Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

10 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 07:00:57 10-07-2025 35,7583 28,4628 14,1 2,9
Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir) 06:27:42 10-07-2025 38,61056 25,58778 7 1,9
Yazıhan (Malatya) 06:23:44 10-07-2025 38,57639 38,00556 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:23:43 10-07-2025 38,5455 37,9845 5 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:15:11 10-07-2025 38,0678 37,5615 5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:15:11 10-07-2025 38,05722 37,37222 7,29 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay) 06:00:17 10-07-2025 35,10389 36,97056 6,95 2,4
Tefenni (Burdur) 05:59:37 10-07-2025 37,2775 29,59639 10,47 2
CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) 05:59:36 10-07-2025 37,2537 29,5242 18,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:51:38 10-07-2025 38,07417 37,65222 9,79 2,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:51:37 10-07-2025 38,0683 37,6288 3,8 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 05:48:02 10-07-2025 38,5118 39,3337 5,3 1,7
Merkez (Elazığ) 05:48:02 10-07-2025 38,50583 39,37139 12,42 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 05:43:41 10-07-2025 38,50667 26,70556 12,31 1,8
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 05:21:42 10-07-2025 37,4743 37,0487 4,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:21:42 10-07-2025 37,51194 37,05833 7 1,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars) 05:21:37 10-07-2025 41,17667 43,91722 7 1,6
OZLU-ORTA (CANKIRI) 05:16:39 10-07-2025 40,4965 33,012 9,6 1,5
Çubuk (Ankara) 05:16:39 10-07-2025 40,48583 32,96806 7 1,3
Merkez (Elazığ) 04:58:50 10-07-2025 38,49444 39,3675 7,03 1,3
GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) 04:56:37 10-07-2025 40,1478 34,547 4,2 3,1
Sungurlu (Çorum) 04:56:37 10-07-2025 40,16833 34,55694 11,88 3
SARICA-(AGRI) 04:34:01 10-07-2025 39,9605 42,881 5 2,4
Merkez (Ağrı) 04:34:01 10-07-2025 39,96917 42,89972 7,32 2,2
DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM) 04:29:08 10-07-2025 39,3228 42,1428 26,2 1,7
Bulanık (Muş) 04:29:08 10-07-2025 39,3 42,20889 34,81 1,6
Bulanık (Muş) 04:12:32 10-07-2025 39,12139 42,05833 34,89 1,4
AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) 04:12:32 10-07-2025 39,1835 41,993 12,5 1,4
Merkez (Karaman) 04:10:57 10-07-2025 37,35833 33,16028 7 2,1
DEMIRYURT-(KARAMAN) 04:10:57 10-07-2025 37,3465 33,075 8,6 2,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 04:10:25 10-07-2025 38,489 39,2897 5 1,5
Sungurlu (Çorum) 04:03:35 10-07-2025 40,15722 34,56028 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:46:58 10-07-2025 38,58389 37,98806 6,97 1,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 03:46:58 10-07-2025 38,5727 38,003 4,2 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:40:19 10-07-2025 38,54278 38,02194 7,02 2,1
CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) 03:40:18 10-07-2025 38,581 37,9717 4,6 1,8
Menderes (İzmir) 02:49:17 10-07-2025 37,99889 27,13333 7,03 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:49:15 10-07-2025 38,005 27,1055 14,8 1,1
EGE DENIZI 02:42:32 10-07-2025 36,6838 25,6847 5 3
Sungurlu (Çorum) 02:21:39 10-07-2025 40,16194 34,54972 6,99 1,8
SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM) 02:21:38 10-07-2025 40,1445 34,5188 5 1,9
EGE DENIZI 02:05:56 10-07-2025 36,6615 25,653 7,8 2,2
EGE DENIZI 02:00:23 10-07-2025 36,6843 25,369 24,5 1,8
EGE DENIZI 01:54:08 10-07-2025 36,6008 25,7105 13,1 4,5
Ege Denizi 01:54:02 10-07-2025 36,60889 25,43333 11,1 4,6
Yazıhan (Malatya) 01:02:19 10-07-2025 38,55917 37,97583 7,01 1,9
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 01:02:18 10-07-2025 38,5433 38,003 5 2
Yazıhan (Malatya) 00:29:13 10-07-2025 38,60861 37,98528 7,35 2,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 00:29:13 10-07-2025 38,5405 38,0177 5 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 00:20:28 10-07-2025 38,24861 38,11028 7,04 1,9
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) 00:20:27 10-07-2025 38,2913 38,0853 8,9 1,7
Turgutlu (Manisa) 00:14:48 10-07-2025 38,55111 27,63722 6,43 1,4
HAMZABEYLI-(MANISA) REVIZE01 (2025.07.10 00:14:47) 00:14:47 10-07-2025 38,5752 27,6167 15,2 1,4
Arguvan (Malatya) 00:03:56 10-07-2025 38,84556 38,33361 7,01 1,6
ERMISLI-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2025.07.10 00:03:56) 00:03:56 10-07-2025 38,8423 38,3658 8 1,8
Sincik (Adıyaman) 23:55:45 09-07-2025 38,11694 38,51778 7 1
ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) 23:07:10 09-07-2025 37,592 27,2725 8,3 1,6
Söke (Aydın) 23:07:09 09-07-2025 37,58194 27,30556 10,87 1,5
Ege Denizi - [35.00 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:35 09-07-2025 37,89028 26,55611 7,07 1,4
Ahlat (Bitlis) 22:32:01 09-07-2025 38,88389 42,46972 7 1,4
KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS) 22:32:00 09-07-2025 38,8705 42,4828 26,2 1,7
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:13:58 09-07-2025 39,3052 40,2445 12,1 1,8
Kiğı (Bingöl) 22:13:57 09-07-2025 39,23139 40,28861 18,62 1,7
Sivrice (Elazığ) 22:06:07 09-07-2025 38,42111 39,20583 7,11 1,4
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 22:06:07 09-07-2025 38,4645 39,1747 5 1,5
Simav (Kütahya) 22:02:56 09-07-2025 39,22444 28,985 11,23 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:02:56 09-07-2025 39,2143 28,9707 6 2,3
Kozan (Adana) 21:59:48 09-07-2025 37,62 35,86889 12,07 2,1
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 21:59:48 09-07-2025 37,6322 35,8173 5 2,1
Köyceğiz (Muğla) 21:34:38 09-07-2025 36,95972 28,86 7 1
KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) 21:22:26 09-07-2025 39,564 28,1413 16,4 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 21:22:25 09-07-2025 39,51306 28,15417 7,06 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:11:06 09-07-2025 38,055 37,49361 7 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:11:05 09-07-2025 38,0773 37,5062 7,9 1,2
Ege Denizi - [02.75 km] Bodrum (Muğla) 20:36:02 09-07-2025 36,95222 27,26694 6,93 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:36:02 09-07-2025 36,9407 27,3135 10,5 1,9
CIKRIKLI-AZIZIYE (ERZURUM) 19:55:59 09-07-2025 40,155 40,9567 7,4 1,9
Aziziye (Erzurum) 19:55:58 09-07-2025 40,17306 41,10083 7,14 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 19:50:48 09-07-2025 38,20028 38,09306 7,16 1,3
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:50:48 09-07-2025 38,1457 38,0007 12,5 1,2
Eşme (Uşak) 19:21:30 09-07-2025 38,46667 29,07611 7 0,9
Hazar Gölü - [02.67 km] Maden (Elazığ) 19:12:01 09-07-2025 38,51083 39,47528 7,05 1,2
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 19:11:59 09-07-2025 38,4875 39,093 15,1 1,5
Merkez (Bolu) 18:27:03 09-07-2025 40,78111 31,55889 11,73 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.07.09 17:50:41) 17:50:41 09-07-2025 34,7273 24,3947 80,8 3,8
Marmara Denizi - [25.48 km] Silivri (İstanbul) 17:11:19 09-07-2025 40,83694 28,28833 7,28 2,8
MARMARA DENIZI 17:11:19 09-07-2025 40,816 28,2958 6,5 3,2
Hisarcık (Kütahya) 16:46:20 09-07-2025 39,18417 29,06694 12,4 1,1
Simav (Kütahya) 16:42:01 09-07-2025 39,20722 28,99028 10,17 1,2
Simav (Kütahya) 16:37:07 09-07-2025 39,25694 28,9925 7,89 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:07 09-07-2025 39,243 29,0133 6 2,1
Simav (Kütahya) 16:25:27 09-07-2025 39,23306 29,00806 11,14 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:25:27 09-07-2025 39,2615 28,9997 5,3 2,1
Simav (Kütahya) 16:21:25 09-07-2025 39,25111 29,02056 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:21:25 09-07-2025 39,2338 29,0338 9,9 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:20:12 09-07-2025 39,2517 29,013 10,4 2,1
Simav (Kütahya) 16:20:11 09-07-2025 39,21833 28,99 7 1,5
Simav (Kütahya) 16:17:49 09-07-2025 39,15222 29,10528 10,57 1,8
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:48 09-07-2025 39,1402 29,1445 13 1,7
Simav (Kütahya) 16:17:03 09-07-2025 39,235 28,99778 10,26 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:02 09-07-2025 39,2323 29,025 15,5 2
PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.07.09 15:53:42) 15:53:38 09-07-2025 39,4745 27,734 11,8 2
Altıeylül (Balıkesir) 15:53:37 09-07-2025 39,44 27,81278 10,06 1,9
Köyceğiz (Muğla) 15:37:34 09-07-2025 36,98389 28,86 7 0,9
Yazıhan (Malatya) 14:55:51 09-07-2025 38,52722 37,95694 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:30:12 09-07-2025 38,23083 38,10361 7 1,6
Karadeniz 14:08:25 09-07-2025 42,50389 27,47722 7,08 1,7
Orhaneli (Bursa) 14:05:58 09-07-2025 39,94361 28,8225 7,03 1,6
POYRACIK-KINIK (IZMIR) 13:14:16 09-07-2025 39,125 27,369 5 1,3
Emet (Kütahya) 12:57:34 09-07-2025 39,38333 29,29417 7 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:56:19 09-07-2025 39,97556 28,33972 7 1,9
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:18 09-07-2025 39,4495 28,1268 9,2 1,6
YUNANISTAN 12:55:01 09-07-2025 38,1635 24,137 2,7 2,6
CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) 12:54:23 09-07-2025 36,1217 36,7158 23,2 1,8
Bala (Ankara) 12:52:31 09-07-2025 39,32139 33,35222 7 1,3
BALCIKHISAR-CUMRA (KONYA) 12:50:53 09-07-2025 37,4287 32,7115 5 1,9
Derebucak (Konya) 12:50:49 09-07-2025 37,35472 31,64389 7,28 1,5
ELMALI (ANTALYA) 12:31:51 09-07-2025 36,7467 29,9285 5 1,2
AKDENIZ 11:15:19 09-07-2025 35,3045 27,076 2,2 2,9
Akdeniz - [175.09 km] Datça (Muğla) 11:15:17 09-07-2025 35,26083 26,63583 5,93 2,7
Merkez (Hakkari) 10:17:11 09-07-2025 37,5775 43,95028 7 1,9
Emet (Kütahya) 10:06:58 09-07-2025 39,32139 29,57056 6,93 2,7
AYDINCIK-EMET (KUTAHYA) 10:06:58 09-07-2025 39,315 29,5357 5 3,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 09:57:52 09-07-2025 35,0545 26,6847 9,7 2,5
Akdeniz - [216.83 km] Datça (Muğla) 09:57:50 09-07-2025 34,93861 26,39361 8,3 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 09:46:47 09-07-2025 38,10667 36,53139 7,01 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:46:46 09-07-2025 38,1137 36,5773 3,3 2,2
Gördes (Manisa) 09:27:36 09-07-2025 38,81528 28,17222 7 1,5
BOYALI-GORDES (MANISA) 09:27:35 09-07-2025 38,8465 28,089 3,2 1,9
Soma (Manisa) 09:08:56 09-07-2025 39,07778 27,56417 7,64 1,6
ADIL-SOMA (MANISA) 09:08:56 09-07-2025 39,0952 27,5858 0 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 08:28:13 09-07-2025 38,28778 38,15167 7 1
Ulaş (Sivas) 08:11:07 09-07-2025 39,41611 37,21389 7 1,8
Pütürge (Malatya) 07:44:49 09-07-2025 38,20667 38,70083 7 1
İspir (Erzurum) 07:40:27 09-07-2025 40,39 40,94139 5,71 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 07:00:57 10-07-2025 35,7583 28,4628 14,1 2,9
Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir) 06:27:42 10-07-2025 38,61056 25,58778 7 1,9
Yazıhan (Malatya) 06:23:44 10-07-2025 38,57639 38,00556 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:23:43 10-07-2025 38,5455 37,9845 5 2,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:15:11 10-07-2025 38,0678 37,5615 5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:15:11 10-07-2025 38,05722 37,37222 7,29 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay) 06:00:17 10-07-2025 35,10389 36,97056 6,95 2,4
Tefenni (Burdur) 05:59:37 10-07-2025 37,2775 29,59639 10,47 2
CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) 05:59:36 10-07-2025 37,2537 29,5242 18,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:51:38 10-07-2025 38,07417 37,65222 9,79 2,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:51:37 10-07-2025 38,0683 37,6288 3,8 2
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 05:48:02 10-07-2025 38,5118 39,3337 5,3 1,7
Merkez (Elazığ) 05:48:02 10-07-2025 38,50583 39,37139 12,42 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) 05:43:41 10-07-2025 38,50667 26,70556 12,31 1,8
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 05:21:42 10-07-2025 37,4743 37,0487 4,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:21:42 10-07-2025 37,51194 37,05833 7 1,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.69 km] Akyaka (Kars) 05:21:37 10-07-2025 41,17667 43,91722 7 1,6
OZLU-ORTA (CANKIRI) 05:16:39 10-07-2025 40,4965 33,012 9,6 1,5
Çubuk (Ankara) 05:16:39 10-07-2025 40,48583 32,96806 7 1,3
Merkez (Elazığ) 04:58:50 10-07-2025 38,49444 39,3675 7,03 1,3
GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) 04:56:37 10-07-2025 40,1478 34,547 4,2 3,1
Sungurlu (Çorum) 04:56:37 10-07-2025 40,16833 34,55694 11,88 3
SARICA-(AGRI) 04:34:01 10-07-2025 39,9605 42,881 5 2,4
Merkez (Ağrı) 04:34:01 10-07-2025 39,96917 42,89972 7,32 2,2
DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM) 04:29:08 10-07-2025 39,3228 42,1428 26,2 1,7
Bulanık (Muş) 04:29:08 10-07-2025 39,3 42,20889 34,81 1,6
Bulanık (Muş) 04:12:32 10-07-2025 39,12139 42,05833 34,89 1,4
AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) 04:12:32 10-07-2025 39,1835 41,993 12,5 1,4
Merkez (Karaman) 04:10:57 10-07-2025 37,35833 33,16028 7 2,1
DEMIRYURT-(KARAMAN) 04:10:57 10-07-2025 37,3465 33,075 8,6 2,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 04:10:25 10-07-2025 38,489 39,2897 5 1,5
Sungurlu (Çorum) 04:03:35 10-07-2025 40,15722 34,56028 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:46:58 10-07-2025 38,58389 37,98806 6,97 1,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 03:46:58 10-07-2025 38,5727 38,003 4,2 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:40:19 10-07-2025 38,54278 38,02194 7,02 2,1
CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) 03:40:18 10-07-2025 38,581 37,9717 4,6 1,8
Menderes (İzmir) 02:49:17 10-07-2025 37,99889 27,13333 7,03 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:49:15 10-07-2025 38,005 27,1055 14,8 1,1
EGE DENIZI 02:42:32 10-07-2025 36,6838 25,6847 5 3
Sungurlu (Çorum) 02:21:39 10-07-2025 40,16194 34,54972 6,99 1,8
SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM) 02:21:38 10-07-2025 40,1445 34,5188 5 1,9
EGE DENIZI 02:05:56 10-07-2025 36,6615 25,653 7,8 2,2
EGE DENIZI 02:00:23 10-07-2025 36,6843 25,369 24,5 1,8
EGE DENIZI 01:54:08 10-07-2025 36,6008 25,7105 13,1 4,5
Ege Denizi 01:54:02 10-07-2025 36,60889 25,43333 11,1 4,6
Yazıhan (Malatya) 01:02:19 10-07-2025 38,55917 37,97583 7,01 1,9
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 01:02:18 10-07-2025 38,5433 38,003 5 2
Yazıhan (Malatya) 00:29:13 10-07-2025 38,60861 37,98528 7,35 2,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 00:29:13 10-07-2025 38,5405 38,0177 5 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 00:20:28 10-07-2025 38,24861 38,11028 7,04 1,9
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) 00:20:27 10-07-2025 38,2913 38,0853 8,9 1,7
Turgutlu (Manisa) 00:14:48 10-07-2025 38,55111 27,63722 6,43 1,4
HAMZABEYLI-(MANISA) REVIZE01 (2025.07.10 00:14:47) 00:14:47 10-07-2025 38,5752 27,6167 15,2 1,4
Arguvan (Malatya) 00:03:56 10-07-2025 38,84556 38,33361 7,01 1,6
ERMISLI-ARGUVAN (MALATYA) REVIZE01 (2025.07.10 00:03:56) 00:03:56 10-07-2025 38,8423 38,3658 8 1,8
Sincik (Adıyaman) 23:55:45 09-07-2025 38,11694 38,51778 7 1
ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) 23:07:10 09-07-2025 37,592 27,2725 8,3 1,6
Söke (Aydın) 23:07:09 09-07-2025 37,58194 27,30556 10,87 1,5
Ege Denizi - [35.00 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:35 09-07-2025 37,89028 26,55611 7,07 1,4
Ahlat (Bitlis) 22:32:01 09-07-2025 38,88389 42,46972 7 1,4
KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS) 22:32:00 09-07-2025 38,8705 42,4828 26,2 1,7
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 22:13:58 09-07-2025 39,3052 40,2445 12,1 1,8
Kiğı (Bingöl) 22:13:57 09-07-2025 39,23139 40,28861 18,62 1,7
Sivrice (Elazığ) 22:06:07 09-07-2025 38,42111 39,20583 7,11 1,4
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 22:06:07 09-07-2025 38,4645 39,1747 5 1,5
Simav (Kütahya) 22:02:56 09-07-2025 39,22444 28,985 11,23 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:02:56 09-07-2025 39,2143 28,9707 6 2,3
Kozan (Adana) 21:59:48 09-07-2025 37,62 35,86889 12,07 2,1
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 21:59:48 09-07-2025 37,6322 35,8173 5 2,1
Köyceğiz (Muğla) 21:34:38 09-07-2025 36,95972 28,86 7 1
KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) 21:22:26 09-07-2025 39,564 28,1413 16,4 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 21:22:25 09-07-2025 39,51306 28,15417 7,06 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:11:06 09-07-2025 38,055 37,49361 7 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:11:05 09-07-2025 38,0773 37,5062 7,9 1,2
Ege Denizi - [02.75 km] Bodrum (Muğla) 20:36:02 09-07-2025 36,95222 27,26694 6,93 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:36:02 09-07-2025 36,9407 27,3135 10,5 1,9
CIKRIKLI-AZIZIYE (ERZURUM) 19:55:59 09-07-2025 40,155 40,9567 7,4 1,9
Aziziye (Erzurum) 19:55:58 09-07-2025 40,17306 41,10083 7,14 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 19:50:48 09-07-2025 38,20028 38,09306 7,16 1,3
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:50:48 09-07-2025 38,1457 38,0007 12,5 1,2
Eşme (Uşak) 19:21:30 09-07-2025 38,46667 29,07611 7 0,9
Hazar Gölü - [02.67 km] Maden (Elazığ) 19:12:01 09-07-2025 38,51083 39,47528 7,05 1,2
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 19:11:59 09-07-2025 38,4875 39,093 15,1 1,5
Merkez (Bolu) 18:27:03 09-07-2025 40,78111 31,55889 11,73 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.07.09 17:50:41) 17:50:41 09-07-2025 34,7273 24,3947 80,8 3,8
Marmara Denizi - [25.48 km] Silivri (İstanbul) 17:11:19 09-07-2025 40,83694 28,28833 7,28 2,8
MARMARA DENIZI 17:11:19 09-07-2025 40,816 28,2958 6,5 3,2
Hisarcık (Kütahya) 16:46:20 09-07-2025 39,18417 29,06694 12,4 1,1
Simav (Kütahya) 16:42:01 09-07-2025 39,20722 28,99028 10,17 1,2
Simav (Kütahya) 16:37:07 09-07-2025 39,25694 28,9925 7,89 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:07 09-07-2025 39,243 29,0133 6 2,1
Simav (Kütahya) 16:25:27 09-07-2025 39,23306 29,00806 11,14 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:25:27 09-07-2025 39,2615 28,9997 5,3 2,1
Simav (Kütahya) 16:21:25 09-07-2025 39,25111 29,02056 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:21:25 09-07-2025 39,2338 29,0338 9,9 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:20:12 09-07-2025 39,2517 29,013 10,4 2,1
Simav (Kütahya) 16:20:11 09-07-2025 39,21833 28,99 7 1,5
Simav (Kütahya) 16:17:49 09-07-2025 39,15222 29,10528 10,57 1,8
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:48 09-07-2025 39,1402 29,1445 13 1,7
Simav (Kütahya) 16:17:03 09-07-2025 39,235 28,99778 10,26 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:02 09-07-2025 39,2323 29,025 15,5 2
PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.07.09 15:53:42) 15:53:38 09-07-2025 39,4745 27,734 11,8 2
Altıeylül (Balıkesir) 15:53:37 09-07-2025 39,44 27,81278 10,06 1,9
Köyceğiz (Muğla) 15:37:34 09-07-2025 36,98389 28,86 7 0,9
Yazıhan (Malatya) 14:55:51 09-07-2025 38,52722 37,95694 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 14:30:12 09-07-2025 38,23083 38,10361 7 1,6
Karadeniz 14:08:25 09-07-2025 42,50389 27,47722 7,08 1,7
Orhaneli (Bursa) 14:05:58 09-07-2025 39,94361 28,8225 7,03 1,6
POYRACIK-KINIK (IZMIR) 13:14:16 09-07-2025 39,125 27,369 5 1,3
Emet (Kütahya) 12:57:34 09-07-2025 39,38333 29,29417 7 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:56:19 09-07-2025 39,97556 28,33972 7 1,9
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:18 09-07-2025 39,4495 28,1268 9,2 1,6
YUNANISTAN 12:55:01 09-07-2025 38,1635 24,137 2,7 2,6
CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) 12:54:23 09-07-2025 36,1217 36,7158 23,2 1,8
Bala (Ankara) 12:52:31 09-07-2025 39,32139 33,35222 7 1,3
BALCIKHISAR-CUMRA (KONYA) 12:50:53 09-07-2025 37,4287 32,7115 5 1,9
Derebucak (Konya) 12:50:49 09-07-2025 37,35472 31,64389 7,28 1,5
ELMALI (ANTALYA) 12:31:51 09-07-2025 36,7467 29,9285 5 1,2
AKDENIZ 11:15:19 09-07-2025 35,3045 27,076 2,2 2,9
Akdeniz - [175.09 km] Datça (Muğla) 11:15:17 09-07-2025 35,26083 26,63583 5,93 2,7
Merkez (Hakkari) 10:17:11 09-07-2025 37,5775 43,95028 7 1,9
Emet (Kütahya) 10:06:58 09-07-2025 39,32139 29,57056 6,93 2,7
AYDINCIK-EMET (KUTAHYA) 10:06:58 09-07-2025 39,315 29,5357 5 3,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 09:57:52 09-07-2025 35,0545 26,6847 9,7 2,5
Akdeniz - [216.83 km] Datça (Muğla) 09:57:50 09-07-2025 34,93861 26,39361 8,3 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 09:46:47 09-07-2025 38,10667 36,53139 7,01 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:46:46 09-07-2025 38,1137 36,5773 3,3 2,2
Gördes (Manisa) 09:27:36 09-07-2025 38,81528 28,17222 7 1,5
BOYALI-GORDES (MANISA) 09:27:35 09-07-2025 38,8465 28,089 3,2 1,9
Soma (Manisa) 09:08:56 09-07-2025 39,07778 27,56417 7,64 1,6
ADIL-SOMA (MANISA) 09:08:56 09-07-2025 39,0952 27,5858 0 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 08:28:13 09-07-2025 38,28778 38,15167 7 1
Ulaş (Sivas) 08:11:07 09-07-2025 39,41611 37,21389 7 1,8
Pütürge (Malatya) 07:44:49 09-07-2025 38,20667 38,70083 7 1
İspir (Erzurum) 07:40:27 09-07-2025 40,39 40,94139 5,71 1,5
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