Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Salihli (Manisa)
|00:27:58 10-01-2025
|38,51806
|28,23389
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|00:27:57 10-01-2025
|38,533
|28,233
|5,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|00:25:52 10-01-2025
|38,40222
|37,47889
|6,99
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|00:25:51 10-01-2025
|38,4203
|37,4505
|5,4
|1,3
|Digor (Kars)
|23:58:47 09-01-2025
|40,34806
|43,24222
|6,91
|1,4
|AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
|23:58:45 09-01-2025
|40,3058
|43,2442
|18,4
|1,7
|Gölyaka (Düzce)
|23:54:55 09-01-2025
|40,78167
|30,99333
|7
|1
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|23:54:55 09-01-2025
|40,7968
|31,0277
|11,8
|1,5
|Ege Denizi - [75.36 km] Datça (Muğla)
|23:44:58 09-01-2025
|36,09306
|27,05694
|12,99
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:43:53 09-01-2025
|38,4187
|37,455
|8
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:43:52 09-01-2025
|38,44361
|37,45528
|5,14
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:32:48 09-01-2025
|37,19028
|36,94139
|7
|1
|Gölyaka (Düzce)
|23:30:10 09-01-2025
|40,79333
|30,97833
|10,9
|1,9
|GOLYAKA (DUZCE)
|23:30:10 09-01-2025
|40,7763
|30,9852
|11,6
|2,2
|EGE DENIZI
|23:26:08 09-01-2025
|39,0793
|25,788
|10,6
|1,6
|Ege Denizi - [55.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:26:07 09-01-2025
|39,04444
|25,75528
|11,55
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.18 km] Datça (Muğla)
|23:13:31 09-01-2025
|36,83028
|27,93444
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.88 km] Kuşadası (Aydın)
|22:52:10 09-01-2025
|37,83778
|27,01667
|8,66
|0,9
|YUNANISTAN
|22:43:02 09-01-2025
|40,2507
|24,0792
|8,3
|1,9
|Ege Denizi - [60.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:29:52 09-01-2025
|39,0375
|25,65444
|9,48
|2,8
|EGE DENIZI
|22:29:52 09-01-2025
|39,044
|25,6662
|8,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|22:23:50 09-01-2025
|38,54167
|28,27639
|7
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|22:23:49 09-01-2025
|38,5242
|28,2838
|9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:20:39 09-01-2025
|38,25861
|38,24917
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:18:58 09-01-2025
|38,4248
|37,5075
|12,8
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:59:24 09-01-2025
|38,24583
|38,10889
|7
|1,5
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|21:59:23 09-01-2025
|38,2257
|38,0978
|5,7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:54:28 09-01-2025
|38,4247
|37,4957
|3,6
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:50:05 09-01-2025
|37,27306
|37,02556
|7
|1,2
|AKDENIZ
|21:24:47 09-01-2025
|35,3728
|27,4683
|7,3
|2,3
|Akdeniz - [176.84 km] Datça (Muğla)
|21:24:42 09-01-2025
|35,10139
|27,50778
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|20:54:49 09-01-2025
|38,32361
|38,80694
|11,54
|1,2
|Akdeniz - [86.38 km] Kaş (Antalya)
|20:49:26 09-01-2025
|35,79417
|28,56667
|17,81
|1,3
|AKDENIZ
|20:49:24 09-01-2025
|35,6798
|28,6017
|18
|1,6
|İliç (Erzincan)
|20:47:42 09-01-2025
|39,61889
|38,67694
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:44:17 09-01-2025
|38,21861
|37,83611
|7,02
|1
|Baskil (Elazığ)
|20:33:15 09-01-2025
|38,42667
|38,83722
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:29:20 09-01-2025
|38,31528
|38,21333
|7
|1,6
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|20:29:19 09-01-2025
|38,308
|38,2288
|5
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:23:06 09-01-2025
|38,36167
|38,87306
|7,01
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|19:50:48 09-01-2025
|38,47722
|39,20778
|7
|1,2
|Choman, Erbil (Irak) - [65.80 km] Şemdinli (Hakkari)
|19:44:43 09-01-2025
|36,52583
|44,69139
|12,21
|2
|Bahşili (Kırıkkale)
|19:40:12 09-01-2025
|39,69361
|33,33111
|7
|0,6
|Akdeniz - [57.06 km] Marmaris (Muğla)
|19:34:33 09-01-2025
|36,11833
|28,14056
|10,44
|1,9
|AKDENIZ
|19:34:30 09-01-2025
|36,0323
|28,0512
|10,7
|2,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:32:39 09-01-2025
|37,91417
|36,63194
|6,58
|1,5
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|19:32:39 09-01-2025
|37,928
|36,603
|10,4
|1,6
|Hani (Diyarbakır)
|19:31:18 09-01-2025
|38,41222
|40,47722
|16,84
|2,1
|DURU-LICE (DIYARBAKIR)
|19:31:17 09-01-2025
|38,4402
|40,4833
|6,9
|2,1
|Akdeniz - [51.68 km] Marmaris (Muğla)
|19:03:09 09-01-2025
|36,19722
|28,31583
|33,75
|1,5
|AKDENIZ
|19:03:08 09-01-2025
|36,2682
|28,273
|60,1
|1,8
|Gemlik (Bursa)
|18:20:57 09-01-2025
|40,47528
|29,19306
|4,78
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|18:20:56 09-01-2025
|40,4808
|29,2
|0
|1,5
|Bergama (İzmir)
|18:12:51 09-01-2025
|39,00694
|27,14389
|7,42
|1
|Menteşe (Muğla)
|17:31:48 09-01-2025
|37,13778
|28,72528
|6,98
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:29:02 09-01-2025
|37,07806
|28,30889
|7,02
|1,7
|KUYUCAK-(MUGLA)
|17:29:01 09-01-2025
|37,0773
|28,2883
|8,3
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:12:45 09-01-2025
|38,4025
|37,489
|5,5
|2
|Akdeniz - [42.32 km] Ortaca (Muğla)
|17:11:23 09-01-2025
|36,37056
|28,50028
|7,34
|1,8
|AKDENIZ
|17:11:23 09-01-2025
|36,4523
|28,4677
|15,8
|2,2
|Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)
|17:01:16 09-01-2025
|37,5925
|45,40917
|5,44
|4,3
|Seydişehir (Konya)
|16:58:08 09-01-2025
|37,29222
|31,875
|6,98
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:56:22 09-01-2025
|38,17333
|38,42944
|7
|1,4
|Ilgın (Konya)
|16:45:28 09-01-2025
|38,41111
|31,8725
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:44:20 09-01-2025
|38,26806
|38,1725
|7
|1,3
|ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)
|16:15:36 09-01-2025
|37,3562
|36,0715
|15,2
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|16:07:19 09-01-2025
|38,33583
|38,81167
|7
|1,2
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|15:59:21 09-01-2025
|38,425
|37,4392
|5,4
|1,4
|Murgul (Artvin)
|15:49:41 09-01-2025
|41,24333
|41,61417
|7
|0,9
|Hassa (Hatay)
|15:42:18 09-01-2025
|36,80694
|36,44139
|6,28
|1,6
|ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)
|15:42:17 09-01-2025
|36,7902
|36,351
|12,2
|1,9
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|15:41:28 09-01-2025
|36,0787
|33,5555
|4,6
|1,2
|Akdeniz
|15:20:35 09-01-2025
|35,52778
|32,60583
|7
|2,2
|Merkez (Adıyaman)
|14:50:56 09-01-2025
|37,86722
|38,27194
|7
|1,6
|KAYATEPE-(ADIYAMAN)
|14:50:55 09-01-2025
|37,869
|38,264
|5
|2
|Marmara Denizi - [10.16 km] Adalar (İstanbul)
|14:31:54 09-01-2025
|40,78056
|28,94806
|9,54
|2,2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|14:31:54 09-01-2025
|40,7788
|28,9795
|11,3
|2,1
|Merkez (Artvin)
|14:26:27 09-01-2025
|41,22444
|42,01667
|7
|0,7
|Erzin (Hatay)
|14:16:21 09-01-2025
|36,99306
|36,16417
|14,74
|2,2
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|14:16:19 09-01-2025
|36,9782
|36,09
|8,7
|1,9
|Erdemli (Mersin)
|13:25:15 09-01-2025
|36,66833
|34,31833
|7
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:19:49 09-01-2025
|39,67111
|29,48611
|7
|1,2
|Batum, Acara (Gürcistan) - [08.70 km] Borçka (Artvin)
|13:17:21 09-01-2025
|41,53472
|41,78389
|7
|1,6
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|13:11:17 09-01-2025
|36,597
|36,4448
|2
|1,9
|Bergama (İzmir)
|13:08:30 09-01-2025
|39,0125
|27,15083
|6,79
|3,1
|CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)
|13:08:29 09-01-2025
|39,0092
|27,1403
|8,2
|2,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13:06:11 09-01-2025
|37,99222
|37,48111
|8,29
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:52:23 09-01-2025
|38,76389
|38,95889
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:36:22 09-01-2025
|38,27111
|38,14778
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|12:11:54 09-01-2025
|38,45167
|38,84528
|11,5
|2,1
|CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG)
|12:11:54 09-01-2025
|38,4938
|38,8732
|5
|1,8
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:51:28 09-01-2025
|37,1363
|27,897
|0
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|11:24:30 09-01-2025
|39,90111
|28,83583
|7,83
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:23:32 09-01-2025
|37,1977
|28,7542
|29,3
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|11:23:29 09-01-2025
|37,05306
|28,60667
|6,9
|1,2
|TAZILAR-SEBEN (BOLU)
|11:22:39 09-01-2025
|40,379
|31,7073
|4,9
|2,1
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:51:44 09-01-2025
|38,1828
|37,3808
|3,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|10:32:41 09-01-2025
|37,16778
|28,77444
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:32:41 09-01-2025
|37,1558
|28,7992
|15,9
|2
|Soma (Manisa)
|10:30:34 09-01-2025
|39,22333
|27,67667
|7
|1,4
|BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|09:33:42 09-01-2025
|38,3408
|37,7103
|5
|1,4
|KARABAGLAR (IZMIR)
|09:29:04 09-01-2025
|38,388
|27,0982
|17,5
|1,6
|Orta (Çankırı)
|08:49:55 09-01-2025
|40,68667
|33,02556
|7,37
|1
|KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|08:48:14 09-01-2025
|38,5068
|30,3188
|14
|1,5
|Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya)
|08:44:14 09-01-2025
|36,49111
|31,93333
|6,87
|1,7
|KESTEL-ALANYA (ANTALYA)
|08:44:14 09-01-2025
|36,515
|32,0718
|14
|2,2
|Maden (Elazığ)
|08:28:17 09-01-2025
|38,58833
|39,62556
|7,01
|1,4
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|08:28:17 09-01-2025
|38,6282
|39,6397
|10,9
|1,7
|Salihli (Manisa)
|08:22:09 09-01-2025
|38,52444
|28,22361
|7,44
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:12:01 09-01-2025
|37,03861
|36,86861
|7
|1,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|08:01:32 09-01-2025
|37,1918
|28,8397
|14,3
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|08:01:31 09-01-2025
|37,0975
|28,83556
|7
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|07:49:32 09-01-2025
|40,47917
|29,18694
|7,63
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:49:31 09-01-2025
|40,469
|29,1845
|10,3
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|07:40:41 09-01-2025
|40,02194
|28,82389
|13,45
|1,5
|Kozan (Adana)
|07:15:31 09-01-2025
|37,61306
|35,85889
|7
|1
|TRABZON (TRABZON)
|07:02:42 09-01-2025
|41,0723
|39,708
|5,3
|3,4
|Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
|07:02:40 09-01-2025
|41,12139
|39,75611
|9,13
|3,3
|Malazgirt (Muş)
|06:58:08 09-01-2025
|39,34278
|42,435
|7
|2,3
|KARDESLER-MALAZGIRT (MUS)
|06:58:07 09-01-2025
|39,3523
|42,4475
|1
|2,4
|Kozan (Adana)
|06:35:44 09-01-2025
|37,60194
|35,86917
|6,63
|1,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:35:43 09-01-2025
|37,5563
|35,8328
|18,6
|1,1
|Menderes (İzmir)
|06:23:20 09-01-2025
|38,09556
|27,23028
|7
|1,3
|Akdeniz
|06:19:06 09-01-2025
|35,26694
|26,27694
|8,03
|2,3
|Ezine (Çanakkale)
|06:12:17 09-01-2025
|39,68389
|26,40167
|10,25
|1,3
|Arsuz (Hatay)
|06:05:19 09-01-2025
|36,47556
|36,03
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa)
|05:39:38 09-01-2025
|40,42556
|28,86917
|7
|1,3
|Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:37:40 09-01-2025
|39,38306
|26,16472
|7,29
|1,5
|Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun)
|05:11:26 09-01-2025
|41,01028
|38,72028
|11,03
|1,4
|Çavdır (Burdur)
|05:09:34 09-01-2025
|37,01389
|29,65111
|7
|0,9
|Germencik (Aydın)
|05:07:41 09-01-2025
|37,89861
|27,58028
|7
|2,3
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|05:07:40 09-01-2025
|37,896
|27,599
|11,5
|2,4
|Tatvan (Bitlis)
|04:48:00 09-01-2025
|38,30639
|42,55972
|6,99
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|04:46:55 09-01-2025
|39,60222
|38,78778
|7,08
|1
|Salihli (Manisa)
|04:40:45 09-01-2025
|38,54333
|28,23722
|8,54
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:19:45 09-01-2025
|38,0675
|38,38972
|10,93
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:17:11 09-01-2025
|37,39361
|37,09333
|9,55
|2,1
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:17:11 09-01-2025
|37,3805
|37,0955
|5,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:15:39 09-01-2025
|38,3025
|37,26417
|6,53
|1,6
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:15:38 09-01-2025
|38,2977
|37,2517
|1
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|04:06:13 09-01-2025
|38,61056
|39,61139
|7,06
|2
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|04:06:13 09-01-2025
|38,6265
|39,6088
|6,9
|2
|Salihli (Manisa)
|04:04:59 09-01-2025
|38,54278
|28,28194
|6,98
|0,9
|Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|03:52:39 09-01-2025
|36,13417
|39,67611
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:40:13 09-01-2025
|38,15417
|38,60611
|7,01
|0,8
|Altıntaş (Kütahya)
|03:28:11 09-01-2025
|38,91278
|30,06028
|6,96
|1,1
|Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|03:18:11 09-01-2025
|36,19444
|39,39139
|7,6
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|03:07:58 09-01-2025
|39,685
|26,40889
|9,27
|1,4
|Yapraklı (Çankırı)
|02:50:56 09-01-2025
|40,74111
|34,02556
|12,96
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:22:16 09-01-2025
|38,30944
|38,19
|6,35
|2,5
|DURULDU-(MALATYA)
|02:22:15 09-01-2025
|38,3198
|38,1838
|5
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:16:01 09-01-2025
|38,09889
|38,31556
|7
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:13:34 09-01-2025
|37,11528
|36,90472
|7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|02:10:36 09-01-2025
|37,145
|28,79639
|6,98
|0,9
|Salihli (Manisa)
|01:58:57 09-01-2025
|38,51972
|28,22028
|8,3
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:56:25 09-01-2025
|38,15917
|38,64139
|8,59
|2,5
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|01:56:24 09-01-2025
|38,1737
|38,6633
|5
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|01:33:28 09-01-2025
|38,88583
|27,94556
|7,01
|1,5
|TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)
|01:33:28 09-01-2025
|38,8765
|27,9397
|10,1
|2
|Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay)
|01:20:21 09-01-2025
|34,90167
|36,53389
|8,99
|2,3
|Balya (Balıkesir)
|01:19:48 09-01-2025
|39,91639
|27,58528
|6,99
|1,5
|Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın)
|01:18:21 09-01-2025
|37,77
|26,95028
|7,02
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|01:18:21 09-01-2025
|39,88972
|41,75528
|6,97
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:04:42 09-01-2025
|38,195
|37,3375
|7,02
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Salihli (Manisa)
|00:27:58 10-01-2025
|38,51806
|28,23389
|7
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|00:27:57 10-01-2025
|38,533
|28,233
|5,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|00:25:52 10-01-2025
|38,40222
|37,47889
|6,99
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|00:25:51 10-01-2025
|38,4203
|37,4505
|5,4
|1,3
|Digor (Kars)
|23:58:47 09-01-2025
|40,34806
|43,24222
|6,91
|1,4
|AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
|23:58:45 09-01-2025
|40,3058
|43,2442
|18,4
|1,7
|Gölyaka (Düzce)
|23:54:55 09-01-2025
|40,78167
|30,99333
|7
|1
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|23:54:55 09-01-2025
|40,7968
|31,0277
|11,8
|1,5
|Ege Denizi - [75.36 km] Datça (Muğla)
|23:44:58 09-01-2025
|36,09306
|27,05694
|12,99
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:43:53 09-01-2025
|38,4187
|37,455
|8
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:43:52 09-01-2025
|38,44361
|37,45528
|5,14
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:32:48 09-01-2025
|37,19028
|36,94139
|7
|1
|Gölyaka (Düzce)
|23:30:10 09-01-2025
|40,79333
|30,97833
|10,9
|1,9
|GOLYAKA (DUZCE)
|23:30:10 09-01-2025
|40,7763
|30,9852
|11,6
|2,2
|EGE DENIZI
|23:26:08 09-01-2025
|39,0793
|25,788
|10,6
|1,6
|Ege Denizi - [55.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:26:07 09-01-2025
|39,04444
|25,75528
|11,55
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.18 km] Datça (Muğla)
|23:13:31 09-01-2025
|36,83028
|27,93444
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.88 km] Kuşadası (Aydın)
|22:52:10 09-01-2025
|37,83778
|27,01667
|8,66
|0,9
|YUNANISTAN
|22:43:02 09-01-2025
|40,2507
|24,0792
|8,3
|1,9
|Ege Denizi - [60.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:29:52 09-01-2025
|39,0375
|25,65444
|9,48
|2,8
|EGE DENIZI
|22:29:52 09-01-2025
|39,044
|25,6662
|8,1
|2,7
|Salihli (Manisa)
|22:23:50 09-01-2025
|38,54167
|28,27639
|7
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|22:23:49 09-01-2025
|38,5242
|28,2838
|9
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:20:39 09-01-2025
|38,25861
|38,24917
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:18:58 09-01-2025
|38,4248
|37,5075
|12,8
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:59:24 09-01-2025
|38,24583
|38,10889
|7
|1,5
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|21:59:23 09-01-2025
|38,2257
|38,0978
|5,7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:54:28 09-01-2025
|38,4247
|37,4957
|3,6
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:50:05 09-01-2025
|37,27306
|37,02556
|7
|1,2
|AKDENIZ
|21:24:47 09-01-2025
|35,3728
|27,4683
|7,3
|2,3
|Akdeniz - [176.84 km] Datça (Muğla)
|21:24:42 09-01-2025
|35,10139
|27,50778
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|20:54:49 09-01-2025
|38,32361
|38,80694
|11,54
|1,2
|Akdeniz - [86.38 km] Kaş (Antalya)
|20:49:26 09-01-2025
|35,79417
|28,56667
|17,81
|1,3
|AKDENIZ
|20:49:24 09-01-2025
|35,6798
|28,6017
|18
|1,6
|İliç (Erzincan)
|20:47:42 09-01-2025
|39,61889
|38,67694
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:44:17 09-01-2025
|38,21861
|37,83611
|7,02
|1
|Baskil (Elazığ)
|20:33:15 09-01-2025
|38,42667
|38,83722
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:29:20 09-01-2025
|38,31528
|38,21333
|7
|1,6
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|20:29:19 09-01-2025
|38,308
|38,2288
|5
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:23:06 09-01-2025
|38,36167
|38,87306
|7,01
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|19:50:48 09-01-2025
|38,47722
|39,20778
|7
|1,2
|Choman, Erbil (Irak) - [65.80 km] Şemdinli (Hakkari)
|19:44:43 09-01-2025
|36,52583
|44,69139
|12,21
|2
|Bahşili (Kırıkkale)
|19:40:12 09-01-2025
|39,69361
|33,33111
|7
|0,6
|Akdeniz - [57.06 km] Marmaris (Muğla)
|19:34:33 09-01-2025
|36,11833
|28,14056
|10,44
|1,9
|AKDENIZ
|19:34:30 09-01-2025
|36,0323
|28,0512
|10,7
|2,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:32:39 09-01-2025
|37,91417
|36,63194
|6,58
|1,5
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|19:32:39 09-01-2025
|37,928
|36,603
|10,4
|1,6
|Hani (Diyarbakır)
|19:31:18 09-01-2025
|38,41222
|40,47722
|16,84
|2,1
|DURU-LICE (DIYARBAKIR)
|19:31:17 09-01-2025
|38,4402
|40,4833
|6,9
|2,1
|Akdeniz - [51.68 km] Marmaris (Muğla)
|19:03:09 09-01-2025
|36,19722
|28,31583
|33,75
|1,5
|AKDENIZ
|19:03:08 09-01-2025
|36,2682
|28,273
|60,1
|1,8
|Gemlik (Bursa)
|18:20:57 09-01-2025
|40,47528
|29,19306
|4,78
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|18:20:56 09-01-2025
|40,4808
|29,2
|0
|1,5
|Bergama (İzmir)
|18:12:51 09-01-2025
|39,00694
|27,14389
|7,42
|1
|Menteşe (Muğla)
|17:31:48 09-01-2025
|37,13778
|28,72528
|6,98
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:29:02 09-01-2025
|37,07806
|28,30889
|7,02
|1,7
|KUYUCAK-(MUGLA)
|17:29:01 09-01-2025
|37,0773
|28,2883
|8,3
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:12:45 09-01-2025
|38,4025
|37,489
|5,5
|2
|Akdeniz - [42.32 km] Ortaca (Muğla)
|17:11:23 09-01-2025
|36,37056
|28,50028
|7,34
|1,8
|AKDENIZ
|17:11:23 09-01-2025
|36,4523
|28,4677
|15,8
|2,2
|Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)
|17:01:16 09-01-2025
|37,5925
|45,40917
|5,44
|4,3
|Seydişehir (Konya)
|16:58:08 09-01-2025
|37,29222
|31,875
|6,98
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:56:22 09-01-2025
|38,17333
|38,42944
|7
|1,4
|Ilgın (Konya)
|16:45:28 09-01-2025
|38,41111
|31,8725
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:44:20 09-01-2025
|38,26806
|38,1725
|7
|1,3
|ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)
|16:15:36 09-01-2025
|37,3562
|36,0715
|15,2
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|16:07:19 09-01-2025
|38,33583
|38,81167
|7
|1,2
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|15:59:21 09-01-2025
|38,425
|37,4392
|5,4
|1,4
|Murgul (Artvin)
|15:49:41 09-01-2025
|41,24333
|41,61417
|7
|0,9
|Hassa (Hatay)
|15:42:18 09-01-2025
|36,80694
|36,44139
|6,28
|1,6
|ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)
|15:42:17 09-01-2025
|36,7902
|36,351
|12,2
|1,9
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|15:41:28 09-01-2025
|36,0787
|33,5555
|4,6
|1,2
|Akdeniz
|15:20:35 09-01-2025
|35,52778
|32,60583
|7
|2,2
|Merkez (Adıyaman)
|14:50:56 09-01-2025
|37,86722
|38,27194
|7
|1,6
|KAYATEPE-(ADIYAMAN)
|14:50:55 09-01-2025
|37,869
|38,264
|5
|2
|Marmara Denizi - [10.16 km] Adalar (İstanbul)
|14:31:54 09-01-2025
|40,78056
|28,94806
|9,54
|2,2
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|14:31:54 09-01-2025
|40,7788
|28,9795
|11,3
|2,1
|Merkez (Artvin)
|14:26:27 09-01-2025
|41,22444
|42,01667
|7
|0,7
|Erzin (Hatay)
|14:16:21 09-01-2025
|36,99306
|36,16417
|14,74
|2,2
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|14:16:19 09-01-2025
|36,9782
|36,09
|8,7
|1,9
|Erdemli (Mersin)
|13:25:15 09-01-2025
|36,66833
|34,31833
|7
|1,7
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:19:49 09-01-2025
|39,67111
|29,48611
|7
|1,2
|Batum, Acara (Gürcistan) - [08.70 km] Borçka (Artvin)
|13:17:21 09-01-2025
|41,53472
|41,78389
|7
|1,6
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|13:11:17 09-01-2025
|36,597
|36,4448
|2
|1,9
|Bergama (İzmir)
|13:08:30 09-01-2025
|39,0125
|27,15083
|6,79
|3,1
|CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)
|13:08:29 09-01-2025
|39,0092
|27,1403
|8,2
|2,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|13:06:11 09-01-2025
|37,99222
|37,48111
|8,29
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:52:23 09-01-2025
|38,76389
|38,95889
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:36:22 09-01-2025
|38,27111
|38,14778
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|12:11:54 09-01-2025
|38,45167
|38,84528
|11,5
|2,1
|CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG)
|12:11:54 09-01-2025
|38,4938
|38,8732
|5
|1,8
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:51:28 09-01-2025
|37,1363
|27,897
|0
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|11:24:30 09-01-2025
|39,90111
|28,83583
|7,83
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:23:32 09-01-2025
|37,1977
|28,7542
|29,3
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|11:23:29 09-01-2025
|37,05306
|28,60667
|6,9
|1,2
|TAZILAR-SEBEN (BOLU)
|11:22:39 09-01-2025
|40,379
|31,7073
|4,9
|2,1
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:51:44 09-01-2025
|38,1828
|37,3808
|3,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|10:32:41 09-01-2025
|37,16778
|28,77444
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:32:41 09-01-2025
|37,1558
|28,7992
|15,9
|2
|Soma (Manisa)
|10:30:34 09-01-2025
|39,22333
|27,67667
|7
|1,4
|BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|09:33:42 09-01-2025
|38,3408
|37,7103
|5
|1,4
|KARABAGLAR (IZMIR)
|09:29:04 09-01-2025
|38,388
|27,0982
|17,5
|1,6
|Orta (Çankırı)
|08:49:55 09-01-2025
|40,68667
|33,02556
|7,37
|1
|KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
|08:48:14 09-01-2025
|38,5068
|30,3188
|14
|1,5
|Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya)
|08:44:14 09-01-2025
|36,49111
|31,93333
|6,87
|1,7
|KESTEL-ALANYA (ANTALYA)
|08:44:14 09-01-2025
|36,515
|32,0718
|14
|2,2
|Maden (Elazığ)
|08:28:17 09-01-2025
|38,58833
|39,62556
|7,01
|1,4
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|08:28:17 09-01-2025
|38,6282
|39,6397
|10,9
|1,7
|Salihli (Manisa)
|08:22:09 09-01-2025
|38,52444
|28,22361
|7,44
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:12:01 09-01-2025
|37,03861
|36,86861
|7
|1,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|08:01:32 09-01-2025
|37,1918
|28,8397
|14,3
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|08:01:31 09-01-2025
|37,0975
|28,83556
|7
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|07:49:32 09-01-2025
|40,47917
|29,18694
|7,63
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:49:31 09-01-2025
|40,469
|29,1845
|10,3
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|07:40:41 09-01-2025
|40,02194
|28,82389
|13,45
|1,5
|Kozan (Adana)
|07:15:31 09-01-2025
|37,61306
|35,85889
|7
|1
|TRABZON (TRABZON)
|07:02:42 09-01-2025
|41,0723
|39,708
|5,3
|3,4
|Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
|07:02:40 09-01-2025
|41,12139
|39,75611
|9,13
|3,3
|Malazgirt (Muş)
|06:58:08 09-01-2025
|39,34278
|42,435
|7
|2,3
|KARDESLER-MALAZGIRT (MUS)
|06:58:07 09-01-2025
|39,3523
|42,4475
|1
|2,4
|Kozan (Adana)
|06:35:44 09-01-2025
|37,60194
|35,86917
|6,63
|1,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:35:43 09-01-2025
|37,5563
|35,8328
|18,6
|1,1
|Menderes (İzmir)
|06:23:20 09-01-2025
|38,09556
|27,23028
|7
|1,3
|Akdeniz
|06:19:06 09-01-2025
|35,26694
|26,27694
|8,03
|2,3
|Ezine (Çanakkale)
|06:12:17 09-01-2025
|39,68389
|26,40167
|10,25
|1,3
|Arsuz (Hatay)
|06:05:19 09-01-2025
|36,47556
|36,03
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa)
|05:39:38 09-01-2025
|40,42556
|28,86917
|7
|1,3
|Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:37:40 09-01-2025
|39,38306
|26,16472
|7,29
|1,5
|Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun)
|05:11:26 09-01-2025
|41,01028
|38,72028
|11,03
|1,4
|Çavdır (Burdur)
|05:09:34 09-01-2025
|37,01389
|29,65111
|7
|0,9
|Germencik (Aydın)
|05:07:41 09-01-2025
|37,89861
|27,58028
|7
|2,3
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|05:07:40 09-01-2025
|37,896
|27,599
|11,5
|2,4
|Tatvan (Bitlis)
|04:48:00 09-01-2025
|38,30639
|42,55972
|6,99
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|04:46:55 09-01-2025
|39,60222
|38,78778
|7,08
|1
|Salihli (Manisa)
|04:40:45 09-01-2025
|38,54333
|28,23722
|8,54
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:19:45 09-01-2025
|38,0675
|38,38972
|10,93
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:17:11 09-01-2025
|37,39361
|37,09333
|9,55
|2,1
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:17:11 09-01-2025
|37,3805
|37,0955
|5,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:15:39 09-01-2025
|38,3025
|37,26417
|6,53
|1,6
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:15:38 09-01-2025
|38,2977
|37,2517
|1
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|04:06:13 09-01-2025
|38,61056
|39,61139
|7,06
|2
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|04:06:13 09-01-2025
|38,6265
|39,6088
|6,9
|2
|Salihli (Manisa)
|04:04:59 09-01-2025
|38,54278
|28,28194
|6,98
|0,9
|Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|03:52:39 09-01-2025
|36,13417
|39,67611
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:40:13 09-01-2025
|38,15417
|38,60611
|7,01
|0,8
|Altıntaş (Kütahya)
|03:28:11 09-01-2025
|38,91278
|30,06028
|6,96
|1,1
|Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|03:18:11 09-01-2025
|36,19444
|39,39139
|7,6
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|03:07:58 09-01-2025
|39,685
|26,40889
|9,27
|1,4
|Yapraklı (Çankırı)
|02:50:56 09-01-2025
|40,74111
|34,02556
|12,96
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:22:16 09-01-2025
|38,30944
|38,19
|6,35
|2,5
|DURULDU-(MALATYA)
|02:22:15 09-01-2025
|38,3198
|38,1838
|5
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:16:01 09-01-2025
|38,09889
|38,31556
|7
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:13:34 09-01-2025
|37,11528
|36,90472
|7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|02:10:36 09-01-2025
|37,145
|28,79639
|6,98
|0,9
|Salihli (Manisa)
|01:58:57 09-01-2025
|38,51972
|28,22028
|8,3
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:56:25 09-01-2025
|38,15917
|38,64139
|8,59
|2,5
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|01:56:24 09-01-2025
|38,1737
|38,6633
|5
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|01:33:28 09-01-2025
|38,88583
|27,94556
|7,01
|1,5
|TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)
|01:33:28 09-01-2025
|38,8765
|27,9397
|10,1
|2
|Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay)
|01:20:21 09-01-2025
|34,90167
|36,53389
|8,99
|2,3
|Balya (Balıkesir)
|01:19:48 09-01-2025
|39,91639
|27,58528
|6,99
|1,5
|Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın)
|01:18:21 09-01-2025
|37,77
|26,95028
|7,02
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|01:18:21 09-01-2025
|39,88972
|41,75528
|6,97
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:04:42 09-01-2025
|38,195
|37,3375
|7,02
|1
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