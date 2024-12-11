Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Aralık 2024

11 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:06 11-12-2024 39,46944 28,16611 7,03 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:06 11-12-2024 39,4723 28,1565 8,3 2,1
Kelkit (Gümüşhane) 12:48:50 11-12-2024 40,28361 39,36778 7 1,1
Aşkale (Erzurum) 12:35:47 11-12-2024 39,91139 40,84306 17,25 2,1
CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) 12:35:47 11-12-2024 39,9277 40,8262 9,9 2,2
Kozan (Adana) 12:34:24 11-12-2024 37,6275 35,89611 6,9 2,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 12:34:24 11-12-2024 37,6623 35,8888 8,5 2,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:06:12 11-12-2024 39,3445 33,413 0 1,5
Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla) 11:47:19 11-12-2024 35,62306 26,8325 12,39 2,4
AKDENIZ 11:47:19 11-12-2024 35,6358 26,693 13,6 2,5
Hınıs (Erzurum) 11:30:14 11-12-2024 39,27278 41,73861 7 1,5
Bornova (İzmir) 10:54:34 11-12-2024 38,43833 27,29 7 1,3
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 10:54:34 11-12-2024 38,4707 27,3233 12 1,3
Merkez (Çorum) 10:36:15 11-12-2024 40,45167 34,89222 7,01 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 09:53:38 11-12-2024 39,56222 26,14861 6,68 1,2
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 09:53:36 11-12-2024 39,504 26,0618 14,1 1,6
Pütürge (Malatya) 09:38:29 11-12-2024 38,29 38,87083 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:03:47 11-12-2024 37,31556 37,07278 5,99 2,1
OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:03:46 11-12-2024 37,3295 37,0893 8,7 1,8
Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla) 09:02:25 11-12-2024 36,03444 27,40972 7 2,4
AKDENIZ 09:02:24 11-12-2024 36,0135 27,2893 17,9 2,7
Hekimhan (Malatya) 08:10:09 11-12-2024 38,99722 37,96 16,35 1,8
CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) 08:10:09 11-12-2024 39,004 37,973 18,3 1,6
Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla) 07:44:18 11-12-2024 34,82722 27,05611 9,1 4,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:44:15 11-12-2024 34,6915 26,9725 11,8 4,3
GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:09:38 11-12-2024 37,0123 36,6613 8,2 1,4
İslahiye (Gaziantep) 07:09:37 11-12-2024 37,03722 36,64056 7 1
Yahyalı (Kayseri) 07:02:22 11-12-2024 37,70833 35,42639 7 1,4
KUP-ALADAG (ADANA) 07:02:22 11-12-2024 37,6567 35,4072 10,7 1,6
AKDENIZ 07:00:57 11-12-2024 35,5293 27,2893 5 1,8
Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla) 07:00:52 11-12-2024 35,27694 28,09222 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 06:54:36 11-12-2024 40,20222 31,75389 7,07 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:54:36 11-12-2024 40,21 31,7403 10 2,1
SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN) 06:44:37 11-12-2024 36,892 41,5703 6,7 2,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin) 06:44:33 11-12-2024 36,54389 41,62306 7,34 2
BULGARISTAN 06:40:48 11-12-2024 41,42 23,875 10,1 2,2
Belen (Hatay) 06:27:44 11-12-2024 36,36972 36,06972 7,01 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 06:27:42 11-12-2024 36,2875 36,0163 1,1 1,5
Merkez (Bitlis) 06:23:28 11-12-2024 38,28778 42,35556 7 2
ALADANA-HIZAN (BITLIS) 06:23:27 11-12-2024 38,3398 42,406 5 1,9
Kocasinan (Kayseri) 06:15:54 11-12-2024 38,91833 35,56889 4,67 2
SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) 06:15:53 11-12-2024 38,8858 35,63 2,1 2,3
Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla) 06:12:44 11-12-2024 35,53333 27,58222 7 2
AKDENIZ 06:12:42 11-12-2024 35,439 27,3673 6,2 2,3
Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) 05:39:11 11-12-2024 36,00694 29,02139 8,88 1,4
Pütürge (Malatya) 05:33:30 11-12-2024 38,32083 38,82028 8,92 1,1
Tuşba (Van) 05:30:12 11-12-2024 38,65278 43,45417 7 1
Kepez (Antalya) 05:24:45 11-12-2024 36,98722 30,77139 78,92 2,8
CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) 05:24:44 11-12-2024 37,0198 30,7438 80,9 3
SURIYE 05:07:46 11-12-2024 36,633 41,6885 10,1 3,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 05:07:45 11-12-2024 36,4675 41,66944 15,44 3,5
Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla) 04:18:56 11-12-2024 35,48444 27,49833 11,67 2,2
AKDENIZ 04:18:56 11-12-2024 35,5823 27,3422 5 2,4
Samandağ (Hatay) 04:09:02 11-12-2024 36,1 35,955 7 1,7
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 04:09:00 11-12-2024 36,014 35,9348 6,5 1,6
Horasan (Erzurum) 04:07:46 11-12-2024 39,97139 42,22222 6,92 1,4
YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) 04:07:46 11-12-2024 39,9717 42,2307 4,2 1,6
Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla) 04:00:48 11-12-2024 35,60639 27,25389 8,55 2,1
Tuşba (Van) 03:54:22 11-12-2024 38,73556 43,48833 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 03:47:42 11-12-2024 38,37583 38,90889 9,84 1,2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:29:10 11-12-2024 38,3398 37,423 13 1,1
Sincik (Adıyaman) 03:23:48 11-12-2024 38,10639 38,5075 7,51 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:23:47 11-12-2024 38,1258 38,4558 9,5 1,1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale) 03:08:28 11-12-2024 40,42139 26,3475 10,72 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 03:08:28 11-12-2024 40,4453 26,3463 15,8 1,8
Sivrice (Elazığ) 02:53:54 11-12-2024 38,44222 39,27222 7 0,9
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:44:39 11-12-2024 38,0617 36,5867 7,6 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:02:40 11-12-2024 37,93444 37,78639 7 1
Genç (Bingöl) 01:39:13 11-12-2024 38,505 40,29 6,99 2
SARIBUDAK-GENC (BINGOL) 01:39:12 11-12-2024 38,5205 40,3383 8,1 2,3
Yatağan (Muğla) 01:34:15 11-12-2024 37,28806 28,2 10,37 1,3
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 01:34:15 11-12-2024 37,2653 28,1698 4,9 1,4
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:26:01 11-12-2024 36,7275 36,2033 5,1 0,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:21:55 11-12-2024 38,10167 38,38278 7 1,3
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:21:55 11-12-2024 38,1372 38,2832 8,4 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 01:01:54 11-12-2024 38,10639 36,58472 6,99 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:01:54 11-12-2024 38,0992 36,6088 3,7 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir) 00:49:03 11-12-2024 37,97417 27,19778 5,42 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:49:02 11-12-2024 37,9262 27,1363 8,8 2,1
Çubuk (Ankara) 00:36:25 11-12-2024 40,53806 32,97694 7 1,2
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 00:36:24 11-12-2024 40,5417 33,0398 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:31:02 11-12-2024 38,23472 38,09917 7 1,3
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 00:19:16 11-12-2024 34,90944 33,09417 53,9 1
Döşemealtı (Antalya) 00:11:16 11-12-2024 37,08361 30,57111 7 1,5
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:11:15 11-12-2024 37,0748 30,5602 8 1,6
Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır) 00:04:23 11-12-2024 40,2275 44,87028 6,99 2,7
ERMENISTAN 00:04:20 11-12-2024 40,306 44,9768 3,3 2,9
MARMARA DENIZI 23:59:43 10-12-2024 40,795 27,964 13,9 1,9
Karadeniz - [20.06 km] Arsin (Trabzon) 23:44:08 10-12-2024 41,13444 39,97861 7,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 23:39:25 10-12-2024 37,9925 38,20694 7 1,2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:35:53 10-12-2024 38,34 37,453 5,4 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 23:25:57 10-12-2024 37,17667 36,70667 7 3,3
BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:25:56 10-12-2024 37,2047 36,7123 8,8 3,1
AKDENIZ 23:10:25 10-12-2024 36,4758 25,4522 1,4 2
Suşehri (Sivas) 23:04:10 10-12-2024 40,16667 38,16194 12,15 1,2
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 22:40:04 10-12-2024 36,9778 29,7372 12,3 2,3
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 22:38:31 10-12-2024 36,9583 29,7 7,7 2,3
Çamardı (Niğde) 22:18:06 10-12-2024 37,91333 35,15333 7 2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 22:18:06 10-12-2024 37,8777 35,1585 4,9 2
CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) 22:17:02 10-12-2024 39,5343 38,584 10,5 1,7
İliç (Erzincan) 22:17:01 10-12-2024 39,55222 38,57694 6,99 1,4
Sincik (Adıyaman) 22:11:32 10-12-2024 38,13722 38,53917 7 1
Çavdır (Burdur) 21:57:08 10-12-2024 36,97 29,71583 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:39:58 10-12-2024 37,81306 37,48278 7 1,4
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 21:39:58 10-12-2024 37,797 37,4815 8,8 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin) 21:37:31 10-12-2024 36,36417 34,22444 12,26 1,9
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:37:30 10-12-2024 36,3428 34,2513 6,2 2,1
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Merkez (Bitlis) 20:49:34 10-12-2024 38,26972 42,34806 7 1,4
YAYALAR-(BITLIS) 20:49:33 10-12-2024 38,3297 42,3518 6 1,6
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 20:37:31 10-12-2024 37,7602 35,6492 4,8 1,1
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
Pütürge (Malatya) 19:42:38 10-12-2024 38,20722 38,72167 6,67 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 19:42:37 10-12-2024 38,2463 38,7032 5,3 1,7
Tuşba (Van) 19:41:13 10-12-2024 38,72694 43,25167 7 2
OZYURT-(VAN) 19:41:11 10-12-2024 38,7488 43,2123 8,6 2,2
Tuşba (Van) 19:35:38 10-12-2024 38,8375 43,50417 7 1,7
ERMISLER-(VAN) 19:35:35 10-12-2024 38,861 43,5123 10,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:30:49 10-12-2024 38,05444 36,52167 7 1,1
Araç (Kastamonu) 19:30:32 10-12-2024 41,09833 33,18639 7,02 1,9
KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) 19:30:31 10-12-2024 41,1325 33,1645 2,8 2
Andırın (Kahramanmaraş) 19:11:28 10-12-2024 37,81556 36,39278 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:05 10-12-2024 38,23639 38,13528 7 1,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 18:40:03 10-12-2024 38,2198 38,1617 11,3 1,6
Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla) 18:27:32 10-12-2024 35,81694 27,07639 24,75 2,2
AKDENIZ 18:27:25 10-12-2024 35,5027 26,7847 16 2,6
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:58:04 10-12-2024 38,0428 36,493 14 1,7
Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya) 17:28:01 10-12-2024 36,06694 31,64833 33,3 1,1
Sivrice (Elazığ) 17:12:48 10-12-2024 38,47222 39,15361 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 16:58:08 10-12-2024 39,69222 29,47306 10,25 1,1
Urla (İzmir) 16:51:57 10-12-2024 38,41472 26,70333 7,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:25:58 10-12-2024 38,03139 36,58472 6,99 3,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:25:57 10-12-2024 38,043 36,5683 5 3,1
Merkez (Bingöl) 16:15:14 10-12-2024 39,04083 40,40889 9,41 3,1
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:15:13 10-12-2024 39,0358 40,4223 5 3,2
Merkez (Bingöl) 16:11:57 10-12-2024 39,0075 40,42472 7 2,3
KARTAL-(BINGOL) 16:11:56 10-12-2024 38,998 40,4157 6,5 2,2
Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla) 15:38:39 10-12-2024 35,67694 26,95278 6,01 2,5
Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:29:43 10-12-2024 39,11472 25,78833 8,1 3,2
EGE DENIZI 15:29:42 10-12-2024 39,1147 25,791 5,7 3,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:25:04 10-12-2024 37,39639 37,05528 7,07 0,8
Pütürge (Malatya) 15:23:14 10-12-2024 38,25333 38,80028 6,75 0,8
Pütürge (Malatya) 15:15:50 10-12-2024 38,26778 38,82528 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:39:34 10-12-2024 38,15722 38,46667 7 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:06 11-12-2024 39,46944 28,16611 7,03 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:06 11-12-2024 39,4723 28,1565 8,3 2,1
Kelkit (Gümüşhane) 12:48:50 11-12-2024 40,28361 39,36778 7 1,1
Aşkale (Erzurum) 12:35:47 11-12-2024 39,91139 40,84306 17,25 2,1
CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) 12:35:47 11-12-2024 39,9277 40,8262 9,9 2,2
Kozan (Adana) 12:34:24 11-12-2024 37,6275 35,89611 6,9 2,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 12:34:24 11-12-2024 37,6623 35,8888 8,5 2,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:06:12 11-12-2024 39,3445 33,413 0 1,5
Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla) 11:47:19 11-12-2024 35,62306 26,8325 12,39 2,4
AKDENIZ 11:47:19 11-12-2024 35,6358 26,693 13,6 2,5
Hınıs (Erzurum) 11:30:14 11-12-2024 39,27278 41,73861 7 1,5
Bornova (İzmir) 10:54:34 11-12-2024 38,43833 27,29 7 1,3
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 10:54:34 11-12-2024 38,4707 27,3233 12 1,3
Merkez (Çorum) 10:36:15 11-12-2024 40,45167 34,89222 7,01 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 09:53:38 11-12-2024 39,56222 26,14861 6,68 1,2
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 09:53:36 11-12-2024 39,504 26,0618 14,1 1,6
Pütürge (Malatya) 09:38:29 11-12-2024 38,29 38,87083 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:03:47 11-12-2024 37,31556 37,07278 5,99 2,1
OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:03:46 11-12-2024 37,3295 37,0893 8,7 1,8
Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla) 09:02:25 11-12-2024 36,03444 27,40972 7 2,4
AKDENIZ 09:02:24 11-12-2024 36,0135 27,2893 17,9 2,7
Hekimhan (Malatya) 08:10:09 11-12-2024 38,99722 37,96 16,35 1,8
CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) 08:10:09 11-12-2024 39,004 37,973 18,3 1,6
Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla) 07:44:18 11-12-2024 34,82722 27,05611 9,1 4,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:44:15 11-12-2024 34,6915 26,9725 11,8 4,3
GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:09:38 11-12-2024 37,0123 36,6613 8,2 1,4
İslahiye (Gaziantep) 07:09:37 11-12-2024 37,03722 36,64056 7 1
Yahyalı (Kayseri) 07:02:22 11-12-2024 37,70833 35,42639 7 1,4
KUP-ALADAG (ADANA) 07:02:22 11-12-2024 37,6567 35,4072 10,7 1,6
AKDENIZ 07:00:57 11-12-2024 35,5293 27,2893 5 1,8
Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla) 07:00:52 11-12-2024 35,27694 28,09222 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 06:54:36 11-12-2024 40,20222 31,75389 7,07 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:54:36 11-12-2024 40,21 31,7403 10 2,1
SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN) 06:44:37 11-12-2024 36,892 41,5703 6,7 2,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin) 06:44:33 11-12-2024 36,54389 41,62306 7,34 2
BULGARISTAN 06:40:48 11-12-2024 41,42 23,875 10,1 2,2
Belen (Hatay) 06:27:44 11-12-2024 36,36972 36,06972 7,01 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 06:27:42 11-12-2024 36,2875 36,0163 1,1 1,5
Merkez (Bitlis) 06:23:28 11-12-2024 38,28778 42,35556 7 2
ALADANA-HIZAN (BITLIS) 06:23:27 11-12-2024 38,3398 42,406 5 1,9
Kocasinan (Kayseri) 06:15:54 11-12-2024 38,91833 35,56889 4,67 2
SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) 06:15:53 11-12-2024 38,8858 35,63 2,1 2,3
Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla) 06:12:44 11-12-2024 35,53333 27,58222 7 2
AKDENIZ 06:12:42 11-12-2024 35,439 27,3673 6,2 2,3
Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) 05:39:11 11-12-2024 36,00694 29,02139 8,88 1,4
Pütürge (Malatya) 05:33:30 11-12-2024 38,32083 38,82028 8,92 1,1
Tuşba (Van) 05:30:12 11-12-2024 38,65278 43,45417 7 1
Kepez (Antalya) 05:24:45 11-12-2024 36,98722 30,77139 78,92 2,8
CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) 05:24:44 11-12-2024 37,0198 30,7438 80,9 3
SURIYE 05:07:46 11-12-2024 36,633 41,6885 10,1 3,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 05:07:45 11-12-2024 36,4675 41,66944 15,44 3,5
Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla) 04:18:56 11-12-2024 35,48444 27,49833 11,67 2,2
AKDENIZ 04:18:56 11-12-2024 35,5823 27,3422 5 2,4
Samandağ (Hatay) 04:09:02 11-12-2024 36,1 35,955 7 1,7
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 04:09:00 11-12-2024 36,014 35,9348 6,5 1,6
Horasan (Erzurum) 04:07:46 11-12-2024 39,97139 42,22222 6,92 1,4
YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) 04:07:46 11-12-2024 39,9717 42,2307 4,2 1,6
Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla) 04:00:48 11-12-2024 35,60639 27,25389 8,55 2,1
Tuşba (Van) 03:54:22 11-12-2024 38,73556 43,48833 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 03:47:42 11-12-2024 38,37583 38,90889 9,84 1,2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:29:10 11-12-2024 38,3398 37,423 13 1,1
Sincik (Adıyaman) 03:23:48 11-12-2024 38,10639 38,5075 7,51 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:23:47 11-12-2024 38,1258 38,4558 9,5 1,1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale) 03:08:28 11-12-2024 40,42139 26,3475 10,72 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 03:08:28 11-12-2024 40,4453 26,3463 15,8 1,8
Sivrice (Elazığ) 02:53:54 11-12-2024 38,44222 39,27222 7 0,9
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:44:39 11-12-2024 38,0617 36,5867 7,6 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:02:40 11-12-2024 37,93444 37,78639 7 1
Genç (Bingöl) 01:39:13 11-12-2024 38,505 40,29 6,99 2
SARIBUDAK-GENC (BINGOL) 01:39:12 11-12-2024 38,5205 40,3383 8,1 2,3
Yatağan (Muğla) 01:34:15 11-12-2024 37,28806 28,2 10,37 1,3
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 01:34:15 11-12-2024 37,2653 28,1698 4,9 1,4
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:26:01 11-12-2024 36,7275 36,2033 5,1 0,5
Çelikhan (Adıyaman) 01:21:55 11-12-2024 38,10167 38,38278 7 1,3
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:21:55 11-12-2024 38,1372 38,2832 8,4 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 01:01:54 11-12-2024 38,10639 36,58472 6,99 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:01:54 11-12-2024 38,0992 36,6088 3,7 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir) 00:49:03 11-12-2024 37,97417 27,19778 5,42 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:49:02 11-12-2024 37,9262 27,1363 8,8 2,1
Çubuk (Ankara) 00:36:25 11-12-2024 40,53806 32,97694 7 1,2
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 00:36:24 11-12-2024 40,5417 33,0398 5 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:31:02 11-12-2024 38,23472 38,09917 7 1,3
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 00:19:16 11-12-2024 34,90944 33,09417 53,9 1
Döşemealtı (Antalya) 00:11:16 11-12-2024 37,08361 30,57111 7 1,5
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:11:15 11-12-2024 37,0748 30,5602 8 1,6
Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır) 00:04:23 11-12-2024 40,2275 44,87028 6,99 2,7
ERMENISTAN 00:04:20 11-12-2024 40,306 44,9768 3,3 2,9
MARMARA DENIZI 23:59:43 10-12-2024 40,795 27,964 13,9 1,9
Karadeniz - [20.06 km] Arsin (Trabzon) 23:44:08 10-12-2024 41,13444 39,97861 7,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 23:39:25 10-12-2024 37,9925 38,20694 7 1,2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:35:53 10-12-2024 38,34 37,453 5,4 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 23:25:57 10-12-2024 37,17667 36,70667 7 3,3
BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:25:56 10-12-2024 37,2047 36,7123 8,8 3,1
AKDENIZ 23:10:25 10-12-2024 36,4758 25,4522 1,4 2
Suşehri (Sivas) 23:04:10 10-12-2024 40,16667 38,16194 12,15 1,2
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 22:40:04 10-12-2024 36,9778 29,7372 12,3 2,3
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 22:38:31 10-12-2024 36,9583 29,7 7,7 2,3
Çamardı (Niğde) 22:18:06 10-12-2024 37,91333 35,15333 7 2
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 22:18:06 10-12-2024 37,8777 35,1585 4,9 2
CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) 22:17:02 10-12-2024 39,5343 38,584 10,5 1,7
İliç (Erzincan) 22:17:01 10-12-2024 39,55222 38,57694 6,99 1,4
Sincik (Adıyaman) 22:11:32 10-12-2024 38,13722 38,53917 7 1
Çavdır (Burdur) 21:57:08 10-12-2024 36,97 29,71583 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:39:58 10-12-2024 37,81306 37,48278 7 1,4
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 21:39:58 10-12-2024 37,797 37,4815 8,8 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.93 km] Erdemli (Mersin) 21:37:31 10-12-2024 36,36417 34,22444 12,26 1,9
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:37:30 10-12-2024 36,3428 34,2513 6,2 2,1
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Merkez (Bitlis) 20:49:34 10-12-2024 38,26972 42,34806 7 1,4
YAYALAR-(BITLIS) 20:49:33 10-12-2024 38,3297 42,3518 6 1,6
YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) 20:37:31 10-12-2024 37,7602 35,6492 4,8 1,1
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
Pütürge (Malatya) 19:42:38 10-12-2024 38,20722 38,72167 6,67 1,6
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 19:42:37 10-12-2024 38,2463 38,7032 5,3 1,7
Tuşba (Van) 19:41:13 10-12-2024 38,72694 43,25167 7 2
OZYURT-(VAN) 19:41:11 10-12-2024 38,7488 43,2123 8,6 2,2
Tuşba (Van) 19:35:38 10-12-2024 38,8375 43,50417 7 1,7
ERMISLER-(VAN) 19:35:35 10-12-2024 38,861 43,5123 10,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:30:49 10-12-2024 38,05444 36,52167 7 1,1
Araç (Kastamonu) 19:30:32 10-12-2024 41,09833 33,18639 7,02 1,9
KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) 19:30:31 10-12-2024 41,1325 33,1645 2,8 2
Andırın (Kahramanmaraş) 19:11:28 10-12-2024 37,81556 36,39278 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:40:05 10-12-2024 38,23639 38,13528 7 1,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 18:40:03 10-12-2024 38,2198 38,1617 11,3 1,6
Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla) 18:27:32 10-12-2024 35,81694 27,07639 24,75 2,2
AKDENIZ 18:27:25 10-12-2024 35,5027 26,7847 16 2,6
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:58:04 10-12-2024 38,0428 36,493 14 1,7
Akdeniz - [60.12 km] Alanya (Antalya) 17:28:01 10-12-2024 36,06694 31,64833 33,3 1,1
Sivrice (Elazığ) 17:12:48 10-12-2024 38,47222 39,15361 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 16:58:08 10-12-2024 39,69222 29,47306 10,25 1,1
Urla (İzmir) 16:51:57 10-12-2024 38,41472 26,70333 7,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:25:58 10-12-2024 38,03139 36,58472 6,99 3,2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:25:57 10-12-2024 38,043 36,5683 5 3,1
Merkez (Bingöl) 16:15:14 10-12-2024 39,04083 40,40889 9,41 3,1
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:15:13 10-12-2024 39,0358 40,4223 5 3,2
Merkez (Bingöl) 16:11:57 10-12-2024 39,0075 40,42472 7 2,3
KARTAL-(BINGOL) 16:11:56 10-12-2024 38,998 40,4157 6,5 2,2
Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla) 15:38:39 10-12-2024 35,67694 26,95278 6,01 2,5
Ege Denizi - [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:29:43 10-12-2024 39,11472 25,78833 8,1 3,2
EGE DENIZI 15:29:42 10-12-2024 39,1147 25,791 5,7 3,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:25:04 10-12-2024 37,39639 37,05528 7,07 0,8
Pütürge (Malatya) 15:23:14 10-12-2024 38,25333 38,80028 6,75 0,8
Pütürge (Malatya) 15:15:50 10-12-2024 38,26778 38,82528 6,92 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:39:34 10-12-2024 38,15722 38,46667 7 1,1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...