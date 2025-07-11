Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

11 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Develi (Kayseri) 05:26:31 11-07-2025 38,20472 35,67778 6,97 1,1
Yazıhan (Malatya) 05:13:17 11-07-2025 38,53917 38,01639 7 1,1
Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla) 05:05:28 11-07-2025 35,91972 28,47028 5,98 1,5
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 04:51:17 11-07-2025 39,0888 29,6325 10 1,2
Gediz (Kütahya) 04:51:16 11-07-2025 39,05917 29,62639 6,79 1,1
AKDENIZ 04:31:56 11-07-2025 35,3088 27,1757 7,4 2,4
Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla) 04:31:54 11-07-2025 35,43389 27,09944 7,41 2,2
Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul) 03:58:23 11-07-2025 40,85694 28,26917 6,05 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:23 11-07-2025 40,7982 28,2858 11,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:45:57 11-07-2025 38,1725 37,90667 9,89 1,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:45:57 11-07-2025 38,0833 37,7963 14,1 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:35:21 11-07-2025 38,27278 37,75361 6,18 1,1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:20 11-07-2025 38,3 37,689 21,8 1
Merkez (Bingöl) 03:25:33 11-07-2025 38,95583 40,43556 7 1,5
SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL) 03:25:32 11-07-2025 38,9305 40,4547 13,8 1,5
Gemlik (Bursa) 02:54:16 11-07-2025 40,48389 29,2275 9,84 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:54:16 11-07-2025 40,482 29,2045 9,1 1,3
AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) 01:49:44 11-07-2025 38,1792 36,325 7 1,4
YUNANISTAN 01:47:49 11-07-2025 40,2932 24,1563 13,6 3,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:47:46 11-07-2025 40,35306 24,04306 16,21 3,7
Gölbaşı (Adıyaman) 01:40:18 11-07-2025 37,80472 37,58667 7,03 1
EGE DENIZI 01:37:08 11-07-2025 36,6217 25,8255 8,6 2
Dursunbey (Balıkesir) 01:17:35 11-07-2025 39,37111 28,875 7 1
Yazıhan (Malatya) 00:51:33 11-07-2025 38,54861 37,98639 7 1,4
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 00:51:31 11-07-2025 38,5522 37,9423 5 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:06:17 11-07-2025 37,24778 37,06806 7 1,4
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:06:17 11-07-2025 37,2525 37,0667 5 1,3
BELKAYA-TEFENNI (BURDUR) 23:47:22 10-07-2025 37,3052 29,5617 10,9 1,5
Tefenni (Burdur) 23:47:21 10-07-2025 37,30417 29,58583 5,11 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:33:13 10-07-2025 38,04167 38,16861 7,02 1,4
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:33:13 10-07-2025 38,0503 38,1558 2,7 1,5
Pütürge (Malatya) 22:46:13 10-07-2025 38,1925 38,6225 7 1
Van Gölü - [05.27 km] Tuşba (Van) 22:38:55 10-07-2025 38,71972 43,15667 7 1,5
MOLLAKASIM-(VAN) 22:38:54 10-07-2025 38,696 43,1183 8,5 2,1
Salihli (Manisa) 22:35:11 10-07-2025 38,51139 28,10389 7,02 1,1
Marmara Denizi - [22.17 km] Silivri (İstanbul) 22:27:59 10-07-2025 40,86722 28,27389 9,04 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:12:49 10-07-2025 38,12389 37,00694 6,97 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:12:49 10-07-2025 38,1062 37,0053 5,1 2
Akdeniz - [05.10 km] Samandağ (Hatay) 22:04:19 10-07-2025 36,13639 35,88194 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 21:56:11 10-07-2025 38,51222 39,29222 10,58 2,6
YEDIGOZE-(ELAZIG) 21:56:11 10-07-2025 38,5183 39,2682 7,1 2,6
Korkuteli (Antalya) 21:34:30 10-07-2025 36,96444 30,22639 7 1,3
Ege Denizi - [50.07 km] Karaburun (İzmir) 21:28:40 10-07-2025 38,97472 25,99833 6,67 2,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 21:28:40 10-07-2025 38,982 25,9842 10,7 2,9
Aziziye (Erzurum) 21:05:31 10-07-2025 40,12194 40,85861 7 1,3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:01:19 10-07-2025 39,284 40,2417 9,6 2,4
Kiğı (Bingöl) 21:01:18 10-07-2025 39,22889 40,28778 13,97 2,1
Ege Denizi - [50.04 km] Karaburun (İzmir) 20:12:49 10-07-2025 39,02583 26,0725 7 3,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:12:48 10-07-2025 38,984 25,9767 9,3 3,6
Ege Denizi - [51.08 km] Karaburun (İzmir) 20:12:17 10-07-2025 39,01667 26,03833 7 2,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:12:16 10-07-2025 38,9883 25,9813 10,9 3,1
Doğanşehir (Malatya) 18:33:05 10-07-2025 38,17667 37,86 8,48 2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:33:05 10-07-2025 38,1695 37,829 4,8 1,9
Ege Denizi - [47.87 km] Karaburun (İzmir) 18:19:02 10-07-2025 38,96778 26,025 8,62 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:19:01 10-07-2025 38,9658 25,9892 7,8 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:31:58 10-07-2025 38,1975 37,15778 7,44 1,7
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:31:58 10-07-2025 38,1753 37,1083 5,3 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:29:10 10-07-2025 38,957 25,9893 12,4 2,6
Ege Denizi - [51.77 km] Karaburun (İzmir) 17:29:08 10-07-2025 38,92333 25,91694 7,01 1,9
Akdeniz - [12.37 km] Fethiye (Muğla) 17:05:48 10-07-2025 36,44778 28,98472 7,03 2,3
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:05:47 10-07-2025 36,3733 28,9425 12,1 2,6
YESILOVA-(HATAY) 16:13:37 10-07-2025 36,2802 36,2653 8,6 1,5
Pütürge (Malatya) 16:04:49 10-07-2025 38,18611 38,70083 6,72 2,5
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 16:04:49 10-07-2025 38,19 38,6678 5 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.61 km] Payas (Hatay) 15:53:44 10-07-2025 36,79194 36,11972 7 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 15:53:44 10-07-2025 36,7257 36,0307 8,4 1,9
EGE DENIZI 15:37:26 10-07-2025 36,6153 25,7105 8,9 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:56:46 10-07-2025 34,9198 26,2732 14,1 3,7
Akdeniz 14:56:40 10-07-2025 34,65111 26,305 10,04 3,6
Ege Denizi - [66.19 km] Karaburun (İzmir) 13:54:50 10-07-2025 38,77194 25,65694 7,19 2,1
EGE DENIZI 13:54:50 10-07-2025 38,7113 25,5828 12,4 2,2
Marmara Denizi - [25.26 km] Armutlu (Yalova) 13:50:54 10-07-2025 40,68 28,60361 10,82 2,1
MARMARA DENIZI 13:50:54 10-07-2025 40,611 28,5837 15,6 2,2
Ulaş (Sivas) 13:39:43 10-07-2025 39,43917 37,275 7,08 1,5
DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) 13:39:43 10-07-2025 39,4698 37,155 6,1 1,6
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:38:34 10-07-2025 36,0792 33,5537 5 1,2
Yazıhan (Malatya) 13:19:43 10-07-2025 38,51917 38,02444 7 1,1
Van Gölü - [12.11 km] Tuşba (Van) 13:14:02 10-07-2025 38,61694 43,0725 7,06 1,7
CICEKLI-EDREMIT (VAN) 13:13:59 10-07-2025 38,363 43,197 49,4 2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:51 10-07-2025 39,23972 25,97111 7,29 1,6
Aydıncık (Yozgat) 13:04:57 10-07-2025 40,09 35,25389 7,02 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:08 10-07-2025 39,49583 28,17278 6,95 2,2
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 12:56:35 10-07-2025 37,7627 35,3348 5,2 2,2
Yahyalı (Kayseri) 12:56:34 10-07-2025 37,76722 35,35361 6,99 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:09 10-07-2025 38,20944 38,15639 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 12:48:36 10-07-2025 37,96278 36,30528 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:48:24 10-07-2025 38,18861 37,9525 6,42 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:52 10-07-2025 38,24806 38,10778 7 1,2
Sumbas (Osmaniye) 12:47:16 10-07-2025 37,57389 36,01083 6,86 1,7
Akdeniz 12:42:56 10-07-2025 34,47194 32,35139 31,76 2,5
AKDENIZ 12:42:56 10-07-2025 34,3142 32,8308 28,1 2,8
KIBRIS-TUZLA 12:35:52 10-07-2025 35,2072 33,7375 0 1,3
Mazıdağı (Mardin) 12:24:30 10-07-2025 37,46 40,30306 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:14:32 10-07-2025 38,06806 37,19972 10,94 2,2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:14:32 10-07-2025 38,0578 37,1938 9,3 2,3
Akpınar (Kırşehir) 11:50:15 10-07-2025 39,57472 33,86083 13,37 1,4
Akpınar (Kırşehir) 11:40:01 10-07-2025 39,57694 33,87444 12,11 1,6
HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR) 11:40:01 10-07-2025 39,5368 33,8773 5,3 1,7
Ege Denizi - [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:30:39 10-07-2025 39,47139 25,98194 10,82 2,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:30:38 10-07-2025 39,4652 25,9293 5,5 2,7
Yazıhan (Malatya) 11:19:49 10-07-2025 38,53861 38,02111 6,94 1,3
ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 11:08:05 10-07-2025 38,9245 30,087 5,4 2,3
Dumlupınar (Kütahya) 11:08:04 10-07-2025 38,9225 30,035 7 2,2
HABILLER-GUNEYSINIR (KONYA) 11:04:18 10-07-2025 37,112 32,7187 5 2
Güneysınır (Konya) 11:04:17 10-07-2025 37,15944 32,75528 10,31 1,8
Selçuk (İzmir) 10:30:55 10-07-2025 37,90306 27,40861 7 1,2
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 10:30:55 10-07-2025 37,9228 27,3967 4,6 1,5
Tatvan (Bitlis) 10:22:13 10-07-2025 38,47667 42,34472 7,03 1,7
Sivrice (Elazığ) 10:00:16 10-07-2025 38,43889 39,28556 7 1,4
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 10:00:15 10-07-2025 38,3978 39,2167 11,1 1,5
Pütürge (Malatya) 09:58:41 10-07-2025 38,22028 38,72444 5,21 1,5
Soma (Manisa) 09:36:00 10-07-2025 39,1025 27,55694 6,98 1,8
YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) 09:32:33 10-07-2025 38,42 39,3077 3,9 1,8
Sivrice (Elazığ) 09:32:32 10-07-2025 38,44472 39,34528 6,98 1,3
EGE DENIZI 09:12:15 10-07-2025 36,6833 25,6925 9,9 2,1
Menderes (İzmir) 09:09:08 10-07-2025 38,01389 27,17972 7,58 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:09:07 10-07-2025 37,9795 27,1495 4,4 2
Nurdağı (Gaziantep) 08:48:50 10-07-2025 37,18389 36,70306 11,97 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:24:34 10-07-2025 38,08306 37,41528 6,55 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:24:33 10-07-2025 38,0585 37,4068 1,2 1,4
Yazıhan (Malatya) 07:17:36 10-07-2025 38,54361 38,02444 7,56 2,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 07:17:35 10-07-2025 38,5358 38,0265 5 2,3
Erçek Gölü - [01.93 km] Tuşba (Van) 07:04:18 10-07-2025 38,67417 43,54056 6,99 1,6
KOZLUCA-(VAN) 07:04:18 10-07-2025 38,6732 43,528 9,6 1,7
Beypazarı (Ankara) 07:02:50 10-07-2025 40,18556 31,82028 7,02 1,9
Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya) 07:00:59 10-07-2025 35,79722 28,42694 37,24 2,7
AKDENIZ 07:00:57 10-07-2025 35,7583 28,4628 14,1 2,9
Akdeniz - [73.48 km] Marmaris (Muğla) 06:46:13 10-07-2025 35,97056 28,15 13,3 1,6
Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir) 06:27:42 10-07-2025 38,61056 25,58778 7 1,9
Yazıhan (Malatya) 06:23:44 10-07-2025 38,57639 38,00556 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:23:43 10-07-2025 38,5455 37,9845 5 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:15:11 10-07-2025 38,05722 37,37222 7,29 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:15:11 10-07-2025 38,0678 37,5615 5 1,8
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay) 06:00:17 10-07-2025 35,10389 36,97056 6,95 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Develi (Kayseri) 05:26:31 11-07-2025 38,20472 35,67778 6,97 1,1
Yazıhan (Malatya) 05:13:17 11-07-2025 38,53917 38,01639 7 1,1
Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla) 05:05:28 11-07-2025 35,91972 28,47028 5,98 1,5
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 04:51:17 11-07-2025 39,0888 29,6325 10 1,2
Gediz (Kütahya) 04:51:16 11-07-2025 39,05917 29,62639 6,79 1,1
AKDENIZ 04:31:56 11-07-2025 35,3088 27,1757 7,4 2,4
Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla) 04:31:54 11-07-2025 35,43389 27,09944 7,41 2,2
Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul) 03:58:23 11-07-2025 40,85694 28,26917 6,05 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:23 11-07-2025 40,7982 28,2858 11,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:45:57 11-07-2025 38,1725 37,90667 9,89 1,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:45:57 11-07-2025 38,0833 37,7963 14,1 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:35:21 11-07-2025 38,27278 37,75361 6,18 1,1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:20 11-07-2025 38,3 37,689 21,8 1
Merkez (Bingöl) 03:25:33 11-07-2025 38,95583 40,43556 7 1,5
SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL) 03:25:32 11-07-2025 38,9305 40,4547 13,8 1,5
Gemlik (Bursa) 02:54:16 11-07-2025 40,48389 29,2275 9,84 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:54:16 11-07-2025 40,482 29,2045 9,1 1,3
AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) 01:49:44 11-07-2025 38,1792 36,325 7 1,4
YUNANISTAN 01:47:49 11-07-2025 40,2932 24,1563 13,6 3,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:47:46 11-07-2025 40,35306 24,04306 16,21 3,7
Gölbaşı (Adıyaman) 01:40:18 11-07-2025 37,80472 37,58667 7,03 1
EGE DENIZI 01:37:08 11-07-2025 36,6217 25,8255 8,6 2
Dursunbey (Balıkesir) 01:17:35 11-07-2025 39,37111 28,875 7 1
Yazıhan (Malatya) 00:51:33 11-07-2025 38,54861 37,98639 7 1,4
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 00:51:31 11-07-2025 38,5522 37,9423 5 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:06:17 11-07-2025 37,24778 37,06806 7 1,4
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:06:17 11-07-2025 37,2525 37,0667 5 1,3
BELKAYA-TEFENNI (BURDUR) 23:47:22 10-07-2025 37,3052 29,5617 10,9 1,5
Tefenni (Burdur) 23:47:21 10-07-2025 37,30417 29,58583 5,11 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:33:13 10-07-2025 38,04167 38,16861 7,02 1,4
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:33:13 10-07-2025 38,0503 38,1558 2,7 1,5
Pütürge (Malatya) 22:46:13 10-07-2025 38,1925 38,6225 7 1
Van Gölü - [05.27 km] Tuşba (Van) 22:38:55 10-07-2025 38,71972 43,15667 7 1,5
MOLLAKASIM-(VAN) 22:38:54 10-07-2025 38,696 43,1183 8,5 2,1
Salihli (Manisa) 22:35:11 10-07-2025 38,51139 28,10389 7,02 1,1
Marmara Denizi - [22.17 km] Silivri (İstanbul) 22:27:59 10-07-2025 40,86722 28,27389 9,04 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:12:49 10-07-2025 38,12389 37,00694 6,97 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:12:49 10-07-2025 38,1062 37,0053 5,1 2
Akdeniz - [05.10 km] Samandağ (Hatay) 22:04:19 10-07-2025 36,13639 35,88194 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 21:56:11 10-07-2025 38,51222 39,29222 10,58 2,6
YEDIGOZE-(ELAZIG) 21:56:11 10-07-2025 38,5183 39,2682 7,1 2,6
Korkuteli (Antalya) 21:34:30 10-07-2025 36,96444 30,22639 7 1,3
Ege Denizi - [50.07 km] Karaburun (İzmir) 21:28:40 10-07-2025 38,97472 25,99833 6,67 2,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 21:28:40 10-07-2025 38,982 25,9842 10,7 2,9
Aziziye (Erzurum) 21:05:31 10-07-2025 40,12194 40,85861 7 1,3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:01:19 10-07-2025 39,284 40,2417 9,6 2,4
Kiğı (Bingöl) 21:01:18 10-07-2025 39,22889 40,28778 13,97 2,1
Ege Denizi - [50.04 km] Karaburun (İzmir) 20:12:49 10-07-2025 39,02583 26,0725 7 3,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:12:48 10-07-2025 38,984 25,9767 9,3 3,6
Ege Denizi - [51.08 km] Karaburun (İzmir) 20:12:17 10-07-2025 39,01667 26,03833 7 2,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:12:16 10-07-2025 38,9883 25,9813 10,9 3,1
Doğanşehir (Malatya) 18:33:05 10-07-2025 38,17667 37,86 8,48 2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:33:05 10-07-2025 38,1695 37,829 4,8 1,9
Ege Denizi - [47.87 km] Karaburun (İzmir) 18:19:02 10-07-2025 38,96778 26,025 8,62 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:19:01 10-07-2025 38,9658 25,9892 7,8 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:31:58 10-07-2025 38,1975 37,15778 7,44 1,7
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:31:58 10-07-2025 38,1753 37,1083 5,3 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:29:10 10-07-2025 38,957 25,9893 12,4 2,6
Ege Denizi - [51.77 km] Karaburun (İzmir) 17:29:08 10-07-2025 38,92333 25,91694 7,01 1,9
Akdeniz - [12.37 km] Fethiye (Muğla) 17:05:48 10-07-2025 36,44778 28,98472 7,03 2,3
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:05:47 10-07-2025 36,3733 28,9425 12,1 2,6
YESILOVA-(HATAY) 16:13:37 10-07-2025 36,2802 36,2653 8,6 1,5
Pütürge (Malatya) 16:04:49 10-07-2025 38,18611 38,70083 6,72 2,5
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 16:04:49 10-07-2025 38,19 38,6678 5 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.61 km] Payas (Hatay) 15:53:44 10-07-2025 36,79194 36,11972 7 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 15:53:44 10-07-2025 36,7257 36,0307 8,4 1,9
EGE DENIZI 15:37:26 10-07-2025 36,6153 25,7105 8,9 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:56:46 10-07-2025 34,9198 26,2732 14,1 3,7
Akdeniz 14:56:40 10-07-2025 34,65111 26,305 10,04 3,6
Ege Denizi - [66.19 km] Karaburun (İzmir) 13:54:50 10-07-2025 38,77194 25,65694 7,19 2,1
EGE DENIZI 13:54:50 10-07-2025 38,7113 25,5828 12,4 2,2
Marmara Denizi - [25.26 km] Armutlu (Yalova) 13:50:54 10-07-2025 40,68 28,60361 10,82 2,1
MARMARA DENIZI 13:50:54 10-07-2025 40,611 28,5837 15,6 2,2
Ulaş (Sivas) 13:39:43 10-07-2025 39,43917 37,275 7,08 1,5
DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) 13:39:43 10-07-2025 39,4698 37,155 6,1 1,6
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:38:34 10-07-2025 36,0792 33,5537 5 1,2
Yazıhan (Malatya) 13:19:43 10-07-2025 38,51917 38,02444 7 1,1
Van Gölü - [12.11 km] Tuşba (Van) 13:14:02 10-07-2025 38,61694 43,0725 7,06 1,7
CICEKLI-EDREMIT (VAN) 13:13:59 10-07-2025 38,363 43,197 49,4 2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:51 10-07-2025 39,23972 25,97111 7,29 1,6
Aydıncık (Yozgat) 13:04:57 10-07-2025 40,09 35,25389 7,02 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:08 10-07-2025 39,49583 28,17278 6,95 2,2
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 12:56:35 10-07-2025 37,7627 35,3348 5,2 2,2
Yahyalı (Kayseri) 12:56:34 10-07-2025 37,76722 35,35361 6,99 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:09 10-07-2025 38,20944 38,15639 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 12:48:36 10-07-2025 37,96278 36,30528 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:48:24 10-07-2025 38,18861 37,9525 6,42 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:52 10-07-2025 38,24806 38,10778 7 1,2
Sumbas (Osmaniye) 12:47:16 10-07-2025 37,57389 36,01083 6,86 1,7
Akdeniz 12:42:56 10-07-2025 34,47194 32,35139 31,76 2,5
AKDENIZ 12:42:56 10-07-2025 34,3142 32,8308 28,1 2,8
KIBRIS-TUZLA 12:35:52 10-07-2025 35,2072 33,7375 0 1,3
Mazıdağı (Mardin) 12:24:30 10-07-2025 37,46 40,30306 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:14:32 10-07-2025 38,06806 37,19972 10,94 2,2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:14:32 10-07-2025 38,0578 37,1938 9,3 2,3
Akpınar (Kırşehir) 11:50:15 10-07-2025 39,57472 33,86083 13,37 1,4
Akpınar (Kırşehir) 11:40:01 10-07-2025 39,57694 33,87444 12,11 1,6
HANYERISARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR) 11:40:01 10-07-2025 39,5368 33,8773 5,3 1,7
Ege Denizi - [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:30:39 10-07-2025 39,47139 25,98194 10,82 2,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:30:38 10-07-2025 39,4652 25,9293 5,5 2,7
Yazıhan (Malatya) 11:19:49 10-07-2025 38,53861 38,02111 6,94 1,3
ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 11:08:05 10-07-2025 38,9245 30,087 5,4 2,3
Dumlupınar (Kütahya) 11:08:04 10-07-2025 38,9225 30,035 7 2,2
HABILLER-GUNEYSINIR (KONYA) 11:04:18 10-07-2025 37,112 32,7187 5 2
Güneysınır (Konya) 11:04:17 10-07-2025 37,15944 32,75528 10,31 1,8
Selçuk (İzmir) 10:30:55 10-07-2025 37,90306 27,40861 7 1,2
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 10:30:55 10-07-2025 37,9228 27,3967 4,6 1,5
Tatvan (Bitlis) 10:22:13 10-07-2025 38,47667 42,34472 7,03 1,7
Sivrice (Elazığ) 10:00:16 10-07-2025 38,43889 39,28556 7 1,4
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 10:00:15 10-07-2025 38,3978 39,2167 11,1 1,5
Pütürge (Malatya) 09:58:41 10-07-2025 38,22028 38,72444 5,21 1,5
Soma (Manisa) 09:36:00 10-07-2025 39,1025 27,55694 6,98 1,8
YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) 09:32:33 10-07-2025 38,42 39,3077 3,9 1,8
Sivrice (Elazığ) 09:32:32 10-07-2025 38,44472 39,34528 6,98 1,3
EGE DENIZI 09:12:15 10-07-2025 36,6833 25,6925 9,9 2,1
Menderes (İzmir) 09:09:08 10-07-2025 38,01389 27,17972 7,58 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:09:07 10-07-2025 37,9795 27,1495 4,4 2
Nurdağı (Gaziantep) 08:48:50 10-07-2025 37,18389 36,70306 11,97 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:24:34 10-07-2025 38,08306 37,41528 6,55 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:24:33 10-07-2025 38,0585 37,4068 1,2 1,4
Yazıhan (Malatya) 07:17:36 10-07-2025 38,54361 38,02444 7,56 2,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 07:17:35 10-07-2025 38,5358 38,0265 5 2,3
Erçek Gölü - [01.93 km] Tuşba (Van) 07:04:18 10-07-2025 38,67417 43,54056 6,99 1,6
KOZLUCA-(VAN) 07:04:18 10-07-2025 38,6732 43,528 9,6 1,7
Beypazarı (Ankara) 07:02:50 10-07-2025 40,18556 31,82028 7,02 1,9
Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya) 07:00:59 10-07-2025 35,79722 28,42694 37,24 2,7
AKDENIZ 07:00:57 10-07-2025 35,7583 28,4628 14,1 2,9
Akdeniz - [73.48 km] Marmaris (Muğla) 06:46:13 10-07-2025 35,97056 28,15 13,3 1,6
Ege Denizi - [67.08 km] Çeşme (İzmir) 06:27:42 10-07-2025 38,61056 25,58778 7 1,9
Yazıhan (Malatya) 06:23:44 10-07-2025 38,57639 38,00556 7 2,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:23:43 10-07-2025 38,5455 37,9845 5 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:15:11 10-07-2025 38,05722 37,37222 7,29 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:15:11 10-07-2025 38,0678 37,5615 5 1,8
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.81 km] Yayladağı (Hatay) 06:00:17 10-07-2025 35,10389 36,97056 6,95 2,4
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