Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Kasım 2024

11 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tuşba (Van) 00:14:09 11-11-2024 38,83611 43,55833 20,43 1,9
KUSCU-MURADIYE (VAN) 00:14:09 11-11-2024 38,7833 43,6162 19,6 2
Darende (Malatya) 00:03:14 11-11-2024 38,37472 37,56528 8,74 1,4
Baskil (Elazığ) 23:50:01 10-11-2024 38,39972 38,87667 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 22:59:00 10-11-2024 38,20889 38,05944 7 2,6
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 22:59:00 10-11-2024 38,233 38,0517 6,5 2,6
Pütürge (Malatya) 22:20:18 10-11-2024 38,29333 38,79611 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:02:22 10-11-2024 37,54056 36,76944 7 2,4
ONSEN-(KAHRAMANMARAS) 22:02:21 10-11-2024 37,5042 36,7672 1,1 2,4
Kozan (Adana) 20:29:03 10-11-2024 37,65556 35,94222 7,4 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:29:02 10-11-2024 37,626 35,8842 2,7 2,3
Merkez (Elazığ) 20:03:29 10-11-2024 38,6125 39,67833 9,95 1,7
Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya) 19:55:27 10-11-2024 35,99833 29,12417 26,24 1,9
AKDENIZ 19:55:24 10-11-2024 35,8413 29,2622 10,1 1,8
Akhisar (Manisa) 19:39:22 10-11-2024 39,00194 27,85028 5,26 1,5
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 19:39:20 10-11-2024 38,9967 27,8435 15,5 1,6
Akhisar (Manisa) 19:32:43 10-11-2024 39,01972 27,87639 7,29 1,4
SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) 19:32:41 10-11-2024 38,9658 27,7347 12,6 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:50:03 10-11-2024 38,0225 37,39694 7 2,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:50:02 10-11-2024 38,0373 37,4017 5 2,9
Kale (Malatya) 18:44:36 10-11-2024 38,36917 38,80361 7 1,8
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 18:44:35 10-11-2024 38,344 38,8298 5,1 1,8
Ege Denizi - [47.68 km] Marmaris (Muğla) 18:41:41 10-11-2024 36,2025 28,09111 7,92 2,5
AKDENIZ 18:41:37 10-11-2024 36,0552 28,1017 1 2,7
Merkez (Bayburt) 17:57:55 10-11-2024 40,14361 40,12611 7 1,2
Kale (Malatya) 17:56:11 10-11-2024 38,37944 38,84389 7 1
Akdeniz - [21.96 km] Marmaris (Muğla) 16:08:17 10-11-2024 36,55611 28,33583 7,47 2,9
AKDENIZ 16:08:17 10-11-2024 36,6053 28,2812 1,2 2,9
Darende (Malatya) 14:42:28 10-11-2024 38,44806 37,49111 6,91 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:42:28 10-11-2024 38,4288 37,5002 7,2 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:20:03 10-11-2024 38,03222 37,03972 7,04 2,7
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:20:02 10-11-2024 38,0407 37,0815 5 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:48:30 10-11-2024 38,16556 37,37583 7,06 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:48:29 10-11-2024 38,226 37,4145 7,4 1,8
Kale (Malatya) 11:50:49 10-11-2024 38,3525 38,74639 11,32 1,7
TOKLUCA-(MALATYA) 11:50:43 10-11-2024 38,3007 38,5387 21,4 1,5
Kale (Malatya) 11:45:22 10-11-2024 38,40417 38,725 5,56 1,4
AKDENIZ REVIZE01 (2024.11.10 10:21:27) 10:21:26 10-11-2024 35,255 27,2295 9,9 3,3
Akdeniz - [195.04 km] Datça (Muğla) 10:21:23 10-11-2024 34,97389 27,005 8,39 3,4
Doğanşehir (Malatya) 10:20:34 10-11-2024 38,07861 37,87833 6,91 1,7
Selçuk (İzmir) 08:21:06 10-11-2024 37,90222 27,3375 6,26 1,8
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 08:21:06 10-11-2024 37,9092 27,3518 6,8 2
Battalgazi (Malatya) 08:13:54 10-11-2024 38,19306 38,46417 6,74 1
YUNANISTAN 08:12:43 10-11-2024 40,3323 24,109 5,1 2,9
Ege Denizi 08:12:37 10-11-2024 40,35083 23,92833 6,15 2,8
YUNANISTAN 07:54:14 10-11-2024 40,4007 23,983 2,3 2,1
YUNANISTAN 07:51:42 10-11-2024 40,2908 24,1027 5,3 3,4
Ege Denizi 07:51:35 10-11-2024 40,02 24,04278 6,15 3,3
Kale (Malatya) 07:29:32 10-11-2024 38,39083 38,83972 7 1,3
Akdeniz 07:26:05 10-11-2024 34,47917 25,13333 35,1 3,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:26:01 10-11-2024 34,2845 25,1125 11,6 3
Arıcak (Elazığ) 06:24:33 10-11-2024 38,47083 40,24 6,96 1,6
UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) 06:24:33 10-11-2024 38,4942 40,2373 5,1 1,6
Kale (Malatya) 06:22:32 10-11-2024 38,33583 38,76472 12,99 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 06:18:47 10-11-2024 37,97556 36,52167 7,09 1,4
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:18:47 10-11-2024 37,9628 36,5063 18,5 1,1
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:53:45 10-11-2024 37,7742 36,2722 5,2 1,1
Andırın (Kahramanmaraş) 05:53:44 10-11-2024 37,75667 36,25972 6,99 1,5
Kale (Malatya) 05:50:36 10-11-2024 38,34139 38,81056 7 1
Kale (Malatya) 05:29:26 10-11-2024 38,39889 38,83667 7 0,8
AKDENIZ 05:22:28 10-11-2024 36,1273 28,1917 5 1,4
Akdeniz - [64.70 km] Marmaris (Muğla) 05:22:25 10-11-2024 36,04889 28,11806 5,99 1,5
AFSAR-BALA (ANKARA) 05:17:21 10-11-2024 39,4503 33,0807 7,9 1,8
Bala (Ankara) 05:17:20 10-11-2024 39,44417 33,10583 9,14 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:27 10-11-2024 38,28083 38,23722 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:12:18 10-11-2024 38,395 37,38889 6,99 1,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:12:18 10-11-2024 38,358 37,3717 4,2 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 05:07:55 10-11-2024 37,73444 36,28778 7,08 1,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:07:55 10-11-2024 37,7728 36,2398 18,5 1,4
Kale (Malatya) 05:00:44 10-11-2024 38,38417 38,78472 11,35 0,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:57:43 10-11-2024 37,8593 27,1385 25,2 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 04:57:42 10-11-2024 37,96833 27,10861 8,67 1,6
Kozan (Adana) 04:56:23 10-11-2024 37,63944 36,02472 7 1,3
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 04:56:22 10-11-2024 37,6747 35,9997 23,1 1,3
Karakoçan (Elazığ) 04:52:20 10-11-2024 38,86 40,0125 6,87 1,4
SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:52:20 10-11-2024 38,8325 40,0207 17,6 1,4
YUNANISTAN 04:20:17 10-11-2024 40,2927 24,1563 7,6 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:44:32 10-11-2024 37,9705 37,434 3,2 1,4
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:38 10-11-2024 39,6242 38,6832 3,8 1,8
Sincik (Adıyaman) 03:24:05 10-11-2024 38,10472 38,48139 7 0,6
Maden (Elazığ) 03:23:20 10-11-2024 38,52278 39,70778 7,04 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:51 10-11-2024 38,18528 38,13722 7 1
Sivrice (Elazığ) 03:01:42 10-11-2024 38,45306 39,20278 6,82 0,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:55:59 10-11-2024 37,38861 37,10833 13,46 1,3
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:55:58 10-11-2024 37,4195 37,1428 12 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:54:41 10-11-2024 37,38917 37,11583 13,59 2
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:54:41 10-11-2024 37,4055 37,1118 5,5 1,9
Mazgirt (Tunceli) 02:29:31 10-11-2024 38,99889 39,88361 7,1 1
Kozan (Adana) 02:23:27 10-11-2024 37,71472 35,95944 6,99 0,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 02:23:25 10-11-2024 37,6235 35,8588 3,2 1,1
Kozan (Adana) 02:10:37 10-11-2024 37,67 35,95917 7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 02:10:36 10-11-2024 37,6562 35,8527 7,5 1,3
AKDENIZ 02:08:26 10-11-2024 35,94 29,3222 6,1 1,4
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 02:06:33 10-11-2024 36,3508 36,0758 1 1,3
Pütürge (Malatya) 02:02:35 10-11-2024 38,20861 38,69278 11,62 1,1
Kale (Malatya) 01:56:05 10-11-2024 38,35694 38,86056 7 0,6
Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak) 01:41:40 10-11-2024 36,32278 42,93361 17,9 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:37:53 10-11-2024 37,87194 36,68361 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tuşba (Van) 00:14:09 11-11-2024 38,83611 43,55833 20,43 1,9
KUSCU-MURADIYE (VAN) 00:14:09 11-11-2024 38,7833 43,6162 19,6 2
Darende (Malatya) 00:03:14 11-11-2024 38,37472 37,56528 8,74 1,4
Baskil (Elazığ) 23:50:01 10-11-2024 38,39972 38,87667 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 22:59:00 10-11-2024 38,20889 38,05944 7 2,6
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 22:59:00 10-11-2024 38,233 38,0517 6,5 2,6
Pütürge (Malatya) 22:20:18 10-11-2024 38,29333 38,79611 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:02:22 10-11-2024 37,54056 36,76944 7 2,4
ONSEN-(KAHRAMANMARAS) 22:02:21 10-11-2024 37,5042 36,7672 1,1 2,4
Kozan (Adana) 20:29:03 10-11-2024 37,65556 35,94222 7,4 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:29:02 10-11-2024 37,626 35,8842 2,7 2,3
Merkez (Elazığ) 20:03:29 10-11-2024 38,6125 39,67833 9,95 1,7
Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya) 19:55:27 10-11-2024 35,99833 29,12417 26,24 1,9
AKDENIZ 19:55:24 10-11-2024 35,8413 29,2622 10,1 1,8
Akhisar (Manisa) 19:39:22 10-11-2024 39,00194 27,85028 5,26 1,5
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 19:39:20 10-11-2024 38,9967 27,8435 15,5 1,6
Akhisar (Manisa) 19:32:43 10-11-2024 39,01972 27,87639 7,29 1,4
SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) 19:32:41 10-11-2024 38,9658 27,7347 12,6 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:50:03 10-11-2024 38,0225 37,39694 7 2,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:50:02 10-11-2024 38,0373 37,4017 5 2,9
Kale (Malatya) 18:44:36 10-11-2024 38,36917 38,80361 7 1,8
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 18:44:35 10-11-2024 38,344 38,8298 5,1 1,8
Ege Denizi - [47.68 km] Marmaris (Muğla) 18:41:41 10-11-2024 36,2025 28,09111 7,92 2,5
AKDENIZ 18:41:37 10-11-2024 36,0552 28,1017 1 2,7
Merkez (Bayburt) 17:57:55 10-11-2024 40,14361 40,12611 7 1,2
Kale (Malatya) 17:56:11 10-11-2024 38,37944 38,84389 7 1
Akdeniz - [21.96 km] Marmaris (Muğla) 16:08:17 10-11-2024 36,55611 28,33583 7,47 2,9
AKDENIZ 16:08:17 10-11-2024 36,6053 28,2812 1,2 2,9
Darende (Malatya) 14:42:28 10-11-2024 38,44806 37,49111 6,91 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:42:28 10-11-2024 38,4288 37,5002 7,2 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:20:03 10-11-2024 38,03222 37,03972 7,04 2,7
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:20:02 10-11-2024 38,0407 37,0815 5 2,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:48:30 10-11-2024 38,16556 37,37583 7,06 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:48:29 10-11-2024 38,226 37,4145 7,4 1,8
Kale (Malatya) 11:50:49 10-11-2024 38,3525 38,74639 11,32 1,7
TOKLUCA-(MALATYA) 11:50:43 10-11-2024 38,3007 38,5387 21,4 1,5
Kale (Malatya) 11:45:22 10-11-2024 38,40417 38,725 5,56 1,4
AKDENIZ REVIZE01 (2024.11.10 10:21:27) 10:21:26 10-11-2024 35,255 27,2295 9,9 3,3
Akdeniz - [195.04 km] Datça (Muğla) 10:21:23 10-11-2024 34,97389 27,005 8,39 3,4
Doğanşehir (Malatya) 10:20:34 10-11-2024 38,07861 37,87833 6,91 1,7
Selçuk (İzmir) 08:21:06 10-11-2024 37,90222 27,3375 6,26 1,8
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 08:21:06 10-11-2024 37,9092 27,3518 6,8 2
Battalgazi (Malatya) 08:13:54 10-11-2024 38,19306 38,46417 6,74 1
YUNANISTAN 08:12:43 10-11-2024 40,3323 24,109 5,1 2,9
Ege Denizi 08:12:37 10-11-2024 40,35083 23,92833 6,15 2,8
YUNANISTAN 07:54:14 10-11-2024 40,4007 23,983 2,3 2,1
YUNANISTAN 07:51:42 10-11-2024 40,2908 24,1027 5,3 3,4
Ege Denizi 07:51:35 10-11-2024 40,02 24,04278 6,15 3,3
Kale (Malatya) 07:29:32 10-11-2024 38,39083 38,83972 7 1,3
Akdeniz 07:26:05 10-11-2024 34,47917 25,13333 35,1 3,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:26:01 10-11-2024 34,2845 25,1125 11,6 3
Arıcak (Elazığ) 06:24:33 10-11-2024 38,47083 40,24 6,96 1,6
UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) 06:24:33 10-11-2024 38,4942 40,2373 5,1 1,6
Kale (Malatya) 06:22:32 10-11-2024 38,33583 38,76472 12,99 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 06:18:47 10-11-2024 37,97556 36,52167 7,09 1,4
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:18:47 10-11-2024 37,9628 36,5063 18,5 1,1
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:53:45 10-11-2024 37,7742 36,2722 5,2 1,1
Andırın (Kahramanmaraş) 05:53:44 10-11-2024 37,75667 36,25972 6,99 1,5
Kale (Malatya) 05:50:36 10-11-2024 38,34139 38,81056 7 1
Kale (Malatya) 05:29:26 10-11-2024 38,39889 38,83667 7 0,8
AKDENIZ 05:22:28 10-11-2024 36,1273 28,1917 5 1,4
Akdeniz - [64.70 km] Marmaris (Muğla) 05:22:25 10-11-2024 36,04889 28,11806 5,99 1,5
AFSAR-BALA (ANKARA) 05:17:21 10-11-2024 39,4503 33,0807 7,9 1,8
Bala (Ankara) 05:17:20 10-11-2024 39,44417 33,10583 9,14 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:16:27 10-11-2024 38,28083 38,23722 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:12:18 10-11-2024 38,395 37,38889 6,99 1,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:12:18 10-11-2024 38,358 37,3717 4,2 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 05:07:55 10-11-2024 37,73444 36,28778 7,08 1,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:07:55 10-11-2024 37,7728 36,2398 18,5 1,4
Kale (Malatya) 05:00:44 10-11-2024 38,38417 38,78472 11,35 0,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:57:43 10-11-2024 37,8593 27,1385 25,2 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) 04:57:42 10-11-2024 37,96833 27,10861 8,67 1,6
Kozan (Adana) 04:56:23 10-11-2024 37,63944 36,02472 7 1,3
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 04:56:22 10-11-2024 37,6747 35,9997 23,1 1,3
Karakoçan (Elazığ) 04:52:20 10-11-2024 38,86 40,0125 6,87 1,4
SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:52:20 10-11-2024 38,8325 40,0207 17,6 1,4
YUNANISTAN 04:20:17 10-11-2024 40,2927 24,1563 7,6 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:44:32 10-11-2024 37,9705 37,434 3,2 1,4
GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) 03:33:38 10-11-2024 39,6242 38,6832 3,8 1,8
Sincik (Adıyaman) 03:24:05 10-11-2024 38,10472 38,48139 7 0,6
Maden (Elazığ) 03:23:20 10-11-2024 38,52278 39,70778 7,04 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:21:51 10-11-2024 38,18528 38,13722 7 1
Sivrice (Elazığ) 03:01:42 10-11-2024 38,45306 39,20278 6,82 0,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:55:59 10-11-2024 37,38861 37,10833 13,46 1,3
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:55:58 10-11-2024 37,4195 37,1428 12 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:54:41 10-11-2024 37,38917 37,11583 13,59 2
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:54:41 10-11-2024 37,4055 37,1118 5,5 1,9
Mazgirt (Tunceli) 02:29:31 10-11-2024 38,99889 39,88361 7,1 1
Kozan (Adana) 02:23:27 10-11-2024 37,71472 35,95944 6,99 0,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 02:23:25 10-11-2024 37,6235 35,8588 3,2 1,1
Kozan (Adana) 02:10:37 10-11-2024 37,67 35,95917 7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 02:10:36 10-11-2024 37,6562 35,8527 7,5 1,3
AKDENIZ 02:08:26 10-11-2024 35,94 29,3222 6,1 1,4
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 02:06:33 10-11-2024 36,3508 36,0758 1 1,3
Pütürge (Malatya) 02:02:35 10-11-2024 38,20861 38,69278 11,62 1,1
Kale (Malatya) 01:56:05 10-11-2024 38,35694 38,86056 7 0,6
Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak) 01:41:40 10-11-2024 36,32278 42,93361 17,9 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:37:53 10-11-2024 37,87194 36,68361 7 1,3

Öne Çıkan Video

Narin duruşmasında üçüncü gün: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...