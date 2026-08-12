Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ağustos 2026
12.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 12.08.2026 00:30
NTV
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12 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Köyceğiz (Muğla)
|11 Ağustos 2026 23:51
|37.0457
|28.9978
|7.00
|1.70
|Aslanapa (Kütahya)
|11 Ağustos 2026 23:35
|39.1565
|29.8588
|7.00
|0.90
|Oltu (Erzurum)
|11 Ağustos 2026 23:28
|40.5985
|41.9502
|5.13
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Ağustos 2026 23:14
|38.2928
|38.2768
|7.00
|1.90
|Aziziye (Erzurum)
|11 Ağustos 2026 23:08
|39.8565
|41.0588
|7.41
|1.10
|Ege Denizi - [23.63 km] Seferihisar (İzmir)
|11 Ağustos 2026 22:16
|37.8625
|26.8673
|7.00
|1.20
|Akdeniz - [173.41 km] Datça (Muğla)
|11 Ağustos 2026 21:58
|35.2545
|26.6997
|6.54
|2.10
|Akçadağ (Malatya)
|11 Ağustos 2026 21:24
|38.3417
|37.8605
|10.96
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Ağustos 2026 21:03
|39.2418
|28.9798
|10.54
|1.10
|Karakaya Barajı - [01.54 km] Kale (Malatya)
|11 Ağustos 2026 20:41
|38.3945
|38.8652
|11.71
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|11 Ağustos 2026 20:39
|38.3158
|37.8508
|11.13
|1.20
|Konyaaltı (Antalya)
|11 Ağustos 2026 20:36
|36.8815
|30.5222
|7.00
|1.40
|Buzau (Romanya)
|11 Ağustos 2026 20:21
|45.4562
|26.2790
|6.98
|4.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Ağustos 2026 19:11
|38.2362
|38.1727
|6.99
|1.70
|Ege Denizi
|11 Ağustos 2026 19:07
|39.5508
|24.3903
|7.00
|2.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Ağustos 2026 18:34
|38.3430
|38.2957
|13.76
|1.90
|Gürün (Sivas)
|11 Ağustos 2026 18:12
|38.6053
|37.3002
|6.55
|1.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Ağustos 2026 18:08
|38.3238
|38.2862
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Ağustos 2026 17:59
|39.2427
|28.0708
|9.50
|1.30
|Akdeniz - [127.68 km] Gazipaşa (Antalya)
|11 Ağustos 2026 17:44
|35.4057
|31.3428
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Ağustos 2026 17:42
|39.2103
|28.1022
|11.63
|2.80
|Fethiye (Muğla)
|11 Ağustos 2026 17:19
|36.7337
|29.2262
|7.00
|1.40
|Orhaneli (Bursa)
|11 Ağustos 2026 17:07
|39.9786
|28.8542
|11.78
|1.60
|Tavşanlı (Kütahya)
|11 Ağustos 2026 16:21
|39.6532
|29.4478
|7.00
|1.10
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Ağustos 2026 15:52
|38.1290
|37.8250
|4.21
|1.30
|Ulubey (Uşak)
|11 Ağustos 2026 15:37
|38.4736
|29.1433
|7.00
|1.20
|Mamak (Ankara)
|11 Ağustos 2026 14:58
|39.9580
|33.0417
|7.00
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12 Ağustos 2026 00:04
|39.2218
|28.9990
|2.60
|1.10
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|11 Ağustos 2026 23:39
|38.3305
|37.8203
|12.00
|1.50
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|11 Ağustos 2026 22:11
|38.2035
|38.1313
|2.30
|1.70
|EGE DENIZI
|11 Ağustos 2026 22:07
|39.5007
|24.2630
|10.60
|2.80
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|11 Ağustos 2026 21:34
|38.3640
|38.2822
|7.50
|2.00
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|11 Ağustos 2026 21:12
|38.6283
|37.3527
|3.30
|1.70
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|11 Ağustos 2026 20:59
|39.0905
|28.0532
|16.60
|1.10
|AKDENIZ
|11 Ağustos 2026 20:45
|35.4377
|31.9655
|9.20
|2.10
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Ağustos 2026 20:42
|39.1987
|28.0880
|8.90
|3.10
|KOCYOLU-BASKIL (ELAZIG)
|11 Ağustos 2026 20:21
|38.5770
|38.7628
|5.30
|1.50
|YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)
|11 Ağustos 2026 20:19
|36.7163
|29.2698
|18.10
|1.20
|OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|11 Ağustos 2026 20:07
|39.9908
|28.8142
|0.00
|1.60
|HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)
|11 Ağustos 2026 20:05
|37.9710
|36.9412
|22.70
|1.30
|BEYNAM-BALA (ANKARA)
|11 Ağustos 2026 17:58
|39.7358
|32.8592
|29.20
|1.10
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11 Ağustos 2026 17:03
|38.0933
|36.6863
|9.00
|2.10
|PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)
|11 Ağustos 2026 16:21
|41.1817
|28.8308
|0.00
|0.80
|GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11 Ağustos 2026 15:41
|37.1592
|36.7860
|3.50
|1.30
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Ağustos 2026 15:26
|39.1698
|28.1703
|7.20
|2.10
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|11 Ağustos 2026 15:17
|38.8477
|37.4425
|7.70
|2.00
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|11 Ağustos 2026 15:11
|36.2533
|33.7117
|0.00
|1.30
|UZUNKOY-KIRAZ (IZMIR)
|11 Ağustos 2026 15:01
|38.3065
|28.2267
|10.90
|1.30
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|11 Ağustos 2026 14:57
|38.2797
|37.7810
|5.90
|2.40
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11 Ağustos 2026 14:41
|39.2283
|26.2138
|6.20
|1.90