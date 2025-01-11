Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ocak 2025

11 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAPAZAR-GEREDE (BOLU) 00:58:02 11-01-2025 40,594 32,1303 9,6 1,8
TAVSANLI-(KARAMAN) 00:57:21 11-01-2025 37,0187 33,2547 11 1,5
Darende (Malatya) 00:55:53 11-01-2025 38,42583 37,47139 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:55:53 11-01-2025 38,418 37,5005 5,5 1,6
Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:54:05 11-01-2025 40,81667 28,44861 7 1,7
MARMARA DENIZI 00:54:05 11-01-2025 40,8085 28,4455 17,5 2
Kağızman (Kars) 00:26:25 11-01-2025 40,02944 42,80222 7,15 2,2
KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) 00:26:24 11-01-2025 40,0142 42,8278 5,5 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) 00:23:48 11-01-2025 39,23 27,7227 8,7 1,3
Menteşe (Muğla) 00:17:04 11-01-2025 37,24083 28,76917 7 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 00:17:02 11-01-2025 37,1262 28,809 15,1 1,3
MARMARA DENIZI 23:52:22 10-01-2025 40,7997 28,4318 12,2 1,8
AKDENIZ 23:37:35 10-01-2025 35,9768 27,2535 8,2 3,2
Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) 23:37:34 10-01-2025 35,92028 27,30306 14,41 2,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 23:27:32 10-01-2025 38,3242 27,1867 11,7 1,6
ELEMIN-CEKEREK (YOZGAT) 23:26:55 10-01-2025 40,0765 35,636 8 1,7
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 23:21:10 10-01-2025 39,8355 41,9303 17,6 1,6
TARLAOREN-(KARAMAN) 22:57:59 10-01-2025 37,071 33,26 5,4 1,8
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:47:44 10-01-2025 38,0615 37,2157 15 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:13:26 10-01-2025 38,4178 37,5012 5 1,2
Pasinler (Erzurum) 22:06:42 10-01-2025 39,88194 41,75278 7 2,1
Pasinler (Erzurum) 22:06:20 10-01-2025 39,85472 41,77222 6,97 2
YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) 22:06:20 10-01-2025 39,872 41,7325 7,8 2
Çat (Erzurum) 22:03:23 10-01-2025 39,405 40,64778 7 1,1
MARMARA DENIZI 21:59:06 10-01-2025 40,8158 28,4258 11,6 2,6
Marmara Denizi - [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:59:05 10-01-2025 40,82472 28,45639 6,96 2,3
Merkez (Karaman) 21:39:14 10-01-2025 37,04111 33,26833 6,98 1,4
Ege Denizi - [61.43 km] Datça (Muğla) 21:35:09 10-01-2025 36,2125 27,11 7,02 1,5
Darende (Malatya) 21:26:16 10-01-2025 38,4375 37,55333 6,21 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:26:15 10-01-2025 38,4212 37,4927 5,6 1,3
Köyceğiz (Muğla) 21:04:55 10-01-2025 37,04889 28,57083 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 21:01:39 10-01-2025 38,26083 37,86972 9,42 1,3
YUNANISTAN 20:51:42 10-01-2025 40,3477 24,1565 7,7 2,6
Akdeniz - [41.19 km] Ortaca (Muğla) 20:43:30 10-01-2025 36,385 28,4925 8,05 1,3
AKDENIZ 20:43:29 10-01-2025 36,4195 28,495 15,8 1,5
Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla) 20:41:55 10-01-2025 36,43528 28,49222 7,38 1,7
AKDENIZ 20:41:53 10-01-2025 36,4255 28,489 15,8 2,1
Ege Denizi - [66.40 km] Datça (Muğla) 20:38:16 10-01-2025 36,15083 27,13778 17,26 1,8
Akdeniz - [47.48 km] Fethiye (Muğla) 20:06:06 10-01-2025 36,23194 28,68694 30,11 1,5
Merkez (Kastamonu) 19:56:25 10-01-2025 41,49667 33,82028 7 1,5
Pasinler (Erzurum) 19:32:42 10-01-2025 39,87556 41,77833 15,09 3,3
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 19:32:39 10-01-2025 39,8432 41,7502 5 3,3
Çekerek (Yozgat) 19:08:50 10-01-2025 40,04083 35,55972 6,6 1,4
SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT) 19:08:49 10-01-2025 40,094 35,6353 4,7 1,9
Marmara Denizi - [22.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 18:52:04 10-01-2025 40,82306 28,3825 7,01 2,5
MARMARA DENIZI 18:52:04 10-01-2025 40,8162 28,4393 9,5 2,6
Afşin (Kahramanmaraş) 18:23:06 10-01-2025 38,15417 36,82389 7 1,6
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:23:05 10-01-2025 38,1455 36,878 4,6 1,9
Yahyalı (Kayseri) 18:14:56 10-01-2025 37,825 35,41861 7 1,5
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 18:14:56 10-01-2025 37,784 35,4032 4,9 1,7
OZLUCE-(MUGLA) 18:03:08 10-01-2025 37,203 28,5242 22,8 1,4
Akdeniz - [55.24 km] Marmaris (Muğla) 17:54:19 10-01-2025 36,13639 28,16833 6,78 1,5
AKDENIZ 17:54:16 10-01-2025 36,0743 28,0993 16,4 1,6
Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:32:30 10-01-2025 39,42389 26,34028 6,98 1,4
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 17:32:29 10-01-2025 39,4698 26,2375 23,1 1,5
Çayırlı (Erzincan) 17:31:14 10-01-2025 39,85917 40,01917 7 1,2
Adapazarı (Sakarya) 17:21:13 10-01-2025 40,87028 30,3825 7,25 1,1
Menteşe (Muğla) 17:15:42 10-01-2025 37,15194 28,82167 7 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 17:15:42 10-01-2025 37,1537 28,8522 10 1,9
AKDENIZ 17:10:56 10-01-2025 36,051 28,0685 9,8 2,1
Darende (Malatya) 17:02:59 10-01-2025 38,42556 37,52417 6,71 1,4
Torbalı (İzmir) 16:47:37 10-01-2025 38,09028 27,50194 7 1,1
YENIKOY-KAS (ANTALYA) 16:23:01 10-01-2025 36,2458 29,6132 2,5 1,6
Marmara Denizi - [08.37 km] Şarköy (Tekirdağ) 16:20:14 10-01-2025 40,76194 27,45222 7 1,1
Eşme (Uşak) 16:18:39 10-01-2025 38,48806 29,15917 7 0,9
Pütürge (Malatya) 15:55:18 10-01-2025 38,19306 38,67389 7 1,4
Pütürge (Malatya) 15:25:15 10-01-2025 38,17444 38,72333 7 1,1
Borçka (Artvin) 15:16:05 10-01-2025 41,35333 42,05889 7 0,6
Digor (Kars) 14:48:05 10-01-2025 40,32167 43,22111 7 2,1
AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) 14:48:04 10-01-2025 40,316 43,2592 10 2,5
Pütürge (Malatya) 14:47:58 10-01-2025 38,18611 38,6775 7 1
Digor (Kars) 14:43:47 10-01-2025 40,33611 43,21556 7 1,7
Digor (Kars) 14:41:49 10-01-2025 40,29306 43,30944 11,43 1,4
Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak) 14:39:47 10-01-2025 35,48222 45,47639 7 3
Lalapaşa (Edirne) 14:23:20 10-01-2025 41,96778 26,87444 7 0,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 14:21:04 10-01-2025 38,68417 31,46917 11,46 0,9
Pasinler (Erzurum) 14:14:17 10-01-2025 39,89556 41,72639 7 2,6
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 14:14:16 10-01-2025 39,838 41,7855 10,8 2
Alaşehir (Manisa) 14:10:23 10-01-2025 38,49417 28,45111 7 1
Alaşehir (Manisa) 14:09:59 10-01-2025 38,45083 28,45333 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:49:43 10-01-2025 38,21333 38,12444 7 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:46:56 10-01-2025 38,4358 37,4685 14,2 1,8
Çankaya (Ankara) 13:34:56 10-01-2025 39,80056 32,96111 6,9 1
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 13:20:27 10-01-2025 38,8253 27,9515 7,8 1,3
MARMARA DENIZI 13:18:24 10-01-2025 40,7912 28,4728 17,1 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:15:53 10-01-2025 39,89528 28,83056 6,97 1,7
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:15:53 10-01-2025 39,8802 28,8095 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:05:22 10-01-2025 39,90389 28,83444 7,25 1,8
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 13:05:22 10-01-2025 39,9113 28,8655 0 1,8
Akçadağ (Malatya) 13:01:50 10-01-2025 38,45917 37,7525 7 1,6
KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) 13:01:50 10-01-2025 38,466 37,8088 13,3 1,5
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 12:59:11 10-01-2025 39,344 29,3032 0 1,6
Emet (Kütahya) 12:59:10 10-01-2025 39,38139 29,20667 0,93 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:20 10-01-2025 39,42972 28,12306 6,97 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:19 10-01-2025 39,4837 28,115 7,5 1,7
Kale (Malatya) 12:47:02 10-01-2025 38,35167 38,77944 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:38:15 10-01-2025 38,28278 38,80778 7 0,9
Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:24:55 10-01-2025 40,82389 28,44556 6,83 3,3
MARMARA DENIZI 12:24:55 10-01-2025 40,8128 28,4473 5,9 3,4
AKDENIZ 12:16:09 10-01-2025 36,1013 27,0102 6,9 3,3
Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla) 12:16:08 10-01-2025 35,98528 27,10639 14,67 3,1
Hekimhan (Malatya) 11:56:07 10-01-2025 38,89056 38,01083 7 1
Kazımkarabekir (Karaman) 11:37:12 10-01-2025 37,20139 32,96667 7 1,8
KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 11:37:12 10-01-2025 37,1985 32,9312 6,7 2,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir) 11:34:50 10-01-2025 37,95694 27,10528 9,3 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:34:50 10-01-2025 37,9548 27,0973 7,5 1,7
Akhisar (Manisa) 11:06:07 10-01-2025 39,025 28,12139 7 1,1
EVREN (ANKARA) 10:39:13 10-01-2025 39,0325 33,865 4,8 1,1
Nallıhan (Ankara) 10:28:40 10-01-2025 40,23194 31,67083 6,69 1,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 10:28:39 10-01-2025 40,2302 31,7173 10,2 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 10:26:25 10-01-2025 37,18361 36,92944 7 1,6
Köprüköy (Erzurum) 10:16:24 10-01-2025 39,87083 41,86861 7,34 2
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 10:16:23 10-01-2025 39,8148 41,8785 5 1,9
Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla) 10:02:33 10-01-2025 36,08361 28,14861 6,8 1,8
AKDENIZ 10:02:31 10-01-2025 36,0665 28,0967 8,5 2,2
Ulaş (Sivas) 09:58:57 10-01-2025 39,41583 37,34139 7 1,3
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:58:57 10-01-2025 39,414 37,2848 7,5 1,5
Sivrice (Elazığ) 09:56:31 10-01-2025 38,37139 38,95083 7 0,8
Menteşe (Muğla) 09:32:40 10-01-2025 37,14056 28,78556 7,03 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 09:32:40 10-01-2025 37,1532 28,8182 17,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 09:10:17 10-01-2025 38,10389 36,64306 7 1,7
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:10:17 10-01-2025 38,0835 36,6595 8 1,8
Eyüp (İstanbul) 08:53:10 10-01-2025 41,20472 28,88 12,99 1,4
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 08:40:48 10-01-2025 39,8207 41,8073 10,7 2,2
Merkez (Elazığ) 08:40:09 10-01-2025 38,44472 39,03528 15,86 2,6
OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 08:40:09 10-01-2025 38,4652 39,0582 13,7 2,9
Merkez (Elazığ) 08:18:28 10-01-2025 38,44861 39,01972 16,53 1,2
Çavdır (Burdur) 07:41:17 10-01-2025 37,02139 29,65861 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 07:39:54 10-01-2025 38,15806 38,53139 7 1,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 07:39:53 10-01-2025 38,1998 38,476 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 07:27:52 10-01-2025 38,11806 38,60167 7 1,2
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:14:22 10-01-2025 38,128 36,9393 18,3 1,3
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 06:52:45 10-01-2025 38,4487 37,4888 17,8 1,2
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:47:13 10-01-2025 39,8727 41,77 3,3 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 06:45:57 10-01-2025 38,4227 37,5083 10,5 1,3
Marmaris (Muğla) 06:45:12 10-01-2025 36,97722 28,27694 7 0,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 06:45:12 10-01-2025 36,9767 28,2693 5,4 1,1
Pasinler (Erzurum) 06:44:20 10-01-2025 39,87556 41,77028 7,21 2,9
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:44:20 10-01-2025 39,8343 41,7628 2,3 2,9
Menteşe (Muğla) 06:05:31 10-01-2025 37,14889 28,80194 7 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:05:31 10-01-2025 37,1108 28,7203 14 1,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir) 06:02:09 10-01-2025 38,45028 26,67333 7 1,3
Menteşe (Muğla) 05:49:13 10-01-2025 37,15611 28,81861 7 0,9
KARACAOREN-(MUGLA) 05:49:13 10-01-2025 37,1753 28,7967 11,7 1,2
Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa) 05:45:59 10-01-2025 37,56028 38,62306 9,94 2,8
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37,5327 38,6325 8,7 2,9
Nurdağı (Gaziantep) 05:44:46 10-01-2025 37,19611 36,9175 6,19 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:37:31 10-01-2025 38,4227 37,497 5,2 1
YUNANISTAN 05:35:30 10-01-2025 41,2938 23,8832 6,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:12:13 10-01-2025 38,1192 36,6385 5 1,3
Aliağa (İzmir) 05:09:01 10-01-2025 38,70556 27,00722 10,67 1,4
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 05:09:00 10-01-2025 38,6912 27,0337 8,9 1,6
Darende (Malatya) 05:07:04 10-01-2025 38,43917 37,57694 7 1,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 05:07:04 10-01-2025 38,3638 37,6048 5 1,4
Çerkeş (Çankırı) 04:44:15 10-01-2025 40,72083 32,85472 9,19 1,7
KISAC-CERKES (CANKIRI) 04:44:14 10-01-2025 40,7092 32,846 5 2
YUNANISTAN 04:30:53 10-01-2025 39,0598 23,0803 17,8 2
Nurdağı (Gaziantep) 04:30:14 10-01-2025 37,08556 36,90361 7 1,7
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:30:14 10-01-2025 37,0423 36,9377 7,3 1,3
Merkez (Bingöl) 04:08:57 10-01-2025 39,03083 40,73361 9,93 1,1
ALATEPE-(BINGOL) 04:08:56 10-01-2025 39,0907 40,7403 11,1 0,8
Darende (Malatya) 04:07:53 10-01-2025 38,405 37,48472 7 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:07:52 10-01-2025 38,4097 37,5113 5 0,9
Merkez (Adıyaman) 04:01:56 10-01-2025 37,94528 38,18139 7 0,7
YAZIBASI-(ADIYAMAN) 04:01:55 10-01-2025 37,9 38,1792 20,5 0,9
Darende (Malatya) 03:48:39 10-01-2025 38,42083 37,48861 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:48:38 10-01-2025 38,4143 37,4962 5 2,2
Kale (Malatya) 03:41:09 10-01-2025 38,38972 38,84222 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 03:21:52 10-01-2025 38,26694 37,92667 7,57 0,8
Doğanşehir (Malatya) 03:20:19 10-01-2025 37,94444 38,08583 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 03:04:11 10-01-2025 38,47139 39,17083 7 1
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:56:15 10-01-2025 38,4902 26,8363 5,6 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir) 02:56:14 10-01-2025 38,54528 26,82028 11,18 1
Pütürge (Malatya) 02:55:42 10-01-2025 38,19806 38,68472 7 0,8
Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon) 02:43:15 10-01-2025 41,07083 39,75722 8,14 1,6
TRABZON (TRABZON) 02:43:14 10-01-2025 41,046 39,7125 15,4 1,8
Darende (Malatya) 02:41:06 10-01-2025 38,43917 37,43944 7 0,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:41:06 10-01-2025 38,4408 37,4662 15,4 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:36:29 10-01-2025 38,125 37,61028 7,06 1,3
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:36:28 10-01-2025 38,105 37,6095 4,7 1,4
Kadışehri (Yozgat) 02:34:05 10-01-2025 40,06639 35,92 6,88 0,8
Doğanşehir (Malatya) 02:13:04 10-01-2025 37,93472 37,99833 7 0,8
Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla) 02:07:28 10-01-2025 36,085 28,08389 7,05 1,8
AKDENIZ 02:07:28 10-01-2025 36,0863 28,097 2 2
Beyağaç (Denizli) 02:06:57 10-01-2025 37,15889 28,84139 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 02:05:18 10-01-2025 38,23056 38,09056 7 1,1
Ezine (Çanakkale) 01:53:17 10-01-2025 39,68611 26,39083 10,35 1,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:53:17 10-01-2025 39,6978 26,3753 10,2 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 01:43:56 10-01-2025 38,4088 37,4958 5 1,2
Darende (Malatya) 01:43:55 10-01-2025 38,43056 37,38667 7 1
Darende (Malatya) 01:32:16 10-01-2025 38,45639 37,5225 6,95 1,3
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 01:32:16 10-01-2025 38,4598 37,6143 5 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAPAZAR-GEREDE (BOLU) 00:58:02 11-01-2025 40,594 32,1303 9,6 1,8
TAVSANLI-(KARAMAN) 00:57:21 11-01-2025 37,0187 33,2547 11 1,5
Darende (Malatya) 00:55:53 11-01-2025 38,42583 37,47139 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:55:53 11-01-2025 38,418 37,5005 5,5 1,6
Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) 00:54:05 11-01-2025 40,81667 28,44861 7 1,7
MARMARA DENIZI 00:54:05 11-01-2025 40,8085 28,4455 17,5 2
Kağızman (Kars) 00:26:25 11-01-2025 40,02944 42,80222 7,15 2,2
KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) 00:26:24 11-01-2025 40,0142 42,8278 5,5 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) 00:23:48 11-01-2025 39,23 27,7227 8,7 1,3
Menteşe (Muğla) 00:17:04 11-01-2025 37,24083 28,76917 7 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 00:17:02 11-01-2025 37,1262 28,809 15,1 1,3
MARMARA DENIZI 23:52:22 10-01-2025 40,7997 28,4318 12,2 1,8
AKDENIZ 23:37:35 10-01-2025 35,9768 27,2535 8,2 3,2
Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) 23:37:34 10-01-2025 35,92028 27,30306 14,41 2,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 23:27:32 10-01-2025 38,3242 27,1867 11,7 1,6
ELEMIN-CEKEREK (YOZGAT) 23:26:55 10-01-2025 40,0765 35,636 8 1,7
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 23:21:10 10-01-2025 39,8355 41,9303 17,6 1,6
TARLAOREN-(KARAMAN) 22:57:59 10-01-2025 37,071 33,26 5,4 1,8
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:47:44 10-01-2025 38,0615 37,2157 15 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:13:26 10-01-2025 38,4178 37,5012 5 1,2
Pasinler (Erzurum) 22:06:42 10-01-2025 39,88194 41,75278 7 2,1
Pasinler (Erzurum) 22:06:20 10-01-2025 39,85472 41,77222 6,97 2
YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) 22:06:20 10-01-2025 39,872 41,7325 7,8 2
Çat (Erzurum) 22:03:23 10-01-2025 39,405 40,64778 7 1,1
MARMARA DENIZI 21:59:06 10-01-2025 40,8158 28,4258 11,6 2,6
Marmara Denizi - [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:59:05 10-01-2025 40,82472 28,45639 6,96 2,3
Merkez (Karaman) 21:39:14 10-01-2025 37,04111 33,26833 6,98 1,4
Ege Denizi - [61.43 km] Datça (Muğla) 21:35:09 10-01-2025 36,2125 27,11 7,02 1,5
Darende (Malatya) 21:26:16 10-01-2025 38,4375 37,55333 6,21 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:26:15 10-01-2025 38,4212 37,4927 5,6 1,3
Köyceğiz (Muğla) 21:04:55 10-01-2025 37,04889 28,57083 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 21:01:39 10-01-2025 38,26083 37,86972 9,42 1,3
YUNANISTAN 20:51:42 10-01-2025 40,3477 24,1565 7,7 2,6
Akdeniz - [41.19 km] Ortaca (Muğla) 20:43:30 10-01-2025 36,385 28,4925 8,05 1,3
AKDENIZ 20:43:29 10-01-2025 36,4195 28,495 15,8 1,5
Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla) 20:41:55 10-01-2025 36,43528 28,49222 7,38 1,7
AKDENIZ 20:41:53 10-01-2025 36,4255 28,489 15,8 2,1
Ege Denizi - [66.40 km] Datça (Muğla) 20:38:16 10-01-2025 36,15083 27,13778 17,26 1,8
Akdeniz - [47.48 km] Fethiye (Muğla) 20:06:06 10-01-2025 36,23194 28,68694 30,11 1,5
Merkez (Kastamonu) 19:56:25 10-01-2025 41,49667 33,82028 7 1,5
Pasinler (Erzurum) 19:32:42 10-01-2025 39,87556 41,77833 15,09 3,3
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 19:32:39 10-01-2025 39,8432 41,7502 5 3,3
Çekerek (Yozgat) 19:08:50 10-01-2025 40,04083 35,55972 6,6 1,4
SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT) 19:08:49 10-01-2025 40,094 35,6353 4,7 1,9
Marmara Denizi - [22.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 18:52:04 10-01-2025 40,82306 28,3825 7,01 2,5
MARMARA DENIZI 18:52:04 10-01-2025 40,8162 28,4393 9,5 2,6
Afşin (Kahramanmaraş) 18:23:06 10-01-2025 38,15417 36,82389 7 1,6
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:23:05 10-01-2025 38,1455 36,878 4,6 1,9
Yahyalı (Kayseri) 18:14:56 10-01-2025 37,825 35,41861 7 1,5
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 18:14:56 10-01-2025 37,784 35,4032 4,9 1,7
OZLUCE-(MUGLA) 18:03:08 10-01-2025 37,203 28,5242 22,8 1,4
Akdeniz - [55.24 km] Marmaris (Muğla) 17:54:19 10-01-2025 36,13639 28,16833 6,78 1,5
AKDENIZ 17:54:16 10-01-2025 36,0743 28,0993 16,4 1,6
Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:32:30 10-01-2025 39,42389 26,34028 6,98 1,4
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 17:32:29 10-01-2025 39,4698 26,2375 23,1 1,5
Çayırlı (Erzincan) 17:31:14 10-01-2025 39,85917 40,01917 7 1,2
Adapazarı (Sakarya) 17:21:13 10-01-2025 40,87028 30,3825 7,25 1,1
Menteşe (Muğla) 17:15:42 10-01-2025 37,15194 28,82167 7 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 17:15:42 10-01-2025 37,1537 28,8522 10 1,9
AKDENIZ 17:10:56 10-01-2025 36,051 28,0685 9,8 2,1
Darende (Malatya) 17:02:59 10-01-2025 38,42556 37,52417 6,71 1,4
Torbalı (İzmir) 16:47:37 10-01-2025 38,09028 27,50194 7 1,1
YENIKOY-KAS (ANTALYA) 16:23:01 10-01-2025 36,2458 29,6132 2,5 1,6
Marmara Denizi - [08.37 km] Şarköy (Tekirdağ) 16:20:14 10-01-2025 40,76194 27,45222 7 1,1
Eşme (Uşak) 16:18:39 10-01-2025 38,48806 29,15917 7 0,9
Pütürge (Malatya) 15:55:18 10-01-2025 38,19306 38,67389 7 1,4
Pütürge (Malatya) 15:25:15 10-01-2025 38,17444 38,72333 7 1,1
Borçka (Artvin) 15:16:05 10-01-2025 41,35333 42,05889 7 0,6
Digor (Kars) 14:48:05 10-01-2025 40,32167 43,22111 7 2,1
AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) 14:48:04 10-01-2025 40,316 43,2592 10 2,5
Pütürge (Malatya) 14:47:58 10-01-2025 38,18611 38,6775 7 1
Digor (Kars) 14:43:47 10-01-2025 40,33611 43,21556 7 1,7
Digor (Kars) 14:41:49 10-01-2025 40,29306 43,30944 11,43 1,4
Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak) 14:39:47 10-01-2025 35,48222 45,47639 7 3
Lalapaşa (Edirne) 14:23:20 10-01-2025 41,96778 26,87444 7 0,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 14:21:04 10-01-2025 38,68417 31,46917 11,46 0,9
Pasinler (Erzurum) 14:14:17 10-01-2025 39,89556 41,72639 7 2,6
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 14:14:16 10-01-2025 39,838 41,7855 10,8 2
Alaşehir (Manisa) 14:10:23 10-01-2025 38,49417 28,45111 7 1
Alaşehir (Manisa) 14:09:59 10-01-2025 38,45083 28,45333 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:49:43 10-01-2025 38,21333 38,12444 7 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:46:56 10-01-2025 38,4358 37,4685 14,2 1,8
Çankaya (Ankara) 13:34:56 10-01-2025 39,80056 32,96111 6,9 1
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 13:20:27 10-01-2025 38,8253 27,9515 7,8 1,3
MARMARA DENIZI 13:18:24 10-01-2025 40,7912 28,4728 17,1 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:15:53 10-01-2025 39,89528 28,83056 6,97 1,7
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:15:53 10-01-2025 39,8802 28,8095 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:05:22 10-01-2025 39,90389 28,83444 7,25 1,8
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 13:05:22 10-01-2025 39,9113 28,8655 0 1,8
Akçadağ (Malatya) 13:01:50 10-01-2025 38,45917 37,7525 7 1,6
KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) 13:01:50 10-01-2025 38,466 37,8088 13,3 1,5
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 12:59:11 10-01-2025 39,344 29,3032 0 1,6
Emet (Kütahya) 12:59:10 10-01-2025 39,38139 29,20667 0,93 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:20 10-01-2025 39,42972 28,12306 6,97 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:19 10-01-2025 39,4837 28,115 7,5 1,7
Kale (Malatya) 12:47:02 10-01-2025 38,35167 38,77944 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:38:15 10-01-2025 38,28278 38,80778 7 0,9
Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:24:55 10-01-2025 40,82389 28,44556 6,83 3,3
MARMARA DENIZI 12:24:55 10-01-2025 40,8128 28,4473 5,9 3,4
AKDENIZ 12:16:09 10-01-2025 36,1013 27,0102 6,9 3,3
Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla) 12:16:08 10-01-2025 35,98528 27,10639 14,67 3,1
Hekimhan (Malatya) 11:56:07 10-01-2025 38,89056 38,01083 7 1
Kazımkarabekir (Karaman) 11:37:12 10-01-2025 37,20139 32,96667 7 1,8
KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) 11:37:12 10-01-2025 37,1985 32,9312 6,7 2,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir) 11:34:50 10-01-2025 37,95694 27,10528 9,3 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:34:50 10-01-2025 37,9548 27,0973 7,5 1,7
Akhisar (Manisa) 11:06:07 10-01-2025 39,025 28,12139 7 1,1
EVREN (ANKARA) 10:39:13 10-01-2025 39,0325 33,865 4,8 1,1
Nallıhan (Ankara) 10:28:40 10-01-2025 40,23194 31,67083 6,69 1,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 10:28:39 10-01-2025 40,2302 31,7173 10,2 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 10:26:25 10-01-2025 37,18361 36,92944 7 1,6
Köprüköy (Erzurum) 10:16:24 10-01-2025 39,87083 41,86861 7,34 2
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 10:16:23 10-01-2025 39,8148 41,8785 5 1,9
Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla) 10:02:33 10-01-2025 36,08361 28,14861 6,8 1,8
AKDENIZ 10:02:31 10-01-2025 36,0665 28,0967 8,5 2,2
Ulaş (Sivas) 09:58:57 10-01-2025 39,41583 37,34139 7 1,3
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:58:57 10-01-2025 39,414 37,2848 7,5 1,5
Sivrice (Elazığ) 09:56:31 10-01-2025 38,37139 38,95083 7 0,8
Menteşe (Muğla) 09:32:40 10-01-2025 37,14056 28,78556 7,03 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 09:32:40 10-01-2025 37,1532 28,8182 17,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 09:10:17 10-01-2025 38,10389 36,64306 7 1,7
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:10:17 10-01-2025 38,0835 36,6595 8 1,8
Eyüp (İstanbul) 08:53:10 10-01-2025 41,20472 28,88 12,99 1,4
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 08:40:48 10-01-2025 39,8207 41,8073 10,7 2,2
Merkez (Elazığ) 08:40:09 10-01-2025 38,44472 39,03528 15,86 2,6
OKSUZUSAGI-(ELAZIG) 08:40:09 10-01-2025 38,4652 39,0582 13,7 2,9
Merkez (Elazığ) 08:18:28 10-01-2025 38,44861 39,01972 16,53 1,2
Çavdır (Burdur) 07:41:17 10-01-2025 37,02139 29,65861 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 07:39:54 10-01-2025 38,15806 38,53139 7 1,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 07:39:53 10-01-2025 38,1998 38,476 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 07:27:52 10-01-2025 38,11806 38,60167 7 1,2
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:14:22 10-01-2025 38,128 36,9393 18,3 1,3
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 06:52:45 10-01-2025 38,4487 37,4888 17,8 1,2
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:47:13 10-01-2025 39,8727 41,77 3,3 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 06:45:57 10-01-2025 38,4227 37,5083 10,5 1,3
Marmaris (Muğla) 06:45:12 10-01-2025 36,97722 28,27694 7 0,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 06:45:12 10-01-2025 36,9767 28,2693 5,4 1,1
Pasinler (Erzurum) 06:44:20 10-01-2025 39,87556 41,77028 7,21 2,9
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:44:20 10-01-2025 39,8343 41,7628 2,3 2,9
Menteşe (Muğla) 06:05:31 10-01-2025 37,14889 28,80194 7 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:05:31 10-01-2025 37,1108 28,7203 14 1,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir) 06:02:09 10-01-2025 38,45028 26,67333 7 1,3
Menteşe (Muğla) 05:49:13 10-01-2025 37,15611 28,81861 7 0,9
KARACAOREN-(MUGLA) 05:49:13 10-01-2025 37,1753 28,7967 11,7 1,2
Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa) 05:45:59 10-01-2025 37,56028 38,62306 9,94 2,8
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37,5327 38,6325 8,7 2,9
Nurdağı (Gaziantep) 05:44:46 10-01-2025 37,19611 36,9175 6,19 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:37:31 10-01-2025 38,4227 37,497 5,2 1
YUNANISTAN 05:35:30 10-01-2025 41,2938 23,8832 6,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:12:13 10-01-2025 38,1192 36,6385 5 1,3
Aliağa (İzmir) 05:09:01 10-01-2025 38,70556 27,00722 10,67 1,4
HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) 05:09:00 10-01-2025 38,6912 27,0337 8,9 1,6
Darende (Malatya) 05:07:04 10-01-2025 38,43917 37,57694 7 1,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 05:07:04 10-01-2025 38,3638 37,6048 5 1,4
Çerkeş (Çankırı) 04:44:15 10-01-2025 40,72083 32,85472 9,19 1,7
KISAC-CERKES (CANKIRI) 04:44:14 10-01-2025 40,7092 32,846 5 2
YUNANISTAN 04:30:53 10-01-2025 39,0598 23,0803 17,8 2
Nurdağı (Gaziantep) 04:30:14 10-01-2025 37,08556 36,90361 7 1,7
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:30:14 10-01-2025 37,0423 36,9377 7,3 1,3
Merkez (Bingöl) 04:08:57 10-01-2025 39,03083 40,73361 9,93 1,1
ALATEPE-(BINGOL) 04:08:56 10-01-2025 39,0907 40,7403 11,1 0,8
Darende (Malatya) 04:07:53 10-01-2025 38,405 37,48472 7 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:07:52 10-01-2025 38,4097 37,5113 5 0,9
Merkez (Adıyaman) 04:01:56 10-01-2025 37,94528 38,18139 7 0,7
YAZIBASI-(ADIYAMAN) 04:01:55 10-01-2025 37,9 38,1792 20,5 0,9
Darende (Malatya) 03:48:39 10-01-2025 38,42083 37,48861 7 2,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:48:38 10-01-2025 38,4143 37,4962 5 2,2
Kale (Malatya) 03:41:09 10-01-2025 38,38972 38,84222 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 03:21:52 10-01-2025 38,26694 37,92667 7,57 0,8
Doğanşehir (Malatya) 03:20:19 10-01-2025 37,94444 38,08583 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 03:04:11 10-01-2025 38,47139 39,17083 7 1
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:56:15 10-01-2025 38,4902 26,8363 5,6 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir) 02:56:14 10-01-2025 38,54528 26,82028 11,18 1
Pütürge (Malatya) 02:55:42 10-01-2025 38,19806 38,68472 7 0,8
Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon) 02:43:15 10-01-2025 41,07083 39,75722 8,14 1,6
TRABZON (TRABZON) 02:43:14 10-01-2025 41,046 39,7125 15,4 1,8
Darende (Malatya) 02:41:06 10-01-2025 38,43917 37,43944 7 0,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:41:06 10-01-2025 38,4408 37,4662 15,4 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:36:29 10-01-2025 38,125 37,61028 7,06 1,3
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:36:28 10-01-2025 38,105 37,6095 4,7 1,4
Kadışehri (Yozgat) 02:34:05 10-01-2025 40,06639 35,92 6,88 0,8
Doğanşehir (Malatya) 02:13:04 10-01-2025 37,93472 37,99833 7 0,8
Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla) 02:07:28 10-01-2025 36,085 28,08389 7,05 1,8
AKDENIZ 02:07:28 10-01-2025 36,0863 28,097 2 2
Beyağaç (Denizli) 02:06:57 10-01-2025 37,15889 28,84139 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 02:05:18 10-01-2025 38,23056 38,09056 7 1,1
Ezine (Çanakkale) 01:53:17 10-01-2025 39,68611 26,39083 10,35 1,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 01:53:17 10-01-2025 39,6978 26,3753 10,2 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 01:43:56 10-01-2025 38,4088 37,4958 5 1,2
Darende (Malatya) 01:43:55 10-01-2025 38,43056 37,38667 7 1
Darende (Malatya) 01:32:16 10-01-2025 38,45639 37,5225 6,95 1,3
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 01:32:16 10-01-2025 38,4598 37,6143 5 1,2
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