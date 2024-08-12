Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Ağustos 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2024

12 Ağustos 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ovacık (Tunceli) 23:54:51 11-08-2024 39,35528 39,40611 7,03 0,9
Kozan (Adana) 23:46:41 11-08-2024 37,62083 35,79083 9,75 1
Gediz (Kütahya) 23:32:13 11-08-2024 39,13444 29,30556 10,26 1,1
Gürpınar (Van) 23:28:53 11-08-2024 38,31167 43,50361 7 1,2
Kozan (Adana) 23:22:27 11-08-2024 37,65694 35,91778 7,01 1,1
Buldan (Denizli) 23:13:02 11-08-2024 37,99194 28,81389 7,09 1,2
Ege Denizi - [132.99 km] Datça (Muğla) 23:04:33 11-08-2024 35,57722 26,91222 5,16 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:48:47 11-08-2024 38,13944 37,08417 9,12 1,1
Beypazarı (Ankara) 22:46:28 11-08-2024 40,12833 31,79333 9,47 1
Beypazarı (Ankara) 22:26:45 11-08-2024 40,14444 31,80611 7 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 22:11:14 11-08-2024 38,62667 30,85389 7,77 0,9
Battalgazi (Malatya) 21:53:31 11-08-2024 38,19083 38,47611 12,59 2
Lapseki (Çanakkale) 21:40:07 11-08-2024 40,37139 27,02306 9,97 2,4
Ege Denizi 21:38:58 11-08-2024 40,27694 24,04028 15,97 3,1
Akdeniz - [20.35 km] Kumluca (Antalya) 21:07:48 11-08-2024 36,12806 30,35444 21,4 1,3
Sivrice (Elazığ) 21:01:14 11-08-2024 38,42222 39,2125 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 20:54:06 11-08-2024 38,08917 38,36417 11,19 1,2
Sulusaray (Tokat) 20:46:01 11-08-2024 40,07694 36,04972 11,16 1
Ege Denizi 20:21:45 11-08-2024 40,29583 23,96639 10,25 3
Pütürge (Malatya) 20:02:50 11-08-2024 38,11972 38,59722 7 1,1
Ege Denizi 19:59:40 11-08-2024 40,32111 23,92583 4,71 3,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.52 km] Kuşadası (Aydın) 19:45:20 11-08-2024 37,73944 27,08528 6,77 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 19:35:02 11-08-2024 38,11167 38,33 7 1
Mengen (Bolu) 19:31:15 11-08-2024 40,90833 31,81083 6,42 1
Buca (İzmir) 19:10:37 11-08-2024 38,29389 27,2225 9,44 1,4
Yenice (Çanakkale) 19:05:59 11-08-2024 39,91694 27,19167 12,68 1,7
Hekimhan (Malatya) 18:49:03 11-08-2024 38,83361 38,10444 7,35 1,3
Akçadağ (Malatya) 18:38:05 11-08-2024 38,27528 37,81056 7,75 1,4
Ege Denizi - [27.17 km] Karaburun (İzmir) 18:04:04 11-08-2024 38,90861 26,435 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 18:03:52 11-08-2024 38,14111 38,26778 7 1,2
Sulusaray (Tokat) 17:58:41 11-08-2024 40,04833 36,05111 7 1
Van Gölü - [07.80 km] Tuşba (Van) 17:56:36 11-08-2024 38,71056 43,11 9,91 1,6
Gürün (Sivas) 17:42:52 11-08-2024 38,84056 37,4525 7 2,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [11.56 km] Fethiye (Muğla) 17:00:15 11-08-2024 36,49389 28,98778 6,02 2,1
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [39.24 km] Borçka (Artvin) 16:47:56 11-08-2024 41,83194 42,04 6,89 2
Marmara Denizi - [06.18 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 15:56:46 11-08-2024 40,78111 27,44194 7,02 2,4
Marmara Denizi - [06.93 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 15:45:30 11-08-2024 40,79028 27,46556 7,75 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:29:55 11-08-2024 37,44833 37,18306 5,81 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:21:33 11-08-2024 38,03778 37,25694 7,05 2,5
Tuşba (Van) 14:33:06 11-08-2024 38,80389 43,42306 6,99 2,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:35:23 11-08-2024 38,07417 37,15833 7 2,4
Yatağan (Muğla) 13:25:26 11-08-2024 37,28167 28,10444 6,81 2,3
Emet (Kütahya) 13:03:56 11-08-2024 39,34806 29,27972 7 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:43:56 11-08-2024 39,66528 29,45611 7,01 1,4
Akkuş (Ordu) 11:53:51 11-08-2024 40,81056 36,9825 10,17 2,5
Kozan (Adana) 11:31:59 11-08-2024 37,63528 35,90806 7 1,9
Ege Denizi - [17.62 km] Foça (İzmir) 10:56:32 11-08-2024 38,79417 26,6 7 2,1
Alucra (Giresun) 10:11:09 11-08-2024 40,33306 38,71222 11,52 1
Ege Denizi 08:48:28 11-08-2024 40,16333 24,4225 6,45 2,3
Pütürge (Malatya) 07:44:50 11-08-2024 38,2225 38,68639 8,74 1,4
Şenkaya (Erzurum) 07:12:03 11-08-2024 40,60639 42,49306 7,01 1,6
Yayladağı (Hatay) 06:56:06 11-08-2024 36,0375 36,03722 7 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Selçuk (İzmir) 06:21:49 11-08-2024 37,94167 27,22972 5,3 1,3
Refahiye (Erzincan) 05:24:11 11-08-2024 39,80111 38,89306 11,25 0,8
Karadeniz - [06.53 km] Ortahisar (Trabzon) 05:07:25 11-08-2024 41,04889 39,78833 5,02 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:54:18 11-08-2024 40,16528 31,7325 7 2,2
Karakoçan (Elazığ) 04:49:22 11-08-2024 39,01833 40,10222 7 1,5
Ege Denizi 04:48:26 11-08-2024 40,40861 23,87667 10,65 3,2
Aşkale (Erzurum) 03:04:37 11-08-2024 39,91389 40,66917 11,34 1
Ödemiş (İzmir) 03:04:23 11-08-2024 38,03722 27,95667 6,77 1,2
Germencik (Aydın) 01:53:35 11-08-2024 37,87472 27,62556 9,18 1,8
Ilgın (Konya) 01:18:56 11-08-2024 38,17222 31,95861 10,34 1,1
Ovacık (Tunceli) 01:11:58 11-08-2024 39,41167 39,10861 6,98 2,2
Ege Denizi - [85.34 km] Çeşme (İzmir) 01:07:06 11-08-2024 38,38306 25,28583 6,32 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:05:40 11-08-2024 37,99028 37,50389 7,03 1,7
Gürün (Sivas) 00:59:30 11-08-2024 38,8425 37,45111 6,98 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARANEBILI-KOZAN (ADANA) 00:05:27 12-08-2024 37,6405 35,748 12 1,5
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 00:00:35 12-08-2024 35,9738 35,9062 3,2 1,9
AKBULUT-GURPINAR (VAN) 23:28:51 11-08-2024 38,3328 43,686 4,4 1,7
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 23:13:03 11-08-2024 37,9098 28,7277 2 1,2
GULUMUSAGI-(MALATYA) 21:53:31 11-08-2024 38,2257 38,4537 5,5 2
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:40:07 11-08-2024 40,3837 26,9998 1,6 2,6
YUNANISTAN 21:39:02 11-08-2024 40,3233 24,1227 7,1 3,4
AKDENIZ 21:07:52 11-08-2024 35,9062 29,22 22 1,2
YUNANISTAN 20:21:50 11-08-2024 40,3342 24,181 7,8 3
YUNANISTAN 19:59:46 11-08-2024 40,286 24,1332 7 4
SAZAK-YENICE (CANAKKALE) 19:05:59 11-08-2024 39,9153 27,209 11,7 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 18:38:05 11-08-2024 38,3163 37,8067 10,6 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:04:03 11-08-2024 38,9153 26,4368 1,3 1,9
MOLLAKASIM-(VAN) 17:56:35 11-08-2024 38,6588 43,2132 18,7 1,9
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 17:42:52 11-08-2024 38,8195 37,4912 5 2,4
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:00:16 11-08-2024 36,5115 28,9757 5,4 2,3
YENIKOY-(TEKIRDAG) 15:56:45 11-08-2024 40,7822 27,4723 16,8 2,6
YENIKOY-(TEKIRDAG) 15:45:29 11-08-2024 40,7778 27,4707 16 2,3
DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:29:52 11-08-2024 37,4612 37,2505 5,8 1,9
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:21:31 11-08-2024 38,073 37,254 5 2,3
DEREBEY-(VAN) 14:33:04 11-08-2024 38,7908 43,4588 25 2,7
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:35:22 11-08-2024 38,0892 37,0783 4,7 2,3
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) 13:25:25 11-08-2024 37,3023 28,115 0 2,4
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) 13:03:54 11-08-2024 39,2543 29,3543 0 1,8
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:43:55 11-08-2024 39,6572 29,4447 0 1,6
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 11:53:51 11-08-2024 40,8257 36,9812 5,4 2,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 11:31:59 11-08-2024 37,6507 35,845 5,4 1,9
EGE DENIZI 10:56:32 11-08-2024 38,806 26,606 7,4 2,4
YUNANISTAN 08:48:21 11-08-2024 40,3872 24,0688 12,4 2,6
IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM) 07:12:03 11-08-2024 40,596 42,3402 7,5 1,6
AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) 06:56:05 11-08-2024 36,0137 36,0197 2,8 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:21:48 11-08-2024 37,9262 27,228 4,6 1,6
AKDENIZ 06:05:54 11-08-2024 35,8113 25,5077 5,9 2,4
ARSIN (TRABZON) 05:07:26 11-08-2024 41,0177 39,919 3,3 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:54:18 11-08-2024 40,1987 31,7577 1,1 2,6
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 04:49:21 11-08-2024 39,0702 40,1275 5,1 1,9
YUNANISTAN 04:48:28 11-08-2024 40,3285 24,1757 7,6 3,4
AYVALI-GURUN (SIVAS) 03:21:01 11-08-2024 38,7862 37,4975 7,4 1,2
KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR) 03:04:23 11-08-2024 38,0313 27,9977 3,2 0,9
GERMENCIK (AYDIN) 01:53:35 11-08-2024 37,8703 27,6008 11,2 1,9
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 01:42:27 11-08-2024 37,073 28,3582 6,5 1,2
ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) 01:11:59 11-08-2024 39,335 39,1195 12,3 2,2
EGE DENIZI 01:07:05 11-08-2024 38,2578 25,3003 9,4 2,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:05:40 11-08-2024 38,0198 37,4917 8,5 1,8
AYVALI-GURUN (SIVAS) 00:59:31 11-08-2024 38,7708 37,5212 6,9 1,5

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