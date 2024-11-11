Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
11 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tuşba (Van)
|00:14:09 11-11-2024
|38,83611
|43,55833
|20,43
|1,9
|KUSCU-MURADIYE (VAN)
|00:14:09 11-11-2024
|38,7833
|43,6162
|19,6
|2
|Darende (Malatya)
|00:03:14 11-11-2024
|38,37472
|37,56528
|8,74
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|23:50:01 10-11-2024
|38,39972
|38,87667
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:59:00 10-11-2024
|38,20889
|38,05944
|7
|2,6
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|22:59:00 10-11-2024
|38,233
|38,0517
|6,5
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|22:20:18 10-11-2024
|38,29333
|38,79611
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:02:22 10-11-2024
|37,54056
|36,76944
|7
|2,4
|ONSEN-(KAHRAMANMARAS)
|22:02:21 10-11-2024
|37,5042
|36,7672
|1,1
|2,4
|Kozan (Adana)
|20:29:03 10-11-2024
|37,65556
|35,94222
|7,4
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:29:02 10-11-2024
|37,626
|35,8842
|2,7
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|20:03:29 10-11-2024
|38,6125
|39,67833
|9,95
|1,7
|Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya)
|19:55:27 10-11-2024
|35,99833
|29,12417
|26,24
|1,9
|AKDENIZ
|19:55:24 10-11-2024
|35,8413
|29,2622
|10,1
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|19:39:22 10-11-2024
|39,00194
|27,85028
|5,26
|1,5
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|19:39:20 10-11-2024
|38,9967
|27,8435
|15,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|19:32:43 10-11-2024
|39,01972
|27,87639
|7,29
|1,4
|SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
|19:32:41 10-11-2024
|38,9658
|27,7347
|12,6
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:50:03 10-11-2024
|38,0225
|37,39694
|7
|2,9
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:50:02 10-11-2024
|38,0373
|37,4017
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|18:44:36 10-11-2024
|38,36917
|38,80361
|7
|1,8
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|18:44:35 10-11-2024
|38,344
|38,8298
|5,1
|1,8
|Ege Denizi - [47.68 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:41 10-11-2024
|36,2025
|28,09111
|7,92
|2,5
|AKDENIZ
|18:41:37 10-11-2024
|36,0552
|28,1017
|1
|2,7
|Merkez (Bayburt)
|17:57:55 10-11-2024
|40,14361
|40,12611
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|17:56:11 10-11-2024
|38,37944
|38,84389
|7
|1
|Akdeniz - [21.96 km] Marmaris (Muğla)
|16:08:17 10-11-2024
|36,55611
|28,33583
|7,47
|2,9
|AKDENIZ
|16:08:17 10-11-2024
|36,6053
|28,2812
|1,2
|2,9
|Darende (Malatya)
|14:42:28 10-11-2024
|38,44806
|37,49111
|6,91
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:42:28 10-11-2024
|38,4288
|37,5002
|7,2
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:20:03 10-11-2024
|38,03222
|37,03972
|7,04
|2,7
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:20:02 10-11-2024
|38,0407
|37,0815
|5
|2,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:48:30 10-11-2024
|38,16556
|37,37583
|7,06
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:29 10-11-2024
|38,226
|37,4145
|7,4
|1,8
|Kale (Malatya)
|11:50:49 10-11-2024
|38,3525
|38,74639
|11,32
|1,7
|TOKLUCA-(MALATYA)
|11:50:43 10-11-2024
|38,3007
|38,5387
|21,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|11:45:22 10-11-2024
|38,40417
|38,725
|5,56
|1,4
|AKDENIZ REVIZE01 (2024.11.10 10:21:27)
|10:21:26 10-11-2024
|35,255
|27,2295
|9,9
|3,3
|Akdeniz - [195.04 km] Datça (Muğla)
|10:21:23 10-11-2024
|34,97389
|27,005
|8,39
|3,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:20:34 10-11-2024
|38,07861
|37,87833
|6,91
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|08:21:06 10-11-2024
|37,90222
|27,3375
|6,26
|1,8
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|08:21:06 10-11-2024
|37,9092
|27,3518
|6,8
|2
|Battalgazi (Malatya)
|08:13:54 10-11-2024
|38,19306
|38,46417
|6,74
|1
|YUNANISTAN
|08:12:43 10-11-2024
|40,3323
|24,109
|5,1
|2,9
|Ege Denizi
|08:12:37 10-11-2024
|40,35083
|23,92833
|6,15
|2,8
|YUNANISTAN
|07:54:14 10-11-2024
|40,4007
|23,983
|2,3
|2,1
|YUNANISTAN
|07:51:42 10-11-2024
|40,2908
|24,1027
|5,3
|3,4
|Ege Denizi
|07:51:35 10-11-2024
|40,02
|24,04278
|6,15
|3,3
|Kale (Malatya)
|07:29:32 10-11-2024
|38,39083
|38,83972
|7
|1,3
|Akdeniz
|07:26:05 10-11-2024
|34,47917
|25,13333
|35,1
|3,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:26:01 10-11-2024
|34,2845
|25,1125
|11,6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|06:24:33 10-11-2024
|38,47083
|40,24
|6,96
|1,6
|UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
|06:24:33 10-11-2024
|38,4942
|40,2373
|5,1
|1,6
|Kale (Malatya)
|06:22:32 10-11-2024
|38,33583
|38,76472
|12,99
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:18:47 10-11-2024
|37,97556
|36,52167
|7,09
|1,4
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:18:47 10-11-2024
|37,9628
|36,5063
|18,5
|1,1
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:53:45 10-11-2024
|37,7742
|36,2722
|5,2
|1,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:53:44 10-11-2024
|37,75667
|36,25972
|6,99
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:50:36 10-11-2024
|38,34139
|38,81056
|7
|1
|Kale (Malatya)
|05:29:26 10-11-2024
|38,39889
|38,83667
|7
|0,8
|AKDENIZ
|05:22:28 10-11-2024
|36,1273
|28,1917
|5
|1,4
|Akdeniz - [64.70 km] Marmaris (Muğla)
|05:22:25 10-11-2024
|36,04889
|28,11806
|5,99
|1,5
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|05:17:21 10-11-2024
|39,4503
|33,0807
|7,9
|1,8
|Bala (Ankara)
|05:17:20 10-11-2024
|39,44417
|33,10583
|9,14
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:27 10-11-2024
|38,28083
|38,23722
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:12:18 10-11-2024
|38,395
|37,38889
|6,99
|1,5
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:18 10-11-2024
|38,358
|37,3717
|4,2
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:07:55 10-11-2024
|37,73444
|36,28778
|7,08
|1,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:07:55 10-11-2024
|37,7728
|36,2398
|18,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:00:44 10-11-2024
|38,38417
|38,78472
|11,35
|0,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:57:43 10-11-2024
|37,8593
|27,1385
|25,2
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|04:57:42 10-11-2024
|37,96833
|27,10861
|8,67
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:56:23 10-11-2024
|37,63944
|36,02472
|7
|1,3
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|04:56:22 10-11-2024
|37,6747
|35,9997
|23,1
|1,3
|Karakoçan (Elazığ)
|04:52:20 10-11-2024
|38,86
|40,0125
|6,87
|1,4
|SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:52:20 10-11-2024
|38,8325
|40,0207
|17,6
|1,4
|YUNANISTAN
|04:20:17 10-11-2024
|40,2927
|24,1563
|7,6
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:44:32 10-11-2024
|37,9705
|37,434
|3,2
|1,4
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:38 10-11-2024
|39,6242
|38,6832
|3,8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|03:24:05 10-11-2024
|38,10472
|38,48139
|7
|0,6
|Maden (Elazığ)
|03:23:20 10-11-2024
|38,52278
|39,70778
|7,04
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:51 10-11-2024
|38,18528
|38,13722
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:01:42 10-11-2024
|38,45306
|39,20278
|6,82
|0,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:55:59 10-11-2024
|37,38861
|37,10833
|13,46
|1,3
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:55:58 10-11-2024
|37,4195
|37,1428
|12
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:54:41 10-11-2024
|37,38917
|37,11583
|13,59
|2
|DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:41 10-11-2024
|37,4055
|37,1118
|5,5
|1,9
|Mazgirt (Tunceli)
|02:29:31 10-11-2024
|38,99889
|39,88361
|7,1
|1
|Kozan (Adana)
|02:23:27 10-11-2024
|37,71472
|35,95944
|6,99
|0,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|02:23:25 10-11-2024
|37,6235
|35,8588
|3,2
|1,1
|Kozan (Adana)
|02:10:37 10-11-2024
|37,67
|35,95917
|7
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|02:10:36 10-11-2024
|37,6562
|35,8527
|7,5
|1,3
|AKDENIZ
|02:08:26 10-11-2024
|35,94
|29,3222
|6,1
|1,4
|Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya)
|02:08:24 10-11-2024
|35,785
|29,35889
|11,61
|1,4
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|02:06:33 10-11-2024
|36,3508
|36,0758
|1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:02:35 10-11-2024
|38,20861
|38,69278
|11,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|01:56:05 10-11-2024
|38,35694
|38,86056
|7
|0,6
|Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak)
|01:41:40 10-11-2024
|36,32278
|42,93361
|17,9
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:37:53 10-11-2024
|37,87194
|36,68361
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tuşba (Van)
|00:14:09 11-11-2024
|38,83611
|43,55833
|20,43
|1,9
|KUSCU-MURADIYE (VAN)
|00:14:09 11-11-2024
|38,7833
|43,6162
|19,6
|2
|Darende (Malatya)
|00:03:14 11-11-2024
|38,37472
|37,56528
|8,74
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|23:50:01 10-11-2024
|38,39972
|38,87667
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:59:00 10-11-2024
|38,20889
|38,05944
|7
|2,6
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|22:59:00 10-11-2024
|38,233
|38,0517
|6,5
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|22:20:18 10-11-2024
|38,29333
|38,79611
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:02:22 10-11-2024
|37,54056
|36,76944
|7
|2,4
|ONSEN-(KAHRAMANMARAS)
|22:02:21 10-11-2024
|37,5042
|36,7672
|1,1
|2,4
|Kozan (Adana)
|20:29:03 10-11-2024
|37,65556
|35,94222
|7,4
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:29:02 10-11-2024
|37,626
|35,8842
|2,7
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|20:03:29 10-11-2024
|38,6125
|39,67833
|9,95
|1,7
|Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya)
|19:55:27 10-11-2024
|35,99833
|29,12417
|26,24
|1,9
|AKDENIZ
|19:55:24 10-11-2024
|35,8413
|29,2622
|10,1
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|19:39:22 10-11-2024
|39,00194
|27,85028
|5,26
|1,5
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|19:39:20 10-11-2024
|38,9967
|27,8435
|15,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|19:32:43 10-11-2024
|39,01972
|27,87639
|7,29
|1,4
|SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
|19:32:41 10-11-2024
|38,9658
|27,7347
|12,6
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:50:03 10-11-2024
|38,0225
|37,39694
|7
|2,9
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:50:02 10-11-2024
|38,0373
|37,4017
|5
|2,9
|Kale (Malatya)
|18:44:36 10-11-2024
|38,36917
|38,80361
|7
|1,8
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|18:44:35 10-11-2024
|38,344
|38,8298
|5,1
|1,8
|Ege Denizi - [47.68 km] Marmaris (Muğla)
|18:41:41 10-11-2024
|36,2025
|28,09111
|7,92
|2,5
|AKDENIZ
|18:41:37 10-11-2024
|36,0552
|28,1017
|1
|2,7
|Merkez (Bayburt)
|17:57:55 10-11-2024
|40,14361
|40,12611
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|17:56:11 10-11-2024
|38,37944
|38,84389
|7
|1
|Akdeniz - [21.96 km] Marmaris (Muğla)
|16:08:17 10-11-2024
|36,55611
|28,33583
|7,47
|2,9
|AKDENIZ
|16:08:17 10-11-2024
|36,6053
|28,2812
|1,2
|2,9
|Darende (Malatya)
|14:42:28 10-11-2024
|38,44806
|37,49111
|6,91
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:42:28 10-11-2024
|38,4288
|37,5002
|7,2
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:20:03 10-11-2024
|38,03222
|37,03972
|7,04
|2,7
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:20:02 10-11-2024
|38,0407
|37,0815
|5
|2,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:48:30 10-11-2024
|38,16556
|37,37583
|7,06
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:29 10-11-2024
|38,226
|37,4145
|7,4
|1,8
|Kale (Malatya)
|11:50:49 10-11-2024
|38,3525
|38,74639
|11,32
|1,7
|TOKLUCA-(MALATYA)
|11:50:43 10-11-2024
|38,3007
|38,5387
|21,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|11:45:22 10-11-2024
|38,40417
|38,725
|5,56
|1,4
|AKDENIZ REVIZE01 (2024.11.10 10:21:27)
|10:21:26 10-11-2024
|35,255
|27,2295
|9,9
|3,3
|Akdeniz - [195.04 km] Datça (Muğla)
|10:21:23 10-11-2024
|34,97389
|27,005
|8,39
|3,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:20:34 10-11-2024
|38,07861
|37,87833
|6,91
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|08:21:06 10-11-2024
|37,90222
|27,3375
|6,26
|1,8
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|08:21:06 10-11-2024
|37,9092
|27,3518
|6,8
|2
|Battalgazi (Malatya)
|08:13:54 10-11-2024
|38,19306
|38,46417
|6,74
|1
|YUNANISTAN
|08:12:43 10-11-2024
|40,3323
|24,109
|5,1
|2,9
|Ege Denizi
|08:12:37 10-11-2024
|40,35083
|23,92833
|6,15
|2,8
|YUNANISTAN
|07:54:14 10-11-2024
|40,4007
|23,983
|2,3
|2,1
|YUNANISTAN
|07:51:42 10-11-2024
|40,2908
|24,1027
|5,3
|3,4
|Ege Denizi
|07:51:35 10-11-2024
|40,02
|24,04278
|6,15
|3,3
|Kale (Malatya)
|07:29:32 10-11-2024
|38,39083
|38,83972
|7
|1,3
|Akdeniz
|07:26:05 10-11-2024
|34,47917
|25,13333
|35,1
|3,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:26:01 10-11-2024
|34,2845
|25,1125
|11,6
|3
|Arıcak (Elazığ)
|06:24:33 10-11-2024
|38,47083
|40,24
|6,96
|1,6
|UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
|06:24:33 10-11-2024
|38,4942
|40,2373
|5,1
|1,6
|Kale (Malatya)
|06:22:32 10-11-2024
|38,33583
|38,76472
|12,99
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:18:47 10-11-2024
|37,97556
|36,52167
|7,09
|1,4
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:18:47 10-11-2024
|37,9628
|36,5063
|18,5
|1,1
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:53:45 10-11-2024
|37,7742
|36,2722
|5,2
|1,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:53:44 10-11-2024
|37,75667
|36,25972
|6,99
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:50:36 10-11-2024
|38,34139
|38,81056
|7
|1
|Kale (Malatya)
|05:29:26 10-11-2024
|38,39889
|38,83667
|7
|0,8
|AKDENIZ
|05:22:28 10-11-2024
|36,1273
|28,1917
|5
|1,4
|Akdeniz - [64.70 km] Marmaris (Muğla)
|05:22:25 10-11-2024
|36,04889
|28,11806
|5,99
|1,5
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|05:17:21 10-11-2024
|39,4503
|33,0807
|7,9
|1,8
|Bala (Ankara)
|05:17:20 10-11-2024
|39,44417
|33,10583
|9,14
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:16:27 10-11-2024
|38,28083
|38,23722
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:12:18 10-11-2024
|38,395
|37,38889
|6,99
|1,5
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:18 10-11-2024
|38,358
|37,3717
|4,2
|1,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:07:55 10-11-2024
|37,73444
|36,28778
|7,08
|1,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:07:55 10-11-2024
|37,7728
|36,2398
|18,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:00:44 10-11-2024
|38,38417
|38,78472
|11,35
|0,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:57:43 10-11-2024
|37,8593
|27,1385
|25,2
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)
|04:57:42 10-11-2024
|37,96833
|27,10861
|8,67
|1,6
|Kozan (Adana)
|04:56:23 10-11-2024
|37,63944
|36,02472
|7
|1,3
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|04:56:22 10-11-2024
|37,6747
|35,9997
|23,1
|1,3
|Karakoçan (Elazığ)
|04:52:20 10-11-2024
|38,86
|40,0125
|6,87
|1,4
|SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:52:20 10-11-2024
|38,8325
|40,0207
|17,6
|1,4
|YUNANISTAN
|04:20:17 10-11-2024
|40,2927
|24,1563
|7,6
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:44:32 10-11-2024
|37,9705
|37,434
|3,2
|1,4
|GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
|03:33:38 10-11-2024
|39,6242
|38,6832
|3,8
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|03:24:05 10-11-2024
|38,10472
|38,48139
|7
|0,6
|Maden (Elazığ)
|03:23:20 10-11-2024
|38,52278
|39,70778
|7,04
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:21:51 10-11-2024
|38,18528
|38,13722
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:01:42 10-11-2024
|38,45306
|39,20278
|6,82
|0,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:55:59 10-11-2024
|37,38861
|37,10833
|13,46
|1,3
|DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:55:58 10-11-2024
|37,4195
|37,1428
|12
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:54:41 10-11-2024
|37,38917
|37,11583
|13,59
|2
|DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:41 10-11-2024
|37,4055
|37,1118
|5,5
|1,9
|Mazgirt (Tunceli)
|02:29:31 10-11-2024
|38,99889
|39,88361
|7,1
|1
|Kozan (Adana)
|02:23:27 10-11-2024
|37,71472
|35,95944
|6,99
|0,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|02:23:25 10-11-2024
|37,6235
|35,8588
|3,2
|1,1
|Kozan (Adana)
|02:10:37 10-11-2024
|37,67
|35,95917
|7
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|02:10:36 10-11-2024
|37,6562
|35,8527
|7,5
|1,3
|AKDENIZ
|02:08:26 10-11-2024
|35,94
|29,3222
|6,1
|1,4
|Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya)
|02:08:24 10-11-2024
|35,785
|29,35889
|11,61
|1,4
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|02:06:33 10-11-2024
|36,3508
|36,0758
|1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:02:35 10-11-2024
|38,20861
|38,69278
|11,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|01:56:05 10-11-2024
|38,35694
|38,86056
|7
|0,6
|Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak)
|01:41:40 10-11-2024
|36,32278
|42,93361
|17,9
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:37:53 10-11-2024
|37,87194
|36,68361
|7
|1,3
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