Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Nisan 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

10 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:16:57 10-04-2025 38,28694 38,19833 7 1,2
Tercan (Erzincan) 00:14:11 10-04-2025 39,59722 40,56639 7 1,2
EGE DENIZI 00:08:21 10-04-2025 36,6182 25,595 1,8 1,4
Tuşba (Van) 23:54:50 09-04-2025 38,78972 43,50806 6,97 1,5
GEDIKBULAK-(VAN) 23:54:50 09-04-2025 38,8607 43,4568 12,4 1,5
Gürün (Sivas) 23:19:59 09-04-2025 38,78972 37,15 7 2,1
KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) 23:19:58 09-04-2025 38,73 37,1582 5 2,1
EGE DENIZI 23:14:26 09-04-2025 35,8003 27,412 9,3 2,8
Akdeniz - [128.77 km] Datça (Muğla) 23:14:21 09-04-2025 35,53389 27,45222 7 2,7
Merkez (Afyonkarahisar) 23:05:39 09-04-2025 38,59722 30,79806 7,06 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:55:17 09-04-2025 38,08722 38,14528 7 2,5
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 22:55:16 09-04-2025 38,0788 38,095 5 2,5
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.51 km] Aliağa (İzmir) 22:38:48 09-04-2025 38,83667 26,90583 7 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:38:48 09-04-2025 38,824 26,891 11,4 1,5
Marmara Denizi - [10.58 km] Marmara (Balıkesir) 21:57:08 09-04-2025 40,67806 27,44528 7 1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:57:07 09-04-2025 40,7155 27,4765 14,8 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:53:28 09-04-2025 36,1792 30,9705 7,7 2
Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya) 21:53:19 09-04-2025 35,52222 31,41 7 2,5
EGE DENIZI 21:13:33 09-04-2025 35,7265 25,4995 4,2 2,1
EGE DENIZI 20:27:17 09-04-2025 35,7638 25,491 18,6 2,1
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:09:12 09-04-2025 36,1077 30,3753 8,6 2,2
Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya) 20:09:11 09-04-2025 35,98667 30,37139 18,75 2,3
Buldan (Denizli) 19:53:58 09-04-2025 38,0725 28,91833 7 1,4
DOGAN-BULDAN (DENIZLI) 19:53:57 09-04-2025 38,04 28,8907 12,2 1,6
Ege Denizi - [71.60 km] Karaburun (İzmir) 19:51:12 09-04-2025 38,84278 25,61556 11,69 2,2
EGE DENIZI 19:51:09 09-04-2025 38,8497 25,5572 3,6 2,2
Kelkit (Gümüşhane) 19:39:32 09-04-2025 39,96278 39,56972 7,03 1,5
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 19:39:32 09-04-2025 39,9488 39,7075 22 2
Lice (Diyarbakır) 19:17:19 09-04-2025 38,36333 40,80639 8,7 1,8
DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) 19:17:18 09-04-2025 38,3987 40,8023 6,9 2,1
EGE DENIZI 19:14:31 09-04-2025 35,7513 25,4553 4,8 3,5
Akdeniz 19:14:29 09-04-2025 34,90278 26,03528 6,62 3,6
EGE DENIZI 18:49:36 09-04-2025 36,6067 25,743 4,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:44:44 09-04-2025 35,756 23,048 5 3
Çelikhan (Adıyaman) 18:40:56 09-04-2025 38,03667 38,27417 9,09 1,2
Doğanşehir (Malatya) 18:29:38 09-04-2025 37,98472 38,15111 7 1,2
Gediz (Kütahya) 17:06:15 09-04-2025 39,0425 29,68806 7,01 1,6
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 17:06:15 09-04-2025 39,0672 29,647 13,9 2,1
Kelkit (Gümüşhane) 16:47:08 09-04-2025 39,97111 39,59778 5,03 2,1
OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) 16:47:07 09-04-2025 39,9568 39,631 3,1 2,3
TASKESEN-TEKMAN (ERZURUM) 16:38:18 09-04-2025 39,722 41,4558 13,1 1,8
Tekman (Erzurum) 16:38:17 09-04-2025 39,78694 41,4575 7,22 1,6
EGE DENIZI 16:28:18 09-04-2025 36,6622 25,5837 8,1 2,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 16:22:48 09-04-2025 36,2905 27,5672 7,4 1,8
Ege Denizi - [88.15 km] Datça (Muğla) 16:22:40 09-04-2025 35,91306 27,27028 26 2,2
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:22:06 09-04-2025 37,8802 37,7023 3,7 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 16:22:05 09-04-2025 37,81833 37,70778 8,22 3,2
Bala (Ankara) 13:45:59 09-04-2025 39,35167 33,40556 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:59 09-04-2025 39,46139 28,13583 7 1,8
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:59 09-04-2025 39,4495 28,0852 8,8 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:49:16 09-04-2025 37,77333 36,58944 6,99 1,5
Ulubey (Uşak) 12:10:15 09-04-2025 38,47944 29,1275 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:18 09-04-2025 38,33167 38,12361 7 1,2
KIBRIS-BESPARMAK 11:58:19 09-04-2025 35,2848 33,479 0 1,8
Yahşihan (Kırıkkale) 11:57:02 09-04-2025 40,00806 33,52639 12,05 1,1
Soma (Manisa) 11:45:50 09-04-2025 39,19944 27,5675 7,25 1,5
KIBRIS-DEGIRMENLIK 11:28:34 09-04-2025 35,2367 33,565 5 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 11:22:57 09-04-2025 38,445 30,36083 7 1,3
BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) 11:17:38 09-04-2025 38,2738 37,8792 5,5 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:11:06 09-04-2025 38,393 37,4663 4,9 1,5
Merkez (Kırşehir) 10:47:38 09-04-2025 39,19111 34,1425 7 0,9
HASANKENDI-(ADIYAMAN) 10:40:33 09-04-2025 37,7247 38,224 6,8 1,7
Kelkit (Gümüşhane) 10:34:54 09-04-2025 39,97417 39,60944 6,98 1,8
OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) 10:34:54 09-04-2025 39,9335 39,7807 22,8 2
Seyhan (Adana) 09:44:28 09-04-2025 36,95194 35,1725 7 1,2
SAGLIK-MERAM (KONYA) 09:04:47 09-04-2025 37,8763 32,0155 2,5 2,9
Meram (Konya) 09:04:46 09-04-2025 37,8325 32,05583 13,82 2,8
Döşemealtı (Antalya) 08:56:27 09-04-2025 37,08056 30,575 81,41 2,3
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 08:56:27 09-04-2025 37,1162 30,5283 81 2,4
Amasra (Bartın) 08:36:24 09-04-2025 41,70389 32,38833 8,83 1,4
Sungurlu (Çorum) 08:25:50 09-04-2025 40,30917 34,40139 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.46 km] Menderes (İzmir) 07:55:48 09-04-2025 37,96667 27,12472 8,53 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:55:46 09-04-2025 37,986 27,1353 14,9 1,7
Ege Denizi - [39.65 km] Datça (Muğla) 07:32:24 09-04-2025 36,55917 27,03694 13,74 2,8
EGE DENIZI 07:32:19 09-04-2025 36,5373 26,8562 133,2 2,9
Ege Denizi - [109.66 km] Datça (Muğla) 07:08:27 09-04-2025 35,72083 27,23778 6,99 2,2
EGE DENIZI 07:04:28 09-04-2025 35,8645 27,081 23 2,2
Ege Denizi - [100.50 km] Datça (Muğla) 07:04:24 09-04-2025 35,83139 27,10806 6,04 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:52:44 09-04-2025 37,47944 37,15556 7,03 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 06:13:25 09-04-2025 39,915 39,66333 5,63 1,4
Kelkit (Gümüşhane) 06:09:28 09-04-2025 39,96778 39,58556 5,09 4,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 06:09:27 09-04-2025 39,9492 39,5888 5 4,1
Demirci (Manisa) 06:03:30 09-04-2025 39,12722 28,55139 5,23 1,2
Çıldır (Ardahan) 06:01:24 09-04-2025 41,13389 43,05778 10,69 1,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir) 05:53:49 09-04-2025 38,88694 26,98778 7,36 1,4
Honaz (Denizli) 05:49:47 09-04-2025 37,8225 29,26972 7,01 1,5
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:49:47 09-04-2025 37,8033 29,263 7 1,6
Güney (Denizli) 05:40:25 09-04-2025 38,19111 29,0625 6,97 1
Sarayköy (Denizli) 05:39:37 09-04-2025 37,95389 28,84222 6,14 1
Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:29:09 09-04-2025 39,65306 26,005 6,99 1,2
EGE DENIZI 05:29:05 09-04-2025 39,7113 25,7947 17,5 1,5
Akdeniz 05:24:15 09-04-2025 35,40972 35,60861 11,74 1,8
Sulusaray (Tokat) 05:14:56 09-04-2025 40,07306 35,95889 7 1,6
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 05:14:56 09-04-2025 40,0632 35,9682 5,2 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:13:01 09-04-2025 38,06611 37,05389 5,28 1
Kozluk (Batman) 05:12:38 09-04-2025 38,05389 41,27167 4,63 1,2
Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir) 05:02:52 09-04-2025 38,60889 25,56583 6,44 1,8
Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya) 05:00:05 09-04-2025 38,57 31,50694 8,76 1
Altunhisar (Niğde) 04:44:21 09-04-2025 38,03944 34,30111 10,44 1,2
AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) 04:44:21 09-04-2025 38,035 34,2833 9,3 1,4
Eldivan (Çankırı) 04:32:29 09-04-2025 40,46028 33,49 5,39 1,3
MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) 04:32:29 09-04-2025 40,4288 33,432 1,7 1,7
Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:27:18 09-04-2025 40,81722 28,13806 11,93 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:26:20 09-04-2025 37,60639 37,35722 5,14 1,5
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 04:26:20 09-04-2025 37,622 37,256 5,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:13:55 09-04-2025 38,12306 38,47083 7 1
Akdeniz 03:54:56 09-04-2025 34,60417 26,23778 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:54:55 09-04-2025 34,5447 26,007 9 2,8
Demirci (Manisa) 03:54:32 09-04-2025 39,01361 28,63611 8,38 1,2
Yüksekova (Hakkari) 03:27:43 09-04-2025 37,37083 43,99806 7,1 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın) 02:56:34 09-04-2025 37,85056 27,05222 12,2 1,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 02:54:03 09-04-2025 38,1735 38,4262 17 1,6
Sincik (Adıyaman) 02:54:02 09-04-2025 38,095 38,495 7 1,5
Alanya (Antalya) 02:47:47 09-04-2025 36,71917 31,92694 7,19 1,4
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 02:47:45 09-04-2025 36,7212 31,9187 5,6 1,9
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:41:31 09-04-2025 39,6592 27,8353 5,5 1,4
Karesi (Balıkesir) 02:41:30 09-04-2025 39,64861 27,84167 11,81 1,1
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:14:59 09-04-2025 37,3288 37,0202 5,1 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:14:58 09-04-2025 37,28917 37,03889 7,27 1,2
Çal (Denizli) 01:49:21 09-04-2025 37,87528 29,39139 7 1,1
YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) 01:49:21 09-04-2025 37,846 29,4377 11,7 1,1
Akçadağ (Malatya) 01:46:46 09-04-2025 38,3075 37,86972 9,71 1
SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) 01:32:08 09-04-2025 37,6485 42,7587 8,9 2,4
Beytüşşebap (Şırnak) 01:32:06 09-04-2025 37,58361 42,70083 7,98 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:16:57 10-04-2025 38,28694 38,19833 7 1,2
Tercan (Erzincan) 00:14:11 10-04-2025 39,59722 40,56639 7 1,2
EGE DENIZI 00:08:21 10-04-2025 36,6182 25,595 1,8 1,4
Tuşba (Van) 23:54:50 09-04-2025 38,78972 43,50806 6,97 1,5
GEDIKBULAK-(VAN) 23:54:50 09-04-2025 38,8607 43,4568 12,4 1,5
Gürün (Sivas) 23:19:59 09-04-2025 38,78972 37,15 7 2,1
KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) 23:19:58 09-04-2025 38,73 37,1582 5 2,1
EGE DENIZI 23:14:26 09-04-2025 35,8003 27,412 9,3 2,8
Akdeniz - [128.77 km] Datça (Muğla) 23:14:21 09-04-2025 35,53389 27,45222 7 2,7
Merkez (Afyonkarahisar) 23:05:39 09-04-2025 38,59722 30,79806 7,06 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:55:17 09-04-2025 38,08722 38,14528 7 2,5
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 22:55:16 09-04-2025 38,0788 38,095 5 2,5
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.51 km] Aliağa (İzmir) 22:38:48 09-04-2025 38,83667 26,90583 7 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:38:48 09-04-2025 38,824 26,891 11,4 1,5
Marmara Denizi - [10.58 km] Marmara (Balıkesir) 21:57:08 09-04-2025 40,67806 27,44528 7 1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:57:07 09-04-2025 40,7155 27,4765 14,8 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:53:28 09-04-2025 36,1792 30,9705 7,7 2
Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya) 21:53:19 09-04-2025 35,52222 31,41 7 2,5
EGE DENIZI 21:13:33 09-04-2025 35,7265 25,4995 4,2 2,1
EGE DENIZI 20:27:17 09-04-2025 35,7638 25,491 18,6 2,1
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:09:12 09-04-2025 36,1077 30,3753 8,6 2,2
Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya) 20:09:11 09-04-2025 35,98667 30,37139 18,75 2,3
Buldan (Denizli) 19:53:58 09-04-2025 38,0725 28,91833 7 1,4
DOGAN-BULDAN (DENIZLI) 19:53:57 09-04-2025 38,04 28,8907 12,2 1,6
Ege Denizi - [71.60 km] Karaburun (İzmir) 19:51:12 09-04-2025 38,84278 25,61556 11,69 2,2
EGE DENIZI 19:51:09 09-04-2025 38,8497 25,5572 3,6 2,2
Kelkit (Gümüşhane) 19:39:32 09-04-2025 39,96278 39,56972 7,03 1,5
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 19:39:32 09-04-2025 39,9488 39,7075 22 2
Lice (Diyarbakır) 19:17:19 09-04-2025 38,36333 40,80639 8,7 1,8
DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) 19:17:18 09-04-2025 38,3987 40,8023 6,9 2,1
EGE DENIZI 19:14:31 09-04-2025 35,7513 25,4553 4,8 3,5
Akdeniz 19:14:29 09-04-2025 34,90278 26,03528 6,62 3,6
EGE DENIZI 18:49:36 09-04-2025 36,6067 25,743 4,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:44:44 09-04-2025 35,756 23,048 5 3
Çelikhan (Adıyaman) 18:40:56 09-04-2025 38,03667 38,27417 9,09 1,2
Doğanşehir (Malatya) 18:29:38 09-04-2025 37,98472 38,15111 7 1,2
Gediz (Kütahya) 17:06:15 09-04-2025 39,0425 29,68806 7,01 1,6
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 17:06:15 09-04-2025 39,0672 29,647 13,9 2,1
Kelkit (Gümüşhane) 16:47:08 09-04-2025 39,97111 39,59778 5,03 2,1
OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) 16:47:07 09-04-2025 39,9568 39,631 3,1 2,3
TASKESEN-TEKMAN (ERZURUM) 16:38:18 09-04-2025 39,722 41,4558 13,1 1,8
Tekman (Erzurum) 16:38:17 09-04-2025 39,78694 41,4575 7,22 1,6
EGE DENIZI 16:28:18 09-04-2025 36,6622 25,5837 8,1 2,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 16:22:48 09-04-2025 36,2905 27,5672 7,4 1,8
Ege Denizi - [88.15 km] Datça (Muğla) 16:22:40 09-04-2025 35,91306 27,27028 26 2,2
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:22:06 09-04-2025 37,8802 37,7023 3,7 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 16:22:05 09-04-2025 37,81833 37,70778 8,22 3,2
Bala (Ankara) 13:45:59 09-04-2025 39,35167 33,40556 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:59 09-04-2025 39,46139 28,13583 7 1,8
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:59 09-04-2025 39,4495 28,0852 8,8 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:49:16 09-04-2025 37,77333 36,58944 6,99 1,5
Ulubey (Uşak) 12:10:15 09-04-2025 38,47944 29,1275 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:18 09-04-2025 38,33167 38,12361 7 1,2
KIBRIS-BESPARMAK 11:58:19 09-04-2025 35,2848 33,479 0 1,8
Yahşihan (Kırıkkale) 11:57:02 09-04-2025 40,00806 33,52639 12,05 1,1
Soma (Manisa) 11:45:50 09-04-2025 39,19944 27,5675 7,25 1,5
KIBRIS-DEGIRMENLIK 11:28:34 09-04-2025 35,2367 33,565 5 1,7
Sandıklı (Afyonkarahisar) 11:22:57 09-04-2025 38,445 30,36083 7 1,3
BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) 11:17:38 09-04-2025 38,2738 37,8792 5,5 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:11:06 09-04-2025 38,393 37,4663 4,9 1,5
Merkez (Kırşehir) 10:47:38 09-04-2025 39,19111 34,1425 7 0,9
HASANKENDI-(ADIYAMAN) 10:40:33 09-04-2025 37,7247 38,224 6,8 1,7
Kelkit (Gümüşhane) 10:34:54 09-04-2025 39,97417 39,60944 6,98 1,8
OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) 10:34:54 09-04-2025 39,9335 39,7807 22,8 2
Seyhan (Adana) 09:44:28 09-04-2025 36,95194 35,1725 7 1,2
SAGLIK-MERAM (KONYA) 09:04:47 09-04-2025 37,8763 32,0155 2,5 2,9
Meram (Konya) 09:04:46 09-04-2025 37,8325 32,05583 13,82 2,8
Döşemealtı (Antalya) 08:56:27 09-04-2025 37,08056 30,575 81,41 2,3
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 08:56:27 09-04-2025 37,1162 30,5283 81 2,4
Amasra (Bartın) 08:36:24 09-04-2025 41,70389 32,38833 8,83 1,4
Sungurlu (Çorum) 08:25:50 09-04-2025 40,30917 34,40139 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.46 km] Menderes (İzmir) 07:55:48 09-04-2025 37,96667 27,12472 8,53 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:55:46 09-04-2025 37,986 27,1353 14,9 1,7
Ege Denizi - [39.65 km] Datça (Muğla) 07:32:24 09-04-2025 36,55917 27,03694 13,74 2,8
EGE DENIZI 07:32:19 09-04-2025 36,5373 26,8562 133,2 2,9
Ege Denizi - [109.66 km] Datça (Muğla) 07:08:27 09-04-2025 35,72083 27,23778 6,99 2,2
EGE DENIZI 07:04:28 09-04-2025 35,8645 27,081 23 2,2
Ege Denizi - [100.50 km] Datça (Muğla) 07:04:24 09-04-2025 35,83139 27,10806 6,04 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:52:44 09-04-2025 37,47944 37,15556 7,03 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 06:13:25 09-04-2025 39,915 39,66333 5,63 1,4
Kelkit (Gümüşhane) 06:09:28 09-04-2025 39,96778 39,58556 5,09 4,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 06:09:27 09-04-2025 39,9492 39,5888 5 4,1
Demirci (Manisa) 06:03:30 09-04-2025 39,12722 28,55139 5,23 1,2
Çıldır (Ardahan) 06:01:24 09-04-2025 41,13389 43,05778 10,69 1,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir) 05:53:49 09-04-2025 38,88694 26,98778 7,36 1,4
Honaz (Denizli) 05:49:47 09-04-2025 37,8225 29,26972 7,01 1,5
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:49:47 09-04-2025 37,8033 29,263 7 1,6
Güney (Denizli) 05:40:25 09-04-2025 38,19111 29,0625 6,97 1
Sarayköy (Denizli) 05:39:37 09-04-2025 37,95389 28,84222 6,14 1
Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:29:09 09-04-2025 39,65306 26,005 6,99 1,2
EGE DENIZI 05:29:05 09-04-2025 39,7113 25,7947 17,5 1,5
Akdeniz 05:24:15 09-04-2025 35,40972 35,60861 11,74 1,8
Sulusaray (Tokat) 05:14:56 09-04-2025 40,07306 35,95889 7 1,6
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 05:14:56 09-04-2025 40,0632 35,9682 5,2 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:13:01 09-04-2025 38,06611 37,05389 5,28 1
Kozluk (Batman) 05:12:38 09-04-2025 38,05389 41,27167 4,63 1,2
Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir) 05:02:52 09-04-2025 38,60889 25,56583 6,44 1,8
Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya) 05:00:05 09-04-2025 38,57 31,50694 8,76 1
Altunhisar (Niğde) 04:44:21 09-04-2025 38,03944 34,30111 10,44 1,2
AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) 04:44:21 09-04-2025 38,035 34,2833 9,3 1,4
Eldivan (Çankırı) 04:32:29 09-04-2025 40,46028 33,49 5,39 1,3
MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) 04:32:29 09-04-2025 40,4288 33,432 1,7 1,7
Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:27:18 09-04-2025 40,81722 28,13806 11,93 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:26:20 09-04-2025 37,60639 37,35722 5,14 1,5
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 04:26:20 09-04-2025 37,622 37,256 5,5 1,5
Sincik (Adıyaman) 04:13:55 09-04-2025 38,12306 38,47083 7 1
Akdeniz 03:54:56 09-04-2025 34,60417 26,23778 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:54:55 09-04-2025 34,5447 26,007 9 2,8
Demirci (Manisa) 03:54:32 09-04-2025 39,01361 28,63611 8,38 1,2
Yüksekova (Hakkari) 03:27:43 09-04-2025 37,37083 43,99806 7,1 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın) 02:56:34 09-04-2025 37,85056 27,05222 12,2 1,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 02:54:03 09-04-2025 38,1735 38,4262 17 1,6
Sincik (Adıyaman) 02:54:02 09-04-2025 38,095 38,495 7 1,5
Alanya (Antalya) 02:47:47 09-04-2025 36,71917 31,92694 7,19 1,4
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 02:47:45 09-04-2025 36,7212 31,9187 5,6 1,9
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:41:31 09-04-2025 39,6592 27,8353 5,5 1,4
Karesi (Balıkesir) 02:41:30 09-04-2025 39,64861 27,84167 11,81 1,1
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:14:59 09-04-2025 37,3288 37,0202 5,1 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:14:58 09-04-2025 37,28917 37,03889 7,27 1,2
Çal (Denizli) 01:49:21 09-04-2025 37,87528 29,39139 7 1,1
YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) 01:49:21 09-04-2025 37,846 29,4377 11,7 1,1
Akçadağ (Malatya) 01:46:46 09-04-2025 38,3075 37,86972 9,71 1
SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) 01:32:08 09-04-2025 37,6485 42,7587 8,9 2,4
Beytüşşebap (Şırnak) 01:32:06 09-04-2025 37,58361 42,70083 7,98 2,3
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