Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ocak 2025

10 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Salihli (Manisa) 00:27:58 10-01-2025 38,51806 28,23389 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 00:27:57 10-01-2025 38,533 28,233 5,4 1,8
Darende (Malatya) 00:25:52 10-01-2025 38,40222 37,47889 6,99 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 00:25:51 10-01-2025 38,4203 37,4505 5,4 1,3
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40,34806 43,24222 6,91 1,4
AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) 23:58:45 09-01-2025 40,3058 43,2442 18,4 1,7
Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40,78167 30,99333 7 1
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 23:54:55 09-01-2025 40,7968 31,0277 11,8 1,5
Ege Denizi - [75.36 km] Datça (Muğla) 23:44:58 09-01-2025 36,09306 27,05694 12,99 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:43:53 09-01-2025 38,4187 37,455 8 1,3
Darende (Malatya) 23:43:52 09-01-2025 38,44361 37,45528 5,14 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 23:32:48 09-01-2025 37,19028 36,94139 7 1
Gölyaka (Düzce) 23:30:10 09-01-2025 40,79333 30,97833 10,9 1,9
GOLYAKA (DUZCE) 23:30:10 09-01-2025 40,7763 30,9852 11,6 2,2
EGE DENIZI 23:26:08 09-01-2025 39,0793 25,788 10,6 1,6
Ege Denizi - [55.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:26:07 09-01-2025 39,04444 25,75528 11,55 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.18 km] Datça (Muğla) 23:13:31 09-01-2025 36,83028 27,93444 7 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.88 km] Kuşadası (Aydın) 22:52:10 09-01-2025 37,83778 27,01667 8,66 0,9
YUNANISTAN 22:43:02 09-01-2025 40,2507 24,0792 8,3 1,9
Ege Denizi - [60.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:29:52 09-01-2025 39,0375 25,65444 9,48 2,8
EGE DENIZI 22:29:52 09-01-2025 39,044 25,6662 8,1 2,7
Salihli (Manisa) 22:23:50 09-01-2025 38,54167 28,27639 7 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 22:23:49 09-01-2025 38,5242 28,2838 9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:20:39 09-01-2025 38,25861 38,24917 7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:18:58 09-01-2025 38,4248 37,5075 12,8 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:59:24 09-01-2025 38,24583 38,10889 7 1,5
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 21:59:23 09-01-2025 38,2257 38,0978 5,7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:54:28 09-01-2025 38,4247 37,4957 3,6 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:50:05 09-01-2025 37,27306 37,02556 7 1,2
AKDENIZ 21:24:47 09-01-2025 35,3728 27,4683 7,3 2,3
Akdeniz - [176.84 km] Datça (Muğla) 21:24:42 09-01-2025 35,10139 27,50778 7 2,3
Pütürge (Malatya) 20:54:49 09-01-2025 38,32361 38,80694 11,54 1,2
Akdeniz - [86.38 km] Kaş (Antalya) 20:49:26 09-01-2025 35,79417 28,56667 17,81 1,3
AKDENIZ 20:49:24 09-01-2025 35,6798 28,6017 18 1,6
İliç (Erzincan) 20:47:42 09-01-2025 39,61889 38,67694 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 20:44:17 09-01-2025 38,21861 37,83611 7,02 1
Baskil (Elazığ) 20:33:15 09-01-2025 38,42667 38,83722 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 20:29:20 09-01-2025 38,31528 38,21333 7 1,6
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 20:29:19 09-01-2025 38,308 38,2288 5 1,3
Kale (Malatya) 20:23:06 09-01-2025 38,36167 38,87306 7,01 0,9
Sivrice (Elazığ) 19:50:48 09-01-2025 38,47722 39,20778 7 1,2
Choman, Erbil (Irak) - [65.80 km] Şemdinli (Hakkari) 19:44:43 09-01-2025 36,52583 44,69139 12,21 2
Bahşili (Kırıkkale) 19:40:12 09-01-2025 39,69361 33,33111 7 0,6
Akdeniz - [57.06 km] Marmaris (Muğla) 19:34:33 09-01-2025 36,11833 28,14056 10,44 1,9
AKDENIZ 19:34:30 09-01-2025 36,0323 28,0512 10,7 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:32:39 09-01-2025 37,91417 36,63194 6,58 1,5
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 19:32:39 09-01-2025 37,928 36,603 10,4 1,6
Hani (Diyarbakır) 19:31:18 09-01-2025 38,41222 40,47722 16,84 2,1
DURU-LICE (DIYARBAKIR) 19:31:17 09-01-2025 38,4402 40,4833 6,9 2,1
Akdeniz - [51.68 km] Marmaris (Muğla) 19:03:09 09-01-2025 36,19722 28,31583 33,75 1,5
AKDENIZ 19:03:08 09-01-2025 36,2682 28,273 60,1 1,8
Gemlik (Bursa) 18:20:57 09-01-2025 40,47528 29,19306 4,78 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:20:56 09-01-2025 40,4808 29,2 0 1,5
Bergama (İzmir) 18:12:51 09-01-2025 39,00694 27,14389 7,42 1
Menteşe (Muğla) 17:31:48 09-01-2025 37,13778 28,72528 6,98 1,2
Menteşe (Muğla) 17:29:02 09-01-2025 37,07806 28,30889 7,02 1,7
KUYUCAK-(MUGLA) 17:29:01 09-01-2025 37,0773 28,2883 8,3 2,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:12:45 09-01-2025 38,4025 37,489 5,5 2
Akdeniz - [42.32 km] Ortaca (Muğla) 17:11:23 09-01-2025 36,37056 28,50028 7,34 1,8
AKDENIZ 17:11:23 09-01-2025 36,4523 28,4677 15,8 2,2
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 17:01:16 09-01-2025 37,5925 45,40917 5,44 4,3
Seydişehir (Konya) 16:58:08 09-01-2025 37,29222 31,875 6,98 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:56:22 09-01-2025 38,17333 38,42944 7 1,4
Ilgın (Konya) 16:45:28 09-01-2025 38,41111 31,8725 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:44:20 09-01-2025 38,26806 38,1725 7 1,3
ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) 16:15:36 09-01-2025 37,3562 36,0715 15,2 1,6
Pütürge (Malatya) 16:07:19 09-01-2025 38,33583 38,81167 7 1,2
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 15:59:21 09-01-2025 38,425 37,4392 5,4 1,4
Murgul (Artvin) 15:49:41 09-01-2025 41,24333 41,61417 7 0,9
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 15:41:28 09-01-2025 36,0787 33,5555 4,6 1,2
Akdeniz 15:20:35 09-01-2025 35,52778 32,60583 7 2,2
Merkez (Adıyaman) 14:50:56 09-01-2025 37,86722 38,27194 7 1,6
KAYATEPE-(ADIYAMAN) 14:50:55 09-01-2025 37,869 38,264 5 2
Marmara Denizi - [10.16 km] Adalar (İstanbul) 14:31:54 09-01-2025 40,78056 28,94806 9,54 2,2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 14:31:54 09-01-2025 40,7788 28,9795 11,3 2,1
Merkez (Artvin) 14:26:27 09-01-2025 41,22444 42,01667 7 0,7
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
Erdemli (Mersin) 13:25:15 09-01-2025 36,66833 34,31833 7 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:19:49 09-01-2025 39,67111 29,48611 7 1,2
Batum, Acara (Gürcistan) - [08.70 km] Borçka (Artvin) 13:17:21 09-01-2025 41,53472 41,78389 7 1,6
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Bergama (İzmir) 13:08:30 09-01-2025 39,0125 27,15083 6,79 3,1
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 13:08:29 09-01-2025 39,0092 27,1403 8,2 2,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:06:11 09-01-2025 37,99222 37,48111 8,29 1,2
Merkez (Elazığ) 12:52:23 09-01-2025 38,76389 38,95889 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:36:22 09-01-2025 38,27111 38,14778 7 1
Baskil (Elazığ) 12:11:54 09-01-2025 38,45167 38,84528 11,5 2,1
CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) 12:11:54 09-01-2025 38,4938 38,8732 5 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:51:28 09-01-2025 37,1363 27,897 0 1,2
Orhaneli (Bursa) 11:24:30 09-01-2025 39,90111 28,83583 7,83 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 11:23:32 09-01-2025 37,1977 28,7542 29,3 1,7
Köyceğiz (Muğla) 11:23:29 09-01-2025 37,05306 28,60667 6,9 1,2
TAZILAR-SEBEN (BOLU) 11:22:39 09-01-2025 40,379 31,7073 4,9 2,1
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:51:44 09-01-2025 38,1828 37,3808 3,5 1,5
Menteşe (Muğla) 10:32:41 09-01-2025 37,16778 28,77444 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 10:32:41 09-01-2025 37,1558 28,7992 15,9 2
Soma (Manisa) 10:30:34 09-01-2025 39,22333 27,67667 7 1,4
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 09:33:42 09-01-2025 38,3408 37,7103 5 1,4
KARABAGLAR (IZMIR) 09:29:04 09-01-2025 38,388 27,0982 17,5 1,6
Orta (Çankırı) 08:49:55 09-01-2025 40,68667 33,02556 7,37 1
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 08:48:14 09-01-2025 38,5068 30,3188 14 1,5
Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya) 08:44:14 09-01-2025 36,49111 31,93333 6,87 1,7
KESTEL-ALANYA (ANTALYA) 08:44:14 09-01-2025 36,515 32,0718 14 2,2
Maden (Elazığ) 08:28:17 09-01-2025 38,58833 39,62556 7,01 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 08:28:17 09-01-2025 38,6282 39,6397 10,9 1,7
Salihli (Manisa) 08:22:09 09-01-2025 38,52444 28,22361 7,44 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 08:12:01 09-01-2025 37,03861 36,86861 7 1,2
BEYAGAC (DENIZLI) 08:01:32 09-01-2025 37,1918 28,8397 14,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:01:31 09-01-2025 37,0975 28,83556 7 1,4
Gemlik (Bursa) 07:49:32 09-01-2025 40,47917 29,18694 7,63 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:49:31 09-01-2025 40,469 29,1845 10,3 1,6
Orhaneli (Bursa) 07:40:41 09-01-2025 40,02194 28,82389 13,45 1,5
Kozan (Adana) 07:15:31 09-01-2025 37,61306 35,85889 7 1
TRABZON (TRABZON) 07:02:42 09-01-2025 41,0723 39,708 5,3 3,4
Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon) 07:02:40 09-01-2025 41,12139 39,75611 9,13 3,3
Malazgirt (Muş) 06:58:08 09-01-2025 39,34278 42,435 7 2,3
KARDESLER-MALAZGIRT (MUS) 06:58:07 09-01-2025 39,3523 42,4475 1 2,4
Kozan (Adana) 06:35:44 09-01-2025 37,60194 35,86917 6,63 1,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:35:43 09-01-2025 37,5563 35,8328 18,6 1,1
Menderes (İzmir) 06:23:20 09-01-2025 38,09556 27,23028 7 1,3
Akdeniz 06:19:06 09-01-2025 35,26694 26,27694 8,03 2,3
Ezine (Çanakkale) 06:12:17 09-01-2025 39,68389 26,40167 10,25 1,3
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) 05:39:38 09-01-2025 40,42556 28,86917 7 1,3
Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:37:40 09-01-2025 39,38306 26,16472 7,29 1,5
Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun) 05:11:26 09-01-2025 41,01028 38,72028 11,03 1,4
Çavdır (Burdur) 05:09:34 09-01-2025 37,01389 29,65111 7 0,9
Germencik (Aydın) 05:07:41 09-01-2025 37,89861 27,58028 7 2,3
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 05:07:40 09-01-2025 37,896 27,599 11,5 2,4
Tatvan (Bitlis) 04:48:00 09-01-2025 38,30639 42,55972 6,99 1,1
Kemah (Erzincan) 04:46:55 09-01-2025 39,60222 38,78778 7,08 1
Salihli (Manisa) 04:40:45 09-01-2025 38,54333 28,23722 8,54 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 04:19:45 09-01-2025 38,0675 38,38972 10,93 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:17:11 09-01-2025 37,39361 37,09333 9,55 2,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:17:11 09-01-2025 37,3805 37,0955 5,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:15:39 09-01-2025 38,3025 37,26417 6,53 1,6
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:15:38 09-01-2025 38,2977 37,2517 1 1,6
Merkez (Elazığ) 04:06:13 09-01-2025 38,61056 39,61139 7,06 2
SEHSUVAR-(ELAZIG) 04:06:13 09-01-2025 38,6265 39,6088 6,9 2
Salihli (Manisa) 04:04:59 09-01-2025 38,54278 28,28194 6,98 0,9
Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:52:39 09-01-2025 36,13417 39,67611 7 2
Pütürge (Malatya) 03:40:13 09-01-2025 38,15417 38,60611 7,01 0,8
Altıntaş (Kütahya) 03:28:11 09-01-2025 38,91278 30,06028 6,96 1,1
Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:18:11 09-01-2025 36,19444 39,39139 7,6 1,9
Ezine (Çanakkale) 03:07:58 09-01-2025 39,685 26,40889 9,27 1,4
Yapraklı (Çankırı) 02:50:56 09-01-2025 40,74111 34,02556 12,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 02:22:16 09-01-2025 38,30944 38,19 6,35 2,5
DURULDU-(MALATYA) 02:22:15 09-01-2025 38,3198 38,1838 5 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:01 09-01-2025 38,09889 38,31556 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 02:13:34 09-01-2025 37,11528 36,90472 7 1,8
Menteşe (Muğla) 02:10:36 09-01-2025 37,145 28,79639 6,98 0,9
Salihli (Manisa) 01:58:57 09-01-2025 38,51972 28,22028 8,3 1
Pütürge (Malatya) 01:56:25 09-01-2025 38,15917 38,64139 8,59 2,5
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 01:56:24 09-01-2025 38,1737 38,6633 5 2,5
Akhisar (Manisa) 01:33:28 09-01-2025 38,88583 27,94556 7,01 1,5
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 01:33:28 09-01-2025 38,8765 27,9397 10,1 2
Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
Balya (Balıkesir) 01:19:48 09-01-2025 39,91639 27,58528 6,99 1,5
Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın) 01:18:21 09-01-2025 37,77 26,95028 7,02 1,1
Pasinler (Erzurum) 01:18:21 09-01-2025 39,88972 41,75528 6,97 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:04:42 09-01-2025 38,195 37,3375 7,02 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Salihli (Manisa) 00:27:58 10-01-2025 38,51806 28,23389 7 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 00:27:57 10-01-2025 38,533 28,233 5,4 1,8
Darende (Malatya) 00:25:52 10-01-2025 38,40222 37,47889 6,99 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 00:25:51 10-01-2025 38,4203 37,4505 5,4 1,3
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40,34806 43,24222 6,91 1,4
AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) 23:58:45 09-01-2025 40,3058 43,2442 18,4 1,7
Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40,78167 30,99333 7 1
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 23:54:55 09-01-2025 40,7968 31,0277 11,8 1,5
Ege Denizi - [75.36 km] Datça (Muğla) 23:44:58 09-01-2025 36,09306 27,05694 12,99 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:43:53 09-01-2025 38,4187 37,455 8 1,3
Darende (Malatya) 23:43:52 09-01-2025 38,44361 37,45528 5,14 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 23:32:48 09-01-2025 37,19028 36,94139 7 1
Gölyaka (Düzce) 23:30:10 09-01-2025 40,79333 30,97833 10,9 1,9
GOLYAKA (DUZCE) 23:30:10 09-01-2025 40,7763 30,9852 11,6 2,2
EGE DENIZI 23:26:08 09-01-2025 39,0793 25,788 10,6 1,6
Ege Denizi - [55.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:26:07 09-01-2025 39,04444 25,75528 11,55 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.18 km] Datça (Muğla) 23:13:31 09-01-2025 36,83028 27,93444 7 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.88 km] Kuşadası (Aydın) 22:52:10 09-01-2025 37,83778 27,01667 8,66 0,9
YUNANISTAN 22:43:02 09-01-2025 40,2507 24,0792 8,3 1,9
Ege Denizi - [60.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:29:52 09-01-2025 39,0375 25,65444 9,48 2,8
EGE DENIZI 22:29:52 09-01-2025 39,044 25,6662 8,1 2,7
Salihli (Manisa) 22:23:50 09-01-2025 38,54167 28,27639 7 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 22:23:49 09-01-2025 38,5242 28,2838 9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:20:39 09-01-2025 38,25861 38,24917 7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:18:58 09-01-2025 38,4248 37,5075 12,8 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:59:24 09-01-2025 38,24583 38,10889 7 1,5
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 21:59:23 09-01-2025 38,2257 38,0978 5,7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:54:28 09-01-2025 38,4247 37,4957 3,6 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:50:05 09-01-2025 37,27306 37,02556 7 1,2
AKDENIZ 21:24:47 09-01-2025 35,3728 27,4683 7,3 2,3
Akdeniz - [176.84 km] Datça (Muğla) 21:24:42 09-01-2025 35,10139 27,50778 7 2,3
Pütürge (Malatya) 20:54:49 09-01-2025 38,32361 38,80694 11,54 1,2
Akdeniz - [86.38 km] Kaş (Antalya) 20:49:26 09-01-2025 35,79417 28,56667 17,81 1,3
AKDENIZ 20:49:24 09-01-2025 35,6798 28,6017 18 1,6
İliç (Erzincan) 20:47:42 09-01-2025 39,61889 38,67694 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 20:44:17 09-01-2025 38,21861 37,83611 7,02 1
Baskil (Elazığ) 20:33:15 09-01-2025 38,42667 38,83722 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 20:29:20 09-01-2025 38,31528 38,21333 7 1,6
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 20:29:19 09-01-2025 38,308 38,2288 5 1,3
Kale (Malatya) 20:23:06 09-01-2025 38,36167 38,87306 7,01 0,9
Sivrice (Elazığ) 19:50:48 09-01-2025 38,47722 39,20778 7 1,2
Choman, Erbil (Irak) - [65.80 km] Şemdinli (Hakkari) 19:44:43 09-01-2025 36,52583 44,69139 12,21 2
Bahşili (Kırıkkale) 19:40:12 09-01-2025 39,69361 33,33111 7 0,6
Akdeniz - [57.06 km] Marmaris (Muğla) 19:34:33 09-01-2025 36,11833 28,14056 10,44 1,9
AKDENIZ 19:34:30 09-01-2025 36,0323 28,0512 10,7 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:32:39 09-01-2025 37,91417 36,63194 6,58 1,5
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 19:32:39 09-01-2025 37,928 36,603 10,4 1,6
Hani (Diyarbakır) 19:31:18 09-01-2025 38,41222 40,47722 16,84 2,1
DURU-LICE (DIYARBAKIR) 19:31:17 09-01-2025 38,4402 40,4833 6,9 2,1
Akdeniz - [51.68 km] Marmaris (Muğla) 19:03:09 09-01-2025 36,19722 28,31583 33,75 1,5
AKDENIZ 19:03:08 09-01-2025 36,2682 28,273 60,1 1,8
Gemlik (Bursa) 18:20:57 09-01-2025 40,47528 29,19306 4,78 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:20:56 09-01-2025 40,4808 29,2 0 1,5
Bergama (İzmir) 18:12:51 09-01-2025 39,00694 27,14389 7,42 1
Menteşe (Muğla) 17:31:48 09-01-2025 37,13778 28,72528 6,98 1,2
Menteşe (Muğla) 17:29:02 09-01-2025 37,07806 28,30889 7,02 1,7
KUYUCAK-(MUGLA) 17:29:01 09-01-2025 37,0773 28,2883 8,3 2,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:12:45 09-01-2025 38,4025 37,489 5,5 2
Akdeniz - [42.32 km] Ortaca (Muğla) 17:11:23 09-01-2025 36,37056 28,50028 7,34 1,8
AKDENIZ 17:11:23 09-01-2025 36,4523 28,4677 15,8 2,2
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 17:01:16 09-01-2025 37,5925 45,40917 5,44 4,3
Seydişehir (Konya) 16:58:08 09-01-2025 37,29222 31,875 6,98 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:56:22 09-01-2025 38,17333 38,42944 7 1,4
Ilgın (Konya) 16:45:28 09-01-2025 38,41111 31,8725 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:44:20 09-01-2025 38,26806 38,1725 7 1,3
ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) 16:15:36 09-01-2025 37,3562 36,0715 15,2 1,6
Pütürge (Malatya) 16:07:19 09-01-2025 38,33583 38,81167 7 1,2
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 15:59:21 09-01-2025 38,425 37,4392 5,4 1,4
Murgul (Artvin) 15:49:41 09-01-2025 41,24333 41,61417 7 0,9
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 15:41:28 09-01-2025 36,0787 33,5555 4,6 1,2
Akdeniz 15:20:35 09-01-2025 35,52778 32,60583 7 2,2
Merkez (Adıyaman) 14:50:56 09-01-2025 37,86722 38,27194 7 1,6
KAYATEPE-(ADIYAMAN) 14:50:55 09-01-2025 37,869 38,264 5 2
Marmara Denizi - [10.16 km] Adalar (İstanbul) 14:31:54 09-01-2025 40,78056 28,94806 9,54 2,2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 14:31:54 09-01-2025 40,7788 28,9795 11,3 2,1
Merkez (Artvin) 14:26:27 09-01-2025 41,22444 42,01667 7 0,7
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
Erdemli (Mersin) 13:25:15 09-01-2025 36,66833 34,31833 7 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:19:49 09-01-2025 39,67111 29,48611 7 1,2
Batum, Acara (Gürcistan) - [08.70 km] Borçka (Artvin) 13:17:21 09-01-2025 41,53472 41,78389 7 1,6
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Bergama (İzmir) 13:08:30 09-01-2025 39,0125 27,15083 6,79 3,1
CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) 13:08:29 09-01-2025 39,0092 27,1403 8,2 2,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:06:11 09-01-2025 37,99222 37,48111 8,29 1,2
Merkez (Elazığ) 12:52:23 09-01-2025 38,76389 38,95889 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:36:22 09-01-2025 38,27111 38,14778 7 1
Baskil (Elazığ) 12:11:54 09-01-2025 38,45167 38,84528 11,5 2,1
CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) 12:11:54 09-01-2025 38,4938 38,8732 5 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:51:28 09-01-2025 37,1363 27,897 0 1,2
Orhaneli (Bursa) 11:24:30 09-01-2025 39,90111 28,83583 7,83 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 11:23:32 09-01-2025 37,1977 28,7542 29,3 1,7
Köyceğiz (Muğla) 11:23:29 09-01-2025 37,05306 28,60667 6,9 1,2
TAZILAR-SEBEN (BOLU) 11:22:39 09-01-2025 40,379 31,7073 4,9 2,1
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:51:44 09-01-2025 38,1828 37,3808 3,5 1,5
Menteşe (Muğla) 10:32:41 09-01-2025 37,16778 28,77444 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 10:32:41 09-01-2025 37,1558 28,7992 15,9 2
Soma (Manisa) 10:30:34 09-01-2025 39,22333 27,67667 7 1,4
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 09:33:42 09-01-2025 38,3408 37,7103 5 1,4
KARABAGLAR (IZMIR) 09:29:04 09-01-2025 38,388 27,0982 17,5 1,6
Orta (Çankırı) 08:49:55 09-01-2025 40,68667 33,02556 7,37 1
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 08:48:14 09-01-2025 38,5068 30,3188 14 1,5
Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya) 08:44:14 09-01-2025 36,49111 31,93333 6,87 1,7
KESTEL-ALANYA (ANTALYA) 08:44:14 09-01-2025 36,515 32,0718 14 2,2
Maden (Elazığ) 08:28:17 09-01-2025 38,58833 39,62556 7,01 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 08:28:17 09-01-2025 38,6282 39,6397 10,9 1,7
Salihli (Manisa) 08:22:09 09-01-2025 38,52444 28,22361 7,44 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 08:12:01 09-01-2025 37,03861 36,86861 7 1,2
BEYAGAC (DENIZLI) 08:01:32 09-01-2025 37,1918 28,8397 14,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:01:31 09-01-2025 37,0975 28,83556 7 1,4
Gemlik (Bursa) 07:49:32 09-01-2025 40,47917 29,18694 7,63 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:49:31 09-01-2025 40,469 29,1845 10,3 1,6
Orhaneli (Bursa) 07:40:41 09-01-2025 40,02194 28,82389 13,45 1,5
Kozan (Adana) 07:15:31 09-01-2025 37,61306 35,85889 7 1
TRABZON (TRABZON) 07:02:42 09-01-2025 41,0723 39,708 5,3 3,4
Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon) 07:02:40 09-01-2025 41,12139 39,75611 9,13 3,3
Malazgirt (Muş) 06:58:08 09-01-2025 39,34278 42,435 7 2,3
KARDESLER-MALAZGIRT (MUS) 06:58:07 09-01-2025 39,3523 42,4475 1 2,4
Kozan (Adana) 06:35:44 09-01-2025 37,60194 35,86917 6,63 1,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:35:43 09-01-2025 37,5563 35,8328 18,6 1,1
Menderes (İzmir) 06:23:20 09-01-2025 38,09556 27,23028 7 1,3
Akdeniz 06:19:06 09-01-2025 35,26694 26,27694 8,03 2,3
Ezine (Çanakkale) 06:12:17 09-01-2025 39,68389 26,40167 10,25 1,3
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa) 05:39:38 09-01-2025 40,42556 28,86917 7 1,3
Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:37:40 09-01-2025 39,38306 26,16472 7,29 1,5
Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun) 05:11:26 09-01-2025 41,01028 38,72028 11,03 1,4
Çavdır (Burdur) 05:09:34 09-01-2025 37,01389 29,65111 7 0,9
Germencik (Aydın) 05:07:41 09-01-2025 37,89861 27,58028 7 2,3
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 05:07:40 09-01-2025 37,896 27,599 11,5 2,4
Tatvan (Bitlis) 04:48:00 09-01-2025 38,30639 42,55972 6,99 1,1
Kemah (Erzincan) 04:46:55 09-01-2025 39,60222 38,78778 7,08 1
Salihli (Manisa) 04:40:45 09-01-2025 38,54333 28,23722 8,54 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 04:19:45 09-01-2025 38,0675 38,38972 10,93 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:17:11 09-01-2025 37,39361 37,09333 9,55 2,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:17:11 09-01-2025 37,3805 37,0955 5,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:15:39 09-01-2025 38,3025 37,26417 6,53 1,6
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:15:38 09-01-2025 38,2977 37,2517 1 1,6
Merkez (Elazığ) 04:06:13 09-01-2025 38,61056 39,61139 7,06 2
SEHSUVAR-(ELAZIG) 04:06:13 09-01-2025 38,6265 39,6088 6,9 2
Salihli (Manisa) 04:04:59 09-01-2025 38,54278 28,28194 6,98 0,9
Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:52:39 09-01-2025 36,13417 39,67611 7 2
Pütürge (Malatya) 03:40:13 09-01-2025 38,15417 38,60611 7,01 0,8
Altıntaş (Kütahya) 03:28:11 09-01-2025 38,91278 30,06028 6,96 1,1
Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) 03:18:11 09-01-2025 36,19444 39,39139 7,6 1,9
Ezine (Çanakkale) 03:07:58 09-01-2025 39,685 26,40889 9,27 1,4
Yapraklı (Çankırı) 02:50:56 09-01-2025 40,74111 34,02556 12,96 1
Yeşilyurt (Malatya) 02:22:16 09-01-2025 38,30944 38,19 6,35 2,5
DURULDU-(MALATYA) 02:22:15 09-01-2025 38,3198 38,1838 5 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:01 09-01-2025 38,09889 38,31556 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 02:13:34 09-01-2025 37,11528 36,90472 7 1,8
Menteşe (Muğla) 02:10:36 09-01-2025 37,145 28,79639 6,98 0,9
Salihli (Manisa) 01:58:57 09-01-2025 38,51972 28,22028 8,3 1
Pütürge (Malatya) 01:56:25 09-01-2025 38,15917 38,64139 8,59 2,5
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 01:56:24 09-01-2025 38,1737 38,6633 5 2,5
Akhisar (Manisa) 01:33:28 09-01-2025 38,88583 27,94556 7,01 1,5
TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 01:33:28 09-01-2025 38,8765 27,9397 10,1 2
Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
Balya (Balıkesir) 01:19:48 09-01-2025 39,91639 27,58528 6,99 1,5
Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın) 01:18:21 09-01-2025 37,77 26,95028 7,02 1,1
Pasinler (Erzurum) 01:18:21 09-01-2025 39,88972 41,75528 6,97 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:04:42 09-01-2025 38,195 37,3375 7,02 1
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