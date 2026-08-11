Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ağustos 2026
11.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 11.08.2026 03:00
NTV
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11 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yunak (Konya)
|11 Ağustos 2026 02:09
|38.5135
|31.8333
|9.76
|1.00
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Ağustos 2026 02:00
|38.1702
|37.7705
|10.54
|1.10
|Yunusemre (Manisa)
|11 Ağustos 2026 01:58
|38.7650
|27.1337
|7.00
|1.20
|Merkez (Amasya)
|11 Ağustos 2026 01:44
|40.8038
|35.9515
|6.84
|1.20
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.15 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|11 Ağustos 2026 00:48
|39.4960
|44.4980
|7.72
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11 Ağustos 2026 00:40
|38.1178
|36.7165
|7.04
|0.90
|Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [113.09 km] Posof (Ardahan)
|11 Ağustos 2026 00:34
|42.5477
|43.2490
|5.01
|1.40
|Mutki (Bitlis)
|11 Ağustos 2026 00:27
|38.3358
|41.9043
|6.98
|1.50
|Marmaris (Muğla)
|11 Ağustos 2026 00:25
|36.9998
|28.3682
|6.98
|1.50
|Akdeniz - [55.64 km] Marmaris (Muğla)
|10 Ağustos 2026 23:57
|36.1312
|28.1412
|6.40
|1.40
|Hazar Gölü - [01.59 km] Sivrice (Elazığ)
|10 Ağustos 2026 23:28
|38.4645
|39.3040
|7.00
|1.10
|Karlıova (Bingöl)
|10 Ağustos 2026 23:27
|39.3853
|40.7327
|7.00
|2.00
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ağustos 2026 23:03
|37.7767
|36.1478
|7.11
|2.90
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10 Ağustos 2026 22:57
|37.4150
|36.9393
|7.35
|2.40
|Çemişgezek (Tunceli)
|10 Ağustos 2026 22:45
|38.9267
|38.9023
|7.00
|1.30
|Akdeniz - [18.56 km] Dalaman (Muğla)
|10 Ağustos 2026 22:35
|36.5450
|28.7323
|38.29
|3.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ağustos 2026 22:22
|39.1507
|28.2208
|7.00
|1.10
|Kelbecer (Azerbaycan) - [137.19 km] Aralık (Iğdır)
|10 Ağustos 2026 22:11
|40.2030
|46.1268
|5.70
|3.60
|Emet (Kütahya)
|10 Ağustos 2026 21:34
|39.3163
|29.0593
|7.00
|1.30
|Nurdağı (Gaziantep)
|10 Ağustos 2026 21:26
|37.2100
|36.8927
|7.00
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Ağustos 2026 20:29
|38.0025
|36.3802
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ağustos 2026 19:26
|39.1503
|28.2262
|5.89
|1.40
|Çemişgezek (Tunceli)
|10 Ağustos 2026 19:18
|39.1070
|38.9782
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Ağustos 2026 19:08
|38.2055
|38.0955
|7.00
|1.10
|Sulusaray (Tokat)
|10 Ağustos 2026 18:29
|40.0598
|36.0432
|11.71
|2.50
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
|11 Ağustos 2026 02:27
|39.3685
|40.6778
|4.50
|2.10
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|11 Ağustos 2026 02:03
|37.7532
|36.1185
|5.00
|2.80
|PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|11 Ağustos 2026 01:57
|37.3790
|36.9780
|1.70
|2.10
|AKCAPINAR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|11 Ağustos 2026 01:45
|38.9347
|38.9207
|18.30
|1.40
|AKDENIZ
|11 Ağustos 2026 01:35
|36.5175
|28.7408
|28.80
|3.50
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|11 Ağustos 2026 01:22
|39.0770
|28.2722
|14.00
|1.20
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|11 Ağustos 2026 00:42
|40.4260
|26.0463
|6.60
|1.40
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Ağustos 2026 00:34
|39.1223
|29.0177
|12.80
|1.50
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11 Ağustos 2026 00:26
|37.1330
|36.9632
|6.40
|1.70
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10 Ağustos 2026 23:29
|37.9938
|36.3910
|13.80
|1.30
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10 Ağustos 2026 22:26
|39.1135
|28.2838
|10.90
|1.70
|BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI)
|10 Ağustos 2026 22:18
|39.0067
|39.0848
|19.00
|1.10
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|10 Ağustos 2026 22:08
|38.2197
|38.1270
|9.90
|0.90
|YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)
|10 Ağustos 2026 21:43
|41.1027
|33.8685
|6.30
|1.80
|DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
|10 Ağustos 2026 21:29
|40.0800
|36.1022
|4.30
|2.40
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|10 Ağustos 2026 21:13
|37.0017
|28.3325
|7.80
|1.90
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|10 Ağustos 2026 21:08
|41.1157
|29.0032
|14.80
|0.70
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|10 Ağustos 2026 21:03
|40.0792
|36.0478
|5.00
|2.80
|KALEM-MILAS (MUGLA)
|10 Ağustos 2026 20:46
|37.1037
|27.9958
|4.90
|1.50
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|10 Ağustos 2026 20:33
|37.9203
|36.6148
|9.60
|1.60
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|10 Ağustos 2026 20:01
|38.2930
|38.1855
|25.90
|1.20
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|10 Ağustos 2026 19:59
|38.2438
|37.7215
|21.00
|1.60
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|10 Ağustos 2026 19:36
|37.9598
|38.1560
|7.40
|1.70
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|10 Ağustos 2026 19:21
|39.2150
|28.8773
|13.20
|2.20
|KIZILAGIL-(BOLU)
|10 Ağustos 2026 19:08
|40.8175
|31.5493
|15.20
|1.80