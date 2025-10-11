Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

11 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:40:50 11-10-2025 39,26306 28,925 7 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:20:08 11-10-2025 39,252 29,0343 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 00:20:08 11-10-2025 39,24167 29,01472 10,38 2,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:10 11-10-2025 39,1922 29,0688 16,5 1
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 23:56:54 10-10-2025 39,1432 28,9857 21,8 1,4
Simav (Kütahya) 23:56:54 10-10-2025 39,25611 28,92056 7,04 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:49 10-10-2025 39,255 28,055 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:48 10-10-2025 39,24194 28,07444 10,86 2,2
Simav (Kütahya) 23:51:24 10-10-2025 39,15444 28,99389 13,06 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:30:01 10-10-2025 39,2425 28,9948 11,1 1,2
Simav (Kütahya) 23:30:00 10-10-2025 39,265 28,98389 7,1 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:08 10-10-2025 39,2505 28,9713 11,1 1,2
Simav (Kütahya) 23:03:07 10-10-2025 39,22222 28,93639 7,02 1,2
Beypazarı (Ankara) 22:48:17 10-10-2025 40,19389 31,75 7,16 1,7
Simav (Kütahya) 22:25:23 10-10-2025 39,27056 28,94889 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:23:08 10-10-2025 39,2485 28,9678 10,1 1,5
Simav (Kütahya) 22:23:07 10-10-2025 39,24222 28,92417 6,97 1,4
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) 22:11:49 10-10-2025 39,1427 28,9493 14,7 1,4
Simav (Kütahya) 22:11:46 10-10-2025 39,25833 28,93167 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:11:21 10-10-2025 39,2373 28,9668 11,4 2,1
Simav (Kütahya) 22:11:20 10-10-2025 39,21306 28,93889 11,7 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:06:21 10-10-2025 39,6328 26,0658 15,4 2,1
Ege Denizi 22:06:21 10-10-2025 39,6525 26,09167 15,5 2,1
Simav (Kütahya) 22:03:39 10-10-2025 39,25056 28,91944 7 1,1
Simav (Kütahya) 21:39:10 10-10-2025 39,25889 29,00028 8,4 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:39:10 10-10-2025 39,2618 28,9775 11,7 1,9
Simav (Kütahya) 21:29:59 10-10-2025 39,14333 28,96 7,35 1,1
Samandağ (Hatay) 21:29:17 10-10-2025 36,12417 35,95972 7 2
YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) 21:29:17 10-10-2025 36,121 36,0182 11,3 1,8
Simav (Kütahya) 21:18:59 10-10-2025 39,23583 28,92111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 21:15:21 10-10-2025 38,1825 38,42944 7 1,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 21:15:21 10-10-2025 38,2493 38,4712 17,4 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:47:45 10-10-2025 37,40222 37,10583 10,83 2,6
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:47:45 10-10-2025 37,4022 37,0993 5,9 2,4
Kale (Malatya) 20:33:08 10-10-2025 38,33917 38,74806 12,47 1,3
Erciş (Van) 20:23:14 10-10-2025 39,14444 43,2525 13,54 2
Battalgazi (Malatya) 20:20:37 10-10-2025 38,14083 38,5675 7,01 1,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:20:37 10-10-2025 38,2282 38,6258 14,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:51 10-10-2025 39,17111 28,20889 10,23 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 19:55:57 10-10-2025 39,2525 28,926 9,7 1,7
Simav (Kütahya) 19:55:56 10-10-2025 39,25444 28,91611 15,68 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:05 10-10-2025 39,22333 28,0075 12,83 0,9
Simav (Kütahya) 19:33:54 10-10-2025 39,25833 29,00556 11,2 1,4
YAVU-SIMAV (KUTAHYA) 19:33:53 10-10-2025 39,2967 28,968 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:07 10-10-2025 39,15556 28,08472 9,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:03 10-10-2025 39,18556 28,15028 11,87 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:03 10-10-2025 39,198 28,1352 14,4 2,7
Sulusaray (Tokat) 18:42:40 10-10-2025 40,05972 36,05167 14,99 2
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 18:42:40 10-10-2025 40,064 36,1003 5 2
Gediz (Kütahya) 18:36:45 10-10-2025 38,9325 29,67639 7 1,2
Sulusaray (Tokat) 18:31:59 10-10-2025 40,06417 36,04694 14,85 1,9
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) 18:20:44 10-10-2025 37,3762 38,9142 12,4 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 18:20:42 10-10-2025 37,24306 38,905 9,4 3,3
Simav (Kütahya) 18:12:17 10-10-2025 39,22556 28,9575 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:09:39 10-10-2025 39,25 28,9807 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 18:09:38 10-10-2025 39,21639 28,91861 7 1,2
Simav (Kütahya) 18:03:51 10-10-2025 39,22472 28,95028 7 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:51 10-10-2025 39,2378 28,9393 12,7 1,6
Battalgazi (Malatya) 17:58:48 10-10-2025 38,28139 38,71278 12,86 1,1
Simav (Kütahya) 17:56:13 10-10-2025 39,24194 29,02167 8,12 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:56:12 10-10-2025 39,2075 29,0185 14,7 1,2
Akdeniz - [108.80 km] Marmaris (Muğla) 17:51:48 10-10-2025 35,6675 27,89083 17,77 1,9
Battalgazi (Malatya) 17:50:26 10-10-2025 38,28222 38,71972 11,83 1,6
Battalgazi (Malatya) 17:23:07 10-10-2025 38,14667 38,58639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:46 10-10-2025 39,1675 28,19167 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:46 10-10-2025 39,1772 28,1807 13,7 2,3
Simav (Kütahya) 17:12:18 10-10-2025 39,23722 28,94306 7,13 1
Simav (Kütahya) 16:50:28 10-10-2025 39,25528 29,00361 7,05 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:50:27 10-10-2025 39,2698 28,9337 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:14 10-10-2025 39,21667 28,17333 11,16 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:14 10-10-2025 39,1993 28,1498 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 16:37:48 10-10-2025 39,26333 28,92222 6,65 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:47 10-10-2025 39,238 28,9242 15,6 1,4
Simav (Kütahya) 16:26:47 10-10-2025 39,25889 28,97667 7,31 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:46 10-10-2025 39,2273 28,9633 15,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:28 10-10-2025 39,26417 28,08528 7,05 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:28 10-10-2025 39,235 28,1005 8,2 1,5
Simav (Kütahya) 16:00:57 10-10-2025 39,26306 28,95056 7,02 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 16:00:56 10-10-2025 39,192 28,935 1,9 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:54:39 10-10-2025 39,246 28,905 5,2 0,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:53:32 10-10-2025 39,248 28,9797 8,5 0,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:47:56 10-10-2025 39,245 29,0603 5 0,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:46:26 10-10-2025 39,2062 29,0505 11,5 1,6
Simav (Kütahya) 15:46:25 10-10-2025 39,25139 28,92222 7,02 1,4
Simav (Kütahya) 15:45:59 10-10-2025 39,26417 28,92333 7 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:45:59 10-10-2025 39,2245 28,9342 13,7 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:44:30 10-10-2025 39,2252 28,929 6 2,4
Simav (Kütahya) 15:44:29 10-10-2025 39,27139 28,91083 7,06 2,1
Akdeniz - [97.99 km] Marmaris (Muğla) 15:40:13 10-10-2025 35,75111 28,03083 6,92 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:30:13 10-10-2025 39,24 28,9448 4,1 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:29:53 10-10-2025 39,2315 29,0383 10,7 1
Hisarcık (Kütahya) 15:09:51 10-10-2025 39,20444 29,09778 6,92 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:09:50 10-10-2025 39,2438 29,014 5,4 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:07:15 10-10-2025 39,2483 28,976 5,1 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:04:09 10-10-2025 39,2537 29,0315 11,6 1,3
Simav (Kütahya) 15:04:08 10-10-2025 39,2825 28,97389 7,16 1,2
Simav (Kütahya) 15:04:08 10-10-2025 39,27722 28,96667 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:57:10 10-10-2025 39,2385 29,041 10,7 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:19 10-10-2025 39,2377 28,9535 10,7 2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:53:57 10-10-2025 39,175 29,0718 18,6 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:44:50 10-10-2025 39,2335 29,0022 17,1 1,5
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 14:44:40 10-10-2025 38,809 27,8182 5,4 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:27:51 10-10-2025 38,14417 38,59083 12,89 2,7
ULUKOY-(MALATYA) 14:27:51 10-10-2025 38,1665 38,5583 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:34 10-10-2025 39,22722 28,05639 9 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:34 10-10-2025 39,1937 28,073 14,3 1,4
Simav (Kütahya) 14:16:46 10-10-2025 39,25278 28,92389 10,59 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:45 10-10-2025 39,2412 28,9498 13,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:09 10-10-2025 39,1828 28,1333 4,6 1,3
Battalgazi (Malatya) 14:08:59 10-10-2025 38,13694 38,58083 13,66 3,5
ULUKOY-(MALATYA) 14:08:59 10-10-2025 38,166 38,582 1,9 3,5
AKDENIZ 14:04:49 10-10-2025 36,0962 28,1347 1,2 1,9
Akdeniz - [84.75 km] Marmaris (Muğla) 14:04:43 10-10-2025 35,87472 28,2325 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:02:42 10-10-2025 39,232 29,003 10 0,7
Simav (Kütahya) 13:57:51 10-10-2025 39,25111 28,90778 7,09 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:57:51 10-10-2025 39,226 28,9658 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:45 10-10-2025 39,15806 28,24722 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:45 10-10-2025 39,1657 28,1857 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:09 10-10-2025 39,16694 28,14667 9,06 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:09 10-10-2025 39,1755 28,167 3,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:05 10-10-2025 39,1453 28,1735 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:04 10-10-2025 39,17222 28,17194 6,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:56 10-10-2025 39,20306 28,12944 9,74 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:56 10-10-2025 39,1888 28,0998 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:38 10-10-2025 39,15889 28,2075 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:38 10-10-2025 39,1355 28,191 9,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 13:31:40 10-10-2025 38,07611 38,27667 11,41 1,7
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:31:40 10-10-2025 38,068 38,2687 5,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:29:33 10-10-2025 39,2438 29,0147 5,4 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:27:18 10-10-2025 39,2325 29,0463 2,2 0,8
Simav (Kütahya) 13:23:54 10-10-2025 39,23667 28,96667 6,63 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:23:53 10-10-2025 39,2185 29,0132 16,3 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:13:34 10-10-2025 39,2173 29,0162 14,3 0,6
Simav (Kütahya) 13:06:33 10-10-2025 39,2525 28,9225 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:06:33 10-10-2025 39,2417 28,9612 15,6 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:03:53 10-10-2025 39,2312 29,0492 4,9 0,7
KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:54:40 10-10-2025 37,3847 37,2893 5,1 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:54:35 10-10-2025 37,28417 36,83972 7 2
Simav (Kütahya) 12:54:17 10-10-2025 39,26139 28,91861 7,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:54:17 10-10-2025 39,2378 28,9743 16,1 2
Simav (Kütahya) 12:53:11 10-10-2025 39,25889 28,9275 7,07 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:11 10-10-2025 39,256 28,9813 5,3 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:02 10-10-2025 39,467 28,143 7,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:51 10-10-2025 39,16694 28,21028 9,76 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:51 10-10-2025 39,1762 28,1907 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:12 10-10-2025 39,24083 28,23917 7,05 0,8
Erdemli (Mersin) 12:41:48 10-10-2025 36,54333 34,17778 7 1,6
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) 12:41:47 10-10-2025 36,482 34,2338 0 1,8
Kula (Manisa) 12:36:54 10-10-2025 38,53139 28,5 8,29 0,9
FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 12:28:17 10-10-2025 40,4932 29,2732 0 0,9
Meram (Konya) 12:24:22 10-10-2025 37,875 31,9975 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:22:51 10-10-2025 39,62833 29,42139 7 0,9
Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin) 12:21:19 10-10-2025 36,43472 34,17111 6,56 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:14 10-10-2025 39,12667 28,40972 7 1,1
Simav (Kütahya) 12:10:13 10-10-2025 39,27278 28,98417 6,44 0,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:10:12 10-10-2025 39,2665 29,0245 13 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:49 10-10-2025 39,1712 28,1108 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:48 10-10-2025 39,21139 28,12111 8,83 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:17 10-10-2025 39,20722 28,10722 7,25 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:17 10-10-2025 39,214 28,0605 8 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:17 10-10-2025 38,28611 38,10167 6,95 1,1
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:40 10-10-2025 39,182 28,8062 3,5 1,2
Yusufeli (Artvin) 11:54:21 10-10-2025 40,61972 41,33639 7,07 1,2
Merkez (Adıyaman) 11:53:44 10-10-2025 37,825 38,10028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:17 10-10-2025 39,21028 28,13833 9,06 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:17 10-10-2025 39,1892 28,1505 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:50:46 10-10-2025 39,22722 29,03639 12,45 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:50:46 10-10-2025 39,2343 29,035 7,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:55 10-10-2025 39,14278 28,2275 8,58 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:09 10-10-2025 39,28222 28,10806 6,29 0,8
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 11:28:49 10-10-2025 39,292 28,9293 5,4 1
Simav (Kütahya) 11:26:58 10-10-2025 39,25167 28,94 7,06 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:26:58 10-10-2025 39,2005 29,0253 14 2,1
Simav (Kütahya) 11:23:48 10-10-2025 39,25833 28,97556 7,09 0,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:47 10-10-2025 39,1982 28,96 17,6 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:14 10-10-2025 39,24694 28,12028 13,04 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:14 10-10-2025 39,2303 28,1643 12,3 1
Gördes (Manisa) 11:13:27 10-10-2025 39,02028 28,25333 7,24 1,3
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 11:13:27 10-10-2025 38,9945 28,213 1,9 1,2
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:40 10-10-2025 39,1382 29,0888 4,1 0,9
Alaşehir (Manisa) 11:08:49 10-10-2025 38,39167 28,41389 7,14 1,4
CESNELI-ALASEHIR (MANISA) 11:08:48 10-10-2025 38,372 28,4423 9,9 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:06:28 10-10-2025 39,2488 29,0242 10,2 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:02:05 10-10-2025 38,26889 38,19472 7,06 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:46:54 10-10-2025 37,8907 26,8848 4 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:00 10-10-2025 39,2625 28,9997 9,8 1
Simav (Kütahya) 10:37:14 10-10-2025 39,24083 29,02167 10,47 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:37:12 10-10-2025 39,201 29,0342 2,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:31 10-10-2025 39,21 28,15889 7,25 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:31 10-10-2025 39,1655 28,1717 8,7 1,6
Simav (Kütahya) 10:23:06 10-10-2025 39,24139 28,99389 7,49 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:06 10-10-2025 39,2527 29,0183 10,4 1,2
Simav (Kütahya) 10:20:05 10-10-2025 39,23722 28,98639 8,97 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:20:04 10-10-2025 39,2278 29,0203 8,9 1,4
MARMARA DENIZI 10:14:26 10-10-2025 40,752 27,712 14,9 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:10:24 10-10-2025 39,2383 29,008 5,3 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:10 10-10-2025 39,2515 29,0133 10,9 0,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:07:38 10-10-2025 39,2327 28,9828 5,3 2,8
Simav (Kütahya) 10:07:37 10-10-2025 39,23917 28,98667 10,79 2,7
Aşkale (Erzurum) 10:04:21 10-10-2025 40,02667 40,6825 6,94 1,9
BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) 10:04:19 10-10-2025 39,9902 40,799 5 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:28 10-10-2025 39,1713 28,0968 9,2 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:57:21 10-10-2025 35,4783 25,2833 7,8 2,7
IRISLER-DEMIRCI (MANISA) 09:54:30 10-10-2025 39,0407 28,8725 24,9 0,9
Simav (Kütahya) 09:39:15 10-10-2025 39,25111 28,9425 9,05 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:15 10-10-2025 39,2248 28,9517 12,6 1,4
Simav (Kütahya) 09:37:51 10-10-2025 39,25583 28,96194 9,92 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:37:51 10-10-2025 39,2368 28,9857 11,9 0,3
TASLIK-SIMAV (KUTAHYA) 09:24:10 10-10-2025 39,0858 29,0932 13,1 0,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:20:45 10-10-2025 39,1948 29,0048 13,7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:42 10-10-2025 39,15917 28,20278 11,37 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:42 10-10-2025 39,1652 28,2268 10 1,4
Simav (Kütahya) 09:06:33 10-10-2025 39,25917 28,95222 8,95 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:06:33 10-10-2025 39,2358 28,9885 10,7 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:05:19 10-10-2025 39,2805 28,957 5 0,8
Aziziye (Erzurum) 08:58:06 10-10-2025 40,02361 40,925 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:46 10-10-2025 39,1863 28,0793 10,5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:38:39 10-10-2025 38,2 38,055 7 1,3
Simav (Kütahya) 08:38:37 10-10-2025 39,23944 28,96944 7,12 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:38:37 10-10-2025 39,1903 29,064 16,1 1,1
Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis) 08:37:52 10-10-2025 38,68944 42,95556 7 2,7
VAN GOLU 08:37:51 10-10-2025 38,6327 42,9882 3,4 2,8
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 08:17:06 10-10-2025 39,148 29,0945 10,3 0,7
Simav (Kütahya) 08:06:02 10-10-2025 39,27361 28,96056 8,75 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:02 10-10-2025 39,262 28,9728 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:01 10-10-2025 39,22389 28,1175 11,73 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:01 10-10-2025 39,209 28,0988 10,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:42 10-10-2025 39,215 28,12611 10,6 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:42 10-10-2025 39,2082 28,1102 13,8 2,3
Kale (Malatya) 07:44:17 10-10-2025 38,35472 38,76056 9,87 2,2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:44:17 10-10-2025 38,3955 38,7532 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 07:43:25 10-10-2025 39,25 28,94361 6,25 1,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 07:43:25 10-10-2025 39,1873 28,9508 17,5 1,9
Simav (Kütahya) 07:33:36 10-10-2025 39,27806 28,95694 7,13 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:33:35 10-10-2025 39,2678 28,9705 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:06 10-10-2025 39,23667 28,05028 12,02 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:06 10-10-2025 39,2345 28,0247 6,6 1,7
Simav (Kütahya) 07:26:49 10-10-2025 39,25222 28,93361 12,64 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:49 10-10-2025 39,259 28,919 7,7 2,4
İpekyolu (Van) 07:19:58 10-10-2025 38,65806 43,81306 7 2,6
DOGANGUN-MURADIYE (VAN) 07:19:58 10-10-2025 38,7593 43,7147 8,9 2,6
Pütürge (Malatya) 07:18:00 10-10-2025 38,27 38,82556 9,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:57 10-10-2025 39,25389 28,02667 6,88 1,7
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:55 10-10-2025 39,2553 27,9608 14,9 1,9
Simav (Kütahya) 06:56:52 10-10-2025 39,245 28,98528 11,66 1,2
EGE DENIZI 06:35:19 10-10-2025 36,7107 25,5928 5,2 1,6
KARAGUNDUZ-(VAN) 06:22:53 10-10-2025 38,7163 43,652 5 2
EGE DENIZI 06:20:55 10-10-2025 38,685 25,4758 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:41 10-10-2025 39,25139 28,02556 14,14 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:41 10-10-2025 39,2573 28,1048 3,7 1,8
Simav (Kütahya) 06:17:27 10-10-2025 39,25944 28,91833 7,06 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:17:27 10-10-2025 39,2778 28,9532 5,1 1
Simav (Kütahya) 06:15:11 10-10-2025 39,25583 28,92417 11,3 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:15:11 10-10-2025 39,25 28,9372 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:45 10-10-2025 39,20556 28,11444 12,05 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:45 10-10-2025 39,1882 28,1268 12,4 1,2
EGE DENIZI 06:10:18 10-10-2025 35,822 25,5383 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 10-10-2025 39,22361 28,1525 13,43 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:17 10-10-2025 39,2278 28,1132 10,7 1,9
Torbalı (İzmir) 05:52:30 10-10-2025 38,24 27,29667 11,88 2,8
YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) 05:52:30 10-10-2025 38,2333 27,2863 8,4 3,1
Simav (Kütahya) 05:38:19 10-10-2025 39,23639 28,98667 7,05 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:38:19 10-10-2025 39,2243 29,0273 8,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:27 10-10-2025 39,20917 28,16722 10,36 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:27 10-10-2025 39,1543 28,1588 13,3 1,3
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 05:30:34 10-10-2025 36,5102 27,1517 116,2 1,6
Simav (Kütahya) 05:26:44 10-10-2025 39,25639 28,93389 7,66 2,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:26:44 10-10-2025 39,2137 28,9267 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 05:21:00 10-10-2025 39,24111 29,01694 7,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:59 10-10-2025 39,232 28,9863 12,5 1,3
Simav (Kütahya) 05:20:11 10-10-2025 39,25167 28,92306 10,86 2,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:11 10-10-2025 39,2535 28,9048 12,2 1,5
Simav (Kütahya) 05:16:27 10-10-2025 39,26611 28,96944 8,63 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:16:26 10-10-2025 39,2668 28,9905 11,1 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:01:32 10-10-2025 39,2423 28,9902 11,9 1,2
Güney (Denizli) 04:55:07 10-10-2025 38,07583 29,07222 12,37 1
Simav (Kütahya) 04:18:55 10-10-2025 39,22139 28,93889 7 1,2
ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:18:55 10-10-2025 39,2038 28,9108 9,5 1,4
Akdeniz - [28.77 km] Kaş (Antalya) 04:13:48 10-10-2025 36,12111 29,06306 11,31 1,2
AKDENIZ 04:13:47 10-10-2025 36,1085 29,0992 9,7 1,4
Simav (Kütahya) 04:09:30 10-10-2025 39,23194 28,95972 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:09:30 10-10-2025 39,2345 28,969 11,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 10-10-2025 39,17139 28,20694 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:22 10-10-2025 39,1752 28,1837 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:12 10-10-2025 39,20806 28,005 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:12 10-10-2025 39,2048 28,0018 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:26 10-10-2025 39,18611 28,12083 7,71 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:26 10-10-2025 39,1778 28,0808 10,3 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:39:32 10-10-2025 39,22667 29,09083 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 03:32:58 10-10-2025 40,16639 31,86278 8,1 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:32:57 10-10-2025 40,1748 31,7863 5 2
Keles (Bursa) 03:25:59 10-10-2025 39,84167 29,27194 7 2,6
DURAK-KELES (BURSA) 03:25:59 10-10-2025 39,8402 29,2943 7,8 2,8
Marmara Denizi - [22.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:21:32 10-10-2025 40,76556 27,94806 6,92 1,5
MARMARA DENIZI 03:21:31 10-10-2025 40,7882 27,9477 2,3 1,7
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:21:27 10-10-2025 37,1032 28,6478 5,5 1,4
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 03:13:12 10-10-2025 34,8675 32,59972 7 2,1
KIBRIS RUM KESIMI 03:13:12 10-10-2025 35,114 32,4617 2,9 1,9
Simav (Kütahya) 03:12:55 10-10-2025 39,23361 29,00472 7 0,8
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 03:12:54 10-10-2025 39,2115 28,9453 5 1
Simav (Kütahya) 03:08:30 10-10-2025 39,26167 29,02722 7,42 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:08:08 10-10-2025 37,18583 36,99306 7,38 1,6
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:08:08 10-10-2025 37,2017 36,995 5 1,4
Palu (Elazığ) 02:59:59 10-10-2025 38,64222 39,88694 7,03 1,3
AKDENIZ 02:59:08 10-10-2025 35,3793 27,0407 36,8 1,9
Akdeniz - [141.35 km] Datça (Muğla) 02:59:07 10-10-2025 35,42194 27,52139 8,86 1,6
Kırkağaç (Manisa) 02:49:14 10-10-2025 39,20306 27,94167 7 1
Simav (Kütahya) 02:35:59 10-10-2025 39,26167 28,97528 7 0,8
Simav (Kütahya) 02:34:28 10-10-2025 39,235 29,02306 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:34:28 10-10-2025 39,2348 29,016 11 1,3
Ege Denizi - [52.23 km] Karaburun (İzmir) 02:32:35 10-10-2025 38,75222 25,81583 7,02 1,1
Marmara Denizi - [25.93 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:28:32 10-10-2025 40,80278 28,17806 4,48 1,9
MARMARA DENIZI 02:28:30 10-10-2025 40,8427 28,2918 4,8 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:26:04 10-10-2025 38,10111 36,88444 7,03 1,3
Kale (Malatya) 02:13:22 10-10-2025 38,33639 38,80389 7,25 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 02:13:22 10-10-2025 38,3807 38,7747 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:03 10-10-2025 39,16833 28,18944 7,43 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:03 10-10-2025 39,1662 28,1522 17,7 1,3
Simav (Kütahya) 01:55:09 10-10-2025 39,15139 28,93333 5,71 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:07 10-10-2025 39,2418 28,983 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:59 10-10-2025 39,15139 28,17111 8,21 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:59 10-10-2025 39,1692 28,1902 13,5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:36:11 10-10-2025 37,97389 38,08056 7 1
Doğanşehir (Malatya) 01:33:04 10-10-2025 38,05139 37,74194 7,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:45 10-10-2025 39,26778 28,13056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:49 10-10-2025 39,23556 28,07222 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:47 10-10-2025 39,23 28,0212 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:56 10-10-2025 39,21 28,15639 10,09 0,8
Simav (Kütahya) 01:13:36 10-10-2025 39,22 28,89028 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:13:36 10-10-2025 39,2155 28,9413 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:44 10-10-2025 39,23556 28,11167 7 0,8
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 01:01:59 10-10-2025 38,3305 37,6235 6,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:01:58 10-10-2025 38,31694 37,61222 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 00:40:50 11-10-2025 39,26306 28,925 7 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:20:08 11-10-2025 39,252 29,0343 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 00:20:08 11-10-2025 39,24167 29,01472 10,38 2,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:10 11-10-2025 39,1922 29,0688 16,5 1
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 23:56:54 10-10-2025 39,1432 28,9857 21,8 1,4
Simav (Kütahya) 23:56:54 10-10-2025 39,25611 28,92056 7,04 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:49 10-10-2025 39,255 28,055 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:48 10-10-2025 39,24194 28,07444 10,86 2,2
Simav (Kütahya) 23:51:24 10-10-2025 39,15444 28,99389 13,06 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:30:01 10-10-2025 39,2425 28,9948 11,1 1,2
Simav (Kütahya) 23:30:00 10-10-2025 39,265 28,98389 7,1 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:08 10-10-2025 39,2505 28,9713 11,1 1,2
Simav (Kütahya) 23:03:07 10-10-2025 39,22222 28,93639 7,02 1,2
Beypazarı (Ankara) 22:48:17 10-10-2025 40,19389 31,75 7,16 1,7
Simav (Kütahya) 22:25:23 10-10-2025 39,27056 28,94889 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:23:08 10-10-2025 39,2485 28,9678 10,1 1,5
Simav (Kütahya) 22:23:07 10-10-2025 39,24222 28,92417 6,97 1,4
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) 22:11:49 10-10-2025 39,1427 28,9493 14,7 1,4
Simav (Kütahya) 22:11:46 10-10-2025 39,25833 28,93167 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:11:21 10-10-2025 39,2373 28,9668 11,4 2,1
Simav (Kütahya) 22:11:20 10-10-2025 39,21306 28,93889 11,7 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:06:21 10-10-2025 39,6328 26,0658 15,4 2,1
Ege Denizi 22:06:21 10-10-2025 39,6525 26,09167 15,5 2,1
Simav (Kütahya) 22:03:39 10-10-2025 39,25056 28,91944 7 1,1
Simav (Kütahya) 21:39:10 10-10-2025 39,25889 29,00028 8,4 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:39:10 10-10-2025 39,2618 28,9775 11,7 1,9
Simav (Kütahya) 21:29:59 10-10-2025 39,14333 28,96 7,35 1,1
Samandağ (Hatay) 21:29:17 10-10-2025 36,12417 35,95972 7 2
YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) 21:29:17 10-10-2025 36,121 36,0182 11,3 1,8
Simav (Kütahya) 21:18:59 10-10-2025 39,23583 28,92111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 21:15:21 10-10-2025 38,1825 38,42944 7 1,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 21:15:21 10-10-2025 38,2493 38,4712 17,4 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:47:45 10-10-2025 37,40222 37,10583 10,83 2,6
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:47:45 10-10-2025 37,4022 37,0993 5,9 2,4
Kale (Malatya) 20:33:08 10-10-2025 38,33917 38,74806 12,47 1,3
Erciş (Van) 20:23:14 10-10-2025 39,14444 43,2525 13,54 2
Battalgazi (Malatya) 20:20:37 10-10-2025 38,14083 38,5675 7,01 1,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:20:37 10-10-2025 38,2282 38,6258 14,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:51 10-10-2025 39,17111 28,20889 10,23 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 19:55:57 10-10-2025 39,2525 28,926 9,7 1,7
Simav (Kütahya) 19:55:56 10-10-2025 39,25444 28,91611 15,68 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:05 10-10-2025 39,22333 28,0075 12,83 0,9
Simav (Kütahya) 19:33:54 10-10-2025 39,25833 29,00556 11,2 1,4
YAVU-SIMAV (KUTAHYA) 19:33:53 10-10-2025 39,2967 28,968 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:07 10-10-2025 39,15556 28,08472 9,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:03 10-10-2025 39,18556 28,15028 11,87 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:03 10-10-2025 39,198 28,1352 14,4 2,7
Sulusaray (Tokat) 18:42:40 10-10-2025 40,05972 36,05167 14,99 2
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 18:42:40 10-10-2025 40,064 36,1003 5 2
Gediz (Kütahya) 18:36:45 10-10-2025 38,9325 29,67639 7 1,2
Sulusaray (Tokat) 18:31:59 10-10-2025 40,06417 36,04694 14,85 1,9
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) 18:20:44 10-10-2025 37,3762 38,9142 12,4 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 18:20:42 10-10-2025 37,24306 38,905 9,4 3,3
Simav (Kütahya) 18:12:17 10-10-2025 39,22556 28,9575 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:09:39 10-10-2025 39,25 28,9807 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 18:09:38 10-10-2025 39,21639 28,91861 7 1,2
Simav (Kütahya) 18:03:51 10-10-2025 39,22472 28,95028 7 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:03:51 10-10-2025 39,2378 28,9393 12,7 1,6
Battalgazi (Malatya) 17:58:48 10-10-2025 38,28139 38,71278 12,86 1,1
Simav (Kütahya) 17:56:13 10-10-2025 39,24194 29,02167 8,12 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:56:12 10-10-2025 39,2075 29,0185 14,7 1,2
Akdeniz - [108.80 km] Marmaris (Muğla) 17:51:48 10-10-2025 35,6675 27,89083 17,77 1,9
Battalgazi (Malatya) 17:50:26 10-10-2025 38,28222 38,71972 11,83 1,6
Battalgazi (Malatya) 17:23:07 10-10-2025 38,14667 38,58639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:46 10-10-2025 39,1675 28,19167 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:46 10-10-2025 39,1772 28,1807 13,7 2,3
Simav (Kütahya) 17:12:18 10-10-2025 39,23722 28,94306 7,13 1
Simav (Kütahya) 16:50:28 10-10-2025 39,25528 29,00361 7,05 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:50:27 10-10-2025 39,2698 28,9337 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:14 10-10-2025 39,21667 28,17333 11,16 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:14 10-10-2025 39,1993 28,1498 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 16:37:48 10-10-2025 39,26333 28,92222 6,65 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:47 10-10-2025 39,238 28,9242 15,6 1,4
Simav (Kütahya) 16:26:47 10-10-2025 39,25889 28,97667 7,31 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:46 10-10-2025 39,2273 28,9633 15,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:28 10-10-2025 39,26417 28,08528 7,05 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:28 10-10-2025 39,235 28,1005 8,2 1,5
Simav (Kütahya) 16:00:57 10-10-2025 39,26306 28,95056 7,02 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 16:00:56 10-10-2025 39,192 28,935 1,9 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:54:39 10-10-2025 39,246 28,905 5,2 0,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:53:32 10-10-2025 39,248 28,9797 8,5 0,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:47:56 10-10-2025 39,245 29,0603 5 0,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:46:26 10-10-2025 39,2062 29,0505 11,5 1,6
Simav (Kütahya) 15:46:25 10-10-2025 39,25139 28,92222 7,02 1,4
Simav (Kütahya) 15:45:59 10-10-2025 39,26417 28,92333 7 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:45:59 10-10-2025 39,2245 28,9342 13,7 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:44:30 10-10-2025 39,2252 28,929 6 2,4
Simav (Kütahya) 15:44:29 10-10-2025 39,27139 28,91083 7,06 2,1
Akdeniz - [97.99 km] Marmaris (Muğla) 15:40:13 10-10-2025 35,75111 28,03083 6,92 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:30:13 10-10-2025 39,24 28,9448 4,1 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:29:53 10-10-2025 39,2315 29,0383 10,7 1
Hisarcık (Kütahya) 15:09:51 10-10-2025 39,20444 29,09778 6,92 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:09:50 10-10-2025 39,2438 29,014 5,4 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:07:15 10-10-2025 39,2483 28,976 5,1 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:04:09 10-10-2025 39,2537 29,0315 11,6 1,3
Simav (Kütahya) 15:04:08 10-10-2025 39,2825 28,97389 7,16 1,2
Simav (Kütahya) 15:04:08 10-10-2025 39,27722 28,96667 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:57:10 10-10-2025 39,2385 29,041 10,7 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:19 10-10-2025 39,2377 28,9535 10,7 2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:53:57 10-10-2025 39,175 29,0718 18,6 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:44:50 10-10-2025 39,2335 29,0022 17,1 1,5
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 14:44:40 10-10-2025 38,809 27,8182 5,4 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:27:51 10-10-2025 38,14417 38,59083 12,89 2,7
ULUKOY-(MALATYA) 14:27:51 10-10-2025 38,1665 38,5583 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:34 10-10-2025 39,22722 28,05639 9 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:34 10-10-2025 39,1937 28,073 14,3 1,4
Simav (Kütahya) 14:16:46 10-10-2025 39,25278 28,92389 10,59 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:45 10-10-2025 39,2412 28,9498 13,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:09 10-10-2025 39,1828 28,1333 4,6 1,3
Battalgazi (Malatya) 14:08:59 10-10-2025 38,13694 38,58083 13,66 3,5
ULUKOY-(MALATYA) 14:08:59 10-10-2025 38,166 38,582 1,9 3,5
AKDENIZ 14:04:49 10-10-2025 36,0962 28,1347 1,2 1,9
Akdeniz - [84.75 km] Marmaris (Muğla) 14:04:43 10-10-2025 35,87472 28,2325 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:02:42 10-10-2025 39,232 29,003 10 0,7
Simav (Kütahya) 13:57:51 10-10-2025 39,25111 28,90778 7,09 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:57:51 10-10-2025 39,226 28,9658 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:45 10-10-2025 39,15806 28,24722 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:45 10-10-2025 39,1657 28,1857 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:09 10-10-2025 39,16694 28,14667 9,06 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:09 10-10-2025 39,1755 28,167 3,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:05 10-10-2025 39,1453 28,1735 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:04 10-10-2025 39,17222 28,17194 6,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:56 10-10-2025 39,20306 28,12944 9,74 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:56 10-10-2025 39,1888 28,0998 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:38 10-10-2025 39,15889 28,2075 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:38 10-10-2025 39,1355 28,191 9,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 13:31:40 10-10-2025 38,07611 38,27667 11,41 1,7
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:31:40 10-10-2025 38,068 38,2687 5,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:29:33 10-10-2025 39,2438 29,0147 5,4 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:27:18 10-10-2025 39,2325 29,0463 2,2 0,8
Simav (Kütahya) 13:23:54 10-10-2025 39,23667 28,96667 6,63 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:23:53 10-10-2025 39,2185 29,0132 16,3 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:13:34 10-10-2025 39,2173 29,0162 14,3 0,6
Simav (Kütahya) 13:06:33 10-10-2025 39,2525 28,9225 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:06:33 10-10-2025 39,2417 28,9612 15,6 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:03:53 10-10-2025 39,2312 29,0492 4,9 0,7
KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:54:40 10-10-2025 37,3847 37,2893 5,1 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:54:35 10-10-2025 37,28417 36,83972 7 2
Simav (Kütahya) 12:54:17 10-10-2025 39,26139 28,91861 7,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:54:17 10-10-2025 39,2378 28,9743 16,1 2
Simav (Kütahya) 12:53:11 10-10-2025 39,25889 28,9275 7,07 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:11 10-10-2025 39,256 28,9813 5,3 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:02 10-10-2025 39,467 28,143 7,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:51 10-10-2025 39,16694 28,21028 9,76 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:51 10-10-2025 39,1762 28,1907 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:12 10-10-2025 39,24083 28,23917 7,05 0,8
Erdemli (Mersin) 12:41:48 10-10-2025 36,54333 34,17778 7 1,6
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) 12:41:47 10-10-2025 36,482 34,2338 0 1,8
Kula (Manisa) 12:36:54 10-10-2025 38,53139 28,5 8,29 0,9
FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 12:28:17 10-10-2025 40,4932 29,2732 0 0,9
Meram (Konya) 12:24:22 10-10-2025 37,875 31,9975 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:22:51 10-10-2025 39,62833 29,42139 7 0,9
Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin) 12:21:19 10-10-2025 36,43472 34,17111 6,56 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:14 10-10-2025 39,12667 28,40972 7 1,1
Simav (Kütahya) 12:10:13 10-10-2025 39,27278 28,98417 6,44 0,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:10:12 10-10-2025 39,2665 29,0245 13 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:49 10-10-2025 39,1712 28,1108 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:48 10-10-2025 39,21139 28,12111 8,83 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:17 10-10-2025 39,20722 28,10722 7,25 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:17 10-10-2025 39,214 28,0605 8 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:17 10-10-2025 38,28611 38,10167 6,95 1,1
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:40 10-10-2025 39,182 28,8062 3,5 1,2
Yusufeli (Artvin) 11:54:21 10-10-2025 40,61972 41,33639 7,07 1,2
Merkez (Adıyaman) 11:53:44 10-10-2025 37,825 38,10028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:17 10-10-2025 39,21028 28,13833 9,06 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:17 10-10-2025 39,1892 28,1505 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:50:46 10-10-2025 39,22722 29,03639 12,45 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:50:46 10-10-2025 39,2343 29,035 7,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:55 10-10-2025 39,14278 28,2275 8,58 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:09 10-10-2025 39,28222 28,10806 6,29 0,8
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 11:28:49 10-10-2025 39,292 28,9293 5,4 1
Simav (Kütahya) 11:26:58 10-10-2025 39,25167 28,94 7,06 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:26:58 10-10-2025 39,2005 29,0253 14 2,1
Simav (Kütahya) 11:23:48 10-10-2025 39,25833 28,97556 7,09 0,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:47 10-10-2025 39,1982 28,96 17,6 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:14 10-10-2025 39,24694 28,12028 13,04 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:14 10-10-2025 39,2303 28,1643 12,3 1
Gördes (Manisa) 11:13:27 10-10-2025 39,02028 28,25333 7,24 1,3
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 11:13:27 10-10-2025 38,9945 28,213 1,9 1,2
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:40 10-10-2025 39,1382 29,0888 4,1 0,9
Alaşehir (Manisa) 11:08:49 10-10-2025 38,39167 28,41389 7,14 1,4
CESNELI-ALASEHIR (MANISA) 11:08:48 10-10-2025 38,372 28,4423 9,9 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:06:28 10-10-2025 39,2488 29,0242 10,2 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:02:05 10-10-2025 38,26889 38,19472 7,06 1,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:46:54 10-10-2025 37,8907 26,8848 4 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:00 10-10-2025 39,2625 28,9997 9,8 1
Simav (Kütahya) 10:37:14 10-10-2025 39,24083 29,02167 10,47 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:37:12 10-10-2025 39,201 29,0342 2,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:31 10-10-2025 39,21 28,15889 7,25 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:31 10-10-2025 39,1655 28,1717 8,7 1,6
Simav (Kütahya) 10:23:06 10-10-2025 39,24139 28,99389 7,49 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:06 10-10-2025 39,2527 29,0183 10,4 1,2
Simav (Kütahya) 10:20:05 10-10-2025 39,23722 28,98639 8,97 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:20:04 10-10-2025 39,2278 29,0203 8,9 1,4
MARMARA DENIZI 10:14:26 10-10-2025 40,752 27,712 14,9 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:10:24 10-10-2025 39,2383 29,008 5,3 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:09:10 10-10-2025 39,2515 29,0133 10,9 0,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:07:38 10-10-2025 39,2327 28,9828 5,3 2,8
Simav (Kütahya) 10:07:37 10-10-2025 39,23917 28,98667 10,79 2,7
Aşkale (Erzurum) 10:04:21 10-10-2025 40,02667 40,6825 6,94 1,9
BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) 10:04:19 10-10-2025 39,9902 40,799 5 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:28 10-10-2025 39,1713 28,0968 9,2 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:57:21 10-10-2025 35,4783 25,2833 7,8 2,7
IRISLER-DEMIRCI (MANISA) 09:54:30 10-10-2025 39,0407 28,8725 24,9 0,9
Simav (Kütahya) 09:39:15 10-10-2025 39,25111 28,9425 9,05 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:15 10-10-2025 39,2248 28,9517 12,6 1,4
Simav (Kütahya) 09:37:51 10-10-2025 39,25583 28,96194 9,92 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:37:51 10-10-2025 39,2368 28,9857 11,9 0,3
TASLIK-SIMAV (KUTAHYA) 09:24:10 10-10-2025 39,0858 29,0932 13,1 0,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:20:45 10-10-2025 39,1948 29,0048 13,7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:42 10-10-2025 39,15917 28,20278 11,37 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:42 10-10-2025 39,1652 28,2268 10 1,4
Simav (Kütahya) 09:06:33 10-10-2025 39,25917 28,95222 8,95 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:06:33 10-10-2025 39,2358 28,9885 10,7 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:05:19 10-10-2025 39,2805 28,957 5 0,8
Aziziye (Erzurum) 08:58:06 10-10-2025 40,02361 40,925 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:46 10-10-2025 39,1863 28,0793 10,5 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:38:39 10-10-2025 38,2 38,055 7 1,3
Simav (Kütahya) 08:38:37 10-10-2025 39,23944 28,96944 7,12 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:38:37 10-10-2025 39,1903 29,064 16,1 1,1
Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis) 08:37:52 10-10-2025 38,68944 42,95556 7 2,7
VAN GOLU 08:37:51 10-10-2025 38,6327 42,9882 3,4 2,8
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 08:17:06 10-10-2025 39,148 29,0945 10,3 0,7
Simav (Kütahya) 08:06:02 10-10-2025 39,27361 28,96056 8,75 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:02 10-10-2025 39,262 28,9728 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:01 10-10-2025 39,22389 28,1175 11,73 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:01 10-10-2025 39,209 28,0988 10,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:42 10-10-2025 39,215 28,12611 10,6 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:42 10-10-2025 39,2082 28,1102 13,8 2,3
Kale (Malatya) 07:44:17 10-10-2025 38,35472 38,76056 9,87 2,2
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:44:17 10-10-2025 38,3955 38,7532 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 07:43:25 10-10-2025 39,25 28,94361 6,25 1,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 07:43:25 10-10-2025 39,1873 28,9508 17,5 1,9
Simav (Kütahya) 07:33:36 10-10-2025 39,27806 28,95694 7,13 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:33:35 10-10-2025 39,2678 28,9705 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:06 10-10-2025 39,23667 28,05028 12,02 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:06 10-10-2025 39,2345 28,0247 6,6 1,7
Simav (Kütahya) 07:26:49 10-10-2025 39,25222 28,93361 12,64 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:49 10-10-2025 39,259 28,919 7,7 2,4
İpekyolu (Van) 07:19:58 10-10-2025 38,65806 43,81306 7 2,6
DOGANGUN-MURADIYE (VAN) 07:19:58 10-10-2025 38,7593 43,7147 8,9 2,6
Pütürge (Malatya) 07:18:00 10-10-2025 38,27 38,82556 9,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:57 10-10-2025 39,25389 28,02667 6,88 1,7
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:55 10-10-2025 39,2553 27,9608 14,9 1,9
Simav (Kütahya) 06:56:52 10-10-2025 39,245 28,98528 11,66 1,2
EGE DENIZI 06:35:19 10-10-2025 36,7107 25,5928 5,2 1,6
KARAGUNDUZ-(VAN) 06:22:53 10-10-2025 38,7163 43,652 5 2
EGE DENIZI 06:20:55 10-10-2025 38,685 25,4758 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:41 10-10-2025 39,25139 28,02556 14,14 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:41 10-10-2025 39,2573 28,1048 3,7 1,8
Simav (Kütahya) 06:17:27 10-10-2025 39,25944 28,91833 7,06 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:17:27 10-10-2025 39,2778 28,9532 5,1 1
Simav (Kütahya) 06:15:11 10-10-2025 39,25583 28,92417 11,3 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:15:11 10-10-2025 39,25 28,9372 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:45 10-10-2025 39,20556 28,11444 12,05 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:45 10-10-2025 39,1882 28,1268 12,4 1,2
EGE DENIZI 06:10:18 10-10-2025 35,822 25,5383 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 10-10-2025 39,22361 28,1525 13,43 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:17 10-10-2025 39,2278 28,1132 10,7 1,9
Torbalı (İzmir) 05:52:30 10-10-2025 38,24 27,29667 11,88 2,8
YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) 05:52:30 10-10-2025 38,2333 27,2863 8,4 3,1
Simav (Kütahya) 05:38:19 10-10-2025 39,23639 28,98667 7,05 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:38:19 10-10-2025 39,2243 29,0273 8,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:27 10-10-2025 39,20917 28,16722 10,36 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:27 10-10-2025 39,1543 28,1588 13,3 1,3
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 05:30:34 10-10-2025 36,5102 27,1517 116,2 1,6
Simav (Kütahya) 05:26:44 10-10-2025 39,25639 28,93389 7,66 2,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:26:44 10-10-2025 39,2137 28,9267 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 05:21:00 10-10-2025 39,24111 29,01694 7,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:59 10-10-2025 39,232 28,9863 12,5 1,3
Simav (Kütahya) 05:20:11 10-10-2025 39,25167 28,92306 10,86 2,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:11 10-10-2025 39,2535 28,9048 12,2 1,5
Simav (Kütahya) 05:16:27 10-10-2025 39,26611 28,96944 8,63 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:16:26 10-10-2025 39,2668 28,9905 11,1 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:01:32 10-10-2025 39,2423 28,9902 11,9 1,2
Güney (Denizli) 04:55:07 10-10-2025 38,07583 29,07222 12,37 1
Simav (Kütahya) 04:18:55 10-10-2025 39,22139 28,93889 7 1,2
ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:18:55 10-10-2025 39,2038 28,9108 9,5 1,4
Akdeniz - [28.77 km] Kaş (Antalya) 04:13:48 10-10-2025 36,12111 29,06306 11,31 1,2
AKDENIZ 04:13:47 10-10-2025 36,1085 29,0992 9,7 1,4
Simav (Kütahya) 04:09:30 10-10-2025 39,23194 28,95972 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:09:30 10-10-2025 39,2345 28,969 11,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 10-10-2025 39,17139 28,20694 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:22 10-10-2025 39,1752 28,1837 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:12 10-10-2025 39,20806 28,005 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:12 10-10-2025 39,2048 28,0018 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:26 10-10-2025 39,18611 28,12083 7,71 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:26 10-10-2025 39,1778 28,0808 10,3 1,3
Hisarcık (Kütahya) 03:39:32 10-10-2025 39,22667 29,09083 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 03:32:58 10-10-2025 40,16639 31,86278 8,1 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:32:57 10-10-2025 40,1748 31,7863 5 2
Keles (Bursa) 03:25:59 10-10-2025 39,84167 29,27194 7 2,6
DURAK-KELES (BURSA) 03:25:59 10-10-2025 39,8402 29,2943 7,8 2,8
Marmara Denizi - [22.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:21:32 10-10-2025 40,76556 27,94806 6,92 1,5
MARMARA DENIZI 03:21:31 10-10-2025 40,7882 27,9477 2,3 1,7
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:21:27 10-10-2025 37,1032 28,6478 5,5 1,4
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 03:13:12 10-10-2025 34,8675 32,59972 7 2,1
KIBRIS RUM KESIMI 03:13:12 10-10-2025 35,114 32,4617 2,9 1,9
Simav (Kütahya) 03:12:55 10-10-2025 39,23361 29,00472 7 0,8
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 03:12:54 10-10-2025 39,2115 28,9453 5 1
Simav (Kütahya) 03:08:30 10-10-2025 39,26167 29,02722 7,42 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:08:08 10-10-2025 37,18583 36,99306 7,38 1,6
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:08:08 10-10-2025 37,2017 36,995 5 1,4
Palu (Elazığ) 02:59:59 10-10-2025 38,64222 39,88694 7,03 1,3
AKDENIZ 02:59:08 10-10-2025 35,3793 27,0407 36,8 1,9
Akdeniz - [141.35 km] Datça (Muğla) 02:59:07 10-10-2025 35,42194 27,52139 8,86 1,6
Kırkağaç (Manisa) 02:49:14 10-10-2025 39,20306 27,94167 7 1
Simav (Kütahya) 02:35:59 10-10-2025 39,26167 28,97528 7 0,8
Simav (Kütahya) 02:34:28 10-10-2025 39,235 29,02306 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:34:28 10-10-2025 39,2348 29,016 11 1,3
Ege Denizi - [52.23 km] Karaburun (İzmir) 02:32:35 10-10-2025 38,75222 25,81583 7,02 1,1
Marmara Denizi - [25.93 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:28:32 10-10-2025 40,80278 28,17806 4,48 1,9
MARMARA DENIZI 02:28:30 10-10-2025 40,8427 28,2918 4,8 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:26:04 10-10-2025 38,10111 36,88444 7,03 1,3
Kale (Malatya) 02:13:22 10-10-2025 38,33639 38,80389 7,25 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 02:13:22 10-10-2025 38,3807 38,7747 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:03 10-10-2025 39,16833 28,18944 7,43 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:03 10-10-2025 39,1662 28,1522 17,7 1,3
Simav (Kütahya) 01:55:09 10-10-2025 39,15139 28,93333 5,71 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:07 10-10-2025 39,2418 28,983 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:59 10-10-2025 39,15139 28,17111 8,21 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:59 10-10-2025 39,1692 28,1902 13,5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:36:11 10-10-2025 37,97389 38,08056 7 1
Doğanşehir (Malatya) 01:33:04 10-10-2025 38,05139 37,74194 7,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:45 10-10-2025 39,26778 28,13056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:49 10-10-2025 39,23556 28,07222 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:47 10-10-2025 39,23 28,0212 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:56 10-10-2025 39,21 28,15639 10,09 0,8
Simav (Kütahya) 01:13:36 10-10-2025 39,22 28,89028 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:13:36 10-10-2025 39,2155 28,9413 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:44 10-10-2025 39,23556 28,11167 7 0,8
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 01:01:59 10-10-2025 38,3305 37,6235 6,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:01:58 10-10-2025 38,31694 37,61222 7 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...