Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
11 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:59:28 10-09-2025
|39,1975
|28,1432
|9,7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:24 10-09-2025
|39,1397
|28,1462
|16,5
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|23:34:43 10-09-2025
|39,17528
|28,06056
|5,86
|1,2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:34:41 10-09-2025
|39,1637
|28,0548
|3,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:57 10-09-2025
|39,14361
|28,16861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:31:39 10-09-2025
|39,14861
|28,15167
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:38 10-09-2025
|39,1455
|28,1292
|12,1
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:10:06 10-09-2025
|39,15139
|28,26028
|7,03
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:01 10-09-2025
|39,1558
|28,2283
|12,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:50:32 10-09-2025
|39,15389
|28,2225
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [03.90 km] Marmara (Balıkesir)
|22:43:03 10-09-2025
|40,62028
|27,75222
|7
|1,5
|TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)
|22:43:03 10-09-2025
|40,5785
|27,68
|4,5
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:36:49 10-09-2025
|39,2075
|28,0982
|10,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:30:20 10-09-2025
|39,18639
|28,255
|7
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:30:20 10-09-2025
|39,1913
|28,2343
|12,2
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|22:30:03 10-09-2025
|40,08944
|36,03639
|9,98
|2,3
|DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
|22:30:02 10-09-2025
|40,0462
|36,0413
|7,5
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:28:57 10-09-2025
|39,1548
|28,232
|21,6
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|22:27:30 10-09-2025
|37,76417
|36,19861
|7
|2
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:27:29 10-09-2025
|37,7485
|36,187
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:04 10-09-2025
|39,17889
|28,24333
|7
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:03 10-09-2025
|39,1743
|28,2357
|9,6
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:11:00 10-09-2025
|38,36889
|37,4525
|8,33
|1,5
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:10:58 10-09-2025
|38,3803
|37,4455
|9,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:10:39 10-09-2025
|39,1475
|28,15889
|10,32
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:10:38 10-09-2025
|39,1755
|28,1443
|15
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:52 10-09-2025
|39,19111
|28,25972
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:52 10-09-2025
|39,1843
|28,2302
|16,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:45:09 10-09-2025
|39,19222
|28,23528
|7
|2,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:45:08 10-09-2025
|39,1882
|28,2392
|12,5
|2,8
|Şarkışla (Sivas)
|21:29:17 10-09-2025
|39,22611
|36,53361
|10,77
|3
|UCUK-SARKISLA (SIVAS)
|21:29:16 10-09-2025
|39,2352
|36,5312
|2,8
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:55 10-09-2025
|39,20167
|28,12833
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:54 10-09-2025
|39,1945
|28,0887
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:51 10-09-2025
|39,18
|28,20472
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:51 10-09-2025
|39,1617
|28,1503
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:33 10-09-2025
|39,17972
|28,21139
|10,8
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:20:32 10-09-2025
|39,2027
|28,2013
|16,9
|2,9
|Battalgazi (Malatya)
|21:02:53 10-09-2025
|38,29139
|38,61222
|8,38
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:59:31 10-09-2025
|39,20611
|28,17306
|6,43
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:59:30 10-09-2025
|39,193
|28,1192
|9,9
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|20:47:16 10-09-2025
|40,43833
|27,08889
|16,22
|1,5
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|20:47:16 10-09-2025
|40,4473
|27,0913
|12,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|20:34:22 10-09-2025
|38,20917
|38,66694
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:14 10-09-2025
|39,1475
|28,2243
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:13 10-09-2025
|39,27667
|28,20972
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:02 10-09-2025
|39,24611
|28,13694
|8,41
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:59 10-09-2025
|39,19889
|28,14111
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:58 10-09-2025
|39,1813
|28,0993
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:11:37 10-09-2025
|39,27917
|28,17861
|7
|1,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:11:37 10-09-2025
|39,249
|28,164
|15,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:03:50 10-09-2025
|39,13361
|28,11833
|7,01
|2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|20:03:50 10-09-2025
|39,0852
|28,1017
|12
|2,2
|Karadeniz - [89.38 km] Şile (İstanbul)
|19:55:40 10-09-2025
|41,99139
|29,62306
|28,12
|2,1
|KARADENIZ
|19:55:39 10-09-2025
|41,9985
|29,6002
|17,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:54:25 10-09-2025
|39,17806
|28,18528
|6,7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:25 10-09-2025
|39,1888
|28,1612
|9,5
|1,3
|Artova (Tokat)
|19:52:39 10-09-2025
|40,07389
|36,065
|6,97
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:50:01 10-09-2025
|39,20778
|28,09444
|7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:50:00 10-09-2025
|39,2163
|28,0918
|12,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:48:23 10-09-2025
|39,21583
|28,15639
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:48:23 10-09-2025
|39,199
|28,1343
|13,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:48 10-09-2025
|39,19278
|28,25167
|8,53
|2,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:42:48 10-09-2025
|39,1895
|28,213
|12,4
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:33:07 10-09-2025
|39,24028
|28,18306
|8,47
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:33:06 10-09-2025
|39,2185
|28,1592
|8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:12:06 10-09-2025
|39,25528
|28,98389
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:09:29 10-09-2025
|39,18833
|28,23583
|5,5
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:09:29 10-09-2025
|39,1852
|28,2657
|9,1
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:23:58 10-09-2025
|39,53139
|28,20944
|6,98
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:38 10-09-2025
|39,22833
|28,12111
|5,72
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:55:22 10-09-2025
|38,33333
|38,22611
|7,01
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:51:25 10-09-2025
|39,20028
|28,1025
|6,3
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:39:05 10-09-2025
|37,90778
|36,65833
|6,99
|1,9
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|17:39:05 10-09-2025
|37,9023
|36,6388
|17,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:10:31 10-09-2025
|39,19083
|28,12944
|8,95
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:10:31 10-09-2025
|39,191
|28,0892
|10,4
|1,3
|Hazar Gölü - [06.62 km] Merkez (Elazığ)
|17:09:08 10-09-2025
|38,47472
|39,39194
|7
|1,5
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|17:09:07 10-09-2025
|38,5302
|39,3865
|6,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:01:24 10-09-2025
|39,17028
|28,215
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|17:00:41 10-09-2025
|38,27917
|38,60833
|11,55
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|16:41:57 10-09-2025
|38,87139
|40,8
|7
|2,1
|GOZELER-(BINGOL)
|16:41:57 10-09-2025
|38,8623
|40,6808
|11,3
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:35:34 10-09-2025
|39,147
|28,2933
|9,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:35:33 10-09-2025
|39,1775
|28,2525
|7,14
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:31:29 10-09-2025
|39,1537
|28,2982
|11,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:31:28 10-09-2025
|39,2
|28,2525
|7,31
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:30:02 10-09-2025
|39,2345
|28,1007
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:01 10-09-2025
|39,26056
|28,12056
|7,09
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:55 10-09-2025
|39,20639
|28,25306
|8,87
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:55 10-09-2025
|39,1782
|28,2438
|10
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|16:15:46 10-09-2025
|38,17194
|37,025
|6,95
|2,2
|KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:15:46 10-09-2025
|38,199
|37,0642
|5,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:41 10-09-2025
|39,2075
|28,11444
|6,22
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:41 10-09-2025
|39,2012
|28,0677
|15,9
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:01:32 10-09-2025
|39,097
|28,3027
|7,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:01:31 10-09-2025
|39,10528
|28,29806
|10,01
|1,9
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|15:49:46 10-09-2025
|37,04
|28,349
|5
|1,4
|Gördes (Manisa)
|15:48:22 10-09-2025
|39,09167
|28,30306
|7,01
|1,5
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|15:48:22 10-09-2025
|39,078
|28,2847
|15,1
|1,8
|YAZLIK-(ADIYAMAN)
|15:35:15 10-09-2025
|37,6287
|38,3138
|3,7
|1,5
|Atatürk Barajı - [03.55 km] Merkez (Adıyaman)
|15:35:13 10-09-2025
|37,53861
|38,30528
|5,43
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:08 10-09-2025
|39,10361
|28,30028
|7
|2,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:08 10-09-2025
|39,0867
|28,2945
|8
|2,2
|EGE DENIZI
|15:20:54 10-09-2025
|36,6197
|25,544
|4,7
|1,7
|EGE DENIZI
|15:19:18 10-09-2025
|36,54
|25,8467
|7,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:18:28 10-09-2025
|39,22639
|28,19139
|2,94
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:18:28 10-09-2025
|39,1708
|28,2008
|17,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:08 10-09-2025
|39,21944
|28,16278
|9,68
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:12:08 10-09-2025
|39,203
|28,1542
|10,3
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:04:46 10-09-2025
|39,1547
|28,217
|9,8
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:04:04 10-09-2025
|39,2305
|28,1032
|16,3
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:04:03 10-09-2025
|39,25167
|28,11944
|6,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:56:25 10-09-2025
|39,19806
|28,25667
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:56:25 10-09-2025
|39,1715
|28,2312
|4,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:57 10-09-2025
|39,16917
|28,185
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:49:57 10-09-2025
|39,1607
|28,1317
|9,9
|1,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|14:40:50 10-09-2025
|38,16778
|36,83056
|6,91
|2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|14:40:50 10-09-2025
|38,2045
|36,8992
|8,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:23:25 10-09-2025
|39,17583
|28,18611
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:23:25 10-09-2025
|39,1613
|28,1753
|9,6
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:03:38 10-09-2025
|37,9075
|36,31444
|7
|1,7
|CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:53:27 10-09-2025
|39,1793
|28,3943
|26,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:46:44 10-09-2025
|39,2
|28,24694
|8,95
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:46:44 10-09-2025
|39,1943
|28,256
|10,1
|2
|Sivrice (Elazığ)
|13:40:31 10-09-2025
|38,37056
|39,07722
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:37 10-09-2025
|39,22472
|28,16083
|7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:37 10-09-2025
|39,1652
|28,1142
|3,1
|2,4
|YUNANISTAN
|13:31:30 10-09-2025
|38,7018
|23,7225
|10
|3,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:20:06 10-09-2025
|39,1843
|28,2397
|10,8
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:26 10-09-2025
|39,1533
|28,1363
|11,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:07:20 10-09-2025
|39,2175
|28,17306
|7,49
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:20 10-09-2025
|39,1937
|28,1545
|5,3
|2,1
|Yatağan (Muğla)
|13:02:36 10-09-2025
|37,35778
|28,10028
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:23 10-09-2025
|39,50056
|28,14056
|7
|1,4
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|12:59:20 10-09-2025
|35,1732
|33,4627
|5,3
|1,3
|KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:54:17 10-09-2025
|39,5893
|29,3632
|12,4
|1,1
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|12:47:05 10-09-2025
|37,1493
|28,602
|7,9
|1,2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:45:42 10-09-2025
|37,48194
|40,32694
|7,11
|1,2
|Honaz (Denizli)
|12:40:45 10-09-2025
|37,79556
|29,33417
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:27:27 10-09-2025
|39,21722
|28,17139
|7,14
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:27:26 10-09-2025
|39,1957
|28,1537
|13,5
|3
|Merkez (Çorum)
|12:25:25 10-09-2025
|40,50194
|34,59389
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:22 10-09-2025
|39,19778
|28,25222
|6,81
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:21 10-09-2025
|39,1833
|28,249
|16,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:07:08 10-09-2025
|39,27222
|28,09083
|10,04
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:07:07 10-09-2025
|39,2478
|28,0733
|18,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:59:07 10-09-2025
|39,20083
|28,25972
|6,6
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:59:07 10-09-2025
|39,1908
|28,2483
|11,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:57:55 10-09-2025
|39,18694
|28,24472
|9,89
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:57:55 10-09-2025
|39,182
|28,2292
|13,3
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|11:49:10 10-09-2025
|38,59889
|37,98944
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:03 10-09-2025
|38,30333
|38,10528
|7
|1,1
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:47 10-09-2025
|39,085
|28,9432
|5,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:48 10-09-2025
|39,17639
|28,26278
|6,1
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:48 10-09-2025
|39,177
|28,2368
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:35 10-09-2025
|39,23556
|28,20056
|9,86
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:51 10-09-2025
|39,26667
|28,10528
|6,83
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:02:50 10-09-2025
|39,2372
|28,143
|20,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:57:20 10-09-2025
|39,26556
|28,11
|6,87
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:57:20 10-09-2025
|39,241
|28,0853
|7,4
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|10:52:34 10-09-2025
|38,11444
|38,49417
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:44:03 10-09-2025
|39,22222
|28,1025
|7
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:44:03 10-09-2025
|39,2085
|28,102
|8,5
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:03 10-09-2025
|39,1755
|28,1785
|5,2
|1,6
|Akdeniz - [80.49 km] Alanya (Antalya)
|10:30:10 10-09-2025
|35,94694
|31,4625
|9,48
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:28:36 10-09-2025
|39,20417
|28,15472
|8,12
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:28:35 10-09-2025
|39,202
|28,0752
|21,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:56 10-09-2025
|39,22222
|28,17611
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:55 10-09-2025
|39,1945
|28,1373
|18,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:17:02 10-09-2025
|39,16278
|28,18389
|5,93
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:05 10-09-2025
|39,18806
|28,26833
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:03:04 10-09-2025
|39,213
|28,2663
|13,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:57:53 10-09-2025
|39,15583
|28,15278
|2,6
|1,3
|YUNANISTAN
|09:57:21 10-09-2025
|39,1523
|23,6878
|23,2
|2,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:56:59 10-09-2025
|39,2487
|28,138
|8
|1,5
|Cerablus, Halep (Suriye) - [02.70 km] Elbeyli (Kilis)
|09:51:22 10-09-2025
|36,68889
|37,55722
|7,75
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:29 10-09-2025
|39,23583
|28,08389
|3,52
|1,4
|DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:24 10-09-2025
|39,2667
|28,4238
|5
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:46 10-09-2025
|39,1635
|28,1957
|17,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:24 10-09-2025
|39,24556
|28,08194
|7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:23 10-09-2025
|39,2287
|28,0623
|7,9
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:31 10-09-2025
|39,1965
|28,0797
|14,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:16:51 10-09-2025
|39,24583
|28,01194
|7
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:16:51 10-09-2025
|39,2388
|28,008
|8,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:09:20 10-09-2025
|39,225
|28,21083
|2,21
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:07:56 10-09-2025
|39,205
|28,16722
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:07:55 10-09-2025
|39,191
|28,1077
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:18 10-09-2025
|39,20028
|28,21444
|9,47
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:16 10-09-2025
|39,2167
|28,2503
|22,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:54:16 10-09-2025
|39,19417
|28,25722
|7
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:54:16 10-09-2025
|39,12
|28,275
|16,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:05 10-09-2025
|39,16917
|28,27083
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:36:04 10-09-2025
|39,1472
|28,22
|19,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:34:10 10-09-2025
|39,22722
|28,175
|7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:34:10 10-09-2025
|39,1818
|28,1453
|13,5
|2
|Biga (Çanakkale)
|08:30:07 10-09-2025
|40,25333
|27,0375
|8,85
|1,6
|HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
|08:30:07 10-09-2025
|40,2853
|27,0285
|10,7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:07 10-09-2025
|39,165
|28,1595
|12,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:06 10-09-2025
|39,17056
|28,19083
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:08:34 10-09-2025
|39,18306
|28,26306
|7
|1,2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2025.09.10 08:08:32)
|08:08:32 10-09-2025
|39,1055
|28,1155
|4,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:51:36 10-09-2025
|39,18722
|28,105
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:51:36 10-09-2025
|39,15
|28,1172
|12
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:48:23 10-09-2025
|39,19778
|28,23778
|5
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:48:23 10-09-2025
|39,1843
|28,2268
|10,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:43:04 10-09-2025
|39,18639
|28,25222
|5,32
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:43:04 10-09-2025
|39,174
|28,229
|14
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:25:07 10-09-2025
|39,19417
|28,22028
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:25:06 10-09-2025
|39,1775
|28,1913
|9,2
|1,6
|SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|07:22:15 10-09-2025
|38,4052
|39,2497
|6,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:20:47 10-09-2025
|39,18833
|28,20972
|6,88
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:20:47 10-09-2025
|39,1817
|28,2097
|10
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|07:17:28 10-09-2025
|38,28889
|38,77083
|9,88
|1,7
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|07:17:28 10-09-2025
|38,3657
|38,7307
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:10 10-09-2025
|39,21056
|28,12694
|6,04
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:10 10-09-2025
|39,224
|28,1163
|7,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:56:29 10-09-2025
|39,21833
|28,12361
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:56:29 10-09-2025
|39,2053
|28,0912
|9,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:43:56 10-09-2025
|39,19528
|28,23028
|5,95
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:43:56 10-09-2025
|39,1877
|28,1867
|5,1
|1,7
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|06:41:27 10-09-2025
|38,8723
|27,8713
|25,4
|1,8
|Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:41:06 10-09-2025
|40,80639
|28,13583
|9,15
|1,6
|BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)
|06:40:32 10-09-2025
|38,8388
|27,9168
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:28 10-09-2025
|39,19333
|28,25111
|5,23
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:28 10-09-2025
|39,171
|28,2395
|9,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:25:52 10-09-2025
|39,20333
|28,2275
|7
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:25:51 10-09-2025
|39,1967
|28,2353
|7,9
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|06:10:28 10-09-2025
|38,39167
|39,02056
|9,98
|1,6
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|06:10:27 10-09-2025
|38,3978
|39,0048
|17,5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:09:38 10-09-2025
|38,24917
|38,82472
|5,17
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:05:10 10-09-2025
|39,26167
|28,97333
|7,14
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:05:10 10-09-2025
|39,238
|29,0247
|11,6
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|05:58:04 10-09-2025
|37,25111
|36,42028
|7
|1,8
|ELLEK-DUZICI (OSMANIYE)
|05:58:02 10-09-2025
|37,2095
|36,416
|14,3
|1,9
|Ege Denizi - [22.25 km] Datça (Muğla)
|05:50:07 10-09-2025
|36,57333
|27,24889
|11,39
|1,7
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|05:50:05 10-09-2025
|36,5247
|27,153
|5
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:46:23 10-09-2025
|39,54222
|26,27639
|7,04
|2,5
|KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:46:22 10-09-2025
|39,505
|26,2603
|4,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:00 10-09-2025
|39,20583
|28,11306
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:00 10-09-2025
|39,194
|28,102
|8,3
|1,3
|ULA (MUGLA)
|05:23:45 10-09-2025
|37,092
|28,3962
|10,6
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|05:17:55 10-09-2025
|38,24361
|38,87083
|5,01
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:52 10-09-2025
|39,18583
|28,22639
|6,58
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:10:52 10-09-2025
|39,1622
|28,2208
|11,8
|1,6
|Gemlik (Bursa)
|05:02:14 10-09-2025
|40,47083
|29,18806
|7
|1,5
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:02:14 10-09-2025
|40,4875
|29,1868
|18
|1,7
|MARMARA DENIZI
|05:01:11 10-09-2025
|40,8273
|28,1237
|14,4
|2,3
|Marmara Denizi - [20.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|05:01:10 10-09-2025
|40,82722
|28,11611
|6,97
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:38 10-09-2025
|39,17528
|28,25028
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:38 10-09-2025
|39,166
|28,248
|12,8
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|04:54:26 10-09-2025
|39,0485
|28,12
|5,3
|1,3
|BEGEL-GORDES (MANISA)
|04:54:08 10-09-2025
|39,0318
|28,2313
|22,7
|1,5
|Ulaş (Sivas)
|04:41:59 10-09-2025
|39,43861
|37,33083
|7
|1,8
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|04:41:59 10-09-2025
|39,4175
|37,2848
|5
|1,9
|Gördes (Manisa)
|04:33:18 10-09-2025
|39,07778
|28,31222
|7,59
|2,4
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|04:33:17 10-09-2025
|39,0795
|28,303
|7,4
|2,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:45 10-09-2025
|39,132
|28,2495
|19,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:04 10-09-2025
|39,18722
|28,24833
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:04 10-09-2025
|39,1802
|28,2488
|10,6
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:23:08 10-09-2025
|39,2135
|28,0808
|13
|1,1
|Hazar Gölü - [02.06 km] Maden (Elazığ)
|04:17:45 10-09-2025
|38,50972
|39,48472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:44 10-09-2025
|39,215
|28,12333
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:17:44 10-09-2025
|39,1972
|28,1038
|11,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:59 10-09-2025
|39,20556
|28,11694
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:59 10-09-2025
|39,1987
|28,1175
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:28 10-09-2025
|39,22333
|28,18056
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:28 10-09-2025
|39,2095
|28,1983
|7,6
|1,3
|Hazar Gölü - [02.35 km] Maden (Elazığ)
|04:11:42 10-09-2025
|38,51083
|39,48083
|5,75
|3,1
|GOLARDI-(ELAZIG)
|04:11:41 10-09-2025
|38,5367
|39,4625
|5
|3,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.38 km] Menderes (İzmir)
|04:07:05 10-09-2025
|37,93694
|26,98694
|6,79
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:22 10-09-2025
|39,24194
|28,07083
|5,23
|1,3
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|04:01:21 10-09-2025
|39,2228
|27,928
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:00:33 10-09-2025
|39,16194
|28,13639
|8,37
|1,1
|Çameli (Denizli)
|03:59:12 10-09-2025
|36,9225
|29,20278
|14,49
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:57:22 10-09-2025
|38,02583
|37,55639
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:46 10-09-2025
|39,20111
|28,15583
|5,4
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:05 10-09-2025
|39,18667
|28,0975
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:47:04 10-09-2025
|39,1837
|28,0828
|9,5
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|03:45:56 10-09-2025
|39,20583
|27,9775
|7,06
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:45:14 10-09-2025
|39,19444
|28,24611
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:44:16 10-09-2025
|39,11944
|28,19
|7,07
|1
|Merkez (Çankırı)
|03:43:34 10-09-2025
|40,56972
|33,58639
|7,51
|2,6
|ASAGIYANLAR-(CANKIRI)
|03:43:33 10-09-2025
|40,5702
|33,5637
|4,6
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:43:20 10-09-2025
|39,17028
|28,19861
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:57 10-09-2025
|39,24611
|28,0475
|7
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.10 03:40:57)
|03:40:57 10-09-2025
|39,2417
|28,0475
|11,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:36:52 10-09-2025
|39,1825
|28,19056
|7
|0,8
|Baskil (Elazığ)
|03:35:29 10-09-2025
|38,41028
|38,87333
|11,49
|2,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|03:35:29 10-09-2025
|38,3995
|38,8677
|6,6
|2,1
|Akdeniz - [04.74 km] Marmaris (Muğla)
|03:33:15 10-09-2025
|36,65778
|28,15667
|57,63
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|03:29:48 10-09-2025
|38,14333
|38,52278
|6,99
|0,8
|Ege Denizi - [16.42 km] Seferihisar (İzmir)
|03:27:39 10-09-2025
|37,92444
|26,90667
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:24:25 10-09-2025
|39,20167
|28,16611
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:49 10-09-2025
|39,17278
|28,23722
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:20 10-09-2025
|39,20389
|28,26278
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:19 10-09-2025
|39,1773
|28,2517
|12,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:14 10-09-2025
|39,23556
|28,09306
|5,38
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:10:14 10-09-2025
|39,2153
|28,0822
|14
|2,9
|Merkez (Bingöl)
|03:06:16 10-09-2025
|39,07333
|40,50861
|12,5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:23 10-09-2025
|39,21139
|28,17028
|5,27
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:53:14 10-09-2025
|37,40083
|36,86194
|7
|1,6
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|02:53:14 10-09-2025
|37,3743
|36,8728
|7,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:51 10-09-2025
|39,17694
|28,33361
|7
|0,8
|Köprüköy (Erzurum)
|02:47:06 10-09-2025
|39,83806
|41,94111
|14,36
|2,2
|GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM)
|02:47:04 10-09-2025
|39,7992
|41,9847
|1,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:46:01 10-09-2025
|39,16056
|28,25472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:44:17 10-09-2025
|39,17472
|28,13417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:25 10-09-2025
|39,20333
|28,18694
|7,28
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:25 10-09-2025
|39,2227
|28,1645
|16,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:19:46 10-09-2025
|39,19889
|28,05833
|7
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|02:19:46 10-09-2025
|39,166
|28,0528
|7,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:12:22 10-09-2025
|39,22472
|28,12417
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:12:22 10-09-2025
|39,2018
|28,1047
|9,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:31 10-09-2025
|39,20417
|28,1925
|8,12
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:07:31 10-09-2025
|39,1795
|28,1717
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:23 10-09-2025
|39,23611
|28,19278
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:02:08 10-09-2025
|39,18667
|28,16028
|5,49
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:02:08 10-09-2025
|39,1683
|28,1462
|19,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:42 10-09-2025
|39,16833
|28,15556
|7
|1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|02:00:42 10-09-2025
|39,1168
|28,1055
|11,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:16 10-09-2025
|39,1975
|28,25389
|5,5
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:16 10-09-2025
|39,1438
|28,239
|17,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:59:40 10-09-2025
|39,18194
|28,25278
|7
|0,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:40 10-09-2025
|39,1567
|28,2602
|13,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:58:08 10-09-2025
|39,18528
|28,265
|7
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:08 10-09-2025
|39,1677
|28,2282
|10,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:33 10-09-2025
|39,22417
|28,08417
|9,3
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:33 10-09-2025
|39,2013
|28,0835
|13,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:41:41 10-09-2025
|39,16056
|28,17194
|7
|1
|Kozan (Adana)
|01:39:41 10-09-2025
|37,68222
|35,86833
|6,98
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:47 10-09-2025
|39,20333
|28,23917
|7,49
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:01 10-09-2025
|39,16944
|28,24111
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:01 10-09-2025
|39,1363
|28,228
|9,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:32:03 10-09-2025
|39,17278
|28,14833
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:32:03 10-09-2025
|39,1545
|28,1268
|9,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:21 10-09-2025
|39,22028
|28,11806
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:21 10-09-2025
|39,2023
|28,1402
|11,9
|1,4
|Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul)
|01:20:03 10-09-2025
|40,83861
|28,28556
|8,46
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|01:18:37 10-09-2025
|40,07917
|36,03806
|6,99
|1,3
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|01:18:37 10-09-2025
|40,0525
|36,0503
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:37 10-09-2025
|39,24361
|28,15306
|7
|1,1
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:37 10-09-2025
|39,2518
|28,133
|7,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:15 10-09-2025
|39,1725
|28,14056
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:15 10-09-2025
|39,1475
|28,1642
|9,6
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:05:04 10-09-2025
|39,1385
|28,2805
|9,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:05:03 10-09-2025
|39,18472
|28,20528
|5,61
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:47 10-09-2025
|39,17694
|28,17139
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:00:47 10-09-2025
|39,1502
|28,1775
|9,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 10-09-2025
|39,19111
|28,17556
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:28 10-09-2025
|39,1562
|28,1602
|11,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:38 10-09-2025
|39,17667
|28,24889
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 10-09-2025
|39,11389
|28,2775
|6,86
|1,1
