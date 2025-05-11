Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
11 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|23:26:01 11-05-2025
|40,86639
|31,66694
|7,27
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:58:26 11-05-2025
|38,26889
|38,19611
|10,49
|3,5
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 21:58:25)
|21:58:25 11-05-2025
|38,2727
|38,1745
|4,6
|3,5
|Savaştepe (Balıkesir)
|21:58:16 11-05-2025
|39,44306
|27,73
|6,34
|2,1
|CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|21:58:15 11-05-2025
|39,4723
|27,7538
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|21:50:15 11-05-2025
|36,3078
|25,6295
|10,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:14:48 11-05-2025
|39,25389
|28,97361
|8,1
|1
|Karadeniz
|20:58:48 11-05-2025
|42,55083
|27,90333
|8,51
|1,9
|Marmara Denizi - [15.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:51:25 11-05-2025
|40,87194
|28,44278
|10,72
|1,7
|MARMARA DENIZI
|20:51:24 11-05-2025
|40,8488
|28,425
|4,2
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:20:25 11-05-2025
|38,08222
|37,60972
|7,01
|2,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25)
|20:20:25 11-05-2025
|38,0673
|37,5935
|5,4
|2,4
|Marmara Denizi - [19.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:15:44 11-05-2025
|40,80639
|27,83917
|7,01
|1,6
|MARMARA DENIZI
|20:15:44 11-05-2025
|40,7908
|27,8648
|8,3
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:54:17 11-05-2025
|37,7957
|36,3355
|10,8
|1,7
|Kozan (Adana)
|19:54:16 11-05-2025
|37,63806
|36
|9,03
|1,6
|Gelendost (Isparta)
|19:44:18 11-05-2025
|38,10556
|31,06806
|9,58
|1,2
|EGE DENIZI
|19:05:19 11-05-2025
|36,7543
|25,644
|8,8
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|18:26:35 11-05-2025
|38,46139
|38,0175
|7,09
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:26:34 11-05-2025
|38,4825
|38,0087
|16
|1,8
|İpsala (Edirne)
|18:04:32 11-05-2025
|40,95611
|26,43944
|6,7
|2,3
|IPSALA (EDIRNE)
|18:04:31 11-05-2025
|40,9437
|26,4077
|10
|2,6
|Kale (Malatya)
|17:54:33 11-05-2025
|38,35667
|38,77556
|9,16
|1,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:54:33 11-05-2025
|38,3598
|38,8038
|5,2
|1,7
|Çameli (Denizli)
|17:48:51 11-05-2025
|37,11833
|29,22417
|7,08
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:59:09 11-05-2025
|38,19611
|37,51333
|7
|1,7
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:59:06 11-05-2025
|38,1737
|37,4108
|9,6
|1,7
|Marmara Denizi - [27.01 km] Silivri (İstanbul)
|15:51:37 11-05-2025
|40,82361
|28,28194
|7,77
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:51:36 11-05-2025
|40,8337
|28,2842
|7,5
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|15:27:20 11-05-2025
|39,80306
|26,20222
|7,37
|1
|CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)
|15:27:19 11-05-2025
|39,8292
|26,1595
|15,9
|1,3
|Buldan (Denizli)
|15:11:27 11-05-2025
|38,05972
|28,98417
|7
|1,2
|YONCALI-(USAK)
|15:11:26 11-05-2025
|38,5192
|29,4872
|15,1
|1,3
|Karakaya Barajı - [01.33 km] Sivrice (Elazığ)
|14:44:05 11-05-2025
|38,33639
|39,04139
|7
|1,4
|YEMISLIK-(ELAZIG)
|14:44:03 11-05-2025
|38,6188
|39,2048
|11,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|13:33:25 11-05-2025
|38,24278
|38,79167
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:44 11-05-2025
|39,48778
|28,17639
|9,26
|1,4
|CICEKPINARI-(BALIKESIR)
|13:07:44 11-05-2025
|39,5282
|27,9488
|25,5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:31 11-05-2025
|39,50333
|28,14778
|7
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:46:31 11-05-2025
|39,5188
|28,046
|3,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:57 11-05-2025
|39,48889
|28,14972
|7
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:56 11-05-2025
|39,503
|28,0683
|5
|1,7
|Marmara Denizi - [23.77 km] Silivri (İstanbul)
|12:01:53 11-05-2025
|40,85278
|28,28389
|19,73
|2,1
|MARMARA DENIZI
|12:01:53 11-05-2025
|40,8488
|28,2903
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|11:43:49 11-05-2025
|38,08472
|38,72917
|7
|2,2
|YANDERE-PUTURGE (MALATYA)
|11:43:48 11-05-2025
|38,053
|38,776
|3,1
|2,2
|TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:46:42 11-05-2025
|38,5235
|38,3232
|5
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:46:38 11-05-2025
|38,5075
|38,02306
|7
|1,5
|Merkez (Adıyaman)
|10:38:51 11-05-2025
|37,98444
|38,24417
|6,97
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|10:22:47 11-05-2025
|38,3083
|38,0855
|6,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:22:46 11-05-2025
|38,29417
|38,08694
|7,08
|1,8
|İvrindi (Balıkesir)
|09:49:52 11-05-2025
|39,53667
|27,48611
|7,04
|1,3
|ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR)
|09:49:52 11-05-2025
|39,5525
|27,5145
|8,3
|1,5
|Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:52:24 11-05-2025
|35,85306
|31,52056
|15,33
|2,8
|AKDENIZ
|08:52:23 11-05-2025
|35,8243
|31,519
|9,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|08:29:48 11-05-2025
|39,23111
|28,95889
|6,9
|1,1
|Çayırlı (Erzincan)
|08:23:50 11-05-2025
|39,87083
|39,6775
|6,16
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:22:05 11-05-2025
|39,22556
|28,93861
|7
|1,1
|Palu (Elazığ)
|08:21:37 11-05-2025
|38,68361
|40,06667
|7
|1,4
|Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla)
|08:13:39 11-05-2025
|35,9625
|26,56806
|13,64
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:54:25 11-05-2025
|39,51972
|26,10861
|13,1
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:38:22 11-05-2025
|38,08806
|38,43944
|9,42
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:38:22 11-05-2025
|38,0775
|38,4937
|11,6
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:29:38 11-05-2025
|37,90583
|36,35806
|7
|1,7
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:29:38 11-05-2025
|37,8968
|36,3068
|11,6
|1,6
|Feke (Adana)
|06:27:18 11-05-2025
|37,83778
|35,70167
|7,05
|1,3
|GAFFARUSAGI-FEKE (ADANA)
|06:27:18 11-05-2025
|37,8575
|35,663
|10,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:17:08 11-05-2025
|39,2345
|29,0283
|9,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:45 11-05-2025
|39,17472
|28,67611
|12,92
|1,9
|BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:16:45 11-05-2025
|39,1812
|28,686
|7,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:15:39 11-05-2025
|39,23278
|28,97278
|7,03
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:15:38 11-05-2025
|39,2628
|28,9957
|2,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:53:57 11-05-2025
|39,24222
|28,96778
|11,05
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:53:57 11-05-2025
|39,2628
|28,9992
|8,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:50:37 11-05-2025
|39,22778
|28,97222
|7,73
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:50:35 11-05-2025
|39,2417
|29,0018
|3,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:45:17 11-05-2025
|39,21833
|28,98667
|9,66
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:45:17 11-05-2025
|39,2568
|29,0155
|6,9
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|04:48:00 11-05-2025
|38,28417
|38,08722
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|04:45:59 11-05-2025
|37,82194
|36,11083
|6,42
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:37:29 11-05-2025
|38,27694
|38,84139
|6,75
|0,9
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|04:26:42 11-05-2025
|38,77306
|31,335
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul)
|04:24:28 11-05-2025
|40,87528
|28,3175
|6,77
|1,5
|MARMARA DENIZI
|04:24:26 11-05-2025
|40,8632
|28,3423
|5,4
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|04:21:37 11-05-2025
|40,37278
|27,27889
|7,68
|1,4
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|04:21:37 11-05-2025
|40,3815
|27,2542
|10,4
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|04:06:42 11-05-2025
|37,83056
|36,14278
|9,99
|1,7
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:06:42 11-05-2025
|37,8487
|36,1308
|5,7
|1,7
|Konyaaltı (Antalya)
|03:57:12 11-05-2025
|36,83667
|30,53306
|8,57
|1,5
|DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA)
|03:57:12 11-05-2025
|36,8073
|30,3637
|16,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:55:35 11-05-2025
|39,19389
|28,96222
|11,73
|1,2
|Germencik (Aydın)
|03:54:45 11-05-2025
|37,86972
|27,62278
|7
|1,3
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|03:54:44 11-05-2025
|37,8942
|27,6392
|16,9
|1,3
|Akdeniz - [61.58 km] Marmaris (Muğla)
|03:51:06 11-05-2025
|36,13889
|28,42417
|13,64
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:12:52 11-05-2025
|38,25639
|38,80139
|5,19
|0,7
|Saimbeyli (Adana)
|03:11:33 11-05-2025
|37,83972
|36,16417
|6,03
|1,6
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:11:32 11-05-2025
|37,855
|36,104
|8,7
|1,4
|Sumbas (Osmaniye)
|03:11:19 11-05-2025
|37,7
|36,14583
|6,01
|1,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:11:19 11-05-2025
|37,6873
|36,1283
|7
|1,4
|Gaziemir (İzmir)
|03:09:11 11-05-2025
|38,34083
|27,18306
|8,31
|1,6
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|03:09:10 11-05-2025
|38,3482
|27,183
|11,5
|1,7
|Ege Denizi
|03:03:22 11-05-2025
|36,61
|25,71889
|4,45
|2
|EGE DENIZI
|03:03:19 11-05-2025
|36,4223
|25,6485
|8,4
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|02:50:29 11-05-2025
|36,065
|35,96083
|11,53
|1,5
|Samandağ (Hatay)
|02:45:00 11-05-2025
|36,12472
|35,99833
|6,46
|1,2
|Ege Denizi
|02:37:10 11-05-2025
|36,62639
|25,67278
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|02:37:10 11-05-2025
|36,5917
|25,5113
|14,5
|2,9
|Marmara Denizi - [13.00 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|02:19:02 11-05-2025
|40,85111
|28,61833
|7,01
|1,4
|MARMARA DENIZI
|02:19:01 11-05-2025
|40,82
|28,6315
|14,9
|1,4
|Merkez (Sivas)
|02:02:08 11-05-2025
|39,65333
|37,38389
|11,76
|1,1
|Sincan (Ankara)
|01:57:08 11-05-2025
|39,71083
|32,42583
|7,01
|0,9
|Yüksekova (Hakkari)
|01:55:03 11-05-2025
|37,32417
|44,09667
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:35:20 11-05-2025
|39,22
|28,97194
|11,56
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:31:32 11-05-2025
|37,94833
|36,18917
|5,8
|0,9
|Beyşehir (Konya)
|01:29:14 11-05-2025
|37,75694
|31,9225
|7,89
|1,1
|YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA)
|01:29:13 11-05-2025
|37,7278
|31,9223
|5,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|01:27:43 11-05-2025
|38,10361
|37,8775
|10,14
|1
|Marmara Denizi - [21.74 km] Karacabey (Bursa)
|01:10:55 11-05-2025
|40,56972
|28,44
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|01:10:55 11-05-2025
|40,6315
|28,4195
|5,3
|1,5
|Gölhisar (Burdur)
|01:03:30 11-05-2025
|37,03833
|29,41111
|7
|0,8
|Yedisu (Bingöl)
|00:52:21 11-05-2025
|39,46889
|40,31917
|6,99
|1,6
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|00:52:21 11-05-2025
|39,503
|40,3653
|8,5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:50:28 11-05-2025
|38,14389
|38,16778
|7
|1,4
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|00:50:28 11-05-2025
|38,1645
|38,1363
|5
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|00:39:45 11-05-2025
|39,00111
|27,91139
|7
|1,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.40 km] Payas (Hatay)
|00:30:57 11-05-2025
|36,75333
|36,12389
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:28:57 11-05-2025
|38,1175
|38,42194
|6,92
|1,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|00:23:30 11-05-2025
|38,378
|38,8508
|9,8
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:23:29 11-05-2025
|38,325
|38,78806
|12,53
|1
|Ayrancı (Karaman)
|00:14:49 11-05-2025
|37,47944
|33,65528
|24,62
|1,9
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|00:14:49 11-05-2025
|37,4667
|33,606
|5,7
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|23:26:01 11-05-2025
|40,86639
|31,66694
|7,27
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:58:26 11-05-2025
|38,26889
|38,19611
|10,49
|3,5
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 21:58:25)
|21:58:25 11-05-2025
|38,2727
|38,1745
|4,6
|3,5
|Savaştepe (Balıkesir)
|21:58:16 11-05-2025
|39,44306
|27,73
|6,34
|2,1
|CALTILI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|21:58:15 11-05-2025
|39,4723
|27,7538
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|21:50:15 11-05-2025
|36,3078
|25,6295
|10,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:14:48 11-05-2025
|39,25389
|28,97361
|8,1
|1
|Karadeniz
|20:58:48 11-05-2025
|42,55083
|27,90333
|8,51
|1,9
|Marmara Denizi - [15.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:51:25 11-05-2025
|40,87194
|28,44278
|10,72
|1,7
|MARMARA DENIZI
|20:51:24 11-05-2025
|40,8488
|28,425
|4,2
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:20:25 11-05-2025
|38,08222
|37,60972
|7,01
|2,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25)
|20:20:25 11-05-2025
|38,0673
|37,5935
|5,4
|2,4
|Marmara Denizi - [19.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:15:44 11-05-2025
|40,80639
|27,83917
|7,01
|1,6
|MARMARA DENIZI
|20:15:44 11-05-2025
|40,7908
|27,8648
|8,3
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:54:17 11-05-2025
|37,7957
|36,3355
|10,8
|1,7
|Kozan (Adana)
|19:54:16 11-05-2025
|37,63806
|36
|9,03
|1,6
|Gelendost (Isparta)
|19:44:18 11-05-2025
|38,10556
|31,06806
|9,58
|1,2
|EGE DENIZI
|19:05:19 11-05-2025
|36,7543
|25,644
|8,8
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|18:26:35 11-05-2025
|38,46139
|38,0175
|7,09
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|18:26:34 11-05-2025
|38,4825
|38,0087
|16
|1,8
|İpsala (Edirne)
|18:04:32 11-05-2025
|40,95611
|26,43944
|6,7
|2,3
|IPSALA (EDIRNE)
|18:04:31 11-05-2025
|40,9437
|26,4077
|10
|2,6
|Kale (Malatya)
|17:54:33 11-05-2025
|38,35667
|38,77556
|9,16
|1,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:54:33 11-05-2025
|38,3598
|38,8038
|5,2
|1,7
|Çameli (Denizli)
|17:48:51 11-05-2025
|37,11833
|29,22417
|7,08
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:59:09 11-05-2025
|38,19611
|37,51333
|7
|1,7
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:59:06 11-05-2025
|38,1737
|37,4108
|9,6
|1,7
|Marmara Denizi - [27.01 km] Silivri (İstanbul)
|15:51:37 11-05-2025
|40,82361
|28,28194
|7,77
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|15:51:36 11-05-2025
|40,8337
|28,2842
|7,5
|1,9
|Ezine (Çanakkale)
|15:27:20 11-05-2025
|39,80306
|26,20222
|7,37
|1
|CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)
|15:27:19 11-05-2025
|39,8292
|26,1595
|15,9
|1,3
|Buldan (Denizli)
|15:11:27 11-05-2025
|38,05972
|28,98417
|7
|1,2
|YONCALI-(USAK)
|15:11:26 11-05-2025
|38,5192
|29,4872
|15,1
|1,3
|Karakaya Barajı - [01.33 km] Sivrice (Elazığ)
|14:44:05 11-05-2025
|38,33639
|39,04139
|7
|1,4
|YEMISLIK-(ELAZIG)
|14:44:03 11-05-2025
|38,6188
|39,2048
|11,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|13:33:25 11-05-2025
|38,24278
|38,79167
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:44 11-05-2025
|39,48778
|28,17639
|9,26
|1,4
|CICEKPINARI-(BALIKESIR)
|13:07:44 11-05-2025
|39,5282
|27,9488
|25,5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:31 11-05-2025
|39,50333
|28,14778
|7
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:46:31 11-05-2025
|39,5188
|28,046
|3,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:57 11-05-2025
|39,48889
|28,14972
|7
|1,6
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:56 11-05-2025
|39,503
|28,0683
|5
|1,7
|Marmara Denizi - [23.77 km] Silivri (İstanbul)
|12:01:53 11-05-2025
|40,85278
|28,28389
|19,73
|2,1
|MARMARA DENIZI
|12:01:53 11-05-2025
|40,8488
|28,2903
|8
|2
|Pütürge (Malatya)
|11:43:49 11-05-2025
|38,08472
|38,72917
|7
|2,2
|YANDERE-PUTURGE (MALATYA)
|11:43:48 11-05-2025
|38,053
|38,776
|3,1
|2,2
|TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:46:42 11-05-2025
|38,5235
|38,3232
|5
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:46:38 11-05-2025
|38,5075
|38,02306
|7
|1,5
|Merkez (Adıyaman)
|10:38:51 11-05-2025
|37,98444
|38,24417
|6,97
|1,2
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|10:22:47 11-05-2025
|38,3083
|38,0855
|6,4
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|10:22:46 11-05-2025
|38,29417
|38,08694
|7,08
|1,8
|İvrindi (Balıkesir)
|09:49:52 11-05-2025
|39,53667
|27,48611
|7,04
|1,3
|ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR)
|09:49:52 11-05-2025
|39,5525
|27,5145
|8,3
|1,5
|Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:52:24 11-05-2025
|35,85306
|31,52056
|15,33
|2,8
|AKDENIZ
|08:52:23 11-05-2025
|35,8243
|31,519
|9,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|08:29:48 11-05-2025
|39,23111
|28,95889
|6,9
|1,1
|Çayırlı (Erzincan)
|08:23:50 11-05-2025
|39,87083
|39,6775
|6,16
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:22:05 11-05-2025
|39,22556
|28,93861
|7
|1,1
|Palu (Elazığ)
|08:21:37 11-05-2025
|38,68361
|40,06667
|7
|1,4
|Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla)
|08:13:39 11-05-2025
|35,9625
|26,56806
|13,64
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:54:25 11-05-2025
|39,51972
|26,10861
|13,1
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:38:22 11-05-2025
|38,08806
|38,43944
|9,42
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:38:22 11-05-2025
|38,0775
|38,4937
|11,6
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:29:38 11-05-2025
|37,90583
|36,35806
|7
|1,7
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:29:38 11-05-2025
|37,8968
|36,3068
|11,6
|1,6
|Feke (Adana)
|06:27:18 11-05-2025
|37,83778
|35,70167
|7,05
|1,3
|GAFFARUSAGI-FEKE (ADANA)
|06:27:18 11-05-2025
|37,8575
|35,663
|10,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|06:17:08 11-05-2025
|39,2345
|29,0283
|9,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:45 11-05-2025
|39,17472
|28,67611
|12,92
|1,9
|BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:16:45 11-05-2025
|39,1812
|28,686
|7,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:15:39 11-05-2025
|39,23278
|28,97278
|7,03
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:15:38 11-05-2025
|39,2628
|28,9957
|2,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:53:57 11-05-2025
|39,24222
|28,96778
|11,05
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:53:57 11-05-2025
|39,2628
|28,9992
|8,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:50:37 11-05-2025
|39,22778
|28,97222
|7,73
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:50:35 11-05-2025
|39,2417
|29,0018
|3,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:45:17 11-05-2025
|39,21833
|28,98667
|9,66
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:45:17 11-05-2025
|39,2568
|29,0155
|6,9
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|04:48:00 11-05-2025
|38,28417
|38,08722
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|04:45:59 11-05-2025
|37,82194
|36,11083
|6,42
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:37:29 11-05-2025
|38,27694
|38,84139
|6,75
|0,9
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|04:26:42 11-05-2025
|38,77306
|31,335
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul)
|04:24:28 11-05-2025
|40,87528
|28,3175
|6,77
|1,5
|MARMARA DENIZI
|04:24:26 11-05-2025
|40,8632
|28,3423
|5,4
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|04:21:37 11-05-2025
|40,37278
|27,27889
|7,68
|1,4
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|04:21:37 11-05-2025
|40,3815
|27,2542
|10,4
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|04:06:42 11-05-2025
|37,83056
|36,14278
|9,99
|1,7
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:06:42 11-05-2025
|37,8487
|36,1308
|5,7
|1,7
|Konyaaltı (Antalya)
|03:57:12 11-05-2025
|36,83667
|30,53306
|8,57
|1,5
|DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA)
|03:57:12 11-05-2025
|36,8073
|30,3637
|16,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:55:35 11-05-2025
|39,19389
|28,96222
|11,73
|1,2
|Germencik (Aydın)
|03:54:45 11-05-2025
|37,86972
|27,62278
|7
|1,3
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|03:54:44 11-05-2025
|37,8942
|27,6392
|16,9
|1,3
|Akdeniz - [61.58 km] Marmaris (Muğla)
|03:51:06 11-05-2025
|36,13889
|28,42417
|13,64
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:12:52 11-05-2025
|38,25639
|38,80139
|5,19
|0,7
|Saimbeyli (Adana)
|03:11:33 11-05-2025
|37,83972
|36,16417
|6,03
|1,6
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:11:32 11-05-2025
|37,855
|36,104
|8,7
|1,4
|Sumbas (Osmaniye)
|03:11:19 11-05-2025
|37,7
|36,14583
|6,01
|1,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:11:19 11-05-2025
|37,6873
|36,1283
|7
|1,4
|Gaziemir (İzmir)
|03:09:11 11-05-2025
|38,34083
|27,18306
|8,31
|1,6
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|03:09:10 11-05-2025
|38,3482
|27,183
|11,5
|1,7
|Ege Denizi
|03:03:22 11-05-2025
|36,61
|25,71889
|4,45
|2
|EGE DENIZI
|03:03:19 11-05-2025
|36,4223
|25,6485
|8,4
|2,2
|Samandağ (Hatay)
|02:50:29 11-05-2025
|36,065
|35,96083
|11,53
|1,5
|Samandağ (Hatay)
|02:45:00 11-05-2025
|36,12472
|35,99833
|6,46
|1,2
|Ege Denizi
|02:37:10 11-05-2025
|36,62639
|25,67278
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|02:37:10 11-05-2025
|36,5917
|25,5113
|14,5
|2,9
|Marmara Denizi - [13.00 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|02:19:02 11-05-2025
|40,85111
|28,61833
|7,01
|1,4
|MARMARA DENIZI
|02:19:01 11-05-2025
|40,82
|28,6315
|14,9
|1,4
|Merkez (Sivas)
|02:02:08 11-05-2025
|39,65333
|37,38389
|11,76
|1,1
|Sincan (Ankara)
|01:57:08 11-05-2025
|39,71083
|32,42583
|7,01
|0,9
|Yüksekova (Hakkari)
|01:55:03 11-05-2025
|37,32417
|44,09667
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:35:20 11-05-2025
|39,22
|28,97194
|11,56
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:31:32 11-05-2025
|37,94833
|36,18917
|5,8
|0,9
|Beyşehir (Konya)
|01:29:14 11-05-2025
|37,75694
|31,9225
|7,89
|1,1
|YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA)
|01:29:13 11-05-2025
|37,7278
|31,9223
|5,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|01:27:43 11-05-2025
|38,10361
|37,8775
|10,14
|1
|Marmara Denizi - [21.74 km] Karacabey (Bursa)
|01:10:55 11-05-2025
|40,56972
|28,44
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|01:10:55 11-05-2025
|40,6315
|28,4195
|5,3
|1,5
|Gölhisar (Burdur)
|01:03:30 11-05-2025
|37,03833
|29,41111
|7
|0,8
|Yedisu (Bingöl)
|00:52:21 11-05-2025
|39,46889
|40,31917
|6,99
|1,6
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|00:52:21 11-05-2025
|39,503
|40,3653
|8,5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:50:28 11-05-2025
|38,14389
|38,16778
|7
|1,4
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|00:50:28 11-05-2025
|38,1645
|38,1363
|5
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|00:39:45 11-05-2025
|39,00111
|27,91139
|7
|1,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.40 km] Payas (Hatay)
|00:30:57 11-05-2025
|36,75333
|36,12389
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:28:57 11-05-2025
|38,1175
|38,42194
|6,92
|1,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|00:23:30 11-05-2025
|38,378
|38,8508
|9,8
|0,8
|Kale (Malatya)
|00:23:29 11-05-2025
|38,325
|38,78806
|12,53
|1
|Ayrancı (Karaman)
|00:14:49 11-05-2025
|37,47944
|33,65528
|24,62
|1,9
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|00:14:49 11-05-2025
|37,4667
|33,606
|5,7
|1,9
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