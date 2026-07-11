Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Temmuz 2026
11.07.2026 00:00
NTV
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11 Temmuz 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Temmuz 2026 23:29
|37.7694
|36.5228
|6.99
|1.80
|Foça (İzmir)
|10 Temmuz 2026 22:53
|38.6769
|26.7917
|24.77
|1.30
|Sivrice (Elazığ)
|10 Temmuz 2026 22:41
|38.4669
|39.1725
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|10 Temmuz 2026 22:26
|39.2844
|28.9511
|7.01
|1.30
|Çatak (Van)
|10 Temmuz 2026 22:12
|38.0728
|43.1861
|15.77
|1.70
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Temmuz 2026 21:46
|37.8511
|36.6625
|7.13
|2.10
|Kocasinan (Kayseri)
|10 Temmuz 2026 21:17
|38.8067
|35.5725
|18.70
|1.90
|Aşkale (Erzurum)
|10 Temmuz 2026 21:09
|39.8794
|40.8936
|7.00
|1.10
|Çay (Afyonkarahisar)
|10 Temmuz 2026 21:08
|38.6347
|31.0494
|7.00
|2.40
|Pamukkale (Denizli)
|10 Temmuz 2026 20:29
|37.9111
|29.1683
|5.34
|0.80
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.38 km] Çıldır (Ardahan)
|10 Temmuz 2026 20:05
|41.3958
|43.8233
|8.17
|1.50
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.08 km] Selçuk (İzmir)
|10 Temmuz 2026 20:03
|37.9578
|27.2272
|10.61
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Temmuz 2026 19:44
|38.1269
|36.5628
|9.55
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Temmuz 2026 19:30
|39.1083
|28.3075
|5.72
|0.90
|Ege Denizi - [14.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10 Temmuz 2026 19:19
|39.5872
|25.9672
|9.47
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Temmuz 2026 19:00
|39.1403
|28.3258
|7.03
|1.60
|Ege Denizi - [29.19 km] Karaburun (İzmir)
|10 Temmuz 2026 18:40
|38.7336
|26.0833
|6.99
|1.80
|Ege Denizi - [15.64 km] Bodrum (Muğla)
|10 Temmuz 2026 18:25
|36.8736
|27.4211
|7.00
|0.90
|Sincik (Adıyaman)
|10 Temmuz 2026 18:21
|38.1419
|38.5417
|7.00
|1.00
|Ege Denizi - [14.02 km] Bodrum (Muğla)
|10 Temmuz 2026 18:18
|36.8728
|27.3942
|7.00
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|10 Temmuz 2026 18:02
|38.1836
|38.7056
|6.94
|0.80
|Ege Denizi - [96.92 km] Datça (Muğla)
|10 Temmuz 2026 17:30
|35.8225
|27.3828
|18.22
|2.80
|Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir)
|10 Temmuz 2026 17:16
|40.5003
|27.4931
|7.00
|1.70
|Güney (Denizli)
|10 Temmuz 2026 17:05
|38.0469
|29.0225
|7.00
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|10 Temmuz 2026 16:27
|38.7564
|36.5722
|7.00
|2.80
|Akdeniz - [55.37 km] Kumluca (Antalya)
|10 Temmuz 2026 16:17
|36.1381
|31.0006
|17.89
|2.20
|Ege Denizi - [16.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10 Temmuz 2026 16:00
|39.3358
|26.0250
|14.83
|2.70
|Yalvaç (Isparta)
|10 Temmuz 2026 15:19
|38.4028
|30.9358
|6.98
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|10 Temmuz 2026 23:46
|39.5140
|26.1445
|13.00
|1.30
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|10 Temmuz 2026 23:45
|39.4722
|33.0887
|6.10
|1.60
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|10 Temmuz 2026 23:44
|37.6632
|36.0917
|9.80
|1.80
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10 Temmuz 2026 23:03
|37.9292
|27.1873
|7.60
|1.40
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10 Temmuz 2026 22:44
|38.1217
|36.6677
|11.10
|1.50
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10 Temmuz 2026 22:19
|39.5667
|25.9225
|14.00
|1.90
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10 Temmuz 2026 22:00
|39.1587
|28.3183
|15.30
|1.80
|EGE DENIZI
|10 Temmuz 2026 21:40
|38.7673
|26.0578
|8.80
|1.90
|EGE DENIZI
|10 Temmuz 2026 20:30
|35.8877
|27.2165
|6.20
|2.90
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|10 Temmuz 2026 20:29
|38.7647
|36.5388
|7.70
|1.30
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|10 Temmuz 2026 20:16
|40.5057
|27.5172
|7.10
|1.80
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|10 Temmuz 2026 19:27
|38.7480
|36.5353
|7.80
|2.70
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|10 Temmuz 2026 19:00
|39.3203
|26.0205
|7.00
|2.90
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10 Temmuz 2026 18:54
|39.2517
|28.9575
|16.90
|1.60
|KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR)
|10 Temmuz 2026 18:19
|38.4022
|30.9297
|11.40
|1.90
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10 Temmuz 2026 17:56
|39.2403
|29.0307
|2.20
|2.10
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|10 Temmuz 2026 16:42
|36.1120
|33.5668
|0.00
|1.00
|DUALAR-SOMA (MANISA)
|10 Temmuz 2026 16:18
|39.2062
|27.5410
|4.90
|1.40
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|10 Temmuz 2026 16:14
|39.2152
|25.8910
|7.30
|2.70
|AKPINAR-SELCUKLU (KONYA)
|10 Temmuz 2026 15:55
|37.9508
|32.1008
|11.20
|1.00
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|10 Temmuz 2026 15:53
|38.4573
|38.0632
|5.00
|2.30
|KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)
|10 Temmuz 2026 15:05
|36.2808
|33.7333
|0.00
|1.10