Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
11 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|00:35:31 11-03-2025
|37,8988
|27,645
|6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:35:31 11-03-2025
|37,89306
|27,65167
|6,98
|2,2
|EGE DENIZI
|00:14:29 11-03-2025
|36,5622
|25,768
|18,2
|3
|Ege Denizi
|00:14:28 11-03-2025
|36,63167
|25,85083
|7
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:54:10 10-03-2025
|38,11611
|38,39556
|7
|2,1
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|23:54:09 10-03-2025
|38,1432
|38,3945
|5,3
|2,1
|Akdeniz - [32.02 km] Dalaman (Muğla)
|23:45:58 10-03-2025
|36,42583
|28,69889
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:04 10-03-2025
|38,06972
|38,4925
|7
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:37:02 10-03-2025
|38,0992
|38,5038
|4
|2
|Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya)
|23:32:35 10-03-2025
|35,89194
|29,51111
|7,73
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|23:28:39 10-03-2025
|40,22639
|28,95361
|7
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|23:28:38 10-03-2025
|40,195
|28,9833
|4,9
|1,8
|Çınarcık (Yalova)
|22:50:32 10-03-2025
|40,62722
|29,00806
|7
|1,7
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|22:50:31 10-03-2025
|40,6133
|29,0122
|9,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:38:18 10-03-2025
|39,43028
|28,025
|7,01
|1,6
|Aladağ (Adana)
|22:35:11 10-03-2025
|37,61056
|35,42722
|7
|2,8
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|22:35:10 10-03-2025
|37,5982
|35,4348
|3,9
|2,9
|AKDENIZ
|22:23:35 10-03-2025
|36,434
|28,7213
|23,5
|1,5
|Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla)
|22:23:35 10-03-2025
|36,39111
|28,70278
|6,72
|1,3
|Bala (Ankara)
|22:19:57 10-03-2025
|39,48417
|33,21083
|7,21
|1
|SIRAPINAR-BALA (ANKARA)
|22:19:55 10-03-2025
|39,4598
|33,1935
|11,7
|1
|Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:07:49 10-03-2025
|39,44528
|26,28722
|10,69
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:07:48 10-03-2025
|39,4393
|26,2708
|10,5
|2,2
|Ege Denizi
|21:52:26 10-03-2025
|36,63806
|25,63556
|7
|2
|Akdeniz
|21:29:37 10-03-2025
|34,85139
|26,07944
|7
|3,1
|Tortum (Erzurum)
|21:09:47 10-03-2025
|40,40083
|41,68333
|7
|1,1
|Genç (Bingöl)
|21:00:12 10-03-2025
|38,51861
|40,32306
|13,92
|1,4
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:00:12 10-03-2025
|38,5433
|40,3175
|15,1
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.81 km] Milas (Muğla)
|19:02:04 10-03-2025
|36,95278
|27,84
|7
|1,3
|Akdeniz - [20.67 km] Fethiye (Muğla)
|19:00:58 10-03-2025
|36,42417
|28,89694
|7,11
|1,9
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|19:00:58 10-03-2025
|36,487
|28,9318
|24,4
|2
|EGE DENIZI
|16:53:54 10-03-2025
|36,6778
|25,6488
|5,3
|2,7
|Ege Denizi
|16:53:51 10-03-2025
|36,635
|25,53444
|7
|2,2
|Akdeniz - [30.08 km] Ortaca (Muğla)
|16:35:41 10-03-2025
|36,44361
|28,69722
|12,7
|3,2
|AKDENIZ
|16:35:40 10-03-2025
|36,4593
|28,7085
|5
|3,3
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:24:10 10-03-2025
|38,171
|37,873
|12,3
|1,7
|Akdeniz - [41.00 km] Dalaman (Muğla)
|16:22:02 10-03-2025
|36,34444
|28,68611
|7,21
|2,4
|GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)
|15:53:45 10-03-2025
|37,1892
|36,0572
|7,3
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:40:21 10-03-2025
|38,83528
|39,00972
|7
|1,3
|BALIBEY-(ELAZIG)
|15:40:19 10-03-2025
|38,7842
|38,938
|28,3
|1,7
|EGE DENIZI
|15:18:24 10-03-2025
|36,6938
|25,742
|5,6
|1,9
|EGE DENIZI
|15:09:55 10-03-2025
|36,6502
|25,547
|5,4
|2,3
|KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI)
|15:06:43 10-03-2025
|38,4677
|36,3863
|18
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:35:58 10-03-2025
|34,6662
|23,439
|11,5
|2,4
|Ceyhan (Adana)
|14:26:00 10-03-2025
|37,14722
|35,71111
|6,89
|1,4
|TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)
|14:25:58 10-03-2025
|37,1065
|35,7018
|22,7
|1,7
|EGE DENIZI
|14:25:34 10-03-2025
|36,5362
|25,5778
|5,4
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|14:24:58 10-03-2025
|37,89139
|36,21389
|7
|1,4
|Hafik (Sivas)
|14:19:22 10-03-2025
|39,88583
|37,45056
|10,48
|1,2
|EGE DENIZI
|14:12:02 10-03-2025
|35,7348
|27,3017
|11,6
|2,2
|Ege Denizi - [115.24 km] Datça (Muğla)
|14:12:01 10-03-2025
|35,7075
|27,04806
|9,52
|2
|Keban (Elazığ)
|14:09:13 10-03-2025
|38,76861
|38,8625
|7,14
|1,1
|Tuşba (Van)
|13:55:39 10-03-2025
|38,72861
|43,35361
|6,99
|1,5
|SAHGELDI-(VAN)
|13:55:37 10-03-2025
|38,7702
|43,3402
|5
|1,6
|Merkez (Rize)
|13:49:56 10-03-2025
|40,83944
|40,57222
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:37:23 10-03-2025
|36,602
|25,5422
|12,1
|2,1
|Çameli (Denizli)
|13:31:42 10-03-2025
|36,97611
|29,15278
|6,97
|1,4
|AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)
|13:31:38 10-03-2025
|36,9972
|29,1668
|26,7
|1,4
|Merkez (Artvin)
|13:26:26 10-03-2025
|41,30806
|42,08472
|7
|0,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:34 10-03-2025
|39,66833
|29,47667
|6,9
|1,3
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|13:04:33 10-03-2025
|39,2802
|29,4113
|27,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:08 10-03-2025
|39,5425
|28,19639
|6,33
|1,8
|Akdeniz - [36.82 km] Fethiye (Muğla)
|12:55:41 10-03-2025
|36,25333
|28,81889
|7
|1,4
|ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:42:41 10-03-2025
|37,3573
|37,056
|1,5
|1,4
|EGE DENIZI
|12:33:46 10-03-2025
|36,7308
|25,598
|7,8
|2,8
|Ege Denizi
|12:33:41 10-03-2025
|36,69139
|25,51528
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|12:25:03 10-03-2025
|36,6723
|25,6273
|2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|12:23:54 10-03-2025
|38,24167
|38,63611
|10,43
|2,4
|PELITLI-(MALATYA)
|12:23:53 10-03-2025
|38,2715
|38,6145
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|11:40:08 10-03-2025
|38,23889
|38,61833
|10,3
|1,8
|TANISIK-(MALATYA)
|11:40:07 10-03-2025
|38,2738
|38,5613
|13,6
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|11:32:20 10-03-2025
|39,70306
|38,73333
|7
|0,6
|Ula (Muğla)
|10:52:18 10-03-2025
|36,96806
|28,52361
|7
|1,2
|AKDENIZ
|10:52:16 10-03-2025
|36,4953
|28,6855
|12,4
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:50:25 10-03-2025
|38,10583
|37,64278
|7,06
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:50:22 10-03-2025
|38,0867
|37,5155
|15,5
|1,5
|EGE DENIZI
|10:47:18 10-03-2025
|36,6328
|25,5652
|9,5
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|10:43:03 10-03-2025
|39,45139
|33,39361
|7,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:19 10-03-2025
|39,11028
|28,13444
|10,09
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|10:34:17 10-03-2025
|39,0485
|28,071
|16,6
|1,6
|EGE DENIZI
|10:10:20 10-03-2025
|36,6973
|25,5617
|9,7
|1,7
|EGE DENIZI
|09:59:06 10-03-2025
|36,5867
|25,4932
|4,5
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:54:48 10-03-2025
|38,23528
|37,37167
|6,99
|1,9
|KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:54:47 10-03-2025
|38,2352
|37,5062
|9,5
|1,7
|EGE DENIZI
|09:37:06 10-03-2025
|36,5688
|25,575
|6,4
|2,2
|EGE DENIZI
|09:30:52 10-03-2025
|36,5682
|25,6192
|9,1
|1,7
|Ege Denizi
|09:20:28 10-03-2025
|36,75528
|25,60917
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|09:20:27 10-03-2025
|36,6737
|25,5463
|17,8
|2,7
|Merkez (Bolu)
|09:18:48 10-03-2025
|40,87444
|31,70722
|6,97
|1,2
|CUKUROREN-(BOLU)
|09:18:48 10-03-2025
|40,8585
|31,6457
|9,9
|1
|AKDENIZ
|09:02:09 10-03-2025
|35,5543
|31,6515
|7,1
|1,5
|Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:02:06 10-03-2025
|35,61972
|31,33333
|5,08
|1,6
|Altunhisar (Niğde)
|08:46:02 10-03-2025
|38,02639
|34,28806
|7
|1,4
|AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
|08:46:00 10-03-2025
|38,0237
|34,2847
|13,7
|1,3
|EGE DENIZI
|08:34:46 10-03-2025
|36,601
|25,4983
|16,9
|2,3
|Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla)
|08:27:57 10-03-2025
|36,45194
|28,68
|7,43
|2,3
|AKDENIZ
|08:27:57 10-03-2025
|36,4645
|28,725
|5
|2,4
|Maden (Elazığ)
|08:05:02 10-03-2025
|38,45611
|39,49056
|4,85
|1,7
|YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
|08:05:01 10-03-2025
|38,4797
|39,4093
|1,3
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:25:10 10-03-2025
|39,42528
|28,00306
|6,98
|1,7
|AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|07:25:10 10-03-2025
|39,4612
|28
|5
|1,6
|Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van)
|07:09:56 10-03-2025
|38,68389
|43,08806
|7,01
|1,5
|Altunhisar (Niğde)
|06:54:20 10-03-2025
|38,04528
|34,32167
|6,87
|1,7
|YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE)
|06:54:20 10-03-2025
|38,0182
|34,3373
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|06:36:28 10-03-2025
|37,13528
|28,81917
|6,95
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:36:28 10-03-2025
|37,1407
|28,8142
|7,5
|2,4
|Buldan (Denizli)
|06:35:15 10-03-2025
|38,06361
|28,96028
|11,12
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:22:08 10-03-2025
|38,35944
|38,77111
|11,3
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|06:22:08 10-03-2025
|38,372
|38,7717
|5
|3
|BULGARISTAN
|05:59:27 10-03-2025
|41,9565
|24,1207
|6,6
|3,3
|Dalaman (Muğla)
|05:51:24 10-03-2025
|36,92056
|29,06806
|7
|2
|Darende (Malatya)
|05:04:57 10-03-2025
|38,44056
|37,455
|7,01
|1,2
|Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla)
|05:03:57 10-03-2025
|36,42722
|28,69472
|7,11
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:58:59 10-03-2025
|38,36972
|37,47389
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:55:20 10-03-2025
|38,33361
|38,78528
|8,88
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:34:52 10-03-2025
|39,42139
|28,01028
|11,94
|2,7
|ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
|04:34:52 10-03-2025
|39,4293
|28,0148
|6,6
|3
|Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir)
|04:30:28 10-03-2025
|37,85611
|26,73639
|7,13
|1,4
|EGE DENIZI
|04:30:28 10-03-2025
|37,8898
|26,7177
|8
|1,5
|Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla)
|04:27:58 10-03-2025
|36,41028
|28,68667
|7
|0,9
|Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla)
|04:23:20 10-03-2025
|36,44056
|28,70833
|6,8
|1
|Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla)
|04:20:18 10-03-2025
|36,50333
|28,65472
|7,01
|1,3
|Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla)
|04:19:33 10-03-2025
|36,51917
|28,69861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:16:17 10-03-2025
|39,43833
|28
|11,49
|1,4
|Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla)
|04:14:19 10-03-2025
|36,40611
|28,68778
|7
|1
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:10:57 10-03-2025
|39,63333
|27,94417
|8,23
|1,1
|Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla)
|04:09:05 10-03-2025
|36,37139
|28,69139
|9,64
|1
|Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla)
|04:07:39 10-03-2025
|36,43611
|28,72028
|6,98
|0,9
|Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla)
|04:00:44 10-03-2025
|36,385
|28,69056
|6,28
|1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:58:05 10-03-2025
|38,08222
|37,36861
|7,29
|0,8
|Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla)
|03:55:20 10-03-2025
|36,40972
|28,68778
|7
|1,6
|Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla)
|03:51:06 10-03-2025
|36,43139
|28,68583
|7
|1,4
|Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla)
|03:47:40 10-03-2025
|36,39556
|28,71
|5,92
|1
|Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla)
|03:43:16 10-03-2025
|36,43417
|28,68944
|10,06
|1,8
|Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla)
|03:42:57 10-03-2025
|36,45528
|28,68694
|6,55
|1
|Bala (Ankara)
|03:39:26 10-03-2025
|39,50639
|33,225
|7
|0,8
|AKDENIZ
|03:39:16 10-03-2025
|36,4568
|28,739
|5,9
|3
|Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla)
|03:39:15 10-03-2025
|36,39389
|28,725
|7,22
|2,9
|Ege Denizi
|03:37:13 10-03-2025
|36,83667
|26,03
|7
|2
|Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla)
|03:29:44 10-03-2025
|36,43694
|28,68806
|6,3
|3,9
|AKDENIZ
|03:29:43 10-03-2025
|36,4568
|28,6955
|5
|3,8
|Sumbas (Osmaniye)
|03:18:28 10-03-2025
|37,70083
|36,09583
|7
|1
|Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla)
|03:17:42 10-03-2025
|36,40556
|28,69333
|7
|1
|Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla)
|03:14:43 10-03-2025
|36,26111
|29,01167
|10,1
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:03:30 10-03-2025
|38,23444
|37,81917
|4,71
|1
|Demirözü (Bayburt)
|03:02:04 10-03-2025
|40,0325
|39,70083
|6,97
|1
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:34:35 10-03-2025
|39,57056
|27,75528
|6,11
|1,4
|BAKACAK-(BALIKESIR)
|02:34:35 10-03-2025
|39,6573
|27,7062
|14,1
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|02:28:01 10-03-2025
|40,00222
|34,21639
|7,74
|3,2
|DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)
|02:28:00 10-03-2025
|40,011
|34,1888
|5
|3,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:24:06 10-03-2025
|36,91861
|28,75722
|5,83
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:23:04 10-03-2025
|39,45861
|28,00222
|6,69
|0,9
|Kınık (İzmir)
|01:55:54 10-03-2025
|39,01972
|27,50111
|12,95
|1,1
|Ege Denizi
|01:45:33 10-03-2025
|36,64944
|25,7025
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|01:45:33 10-03-2025
|36,5165
|25,5232
|5
|3,1
|Tut (Adıyaman)
|01:16:09 10-03-2025
|37,85556
|37,87222
|9,75
|1
|Tuşba (Van)
|01:06:32 10-03-2025
|38,72028
|43,40528
|6,87
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|00:35:31 11-03-2025
|37,8988
|27,645
|6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:35:31 11-03-2025
|37,89306
|27,65167
|6,98
|2,2
|EGE DENIZI
|00:14:29 11-03-2025
|36,5622
|25,768
|18,2
|3
|Ege Denizi
|00:14:28 11-03-2025
|36,63167
|25,85083
|7
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:54:10 10-03-2025
|38,11611
|38,39556
|7
|2,1
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|23:54:09 10-03-2025
|38,1432
|38,3945
|5,3
|2,1
|Akdeniz - [32.02 km] Dalaman (Muğla)
|23:45:58 10-03-2025
|36,42583
|28,69889
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:04 10-03-2025
|38,06972
|38,4925
|7
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:37:02 10-03-2025
|38,0992
|38,5038
|4
|2
|Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya)
|23:32:35 10-03-2025
|35,89194
|29,51111
|7,73
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|23:28:39 10-03-2025
|40,22639
|28,95361
|7
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|23:28:38 10-03-2025
|40,195
|28,9833
|4,9
|1,8
|Çınarcık (Yalova)
|22:50:32 10-03-2025
|40,62722
|29,00806
|7
|1,7
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|22:50:31 10-03-2025
|40,6133
|29,0122
|9,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:38:18 10-03-2025
|39,43028
|28,025
|7,01
|1,6
|Aladağ (Adana)
|22:35:11 10-03-2025
|37,61056
|35,42722
|7
|2,8
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|22:35:10 10-03-2025
|37,5982
|35,4348
|3,9
|2,9
|AKDENIZ
|22:23:35 10-03-2025
|36,434
|28,7213
|23,5
|1,5
|Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla)
|22:23:35 10-03-2025
|36,39111
|28,70278
|6,72
|1,3
|Bala (Ankara)
|22:19:57 10-03-2025
|39,48417
|33,21083
|7,21
|1
|SIRAPINAR-BALA (ANKARA)
|22:19:55 10-03-2025
|39,4598
|33,1935
|11,7
|1
|Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:07:49 10-03-2025
|39,44528
|26,28722
|10,69
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:07:48 10-03-2025
|39,4393
|26,2708
|10,5
|2,2
|Ege Denizi
|21:52:26 10-03-2025
|36,63806
|25,63556
|7
|2
|Akdeniz
|21:29:37 10-03-2025
|34,85139
|26,07944
|7
|3,1
|Tortum (Erzurum)
|21:09:47 10-03-2025
|40,40083
|41,68333
|7
|1,1
|Genç (Bingöl)
|21:00:12 10-03-2025
|38,51861
|40,32306
|13,92
|1,4
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|21:00:12 10-03-2025
|38,5433
|40,3175
|15,1
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.81 km] Milas (Muğla)
|19:02:04 10-03-2025
|36,95278
|27,84
|7
|1,3
|Akdeniz - [20.67 km] Fethiye (Muğla)
|19:00:58 10-03-2025
|36,42417
|28,89694
|7,11
|1,9
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|19:00:58 10-03-2025
|36,487
|28,9318
|24,4
|2
|EGE DENIZI
|16:53:54 10-03-2025
|36,6778
|25,6488
|5,3
|2,7
|Ege Denizi
|16:53:51 10-03-2025
|36,635
|25,53444
|7
|2,2
|Akdeniz - [30.08 km] Ortaca (Muğla)
|16:35:41 10-03-2025
|36,44361
|28,69722
|12,7
|3,2
|AKDENIZ
|16:35:40 10-03-2025
|36,4593
|28,7085
|5
|3,3
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:24:10 10-03-2025
|38,171
|37,873
|12,3
|1,7
|Akdeniz - [41.00 km] Dalaman (Muğla)
|16:22:02 10-03-2025
|36,34444
|28,68611
|7,21
|2,4
|GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)
|15:53:45 10-03-2025
|37,1892
|36,0572
|7,3
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:40:21 10-03-2025
|38,83528
|39,00972
|7
|1,3
|BALIBEY-(ELAZIG)
|15:40:19 10-03-2025
|38,7842
|38,938
|28,3
|1,7
|EGE DENIZI
|15:18:24 10-03-2025
|36,6938
|25,742
|5,6
|1,9
|EGE DENIZI
|15:09:55 10-03-2025
|36,6502
|25,547
|5,4
|2,3
|KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI)
|15:06:43 10-03-2025
|38,4677
|36,3863
|18
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:35:58 10-03-2025
|34,6662
|23,439
|11,5
|2,4
|Ceyhan (Adana)
|14:26:00 10-03-2025
|37,14722
|35,71111
|6,89
|1,4
|TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)
|14:25:58 10-03-2025
|37,1065
|35,7018
|22,7
|1,7
|EGE DENIZI
|14:25:34 10-03-2025
|36,5362
|25,5778
|5,4
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|14:24:58 10-03-2025
|37,89139
|36,21389
|7
|1,4
|Hafik (Sivas)
|14:19:22 10-03-2025
|39,88583
|37,45056
|10,48
|1,2
|EGE DENIZI
|14:12:02 10-03-2025
|35,7348
|27,3017
|11,6
|2,2
|Ege Denizi - [115.24 km] Datça (Muğla)
|14:12:01 10-03-2025
|35,7075
|27,04806
|9,52
|2
|Keban (Elazığ)
|14:09:13 10-03-2025
|38,76861
|38,8625
|7,14
|1,1
|Tuşba (Van)
|13:55:39 10-03-2025
|38,72861
|43,35361
|6,99
|1,5
|SAHGELDI-(VAN)
|13:55:37 10-03-2025
|38,7702
|43,3402
|5
|1,6
|Merkez (Rize)
|13:49:56 10-03-2025
|40,83944
|40,57222
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:37:23 10-03-2025
|36,602
|25,5422
|12,1
|2,1
|Çameli (Denizli)
|13:31:42 10-03-2025
|36,97611
|29,15278
|6,97
|1,4
|AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)
|13:31:38 10-03-2025
|36,9972
|29,1668
|26,7
|1,4
|Merkez (Artvin)
|13:26:26 10-03-2025
|41,30806
|42,08472
|7
|0,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:34 10-03-2025
|39,66833
|29,47667
|6,9
|1,3
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|13:04:33 10-03-2025
|39,2802
|29,4113
|27,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:08 10-03-2025
|39,5425
|28,19639
|6,33
|1,8
|Akdeniz - [36.82 km] Fethiye (Muğla)
|12:55:41 10-03-2025
|36,25333
|28,81889
|7
|1,4
|ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:42:41 10-03-2025
|37,3573
|37,056
|1,5
|1,4
|EGE DENIZI
|12:33:46 10-03-2025
|36,7308
|25,598
|7,8
|2,8
|Ege Denizi
|12:33:41 10-03-2025
|36,69139
|25,51528
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|12:25:03 10-03-2025
|36,6723
|25,6273
|2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|12:23:54 10-03-2025
|38,24167
|38,63611
|10,43
|2,4
|PELITLI-(MALATYA)
|12:23:53 10-03-2025
|38,2715
|38,6145
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|11:40:08 10-03-2025
|38,23889
|38,61833
|10,3
|1,8
|TANISIK-(MALATYA)
|11:40:07 10-03-2025
|38,2738
|38,5613
|13,6
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|11:32:20 10-03-2025
|39,70306
|38,73333
|7
|0,6
|Ula (Muğla)
|10:52:18 10-03-2025
|36,96806
|28,52361
|7
|1,2
|AKDENIZ
|10:52:16 10-03-2025
|36,4953
|28,6855
|12,4
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:50:25 10-03-2025
|38,10583
|37,64278
|7,06
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:50:22 10-03-2025
|38,0867
|37,5155
|15,5
|1,5
|EGE DENIZI
|10:47:18 10-03-2025
|36,6328
|25,5652
|9,5
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|10:43:03 10-03-2025
|39,45139
|33,39361
|7,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:19 10-03-2025
|39,11028
|28,13444
|10,09
|1,4
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|10:34:17 10-03-2025
|39,0485
|28,071
|16,6
|1,6
|EGE DENIZI
|10:10:20 10-03-2025
|36,6973
|25,5617
|9,7
|1,7
|EGE DENIZI
|09:59:06 10-03-2025
|36,5867
|25,4932
|4,5
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:54:48 10-03-2025
|38,23528
|37,37167
|6,99
|1,9
|KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:54:47 10-03-2025
|38,2352
|37,5062
|9,5
|1,7
|EGE DENIZI
|09:37:06 10-03-2025
|36,5688
|25,575
|6,4
|2,2
|EGE DENIZI
|09:30:52 10-03-2025
|36,5682
|25,6192
|9,1
|1,7
|Ege Denizi
|09:20:28 10-03-2025
|36,75528
|25,60917
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|09:20:27 10-03-2025
|36,6737
|25,5463
|17,8
|2,7
|Merkez (Bolu)
|09:18:48 10-03-2025
|40,87444
|31,70722
|6,97
|1,2
|CUKUROREN-(BOLU)
|09:18:48 10-03-2025
|40,8585
|31,6457
|9,9
|1
|AKDENIZ
|09:02:09 10-03-2025
|35,5543
|31,6515
|7,1
|1,5
|Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:02:06 10-03-2025
|35,61972
|31,33333
|5,08
|1,6
|Altunhisar (Niğde)
|08:46:02 10-03-2025
|38,02639
|34,28806
|7
|1,4
|AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)
|08:46:00 10-03-2025
|38,0237
|34,2847
|13,7
|1,3
|EGE DENIZI
|08:34:46 10-03-2025
|36,601
|25,4983
|16,9
|2,3
|Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla)
|08:27:57 10-03-2025
|36,45194
|28,68
|7,43
|2,3
|AKDENIZ
|08:27:57 10-03-2025
|36,4645
|28,725
|5
|2,4
|Maden (Elazığ)
|08:05:02 10-03-2025
|38,45611
|39,49056
|4,85
|1,7
|YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
|08:05:01 10-03-2025
|38,4797
|39,4093
|1,3
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:25:10 10-03-2025
|39,42528
|28,00306
|6,98
|1,7
|AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|07:25:10 10-03-2025
|39,4612
|28
|5
|1,6
|Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van)
|07:09:56 10-03-2025
|38,68389
|43,08806
|7,01
|1,5
|Altunhisar (Niğde)
|06:54:20 10-03-2025
|38,04528
|34,32167
|6,87
|1,7
|YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE)
|06:54:20 10-03-2025
|38,0182
|34,3373
|5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|06:36:28 10-03-2025
|37,13528
|28,81917
|6,95
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:36:28 10-03-2025
|37,1407
|28,8142
|7,5
|2,4
|Buldan (Denizli)
|06:35:15 10-03-2025
|38,06361
|28,96028
|11,12
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:22:08 10-03-2025
|38,35944
|38,77111
|11,3
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|06:22:08 10-03-2025
|38,372
|38,7717
|5
|3
|BULGARISTAN
|05:59:27 10-03-2025
|41,9565
|24,1207
|6,6
|3,3
|Dalaman (Muğla)
|05:51:24 10-03-2025
|36,92056
|29,06806
|7
|2
|Darende (Malatya)
|05:04:57 10-03-2025
|38,44056
|37,455
|7,01
|1,2
|Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla)
|05:03:57 10-03-2025
|36,42722
|28,69472
|7,11
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:58:59 10-03-2025
|38,36972
|37,47389
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:55:20 10-03-2025
|38,33361
|38,78528
|8,88
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:34:52 10-03-2025
|39,42139
|28,01028
|11,94
|2,7
|ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
|04:34:52 10-03-2025
|39,4293
|28,0148
|6,6
|3
|Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir)
|04:30:28 10-03-2025
|37,85611
|26,73639
|7,13
|1,4
|EGE DENIZI
|04:30:28 10-03-2025
|37,8898
|26,7177
|8
|1,5
|Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla)
|04:27:58 10-03-2025
|36,41028
|28,68667
|7
|0,9
|Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla)
|04:23:20 10-03-2025
|36,44056
|28,70833
|6,8
|1
|Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla)
|04:20:18 10-03-2025
|36,50333
|28,65472
|7,01
|1,3
|Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla)
|04:19:33 10-03-2025
|36,51917
|28,69861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:16:17 10-03-2025
|39,43833
|28
|11,49
|1,4
|Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla)
|04:14:19 10-03-2025
|36,40611
|28,68778
|7
|1
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:10:57 10-03-2025
|39,63333
|27,94417
|8,23
|1,1
|Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla)
|04:09:05 10-03-2025
|36,37139
|28,69139
|9,64
|1
|Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla)
|04:07:39 10-03-2025
|36,43611
|28,72028
|6,98
|0,9
|Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla)
|04:00:44 10-03-2025
|36,385
|28,69056
|6,28
|1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:58:05 10-03-2025
|38,08222
|37,36861
|7,29
|0,8
|Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla)
|03:55:20 10-03-2025
|36,40972
|28,68778
|7
|1,6
|Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla)
|03:51:06 10-03-2025
|36,43139
|28,68583
|7
|1,4
|Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla)
|03:47:40 10-03-2025
|36,39556
|28,71
|5,92
|1
|Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla)
|03:43:16 10-03-2025
|36,43417
|28,68944
|10,06
|1,8
|Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla)
|03:42:57 10-03-2025
|36,45528
|28,68694
|6,55
|1
|Bala (Ankara)
|03:39:26 10-03-2025
|39,50639
|33,225
|7
|0,8
|AKDENIZ
|03:39:16 10-03-2025
|36,4568
|28,739
|5,9
|3
|Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla)
|03:39:15 10-03-2025
|36,39389
|28,725
|7,22
|2,9
|Ege Denizi
|03:37:13 10-03-2025
|36,83667
|26,03
|7
|2
|Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla)
|03:29:44 10-03-2025
|36,43694
|28,68806
|6,3
|3,9
|AKDENIZ
|03:29:43 10-03-2025
|36,4568
|28,6955
|5
|3,8
|Sumbas (Osmaniye)
|03:18:28 10-03-2025
|37,70083
|36,09583
|7
|1
|Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla)
|03:17:42 10-03-2025
|36,40556
|28,69333
|7
|1
|Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla)
|03:14:43 10-03-2025
|36,26111
|29,01167
|10,1
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:03:30 10-03-2025
|38,23444
|37,81917
|4,71
|1
|Demirözü (Bayburt)
|03:02:04 10-03-2025
|40,0325
|39,70083
|6,97
|1
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:34:35 10-03-2025
|39,57056
|27,75528
|6,11
|1,4
|BAKACAK-(BALIKESIR)
|02:34:35 10-03-2025
|39,6573
|27,7062
|14,1
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|02:28:01 10-03-2025
|40,00222
|34,21639
|7,74
|3,2
|DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)
|02:28:00 10-03-2025
|40,011
|34,1888
|5
|3,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:24:06 10-03-2025
|36,91861
|28,75722
|5,83
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:23:04 10-03-2025
|39,45861
|28,00222
|6,69
|0,9
|Kınık (İzmir)
|01:55:54 10-03-2025
|39,01972
|27,50111
|12,95
|1,1
|Ege Denizi
|01:45:33 10-03-2025
|36,64944
|25,7025
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|01:45:33 10-03-2025
|36,5165
|25,5232
|5
|3,1
|Tut (Adıyaman)
|01:16:09 10-03-2025
|37,85556
|37,87222
|9,75
|1
|Tuşba (Van)
|01:06:32 10-03-2025
|38,72028
|43,40528
|6,87
|1
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