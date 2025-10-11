Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ekim 2025
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Simav (Kütahya)
|00:40:50 11-10-2025
|39,26306
|28,925
|7
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:20:08 11-10-2025
|39,252
|29,0343
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:20:08 11-10-2025
|39,24167
|29,01472
|10,38
|2,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|00:03:10 11-10-2025
|39,1922
|29,0688
|16,5
|1
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|23:56:54 10-10-2025
|39,1432
|28,9857
|21,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:56:54 10-10-2025
|39,25611
|28,92056
|7,04
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:49 10-10-2025
|39,255
|28,055
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:48 10-10-2025
|39,24194
|28,07444
|10,86
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:51:24 10-10-2025
|39,15444
|28,99389
|13,06
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:30:01 10-10-2025
|39,2425
|28,9948
|11,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:30:00 10-10-2025
|39,265
|28,98389
|7,1
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:08 10-10-2025
|39,2505
|28,9713
|11,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:03:07 10-10-2025
|39,22222
|28,93639
|7,02
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|22:48:17 10-10-2025
|40,19389
|31,75
|7,16
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:25:23 10-10-2025
|39,27056
|28,94889
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:23:08 10-10-2025
|39,2485
|28,9678
|10,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:23:07 10-10-2025
|39,24222
|28,92417
|6,97
|1,4
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|22:11:49 10-10-2025
|39,1427
|28,9493
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|22:11:46 10-10-2025
|39,25833
|28,93167
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:11:21 10-10-2025
|39,2373
|28,9668
|11,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:11:20 10-10-2025
|39,21306
|28,93889
|11,7
|1,9
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:06:21 10-10-2025
|39,6328
|26,0658
|15,4
|2,1
|Ege Denizi
|22:06:21 10-10-2025
|39,6525
|26,09167
|15,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:03:39 10-10-2025
|39,25056
|28,91944
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:39:10 10-10-2025
|39,25889
|29,00028
|8,4
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:39:10 10-10-2025
|39,2618
|28,9775
|11,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:29:59 10-10-2025
|39,14333
|28,96
|7,35
|1,1
|Samandağ (Hatay)
|21:29:17 10-10-2025
|36,12417
|35,95972
|7
|2
|YESILKOY-SAMANDAG (HATAY)
|21:29:17 10-10-2025
|36,121
|36,0182
|11,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:18:59 10-10-2025
|39,23583
|28,92111
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:15:21 10-10-2025
|38,1825
|38,42944
|7
|1,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|21:15:21 10-10-2025
|38,2493
|38,4712
|17,4
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:47:45 10-10-2025
|37,40222
|37,10583
|10,83
|2,6
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|20:47:45 10-10-2025
|37,4022
|37,0993
|5,9
|2,4
|Kale (Malatya)
|20:33:08 10-10-2025
|38,33917
|38,74806
|12,47
|1,3
|Erciş (Van)
|20:23:14 10-10-2025
|39,14444
|43,2525
|13,54
|2
|Battalgazi (Malatya)
|20:20:37 10-10-2025
|38,14083
|38,5675
|7,01
|1,7
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|20:20:37 10-10-2025
|38,2282
|38,6258
|14,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:51 10-10-2025
|39,17111
|28,20889
|10,23
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:55:57 10-10-2025
|39,2525
|28,926
|9,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|19:55:56 10-10-2025
|39,25444
|28,91611
|15,68
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:37:05 10-10-2025
|39,22333
|28,0075
|12,83
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:33:54 10-10-2025
|39,25833
|29,00556
|11,2
|1,4
|YAVU-SIMAV (KUTAHYA)
|19:33:53 10-10-2025
|39,2967
|28,968
|11,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:25:07 10-10-2025
|39,15556
|28,08472
|9,21
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:03 10-10-2025
|39,18556
|28,15028
|11,87
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:03 10-10-2025
|39,198
|28,1352
|14,4
|2,7
|Sulusaray (Tokat)
|18:42:40 10-10-2025
|40,05972
|36,05167
|14,99
|2
|ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
|18:42:40 10-10-2025
|40,064
|36,1003
|5
|2
|Gediz (Kütahya)
|18:36:45 10-10-2025
|38,9325
|29,67639
|7
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|18:31:59 10-10-2025
|40,06417
|36,04694
|14,85
|1,9
|BUYUKSALKIM-(SANLIURFA)
|18:20:44 10-10-2025
|37,3762
|38,9142
|12,4
|3,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|18:20:42 10-10-2025
|37,24306
|38,905
|9,4
|3,3
|Simav (Kütahya)
|18:12:17 10-10-2025
|39,22556
|28,9575
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:09:39 10-10-2025
|39,25
|28,9807
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:09:38 10-10-2025
|39,21639
|28,91861
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:03:51 10-10-2025
|39,22472
|28,95028
|7
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:03:51 10-10-2025
|39,2378
|28,9393
|12,7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|17:58:48 10-10-2025
|38,28139
|38,71278
|12,86
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:56:13 10-10-2025
|39,24194
|29,02167
|8,12
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:56:12 10-10-2025
|39,2075
|29,0185
|14,7
|1,2
|Akdeniz - [108.80 km] Marmaris (Muğla)
|17:51:48 10-10-2025
|35,6675
|27,89083
|17,77
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|17:50:26 10-10-2025
|38,28222
|38,71972
|11,83
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|17:23:07 10-10-2025
|38,14667
|38,58639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:46 10-10-2025
|39,1675
|28,19167
|7
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:46 10-10-2025
|39,1772
|28,1807
|13,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:12:18 10-10-2025
|39,23722
|28,94306
|7,13
|1
|Simav (Kütahya)
|16:50:28 10-10-2025
|39,25528
|29,00361
|7,05
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:50:27 10-10-2025
|39,2698
|28,9337
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:14 10-10-2025
|39,21667
|28,17333
|11,16
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:14 10-10-2025
|39,1993
|28,1498
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:37:48 10-10-2025
|39,26333
|28,92222
|6,65
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:37:47 10-10-2025
|39,238
|28,9242
|15,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:26:47 10-10-2025
|39,25889
|28,97667
|7,31
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:46 10-10-2025
|39,2273
|28,9633
|15,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:28 10-10-2025
|39,26417
|28,08528
|7,05
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:28 10-10-2025
|39,235
|28,1005
|8,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:00:57 10-10-2025
|39,26306
|28,95056
|7,02
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|16:00:56 10-10-2025
|39,192
|28,935
|1,9
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:54:39 10-10-2025
|39,246
|28,905
|5,2
|0,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:53:32 10-10-2025
|39,248
|28,9797
|8,5
|0,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:47:56 10-10-2025
|39,245
|29,0603
|5
|0,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:46:26 10-10-2025
|39,2062
|29,0505
|11,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:46:25 10-10-2025
|39,25139
|28,92222
|7,02
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:45:59 10-10-2025
|39,26417
|28,92333
|7
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:45:59 10-10-2025
|39,2245
|28,9342
|13,7
|1,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:44:30 10-10-2025
|39,2252
|28,929
|6
|2,4
|Simav (Kütahya)
|15:44:29 10-10-2025
|39,27139
|28,91083
|7,06
|2,1
|Akdeniz - [97.99 km] Marmaris (Muğla)
|15:40:13 10-10-2025
|35,75111
|28,03083
|6,92
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:30:13 10-10-2025
|39,24
|28,9448
|4,1
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:29:53 10-10-2025
|39,2315
|29,0383
|10,7
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|15:09:51 10-10-2025
|39,20444
|29,09778
|6,92
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:09:50 10-10-2025
|39,2438
|29,014
|5,4
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:07:15 10-10-2025
|39,2483
|28,976
|5,1
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:04:09 10-10-2025
|39,2537
|29,0315
|11,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|15:04:08 10-10-2025
|39,2825
|28,97389
|7,16
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:04:08 10-10-2025
|39,27722
|28,96667
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:57:10 10-10-2025
|39,2385
|29,041
|10,7
|0,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:56:19 10-10-2025
|39,2377
|28,9535
|10,7
|2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:53:57 10-10-2025
|39,175
|29,0718
|18,6
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:44:50 10-10-2025
|39,2335
|29,0022
|17,1
|1,5
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|14:44:40 10-10-2025
|38,809
|27,8182
|5,4
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|14:27:51 10-10-2025
|38,14417
|38,59083
|12,89
|2,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|14:27:51 10-10-2025
|38,1665
|38,5583
|5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:34 10-10-2025
|39,22722
|28,05639
|9
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:19:34 10-10-2025
|39,1937
|28,073
|14,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:16:46 10-10-2025
|39,25278
|28,92389
|10,59
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:16:45 10-10-2025
|39,2412
|28,9498
|13,7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:09 10-10-2025
|39,1828
|28,1333
|4,6
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|14:08:59 10-10-2025
|38,13694
|38,58083
|13,66
|3,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|14:08:59 10-10-2025
|38,166
|38,582
|1,9
|3,5
|AKDENIZ
|14:04:49 10-10-2025
|36,0962
|28,1347
|1,2
|1,9
|Akdeniz - [84.75 km] Marmaris (Muğla)
|14:04:43 10-10-2025
|35,87472
|28,2325
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:02:42 10-10-2025
|39,232
|29,003
|10
|0,7
|Simav (Kütahya)
|13:57:51 10-10-2025
|39,25111
|28,90778
|7,09
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:57:51 10-10-2025
|39,226
|28,9658
|16,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:56:45 10-10-2025
|39,15806
|28,24722
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:56:45 10-10-2025
|39,1657
|28,1857
|9,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:47:09 10-10-2025
|39,16694
|28,14667
|9,06
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:47:09 10-10-2025
|39,1755
|28,167
|3,6
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:43:05 10-10-2025
|39,1453
|28,1735
|12,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:04 10-10-2025
|39,17222
|28,17194
|6,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:56 10-10-2025
|39,20306
|28,12944
|9,74
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:41:56 10-10-2025
|39,1888
|28,0998
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:38 10-10-2025
|39,15889
|28,2075
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:38 10-10-2025
|39,1355
|28,191
|9,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:31:40 10-10-2025
|38,07611
|38,27667
|11,41
|1,7
|KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|13:31:40 10-10-2025
|38,068
|38,2687
|5,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:29:33 10-10-2025
|39,2438
|29,0147
|5,4
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:27:18 10-10-2025
|39,2325
|29,0463
|2,2
|0,8
|Simav (Kütahya)
|13:23:54 10-10-2025
|39,23667
|28,96667
|6,63
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:23:53 10-10-2025
|39,2185
|29,0132
|16,3
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:13:34 10-10-2025
|39,2173
|29,0162
|14,3
|0,6
|Simav (Kütahya)
|13:06:33 10-10-2025
|39,2525
|28,9225
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:06:33 10-10-2025
|39,2417
|28,9612
|15,6
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:03:53 10-10-2025
|39,2312
|29,0492
|4,9
|0,7
|KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:54:40 10-10-2025
|37,3847
|37,2893
|5,1
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:54:35 10-10-2025
|37,28417
|36,83972
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|12:54:17 10-10-2025
|39,26139
|28,91861
|7,12
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:54:17 10-10-2025
|39,2378
|28,9743
|16,1
|2
|Simav (Kütahya)
|12:53:11 10-10-2025
|39,25889
|28,9275
|7,07
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:11 10-10-2025
|39,256
|28,9813
|5,3
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:51:02 10-10-2025
|39,467
|28,143
|7,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:51 10-10-2025
|39,16694
|28,21028
|9,76
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:51 10-10-2025
|39,1762
|28,1907
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:12 10-10-2025
|39,24083
|28,23917
|7,05
|0,8
|Erdemli (Mersin)
|12:41:48 10-10-2025
|36,54333
|34,17778
|7
|1,6
|KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN)
|12:41:47 10-10-2025
|36,482
|34,2338
|0
|1,8
|Kula (Manisa)
|12:36:54 10-10-2025
|38,53139
|28,5
|8,29
|0,9
|FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
|12:28:17 10-10-2025
|40,4932
|29,2732
|0
|0,9
|Meram (Konya)
|12:24:22 10-10-2025
|37,875
|31,9975
|7
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:22:51 10-10-2025
|39,62833
|29,42139
|7
|0,9
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin)
|12:21:19 10-10-2025
|36,43472
|34,17111
|6,56
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:10:14 10-10-2025
|39,12667
|28,40972
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:10:13 10-10-2025
|39,27278
|28,98417
|6,44
|0,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:10:12 10-10-2025
|39,2665
|29,0245
|13
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:49 10-10-2025
|39,1712
|28,1108
|14,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:48 10-10-2025
|39,21139
|28,12111
|8,83
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:07:17 10-10-2025
|39,20722
|28,10722
|7,25
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:07:17 10-10-2025
|39,214
|28,0605
|8
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:17 10-10-2025
|38,28611
|38,10167
|6,95
|1,1
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|11:55:40 10-10-2025
|39,182
|28,8062
|3,5
|1,2
|Yusufeli (Artvin)
|11:54:21 10-10-2025
|40,61972
|41,33639
|7,07
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|11:53:44 10-10-2025
|37,825
|38,10028
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:17 10-10-2025
|39,21028
|28,13833
|9,06
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:17 10-10-2025
|39,1892
|28,1505
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:50:46 10-10-2025
|39,22722
|29,03639
|12,45
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:50:46 10-10-2025
|39,2343
|29,035
|7,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:55 10-10-2025
|39,14278
|28,2275
|8,58
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:09 10-10-2025
|39,28222
|28,10806
|6,29
|0,8
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:28:49 10-10-2025
|39,292
|28,9293
|5,4
|1
|Simav (Kütahya)
|11:26:58 10-10-2025
|39,25167
|28,94
|7,06
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:26:58 10-10-2025
|39,2005
|29,0253
|14
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:23:48 10-10-2025
|39,25833
|28,97556
|7,09
|0,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|11:23:47 10-10-2025
|39,1982
|28,96
|17,6
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:14 10-10-2025
|39,24694
|28,12028
|13,04
|0,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:14 10-10-2025
|39,2303
|28,1643
|12,3
|1
|Gördes (Manisa)
|11:13:27 10-10-2025
|39,02028
|28,25333
|7,24
|1,3
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|11:13:27 10-10-2025
|38,9945
|28,213
|1,9
|1,2
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:40 10-10-2025
|39,1382
|29,0888
|4,1
|0,9
|Alaşehir (Manisa)
|11:08:49 10-10-2025
|38,39167
|28,41389
|7,14
|1,4
|CESNELI-ALASEHIR (MANISA)
|11:08:48 10-10-2025
|38,372
|28,4423
|9,9
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:06:28 10-10-2025
|39,2488
|29,0242
|10,2
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:02:05 10-10-2025
|38,26889
|38,19472
|7,06
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:46:54 10-10-2025
|37,8907
|26,8848
|4
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:45:00 10-10-2025
|39,2625
|28,9997
|9,8
|1
|Simav (Kütahya)
|10:37:14 10-10-2025
|39,24083
|29,02167
|10,47
|1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:37:12 10-10-2025
|39,201
|29,0342
|2,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:31 10-10-2025
|39,21
|28,15889
|7,25
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:31 10-10-2025
|39,1655
|28,1717
|8,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:23:06 10-10-2025
|39,24139
|28,99389
|7,49
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:06 10-10-2025
|39,2527
|29,0183
|10,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:20:05 10-10-2025
|39,23722
|28,98639
|8,97
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:20:04 10-10-2025
|39,2278
|29,0203
|8,9
|1,4
|MARMARA DENIZI
|10:14:26 10-10-2025
|40,752
|27,712
|14,9
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:10:24 10-10-2025
|39,2383
|29,008
|5,3
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:09:10 10-10-2025
|39,2515
|29,0133
|10,9
|0,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:07:38 10-10-2025
|39,2327
|28,9828
|5,3
|2,8
|Simav (Kütahya)
|10:07:37 10-10-2025
|39,23917
|28,98667
|10,79
|2,7
|Aşkale (Erzurum)
|10:04:21 10-10-2025
|40,02667
|40,6825
|6,94
|1,9
|BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
|10:04:19 10-10-2025
|39,9902
|40,799
|5
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:00:28 10-10-2025
|39,1713
|28,0968
|9,2
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:57:21 10-10-2025
|35,4783
|25,2833
|7,8
|2,7
|IRISLER-DEMIRCI (MANISA)
|09:54:30 10-10-2025
|39,0407
|28,8725
|24,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:39:15 10-10-2025
|39,25111
|28,9425
|9,05
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:15 10-10-2025
|39,2248
|28,9517
|12,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:37:51 10-10-2025
|39,25583
|28,96194
|9,92
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:37:51 10-10-2025
|39,2368
|28,9857
|11,9
|0,3
|TASLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|09:24:10 10-10-2025
|39,0858
|29,0932
|13,1
|0,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:20:45 10-10-2025
|39,1948
|29,0048
|13,7
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:13:42 10-10-2025
|39,15917
|28,20278
|11,37
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:13:42 10-10-2025
|39,1652
|28,2268
|10
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:06:33 10-10-2025
|39,25917
|28,95222
|8,95
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:06:33 10-10-2025
|39,2358
|28,9885
|10,7
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:19 10-10-2025
|39,2805
|28,957
|5
|0,8
|Aziziye (Erzurum)
|08:58:06 10-10-2025
|40,02361
|40,925
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:43:46 10-10-2025
|39,1863
|28,0793
|10,5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:38:39 10-10-2025
|38,2
|38,055
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:38:37 10-10-2025
|39,23944
|28,96944
|7,12
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|08:38:37 10-10-2025
|39,1903
|29,064
|16,1
|1,1
|Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis)
|08:37:52 10-10-2025
|38,68944
|42,95556
|7
|2,7
|VAN GOLU
|08:37:51 10-10-2025
|38,6327
|42,9882
|3,4
|2,8
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|08:17:06 10-10-2025
|39,148
|29,0945
|10,3
|0,7
|Simav (Kütahya)
|08:06:02 10-10-2025
|39,27361
|28,96056
|8,75
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:02 10-10-2025
|39,262
|28,9728
|11,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:01 10-10-2025
|39,22389
|28,1175
|11,73
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:54:01 10-10-2025
|39,209
|28,0988
|10,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:42 10-10-2025
|39,215
|28,12611
|10,6
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:42 10-10-2025
|39,2082
|28,1102
|13,8
|2,3
|Kale (Malatya)
|07:44:17 10-10-2025
|38,35472
|38,76056
|9,87
|2,2
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|07:44:17 10-10-2025
|38,3955
|38,7532
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|07:43:25 10-10-2025
|39,25
|28,94361
|6,25
|1,7
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|07:43:25 10-10-2025
|39,1873
|28,9508
|17,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:33:36 10-10-2025
|39,27806
|28,95694
|7,13
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:33:35 10-10-2025
|39,2678
|28,9705
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:29:06 10-10-2025
|39,23667
|28,05028
|12,02
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:29:06 10-10-2025
|39,2345
|28,0247
|6,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:26:49 10-10-2025
|39,25222
|28,93361
|12,64
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:49 10-10-2025
|39,259
|28,919
|7,7
|2,4
|İpekyolu (Van)
|07:19:58 10-10-2025
|38,65806
|43,81306
|7
|2,6
|DOGANGUN-MURADIYE (VAN)
|07:19:58 10-10-2025
|38,7593
|43,7147
|8,9
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|07:18:00 10-10-2025
|38,27
|38,82556
|9,28
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:57 10-10-2025
|39,25389
|28,02667
|6,88
|1,7
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:11:55 10-10-2025
|39,2553
|27,9608
|14,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|06:56:52 10-10-2025
|39,245
|28,98528
|11,66
|1,2
|EGE DENIZI
|06:35:19 10-10-2025
|36,7107
|25,5928
|5,2
|1,6
|KARAGUNDUZ-(VAN)
|06:22:53 10-10-2025
|38,7163
|43,652
|5
|2
|EGE DENIZI
|06:20:55 10-10-2025
|38,685
|25,4758
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:41 10-10-2025
|39,25139
|28,02556
|14,14
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:20:41 10-10-2025
|39,2573
|28,1048
|3,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:17:27 10-10-2025
|39,25944
|28,91833
|7,06
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:17:27 10-10-2025
|39,2778
|28,9532
|5,1
|1
|Simav (Kütahya)
|06:15:11 10-10-2025
|39,25583
|28,92417
|11,3
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:15:11 10-10-2025
|39,25
|28,9372
|13,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:10:45 10-10-2025
|39,20556
|28,11444
|12,05
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:10:45 10-10-2025
|39,1882
|28,1268
|12,4
|1,2
|EGE DENIZI
|06:10:18 10-10-2025
|35,822
|25,5383
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:17 10-10-2025
|39,22361
|28,1525
|13,43
|1,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:59:17 10-10-2025
|39,2278
|28,1132
|10,7
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|05:52:30 10-10-2025
|38,24
|27,29667
|11,88
|2,8
|YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)
|05:52:30 10-10-2025
|38,2333
|27,2863
|8,4
|3,1
|Simav (Kütahya)
|05:38:19 10-10-2025
|39,23639
|28,98667
|7,05
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:38:19 10-10-2025
|39,2243
|29,0273
|8,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:35:27 10-10-2025
|39,20917
|28,16722
|10,36
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:35:27 10-10-2025
|39,1543
|28,1588
|13,3
|1,3
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|05:30:34 10-10-2025
|36,5102
|27,1517
|116,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:26:44 10-10-2025
|39,25639
|28,93389
|7,66
|2,7
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:26:44 10-10-2025
|39,2137
|28,9267
|14,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:21:00 10-10-2025
|39,24111
|29,01694
|7,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:20:59 10-10-2025
|39,232
|28,9863
|12,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:20:11 10-10-2025
|39,25167
|28,92306
|10,86
|2,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:20:11 10-10-2025
|39,2535
|28,9048
|12,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:16:27 10-10-2025
|39,26611
|28,96944
|8,63
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:16:26 10-10-2025
|39,2668
|28,9905
|11,1
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:01:32 10-10-2025
|39,2423
|28,9902
|11,9
|1,2
|Güney (Denizli)
|04:55:07 10-10-2025
|38,07583
|29,07222
|12,37
|1
|Simav (Kütahya)
|04:18:55 10-10-2025
|39,22139
|28,93889
|7
|1,2
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:18:55 10-10-2025
|39,2038
|28,9108
|9,5
|1,4
|Akdeniz - [28.77 km] Kaş (Antalya)
|04:13:48 10-10-2025
|36,12111
|29,06306
|11,31
|1,2
|AKDENIZ
|04:13:47 10-10-2025
|36,1085
|29,0992
|9,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:09:30 10-10-2025
|39,23194
|28,95972
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:09:30 10-10-2025
|39,2345
|28,969
|11,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:22 10-10-2025
|39,17139
|28,20694
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:01:22 10-10-2025
|39,1752
|28,1837
|14,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:12 10-10-2025
|39,20806
|28,005
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:12 10-10-2025
|39,2048
|28,0018
|15,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:26 10-10-2025
|39,18611
|28,12083
|7,71
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:26 10-10-2025
|39,1778
|28,0808
|10,3
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|03:39:32 10-10-2025
|39,22667
|29,09083
|7
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:32:58 10-10-2025
|40,16639
|31,86278
|8,1
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:32:57 10-10-2025
|40,1748
|31,7863
|5
|2
|Keles (Bursa)
|03:25:59 10-10-2025
|39,84167
|29,27194
|7
|2,6
|DURAK-KELES (BURSA)
|03:25:59 10-10-2025
|39,8402
|29,2943
|7,8
|2,8
|Marmara Denizi - [22.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:21:32 10-10-2025
|40,76556
|27,94806
|6,92
|1,5
|MARMARA DENIZI
|03:21:31 10-10-2025
|40,7882
|27,9477
|2,3
|1,7
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|03:21:27 10-10-2025
|37,1032
|28,6478
|5,5
|1,4
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|03:13:12 10-10-2025
|34,8675
|32,59972
|7
|2,1
|KIBRIS RUM KESIMI
|03:13:12 10-10-2025
|35,114
|32,4617
|2,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:12:55 10-10-2025
|39,23361
|29,00472
|7
|0,8
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|03:12:54 10-10-2025
|39,2115
|28,9453
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|03:08:30 10-10-2025
|39,26167
|29,02722
|7,42
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:08:08 10-10-2025
|37,18583
|36,99306
|7,38
|1,6
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:08:08 10-10-2025
|37,2017
|36,995
|5
|1,4
|Palu (Elazığ)
|02:59:59 10-10-2025
|38,64222
|39,88694
|7,03
|1,3
|AKDENIZ
|02:59:08 10-10-2025
|35,3793
|27,0407
|36,8
|1,9
|Akdeniz - [141.35 km] Datça (Muğla)
|02:59:07 10-10-2025
|35,42194
|27,52139
|8,86
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|02:49:14 10-10-2025
|39,20306
|27,94167
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|02:35:59 10-10-2025
|39,26167
|28,97528
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|02:34:28 10-10-2025
|39,235
|29,02306
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:34:28 10-10-2025
|39,2348
|29,016
|11
|1,3
|Ege Denizi - [52.23 km] Karaburun (İzmir)
|02:32:35 10-10-2025
|38,75222
|25,81583
|7,02
|1,1
|Marmara Denizi - [25.93 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:28:32 10-10-2025
|40,80278
|28,17806
|4,48
|1,9
|MARMARA DENIZI
|02:28:30 10-10-2025
|40,8427
|28,2918
|4,8
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:26:04 10-10-2025
|38,10111
|36,88444
|7,03
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:13:22 10-10-2025
|38,33639
|38,80389
|7,25
|2,1
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|02:13:22 10-10-2025
|38,3807
|38,7747
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:03 10-10-2025
|39,16833
|28,18944
|7,43
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:03 10-10-2025
|39,1662
|28,1522
|17,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:55:09 10-10-2025
|39,15139
|28,93333
|5,71
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:07 10-10-2025
|39,2418
|28,983
|11,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:59 10-10-2025
|39,15139
|28,17111
|8,21
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:59 10-10-2025
|39,1692
|28,1902
|13,5
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:36:11 10-10-2025
|37,97389
|38,08056
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|01:33:04 10-10-2025
|38,05139
|37,74194
|7,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:45 10-10-2025
|39,26778
|28,13056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:19:49 10-10-2025
|39,23556
|28,07222
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:19:47 10-10-2025
|39,23
|28,0212
|7,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:56 10-10-2025
|39,21
|28,15639
|10,09
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:13:36 10-10-2025
|39,22
|28,89028
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|01:13:36 10-10-2025
|39,2155
|28,9413
|14,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:44 10-10-2025
|39,23556
|28,11167
|7
|0,8
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|01:01:59 10-10-2025
|38,3305
|37,6235
|6,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:01:58 10-10-2025
|38,31694
|37,61222
|7
|1,3
