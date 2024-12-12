Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:52 12-12-2024
|38,1205
|37,4055
|4,9
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:06:54 12-12-2024
|38,2042
|37,4227
|4,5
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|12:50:44 12-12-2024
|39,15333
|42,79083
|7
|2,8
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|12:50:43 12-12-2024
|39,1422
|42,8167
|5
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|12:49:47 12-12-2024
|37,87306
|29,26222
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:46:01 12-12-2024
|38,03917
|38,26667
|13,75
|2,1
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:46:00 12-12-2024
|38,0723
|38,2545
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:44:27 12-12-2024
|38,05028
|38,27361
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:39:20 12-12-2024
|38,33667
|38,80833
|10,41
|1,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:39:20 12-12-2024
|38,3808
|38,8808
|9,6
|1,5
|Bergama (İzmir)
|12:38:34 12-12-2024
|39,22167
|27,46333
|6,37
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:38:33 12-12-2024
|39,1045
|27,5678
|0
|1,8
|İspir (Erzurum)
|12:37:23 12-12-2024
|40,60139
|40,87139
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:17 12-12-2024
|38,21833
|38,04278
|7,23
|1,2
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
|12:19:28 12-12-2024
|42,645
|42,84
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:26 12-12-2024
|37,44667
|40,35
|7,07
|1,4
|KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:25 12-12-2024
|37,5222
|40,3322
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:51:58 12-12-2024
|38,90056
|37,89667
|13,89
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:49:58 12-12-2024
|38,4465
|37,5227
|4,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|11:49:57 12-12-2024
|38,47972
|37,47194
|6,92
|2,1
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|11:35:29 12-12-2024
|35,39278
|27,13333
|8,29
|2,1
|Kale (Malatya)
|11:25:44 12-12-2024
|38,34222
|38,76861
|10,16
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|11:21:27 12-12-2024
|36,61222
|36,43694
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:17:13 12-12-2024
|39,1175
|25,77389
|7
|1,7
|Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
|11:02:15 12-12-2024
|38,98778
|25,96028
|6,75
|1,7
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:01:56 12-12-2024
|38,0362
|36,0405
|2,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:16:21 12-12-2024
|38,37611
|38,76417
|7,4
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|10:16:20 12-12-2024
|38,364
|38,7502
|5
|3,2
|Çivril (Denizli)
|09:39:52 12-12-2024
|38,20889
|29,61889
|12,8
|1,9
|SARILAR-CIVRIL (DENIZLI)
|09:39:52 12-12-2024
|38,2138
|29,6055
|5,1
|2
|TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:21:07 12-12-2024
|38,6858
|39,8035
|7,5
|1,7
|Palu (Elazığ)
|09:21:04 12-12-2024
|38,65361
|40,01333
|9,8
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|08:01:54 12-12-2024
|36,9822
|28,5165
|14,4
|1
|Salihli (Manisa)
|07:58:03 12-12-2024
|38,55889
|28,26944
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|07:13:02 12-12-2024
|38,30472
|37,80972
|7
|3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|07:13:01 12-12-2024
|38,294
|37,8333
|5
|3,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:10:10 12-12-2024
|37,24139
|37,0075
|5,78
|1,6
|KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:10 12-12-2024
|37,2602
|37,0085
|5,1
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|07:09:53 12-12-2024
|40,22583
|31,69861
|6,96
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|07:09:53 12-12-2024
|40,205
|31,7252
|9,9
|1,9
|Kulu (Konya)
|06:47:08 12-12-2024
|38,94028
|33,09583
|6,97
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:39:54 12-12-2024
|34,4962
|25,5787
|18,1
|3
|Akdeniz
|06:39:53 12-12-2024
|34,37167
|25,6225
|6,6
|2,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:15:19 12-12-2024
|37,44361
|36,9525
|13,85
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla)
|06:10:54 12-12-2024
|36,99111
|27,79278
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:10:54 12-12-2024
|36,9778
|27,7968
|9,9
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:04:23 12-12-2024
|37,41361
|36,94028
|7,24
|1,1
|KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|06:04:23 12-12-2024
|37,3773
|36,9985
|12,1
|1
|Ezine (Çanakkale)
|05:46:45 12-12-2024
|39,69611
|26,38194
|6,95
|0,9
|Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir)
|05:45:48 12-12-2024
|37,84778
|26,47
|7
|1,1
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|05:45:46 12-12-2024
|37,7383
|26,4545
|3,9
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:40:12 12-12-2024
|38,01056
|37,59222
|12,36
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:40:11 12-12-2024
|38,0268
|37,6102
|5
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:27:15 12-12-2024
|38,13
|37,4575
|7,02
|1,7
|TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:27:15 12-12-2024
|38,153
|37,4953
|6,6
|1,8
|Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla)
|05:04:47 12-12-2024
|36,61778
|28,64028
|24,2
|2
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|05:04:47 12-12-2024
|36,6163
|28,6442
|26,7
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:57:20 12-12-2024
|38,12667
|36,85
|7
|1,2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:19 12-12-2024
|38,1453
|36,8773
|5
|1,2
|İmranlı (Sivas)
|04:44:41 12-12-2024
|39,925
|38,19444
|7,03
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:35:58 12-12-2024
|37,36333
|37,12444
|11,25
|0,9
|Kale (Malatya)
|04:14:56 12-12-2024
|38,35361
|38,74417
|12,03
|1,7
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|04:14:55 12-12-2024
|38,3902
|38,7277
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:13:30 12-12-2024
|38,04556
|36,52333
|6,98
|1,1
|Bergama (İzmir)
|04:12:26 12-12-2024
|39,22889
|27,28833
|6,97
|0,9
|Malkara (Tekirdağ)
|04:02:30 12-12-2024
|40,92111
|26,81611
|10,32
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:48:19 12-12-2024
|38,38361
|37,41667
|7,01
|1,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:19 12-12-2024
|38,416
|37,4123
|9,3
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|03:44:14 12-12-2024
|39,00972
|40,42
|6,34
|1
|Beypazarı (Ankara)
|03:32:47 12-12-2024
|40,15306
|31,80917
|5,73
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|03:30:51 12-12-2024
|38,15583
|38,49611
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:24:15 12-12-2024
|38,19722
|38,03194
|7
|1
|Ezine (Çanakkale)
|03:18:15 12-12-2024
|39,69333
|26,38806
|7,41
|1,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|03:18:14 12-12-2024
|39,6962
|26,3833
|14,2
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|03:03:49 12-12-2024
|38,14194
|38,51167
|10,45
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|03:03:48 12-12-2024
|38,1692
|38,521
|5,5
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|02:44:14 12-12-2024
|39,68944
|26,39194
|10,08
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:15:49 12-12-2024
|37,89111
|36,625
|6,51
|1,5
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|02:15:49 12-12-2024
|37,8753
|36,6093
|7,2
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:01:56 12-12-2024
|39,35472
|28,13861
|6,82
|1,2
|BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:01:56 12-12-2024
|39,355
|28,1147
|11,2
|1,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:37 12-12-2024
|38,1488
|36,627
|17,8
|1,1
|EGE DENIZI
|01:46:10 12-12-2024
|40,8477
|25,6368
|8,4
|1,2
|Ege Denizi
|01:46:09 12-12-2024
|40,84194
|25,54778
|6,21
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:36:12 12-12-2024
|38,04306
|37,68694
|9,48
|1,3
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:36:12 12-12-2024
|38,0628
|37,6637
|3,8
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:16:52 12-12-2024
|38,06417
|36,54611
|4,25
|1,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:16:51 12-12-2024
|38,1255
|36,631
|9,4
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir)
|00:58:26 12-12-2024
|37,97889
|27,10611
|8,02
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:58:26 12-12-2024
|37,9628
|27,1007
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:53:01 12-12-2024
|38,03806
|37,69194
|12,25
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:30:36 12-12-2024
|37,19
|36,98444
|7,04
|0,8
|Bergama (İzmir)
|00:29:01 12-12-2024
|39,21944
|27,27056
|6,54
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:20:15 12-12-2024
|38,15806
|37,14278
|7,05
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.85 km] Dikili (İzmir)
|23:54:11 11-12-2024
|38,98333
|26,50639
|10,25
|2,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:54:11 11-12-2024
|38,9895
|26,5145
|11,2
|2,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:46:33 11-12-2024
|39,2213
|27,2805
|5,3
|1,6
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:45:08 11-12-2024
|39,22
|27,2823
|9,3
|1,4
|Bergama (İzmir)
|23:43:26 11-12-2024
|39,20528
|27,27972
|7
|1,6
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:43:25 11-12-2024
|39,2182
|27,257
|4,6
|1,8
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|23:43:10 11-12-2024
|39,2333
|27,3285
|15,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:38:31 11-12-2024
|38,26722
|37,66806
|6,92
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:34:43 11-12-2024
|38,17389
|37,94417
|7,04
|1,1
|Bergama (İzmir)
|23:25:36 11-12-2024
|39,22861
|27,26833
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:11:37 11-12-2024
|38,1275
|37,775
|7
|1,1
|Belen (Hatay)
|23:06:27 11-12-2024
|36,42306
|36,2725
|7
|1,6
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|23:06:26 11-12-2024
|36,4648
|36,2405
|7,1
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:05:35 11-12-2024
|36,40361
|36,27194
|6,99
|1,8
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|23:05:35 11-12-2024
|36,4403
|36,1672
|6,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:24 11-12-2024
|38,06944
|37,73667
|5,93
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|22:42:16 11-12-2024
|37,51194
|37,19444
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|22:41:10 11-12-2024
|39,195
|27,30556
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:37:18 11-12-2024
|38,12972
|36,60028
|6,96
|1,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:37:18 11-12-2024
|38,1297
|36,6502
|10,5
|1,3
|Ege Denizi - [31.14 km] Çeşme (İzmir)
|22:28:13 11-12-2024
|38,02667
|26,1025
|7,03
|1,4
|EGE DENIZI
|22:28:12 11-12-2024
|37,9955
|26,0523
|6,9
|1,6
|Merkez (Şırnak)
|22:21:46 11-12-2024
|37,51667
|42,48917
|8,08
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|21:56:45 11-12-2024
|40,85639
|34,79056
|5,79
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|21:56:43 11-12-2024
|38,53889
|38,02972
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:48:10 11-12-2024
|37,50278
|36,77056
|7
|3,1
|HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:48:09 11-12-2024
|37,4988
|36,7915
|5,4
|3,1
|Merkez (Kırşehir)
|21:35:32 11-12-2024
|39,25306
|34,04639
|7
|0,8
|Merkez (Erzincan)
|21:32:23 11-12-2024
|39,61028
|39,71917
|7,19
|1,6
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|21:32:23 11-12-2024
|39,6355
|39,7018
|5,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|21:28:23 11-12-2024
|38,09917
|38,47583
|5,53
|1,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:28:21 11-12-2024
|38,1187
|38,4637
|5,4
|1,5
|İskilip (Çorum)
|21:18:47 11-12-2024
|40,67472
|34,54222
|6,74
|1,1
|Akdeniz - [125.06 km] Datça (Muğla)
|21:17:41 11-12-2024
|35,5675
|27,42583
|5,23
|1,6
|Gegharkunik (Ermenistan) - [55.57 km] Aralık (Iğdır)
|21:12:11 11-12-2024
|40,25667
|44,99583
|4,58
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|21:07:00 11-12-2024
|38,55278
|40,42111
|7
|1,4
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|21:06:59 11-12-2024
|38,5168
|40,4492
|20
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|20:55:52 11-12-2024
|38,38667
|28,50111
|10,6
|1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|20:55:48 11-12-2024
|38,92222
|31,57083
|7
|1
|Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ)
|20:45:41 11-12-2024
|40,7175
|27,40583
|7,03
|1,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|20:45:41 11-12-2024
|40,7352
|27,4437
|10,4
|1,4
|Marmara Denizi - [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ)
|20:42:35 11-12-2024
|40,72694
|27,40111
|9,66
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|20:42:34 11-12-2024
|40,7595
|27,4463
|15,8
|1,5
|Akdeniz - [35.65 km] Fethiye (Muğla)
|20:29:25 11-12-2024
|36,26917
|28,81861
|6,87
|1,6
|AKDENIZ
|20:29:23 11-12-2024
|36,1767
|28,947
|25,1
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:11:23 11-12-2024
|34,758
|24,9882
|5,4
|2,7
|Ege Denizi - [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:01:12 11-12-2024
|39,41889
|26,31389
|7
|1
|Kale (Malatya)
|19:58:00 11-12-2024
|38,34389
|38,78361
|9,72
|1,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.71 km] Dikili (İzmir)
|19:48:44 11-12-2024
|39,02917
|26,51611
|6,97
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:48:44 11-12-2024
|39,04
|26,519
|5,1
|1,5
|KABASAKAL-(SIVAS)
|19:18:08 11-12-2024
|39,5483
|36,829
|11,2
|1,4
|Ege Denizi
|19:13:30 11-12-2024
|40,07056
|24,43833
|6,95
|2,1
|YUNANISTAN
|19:13:25 11-12-2024
|40,3498
|24,1122
|6,5
|2
|İskilip (Çorum)
|19:12:05 11-12-2024
|40,65833
|34,54278
|12,91
|1,2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.94 km] İskenderun (Hatay)
|18:57:23 11-12-2024
|36,7125
|36,14917
|10,44
|1,8
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:57:23 11-12-2024
|36,7382
|36,1138
|7,4
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:53:02 11-12-2024
|38,13111
|38,36833
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|18:27:21 11-12-2024
|37,65944
|35,85694
|6,4
|1,6
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:27:19 11-12-2024
|37,685
|35,8327
|8,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|18:20:33 11-12-2024
|37,65361
|35,84528
|5,26
|1,7
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:20:31 11-12-2024
|37,6678
|35,8197
|6,8
|1,6
|Mamak (Ankara)
|18:07:24 11-12-2024
|39,83194
|33,00556
|7
|1
|Ege Denizi - [27.70 km] Karaburun (İzmir)
|18:01:05 11-12-2024
|38,90889
|26,47944
|7,05
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:01:05 11-12-2024
|38,9105
|26,454
|5
|2,2
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:54:45 11-12-2024
|38,1807
|37,5212
|16,2
|1,6
|Ege Denizi - [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:42:41 11-12-2024
|39,38778
|26,27278
|14,74
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:42:40 11-12-2024
|39,3708
|26,2683
|16,6
|1,8
|KAS (ANTALYA)
|17:14:52 11-12-2024
|36,197
|29,6357
|6,4
|1,7
|Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya)
|17:14:51 11-12-2024
|36,03167
|29,68833
|7,32
|1,5
|Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya)
|16:28:46 11-12-2024
|35,70694
|30,95583
|5,64
|1,6
|Gölmarmara (Manisa)
|15:51:25 11-12-2024
|38,72333
|27,93722
|13,51
|1,4
|COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA)
|15:51:24 11-12-2024
|38,7568
|27,953
|6,1
|1,5
|Gölmarmara (Manisa)
|15:39:19 11-12-2024
|38,72389
|27,94361
|12,26
|1,3
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|15:39:18 11-12-2024
|38,7445
|27,8892
|5,9
|1,5
|Ege Denizi - [77.45 km] Datça (Muğla)
|15:30:41 11-12-2024
|36,01
|27,27778
|10,17
|2,1
|AKDENIZ
|15:30:38 11-12-2024
|35,9852
|27,1773
|14,9
|2,2
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [41.69 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:19:33 11-12-2024
|42,43389
|27,42583
|7,12
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:52 12-12-2024
|38,1205
|37,4055
|4,9
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:06:54 12-12-2024
|38,2042
|37,4227
|4,5
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|12:50:44 12-12-2024
|39,15333
|42,79083
|7
|2,8
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|12:50:43 12-12-2024
|39,1422
|42,8167
|5
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|12:49:47 12-12-2024
|37,87306
|29,26222
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:46:01 12-12-2024
|38,03917
|38,26667
|13,75
|2,1
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:46:00 12-12-2024
|38,0723
|38,2545
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:44:27 12-12-2024
|38,05028
|38,27361
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:39:20 12-12-2024
|38,33667
|38,80833
|10,41
|1,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:39:20 12-12-2024
|38,3808
|38,8808
|9,6
|1,5
|Bergama (İzmir)
|12:38:34 12-12-2024
|39,22167
|27,46333
|6,37
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:38:33 12-12-2024
|39,1045
|27,5678
|0
|1,8
|İspir (Erzurum)
|12:37:23 12-12-2024
|40,60139
|40,87139
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:17 12-12-2024
|38,21833
|38,04278
|7,23
|1,2
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
|12:19:28 12-12-2024
|42,645
|42,84
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:26 12-12-2024
|37,44667
|40,35
|7,07
|1,4
|KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:25 12-12-2024
|37,5222
|40,3322
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:51:58 12-12-2024
|38,90056
|37,89667
|13,89
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:49:58 12-12-2024
|38,4465
|37,5227
|4,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|11:49:57 12-12-2024
|38,47972
|37,47194
|6,92
|2,1
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|11:35:29 12-12-2024
|35,39278
|27,13333
|8,29
|2,1
|Kale (Malatya)
|11:25:44 12-12-2024
|38,34222
|38,76861
|10,16
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|11:21:27 12-12-2024
|36,61222
|36,43694
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:17:13 12-12-2024
|39,1175
|25,77389
|7
|1,7
|Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
|11:02:15 12-12-2024
|38,98778
|25,96028
|6,75
|1,7
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:01:56 12-12-2024
|38,0362
|36,0405
|2,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:16:21 12-12-2024
|38,37611
|38,76417
|7,4
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|10:16:20 12-12-2024
|38,364
|38,7502
|5
|3,2
|Çivril (Denizli)
|09:39:52 12-12-2024
|38,20889
|29,61889
|12,8
|1,9
|SARILAR-CIVRIL (DENIZLI)
|09:39:52 12-12-2024
|38,2138
|29,6055
|5,1
|2
|TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:21:07 12-12-2024
|38,6858
|39,8035
|7,5
|1,7
|Palu (Elazığ)
|09:21:04 12-12-2024
|38,65361
|40,01333
|9,8
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|08:01:54 12-12-2024
|36,9822
|28,5165
|14,4
|1
|Salihli (Manisa)
|07:58:03 12-12-2024
|38,55889
|28,26944
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|07:13:02 12-12-2024
|38,30472
|37,80972
|7
|3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|07:13:01 12-12-2024
|38,294
|37,8333
|5
|3,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:10:10 12-12-2024
|37,24139
|37,0075
|5,78
|1,6
|KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:10 12-12-2024
|37,2602
|37,0085
|5,1
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|07:09:53 12-12-2024
|40,22583
|31,69861
|6,96
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|07:09:53 12-12-2024
|40,205
|31,7252
|9,9
|1,9
|Kulu (Konya)
|06:47:08 12-12-2024
|38,94028
|33,09583
|6,97
|0,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:39:54 12-12-2024
|34,4962
|25,5787
|18,1
|3
|Akdeniz
|06:39:53 12-12-2024
|34,37167
|25,6225
|6,6
|2,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:15:19 12-12-2024
|37,44361
|36,9525
|13,85
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla)
|06:10:54 12-12-2024
|36,99111
|27,79278
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:10:54 12-12-2024
|36,9778
|27,7968
|9,9
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|06:04:23 12-12-2024
|37,41361
|36,94028
|7,24
|1,1
|KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|06:04:23 12-12-2024
|37,3773
|36,9985
|12,1
|1
|Ezine (Çanakkale)
|05:46:45 12-12-2024
|39,69611
|26,38194
|6,95
|0,9
|Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir)
|05:45:48 12-12-2024
|37,84778
|26,47
|7
|1,1
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|05:45:46 12-12-2024
|37,7383
|26,4545
|3,9
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:40:12 12-12-2024
|38,01056
|37,59222
|12,36
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:40:11 12-12-2024
|38,0268
|37,6102
|5
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:27:15 12-12-2024
|38,13
|37,4575
|7,02
|1,7
|TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:27:15 12-12-2024
|38,153
|37,4953
|6,6
|1,8
|Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla)
|05:04:47 12-12-2024
|36,61778
|28,64028
|24,2
|2
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|05:04:47 12-12-2024
|36,6163
|28,6442
|26,7
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:57:20 12-12-2024
|38,12667
|36,85
|7
|1,2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:19 12-12-2024
|38,1453
|36,8773
|5
|1,2
|İmranlı (Sivas)
|04:44:41 12-12-2024
|39,925
|38,19444
|7,03
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:35:58 12-12-2024
|37,36333
|37,12444
|11,25
|0,9
|Kale (Malatya)
|04:14:56 12-12-2024
|38,35361
|38,74417
|12,03
|1,7
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|04:14:55 12-12-2024
|38,3902
|38,7277
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:13:30 12-12-2024
|38,04556
|36,52333
|6,98
|1,1
|Bergama (İzmir)
|04:12:26 12-12-2024
|39,22889
|27,28833
|6,97
|0,9
|Malkara (Tekirdağ)
|04:02:30 12-12-2024
|40,92111
|26,81611
|10,32
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:48:19 12-12-2024
|38,38361
|37,41667
|7,01
|1,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:19 12-12-2024
|38,416
|37,4123
|9,3
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|03:44:14 12-12-2024
|39,00972
|40,42
|6,34
|1
|Beypazarı (Ankara)
|03:32:47 12-12-2024
|40,15306
|31,80917
|5,73
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|03:30:51 12-12-2024
|38,15583
|38,49611
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:24:15 12-12-2024
|38,19722
|38,03194
|7
|1
|Ezine (Çanakkale)
|03:18:15 12-12-2024
|39,69333
|26,38806
|7,41
|1,4
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|03:18:14 12-12-2024
|39,6962
|26,3833
|14,2
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|03:03:49 12-12-2024
|38,14194
|38,51167
|10,45
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|03:03:48 12-12-2024
|38,1692
|38,521
|5,5
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|02:44:14 12-12-2024
|39,68944
|26,39194
|10,08
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:15:49 12-12-2024
|37,89111
|36,625
|6,51
|1,5
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|02:15:49 12-12-2024
|37,8753
|36,6093
|7,2
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:01:56 12-12-2024
|39,35472
|28,13861
|6,82
|1,2
|BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:01:56 12-12-2024
|39,355
|28,1147
|11,2
|1,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:37 12-12-2024
|38,1488
|36,627
|17,8
|1,1
|EGE DENIZI
|01:46:10 12-12-2024
|40,8477
|25,6368
|8,4
|1,2
|Ege Denizi
|01:46:09 12-12-2024
|40,84194
|25,54778
|6,21
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:36:12 12-12-2024
|38,04306
|37,68694
|9,48
|1,3
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:36:12 12-12-2024
|38,0628
|37,6637
|3,8
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:16:52 12-12-2024
|38,06417
|36,54611
|4,25
|1,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:16:51 12-12-2024
|38,1255
|36,631
|9,4
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir)
|00:58:26 12-12-2024
|37,97889
|27,10611
|8,02
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:58:26 12-12-2024
|37,9628
|27,1007
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:53:01 12-12-2024
|38,03806
|37,69194
|12,25
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:30:36 12-12-2024
|37,19
|36,98444
|7,04
|0,8
|Bergama (İzmir)
|00:29:01 12-12-2024
|39,21944
|27,27056
|6,54
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:20:15 12-12-2024
|38,15806
|37,14278
|7,05
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.85 km] Dikili (İzmir)
|23:54:11 11-12-2024
|38,98333
|26,50639
|10,25
|2,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:54:11 11-12-2024
|38,9895
|26,5145
|11,2
|2,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:46:33 11-12-2024
|39,2213
|27,2805
|5,3
|1,6
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:45:08 11-12-2024
|39,22
|27,2823
|9,3
|1,4
|Bergama (İzmir)
|23:43:26 11-12-2024
|39,20528
|27,27972
|7
|1,6
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|23:43:25 11-12-2024
|39,2182
|27,257
|4,6
|1,8
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|23:43:10 11-12-2024
|39,2333
|27,3285
|15,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:38:31 11-12-2024
|38,26722
|37,66806
|6,92
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:34:43 11-12-2024
|38,17389
|37,94417
|7,04
|1,1
|Bergama (İzmir)
|23:25:36 11-12-2024
|39,22861
|27,26833
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:11:37 11-12-2024
|38,1275
|37,775
|7
|1,1
|Belen (Hatay)
|23:06:27 11-12-2024
|36,42306
|36,2725
|7
|1,6
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|23:06:26 11-12-2024
|36,4648
|36,2405
|7,1
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:05:35 11-12-2024
|36,40361
|36,27194
|6,99
|1,8
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|23:05:35 11-12-2024
|36,4403
|36,1672
|6,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:56:24 11-12-2024
|38,06944
|37,73667
|5,93
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|22:42:16 11-12-2024
|37,51194
|37,19444
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|22:41:10 11-12-2024
|39,195
|27,30556
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:37:18 11-12-2024
|38,12972
|36,60028
|6,96
|1,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:37:18 11-12-2024
|38,1297
|36,6502
|10,5
|1,3
|Ege Denizi - [31.14 km] Çeşme (İzmir)
|22:28:13 11-12-2024
|38,02667
|26,1025
|7,03
|1,4
|EGE DENIZI
|22:28:12 11-12-2024
|37,9955
|26,0523
|6,9
|1,6
|Merkez (Şırnak)
|22:21:46 11-12-2024
|37,51667
|42,48917
|8,08
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|21:56:45 11-12-2024
|40,85639
|34,79056
|5,79
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|21:56:43 11-12-2024
|38,53889
|38,02972
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:48:10 11-12-2024
|37,50278
|36,77056
|7
|3,1
|HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:48:09 11-12-2024
|37,4988
|36,7915
|5,4
|3,1
|Merkez (Kırşehir)
|21:35:32 11-12-2024
|39,25306
|34,04639
|7
|0,8
|Merkez (Erzincan)
|21:32:23 11-12-2024
|39,61028
|39,71917
|7,19
|1,6
|MERTEKLI-(ERZINCAN)
|21:32:23 11-12-2024
|39,6355
|39,7018
|5,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|21:28:23 11-12-2024
|38,09917
|38,47583
|5,53
|1,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:28:21 11-12-2024
|38,1187
|38,4637
|5,4
|1,5
|İskilip (Çorum)
|21:18:47 11-12-2024
|40,67472
|34,54222
|6,74
|1,1
|Akdeniz - [125.06 km] Datça (Muğla)
|21:17:41 11-12-2024
|35,5675
|27,42583
|5,23
|1,6
|Gegharkunik (Ermenistan) - [55.57 km] Aralık (Iğdır)
|21:12:11 11-12-2024
|40,25667
|44,99583
|4,58
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|21:07:00 11-12-2024
|38,55278
|40,42111
|7
|1,4
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|21:06:59 11-12-2024
|38,5168
|40,4492
|20
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|20:55:52 11-12-2024
|38,38667
|28,50111
|10,6
|1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|20:55:48 11-12-2024
|38,92222
|31,57083
|7
|1
|Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ)
|20:45:41 11-12-2024
|40,7175
|27,40583
|7,03
|1,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|20:45:41 11-12-2024
|40,7352
|27,4437
|10,4
|1,4
|Marmara Denizi - [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ)
|20:42:35 11-12-2024
|40,72694
|27,40111
|9,66
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|20:42:34 11-12-2024
|40,7595
|27,4463
|15,8
|1,5
|Akdeniz - [35.65 km] Fethiye (Muğla)
|20:29:25 11-12-2024
|36,26917
|28,81861
|6,87
|1,6
|AKDENIZ
|20:29:23 11-12-2024
|36,1767
|28,947
|25,1
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:11:23 11-12-2024
|34,758
|24,9882
|5,4
|2,7
|Ege Denizi - [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:01:12 11-12-2024
|39,41889
|26,31389
|7
|1
|Kale (Malatya)
|19:58:00 11-12-2024
|38,34389
|38,78361
|9,72
|1,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.71 km] Dikili (İzmir)
|19:48:44 11-12-2024
|39,02917
|26,51611
|6,97
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:48:44 11-12-2024
|39,04
|26,519
|5,1
|1,5
|KABASAKAL-(SIVAS)
|19:18:08 11-12-2024
|39,5483
|36,829
|11,2
|1,4
|Ege Denizi
|19:13:30 11-12-2024
|40,07056
|24,43833
|6,95
|2,1
|YUNANISTAN
|19:13:25 11-12-2024
|40,3498
|24,1122
|6,5
|2
|İskilip (Çorum)
|19:12:05 11-12-2024
|40,65833
|34,54278
|12,91
|1,2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.94 km] İskenderun (Hatay)
|18:57:23 11-12-2024
|36,7125
|36,14917
|10,44
|1,8
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:57:23 11-12-2024
|36,7382
|36,1138
|7,4
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:53:02 11-12-2024
|38,13111
|38,36833
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|18:27:21 11-12-2024
|37,65944
|35,85694
|6,4
|1,6
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:27:19 11-12-2024
|37,685
|35,8327
|8,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|18:20:33 11-12-2024
|37,65361
|35,84528
|5,26
|1,7
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|18:20:31 11-12-2024
|37,6678
|35,8197
|6,8
|1,6
|Mamak (Ankara)
|18:07:24 11-12-2024
|39,83194
|33,00556
|7
|1
|Ege Denizi - [27.70 km] Karaburun (İzmir)
|18:01:05 11-12-2024
|38,90889
|26,47944
|7,05
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:01:05 11-12-2024
|38,9105
|26,454
|5
|2,2
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:54:45 11-12-2024
|38,1807
|37,5212
|16,2
|1,6
|Ege Denizi - [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:42:41 11-12-2024
|39,38778
|26,27278
|14,74
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:42:40 11-12-2024
|39,3708
|26,2683
|16,6
|1,8
|KAS (ANTALYA)
|17:14:52 11-12-2024
|36,197
|29,6357
|6,4
|1,7
|Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya)
|17:14:51 11-12-2024
|36,03167
|29,68833
|7,32
|1,5
|Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya)
|16:28:46 11-12-2024
|35,70694
|30,95583
|5,64
|1,6
|Gölmarmara (Manisa)
|15:51:25 11-12-2024
|38,72333
|27,93722
|13,51
|1,4
|COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA)
|15:51:24 11-12-2024
|38,7568
|27,953
|6,1
|1,5
|Gölmarmara (Manisa)
|15:39:19 11-12-2024
|38,72389
|27,94361
|12,26
|1,3
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|15:39:18 11-12-2024
|38,7445
|27,8892
|5,9
|1,5
|Ege Denizi - [77.45 km] Datça (Muğla)
|15:30:41 11-12-2024
|36,01
|27,27778
|10,17
|2,1
|AKDENIZ
|15:30:38 11-12-2024
|35,9852
|27,1773
|14,9
|2,2
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [41.69 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:19:33 11-12-2024
|42,43389
|27,42583
|7,12
|1,6
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