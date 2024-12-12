Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Aralık 2024

12 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:19:52 12-12-2024 38,1205 37,4055 4,9 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:06:54 12-12-2024 38,2042 37,4227 4,5 1,7
Patnos (Ağrı) 12:50:44 12-12-2024 39,15333 42,79083 7 2,8
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 12:50:43 12-12-2024 39,1422 42,8167 5 2,9
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12-12-2024 37,87306 29,26222 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 12:46:01 12-12-2024 38,03917 38,26667 13,75 2,1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:00 12-12-2024 38,0723 38,2545 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 12:44:27 12-12-2024 38,05028 38,27361 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:39:20 12-12-2024 38,33667 38,80833 10,41 1,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:39:20 12-12-2024 38,3808 38,8808 9,6 1,5
Bergama (İzmir) 12:38:34 12-12-2024 39,22167 27,46333 6,37 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:38:33 12-12-2024 39,1045 27,5678 0 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:17 12-12-2024 38,21833 38,04278 7,23 1,2
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan) 12:19:28 12-12-2024 42,645 42,84 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:26 12-12-2024 37,44667 40,35 7,07 1,4
KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:25 12-12-2024 37,5222 40,3322 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:51:58 12-12-2024 38,90056 37,89667 13,89 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:49:58 12-12-2024 38,4465 37,5227 4,3 1,9
Darende (Malatya) 11:49:57 12-12-2024 38,47972 37,47194 6,92 2,1
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 11:35:29 12-12-2024 35,39278 27,13333 8,29 2,1
Kale (Malatya) 11:25:44 12-12-2024 38,34222 38,76861 10,16 2
Kırıkhan (Hatay) 11:21:27 12-12-2024 36,61222 36,43694 7,03 1,7
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:17:13 12-12-2024 39,1175 25,77389 7 1,7
Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir) 11:02:15 12-12-2024 38,98778 25,96028 6,75 1,7
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 11:01:56 12-12-2024 38,0362 36,0405 2,3 1,5
Kale (Malatya) 10:16:21 12-12-2024 38,37611 38,76417 7,4 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 10:16:20 12-12-2024 38,364 38,7502 5 3,2
Çivril (Denizli) 09:39:52 12-12-2024 38,20889 29,61889 12,8 1,9
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12-12-2024 38,2138 29,6055 5,1 2
TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:21:07 12-12-2024 38,6858 39,8035 7,5 1,7
Palu (Elazığ) 09:21:04 12-12-2024 38,65361 40,01333 9,8 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 08:01:54 12-12-2024 36,9822 28,5165 14,4 1
Salihli (Manisa) 07:58:03 12-12-2024 38,55889 28,26944 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 07:13:02 12-12-2024 38,30472 37,80972 7 3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 07:13:01 12-12-2024 38,294 37,8333 5 3,1
Nurdağı (Gaziantep) 07:10:10 12-12-2024 37,24139 37,0075 5,78 1,6
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:10:10 12-12-2024 37,2602 37,0085 5,1 1,6
Beypazarı (Ankara) 07:09:53 12-12-2024 40,22583 31,69861 6,96 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:09:53 12-12-2024 40,205 31,7252 9,9 1,9
Kulu (Konya) 06:47:08 12-12-2024 38,94028 33,09583 6,97 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:39:54 12-12-2024 34,4962 25,5787 18,1 3
Akdeniz 06:39:53 12-12-2024 34,37167 25,6225 6,6 2,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:15:19 12-12-2024 37,44361 36,9525 13,85 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla) 06:10:54 12-12-2024 36,99111 27,79278 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:10:54 12-12-2024 36,9778 27,7968 9,9 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:04:23 12-12-2024 37,41361 36,94028 7,24 1,1
KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 06:04:23 12-12-2024 37,3773 36,9985 12,1 1
Ezine (Çanakkale) 05:46:45 12-12-2024 39,69611 26,38194 6,95 0,9
Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir) 05:45:48 12-12-2024 37,84778 26,47 7 1,1
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 05:45:46 12-12-2024 37,7383 26,4545 3,9 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:40:12 12-12-2024 38,01056 37,59222 12,36 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:40:11 12-12-2024 38,0268 37,6102 5 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:27:15 12-12-2024 38,13 37,4575 7,02 1,7
TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:27:15 12-12-2024 38,153 37,4953 6,6 1,8
Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla) 05:04:47 12-12-2024 36,61778 28,64028 24,2 2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:04:47 12-12-2024 36,6163 28,6442 26,7 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:20 12-12-2024 38,12667 36,85 7 1,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:57:19 12-12-2024 38,1453 36,8773 5 1,2
İmranlı (Sivas) 04:44:41 12-12-2024 39,925 38,19444 7,03 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:35:58 12-12-2024 37,36333 37,12444 11,25 0,9
Kale (Malatya) 04:14:56 12-12-2024 38,35361 38,74417 12,03 1,7
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 04:14:55 12-12-2024 38,3902 38,7277 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:13:30 12-12-2024 38,04556 36,52333 6,98 1,1
Bergama (İzmir) 04:12:26 12-12-2024 39,22889 27,28833 6,97 0,9
Malkara (Tekirdağ) 04:02:30 12-12-2024 40,92111 26,81611 10,32 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:48:19 12-12-2024 38,38361 37,41667 7,01 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:19 12-12-2024 38,416 37,4123 9,3 1,2
Merkez (Bingöl) 03:44:14 12-12-2024 39,00972 40,42 6,34 1
Beypazarı (Ankara) 03:32:47 12-12-2024 40,15306 31,80917 5,73 1,2
Battalgazi (Malatya) 03:30:51 12-12-2024 38,15583 38,49611 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:24:15 12-12-2024 38,19722 38,03194 7 1
Ezine (Çanakkale) 03:18:15 12-12-2024 39,69333 26,38806 7,41 1,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 03:18:14 12-12-2024 39,6962 26,3833 14,2 1,6
Sincik (Adıyaman) 03:03:49 12-12-2024 38,14194 38,51167 10,45 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 03:03:48 12-12-2024 38,1692 38,521 5,5 1,7
Ezine (Çanakkale) 02:44:14 12-12-2024 39,68944 26,39194 10,08 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:15:49 12-12-2024 37,89111 36,625 6,51 1,5
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 02:15:49 12-12-2024 37,8753 36,6093 7,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:01:56 12-12-2024 39,35472 28,13861 6,82 1,2
BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR) 02:01:56 12-12-2024 39,355 28,1147 11,2 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:47:37 12-12-2024 38,1488 36,627 17,8 1,1
EGE DENIZI 01:46:10 12-12-2024 40,8477 25,6368 8,4 1,2
Ege Denizi 01:46:09 12-12-2024 40,84194 25,54778 6,21 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:36:12 12-12-2024 38,04306 37,68694 9,48 1,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:36:12 12-12-2024 38,0628 37,6637 3,8 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 01:16:52 12-12-2024 38,06417 36,54611 4,25 1,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:16:51 12-12-2024 38,1255 36,631 9,4 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir) 00:58:26 12-12-2024 37,97889 27,10611 8,02 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:58:26 12-12-2024 37,9628 27,1007 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 00:53:01 12-12-2024 38,03806 37,69194 12,25 1
Nurdağı (Gaziantep) 00:30:36 12-12-2024 37,19 36,98444 7,04 0,8
Bergama (İzmir) 00:29:01 12-12-2024 39,21944 27,27056 6,54 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:20:15 12-12-2024 38,15806 37,14278 7,05 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.85 km] Dikili (İzmir) 23:54:11 11-12-2024 38,98333 26,50639 10,25 2,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:54:11 11-12-2024 38,9895 26,5145 11,2 2,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:46:33 11-12-2024 39,2213 27,2805 5,3 1,6
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:45:08 11-12-2024 39,22 27,2823 9,3 1,4
Bergama (İzmir) 23:43:26 11-12-2024 39,20528 27,27972 7 1,6
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:43:25 11-12-2024 39,2182 27,257 4,6 1,8
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 23:43:10 11-12-2024 39,2333 27,3285 15,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:38:31 11-12-2024 38,26722 37,66806 6,92 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:34:43 11-12-2024 38,17389 37,94417 7,04 1,1
Bergama (İzmir) 23:25:36 11-12-2024 39,22861 27,26833 7 1
Doğanşehir (Malatya) 23:11:37 11-12-2024 38,1275 37,775 7 1,1
Belen (Hatay) 23:06:27 11-12-2024 36,42306 36,2725 7 1,6
CAKALLI-BELEN (HATAY) 23:06:26 11-12-2024 36,4648 36,2405 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:05:35 11-12-2024 36,40361 36,27194 6,99 1,8
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 23:05:35 11-12-2024 36,4403 36,1672 6,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 22:56:24 11-12-2024 38,06944 37,73667 5,93 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:42:16 11-12-2024 37,51194 37,19444 7 1,1
Bergama (İzmir) 22:41:10 11-12-2024 39,195 27,30556 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 22:37:18 11-12-2024 38,12972 36,60028 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:18 11-12-2024 38,1297 36,6502 10,5 1,3
Ege Denizi - [31.14 km] Çeşme (İzmir) 22:28:13 11-12-2024 38,02667 26,1025 7,03 1,4
EGE DENIZI 22:28:12 11-12-2024 37,9955 26,0523 6,9 1,6
Merkez (Şırnak) 22:21:46 11-12-2024 37,51667 42,48917 8,08 1,3
Dodurga (Çorum) 21:56:45 11-12-2024 40,85639 34,79056 5,79 1,1
Yazıhan (Malatya) 21:56:43 11-12-2024 38,53889 38,02972 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:48:10 11-12-2024 37,50278 36,77056 7 3,1
HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS) 21:48:09 11-12-2024 37,4988 36,7915 5,4 3,1
Merkez (Kırşehir) 21:35:32 11-12-2024 39,25306 34,04639 7 0,8
Merkez (Erzincan) 21:32:23 11-12-2024 39,61028 39,71917 7,19 1,6
MERTEKLI-(ERZINCAN) 21:32:23 11-12-2024 39,6355 39,7018 5,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 21:28:23 11-12-2024 38,09917 38,47583 5,53 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:28:21 11-12-2024 38,1187 38,4637 5,4 1,5
İskilip (Çorum) 21:18:47 11-12-2024 40,67472 34,54222 6,74 1,1
Akdeniz - [125.06 km] Datça (Muğla) 21:17:41 11-12-2024 35,5675 27,42583 5,23 1,6
Gegharkunik (Ermenistan) - [55.57 km] Aralık (Iğdır) 21:12:11 11-12-2024 40,25667 44,99583 4,58 1,5
Hani (Diyarbakır) 21:07:00 11-12-2024 38,55278 40,42111 7 1,4
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 21:06:59 11-12-2024 38,5168 40,4492 20 1,4
Alaşehir (Manisa) 20:55:52 11-12-2024 38,38667 28,50111 10,6 1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 20:55:48 11-12-2024 38,92222 31,57083 7 1
Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 20:45:41 11-12-2024 40,7175 27,40583 7,03 1,2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:45:41 11-12-2024 40,7352 27,4437 10,4 1,4
Marmara Denizi - [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ) 20:42:35 11-12-2024 40,72694 27,40111 9,66 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:42:34 11-12-2024 40,7595 27,4463 15,8 1,5
Akdeniz - [35.65 km] Fethiye (Muğla) 20:29:25 11-12-2024 36,26917 28,81861 6,87 1,6
AKDENIZ 20:29:23 11-12-2024 36,1767 28,947 25,1 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:11:23 11-12-2024 34,758 24,9882 5,4 2,7
Ege Denizi - [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:01:12 11-12-2024 39,41889 26,31389 7 1
Kale (Malatya) 19:58:00 11-12-2024 38,34389 38,78361 9,72 1,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.71 km] Dikili (İzmir) 19:48:44 11-12-2024 39,02917 26,51611 6,97 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:48:44 11-12-2024 39,04 26,519 5,1 1,5
KABASAKAL-(SIVAS) 19:18:08 11-12-2024 39,5483 36,829 11,2 1,4
Ege Denizi 19:13:30 11-12-2024 40,07056 24,43833 6,95 2,1
YUNANISTAN 19:13:25 11-12-2024 40,3498 24,1122 6,5 2
İskilip (Çorum) 19:12:05 11-12-2024 40,65833 34,54278 12,91 1,2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.94 km] İskenderun (Hatay) 18:57:23 11-12-2024 36,7125 36,14917 10,44 1,8
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:57:23 11-12-2024 36,7382 36,1138 7,4 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 18:53:02 11-12-2024 38,13111 38,36833 7 1,1
Kozan (Adana) 18:27:21 11-12-2024 37,65944 35,85694 6,4 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:27:19 11-12-2024 37,685 35,8327 8,6 1,6
Kozan (Adana) 18:20:33 11-12-2024 37,65361 35,84528 5,26 1,7
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:20:31 11-12-2024 37,6678 35,8197 6,8 1,6
Mamak (Ankara) 18:07:24 11-12-2024 39,83194 33,00556 7 1
Ege Denizi - [27.70 km] Karaburun (İzmir) 18:01:05 11-12-2024 38,90889 26,47944 7,05 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:01:05 11-12-2024 38,9105 26,454 5 2,2
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:54:45 11-12-2024 38,1807 37,5212 16,2 1,6
Ege Denizi - [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:42:41 11-12-2024 39,38778 26,27278 14,74 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:42:40 11-12-2024 39,3708 26,2683 16,6 1,8
KAS (ANTALYA) 17:14:52 11-12-2024 36,197 29,6357 6,4 1,7
Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya) 17:14:51 11-12-2024 36,03167 29,68833 7,32 1,5
Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya) 16:28:46 11-12-2024 35,70694 30,95583 5,64 1,6
Gölmarmara (Manisa) 15:51:25 11-12-2024 38,72333 27,93722 13,51 1,4
COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) 15:51:24 11-12-2024 38,7568 27,953 6,1 1,5
Gölmarmara (Manisa) 15:39:19 11-12-2024 38,72389 27,94361 12,26 1,3
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 15:39:18 11-12-2024 38,7445 27,8892 5,9 1,5
Ege Denizi - [77.45 km] Datça (Muğla) 15:30:41 11-12-2024 36,01 27,27778 10,17 2,1
AKDENIZ 15:30:38 11-12-2024 35,9852 27,1773 14,9 2,2
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [41.69 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:19:33 11-12-2024 42,43389 27,42583 7,12 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:19:52 12-12-2024 38,1205 37,4055 4,9 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:06:54 12-12-2024 38,2042 37,4227 4,5 1,7
Patnos (Ağrı) 12:50:44 12-12-2024 39,15333 42,79083 7 2,8
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 12:50:43 12-12-2024 39,1422 42,8167 5 2,9
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12-12-2024 37,87306 29,26222 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 12:46:01 12-12-2024 38,03917 38,26667 13,75 2,1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:00 12-12-2024 38,0723 38,2545 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 12:44:27 12-12-2024 38,05028 38,27361 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:39:20 12-12-2024 38,33667 38,80833 10,41 1,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:39:20 12-12-2024 38,3808 38,8808 9,6 1,5
Bergama (İzmir) 12:38:34 12-12-2024 39,22167 27,46333 6,37 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:38:33 12-12-2024 39,1045 27,5678 0 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:17 12-12-2024 38,21833 38,04278 7,23 1,2
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan) 12:19:28 12-12-2024 42,645 42,84 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:26 12-12-2024 37,44667 40,35 7,07 1,4
KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:25 12-12-2024 37,5222 40,3322 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:51:58 12-12-2024 38,90056 37,89667 13,89 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:49:58 12-12-2024 38,4465 37,5227 4,3 1,9
Darende (Malatya) 11:49:57 12-12-2024 38,47972 37,47194 6,92 2,1
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 11:35:29 12-12-2024 35,39278 27,13333 8,29 2,1
Kale (Malatya) 11:25:44 12-12-2024 38,34222 38,76861 10,16 2
Kırıkhan (Hatay) 11:21:27 12-12-2024 36,61222 36,43694 7,03 1,7
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:17:13 12-12-2024 39,1175 25,77389 7 1,7
Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir) 11:02:15 12-12-2024 38,98778 25,96028 6,75 1,7
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 11:01:56 12-12-2024 38,0362 36,0405 2,3 1,5
Kale (Malatya) 10:16:21 12-12-2024 38,37611 38,76417 7,4 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 10:16:20 12-12-2024 38,364 38,7502 5 3,2
Çivril (Denizli) 09:39:52 12-12-2024 38,20889 29,61889 12,8 1,9
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12-12-2024 38,2138 29,6055 5,1 2
TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:21:07 12-12-2024 38,6858 39,8035 7,5 1,7
Palu (Elazığ) 09:21:04 12-12-2024 38,65361 40,01333 9,8 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 08:01:54 12-12-2024 36,9822 28,5165 14,4 1
Salihli (Manisa) 07:58:03 12-12-2024 38,55889 28,26944 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 07:13:02 12-12-2024 38,30472 37,80972 7 3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 07:13:01 12-12-2024 38,294 37,8333 5 3,1
Nurdağı (Gaziantep) 07:10:10 12-12-2024 37,24139 37,0075 5,78 1,6
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:10:10 12-12-2024 37,2602 37,0085 5,1 1,6
Beypazarı (Ankara) 07:09:53 12-12-2024 40,22583 31,69861 6,96 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:09:53 12-12-2024 40,205 31,7252 9,9 1,9
Kulu (Konya) 06:47:08 12-12-2024 38,94028 33,09583 6,97 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:39:54 12-12-2024 34,4962 25,5787 18,1 3
Akdeniz 06:39:53 12-12-2024 34,37167 25,6225 6,6 2,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:15:19 12-12-2024 37,44361 36,9525 13,85 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla) 06:10:54 12-12-2024 36,99111 27,79278 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:10:54 12-12-2024 36,9778 27,7968 9,9 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 06:04:23 12-12-2024 37,41361 36,94028 7,24 1,1
KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 06:04:23 12-12-2024 37,3773 36,9985 12,1 1
Ezine (Çanakkale) 05:46:45 12-12-2024 39,69611 26,38194 6,95 0,9
Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir) 05:45:48 12-12-2024 37,84778 26,47 7 1,1
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 05:45:46 12-12-2024 37,7383 26,4545 3,9 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:40:12 12-12-2024 38,01056 37,59222 12,36 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:40:11 12-12-2024 38,0268 37,6102 5 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:27:15 12-12-2024 38,13 37,4575 7,02 1,7
TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:27:15 12-12-2024 38,153 37,4953 6,6 1,8
Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla) 05:04:47 12-12-2024 36,61778 28,64028 24,2 2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:04:47 12-12-2024 36,6163 28,6442 26,7 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:20 12-12-2024 38,12667 36,85 7 1,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:57:19 12-12-2024 38,1453 36,8773 5 1,2
İmranlı (Sivas) 04:44:41 12-12-2024 39,925 38,19444 7,03 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:35:58 12-12-2024 37,36333 37,12444 11,25 0,9
Kale (Malatya) 04:14:56 12-12-2024 38,35361 38,74417 12,03 1,7
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 04:14:55 12-12-2024 38,3902 38,7277 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:13:30 12-12-2024 38,04556 36,52333 6,98 1,1
Bergama (İzmir) 04:12:26 12-12-2024 39,22889 27,28833 6,97 0,9
Malkara (Tekirdağ) 04:02:30 12-12-2024 40,92111 26,81611 10,32 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:48:19 12-12-2024 38,38361 37,41667 7,01 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:19 12-12-2024 38,416 37,4123 9,3 1,2
Merkez (Bingöl) 03:44:14 12-12-2024 39,00972 40,42 6,34 1
Beypazarı (Ankara) 03:32:47 12-12-2024 40,15306 31,80917 5,73 1,2
Battalgazi (Malatya) 03:30:51 12-12-2024 38,15583 38,49611 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:24:15 12-12-2024 38,19722 38,03194 7 1
Ezine (Çanakkale) 03:18:15 12-12-2024 39,69333 26,38806 7,41 1,4
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 03:18:14 12-12-2024 39,6962 26,3833 14,2 1,6
Sincik (Adıyaman) 03:03:49 12-12-2024 38,14194 38,51167 10,45 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 03:03:48 12-12-2024 38,1692 38,521 5,5 1,7
Ezine (Çanakkale) 02:44:14 12-12-2024 39,68944 26,39194 10,08 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:15:49 12-12-2024 37,89111 36,625 6,51 1,5
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 02:15:49 12-12-2024 37,8753 36,6093 7,2 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:01:56 12-12-2024 39,35472 28,13861 6,82 1,2
BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR) 02:01:56 12-12-2024 39,355 28,1147 11,2 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:47:37 12-12-2024 38,1488 36,627 17,8 1,1
EGE DENIZI 01:46:10 12-12-2024 40,8477 25,6368 8,4 1,2
Ege Denizi 01:46:09 12-12-2024 40,84194 25,54778 6,21 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:36:12 12-12-2024 38,04306 37,68694 9,48 1,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:36:12 12-12-2024 38,0628 37,6637 3,8 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 01:16:52 12-12-2024 38,06417 36,54611 4,25 1,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:16:51 12-12-2024 38,1255 36,631 9,4 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir) 00:58:26 12-12-2024 37,97889 27,10611 8,02 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:58:26 12-12-2024 37,9628 27,1007 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 00:53:01 12-12-2024 38,03806 37,69194 12,25 1
Nurdağı (Gaziantep) 00:30:36 12-12-2024 37,19 36,98444 7,04 0,8
Bergama (İzmir) 00:29:01 12-12-2024 39,21944 27,27056 6,54 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:20:15 12-12-2024 38,15806 37,14278 7,05 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.85 km] Dikili (İzmir) 23:54:11 11-12-2024 38,98333 26,50639 10,25 2,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:54:11 11-12-2024 38,9895 26,5145 11,2 2,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:46:33 11-12-2024 39,2213 27,2805 5,3 1,6
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:45:08 11-12-2024 39,22 27,2823 9,3 1,4
Bergama (İzmir) 23:43:26 11-12-2024 39,20528 27,27972 7 1,6
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 23:43:25 11-12-2024 39,2182 27,257 4,6 1,8
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 23:43:10 11-12-2024 39,2333 27,3285 15,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:38:31 11-12-2024 38,26722 37,66806 6,92 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:34:43 11-12-2024 38,17389 37,94417 7,04 1,1
Bergama (İzmir) 23:25:36 11-12-2024 39,22861 27,26833 7 1
Doğanşehir (Malatya) 23:11:37 11-12-2024 38,1275 37,775 7 1,1
Belen (Hatay) 23:06:27 11-12-2024 36,42306 36,2725 7 1,6
CAKALLI-BELEN (HATAY) 23:06:26 11-12-2024 36,4648 36,2405 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:05:35 11-12-2024 36,40361 36,27194 6,99 1,8
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 23:05:35 11-12-2024 36,4403 36,1672 6,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 22:56:24 11-12-2024 38,06944 37,73667 5,93 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:42:16 11-12-2024 37,51194 37,19444 7 1,1
Bergama (İzmir) 22:41:10 11-12-2024 39,195 27,30556 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 22:37:18 11-12-2024 38,12972 36,60028 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:18 11-12-2024 38,1297 36,6502 10,5 1,3
Ege Denizi - [31.14 km] Çeşme (İzmir) 22:28:13 11-12-2024 38,02667 26,1025 7,03 1,4
EGE DENIZI 22:28:12 11-12-2024 37,9955 26,0523 6,9 1,6
Merkez (Şırnak) 22:21:46 11-12-2024 37,51667 42,48917 8,08 1,3
Dodurga (Çorum) 21:56:45 11-12-2024 40,85639 34,79056 5,79 1,1
Yazıhan (Malatya) 21:56:43 11-12-2024 38,53889 38,02972 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:48:10 11-12-2024 37,50278 36,77056 7 3,1
HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS) 21:48:09 11-12-2024 37,4988 36,7915 5,4 3,1
Merkez (Kırşehir) 21:35:32 11-12-2024 39,25306 34,04639 7 0,8
Merkez (Erzincan) 21:32:23 11-12-2024 39,61028 39,71917 7,19 1,6
MERTEKLI-(ERZINCAN) 21:32:23 11-12-2024 39,6355 39,7018 5,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 21:28:23 11-12-2024 38,09917 38,47583 5,53 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:28:21 11-12-2024 38,1187 38,4637 5,4 1,5
İskilip (Çorum) 21:18:47 11-12-2024 40,67472 34,54222 6,74 1,1
Akdeniz - [125.06 km] Datça (Muğla) 21:17:41 11-12-2024 35,5675 27,42583 5,23 1,6
Gegharkunik (Ermenistan) - [55.57 km] Aralık (Iğdır) 21:12:11 11-12-2024 40,25667 44,99583 4,58 1,5
Hani (Diyarbakır) 21:07:00 11-12-2024 38,55278 40,42111 7 1,4
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 21:06:59 11-12-2024 38,5168 40,4492 20 1,4
Alaşehir (Manisa) 20:55:52 11-12-2024 38,38667 28,50111 10,6 1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 20:55:48 11-12-2024 38,92222 31,57083 7 1
Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 20:45:41 11-12-2024 40,7175 27,40583 7,03 1,2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:45:41 11-12-2024 40,7352 27,4437 10,4 1,4
Marmara Denizi - [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ) 20:42:35 11-12-2024 40,72694 27,40111 9,66 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:42:34 11-12-2024 40,7595 27,4463 15,8 1,5
Akdeniz - [35.65 km] Fethiye (Muğla) 20:29:25 11-12-2024 36,26917 28,81861 6,87 1,6
AKDENIZ 20:29:23 11-12-2024 36,1767 28,947 25,1 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:11:23 11-12-2024 34,758 24,9882 5,4 2,7
Ege Denizi - [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:01:12 11-12-2024 39,41889 26,31389 7 1
Kale (Malatya) 19:58:00 11-12-2024 38,34389 38,78361 9,72 1,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.71 km] Dikili (İzmir) 19:48:44 11-12-2024 39,02917 26,51611 6,97 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:48:44 11-12-2024 39,04 26,519 5,1 1,5
KABASAKAL-(SIVAS) 19:18:08 11-12-2024 39,5483 36,829 11,2 1,4
Ege Denizi 19:13:30 11-12-2024 40,07056 24,43833 6,95 2,1
YUNANISTAN 19:13:25 11-12-2024 40,3498 24,1122 6,5 2
İskilip (Çorum) 19:12:05 11-12-2024 40,65833 34,54278 12,91 1,2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.94 km] İskenderun (Hatay) 18:57:23 11-12-2024 36,7125 36,14917 10,44 1,8
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:57:23 11-12-2024 36,7382 36,1138 7,4 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 18:53:02 11-12-2024 38,13111 38,36833 7 1,1
Kozan (Adana) 18:27:21 11-12-2024 37,65944 35,85694 6,4 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:27:19 11-12-2024 37,685 35,8327 8,6 1,6
Kozan (Adana) 18:20:33 11-12-2024 37,65361 35,84528 5,26 1,7
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 18:20:31 11-12-2024 37,6678 35,8197 6,8 1,6
Mamak (Ankara) 18:07:24 11-12-2024 39,83194 33,00556 7 1
Ege Denizi - [27.70 km] Karaburun (İzmir) 18:01:05 11-12-2024 38,90889 26,47944 7,05 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:01:05 11-12-2024 38,9105 26,454 5 2,2
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:54:45 11-12-2024 38,1807 37,5212 16,2 1,6
Ege Denizi - [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:42:41 11-12-2024 39,38778 26,27278 14,74 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:42:40 11-12-2024 39,3708 26,2683 16,6 1,8
KAS (ANTALYA) 17:14:52 11-12-2024 36,197 29,6357 6,4 1,7
Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya) 17:14:51 11-12-2024 36,03167 29,68833 7,32 1,5
Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya) 16:28:46 11-12-2024 35,70694 30,95583 5,64 1,6
Gölmarmara (Manisa) 15:51:25 11-12-2024 38,72333 27,93722 13,51 1,4
COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) 15:51:24 11-12-2024 38,7568 27,953 6,1 1,5
Gölmarmara (Manisa) 15:39:19 11-12-2024 38,72389 27,94361 12,26 1,3
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 15:39:18 11-12-2024 38,7445 27,8892 5,9 1,5
Ege Denizi - [77.45 km] Datça (Muğla) 15:30:41 11-12-2024 36,01 27,27778 10,17 2,1
AKDENIZ 15:30:38 11-12-2024 35,9852 27,1773 14,9 2,2
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [41.69 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:19:33 11-12-2024 42,43389 27,42583 7,12 1,6
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