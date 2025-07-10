Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
10 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|07:00:57 10-07-2025
|35,7583
|28,4628
|14,1
|2,9
|Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir)
|06:27:42 10-07-2025
|38,61056
|25,58778
|7
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|06:23:44 10-07-2025
|38,57639
|38,00556
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:23:43 10-07-2025
|38,5455
|37,9845
|5
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:15:11 10-07-2025
|38,0678
|37,5615
|5
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:15:11 10-07-2025
|38,05722
|37,37222
|7,29
|1,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay)
|06:00:17 10-07-2025
|35,10389
|36,97056
|6,95
|2,4
|Tefenni (Burdur)
|05:59:37 10-07-2025
|37,2775
|29,59639
|10,47
|2
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|05:59:36 10-07-2025
|37,2537
|29,5242
|18,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:51:38 10-07-2025
|38,07417
|37,65222
|9,79
|2,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:51:37 10-07-2025
|38,0683
|37,6288
|3,8
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|05:48:02 10-07-2025
|38,5118
|39,3337
|5,3
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|05:48:02 10-07-2025
|38,50583
|39,37139
|12,42
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|05:43:41 10-07-2025
|38,50667
|26,70556
|12,31
|1,8
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|05:21:42 10-07-2025
|37,4743
|37,0487
|4,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:21:42 10-07-2025
|37,51194
|37,05833
|7
|1,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars)
|05:21:37 10-07-2025
|41,17667
|43,91722
|7
|1,6
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|05:16:39 10-07-2025
|40,4965
|33,012
|9,6
|1,5
|Çubuk (Ankara)
|05:16:39 10-07-2025
|40,48583
|32,96806
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|04:58:50 10-07-2025
|38,49444
|39,3675
|7,03
|1,3
|GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)
|04:56:37 10-07-2025
|40,1478
|34,547
|4,2
|3,1
|Sungurlu (Çorum)
|04:56:37 10-07-2025
|40,16833
|34,55694
|11,88
|3
|SARICA-(AGRI)
|04:34:01 10-07-2025
|39,9605
|42,881
|5
|2,4
|Merkez (Ağrı)
|04:34:01 10-07-2025
|39,96917
|42,89972
|7,32
|2,2
|DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM)
|04:29:08 10-07-2025
|39,3228
|42,1428
|26,2
|1,7
|Bulanık (Muş)
|04:29:08 10-07-2025
|39,3
|42,20889
|34,81
|1,6
|Bulanık (Muş)
|04:12:32 10-07-2025
|39,12139
|42,05833
|34,89
|1,4
|AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
|04:12:32 10-07-2025
|39,1835
|41,993
|12,5
|1,4
|Merkez (Karaman)
|04:10:57 10-07-2025
|37,35833
|33,16028
|7
|2,1
|DEMIRYURT-(KARAMAN)
|04:10:57 10-07-2025
|37,3465
|33,075
|8,6
|2,3
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|04:10:25 10-07-2025
|38,489
|39,2897
|5
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|04:03:35 10-07-2025
|40,15722
|34,56028
|7
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:46:58 10-07-2025
|38,58389
|37,98806
|6,97
|1,4
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|03:46:58 10-07-2025
|38,5727
|38,003
|4,2
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:40:19 10-07-2025
|38,54278
|38,02194
|7,02
|2,1
|CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)
|03:40:18 10-07-2025
|38,581
|37,9717
|4,6
|1,8
|Menderes (İzmir)
|02:49:17 10-07-2025
|37,99889
|27,13333
|7,03
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:49:15 10-07-2025
|38,005
|27,1055
|14,8
|1,1
|EGE DENIZI
|02:42:32 10-07-2025
|36,6838
|25,6847
|5
|3
|Sungurlu (Çorum)
|02:21:39 10-07-2025
|40,16194
|34,54972
|6,99
|1,8
|SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM)
|02:21:38 10-07-2025
|40,1445
|34,5188
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|02:05:56 10-07-2025
|36,6615
|25,653
|7,8
|2,2
|EGE DENIZI
|02:00:23 10-07-2025
|36,6843
|25,369
|24,5
|1,8
|EGE DENIZI
|01:54:08 10-07-2025
|36,6008
|25,7105
|13,1
|4,5
|Ege Denizi
|01:54:02 10-07-2025
|36,60889
|25,43333
|11,1
|4,6
|Yazıhan (Malatya)
|01:02:19 10-07-2025
|38,55917
|37,97583
|7,01
|1,9
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|01:02:18 10-07-2025
|38,5433
|38,003
|5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|00:29:13 10-07-2025
|38,60861
|37,98528
|7,35
|2,4
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|00:29:13 10-07-2025
|38,5405
|38,0177
|5
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:20:28 10-07-2025
|38,24861
|38,11028
|7,04
|1,9
|KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|00:20:27 10-07-2025
|38,2913
|38,0853
|8,9
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|00:14:48 10-07-2025
|38,55111
|27,63722
|6,43
|1,4
|HAMZABEYLI-(MANISA) REVIZE01 (2025.07.10 00:14:47)
|00:14:47 10-07-2025
|38,5752
|27,6167
|15,2
|1,4
|Arguvan (Malatya)
|00:03:56 10-07-2025
|38,84556
|38,33361
|7,01
|1,6
|ERMISLI-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2025.07.10 00:03:56)
|00:03:56 10-07-2025
|38,8423
|38,3658
|8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|23:55:45 09-07-2025
|38,11694
|38,51778
|7
|1
|ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|23:07:10 09-07-2025
|37,592
|27,2725
|8,3
|1,6
|Söke (Aydın)
|23:07:09 09-07-2025
|37,58194
|27,30556
|10,87
|1,5
|Ege Denizi - [35.00 km] Seferihisar (İzmir)
|22:54:35 09-07-2025
|37,89028
|26,55611
|7,07
|1,4
|Ahlat (Bitlis)
|22:32:01 09-07-2025
|38,88389
|42,46972
|7
|1,4
|KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS)
|22:32:00 09-07-2025
|38,8705
|42,4828
|26,2
|1,7
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|22:13:58 09-07-2025
|39,3052
|40,2445
|12,1
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|22:13:57 09-07-2025
|39,23139
|40,28861
|18,62
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|22:06:07 09-07-2025
|38,42111
|39,20583
|7,11
|1,4
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|22:06:07 09-07-2025
|38,4645
|39,1747
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:02:56 09-07-2025
|39,22444
|28,985
|11,23
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:02:56 09-07-2025
|39,2143
|28,9707
|6
|2,3
|Kozan (Adana)
|21:59:48 09-07-2025
|37,62
|35,86889
|12,07
|2,1
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|21:59:48 09-07-2025
|37,6322
|35,8173
|5
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|21:34:38 09-07-2025
|36,95972
|28,86
|7
|1
|KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)
|21:22:26 09-07-2025
|39,564
|28,1413
|16,4
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|21:22:25 09-07-2025
|39,51306
|28,15417
|7,06
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:11:06 09-07-2025
|38,055
|37,49361
|7
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:11:05 09-07-2025
|38,0773
|37,5062
|7,9
|1,2
|Ege Denizi - [02.75 km] Bodrum (Muğla)
|20:36:02 09-07-2025
|36,95222
|27,26694
|6,93
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:36:02 09-07-2025
|36,9407
|27,3135
|10,5
|1,9
|CIKRIKLI-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:55:59 09-07-2025
|40,155
|40,9567
|7,4
|1,9
|Aziziye (Erzurum)
|19:55:58 09-07-2025
|40,17306
|41,10083
|7,14
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:50:48 09-07-2025
|38,20028
|38,09306
|7,16
|1,3
|ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:50:48 09-07-2025
|38,1457
|38,0007
|12,5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|19:21:30 09-07-2025
|38,46667
|29,07611
|7
|0,9
|Hazar Gölü - [02.67 km] Maden (Elazığ)
|19:12:01 09-07-2025
|38,51083
|39,47528
|7,05
|1,2
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|19:11:59 09-07-2025
|38,4875
|39,093
|15,1
|1,5
|Merkez (Bolu)
|18:27:03 09-07-2025
|40,78111
|31,55889
|11,73
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.07.09 17:50:41)
|17:50:41 09-07-2025
|34,7273
|24,3947
|80,8
|3,8
|Marmara Denizi - [25.48 km] Silivri (İstanbul)
|17:11:19 09-07-2025
|40,83694
|28,28833
|7,28
|2,8
|MARMARA DENIZI
|17:11:19 09-07-2025
|40,816
|28,2958
|6,5
|3,2
|Hisarcık (Kütahya)
|16:46:20 09-07-2025
|39,18417
|29,06694
|12,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:42:01 09-07-2025
|39,20722
|28,99028
|10,17
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:37:07 09-07-2025
|39,25694
|28,9925
|7,89
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:37:07 09-07-2025
|39,243
|29,0133
|6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:25:27 09-07-2025
|39,23306
|29,00806
|11,14
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:25:27 09-07-2025
|39,2615
|28,9997
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:21:25 09-07-2025
|39,25111
|29,02056
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:21:25 09-07-2025
|39,2338
|29,0338
|9,9
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:20:12 09-07-2025
|39,2517
|29,013
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:20:11 09-07-2025
|39,21833
|28,99
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:17:49 09-07-2025
|39,15222
|29,10528
|10,57
|1,8
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:48 09-07-2025
|39,1402
|29,1445
|13
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:17:03 09-07-2025
|39,235
|28,99778
|10,26
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:02 09-07-2025
|39,2323
|29,025
|15,5
|2
|PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.07.09 15:53:42)
|15:53:38 09-07-2025
|39,4745
|27,734
|11,8
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|15:53:37 09-07-2025
|39,44
|27,81278
|10,06
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|15:37:34 09-07-2025
|36,98389
|28,86
|7
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|14:55:51 09-07-2025
|38,52722
|37,95694
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:30:12 09-07-2025
|38,23083
|38,10361
|7
|1,6
|Karadeniz
|14:08:25 09-07-2025
|42,50389
|27,47722
|7,08
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|14:05:58 09-07-2025
|39,94361
|28,8225
|7,03
|1,6
|POYRACIK-KINIK (IZMIR)
|13:14:16 09-07-2025
|39,125
|27,369
|5
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:57:34 09-07-2025
|39,38333
|29,29417
|7
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:56:19 09-07-2025
|39,97556
|28,33972
|7
|1,9
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:18 09-07-2025
|39,4495
|28,1268
|9,2
|1,6
|YUNANISTAN
|12:55:01 09-07-2025
|38,1635
|24,137
|2,7
|2,6
|CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY)
|12:54:23 09-07-2025
|36,1217
|36,7158
|23,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:52:31 09-07-2025
|39,32139
|33,35222
|7
|1,3
|BALCIKHISAR-CUMRA (KONYA)
|12:50:53 09-07-2025
|37,4287
|32,7115
|5
|1,9
|Derebucak (Konya)
|12:50:49 09-07-2025
|37,35472
|31,64389
|7,28
|1,5
|ELMALI (ANTALYA)
|12:31:51 09-07-2025
|36,7467
|29,9285
|5
|1,2
|AKDENIZ
|11:15:19 09-07-2025
|35,3045
|27,076
|2,2
|2,9
|Akdeniz - [175.09 km] Datça (Muğla)
|11:15:17 09-07-2025
|35,26083
|26,63583
|5,93
|2,7
|Merkez (Hakkari)
|10:17:11 09-07-2025
|37,5775
|43,95028
|7
|1,9
|Emet (Kütahya)
|10:06:58 09-07-2025
|39,32139
|29,57056
|6,93
|2,7
|AYDINCIK-EMET (KUTAHYA)
|10:06:58 09-07-2025
|39,315
|29,5357
|5
|3,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:57:52 09-07-2025
|35,0545
|26,6847
|9,7
|2,5
|Akdeniz - [216.83 km] Datça (Muğla)
|09:57:50 09-07-2025
|34,93861
|26,39361
|8,3
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:46:47 09-07-2025
|38,10667
|36,53139
|7,01
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:46:46 09-07-2025
|38,1137
|36,5773
|3,3
|2,2
|Gördes (Manisa)
|09:27:36 09-07-2025
|38,81528
|28,17222
|7
|1,5
|BOYALI-GORDES (MANISA)
|09:27:35 09-07-2025
|38,8465
|28,089
|3,2
|1,9
|Soma (Manisa)
|09:08:56 09-07-2025
|39,07778
|27,56417
|7,64
|1,6
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:08:56 09-07-2025
|39,0952
|27,5858
|0
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:28:13 09-07-2025
|38,28778
|38,15167
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|08:11:07 09-07-2025
|39,41611
|37,21389
|7
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|07:44:49 09-07-2025
|38,20667
|38,70083
|7
|1
|İspir (Erzurum)
|07:40:27 09-07-2025
|40,39
|40,94139
|5,71
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|07:00:57 10-07-2025
|35,7583
|28,4628
|14,1
|2,9
|Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir)
|06:27:42 10-07-2025
|38,61056
|25,58778
|7
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|06:23:44 10-07-2025
|38,57639
|38,00556
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:23:43 10-07-2025
|38,5455
|37,9845
|5
|2,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:15:11 10-07-2025
|38,0678
|37,5615
|5
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:15:11 10-07-2025
|38,05722
|37,37222
|7,29
|1,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay)
|06:00:17 10-07-2025
|35,10389
|36,97056
|6,95
|2,4
|Tefenni (Burdur)
|05:59:37 10-07-2025
|37,2775
|29,59639
|10,47
|2
|CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR)
|05:59:36 10-07-2025
|37,2537
|29,5242
|18,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:51:38 10-07-2025
|38,07417
|37,65222
|9,79
|2,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:51:37 10-07-2025
|38,0683
|37,6288
|3,8
|2
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|05:48:02 10-07-2025
|38,5118
|39,3337
|5,3
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|05:48:02 10-07-2025
|38,50583
|39,37139
|12,42
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
|05:43:41 10-07-2025
|38,50667
|26,70556
|12,31
|1,8
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|05:21:42 10-07-2025
|37,4743
|37,0487
|4,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:21:42 10-07-2025
|37,51194
|37,05833
|7
|1,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars)
|05:21:37 10-07-2025
|41,17667
|43,91722
|7
|1,6
|OZLU-ORTA (CANKIRI)
|05:16:39 10-07-2025
|40,4965
|33,012
|9,6
|1,5
|Çubuk (Ankara)
|05:16:39 10-07-2025
|40,48583
|32,96806
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|04:58:50 10-07-2025
|38,49444
|39,3675
|7,03
|1,3
|GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)
|04:56:37 10-07-2025
|40,1478
|34,547
|4,2
|3,1
|Sungurlu (Çorum)
|04:56:37 10-07-2025
|40,16833
|34,55694
|11,88
|3
|SARICA-(AGRI)
|04:34:01 10-07-2025
|39,9605
|42,881
|5
|2,4
|Merkez (Ağrı)
|04:34:01 10-07-2025
|39,96917
|42,89972
|7,32
|2,2
|DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM)
|04:29:08 10-07-2025
|39,3228
|42,1428
|26,2
|1,7
|Bulanık (Muş)
|04:29:08 10-07-2025
|39,3
|42,20889
|34,81
|1,6
|Bulanık (Muş)
|04:12:32 10-07-2025
|39,12139
|42,05833
|34,89
|1,4
|AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
|04:12:32 10-07-2025
|39,1835
|41,993
|12,5
|1,4
|Merkez (Karaman)
|04:10:57 10-07-2025
|37,35833
|33,16028
|7
|2,1
|DEMIRYURT-(KARAMAN)
|04:10:57 10-07-2025
|37,3465
|33,075
|8,6
|2,3
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|04:10:25 10-07-2025
|38,489
|39,2897
|5
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|04:03:35 10-07-2025
|40,15722
|34,56028
|7
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:46:58 10-07-2025
|38,58389
|37,98806
|6,97
|1,4
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|03:46:58 10-07-2025
|38,5727
|38,003
|4,2
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:40:19 10-07-2025
|38,54278
|38,02194
|7,02
|2,1
|CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)
|03:40:18 10-07-2025
|38,581
|37,9717
|4,6
|1,8
|Menderes (İzmir)
|02:49:17 10-07-2025
|37,99889
|27,13333
|7,03
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:49:15 10-07-2025
|38,005
|27,1055
|14,8
|1,1
|EGE DENIZI
|02:42:32 10-07-2025
|36,6838
|25,6847
|5
|3
|Sungurlu (Çorum)
|02:21:39 10-07-2025
|40,16194
|34,54972
|6,99
|1,8
|SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM)
|02:21:38 10-07-2025
|40,1445
|34,5188
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|02:05:56 10-07-2025
|36,6615
|25,653
|7,8
|2,2
|EGE DENIZI
|02:00:23 10-07-2025
|36,6843
|25,369
|24,5
|1,8
|EGE DENIZI
|01:54:08 10-07-2025
|36,6008
|25,7105
|13,1
|4,5
|Ege Denizi
|01:54:02 10-07-2025
|36,60889
|25,43333
|11,1
|4,6
|Yazıhan (Malatya)
|01:02:19 10-07-2025
|38,55917
|37,97583
|7,01
|1,9
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|01:02:18 10-07-2025
|38,5433
|38,003
|5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|00:29:13 10-07-2025
|38,60861
|37,98528
|7,35
|2,4
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|00:29:13 10-07-2025
|38,5405
|38,0177
|5
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:20:28 10-07-2025
|38,24861
|38,11028
|7,04
|1,9
|KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)
|00:20:27 10-07-2025
|38,2913
|38,0853
|8,9
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|00:14:48 10-07-2025
|38,55111
|27,63722
|6,43
|1,4
|HAMZABEYLI-(MANISA) REVIZE01 (2025.07.10 00:14:47)
|00:14:47 10-07-2025
|38,5752
|27,6167
|15,2
|1,4
|Arguvan (Malatya)
|00:03:56 10-07-2025
|38,84556
|38,33361
|7,01
|1,6
|ERMISLI-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2025.07.10 00:03:56)
|00:03:56 10-07-2025
|38,8423
|38,3658
|8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|23:55:45 09-07-2025
|38,11694
|38,51778
|7
|1
|ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|23:07:10 09-07-2025
|37,592
|27,2725
|8,3
|1,6
|Söke (Aydın)
|23:07:09 09-07-2025
|37,58194
|27,30556
|10,87
|1,5
|Ege Denizi - [35.00 km] Seferihisar (İzmir)
|22:54:35 09-07-2025
|37,89028
|26,55611
|7,07
|1,4
|Ahlat (Bitlis)
|22:32:01 09-07-2025
|38,88389
|42,46972
|7
|1,4
|KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS)
|22:32:00 09-07-2025
|38,8705
|42,4828
|26,2
|1,7
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|22:13:58 09-07-2025
|39,3052
|40,2445
|12,1
|1,8
|Kiğı (Bingöl)
|22:13:57 09-07-2025
|39,23139
|40,28861
|18,62
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|22:06:07 09-07-2025
|38,42111
|39,20583
|7,11
|1,4
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|22:06:07 09-07-2025
|38,4645
|39,1747
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:02:56 09-07-2025
|39,22444
|28,985
|11,23
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:02:56 09-07-2025
|39,2143
|28,9707
|6
|2,3
|Kozan (Adana)
|21:59:48 09-07-2025
|37,62
|35,86889
|12,07
|2,1
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|21:59:48 09-07-2025
|37,6322
|35,8173
|5
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|21:34:38 09-07-2025
|36,95972
|28,86
|7
|1
|KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)
|21:22:26 09-07-2025
|39,564
|28,1413
|16,4
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|21:22:25 09-07-2025
|39,51306
|28,15417
|7,06
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:11:06 09-07-2025
|38,055
|37,49361
|7
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:11:05 09-07-2025
|38,0773
|37,5062
|7,9
|1,2
|Ege Denizi - [02.75 km] Bodrum (Muğla)
|20:36:02 09-07-2025
|36,95222
|27,26694
|6,93
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:36:02 09-07-2025
|36,9407
|27,3135
|10,5
|1,9
|CIKRIKLI-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:55:59 09-07-2025
|40,155
|40,9567
|7,4
|1,9
|Aziziye (Erzurum)
|19:55:58 09-07-2025
|40,17306
|41,10083
|7,14
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:50:48 09-07-2025
|38,20028
|38,09306
|7,16
|1,3
|ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:50:48 09-07-2025
|38,1457
|38,0007
|12,5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|19:21:30 09-07-2025
|38,46667
|29,07611
|7
|0,9
|Hazar Gölü - [02.67 km] Maden (Elazığ)
|19:12:01 09-07-2025
|38,51083
|39,47528
|7,05
|1,2
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|19:11:59 09-07-2025
|38,4875
|39,093
|15,1
|1,5
|Merkez (Bolu)
|18:27:03 09-07-2025
|40,78111
|31,55889
|11,73
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.07.09 17:50:41)
|17:50:41 09-07-2025
|34,7273
|24,3947
|80,8
|3,8
|Marmara Denizi - [25.48 km] Silivri (İstanbul)
|17:11:19 09-07-2025
|40,83694
|28,28833
|7,28
|2,8
|MARMARA DENIZI
|17:11:19 09-07-2025
|40,816
|28,2958
|6,5
|3,2
|Hisarcık (Kütahya)
|16:46:20 09-07-2025
|39,18417
|29,06694
|12,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:42:01 09-07-2025
|39,20722
|28,99028
|10,17
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:37:07 09-07-2025
|39,25694
|28,9925
|7,89
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:37:07 09-07-2025
|39,243
|29,0133
|6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:25:27 09-07-2025
|39,23306
|29,00806
|11,14
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:25:27 09-07-2025
|39,2615
|28,9997
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:21:25 09-07-2025
|39,25111
|29,02056
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:21:25 09-07-2025
|39,2338
|29,0338
|9,9
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:20:12 09-07-2025
|39,2517
|29,013
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:20:11 09-07-2025
|39,21833
|28,99
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:17:49 09-07-2025
|39,15222
|29,10528
|10,57
|1,8
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:48 09-07-2025
|39,1402
|29,1445
|13
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:17:03 09-07-2025
|39,235
|28,99778
|10,26
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:02 09-07-2025
|39,2323
|29,025
|15,5
|2
|PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.07.09 15:53:42)
|15:53:38 09-07-2025
|39,4745
|27,734
|11,8
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|15:53:37 09-07-2025
|39,44
|27,81278
|10,06
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|15:37:34 09-07-2025
|36,98389
|28,86
|7
|0,9
|Yazıhan (Malatya)
|14:55:51 09-07-2025
|38,52722
|37,95694
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:30:12 09-07-2025
|38,23083
|38,10361
|7
|1,6
|Karadeniz
|14:08:25 09-07-2025
|42,50389
|27,47722
|7,08
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|14:05:58 09-07-2025
|39,94361
|28,8225
|7,03
|1,6
|POYRACIK-KINIK (IZMIR)
|13:14:16 09-07-2025
|39,125
|27,369
|5
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:57:34 09-07-2025
|39,38333
|29,29417
|7
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:56:19 09-07-2025
|39,97556
|28,33972
|7
|1,9
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:18 09-07-2025
|39,4495
|28,1268
|9,2
|1,6
|YUNANISTAN
|12:55:01 09-07-2025
|38,1635
|24,137
|2,7
|2,6
|CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY)
|12:54:23 09-07-2025
|36,1217
|36,7158
|23,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:52:31 09-07-2025
|39,32139
|33,35222
|7
|1,3
|BALCIKHISAR-CUMRA (KONYA)
|12:50:53 09-07-2025
|37,4287
|32,7115
|5
|1,9
|Derebucak (Konya)
|12:50:49 09-07-2025
|37,35472
|31,64389
|7,28
|1,5
|ELMALI (ANTALYA)
|12:31:51 09-07-2025
|36,7467
|29,9285
|5
|1,2
|AKDENIZ
|11:15:19 09-07-2025
|35,3045
|27,076
|2,2
|2,9
|Akdeniz - [175.09 km] Datça (Muğla)
|11:15:17 09-07-2025
|35,26083
|26,63583
|5,93
|2,7
|Merkez (Hakkari)
|10:17:11 09-07-2025
|37,5775
|43,95028
|7
|1,9
|Emet (Kütahya)
|10:06:58 09-07-2025
|39,32139
|29,57056
|6,93
|2,7
|AYDINCIK-EMET (KUTAHYA)
|10:06:58 09-07-2025
|39,315
|29,5357
|5
|3,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:57:52 09-07-2025
|35,0545
|26,6847
|9,7
|2,5
|Akdeniz - [216.83 km] Datça (Muğla)
|09:57:50 09-07-2025
|34,93861
|26,39361
|8,3
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:46:47 09-07-2025
|38,10667
|36,53139
|7,01
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:46:46 09-07-2025
|38,1137
|36,5773
|3,3
|2,2
|Gördes (Manisa)
|09:27:36 09-07-2025
|38,81528
|28,17222
|7
|1,5
|BOYALI-GORDES (MANISA)
|09:27:35 09-07-2025
|38,8465
|28,089
|3,2
|1,9
|Soma (Manisa)
|09:08:56 09-07-2025
|39,07778
|27,56417
|7,64
|1,6
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:08:56 09-07-2025
|39,0952
|27,5858
|0
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:28:13 09-07-2025
|38,28778
|38,15167
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|08:11:07 09-07-2025
|39,41611
|37,21389
|7
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|07:44:49 09-07-2025
|38,20667
|38,70083
|7
|1
|İspir (Erzurum)
|07:40:27 09-07-2025
|40,39
|40,94139
|5,71
|1,5
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