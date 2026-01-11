Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Ocak 2026
11 Ocak 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 23:59
|39.1433
|28.2542
|10.29
|1.40
|Honaz (Denizli)
|10 Ocak 2026 23:49
|37.8267
|29.4047
|7.00
|1.50
|Sivrice (Elazığ)
|10 Ocak 2026 23:44
|38.3747
|38.9467
|7.01
|0.90
|Hekimhan (Malatya)
|10 Ocak 2026 23:27
|38.8172
|37.9758
|7.01
|1.30
|Saimbeyli (Adana)
|10 Ocak 2026 22:57
|37.8767
|36.1367
|11.69
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Ocak 2026 22:13
|38.0356
|36.6014
|7.00
|1.30
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ocak 2026 22:01
|38.0547
|38.2853
|7.00
|0.60
|Yazıhan (Malatya)
|10 Ocak 2026 21:59
|38.6194
|37.9694
|7.09
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 21:59
|39.4344
|27.8994
|11.92
|1.60
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ocak 2026 21:56
|38.0656
|38.3019
|10.56
|1.80
|Doğanşehir (Malatya)
|10 Ocak 2026 21:46
|37.9969
|37.6922
|16.82
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 21:18
|39.2400
|28.0225
|8.95
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 21:09
|39.1231
|28.2622
|7.00
|1.30
|Geyve (Sakarya)
|10 Ocak 2026 20:48
|40.4347
|30.1728
|8.99
|2.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Ocak 2026 20:46
|38.0589
|36.5772
|7.00
|2.30
|Battalgazi (Malatya)
|10 Ocak 2026 20:27
|38.2094
|38.6008
|10.44
|1.20
|Simav (Kütahya)
|10 Ocak 2026 20:26
|39.2219
|29.0192
|8.85
|1.50
|Yazıhan (Malatya)
|10 Ocak 2026 20:20
|38.5206
|38.0553
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Ocak 2026 20:19
|38.1178
|38.4206
|6.87
|0.70
|Akdeniz - [24.94 km] Marmaris (Muğla)
|10 Ocak 2026 20:07
|36.4739
|28.3072
|7.00
|1.80
|Simav (Kütahya)
|10 Ocak 2026 20:05
|39.2992
|28.9364
|7.57
|0.80
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|10 Ocak 2026 19:46
|38.6572
|31.0711
|6.81
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Ocak 2026 19:41
|38.1225
|38.4172
|7.00
|0.80
|Çardak (Denizli)
|10 Ocak 2026 19:32
|37.7711
|29.8792
|7.05
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 19:25
|39.1167
|28.2064
|4.75
|1.40
|Kepsut (Balıkesir)
|10 Ocak 2026 19:18
|39.6172
|28.2408
|7.41
|1.00
|Kiğı (Bingöl)
|10 Ocak 2026 19:13
|39.1942
|40.3067
|14.61
|2.00
|Gördes (Manisa)
|10 Ocak 2026 19:10
|39.0925
|28.2856
|5.90
|1.30
|Ege Denizi
|10 Ocak 2026 19:02
|38.8561
|24.2000
|15.54
|2.90
|Salihli (Manisa)
|10 Ocak 2026 18:57
|38.4978
|28.2197
|7.47
|1.40
|Altınyayla (Burdur)
|10 Ocak 2026 18:49
|36.8847
|29.3558
|7.00
|1.30
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|11 Ocak 2026 00:18
|39.1567
|27.9823
|11.30
|1.40
|HACILAR-GEYVE (SAKARYA)
|10 Ocak 2026 23:48
|40.4245
|30.1742
|5.10
|2.50
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10 Ocak 2026 23:46
|38.0943
|36.6228
|5.00
|2.30
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|10 Ocak 2026 23:27
|38.2170
|38.5992
|13.40
|1.50
|BULUTLU-(MALATYA)
|10 Ocak 2026 23:27
|38.3358
|38.5867
|19.10
|1.50
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10 Ocak 2026 23:26
|39.2462
|29.0332
|16.90
|1.70
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|10 Ocak 2026 23:20
|38.5368
|37.9645
|8.90
|1.20
|AKDENIZ
|10 Ocak 2026 23:07
|36.3793
|28.4027
|6.20
|1.60
|ARMUT-YESILOVA (BURDUR)
|10 Ocak 2026 22:32
|37.7412
|29.8805
|12.50
|1.60
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10 Ocak 2026 22:25
|39.2302
|28.1237
|9.00
|1.70
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|10 Ocak 2026 22:13
|39.2055
|40.3092
|5.00
|2.20
|YUNANISTAN
|10 Ocak 2026 22:02
|38.2673
|24.1252
|5.00
|3.10
|KIZILYAKA-CAMELI (DENIZLI)
|10 Ocak 2026 21:49
|37.0577
|29.3460
|5.00
|1.20
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10 Ocak 2026 21:03
|38.3778
|37.4055
|8.70
|1.30
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10 Ocak 2026 20:53
|38.1500
|36.6252
|22.60
|1.50
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10 Ocak 2026 20:26
|39.1595
|28.2233
|17.20
|1.40
|SURIYE
|10 Ocak 2026 20:13
|36.5592
|38.3330
|5.00
|1.90
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10 Ocak 2026 19:52
|39.1750
|28.1440
|12.30
|2.00
|ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)
|10 Ocak 2026 19:50
|38.9257
|41.0895
|9.90
|2.30