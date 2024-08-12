Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2024

12 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ovacık (Tunceli)
|23:54:51 11-08-2024
|39,35528
|39,40611
|7,03
|0,9
|Kozan (Adana)
|23:46:41 11-08-2024
|37,62083
|35,79083
|9,75
|1
|Gediz (Kütahya)
|23:32:13 11-08-2024
|39,13444
|29,30556
|10,26
|1,1
|Gürpınar (Van)
|23:28:53 11-08-2024
|38,31167
|43,50361
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|23:22:27 11-08-2024
|37,65694
|35,91778
|7,01
|1,1
|Buldan (Denizli)
|23:13:02 11-08-2024
|37,99194
|28,81389
|7,09
|1,2
|Ege Denizi - [132.99 km] Datça (Muğla)
|23:04:33 11-08-2024
|35,57722
|26,91222
|5,16
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:48:47 11-08-2024
|38,13944
|37,08417
|9,12
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|22:46:28 11-08-2024
|40,12833
|31,79333
|9,47
|1
|Beypazarı (Ankara)
|22:26:45 11-08-2024
|40,14444
|31,80611
|7
|1,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|22:11:14 11-08-2024
|38,62667
|30,85389
|7,77
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|21:53:31 11-08-2024
|38,19083
|38,47611
|12,59
|2
|Lapseki (Çanakkale)
|21:40:07 11-08-2024
|40,37139
|27,02306
|9,97
|2,4
|Ege Denizi
|21:38:58 11-08-2024
|40,27694
|24,04028
|15,97
|3,1
|Akdeniz - [20.35 km] Kumluca (Antalya)
|21:07:48 11-08-2024
|36,12806
|30,35444
|21,4
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|21:01:14 11-08-2024
|38,42222
|39,2125
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:54:06 11-08-2024
|38,08917
|38,36417
|11,19
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|20:46:01 11-08-2024
|40,07694
|36,04972
|11,16
|1
|Ege Denizi
|20:21:45 11-08-2024
|40,29583
|23,96639
|10,25
|3
|Pütürge (Malatya)
|20:02:50 11-08-2024
|38,11972
|38,59722
|7
|1,1
|Ege Denizi
|19:59:40 11-08-2024
|40,32111
|23,92583
|4,71
|3,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.52 km] Kuşadası (Aydın)
|19:45:20 11-08-2024
|37,73944
|27,08528
|6,77
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:35:02 11-08-2024
|38,11167
|38,33
|7
|1
|Mengen (Bolu)
|19:31:15 11-08-2024
|40,90833
|31,81083
|6,42
|1
|Buca (İzmir)
|19:10:37 11-08-2024
|38,29389
|27,2225
|9,44
|1,4
|Yenice (Çanakkale)
|19:05:59 11-08-2024
|39,91694
|27,19167
|12,68
|1,7
|Hekimhan (Malatya)
|18:49:03 11-08-2024
|38,83361
|38,10444
|7,35
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|18:38:05 11-08-2024
|38,27528
|37,81056
|7,75
|1,4
|Ege Denizi - [27.17 km] Karaburun (İzmir)
|18:04:04 11-08-2024
|38,90861
|26,435
|7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:03:52 11-08-2024
|38,14111
|38,26778
|7
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|17:58:41 11-08-2024
|40,04833
|36,05111
|7
|1
|Van Gölü - [07.80 km] Tuşba (Van)
|17:56:36 11-08-2024
|38,71056
|43,11
|9,91
|1,6
|Gürün (Sivas)
|17:42:52 11-08-2024
|38,84056
|37,4525
|7
|2,4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [11.56 km] Fethiye (Muğla)
|17:00:15 11-08-2024
|36,49389
|28,98778
|6,02
|2,1
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [39.24 km] Borçka (Artvin)
|16:47:56 11-08-2024
|41,83194
|42,04
|6,89
|2
|Marmara Denizi - [06.18 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|15:56:46 11-08-2024
|40,78111
|27,44194
|7,02
|2,4
|Marmara Denizi - [06.93 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|15:45:30 11-08-2024
|40,79028
|27,46556
|7,75
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:29:55 11-08-2024
|37,44833
|37,18306
|5,81
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:21:33 11-08-2024
|38,03778
|37,25694
|7,05
|2,5
|Tuşba (Van)
|14:33:06 11-08-2024
|38,80389
|43,42306
|6,99
|2,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:35:23 11-08-2024
|38,07417
|37,15833
|7
|2,4
|Yatağan (Muğla)
|13:25:26 11-08-2024
|37,28167
|28,10444
|6,81
|2,3
|Emet (Kütahya)
|13:03:56 11-08-2024
|39,34806
|29,27972
|7
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:43:56 11-08-2024
|39,66528
|29,45611
|7,01
|1,4
|Akkuş (Ordu)
|11:53:51 11-08-2024
|40,81056
|36,9825
|10,17
|2,5
|Kozan (Adana)
|11:31:59 11-08-2024
|37,63528
|35,90806
|7
|1,9
|Ege Denizi - [17.62 km] Foça (İzmir)
|10:56:32 11-08-2024
|38,79417
|26,6
|7
|2,1
|Alucra (Giresun)
|10:11:09 11-08-2024
|40,33306
|38,71222
|11,52
|1
|Ege Denizi
|08:48:28 11-08-2024
|40,16333
|24,4225
|6,45
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|07:44:50 11-08-2024
|38,2225
|38,68639
|8,74
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|07:12:03 11-08-2024
|40,60639
|42,49306
|7,01
|1,6
|Yayladağı (Hatay)
|06:56:06 11-08-2024
|36,0375
|36,03722
|7
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Selçuk (İzmir)
|06:21:49 11-08-2024
|37,94167
|27,22972
|5,3
|1,3
|Refahiye (Erzincan)
|05:24:11 11-08-2024
|39,80111
|38,89306
|11,25
|0,8
|Karadeniz - [06.53 km] Ortahisar (Trabzon)
|05:07:25 11-08-2024
|41,04889
|39,78833
|5,02
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|04:54:18 11-08-2024
|40,16528
|31,7325
|7
|2,2
|Karakoçan (Elazığ)
|04:49:22 11-08-2024
|39,01833
|40,10222
|7
|1,5
|Ege Denizi
|04:48:26 11-08-2024
|40,40861
|23,87667
|10,65
|3,2
|Aşkale (Erzurum)
|03:04:37 11-08-2024
|39,91389
|40,66917
|11,34
|1
|Ödemiş (İzmir)
|03:04:23 11-08-2024
|38,03722
|27,95667
|6,77
|1,2
|Germencik (Aydın)
|01:53:35 11-08-2024
|37,87472
|27,62556
|9,18
|1,8
|Ilgın (Konya)
|01:18:56 11-08-2024
|38,17222
|31,95861
|10,34
|1,1
|Ovacık (Tunceli)
|01:11:58 11-08-2024
|39,41167
|39,10861
|6,98
|2,2
|Ege Denizi - [85.34 km] Çeşme (İzmir)
|01:07:06 11-08-2024
|38,38306
|25,28583
|6,32
|2,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:05:40 11-08-2024
|37,99028
|37,50389
|7,03
|1,7
|Gürün (Sivas)
|00:59:30 11-08-2024
|38,8425
|37,45111
|6,98
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARANEBILI-KOZAN (ADANA)
|00:05:27 12-08-2024
|37,6405
|35,748
|12
|1,5
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|00:00:35 12-08-2024
|35,9738
|35,9062
|3,2
|1,9
|AKBULUT-GURPINAR (VAN)
|23:28:51 11-08-2024
|38,3328
|43,686
|4,4
|1,7
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|23:13:03 11-08-2024
|37,9098
|28,7277
|2
|1,2
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|21:53:31 11-08-2024
|38,2257
|38,4537
|5,5
|2
|AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:40:07 11-08-2024
|40,3837
|26,9998
|1,6
|2,6
|YUNANISTAN
|21:39:02 11-08-2024
|40,3233
|24,1227
|7,1
|3,4
|AKDENIZ
|21:07:52 11-08-2024
|35,9062
|29,22
|22
|1,2
|YUNANISTAN
|20:21:50 11-08-2024
|40,3342
|24,181
|7,8
|3
|YUNANISTAN
|19:59:46 11-08-2024
|40,286
|24,1332
|7
|4
|SAZAK-YENICE (CANAKKALE)
|19:05:59 11-08-2024
|39,9153
|27,209
|11,7
|1,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|18:38:05 11-08-2024
|38,3163
|37,8067
|10,6
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:04:03 11-08-2024
|38,9153
|26,4368
|1,3
|1,9
|MOLLAKASIM-(VAN)
|17:56:35 11-08-2024
|38,6588
|43,2132
|18,7
|1,9
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|17:42:52 11-08-2024
|38,8195
|37,4912
|5
|2,4
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|17:00:16 11-08-2024
|36,5115
|28,9757
|5,4
|2,3
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|15:56:45 11-08-2024
|40,7822
|27,4723
|16,8
|2,6
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|15:45:29 11-08-2024
|40,7778
|27,4707
|16
|2,3
|DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:29:52 11-08-2024
|37,4612
|37,2505
|5,8
|1,9
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:21:31 11-08-2024
|38,073
|37,254
|5
|2,3
|DEREBEY-(VAN)
|14:33:04 11-08-2024
|38,7908
|43,4588
|25
|2,7
|SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:35:22 11-08-2024
|38,0892
|37,0783
|4,7
|2,3
|KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)
|13:25:25 11-08-2024
|37,3023
|28,115
|0
|2,4
|SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:03:54 11-08-2024
|39,2543
|29,3543
|0
|1,8
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:43:55 11-08-2024
|39,6572
|29,4447
|0
|1,6
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|11:53:51 11-08-2024
|40,8257
|36,9812
|5,4
|2,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|11:31:59 11-08-2024
|37,6507
|35,845
|5,4
|1,9
|EGE DENIZI
|10:56:32 11-08-2024
|38,806
|26,606
|7,4
|2,4
|YUNANISTAN
|08:48:21 11-08-2024
|40,3872
|24,0688
|12,4
|2,6
|IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM)
|07:12:03 11-08-2024
|40,596
|42,3402
|7,5
|1,6
|AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY)
|06:56:05 11-08-2024
|36,0137
|36,0197
|2,8
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:21:48 11-08-2024
|37,9262
|27,228
|4,6
|1,6
|AKDENIZ
|06:05:54 11-08-2024
|35,8113
|25,5077
|5,9
|2,4
|ARSIN (TRABZON)
|05:07:26 11-08-2024
|41,0177
|39,919
|3,3
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:54:18 11-08-2024
|40,1987
|31,7577
|1,1
|2,6
|SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|04:49:21 11-08-2024
|39,0702
|40,1275
|5,1
|1,9
|YUNANISTAN
|04:48:28 11-08-2024
|40,3285
|24,1757
|7,6
|3,4
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|03:21:01 11-08-2024
|38,7862
|37,4975
|7,4
|1,2
|KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR)
|03:04:23 11-08-2024
|38,0313
|27,9977
|3,2
|0,9
|GERMENCIK (AYDIN)
|01:53:35 11-08-2024
|37,8703
|27,6008
|11,2
|1,9
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|01:42:27 11-08-2024
|37,073
|28,3582
|6,5
|1,2
|ADAKOY-OVACIK (TUNCELI)
|01:11:59 11-08-2024
|39,335
|39,1195
|12,3
|2,2
|EGE DENIZI
|01:07:05 11-08-2024
|38,2578
|25,3003
|9,4
|2,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:05:40 11-08-2024
|38,0198
|37,4917
|8,5
|1,8
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|00:59:31 11-08-2024
|38,7708
|37,5212
|6,9
|1,5
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