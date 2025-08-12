Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

12 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:18 12-08-2025 39,16722 28,10722 7,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:21 12-08-2025 39,18833 28,07389 7 1,8
Tut (Adıyaman) 00:16:47 12-08-2025 37,80139 37,88083 9,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:55 12-08-2025 39,19389 28,17194 5,34 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:35 12-08-2025 39,18889 28,15333 5,51 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:34 12-08-2025 39,1922 28,1492 8,7 3,3
Yazıhan (Malatya) 00:11:30 12-08-2025 38,53417 38,04944 6,92 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:13 12-08-2025 39,1955 28,2473 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:13 12-08-2025 39,21083 28,19806 4,95 2,1
Köyceğiz (Muğla) 00:08:41 12-08-2025 37,09056 28,60833 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:32 12-08-2025 39,21389 28,21361 5,77 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:31 12-08-2025 39,1868 28,194 5 2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 00:06:08 12-08-2025 39,0785 28,2198 19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:51 12-08-2025 39,20389 28,21222 5,44 1,8
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 00:04:46 12-08-2025 38,8708 28,1513 5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:32 12-08-2025 39,167 28,1657 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:32 12-08-2025 39,19056 28,17722 7,45 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:42 12-08-2025 39,20083 28,21361 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:08 12-08-2025 39,186 28,1872 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:07 12-08-2025 39,20639 28,22444 10,18 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:51 11-08-2025 39,20889 28,18306 8,4 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:50 11-08-2025 39,1963 28,1602 14 3,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:13 11-08-2025 39,1138 28,1225 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:12 11-08-2025 39,15667 28,18111 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:46 11-08-2025 39,2317 28,1035 9,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:45 11-08-2025 39,24611 28,0975 9,56 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:02 11-08-2025 39,2158 28,094 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:02 11-08-2025 39,24389 28,09389 7,16 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:49:10 11-08-2025 39,2153 27,9707 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:35 11-08-2025 39,22722 27,99139 10,31 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:34 11-08-2025 39,2183 27,9913 15,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:38 11-08-2025 39,1987 28,198 18,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:38 11-08-2025 39,21944 28,19417 7 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:46:11 11-08-2025 39,1382 28,0452 18,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:04 11-08-2025 39,2017 28,105 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:04 11-08-2025 39,21806 28,15278 7,2 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:07 11-08-2025 39,1445 28,1785 3,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:07 11-08-2025 39,17833 28,1675 8,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:40 11-08-2025 39,22361 28,21028 8,93 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:46 11-08-2025 39,229 28,1018 5,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:02 11-08-2025 39,1278 28,1188 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:02 11-08-2025 39,16778 28,16417 6,95 1,4
Milas (Muğla) 23:36:51 11-08-2025 37,32528 27,69917 7,14 1,4
Akhisar (Manisa) 23:32:39 11-08-2025 38,88083 27,88806 8,15 3,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 23:32:38 11-08-2025 38,8735 27,859 9,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:09 11-08-2025 39,19111 28,1275 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:08 11-08-2025 39,1975 28,2483 11,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:01 11-08-2025 39,1905 28,1468 2,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:40 11-08-2025 39,2575 28,08944 5,13 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:39 11-08-2025 39,2418 28,0842 14,2 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:13 11-08-2025 39,2027 28,141 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:13 11-08-2025 39,24278 28,13694 9,15 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:51 11-08-2025 39,157 28,151 9,4 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 11-08-2025 39,2452 28,1087 8,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:13 11-08-2025 39,25194 28,10778 8,03 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:54 11-08-2025 39,1972 28,1853 10,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:01 11-08-2025 39,2188 28,1877 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:01 11-08-2025 39,185 28,17111 6,58 1,9
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:12:13 11-08-2025 39,0598 28,3135 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:11 11-08-2025 39,19444 28,19417 11,04 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:16 11-08-2025 39,22083 28,00361 10,68 2,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:08:15 11-08-2025 39,1852 28,0085 12,1 2,8
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:34 11-08-2025 39,321 28,0538 29,4 2,2
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 23:05:02 11-08-2025 39,2122 27,9312 23,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:49 11-08-2025 39,1443 28,1945 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:22 11-08-2025 39,20333 28,18833 6,86 4,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:21 11-08-2025 39,1932 28,1782 10,9 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:42 11-08-2025 39,25306 28,11778 9,11 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:52 11-08-2025 39,184 28,1857 12,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:37 11-08-2025 39,20722 28,17833 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:26 11-08-2025 39,1683 28,1243 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:25 11-08-2025 39,17361 28,14417 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:30 11-08-2025 39,20611 28,17861 8,32 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:29 11-08-2025 39,2062 28,1652 14,6 4,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:48 11-08-2025 39,2065 28,2413 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:48 11-08-2025 39,22 28,23667 5,95 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:54 11-08-2025 39,16083 28,20556 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:53 11-08-2025 39,1935 28,2623 9,4 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:24 11-08-2025 39,1948 28,1757 15 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:24 11-08-2025 39,22167 28,17278 9,89 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:15 11-08-2025 39,1523 28,1865 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:15 11-08-2025 39,15778 28,205 4,85 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:14 11-08-2025 39,12278 28,16 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:52 11-08-2025 39,17389 28,25833 8,48 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:28 11-08-2025 39,2328 28,2032 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:28 11-08-2025 39,26056 28,17639 9,21 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:37 11-08-2025 39,1737 28,1637 11,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:37 11-08-2025 39,19167 28,18167 6,75 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:22 11-08-2025 39,226 28,1103 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:34 11-08-2025 39,15611 28,19361 9,39 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:33 11-08-2025 39,1538 28,1608 11 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:15 11-08-2025 39,21222 28,17111 8,42 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:06 11-08-2025 39,2148 27,9935 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:06 11-08-2025 39,22778 27,98694 11,93 2,4
Aspindza, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.65 km] Posof (Ardahan) 22:25:52 11-08-2025 41,56028 43,11028 7,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:39 11-08-2025 39,182 28,19 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:39 11-08-2025 39,19194 28,18361 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:51 11-08-2025 39,17167 28,15917 10,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:59 11-08-2025 39,18722 28,18139 4,22 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:58 11-08-2025 39,178 28,1535 7,4 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:19:36 11-08-2025 39,1397 28,1517 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:36 11-08-2025 39,16722 28,14167 5,59 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:55 11-08-2025 39,16889 28,22472 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 11-08-2025 39,19444 28,16194 7,85 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:49 11-08-2025 39,136 28,1153 19,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:42 11-08-2025 39,17472 28,20611 7 1,3
Akhisar (Manisa) 22:07:48 11-08-2025 39,21833 27,98889 7 1,7
GORDES (MANISA) 22:07:41 11-08-2025 38,9105 28,2575 21,6 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:15 11-08-2025 39,1085 28,2765 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:14 11-08-2025 39,16194 28,17389 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:09 11-08-2025 39,18639 28,17583 5,56 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:08 11-08-2025 39,1778 28,1797 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:00 11-08-2025 39,18417 28,15639 5,06 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:17 11-08-2025 39,1828 28,2078 11,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:17 11-08-2025 39,20667 28,20444 7,15 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:33 11-08-2025 39,189 28,1998 12,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:33 11-08-2025 39,20861 28,20833 5,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:41 11-08-2025 39,22694 28,1325 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:40 11-08-2025 39,2022 28,1282 13 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:59 11-08-2025 39,214 28,1273 10,4 4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:59 11-08-2025 39,22611 28,13361 9,01 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:58 11-08-2025 39,18417 28,1625 7,36 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:58 11-08-2025 39,1603 28,126 5,8 2,7
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:24 11-08-2025 39,2908 28,0325 5,5 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:49:45 11-08-2025 39,2153 27,9722 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:47 11-08-2025 39,28417 28,13444 9,53 2,1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 21:48:32 11-08-2025 38,9215 28,174 16,6 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:46 11-08-2025 39,2163 28,0072 13,4 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:14 11-08-2025 39,2252 28,1358 6,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:13 11-08-2025 39,25806 28,11 8,79 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:45:52 11-08-2025 39,2202 27,9623 8,5 3
Akhisar (Manisa) 21:45:51 11-08-2025 39,22833 27,9825 6,97 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:49 11-08-2025 39,21583 28,22694 6,88 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:49 11-08-2025 39,175 28,1898 4,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:11 11-08-2025 39,2125 28,20861 7,15 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:11 11-08-2025 39,1768 28,1955 5,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:44 11-08-2025 39,22278 28,06889 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:44 11-08-2025 39,2205 28,0833 14,1 2,4
Besni (Adıyaman) 21:39:36 11-08-2025 37,67694 37,85917 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:13 11-08-2025 39,22139 28,05583 9,26 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:13 11-08-2025 39,2083 28,0542 8,1 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:27 11-08-2025 39,1658 28,149 11,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:26 11-08-2025 39,19028 28,15056 7,12 2,2
Kırkağaç (Manisa) 21:32:36 11-08-2025 39,24222 27,9575 13,18 4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:32:35 11-08-2025 39,2138 27,947 11,7 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:21 11-08-2025 39,23944 28,17139 5,98 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:21 11-08-2025 39,1808 28,1492 13,1 1,6
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:28 11-08-2025 39,2098 28,3305 17,1 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:45 11-08-2025 39,156 28,1578 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:44 11-08-2025 39,17722 28,17639 8,55 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:51 11-08-2025 39,18639 28,14278 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:50 11-08-2025 39,1638 28,1087 8,9 2,3
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 21:24:16 11-08-2025 39,0942 28,025 11,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:15 11-08-2025 39,18306 28,17556 7,63 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:57 11-08-2025 39,18722 28,135 7,28 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:57 11-08-2025 39,1707 28,121 11,8 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:00 11-08-2025 39,1393 28,1897 9,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:14 11-08-2025 39,1765 28,1755 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:13 11-08-2025 39,20111 28,22111 6,65 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:48 11-08-2025 39,20611 28,12389 7,5 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:48 11-08-2025 39,1873 28,1743 7,8 2,7
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [72.28 km] Şemdinli (Hakkari) 21:18:43 11-08-2025 37,63806 45,45472 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:26 11-08-2025 39,1593 28,1002 9,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:25 11-08-2025 39,19833 28,11972 5,58 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:02 11-08-2025 39,2052 28,0583 16,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:12 11-08-2025 39,20306 28,19917 8,45 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:12 11-08-2025 39,1695 28,1785 11,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:46 11-08-2025 39,19611 28,13611 6,51 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:46 11-08-2025 39,1517 28,108 15,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:35 11-08-2025 39,20611 28,16833 9,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:35 11-08-2025 39,1615 28,1415 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:58 11-08-2025 39,15583 28,19361 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:58 11-08-2025 39,1738 28,1957 5,5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:25 11-08-2025 39,185 28,1328 4,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:24 11-08-2025 39,17611 28,17611 9,66 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:34 11-08-2025 39,1695 28,1927 13,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:35 11-08-2025 39,19167 28,15056 8,56 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:35 11-08-2025 39,1788 28,0978 13,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:34 11-08-2025 39,21972 28,18528 8,81 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:34 11-08-2025 39,2013 28,1478 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:25 11-08-2025 39,18472 28,14056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:56 11-08-2025 39,16444 28,16861 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:56 11-08-2025 39,1508 28,1503 11,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:20 11-08-2025 39,20389 28,09417 5,92 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:20 11-08-2025 39,1825 28,055 4,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:48 11-08-2025 39,18361 28,17278 8,88 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:48 11-08-2025 39,191 28,1723 5,1 2,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:51:21 11-08-2025 39,0925 28,121 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:18 11-08-2025 39,23806 28,08417 6,78 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:35 11-08-2025 39,25 28,04917 6,15 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:34 11-08-2025 39,2425 28,057 10 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:40 11-08-2025 39,17444 28,18972 7,67 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:47:38 11-08-2025 39,056 28,0797 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:28 11-08-2025 39,19278 28,17583 6,36 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:28 11-08-2025 39,1702 28,1497 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:58 11-08-2025 39,19972 28,15167 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:58 11-08-2025 39,1443 28,1538 5,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:33 11-08-2025 39,1875 28,16667 7,76 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:32 11-08-2025 39,1727 28,1422 6,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:35 11-08-2025 39,22556 28,0075 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:00 11-08-2025 39,23222 28,02167 7,15 1,7
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:00 11-08-2025 39,2543 27,918 18,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:06 11-08-2025 39,22361 28,00333 9,41 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:06 11-08-2025 39,2077 27,9925 9,2 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:17 11-08-2025 39,2353 28,0938 7,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:16 11-08-2025 39,25694 28,095 6,73 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:48 11-08-2025 39,20278 28,15611 7,92 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:48 11-08-2025 39,174 28,1785 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:05 11-08-2025 39,17444 28,16861 6,46 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:35 11-08-2025 39,17944 28,08667 7 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:35 11-08-2025 39,1947 28,057 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:54 11-08-2025 39,155 28,17694 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:54 11-08-2025 39,1558 28,1515 10,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:15 11-08-2025 39,18694 28,20722 7,45 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:15 11-08-2025 39,1738 28,1788 9 2,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:22:58 11-08-2025 38,9883 28,2323 17,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:56 11-08-2025 39,13389 28,1725 6,68 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:15 11-08-2025 39,16833 28,1825 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:15 11-08-2025 39,135 28,1273 11,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:29 11-08-2025 39,22139 28,12444 7,57 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:28 11-08-2025 39,2185 28,0887 10,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:36 11-08-2025 39,15944 28,17083 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:36 11-08-2025 39,1817 28,1342 4,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:30 11-08-2025 39,19361 28,15889 8,23 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:30 11-08-2025 39,1932 28,1402 5,6 3,2
Kırkağaç (Manisa) 20:17:35 11-08-2025 39,24 27,96444 7 2,4
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 20:17:33 11-08-2025 39,1287 28,011 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:49 11-08-2025 39,15361 28,2 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:33 11-08-2025 39,20306 28,15139 8,57 4,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:33 11-08-2025 39,1872 28,155 14,3 4,4
Maden (Elazığ) 20:12:55 11-08-2025 38,46278 39,48694 5,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:40 11-08-2025 39,22833 28,25472 4,83 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:33 11-08-2025 39,19694 28,1425 7,38 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:33 11-08-2025 39,1738 28,1508 5,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:05 11-08-2025 39,21972 28,16611 6,65 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:57 11-08-2025 39,15389 28,18917 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:07 11-08-2025 39,16833 28,185 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:24 11-08-2025 39,16194 28,17889 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:54 11-08-2025 39,16833 28,17083 5,2 3,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:52 11-08-2025 39,2805 28,1352 14,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:36 11-08-2025 39,17417 28,14528 5,79 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:36 11-08-2025 39,1468 28,1102 7,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:12 11-08-2025 39,16944 28,19528 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:12 11-08-2025 39,1803 28,167 12,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:15 11-08-2025 39,19389 28,17583 8,08 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:15 11-08-2025 39,1703 28,1565 7,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:30 11-08-2025 39,23222 28,02 7 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:36 11-08-2025 39,2257 28,0882 14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:25 11-08-2025 39,20083 28,16667 8,04 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:24 11-08-2025 39,1885 28,1897 4,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:59 11-08-2025 39,25306 28,05056 8,37 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:59 11-08-2025 39,2428 28,0618 9,6 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:29 11-08-2025 39,1557 28,1653 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:33 11-08-2025 39,1675 28,17889 5,44 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:33 11-08-2025 39,1797 28,1623 9,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:03 11-08-2025 39,18889 28,17583 8,71 4,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:03 11-08-2025 39,1812 28,1578 10,3 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:17 11-08-2025 39,22111 28,22972 5,57 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:21 11-08-2025 39,2128 28,0297 7,2 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:02 11-08-2025 39,1972 28,1833 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:30 11-08-2025 39,22417 28,17056 8,78 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:29 11-08-2025 39,2015 28,1687 15,6 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:15 11-08-2025 39,2085 27,986 10,7 2,6
Akhisar (Manisa) 19:44:14 11-08-2025 39,21833 27,98778 10,57 2,4
Doğubayazıt (Ağrı) 19:43:22 11-08-2025 39,36389 43,88778 6,93 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:13 11-08-2025 39,24278 27,98444 6,43 3,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:12 11-08-2025 39,2218 27,9547 12 3,8
DARGIL-GORDES (MANISA) 19:40:54 11-08-2025 39,0558 28,3542 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:51 11-08-2025 39,16167 28,16944 6,14 1,7
Marmaris (Muğla) 19:37:01 11-08-2025 36,97611 28,30639 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:00 11-08-2025 39,23361 27,98889 11,9 4,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:37:00 11-08-2025 39,2152 27,9728 9,5 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:04 11-08-2025 39,1917 28,1238 5,4 2,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 19:33:51 11-08-2025 39,1672 27,991 5,1 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:31:33 11-08-2025 39,2007 28,195 9,7 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:28:56 11-08-2025 39,1452 28,0175 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:55 11-08-2025 39,20528 28,08333 6,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:25 11-08-2025 39,20722 28,08528 7,6 2,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:25 11-08-2025 39,2107 28,0552 8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:12 11-08-2025 39,22722 28,20722 7,99 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:12 11-08-2025 39,2038 28,1882 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:47 11-08-2025 39,2475 28,27167 6,92 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:47 11-08-2025 39,2232 28,2702 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:42 11-08-2025 39,20944 28,085 9,53 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:42 11-08-2025 39,1813 28,0652 11,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:16 11-08-2025 39,1903 28,115 5,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:11 11-08-2025 39,25361 28,13583 8,94 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:11 11-08-2025 39,2615 28,1457 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:57 11-08-2025 39,24028 27,99306 9,13 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:56 11-08-2025 39,2277 28,005 11,9 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:13 11-08-2025 39,1737 28,1313 5,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:48 11-08-2025 39,164 28,1155 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:47 11-08-2025 39,19833 28,10778 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:16 11-08-2025 39,22806 28,16222 11,81 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:16 11-08-2025 39,2262 28,164 13,6 2,3
Merkez (Bolu) 18:57:31 11-08-2025 40,8525 31,59194 7,84 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:51 11-08-2025 39,19333 28,16667 10,22 2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:50 11-08-2025 39,2385 28,3038 20,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:25 11-08-2025 39,24389 28,20556 13,85 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:59 11-08-2025 39,19556 28,17389 6,78 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:59 11-08-2025 39,1818 28,1427 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:58 11-08-2025 39,21111 28,20111 8,35 1,7
Pütürge (Malatya) 18:50:14 11-08-2025 38,285 38,79806 9,09 3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:50:13 11-08-2025 38,2945 38,7715 5 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:36 11-08-2025 39,1727 28,1525 5,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:35 11-08-2025 39,18528 28,17889 6,74 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:10 11-08-2025 39,21917 28,15028 7,58 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:10 11-08-2025 39,2212 28,241 11,2 2,4
Gördes (Manisa) 18:35:57 11-08-2025 39,02611 28,26778 7,7 2,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 18:35:56 11-08-2025 39,0303 28,2267 17,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:22 11-08-2025 39,1927 28,153 10,2 2,4
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 18:30:19 11-08-2025 38,9812 28,2177 25,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:02 11-08-2025 39,17306 28,19333 5,72 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:01 11-08-2025 39,1792 28,2957 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:22 11-08-2025 39,24778 28,08444 6,57 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 18:26:22 11-08-2025 39,1748 28,0222 11,5 1,6
Altıntaş (Kütahya) 18:26:17 11-08-2025 39,03333 30,19389 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:25:52 11-08-2025 39,1367 28,0703 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:51 11-08-2025 39,225 28,12806 7,66 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:50 11-08-2025 39,27056 28,095 9,89 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:50 11-08-2025 39,2568 28,056 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:10 11-08-2025 39,20472 28,21028 9,4 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:10 11-08-2025 39,1638 28,1918 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:44 11-08-2025 39,19556 28,10611 4,11 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:43 11-08-2025 39,1983 28,091 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:17 11-08-2025 39,19278 28,15667 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:16 11-08-2025 39,1645 28,1562 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:48 11-08-2025 39,26083 28,11861 8,2 1,5
Hekimhan (Malatya) 18:17:11 11-08-2025 38,95722 37,81333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:53 11-08-2025 39,20611 28,15222 5,29 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:51 11-08-2025 39,1965 28,1523 5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:56 11-08-2025 39,17167 28,15889 5,46 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:06 11-08-2025 39,21056 28,09472 7,53 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:06 11-08-2025 39,2002 28,0837 5,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:33 11-08-2025 39,18694 28,14111 4,25 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:32 11-08-2025 39,1867 28,1227 4,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:47 11-08-2025 39,20389 28,18667 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:34 11-08-2025 39,1875 28,185 10,11 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:34 11-08-2025 39,1637 28,1843 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:24 11-08-2025 39,17278 28,11639 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:05 11-08-2025 39,18056 28,19889 5,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:30 11-08-2025 39,23722 28,07722 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:30 11-08-2025 39,2047 28,077 10,7 2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:53 11-08-2025 39,2915 28,2348 20,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:17 11-08-2025 39,25306 28,07111 11,08 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:17 11-08-2025 39,2325 28,053 13,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:08 11-08-2025 39,2475 28,1225 9,42 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:26 11-08-2025 39,19194 28,11083 6,49 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:26 11-08-2025 39,201 28,1527 4,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:30 11-08-2025 39,19056 28,12417 7,91 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:30 11-08-2025 39,198 28,1055 13,5 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:40 11-08-2025 39,1693 28,1155 10 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:12 11-08-2025 39,1168 28,2202 11 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:13 11-08-2025 39,1942 28,1687 20 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:04 11-08-2025 39,1733 28,219 7,6 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:46 11-08-2025 39,209 28,1488 11,8 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:22 11-08-2025 39,2385 28,1068 9,8 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:31 11-08-2025 39,208 28,1708 5,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:15 11-08-2025 39,25972 28,11222 6,99 3,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:15 11-08-2025 39,2397 28,1012 11,5 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:15 11-08-2025 39,2227 28,1265 13,1 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:21 11-08-2025 39,1492 28,1972 12,5 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:05 11-08-2025 39,1673 28,1065 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:04 11-08-2025 39,19306 28,10556 7,12 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:22 11-08-2025 39,19611 28,17917 11,82 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:22 11-08-2025 39,1875 28,1535 15,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:34 11-08-2025 39,20111 28,17056 10,12 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:34 11-08-2025 39,1815 28,1392 12,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:09 11-08-2025 39,22639 28,18889 11,39 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:54 11-08-2025 39,17583 28,16917 6,48 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:54 11-08-2025 39,1892 28,136 4,7 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:07 11-08-2025 39,1845 28,0303 9,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:06 11-08-2025 39,2157 28,0555 9 1,9
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:09 11-08-2025 39,2398 28,2203 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:26 11-08-2025 39,22861 28,1275 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:25 11-08-2025 39,2017 28,1847 11,3 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:13:24 11-08-2025 39,1285 28,0175 17,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:05 11-08-2025 39,2175 28,2275 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:05 11-08-2025 39,2093 28,2333 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:27 11-08-2025 39,21472 28,18472 6,87 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:27 11-08-2025 39,1722 28,1537 11,7 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:26 11-08-2025 39,23 28,1867 22,2 2,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:03:19 11-08-2025 39,1992 27,9735 3,1 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:31 11-08-2025 39,2093 28,0382 13,8 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:34 11-08-2025 39,192 28,3182 8,1 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:57 11-08-2025 39,2368 28,1667 26,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:59 11-08-2025 39,20389 28,18556 7,14 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:59 11-08-2025 39,1763 28,1298 17,2 2,3
Kırkağaç (Manisa) 16:58:51 11-08-2025 39,23444 27,95833 8,87 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:07 11-08-2025 39,1358 28,1558 3,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:05 11-08-2025 39,22222 28,09139 8,83 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:28 11-08-2025 39,1238 28,1312 15,1 2,1
Kırkağaç (Manisa) 16:41:16 11-08-2025 39,21694 27,97361 6,98 2,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:41:15 11-08-2025 39,2348 27,9703 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:12 11-08-2025 39,24139 27,98722 12,47 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:36:11 11-08-2025 39,2213 27,9703 11,3 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:39 11-08-2025 39,2367 28,0505 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:46 11-08-2025 39,19278 28,2075 8,61 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:12 11-08-2025 39,21972 28,09306 7,28 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:12 11-08-2025 39,1998 28,0695 12,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:04 11-08-2025 39,19389 28,12444 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:16 11-08-2025 39,17917 28,16167 7,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:16 11-08-2025 39,1927 28,158 15,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:32 11-08-2025 39,25694 28,07472 7,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:38 11-08-2025 39,22083 28,20306 7,05 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:37 11-08-2025 39,2198 28,1903 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:26 11-08-2025 39,17333 28,18 6,6 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:26 11-08-2025 39,1988 28,1633 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:04 11-08-2025 39,20806 28,16917 11,19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:54 11-08-2025 39,2375 28,20889 7 3,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:54 11-08-2025 39,239 28,1998 11,2 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:43 11-08-2025 39,19056 28,17556 7,46 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:48 11-08-2025 39,20833 28,16333 8,96 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:11 11-08-2025 39,1953 28,1602 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:46 11-08-2025 39,14917 28,20167 9,36 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:43 11-08-2025 39,2193 28,1437 3,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:06 11-08-2025 39,19611 28,17306 6,37 2,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 15:36:02 11-08-2025 39,0548 28,1722 7,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:24 11-08-2025 39,21861 28,17806 8,47 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:23 11-08-2025 39,2023 28,1612 10,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:09 11-08-2025 39,20583 28,08944 8,68 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:09 11-08-2025 39,1993 28,0732 12,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:46 11-08-2025 39,21806 28,09111 8,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:36 11-08-2025 39,22694 28,09083 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:33 11-08-2025 39,24389 28,12056 9,26 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:31 11-08-2025 39,16861 28,09583 5,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:10 11-08-2025 39,15917 28,16611 5,92 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:09 11-08-2025 39,1715 28,1575 9,4 2,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:05:22 11-08-2025 36,8778 27,7417 14,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:55 11-08-2025 39,1598 28,1117 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:07 11-08-2025 39,17972 28,16694 8,21 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:06 11-08-2025 39,1922 28,1445 12,4 3,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:57:12 11-08-2025 39,0527 28,0787 1,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:54 11-08-2025 39,23778 28,01639 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:40 11-08-2025 39,19194 28,125 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:33 11-08-2025 39,1768 28,1227 17,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:33 11-08-2025 39,19583 28,12667 6,98 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:33 11-08-2025 39,1997 28,1108 8,4 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:25 11-08-2025 39,2143 28,223 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:27 11-08-2025 39,15417 28,13944 9,68 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:25 11-08-2025 39,1708 28,123 12,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:22 11-08-2025 39,15556 28,20111 4,63 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:21 11-08-2025 39,1477 28,1727 14 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:31 11-08-2025 39,2155 28,0678 8,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:30 11-08-2025 39,205 28,10361 8,25 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:32 11-08-2025 39,2302 28,0697 9,8 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:31 11-08-2025 39,1453 28,2302 14,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:54 11-08-2025 39,15333 28,2275 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:52 11-08-2025 39,2007 28,1848 5,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:05 11-08-2025 39,21778 28,19222 10,54 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:04 11-08-2025 39,2077 28,1607 15,9 4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:17 11-08-2025 39,2295 28,0362 8,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:16 11-08-2025 39,235 28,06889 11,11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:06 11-08-2025 39,15694 28,19778 7,94 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:09:06 11-08-2025 39,155 28,1772 13,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:27 11-08-2025 39,21833 28,09306 9,92 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:42 11-08-2025 39,18778 28,19167 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:39 11-08-2025 39,24111 28,12111 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:51 11-08-2025 39,15944 28,1675 8,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:52 11-08-2025 39,18889 28,16194 8,11 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:52 11-08-2025 39,1788 28,1325 9,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:05 11-08-2025 39,22222 28,15889 11,05 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:56 11-08-2025 39,2105 28,0962 19,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:24 11-08-2025 39,25389 28,05833 8,08 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:24 11-08-2025 39,2347 28,0522 15 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:48 11-08-2025 39,179 28,1682 8,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:22 11-08-2025 39,21528 28,16639 7,77 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:21 11-08-2025 39,1957 28,1437 15,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:13 11-08-2025 39,2075 28,08389 7,26 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:13 11-08-2025 39,1985 28,0642 8,6 2,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 13:26:01 11-08-2025 39,1143 28,0548 24,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:51 11-08-2025 39,1922 28,0862 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:04 11-08-2025 39,20778 28,15583 9,72 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:04 11-08-2025 39,1697 28,1285 10,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:31 11-08-2025 39,22694 28,21722 6,57 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:29 11-08-2025 39,2358 28,186 16,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:52 11-08-2025 39,23361 27,98889 10,46 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:16:52 11-08-2025 39,2298 27,9717 14,4 3,2
AKDENIZ 13:13:45 11-08-2025 36,5417 28,7052 7,5 2,6
Akdeniz - [21.98 km] Dalaman (Muğla) 13:13:44 11-08-2025 36,50472 28,77028 7,02 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:00 11-08-2025 39,14944 28,15889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:48 11-08-2025 39,18083 28,14111 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:23 11-08-2025 39,27556 28,05194 7,18 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:22 11-08-2025 39,2565 28,0567 14,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:46 11-08-2025 39,18611 28,14222 6,47 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:45 11-08-2025 39,1792 28,0972 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:50 11-08-2025 39,16528 28,15528 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:50 11-08-2025 39,2155 28,2398 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:09 11-08-2025 39,205 28,13583 10,36 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:09 11-08-2025 39,1905 28,1232 12,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:16 11-08-2025 39,24361 28,05889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:05 11-08-2025 39,22056 28,10889 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:05 11-08-2025 39,2027 28,122 9,6 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:04 11-08-2025 39,1567 28,1542 10,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:49 11-08-2025 39,25389 28,08639 7,01 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:48 11-08-2025 39,2537 28,0737 14,6 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:04 11-08-2025 39,1945 28,1485 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:03 11-08-2025 39,18333 28,16806 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:23 11-08-2025 39,18583 28,16028 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:23 11-08-2025 39,1905 28,1427 14,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:37 11-08-2025 39,21417 28,14611 10,13 3,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:37 11-08-2025 39,1968 28,1342 11,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:02 11-08-2025 39,20444 28,15694 10,39 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:01 11-08-2025 39,1917 28,149 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:22 11-08-2025 39,25806 28,075 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:22 11-08-2025 39,19028 28,15778 7,54 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:21 11-08-2025 39,1885 28,1413 12,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:33 11-08-2025 39,26472 28,13806 6,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:42 11-08-2025 39,23333 27,99361 7 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 12:00:42 11-08-2025 39,2235 27,9668 9,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:48 11-08-2025 39,11056 28,15056 5,59 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:28 11-08-2025 39,22028 28,0825 11,01 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:28 11-08-2025 39,2192 28,0612 10,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:59 11-08-2025 39,22694 28,26889 11,91 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:08 11-08-2025 39,20944 28,15444 10,75 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:08 11-08-2025 39,17444 28,16611 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:20 11-08-2025 39,2012 28,07 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:27 11-08-2025 39,22111 28,03778 7,02 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:27 11-08-2025 39,2462 28,0302 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:25 11-08-2025 39,18806 28,10222 6,43 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:25 11-08-2025 39,2023 28,079 8,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:55 11-08-2025 39,23528 28,14056 9,99 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:47 11-08-2025 39,19917 28,17722 7,42 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:46 11-08-2025 39,1768 28,1573 17 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:02 11-08-2025 39,21694 28,1725 10,11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:22 11-08-2025 39,20556 28,17056 11,13 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:22 11-08-2025 39,2082 28,138 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:13 11-08-2025 39,19778 28,16611 6,89 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:13 11-08-2025 39,1935 28,173 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:12 11-08-2025 39,22361 28,16861 9,28 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:05 11-08-2025 39,2475 28,1175 6,99 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:05 11-08-2025 39,2353 28,1097 14 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:05 11-08-2025 39,22722 28,14889 6,98 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:46 11-08-2025 39,2375 28,19444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:12 11-08-2025 39,25556 28,07056 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:38 11-08-2025 39,20139 28,11861 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:34 11-08-2025 39,23833 27,98389 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:08 11-08-2025 39,20472 28,205 7,71 2,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:08 11-08-2025 39,2243 28,2243 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:26 11-08-2025 39,22361 28,13639 7,66 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:25 11-08-2025 39,214 28,1525 12,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:11 11-08-2025 39,21528 28,19778 7,2 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:11 11-08-2025 39,1975 28,1892 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:18 11-08-2025 39,18444 28,13611 6,39 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:07 11-08-2025 39,2067 28,1283 8,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:06 11-08-2025 39,20278 28,09361 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:44 11-08-2025 39,19139 28,16528 4,91 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:43 11-08-2025 39,1902 28,1552 12,5 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:12 11-08-2025 39,0957 28,1918 30 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:38 11-08-2025 39,25639 28,05972 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:38 11-08-2025 39,2253 28,0525 10,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:43 11-08-2025 39,22472 28,18444 5,81 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:09 11-08-2025 39,19833 28,17722 9,09 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:44 11-08-2025 39,24389 28,27833 11,67 3,9
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:44 11-08-2025 39,2378 28,2815 13,4 4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:10 11-08-2025 39,1897 28,2215 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:21 11-08-2025 39,205 28,15972 9,12 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:21 11-08-2025 39,2002 28,1473 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:13 11-08-2025 39,17944 28,16806 15,43 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:13 11-08-2025 39,187 28,1673 9,5 3,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:39 11-08-2025 39,2432 28,2007 8,7 2,4
Soma (Manisa) 10:13:16 11-08-2025 39,29139 27,73722 6,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:56 11-08-2025 39,20278 28,13111 9,34 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:56 11-08-2025 39,1972 28,1368 11,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:21 11-08-2025 39,19833 28,20639 7,11 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:17 11-08-2025 39,105 28,134 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:58 11-08-2025 39,20861 28,12528 5,22 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:41 11-08-2025 39,18806 28,16722 11,66 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:41 11-08-2025 39,1723 28,1523 14,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:09 11-08-2025 39,24278 27,98278 6,99 2,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:57:08 11-08-2025 39,2232 27,9675 10,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:44 11-08-2025 39,24194 27,98444 7,05 3,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:55:43 11-08-2025 39,2275 27,9603 8,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:54 11-08-2025 39,23833 28,19167 7,63 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:21 11-08-2025 39,20556 28,19278 6,55 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:20 11-08-2025 39,1955 28,2052 19,5 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:27 11-08-2025 39,161 28,1392 14,6 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:48 11-08-2025 39,0875 28,2032 6,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:04 11-08-2025 39,17111 28,16917 6,97 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:30 11-08-2025 39,20361 28,11472 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:30 11-08-2025 39,1917 28,098 10,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:46 11-08-2025 39,19056 28,20139 7,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:45 11-08-2025 39,18861 28,18694 10,77 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:47 11-08-2025 39,20222 28,18806 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:11 11-08-2025 39,19972 28,16833 7,01 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:11 11-08-2025 39,1508 28,1307 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:25 11-08-2025 39,23444 27,98472 6,97 2,9
EGE DENIZI 09:20:19 11-08-2025 36,6688 25,6945 5,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:41 11-08-2025 39,22528 28,07528 7,65 3,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:41 11-08-2025 39,2183 28,0652 11,1 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:03 11-08-2025 39,194 28,2318 9,9 2,2
YUNANISTAN 09:05:37 11-08-2025 39,305 23,8357 12,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:34 11-08-2025 39,1775 28,16722 7,01 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:33 11-08-2025 39,1562 28,1955 3,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:53 11-08-2025 39,15694 28,20806 11,89 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:52 11-08-2025 39,2055 28,182 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:12 11-08-2025 39,12972 28,15139 5,9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:11 11-08-2025 39,1567 28,1405 13 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:54 11-08-2025 39,22194 28,1675 7 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:54 11-08-2025 39,2273 28,1425 13,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:26 11-08-2025 39,23694 28,16944 5,05 3,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:25 11-08-2025 39,2308 28,1533 13,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:05 11-08-2025 39,19167 28,16722 7,07 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:05 11-08-2025 39,176 28,133 11,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:17 11-08-2025 39,205 28,18306 10,44 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:17 11-08-2025 39,1922 28,1388 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:45 11-08-2025 39,1575 28,16972 10,53 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:44 11-08-2025 39,1838 28,1557 5,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:10 11-08-2025 39,10444 28,15722 5,82 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:08 11-08-2025 39,1385 28,1195 14,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:26 11-08-2025 39,23056 28,14972 9,91 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:26 11-08-2025 39,1708 28,0775 16,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:30 11-08-2025 39,2275 28,08583 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:50 11-08-2025 39,10806 28,21667 6,95 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:15 11-08-2025 39,26722 28,09139 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:21 11-08-2025 39,2325 28,05389 6,99 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:21 11-08-2025 39,2267 28,0382 11,1 3,5
Çaygören Barajı - [01.51 km] Sındırgı (Balıkesir) 08:15:54 11-08-2025 39,25139 28,22472 7,01 2,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:54 11-08-2025 39,25 28,211 10,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:31 11-08-2025 39,21444 28,17278 5,93 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:31 11-08-2025 39,208 28,1785 9,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:09 11-08-2025 39,20083 28,14333 17,07 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:08 11-08-2025 39,1658 28,2042 8,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:39 11-08-2025 39,24278 28,11833 15,61 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:37 11-08-2025 39,2218 28,0802 4,8 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:38 11-08-2025 39,209 28,1397 5,1 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:28 11-08-2025 39,2673 28,1787 7,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:42 11-08-2025 39,18583 28,14444 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:41 11-08-2025 39,1867 28,1435 2,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:36 11-08-2025 39,26722 28,04528 5,64 2,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:01:36 11-08-2025 39,2697 28,034 7,8 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:15 11-08-2025 39,1812 28,0928 8,3 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:28 11-08-2025 39,2365 28,073 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:47 11-08-2025 39,22139 28,08278 7,01 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:47 11-08-2025 39,2033 28,0173 9,7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:22 11-08-2025 39,2288 28,1455 14,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:21 11-08-2025 39,22 28,16722 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:46 11-08-2025 39,2073 28,1097 13,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:28 11-08-2025 39,19639 28,18722 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:27 11-08-2025 39,2118 28,1323 14,1 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:30 11-08-2025 39,1922 28,153 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:33 11-08-2025 39,19056 28,17528 8,68 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:33 11-08-2025 39,1802 28,1347 10,2 2,8
HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA) 07:47:05 11-08-2025 38,748 28,1785 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:22 11-08-2025 39,16833 28,15083 6,99 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:21 11-08-2025 39,1797 28,1365 3,9 3,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:32 11-08-2025 39,2097 28,1352 14,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:30 11-08-2025 39,17306 28,15028 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:30 11-08-2025 39,16 28,1282 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:26 11-08-2025 39,20194 28,20722 7,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:30 11-08-2025 39,23694 28,04194 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:34 11-08-2025 39,20028 28,19139 6,18 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:43 11-08-2025 39,22444 28,08389 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:11 11-08-2025 39,20389 28,1375 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:11 11-08-2025 39,20861 28,15583 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:10 11-08-2025 39,1922 28,1493 8,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:29 11-08-2025 39,22611 28,10444 6,99 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:28 11-08-2025 39,2158 28,0965 13,7 3,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:12 11-08-2025 39,21 28,1132 7,2 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:16 11-08-2025 39,1942 28,09 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:28 11-08-2025 39,21917 28,1475 6,99 2,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:28 11-08-2025 39,2383 28,129 7,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:41 11-08-2025 39,24028 28,20528 6,99 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:40 11-08-2025 39,2223 28,1912 11,3 2,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:07 11-08-2025 39,2432 28,0047 10,9 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:33 11-08-2025 39,2027 28,0423 8,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:45 11-08-2025 39,189 28,1225 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:44 11-08-2025 39,19333 28,13889 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:52 11-08-2025 39,20306 28,17417 16,2 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:49 11-08-2025 39,144 28,1528 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:11 11-08-2025 39,21028 28,10222 9,71 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:07 11-08-2025 39,22472 28,10444 7 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:07 11-08-2025 39,2215 28,0708 10 2,8
Etimesgut (Ankara) 06:33:27 11-08-2025 39,92556 32,79389 4,68 3,2
CANKAYA (ANKARA) 06:33:27 11-08-2025 39,8702 32,765 5,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:54 11-08-2025 39,23694 28,16639 7 2,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:54 11-08-2025 39,2278 28,1377 3 3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:29:22 11-08-2025 39,1578 28,0252 11,2 2,4
KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:21 11-08-2025 39,2978 28,3172 24,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:37 11-08-2025 39,27528 28,125 7,03 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:37 11-08-2025 39,2598 28,0843 11,2 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:57 11-08-2025 39,2212 28,1277 4,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:30 11-08-2025 39,23389 28,15528 6,98 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:30 11-08-2025 39,219 28,151 9,9 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:49 11-08-2025 39,1795 28,2142 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:14 11-08-2025 39,21889 28,11778 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:26 11-08-2025 39,23194 28,12667 7,52 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:25 11-08-2025 39,2468 28,1215 5,7 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:40 11-08-2025 39,1887 28,0375 12,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:17 11-08-2025 39,23278 28,05417 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:34 11-08-2025 39,2418 28,0523 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:24 11-08-2025 39,23361 28,07306 7 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:24 11-08-2025 39,2555 28,0625 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:41 11-08-2025 39,20889 28,17111 7,07 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:40 11-08-2025 39,172 28,1543 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:07 11-08-2025 39,25139 28,13194 9,52 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:06 11-08-2025 39,2565 28,1078 12 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:02:09 11-08-2025 38,48 37,23222 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:38 11-08-2025 39,2125 28,0268 11,4 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:20 11-08-2025 39,2128 28,1712 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:38 11-08-2025 39,2275 28,08333 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:55 11-08-2025 39,25611 28,1475 6,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:46 11-08-2025 39,21639 28,06889 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:24 11-08-2025 39,20111 28,17417 6,91 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:19 11-08-2025 39,22833 28,17861 5,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:35 11-08-2025 39,1775 28,13917 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:22 11-08-2025 39,1855 28,1513 15,6 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:38 11-08-2025 39,2097 28,0768 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:23 11-08-2025 39,18806 28,1925 7,67 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:23 11-08-2025 39,1877 28,1695 10,6 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:48 11-08-2025 39,1855 28,1785 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:07 11-08-2025 39,24389 28,11639 7,75 3,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:06 11-08-2025 39,239 28,0987 14 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:29 11-08-2025 39,1477 28,1 9,4 2,3
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:24 11-08-2025 39,185 28,4403 4,1 2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:20 11-08-2025 39,2105 28,2852 7,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:35 11-08-2025 39,1788 28,1445 11,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:28 11-08-2025 39,23889 28,04139 10,14 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:27 11-08-2025 39,22 28,0275 3,9 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:28 11-08-2025 39,1525 28,1842 22,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:08 11-08-2025 39,172 28,1737 14,4 2,2
AKYILDIZ-KORKUT (MUS) 05:26:36 11-08-2025 38,7255 41,9483 2,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:08 11-08-2025 39,175 28,15778 6,21 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 11-08-2025 39,1797 28,1482 14,3 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:08 11-08-2025 39,1892 28,136 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:39 11-08-2025 39,23333 28,11667 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:39 11-08-2025 39,216 28,0953 9,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:20 11-08-2025 39,1735 28,144 12,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:35 11-08-2025 39,21861 28,15861 7 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:35 11-08-2025 39,2232 28,16 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:57 11-08-2025 39,23417 28,10944 8,7 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:56 11-08-2025 39,2452 28,08 8,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:02 11-08-2025 39,1975 28,15694 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:02 11-08-2025 39,1888 28,1393 9 2,2
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 05:15:46 11-08-2025 38,2842 38,7263 1,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:31 11-08-2025 39,20833 28,16333 5,99 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:30 11-08-2025 39,225 28,139 6,3 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:02 11-08-2025 39,2445 28,0422 7,3 2,2
Pütürge (Malatya) 05:11:42 11-08-2025 38,21722 38,61417 12,76 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:11:41 11-08-2025 38,2138 38,6213 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:37 11-08-2025 39,17722 28,14889 7 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:35 11-08-2025 39,1543 28,1205 5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:59 11-08-2025 39,21722 28,0675 6,95 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:59 11-08-2025 39,2115 28,0512 7,6 3,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:37 11-08-2025 39,2052 28,0158 8,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:28 11-08-2025 39,18944 28,18361 7 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:28 11-08-2025 39,1817 28,1675 8,4 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:05 11-08-2025 39,208 28,0378 27,9 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:43 11-08-2025 39,2495 28,2097 45 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:04 11-08-2025 39,1753 28,1472 11,6 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:21 11-08-2025 39,2065 28,1217 7,9 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:49 11-08-2025 39,2535 28,1092 19,8 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:57 11-08-2025 39,206 28,0575 7,6 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:04 11-08-2025 39,2365 28,0317 9,1 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:24 11-08-2025 39,2252 28,1785 5,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:10 11-08-2025 39,2103 28,1545 16,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:44 11-08-2025 39,2247 28,0842 4,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:10 11-08-2025 39,23778 28,17 10,39 4,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:09 11-08-2025 39,2168 28,1518 11,4 4,6
AKDENIZ 04:51:09 11-08-2025 35,7822 31,8397 21,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:38 11-08-2025 39,23889 28,0725 4,98 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:37 11-08-2025 39,231 28,0517 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:05 11-08-2025 39,19222 28,14583 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:05 11-08-2025 39,1853 28,1175 8,4 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:41 11-08-2025 39,2485 28,0853 9,7 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:24 11-08-2025 39,1857 28,0498 10,3 2,1
Yazıhan (Malatya) 04:40:45 11-08-2025 38,53583 38,00306 7 2
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 04:40:44 11-08-2025 38,5092 38,0332 5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:40 11-08-2025 39,1903 28,1507 16,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:42 11-08-2025 39,2102 28,061 8,4 3,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:36:37 11-08-2025 37,48722 37,04611 11,99 2,1
GUZELYURT (KAHRAMANMARAS) 04:36:37 11-08-2025 37,4842 37,0285 4,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:46 11-08-2025 39,25694 28,08444 4,25 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:35:46 11-08-2025 39,2415 28,0595 9,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:15 11-08-2025 39,18972 28,18889 4,73 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:44 11-08-2025 39,22639 28,07222 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:44 11-08-2025 39,2065 28,0665 7,8 3,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:06 11-08-2025 39,218 28,1503 14,2 2,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:46 11-08-2025 39,2538 28,055 7,9 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:17 11-08-2025 39,2072 28,1738 9,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:47 11-08-2025 39,2177 28,0588 13,7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:58 11-08-2025 39,2323 28,0585 13,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:57 11-08-2025 39,25889 28,09194 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:44 11-08-2025 39,16 28,125 13 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:02 11-08-2025 39,1838 28,1385 12,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:27 11-08-2025 39,1743 28,1545 5,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:56 11-08-2025 39,166 28,1363 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:30 11-08-2025 39,18194 28,08972 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:41 11-08-2025 39,218 28,2263 15,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:38 11-08-2025 39,26472 28,08611 7 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:44 11-08-2025 39,1118 28,141 43,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:07 11-08-2025 39,2022 28,1283 4,3 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:08 11-08-2025 39,2032 28,066 7,8 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:52 11-08-2025 39,172 28,0867 5,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:28 11-08-2025 39,1558 28,099 4,9 1,9
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:15:55 11-08-2025 39,0663 28,2177 58,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:34 11-08-2025 39,24528 28,11611 7,01 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:34 11-08-2025 39,2423 28,0605 14,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:58 11-08-2025 39,25556 28,05833 7 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:58 11-08-2025 39,2413 28,0217 5,4 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:09 11-08-2025 39,1482 28,1058 14,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:29 11-08-2025 39,163 28,154 12,8 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:58 11-08-2025 39,2008 28,0975 8,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:10 11-08-2025 39,18528 28,16306 11,49 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:08 11-08-2025 39,1945 28,1675 7,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:14 11-08-2025 39,1973 28,2272 20,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:57 11-08-2025 39,17056 28,17611 7,17 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:56 11-08-2025 39,2023 28,1387 4,8 2,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:06:19 11-08-2025 39,1757 28,0647 4,9 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:16 11-08-2025 39,2233 28,0485 17,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:35 11-08-2025 39,19611 28,17556 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:35 11-08-2025 39,1483 28,1655 5 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:08 11-08-2025 39,169 28,1465 5,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:07 11-08-2025 39,17917 28,15694 7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:13 11-08-2025 39,20944 28,12 7 4,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:13 11-08-2025 39,2133 28,1055 6,5 4,2
Akhisar (Manisa) 03:58:08 11-08-2025 39,20167 28,00139 7,89 2,1
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:55:16 11-08-2025 38,0943 37,8067 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:43 11-08-2025 39,19111 28,20556 4,71 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:15 11-08-2025 39,21083 28,08528 7,09 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:14 11-08-2025 39,2433 28,0433 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:37 11-08-2025 39,19028 28,08389 7,57 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:36 11-08-2025 39,2018 28,031 5,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:07 11-08-2025 39,21806 28,08083 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:07 11-08-2025 39,2085 28,0493 7,7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:44 11-08-2025 39,22 28,0118 3,7 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:45:19 11-08-2025 39,1497 28,0103 11,4 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:34 11-08-2025 39,182 28,108 4,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:37 11-08-2025 39,24944 28,05972 7 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:36 11-08-2025 39,2242 28,0392 9,2 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:19 11-08-2025 39,1848 28,1287 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:09 11-08-2025 39,2025 28,16056 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:09 11-08-2025 39,1712 28,1337 7,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:32 11-08-2025 39,255 28,06694 7 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:32 11-08-2025 39,242 28,0647 15 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:49 11-08-2025 39,23944 28,09361 6,99 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:49 11-08-2025 39,2088 28,0755 5,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:49 11-08-2025 39,22556 28,08472 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:48 11-08-2025 39,2147 28,0738 7,3 2,7
ULUKOY (MALATYA) 03:30:46 11-08-2025 38,1562 38,5503 2,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:26 11-08-2025 39,20972 28,065 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:19 11-08-2025 39,1875 28,15194 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:19 11-08-2025 39,1753 28,1148 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:37 11-08-2025 39,2025 28,19056 8,18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:36 11-08-2025 39,1918 28,1408 13,8 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:44 11-08-2025 39,1952 28,0222 2,8 1,4
Çaygören Barajı - [01.19 km] Sındırgı (Balıkesir) 03:15:11 11-08-2025 39,25778 28,22111 6,24 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:10 11-08-2025 39,2238 28,2163 14,1 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:11 11-08-2025 39,208 28,193 9,9 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:52 11-08-2025 39,2468 28,0287 7,7 2,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:23 11-08-2025 39,2447 28,0292 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:34 11-08-2025 39,21806 28,15944 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:34 11-08-2025 39,2163 28,1613 5,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:30 11-08-2025 39,25333 28,09 6,99 2,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:30 11-08-2025 39,2467 28,0717 7,9 2,9
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:04:37 11-08-2025 39,0393 28,1837 17,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:11 11-08-2025 39,1825 28,1328 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:13 11-08-2025 39,19528 28,12194 5,91 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:11 11-08-2025 39,1925 28,1957 8 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:16 11-08-2025 39,1777 28,111 4,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:54 11-08-2025 39,15667 28,15333 10,76 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:54 11-08-2025 39,1452 28,1488 7,9 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:42 11-08-2025 39,2432 28,1267 4,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:29 11-08-2025 39,20917 28,15306 3,48 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:28 11-08-2025 39,1827 28,1353 4,3 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:47 11-08-2025 39,1743 28,1408 4 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:04 11-08-2025 39,18667 28,18944 4,53 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:24 11-08-2025 39,14222 28,10028 10,63 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:22 11-08-2025 39,20417 28,18694 7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:21 11-08-2025 39,212 28,1678 12,4 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:26 11-08-2025 39,1953 28,1345 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:25 11-08-2025 39,2025 28,165 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:54 11-08-2025 39,19083 28,19111 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:54 11-08-2025 39,2085 28,1613 7,1 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:48 11-08-2025 39,1978 28,165 12,5 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:13 11-08-2025 39,2745 28,1945 10,1 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:22 11-08-2025 39,2322 28,0375 14,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:21 11-08-2025 39,23361 28,07889 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:38 11-08-2025 39,22472 28,12111 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:38 11-08-2025 39,2092 28,094 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:14 11-08-2025 39,18778 28,13639 6,98 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:14 11-08-2025 39,1927 28,1373 4,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:26 11-08-2025 39,18528 28,135 9,21 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:24 11-08-2025 39,207 28,1342 14,3 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:32 11-08-2025 39,1838 28,1877 5 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:04 11-08-2025 39,1618 28,1713 15,4 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:40 11-08-2025 39,1887 28,1255 4,5 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:04 11-08-2025 39,1653 28,105 16,1 1,8
KALAFAT-BIGADIC (BALIKESIR) 02:31:10 11-08-2025 39,4365 28,389 1,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:51 11-08-2025 39,1817 28,1187 2,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 11-08-2025 39,18361 28,14583 8,16 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:15 11-08-2025 39,1787 28,1142 11,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:39 11-08-2025 39,24611 28,14528 7 2,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:39 11-08-2025 39,2645 28,1278 9,1 3,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:25:34 11-08-2025 39,1493 28,0278 9,7 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:22 11-08-2025 39,257 28,048 5,5 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:33 11-08-2025 39,2422 28,1813 9,1 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:36 11-08-2025 39,2107 28,1557 8,2 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:07 11-08-2025 39,1935 28,093 4,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:04 11-08-2025 39,16917 28,15694 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:04 11-08-2025 39,1927 28,1692 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:52 11-08-2025 39,18361 28,16444 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:11 11-08-2025 39,1863 28,1487 9,2 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:12:16 11-08-2025 39,1438 28,033 14,5 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:54 11-08-2025 39,2443 28,12 9,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:22 11-08-2025 39,1663 28,0815 13,1 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:39 11-08-2025 39,1813 28,1205 5,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:01 11-08-2025 39,21944 28,16556 6,99 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:01 11-08-2025 39,2122 28,1563 14,6 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:45 11-08-2025 39,1847 28,107 8,3 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:10 11-08-2025 39,239 28,0232 5,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:05:56 11-08-2025 39,1803 28,1678 14,5 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:55 11-08-2025 39,2353 28,103 4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:02 11-08-2025 39,1425 28,1482 12,9 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:28 11-08-2025 39,1627 28,1118 4,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 02:01:14 11-08-2025 38,0625 37,67667 12,02 1,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:01:14 11-08-2025 38,0238 37,6937 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:13 11-08-2025 39,20083 28,10167 14,41 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:11 11-08-2025 39,2115 28,158 12 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:21 11-08-2025 39,22333 28,17167 12,95 3,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:21 11-08-2025 39,2083 28,18 12,4 3,6
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:26 11-08-2025 39,2258 28,2423 4,3 1,5
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:59 11-08-2025 39,3242 28,233 29,1 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:33 11-08-2025 39,2235 28,0963 5,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:25 11-08-2025 39,1915 28,1695 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:08 11-08-2025 39,13722 28,18278 11,91 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:06 11-08-2025 39,191 28,1573 13,4 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:05 11-08-2025 39,2205 28,0655 15,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:56 11-08-2025 39,1573 28,138 11,7 2,1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:34 11-08-2025 39,2522 27,9862 5,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:55 11-08-2025 39,1588 28,1053 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:10 11-08-2025 39,22861 28,05806 8,6 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:10 11-08-2025 39,2128 28,0392 7,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:41 11-08-2025 39,24417 28,055 7 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:41 11-08-2025 39,2212 28,0522 7,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:55 11-08-2025 39,18833 28,15306 9,69 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:55 11-08-2025 39,1852 28,1125 10,3 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:19 11-08-2025 39,2012 28,1712 13,9 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:38:20 11-08-2025 36,9485 28,2743 5,3 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:18 11-08-2025 39,2017 28,0468 11,3 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:35 11-08-2025 39,215 28,1972 13,6 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:52 11-08-2025 39,1977 28,0313 14,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:09 11-08-2025 39,17333 28,16361 23,87 2,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 01:25:42 11-08-2025 39,0753 28,0408 11,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:39 11-08-2025 39,19417 28,10778 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:30 11-08-2025 39,187 28,1762 5 2,6
SOGUCAK-SAVASTEPE (BALIKESIR) 01:22:48 11-08-2025 39,5043 27,6638 28,2 1,8
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:06 11-08-2025 39,2948 28,0745 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:09 11-08-2025 39,20722 28,12694 12,58 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:06 11-08-2025 39,211 28,1325 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:57 11-08-2025 39,22528 28,07806 7 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:57 11-08-2025 39,2245 28,0632 6,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:02 11-08-2025 39,25722 28,09 13,65 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:02 11-08-2025 39,2425 28,0727 8,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:15 11-08-2025 39,25083 28,1975 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:50 11-08-2025 39,23111 28,14194 11,12 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:18 12-08-2025 39,16722 28,10722 7,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:21 12-08-2025 39,18833 28,07389 7 1,8
Tut (Adıyaman) 00:16:47 12-08-2025 37,80139 37,88083 9,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:55 12-08-2025 39,19389 28,17194 5,34 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:35 12-08-2025 39,18889 28,15333 5,51 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:34 12-08-2025 39,1922 28,1492 8,7 3,3
Yazıhan (Malatya) 00:11:30 12-08-2025 38,53417 38,04944 6,92 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:13 12-08-2025 39,1955 28,2473 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:13 12-08-2025 39,21083 28,19806 4,95 2,1
Köyceğiz (Muğla) 00:08:41 12-08-2025 37,09056 28,60833 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:32 12-08-2025 39,21389 28,21361 5,77 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:31 12-08-2025 39,1868 28,194 5 2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 00:06:08 12-08-2025 39,0785 28,2198 19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:51 12-08-2025 39,20389 28,21222 5,44 1,8
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 00:04:46 12-08-2025 38,8708 28,1513 5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:32 12-08-2025 39,167 28,1657 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:32 12-08-2025 39,19056 28,17722 7,45 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:42 12-08-2025 39,20083 28,21361 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:08 12-08-2025 39,186 28,1872 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:07 12-08-2025 39,20639 28,22444 10,18 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:51 11-08-2025 39,20889 28,18306 8,4 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:50 11-08-2025 39,1963 28,1602 14 3,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:13 11-08-2025 39,1138 28,1225 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:12 11-08-2025 39,15667 28,18111 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:46 11-08-2025 39,2317 28,1035 9,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:45 11-08-2025 39,24611 28,0975 9,56 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:02 11-08-2025 39,2158 28,094 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:02 11-08-2025 39,24389 28,09389 7,16 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:49:10 11-08-2025 39,2153 27,9707 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:35 11-08-2025 39,22722 27,99139 10,31 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:34 11-08-2025 39,2183 27,9913 15,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:38 11-08-2025 39,1987 28,198 18,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:38 11-08-2025 39,21944 28,19417 7 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:46:11 11-08-2025 39,1382 28,0452 18,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:04 11-08-2025 39,2017 28,105 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:04 11-08-2025 39,21806 28,15278 7,2 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:07 11-08-2025 39,1445 28,1785 3,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:07 11-08-2025 39,17833 28,1675 8,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:40 11-08-2025 39,22361 28,21028 8,93 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:46 11-08-2025 39,229 28,1018 5,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:02 11-08-2025 39,1278 28,1188 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:02 11-08-2025 39,16778 28,16417 6,95 1,4
Milas (Muğla) 23:36:51 11-08-2025 37,32528 27,69917 7,14 1,4
Akhisar (Manisa) 23:32:39 11-08-2025 38,88083 27,88806 8,15 3,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 23:32:38 11-08-2025 38,8735 27,859 9,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:09 11-08-2025 39,19111 28,1275 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:08 11-08-2025 39,1975 28,2483 11,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:01 11-08-2025 39,1905 28,1468 2,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:40 11-08-2025 39,2575 28,08944 5,13 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:39 11-08-2025 39,2418 28,0842 14,2 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:13 11-08-2025 39,2027 28,141 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:13 11-08-2025 39,24278 28,13694 9,15 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:51 11-08-2025 39,157 28,151 9,4 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:14 11-08-2025 39,2452 28,1087 8,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:13 11-08-2025 39,25194 28,10778 8,03 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:54 11-08-2025 39,1972 28,1853 10,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:01 11-08-2025 39,2188 28,1877 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:01 11-08-2025 39,185 28,17111 6,58 1,9
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:12:13 11-08-2025 39,0598 28,3135 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:11 11-08-2025 39,19444 28,19417 11,04 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:16 11-08-2025 39,22083 28,00361 10,68 2,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:08:15 11-08-2025 39,1852 28,0085 12,1 2,8
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:34 11-08-2025 39,321 28,0538 29,4 2,2
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 23:05:02 11-08-2025 39,2122 27,9312 23,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:49 11-08-2025 39,1443 28,1945 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:22 11-08-2025 39,20333 28,18833 6,86 4,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:21 11-08-2025 39,1932 28,1782 10,9 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:42 11-08-2025 39,25306 28,11778 9,11 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:52 11-08-2025 39,184 28,1857 12,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:37 11-08-2025 39,20722 28,17833 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:26 11-08-2025 39,1683 28,1243 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:25 11-08-2025 39,17361 28,14417 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:30 11-08-2025 39,20611 28,17861 8,32 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:29 11-08-2025 39,2062 28,1652 14,6 4,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:48 11-08-2025 39,2065 28,2413 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:48 11-08-2025 39,22 28,23667 5,95 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:54 11-08-2025 39,16083 28,20556 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:53 11-08-2025 39,1935 28,2623 9,4 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:24 11-08-2025 39,1948 28,1757 15 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:24 11-08-2025 39,22167 28,17278 9,89 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:15 11-08-2025 39,1523 28,1865 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:15 11-08-2025 39,15778 28,205 4,85 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:14 11-08-2025 39,12278 28,16 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:52 11-08-2025 39,17389 28,25833 8,48 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:28 11-08-2025 39,2328 28,2032 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:28 11-08-2025 39,26056 28,17639 9,21 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:37 11-08-2025 39,1737 28,1637 11,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:37 11-08-2025 39,19167 28,18167 6,75 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:22 11-08-2025 39,226 28,1103 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:34 11-08-2025 39,15611 28,19361 9,39 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:33 11-08-2025 39,1538 28,1608 11 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:15 11-08-2025 39,21222 28,17111 8,42 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:06 11-08-2025 39,2148 27,9935 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:06 11-08-2025 39,22778 27,98694 11,93 2,4
Aspindza, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.65 km] Posof (Ardahan) 22:25:52 11-08-2025 41,56028 43,11028 7,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:39 11-08-2025 39,182 28,19 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:39 11-08-2025 39,19194 28,18361 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:51 11-08-2025 39,17167 28,15917 10,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:59 11-08-2025 39,18722 28,18139 4,22 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:58 11-08-2025 39,178 28,1535 7,4 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:19:36 11-08-2025 39,1397 28,1517 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:36 11-08-2025 39,16722 28,14167 5,59 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:55 11-08-2025 39,16889 28,22472 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:50 11-08-2025 39,19444 28,16194 7,85 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:49 11-08-2025 39,136 28,1153 19,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:42 11-08-2025 39,17472 28,20611 7 1,3
Akhisar (Manisa) 22:07:48 11-08-2025 39,21833 27,98889 7 1,7
GORDES (MANISA) 22:07:41 11-08-2025 38,9105 28,2575 21,6 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:15 11-08-2025 39,1085 28,2765 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:14 11-08-2025 39,16194 28,17389 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:09 11-08-2025 39,18639 28,17583 5,56 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:08 11-08-2025 39,1778 28,1797 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:00 11-08-2025 39,18417 28,15639 5,06 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:17 11-08-2025 39,1828 28,2078 11,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:17 11-08-2025 39,20667 28,20444 7,15 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:33 11-08-2025 39,189 28,1998 12,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:33 11-08-2025 39,20861 28,20833 5,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:41 11-08-2025 39,22694 28,1325 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:40 11-08-2025 39,2022 28,1282 13 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:59 11-08-2025 39,214 28,1273 10,4 4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:59 11-08-2025 39,22611 28,13361 9,01 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:58 11-08-2025 39,18417 28,1625 7,36 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:58 11-08-2025 39,1603 28,126 5,8 2,7
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:24 11-08-2025 39,2908 28,0325 5,5 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:49:45 11-08-2025 39,2153 27,9722 6,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:47 11-08-2025 39,28417 28,13444 9,53 2,1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 21:48:32 11-08-2025 38,9215 28,174 16,6 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:46 11-08-2025 39,2163 28,0072 13,4 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:14 11-08-2025 39,2252 28,1358 6,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:13 11-08-2025 39,25806 28,11 8,79 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:45:52 11-08-2025 39,2202 27,9623 8,5 3
Akhisar (Manisa) 21:45:51 11-08-2025 39,22833 27,9825 6,97 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:49 11-08-2025 39,21583 28,22694 6,88 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:49 11-08-2025 39,175 28,1898 4,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:11 11-08-2025 39,2125 28,20861 7,15 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:11 11-08-2025 39,1768 28,1955 5,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:44 11-08-2025 39,22278 28,06889 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:44 11-08-2025 39,2205 28,0833 14,1 2,4
Besni (Adıyaman) 21:39:36 11-08-2025 37,67694 37,85917 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:13 11-08-2025 39,22139 28,05583 9,26 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:13 11-08-2025 39,2083 28,0542 8,1 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:27 11-08-2025 39,1658 28,149 11,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:26 11-08-2025 39,19028 28,15056 7,12 2,2
Kırkağaç (Manisa) 21:32:36 11-08-2025 39,24222 27,9575 13,18 4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:32:35 11-08-2025 39,2138 27,947 11,7 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:21 11-08-2025 39,23944 28,17139 5,98 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:21 11-08-2025 39,1808 28,1492 13,1 1,6
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:28 11-08-2025 39,2098 28,3305 17,1 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:45 11-08-2025 39,156 28,1578 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:44 11-08-2025 39,17722 28,17639 8,55 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:51 11-08-2025 39,18639 28,14278 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:50 11-08-2025 39,1638 28,1087 8,9 2,3
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 21:24:16 11-08-2025 39,0942 28,025 11,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:15 11-08-2025 39,18306 28,17556 7,63 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:57 11-08-2025 39,18722 28,135 7,28 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:57 11-08-2025 39,1707 28,121 11,8 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:00 11-08-2025 39,1393 28,1897 9,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:14 11-08-2025 39,1765 28,1755 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:13 11-08-2025 39,20111 28,22111 6,65 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:48 11-08-2025 39,20611 28,12389 7,5 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:48 11-08-2025 39,1873 28,1743 7,8 2,7
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [72.28 km] Şemdinli (Hakkari) 21:18:43 11-08-2025 37,63806 45,45472 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:26 11-08-2025 39,1593 28,1002 9,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:25 11-08-2025 39,19833 28,11972 5,58 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:02 11-08-2025 39,2052 28,0583 16,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:12 11-08-2025 39,20306 28,19917 8,45 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:12 11-08-2025 39,1695 28,1785 11,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:46 11-08-2025 39,19611 28,13611 6,51 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:46 11-08-2025 39,1517 28,108 15,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:35 11-08-2025 39,20611 28,16833 9,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:35 11-08-2025 39,1615 28,1415 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:58 11-08-2025 39,15583 28,19361 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:58 11-08-2025 39,1738 28,1957 5,5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:25 11-08-2025 39,185 28,1328 4,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:24 11-08-2025 39,17611 28,17611 9,66 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:34 11-08-2025 39,1695 28,1927 13,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:35 11-08-2025 39,19167 28,15056 8,56 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:35 11-08-2025 39,1788 28,0978 13,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:34 11-08-2025 39,21972 28,18528 8,81 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:34 11-08-2025 39,2013 28,1478 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:25 11-08-2025 39,18472 28,14056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:56 11-08-2025 39,16444 28,16861 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:56 11-08-2025 39,1508 28,1503 11,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:20 11-08-2025 39,20389 28,09417 5,92 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:20 11-08-2025 39,1825 28,055 4,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:48 11-08-2025 39,18361 28,17278 8,88 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:48 11-08-2025 39,191 28,1723 5,1 2,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:51:21 11-08-2025 39,0925 28,121 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:18 11-08-2025 39,23806 28,08417 6,78 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:35 11-08-2025 39,25 28,04917 6,15 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:34 11-08-2025 39,2425 28,057 10 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:40 11-08-2025 39,17444 28,18972 7,67 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:47:38 11-08-2025 39,056 28,0797 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:28 11-08-2025 39,19278 28,17583 6,36 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:28 11-08-2025 39,1702 28,1497 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:58 11-08-2025 39,19972 28,15167 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:58 11-08-2025 39,1443 28,1538 5,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:33 11-08-2025 39,1875 28,16667 7,76 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:32 11-08-2025 39,1727 28,1422 6,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:35 11-08-2025 39,22556 28,0075 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:00 11-08-2025 39,23222 28,02167 7,15 1,7
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:00 11-08-2025 39,2543 27,918 18,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:06 11-08-2025 39,22361 28,00333 9,41 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:06 11-08-2025 39,2077 27,9925 9,2 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:17 11-08-2025 39,2353 28,0938 7,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:16 11-08-2025 39,25694 28,095 6,73 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:48 11-08-2025 39,20278 28,15611 7,92 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:48 11-08-2025 39,174 28,1785 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:05 11-08-2025 39,17444 28,16861 6,46 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:35 11-08-2025 39,17944 28,08667 7 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:35 11-08-2025 39,1947 28,057 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:54 11-08-2025 39,155 28,17694 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:54 11-08-2025 39,1558 28,1515 10,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:15 11-08-2025 39,18694 28,20722 7,45 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:15 11-08-2025 39,1738 28,1788 9 2,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:22:58 11-08-2025 38,9883 28,2323 17,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:56 11-08-2025 39,13389 28,1725 6,68 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:15 11-08-2025 39,16833 28,1825 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:15 11-08-2025 39,135 28,1273 11,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:29 11-08-2025 39,22139 28,12444 7,57 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:28 11-08-2025 39,2185 28,0887 10,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:36 11-08-2025 39,15944 28,17083 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:36 11-08-2025 39,1817 28,1342 4,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:30 11-08-2025 39,19361 28,15889 8,23 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:30 11-08-2025 39,1932 28,1402 5,6 3,2
Kırkağaç (Manisa) 20:17:35 11-08-2025 39,24 27,96444 7 2,4
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 20:17:33 11-08-2025 39,1287 28,011 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:49 11-08-2025 39,15361 28,2 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:33 11-08-2025 39,20306 28,15139 8,57 4,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:33 11-08-2025 39,1872 28,155 14,3 4,4
Maden (Elazığ) 20:12:55 11-08-2025 38,46278 39,48694 5,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:40 11-08-2025 39,22833 28,25472 4,83 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:33 11-08-2025 39,19694 28,1425 7,38 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:33 11-08-2025 39,1738 28,1508 5,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:05 11-08-2025 39,21972 28,16611 6,65 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:57 11-08-2025 39,15389 28,18917 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:07 11-08-2025 39,16833 28,185 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:24 11-08-2025 39,16194 28,17889 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:54 11-08-2025 39,16833 28,17083 5,2 3,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:52 11-08-2025 39,2805 28,1352 14,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:36 11-08-2025 39,17417 28,14528 5,79 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:36 11-08-2025 39,1468 28,1102 7,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:12 11-08-2025 39,16944 28,19528 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:12 11-08-2025 39,1803 28,167 12,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:15 11-08-2025 39,19389 28,17583 8,08 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:15 11-08-2025 39,1703 28,1565 7,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:30 11-08-2025 39,23222 28,02 7 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:36 11-08-2025 39,2257 28,0882 14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:25 11-08-2025 39,20083 28,16667 8,04 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:24 11-08-2025 39,1885 28,1897 4,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:59 11-08-2025 39,25306 28,05056 8,37 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:59 11-08-2025 39,2428 28,0618 9,6 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:29 11-08-2025 39,1557 28,1653 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:33 11-08-2025 39,1675 28,17889 5,44 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:33 11-08-2025 39,1797 28,1623 9,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:03 11-08-2025 39,18889 28,17583 8,71 4,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:03 11-08-2025 39,1812 28,1578 10,3 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:17 11-08-2025 39,22111 28,22972 5,57 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:21 11-08-2025 39,2128 28,0297 7,2 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:02 11-08-2025 39,1972 28,1833 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:30 11-08-2025 39,22417 28,17056 8,78 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:29 11-08-2025 39,2015 28,1687 15,6 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:15 11-08-2025 39,2085 27,986 10,7 2,6
Akhisar (Manisa) 19:44:14 11-08-2025 39,21833 27,98778 10,57 2,4
Doğubayazıt (Ağrı) 19:43:22 11-08-2025 39,36389 43,88778 6,93 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:13 11-08-2025 39,24278 27,98444 6,43 3,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:12 11-08-2025 39,2218 27,9547 12 3,8
DARGIL-GORDES (MANISA) 19:40:54 11-08-2025 39,0558 28,3542 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:51 11-08-2025 39,16167 28,16944 6,14 1,7
Marmaris (Muğla) 19:37:01 11-08-2025 36,97611 28,30639 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:00 11-08-2025 39,23361 27,98889 11,9 4,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:37:00 11-08-2025 39,2152 27,9728 9,5 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:04 11-08-2025 39,1917 28,1238 5,4 2,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 19:33:51 11-08-2025 39,1672 27,991 5,1 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:31:33 11-08-2025 39,2007 28,195 9,7 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:28:56 11-08-2025 39,1452 28,0175 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:55 11-08-2025 39,20528 28,08333 6,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:25 11-08-2025 39,20722 28,08528 7,6 2,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:25 11-08-2025 39,2107 28,0552 8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:12 11-08-2025 39,22722 28,20722 7,99 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:12 11-08-2025 39,2038 28,1882 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:47 11-08-2025 39,2475 28,27167 6,92 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:47 11-08-2025 39,2232 28,2702 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:42 11-08-2025 39,20944 28,085 9,53 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:42 11-08-2025 39,1813 28,0652 11,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:16 11-08-2025 39,1903 28,115 5,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:11 11-08-2025 39,25361 28,13583 8,94 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:11 11-08-2025 39,2615 28,1457 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:57 11-08-2025 39,24028 27,99306 9,13 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:56 11-08-2025 39,2277 28,005 11,9 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:13 11-08-2025 39,1737 28,1313 5,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:48 11-08-2025 39,164 28,1155 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:47 11-08-2025 39,19833 28,10778 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:16 11-08-2025 39,22806 28,16222 11,81 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:16 11-08-2025 39,2262 28,164 13,6 2,3
Merkez (Bolu) 18:57:31 11-08-2025 40,8525 31,59194 7,84 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:51 11-08-2025 39,19333 28,16667 10,22 2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:50 11-08-2025 39,2385 28,3038 20,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:25 11-08-2025 39,24389 28,20556 13,85 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:59 11-08-2025 39,19556 28,17389 6,78 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:59 11-08-2025 39,1818 28,1427 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:58 11-08-2025 39,21111 28,20111 8,35 1,7
Pütürge (Malatya) 18:50:14 11-08-2025 38,285 38,79806 9,09 3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:50:13 11-08-2025 38,2945 38,7715 5 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:36 11-08-2025 39,1727 28,1525 5,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:35 11-08-2025 39,18528 28,17889 6,74 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:44:10 11-08-2025 39,21917 28,15028 7,58 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:10 11-08-2025 39,2212 28,241 11,2 2,4
Gördes (Manisa) 18:35:57 11-08-2025 39,02611 28,26778 7,7 2,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 18:35:56 11-08-2025 39,0303 28,2267 17,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:22 11-08-2025 39,1927 28,153 10,2 2,4
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 18:30:19 11-08-2025 38,9812 28,2177 25,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:02 11-08-2025 39,17306 28,19333 5,72 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:01 11-08-2025 39,1792 28,2957 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:22 11-08-2025 39,24778 28,08444 6,57 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 18:26:22 11-08-2025 39,1748 28,0222 11,5 1,6
Altıntaş (Kütahya) 18:26:17 11-08-2025 39,03333 30,19389 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:25:52 11-08-2025 39,1367 28,0703 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:51 11-08-2025 39,225 28,12806 7,66 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:50 11-08-2025 39,27056 28,095 9,89 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:50 11-08-2025 39,2568 28,056 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:10 11-08-2025 39,20472 28,21028 9,4 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:10 11-08-2025 39,1638 28,1918 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:44 11-08-2025 39,19556 28,10611 4,11 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:43 11-08-2025 39,1983 28,091 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:17 11-08-2025 39,19278 28,15667 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:16 11-08-2025 39,1645 28,1562 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:48 11-08-2025 39,26083 28,11861 8,2 1,5
Hekimhan (Malatya) 18:17:11 11-08-2025 38,95722 37,81333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:53 11-08-2025 39,20611 28,15222 5,29 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:51 11-08-2025 39,1965 28,1523 5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:56 11-08-2025 39,17167 28,15889 5,46 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:06 11-08-2025 39,21056 28,09472 7,53 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:06 11-08-2025 39,2002 28,0837 5,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:33 11-08-2025 39,18694 28,14111 4,25 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:32 11-08-2025 39,1867 28,1227 4,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:47 11-08-2025 39,20389 28,18667 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:34 11-08-2025 39,1875 28,185 10,11 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:34 11-08-2025 39,1637 28,1843 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:24 11-08-2025 39,17278 28,11639 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:05 11-08-2025 39,18056 28,19889 5,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:30 11-08-2025 39,23722 28,07722 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:30 11-08-2025 39,2047 28,077 10,7 2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:53 11-08-2025 39,2915 28,2348 20,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:17 11-08-2025 39,25306 28,07111 11,08 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:17 11-08-2025 39,2325 28,053 13,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:08 11-08-2025 39,2475 28,1225 9,42 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:26 11-08-2025 39,19194 28,11083 6,49 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:26 11-08-2025 39,201 28,1527 4,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:30 11-08-2025 39,19056 28,12417 7,91 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:30 11-08-2025 39,198 28,1055 13,5 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:40 11-08-2025 39,1693 28,1155 10 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:12 11-08-2025 39,1168 28,2202 11 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:13 11-08-2025 39,1942 28,1687 20 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:04 11-08-2025 39,1733 28,219 7,6 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:46 11-08-2025 39,209 28,1488 11,8 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:22 11-08-2025 39,2385 28,1068 9,8 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:31 11-08-2025 39,208 28,1708 5,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:15 11-08-2025 39,25972 28,11222 6,99 3,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:15 11-08-2025 39,2397 28,1012 11,5 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:15 11-08-2025 39,2227 28,1265 13,1 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:21 11-08-2025 39,1492 28,1972 12,5 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:05 11-08-2025 39,1673 28,1065 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:04 11-08-2025 39,19306 28,10556 7,12 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:22 11-08-2025 39,19611 28,17917 11,82 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:22 11-08-2025 39,1875 28,1535 15,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:34 11-08-2025 39,20111 28,17056 10,12 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:34 11-08-2025 39,1815 28,1392 12,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:09 11-08-2025 39,22639 28,18889 11,39 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:54 11-08-2025 39,17583 28,16917 6,48 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:54 11-08-2025 39,1892 28,136 4,7 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:07 11-08-2025 39,1845 28,0303 9,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:06 11-08-2025 39,2157 28,0555 9 1,9
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:09 11-08-2025 39,2398 28,2203 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:26 11-08-2025 39,22861 28,1275 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:25 11-08-2025 39,2017 28,1847 11,3 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:13:24 11-08-2025 39,1285 28,0175 17,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:05 11-08-2025 39,2175 28,2275 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:05 11-08-2025 39,2093 28,2333 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:27 11-08-2025 39,21472 28,18472 6,87 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:27 11-08-2025 39,1722 28,1537 11,7 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:26 11-08-2025 39,23 28,1867 22,2 2,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:03:19 11-08-2025 39,1992 27,9735 3,1 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:31 11-08-2025 39,2093 28,0382 13,8 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:34 11-08-2025 39,192 28,3182 8,1 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:57 11-08-2025 39,2368 28,1667 26,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:59 11-08-2025 39,20389 28,18556 7,14 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:59 11-08-2025 39,1763 28,1298 17,2 2,3
Kırkağaç (Manisa) 16:58:51 11-08-2025 39,23444 27,95833 8,87 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:07 11-08-2025 39,1358 28,1558 3,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:05 11-08-2025 39,22222 28,09139 8,83 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:28 11-08-2025 39,1238 28,1312 15,1 2,1
Kırkağaç (Manisa) 16:41:16 11-08-2025 39,21694 27,97361 6,98 2,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:41:15 11-08-2025 39,2348 27,9703 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:12 11-08-2025 39,24139 27,98722 12,47 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:36:11 11-08-2025 39,2213 27,9703 11,3 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:39 11-08-2025 39,2367 28,0505 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:46 11-08-2025 39,19278 28,2075 8,61 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:12 11-08-2025 39,21972 28,09306 7,28 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:12 11-08-2025 39,1998 28,0695 12,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:04 11-08-2025 39,19389 28,12444 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:16 11-08-2025 39,17917 28,16167 7,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:16 11-08-2025 39,1927 28,158 15,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:32 11-08-2025 39,25694 28,07472 7,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:38 11-08-2025 39,22083 28,20306 7,05 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:37 11-08-2025 39,2198 28,1903 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:26 11-08-2025 39,17333 28,18 6,6 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:26 11-08-2025 39,1988 28,1633 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:04 11-08-2025 39,20806 28,16917 11,19 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:54 11-08-2025 39,2375 28,20889 7 3,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:54 11-08-2025 39,239 28,1998 11,2 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:43 11-08-2025 39,19056 28,17556 7,46 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:48 11-08-2025 39,20833 28,16333 8,96 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:11 11-08-2025 39,1953 28,1602 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:46 11-08-2025 39,14917 28,20167 9,36 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:43 11-08-2025 39,2193 28,1437 3,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:06 11-08-2025 39,19611 28,17306 6,37 2,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 15:36:02 11-08-2025 39,0548 28,1722 7,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:24 11-08-2025 39,21861 28,17806 8,47 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:23 11-08-2025 39,2023 28,1612 10,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:09 11-08-2025 39,20583 28,08944 8,68 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:09 11-08-2025 39,1993 28,0732 12,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:46 11-08-2025 39,21806 28,09111 8,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:36 11-08-2025 39,22694 28,09083 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:33 11-08-2025 39,24389 28,12056 9,26 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:31 11-08-2025 39,16861 28,09583 5,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:10 11-08-2025 39,15917 28,16611 5,92 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:09 11-08-2025 39,1715 28,1575 9,4 2,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:05:22 11-08-2025 36,8778 27,7417 14,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:55 11-08-2025 39,1598 28,1117 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:07 11-08-2025 39,17972 28,16694 8,21 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:06 11-08-2025 39,1922 28,1445 12,4 3,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:57:12 11-08-2025 39,0527 28,0787 1,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:54 11-08-2025 39,23778 28,01639 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:40 11-08-2025 39,19194 28,125 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:33 11-08-2025 39,1768 28,1227 17,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:33 11-08-2025 39,19583 28,12667 6,98 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:33 11-08-2025 39,1997 28,1108 8,4 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:25 11-08-2025 39,2143 28,223 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:27 11-08-2025 39,15417 28,13944 9,68 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:25 11-08-2025 39,1708 28,123 12,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:22 11-08-2025 39,15556 28,20111 4,63 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:21 11-08-2025 39,1477 28,1727 14 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:31 11-08-2025 39,2155 28,0678 8,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:30 11-08-2025 39,205 28,10361 8,25 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:32 11-08-2025 39,2302 28,0697 9,8 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:31 11-08-2025 39,1453 28,2302 14,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:54 11-08-2025 39,15333 28,2275 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:52 11-08-2025 39,2007 28,1848 5,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:05 11-08-2025 39,21778 28,19222 10,54 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:04 11-08-2025 39,2077 28,1607 15,9 4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:17 11-08-2025 39,2295 28,0362 8,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:16 11-08-2025 39,235 28,06889 11,11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:06 11-08-2025 39,15694 28,19778 7,94 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:09:06 11-08-2025 39,155 28,1772 13,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:27 11-08-2025 39,21833 28,09306 9,92 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:42 11-08-2025 39,18778 28,19167 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:39 11-08-2025 39,24111 28,12111 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:51 11-08-2025 39,15944 28,1675 8,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:52 11-08-2025 39,18889 28,16194 8,11 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:52 11-08-2025 39,1788 28,1325 9,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:05 11-08-2025 39,22222 28,15889 11,05 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:56 11-08-2025 39,2105 28,0962 19,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:24 11-08-2025 39,25389 28,05833 8,08 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:24 11-08-2025 39,2347 28,0522 15 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:48 11-08-2025 39,179 28,1682 8,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:22 11-08-2025 39,21528 28,16639 7,77 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:21 11-08-2025 39,1957 28,1437 15,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:13 11-08-2025 39,2075 28,08389 7,26 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:13 11-08-2025 39,1985 28,0642 8,6 2,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 13:26:01 11-08-2025 39,1143 28,0548 24,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:51 11-08-2025 39,1922 28,0862 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:04 11-08-2025 39,20778 28,15583 9,72 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:04 11-08-2025 39,1697 28,1285 10,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:31 11-08-2025 39,22694 28,21722 6,57 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:29 11-08-2025 39,2358 28,186 16,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:52 11-08-2025 39,23361 27,98889 10,46 3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:16:52 11-08-2025 39,2298 27,9717 14,4 3,2
AKDENIZ 13:13:45 11-08-2025 36,5417 28,7052 7,5 2,6
Akdeniz - [21.98 km] Dalaman (Muğla) 13:13:44 11-08-2025 36,50472 28,77028 7,02 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:00 11-08-2025 39,14944 28,15889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:48 11-08-2025 39,18083 28,14111 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:23 11-08-2025 39,27556 28,05194 7,18 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:22 11-08-2025 39,2565 28,0567 14,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:46 11-08-2025 39,18611 28,14222 6,47 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:45 11-08-2025 39,1792 28,0972 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:50 11-08-2025 39,16528 28,15528 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:50 11-08-2025 39,2155 28,2398 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:09 11-08-2025 39,205 28,13583 10,36 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:09 11-08-2025 39,1905 28,1232 12,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:16 11-08-2025 39,24361 28,05889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:05 11-08-2025 39,22056 28,10889 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:05 11-08-2025 39,2027 28,122 9,6 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:04 11-08-2025 39,1567 28,1542 10,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:49 11-08-2025 39,25389 28,08639 7,01 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:48 11-08-2025 39,2537 28,0737 14,6 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:04 11-08-2025 39,1945 28,1485 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:03 11-08-2025 39,18333 28,16806 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:23 11-08-2025 39,18583 28,16028 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:23 11-08-2025 39,1905 28,1427 14,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:37 11-08-2025 39,21417 28,14611 10,13 3,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:37 11-08-2025 39,1968 28,1342 11,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:02 11-08-2025 39,20444 28,15694 10,39 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:01 11-08-2025 39,1917 28,149 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:22 11-08-2025 39,25806 28,075 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:22 11-08-2025 39,19028 28,15778 7,54 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:21 11-08-2025 39,1885 28,1413 12,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:33 11-08-2025 39,26472 28,13806 6,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:42 11-08-2025 39,23333 27,99361 7 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 12:00:42 11-08-2025 39,2235 27,9668 9,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:48 11-08-2025 39,11056 28,15056 5,59 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:28 11-08-2025 39,22028 28,0825 11,01 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:28 11-08-2025 39,2192 28,0612 10,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:59 11-08-2025 39,22694 28,26889 11,91 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:08 11-08-2025 39,20944 28,15444 10,75 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:08 11-08-2025 39,17444 28,16611 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:20 11-08-2025 39,2012 28,07 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:27 11-08-2025 39,22111 28,03778 7,02 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:27 11-08-2025 39,2462 28,0302 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:25 11-08-2025 39,18806 28,10222 6,43 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:25 11-08-2025 39,2023 28,079 8,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:55 11-08-2025 39,23528 28,14056 9,99 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:47 11-08-2025 39,19917 28,17722 7,42 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:46 11-08-2025 39,1768 28,1573 17 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:02 11-08-2025 39,21694 28,1725 10,11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:22 11-08-2025 39,20556 28,17056 11,13 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:22 11-08-2025 39,2082 28,138 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:13 11-08-2025 39,19778 28,16611 6,89 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:13 11-08-2025 39,1935 28,173 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:12 11-08-2025 39,22361 28,16861 9,28 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:05 11-08-2025 39,2475 28,1175 6,99 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:05 11-08-2025 39,2353 28,1097 14 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:05 11-08-2025 39,22722 28,14889 6,98 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:46 11-08-2025 39,2375 28,19444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:12 11-08-2025 39,25556 28,07056 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:38 11-08-2025 39,20139 28,11861 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:34 11-08-2025 39,23833 27,98389 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:08 11-08-2025 39,20472 28,205 7,71 2,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:08 11-08-2025 39,2243 28,2243 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:26 11-08-2025 39,22361 28,13639 7,66 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:25 11-08-2025 39,214 28,1525 12,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:11 11-08-2025 39,21528 28,19778 7,2 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:11 11-08-2025 39,1975 28,1892 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:18 11-08-2025 39,18444 28,13611 6,39 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:07 11-08-2025 39,2067 28,1283 8,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:06 11-08-2025 39,20278 28,09361 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:44 11-08-2025 39,19139 28,16528 4,91 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:43 11-08-2025 39,1902 28,1552 12,5 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:12 11-08-2025 39,0957 28,1918 30 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:38 11-08-2025 39,25639 28,05972 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:38 11-08-2025 39,2253 28,0525 10,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:43 11-08-2025 39,22472 28,18444 5,81 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:09 11-08-2025 39,19833 28,17722 9,09 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:44 11-08-2025 39,24389 28,27833 11,67 3,9
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:44 11-08-2025 39,2378 28,2815 13,4 4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:10 11-08-2025 39,1897 28,2215 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:21 11-08-2025 39,205 28,15972 9,12 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:21 11-08-2025 39,2002 28,1473 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:13 11-08-2025 39,17944 28,16806 15,43 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:13 11-08-2025 39,187 28,1673 9,5 3,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:39 11-08-2025 39,2432 28,2007 8,7 2,4
Soma (Manisa) 10:13:16 11-08-2025 39,29139 27,73722 6,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:56 11-08-2025 39,20278 28,13111 9,34 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:56 11-08-2025 39,1972 28,1368 11,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:21 11-08-2025 39,19833 28,20639 7,11 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:17 11-08-2025 39,105 28,134 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:58 11-08-2025 39,20861 28,12528 5,22 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:41 11-08-2025 39,18806 28,16722 11,66 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:41 11-08-2025 39,1723 28,1523 14,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:09 11-08-2025 39,24278 27,98278 6,99 2,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:57:08 11-08-2025 39,2232 27,9675 10,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:44 11-08-2025 39,24194 27,98444 7,05 3,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:55:43 11-08-2025 39,2275 27,9603 8,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:54 11-08-2025 39,23833 28,19167 7,63 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:21 11-08-2025 39,20556 28,19278 6,55 2,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:20 11-08-2025 39,1955 28,2052 19,5 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:27 11-08-2025 39,161 28,1392 14,6 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:48 11-08-2025 39,0875 28,2032 6,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:04 11-08-2025 39,17111 28,16917 6,97 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:30 11-08-2025 39,20361 28,11472 7 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:30 11-08-2025 39,1917 28,098 10,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:46 11-08-2025 39,19056 28,20139 7,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:45 11-08-2025 39,18861 28,18694 10,77 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:47 11-08-2025 39,20222 28,18806 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:11 11-08-2025 39,19972 28,16833 7,01 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:11 11-08-2025 39,1508 28,1307 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:25 11-08-2025 39,23444 27,98472 6,97 2,9
EGE DENIZI 09:20:19 11-08-2025 36,6688 25,6945 5,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:41 11-08-2025 39,22528 28,07528 7,65 3,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:41 11-08-2025 39,2183 28,0652 11,1 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:03 11-08-2025 39,194 28,2318 9,9 2,2
YUNANISTAN 09:05:37 11-08-2025 39,305 23,8357 12,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:34 11-08-2025 39,1775 28,16722 7,01 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:33 11-08-2025 39,1562 28,1955 3,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:53 11-08-2025 39,15694 28,20806 11,89 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:52 11-08-2025 39,2055 28,182 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:12 11-08-2025 39,12972 28,15139 5,9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:11 11-08-2025 39,1567 28,1405 13 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:54 11-08-2025 39,22194 28,1675 7 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:54 11-08-2025 39,2273 28,1425 13,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:26 11-08-2025 39,23694 28,16944 5,05 3,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:25 11-08-2025 39,2308 28,1533 13,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:05 11-08-2025 39,19167 28,16722 7,07 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:05 11-08-2025 39,176 28,133 11,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:17 11-08-2025 39,205 28,18306 10,44 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:17 11-08-2025 39,1922 28,1388 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:45 11-08-2025 39,1575 28,16972 10,53 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:44 11-08-2025 39,1838 28,1557 5,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:10 11-08-2025 39,10444 28,15722 5,82 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:08 11-08-2025 39,1385 28,1195 14,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:26 11-08-2025 39,23056 28,14972 9,91 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:26 11-08-2025 39,1708 28,0775 16,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:30 11-08-2025 39,2275 28,08583 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:50 11-08-2025 39,10806 28,21667 6,95 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:15 11-08-2025 39,26722 28,09139 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:21 11-08-2025 39,2325 28,05389 6,99 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:21 11-08-2025 39,2267 28,0382 11,1 3,5
Çaygören Barajı - [01.51 km] Sındırgı (Balıkesir) 08:15:54 11-08-2025 39,25139 28,22472 7,01 2,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:54 11-08-2025 39,25 28,211 10,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:31 11-08-2025 39,21444 28,17278 5,93 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:31 11-08-2025 39,208 28,1785 9,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:09 11-08-2025 39,20083 28,14333 17,07 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:08 11-08-2025 39,1658 28,2042 8,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:39 11-08-2025 39,24278 28,11833 15,61 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:37 11-08-2025 39,2218 28,0802 4,8 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:38 11-08-2025 39,209 28,1397 5,1 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:28 11-08-2025 39,2673 28,1787 7,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:42 11-08-2025 39,18583 28,14444 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:41 11-08-2025 39,1867 28,1435 2,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:36 11-08-2025 39,26722 28,04528 5,64 2,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:01:36 11-08-2025 39,2697 28,034 7,8 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:15 11-08-2025 39,1812 28,0928 8,3 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:28 11-08-2025 39,2365 28,073 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:47 11-08-2025 39,22139 28,08278 7,01 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:47 11-08-2025 39,2033 28,0173 9,7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:22 11-08-2025 39,2288 28,1455 14,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:21 11-08-2025 39,22 28,16722 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:46 11-08-2025 39,2073 28,1097 13,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:28 11-08-2025 39,19639 28,18722 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:27 11-08-2025 39,2118 28,1323 14,1 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:30 11-08-2025 39,1922 28,153 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:33 11-08-2025 39,19056 28,17528 8,68 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:33 11-08-2025 39,1802 28,1347 10,2 2,8
HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA) 07:47:05 11-08-2025 38,748 28,1785 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:22 11-08-2025 39,16833 28,15083 6,99 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:21 11-08-2025 39,1797 28,1365 3,9 3,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:32 11-08-2025 39,2097 28,1352 14,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:30 11-08-2025 39,17306 28,15028 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:30 11-08-2025 39,16 28,1282 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:26 11-08-2025 39,20194 28,20722 7,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:30 11-08-2025 39,23694 28,04194 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:34 11-08-2025 39,20028 28,19139 6,18 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:43 11-08-2025 39,22444 28,08389 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:11 11-08-2025 39,20389 28,1375 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:11 11-08-2025 39,20861 28,15583 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:10 11-08-2025 39,1922 28,1493 8,2 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:29 11-08-2025 39,22611 28,10444 6,99 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:28 11-08-2025 39,2158 28,0965 13,7 3,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:12 11-08-2025 39,21 28,1132 7,2 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:16 11-08-2025 39,1942 28,09 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:28 11-08-2025 39,21917 28,1475 6,99 2,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:28 11-08-2025 39,2383 28,129 7,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:41 11-08-2025 39,24028 28,20528 6,99 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:40 11-08-2025 39,2223 28,1912 11,3 2,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:07 11-08-2025 39,2432 28,0047 10,9 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:33 11-08-2025 39,2027 28,0423 8,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:45 11-08-2025 39,189 28,1225 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:44 11-08-2025 39,19333 28,13889 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:52 11-08-2025 39,20306 28,17417 16,2 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:49 11-08-2025 39,144 28,1528 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:11 11-08-2025 39,21028 28,10222 9,71 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:07 11-08-2025 39,22472 28,10444 7 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:07 11-08-2025 39,2215 28,0708 10 2,8
Etimesgut (Ankara) 06:33:27 11-08-2025 39,92556 32,79389 4,68 3,2
CANKAYA (ANKARA) 06:33:27 11-08-2025 39,8702 32,765 5,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:54 11-08-2025 39,23694 28,16639 7 2,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:54 11-08-2025 39,2278 28,1377 3 3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:29:22 11-08-2025 39,1578 28,0252 11,2 2,4
KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:21 11-08-2025 39,2978 28,3172 24,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:37 11-08-2025 39,27528 28,125 7,03 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:37 11-08-2025 39,2598 28,0843 11,2 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:57 11-08-2025 39,2212 28,1277 4,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:30 11-08-2025 39,23389 28,15528 6,98 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:30 11-08-2025 39,219 28,151 9,9 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:49 11-08-2025 39,1795 28,2142 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:14 11-08-2025 39,21889 28,11778 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:26 11-08-2025 39,23194 28,12667 7,52 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:25 11-08-2025 39,2468 28,1215 5,7 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:40 11-08-2025 39,1887 28,0375 12,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:17 11-08-2025 39,23278 28,05417 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:34 11-08-2025 39,2418 28,0523 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:24 11-08-2025 39,23361 28,07306 7 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:24 11-08-2025 39,2555 28,0625 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:41 11-08-2025 39,20889 28,17111 7,07 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:40 11-08-2025 39,172 28,1543 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:07 11-08-2025 39,25139 28,13194 9,52 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:06 11-08-2025 39,2565 28,1078 12 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:02:09 11-08-2025 38,48 37,23222 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:38 11-08-2025 39,2125 28,0268 11,4 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:20 11-08-2025 39,2128 28,1712 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:38 11-08-2025 39,2275 28,08333 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:55 11-08-2025 39,25611 28,1475 6,98 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:46 11-08-2025 39,21639 28,06889 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:24 11-08-2025 39,20111 28,17417 6,91 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:19 11-08-2025 39,22833 28,17861 5,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:35 11-08-2025 39,1775 28,13917 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:22 11-08-2025 39,1855 28,1513 15,6 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:38 11-08-2025 39,2097 28,0768 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:23 11-08-2025 39,18806 28,1925 7,67 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:23 11-08-2025 39,1877 28,1695 10,6 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:48 11-08-2025 39,1855 28,1785 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:07 11-08-2025 39,24389 28,11639 7,75 3,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:06 11-08-2025 39,239 28,0987 14 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:29 11-08-2025 39,1477 28,1 9,4 2,3
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:24 11-08-2025 39,185 28,4403 4,1 2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:20 11-08-2025 39,2105 28,2852 7,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:35 11-08-2025 39,1788 28,1445 11,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:28 11-08-2025 39,23889 28,04139 10,14 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:27 11-08-2025 39,22 28,0275 3,9 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:28 11-08-2025 39,1525 28,1842 22,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:08 11-08-2025 39,172 28,1737 14,4 2,2
AKYILDIZ-KORKUT (MUS) 05:26:36 11-08-2025 38,7255 41,9483 2,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:08 11-08-2025 39,175 28,15778 6,21 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 11-08-2025 39,1797 28,1482 14,3 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:08 11-08-2025 39,1892 28,136 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:39 11-08-2025 39,23333 28,11667 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:39 11-08-2025 39,216 28,0953 9,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:20 11-08-2025 39,1735 28,144 12,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:35 11-08-2025 39,21861 28,15861 7 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:35 11-08-2025 39,2232 28,16 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:57 11-08-2025 39,23417 28,10944 8,7 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:56 11-08-2025 39,2452 28,08 8,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:02 11-08-2025 39,1975 28,15694 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:02 11-08-2025 39,1888 28,1393 9 2,2
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 05:15:46 11-08-2025 38,2842 38,7263 1,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:31 11-08-2025 39,20833 28,16333 5,99 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:30 11-08-2025 39,225 28,139 6,3 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:02 11-08-2025 39,2445 28,0422 7,3 2,2
Pütürge (Malatya) 05:11:42 11-08-2025 38,21722 38,61417 12,76 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:11:41 11-08-2025 38,2138 38,6213 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:37 11-08-2025 39,17722 28,14889 7 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:35 11-08-2025 39,1543 28,1205 5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:59 11-08-2025 39,21722 28,0675 6,95 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:59 11-08-2025 39,2115 28,0512 7,6 3,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:37 11-08-2025 39,2052 28,0158 8,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:28 11-08-2025 39,18944 28,18361 7 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:28 11-08-2025 39,1817 28,1675 8,4 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:05 11-08-2025 39,208 28,0378 27,9 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:43 11-08-2025 39,2495 28,2097 45 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:04 11-08-2025 39,1753 28,1472 11,6 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:21 11-08-2025 39,2065 28,1217 7,9 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:49 11-08-2025 39,2535 28,1092 19,8 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:57 11-08-2025 39,206 28,0575 7,6 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:04 11-08-2025 39,2365 28,0317 9,1 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:24 11-08-2025 39,2252 28,1785 5,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:10 11-08-2025 39,2103 28,1545 16,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:44 11-08-2025 39,2247 28,0842 4,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:10 11-08-2025 39,23778 28,17 10,39 4,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:09 11-08-2025 39,2168 28,1518 11,4 4,6
AKDENIZ 04:51:09 11-08-2025 35,7822 31,8397 21,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:38 11-08-2025 39,23889 28,0725 4,98 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:37 11-08-2025 39,231 28,0517 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:05 11-08-2025 39,19222 28,14583 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:05 11-08-2025 39,1853 28,1175 8,4 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:41 11-08-2025 39,2485 28,0853 9,7 3,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:24 11-08-2025 39,1857 28,0498 10,3 2,1
Yazıhan (Malatya) 04:40:45 11-08-2025 38,53583 38,00306 7 2
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 04:40:44 11-08-2025 38,5092 38,0332 5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:40 11-08-2025 39,1903 28,1507 16,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:42 11-08-2025 39,2102 28,061 8,4 3,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:36:37 11-08-2025 37,48722 37,04611 11,99 2,1
GUZELYURT (KAHRAMANMARAS) 04:36:37 11-08-2025 37,4842 37,0285 4,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:46 11-08-2025 39,25694 28,08444 4,25 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:35:46 11-08-2025 39,2415 28,0595 9,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:15 11-08-2025 39,18972 28,18889 4,73 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:44 11-08-2025 39,22639 28,07222 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:44 11-08-2025 39,2065 28,0665 7,8 3,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:06 11-08-2025 39,218 28,1503 14,2 2,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:46 11-08-2025 39,2538 28,055 7,9 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:17 11-08-2025 39,2072 28,1738 9,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:47 11-08-2025 39,2177 28,0588 13,7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:58 11-08-2025 39,2323 28,0585 13,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:57 11-08-2025 39,25889 28,09194 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:44 11-08-2025 39,16 28,125 13 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:02 11-08-2025 39,1838 28,1385 12,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:27 11-08-2025 39,1743 28,1545 5,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:56 11-08-2025 39,166 28,1363 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:30 11-08-2025 39,18194 28,08972 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:41 11-08-2025 39,218 28,2263 15,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:38 11-08-2025 39,26472 28,08611 7 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:44 11-08-2025 39,1118 28,141 43,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:07 11-08-2025 39,2022 28,1283 4,3 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:08 11-08-2025 39,2032 28,066 7,8 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:52 11-08-2025 39,172 28,0867 5,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:28 11-08-2025 39,1558 28,099 4,9 1,9
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:15:55 11-08-2025 39,0663 28,2177 58,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:34 11-08-2025 39,24528 28,11611 7,01 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:34 11-08-2025 39,2423 28,0605 14,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:58 11-08-2025 39,25556 28,05833 7 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:58 11-08-2025 39,2413 28,0217 5,4 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:09 11-08-2025 39,1482 28,1058 14,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:29 11-08-2025 39,163 28,154 12,8 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:58 11-08-2025 39,2008 28,0975 8,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:10 11-08-2025 39,18528 28,16306 11,49 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:08 11-08-2025 39,1945 28,1675 7,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:14 11-08-2025 39,1973 28,2272 20,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:57 11-08-2025 39,17056 28,17611 7,17 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:56 11-08-2025 39,2023 28,1387 4,8 2,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:06:19 11-08-2025 39,1757 28,0647 4,9 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:16 11-08-2025 39,2233 28,0485 17,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:35 11-08-2025 39,19611 28,17556 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:35 11-08-2025 39,1483 28,1655 5 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:08 11-08-2025 39,169 28,1465 5,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:07 11-08-2025 39,17917 28,15694 7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:13 11-08-2025 39,20944 28,12 7 4,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:13 11-08-2025 39,2133 28,1055 6,5 4,2
Akhisar (Manisa) 03:58:08 11-08-2025 39,20167 28,00139 7,89 2,1
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:55:16 11-08-2025 38,0943 37,8067 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:43 11-08-2025 39,19111 28,20556 4,71 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:15 11-08-2025 39,21083 28,08528 7,09 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:14 11-08-2025 39,2433 28,0433 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:37 11-08-2025 39,19028 28,08389 7,57 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:36 11-08-2025 39,2018 28,031 5,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:07 11-08-2025 39,21806 28,08083 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:07 11-08-2025 39,2085 28,0493 7,7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:44 11-08-2025 39,22 28,0118 3,7 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:45:19 11-08-2025 39,1497 28,0103 11,4 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:34 11-08-2025 39,182 28,108 4,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:37 11-08-2025 39,24944 28,05972 7 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:36 11-08-2025 39,2242 28,0392 9,2 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:19 11-08-2025 39,1848 28,1287 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:09 11-08-2025 39,2025 28,16056 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:09 11-08-2025 39,1712 28,1337 7,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:32 11-08-2025 39,255 28,06694 7 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:32 11-08-2025 39,242 28,0647 15 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:49 11-08-2025 39,23944 28,09361 6,99 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:49 11-08-2025 39,2088 28,0755 5,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:49 11-08-2025 39,22556 28,08472 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:48 11-08-2025 39,2147 28,0738 7,3 2,7
ULUKOY (MALATYA) 03:30:46 11-08-2025 38,1562 38,5503 2,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:26 11-08-2025 39,20972 28,065 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:19 11-08-2025 39,1875 28,15194 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:19 11-08-2025 39,1753 28,1148 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:37 11-08-2025 39,2025 28,19056 8,18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:36 11-08-2025 39,1918 28,1408 13,8 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:44 11-08-2025 39,1952 28,0222 2,8 1,4
Çaygören Barajı - [01.19 km] Sındırgı (Balıkesir) 03:15:11 11-08-2025 39,25778 28,22111 6,24 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:10 11-08-2025 39,2238 28,2163 14,1 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:11 11-08-2025 39,208 28,193 9,9 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:52 11-08-2025 39,2468 28,0287 7,7 2,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:23 11-08-2025 39,2447 28,0292 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:34 11-08-2025 39,21806 28,15944 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:34 11-08-2025 39,2163 28,1613 5,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:30 11-08-2025 39,25333 28,09 6,99 2,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:30 11-08-2025 39,2467 28,0717 7,9 2,9
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:04:37 11-08-2025 39,0393 28,1837 17,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:11 11-08-2025 39,1825 28,1328 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:13 11-08-2025 39,19528 28,12194 5,91 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:11 11-08-2025 39,1925 28,1957 8 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:16 11-08-2025 39,1777 28,111 4,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:54 11-08-2025 39,15667 28,15333 10,76 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:54 11-08-2025 39,1452 28,1488 7,9 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:42 11-08-2025 39,2432 28,1267 4,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:29 11-08-2025 39,20917 28,15306 3,48 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:28 11-08-2025 39,1827 28,1353 4,3 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:47 11-08-2025 39,1743 28,1408 4 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:04 11-08-2025 39,18667 28,18944 4,53 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:24 11-08-2025 39,14222 28,10028 10,63 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:22 11-08-2025 39,20417 28,18694 7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:21 11-08-2025 39,212 28,1678 12,4 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:26 11-08-2025 39,1953 28,1345 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:25 11-08-2025 39,2025 28,165 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:54 11-08-2025 39,19083 28,19111 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:54 11-08-2025 39,2085 28,1613 7,1 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:48 11-08-2025 39,1978 28,165 12,5 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:13 11-08-2025 39,2745 28,1945 10,1 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:22 11-08-2025 39,2322 28,0375 14,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:21 11-08-2025 39,23361 28,07889 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:38 11-08-2025 39,22472 28,12111 7,01 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:38 11-08-2025 39,2092 28,094 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:14 11-08-2025 39,18778 28,13639 6,98 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:14 11-08-2025 39,1927 28,1373 4,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:26 11-08-2025 39,18528 28,135 9,21 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:24 11-08-2025 39,207 28,1342 14,3 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:32 11-08-2025 39,1838 28,1877 5 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:04 11-08-2025 39,1618 28,1713 15,4 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:40 11-08-2025 39,1887 28,1255 4,5 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:04 11-08-2025 39,1653 28,105 16,1 1,8
KALAFAT-BIGADIC (BALIKESIR) 02:31:10 11-08-2025 39,4365 28,389 1,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:51 11-08-2025 39,1817 28,1187 2,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 11-08-2025 39,18361 28,14583 8,16 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:15 11-08-2025 39,1787 28,1142 11,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:39 11-08-2025 39,24611 28,14528 7 2,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:39 11-08-2025 39,2645 28,1278 9,1 3,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:25:34 11-08-2025 39,1493 28,0278 9,7 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:22 11-08-2025 39,257 28,048 5,5 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:33 11-08-2025 39,2422 28,1813 9,1 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:36 11-08-2025 39,2107 28,1557 8,2 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:07 11-08-2025 39,1935 28,093 4,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:04 11-08-2025 39,16917 28,15694 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:04 11-08-2025 39,1927 28,1692 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:52 11-08-2025 39,18361 28,16444 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:11 11-08-2025 39,1863 28,1487 9,2 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:12:16 11-08-2025 39,1438 28,033 14,5 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:54 11-08-2025 39,2443 28,12 9,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:22 11-08-2025 39,1663 28,0815 13,1 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:39 11-08-2025 39,1813 28,1205 5,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:01 11-08-2025 39,21944 28,16556 6,99 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:01 11-08-2025 39,2122 28,1563 14,6 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:45 11-08-2025 39,1847 28,107 8,3 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:10 11-08-2025 39,239 28,0232 5,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:05:56 11-08-2025 39,1803 28,1678 14,5 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:55 11-08-2025 39,2353 28,103 4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:02 11-08-2025 39,1425 28,1482 12,9 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:28 11-08-2025 39,1627 28,1118 4,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 02:01:14 11-08-2025 38,0625 37,67667 12,02 1,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:01:14 11-08-2025 38,0238 37,6937 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:13 11-08-2025 39,20083 28,10167 14,41 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:11 11-08-2025 39,2115 28,158 12 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:21 11-08-2025 39,22333 28,17167 12,95 3,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:21 11-08-2025 39,2083 28,18 12,4 3,6
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:26 11-08-2025 39,2258 28,2423 4,3 1,5
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:59 11-08-2025 39,3242 28,233 29,1 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:33 11-08-2025 39,2235 28,0963 5,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:25 11-08-2025 39,1915 28,1695 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:08 11-08-2025 39,13722 28,18278 11,91 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:06 11-08-2025 39,191 28,1573 13,4 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:05 11-08-2025 39,2205 28,0655 15,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:56 11-08-2025 39,1573 28,138 11,7 2,1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:34 11-08-2025 39,2522 27,9862 5,5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:55 11-08-2025 39,1588 28,1053 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:10 11-08-2025 39,22861 28,05806 8,6 2,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:10 11-08-2025 39,2128 28,0392 7,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:41 11-08-2025 39,24417 28,055 7 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:41 11-08-2025 39,2212 28,0522 7,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:55 11-08-2025 39,18833 28,15306 9,69 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:55 11-08-2025 39,1852 28,1125 10,3 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:19 11-08-2025 39,2012 28,1712 13,9 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:38:20 11-08-2025 36,9485 28,2743 5,3 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:18 11-08-2025 39,2017 28,0468 11,3 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:35 11-08-2025 39,215 28,1972 13,6 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:52 11-08-2025 39,1977 28,0313 14,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:09 11-08-2025 39,17333 28,16361 23,87 2,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 01:25:42 11-08-2025 39,0753 28,0408 11,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:39 11-08-2025 39,19417 28,10778 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:30 11-08-2025 39,187 28,1762 5 2,6
SOGUCAK-SAVASTEPE (BALIKESIR) 01:22:48 11-08-2025 39,5043 27,6638 28,2 1,8
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:06 11-08-2025 39,2948 28,0745 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:09 11-08-2025 39,20722 28,12694 12,58 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:06 11-08-2025 39,211 28,1325 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:57 11-08-2025 39,22528 28,07806 7 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:57 11-08-2025 39,2245 28,0632 6,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:02 11-08-2025 39,25722 28,09 13,65 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:02 11-08-2025 39,2425 28,0727 8,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:15 11-08-2025 39,25083 28,1975 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:50 11-08-2025 39,23111 28,14194 11,12 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...