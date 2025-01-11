Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
11 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARAPAZAR-GEREDE (BOLU)
|00:58:02 11-01-2025
|40,594
|32,1303
|9,6
|1,8
|TAVSANLI-(KARAMAN)
|00:57:21 11-01-2025
|37,0187
|33,2547
|11
|1,5
|Darende (Malatya)
|00:55:53 11-01-2025
|38,42583
|37,47139
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|00:55:53 11-01-2025
|38,418
|37,5005
|5,5
|1,6
|Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:54:05 11-01-2025
|40,81667
|28,44861
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|00:54:05 11-01-2025
|40,8085
|28,4455
|17,5
|2
|Kağızman (Kars)
|00:26:25 11-01-2025
|40,02944
|42,80222
|7,15
|2,2
|KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
|00:26:24 11-01-2025
|40,0142
|42,8278
|5,5
|2,2
|DENIS-SOMA (MANISA)
|00:23:48 11-01-2025
|39,23
|27,7227
|8,7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:17:04 11-01-2025
|37,24083
|28,76917
|7
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|00:17:02 11-01-2025
|37,1262
|28,809
|15,1
|1,3
|MARMARA DENIZI
|23:52:22 10-01-2025
|40,7997
|28,4318
|12,2
|1,8
|AKDENIZ
|23:37:35 10-01-2025
|35,9768
|27,2535
|8,2
|3,2
|Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)
|23:37:34 10-01-2025
|35,92028
|27,30306
|14,41
|2,9
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|23:27:32 10-01-2025
|38,3242
|27,1867
|11,7
|1,6
|ELEMIN-CEKEREK (YOZGAT)
|23:26:55 10-01-2025
|40,0765
|35,636
|8
|1,7
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|23:21:10 10-01-2025
|39,8355
|41,9303
|17,6
|1,6
|TARLAOREN-(KARAMAN)
|22:57:59 10-01-2025
|37,071
|33,26
|5,4
|1,8
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:47:44 10-01-2025
|38,0615
|37,2157
|15
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:13:26 10-01-2025
|38,4178
|37,5012
|5
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|22:06:42 10-01-2025
|39,88194
|41,75278
|7
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|22:06:20 10-01-2025
|39,85472
|41,77222
|6,97
|2
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|22:06:20 10-01-2025
|39,872
|41,7325
|7,8
|2
|Çat (Erzurum)
|22:03:23 10-01-2025
|39,405
|40,64778
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|21:59:06 10-01-2025
|40,8158
|28,4258
|11,6
|2,6
|Marmara Denizi - [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:59:05 10-01-2025
|40,82472
|28,45639
|6,96
|2,3
|Merkez (Karaman)
|21:39:14 10-01-2025
|37,04111
|33,26833
|6,98
|1,4
|Ege Denizi - [61.43 km] Datça (Muğla)
|21:35:09 10-01-2025
|36,2125
|27,11
|7,02
|1,5
|Darende (Malatya)
|21:26:16 10-01-2025
|38,4375
|37,55333
|6,21
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:26:15 10-01-2025
|38,4212
|37,4927
|5,6
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|21:04:55 10-01-2025
|37,04889
|28,57083
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|21:01:39 10-01-2025
|38,26083
|37,86972
|9,42
|1,3
|YUNANISTAN
|20:51:42 10-01-2025
|40,3477
|24,1565
|7,7
|2,6
|Akdeniz - [41.19 km] Ortaca (Muğla)
|20:43:30 10-01-2025
|36,385
|28,4925
|8,05
|1,3
|AKDENIZ
|20:43:29 10-01-2025
|36,4195
|28,495
|15,8
|1,5
|Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla)
|20:41:55 10-01-2025
|36,43528
|28,49222
|7,38
|1,7
|AKDENIZ
|20:41:53 10-01-2025
|36,4255
|28,489
|15,8
|2,1
|Ege Denizi - [66.40 km] Datça (Muğla)
|20:38:16 10-01-2025
|36,15083
|27,13778
|17,26
|1,8
|Akdeniz - [47.48 km] Fethiye (Muğla)
|20:06:06 10-01-2025
|36,23194
|28,68694
|30,11
|1,5
|Merkez (Kastamonu)
|19:56:25 10-01-2025
|41,49667
|33,82028
|7
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|19:32:42 10-01-2025
|39,87556
|41,77833
|15,09
|3,3
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|19:32:39 10-01-2025
|39,8432
|41,7502
|5
|3,3
|Çekerek (Yozgat)
|19:08:50 10-01-2025
|40,04083
|35,55972
|6,6
|1,4
|SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT)
|19:08:49 10-01-2025
|40,094
|35,6353
|4,7
|1,9
|Marmara Denizi - [22.91 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|18:52:04 10-01-2025
|40,82306
|28,3825
|7,01
|2,5
|MARMARA DENIZI
|18:52:04 10-01-2025
|40,8162
|28,4393
|9,5
|2,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:23:06 10-01-2025
|38,15417
|36,82389
|7
|1,6
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:23:05 10-01-2025
|38,1455
|36,878
|4,6
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|18:14:56 10-01-2025
|37,825
|35,41861
|7
|1,5
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|18:14:56 10-01-2025
|37,784
|35,4032
|4,9
|1,7
|OZLUCE-(MUGLA)
|18:03:08 10-01-2025
|37,203
|28,5242
|22,8
|1,4
|Akdeniz - [55.24 km] Marmaris (Muğla)
|17:54:19 10-01-2025
|36,13639
|28,16833
|6,78
|1,5
|AKDENIZ
|17:54:16 10-01-2025
|36,0743
|28,0993
|16,4
|1,6
|Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:32:30 10-01-2025
|39,42389
|26,34028
|6,98
|1,4
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:32:29 10-01-2025
|39,4698
|26,2375
|23,1
|1,5
|Çayırlı (Erzincan)
|17:31:14 10-01-2025
|39,85917
|40,01917
|7
|1,2
|Adapazarı (Sakarya)
|17:21:13 10-01-2025
|40,87028
|30,3825
|7,25
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|17:15:42 10-01-2025
|37,15194
|28,82167
|7
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:15:42 10-01-2025
|37,1537
|28,8522
|10
|1,9
|AKDENIZ
|17:10:56 10-01-2025
|36,051
|28,0685
|9,8
|2,1
|Darende (Malatya)
|17:02:59 10-01-2025
|38,42556
|37,52417
|6,71
|1,4
|Torbalı (İzmir)
|16:47:37 10-01-2025
|38,09028
|27,50194
|7
|1,1
|YENIKOY-KAS (ANTALYA)
|16:23:01 10-01-2025
|36,2458
|29,6132
|2,5
|1,6
|Marmara Denizi - [08.37 km] Şarköy (Tekirdağ)
|16:20:14 10-01-2025
|40,76194
|27,45222
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|16:18:39 10-01-2025
|38,48806
|29,15917
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|15:55:18 10-01-2025
|38,19306
|38,67389
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|15:25:15 10-01-2025
|38,17444
|38,72333
|7
|1,1
|Borçka (Artvin)
|15:16:05 10-01-2025
|41,35333
|42,05889
|7
|0,6
|Digor (Kars)
|14:48:05 10-01-2025
|40,32167
|43,22111
|7
|2,1
|AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
|14:48:04 10-01-2025
|40,316
|43,2592
|10
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|14:47:58 10-01-2025
|38,18611
|38,6775
|7
|1
|Digor (Kars)
|14:43:47 10-01-2025
|40,33611
|43,21556
|7
|1,7
|Digor (Kars)
|14:41:49 10-01-2025
|40,29306
|43,30944
|11,43
|1,4
|Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak)
|14:39:47 10-01-2025
|35,48222
|45,47639
|7
|3
|Lalapaşa (Edirne)
|14:23:20 10-01-2025
|41,96778
|26,87444
|7
|0,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|14:21:04 10-01-2025
|38,68417
|31,46917
|11,46
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|14:14:17 10-01-2025
|39,89556
|41,72639
|7
|2,6
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|14:14:16 10-01-2025
|39,838
|41,7855
|10,8
|2
|Alaşehir (Manisa)
|14:10:23 10-01-2025
|38,49417
|28,45111
|7
|1
|Alaşehir (Manisa)
|14:09:59 10-01-2025
|38,45083
|28,45333
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:49:43 10-01-2025
|38,21333
|38,12444
|7
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:46:56 10-01-2025
|38,4358
|37,4685
|14,2
|1,8
|Çankaya (Ankara)
|13:34:56 10-01-2025
|39,80056
|32,96111
|6,9
|1
|BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)
|13:20:27 10-01-2025
|38,8253
|27,9515
|7,8
|1,3
|MARMARA DENIZI
|13:18:24 10-01-2025
|40,7912
|28,4728
|17,1
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:15:53 10-01-2025
|39,89528
|28,83056
|6,97
|1,7
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:15:53 10-01-2025
|39,8802
|28,8095
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|13:05:22 10-01-2025
|39,90389
|28,83444
|7,25
|1,8
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|13:05:22 10-01-2025
|39,9113
|28,8655
|0
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|13:01:50 10-01-2025
|38,45917
|37,7525
|7
|1,6
|KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)
|13:01:50 10-01-2025
|38,466
|37,8088
|13,3
|1,5
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|12:59:11 10-01-2025
|39,344
|29,3032
|0
|1,6
|Emet (Kütahya)
|12:59:10 10-01-2025
|39,38139
|29,20667
|0,93
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:20 10-01-2025
|39,42972
|28,12306
|6,97
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:19 10-01-2025
|39,4837
|28,115
|7,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|12:47:02 10-01-2025
|38,35167
|38,77944
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:38:15 10-01-2025
|38,28278
|38,80778
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|12:24:55 10-01-2025
|40,82389
|28,44556
|6,83
|3,3
|MARMARA DENIZI
|12:24:55 10-01-2025
|40,8128
|28,4473
|5,9
|3,4
|AKDENIZ
|12:16:09 10-01-2025
|36,1013
|27,0102
|6,9
|3,3
|Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla)
|12:16:08 10-01-2025
|35,98528
|27,10639
|14,67
|3,1
|Hekimhan (Malatya)
|11:56:07 10-01-2025
|38,89056
|38,01083
|7
|1
|Kazımkarabekir (Karaman)
|11:37:12 10-01-2025
|37,20139
|32,96667
|7
|1,8
|KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
|11:37:12 10-01-2025
|37,1985
|32,9312
|6,7
|2,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir)
|11:34:50 10-01-2025
|37,95694
|27,10528
|9,3
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:34:50 10-01-2025
|37,9548
|27,0973
|7,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|11:06:07 10-01-2025
|39,025
|28,12139
|7
|1,1
|EVREN (ANKARA)
|10:39:13 10-01-2025
|39,0325
|33,865
|4,8
|1,1
|Nallıhan (Ankara)
|10:28:40 10-01-2025
|40,23194
|31,67083
|6,69
|1,4
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:28:39 10-01-2025
|40,2302
|31,7173
|10,2
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:26:25 10-01-2025
|37,18361
|36,92944
|7
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|10:16:24 10-01-2025
|39,87083
|41,86861
|7,34
|2
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|10:16:23 10-01-2025
|39,8148
|41,8785
|5
|1,9
|Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla)
|10:02:33 10-01-2025
|36,08361
|28,14861
|6,8
|1,8
|AKDENIZ
|10:02:31 10-01-2025
|36,0665
|28,0967
|8,5
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|09:58:57 10-01-2025
|39,41583
|37,34139
|7
|1,3
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|09:58:57 10-01-2025
|39,414
|37,2848
|7,5
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|09:56:31 10-01-2025
|38,37139
|38,95083
|7
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|09:32:40 10-01-2025
|37,14056
|28,78556
|7,03
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:32:40 10-01-2025
|37,1532
|28,8182
|17,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:10:17 10-01-2025
|38,10389
|36,64306
|7
|1,7
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:10:17 10-01-2025
|38,0835
|36,6595
|8
|1,8
|Eyüp (İstanbul)
|08:53:10 10-01-2025
|41,20472
|28,88
|12,99
|1,4
|MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
|08:40:48 10-01-2025
|39,8207
|41,8073
|10,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|08:40:09 10-01-2025
|38,44472
|39,03528
|15,86
|2,6
|OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
|08:40:09 10-01-2025
|38,4652
|39,0582
|13,7
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:18:28 10-01-2025
|38,44861
|39,01972
|16,53
|1,2
|Çavdır (Burdur)
|07:41:17 10-01-2025
|37,02139
|29,65861
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|07:39:54 10-01-2025
|38,15806
|38,53139
|7
|1,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|07:39:53 10-01-2025
|38,1998
|38,476
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:27:52 10-01-2025
|38,11806
|38,60167
|7
|1,2
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:14:22 10-01-2025
|38,128
|36,9393
|18,3
|1,3
|Yayladağı (Hatay)
|07:08:51 10-01-2025
|35,98944
|35,97667
|13,3
|4
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|07:08:50 10-01-2025
|35,9597
|35,9577
|12,3
|3,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|06:52:45 10-01-2025
|38,4487
|37,4888
|17,8
|1,2
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:47:13 10-01-2025
|39,8727
|41,77
|3,3
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|06:45:57 10-01-2025
|38,4227
|37,5083
|10,5
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|06:45:12 10-01-2025
|36,97722
|28,27694
|7
|0,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|06:45:12 10-01-2025
|36,9767
|28,2693
|5,4
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|06:44:20 10-01-2025
|39,87556
|41,77028
|7,21
|2,9
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:44:20 10-01-2025
|39,8343
|41,7628
|2,3
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|06:05:31 10-01-2025
|37,14889
|28,80194
|7
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:05:31 10-01-2025
|37,1108
|28,7203
|14
|1,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir)
|06:02:09 10-01-2025
|38,45028
|26,67333
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|05:49:13 10-01-2025
|37,15611
|28,81861
|7
|0,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:49:13 10-01-2025
|37,1753
|28,7967
|11,7
|1,2
|Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa)
|05:45:59 10-01-2025
|37,56028
|38,62306
|9,94
|2,8
|KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)
|05:45:58 10-01-2025
|37,5327
|38,6325
|8,7
|2,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:44:46 10-01-2025
|37,19611
|36,9175
|6,19
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:37:31 10-01-2025
|38,4227
|37,497
|5,2
|1
|YUNANISTAN
|05:35:30 10-01-2025
|41,2938
|23,8832
|6,6
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:13 10-01-2025
|38,1192
|36,6385
|5
|1,3
|Aliağa (İzmir)
|05:09:01 10-01-2025
|38,70556
|27,00722
|10,67
|1,4
|HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
|05:09:00 10-01-2025
|38,6912
|27,0337
|8,9
|1,6
|Darende (Malatya)
|05:07:04 10-01-2025
|38,43917
|37,57694
|7
|1,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|05:07:04 10-01-2025
|38,3638
|37,6048
|5
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|04:44:15 10-01-2025
|40,72083
|32,85472
|9,19
|1,7
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|04:44:14 10-01-2025
|40,7092
|32,846
|5
|2
|YUNANISTAN
|04:30:53 10-01-2025
|39,0598
|23,0803
|17,8
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:30:14 10-01-2025
|37,08556
|36,90361
|7
|1,7
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:30:14 10-01-2025
|37,0423
|36,9377
|7,3
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|04:08:57 10-01-2025
|39,03083
|40,73361
|9,93
|1,1
|ALATEPE-(BINGOL)
|04:08:56 10-01-2025
|39,0907
|40,7403
|11,1
|0,8
|Darende (Malatya)
|04:07:53 10-01-2025
|38,405
|37,48472
|7
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:07:52 10-01-2025
|38,4097
|37,5113
|5
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|04:01:56 10-01-2025
|37,94528
|38,18139
|7
|0,7
|YAZIBASI-(ADIYAMAN)
|04:01:55 10-01-2025
|37,9
|38,1792
|20,5
|0,9
|Darende (Malatya)
|03:48:39 10-01-2025
|38,42083
|37,48861
|7
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:48:38 10-01-2025
|38,4143
|37,4962
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|03:41:09 10-01-2025
|38,38972
|38,84222
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|03:21:52 10-01-2025
|38,26694
|37,92667
|7,57
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:20:19 10-01-2025
|37,94444
|38,08583
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|03:04:11 10-01-2025
|38,47139
|39,17083
|7
|1
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:56:15 10-01-2025
|38,4902
|26,8363
|5,6
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir)
|02:56:14 10-01-2025
|38,54528
|26,82028
|11,18
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:55:42 10-01-2025
|38,19806
|38,68472
|7
|0,8
|Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon)
|02:43:15 10-01-2025
|41,07083
|39,75722
|8,14
|1,6
|TRABZON (TRABZON)
|02:43:14 10-01-2025
|41,046
|39,7125
|15,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|02:41:06 10-01-2025
|38,43917
|37,43944
|7
|0,6
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|02:41:06 10-01-2025
|38,4408
|37,4662
|15,4
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:36:29 10-01-2025
|38,125
|37,61028
|7,06
|1,3
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:28 10-01-2025
|38,105
|37,6095
|4,7
|1,4
|Kadışehri (Yozgat)
|02:34:05 10-01-2025
|40,06639
|35,92
|6,88
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|02:13:04 10-01-2025
|37,93472
|37,99833
|7
|0,8
|Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla)
|02:07:28 10-01-2025
|36,085
|28,08389
|7,05
|1,8
|AKDENIZ
|02:07:28 10-01-2025
|36,0863
|28,097
|2
|2
|Beyağaç (Denizli)
|02:06:57 10-01-2025
|37,15889
|28,84139
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:05:18 10-01-2025
|38,23056
|38,09056
|7
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|01:53:17 10-01-2025
|39,68611
|26,39083
|10,35
|1,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|01:53:17 10-01-2025
|39,6978
|26,3753
|10,2
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|01:43:56 10-01-2025
|38,4088
|37,4958
|5
|1,2
|Darende (Malatya)
|01:43:55 10-01-2025
|38,43056
|37,38667
|7
|1
|Darende (Malatya)
|01:32:16 10-01-2025
|38,45639
|37,5225
|6,95
|1,3
|BALABAN-DARENDE (MALATYA)
|01:32:16 10-01-2025
|38,4598
|37,6143
|5
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARAPAZAR-GEREDE (BOLU)
|00:58:02 11-01-2025
|40,594
|32,1303
|9,6
|1,8
|TAVSANLI-(KARAMAN)
|00:57:21 11-01-2025
|37,0187
|33,2547
|11
|1,5
|Darende (Malatya)
|00:55:53 11-01-2025
|38,42583
|37,47139
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|00:55:53 11-01-2025
|38,418
|37,5005
|5,5
|1,6
|Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|00:54:05 11-01-2025
|40,81667
|28,44861
|7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|00:54:05 11-01-2025
|40,8085
|28,4455
|17,5
|2
|Kağızman (Kars)
|00:26:25 11-01-2025
|40,02944
|42,80222
|7,15
|2,2
|KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
|00:26:24 11-01-2025
|40,0142
|42,8278
|5,5
|2,2
|DENIS-SOMA (MANISA)
|00:23:48 11-01-2025
|39,23
|27,7227
|8,7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:17:04 11-01-2025
|37,24083
|28,76917
|7
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|00:17:02 11-01-2025
|37,1262
|28,809
|15,1
|1,3
|MARMARA DENIZI
|23:52:22 10-01-2025
|40,7997
|28,4318
|12,2
|1,8
|AKDENIZ
|23:37:35 10-01-2025
|35,9768
|27,2535
|8,2
|3,2
|Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)
|23:37:34 10-01-2025
|35,92028
|27,30306
|14,41
|2,9
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|23:27:32 10-01-2025
|38,3242
|27,1867
|11,7
|1,6
|ELEMIN-CEKEREK (YOZGAT)
|23:26:55 10-01-2025
|40,0765
|35,636
|8
|1,7
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|23:21:10 10-01-2025
|39,8355
|41,9303
|17,6
|1,6
|TARLAOREN-(KARAMAN)
|22:57:59 10-01-2025
|37,071
|33,26
|5,4
|1,8
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:47:44 10-01-2025
|38,0615
|37,2157
|15
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:13:26 10-01-2025
|38,4178
|37,5012
|5
|1,2
|Pasinler (Erzurum)
|22:06:42 10-01-2025
|39,88194
|41,75278
|7
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|22:06:20 10-01-2025
|39,85472
|41,77222
|6,97
|2
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|22:06:20 10-01-2025
|39,872
|41,7325
|7,8
|2
|Çat (Erzurum)
|22:03:23 10-01-2025
|39,405
|40,64778
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|21:59:06 10-01-2025
|40,8158
|28,4258
|11,6
|2,6
|Marmara Denizi - [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:59:05 10-01-2025
|40,82472
|28,45639
|6,96
|2,3
|Merkez (Karaman)
|21:39:14 10-01-2025
|37,04111
|33,26833
|6,98
|1,4
|Ege Denizi - [61.43 km] Datça (Muğla)
|21:35:09 10-01-2025
|36,2125
|27,11
|7,02
|1,5
|Darende (Malatya)
|21:26:16 10-01-2025
|38,4375
|37,55333
|6,21
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:26:15 10-01-2025
|38,4212
|37,4927
|5,6
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|21:04:55 10-01-2025
|37,04889
|28,57083
|7
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|21:01:39 10-01-2025
|38,26083
|37,86972
|9,42
|1,3
|YUNANISTAN
|20:51:42 10-01-2025
|40,3477
|24,1565
|7,7
|2,6
|Akdeniz - [41.19 km] Ortaca (Muğla)
|20:43:30 10-01-2025
|36,385
|28,4925
|8,05
|1,3
|AKDENIZ
|20:43:29 10-01-2025
|36,4195
|28,495
|15,8
|1,5
|Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla)
|20:41:55 10-01-2025
|36,43528
|28,49222
|7,38
|1,7
|AKDENIZ
|20:41:53 10-01-2025
|36,4255
|28,489
|15,8
|2,1
|Ege Denizi - [66.40 km] Datça (Muğla)
|20:38:16 10-01-2025
|36,15083
|27,13778
|17,26
|1,8
|Akdeniz - [47.48 km] Fethiye (Muğla)
|20:06:06 10-01-2025
|36,23194
|28,68694
|30,11
|1,5
|Merkez (Kastamonu)
|19:56:25 10-01-2025
|41,49667
|33,82028
|7
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|19:32:42 10-01-2025
|39,87556
|41,77833
|15,09
|3,3
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|19:32:39 10-01-2025
|39,8432
|41,7502
|5
|3,3
|Çekerek (Yozgat)
|19:08:50 10-01-2025
|40,04083
|35,55972
|6,6
|1,4
|SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT)
|19:08:49 10-01-2025
|40,094
|35,6353
|4,7
|1,9
|Marmara Denizi - [22.91 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|18:52:04 10-01-2025
|40,82306
|28,3825
|7,01
|2,5
|MARMARA DENIZI
|18:52:04 10-01-2025
|40,8162
|28,4393
|9,5
|2,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18:23:06 10-01-2025
|38,15417
|36,82389
|7
|1,6
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|18:23:05 10-01-2025
|38,1455
|36,878
|4,6
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|18:14:56 10-01-2025
|37,825
|35,41861
|7
|1,5
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|18:14:56 10-01-2025
|37,784
|35,4032
|4,9
|1,7
|OZLUCE-(MUGLA)
|18:03:08 10-01-2025
|37,203
|28,5242
|22,8
|1,4
|Akdeniz - [55.24 km] Marmaris (Muğla)
|17:54:19 10-01-2025
|36,13639
|28,16833
|6,78
|1,5
|AKDENIZ
|17:54:16 10-01-2025
|36,0743
|28,0993
|16,4
|1,6
|Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:32:30 10-01-2025
|39,42389
|26,34028
|6,98
|1,4
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:32:29 10-01-2025
|39,4698
|26,2375
|23,1
|1,5
|Çayırlı (Erzincan)
|17:31:14 10-01-2025
|39,85917
|40,01917
|7
|1,2
|Adapazarı (Sakarya)
|17:21:13 10-01-2025
|40,87028
|30,3825
|7,25
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|17:15:42 10-01-2025
|37,15194
|28,82167
|7
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:15:42 10-01-2025
|37,1537
|28,8522
|10
|1,9
|AKDENIZ
|17:10:56 10-01-2025
|36,051
|28,0685
|9,8
|2,1
|Darende (Malatya)
|17:02:59 10-01-2025
|38,42556
|37,52417
|6,71
|1,4
|Torbalı (İzmir)
|16:47:37 10-01-2025
|38,09028
|27,50194
|7
|1,1
|YENIKOY-KAS (ANTALYA)
|16:23:01 10-01-2025
|36,2458
|29,6132
|2,5
|1,6
|Marmara Denizi - [08.37 km] Şarköy (Tekirdağ)
|16:20:14 10-01-2025
|40,76194
|27,45222
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|16:18:39 10-01-2025
|38,48806
|29,15917
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|15:55:18 10-01-2025
|38,19306
|38,67389
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|15:25:15 10-01-2025
|38,17444
|38,72333
|7
|1,1
|Borçka (Artvin)
|15:16:05 10-01-2025
|41,35333
|42,05889
|7
|0,6
|Digor (Kars)
|14:48:05 10-01-2025
|40,32167
|43,22111
|7
|2,1
|AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)
|14:48:04 10-01-2025
|40,316
|43,2592
|10
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|14:47:58 10-01-2025
|38,18611
|38,6775
|7
|1
|Digor (Kars)
|14:43:47 10-01-2025
|40,33611
|43,21556
|7
|1,7
|Digor (Kars)
|14:41:49 10-01-2025
|40,29306
|43,30944
|11,43
|1,4
|Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak)
|14:39:47 10-01-2025
|35,48222
|45,47639
|7
|3
|Lalapaşa (Edirne)
|14:23:20 10-01-2025
|41,96778
|26,87444
|7
|0,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|14:21:04 10-01-2025
|38,68417
|31,46917
|11,46
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|14:14:17 10-01-2025
|39,89556
|41,72639
|7
|2,6
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|14:14:16 10-01-2025
|39,838
|41,7855
|10,8
|2
|Alaşehir (Manisa)
|14:10:23 10-01-2025
|38,49417
|28,45111
|7
|1
|Alaşehir (Manisa)
|14:09:59 10-01-2025
|38,45083
|28,45333
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:49:43 10-01-2025
|38,21333
|38,12444
|7
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:46:56 10-01-2025
|38,4358
|37,4685
|14,2
|1,8
|Çankaya (Ankara)
|13:34:56 10-01-2025
|39,80056
|32,96111
|6,9
|1
|BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)
|13:20:27 10-01-2025
|38,8253
|27,9515
|7,8
|1,3
|MARMARA DENIZI
|13:18:24 10-01-2025
|40,7912
|28,4728
|17,1
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:15:53 10-01-2025
|39,89528
|28,83056
|6,97
|1,7
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:15:53 10-01-2025
|39,8802
|28,8095
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|13:05:22 10-01-2025
|39,90389
|28,83444
|7,25
|1,8
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|13:05:22 10-01-2025
|39,9113
|28,8655
|0
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|13:01:50 10-01-2025
|38,45917
|37,7525
|7
|1,6
|KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)
|13:01:50 10-01-2025
|38,466
|37,8088
|13,3
|1,5
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|12:59:11 10-01-2025
|39,344
|29,3032
|0
|1,6
|Emet (Kütahya)
|12:59:10 10-01-2025
|39,38139
|29,20667
|0,93
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:20 10-01-2025
|39,42972
|28,12306
|6,97
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:19 10-01-2025
|39,4837
|28,115
|7,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|12:47:02 10-01-2025
|38,35167
|38,77944
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:38:15 10-01-2025
|38,28278
|38,80778
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|12:24:55 10-01-2025
|40,82389
|28,44556
|6,83
|3,3
|MARMARA DENIZI
|12:24:55 10-01-2025
|40,8128
|28,4473
|5,9
|3,4
|AKDENIZ
|12:16:09 10-01-2025
|36,1013
|27,0102
|6,9
|3,3
|Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla)
|12:16:08 10-01-2025
|35,98528
|27,10639
|14,67
|3,1
|Hekimhan (Malatya)
|11:56:07 10-01-2025
|38,89056
|38,01083
|7
|1
|Kazımkarabekir (Karaman)
|11:37:12 10-01-2025
|37,20139
|32,96667
|7
|1,8
|KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
|11:37:12 10-01-2025
|37,1985
|32,9312
|6,7
|2,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir)
|11:34:50 10-01-2025
|37,95694
|27,10528
|9,3
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:34:50 10-01-2025
|37,9548
|27,0973
|7,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|11:06:07 10-01-2025
|39,025
|28,12139
|7
|1,1
|EVREN (ANKARA)
|10:39:13 10-01-2025
|39,0325
|33,865
|4,8
|1,1
|Nallıhan (Ankara)
|10:28:40 10-01-2025
|40,23194
|31,67083
|6,69
|1,4
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:28:39 10-01-2025
|40,2302
|31,7173
|10,2
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:26:25 10-01-2025
|37,18361
|36,92944
|7
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|10:16:24 10-01-2025
|39,87083
|41,86861
|7,34
|2
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|10:16:23 10-01-2025
|39,8148
|41,8785
|5
|1,9
|Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla)
|10:02:33 10-01-2025
|36,08361
|28,14861
|6,8
|1,8
|AKDENIZ
|10:02:31 10-01-2025
|36,0665
|28,0967
|8,5
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|09:58:57 10-01-2025
|39,41583
|37,34139
|7
|1,3
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|09:58:57 10-01-2025
|39,414
|37,2848
|7,5
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|09:56:31 10-01-2025
|38,37139
|38,95083
|7
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|09:32:40 10-01-2025
|37,14056
|28,78556
|7,03
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:32:40 10-01-2025
|37,1532
|28,8182
|17,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:10:17 10-01-2025
|38,10389
|36,64306
|7
|1,7
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:10:17 10-01-2025
|38,0835
|36,6595
|8
|1,8
|Eyüp (İstanbul)
|08:53:10 10-01-2025
|41,20472
|28,88
|12,99
|1,4
|MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
|08:40:48 10-01-2025
|39,8207
|41,8073
|10,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|08:40:09 10-01-2025
|38,44472
|39,03528
|15,86
|2,6
|OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
|08:40:09 10-01-2025
|38,4652
|39,0582
|13,7
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|08:18:28 10-01-2025
|38,44861
|39,01972
|16,53
|1,2
|Çavdır (Burdur)
|07:41:17 10-01-2025
|37,02139
|29,65861
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|07:39:54 10-01-2025
|38,15806
|38,53139
|7
|1,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|07:39:53 10-01-2025
|38,1998
|38,476
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:27:52 10-01-2025
|38,11806
|38,60167
|7
|1,2
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:14:22 10-01-2025
|38,128
|36,9393
|18,3
|1,3
|Yayladağı (Hatay)
|07:08:51 10-01-2025
|35,98944
|35,97667
|13,3
|4
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|07:08:50 10-01-2025
|35,9597
|35,9577
|12,3
|3,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|06:52:45 10-01-2025
|38,4487
|37,4888
|17,8
|1,2
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:47:13 10-01-2025
|39,8727
|41,77
|3,3
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|06:45:57 10-01-2025
|38,4227
|37,5083
|10,5
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|06:45:12 10-01-2025
|36,97722
|28,27694
|7
|0,9
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|06:45:12 10-01-2025
|36,9767
|28,2693
|5,4
|1,1
|Pasinler (Erzurum)
|06:44:20 10-01-2025
|39,87556
|41,77028
|7,21
|2,9
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:44:20 10-01-2025
|39,8343
|41,7628
|2,3
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|06:05:31 10-01-2025
|37,14889
|28,80194
|7
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:05:31 10-01-2025
|37,1108
|28,7203
|14
|1,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir)
|06:02:09 10-01-2025
|38,45028
|26,67333
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|05:49:13 10-01-2025
|37,15611
|28,81861
|7
|0,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:49:13 10-01-2025
|37,1753
|28,7967
|11,7
|1,2
|Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa)
|05:45:59 10-01-2025
|37,56028
|38,62306
|9,94
|2,8
|KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)
|05:45:58 10-01-2025
|37,5327
|38,6325
|8,7
|2,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:44:46 10-01-2025
|37,19611
|36,9175
|6,19
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:37:31 10-01-2025
|38,4227
|37,497
|5,2
|1
|YUNANISTAN
|05:35:30 10-01-2025
|41,2938
|23,8832
|6,6
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:12:13 10-01-2025
|38,1192
|36,6385
|5
|1,3
|Aliağa (İzmir)
|05:09:01 10-01-2025
|38,70556
|27,00722
|10,67
|1,4
|HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
|05:09:00 10-01-2025
|38,6912
|27,0337
|8,9
|1,6
|Darende (Malatya)
|05:07:04 10-01-2025
|38,43917
|37,57694
|7
|1,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|05:07:04 10-01-2025
|38,3638
|37,6048
|5
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|04:44:15 10-01-2025
|40,72083
|32,85472
|9,19
|1,7
|KISAC-CERKES (CANKIRI)
|04:44:14 10-01-2025
|40,7092
|32,846
|5
|2
|YUNANISTAN
|04:30:53 10-01-2025
|39,0598
|23,0803
|17,8
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:30:14 10-01-2025
|37,08556
|36,90361
|7
|1,7
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:30:14 10-01-2025
|37,0423
|36,9377
|7,3
|1,3
|Merkez (Bingöl)
|04:08:57 10-01-2025
|39,03083
|40,73361
|9,93
|1,1
|ALATEPE-(BINGOL)
|04:08:56 10-01-2025
|39,0907
|40,7403
|11,1
|0,8
|Darende (Malatya)
|04:07:53 10-01-2025
|38,405
|37,48472
|7
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:07:52 10-01-2025
|38,4097
|37,5113
|5
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|04:01:56 10-01-2025
|37,94528
|38,18139
|7
|0,7
|YAZIBASI-(ADIYAMAN)
|04:01:55 10-01-2025
|37,9
|38,1792
|20,5
|0,9
|Darende (Malatya)
|03:48:39 10-01-2025
|38,42083
|37,48861
|7
|2,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:48:38 10-01-2025
|38,4143
|37,4962
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|03:41:09 10-01-2025
|38,38972
|38,84222
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|03:21:52 10-01-2025
|38,26694
|37,92667
|7,57
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:20:19 10-01-2025
|37,94444
|38,08583
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|03:04:11 10-01-2025
|38,47139
|39,17083
|7
|1
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:56:15 10-01-2025
|38,4902
|26,8363
|5,6
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir)
|02:56:14 10-01-2025
|38,54528
|26,82028
|11,18
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:55:42 10-01-2025
|38,19806
|38,68472
|7
|0,8
|Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon)
|02:43:15 10-01-2025
|41,07083
|39,75722
|8,14
|1,6
|TRABZON (TRABZON)
|02:43:14 10-01-2025
|41,046
|39,7125
|15,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|02:41:06 10-01-2025
|38,43917
|37,43944
|7
|0,6
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|02:41:06 10-01-2025
|38,4408
|37,4662
|15,4
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:36:29 10-01-2025
|38,125
|37,61028
|7,06
|1,3
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:28 10-01-2025
|38,105
|37,6095
|4,7
|1,4
|Kadışehri (Yozgat)
|02:34:05 10-01-2025
|40,06639
|35,92
|6,88
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|02:13:04 10-01-2025
|37,93472
|37,99833
|7
|0,8
|Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla)
|02:07:28 10-01-2025
|36,085
|28,08389
|7,05
|1,8
|AKDENIZ
|02:07:28 10-01-2025
|36,0863
|28,097
|2
|2
|Beyağaç (Denizli)
|02:06:57 10-01-2025
|37,15889
|28,84139
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:05:18 10-01-2025
|38,23056
|38,09056
|7
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|01:53:17 10-01-2025
|39,68611
|26,39083
|10,35
|1,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|01:53:17 10-01-2025
|39,6978
|26,3753
|10,2
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|01:43:56 10-01-2025
|38,4088
|37,4958
|5
|1,2
|Darende (Malatya)
|01:43:55 10-01-2025
|38,43056
|37,38667
|7
|1
|Darende (Malatya)
|01:32:16 10-01-2025
|38,45639
|37,5225
|6,95
|1,3
|BALABAN-DARENDE (MALATYA)
|01:32:16 10-01-2025
|38,4598
|37,6143
|5
|1,2
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