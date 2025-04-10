Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
10 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:16:57 10-04-2025
|38,28694
|38,19833
|7
|1,2
|Tercan (Erzincan)
|00:14:11 10-04-2025
|39,59722
|40,56639
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|00:08:21 10-04-2025
|36,6182
|25,595
|1,8
|1,4
|Tuşba (Van)
|23:54:50 09-04-2025
|38,78972
|43,50806
|6,97
|1,5
|GEDIKBULAK-(VAN)
|23:54:50 09-04-2025
|38,8607
|43,4568
|12,4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|23:19:59 09-04-2025
|38,78972
|37,15
|7
|2,1
|KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)
|23:19:58 09-04-2025
|38,73
|37,1582
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|23:14:26 09-04-2025
|35,8003
|27,412
|9,3
|2,8
|Akdeniz - [128.77 km] Datça (Muğla)
|23:14:21 09-04-2025
|35,53389
|27,45222
|7
|2,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|23:05:39 09-04-2025
|38,59722
|30,79806
|7,06
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:55:17 09-04-2025
|38,08722
|38,14528
|7
|2,5
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|22:55:16 09-04-2025
|38,0788
|38,095
|5
|2,5
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.51 km] Aliağa (İzmir)
|22:38:48 09-04-2025
|38,83667
|26,90583
|7
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:38:48 09-04-2025
|38,824
|26,891
|11,4
|1,5
|Marmara Denizi - [10.58 km] Marmara (Balıkesir)
|21:57:08 09-04-2025
|40,67806
|27,44528
|7
|1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:57:07 09-04-2025
|40,7155
|27,4765
|14,8
|1,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:53:28 09-04-2025
|36,1792
|30,9705
|7,7
|2
|Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:53:19 09-04-2025
|35,52222
|31,41
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|21:13:33 09-04-2025
|35,7265
|25,4995
|4,2
|2,1
|EGE DENIZI
|20:27:17 09-04-2025
|35,7638
|25,491
|18,6
|2,1
|MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:09:12 09-04-2025
|36,1077
|30,3753
|8,6
|2,2
|Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya)
|20:09:11 09-04-2025
|35,98667
|30,37139
|18,75
|2,3
|Buldan (Denizli)
|19:53:58 09-04-2025
|38,0725
|28,91833
|7
|1,4
|DOGAN-BULDAN (DENIZLI)
|19:53:57 09-04-2025
|38,04
|28,8907
|12,2
|1,6
|Ege Denizi - [71.60 km] Karaburun (İzmir)
|19:51:12 09-04-2025
|38,84278
|25,61556
|11,69
|2,2
|EGE DENIZI
|19:51:09 09-04-2025
|38,8497
|25,5572
|3,6
|2,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|19:39:32 09-04-2025
|39,96278
|39,56972
|7,03
|1,5
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|19:39:32 09-04-2025
|39,9488
|39,7075
|22
|2
|Lice (Diyarbakır)
|19:17:19 09-04-2025
|38,36333
|40,80639
|8,7
|1,8
|DALLICA-LICE (DIYARBAKIR)
|19:17:18 09-04-2025
|38,3987
|40,8023
|6,9
|2,1
|EGE DENIZI
|19:14:31 09-04-2025
|35,7513
|25,4553
|4,8
|3,5
|Akdeniz
|19:14:29 09-04-2025
|34,90278
|26,03528
|6,62
|3,6
|EGE DENIZI
|18:49:36 09-04-2025
|36,6067
|25,743
|4,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|18:44:44 09-04-2025
|35,756
|23,048
|5
|3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:40:56 09-04-2025
|38,03667
|38,27417
|9,09
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:29:38 09-04-2025
|37,98472
|38,15111
|7
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|17:06:15 09-04-2025
|39,0425
|29,68806
|7,01
|1,6
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|17:06:15 09-04-2025
|39,0672
|29,647
|13,9
|2,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|16:47:08 09-04-2025
|39,97111
|39,59778
|5,03
|2,1
|OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)
|16:47:07 09-04-2025
|39,9568
|39,631
|3,1
|2,3
|TASKESEN-TEKMAN (ERZURUM)
|16:38:18 09-04-2025
|39,722
|41,4558
|13,1
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|16:38:17 09-04-2025
|39,78694
|41,4575
|7,22
|1,6
|EGE DENIZI
|16:28:18 09-04-2025
|36,6622
|25,5837
|8,1
|2,1
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|16:22:48 09-04-2025
|36,2905
|27,5672
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [88.15 km] Datça (Muğla)
|16:22:40 09-04-2025
|35,91306
|27,27028
|26
|2,2
|AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
|16:22:06 09-04-2025
|37,8802
|37,7023
|3,7
|3,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|16:22:05 09-04-2025
|37,81833
|37,70778
|8,22
|3,2
|Bala (Ankara)
|13:45:59 09-04-2025
|39,35167
|33,40556
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:59 09-04-2025
|39,46139
|28,13583
|7
|1,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:59 09-04-2025
|39,4495
|28,0852
|8,8
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:49:16 09-04-2025
|37,77333
|36,58944
|6,99
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:10:15 09-04-2025
|38,47944
|29,1275
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:18 09-04-2025
|38,33167
|38,12361
|7
|1,2
|KIBRIS-BESPARMAK
|11:58:19 09-04-2025
|35,2848
|33,479
|0
|1,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|11:57:02 09-04-2025
|40,00806
|33,52639
|12,05
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:45:50 09-04-2025
|39,19944
|27,5675
|7,25
|1,5
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|11:28:34 09-04-2025
|35,2367
|33,565
|5
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|11:22:57 09-04-2025
|38,445
|30,36083
|7
|1,3
|BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|11:17:38 09-04-2025
|38,2738
|37,8792
|5,5
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:11:06 09-04-2025
|38,393
|37,4663
|4,9
|1,5
|Merkez (Kırşehir)
|10:47:38 09-04-2025
|39,19111
|34,1425
|7
|0,9
|HASANKENDI-(ADIYAMAN)
|10:40:33 09-04-2025
|37,7247
|38,224
|6,8
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|10:34:54 09-04-2025
|39,97417
|39,60944
|6,98
|1,8
|OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:34:54 09-04-2025
|39,9335
|39,7807
|22,8
|2
|Seyhan (Adana)
|09:44:28 09-04-2025
|36,95194
|35,1725
|7
|1,2
|SAGLIK-MERAM (KONYA)
|09:04:47 09-04-2025
|37,8763
|32,0155
|2,5
|2,9
|Meram (Konya)
|09:04:46 09-04-2025
|37,8325
|32,05583
|13,82
|2,8
|Döşemealtı (Antalya)
|08:56:27 09-04-2025
|37,08056
|30,575
|81,41
|2,3
|BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|08:56:27 09-04-2025
|37,1162
|30,5283
|81
|2,4
|Amasra (Bartın)
|08:36:24 09-04-2025
|41,70389
|32,38833
|8,83
|1,4
|Sungurlu (Çorum)
|08:25:50 09-04-2025
|40,30917
|34,40139
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.46 km] Menderes (İzmir)
|07:55:48 09-04-2025
|37,96667
|27,12472
|8,53
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:55:46 09-04-2025
|37,986
|27,1353
|14,9
|1,7
|Ege Denizi - [39.65 km] Datça (Muğla)
|07:32:24 09-04-2025
|36,55917
|27,03694
|13,74
|2,8
|EGE DENIZI
|07:32:19 09-04-2025
|36,5373
|26,8562
|133,2
|2,9
|Ege Denizi - [109.66 km] Datça (Muğla)
|07:08:27 09-04-2025
|35,72083
|27,23778
|6,99
|2,2
|EGE DENIZI
|07:04:28 09-04-2025
|35,8645
|27,081
|23
|2,2
|Ege Denizi - [100.50 km] Datça (Muğla)
|07:04:24 09-04-2025
|35,83139
|27,10806
|6,04
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:52:44 09-04-2025
|37,47944
|37,15556
|7,03
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:13:25 09-04-2025
|39,915
|39,66333
|5,63
|1,4
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:09:28 09-04-2025
|39,96778
|39,58556
|5,09
|4,2
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:09:27 09-04-2025
|39,9492
|39,5888
|5
|4,1
|Demirci (Manisa)
|06:03:30 09-04-2025
|39,12722
|28,55139
|5,23
|1,2
|Çıldır (Ardahan)
|06:01:24 09-04-2025
|41,13389
|43,05778
|10,69
|1,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir)
|05:53:49 09-04-2025
|38,88694
|26,98778
|7,36
|1,4
|Honaz (Denizli)
|05:49:47 09-04-2025
|37,8225
|29,26972
|7,01
|1,5
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:49:47 09-04-2025
|37,8033
|29,263
|7
|1,6
|Güney (Denizli)
|05:40:25 09-04-2025
|38,19111
|29,0625
|6,97
|1
|Sarayköy (Denizli)
|05:39:37 09-04-2025
|37,95389
|28,84222
|6,14
|1
|Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:29:09 09-04-2025
|39,65306
|26,005
|6,99
|1,2
|EGE DENIZI
|05:29:05 09-04-2025
|39,7113
|25,7947
|17,5
|1,5
|Akdeniz
|05:24:15 09-04-2025
|35,40972
|35,60861
|11,74
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|05:14:56 09-04-2025
|40,07306
|35,95889
|7
|1,6
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|05:14:56 09-04-2025
|40,0632
|35,9682
|5,2
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:13:01 09-04-2025
|38,06611
|37,05389
|5,28
|1
|Kozluk (Batman)
|05:12:38 09-04-2025
|38,05389
|41,27167
|4,63
|1,2
|Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir)
|05:02:52 09-04-2025
|38,60889
|25,56583
|6,44
|1,8
|Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya)
|05:00:05 09-04-2025
|38,57
|31,50694
|8,76
|1
|Altunhisar (Niğde)
|04:44:21 09-04-2025
|38,03944
|34,30111
|10,44
|1,2
|AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
|04:44:21 09-04-2025
|38,035
|34,2833
|9,3
|1,4
|Eldivan (Çankırı)
|04:32:29 09-04-2025
|40,46028
|33,49
|5,39
|1,3
|MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)
|04:32:29 09-04-2025
|40,4288
|33,432
|1,7
|1,7
|Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|04:27:18 09-04-2025
|40,81722
|28,13806
|11,93
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:26:20 09-04-2025
|37,60639
|37,35722
|5,14
|1,5
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:26:20 09-04-2025
|37,622
|37,256
|5,5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:13:55 09-04-2025
|38,12306
|38,47083
|7
|1
|Akdeniz
|03:54:56 09-04-2025
|34,60417
|26,23778
|5,43
|3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:54:55 09-04-2025
|34,5447
|26,007
|9
|2,8
|Demirci (Manisa)
|03:54:32 09-04-2025
|39,01361
|28,63611
|8,38
|1,2
|Yüksekova (Hakkari)
|03:27:43 09-04-2025
|37,37083
|43,99806
|7,1
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın)
|02:56:34 09-04-2025
|37,85056
|27,05222
|12,2
|1,1
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|02:54:03 09-04-2025
|38,1735
|38,4262
|17
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|02:54:02 09-04-2025
|38,095
|38,495
|7
|1,5
|Alanya (Antalya)
|02:47:47 09-04-2025
|36,71917
|31,92694
|7,19
|1,4
|GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA)
|02:47:45 09-04-2025
|36,7212
|31,9187
|5,6
|1,9
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:41:31 09-04-2025
|39,6592
|27,8353
|5,5
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|02:41:30 09-04-2025
|39,64861
|27,84167
|11,81
|1,1
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:14:59 09-04-2025
|37,3288
|37,0202
|5,1
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:14:58 09-04-2025
|37,28917
|37,03889
|7,27
|1,2
|Çal (Denizli)
|01:49:21 09-04-2025
|37,87528
|29,39139
|7
|1,1
|YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
|01:49:21 09-04-2025
|37,846
|29,4377
|11,7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|01:46:46 09-04-2025
|38,3075
|37,86972
|9,71
|1
|SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT)
|01:32:08 09-04-2025
|37,6485
|42,7587
|8,9
|2,4
|Beytüşşebap (Şırnak)
|01:32:06 09-04-2025
|37,58361
|42,70083
|7,98
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:16:57 10-04-2025
|38,28694
|38,19833
|7
|1,2
|Tercan (Erzincan)
|00:14:11 10-04-2025
|39,59722
|40,56639
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|00:08:21 10-04-2025
|36,6182
|25,595
|1,8
|1,4
|Tuşba (Van)
|23:54:50 09-04-2025
|38,78972
|43,50806
|6,97
|1,5
|GEDIKBULAK-(VAN)
|23:54:50 09-04-2025
|38,8607
|43,4568
|12,4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|23:19:59 09-04-2025
|38,78972
|37,15
|7
|2,1
|KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)
|23:19:58 09-04-2025
|38,73
|37,1582
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|23:14:26 09-04-2025
|35,8003
|27,412
|9,3
|2,8
|Akdeniz - [128.77 km] Datça (Muğla)
|23:14:21 09-04-2025
|35,53389
|27,45222
|7
|2,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|23:05:39 09-04-2025
|38,59722
|30,79806
|7,06
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:55:17 09-04-2025
|38,08722
|38,14528
|7
|2,5
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|22:55:16 09-04-2025
|38,0788
|38,095
|5
|2,5
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.51 km] Aliağa (İzmir)
|22:38:48 09-04-2025
|38,83667
|26,90583
|7
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:38:48 09-04-2025
|38,824
|26,891
|11,4
|1,5
|Marmara Denizi - [10.58 km] Marmara (Balıkesir)
|21:57:08 09-04-2025
|40,67806
|27,44528
|7
|1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:57:07 09-04-2025
|40,7155
|27,4765
|14,8
|1,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:53:28 09-04-2025
|36,1792
|30,9705
|7,7
|2
|Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:53:19 09-04-2025
|35,52222
|31,41
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|21:13:33 09-04-2025
|35,7265
|25,4995
|4,2
|2,1
|EGE DENIZI
|20:27:17 09-04-2025
|35,7638
|25,491
|18,6
|2,1
|MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|20:09:12 09-04-2025
|36,1077
|30,3753
|8,6
|2,2
|Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya)
|20:09:11 09-04-2025
|35,98667
|30,37139
|18,75
|2,3
|Buldan (Denizli)
|19:53:58 09-04-2025
|38,0725
|28,91833
|7
|1,4
|DOGAN-BULDAN (DENIZLI)
|19:53:57 09-04-2025
|38,04
|28,8907
|12,2
|1,6
|Ege Denizi - [71.60 km] Karaburun (İzmir)
|19:51:12 09-04-2025
|38,84278
|25,61556
|11,69
|2,2
|EGE DENIZI
|19:51:09 09-04-2025
|38,8497
|25,5572
|3,6
|2,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|19:39:32 09-04-2025
|39,96278
|39,56972
|7,03
|1,5
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|19:39:32 09-04-2025
|39,9488
|39,7075
|22
|2
|Lice (Diyarbakır)
|19:17:19 09-04-2025
|38,36333
|40,80639
|8,7
|1,8
|DALLICA-LICE (DIYARBAKIR)
|19:17:18 09-04-2025
|38,3987
|40,8023
|6,9
|2,1
|EGE DENIZI
|19:14:31 09-04-2025
|35,7513
|25,4553
|4,8
|3,5
|Akdeniz
|19:14:29 09-04-2025
|34,90278
|26,03528
|6,62
|3,6
|EGE DENIZI
|18:49:36 09-04-2025
|36,6067
|25,743
|4,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|18:44:44 09-04-2025
|35,756
|23,048
|5
|3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:40:56 09-04-2025
|38,03667
|38,27417
|9,09
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:29:38 09-04-2025
|37,98472
|38,15111
|7
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|17:06:15 09-04-2025
|39,0425
|29,68806
|7,01
|1,6
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|17:06:15 09-04-2025
|39,0672
|29,647
|13,9
|2,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|16:47:08 09-04-2025
|39,97111
|39,59778
|5,03
|2,1
|OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)
|16:47:07 09-04-2025
|39,9568
|39,631
|3,1
|2,3
|TASKESEN-TEKMAN (ERZURUM)
|16:38:18 09-04-2025
|39,722
|41,4558
|13,1
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|16:38:17 09-04-2025
|39,78694
|41,4575
|7,22
|1,6
|EGE DENIZI
|16:28:18 09-04-2025
|36,6622
|25,5837
|8,1
|2,1
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
|16:22:48 09-04-2025
|36,2905
|27,5672
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [88.15 km] Datça (Muğla)
|16:22:40 09-04-2025
|35,91306
|27,27028
|26
|2,2
|AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
|16:22:06 09-04-2025
|37,8802
|37,7023
|3,7
|3,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|16:22:05 09-04-2025
|37,81833
|37,70778
|8,22
|3,2
|Bala (Ankara)
|13:45:59 09-04-2025
|39,35167
|33,40556
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:59 09-04-2025
|39,46139
|28,13583
|7
|1,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:59 09-04-2025
|39,4495
|28,0852
|8,8
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:49:16 09-04-2025
|37,77333
|36,58944
|6,99
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:10:15 09-04-2025
|38,47944
|29,1275
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:18 09-04-2025
|38,33167
|38,12361
|7
|1,2
|KIBRIS-BESPARMAK
|11:58:19 09-04-2025
|35,2848
|33,479
|0
|1,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|11:57:02 09-04-2025
|40,00806
|33,52639
|12,05
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:45:50 09-04-2025
|39,19944
|27,5675
|7,25
|1,5
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|11:28:34 09-04-2025
|35,2367
|33,565
|5
|1,7
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|11:22:57 09-04-2025
|38,445
|30,36083
|7
|1,3
|BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|11:17:38 09-04-2025
|38,2738
|37,8792
|5,5
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:11:06 09-04-2025
|38,393
|37,4663
|4,9
|1,5
|Merkez (Kırşehir)
|10:47:38 09-04-2025
|39,19111
|34,1425
|7
|0,9
|HASANKENDI-(ADIYAMAN)
|10:40:33 09-04-2025
|37,7247
|38,224
|6,8
|1,7
|Kelkit (Gümüşhane)
|10:34:54 09-04-2025
|39,97417
|39,60944
|6,98
|1,8
|OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:34:54 09-04-2025
|39,9335
|39,7807
|22,8
|2
|Seyhan (Adana)
|09:44:28 09-04-2025
|36,95194
|35,1725
|7
|1,2
|SAGLIK-MERAM (KONYA)
|09:04:47 09-04-2025
|37,8763
|32,0155
|2,5
|2,9
|Meram (Konya)
|09:04:46 09-04-2025
|37,8325
|32,05583
|13,82
|2,8
|Döşemealtı (Antalya)
|08:56:27 09-04-2025
|37,08056
|30,575
|81,41
|2,3
|BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|08:56:27 09-04-2025
|37,1162
|30,5283
|81
|2,4
|Amasra (Bartın)
|08:36:24 09-04-2025
|41,70389
|32,38833
|8,83
|1,4
|Sungurlu (Çorum)
|08:25:50 09-04-2025
|40,30917
|34,40139
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.46 km] Menderes (İzmir)
|07:55:48 09-04-2025
|37,96667
|27,12472
|8,53
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:55:46 09-04-2025
|37,986
|27,1353
|14,9
|1,7
|Ege Denizi - [39.65 km] Datça (Muğla)
|07:32:24 09-04-2025
|36,55917
|27,03694
|13,74
|2,8
|EGE DENIZI
|07:32:19 09-04-2025
|36,5373
|26,8562
|133,2
|2,9
|Ege Denizi - [109.66 km] Datça (Muğla)
|07:08:27 09-04-2025
|35,72083
|27,23778
|6,99
|2,2
|EGE DENIZI
|07:04:28 09-04-2025
|35,8645
|27,081
|23
|2,2
|Ege Denizi - [100.50 km] Datça (Muğla)
|07:04:24 09-04-2025
|35,83139
|27,10806
|6,04
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:52:44 09-04-2025
|37,47944
|37,15556
|7,03
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:13:25 09-04-2025
|39,915
|39,66333
|5,63
|1,4
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:09:28 09-04-2025
|39,96778
|39,58556
|5,09
|4,2
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:09:27 09-04-2025
|39,9492
|39,5888
|5
|4,1
|Demirci (Manisa)
|06:03:30 09-04-2025
|39,12722
|28,55139
|5,23
|1,2
|Çıldır (Ardahan)
|06:01:24 09-04-2025
|41,13389
|43,05778
|10,69
|1,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir)
|05:53:49 09-04-2025
|38,88694
|26,98778
|7,36
|1,4
|Honaz (Denizli)
|05:49:47 09-04-2025
|37,8225
|29,26972
|7,01
|1,5
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:49:47 09-04-2025
|37,8033
|29,263
|7
|1,6
|Güney (Denizli)
|05:40:25 09-04-2025
|38,19111
|29,0625
|6,97
|1
|Sarayköy (Denizli)
|05:39:37 09-04-2025
|37,95389
|28,84222
|6,14
|1
|Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:29:09 09-04-2025
|39,65306
|26,005
|6,99
|1,2
|EGE DENIZI
|05:29:05 09-04-2025
|39,7113
|25,7947
|17,5
|1,5
|Akdeniz
|05:24:15 09-04-2025
|35,40972
|35,60861
|11,74
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|05:14:56 09-04-2025
|40,07306
|35,95889
|7
|1,6
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|05:14:56 09-04-2025
|40,0632
|35,9682
|5,2
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:13:01 09-04-2025
|38,06611
|37,05389
|5,28
|1
|Kozluk (Batman)
|05:12:38 09-04-2025
|38,05389
|41,27167
|4,63
|1,2
|Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir)
|05:02:52 09-04-2025
|38,60889
|25,56583
|6,44
|1,8
|Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya)
|05:00:05 09-04-2025
|38,57
|31,50694
|8,76
|1
|Altunhisar (Niğde)
|04:44:21 09-04-2025
|38,03944
|34,30111
|10,44
|1,2
|AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
|04:44:21 09-04-2025
|38,035
|34,2833
|9,3
|1,4
|Eldivan (Çankırı)
|04:32:29 09-04-2025
|40,46028
|33,49
|5,39
|1,3
|MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)
|04:32:29 09-04-2025
|40,4288
|33,432
|1,7
|1,7
|Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|04:27:18 09-04-2025
|40,81722
|28,13806
|11,93
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:26:20 09-04-2025
|37,60639
|37,35722
|5,14
|1,5
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:26:20 09-04-2025
|37,622
|37,256
|5,5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:13:55 09-04-2025
|38,12306
|38,47083
|7
|1
|Akdeniz
|03:54:56 09-04-2025
|34,60417
|26,23778
|5,43
|3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:54:55 09-04-2025
|34,5447
|26,007
|9
|2,8
|Demirci (Manisa)
|03:54:32 09-04-2025
|39,01361
|28,63611
|8,38
|1,2
|Yüksekova (Hakkari)
|03:27:43 09-04-2025
|37,37083
|43,99806
|7,1
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın)
|02:56:34 09-04-2025
|37,85056
|27,05222
|12,2
|1,1
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|02:54:03 09-04-2025
|38,1735
|38,4262
|17
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|02:54:02 09-04-2025
|38,095
|38,495
|7
|1,5
|Alanya (Antalya)
|02:47:47 09-04-2025
|36,71917
|31,92694
|7,19
|1,4
|GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA)
|02:47:45 09-04-2025
|36,7212
|31,9187
|5,6
|1,9
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:41:31 09-04-2025
|39,6592
|27,8353
|5,5
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|02:41:30 09-04-2025
|39,64861
|27,84167
|11,81
|1,1
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:14:59 09-04-2025
|37,3288
|37,0202
|5,1
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:14:58 09-04-2025
|37,28917
|37,03889
|7,27
|1,2
|Çal (Denizli)
|01:49:21 09-04-2025
|37,87528
|29,39139
|7
|1,1
|YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
|01:49:21 09-04-2025
|37,846
|29,4377
|11,7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|01:46:46 09-04-2025
|38,3075
|37,86972
|9,71
|1
|SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT)
|01:32:08 09-04-2025
|37,6485
|42,7587
|8,9
|2,4
|Beytüşşebap (Şırnak)
|01:32:06 09-04-2025
|37,58361
|42,70083
|7,98
|2,3
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