Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

11 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 23:26:01 11-05-2025 40,86639 31,66694 7,27 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:58:26 11-05-2025 38,26889 38,19611 10,49 3,5
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 21:58:25) 21:58:25 11-05-2025 38,2727 38,1745 4,6 3,5
Savaştepe (Balıkesir) 21:58:16 11-05-2025 39,44306 27,73 6,34 2,1
CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 21:58:15 11-05-2025 39,4723 27,7538 9 2,2
EGE DENIZI 21:50:15 11-05-2025 36,3078 25,6295 10,7 2,5
Simav (Kütahya) 21:14:48 11-05-2025 39,25389 28,97361 8,1 1
Karadeniz 20:58:48 11-05-2025 42,55083 27,90333 8,51 1,9
Marmara Denizi - [15.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:51:25 11-05-2025 40,87194 28,44278 10,72 1,7
MARMARA DENIZI 20:51:24 11-05-2025 40,8488 28,425 4,2 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:20:25 11-05-2025 38,08222 37,60972 7,01 2,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25) 20:20:25 11-05-2025 38,0673 37,5935 5,4 2,4
Marmara Denizi - [19.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:15:44 11-05-2025 40,80639 27,83917 7,01 1,6
MARMARA DENIZI 20:15:44 11-05-2025 40,7908 27,8648 8,3 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:54:17 11-05-2025 37,7957 36,3355 10,8 1,7
Kozan (Adana) 19:54:16 11-05-2025 37,63806 36 9,03 1,6
Gelendost (Isparta) 19:44:18 11-05-2025 38,10556 31,06806 9,58 1,2
EGE DENIZI 19:05:19 11-05-2025 36,7543 25,644 8,8 2,6
Akçadağ (Malatya) 18:26:35 11-05-2025 38,46139 38,0175 7,09 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:26:34 11-05-2025 38,4825 38,0087 16 1,8
İpsala (Edirne) 18:04:32 11-05-2025 40,95611 26,43944 6,7 2,3
IPSALA (EDIRNE) 18:04:31 11-05-2025 40,9437 26,4077 10 2,6
Kale (Malatya) 17:54:33 11-05-2025 38,35667 38,77556 9,16 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:54:33 11-05-2025 38,3598 38,8038 5,2 1,7
Çameli (Denizli) 17:48:51 11-05-2025 37,11833 29,22417 7,08 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:59:09 11-05-2025 38,19611 37,51333 7 1,7
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:59:06 11-05-2025 38,1737 37,4108 9,6 1,7
Marmara Denizi - [27.01 km] Silivri (İstanbul) 15:51:37 11-05-2025 40,82361 28,28194 7,77 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:51:36 11-05-2025 40,8337 28,2842 7,5 1,9
Ezine (Çanakkale) 15:27:20 11-05-2025 39,80306 26,20222 7,37 1
CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) 15:27:19 11-05-2025 39,8292 26,1595 15,9 1,3
Buldan (Denizli) 15:11:27 11-05-2025 38,05972 28,98417 7 1,2
YONCALI-(USAK) 15:11:26 11-05-2025 38,5192 29,4872 15,1 1,3
Karakaya Barajı - [01.33 km] Sivrice (Elazığ) 14:44:05 11-05-2025 38,33639 39,04139 7 1,4
YEMISLIK-(ELAZIG) 14:44:03 11-05-2025 38,6188 39,2048 11,5 1,5
Pütürge (Malatya) 13:33:25 11-05-2025 38,24278 38,79167 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:44 11-05-2025 39,48778 28,17639 9,26 1,4
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 13:07:44 11-05-2025 39,5282 27,9488 25,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:31 11-05-2025 39,50333 28,14778 7 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:46:31 11-05-2025 39,5188 28,046 3,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:44:57 11-05-2025 39,48889 28,14972 7 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:44:56 11-05-2025 39,503 28,0683 5 1,7
Marmara Denizi - [23.77 km] Silivri (İstanbul) 12:01:53 11-05-2025 40,85278 28,28389 19,73 2,1
MARMARA DENIZI 12:01:53 11-05-2025 40,8488 28,2903 8 2
Pütürge (Malatya) 11:43:49 11-05-2025 38,08472 38,72917 7 2,2
YANDERE-PUTURGE (MALATYA) 11:43:48 11-05-2025 38,053 38,776 3,1 2,2
TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) 10:46:42 11-05-2025 38,5235 38,3232 5 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:46:38 11-05-2025 38,5075 38,02306 7 1,5
Merkez (Adıyaman) 10:38:51 11-05-2025 37,98444 38,24417 6,97 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:22:46 11-05-2025 38,29417 38,08694 7,08 1,8
İvrindi (Balıkesir) 09:49:52 11-05-2025 39,53667 27,48611 7,04 1,3
ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR) 09:49:52 11-05-2025 39,5525 27,5145 8,3 1,5
Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya) 08:52:24 11-05-2025 35,85306 31,52056 15,33 2,8
AKDENIZ 08:52:23 11-05-2025 35,8243 31,519 9,3 2,9
Simav (Kütahya) 08:29:48 11-05-2025 39,23111 28,95889 6,9 1,1
Çayırlı (Erzincan) 08:23:50 11-05-2025 39,87083 39,6775 6,16 1,5
Simav (Kütahya) 08:22:05 11-05-2025 39,22556 28,93861 7 1,1
Palu (Elazığ) 08:21:37 11-05-2025 38,68361 40,06667 7 1,4
Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla) 08:13:39 11-05-2025 35,9625 26,56806 13,64 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:54:25 11-05-2025 39,51972 26,10861 13,1 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 07:38:22 11-05-2025 38,08806 38,43944 9,42 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 07:38:22 11-05-2025 38,0775 38,4937 11,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 06:29:38 11-05-2025 37,90583 36,35806 7 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:29:38 11-05-2025 37,8968 36,3068 11,6 1,6
Feke (Adana) 06:27:18 11-05-2025 37,83778 35,70167 7,05 1,3
GAFFARUSAGI-FEKE (ADANA) 06:27:18 11-05-2025 37,8575 35,663 10,3 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:17:08 11-05-2025 39,2345 29,0283 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:45 11-05-2025 39,17472 28,67611 12,92 1,9
BECILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:16:45 11-05-2025 39,1812 28,686 7,8 2,1
Simav (Kütahya) 06:15:39 11-05-2025 39,23278 28,97278 7,03 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:15:38 11-05-2025 39,2628 28,9957 2,9 1,9
Simav (Kütahya) 05:53:57 11-05-2025 39,24222 28,96778 11,05 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:53:57 11-05-2025 39,2628 28,9992 8,3 1,8
Simav (Kütahya) 05:50:37 11-05-2025 39,22778 28,97222 7,73 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:50:35 11-05-2025 39,2417 29,0018 3,7 1,4
Simav (Kütahya) 05:45:17 11-05-2025 39,21833 28,98667 9,66 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:45:17 11-05-2025 39,2568 29,0155 6,9 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:48:00 11-05-2025 38,28417 38,08722 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 04:45:59 11-05-2025 37,82194 36,11083 6,42 1,3
Pütürge (Malatya) 04:37:29 11-05-2025 38,27694 38,84139 6,75 0,9
Bolvadin (Afyonkarahisar) 04:26:42 11-05-2025 38,77306 31,335 7 0,9
Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul) 04:24:28 11-05-2025 40,87528 28,3175 6,77 1,5
MARMARA DENIZI 04:24:26 11-05-2025 40,8632 28,3423 5,4 1,5
Biga (Çanakkale) 04:21:37 11-05-2025 40,37278 27,27889 7,68 1,4
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 04:21:37 11-05-2025 40,3815 27,2542 10,4 1,6
Saimbeyli (Adana) 04:06:42 11-05-2025 37,83056 36,14278 9,99 1,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:06:42 11-05-2025 37,8487 36,1308 5,7 1,7
Konyaaltı (Antalya) 03:57:12 11-05-2025 36,83667 30,53306 8,57 1,5
DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) 03:57:12 11-05-2025 36,8073 30,3637 16,3 1,5
Simav (Kütahya) 03:55:35 11-05-2025 39,19389 28,96222 11,73 1,2
Germencik (Aydın) 03:54:45 11-05-2025 37,86972 27,62278 7 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 03:54:44 11-05-2025 37,8942 27,6392 16,9 1,3
Akdeniz - [61.58 km] Marmaris (Muğla) 03:51:06 11-05-2025 36,13889 28,42417 13,64 1,4
Pütürge (Malatya) 03:12:52 11-05-2025 38,25639 38,80139 5,19 0,7
Saimbeyli (Adana) 03:11:33 11-05-2025 37,83972 36,16417 6,03 1,6
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:11:32 11-05-2025 37,855 36,104 8,7 1,4
Sumbas (Osmaniye) 03:11:19 11-05-2025 37,7 36,14583 6,01 1,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:11:19 11-05-2025 37,6873 36,1283 7 1,4
Gaziemir (İzmir) 03:09:11 11-05-2025 38,34083 27,18306 8,31 1,6
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:09:10 11-05-2025 38,3482 27,183 11,5 1,7
Ege Denizi 03:03:22 11-05-2025 36,61 25,71889 4,45 2
EGE DENIZI 03:03:19 11-05-2025 36,4223 25,6485 8,4 2,2
Samandağ (Hatay) 02:50:29 11-05-2025 36,065 35,96083 11,53 1,5
Samandağ (Hatay) 02:45:00 11-05-2025 36,12472 35,99833 6,46 1,2
Ege Denizi 02:37:10 11-05-2025 36,62639 25,67278 7 2,7
EGE DENIZI 02:37:10 11-05-2025 36,5917 25,5113 14,5 2,9
Marmara Denizi - [13.00 km] Beylikdüzü (İstanbul) 02:19:02 11-05-2025 40,85111 28,61833 7,01 1,4
MARMARA DENIZI 02:19:01 11-05-2025 40,82 28,6315 14,9 1,4
Merkez (Sivas) 02:02:08 11-05-2025 39,65333 37,38389 11,76 1,1
Sincan (Ankara) 01:57:08 11-05-2025 39,71083 32,42583 7,01 0,9
Yüksekova (Hakkari) 01:55:03 11-05-2025 37,32417 44,09667 7 1,3
Simav (Kütahya) 01:35:20 11-05-2025 39,22 28,97194 11,56 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:31:32 11-05-2025 37,94833 36,18917 5,8 0,9
Beyşehir (Konya) 01:29:14 11-05-2025 37,75694 31,9225 7,89 1,1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 01:29:13 11-05-2025 37,7278 31,9223 5,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 01:27:43 11-05-2025 38,10361 37,8775 10,14 1
Marmara Denizi - [21.74 km] Karacabey (Bursa) 01:10:55 11-05-2025 40,56972 28,44 7 1,6
MARMARA DENIZI 01:10:55 11-05-2025 40,6315 28,4195 5,3 1,5
Gölhisar (Burdur) 01:03:30 11-05-2025 37,03833 29,41111 7 0,8
Yedisu (Bingöl) 00:52:21 11-05-2025 39,46889 40,31917 6,99 1,6
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 00:52:21 11-05-2025 39,503 40,3653 8,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 00:50:28 11-05-2025 38,14389 38,16778 7 1,4
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 00:50:28 11-05-2025 38,1645 38,1363 5 1,4
Akhisar (Manisa) 00:39:45 11-05-2025 39,00111 27,91139 7 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.40 km] Payas (Hatay) 00:30:57 11-05-2025 36,75333 36,12389 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:28:57 11-05-2025 38,1175 38,42194 6,92 1,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 00:23:30 11-05-2025 38,378 38,8508 9,8 0,8
Kale (Malatya) 00:23:29 11-05-2025 38,325 38,78806 12,53 1
Ayrancı (Karaman) 00:14:49 11-05-2025 37,47944 33,65528 24,62 1,9
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 00:14:49 11-05-2025 37,4667 33,606 5,7 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 23:26:01 11-05-2025 40,86639 31,66694 7,27 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:58:26 11-05-2025 38,26889 38,19611 10,49 3,5
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 21:58:25) 21:58:25 11-05-2025 38,2727 38,1745 4,6 3,5
Savaştepe (Balıkesir) 21:58:16 11-05-2025 39,44306 27,73 6,34 2,1
CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 21:58:15 11-05-2025 39,4723 27,7538 9 2,2
EGE DENIZI 21:50:15 11-05-2025 36,3078 25,6295 10,7 2,5
Simav (Kütahya) 21:14:48 11-05-2025 39,25389 28,97361 8,1 1
Karadeniz 20:58:48 11-05-2025 42,55083 27,90333 8,51 1,9
Marmara Denizi - [15.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:51:25 11-05-2025 40,87194 28,44278 10,72 1,7
MARMARA DENIZI 20:51:24 11-05-2025 40,8488 28,425 4,2 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:20:25 11-05-2025 38,08222 37,60972 7,01 2,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25) 20:20:25 11-05-2025 38,0673 37,5935 5,4 2,4
Marmara Denizi - [19.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:15:44 11-05-2025 40,80639 27,83917 7,01 1,6
MARMARA DENIZI 20:15:44 11-05-2025 40,7908 27,8648 8,3 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:54:17 11-05-2025 37,7957 36,3355 10,8 1,7
Kozan (Adana) 19:54:16 11-05-2025 37,63806 36 9,03 1,6
Gelendost (Isparta) 19:44:18 11-05-2025 38,10556 31,06806 9,58 1,2
EGE DENIZI 19:05:19 11-05-2025 36,7543 25,644 8,8 2,6
Akçadağ (Malatya) 18:26:35 11-05-2025 38,46139 38,0175 7,09 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:26:34 11-05-2025 38,4825 38,0087 16 1,8
İpsala (Edirne) 18:04:32 11-05-2025 40,95611 26,43944 6,7 2,3
IPSALA (EDIRNE) 18:04:31 11-05-2025 40,9437 26,4077 10 2,6
Kale (Malatya) 17:54:33 11-05-2025 38,35667 38,77556 9,16 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:54:33 11-05-2025 38,3598 38,8038 5,2 1,7
Çameli (Denizli) 17:48:51 11-05-2025 37,11833 29,22417 7,08 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:59:09 11-05-2025 38,19611 37,51333 7 1,7
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:59:06 11-05-2025 38,1737 37,4108 9,6 1,7
Marmara Denizi - [27.01 km] Silivri (İstanbul) 15:51:37 11-05-2025 40,82361 28,28194 7,77 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:51:36 11-05-2025 40,8337 28,2842 7,5 1,9
Ezine (Çanakkale) 15:27:20 11-05-2025 39,80306 26,20222 7,37 1
CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) 15:27:19 11-05-2025 39,8292 26,1595 15,9 1,3
Buldan (Denizli) 15:11:27 11-05-2025 38,05972 28,98417 7 1,2
YONCALI-(USAK) 15:11:26 11-05-2025 38,5192 29,4872 15,1 1,3
Karakaya Barajı - [01.33 km] Sivrice (Elazığ) 14:44:05 11-05-2025 38,33639 39,04139 7 1,4
YEMISLIK-(ELAZIG) 14:44:03 11-05-2025 38,6188 39,2048 11,5 1,5
Pütürge (Malatya) 13:33:25 11-05-2025 38,24278 38,79167 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:44 11-05-2025 39,48778 28,17639 9,26 1,4
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 13:07:44 11-05-2025 39,5282 27,9488 25,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:31 11-05-2025 39,50333 28,14778 7 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:46:31 11-05-2025 39,5188 28,046 3,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:44:57 11-05-2025 39,48889 28,14972 7 1,6
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:44:56 11-05-2025 39,503 28,0683 5 1,7
Marmara Denizi - [23.77 km] Silivri (İstanbul) 12:01:53 11-05-2025 40,85278 28,28389 19,73 2,1
MARMARA DENIZI 12:01:53 11-05-2025 40,8488 28,2903 8 2
Pütürge (Malatya) 11:43:49 11-05-2025 38,08472 38,72917 7 2,2
YANDERE-PUTURGE (MALATYA) 11:43:48 11-05-2025 38,053 38,776 3,1 2,2
TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) 10:46:42 11-05-2025 38,5235 38,3232 5 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:46:38 11-05-2025 38,5075 38,02306 7 1,5
Merkez (Adıyaman) 10:38:51 11-05-2025 37,98444 38,24417 6,97 1,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:22:46 11-05-2025 38,29417 38,08694 7,08 1,8
İvrindi (Balıkesir) 09:49:52 11-05-2025 39,53667 27,48611 7,04 1,3
ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR) 09:49:52 11-05-2025 39,5525 27,5145 8,3 1,5
Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya) 08:52:24 11-05-2025 35,85306 31,52056 15,33 2,8
AKDENIZ 08:52:23 11-05-2025 35,8243 31,519 9,3 2,9
Simav (Kütahya) 08:29:48 11-05-2025 39,23111 28,95889 6,9 1,1
Çayırlı (Erzincan) 08:23:50 11-05-2025 39,87083 39,6775 6,16 1,5
Simav (Kütahya) 08:22:05 11-05-2025 39,22556 28,93861 7 1,1
Palu (Elazığ) 08:21:37 11-05-2025 38,68361 40,06667 7 1,4
Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla) 08:13:39 11-05-2025 35,9625 26,56806 13,64 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:54:25 11-05-2025 39,51972 26,10861 13,1 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 07:38:22 11-05-2025 38,08806 38,43944 9,42 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 07:38:22 11-05-2025 38,0775 38,4937 11,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 06:29:38 11-05-2025 37,90583 36,35806 7 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:29:38 11-05-2025 37,8968 36,3068 11,6 1,6
Feke (Adana) 06:27:18 11-05-2025 37,83778 35,70167 7,05 1,3
GAFFARUSAGI-FEKE (ADANA) 06:27:18 11-05-2025 37,8575 35,663 10,3 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 06:17:08 11-05-2025 39,2345 29,0283 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:45 11-05-2025 39,17472 28,67611 12,92 1,9
BECILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:16:45 11-05-2025 39,1812 28,686 7,8 2,1
Simav (Kütahya) 06:15:39 11-05-2025 39,23278 28,97278 7,03 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:15:38 11-05-2025 39,2628 28,9957 2,9 1,9
Simav (Kütahya) 05:53:57 11-05-2025 39,24222 28,96778 11,05 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:53:57 11-05-2025 39,2628 28,9992 8,3 1,8
Simav (Kütahya) 05:50:37 11-05-2025 39,22778 28,97222 7,73 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:50:35 11-05-2025 39,2417 29,0018 3,7 1,4
Simav (Kütahya) 05:45:17 11-05-2025 39,21833 28,98667 9,66 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:45:17 11-05-2025 39,2568 29,0155 6,9 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:48:00 11-05-2025 38,28417 38,08722 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 04:45:59 11-05-2025 37,82194 36,11083 6,42 1,3
Pütürge (Malatya) 04:37:29 11-05-2025 38,27694 38,84139 6,75 0,9
Bolvadin (Afyonkarahisar) 04:26:42 11-05-2025 38,77306 31,335 7 0,9
Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul) 04:24:28 11-05-2025 40,87528 28,3175 6,77 1,5
MARMARA DENIZI 04:24:26 11-05-2025 40,8632 28,3423 5,4 1,5
Biga (Çanakkale) 04:21:37 11-05-2025 40,37278 27,27889 7,68 1,4
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 04:21:37 11-05-2025 40,3815 27,2542 10,4 1,6
Saimbeyli (Adana) 04:06:42 11-05-2025 37,83056 36,14278 9,99 1,7
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:06:42 11-05-2025 37,8487 36,1308 5,7 1,7
Konyaaltı (Antalya) 03:57:12 11-05-2025 36,83667 30,53306 8,57 1,5
DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) 03:57:12 11-05-2025 36,8073 30,3637 16,3 1,5
Simav (Kütahya) 03:55:35 11-05-2025 39,19389 28,96222 11,73 1,2
Germencik (Aydın) 03:54:45 11-05-2025 37,86972 27,62278 7 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 03:54:44 11-05-2025 37,8942 27,6392 16,9 1,3
Akdeniz - [61.58 km] Marmaris (Muğla) 03:51:06 11-05-2025 36,13889 28,42417 13,64 1,4
Pütürge (Malatya) 03:12:52 11-05-2025 38,25639 38,80139 5,19 0,7
Saimbeyli (Adana) 03:11:33 11-05-2025 37,83972 36,16417 6,03 1,6
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:11:32 11-05-2025 37,855 36,104 8,7 1,4
Sumbas (Osmaniye) 03:11:19 11-05-2025 37,7 36,14583 6,01 1,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:11:19 11-05-2025 37,6873 36,1283 7 1,4
Gaziemir (İzmir) 03:09:11 11-05-2025 38,34083 27,18306 8,31 1,6
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:09:10 11-05-2025 38,3482 27,183 11,5 1,7
Ege Denizi 03:03:22 11-05-2025 36,61 25,71889 4,45 2
EGE DENIZI 03:03:19 11-05-2025 36,4223 25,6485 8,4 2,2
Samandağ (Hatay) 02:50:29 11-05-2025 36,065 35,96083 11,53 1,5
Samandağ (Hatay) 02:45:00 11-05-2025 36,12472 35,99833 6,46 1,2
Ege Denizi 02:37:10 11-05-2025 36,62639 25,67278 7 2,7
EGE DENIZI 02:37:10 11-05-2025 36,5917 25,5113 14,5 2,9
Marmara Denizi - [13.00 km] Beylikdüzü (İstanbul) 02:19:02 11-05-2025 40,85111 28,61833 7,01 1,4
MARMARA DENIZI 02:19:01 11-05-2025 40,82 28,6315 14,9 1,4
Merkez (Sivas) 02:02:08 11-05-2025 39,65333 37,38389 11,76 1,1
Sincan (Ankara) 01:57:08 11-05-2025 39,71083 32,42583 7,01 0,9
Yüksekova (Hakkari) 01:55:03 11-05-2025 37,32417 44,09667 7 1,3
Simav (Kütahya) 01:35:20 11-05-2025 39,22 28,97194 11,56 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:31:32 11-05-2025 37,94833 36,18917 5,8 0,9
Beyşehir (Konya) 01:29:14 11-05-2025 37,75694 31,9225 7,89 1,1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 01:29:13 11-05-2025 37,7278 31,9223 5,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 01:27:43 11-05-2025 38,10361 37,8775 10,14 1
Marmara Denizi - [21.74 km] Karacabey (Bursa) 01:10:55 11-05-2025 40,56972 28,44 7 1,6
MARMARA DENIZI 01:10:55 11-05-2025 40,6315 28,4195 5,3 1,5
Gölhisar (Burdur) 01:03:30 11-05-2025 37,03833 29,41111 7 0,8
Yedisu (Bingöl) 00:52:21 11-05-2025 39,46889 40,31917 6,99 1,6
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 00:52:21 11-05-2025 39,503 40,3653 8,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 00:50:28 11-05-2025 38,14389 38,16778 7 1,4
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 00:50:28 11-05-2025 38,1645 38,1363 5 1,4
Akhisar (Manisa) 00:39:45 11-05-2025 39,00111 27,91139 7 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.40 km] Payas (Hatay) 00:30:57 11-05-2025 36,75333 36,12389 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:28:57 11-05-2025 38,1175 38,42194 6,92 1,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 00:23:30 11-05-2025 38,378 38,8508 9,8 0,8
Kale (Malatya) 00:23:29 11-05-2025 38,325 38,78806 12,53 1
Ayrancı (Karaman) 00:14:49 11-05-2025 37,47944 33,65528 24,62 1,9
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 00:14:49 11-05-2025 37,4667 33,606 5,7 1,9
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