09-05-2025 38,219 38,6192 6,8 2
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
Döşemealtı (Antalya) 07:06:57 09-05-2025 37,07056 30,63306 7 1,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 07:06:57 09-05-2025 37,0705 30,6113 15,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:04:49 09-05-2025 37,98472 36,58139 7 2,4
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:04:49 09-05-2025 38 36,643 5 2,4
Simav (Kütahya) 06:32:44 09-05-2025 39,22972 28,99417 9,55 1,3
Marmara Denizi - [23.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:30:13 09-05-2025 40,82833 28,1625 7 1,4
Borçka (Artvin) 06:27:59 09-05-2025 41,40139 41,72306 8,31 1,1
Merkez (Bitlis) 06:12:16 09-05-2025 38,45833 42,01972 7 1,9
EGE DENIZI 06:05:08 09-05-2025 36,4423 25,8905 5,8 2,4
Ege Denizi 06:05:03 09-05-2025 36,66778 25,66972 7 2,8
Kozan (Adana) 06:03:17 09-05-2025 37,53583 35,62389 12,64 1,7
Akçadağ (Malatya) 05:53:06 09-05-2025 38,26722 37,79917 9,69 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 05:50:19 09-05-2025 34,7748 25,1685 29,2 2,4
Saimbeyli (Adana) 05:33:24 09-05-2025 37,9425 36,2575 6,74 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 05:33:23 09-05-2025 37,9077 36,2662 1,4 1,2
İslahiye (Gaziantep) 05:25:35 09-05-2025 36,92667 36,53694 6,9 1,5
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:25:33 09-05-2025 36,9162 36,4758 5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:20:19 09-05-2025 38,21194 38,09222 7 1,5
Simav (Kütahya) 05:18:25 09-05-2025 39,24389 28,92083 8,23 0,8
Bodrum (Muğla) 05:17:41 09-05-2025 37,00806 27,69833 14,59 1,4
Harem, İdlib (Suriye) - [02.17 km] Antakya (Hatay) 05:08:18 09-05-2025 36,18556 36,38222 7,01 1,6
Selçuk (İzmir) 05:01:02 09-05-2025 37,96778 27,27472 6,61 1
Düziçi (Osmaniye) 04:51:54 09-05-2025 37,31917 36,50139 7 1,3
CATAK-DUZICI (OSMANIYE) 04:51:54 09-05-2025 37,3107 36,4943 5 1,2
EGE DENIZI 04:20:47 09-05-2025 36,6343 25,7137 4 1,6
Döşemealtı (Antalya) 04:17:30 09-05-2025 37,09889 30,57583 7 1
EGE DENIZI 04:14:12 09-05-2025 36,677 25,6867 1,7 2,1
EGE DENIZI 04:12:59 09-05-2025 36,6847 25,644 9,6 2,1
Antakya (Hatay) 04:02:49 09-05-2025 36,19333 36,375 6,98 1,1
Simav (Kütahya) 03:37:52 09-05-2025 39,24056 28,97639 7,11 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:52 09-05-2025 39,2625 29,0085 5,3 2,2
Bandırma (Balıkesir) 03:37:38 09-05-2025 40,33444 27,83694 7,02 1,8
DOGANPINAR-BANDIRMA (BALIKESIR) 03:37:38 09-05-2025 40,2805 27,8883 10 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:24:57 09-05-2025 39,2127 29,0298 2,7 1,5
Simav (Kütahya) 03:24:56 09-05-2025 39,24278 28,97667 11,54 1
Simav (Kütahya) 03:20:11 09-05-2025 39,24083 28,98944 8,1 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:10 09-05-2025 39,2405 29,0013 11,4 1,8
Simav (Kütahya) 03:06:37 09-05-2025 39,23556 28,98139 8,93 0,9
EGE DENIZI 03:02:59 09-05-2025 35,7547 25,4757 9,6 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 02:49:17 09-05-2025 38,51167 27,40472 7 2
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:17 09-05-2025 38,5172 27,3917 1 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın) 02:40:32 09-05-2025 37,79889 27,08694 6,64 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 02:35:15 09-05-2025 38,51028 27,40611 7 1,9
DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) 02:35:15 09-05-2025 38,5047 27,3703 9,4 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:17:35 09-05-2025 39,37111 26,28667 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:17:35 09-05-2025 39,3892 26,229 9,8 1,3
Simav (Kütahya) 02:11:17 09-05-2025 39,18944 28,93 12,4 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:11:17 09-05-2025 39,2188 29,0673 1,6 1,2
Ege Denizi - [30.73 km] Datça (Muğla) 02:01:39 09-05-2025 36,535 27,16639 7,27 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:51:06 09-05-2025 38,19111 38,03972 7 1
Ula (Muğla) 01:42:03 09-05-2025 36,98639 28,48139 6,62 1,2
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:37:24 09-05-2025 37,83361 36,15056 6,46 1,1
Bahçe (Osmaniye) 01:31:50 09-05-2025 37,20306 36,68944 5,95 1,1
Kelkit (Gümüşhane) 01:23:04 09-05-2025 39,92917 39,50139 6,91 1
Çukurca (Hakkari) 01:16:57 09-05-2025 37,30056 43,83472 6,15 1,8
TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 01:16:55 09-05-2025 37,1597 43,9528 8,1 2,3
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