Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
11 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Develi (Kayseri)
|05:26:31 11-07-2025
|38,20472
|35,67778
|6,97
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|05:13:17 11-07-2025
|38,53917
|38,01639
|7
|1,1
|Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla)
|05:05:28 11-07-2025
|35,91972
|28,47028
|5,98
|1,5
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|04:51:17 11-07-2025
|39,0888
|29,6325
|10
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|04:51:16 11-07-2025
|39,05917
|29,62639
|6,79
|1,1
|AKDENIZ
|04:31:56 11-07-2025
|35,3088
|27,1757
|7,4
|2,4
|Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla)
|04:31:54 11-07-2025
|35,43389
|27,09944
|7,41
|2,2
|Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul)
|03:58:23 11-07-2025
|40,85694
|28,26917
|6,05
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:23 11-07-2025
|40,7982
|28,2858
|11,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:45:57 11-07-2025
|38,1725
|37,90667
|9,89
|1,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:45:57 11-07-2025
|38,0833
|37,7963
|14,1
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:21 11-07-2025
|38,27278
|37,75361
|6,18
|1,1
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:20 11-07-2025
|38,3
|37,689
|21,8
|1
|Merkez (Bingöl)
|03:25:33 11-07-2025
|38,95583
|40,43556
|7
|1,5
|SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL)
|03:25:32 11-07-2025
|38,9305
|40,4547
|13,8
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|02:54:16 11-07-2025
|40,48389
|29,2275
|9,84
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:54:16 11-07-2025
|40,482
|29,2045
|9,1
|1,3
|AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:49:44 11-07-2025
|38,1792
|36,325
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|01:47:49 11-07-2025
|40,2932
|24,1563
|13,6
|3,4
|Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:47:46 11-07-2025
|40,35306
|24,04306
|16,21
|3,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:40:18 11-07-2025
|37,80472
|37,58667
|7,03
|1
|EGE DENIZI
|01:37:08 11-07-2025
|36,6217
|25,8255
|8,6
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|01:17:35 11-07-2025
|39,37111
|28,875
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|00:51:33 11-07-2025
|38,54861
|37,98639
|7
|1,4
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|00:51:31 11-07-2025
|38,5522
|37,9423
|5
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:06:17 11-07-2025
|37,24778
|37,06806
|7
|1,4
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|00:06:17 11-07-2025
|37,2525
|37,0667
|5
|1,3
|BELKAYA-TEFENNI (BURDUR)
|23:47:22 10-07-2025
|37,3052
|29,5617
|10,9
|1,5
|Tefenni (Burdur)
|23:47:21 10-07-2025
|37,30417
|29,58583
|5,11
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:33:13 10-07-2025
|38,04167
|38,16861
|7,02
|1,4
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:33:13 10-07-2025
|38,0503
|38,1558
|2,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:46:13 10-07-2025
|38,1925
|38,6225
|7
|1
|Van Gölü - [05.27 km] Tuşba (Van)
|22:38:55 10-07-2025
|38,71972
|43,15667
|7
|1,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:38:54 10-07-2025
|38,696
|43,1183
|8,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|22:35:11 10-07-2025
|38,51139
|28,10389
|7,02
|1,1
|Marmara Denizi - [22.17 km] Silivri (İstanbul)
|22:27:59 10-07-2025
|40,86722
|28,27389
|9,04
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:12:49 10-07-2025
|38,12389
|37,00694
|6,97
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:12:49 10-07-2025
|38,1062
|37,0053
|5,1
|2
|Akdeniz - [05.10 km] Samandağ (Hatay)
|22:04:19 10-07-2025
|36,13639
|35,88194
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|21:56:11 10-07-2025
|38,51222
|39,29222
|10,58
|2,6
|YEDIGOZE-(ELAZIG)
|21:56:11 10-07-2025
|38,5183
|39,2682
|7,1
|2,6
|Korkuteli (Antalya)
|21:34:30 10-07-2025
|36,96444
|30,22639
|7
|1,3
|Ege Denizi - [50.07 km] Karaburun (İzmir)
|21:28:40 10-07-2025
|38,97472
|25,99833
|6,67
|2,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|21:28:40 10-07-2025
|38,982
|25,9842
|10,7
|2,9
|Aziziye (Erzurum)
|21:05:31 10-07-2025
|40,12194
|40,85861
|7
|1,3
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|21:01:19 10-07-2025
|39,284
|40,2417
|9,6
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:01:18 10-07-2025
|39,22889
|40,28778
|13,97
|2,1
|Ege Denizi - [50.04 km] Karaburun (İzmir)
|20:12:49 10-07-2025
|39,02583
|26,0725
|7
|3,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:12:48 10-07-2025
|38,984
|25,9767
|9,3
|3,6
|Ege Denizi - [51.08 km] Karaburun (İzmir)
|20:12:17 10-07-2025
|39,01667
|26,03833
|7
|2,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:12:16 10-07-2025
|38,9883
|25,9813
|10,9
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:33:05 10-07-2025
|38,17667
|37,86
|8,48
|2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:33:05 10-07-2025
|38,1695
|37,829
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - [47.87 km] Karaburun (İzmir)
|18:19:02 10-07-2025
|38,96778
|26,025
|8,62
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:19:01 10-07-2025
|38,9658
|25,9892
|7,8
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:31:58 10-07-2025
|38,1975
|37,15778
|7,44
|1,7
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:31:58 10-07-2025
|38,1753
|37,1083
|5,3
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|17:29:10 10-07-2025
|38,957
|25,9893
|12,4
|2,6
|Ege Denizi - [51.77 km] Karaburun (İzmir)
|17:29:08 10-07-2025
|38,92333
|25,91694
|7,01
|1,9
|Akdeniz - [12.37 km] Fethiye (Muğla)
|17:05:48 10-07-2025
|36,44778
|28,98472
|7,03
|2,3
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|17:05:47 10-07-2025
|36,3733
|28,9425
|12,1
|2,6
|YESILOVA-(HATAY)
|16:13:37 10-07-2025
|36,2802
|36,2653
|8,6
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:04:49 10-07-2025
|38,18611
|38,70083
|6,72
|2,5
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|16:04:49 10-07-2025
|38,19
|38,6678
|5
|2,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.61 km] Payas (Hatay)
|15:53:44 10-07-2025
|36,79194
|36,11972
|7
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|15:53:44 10-07-2025
|36,7257
|36,0307
|8,4
|1,9
|EGE DENIZI
|15:37:26 10-07-2025
|36,6153
|25,7105
|8,9
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:56:46 10-07-2025
|34,9198
|26,2732
|14,1
|3,7
|Akdeniz
|14:56:40 10-07-2025
|34,65111
|26,305
|10,04
|3,6
|Ege Denizi - [66.19 km] Karaburun (İzmir)
|13:54:50 10-07-2025
|38,77194
|25,65694
|7,19
|2,1
|EGE DENIZI
|13:54:50 10-07-2025
|38,7113
|25,5828
|12,4
|2,2
|Marmara Denizi - [25.26 km] Armutlu (Yalova)
|13:50:54 10-07-2025
|40,68
|28,60361
|10,82
|2,1
|MARMARA DENIZI
|13:50:54 10-07-2025
|40,611
|28,5837
|15,6
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|13:39:43 10-07-2025
|39,43917
|37,275
|7,08
|1,5
|DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS)
|13:39:43 10-07-2025
|39,4698
|37,155
|6,1
|1,6
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:38:34 10-07-2025
|36,0792
|33,5537
|5
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|13:19:43 10-07-2025
|38,51917
|38,02444
|7
|1,1
|Van Gölü - [12.11 km] Tuşba (Van)
|13:14:02 10-07-2025
|38,61694
|43,0725
|7,06
|1,7
|CICEKLI-EDREMIT (VAN)
|13:13:59 10-07-2025
|38,363
|43,197
|49,4
|2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:10:51 10-07-2025
|39,23972
|25,97111
|7,29
|1,6
|Aydıncık (Yozgat)
|13:04:57 10-07-2025
|40,09
|35,25389
|7,02
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:08 10-07-2025
|39,49583
|28,17278
|6,95
|2,2
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|12:56:35 10-07-2025
|37,7627
|35,3348
|5,2
|2,2
|Yahyalı (Kayseri)
|12:56:34 10-07-2025
|37,76722
|35,35361
|6,99
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:09 10-07-2025
|38,20944
|38,15639
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:48:36 10-07-2025
|37,96278
|36,30528
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:48:24 10-07-2025
|38,18861
|37,9525
|6,42
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:47:52 10-07-2025
|38,24806
|38,10778
|7
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|12:47:16 10-07-2025
|37,57389
|36,01083
|6,86
|1,7
|Akdeniz
|12:42:56 10-07-2025
|34,47194
|32,35139
|31,76
|2,5
|AKDENIZ
|12:42:56 10-07-2025
|34,3142
|32,8308
|28,1
|2,8
|KIBRIS-TUZLA
|12:35:52 10-07-2025
|35,2072
|33,7375
|0
|1,3
|Mazıdağı (Mardin)
|12:24:30 10-07-2025
|37,46
|40,30306
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|12:14:32 10-07-2025
|38,06806
|37,19972
|10,94
|2,2
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:14:32 10-07-2025
|38,0578
|37,1938
|9,3
|2,3
|Akpınar (Kırşehir)
|11:50:15 10-07-2025
|39,57472
|33,86083
|13,37
|1,4
|Akpınar (Kırşehir)
|11:40:01 10-07-2025
|39,57694
|33,87444
|12,11
|1,6
|HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR)
|11:40:01 10-07-2025
|39,5368
|33,8773
|5,3
|1,7
|Ege Denizi - [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:30:39 10-07-2025
|39,47139
|25,98194
|10,82
|2,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:30:38 10-07-2025
|39,4652
|25,9293
|5,5
|2,7
|Yazıhan (Malatya)
|11:19:49 10-07-2025
|38,53861
|38,02111
|6,94
|1,3
|ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|11:08:05 10-07-2025
|38,9245
|30,087
|5,4
|2,3
|Dumlupınar (Kütahya)
|11:08:04 10-07-2025
|38,9225
|30,035
|7
|2,2
|HABILLER-GUNEYSINIR (KONYA)
|11:04:18 10-07-2025
|37,112
|32,7187
|5
|2
|Güneysınır (Konya)
|11:04:17 10-07-2025
|37,15944
|32,75528
|10,31
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|10:30:55 10-07-2025
|37,90306
|27,40861
|7
|1,2
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|10:30:55 10-07-2025
|37,9228
|27,3967
|4,6
|1,5
|Tatvan (Bitlis)
|10:22:13 10-07-2025
|38,47667
|42,34472
|7,03
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|10:00:16 10-07-2025
|38,43889
|39,28556
|7
|1,4
|DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
|10:00:15 10-07-2025
|38,3978
|39,2167
|11,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:41 10-07-2025
|38,22028
|38,72444
|5,21
|1,5
|Soma (Manisa)
|09:36:00 10-07-2025
|39,1025
|27,55694
|6,98
|1,8
|YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
|09:32:33 10-07-2025
|38,42
|39,3077
|3,9
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|09:32:32 10-07-2025
|38,44472
|39,34528
|6,98
|1,3
|EGE DENIZI
|09:12:15 10-07-2025
|36,6833
|25,6925
|9,9
|2,1
|Menderes (İzmir)
|09:09:08 10-07-2025
|38,01389
|27,17972
|7,58
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:09:07 10-07-2025
|37,9795
|27,1495
|4,4
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:48:50 10-07-2025
|37,18389
|36,70306
|11,97
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:24:34 10-07-2025
|38,08306
|37,41528
|6,55
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:24:33 10-07-2025
|38,0585
|37,4068
|1,2
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|07:17:36 10-07-2025
|38,54361
|38,02444
|7,56
|2,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|07:17:35 10-07-2025
|38,5358
|38,0265
|5
|2,3
|Erçek Gölü - [01.93 km] Tuşba (Van)
|07:04:18 10-07-2025
|38,67417
|43,54056
|6,99
|1,6
|KOZLUCA-(VAN)
|07:04:18 10-07-2025
|38,6732
|43,528
|9,6
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|07:02:50 10-07-2025
|40,18556
|31,82028
|7,02
|1,9
|Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya)
|07:00:59 10-07-2025
|35,79722
|28,42694
|37,24
|2,7
|AKDENIZ
|07:00:57 10-07-2025
|35,7583
|28,4628
|14,1
|2,9
|Akdeniz - [73.48 km] Marmaris (Muğla)
|06:46:13 10-07-2025
|35,97056
|28,15
|13,3
|1,6
|Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir)
|06:27:42 10-07-2025
|38,61056
|25,58778
|7
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|06:23:44 10-07-2025
|38,57639
|38,00556
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:23:43 10-07-2025
|38,5455
|37,9845
|5
|2,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:15:11 10-07-2025
|38,05722
|37,37222
|7,29
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:15:11 10-07-2025
|38,0678
|37,5615
|5
|1,8
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay)
|06:00:17 10-07-2025
|35,10389
|36,97056
|6,95
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Develi (Kayseri)
|05:26:31 11-07-2025
|38,20472
|35,67778
|6,97
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|05:13:17 11-07-2025
|38,53917
|38,01639
|7
|1,1
|Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla)
|05:05:28 11-07-2025
|35,91972
|28,47028
|5,98
|1,5
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|04:51:17 11-07-2025
|39,0888
|29,6325
|10
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|04:51:16 11-07-2025
|39,05917
|29,62639
|6,79
|1,1
|AKDENIZ
|04:31:56 11-07-2025
|35,3088
|27,1757
|7,4
|2,4
|Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla)
|04:31:54 11-07-2025
|35,43389
|27,09944
|7,41
|2,2
|Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul)
|03:58:23 11-07-2025
|40,85694
|28,26917
|6,05
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:23 11-07-2025
|40,7982
|28,2858
|11,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:45:57 11-07-2025
|38,1725
|37,90667
|9,89
|1,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:45:57 11-07-2025
|38,0833
|37,7963
|14,1
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:21 11-07-2025
|38,27278
|37,75361
|6,18
|1,1
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:20 11-07-2025
|38,3
|37,689
|21,8
|1
|Merkez (Bingöl)
|03:25:33 11-07-2025
|38,95583
|40,43556
|7
|1,5
|SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL)
|03:25:32 11-07-2025
|38,9305
|40,4547
|13,8
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|02:54:16 11-07-2025
|40,48389
|29,2275
|9,84
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:54:16 11-07-2025
|40,482
|29,2045
|9,1
|1,3
|AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:49:44 11-07-2025
|38,1792
|36,325
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|01:47:49 11-07-2025
|40,2932
|24,1563
|13,6
|3,4
|Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:47:46 11-07-2025
|40,35306
|24,04306
|16,21
|3,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|01:40:18 11-07-2025
|37,80472
|37,58667
|7,03
|1
|EGE DENIZI
|01:37:08 11-07-2025
|36,6217
|25,8255
|8,6
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|01:17:35 11-07-2025
|39,37111
|28,875
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|00:51:33 11-07-2025
|38,54861
|37,98639
|7
|1,4
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|00:51:31 11-07-2025
|38,5522
|37,9423
|5
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:06:17 11-07-2025
|37,24778
|37,06806
|7
|1,4
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|00:06:17 11-07-2025
|37,2525
|37,0667
|5
|1,3
|BELKAYA-TEFENNI (BURDUR)
|23:47:22 10-07-2025
|37,3052
|29,5617
|10,9
|1,5
|Tefenni (Burdur)
|23:47:21 10-07-2025
|37,30417
|29,58583
|5,11
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:33:13 10-07-2025
|38,04167
|38,16861
|7,02
|1,4
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:33:13 10-07-2025
|38,0503
|38,1558
|2,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:46:13 10-07-2025
|38,1925
|38,6225
|7
|1
|Van Gölü - [05.27 km] Tuşba (Van)
|22:38:55 10-07-2025
|38,71972
|43,15667
|7
|1,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:38:54 10-07-2025
|38,696
|43,1183
|8,5
|2,1
|Salihli (Manisa)
|22:35:11 10-07-2025
|38,51139
|28,10389
|7,02
|1,1
|Marmara Denizi - [22.17 km] Silivri (İstanbul)
|22:27:59 10-07-2025
|40,86722
|28,27389
|9,04
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:12:49 10-07-2025
|38,12389
|37,00694
|6,97
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:12:49 10-07-2025
|38,1062
|37,0053
|5,1
|2
|Akdeniz - [05.10 km] Samandağ (Hatay)
|22:04:19 10-07-2025
|36,13639
|35,88194
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|21:56:11 10-07-2025
|38,51222
|39,29222
|10,58
|2,6
|YEDIGOZE-(ELAZIG)
|21:56:11 10-07-2025
|38,5183
|39,2682
|7,1
|2,6
|Korkuteli (Antalya)
|21:34:30 10-07-2025
|36,96444
|30,22639
|7
|1,3
|Ege Denizi - [50.07 km] Karaburun (İzmir)
|21:28:40 10-07-2025
|38,97472
|25,99833
|6,67
|2,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|21:28:40 10-07-2025
|38,982
|25,9842
|10,7
|2,9
|Aziziye (Erzurum)
|21:05:31 10-07-2025
|40,12194
|40,85861
|7
|1,3
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|21:01:19 10-07-2025
|39,284
|40,2417
|9,6
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:01:18 10-07-2025
|39,22889
|40,28778
|13,97
|2,1
|Ege Denizi - [50.04 km] Karaburun (İzmir)
|20:12:49 10-07-2025
|39,02583
|26,0725
|7
|3,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:12:48 10-07-2025
|38,984
|25,9767
|9,3
|3,6
|Ege Denizi - [51.08 km] Karaburun (İzmir)
|20:12:17 10-07-2025
|39,01667
|26,03833
|7
|2,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:12:16 10-07-2025
|38,9883
|25,9813
|10,9
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:33:05 10-07-2025
|38,17667
|37,86
|8,48
|2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:33:05 10-07-2025
|38,1695
|37,829
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - [47.87 km] Karaburun (İzmir)
|18:19:02 10-07-2025
|38,96778
|26,025
|8,62
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:19:01 10-07-2025
|38,9658
|25,9892
|7,8
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:31:58 10-07-2025
|38,1975
|37,15778
|7,44
|1,7
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:31:58 10-07-2025
|38,1753
|37,1083
|5,3
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|17:29:10 10-07-2025
|38,957
|25,9893
|12,4
|2,6
|Ege Denizi - [51.77 km] Karaburun (İzmir)
|17:29:08 10-07-2025
|38,92333
|25,91694
|7,01
|1,9
|Akdeniz - [12.37 km] Fethiye (Muğla)
|17:05:48 10-07-2025
|36,44778
|28,98472
|7,03
|2,3
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|17:05:47 10-07-2025
|36,3733
|28,9425
|12,1
|2,6
|YESILOVA-(HATAY)
|16:13:37 10-07-2025
|36,2802
|36,2653
|8,6
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:04:49 10-07-2025
|38,18611
|38,70083
|6,72
|2,5
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|16:04:49 10-07-2025
|38,19
|38,6678
|5
|2,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.61 km] Payas (Hatay)
|15:53:44 10-07-2025
|36,79194
|36,11972
|7
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|15:53:44 10-07-2025
|36,7257
|36,0307
|8,4
|1,9
|EGE DENIZI
|15:37:26 10-07-2025
|36,6153
|25,7105
|8,9
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:56:46 10-07-2025
|34,9198
|26,2732
|14,1
|3,7
|Akdeniz
|14:56:40 10-07-2025
|34,65111
|26,305
|10,04
|3,6
|Ege Denizi - [66.19 km] Karaburun (İzmir)
|13:54:50 10-07-2025
|38,77194
|25,65694
|7,19
|2,1
|EGE DENIZI
|13:54:50 10-07-2025
|38,7113
|25,5828
|12,4
|2,2
|Marmara Denizi - [25.26 km] Armutlu (Yalova)
|13:50:54 10-07-2025
|40,68
|28,60361
|10,82
|2,1
|MARMARA DENIZI
|13:50:54 10-07-2025
|40,611
|28,5837
|15,6
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|13:39:43 10-07-2025
|39,43917
|37,275
|7,08
|1,5
|DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS)
|13:39:43 10-07-2025
|39,4698
|37,155
|6,1
|1,6
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:38:34 10-07-2025
|36,0792
|33,5537
|5
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|13:19:43 10-07-2025
|38,51917
|38,02444
|7
|1,1
|Van Gölü - [12.11 km] Tuşba (Van)
|13:14:02 10-07-2025
|38,61694
|43,0725
|7,06
|1,7
|CICEKLI-EDREMIT (VAN)
|13:13:59 10-07-2025
|38,363
|43,197
|49,4
|2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:10:51 10-07-2025
|39,23972
|25,97111
|7,29
|1,6
|Aydıncık (Yozgat)
|13:04:57 10-07-2025
|40,09
|35,25389
|7,02
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:08 10-07-2025
|39,49583
|28,17278
|6,95
|2,2
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|12:56:35 10-07-2025
|37,7627
|35,3348
|5,2
|2,2
|Yahyalı (Kayseri)
|12:56:34 10-07-2025
|37,76722
|35,35361
|6,99
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:09 10-07-2025
|38,20944
|38,15639
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:48:36 10-07-2025
|37,96278
|36,30528
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:48:24 10-07-2025
|38,18861
|37,9525
|6,42
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:47:52 10-07-2025
|38,24806
|38,10778
|7
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|12:47:16 10-07-2025
|37,57389
|36,01083
|6,86
|1,7
|Akdeniz
|12:42:56 10-07-2025
|34,47194
|32,35139
|31,76
|2,5
|AKDENIZ
|12:42:56 10-07-2025
|34,3142
|32,8308
|28,1
|2,8
|KIBRIS-TUZLA
|12:35:52 10-07-2025
|35,2072
|33,7375
|0
|1,3
|Mazıdağı (Mardin)
|12:24:30 10-07-2025
|37,46
|40,30306
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|12:14:32 10-07-2025
|38,06806
|37,19972
|10,94
|2,2
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:14:32 10-07-2025
|38,0578
|37,1938
|9,3
|2,3
|Akpınar (Kırşehir)
|11:50:15 10-07-2025
|39,57472
|33,86083
|13,37
|1,4
|Akpınar (Kırşehir)
|11:40:01 10-07-2025
|39,57694
|33,87444
|12,11
|1,6
|HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR)
|11:40:01 10-07-2025
|39,5368
|33,8773
|5,3
|1,7
|Ege Denizi - [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:30:39 10-07-2025
|39,47139
|25,98194
|10,82
|2,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|11:30:38 10-07-2025
|39,4652
|25,9293
|5,5
|2,7
|Yazıhan (Malatya)
|11:19:49 10-07-2025
|38,53861
|38,02111
|6,94
|1,3
|ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)
|11:08:05 10-07-2025
|38,9245
|30,087
|5,4
|2,3
|Dumlupınar (Kütahya)
|11:08:04 10-07-2025
|38,9225
|30,035
|7
|2,2
|HABILLER-GUNEYSINIR (KONYA)
|11:04:18 10-07-2025
|37,112
|32,7187
|5
|2
|Güneysınır (Konya)
|11:04:17 10-07-2025
|37,15944
|32,75528
|10,31
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|10:30:55 10-07-2025
|37,90306
|27,40861
|7
|1,2
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|10:30:55 10-07-2025
|37,9228
|27,3967
|4,6
|1,5
|Tatvan (Bitlis)
|10:22:13 10-07-2025
|38,47667
|42,34472
|7,03
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|10:00:16 10-07-2025
|38,43889
|39,28556
|7
|1,4
|DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
|10:00:15 10-07-2025
|38,3978
|39,2167
|11,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:41 10-07-2025
|38,22028
|38,72444
|5,21
|1,5
|Soma (Manisa)
|09:36:00 10-07-2025
|39,1025
|27,55694
|6,98
|1,8
|YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
|09:32:33 10-07-2025
|38,42
|39,3077
|3,9
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|09:32:32 10-07-2025
|38,44472
|39,34528
|6,98
|1,3
|EGE DENIZI
|09:12:15 10-07-2025
|36,6833
|25,6925
|9,9
|2,1
|Menderes (İzmir)
|09:09:08 10-07-2025
|38,01389
|27,17972
|7,58
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:09:07 10-07-2025
|37,9795
|27,1495
|4,4
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|08:48:50 10-07-2025
|37,18389
|36,70306
|11,97
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:24:34 10-07-2025
|38,08306
|37,41528
|6,55
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:24:33 10-07-2025
|38,0585
|37,4068
|1,2
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|07:17:36 10-07-2025
|38,54361
|38,02444
|7,56
|2,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|07:17:35 10-07-2025
|38,5358
|38,0265
|5
|2,3
|Erçek Gölü - [01.93 km] Tuşba (Van)
|07:04:18 10-07-2025
|38,67417
|43,54056
|6,99
|1,6
|KOZLUCA-(VAN)
|07:04:18 10-07-2025
|38,6732
|43,528
|9,6
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|07:02:50 10-07-2025
|40,18556
|31,82028
|7,02
|1,9
|Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya)
|07:00:59 10-07-2025
|35,79722
|28,42694
|37,24
|2,7
|AKDENIZ
|07:00:57 10-07-2025
|35,7583
|28,4628
|14,1
|2,9
|Akdeniz - [73.48 km] Marmaris (Muğla)
|06:46:13 10-07-2025
|35,97056
|28,15
|13,3
|1,6
|Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir)
|06:27:42 10-07-2025
|38,61056
|25,58778
|7
|1,9
|Yazıhan (Malatya)
|06:23:44 10-07-2025
|38,57639
|38,00556
|7
|2,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:23:43 10-07-2025
|38,5455
|37,9845
|5
|2,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:15:11 10-07-2025
|38,05722
|37,37222
|7,29
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:15:11 10-07-2025
|38,0678
|37,5615
|5
|1,8
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay)
|06:00:17 10-07-2025
|35,10389
|36,97056
|6,95
|2,4
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem