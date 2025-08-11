Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

11 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:47 11-08-2025 39,25694 28,04389 6,01 3,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:46 11-08-2025 39,2317 28,045 8,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:19 11-08-2025 39,27639 28,11639 6,29 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:26 10-08-2025 39,1802 28,1147 5,1 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:06 10-08-2025 39,1778 28,115 5,6 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:49 10-08-2025 39,1862 28,1262 5,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:06 10-08-2025 39,20972 28,07611 11,62 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:43 10-08-2025 39,16917 28,11472 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 10-08-2025 39,22139 28,11056 9,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:29 10-08-2025 39,16722 28,15111 20,31 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:45 10-08-2025 39,184 28,0982 8,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:45 10-08-2025 39,22444 28,08611 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:10 10-08-2025 39,2213 28,0585 8,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:10 10-08-2025 39,25361 28,0575 7 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:32 10-08-2025 39,2152 28,0528 6,9 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:32 10-08-2025 39,22361 28,09056 6,79 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 10-08-2025 39,2045 28,1602 10,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:37 10-08-2025 39,22444 28,1725 7 3,3
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:30 10-08-2025 39,2055 28,0523 8,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:58 10-08-2025 39,14917 28,15528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:26 10-08-2025 39,196 28,071 7,6 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:26 10-08-2025 39,22 28,06972 7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:16 10-08-2025 39,23056 28,07444 6,37 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 10-08-2025 39,2328 28,0708 9,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:37 10-08-2025 39,14556 28,15361 11,83 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:35 10-08-2025 39,1378 28,1265 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 10-08-2025 39,22889 28,15417 13,91 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:16 10-08-2025 39,1973 28,0635 16,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:41 10-08-2025 39,16972 28,14778 5,61 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:39 10-08-2025 39,1673 28,1503 3,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:56 10-08-2025 39,21722 28,18611 5,95 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:55 10-08-2025 39,201 28,1713 9,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:18 10-08-2025 39,24722 28,13639 11,95 2,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:53 10-08-2025 39,2117 28,0932 9,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:52 10-08-2025 39,22611 28,09194 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:54 10-08-2025 39,2003 28,1268 11,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:54 10-08-2025 39,18139 28,18528 7,08 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:41 10-08-2025 39,0965 28,1678 16,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:41 10-08-2025 39,13222 28,20306 15,57 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:48 10-08-2025 39,16611 28,17056 7,02 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:47 10-08-2025 39,1418 28,1615 23,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:22 10-08-2025 39,1858 28,1352 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:22 10-08-2025 39,2175 28,13611 7 2,8
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:55 10-08-2025 39,1937 28,0742 14,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:13 10-08-2025 39,19583 28,11361 6,52 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 10-08-2025 39,2008 28,1583 17,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:18 10-08-2025 39,19417 28,21056 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:46 10-08-2025 39,26083 28,11417 8,96 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:06 10-08-2025 39,22222 28,09361 7 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:05 10-08-2025 39,1988 28,1 14,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:27 10-08-2025 39,17111 28,18833 8,08 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:25 10-08-2025 39,1237 28,1192 21 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:18 10-08-2025 39,205 28,24278 19,8 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:56 10-08-2025 39,2505 28,0378 6,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:03 10-08-2025 39,17167 28,1825 7 2,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:49 10-08-2025 39,2693 27,978 12,7 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:01 10-08-2025 39,114 28,1952 3,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:59 10-08-2025 39,13472 28,14389 7,09 2,3
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:09 10-08-2025 39,18389 28,08333 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:44 10-08-2025 39,1847 28,1245 9,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:44 10-08-2025 39,20306 28,13333 7,01 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:49 10-08-2025 39,248 28,0478 12,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:49 10-08-2025 39,2575 28,05528 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:50 10-08-2025 39,1953 28,12 10 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:50 10-08-2025 39,195 28,14278 7,47 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:38 10-08-2025 39,16194 28,17778 16,17 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:35 10-08-2025 39,1675 28,1458 11,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:38 10-08-2025 39,23528 28,08194 11,38 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 10-08-2025 39,2125 28,0528 8,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 10-08-2025 39,2025 28,07611 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:50 10-08-2025 39,18944 28,1525 7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:43 10-08-2025 39,184 28,1585 10,5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:43 10-08-2025 39,19417 28,17611 7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 10-08-2025 39,2175 28,17528 7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 10-08-2025 39,2172 28,1348 13 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:46 10-08-2025 39,18028 28,18222 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:45 10-08-2025 39,1755 28,1598 7,7 2,9
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:21 10-08-2025 39,16361 28,16833 7 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:47:34 10-08-2025 38,9533 28,0522 5 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:48 10-08-2025 39,2792 28,0167 9,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:47 10-08-2025 39,27333 28,035 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:38 10-08-2025 39,1935 28,0963 9,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:38 10-08-2025 39,21972 28,0725 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:17 10-08-2025 39,188 28,162 10,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:17 10-08-2025 39,17833 28,16667 6,21 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:14 10-08-2025 39,1772 28,1705 11,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:14 10-08-2025 39,19611 28,17056 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:43 10-08-2025 39,1753 28,1557 5,7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:43 10-08-2025 39,20917 28,18889 7,63 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:54 10-08-2025 39,1883 28,1602 5,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:54 10-08-2025 39,19694 28,16861 6,32 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:45 10-08-2025 39,21556 28,18222 7 4,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:44 10-08-2025 39,1992 28,1707 12,4 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:18 10-08-2025 39,185 28,12583 16,01 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:16 10-08-2025 39,1948 28,1423 7,6 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:52 10-08-2025 39,1887 28,1637 9,3 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:52 10-08-2025 39,18083 28,16139 13,43 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:54 10-08-2025 39,20361 28,11611 7 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:59 10-08-2025 39,2097 28,0878 7,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:59 10-08-2025 39,22194 28,045 14,98 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:40 10-08-2025 39,1892 28,1557 10 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:40 10-08-2025 39,20667 28,17417 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:03 10-08-2025 39,1803 28,1265 11,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:03 10-08-2025 39,20333 28,17694 7,02 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:57 10-08-2025 39,2297 28,1152 14,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:57 10-08-2025 39,24111 28,11306 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:05 10-08-2025 39,25222 28,06833 12,33 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:05 10-08-2025 39,235 28,0532 13,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:07 10-08-2025 39,2575 28,04806 8,49 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:33 10-08-2025 39,205 28,12667 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:33 10-08-2025 39,207 28,085 14,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:19 10-08-2025 39,23333 28,11222 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:18 10-08-2025 39,196 28,0997 11 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:33 10-08-2025 39,20806 28,15139 7,83 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:53 10-08-2025 39,1912 28,137 7,5 2,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:39 10-08-2025 39,2487 28,2068 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:15 10-08-2025 39,18778 28,19417 5,8 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:15 10-08-2025 39,1955 28,1502 9 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:48 10-08-2025 39,19306 28,17333 6,99 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:47 10-08-2025 39,19 28,1637 5 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:54 10-08-2025 39,1712 28,1493 5,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 10-08-2025 39,20111 28,17861 7,72 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:13 10-08-2025 39,19167 28,15639 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:13 10-08-2025 39,1942 28,1523 10,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:44 10-08-2025 39,20278 28,17333 7 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:44 10-08-2025 39,1853 28,1865 8,6 3,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:42 10-08-2025 39,1995 28,0537 11,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:45 10-08-2025 39,17306 28,18361 12,91 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:43 10-08-2025 39,1825 28,1587 24,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:05 10-08-2025 39,17917 28,08639 15,67 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:02 10-08-2025 39,2177 28,0742 10,4 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:14 10-08-2025 39,1985 28,0827 9,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:13 10-08-2025 39,22528 28,10444 7,01 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:35 10-08-2025 39,24833 28,07722 12,07 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:35 10-08-2025 39,2238 28,052 8,9 3,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:44:26 10-08-2025 38,0728 37,4198 5 2,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:44:06 10-08-2025 39,1423 28,0443 23,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:05 10-08-2025 39,19222 28,10556 7,01 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:49 10-08-2025 39,1468 28,1462 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:48 10-08-2025 39,18972 28,15944 13,95 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:20 10-08-2025 39,22083 28,12222 8,86 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:18 10-08-2025 39,212 28,005 4,7 4
SALUR-GORDES (MANISA) 20:38:00 10-08-2025 39,0307 28,326 19,1 2,8
HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:54 10-08-2025 39,31 28,3712 5,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:01 10-08-2025 39,22861 28,21528 6,98 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:59 10-08-2025 39,2237 28,1853 29,2 2,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:36 10-08-2025 39,2457 27,9465 23,7 2,6
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:24 10-08-2025 39,3325 28,1285 29,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:03 10-08-2025 39,20889 28,10611 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:03 10-08-2025 39,1873 28,0895 9,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:07 10-08-2025 39,19889 28,15472 11,63 4,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:06 10-08-2025 39,2065 28,1652 12,2 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:46 10-08-2025 39,1725 28,16278 8,71 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:43 10-08-2025 39,2382 28,0475 16,7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:16 10-08-2025 39,149 28,1012 4,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:14 10-08-2025 39,19972 28,21722 6,98 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:41 10-08-2025 39,20444 28,16222 14,01 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:41 10-08-2025 39,1867 28,1478 5,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:26 10-08-2025 39,29361 28,07083 7 2,7
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:21:25 10-08-2025 39,1148 28,0557 23,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:58 10-08-2025 39,28361 28,07389 7 3,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:58 10-08-2025 39,2473 28,1068 9,6 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:26 10-08-2025 39,1963 28,1048 15,7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:42 10-08-2025 39,2278 28,1138 11,2 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:57 10-08-2025 39,2018 28,1253 8,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:56 10-08-2025 39,21778 28,15389 14,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:56 10-08-2025 39,19194 28,17528 6,94 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:55 10-08-2025 39,204 28,1723 7,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:46 10-08-2025 39,20278 28,135 16,63 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:42 10-08-2025 39,1997 28,1873 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:48 10-08-2025 39,22361 28,10889 7,01 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:48 10-08-2025 39,1775 28,0793 5,2 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:12 10-08-2025 39,193 28,2567 9,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:29 10-08-2025 39,24028 28,09417 16,07 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:26 10-08-2025 39,2317 28,1223 7,2 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:14 10-08-2025 39,21056 28,1575 7 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:14 10-08-2025 39,1922 28,136 9,5 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:16 10-08-2025 39,23778 28,0875 7,56 3,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:03 10-08-2025 39,2453 28,1148 6,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:21 10-08-2025 39,21667 28,15056 6,78 4,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:20 10-08-2025 39,1823 28,1077 11,3 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:41 10-08-2025 39,12611 28,20667 22,47 3,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:40 10-08-2025 39,1773 28,152 2 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:47 10-08-2025 39,24611 28,06972 11 6,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.10 19:53:46) 19:53:46 10-08-2025 39,2403 28,0587 7,7 6,1
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:00:41 10-08-2025 37,9092 37,8812 8 2,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:49:41 10-08-2025 38,0835 36,624 7,2 1,7
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:45:25 10-08-2025 38,0435 36,548 10,6 1,8
Antakya (Hatay) 18:35:57 10-08-2025 36,33139 36,20722 7 1,7
EGE DENIZI 18:29:12 10-08-2025 40,1267 24,5588 5,5 1,7
Akhisar (Manisa) 18:06:43 10-08-2025 39,16056 28,07 7,06 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:41 10-08-2025 39,2047 28,065 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:18 10-08-2025 39,23778 28,07111 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:17 10-08-2025 39,2162 28,0755 13,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:19 10-08-2025 39,25528 28,06056 9,69 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:18 10-08-2025 39,2335 28,0663 10,7 3,5
Menteşe (Muğla) 17:43:24 10-08-2025 37,22472 28,15222 6,97 1,3
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 17:43:23 10-08-2025 37,2277 28,1012 5,1 1,5
Gölova (Sivas) 17:35:47 10-08-2025 40,05667 38,58472 6,9 2
ILYASKOY-GOLOVA (SIVAS) 17:35:45 10-08-2025 40,0462 38,519 7,7 2,1
Karlıova (Bingöl) 17:19:08 10-08-2025 39,40111 40,72611 7,06 1,5
KARABEY-CAT (ERZURUM) 17:19:07 10-08-2025 39,4192 40,6613 17,1 1,6
Kulu (Konya) 17:12:47 10-08-2025 39,10361 33,05944 8,58 2,1
KULU (KONYA) 17:12:47 10-08-2025 39,1005 33,0445 7,2 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 16:44:23 10-08-2025 38,09111 38,37361 7 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:44:22 10-08-2025 38,0995 38,368 10 2
Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:23:25 10-08-2025 39,935 25,69917 7 1,9
EGE DENIZI 16:23:24 10-08-2025 39,9538 25,6238 6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:52 10-08-2025 39,24056 28,08444 6,25 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:51 10-08-2025 39,2268 28,0745 9,7 1,7
Menderes (İzmir) 15:58:36 10-08-2025 37,99639 27,20667 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:58:35 10-08-2025 37,9808 27,155 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:24 10-08-2025 39,23611 28,08361 8,42 1,3
Simav (Kütahya) 14:29:33 10-08-2025 39,22306 28,99056 9,99 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 14:29:32 10-08-2025 39,1855 29,0833 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:19 10-08-2025 39,23861 28,07 8,36 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:18 10-08-2025 39,2397 28,075 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:46 10-08-2025 39,24139 28,08056 5,15 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:46 10-08-2025 39,2283 28,0785 7,2 2,2
İliç (Erzincan) 13:37:57 10-08-2025 39,54667 38,50111 9,91 1,8
CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) 13:37:55 10-08-2025 39,5272 38,5107 5 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:03:22 10-08-2025 36,9495 27,7665 6,7 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla) 13:03:21 10-08-2025 36,96389 27,76222 7,07 1,7
Emet (Kütahya) 12:53:35 10-08-2025 39,32333 29,33222 7 1,4
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 12:53:34 10-08-2025 39,305 29,3075 0 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 12:44:51 10-08-2025 39,50889 26,18806 13,2 2,5
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 12:44:51 10-08-2025 39,4927 26,128 6,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:05 10-08-2025 39,24083 28,05 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:05 10-08-2025 39,236 28,0725 8,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:32 10-08-2025 39,21694 28,07306 7 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:31 10-08-2025 39,2257 28,0773 8,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:56 10-08-2025 39,21889 28,06222 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:56 10-08-2025 39,2257 28,0878 7,7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:38 10-08-2025 39,2292 28,0437 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:37 10-08-2025 39,23083 28,07167 6,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 10:06:30 10-08-2025 37,09056 28,59 7,21 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:06:30 10-08-2025 37,0675 28,5648 17 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:53 10-08-2025 39,23611 28,07167 6,51 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:53 10-08-2025 39,224 28,0557 7,7 2,5
Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay) 09:38:29 10-08-2025 36,20111 35,80917 14,7 2,3
KALE-ARSUZ (HATAY) 09:38:29 10-08-2025 36,1715 35,7808 9,4 2,4
Simav (Kütahya) 09:12:04 10-08-2025 39,04056 29,00278 11,52 1,1
Simav (Kütahya) 09:11:31 10-08-2025 39,09528 29,02222 11,77 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:11:29 10-08-2025 39,2287 29,0265 12,7 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 08:31:56 10-08-2025 39,95917 39,55972 6,96 1,1
İvrindi (Balıkesir) 08:21:58 10-08-2025 39,625 27,50306 7,01 2,2
KOCAELI-IVRINDI (BALIKESIR) 08:21:58 10-08-2025 39,6273 27,5023 6,5 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:03 10-08-2025 39,2275 28,0535 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:02 10-08-2025 39,24444 28,09222 7,02 1,4
Sincik (Adıyaman) 07:49:05 10-08-2025 38,10306 38,47167 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:01 10-08-2025 39,22139 28,07889 6,97 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:01 10-08-2025 39,224 28,072 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:02 10-08-2025 39,23333 28,08444 6,38 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:02 10-08-2025 39,2262 28,0572 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:52 10-08-2025 39,24056 28,05806 6,97 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:52 10-08-2025 39,2307 28,1218 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:11 10-08-2025 39,23417 28,08333 7,37 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:11 10-08-2025 39,2305 28,0822 10,9 1,8
Merkez (Kars) 06:05:41 10-08-2025 40,79972 42,86361 6,99 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:33 10-08-2025 39,2303 28,1182 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:29 10-08-2025 39,24306 28,06889 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:29 10-08-2025 39,2347 28,0682 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:09 10-08-2025 39,25 28,07972 6,1 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:09 10-08-2025 39,224 28,0532 7,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 05:52:10 10-08-2025 38,25944 37,79694 6,84 1,2
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 05:52:08 10-08-2025 38,235 37,7172 5 1,1
Ula (Muğla) 05:52:07 10-08-2025 37,06722 28,38056 7,02 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:52:07 10-08-2025 37,0507 28,3348 3,2 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:51:39 10-08-2025 37,0612 28,3398 4,2 2
Ula (Muğla) 05:51:38 10-08-2025 37,08778 28,35667 7 1,6
Şavşat (Artvin) 05:36:22 10-08-2025 41,21917 42,27583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:24 10-08-2025 39,22833 28,08389 6,87 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:24 10-08-2025 39,218 28,0653 8,6 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:30 10-08-2025 39,2068 28,0233 5,3 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:44 10-08-2025 39,2273 28,0722 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:43 10-08-2025 39,23583 28,09083 6,95 2
MEYDANDERE-(SIIRT) 05:14:20 10-08-2025 37,9298 42,1018 8,5 1,7
Merkez (Siirt) 05:14:19 10-08-2025 37,91028 42,09139 5,42 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:05:48 10-08-2025 38,27306 38,17889 7,03 1,6
DURULDU-(MALATYA) 05:05:48 10-08-2025 38,3282 38,1758 5,2 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Menderes (İzmir) 05:03:16 10-08-2025 37,97222 27,12528 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:58 10-08-2025 39,23778 28,0875 8,74 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:57 10-08-2025 39,2252 28,0743 8,7 2,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 04:59:26 10-08-2025 37,0637 28,3305 5,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:37 10-08-2025 39,23889 28,05917 6,95 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:37 10-08-2025 39,2253 28,0657 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:23 10-08-2025 39,23361 28,09194 8,98 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:22 10-08-2025 39,2173 28,0553 7,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:52 10-08-2025 39,18583 28,07278 6,62 2,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:52 10-08-2025 39,2387 28,101 7,2 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:54 10-08-2025 39,2375 28,0652 11,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:53 10-08-2025 39,23472 28,05806 6,97 3,6
Tatvan (Bitlis) 04:38:55 10-08-2025 38,26306 42,55222 6,9 1,7
YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS) 04:38:55 10-08-2025 38,232 42,5248 5,4 1,7
YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS) 04:37:48 10-08-2025 38,2753 42,5467 8 1,5
Kemalpaşa (İzmir) 04:13:20 10-08-2025 38,42694 27,68611 7,11 1,1
Silopi (Şırnak) 03:24:25 10-08-2025 37,28889 42,52222 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 03:15:14 10-08-2025 39,24722 29,00528 9,27 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:14 10-08-2025 39,2307 29,0102 12,6 2,2
Ege Denizi - [33.50 km] Bodrum (Muğla) 02:32:27 10-08-2025 36,74222 27,04139 4,98 1,8
KOS ADASI (EGE DENIZI) 02:32:26 10-08-2025 36,7155 26,955 4,8 2
GOKOVA-ULA (MUGLA) 02:25:11 10-08-2025 37,0485 28,3485 4 0,8
Ege Denizi 02:22:13 10-08-2025 39,69083 24,59333 17,73 2,3
YUNANISTAN 02:22:08 10-08-2025 39,7307 24,1473 13,7 2,5
Nurdağı (Gaziantep) 02:01:24 10-08-2025 37,23556 36,90583 7 1,2
Ula (Muğla) 01:52:43 10-08-2025 37,07083 28,355 8,77 2,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:52:43 10-08-2025 37,0602 28,3423 6,1 2,3
Hekimhan (Malatya) 01:42:39 10-08-2025 38,65889 38,055 6,98 1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars) 01:31:49 10-08-2025 41,40694 44,11583 6,72 1,9
GURCISTAN 01:31:49 10-08-2025 41,3403 44,1153 7,5 2,1
Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla) 00:55:54 10-08-2025 36,71 27,06778 6,16 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 00:55:52 10-08-2025 36,6252 26,9798 6,1 1,6
Merkez (Çorum) 00:47:21 10-08-2025 40,53639 34,74028 13,14 1
Kelkit (Gümüşhane) 00:43:59 10-08-2025 39,88167 39,63472 13,05 1,1
Hisarcık (Kütahya) 00:37:30 10-08-2025 39,25222 29,38806 9,33 1,1
Selçuk (İzmir) 00:31:16 10-08-2025 37,90056 27,43944 4,12 1,5
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:47 11-08-2025 39,25694 28,04389 6,01 3,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:46 11-08-2025 39,2317 28,045 8,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:19 11-08-2025 39,27639 28,11639 6,29 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:26 10-08-2025 39,1802 28,1147 5,1 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:06 10-08-2025 39,1778 28,115 5,6 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:49 10-08-2025 39,1862 28,1262 5,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:06 10-08-2025 39,20972 28,07611 11,62 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:43 10-08-2025 39,16917 28,11472 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 10-08-2025 39,22139 28,11056 9,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:29 10-08-2025 39,16722 28,15111 20,31 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:45 10-08-2025 39,184 28,0982 8,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:45 10-08-2025 39,22444 28,08611 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:10 10-08-2025 39,2213 28,0585 8,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:10 10-08-2025 39,25361 28,0575 7 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:32 10-08-2025 39,2152 28,0528 6,9 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:32 10-08-2025 39,22361 28,09056 6,79 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 10-08-2025 39,2045 28,1602 10,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:37 10-08-2025 39,22444 28,1725 7 3,3
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:30 10-08-2025 39,2055 28,0523 8,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:58 10-08-2025 39,14917 28,15528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:26 10-08-2025 39,196 28,071 7,6 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:26 10-08-2025 39,22 28,06972 7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:16 10-08-2025 39,23056 28,07444 6,37 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 10-08-2025 39,2328 28,0708 9,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:37 10-08-2025 39,14556 28,15361 11,83 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:35 10-08-2025 39,1378 28,1265 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 10-08-2025 39,22889 28,15417 13,91 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:16 10-08-2025 39,1973 28,0635 16,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:41 10-08-2025 39,16972 28,14778 5,61 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:39 10-08-2025 39,1673 28,1503 3,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:56 10-08-2025 39,21722 28,18611 5,95 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:55 10-08-2025 39,201 28,1713 9,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:18 10-08-2025 39,24722 28,13639 11,95 2,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:53 10-08-2025 39,2117 28,0932 9,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:52 10-08-2025 39,22611 28,09194 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:54 10-08-2025 39,2003 28,1268 11,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:54 10-08-2025 39,18139 28,18528 7,08 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:41 10-08-2025 39,0965 28,1678 16,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:41 10-08-2025 39,13222 28,20306 15,57 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:48 10-08-2025 39,16611 28,17056 7,02 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:47 10-08-2025 39,1418 28,1615 23,3 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:22 10-08-2025 39,1858 28,1352 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:22 10-08-2025 39,2175 28,13611 7 2,8
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:55 10-08-2025 39,1937 28,0742 14,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:13 10-08-2025 39,19583 28,11361 6,52 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 10-08-2025 39,2008 28,1583 17,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:18 10-08-2025 39,19417 28,21056 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:46 10-08-2025 39,26083 28,11417 8,96 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:06 10-08-2025 39,22222 28,09361 7 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:05 10-08-2025 39,1988 28,1 14,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:27 10-08-2025 39,17111 28,18833 8,08 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:25 10-08-2025 39,1237 28,1192 21 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:18 10-08-2025 39,205 28,24278 19,8 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:56 10-08-2025 39,2505 28,0378 6,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:03 10-08-2025 39,17167 28,1825 7 2,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:49 10-08-2025 39,2693 27,978 12,7 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:01 10-08-2025 39,114 28,1952 3,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:59 10-08-2025 39,13472 28,14389 7,09 2,3
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:09 10-08-2025 39,18389 28,08333 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:44 10-08-2025 39,1847 28,1245 9,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:44 10-08-2025 39,20306 28,13333 7,01 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:49 10-08-2025 39,248 28,0478 12,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:49 10-08-2025 39,2575 28,05528 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:50 10-08-2025 39,1953 28,12 10 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:50 10-08-2025 39,195 28,14278 7,47 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:38 10-08-2025 39,16194 28,17778 16,17 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:35 10-08-2025 39,1675 28,1458 11,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:38 10-08-2025 39,23528 28,08194 11,38 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 10-08-2025 39,2125 28,0528 8,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 10-08-2025 39,2025 28,07611 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:50 10-08-2025 39,18944 28,1525 7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:43 10-08-2025 39,184 28,1585 10,5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:43 10-08-2025 39,19417 28,17611 7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 10-08-2025 39,2175 28,17528 7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 10-08-2025 39,2172 28,1348 13 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:46 10-08-2025 39,18028 28,18222 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:45 10-08-2025 39,1755 28,1598 7,7 2,9
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:21 10-08-2025 39,16361 28,16833 7 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:47:34 10-08-2025 38,9533 28,0522 5 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:48 10-08-2025 39,2792 28,0167 9,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:47 10-08-2025 39,27333 28,035 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:38 10-08-2025 39,1935 28,0963 9,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:38 10-08-2025 39,21972 28,0725 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:17 10-08-2025 39,188 28,162 10,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:17 10-08-2025 39,17833 28,16667 6,21 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:14 10-08-2025 39,1772 28,1705 11,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:14 10-08-2025 39,19611 28,17056 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:43 10-08-2025 39,1753 28,1557 5,7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:43 10-08-2025 39,20917 28,18889 7,63 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:54 10-08-2025 39,1883 28,1602 5,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:54 10-08-2025 39,19694 28,16861 6,32 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:45 10-08-2025 39,21556 28,18222 7 4,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:44 10-08-2025 39,1992 28,1707 12,4 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:18 10-08-2025 39,185 28,12583 16,01 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:16 10-08-2025 39,1948 28,1423 7,6 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:52 10-08-2025 39,1887 28,1637 9,3 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:52 10-08-2025 39,18083 28,16139 13,43 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:54 10-08-2025 39,20361 28,11611 7 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:59 10-08-2025 39,2097 28,0878 7,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:59 10-08-2025 39,22194 28,045 14,98 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:40 10-08-2025 39,1892 28,1557 10 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:40 10-08-2025 39,20667 28,17417 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:03 10-08-2025 39,1803 28,1265 11,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:03 10-08-2025 39,20333 28,17694 7,02 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:57 10-08-2025 39,2297 28,1152 14,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:57 10-08-2025 39,24111 28,11306 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:05 10-08-2025 39,25222 28,06833 12,33 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:05 10-08-2025 39,235 28,0532 13,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:07 10-08-2025 39,2575 28,04806 8,49 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:33 10-08-2025 39,205 28,12667 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:33 10-08-2025 39,207 28,085 14,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:19 10-08-2025 39,23333 28,11222 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:18 10-08-2025 39,196 28,0997 11 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:33 10-08-2025 39,20806 28,15139 7,83 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:53 10-08-2025 39,1912 28,137 7,5 2,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:39 10-08-2025 39,2487 28,2068 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:15 10-08-2025 39,18778 28,19417 5,8 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:15 10-08-2025 39,1955 28,1502 9 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:48 10-08-2025 39,19306 28,17333 6,99 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:47 10-08-2025 39,19 28,1637 5 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:54 10-08-2025 39,1712 28,1493 5,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 10-08-2025 39,20111 28,17861 7,72 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:13 10-08-2025 39,19167 28,15639 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:13 10-08-2025 39,1942 28,1523 10,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:44 10-08-2025 39,20278 28,17333 7 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:44 10-08-2025 39,1853 28,1865 8,6 3,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:42 10-08-2025 39,1995 28,0537 11,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:45 10-08-2025 39,17306 28,18361 12,91 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:43 10-08-2025 39,1825 28,1587 24,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:05 10-08-2025 39,17917 28,08639 15,67 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:02 10-08-2025 39,2177 28,0742 10,4 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:14 10-08-2025 39,1985 28,0827 9,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:13 10-08-2025 39,22528 28,10444 7,01 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:35 10-08-2025 39,24833 28,07722 12,07 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:35 10-08-2025 39,2238 28,052 8,9 3,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 20:44:26 10-08-2025 38,0728 37,4198 5 2,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:44:06 10-08-2025 39,1423 28,0443 23,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:05 10-08-2025 39,19222 28,10556 7,01 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:49 10-08-2025 39,1468 28,1462 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:48 10-08-2025 39,18972 28,15944 13,95 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:20 10-08-2025 39,22083 28,12222 8,86 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:18 10-08-2025 39,212 28,005 4,7 4
SALUR-GORDES (MANISA) 20:38:00 10-08-2025 39,0307 28,326 19,1 2,8
HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:54 10-08-2025 39,31 28,3712 5,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:01 10-08-2025 39,22861 28,21528 6,98 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:59 10-08-2025 39,2237 28,1853 29,2 2,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:36 10-08-2025 39,2457 27,9465 23,7 2,6
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:24 10-08-2025 39,3325 28,1285 29,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:03 10-08-2025 39,20889 28,10611 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:03 10-08-2025 39,1873 28,0895 9,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:07 10-08-2025 39,19889 28,15472 11,63 4,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:06 10-08-2025 39,2065 28,1652 12,2 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:46 10-08-2025 39,1725 28,16278 8,71 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:43 10-08-2025 39,2382 28,0475 16,7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:16 10-08-2025 39,149 28,1012 4,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:14 10-08-2025 39,19972 28,21722 6,98 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:41 10-08-2025 39,20444 28,16222 14,01 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:41 10-08-2025 39,1867 28,1478 5,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:26 10-08-2025 39,29361 28,07083 7 2,7
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:21:25 10-08-2025 39,1148 28,0557 23,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:58 10-08-2025 39,28361 28,07389 7 3,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:58 10-08-2025 39,2473 28,1068 9,6 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:26 10-08-2025 39,1963 28,1048 15,7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:42 10-08-2025 39,2278 28,1138 11,2 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:57 10-08-2025 39,2018 28,1253 8,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:56 10-08-2025 39,21778 28,15389 14,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:56 10-08-2025 39,19194 28,17528 6,94 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:55 10-08-2025 39,204 28,1723 7,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:46 10-08-2025 39,20278 28,135 16,63 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:42 10-08-2025 39,1997 28,1873 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:48 10-08-2025 39,22361 28,10889 7,01 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:48 10-08-2025 39,1775 28,0793 5,2 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:12 10-08-2025 39,193 28,2567 9,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:29 10-08-2025 39,24028 28,09417 16,07 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:26 10-08-2025 39,2317 28,1223 7,2 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:14 10-08-2025 39,21056 28,1575 7 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:14 10-08-2025 39,1922 28,136 9,5 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:16 10-08-2025 39,23778 28,0875 7,56 3,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:03 10-08-2025 39,2453 28,1148 6,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:21 10-08-2025 39,21667 28,15056 6,78 4,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:20 10-08-2025 39,1823 28,1077 11,3 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:41 10-08-2025 39,12611 28,20667 22,47 3,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:40 10-08-2025 39,1773 28,152 2 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:47 10-08-2025 39,24611 28,06972 11 6,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.10 19:53:46) 19:53:46 10-08-2025 39,2403 28,0587 7,7 6,1
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:00:41 10-08-2025 37,9092 37,8812 8 2,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:49:41 10-08-2025 38,0835 36,624 7,2 1,7
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:45:25 10-08-2025 38,0435 36,548 10,6 1,8
Antakya (Hatay) 18:35:57 10-08-2025 36,33139 36,20722 7 1,7
EGE DENIZI 18:29:12 10-08-2025 40,1267 24,5588 5,5 1,7
Akhisar (Manisa) 18:06:43 10-08-2025 39,16056 28,07 7,06 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:41 10-08-2025 39,2047 28,065 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:18 10-08-2025 39,23778 28,07111 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:17 10-08-2025 39,2162 28,0755 13,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:19 10-08-2025 39,25528 28,06056 9,69 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:18 10-08-2025 39,2335 28,0663 10,7 3,5
Menteşe (Muğla) 17:43:24 10-08-2025 37,22472 28,15222 6,97 1,3
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 17:43:23 10-08-2025 37,2277 28,1012 5,1 1,5
Gölova (Sivas) 17:35:47 10-08-2025 40,05667 38,58472 6,9 2
ILYASKOY-GOLOVA (SIVAS) 17:35:45 10-08-2025 40,0462 38,519 7,7 2,1
Karlıova (Bingöl) 17:19:08 10-08-2025 39,40111 40,72611 7,06 1,5
KARABEY-CAT (ERZURUM) 17:19:07 10-08-2025 39,4192 40,6613 17,1 1,6
Kulu (Konya) 17:12:47 10-08-2025 39,10361 33,05944 8,58 2,1
KULU (KONYA) 17:12:47 10-08-2025 39,1005 33,0445 7,2 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 16:44:23 10-08-2025 38,09111 38,37361 7 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:44:22 10-08-2025 38,0995 38,368 10 2
Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:23:25 10-08-2025 39,935 25,69917 7 1,9
EGE DENIZI 16:23:24 10-08-2025 39,9538 25,6238 6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:52 10-08-2025 39,24056 28,08444 6,25 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:51 10-08-2025 39,2268 28,0745 9,7 1,7
Menderes (İzmir) 15:58:36 10-08-2025 37,99639 27,20667 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:58:35 10-08-2025 37,9808 27,155 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:24 10-08-2025 39,23611 28,08361 8,42 1,3
Simav (Kütahya) 14:29:33 10-08-2025 39,22306 28,99056 9,99 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 14:29:32 10-08-2025 39,1855 29,0833 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:19 10-08-2025 39,23861 28,07 8,36 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:18 10-08-2025 39,2397 28,075 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:46 10-08-2025 39,24139 28,08056 5,15 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:46 10-08-2025 39,2283 28,0785 7,2 2,2
İliç (Erzincan) 13:37:57 10-08-2025 39,54667 38,50111 9,91 1,8
CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) 13:37:55 10-08-2025 39,5272 38,5107 5 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:03:22 10-08-2025 36,9495 27,7665 6,7 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla) 13:03:21 10-08-2025 36,96389 27,76222 7,07 1,7
Emet (Kütahya) 12:53:35 10-08-2025 39,32333 29,33222 7 1,4
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 12:53:34 10-08-2025 39,305 29,3075 0 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 12:44:51 10-08-2025 39,50889 26,18806 13,2 2,5
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 12:44:51 10-08-2025 39,4927 26,128 6,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:05 10-08-2025 39,24083 28,05 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:05 10-08-2025 39,236 28,0725 8,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:32 10-08-2025 39,21694 28,07306 7 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:31 10-08-2025 39,2257 28,0773 8,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:56 10-08-2025 39,21889 28,06222 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:56 10-08-2025 39,2257 28,0878 7,7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:38 10-08-2025 39,2292 28,0437 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:37 10-08-2025 39,23083 28,07167 6,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 10:06:30 10-08-2025 37,09056 28,59 7,21 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:06:30 10-08-2025 37,0675 28,5648 17 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:53 10-08-2025 39,23611 28,07167 6,51 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:53 10-08-2025 39,224 28,0557 7,7 2,5
Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay) 09:38:29 10-08-2025 36,20111 35,80917 14,7 2,3
KALE-ARSUZ (HATAY) 09:38:29 10-08-2025 36,1715 35,7808 9,4 2,4
Simav (Kütahya) 09:12:04 10-08-2025 39,04056 29,00278 11,52 1,1
Simav (Kütahya) 09:11:31 10-08-2025 39,09528 29,02222 11,77 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:11:29 10-08-2025 39,2287 29,0265 12,7 1,2
Kelkit (Gümüşhane) 08:31:56 10-08-2025 39,95917 39,55972 6,96 1,1
İvrindi (Balıkesir) 08:21:58 10-08-2025 39,625 27,50306 7,01 2,2
KOCAELI-IVRINDI (BALIKESIR) 08:21:58 10-08-2025 39,6273 27,5023 6,5 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:03 10-08-2025 39,2275 28,0535 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:02 10-08-2025 39,24444 28,09222 7,02 1,4
Sincik (Adıyaman) 07:49:05 10-08-2025 38,10306 38,47167 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:01 10-08-2025 39,22139 28,07889 6,97 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:01 10-08-2025 39,224 28,072 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:02 10-08-2025 39,23333 28,08444 6,38 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:02 10-08-2025 39,2262 28,0572 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:52 10-08-2025 39,24056 28,05806 6,97 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:52 10-08-2025 39,2307 28,1218 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:11 10-08-2025 39,23417 28,08333 7,37 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:11 10-08-2025 39,2305 28,0822 10,9 1,8
Merkez (Kars) 06:05:41 10-08-2025 40,79972 42,86361 6,99 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:33 10-08-2025 39,2303 28,1182 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:29 10-08-2025 39,24306 28,06889 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:29 10-08-2025 39,2347 28,0682 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:09 10-08-2025 39,25 28,07972 6,1 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:09 10-08-2025 39,224 28,0532 7,8 1,7
Akçadağ (Malatya) 05:52:10 10-08-2025 38,25944 37,79694 6,84 1,2
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 05:52:08 10-08-2025 38,235 37,7172 5 1,1
Ula (Muğla) 05:52:07 10-08-2025 37,06722 28,38056 7,02 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:52:07 10-08-2025 37,0507 28,3348 3,2 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:51:39 10-08-2025 37,0612 28,3398 4,2 2
Ula (Muğla) 05:51:38 10-08-2025 37,08778 28,35667 7 1,6
Şavşat (Artvin) 05:36:22 10-08-2025 41,21917 42,27583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:24 10-08-2025 39,22833 28,08389 6,87 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:24 10-08-2025 39,218 28,0653 8,6 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:30 10-08-2025 39,2068 28,0233 5,3 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:44 10-08-2025 39,2273 28,0722 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:43 10-08-2025 39,23583 28,09083 6,95 2
MEYDANDERE-(SIIRT) 05:14:20 10-08-2025 37,9298 42,1018 8,5 1,7
Merkez (Siirt) 05:14:19 10-08-2025 37,91028 42,09139 5,42 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:05:48 10-08-2025 38,27306 38,17889 7,03 1,6
DURULDU-(MALATYA) 05:05:48 10-08-2025 38,3282 38,1758 5,2 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Menderes (İzmir) 05:03:16 10-08-2025 37,97222 27,12528 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:58 10-08-2025 39,23778 28,0875 8,74 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:57 10-08-2025 39,2252 28,0743 8,7 2,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 04:59:26 10-08-2025 37,0637 28,3305 5,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:37 10-08-2025 39,23889 28,05917 6,95 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:37 10-08-2025 39,2253 28,0657 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:23 10-08-2025 39,23361 28,09194 8,98 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:22 10-08-2025 39,2173 28,0553 7,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:52 10-08-2025 39,18583 28,07278 6,62 2,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:52 10-08-2025 39,2387 28,101 7,2 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:54 10-08-2025 39,2375 28,0652 11,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:53 10-08-2025 39,23472 28,05806 6,97 3,6
Tatvan (Bitlis) 04:38:55 10-08-2025 38,26306 42,55222 6,9 1,7
YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS) 04:38:55 10-08-2025 38,232 42,5248 5,4 1,7
YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS) 04:37:48 10-08-2025 38,2753 42,5467 8 1,5
Kemalpaşa (İzmir) 04:13:20 10-08-2025 38,42694 27,68611 7,11 1,1
Silopi (Şırnak) 03:24:25 10-08-2025 37,28889 42,52222 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 03:15:14 10-08-2025 39,24722 29,00528 9,27 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:14 10-08-2025 39,2307 29,0102 12,6 2,2
Ege Denizi - [33.50 km] Bodrum (Muğla) 02:32:27 10-08-2025 36,74222 27,04139 4,98 1,8
KOS ADASI (EGE DENIZI) 02:32:26 10-08-2025 36,7155 26,955 4,8 2
GOKOVA-ULA (MUGLA) 02:25:11 10-08-2025 37,0485 28,3485 4 0,8
Ege Denizi 02:22:13 10-08-2025 39,69083 24,59333 17,73 2,3
YUNANISTAN 02:22:08 10-08-2025 39,7307 24,1473 13,7 2,5
Nurdağı (Gaziantep) 02:01:24 10-08-2025 37,23556 36,90583 7 1,2
Ula (Muğla) 01:52:43 10-08-2025 37,07083 28,355 8,77 2,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:52:43 10-08-2025 37,0602 28,3423 6,1 2,3
Hekimhan (Malatya) 01:42:39 10-08-2025 38,65889 38,055 6,98 1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars) 01:31:49 10-08-2025 41,40694 44,11583 6,72 1,9
GURCISTAN 01:31:49 10-08-2025 41,3403 44,1153 7,5 2,1
Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla) 00:55:54 10-08-2025 36,71 27,06778 6,16 1,5
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 00:55:52 10-08-2025 36,6252 26,9798 6,1 1,6
Merkez (Çorum) 00:47:21 10-08-2025 40,53639 34,74028 13,14 1
Kelkit (Gümüşhane) 00:43:59 10-08-2025 39,88167 39,63472 13,05 1,1
Hisarcık (Kütahya) 00:37:30 10-08-2025 39,25222 29,38806 9,33 1,1
Selçuk (İzmir) 00:31:16 10-08-2025 37,90056 27,43944 4,12 1,5
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 00:31:16 10-08-2025 37,895 27,4223 7,5 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...