Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
11 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:47 11-08-2025
|39,25694
|28,04389
|6,01
|3,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:46 11-08-2025
|39,2317
|28,045
|8,2
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:19 11-08-2025
|39,27639
|28,11639
|6,29
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:26 10-08-2025
|39,1802
|28,1147
|5,1
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:06 10-08-2025
|39,1778
|28,115
|5,6
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:49 10-08-2025
|39,1862
|28,1262
|5,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:06 10-08-2025
|39,20972
|28,07611
|11,62
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:43 10-08-2025
|39,16917
|28,11472
|9,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:52 10-08-2025
|39,22139
|28,11056
|9,04
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:47:29 10-08-2025
|39,16722
|28,15111
|20,31
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:45 10-08-2025
|39,184
|28,0982
|8,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:46:45 10-08-2025
|39,22444
|28,08611
|7
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:10 10-08-2025
|39,2213
|28,0585
|8,3
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:10 10-08-2025
|39,25361
|28,0575
|7
|3,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:32 10-08-2025
|39,2152
|28,0528
|6,9
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:32 10-08-2025
|39,22361
|28,09056
|6,79
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:37 10-08-2025
|39,2045
|28,1602
|10,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:31:37 10-08-2025
|39,22444
|28,1725
|7
|3,3
|Akhisar (Manisa)
|23:30:28 10-08-2025
|38,88
|27,89167
|7,82
|3,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:26:30 10-08-2025
|39,2055
|28,0523
|8,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:58 10-08-2025
|39,14917
|28,15528
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:21:26 10-08-2025
|39,196
|28,071
|7,6
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:21:26 10-08-2025
|39,22
|28,06972
|7
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:16 10-08-2025
|39,23056
|28,07444
|6,37
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:18:14 10-08-2025
|39,2328
|28,0708
|9,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:16:37 10-08-2025
|39,14556
|28,15361
|11,83
|3,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:16:35 10-08-2025
|39,1378
|28,1265
|5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:47 10-08-2025
|39,22889
|28,15417
|13,91
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:06:16 10-08-2025
|39,1973
|28,0635
|16,9
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:41 10-08-2025
|39,16972
|28,14778
|5,61
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:05:39 10-08-2025
|39,1673
|28,1503
|3,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:56 10-08-2025
|39,21722
|28,18611
|5,95
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:55 10-08-2025
|39,201
|28,1713
|9,3
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:18 10-08-2025
|39,24722
|28,13639
|11,95
|2,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|23:02:17 10-08-2025
|39,1807
|27,9975
|5
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:00:53 10-08-2025
|39,2117
|28,0932
|9,6
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:00:52 10-08-2025
|39,22611
|28,09194
|7
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:54 10-08-2025
|39,2003
|28,1268
|11,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:54 10-08-2025
|39,18139
|28,18528
|7,08
|2,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:41 10-08-2025
|39,0965
|28,1678
|16,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:41 10-08-2025
|39,13222
|28,20306
|15,57
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:48 10-08-2025
|39,16611
|28,17056
|7,02
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:47 10-08-2025
|39,1418
|28,1615
|23,3
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:22 10-08-2025
|39,1858
|28,1352
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:22 10-08-2025
|39,2175
|28,13611
|7
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|22:41:57 10-08-2025
|39,13889
|28,05778
|7,05
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:55 10-08-2025
|39,1937
|28,0742
|14,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:41:13 10-08-2025
|39,19583
|28,11361
|6,52
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:11 10-08-2025
|39,2008
|28,1583
|17,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:40:18 10-08-2025
|39,19417
|28,21056
|7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:37:46 10-08-2025
|39,26083
|28,11417
|8,96
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:06 10-08-2025
|39,22222
|28,09361
|7
|2,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:34:05 10-08-2025
|39,1988
|28,1
|14,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:27 10-08-2025
|39,17111
|28,18833
|8,08
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:33:25 10-08-2025
|39,1237
|28,1192
|21
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:18 10-08-2025
|39,205
|28,24278
|19,8
|2,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:56 10-08-2025
|39,2505
|28,0378
|6,5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:28:03 10-08-2025
|39,17167
|28,1825
|7
|2,4
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:27:49 10-08-2025
|39,2693
|27,978
|12,7
|2,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:26:01 10-08-2025
|39,114
|28,1952
|3,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:59 10-08-2025
|39,13472
|28,14389
|7,09
|2,3
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|22:24:09 10-08-2025
|39,1347
|27,9882
|3,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:09 10-08-2025
|39,18389
|28,08333
|7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:44 10-08-2025
|39,1847
|28,1245
|9,6
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:44 10-08-2025
|39,20306
|28,13333
|7,01
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:49 10-08-2025
|39,248
|28,0478
|12,5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:49 10-08-2025
|39,2575
|28,05528
|7
|3,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:50 10-08-2025
|39,1953
|28,12
|10
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:50 10-08-2025
|39,195
|28,14278
|7,47
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:38 10-08-2025
|39,16194
|28,17778
|16,17
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:35 10-08-2025
|39,1675
|28,1458
|11,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:38 10-08-2025
|39,23528
|28,08194
|11,38
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:08 10-08-2025
|39,2125
|28,0528
|8,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:08 10-08-2025
|39,2025
|28,07611
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:50 10-08-2025
|39,18944
|28,1525
|7
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:43 10-08-2025
|39,184
|28,1585
|10,5
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:59:43 10-08-2025
|39,19417
|28,17611
|7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:46 10-08-2025
|39,2175
|28,17528
|7
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:45 10-08-2025
|39,2172
|28,1348
|13
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:46 10-08-2025
|39,18028
|28,18222
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:45 10-08-2025
|39,1755
|28,1598
|7,7
|2,9
|YAKAKOY-GORDES (MANISA)
|21:48:25 10-08-2025
|38,8667
|28,1593
|12,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:21 10-08-2025
|39,16361
|28,16833
|7
|2,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|21:47:34 10-08-2025
|38,9533
|28,0522
|5
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:48 10-08-2025
|39,2792
|28,0167
|9,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:47 10-08-2025
|39,27333
|28,035
|7
|3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:38 10-08-2025
|39,1935
|28,0963
|9,2
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:38 10-08-2025
|39,21972
|28,0725
|7
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:17 10-08-2025
|39,188
|28,162
|10,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:17 10-08-2025
|39,17833
|28,16667
|6,21
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:14 10-08-2025
|39,1772
|28,1705
|11,7
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:14 10-08-2025
|39,19611
|28,17056
|7
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:43 10-08-2025
|39,1753
|28,1557
|5,7
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:43 10-08-2025
|39,20917
|28,18889
|7,63
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:34:54 10-08-2025
|39,1883
|28,1602
|5,4
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:34:54 10-08-2025
|39,19694
|28,16861
|6,32
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:45 10-08-2025
|39,21556
|28,18222
|7
|4,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:44 10-08-2025
|39,1992
|28,1707
|12,4
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:29:18 10-08-2025
|39,185
|28,12583
|16,01
|3,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:29:16 10-08-2025
|39,1948
|28,1423
|7,6
|3,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:52 10-08-2025
|39,1887
|28,1637
|9,3
|4,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:52 10-08-2025
|39,18083
|28,16139
|13,43
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:54 10-08-2025
|39,20361
|28,11611
|7
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:59 10-08-2025
|39,2097
|28,0878
|7,6
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:59 10-08-2025
|39,22194
|28,045
|14,98
|3,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:40 10-08-2025
|39,1892
|28,1557
|10
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:40 10-08-2025
|39,20667
|28,17417
|7
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:03 10-08-2025
|39,1803
|28,1265
|11,7
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:03 10-08-2025
|39,20333
|28,17694
|7,02
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:57 10-08-2025
|39,2297
|28,1152
|14,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:57 10-08-2025
|39,24111
|28,11306
|7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:05 10-08-2025
|39,25222
|28,06833
|12,33
|3,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:05 10-08-2025
|39,235
|28,0532
|13,1
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:07 10-08-2025
|39,2575
|28,04806
|8,49
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:33 10-08-2025
|39,205
|28,12667
|7
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:33 10-08-2025
|39,207
|28,085
|14,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:19 10-08-2025
|39,23333
|28,11222
|7
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:07:18 10-08-2025
|39,196
|28,0997
|11
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:33 10-08-2025
|39,20806
|28,15139
|7,83
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:53 10-08-2025
|39,1912
|28,137
|7,5
|2,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:39 10-08-2025
|39,2487
|28,2068
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:15 10-08-2025
|39,18778
|28,19417
|5,8
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:01:15 10-08-2025
|39,1955
|28,1502
|9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:59:48 10-08-2025
|39,19306
|28,17333
|6,99
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:59:47 10-08-2025
|39,19
|28,1637
|5
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:54 10-08-2025
|39,1712
|28,1493
|5,4
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:53 10-08-2025
|39,20111
|28,17861
|7,72
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:13 10-08-2025
|39,19167
|28,15639
|7
|3,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:13 10-08-2025
|39,1942
|28,1523
|10,9
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:55:44 10-08-2025
|39,20278
|28,17333
|7
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:55:44 10-08-2025
|39,1853
|28,1865
|8,6
|3,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:54:42 10-08-2025
|39,1995
|28,0537
|11,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:45 10-08-2025
|39,17306
|28,18361
|12,91
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:43 10-08-2025
|39,1825
|28,1587
|24,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:05 10-08-2025
|39,17917
|28,08639
|15,67
|3,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:02 10-08-2025
|39,2177
|28,0742
|10,4
|3,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:49:14 10-08-2025
|39,1985
|28,0827
|9,8
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:49:13 10-08-2025
|39,22528
|28,10444
|7,01
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:35 10-08-2025
|39,24833
|28,07722
|12,07
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:45:35 10-08-2025
|39,2238
|28,052
|8,9
|3,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:44:26 10-08-2025
|38,0728
|37,4198
|5
|2,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|20:44:06 10-08-2025
|39,1423
|28,0443
|23,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:44:05 10-08-2025
|39,19222
|28,10556
|7,01
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:49 10-08-2025
|39,1468
|28,1462
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:48 10-08-2025
|39,18972
|28,15944
|13,95
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:20 10-08-2025
|39,22083
|28,12222
|8,86
|2,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:18 10-08-2025
|39,212
|28,005
|4,7
|4
|SALUR-GORDES (MANISA)
|20:38:00 10-08-2025
|39,0307
|28,326
|19,1
|2,8
|HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:37:54 10-08-2025
|39,31
|28,3712
|5,3
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:01 10-08-2025
|39,22861
|28,21528
|6,98
|2,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:35:59 10-08-2025
|39,2237
|28,1853
|29,2
|2,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|20:35:36 10-08-2025
|39,2457
|27,9465
|23,7
|2,6
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:24 10-08-2025
|39,3325
|28,1285
|29,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:03 10-08-2025
|39,20889
|28,10611
|7
|3,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:03 10-08-2025
|39,1873
|28,0895
|9,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:07 10-08-2025
|39,19889
|28,15472
|11,63
|4,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:06 10-08-2025
|39,2065
|28,1652
|12,2
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:46 10-08-2025
|39,1725
|28,16278
|8,71
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:28:43 10-08-2025
|39,2382
|28,0475
|16,7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:16 10-08-2025
|39,149
|28,1012
|4,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:14 10-08-2025
|39,19972
|28,21722
|6,98
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:25:41 10-08-2025
|39,20444
|28,16222
|14,01
|3,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:25:41 10-08-2025
|39,1867
|28,1478
|5,4
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:21:26 10-08-2025
|39,29361
|28,07083
|7
|2,7
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|20:21:25 10-08-2025
|39,1148
|28,0557
|23,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:58 10-08-2025
|39,28361
|28,07389
|7
|3,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:19:58 10-08-2025
|39,2473
|28,1068
|9,6
|2,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:26 10-08-2025
|39,1963
|28,1048
|15,7
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:42 10-08-2025
|39,2278
|28,1138
|11,2
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:13:57 10-08-2025
|39,2018
|28,1253
|8,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:56 10-08-2025
|39,21778
|28,15389
|14,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:56 10-08-2025
|39,19194
|28,17528
|6,94
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:55 10-08-2025
|39,204
|28,1723
|7,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:09:46 10-08-2025
|39,20278
|28,135
|16,63
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:09:42 10-08-2025
|39,1997
|28,1873
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:08:48 10-08-2025
|39,22361
|28,10889
|7,01
|3,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:48 10-08-2025
|39,1775
|28,0793
|5,2
|3,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:12 10-08-2025
|39,193
|28,2567
|9,9
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:29 10-08-2025
|39,24028
|28,09417
|16,07
|4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:06:26 10-08-2025
|39,2317
|28,1223
|7,2
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:14 10-08-2025
|39,21056
|28,1575
|7
|4,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:14 10-08-2025
|39,1922
|28,136
|9,5
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:03:16 10-08-2025
|39,23778
|28,0875
|7,56
|3,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:03:03 10-08-2025
|39,2453
|28,1148
|6,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:21 10-08-2025
|39,21667
|28,15056
|6,78
|4,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:20 10-08-2025
|39,1823
|28,1077
|11,3
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:41 10-08-2025
|39,12611
|28,20667
|22,47
|3,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:40 10-08-2025
|39,1773
|28,152
|2
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:47 10-08-2025
|39,24611
|28,06972
|11
|6,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.10 19:53:46)
|19:53:46 10-08-2025
|39,2403
|28,0587
|7,7
|6,1
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:00:41 10-08-2025
|37,9092
|37,8812
|8
|2,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:49:41 10-08-2025
|38,0835
|36,624
|7,2
|1,7
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:45:25 10-08-2025
|38,0435
|36,548
|10,6
|1,8
|Antakya (Hatay)
|18:35:57 10-08-2025
|36,33139
|36,20722
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|18:29:12 10-08-2025
|40,1267
|24,5588
|5,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|18:06:43 10-08-2025
|39,16056
|28,07
|7,06
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:41 10-08-2025
|39,2047
|28,065
|5,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:18 10-08-2025
|39,23778
|28,07111
|7
|3,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:17 10-08-2025
|39,2162
|28,0755
|13,2
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:19 10-08-2025
|39,25528
|28,06056
|9,69
|3,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:18 10-08-2025
|39,2335
|28,0663
|10,7
|3,5
|Menteşe (Muğla)
|17:43:24 10-08-2025
|37,22472
|28,15222
|6,97
|1,3
|CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
|17:43:23 10-08-2025
|37,2277
|28,1012
|5,1
|1,5
|Gölova (Sivas)
|17:35:47 10-08-2025
|40,05667
|38,58472
|6,9
|2
|ILYASKOY-GOLOVA (SIVAS)
|17:35:45 10-08-2025
|40,0462
|38,519
|7,7
|2,1
|Karlıova (Bingöl)
|17:19:08 10-08-2025
|39,40111
|40,72611
|7,06
|1,5
|KARABEY-CAT (ERZURUM)
|17:19:07 10-08-2025
|39,4192
|40,6613
|17,1
|1,6
|Kulu (Konya)
|17:12:47 10-08-2025
|39,10361
|33,05944
|8,58
|2,1
|KULU (KONYA)
|17:12:47 10-08-2025
|39,1005
|33,0445
|7,2
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:44:23 10-08-2025
|38,09111
|38,37361
|7
|2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:44:22 10-08-2025
|38,0995
|38,368
|10
|2
|Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:23:25 10-08-2025
|39,935
|25,69917
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|16:23:24 10-08-2025
|39,9538
|25,6238
|6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:00:52 10-08-2025
|39,24056
|28,08444
|6,25
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:00:51 10-08-2025
|39,2268
|28,0745
|9,7
|1,7
|Menderes (İzmir)
|15:58:36 10-08-2025
|37,99639
|27,20667
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:58:35 10-08-2025
|37,9808
|27,155
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:24 10-08-2025
|39,23611
|28,08361
|8,42
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:29:33 10-08-2025
|39,22306
|28,99056
|9,99
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|14:29:32 10-08-2025
|39,1855
|29,0833
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:19 10-08-2025
|39,23861
|28,07
|8,36
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:06:18 10-08-2025
|39,2397
|28,075
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:52:46 10-08-2025
|39,24139
|28,08056
|5,15
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:52:46 10-08-2025
|39,2283
|28,0785
|7,2
|2,2
|İliç (Erzincan)
|13:37:57 10-08-2025
|39,54667
|38,50111
|9,91
|1,8
|CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)
|13:37:55 10-08-2025
|39,5272
|38,5107
|5
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:03:22 10-08-2025
|36,9495
|27,7665
|6,7
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla)
|13:03:21 10-08-2025
|36,96389
|27,76222
|7,07
|1,7
|Emet (Kütahya)
|12:53:35 10-08-2025
|39,32333
|29,33222
|7
|1,4
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|12:53:34 10-08-2025
|39,305
|29,3075
|0
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|12:44:51 10-08-2025
|39,50889
|26,18806
|13,2
|2,5
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:44:51 10-08-2025
|39,4927
|26,128
|6,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:05 10-08-2025
|39,24083
|28,05
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:41:05 10-08-2025
|39,236
|28,0725
|8,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:27:32 10-08-2025
|39,21694
|28,07306
|7
|2,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:27:31 10-08-2025
|39,2257
|28,0773
|8,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:56 10-08-2025
|39,21889
|28,06222
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:30:56 10-08-2025
|39,2257
|28,0878
|7,7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:38 10-08-2025
|39,2292
|28,0437
|5,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:37 10-08-2025
|39,23083
|28,07167
|6,7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|10:06:30 10-08-2025
|37,09056
|28,59
|7,21
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:06:30 10-08-2025
|37,0675
|28,5648
|17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:50:53 10-08-2025
|39,23611
|28,07167
|6,51
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:53 10-08-2025
|39,224
|28,0557
|7,7
|2,5
|Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay)
|09:38:29 10-08-2025
|36,20111
|35,80917
|14,7
|2,3
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|09:38:29 10-08-2025
|36,1715
|35,7808
|9,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:12:04 10-08-2025
|39,04056
|29,00278
|11,52
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:11:31 10-08-2025
|39,09528
|29,02222
|11,77
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:11:29 10-08-2025
|39,2287
|29,0265
|12,7
|1,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|08:31:56 10-08-2025
|39,95917
|39,55972
|6,96
|1,1
|İvrindi (Balıkesir)
|08:21:58 10-08-2025
|39,625
|27,50306
|7,01
|2,2
|KOCAELI-IVRINDI (BALIKESIR)
|08:21:58 10-08-2025
|39,6273
|27,5023
|6,5
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:03 10-08-2025
|39,2275
|28,0535
|6,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:02 10-08-2025
|39,24444
|28,09222
|7,02
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|07:49:05 10-08-2025
|38,10306
|38,47167
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:01 10-08-2025
|39,22139
|28,07889
|6,97
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:01 10-08-2025
|39,224
|28,072
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:02 10-08-2025
|39,23333
|28,08444
|6,38
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:02 10-08-2025
|39,2262
|28,0572
|7,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:30:52 10-08-2025
|39,24056
|28,05806
|6,97
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:30:52 10-08-2025
|39,2307
|28,1218
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:11 10-08-2025
|39,23417
|28,08333
|7,37
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:11 10-08-2025
|39,2305
|28,0822
|10,9
|1,8
|Merkez (Kars)
|06:05:41 10-08-2025
|40,79972
|42,86361
|6,99
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:33 10-08-2025
|39,2303
|28,1182
|12,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:29 10-08-2025
|39,24306
|28,06889
|7
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:29 10-08-2025
|39,2347
|28,0682
|10,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:56:09 10-08-2025
|39,25
|28,07972
|6,1
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:56:09 10-08-2025
|39,224
|28,0532
|7,8
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:52:10 10-08-2025
|38,25944
|37,79694
|6,84
|1,2
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|05:52:08 10-08-2025
|38,235
|37,7172
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|05:52:07 10-08-2025
|37,06722
|28,38056
|7,02
|1,9
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|05:52:07 10-08-2025
|37,0507
|28,3348
|3,2
|1,9
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|05:51:39 10-08-2025
|37,0612
|28,3398
|4,2
|2
|Ula (Muğla)
|05:51:38 10-08-2025
|37,08778
|28,35667
|7
|1,6
|Şavşat (Artvin)
|05:36:22 10-08-2025
|41,21917
|42,27583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:24 10-08-2025
|39,22833
|28,08389
|6,87
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:24 10-08-2025
|39,218
|28,0653
|8,6
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:30 10-08-2025
|39,2068
|28,0233
|5,3
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:44 10-08-2025
|39,2273
|28,0722
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:43 10-08-2025
|39,23583
|28,09083
|6,95
|2
|MEYDANDERE-(SIIRT)
|05:14:20 10-08-2025
|37,9298
|42,1018
|8,5
|1,7
|Merkez (Siirt)
|05:14:19 10-08-2025
|37,91028
|42,09139
|5,42
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:05:48 10-08-2025
|38,27306
|38,17889
|7,03
|1,6
|DURULDU-(MALATYA)
|05:05:48 10-08-2025
|38,3282
|38,1758
|5,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Menderes (İzmir)
|05:03:16 10-08-2025
|37,97222
|27,12528
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:58 10-08-2025
|39,23778
|28,0875
|8,74
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:57 10-08-2025
|39,2252
|28,0743
|8,7
|2,2
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|04:59:26 10-08-2025
|37,0637
|28,3305
|5,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:37 10-08-2025
|39,23889
|28,05917
|6,95
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:37 10-08-2025
|39,2253
|28,0657
|14,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:23 10-08-2025
|39,23361
|28,09194
|8,98
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:22 10-08-2025
|39,2173
|28,0553
|7,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:52 10-08-2025
|39,18583
|28,07278
|6,62
|2,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:52 10-08-2025
|39,2387
|28,101
|7,2
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:54 10-08-2025
|39,2375
|28,0652
|11,2
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:53 10-08-2025
|39,23472
|28,05806
|6,97
|3,6
|Tatvan (Bitlis)
|04:38:55 10-08-2025
|38,26306
|42,55222
|6,9
|1,7
|YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS)
|04:38:55 10-08-2025
|38,232
|42,5248
|5,4
|1,7
|YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS)
|04:37:48 10-08-2025
|38,2753
|42,5467
|8
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|04:13:20 10-08-2025
|38,42694
|27,68611
|7,11
|1,1
|Silopi (Şırnak)
|03:24:25 10-08-2025
|37,28889
|42,52222
|6,99
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:15:14 10-08-2025
|39,24722
|29,00528
|9,27
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:14 10-08-2025
|39,2307
|29,0102
|12,6
|2,2
|Ege Denizi - [33.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:32:27 10-08-2025
|36,74222
|27,04139
|4,98
|1,8
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|02:32:26 10-08-2025
|36,7155
|26,955
|4,8
|2
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|02:25:11 10-08-2025
|37,0485
|28,3485
|4
|0,8
|Ege Denizi
|02:22:13 10-08-2025
|39,69083
|24,59333
|17,73
|2,3
|YUNANISTAN
|02:22:08 10-08-2025
|39,7307
|24,1473
|13,7
|2,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:01:24 10-08-2025
|37,23556
|36,90583
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:52:43 10-08-2025
|37,07083
|28,355
|8,77
|2,1
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01:52:43 10-08-2025
|37,0602
|28,3423
|6,1
|2,3
|Hekimhan (Malatya)
|01:42:39 10-08-2025
|38,65889
|38,055
|6,98
|1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars)
|01:31:49 10-08-2025
|41,40694
|44,11583
|6,72
|1,9
|GURCISTAN
|01:31:49 10-08-2025
|41,3403
|44,1153
|7,5
|2,1
|Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla)
|00:55:54 10-08-2025
|36,71
|27,06778
|6,16
|1,5
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|00:55:52 10-08-2025
|36,6252
|26,9798
|6,1
|1,6
|Merkez (Çorum)
|00:47:21 10-08-2025
|40,53639
|34,74028
|13,14
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:43:59 10-08-2025
|39,88167
|39,63472
|13,05
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|00:37:30 10-08-2025
|39,25222
|29,38806
|9,33
|1,1
|Selçuk (İzmir)
|00:31:16 10-08-2025
|37,90056
|27,43944
|4,12
|1,5
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|00:31:16 10-08-2025
|37,895
|27,4223
|7,5
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:47 11-08-2025
|39,25694
|28,04389
|6,01
|3,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:46 11-08-2025
|39,2317
|28,045
|8,2
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:19 11-08-2025
|39,27639
|28,11639
|6,29
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:26 10-08-2025
|39,1802
|28,1147
|5,1
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:06 10-08-2025
|39,1778
|28,115
|5,6
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:49 10-08-2025
|39,1862
|28,1262
|5,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:06 10-08-2025
|39,20972
|28,07611
|11,62
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:43 10-08-2025
|39,16917
|28,11472
|9,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:52 10-08-2025
|39,22139
|28,11056
|9,04
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:47:29 10-08-2025
|39,16722
|28,15111
|20,31
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:45 10-08-2025
|39,184
|28,0982
|8,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:46:45 10-08-2025
|39,22444
|28,08611
|7
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:10 10-08-2025
|39,2213
|28,0585
|8,3
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:10 10-08-2025
|39,25361
|28,0575
|7
|3,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:32 10-08-2025
|39,2152
|28,0528
|6,9
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:32 10-08-2025
|39,22361
|28,09056
|6,79
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:37 10-08-2025
|39,2045
|28,1602
|10,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:31:37 10-08-2025
|39,22444
|28,1725
|7
|3,3
|Akhisar (Manisa)
|23:30:28 10-08-2025
|38,88
|27,89167
|7,82
|3,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:26:30 10-08-2025
|39,2055
|28,0523
|8,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:58 10-08-2025
|39,14917
|28,15528
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:21:26 10-08-2025
|39,196
|28,071
|7,6
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:21:26 10-08-2025
|39,22
|28,06972
|7
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:16 10-08-2025
|39,23056
|28,07444
|6,37
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:18:14 10-08-2025
|39,2328
|28,0708
|9,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:16:37 10-08-2025
|39,14556
|28,15361
|11,83
|3,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:16:35 10-08-2025
|39,1378
|28,1265
|5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:47 10-08-2025
|39,22889
|28,15417
|13,91
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:06:16 10-08-2025
|39,1973
|28,0635
|16,9
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:41 10-08-2025
|39,16972
|28,14778
|5,61
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:05:39 10-08-2025
|39,1673
|28,1503
|3,1
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:56 10-08-2025
|39,21722
|28,18611
|5,95
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:55 10-08-2025
|39,201
|28,1713
|9,3
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:18 10-08-2025
|39,24722
|28,13639
|11,95
|2,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|23:02:17 10-08-2025
|39,1807
|27,9975
|5
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:00:53 10-08-2025
|39,2117
|28,0932
|9,6
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:00:52 10-08-2025
|39,22611
|28,09194
|7
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:54 10-08-2025
|39,2003
|28,1268
|11,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:54 10-08-2025
|39,18139
|28,18528
|7,08
|2,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:41 10-08-2025
|39,0965
|28,1678
|16,7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:41 10-08-2025
|39,13222
|28,20306
|15,57
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:48 10-08-2025
|39,16611
|28,17056
|7,02
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:47 10-08-2025
|39,1418
|28,1615
|23,3
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:22 10-08-2025
|39,1858
|28,1352
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:22 10-08-2025
|39,2175
|28,13611
|7
|2,8
|Akhisar (Manisa)
|22:41:57 10-08-2025
|39,13889
|28,05778
|7,05
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:55 10-08-2025
|39,1937
|28,0742
|14,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:41:13 10-08-2025
|39,19583
|28,11361
|6,52
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:11 10-08-2025
|39,2008
|28,1583
|17,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:40:18 10-08-2025
|39,19417
|28,21056
|7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:37:46 10-08-2025
|39,26083
|28,11417
|8,96
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:06 10-08-2025
|39,22222
|28,09361
|7
|2,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:34:05 10-08-2025
|39,1988
|28,1
|14,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:33:27 10-08-2025
|39,17111
|28,18833
|8,08
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:33:25 10-08-2025
|39,1237
|28,1192
|21
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:18 10-08-2025
|39,205
|28,24278
|19,8
|2,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:56 10-08-2025
|39,2505
|28,0378
|6,5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:28:03 10-08-2025
|39,17167
|28,1825
|7
|2,4
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:27:49 10-08-2025
|39,2693
|27,978
|12,7
|2,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:26:01 10-08-2025
|39,114
|28,1952
|3,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:59 10-08-2025
|39,13472
|28,14389
|7,09
|2,3
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|22:24:09 10-08-2025
|39,1347
|27,9882
|3,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:09 10-08-2025
|39,18389
|28,08333
|7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:44 10-08-2025
|39,1847
|28,1245
|9,6
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:44 10-08-2025
|39,20306
|28,13333
|7,01
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:49 10-08-2025
|39,248
|28,0478
|12,5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:49 10-08-2025
|39,2575
|28,05528
|7
|3,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:50 10-08-2025
|39,1953
|28,12
|10
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:50 10-08-2025
|39,195
|28,14278
|7,47
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:38 10-08-2025
|39,16194
|28,17778
|16,17
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:35 10-08-2025
|39,1675
|28,1458
|11,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:38 10-08-2025
|39,23528
|28,08194
|11,38
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:08 10-08-2025
|39,2125
|28,0528
|8,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:08 10-08-2025
|39,2025
|28,07611
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:50 10-08-2025
|39,18944
|28,1525
|7
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:43 10-08-2025
|39,184
|28,1585
|10,5
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:59:43 10-08-2025
|39,19417
|28,17611
|7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:46 10-08-2025
|39,2175
|28,17528
|7
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:45 10-08-2025
|39,2172
|28,1348
|13
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:46 10-08-2025
|39,18028
|28,18222
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:45 10-08-2025
|39,1755
|28,1598
|7,7
|2,9
|YAKAKOY-GORDES (MANISA)
|21:48:25 10-08-2025
|38,8667
|28,1593
|12,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:21 10-08-2025
|39,16361
|28,16833
|7
|2,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|21:47:34 10-08-2025
|38,9533
|28,0522
|5
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:46:48 10-08-2025
|39,2792
|28,0167
|9,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:47 10-08-2025
|39,27333
|28,035
|7
|3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:38 10-08-2025
|39,1935
|28,0963
|9,2
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:38 10-08-2025
|39,21972
|28,0725
|7
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:41:17 10-08-2025
|39,188
|28,162
|10,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:41:17 10-08-2025
|39,17833
|28,16667
|6,21
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:14 10-08-2025
|39,1772
|28,1705
|11,7
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:14 10-08-2025
|39,19611
|28,17056
|7
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:43 10-08-2025
|39,1753
|28,1557
|5,7
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:43 10-08-2025
|39,20917
|28,18889
|7,63
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:34:54 10-08-2025
|39,1883
|28,1602
|5,4
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:34:54 10-08-2025
|39,19694
|28,16861
|6,32
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:45 10-08-2025
|39,21556
|28,18222
|7
|4,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:44 10-08-2025
|39,1992
|28,1707
|12,4
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:29:18 10-08-2025
|39,185
|28,12583
|16,01
|3,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:29:16 10-08-2025
|39,1948
|28,1423
|7,6
|3,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:52 10-08-2025
|39,1887
|28,1637
|9,3
|4,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:52 10-08-2025
|39,18083
|28,16139
|13,43
|4,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:54 10-08-2025
|39,20361
|28,11611
|7
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:59 10-08-2025
|39,2097
|28,0878
|7,6
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:59 10-08-2025
|39,22194
|28,045
|14,98
|3,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:40 10-08-2025
|39,1892
|28,1557
|10
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:40 10-08-2025
|39,20667
|28,17417
|7
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:03 10-08-2025
|39,1803
|28,1265
|11,7
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:03 10-08-2025
|39,20333
|28,17694
|7,02
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:57 10-08-2025
|39,2297
|28,1152
|14,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:57 10-08-2025
|39,24111
|28,11306
|7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:05 10-08-2025
|39,25222
|28,06833
|12,33
|3,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:05 10-08-2025
|39,235
|28,0532
|13,1
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:07 10-08-2025
|39,2575
|28,04806
|8,49
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:33 10-08-2025
|39,205
|28,12667
|7
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:33 10-08-2025
|39,207
|28,085
|14,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:19 10-08-2025
|39,23333
|28,11222
|7
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:07:18 10-08-2025
|39,196
|28,0997
|11
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:33 10-08-2025
|39,20806
|28,15139
|7,83
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:53 10-08-2025
|39,1912
|28,137
|7,5
|2,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:39 10-08-2025
|39,2487
|28,2068
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:01:15 10-08-2025
|39,18778
|28,19417
|5,8
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:01:15 10-08-2025
|39,1955
|28,1502
|9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:59:48 10-08-2025
|39,19306
|28,17333
|6,99
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:59:47 10-08-2025
|39,19
|28,1637
|5
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:54 10-08-2025
|39,1712
|28,1493
|5,4
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:53 10-08-2025
|39,20111
|28,17861
|7,72
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:13 10-08-2025
|39,19167
|28,15639
|7
|3,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:13 10-08-2025
|39,1942
|28,1523
|10,9
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:55:44 10-08-2025
|39,20278
|28,17333
|7
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:55:44 10-08-2025
|39,1853
|28,1865
|8,6
|3,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:54:42 10-08-2025
|39,1995
|28,0537
|11,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:45 10-08-2025
|39,17306
|28,18361
|12,91
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:43 10-08-2025
|39,1825
|28,1587
|24,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:05 10-08-2025
|39,17917
|28,08639
|15,67
|3,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:02 10-08-2025
|39,2177
|28,0742
|10,4
|3,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:49:14 10-08-2025
|39,1985
|28,0827
|9,8
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:49:13 10-08-2025
|39,22528
|28,10444
|7,01
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:35 10-08-2025
|39,24833
|28,07722
|12,07
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:45:35 10-08-2025
|39,2238
|28,052
|8,9
|3,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:44:26 10-08-2025
|38,0728
|37,4198
|5
|2,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|20:44:06 10-08-2025
|39,1423
|28,0443
|23,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:44:05 10-08-2025
|39,19222
|28,10556
|7,01
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:49 10-08-2025
|39,1468
|28,1462
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:48 10-08-2025
|39,18972
|28,15944
|13,95
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:20 10-08-2025
|39,22083
|28,12222
|8,86
|2,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:18 10-08-2025
|39,212
|28,005
|4,7
|4
|SALUR-GORDES (MANISA)
|20:38:00 10-08-2025
|39,0307
|28,326
|19,1
|2,8
|HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:37:54 10-08-2025
|39,31
|28,3712
|5,3
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:01 10-08-2025
|39,22861
|28,21528
|6,98
|2,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:35:59 10-08-2025
|39,2237
|28,1853
|29,2
|2,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|20:35:36 10-08-2025
|39,2457
|27,9465
|23,7
|2,6
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:24 10-08-2025
|39,3325
|28,1285
|29,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:03 10-08-2025
|39,20889
|28,10611
|7
|3,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:03 10-08-2025
|39,1873
|28,0895
|9,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:07 10-08-2025
|39,19889
|28,15472
|11,63
|4,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:06 10-08-2025
|39,2065
|28,1652
|12,2
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:46 10-08-2025
|39,1725
|28,16278
|8,71
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:28:43 10-08-2025
|39,2382
|28,0475
|16,7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:16 10-08-2025
|39,149
|28,1012
|4,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:14 10-08-2025
|39,19972
|28,21722
|6,98
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:25:41 10-08-2025
|39,20444
|28,16222
|14,01
|3,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:25:41 10-08-2025
|39,1867
|28,1478
|5,4
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:21:26 10-08-2025
|39,29361
|28,07083
|7
|2,7
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|20:21:25 10-08-2025
|39,1148
|28,0557
|23,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:58 10-08-2025
|39,28361
|28,07389
|7
|3,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:19:58 10-08-2025
|39,2473
|28,1068
|9,6
|2,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:26 10-08-2025
|39,1963
|28,1048
|15,7
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:42 10-08-2025
|39,2278
|28,1138
|11,2
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:13:57 10-08-2025
|39,2018
|28,1253
|8,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:56 10-08-2025
|39,21778
|28,15389
|14,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:56 10-08-2025
|39,19194
|28,17528
|6,94
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:55 10-08-2025
|39,204
|28,1723
|7,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:09:46 10-08-2025
|39,20278
|28,135
|16,63
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:09:42 10-08-2025
|39,1997
|28,1873
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:08:48 10-08-2025
|39,22361
|28,10889
|7,01
|3,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:48 10-08-2025
|39,1775
|28,0793
|5,2
|3,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:12 10-08-2025
|39,193
|28,2567
|9,9
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:29 10-08-2025
|39,24028
|28,09417
|16,07
|4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:06:26 10-08-2025
|39,2317
|28,1223
|7,2
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:04:14 10-08-2025
|39,21056
|28,1575
|7
|4,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:14 10-08-2025
|39,1922
|28,136
|9,5
|4,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:03:16 10-08-2025
|39,23778
|28,0875
|7,56
|3,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:03:03 10-08-2025
|39,2453
|28,1148
|6,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:21 10-08-2025
|39,21667
|28,15056
|6,78
|4,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:20 10-08-2025
|39,1823
|28,1077
|11,3
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:41 10-08-2025
|39,12611
|28,20667
|22,47
|3,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:40 10-08-2025
|39,1773
|28,152
|2
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:47 10-08-2025
|39,24611
|28,06972
|11
|6,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.10 19:53:46)
|19:53:46 10-08-2025
|39,2403
|28,0587
|7,7
|6,1
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:00:41 10-08-2025
|37,9092
|37,8812
|8
|2,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:49:41 10-08-2025
|38,0835
|36,624
|7,2
|1,7
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:45:25 10-08-2025
|38,0435
|36,548
|10,6
|1,8
|Antakya (Hatay)
|18:35:57 10-08-2025
|36,33139
|36,20722
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|18:29:12 10-08-2025
|40,1267
|24,5588
|5,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|18:06:43 10-08-2025
|39,16056
|28,07
|7,06
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:41 10-08-2025
|39,2047
|28,065
|5,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:18 10-08-2025
|39,23778
|28,07111
|7
|3,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:17 10-08-2025
|39,2162
|28,0755
|13,2
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:19 10-08-2025
|39,25528
|28,06056
|9,69
|3,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:18 10-08-2025
|39,2335
|28,0663
|10,7
|3,5
|Menteşe (Muğla)
|17:43:24 10-08-2025
|37,22472
|28,15222
|6,97
|1,3
|CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
|17:43:23 10-08-2025
|37,2277
|28,1012
|5,1
|1,5
|Gölova (Sivas)
|17:35:47 10-08-2025
|40,05667
|38,58472
|6,9
|2
|ILYASKOY-GOLOVA (SIVAS)
|17:35:45 10-08-2025
|40,0462
|38,519
|7,7
|2,1
|Karlıova (Bingöl)
|17:19:08 10-08-2025
|39,40111
|40,72611
|7,06
|1,5
|KARABEY-CAT (ERZURUM)
|17:19:07 10-08-2025
|39,4192
|40,6613
|17,1
|1,6
|Kulu (Konya)
|17:12:47 10-08-2025
|39,10361
|33,05944
|8,58
|2,1
|KULU (KONYA)
|17:12:47 10-08-2025
|39,1005
|33,0445
|7,2
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:44:23 10-08-2025
|38,09111
|38,37361
|7
|2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:44:22 10-08-2025
|38,0995
|38,368
|10
|2
|Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:23:25 10-08-2025
|39,935
|25,69917
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|16:23:24 10-08-2025
|39,9538
|25,6238
|6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:00:52 10-08-2025
|39,24056
|28,08444
|6,25
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:00:51 10-08-2025
|39,2268
|28,0745
|9,7
|1,7
|Menderes (İzmir)
|15:58:36 10-08-2025
|37,99639
|27,20667
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:58:35 10-08-2025
|37,9808
|27,155
|7,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:24 10-08-2025
|39,23611
|28,08361
|8,42
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:29:33 10-08-2025
|39,22306
|28,99056
|9,99
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|14:29:32 10-08-2025
|39,1855
|29,0833
|10,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:19 10-08-2025
|39,23861
|28,07
|8,36
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:06:18 10-08-2025
|39,2397
|28,075
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:52:46 10-08-2025
|39,24139
|28,08056
|5,15
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:52:46 10-08-2025
|39,2283
|28,0785
|7,2
|2,2
|İliç (Erzincan)
|13:37:57 10-08-2025
|39,54667
|38,50111
|9,91
|1,8
|CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)
|13:37:55 10-08-2025
|39,5272
|38,5107
|5
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:03:22 10-08-2025
|36,9495
|27,7665
|6,7
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla)
|13:03:21 10-08-2025
|36,96389
|27,76222
|7,07
|1,7
|Emet (Kütahya)
|12:53:35 10-08-2025
|39,32333
|29,33222
|7
|1,4
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|12:53:34 10-08-2025
|39,305
|29,3075
|0
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|12:44:51 10-08-2025
|39,50889
|26,18806
|13,2
|2,5
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:44:51 10-08-2025
|39,4927
|26,128
|6,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:41:05 10-08-2025
|39,24083
|28,05
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:41:05 10-08-2025
|39,236
|28,0725
|8,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:27:32 10-08-2025
|39,21694
|28,07306
|7
|2,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:27:31 10-08-2025
|39,2257
|28,0773
|8,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:56 10-08-2025
|39,21889
|28,06222
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:30:56 10-08-2025
|39,2257
|28,0878
|7,7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:38 10-08-2025
|39,2292
|28,0437
|5,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:37 10-08-2025
|39,23083
|28,07167
|6,7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|10:06:30 10-08-2025
|37,09056
|28,59
|7,21
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:06:30 10-08-2025
|37,0675
|28,5648
|17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:50:53 10-08-2025
|39,23611
|28,07167
|6,51
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:53 10-08-2025
|39,224
|28,0557
|7,7
|2,5
|Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay)
|09:38:29 10-08-2025
|36,20111
|35,80917
|14,7
|2,3
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|09:38:29 10-08-2025
|36,1715
|35,7808
|9,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:12:04 10-08-2025
|39,04056
|29,00278
|11,52
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:11:31 10-08-2025
|39,09528
|29,02222
|11,77
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:11:29 10-08-2025
|39,2287
|29,0265
|12,7
|1,2
|Kelkit (Gümüşhane)
|08:31:56 10-08-2025
|39,95917
|39,55972
|6,96
|1,1
|İvrindi (Balıkesir)
|08:21:58 10-08-2025
|39,625
|27,50306
|7,01
|2,2
|KOCAELI-IVRINDI (BALIKESIR)
|08:21:58 10-08-2025
|39,6273
|27,5023
|6,5
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:03 10-08-2025
|39,2275
|28,0535
|6,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:17:02 10-08-2025
|39,24444
|28,09222
|7,02
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|07:49:05 10-08-2025
|38,10306
|38,47167
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:01 10-08-2025
|39,22139
|28,07889
|6,97
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:01 10-08-2025
|39,224
|28,072
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:02 10-08-2025
|39,23333
|28,08444
|6,38
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:02 10-08-2025
|39,2262
|28,0572
|7,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:30:52 10-08-2025
|39,24056
|28,05806
|6,97
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:30:52 10-08-2025
|39,2307
|28,1218
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:11 10-08-2025
|39,23417
|28,08333
|7,37
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:11 10-08-2025
|39,2305
|28,0822
|10,9
|1,8
|Merkez (Kars)
|06:05:41 10-08-2025
|40,79972
|42,86361
|6,99
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:33 10-08-2025
|39,2303
|28,1182
|12,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:29 10-08-2025
|39,24306
|28,06889
|7
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:29 10-08-2025
|39,2347
|28,0682
|10,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:56:09 10-08-2025
|39,25
|28,07972
|6,1
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:56:09 10-08-2025
|39,224
|28,0532
|7,8
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:52:10 10-08-2025
|38,25944
|37,79694
|6,84
|1,2
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|05:52:08 10-08-2025
|38,235
|37,7172
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|05:52:07 10-08-2025
|37,06722
|28,38056
|7,02
|1,9
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|05:52:07 10-08-2025
|37,0507
|28,3348
|3,2
|1,9
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|05:51:39 10-08-2025
|37,0612
|28,3398
|4,2
|2
|Ula (Muğla)
|05:51:38 10-08-2025
|37,08778
|28,35667
|7
|1,6
|Şavşat (Artvin)
|05:36:22 10-08-2025
|41,21917
|42,27583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:24 10-08-2025
|39,22833
|28,08389
|6,87
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:24 10-08-2025
|39,218
|28,0653
|8,6
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:30 10-08-2025
|39,2068
|28,0233
|5,3
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:44 10-08-2025
|39,2273
|28,0722
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:43 10-08-2025
|39,23583
|28,09083
|6,95
|2
|MEYDANDERE-(SIIRT)
|05:14:20 10-08-2025
|37,9298
|42,1018
|8,5
|1,7
|Merkez (Siirt)
|05:14:19 10-08-2025
|37,91028
|42,09139
|5,42
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:05:48 10-08-2025
|38,27306
|38,17889
|7,03
|1,6
|DURULDU-(MALATYA)
|05:05:48 10-08-2025
|38,3282
|38,1758
|5,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Menderes (İzmir)
|05:03:16 10-08-2025
|37,97222
|27,12528
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:58 10-08-2025
|39,23778
|28,0875
|8,74
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:57 10-08-2025
|39,2252
|28,0743
|8,7
|2,2
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|04:59:26 10-08-2025
|37,0637
|28,3305
|5,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:37 10-08-2025
|39,23889
|28,05917
|6,95
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:37 10-08-2025
|39,2253
|28,0657
|14,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:23 10-08-2025
|39,23361
|28,09194
|8,98
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:22 10-08-2025
|39,2173
|28,0553
|7,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:52 10-08-2025
|39,18583
|28,07278
|6,62
|2,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:52 10-08-2025
|39,2387
|28,101
|7,2
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:54 10-08-2025
|39,2375
|28,0652
|11,2
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:53 10-08-2025
|39,23472
|28,05806
|6,97
|3,6
|Tatvan (Bitlis)
|04:38:55 10-08-2025
|38,26306
|42,55222
|6,9
|1,7
|YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS)
|04:38:55 10-08-2025
|38,232
|42,5248
|5,4
|1,7
|YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS)
|04:37:48 10-08-2025
|38,2753
|42,5467
|8
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|04:13:20 10-08-2025
|38,42694
|27,68611
|7,11
|1,1
|Silopi (Şırnak)
|03:24:25 10-08-2025
|37,28889
|42,52222
|6,99
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:15:14 10-08-2025
|39,24722
|29,00528
|9,27
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:14 10-08-2025
|39,2307
|29,0102
|12,6
|2,2
|Ege Denizi - [33.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:32:27 10-08-2025
|36,74222
|27,04139
|4,98
|1,8
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|02:32:26 10-08-2025
|36,7155
|26,955
|4,8
|2
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|02:25:11 10-08-2025
|37,0485
|28,3485
|4
|0,8
|Ege Denizi
|02:22:13 10-08-2025
|39,69083
|24,59333
|17,73
|2,3
|YUNANISTAN
|02:22:08 10-08-2025
|39,7307
|24,1473
|13,7
|2,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:01:24 10-08-2025
|37,23556
|36,90583
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:52:43 10-08-2025
|37,07083
|28,355
|8,77
|2,1
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|01:52:43 10-08-2025
|37,0602
|28,3423
|6,1
|2,3
|Hekimhan (Malatya)
|01:42:39 10-08-2025
|38,65889
|38,055
|6,98
|1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars)
|01:31:49 10-08-2025
|41,40694
|44,11583
|6,72
|1,9
|GURCISTAN
|01:31:49 10-08-2025
|41,3403
|44,1153
|7,5
|2,1
|Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla)
|00:55:54 10-08-2025
|36,71
|27,06778
|6,16
|1,5
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|00:55:52 10-08-2025
|36,6252
|26,9798
|6,1
|1,6
|Merkez (Çorum)
|00:47:21 10-08-2025
|40,53639
|34,74028
|13,14
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:43:59 10-08-2025
|39,88167
|39,63472
|13,05
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|00:37:30 10-08-2025
|39,25222
|29,38806
|9,33
|1,1
|Selçuk (İzmir)
|00:31:16 10-08-2025
|37,90056
|27,43944
|4,12
|1,5
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|00:31:16 10-08-2025
|37,895
|27,4223
|7,5
|1,5
