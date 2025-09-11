Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

11 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:28 10-09-2025 39,1975 28,1432 9,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:24 10-09-2025 39,1397 28,1462 16,5 1,3
Akhisar (Manisa) 23:34:43 10-09-2025 39,17528 28,06056 5,86 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:34:41 10-09-2025 39,1637 28,0548 3,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:57 10-09-2025 39,14361 28,16861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:39 10-09-2025 39,14861 28,15167 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:38 10-09-2025 39,1455 28,1292 12,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:06 10-09-2025 39,15139 28,26028 7,03 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:01 10-09-2025 39,1558 28,2283 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:32 10-09-2025 39,15389 28,2225 7 1,3
Marmara Denizi - [03.90 km] Marmara (Balıkesir) 22:43:03 10-09-2025 40,62028 27,75222 7 1,5
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 22:43:03 10-09-2025 40,5785 27,68 4,5 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:49 10-09-2025 39,2075 28,0982 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:20 10-09-2025 39,18639 28,255 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:20 10-09-2025 39,1913 28,2343 12,2 1,7
Sulusaray (Tokat) 22:30:03 10-09-2025 40,08944 36,03639 9,98 2,3
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 22:30:02 10-09-2025 40,0462 36,0413 7,5 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:57 10-09-2025 39,1548 28,232 21,6 1,4
Saimbeyli (Adana) 22:27:30 10-09-2025 37,76417 36,19861 7 2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:27:29 10-09-2025 37,7485 36,187 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:04 10-09-2025 39,17889 28,24333 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:03 10-09-2025 39,1743 28,2357 9,6 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:11:00 10-09-2025 38,36889 37,4525 8,33 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:10:58 10-09-2025 38,3803 37,4455 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:39 10-09-2025 39,1475 28,15889 10,32 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:38 10-09-2025 39,1755 28,1443 15 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:52 10-09-2025 39,19111 28,25972 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:52 10-09-2025 39,1843 28,2302 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:09 10-09-2025 39,19222 28,23528 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:45:08 10-09-2025 39,1882 28,2392 12,5 2,8
Şarkışla (Sivas) 21:29:17 10-09-2025 39,22611 36,53361 10,77 3
UCUK-SARKISLA (SIVAS) 21:29:16 10-09-2025 39,2352 36,5312 2,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:55 10-09-2025 39,20167 28,12833 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:54 10-09-2025 39,1945 28,0887 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:51 10-09-2025 39,18 28,20472 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:51 10-09-2025 39,1617 28,1503 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:33 10-09-2025 39,17972 28,21139 10,8 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:32 10-09-2025 39,2027 28,2013 16,9 2,9
Battalgazi (Malatya) 21:02:53 10-09-2025 38,29139 38,61222 8,38 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:31 10-09-2025 39,20611 28,17306 6,43 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:30 10-09-2025 39,193 28,1192 9,9 1,4
Biga (Çanakkale) 20:47:16 10-09-2025 40,43833 27,08889 16,22 1,5
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 20:47:16 10-09-2025 40,4473 27,0913 12,2 1,7
Pütürge (Malatya) 20:34:22 10-09-2025 38,20917 38,66694 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:14 10-09-2025 39,1475 28,2243 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:13 10-09-2025 39,27667 28,20972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:02 10-09-2025 39,24611 28,13694 8,41 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:59 10-09-2025 39,19889 28,14111 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:58 10-09-2025 39,1813 28,0993 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:37 10-09-2025 39,27917 28,17861 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:37 10-09-2025 39,249 28,164 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:50 10-09-2025 39,13361 28,11833 7,01 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:03:50 10-09-2025 39,0852 28,1017 12 2,2
Karadeniz - [89.38 km] Şile (İstanbul) 19:55:40 10-09-2025 41,99139 29,62306 28,12 2,1
KARADENIZ 19:55:39 10-09-2025 41,9985 29,6002 17,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:25 10-09-2025 39,17806 28,18528 6,7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:25 10-09-2025 39,1888 28,1612 9,5 1,3
Artova (Tokat) 19:52:39 10-09-2025 40,07389 36,065 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:01 10-09-2025 39,20778 28,09444 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:00 10-09-2025 39,2163 28,0918 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:23 10-09-2025 39,21583 28,15639 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:23 10-09-2025 39,199 28,1343 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:48 10-09-2025 39,19278 28,25167 8,53 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:48 10-09-2025 39,1895 28,213 12,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:07 10-09-2025 39,24028 28,18306 8,47 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:06 10-09-2025 39,2185 28,1592 8 1,9
Simav (Kütahya) 19:12:06 10-09-2025 39,25528 28,98389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:29 10-09-2025 39,18833 28,23583 5,5 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:29 10-09-2025 39,1852 28,2657 9,1 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:58 10-09-2025 39,53139 28,20944 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:38 10-09-2025 39,22833 28,12111 5,72 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 17:55:22 10-09-2025 38,33333 38,22611 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:25 10-09-2025 39,20028 28,1025 6,3 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17:39:05 10-09-2025 37,90778 36,65833 6,99 1,9
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 17:39:05 10-09-2025 37,9023 36,6388 17,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:31 10-09-2025 39,19083 28,12944 8,95 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:10:31 10-09-2025 39,191 28,0892 10,4 1,3
Hazar Gölü - [06.62 km] Merkez (Elazığ) 17:09:08 10-09-2025 38,47472 39,39194 7 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 17:09:07 10-09-2025 38,5302 39,3865 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:24 10-09-2025 39,17028 28,215 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 17:00:41 10-09-2025 38,27917 38,60833 11,55 1,5
Merkez (Bingöl) 16:41:57 10-09-2025 38,87139 40,8 7 2,1
GOZELER-(BINGOL) 16:41:57 10-09-2025 38,8623 40,6808 11,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:34 10-09-2025 39,147 28,2933 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:33 10-09-2025 39,1775 28,2525 7,14 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:29 10-09-2025 39,1537 28,2982 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:28 10-09-2025 39,2 28,2525 7,31 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:02 10-09-2025 39,2345 28,1007 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:01 10-09-2025 39,26056 28,12056 7,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:55 10-09-2025 39,20639 28,25306 8,87 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:55 10-09-2025 39,1782 28,2438 10 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 16:15:46 10-09-2025 38,17194 37,025 6,95 2,2
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:15:46 10-09-2025 38,199 37,0642 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:41 10-09-2025 39,2075 28,11444 6,22 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:41 10-09-2025 39,2012 28,0677 15,9 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:32 10-09-2025 39,097 28,3027 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:31 10-09-2025 39,10528 28,29806 10,01 1,9
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 15:49:46 10-09-2025 37,04 28,349 5 1,4
Gördes (Manisa) 15:48:22 10-09-2025 39,09167 28,30306 7,01 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 15:48:22 10-09-2025 39,078 28,2847 15,1 1,8
YAZLIK-(ADIYAMAN) 15:35:15 10-09-2025 37,6287 38,3138 3,7 1,5
Atatürk Barajı - [03.55 km] Merkez (Adıyaman) 15:35:13 10-09-2025 37,53861 38,30528 5,43 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:08 10-09-2025 39,10361 28,30028 7 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:08 10-09-2025 39,0867 28,2945 8 2,2
EGE DENIZI 15:20:54 10-09-2025 36,6197 25,544 4,7 1,7
EGE DENIZI 15:19:18 10-09-2025 36,54 25,8467 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:28 10-09-2025 39,22639 28,19139 2,94 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:28 10-09-2025 39,1708 28,2008 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:08 10-09-2025 39,21944 28,16278 9,68 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:08 10-09-2025 39,203 28,1542 10,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:46 10-09-2025 39,1547 28,217 9,8 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 10-09-2025 39,2305 28,1032 16,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:03 10-09-2025 39,25167 28,11944 6,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:25 10-09-2025 39,19806 28,25667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:25 10-09-2025 39,1715 28,2312 4,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:57 10-09-2025 39,16917 28,185 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:57 10-09-2025 39,1607 28,1317 9,9 1,6
Afşin (Kahramanmaraş) 14:40:50 10-09-2025 38,16778 36,83056 6,91 2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 14:40:50 10-09-2025 38,2045 36,8992 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:25 10-09-2025 39,17583 28,18611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:25 10-09-2025 39,1613 28,1753 9,6 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:03:38 10-09-2025 37,9075 36,31444 7 1,7
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:27 10-09-2025 39,1793 28,3943 26,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:44 10-09-2025 39,2 28,24694 8,95 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:44 10-09-2025 39,1943 28,256 10,1 2
Sivrice (Elazığ) 13:40:31 10-09-2025 38,37056 39,07722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:37 10-09-2025 39,22472 28,16083 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:37 10-09-2025 39,1652 28,1142 3,1 2,4
YUNANISTAN 13:31:30 10-09-2025 38,7018 23,7225 10 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:06 10-09-2025 39,1843 28,2397 10,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:26 10-09-2025 39,1533 28,1363 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:20 10-09-2025 39,2175 28,17306 7,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:20 10-09-2025 39,1937 28,1545 5,3 2,1
Yatağan (Muğla) 13:02:36 10-09-2025 37,35778 28,10028 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:23 10-09-2025 39,50056 28,14056 7 1,4
KIBRIS-DEGIRMENLIK 12:59:20 10-09-2025 35,1732 33,4627 5,3 1,3
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:17 10-09-2025 39,5893 29,3632 12,4 1,1
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:47:05 10-09-2025 37,1493 28,602 7,9 1,2
Mazıdağı (Mardin) 12:45:42 10-09-2025 37,48194 40,32694 7,11 1,2
Honaz (Denizli) 12:40:45 10-09-2025 37,79556 29,33417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:27 10-09-2025 39,21722 28,17139 7,14 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:26 10-09-2025 39,1957 28,1537 13,5 3
Merkez (Çorum) 12:25:25 10-09-2025 40,50194 34,59389 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:22 10-09-2025 39,19778 28,25222 6,81 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:21 10-09-2025 39,1833 28,249 16,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:08 10-09-2025 39,27222 28,09083 10,04 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:07 10-09-2025 39,2478 28,0733 18,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:07 10-09-2025 39,20083 28,25972 6,6 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:07 10-09-2025 39,1908 28,2483 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:55 10-09-2025 39,18694 28,24472 9,89 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:55 10-09-2025 39,182 28,2292 13,3 2,6
Yazıhan (Malatya) 11:49:10 10-09-2025 38,59889 37,98944 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:03 10-09-2025 38,30333 38,10528 7 1,1
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:47 10-09-2025 39,085 28,9432 5,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:48 10-09-2025 39,17639 28,26278 6,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:48 10-09-2025 39,177 28,2368 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:35 10-09-2025 39,23556 28,20056 9,86 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:51 10-09-2025 39,26667 28,10528 6,83 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:50 10-09-2025 39,2372 28,143 20,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:20 10-09-2025 39,26556 28,11 6,87 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:20 10-09-2025 39,241 28,0853 7,4 1,7
Sincik (Adıyaman) 10:52:34 10-09-2025 38,11444 38,49417 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:03 10-09-2025 39,22222 28,1025 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:03 10-09-2025 39,2085 28,102 8,5 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:03 10-09-2025 39,1755 28,1785 5,2 1,6
Akdeniz - [80.49 km] Alanya (Antalya) 10:30:10 10-09-2025 35,94694 31,4625 9,48 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:36 10-09-2025 39,20417 28,15472 8,12 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:35 10-09-2025 39,202 28,0752 21,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:56 10-09-2025 39,22222 28,17611 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:55 10-09-2025 39,1945 28,1373 18,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:02 10-09-2025 39,16278 28,18389 5,93 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:05 10-09-2025 39,18806 28,26833 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:04 10-09-2025 39,213 28,2663 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:53 10-09-2025 39,15583 28,15278 2,6 1,3
YUNANISTAN 09:57:21 10-09-2025 39,1523 23,6878 23,2 2,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:59 10-09-2025 39,2487 28,138 8 1,5
Cerablus, Halep (Suriye) - [02.70 km] Elbeyli (Kilis) 09:51:22 10-09-2025 36,68889 37,55722 7,75 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:29 10-09-2025 39,23583 28,08389 3,52 1,4
DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:24 10-09-2025 39,2667 28,4238 5 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:46 10-09-2025 39,1635 28,1957 17,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:24 10-09-2025 39,24556 28,08194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:23 10-09-2025 39,2287 28,0623 7,9 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:31 10-09-2025 39,1965 28,0797 14,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:51 10-09-2025 39,24583 28,01194 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:51 10-09-2025 39,2388 28,008 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:20 10-09-2025 39,225 28,21083 2,21 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:56 10-09-2025 39,205 28,16722 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:55 10-09-2025 39,191 28,1077 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:18 10-09-2025 39,20028 28,21444 9,47 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 10-09-2025 39,2167 28,2503 22,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:16 10-09-2025 39,19417 28,25722 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:16 10-09-2025 39,12 28,275 16,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:05 10-09-2025 39,16917 28,27083 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:04 10-09-2025 39,1472 28,22 19,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:10 10-09-2025 39,22722 28,175 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:10 10-09-2025 39,1818 28,1453 13,5 2
Biga (Çanakkale) 08:30:07 10-09-2025 40,25333 27,0375 8,85 1,6
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) 08:30:07 10-09-2025 40,2853 27,0285 10,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:07 10-09-2025 39,165 28,1595 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:06 10-09-2025 39,17056 28,19083 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:34 10-09-2025 39,18306 28,26306 7 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2025.09.10 08:08:32) 08:08:32 10-09-2025 39,1055 28,1155 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:36 10-09-2025 39,18722 28,105 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:36 10-09-2025 39,15 28,1172 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:23 10-09-2025 39,19778 28,23778 5 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:23 10-09-2025 39,1843 28,2268 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:04 10-09-2025 39,18639 28,25222 5,32 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:04 10-09-2025 39,174 28,229 14 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:07 10-09-2025 39,19417 28,22028 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:06 10-09-2025 39,1775 28,1913 9,2 1,6
SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 07:22:15 10-09-2025 38,4052 39,2497 6,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:47 10-09-2025 39,18833 28,20972 6,88 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:47 10-09-2025 39,1817 28,2097 10 1,8
Pütürge (Malatya) 07:17:28 10-09-2025 38,28889 38,77083 9,88 1,7
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 07:17:28 10-09-2025 38,3657 38,7307 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:10 10-09-2025 39,21056 28,12694 6,04 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:10 10-09-2025 39,224 28,1163 7,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:29 10-09-2025 39,21833 28,12361 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:29 10-09-2025 39,2053 28,0912 9,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:56 10-09-2025 39,19528 28,23028 5,95 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:56 10-09-2025 39,1877 28,1867 5,1 1,7
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 06:41:27 10-09-2025 38,8723 27,8713 25,4 1,8
Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:41:06 10-09-2025 40,80639 28,13583 9,15 1,6
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 06:40:32 10-09-2025 38,8388 27,9168 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:28 10-09-2025 39,19333 28,25111 5,23 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:28 10-09-2025 39,171 28,2395 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:52 10-09-2025 39,20333 28,2275 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:51 10-09-2025 39,1967 28,2353 7,9 2,2
Sivrice (Elazığ) 06:10:28 10-09-2025 38,39167 39,02056 9,98 1,6
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 06:10:27 10-09-2025 38,3978 39,0048 17,5 1,6
Pütürge (Malatya) 06:09:38 10-09-2025 38,24917 38,82472 5,17 1,3
Simav (Kütahya) 06:05:10 10-09-2025 39,26167 28,97333 7,14 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:05:10 10-09-2025 39,238 29,0247 11,6 1,4
Düziçi (Osmaniye) 05:58:04 10-09-2025 37,25111 36,42028 7 1,8
ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) 05:58:02 10-09-2025 37,2095 36,416 14,3 1,9
Ege Denizi - [22.25 km] Datça (Muğla) 05:50:07 10-09-2025 36,57333 27,24889 11,39 1,7
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 05:50:05 10-09-2025 36,5247 27,153 5 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 05:46:23 10-09-2025 39,54222 26,27639 7,04 2,5
KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) 05:46:22 10-09-2025 39,505 26,2603 4,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:00 10-09-2025 39,20583 28,11306 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:00 10-09-2025 39,194 28,102 8,3 1,3
ULA (MUGLA) 05:23:45 10-09-2025 37,092 28,3962 10,6 1,3
Pütürge (Malatya) 05:17:55 10-09-2025 38,24361 38,87083 5,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:52 10-09-2025 39,18583 28,22639 6,58 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:52 10-09-2025 39,1622 28,2208 11,8 1,6
Gemlik (Bursa) 05:02:14 10-09-2025 40,47083 29,18806 7 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:02:14 10-09-2025 40,4875 29,1868 18 1,7
MARMARA DENIZI 05:01:11 10-09-2025 40,8273 28,1237 14,4 2,3
Marmara Denizi - [20.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:01:10 10-09-2025 40,82722 28,11611 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:38 10-09-2025 39,17528 28,25028 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:38 10-09-2025 39,166 28,248 12,8 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 04:54:26 10-09-2025 39,0485 28,12 5,3 1,3
BEGEL-GORDES (MANISA) 04:54:08 10-09-2025 39,0318 28,2313 22,7 1,5
Ulaş (Sivas) 04:41:59 10-09-2025 39,43861 37,33083 7 1,8
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 04:41:59 10-09-2025 39,4175 37,2848 5 1,9
Gördes (Manisa) 04:33:18 10-09-2025 39,07778 28,31222 7,59 2,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 04:33:17 10-09-2025 39,0795 28,303 7,4 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:45 10-09-2025 39,132 28,2495 19,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:04 10-09-2025 39,18722 28,24833 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:04 10-09-2025 39,1802 28,2488 10,6 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:08 10-09-2025 39,2135 28,0808 13 1,1
Hazar Gölü - [02.06 km] Maden (Elazığ) 04:17:45 10-09-2025 38,50972 39,48472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:44 10-09-2025 39,215 28,12333 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:44 10-09-2025 39,1972 28,1038 11,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:59 10-09-2025 39,20556 28,11694 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:59 10-09-2025 39,1987 28,1175 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:28 10-09-2025 39,22333 28,18056 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:28 10-09-2025 39,2095 28,1983 7,6 1,3
Hazar Gölü - [02.35 km] Maden (Elazığ) 04:11:42 10-09-2025 38,51083 39,48083 5,75 3,1
GOLARDI-(ELAZIG) 04:11:41 10-09-2025 38,5367 39,4625 5 3,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.38 km] Menderes (İzmir) 04:07:05 10-09-2025 37,93694 26,98694 6,79 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 10-09-2025 39,24194 28,07083 5,23 1,3
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 04:01:21 10-09-2025 39,2228 27,928 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:33 10-09-2025 39,16194 28,13639 8,37 1,1
Çameli (Denizli) 03:59:12 10-09-2025 36,9225 29,20278 14,49 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:57:22 10-09-2025 38,02583 37,55639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:46 10-09-2025 39,20111 28,15583 5,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:05 10-09-2025 39,18667 28,0975 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:04 10-09-2025 39,1837 28,0828 9,5 1,5
Akhisar (Manisa) 03:45:56 10-09-2025 39,20583 27,9775 7,06 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:14 10-09-2025 39,19444 28,24611 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:16 10-09-2025 39,11944 28,19 7,07 1
Merkez (Çankırı) 03:43:34 10-09-2025 40,56972 33,58639 7,51 2,6
ASAGIYANLAR-(CANKIRI) 03:43:33 10-09-2025 40,5702 33,5637 4,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:20 10-09-2025 39,17028 28,19861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:57 10-09-2025 39,24611 28,0475 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.10 03:40:57) 03:40:57 10-09-2025 39,2417 28,0475 11,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:52 10-09-2025 39,1825 28,19056 7 0,8
Baskil (Elazığ) 03:35:29 10-09-2025 38,41028 38,87333 11,49 2,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 03:35:29 10-09-2025 38,3995 38,8677 6,6 2,1
Akdeniz - [04.74 km] Marmaris (Muğla) 03:33:15 10-09-2025 36,65778 28,15667 57,63 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:29:48 10-09-2025 38,14333 38,52278 6,99 0,8
Ege Denizi - [16.42 km] Seferihisar (İzmir) 03:27:39 10-09-2025 37,92444 26,90667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:25 10-09-2025 39,20167 28,16611 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:49 10-09-2025 39,17278 28,23722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:20 10-09-2025 39,20389 28,26278 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:19 10-09-2025 39,1773 28,2517 12,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:14 10-09-2025 39,23556 28,09306 5,38 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:14 10-09-2025 39,2153 28,0822 14 2,9
Merkez (Bingöl) 03:06:16 10-09-2025 39,07333 40,50861 12,5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:23 10-09-2025 39,21139 28,17028 5,27 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:53:14 10-09-2025 37,40083 36,86194 7 1,6
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:53:14 10-09-2025 37,3743 36,8728 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:51 10-09-2025 39,17694 28,33361 7 0,8
Köprüköy (Erzurum) 02:47:06 10-09-2025 39,83806 41,94111 14,36 2,2
GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) 02:47:04 10-09-2025 39,7992 41,9847 1,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:01 10-09-2025 39,16056 28,25472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:17 10-09-2025 39,17472 28,13417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:25 10-09-2025 39,20333 28,18694 7,28 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:25 10-09-2025 39,2227 28,1645 16,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:46 10-09-2025 39,19889 28,05833 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:19:46 10-09-2025 39,166 28,0528 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:22 10-09-2025 39,22472 28,12417 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:22 10-09-2025 39,2018 28,1047 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:31 10-09-2025 39,20417 28,1925 8,12 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:31 10-09-2025 39,1795 28,1717 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:23 10-09-2025 39,23611 28,19278 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:08 10-09-2025 39,18667 28,16028 5,49 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:08 10-09-2025 39,1683 28,1462 19,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:42 10-09-2025 39,16833 28,15556 7 1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:00:42 10-09-2025 39,1168 28,1055 11,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:16 10-09-2025 39,1975 28,25389 5,5 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:16 10-09-2025 39,1438 28,239 17,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:40 10-09-2025 39,18194 28,25278 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:40 10-09-2025 39,1567 28,2602 13,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:08 10-09-2025 39,18528 28,265 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:08 10-09-2025 39,1677 28,2282 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:33 10-09-2025 39,22417 28,08417 9,3 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:33 10-09-2025 39,2013 28,0835 13,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:41 10-09-2025 39,16056 28,17194 7 1
Kozan (Adana) 01:39:41 10-09-2025 37,68222 35,86833 6,98 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:47 10-09-2025 39,20333 28,23917 7,49 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:01 10-09-2025 39,16944 28,24111 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 10-09-2025 39,1363 28,228 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:03 10-09-2025 39,17278 28,14833 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:03 10-09-2025 39,1545 28,1268 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:21 10-09-2025 39,22028 28,11806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:21 10-09-2025 39,2023 28,1402 11,9 1,4
Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul) 01:20:03 10-09-2025 40,83861 28,28556 8,46 1,1
Sulusaray (Tokat) 01:18:37 10-09-2025 40,07917 36,03806 6,99 1,3
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:18:37 10-09-2025 40,0525 36,0503 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:37 10-09-2025 39,24361 28,15306 7 1,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:37 10-09-2025 39,2518 28,133 7,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:15 10-09-2025 39,1725 28,14056 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:15 10-09-2025 39,1475 28,1642 9,6 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:04 10-09-2025 39,1385 28,2805 9,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:03 10-09-2025 39,18472 28,20528 5,61 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:47 10-09-2025 39,17694 28,17139 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:47 10-09-2025 39,1502 28,1775 9,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:28 10-09-2025 39,19111 28,17556 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:28 10-09-2025 39,1562 28,1602 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 10-09-2025 39,17667 28,24889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:40 10-09-2025 39,11389 28,2775 6,86 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:28 10-09-2025 39,1975 28,1432 9,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:24 10-09-2025 39,1397 28,1462 16,5 1,3
Akhisar (Manisa) 23:34:43 10-09-2025 39,17528 28,06056 5,86 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:34:41 10-09-2025 39,1637 28,0548 3,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:57 10-09-2025 39,14361 28,16861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:39 10-09-2025 39,14861 28,15167 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:38 10-09-2025 39,1455 28,1292 12,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:06 10-09-2025 39,15139 28,26028 7,03 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:01 10-09-2025 39,1558 28,2283 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:32 10-09-2025 39,15389 28,2225 7 1,3
Marmara Denizi - [03.90 km] Marmara (Balıkesir) 22:43:03 10-09-2025 40,62028 27,75222 7 1,5
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 22:43:03 10-09-2025 40,5785 27,68 4,5 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:49 10-09-2025 39,2075 28,0982 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:20 10-09-2025 39,18639 28,255 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:20 10-09-2025 39,1913 28,2343 12,2 1,7
Sulusaray (Tokat) 22:30:03 10-09-2025 40,08944 36,03639 9,98 2,3
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 22:30:02 10-09-2025 40,0462 36,0413 7,5 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:57 10-09-2025 39,1548 28,232 21,6 1,4
Saimbeyli (Adana) 22:27:30 10-09-2025 37,76417 36,19861 7 2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:27:29 10-09-2025 37,7485 36,187 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:04 10-09-2025 39,17889 28,24333 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:03 10-09-2025 39,1743 28,2357 9,6 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:11:00 10-09-2025 38,36889 37,4525 8,33 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:10:58 10-09-2025 38,3803 37,4455 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:39 10-09-2025 39,1475 28,15889 10,32 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:38 10-09-2025 39,1755 28,1443 15 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:52 10-09-2025 39,19111 28,25972 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:52 10-09-2025 39,1843 28,2302 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:09 10-09-2025 39,19222 28,23528 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:45:08 10-09-2025 39,1882 28,2392 12,5 2,8
Şarkışla (Sivas) 21:29:17 10-09-2025 39,22611 36,53361 10,77 3
UCUK-SARKISLA (SIVAS) 21:29:16 10-09-2025 39,2352 36,5312 2,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:55 10-09-2025 39,20167 28,12833 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:54 10-09-2025 39,1945 28,0887 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:51 10-09-2025 39,18 28,20472 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:51 10-09-2025 39,1617 28,1503 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:33 10-09-2025 39,17972 28,21139 10,8 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:32 10-09-2025 39,2027 28,2013 16,9 2,9
Battalgazi (Malatya) 21:02:53 10-09-2025 38,29139 38,61222 8,38 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:31 10-09-2025 39,20611 28,17306 6,43 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:30 10-09-2025 39,193 28,1192 9,9 1,4
Biga (Çanakkale) 20:47:16 10-09-2025 40,43833 27,08889 16,22 1,5
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 20:47:16 10-09-2025 40,4473 27,0913 12,2 1,7
Pütürge (Malatya) 20:34:22 10-09-2025 38,20917 38,66694 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:14 10-09-2025 39,1475 28,2243 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:13 10-09-2025 39,27667 28,20972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:02 10-09-2025 39,24611 28,13694 8,41 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:59 10-09-2025 39,19889 28,14111 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:58 10-09-2025 39,1813 28,0993 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:37 10-09-2025 39,27917 28,17861 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:37 10-09-2025 39,249 28,164 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:50 10-09-2025 39,13361 28,11833 7,01 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:03:50 10-09-2025 39,0852 28,1017 12 2,2
Karadeniz - [89.38 km] Şile (İstanbul) 19:55:40 10-09-2025 41,99139 29,62306 28,12 2,1
KARADENIZ 19:55:39 10-09-2025 41,9985 29,6002 17,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:25 10-09-2025 39,17806 28,18528 6,7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:25 10-09-2025 39,1888 28,1612 9,5 1,3
Artova (Tokat) 19:52:39 10-09-2025 40,07389 36,065 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:01 10-09-2025 39,20778 28,09444 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:00 10-09-2025 39,2163 28,0918 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:23 10-09-2025 39,21583 28,15639 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:23 10-09-2025 39,199 28,1343 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:48 10-09-2025 39,19278 28,25167 8,53 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:48 10-09-2025 39,1895 28,213 12,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:07 10-09-2025 39,24028 28,18306 8,47 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:06 10-09-2025 39,2185 28,1592 8 1,9
Simav (Kütahya) 19:12:06 10-09-2025 39,25528 28,98389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:29 10-09-2025 39,18833 28,23583 5,5 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:29 10-09-2025 39,1852 28,2657 9,1 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:58 10-09-2025 39,53139 28,20944 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:38 10-09-2025 39,22833 28,12111 5,72 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 17:55:22 10-09-2025 38,33333 38,22611 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:25 10-09-2025 39,20028 28,1025 6,3 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17:39:05 10-09-2025 37,90778 36,65833 6,99 1,9
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 17:39:05 10-09-2025 37,9023 36,6388 17,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:31 10-09-2025 39,19083 28,12944 8,95 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:10:31 10-09-2025 39,191 28,0892 10,4 1,3
Hazar Gölü - [06.62 km] Merkez (Elazığ) 17:09:08 10-09-2025 38,47472 39,39194 7 1,5
CEVIZDERE-(ELAZIG) 17:09:07 10-09-2025 38,5302 39,3865 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:24 10-09-2025 39,17028 28,215 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 17:00:41 10-09-2025 38,27917 38,60833 11,55 1,5
Merkez (Bingöl) 16:41:57 10-09-2025 38,87139 40,8 7 2,1
GOZELER-(BINGOL) 16:41:57 10-09-2025 38,8623 40,6808 11,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:34 10-09-2025 39,147 28,2933 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:33 10-09-2025 39,1775 28,2525 7,14 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:29 10-09-2025 39,1537 28,2982 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:28 10-09-2025 39,2 28,2525 7,31 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:02 10-09-2025 39,2345 28,1007 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:01 10-09-2025 39,26056 28,12056 7,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:55 10-09-2025 39,20639 28,25306 8,87 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:55 10-09-2025 39,1782 28,2438 10 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 16:15:46 10-09-2025 38,17194 37,025 6,95 2,2
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:15:46 10-09-2025 38,199 37,0642 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:41 10-09-2025 39,2075 28,11444 6,22 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:41 10-09-2025 39,2012 28,0677 15,9 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:32 10-09-2025 39,097 28,3027 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:31 10-09-2025 39,10528 28,29806 10,01 1,9
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 15:49:46 10-09-2025 37,04 28,349 5 1,4
Gördes (Manisa) 15:48:22 10-09-2025 39,09167 28,30306 7,01 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 15:48:22 10-09-2025 39,078 28,2847 15,1 1,8
YAZLIK-(ADIYAMAN) 15:35:15 10-09-2025 37,6287 38,3138 3,7 1,5
Atatürk Barajı - [03.55 km] Merkez (Adıyaman) 15:35:13 10-09-2025 37,53861 38,30528 5,43 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:08 10-09-2025 39,10361 28,30028 7 2,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:08 10-09-2025 39,0867 28,2945 8 2,2
EGE DENIZI 15:20:54 10-09-2025 36,6197 25,544 4,7 1,7
EGE DENIZI 15:19:18 10-09-2025 36,54 25,8467 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:28 10-09-2025 39,22639 28,19139 2,94 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:28 10-09-2025 39,1708 28,2008 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:08 10-09-2025 39,21944 28,16278 9,68 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:08 10-09-2025 39,203 28,1542 10,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:46 10-09-2025 39,1547 28,217 9,8 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 10-09-2025 39,2305 28,1032 16,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:03 10-09-2025 39,25167 28,11944 6,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:25 10-09-2025 39,19806 28,25667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:25 10-09-2025 39,1715 28,2312 4,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:57 10-09-2025 39,16917 28,185 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:57 10-09-2025 39,1607 28,1317 9,9 1,6
Afşin (Kahramanmaraş) 14:40:50 10-09-2025 38,16778 36,83056 6,91 2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 14:40:50 10-09-2025 38,2045 36,8992 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:25 10-09-2025 39,17583 28,18611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:25 10-09-2025 39,1613 28,1753 9,6 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:03:38 10-09-2025 37,9075 36,31444 7 1,7
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:27 10-09-2025 39,1793 28,3943 26,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:44 10-09-2025 39,2 28,24694 8,95 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:44 10-09-2025 39,1943 28,256 10,1 2
Sivrice (Elazığ) 13:40:31 10-09-2025 38,37056 39,07722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:37 10-09-2025 39,22472 28,16083 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:37 10-09-2025 39,1652 28,1142 3,1 2,4
YUNANISTAN 13:31:30 10-09-2025 38,7018 23,7225 10 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:06 10-09-2025 39,1843 28,2397 10,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:26 10-09-2025 39,1533 28,1363 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:20 10-09-2025 39,2175 28,17306 7,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:20 10-09-2025 39,1937 28,1545 5,3 2,1
Yatağan (Muğla) 13:02:36 10-09-2025 37,35778 28,10028 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:23 10-09-2025 39,50056 28,14056 7 1,4
KIBRIS-DEGIRMENLIK 12:59:20 10-09-2025 35,1732 33,4627 5,3 1,3
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:17 10-09-2025 39,5893 29,3632 12,4 1,1
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:47:05 10-09-2025 37,1493 28,602 7,9 1,2
Mazıdağı (Mardin) 12:45:42 10-09-2025 37,48194 40,32694 7,11 1,2
Honaz (Denizli) 12:40:45 10-09-2025 37,79556 29,33417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:27 10-09-2025 39,21722 28,17139 7,14 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:26 10-09-2025 39,1957 28,1537 13,5 3
Merkez (Çorum) 12:25:25 10-09-2025 40,50194 34,59389 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:22 10-09-2025 39,19778 28,25222 6,81 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:21 10-09-2025 39,1833 28,249 16,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:08 10-09-2025 39,27222 28,09083 10,04 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:07 10-09-2025 39,2478 28,0733 18,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:07 10-09-2025 39,20083 28,25972 6,6 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:07 10-09-2025 39,1908 28,2483 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:55 10-09-2025 39,18694 28,24472 9,89 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:55 10-09-2025 39,182 28,2292 13,3 2,6
Yazıhan (Malatya) 11:49:10 10-09-2025 38,59889 37,98944 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:03 10-09-2025 38,30333 38,10528 7 1,1
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:47 10-09-2025 39,085 28,9432 5,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:48 10-09-2025 39,17639 28,26278 6,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:48 10-09-2025 39,177 28,2368 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:35 10-09-2025 39,23556 28,20056 9,86 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:51 10-09-2025 39,26667 28,10528 6,83 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:50 10-09-2025 39,2372 28,143 20,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:20 10-09-2025 39,26556 28,11 6,87 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:20 10-09-2025 39,241 28,0853 7,4 1,7
Sincik (Adıyaman) 10:52:34 10-09-2025 38,11444 38,49417 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:03 10-09-2025 39,22222 28,1025 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:03 10-09-2025 39,2085 28,102 8,5 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:03 10-09-2025 39,1755 28,1785 5,2 1,6
Akdeniz - [80.49 km] Alanya (Antalya) 10:30:10 10-09-2025 35,94694 31,4625 9,48 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:36 10-09-2025 39,20417 28,15472 8,12 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:35 10-09-2025 39,202 28,0752 21,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:56 10-09-2025 39,22222 28,17611 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:55 10-09-2025 39,1945 28,1373 18,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:02 10-09-2025 39,16278 28,18389 5,93 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:05 10-09-2025 39,18806 28,26833 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:04 10-09-2025 39,213 28,2663 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:53 10-09-2025 39,15583 28,15278 2,6 1,3
YUNANISTAN 09:57:21 10-09-2025 39,1523 23,6878 23,2 2,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:59 10-09-2025 39,2487 28,138 8 1,5
Cerablus, Halep (Suriye) - [02.70 km] Elbeyli (Kilis) 09:51:22 10-09-2025 36,68889 37,55722 7,75 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:29 10-09-2025 39,23583 28,08389 3,52 1,4
DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:24 10-09-2025 39,2667 28,4238 5 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:46 10-09-2025 39,1635 28,1957 17,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:24 10-09-2025 39,24556 28,08194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:23 10-09-2025 39,2287 28,0623 7,9 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:31 10-09-2025 39,1965 28,0797 14,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:51 10-09-2025 39,24583 28,01194 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:51 10-09-2025 39,2388 28,008 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:20 10-09-2025 39,225 28,21083 2,21 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:56 10-09-2025 39,205 28,16722 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:55 10-09-2025 39,191 28,1077 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:18 10-09-2025 39,20028 28,21444 9,47 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 10-09-2025 39,2167 28,2503 22,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:16 10-09-2025 39,19417 28,25722 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:16 10-09-2025 39,12 28,275 16,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:05 10-09-2025 39,16917 28,27083 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:04 10-09-2025 39,1472 28,22 19,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:10 10-09-2025 39,22722 28,175 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:10 10-09-2025 39,1818 28,1453 13,5 2
Biga (Çanakkale) 08:30:07 10-09-2025 40,25333 27,0375 8,85 1,6
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) 08:30:07 10-09-2025 40,2853 27,0285 10,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:07 10-09-2025 39,165 28,1595 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:06 10-09-2025 39,17056 28,19083 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:34 10-09-2025 39,18306 28,26306 7 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2025.09.10 08:08:32) 08:08:32 10-09-2025 39,1055 28,1155 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:36 10-09-2025 39,18722 28,105 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:36 10-09-2025 39,15 28,1172 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:23 10-09-2025 39,19778 28,23778 5 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:23 10-09-2025 39,1843 28,2268 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:04 10-09-2025 39,18639 28,25222 5,32 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:04 10-09-2025 39,174 28,229 14 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:07 10-09-2025 39,19417 28,22028 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:06 10-09-2025 39,1775 28,1913 9,2 1,6
SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 07:22:15 10-09-2025 38,4052 39,2497 6,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:47 10-09-2025 39,18833 28,20972 6,88 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:47 10-09-2025 39,1817 28,2097 10 1,8
Pütürge (Malatya) 07:17:28 10-09-2025 38,28889 38,77083 9,88 1,7
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 07:17:28 10-09-2025 38,3657 38,7307 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:10 10-09-2025 39,21056 28,12694 6,04 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:10 10-09-2025 39,224 28,1163 7,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:29 10-09-2025 39,21833 28,12361 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:29 10-09-2025 39,2053 28,0912 9,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:56 10-09-2025 39,19528 28,23028 5,95 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:56 10-09-2025 39,1877 28,1867 5,1 1,7
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 06:41:27 10-09-2025 38,8723 27,8713 25,4 1,8
Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:41:06 10-09-2025 40,80639 28,13583 9,15 1,6
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 06:40:32 10-09-2025 38,8388 27,9168 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:28 10-09-2025 39,19333 28,25111 5,23 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:28 10-09-2025 39,171 28,2395 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:52 10-09-2025 39,20333 28,2275 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:51 10-09-2025 39,1967 28,2353 7,9 2,2
Sivrice (Elazığ) 06:10:28 10-09-2025 38,39167 39,02056 9,98 1,6
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 06:10:27 10-09-2025 38,3978 39,0048 17,5 1,6
Pütürge (Malatya) 06:09:38 10-09-2025 38,24917 38,82472 5,17 1,3
Simav (Kütahya) 06:05:10 10-09-2025 39,26167 28,97333 7,14 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:05:10 10-09-2025 39,238 29,0247 11,6 1,4
Düziçi (Osmaniye) 05:58:04 10-09-2025 37,25111 36,42028 7 1,8
ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) 05:58:02 10-09-2025 37,2095 36,416 14,3 1,9
Ege Denizi - [22.25 km] Datça (Muğla) 05:50:07 10-09-2025 36,57333 27,24889 11,39 1,7
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 05:50:05 10-09-2025 36,5247 27,153 5 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 05:46:23 10-09-2025 39,54222 26,27639 7,04 2,5
KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) 05:46:22 10-09-2025 39,505 26,2603 4,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:00 10-09-2025 39,20583 28,11306 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:00 10-09-2025 39,194 28,102 8,3 1,3
ULA (MUGLA) 05:23:45 10-09-2025 37,092 28,3962 10,6 1,3
Pütürge (Malatya) 05:17:55 10-09-2025 38,24361 38,87083 5,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:52 10-09-2025 39,18583 28,22639 6,58 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:52 10-09-2025 39,1622 28,2208 11,8 1,6
Gemlik (Bursa) 05:02:14 10-09-2025 40,47083 29,18806 7 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:02:14 10-09-2025 40,4875 29,1868 18 1,7
MARMARA DENIZI 05:01:11 10-09-2025 40,8273 28,1237 14,4 2,3
Marmara Denizi - [20.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:01:10 10-09-2025 40,82722 28,11611 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:38 10-09-2025 39,17528 28,25028 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:38 10-09-2025 39,166 28,248 12,8 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 04:54:26 10-09-2025 39,0485 28,12 5,3 1,3
BEGEL-GORDES (MANISA) 04:54:08 10-09-2025 39,0318 28,2313 22,7 1,5
Ulaş (Sivas) 04:41:59 10-09-2025 39,43861 37,33083 7 1,8
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 04:41:59 10-09-2025 39,4175 37,2848 5 1,9
Gördes (Manisa) 04:33:18 10-09-2025 39,07778 28,31222 7,59 2,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 04:33:17 10-09-2025 39,0795 28,303 7,4 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:45 10-09-2025 39,132 28,2495 19,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:04 10-09-2025 39,18722 28,24833 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:04 10-09-2025 39,1802 28,2488 10,6 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:08 10-09-2025 39,2135 28,0808 13 1,1
Hazar Gölü - [02.06 km] Maden (Elazığ) 04:17:45 10-09-2025 38,50972 39,48472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:44 10-09-2025 39,215 28,12333 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:44 10-09-2025 39,1972 28,1038 11,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:59 10-09-2025 39,20556 28,11694 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:59 10-09-2025 39,1987 28,1175 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:28 10-09-2025 39,22333 28,18056 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:28 10-09-2025 39,2095 28,1983 7,6 1,3
Hazar Gölü - [02.35 km] Maden (Elazığ) 04:11:42 10-09-2025 38,51083 39,48083 5,75 3,1
GOLARDI-(ELAZIG) 04:11:41 10-09-2025 38,5367 39,4625 5 3,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.38 km] Menderes (İzmir) 04:07:05 10-09-2025 37,93694 26,98694 6,79 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:22 10-09-2025 39,24194 28,07083 5,23 1,3
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 04:01:21 10-09-2025 39,2228 27,928 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:33 10-09-2025 39,16194 28,13639 8,37 1,1
Çameli (Denizli) 03:59:12 10-09-2025 36,9225 29,20278 14,49 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:57:22 10-09-2025 38,02583 37,55639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:46 10-09-2025 39,20111 28,15583 5,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:05 10-09-2025 39,18667 28,0975 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:04 10-09-2025 39,1837 28,0828 9,5 1,5
Akhisar (Manisa) 03:45:56 10-09-2025 39,20583 27,9775 7,06 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:14 10-09-2025 39,19444 28,24611 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:16 10-09-2025 39,11944 28,19 7,07 1
Merkez (Çankırı) 03:43:34 10-09-2025 40,56972 33,58639 7,51 2,6
ASAGIYANLAR-(CANKIRI) 03:43:33 10-09-2025 40,5702 33,5637 4,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:20 10-09-2025 39,17028 28,19861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:57 10-09-2025 39,24611 28,0475 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.10 03:40:57) 03:40:57 10-09-2025 39,2417 28,0475 11,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:52 10-09-2025 39,1825 28,19056 7 0,8
Baskil (Elazığ) 03:35:29 10-09-2025 38,41028 38,87333 11,49 2,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 03:35:29 10-09-2025 38,3995 38,8677 6,6 2,1
Akdeniz - [04.74 km] Marmaris (Muğla) 03:33:15 10-09-2025 36,65778 28,15667 57,63 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:29:48 10-09-2025 38,14333 38,52278 6,99 0,8
Ege Denizi - [16.42 km] Seferihisar (İzmir) 03:27:39 10-09-2025 37,92444 26,90667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:25 10-09-2025 39,20167 28,16611 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:49 10-09-2025 39,17278 28,23722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:20 10-09-2025 39,20389 28,26278 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:19 10-09-2025 39,1773 28,2517 12,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:14 10-09-2025 39,23556 28,09306 5,38 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:14 10-09-2025 39,2153 28,0822 14 2,9
Merkez (Bingöl) 03:06:16 10-09-2025 39,07333 40,50861 12,5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:23 10-09-2025 39,21139 28,17028 5,27 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:53:14 10-09-2025 37,40083 36,86194 7 1,6
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 02:53:14 10-09-2025 37,3743 36,8728 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:51 10-09-2025 39,17694 28,33361 7 0,8
Köprüköy (Erzurum) 02:47:06 10-09-2025 39,83806 41,94111 14,36 2,2
GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) 02:47:04 10-09-2025 39,7992 41,9847 1,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:01 10-09-2025 39,16056 28,25472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:17 10-09-2025 39,17472 28,13417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:25 10-09-2025 39,20333 28,18694 7,28 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:25 10-09-2025 39,2227 28,1645 16,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:46 10-09-2025 39,19889 28,05833 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:19:46 10-09-2025 39,166 28,0528 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:22 10-09-2025 39,22472 28,12417 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:22 10-09-2025 39,2018 28,1047 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:31 10-09-2025 39,20417 28,1925 8,12 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:31 10-09-2025 39,1795 28,1717 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:23 10-09-2025 39,23611 28,19278 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:08 10-09-2025 39,18667 28,16028 5,49 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:08 10-09-2025 39,1683 28,1462 19,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:42 10-09-2025 39,16833 28,15556 7 1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 02:00:42 10-09-2025 39,1168 28,1055 11,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:16 10-09-2025 39,1975 28,25389 5,5 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:16 10-09-2025 39,1438 28,239 17,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:40 10-09-2025 39,18194 28,25278 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:40 10-09-2025 39,1567 28,2602 13,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:08 10-09-2025 39,18528 28,265 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:08 10-09-2025 39,1677 28,2282 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:33 10-09-2025 39,22417 28,08417 9,3 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:33 10-09-2025 39,2013 28,0835 13,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:41 10-09-2025 39,16056 28,17194 7 1
Kozan (Adana) 01:39:41 10-09-2025 37,68222 35,86833 6,98 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:47 10-09-2025 39,20333 28,23917 7,49 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:01 10-09-2025 39,16944 28,24111 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 10-09-2025 39,1363 28,228 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:03 10-09-2025 39,17278 28,14833 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:03 10-09-2025 39,1545 28,1268 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:21 10-09-2025 39,22028 28,11806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:21 10-09-2025 39,2023 28,1402 11,9 1,4
Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul) 01:20:03 10-09-2025 40,83861 28,28556 8,46 1,1
Sulusaray (Tokat) 01:18:37 10-09-2025 40,07917 36,03806 6,99 1,3
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:18:37 10-09-2025 40,0525 36,0503 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:37 10-09-2025 39,24361 28,15306 7 1,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:37 10-09-2025 39,2518 28,133 7,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:15 10-09-2025 39,1725 28,14056 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:15 10-09-2025 39,1475 28,1642 9,6 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:04 10-09-2025 39,1385 28,2805 9,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:03 10-09-2025 39,18472 28,20528 5,61 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:47 10-09-2025 39,17694 28,17139 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:47 10-09-2025 39,1502 28,1775 9,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:28 10-09-2025 39,19111 28,17556 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:28 10-09-2025 39,1562 28,1602 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 10-09-2025 39,17667 28,24889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:40 10-09-2025 39,11389 28,2775 6,86 1,1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...