Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
11 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:06 11-12-2024
|39,46944
|28,16611
|7,03
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:06 11-12-2024
|39,4723
|28,1565
|8,3
|2,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|12:48:50 11-12-2024
|40,28361
|39,36778
|7
|1,1
|Aşkale (Erzurum)
|12:35:47 11-12-2024
|39,91139
|40,84306
|17,25
|2,1
|CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)
|12:35:47 11-12-2024
|39,9277
|40,8262
|9,9
|2,2
|Kozan (Adana)
|12:34:24 11-12-2024
|37,6275
|35,89611
|6,9
|2,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|12:34:24 11-12-2024
|37,6623
|35,8888
|8,5
|2,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:06:12 11-12-2024
|39,3445
|33,413
|0
|1,5
|Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla)
|11:47:19 11-12-2024
|35,62306
|26,8325
|12,39
|2,4
|AKDENIZ
|11:47:19 11-12-2024
|35,6358
|26,693
|13,6
|2,5
|Hınıs (Erzurum)
|11:30:14 11-12-2024
|39,27278
|41,73861
|7
|1,5
|Bornova (İzmir)
|10:54:34 11-12-2024
|38,43833
|27,29
|7
|1,3
|KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)
|10:54:34 11-12-2024
|38,4707
|27,3233
|12
|1,3
|Merkez (Çorum)
|10:36:15 11-12-2024
|40,45167
|34,89222
|7,01
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:53:38 11-12-2024
|39,56222
|26,14861
|6,68
|1,2
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:53:36 11-12-2024
|39,504
|26,0618
|14,1
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|09:38:29 11-12-2024
|38,29
|38,87083
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:03:47 11-12-2024
|37,31556
|37,07278
|5,99
|2,1
|OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:03:46 11-12-2024
|37,3295
|37,0893
|8,7
|1,8
|Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla)
|09:02:25 11-12-2024
|36,03444
|27,40972
|7
|2,4
|AKDENIZ
|09:02:24 11-12-2024
|36,0135
|27,2893
|17,9
|2,7
|Hekimhan (Malatya)
|08:10:09 11-12-2024
|38,99722
|37,96
|16,35
|1,8
|CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|08:10:09 11-12-2024
|39,004
|37,973
|18,3
|1,6
|Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
|07:44:18 11-12-2024
|34,82722
|27,05611
|9,1
|4,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:44:15 11-12-2024
|34,6915
|26,9725
|11,8
|4,3
|GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|07:09:38 11-12-2024
|37,0123
|36,6613
|8,2
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|07:09:37 11-12-2024
|37,03722
|36,64056
|7
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|07:02:22 11-12-2024
|37,70833
|35,42639
|7
|1,4
|KUP-ALADAG (ADANA)
|07:02:22 11-12-2024
|37,6567
|35,4072
|10,7
|1,6
|AKDENIZ
|07:00:57 11-12-2024
|35,5293
|27,2893
|5
|1,8
|Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)
|07:00:52 11-12-2024
|35,27694
|28,09222
|7
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|06:54:36 11-12-2024
|40,20222
|31,75389
|7,07
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:54:36 11-12-2024
|40,21
|31,7403
|10
|2,1
|SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN)
|06:44:37 11-12-2024
|36,892
|41,5703
|6,7
|2,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
|06:44:33 11-12-2024
|36,54389
|41,62306
|7,34
|2
|BULGARISTAN
|06:40:48 11-12-2024
|41,42
|23,875
|10,1
|2,2
|Belen (Hatay)
|06:27:44 11-12-2024
|36,36972
|36,06972
|7,01
|1,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|06:27:42 11-12-2024
|36,2875
|36,0163
|1,1
|1,5
|Merkez (Bitlis)
|06:23:28 11-12-2024
|38,28778
|42,35556
|7
|2
|ALADANA-HIZAN (BITLIS)
|06:23:27 11-12-2024
|38,3398
|42,406
|5
|1,9
|Kocasinan (Kayseri)
|06:15:54 11-12-2024
|38,91833
|35,56889
|4,67
|2
|SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
|06:15:53 11-12-2024
|38,8858
|35,63
|2,1
|2,3
|Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
|06:12:44 11-12-2024
|35,53333
|27,58222
|7
|2
|AKDENIZ
|06:12:42 11-12-2024
|35,439
|27,3673
|6,2
|2,3
|Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
|05:39:11 11-12-2024
|36,00694
|29,02139
|8,88
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|05:33:30 11-12-2024
|38,32083
|38,82028
|8,92
|1,1
|Tuşba (Van)
|05:30:12 11-12-2024
|38,65278
|43,45417
|7
|1
|Kepez (Antalya)
|05:24:45 11-12-2024
|36,98722
|30,77139
|78,92
|2,8
|CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)
|05:24:44 11-12-2024
|37,0198
|30,7438
|80,9
|3
|SURIYE
|05:07:46 11-12-2024
|36,633
|41,6885
|10,1
|3,4
|Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
|05:07:45 11-12-2024
|36,4675
|41,66944
|15,44
|3,5
|Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)
|04:18:56 11-12-2024
|35,48444
|27,49833
|11,67
|2,2
|AKDENIZ
|04:18:56 11-12-2024
|35,5823
|27,3422
|5
|2,4
|Samandağ (Hatay)
|04:09:02 11-12-2024
|36,1
|35,955
|7
|1,7
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|04:09:00 11-12-2024
|36,014
|35,9348
|6,5
|1,6
|Horasan (Erzurum)
|04:07:46 11-12-2024
|39,97139
|42,22222
|6,92
|1,4
|YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM)
|04:07:46 11-12-2024
|39,9717
|42,2307
|4,2
|1,6
|Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)
|04:00:48 11-12-2024
|35,60639
|27,25389
|8,55
|2,1
|Tuşba (Van)
|03:54:22 11-12-2024
|38,73556
|43,48833
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|03:47:42 11-12-2024
|38,37583
|38,90889
|9,84
|1,2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:29:10 11-12-2024
|38,3398
|37,423
|13
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|03:23:48 11-12-2024
|38,10639
|38,5075
|7,51
|1,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:23:47 11-12-2024
|38,1258
|38,4558
|9,5
|1,1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale)
|03:08:28 11-12-2024
|40,42139
|26,3475
|10,72
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:08:28 11-12-2024
|40,4453
|26,3463
|15,8
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|02:53:54 11-12-2024
|38,44222
|39,27222
|7
|0,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:39 11-12-2024
|38,0617
|36,5867
|7,6
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:02:40 11-12-2024
|37,93444
|37,78639
|7
|1
|Genç (Bingöl)
|01:39:13 11-12-2024
|38,505
|40,29
|6,99
|2
|SARIBUDAK-GENC (BINGOL)
|01:39:12 11-12-2024
|38,5205
|40,3383
|8,1
|2,3
|Yatağan (Muğla)
|01:34:15 11-12-2024
|37,28806
|28,2
|10,37
|1,3
|BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)
|01:34:15 11-12-2024
|37,2653
|28,1698
|4,9
|1,4
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|01:26:01 11-12-2024
|36,7275
|36,2033
|5,1
|0,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:21:55 11-12-2024
|38,10167
|38,38278
|7
|1,3
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:21:55 11-12-2024
|38,1372
|38,2832
|8,4
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:01:54 11-12-2024
|38,10639
|36,58472
|6,99
|1,8
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:01:54 11-12-2024
|38,0992
|36,6088
|3,7
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)
|00:49:03 11-12-2024
|37,97417
|27,19778
|5,42
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:49:02 11-12-2024
|37,9262
|27,1363
|8,8
|2,1
|Çubuk (Ankara)
|00:36:25 11-12-2024
|40,53806
|32,97694
|7
|1,2
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|00:36:24 11-12-2024
|40,5417
|33,0398
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:31:02 11-12-2024
|38,23472
|38,09917
|7
|1,3
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|00:19:16 11-12-2024
|34,90944
|33,09417
|53,9
|1
|Döşemealtı (Antalya)
|00:11:16 11-12-2024
|37,08361
|30,57111
|7
|1,5
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:11:15 11-12-2024
|37,0748
|30,5602
|8
|1,6
|Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır)
|00:04:23 11-12-2024
|40,2275
|44,87028
|6,99
|2,7
|ERMENISTAN
|00:04:20 11-12-2024
|40,306
|44,9768
|3,3
|2,9
|MARMARA DENIZI
|23:59:43 10-12-2024
|40,795
|27,964
|13,9
|1,9
|Karadeniz - [20.06 km] Arsin (Trabzon)
|23:44:08 10-12-2024
|41,13444
|39,97861
|7,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:39:25 10-12-2024
|37,9925
|38,20694
|7
|1,2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:35:53 10-12-2024
|38,34
|37,453
|5,4
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:25:57 10-12-2024
|37,17667
|36,70667
|7
|3,3
|BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:25:56 10-12-2024
|37,2047
|36,7123
|8,8
|3,1
|AKDENIZ
|23:10:25 10-12-2024
|36,4758
|25,4522
|1,4
|2
|Suşehri (Sivas)
|23:04:10 10-12-2024
|40,16667
|38,16194
|12,15
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|22:40:05 10-12-2024
|36,97111
|29,76861
|6,49
|2
|KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:40:04 10-12-2024
|36,9778
|29,7372
|12,3
|2,3
|Korkuteli (Antalya)
|22:38:32 10-12-2024
|36,96333
|29,73333
|6,81
|2,2
|COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
|22:38:31 10-12-2024
|36,9583
|29,7
|7,7
|2,3
|Çamardı (Niğde)
|22:18:06 10-12-2024
|37,91333
|35,15333
|7
|2
|PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
|22:18:06 10-12-2024
|37,8777
|35,1585
|4,9
|2
|CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)
|22:17:02 10-12-2024
|39,5343
|38,584
|10,5
|1,7
|İliç (Erzincan)
|22:17:01 10-12-2024
|39,55222
|38,57694
|6,99
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:11:32 10-12-2024
|38,13722
|38,53917
|7
|1
|Çavdır (Burdur)
|21:57:08 10-12-2024
|36,97
|29,71583
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:39:58 10-12-2024
|37,81306
|37,48278
|7
|1,4
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|21:39:58 10-12-2024
|37,797
|37,4815
|8,8
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin)
|21:37:31 10-12-2024
|36,36417
|34,22444
|12,26
|1,9
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|21:37:30 10-12-2024
|36,3428
|34,2513
|6,2
|2,1
|Konyaaltı (Antalya)
|21:01:15 10-12-2024
|36,88778
|30,40556
|7
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|20:49:34 10-12-2024
|38,26972
|42,34806
|7
|1,4
|YAYALAR-(BITLIS)
|20:49:33 10-12-2024
|38,3297
|42,3518
|6
|1,6
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|20:37:31 10-12-2024
|37,7602
|35,6492
|4,8
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|19:54:39 10-12-2024
|37,02
|30,22889
|7
|1,9
|AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:54:38 10-12-2024
|36,9313
|30,1992
|5,6
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|19:42:38 10-12-2024
|38,20722
|38,72167
|6,67
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|19:42:37 10-12-2024
|38,2463
|38,7032
|5,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|19:41:13 10-12-2024
|38,72694
|43,25167
|7
|2
|OZYURT-(VAN)
|19:41:11 10-12-2024
|38,7488
|43,2123
|8,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|19:35:38 10-12-2024
|38,8375
|43,50417
|7
|1,7
|ERMISLER-(VAN)
|19:35:35 10-12-2024
|38,861
|43,5123
|10,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:30:49 10-12-2024
|38,05444
|36,52167
|7
|1,1
|Araç (Kastamonu)
|19:30:32 10-12-2024
|41,09833
|33,18639
|7,02
|1,9
|KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU)
|19:30:31 10-12-2024
|41,1325
|33,1645
|2,8
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:11:28 10-12-2024
|37,81556
|36,39278
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:05 10-12-2024
|38,23639
|38,13528
|7
|1,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|18:40:03 10-12-2024
|38,2198
|38,1617
|11,3
|1,6
|Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla)
|18:27:32 10-12-2024
|35,81694
|27,07639
|24,75
|2,2
|AKDENIZ
|18:27:25 10-12-2024
|35,5027
|26,7847
|16
|2,6
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:58:04 10-12-2024
|38,0428
|36,493
|14
|1,7
|Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya)
|17:28:01 10-12-2024
|36,06694
|31,64833
|33,3
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:48 10-12-2024
|38,47222
|39,15361
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|16:58:08 10-12-2024
|39,69222
|29,47306
|10,25
|1,1
|Urla (İzmir)
|16:51:57 10-12-2024
|38,41472
|26,70333
|7,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:25:58 10-12-2024
|38,03139
|36,58472
|6,99
|3,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:25:57 10-12-2024
|38,043
|36,5683
|5
|3,1
|Merkez (Bingöl)
|16:15:14 10-12-2024
|39,04083
|40,40889
|9,41
|3,1
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:15:13 10-12-2024
|39,0358
|40,4223
|5
|3,2
|Merkez (Bingöl)
|16:11:57 10-12-2024
|39,0075
|40,42472
|7
|2,3
|KARTAL-(BINGOL)
|16:11:56 10-12-2024
|38,998
|40,4157
|6,5
|2,2
|Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla)
|15:38:39 10-12-2024
|35,67694
|26,95278
|6,01
|2,5
|Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:29:43 10-12-2024
|39,11472
|25,78833
|8,1
|3,2
|EGE DENIZI
|15:29:42 10-12-2024
|39,1147
|25,791
|5,7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|15:25:04 10-12-2024
|37,39639
|37,05528
|7,07
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:23:14 10-12-2024
|38,25333
|38,80028
|6,75
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:15:50 10-12-2024
|38,26778
|38,82528
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|14:39:34 10-12-2024
|38,15722
|38,46667
|7
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:06 11-12-2024
|39,46944
|28,16611
|7,03
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:06 11-12-2024
|39,4723
|28,1565
|8,3
|2,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|12:48:50 11-12-2024
|40,28361
|39,36778
|7
|1,1
|Aşkale (Erzurum)
|12:35:47 11-12-2024
|39,91139
|40,84306
|17,25
|2,1
|CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)
|12:35:47 11-12-2024
|39,9277
|40,8262
|9,9
|2,2
|Kozan (Adana)
|12:34:24 11-12-2024
|37,6275
|35,89611
|6,9
|2,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|12:34:24 11-12-2024
|37,6623
|35,8888
|8,5
|2,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:06:12 11-12-2024
|39,3445
|33,413
|0
|1,5
|Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla)
|11:47:19 11-12-2024
|35,62306
|26,8325
|12,39
|2,4
|AKDENIZ
|11:47:19 11-12-2024
|35,6358
|26,693
|13,6
|2,5
|Hınıs (Erzurum)
|11:30:14 11-12-2024
|39,27278
|41,73861
|7
|1,5
|Bornova (İzmir)
|10:54:34 11-12-2024
|38,43833
|27,29
|7
|1,3
|KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)
|10:54:34 11-12-2024
|38,4707
|27,3233
|12
|1,3
|Merkez (Çorum)
|10:36:15 11-12-2024
|40,45167
|34,89222
|7,01
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:53:38 11-12-2024
|39,56222
|26,14861
|6,68
|1,2
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|09:53:36 11-12-2024
|39,504
|26,0618
|14,1
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|09:38:29 11-12-2024
|38,29
|38,87083
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:03:47 11-12-2024
|37,31556
|37,07278
|5,99
|2,1
|OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:03:46 11-12-2024
|37,3295
|37,0893
|8,7
|1,8
|Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla)
|09:02:25 11-12-2024
|36,03444
|27,40972
|7
|2,4
|AKDENIZ
|09:02:24 11-12-2024
|36,0135
|27,2893
|17,9
|2,7
|Hekimhan (Malatya)
|08:10:09 11-12-2024
|38,99722
|37,96
|16,35
|1,8
|CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|08:10:09 11-12-2024
|39,004
|37,973
|18,3
|1,6
|Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
|07:44:18 11-12-2024
|34,82722
|27,05611
|9,1
|4,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:44:15 11-12-2024
|34,6915
|26,9725
|11,8
|4,3
|GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|07:09:38 11-12-2024
|37,0123
|36,6613
|8,2
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|07:09:37 11-12-2024
|37,03722
|36,64056
|7
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|07:02:22 11-12-2024
|37,70833
|35,42639
|7
|1,4
|KUP-ALADAG (ADANA)
|07:02:22 11-12-2024
|37,6567
|35,4072
|10,7
|1,6
|AKDENIZ
|07:00:57 11-12-2024
|35,5293
|27,2893
|5
|1,8
|Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)
|07:00:52 11-12-2024
|35,27694
|28,09222
|7
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|06:54:36 11-12-2024
|40,20222
|31,75389
|7,07
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:54:36 11-12-2024
|40,21
|31,7403
|10
|2,1
|SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN)
|06:44:37 11-12-2024
|36,892
|41,5703
|6,7
|2,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
|06:44:33 11-12-2024
|36,54389
|41,62306
|7,34
|2
|BULGARISTAN
|06:40:48 11-12-2024
|41,42
|23,875
|10,1
|2,2
|Belen (Hatay)
|06:27:44 11-12-2024
|36,36972
|36,06972
|7,01
|1,8
|YAYLACIK-(HATAY)
|06:27:42 11-12-2024
|36,2875
|36,0163
|1,1
|1,5
|Merkez (Bitlis)
|06:23:28 11-12-2024
|38,28778
|42,35556
|7
|2
|ALADANA-HIZAN (BITLIS)
|06:23:27 11-12-2024
|38,3398
|42,406
|5
|1,9
|Kocasinan (Kayseri)
|06:15:54 11-12-2024
|38,91833
|35,56889
|4,67
|2
|SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
|06:15:53 11-12-2024
|38,8858
|35,63
|2,1
|2,3
|Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
|06:12:44 11-12-2024
|35,53333
|27,58222
|7
|2
|AKDENIZ
|06:12:42 11-12-2024
|35,439
|27,3673
|6,2
|2,3
|Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
|05:39:11 11-12-2024
|36,00694
|29,02139
|8,88
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|05:33:30 11-12-2024
|38,32083
|38,82028
|8,92
|1,1
|Tuşba (Van)
|05:30:12 11-12-2024
|38,65278
|43,45417
|7
|1
|Kepez (Antalya)
|05:24:45 11-12-2024
|36,98722
|30,77139
|78,92
|2,8
|CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)
|05:24:44 11-12-2024
|37,0198
|30,7438
|80,9
|3
|SURIYE
|05:07:46 11-12-2024
|36,633
|41,6885
|10,1
|3,4
|Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
|05:07:45 11-12-2024
|36,4675
|41,66944
|15,44
|3,5
|Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)
|04:18:56 11-12-2024
|35,48444
|27,49833
|11,67
|2,2
|AKDENIZ
|04:18:56 11-12-2024
|35,5823
|27,3422
|5
|2,4
|Samandağ (Hatay)
|04:09:02 11-12-2024
|36,1
|35,955
|7
|1,7
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|04:09:00 11-12-2024
|36,014
|35,9348
|6,5
|1,6
|Horasan (Erzurum)
|04:07:46 11-12-2024
|39,97139
|42,22222
|6,92
|1,4
|YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM)
|04:07:46 11-12-2024
|39,9717
|42,2307
|4,2
|1,6
|Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)
|04:00:48 11-12-2024
|35,60639
|27,25389
|8,55
|2,1
|Tuşba (Van)
|03:54:22 11-12-2024
|38,73556
|43,48833
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|03:47:42 11-12-2024
|38,37583
|38,90889
|9,84
|1,2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:29:10 11-12-2024
|38,3398
|37,423
|13
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|03:23:48 11-12-2024
|38,10639
|38,5075
|7,51
|1,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:23:47 11-12-2024
|38,1258
|38,4558
|9,5
|1,1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale)
|03:08:28 11-12-2024
|40,42139
|26,3475
|10,72
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:08:28 11-12-2024
|40,4453
|26,3463
|15,8
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|02:53:54 11-12-2024
|38,44222
|39,27222
|7
|0,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:39 11-12-2024
|38,0617
|36,5867
|7,6
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:02:40 11-12-2024
|37,93444
|37,78639
|7
|1
|Genç (Bingöl)
|01:39:13 11-12-2024
|38,505
|40,29
|6,99
|2
|SARIBUDAK-GENC (BINGOL)
|01:39:12 11-12-2024
|38,5205
|40,3383
|8,1
|2,3
|Yatağan (Muğla)
|01:34:15 11-12-2024
|37,28806
|28,2
|10,37
|1,3
|BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)
|01:34:15 11-12-2024
|37,2653
|28,1698
|4,9
|1,4
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|01:26:01 11-12-2024
|36,7275
|36,2033
|5,1
|0,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:21:55 11-12-2024
|38,10167
|38,38278
|7
|1,3
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:21:55 11-12-2024
|38,1372
|38,2832
|8,4
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:01:54 11-12-2024
|38,10639
|36,58472
|6,99
|1,8
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:01:54 11-12-2024
|38,0992
|36,6088
|3,7
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)
|00:49:03 11-12-2024
|37,97417
|27,19778
|5,42
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:49:02 11-12-2024
|37,9262
|27,1363
|8,8
|2,1
|Çubuk (Ankara)
|00:36:25 11-12-2024
|40,53806
|32,97694
|7
|1,2
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|00:36:24 11-12-2024
|40,5417
|33,0398
|5
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:31:02 11-12-2024
|38,23472
|38,09917
|7
|1,3
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|00:19:16 11-12-2024
|34,90944
|33,09417
|53,9
|1
|Döşemealtı (Antalya)
|00:11:16 11-12-2024
|37,08361
|30,57111
|7
|1,5
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:11:15 11-12-2024
|37,0748
|30,5602
|8
|1,6
|Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır)
|00:04:23 11-12-2024
|40,2275
|44,87028
|6,99
|2,7
|ERMENISTAN
|00:04:20 11-12-2024
|40,306
|44,9768
|3,3
|2,9
|MARMARA DENIZI
|23:59:43 10-12-2024
|40,795
|27,964
|13,9
|1,9
|Karadeniz - [20.06 km] Arsin (Trabzon)
|23:44:08 10-12-2024
|41,13444
|39,97861
|7,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:39:25 10-12-2024
|37,9925
|38,20694
|7
|1,2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:35:53 10-12-2024
|38,34
|37,453
|5,4
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:25:57 10-12-2024
|37,17667
|36,70667
|7
|3,3
|BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:25:56 10-12-2024
|37,2047
|36,7123
|8,8
|3,1
|AKDENIZ
|23:10:25 10-12-2024
|36,4758
|25,4522
|1,4
|2
|Suşehri (Sivas)
|23:04:10 10-12-2024
|40,16667
|38,16194
|12,15
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|22:40:05 10-12-2024
|36,97111
|29,76861
|6,49
|2
|KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:40:04 10-12-2024
|36,9778
|29,7372
|12,3
|2,3
|Korkuteli (Antalya)
|22:38:32 10-12-2024
|36,96333
|29,73333
|6,81
|2,2
|COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
|22:38:31 10-12-2024
|36,9583
|29,7
|7,7
|2,3
|Çamardı (Niğde)
|22:18:06 10-12-2024
|37,91333
|35,15333
|7
|2
|PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
|22:18:06 10-12-2024
|37,8777
|35,1585
|4,9
|2
|CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)
|22:17:02 10-12-2024
|39,5343
|38,584
|10,5
|1,7
|İliç (Erzincan)
|22:17:01 10-12-2024
|39,55222
|38,57694
|6,99
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|22:11:32 10-12-2024
|38,13722
|38,53917
|7
|1
|Çavdır (Burdur)
|21:57:08 10-12-2024
|36,97
|29,71583
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:39:58 10-12-2024
|37,81306
|37,48278
|7
|1,4
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|21:39:58 10-12-2024
|37,797
|37,4815
|8,8
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin)
|21:37:31 10-12-2024
|36,36417
|34,22444
|12,26
|1,9
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|21:37:30 10-12-2024
|36,3428
|34,2513
|6,2
|2,1
|Konyaaltı (Antalya)
|21:01:15 10-12-2024
|36,88778
|30,40556
|7
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|20:49:34 10-12-2024
|38,26972
|42,34806
|7
|1,4
|YAYALAR-(BITLIS)
|20:49:33 10-12-2024
|38,3297
|42,3518
|6
|1,6
|YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)
|20:37:31 10-12-2024
|37,7602
|35,6492
|4,8
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|19:54:39 10-12-2024
|37,02
|30,22889
|7
|1,9
|AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:54:38 10-12-2024
|36,9313
|30,1992
|5,6
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|19:42:38 10-12-2024
|38,20722
|38,72167
|6,67
|1,6
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|19:42:37 10-12-2024
|38,2463
|38,7032
|5,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|19:41:13 10-12-2024
|38,72694
|43,25167
|7
|2
|OZYURT-(VAN)
|19:41:11 10-12-2024
|38,7488
|43,2123
|8,6
|2,2
|Tuşba (Van)
|19:35:38 10-12-2024
|38,8375
|43,50417
|7
|1,7
|ERMISLER-(VAN)
|19:35:35 10-12-2024
|38,861
|43,5123
|10,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:30:49 10-12-2024
|38,05444
|36,52167
|7
|1,1
|Araç (Kastamonu)
|19:30:32 10-12-2024
|41,09833
|33,18639
|7,02
|1,9
|KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU)
|19:30:31 10-12-2024
|41,1325
|33,1645
|2,8
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:11:28 10-12-2024
|37,81556
|36,39278
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:40:05 10-12-2024
|38,23639
|38,13528
|7
|1,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|18:40:03 10-12-2024
|38,2198
|38,1617
|11,3
|1,6
|Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla)
|18:27:32 10-12-2024
|35,81694
|27,07639
|24,75
|2,2
|AKDENIZ
|18:27:25 10-12-2024
|35,5027
|26,7847
|16
|2,6
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:58:04 10-12-2024
|38,0428
|36,493
|14
|1,7
|Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya)
|17:28:01 10-12-2024
|36,06694
|31,64833
|33,3
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|17:12:48 10-12-2024
|38,47222
|39,15361
|7
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|16:58:08 10-12-2024
|39,69222
|29,47306
|10,25
|1,1
|Urla (İzmir)
|16:51:57 10-12-2024
|38,41472
|26,70333
|7,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:25:58 10-12-2024
|38,03139
|36,58472
|6,99
|3,2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:25:57 10-12-2024
|38,043
|36,5683
|5
|3,1
|Merkez (Bingöl)
|16:15:14 10-12-2024
|39,04083
|40,40889
|9,41
|3,1
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|16:15:13 10-12-2024
|39,0358
|40,4223
|5
|3,2
|Merkez (Bingöl)
|16:11:57 10-12-2024
|39,0075
|40,42472
|7
|2,3
|KARTAL-(BINGOL)
|16:11:56 10-12-2024
|38,998
|40,4157
|6,5
|2,2
|Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla)
|15:38:39 10-12-2024
|35,67694
|26,95278
|6,01
|2,5
|Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:29:43 10-12-2024
|39,11472
|25,78833
|8,1
|3,2
|EGE DENIZI
|15:29:42 10-12-2024
|39,1147
|25,791
|5,7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|15:25:04 10-12-2024
|37,39639
|37,05528
|7,07
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:23:14 10-12-2024
|38,25333
|38,80028
|6,75
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|15:15:50 10-12-2024
|38,26778
|38,82528
|6,92
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|14:39:34 10-12-2024
|38,15722
|38,46667
|7
|1,1
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