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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mart 2025

11 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 00:35:31 11-03-2025 37,8988 27,645 6 2,3
Germencik (Aydın) 00:35:31 11-03-2025 37,89306 27,65167 6,98 2,2
EGE DENIZI 00:14:29 11-03-2025 36,5622 25,768 18,2 3
Ege Denizi 00:14:28 11-03-2025 36,63167 25,85083 7 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 23:54:10 10-03-2025 38,11611 38,39556 7 2,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 23:54:09 10-03-2025 38,1432 38,3945 5,3 2,1
Akdeniz - [32.02 km] Dalaman (Muğla) 23:45:58 10-03-2025 36,42583 28,69889 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 23:37:04 10-03-2025 38,06972 38,4925 7 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 23:37:02 10-03-2025 38,0992 38,5038 4 2
Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya) 23:32:35 10-03-2025 35,89194 29,51111 7,73 1,4
Nilüfer (Bursa) 23:28:39 10-03-2025 40,22639 28,95361 7 1,6
NILUFER (BURSA) 23:28:38 10-03-2025 40,195 28,9833 4,9 1,8
Çınarcık (Yalova) 22:50:32 10-03-2025 40,62722 29,00806 7 1,7
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 22:50:31 10-03-2025 40,6133 29,0122 9,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 22:38:18 10-03-2025 39,43028 28,025 7,01 1,6
Aladağ (Adana) 22:35:11 10-03-2025 37,61056 35,42722 7 2,8
DARILIK-ALADAG (ADANA) 22:35:10 10-03-2025 37,5982 35,4348 3,9 2,9
AKDENIZ 22:23:35 10-03-2025 36,434 28,7213 23,5 1,5
Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla) 22:23:35 10-03-2025 36,39111 28,70278 6,72 1,3
Bala (Ankara) 22:19:57 10-03-2025 39,48417 33,21083 7,21 1
SIRAPINAR-BALA (ANKARA) 22:19:55 10-03-2025 39,4598 33,1935 11,7 1
Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:07:49 10-03-2025 39,44528 26,28722 10,69 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 22:07:48 10-03-2025 39,4393 26,2708 10,5 2,2
Ege Denizi 21:52:26 10-03-2025 36,63806 25,63556 7 2
Akdeniz 21:29:37 10-03-2025 34,85139 26,07944 7 3,1
Tortum (Erzurum) 21:09:47 10-03-2025 40,40083 41,68333 7 1,1
Genç (Bingöl) 21:00:12 10-03-2025 38,51861 40,32306 13,92 1,4
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:00:12 10-03-2025 38,5433 40,3175 15,1 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.81 km] Milas (Muğla) 19:02:04 10-03-2025 36,95278 27,84 7 1,3
Akdeniz - [20.67 km] Fethiye (Muğla) 19:00:58 10-03-2025 36,42417 28,89694 7,11 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 19:00:58 10-03-2025 36,487 28,9318 24,4 2
EGE DENIZI 16:53:54 10-03-2025 36,6778 25,6488 5,3 2,7
Ege Denizi 16:53:51 10-03-2025 36,635 25,53444 7 2,2
Akdeniz - [30.08 km] Ortaca (Muğla) 16:35:41 10-03-2025 36,44361 28,69722 12,7 3,2
AKDENIZ 16:35:40 10-03-2025 36,4593 28,7085 5 3,3
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:24:10 10-03-2025 38,171 37,873 12,3 1,7
Akdeniz - [41.00 km] Dalaman (Muğla) 16:22:02 10-03-2025 36,34444 28,68611 7,21 2,4
GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) 15:53:45 10-03-2025 37,1892 36,0572 7,3 1,8
Merkez (Elazığ) 15:40:21 10-03-2025 38,83528 39,00972 7 1,3
BALIBEY-(ELAZIG) 15:40:19 10-03-2025 38,7842 38,938 28,3 1,7
EGE DENIZI 15:18:24 10-03-2025 36,6938 25,742 5,6 1,9
EGE DENIZI 15:09:55 10-03-2025 36,6502 25,547 5,4 2,3
KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) 15:06:43 10-03-2025 38,4677 36,3863 18 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:35:58 10-03-2025 34,6662 23,439 11,5 2,4
Ceyhan (Adana) 14:26:00 10-03-2025 37,14722 35,71111 6,89 1,4
TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) 14:25:58 10-03-2025 37,1065 35,7018 22,7 1,7
EGE DENIZI 14:25:34 10-03-2025 36,5362 25,5778 5,4 1,5
Saimbeyli (Adana) 14:24:58 10-03-2025 37,89139 36,21389 7 1,4
Hafik (Sivas) 14:19:22 10-03-2025 39,88583 37,45056 10,48 1,2
EGE DENIZI 14:12:02 10-03-2025 35,7348 27,3017 11,6 2,2
Ege Denizi - [115.24 km] Datça (Muğla) 14:12:01 10-03-2025 35,7075 27,04806 9,52 2
Keban (Elazığ) 14:09:13 10-03-2025 38,76861 38,8625 7,14 1,1
Tuşba (Van) 13:55:39 10-03-2025 38,72861 43,35361 6,99 1,5
SAHGELDI-(VAN) 13:55:37 10-03-2025 38,7702 43,3402 5 1,6
Merkez (Rize) 13:49:56 10-03-2025 40,83944 40,57222 7 1
EGE DENIZI 13:37:23 10-03-2025 36,602 25,5422 12,1 2,1
Çameli (Denizli) 13:31:42 10-03-2025 36,97611 29,15278 6,97 1,4
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 13:31:38 10-03-2025 36,9972 29,1668 26,7 1,4
Merkez (Artvin) 13:26:26 10-03-2025 41,30806 42,08472 7 0,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:34 10-03-2025 39,66833 29,47667 6,9 1,3
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 13:04:33 10-03-2025 39,2802 29,4113 27,2 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:08 10-03-2025 39,5425 28,19639 6,33 1,8
Akdeniz - [36.82 km] Fethiye (Muğla) 12:55:41 10-03-2025 36,25333 28,81889 7 1,4
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:42:41 10-03-2025 37,3573 37,056 1,5 1,4
EGE DENIZI 12:33:46 10-03-2025 36,7308 25,598 7,8 2,8
Ege Denizi 12:33:41 10-03-2025 36,69139 25,51528 7 2,3
EGE DENIZI 12:25:03 10-03-2025 36,6723 25,6273 2 1,5
Pütürge (Malatya) 12:23:54 10-03-2025 38,24167 38,63611 10,43 2,4
PELITLI-(MALATYA) 12:23:53 10-03-2025 38,2715 38,6145 5 2,4
Pütürge (Malatya) 11:40:08 10-03-2025 38,23889 38,61833 10,3 1,8
TANISIK-(MALATYA) 11:40:07 10-03-2025 38,2738 38,5613 13,6 1,6
Kemah (Erzincan) 11:32:20 10-03-2025 39,70306 38,73333 7 0,6
Ula (Muğla) 10:52:18 10-03-2025 36,96806 28,52361 7 1,2
AKDENIZ 10:52:16 10-03-2025 36,4953 28,6855 12,4 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:50:25 10-03-2025 38,10583 37,64278 7,06 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:50:22 10-03-2025 38,0867 37,5155 15,5 1,5
EGE DENIZI 10:47:18 10-03-2025 36,6328 25,5652 9,5 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 10:43:03 10-03-2025 39,45139 33,39361 7,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:19 10-03-2025 39,11028 28,13444 10,09 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 10:34:17 10-03-2025 39,0485 28,071 16,6 1,6
EGE DENIZI 10:10:20 10-03-2025 36,6973 25,5617 9,7 1,7
EGE DENIZI 09:59:06 10-03-2025 36,5867 25,4932 4,5 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:54:48 10-03-2025 38,23528 37,37167 6,99 1,9
KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:54:47 10-03-2025 38,2352 37,5062 9,5 1,7
EGE DENIZI 09:37:06 10-03-2025 36,5688 25,575 6,4 2,2
EGE DENIZI 09:30:52 10-03-2025 36,5682 25,6192 9,1 1,7
Ege Denizi 09:20:28 10-03-2025 36,75528 25,60917 7 2,5
EGE DENIZI 09:20:27 10-03-2025 36,6737 25,5463 17,8 2,7
Merkez (Bolu) 09:18:48 10-03-2025 40,87444 31,70722 6,97 1,2
CUKUROREN-(BOLU) 09:18:48 10-03-2025 40,8585 31,6457 9,9 1
AKDENIZ 09:02:09 10-03-2025 35,5543 31,6515 7,1 1,5
Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya) 09:02:06 10-03-2025 35,61972 31,33333 5,08 1,6
Altunhisar (Niğde) 08:46:02 10-03-2025 38,02639 34,28806 7 1,4
AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) 08:46:00 10-03-2025 38,0237 34,2847 13,7 1,3
EGE DENIZI 08:34:46 10-03-2025 36,601 25,4983 16,9 2,3
Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla) 08:27:57 10-03-2025 36,45194 28,68 7,43 2,3
AKDENIZ 08:27:57 10-03-2025 36,4645 28,725 5 2,4
Maden (Elazığ) 08:05:02 10-03-2025 38,45611 39,49056 4,85 1,7
YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) 08:05:01 10-03-2025 38,4797 39,4093 1,3 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 07:25:10 10-03-2025 39,42528 28,00306 6,98 1,7
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 07:25:10 10-03-2025 39,4612 28 5 1,6
Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van) 07:09:56 10-03-2025 38,68389 43,08806 7,01 1,5
Altunhisar (Niğde) 06:54:20 10-03-2025 38,04528 34,32167 6,87 1,7
YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE) 06:54:20 10-03-2025 38,0182 34,3373 5 1,7
Menteşe (Muğla) 06:36:28 10-03-2025 37,13528 28,81917 6,95 2
KARACAOREN-(MUGLA) 06:36:28 10-03-2025 37,1407 28,8142 7,5 2,4
Buldan (Denizli) 06:35:15 10-03-2025 38,06361 28,96028 11,12 1,4
Kale (Malatya) 06:22:08 10-03-2025 38,35944 38,77111 11,3 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 06:22:08 10-03-2025 38,372 38,7717 5 3
BULGARISTAN 05:59:27 10-03-2025 41,9565 24,1207 6,6 3,3
Dalaman (Muğla) 05:51:24 10-03-2025 36,92056 29,06806 7 2
Darende (Malatya) 05:04:57 10-03-2025 38,44056 37,455 7,01 1,2
Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla) 05:03:57 10-03-2025 36,42722 28,69472 7,11 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:58:59 10-03-2025 38,36972 37,47389 7 1,1
Kale (Malatya) 04:55:20 10-03-2025 38,33361 38,78528 8,88 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 04:34:52 10-03-2025 39,42139 28,01028 11,94 2,7
ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 04:34:52 10-03-2025 39,4293 28,0148 6,6 3
Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir) 04:30:28 10-03-2025 37,85611 26,73639 7,13 1,4
EGE DENIZI 04:30:28 10-03-2025 37,8898 26,7177 8 1,5
Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla) 04:27:58 10-03-2025 36,41028 28,68667 7 0,9
Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla) 04:23:20 10-03-2025 36,44056 28,70833 6,8 1
Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla) 04:20:18 10-03-2025 36,50333 28,65472 7,01 1,3
Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla) 04:19:33 10-03-2025 36,51917 28,69861 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 04:16:17 10-03-2025 39,43833 28 11,49 1,4
Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla) 04:14:19 10-03-2025 36,40611 28,68778 7 1
Altıeylül (Balıkesir) 04:10:57 10-03-2025 39,63333 27,94417 8,23 1,1
Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla) 04:09:05 10-03-2025 36,37139 28,69139 9,64 1
Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla) 04:07:39 10-03-2025 36,43611 28,72028 6,98 0,9
Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla) 04:00:44 10-03-2025 36,385 28,69056 6,28 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:58:05 10-03-2025 38,08222 37,36861 7,29 0,8
Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla) 03:55:20 10-03-2025 36,40972 28,68778 7 1,6
Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla) 03:51:06 10-03-2025 36,43139 28,68583 7 1,4
Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla) 03:47:40 10-03-2025 36,39556 28,71 5,92 1
Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla) 03:43:16 10-03-2025 36,43417 28,68944 10,06 1,8
Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla) 03:42:57 10-03-2025 36,45528 28,68694 6,55 1
Bala (Ankara) 03:39:26 10-03-2025 39,50639 33,225 7 0,8
AKDENIZ 03:39:16 10-03-2025 36,4568 28,739 5,9 3
Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla) 03:39:15 10-03-2025 36,39389 28,725 7,22 2,9
Ege Denizi 03:37:13 10-03-2025 36,83667 26,03 7 2
Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla) 03:29:44 10-03-2025 36,43694 28,68806 6,3 3,9
AKDENIZ 03:29:43 10-03-2025 36,4568 28,6955 5 3,8
Sumbas (Osmaniye) 03:18:28 10-03-2025 37,70083 36,09583 7 1
Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla) 03:17:42 10-03-2025 36,40556 28,69333 7 1
Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla) 03:14:43 10-03-2025 36,26111 29,01167 10,1 1
Doğanşehir (Malatya) 03:03:30 10-03-2025 38,23444 37,81917 4,71 1
Demirözü (Bayburt) 03:02:04 10-03-2025 40,0325 39,70083 6,97 1
Altıeylül (Balıkesir) 02:34:35 10-03-2025 39,57056 27,75528 6,11 1,4
BAKACAK-(BALIKESIR) 02:34:35 10-03-2025 39,6573 27,7062 14,1 1,5
Sungurlu (Çorum) 02:28:01 10-03-2025 40,00222 34,21639 7,74 3,2
DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM) 02:28:00 10-03-2025 40,011 34,1888 5 3,3
Köyceğiz (Muğla) 02:24:06 10-03-2025 36,91861 28,75722 5,83 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 02:23:04 10-03-2025 39,45861 28,00222 6,69 0,9
Kınık (İzmir) 01:55:54 10-03-2025 39,01972 27,50111 12,95 1,1
Ege Denizi 01:45:33 10-03-2025 36,64944 25,7025 7 2,8
EGE DENIZI 01:45:33 10-03-2025 36,5165 25,5232 5 3,1
Tut (Adıyaman) 01:16:09 10-03-2025 37,85556 37,87222 9,75 1
Tuşba (Van) 01:06:32 10-03-2025 38,72028 43,40528 6,87 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 00:35:31 11-03-2025 37,8988 27,645 6 2,3
Germencik (Aydın) 00:35:31 11-03-2025 37,89306 27,65167 6,98 2,2
EGE DENIZI 00:14:29 11-03-2025 36,5622 25,768 18,2 3
Ege Denizi 00:14:28 11-03-2025 36,63167 25,85083 7 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 23:54:10 10-03-2025 38,11611 38,39556 7 2,1
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 23:54:09 10-03-2025 38,1432 38,3945 5,3 2,1
Akdeniz - [32.02 km] Dalaman (Muğla) 23:45:58 10-03-2025 36,42583 28,69889 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 23:37:04 10-03-2025 38,06972 38,4925 7 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 23:37:02 10-03-2025 38,0992 38,5038 4 2
Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya) 23:32:35 10-03-2025 35,89194 29,51111 7,73 1,4
Nilüfer (Bursa) 23:28:39 10-03-2025 40,22639 28,95361 7 1,6
NILUFER (BURSA) 23:28:38 10-03-2025 40,195 28,9833 4,9 1,8
Çınarcık (Yalova) 22:50:32 10-03-2025 40,62722 29,00806 7 1,7
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 22:50:31 10-03-2025 40,6133 29,0122 9,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 22:38:18 10-03-2025 39,43028 28,025 7,01 1,6
Aladağ (Adana) 22:35:11 10-03-2025 37,61056 35,42722 7 2,8
DARILIK-ALADAG (ADANA) 22:35:10 10-03-2025 37,5982 35,4348 3,9 2,9
AKDENIZ 22:23:35 10-03-2025 36,434 28,7213 23,5 1,5
Akdeniz - [35.61 km] Dalaman (Muğla) 22:23:35 10-03-2025 36,39111 28,70278 6,72 1,3
Bala (Ankara) 22:19:57 10-03-2025 39,48417 33,21083 7,21 1
SIRAPINAR-BALA (ANKARA) 22:19:55 10-03-2025 39,4598 33,1935 11,7 1
Ege Denizi - [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:07:49 10-03-2025 39,44528 26,28722 10,69 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 22:07:48 10-03-2025 39,4393 26,2708 10,5 2,2
Ege Denizi 21:52:26 10-03-2025 36,63806 25,63556 7 2
Akdeniz 21:29:37 10-03-2025 34,85139 26,07944 7 3,1
Tortum (Erzurum) 21:09:47 10-03-2025 40,40083 41,68333 7 1,1
Genç (Bingöl) 21:00:12 10-03-2025 38,51861 40,32306 13,92 1,4
CAYBASI-GENC (BINGOL) 21:00:12 10-03-2025 38,5433 40,3175 15,1 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.81 km] Milas (Muğla) 19:02:04 10-03-2025 36,95278 27,84 7 1,3
Akdeniz - [20.67 km] Fethiye (Muğla) 19:00:58 10-03-2025 36,42417 28,89694 7,11 1,9
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 19:00:58 10-03-2025 36,487 28,9318 24,4 2
EGE DENIZI 16:53:54 10-03-2025 36,6778 25,6488 5,3 2,7
Ege Denizi 16:53:51 10-03-2025 36,635 25,53444 7 2,2
Akdeniz - [30.08 km] Ortaca (Muğla) 16:35:41 10-03-2025 36,44361 28,69722 12,7 3,2
AKDENIZ 16:35:40 10-03-2025 36,4593 28,7085 5 3,3
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:24:10 10-03-2025 38,171 37,873 12,3 1,7
Akdeniz - [41.00 km] Dalaman (Muğla) 16:22:02 10-03-2025 36,34444 28,68611 7,21 2,4
GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) 15:53:45 10-03-2025 37,1892 36,0572 7,3 1,8
Merkez (Elazığ) 15:40:21 10-03-2025 38,83528 39,00972 7 1,3
BALIBEY-(ELAZIG) 15:40:19 10-03-2025 38,7842 38,938 28,3 1,7
EGE DENIZI 15:18:24 10-03-2025 36,6938 25,742 5,6 1,9
EGE DENIZI 15:09:55 10-03-2025 36,6502 25,547 5,4 2,3
KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) 15:06:43 10-03-2025 38,4677 36,3863 18 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:35:58 10-03-2025 34,6662 23,439 11,5 2,4
Ceyhan (Adana) 14:26:00 10-03-2025 37,14722 35,71111 6,89 1,4
TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) 14:25:58 10-03-2025 37,1065 35,7018 22,7 1,7
EGE DENIZI 14:25:34 10-03-2025 36,5362 25,5778 5,4 1,5
Saimbeyli (Adana) 14:24:58 10-03-2025 37,89139 36,21389 7 1,4
Hafik (Sivas) 14:19:22 10-03-2025 39,88583 37,45056 10,48 1,2
EGE DENIZI 14:12:02 10-03-2025 35,7348 27,3017 11,6 2,2
Ege Denizi - [115.24 km] Datça (Muğla) 14:12:01 10-03-2025 35,7075 27,04806 9,52 2
Keban (Elazığ) 14:09:13 10-03-2025 38,76861 38,8625 7,14 1,1
Tuşba (Van) 13:55:39 10-03-2025 38,72861 43,35361 6,99 1,5
SAHGELDI-(VAN) 13:55:37 10-03-2025 38,7702 43,3402 5 1,6
Merkez (Rize) 13:49:56 10-03-2025 40,83944 40,57222 7 1
EGE DENIZI 13:37:23 10-03-2025 36,602 25,5422 12,1 2,1
Çameli (Denizli) 13:31:42 10-03-2025 36,97611 29,15278 6,97 1,4
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 13:31:38 10-03-2025 36,9972 29,1668 26,7 1,4
Merkez (Artvin) 13:26:26 10-03-2025 41,30806 42,08472 7 0,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:34 10-03-2025 39,66833 29,47667 6,9 1,3
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 13:04:33 10-03-2025 39,2802 29,4113 27,2 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:08 10-03-2025 39,5425 28,19639 6,33 1,8
Akdeniz - [36.82 km] Fethiye (Muğla) 12:55:41 10-03-2025 36,25333 28,81889 7 1,4
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:42:41 10-03-2025 37,3573 37,056 1,5 1,4
EGE DENIZI 12:33:46 10-03-2025 36,7308 25,598 7,8 2,8
Ege Denizi 12:33:41 10-03-2025 36,69139 25,51528 7 2,3
EGE DENIZI 12:25:03 10-03-2025 36,6723 25,6273 2 1,5
Pütürge (Malatya) 12:23:54 10-03-2025 38,24167 38,63611 10,43 2,4
PELITLI-(MALATYA) 12:23:53 10-03-2025 38,2715 38,6145 5 2,4
Pütürge (Malatya) 11:40:08 10-03-2025 38,23889 38,61833 10,3 1,8
TANISIK-(MALATYA) 11:40:07 10-03-2025 38,2738 38,5613 13,6 1,6
Kemah (Erzincan) 11:32:20 10-03-2025 39,70306 38,73333 7 0,6
Ula (Muğla) 10:52:18 10-03-2025 36,96806 28,52361 7 1,2
AKDENIZ 10:52:16 10-03-2025 36,4953 28,6855 12,4 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:50:25 10-03-2025 38,10583 37,64278 7,06 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:50:22 10-03-2025 38,0867 37,5155 15,5 1,5
EGE DENIZI 10:47:18 10-03-2025 36,6328 25,5652 9,5 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 10:43:03 10-03-2025 39,45139 33,39361 7,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:19 10-03-2025 39,11028 28,13444 10,09 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 10:34:17 10-03-2025 39,0485 28,071 16,6 1,6
EGE DENIZI 10:10:20 10-03-2025 36,6973 25,5617 9,7 1,7
EGE DENIZI 09:59:06 10-03-2025 36,5867 25,4932 4,5 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:54:48 10-03-2025 38,23528 37,37167 6,99 1,9
KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:54:47 10-03-2025 38,2352 37,5062 9,5 1,7
EGE DENIZI 09:37:06 10-03-2025 36,5688 25,575 6,4 2,2
EGE DENIZI 09:30:52 10-03-2025 36,5682 25,6192 9,1 1,7
Ege Denizi 09:20:28 10-03-2025 36,75528 25,60917 7 2,5
EGE DENIZI 09:20:27 10-03-2025 36,6737 25,5463 17,8 2,7
Merkez (Bolu) 09:18:48 10-03-2025 40,87444 31,70722 6,97 1,2
CUKUROREN-(BOLU) 09:18:48 10-03-2025 40,8585 31,6457 9,9 1
AKDENIZ 09:02:09 10-03-2025 35,5543 31,6515 7,1 1,5
Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya) 09:02:06 10-03-2025 35,61972 31,33333 5,08 1,6
Altunhisar (Niğde) 08:46:02 10-03-2025 38,02639 34,28806 7 1,4
AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) 08:46:00 10-03-2025 38,0237 34,2847 13,7 1,3
EGE DENIZI 08:34:46 10-03-2025 36,601 25,4983 16,9 2,3
Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla) 08:27:57 10-03-2025 36,45194 28,68 7,43 2,3
AKDENIZ 08:27:57 10-03-2025 36,4645 28,725 5 2,4
Maden (Elazığ) 08:05:02 10-03-2025 38,45611 39,49056 4,85 1,7
YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) 08:05:01 10-03-2025 38,4797 39,4093 1,3 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 07:25:10 10-03-2025 39,42528 28,00306 6,98 1,7
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 07:25:10 10-03-2025 39,4612 28 5 1,6
Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van) 07:09:56 10-03-2025 38,68389 43,08806 7,01 1,5
Altunhisar (Niğde) 06:54:20 10-03-2025 38,04528 34,32167 6,87 1,7
YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE) 06:54:20 10-03-2025 38,0182 34,3373 5 1,7
Menteşe (Muğla) 06:36:28 10-03-2025 37,13528 28,81917 6,95 2
KARACAOREN-(MUGLA) 06:36:28 10-03-2025 37,1407 28,8142 7,5 2,4
Buldan (Denizli) 06:35:15 10-03-2025 38,06361 28,96028 11,12 1,4
Kale (Malatya) 06:22:08 10-03-2025 38,35944 38,77111 11,3 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 06:22:08 10-03-2025 38,372 38,7717 5 3
BULGARISTAN 05:59:27 10-03-2025 41,9565 24,1207 6,6 3,3
Dalaman (Muğla) 05:51:24 10-03-2025 36,92056 29,06806 7 2
Darende (Malatya) 05:04:57 10-03-2025 38,44056 37,455 7,01 1,2
Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla) 05:03:57 10-03-2025 36,42722 28,69472 7,11 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:58:59 10-03-2025 38,36972 37,47389 7 1,1
Kale (Malatya) 04:55:20 10-03-2025 38,33361 38,78528 8,88 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 04:34:52 10-03-2025 39,42139 28,01028 11,94 2,7
ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 04:34:52 10-03-2025 39,4293 28,0148 6,6 3
Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir) 04:30:28 10-03-2025 37,85611 26,73639 7,13 1,4
EGE DENIZI 04:30:28 10-03-2025 37,8898 26,7177 8 1,5
Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla) 04:27:58 10-03-2025 36,41028 28,68667 7 0,9
Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla) 04:23:20 10-03-2025 36,44056 28,70833 6,8 1
Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla) 04:20:18 10-03-2025 36,50333 28,65472 7,01 1,3
Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla) 04:19:33 10-03-2025 36,51917 28,69861 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 04:16:17 10-03-2025 39,43833 28 11,49 1,4
Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla) 04:14:19 10-03-2025 36,40611 28,68778 7 1
Altıeylül (Balıkesir) 04:10:57 10-03-2025 39,63333 27,94417 8,23 1,1
Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla) 04:09:05 10-03-2025 36,37139 28,69139 9,64 1
Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla) 04:07:39 10-03-2025 36,43611 28,72028 6,98 0,9
Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla) 04:00:44 10-03-2025 36,385 28,69056 6,28 1
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:58:05 10-03-2025 38,08222 37,36861 7,29 0,8
Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla) 03:55:20 10-03-2025 36,40972 28,68778 7 1,6
Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla) 03:51:06 10-03-2025 36,43139 28,68583 7 1,4
Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla) 03:47:40 10-03-2025 36,39556 28,71 5,92 1
Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla) 03:43:16 10-03-2025 36,43417 28,68944 10,06 1,8
Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla) 03:42:57 10-03-2025 36,45528 28,68694 6,55 1
Bala (Ankara) 03:39:26 10-03-2025 39,50639 33,225 7 0,8
AKDENIZ 03:39:16 10-03-2025 36,4568 28,739 5,9 3
Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla) 03:39:15 10-03-2025 36,39389 28,725 7,22 2,9
Ege Denizi 03:37:13 10-03-2025 36,83667 26,03 7 2
Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla) 03:29:44 10-03-2025 36,43694 28,68806 6,3 3,9
AKDENIZ 03:29:43 10-03-2025 36,4568 28,6955 5 3,8
Sumbas (Osmaniye) 03:18:28 10-03-2025 37,70083 36,09583 7 1
Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla) 03:17:42 10-03-2025 36,40556 28,69333 7 1
Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla) 03:14:43 10-03-2025 36,26111 29,01167 10,1 1
Doğanşehir (Malatya) 03:03:30 10-03-2025 38,23444 37,81917 4,71 1
Demirözü (Bayburt) 03:02:04 10-03-2025 40,0325 39,70083 6,97 1
Altıeylül (Balıkesir) 02:34:35 10-03-2025 39,57056 27,75528 6,11 1,4
BAKACAK-(BALIKESIR) 02:34:35 10-03-2025 39,6573 27,7062 14,1 1,5
Sungurlu (Çorum) 02:28:01 10-03-2025 40,00222 34,21639 7,74 3,2
DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM) 02:28:00 10-03-2025 40,011 34,1888 5 3,3
Köyceğiz (Muğla) 02:24:06 10-03-2025 36,91861 28,75722 5,83 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 02:23:04 10-03-2025 39,45861 28,00222 6,69 0,9
Kınık (İzmir) 01:55:54 10-03-2025 39,01972 27,50111 12,95 1,1
Ege Denizi 01:45:33 10-03-2025 36,64944 25,7025 7 2,8
EGE DENIZI 01:45:33 10-03-2025 36,5165 25,5232 5 3,1
Tut (Adıyaman) 01:16:09 10-03-2025 37,85556 37,87222 9,75 1
Tuşba (Van) 01:06:32 10-03-2025 38,72028 43,40528 6,87 1
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