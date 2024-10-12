Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2024

12 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [60.27 km] Marmaris (Muğla) 10:31:04 12-10-2024 36,09139 28,04333 7,05 2
Karayazı (Erzurum) 07:51:51 12-10-2024 39,64111 42,42222 7 1,8
Bucak (Burdur) 07:48:20 12-10-2024 37,35639 30,425 83,12 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:08:45 12-10-2024 38,30111 37,26722 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 06:50:52 12-10-2024 36,61417 36,38306 7 1,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Yeşilova (Burdur) 06:14:48 12-10-2024 37,52472 29,60389 7,07 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:12:09 12-10-2024 38,05361 36,99111 7,01 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:58:07 12-10-2024 38,02694 36,52333 7,01 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:49:49 12-10-2024 38,20806 38,44944 7 1
Yahyalı (Kayseri) 05:22:28 12-10-2024 37,735 35,27361 7 0,9
Akdeniz 04:47:42 12-10-2024 35,37 32,37611 7 1,8
Sungurlu (Çorum) 04:00:20 12-10-2024 40,14194 34,16306 6,95 1,5
Sungurlu (Çorum) 02:35:11 12-10-2024 40,15889 34,16083 9,27 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:32:22 12-10-2024 38,22 36,525 9,59 1,6
Beypazarı (Ankara) 02:04:25 12-10-2024 40,17833 31,71833 7 2,3
Merkez (Tokat) 01:55:08 12-10-2024 40,35833 36,425 13,72 1,2
Pütürge (Malatya) 01:42:16 12-10-2024 38,17583 38,605 7,09 2,7
Nurdağı (Gaziantep) 01:14:31 12-10-2024 37,17222 36,89194 7 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:41:14 12-10-2024 38,19111 37,67556 7 1,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.86 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:29:09 12-10-2024 39,175 25,89556 7 1,4
Gördes (Manisa) 00:05:38 12-10-2024 38,96722 28,24222 7,05 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:46:19 11-10-2024 38,1775 38,17528 7 1,3
Samandağ (Hatay) 23:38:00 11-10-2024 36,20222 36,04056 6,43 1,3
Darende (Malatya) 22:20:47 11-10-2024 38,37278 37,51694 7 1,6
Van Gölü - [10.58 km] Tuşba (Van) 22:14:07 11-10-2024 38,71444 43,07694 7 1,4
Manavgat (Antalya) 21:20:30 11-10-2024 37,15167 31,13722 91,61 2,7
Doğanşehir (Malatya) 21:17:05 11-10-2024 38,0425 37,62111 7 1,9
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 20:05:22 11-10-2024 34,71111 32,59944 13,19 2
Aziziye (Erzurum) 18:59:57 11-10-2024 39,90861 40,90583 7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:31:16 11-10-2024 39,4675 28,16222 7 1,8
Ege Denizi 17:40:46 11-10-2024 35,33528 26,25694 5,25 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 17:29:59 11-10-2024 37,91722 36,41944 6,99 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:29:13 11-10-2024 38,06806 37,21611 6,99 1,7
Yakutiye (Erzurum) 17:17:05 11-10-2024 39,94056 41,28556 7 1,2
Antakya (Hatay) 17:13:03 11-10-2024 36,29556 36,08889 7 2,3
Orhaneli (Bursa) 17:04:34 11-10-2024 39,90194 28,85333 13,61 1,4
Yapraklı (Çankırı) 16:36:03 11-10-2024 40,7775 34,06667 6,99 1,3
Merkez (Elazığ) 16:20:06 11-10-2024 38,68972 39,00444 7 0,9
Bayat (Çorum) 16:08:26 11-10-2024 40,74167 34,27556 7 0,8
Merkez (Bolu) 15:58:52 11-10-2024 40,8675 31,54056 7 2,8
Sincik (Adıyaman) 15:55:01 11-10-2024 38,13444 38,46639 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:46:20 11-10-2024 37,36639 36,99222 17,16 0,9
Korkuteli (Antalya) 15:24:24 11-10-2024 37,025 30,47639 7 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.20 km] Kuşadası (Aydın) 15:12:08 11-10-2024 37,85389 27,03639 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 14:58:03 11-10-2024 38,485 39,24806 7,03 1,4
Merkez (Kırklareli) 13:55:29 11-10-2024 41,88667 27,30944 6,86 1
Selçuklu (Konya) 13:37:13 11-10-2024 38,12556 32,7275 7 1,1
Başkale (Van) 13:26:01 11-10-2024 38,11778 44,11028 6,39 2
Ege Denizi - [45.36 km] Karaburun (İzmir) 13:02:30 11-10-2024 38,92028 26,0075 7,01 1,7
Pütürge (Malatya) 12:45:59 11-10-2024 38,26333 38,82417 7,26 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:24 11-10-2024 39,67361 29,47028 6,94 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KURTKOY-(YALOVA) 10:42:16 12-10-2024 40,5563 29,2443 0 1,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 10:31:04 12-10-2024 36,1427 28,0368 5 2,2
KESTEL-BUCAK (BURDUR) 07:48:22 12-10-2024 37,4445 30,3545 24,8 2,6
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:08:43 12-10-2024 38,299 37,2255 1,1 2,8
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 06:50:53 12-10-2024 36,639 36,29 9,4 1,8
SALDA-YESILOVA (BURDUR) 06:14:47 12-10-2024 37,5518 29,6338 5 1,9
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:12:09 12-10-2024 38,0947 37,0717 2,6 1,7
AKDENIZ 04:47:37 12-10-2024 34,5017 32,8525 4,4 2
AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) 04:00:19 12-10-2024 40,1507 34,1833 3,1 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 03:20:16 12-10-2024 38,8542 37,525 13,3 1,8
AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) 02:35:12 12-10-2024 40,0922 34,1763 7,8 2
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:32:20 12-10-2024 38,2282 36,75 11,2 1,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:04:25 12-10-2024 40,1878 31,704 13,3 2,5
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 01:42:16 12-10-2024 38,1632 38,6607 5,4 2,5
ERDOGAN-HAMUR (AGRI) 01:32:46 12-10-2024 39,3775 43,2335 16,8 1,6
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:14:31 12-10-2024 37,1712 36,9185 10,1 2,9
GORDES (MANISA) 00:05:38 12-10-2024 38,9318 28,2617 5,3 1,4
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:20:47 11-10-2024 38,4485 37,615 5 1,5
VAN GOLU 22:14:07 11-10-2024 38,6865 43,0547 4,8 1,7
YESILVADI-SERIK (ANTALYA) 21:20:29 11-10-2024 37,1678 31,1142 105,1 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:17:06 11-10-2024 38,0787 37,6388 7,9 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:47:08 11-10-2024 34,9093 24,0053 23,6 2,9
AKDENIZ 20:05:24 11-10-2024 34,6362 33,0443 16,2 2,3
TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 19:44:15 11-10-2024 40,0228 44,468 4,4 2,5
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) 18:59:57 11-10-2024 39,9395 40,9192 6,6 2,3
EGE DENIZI 18:53:00 11-10-2024 36,6628 24,9332 5,6 1,8
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) 18:31:16 11-10-2024 39,5642 28,0783 5 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:40:43 11-10-2024 35,7972 25,424 11,8 3,1
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:29:58 11-10-2024 37,99 36,457 9 2,1
KARLISU-(HATAY) 17:13:03 11-10-2024 36,3032 36,0597 4,9 2,2
KIZILAGIL-(BOLU) 15:58:52 11-10-2024 40,838 31,5408 5,6 2,9
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 15:24:24 11-10-2024 37,0783 30,3628 4,7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:12:07 11-10-2024 37,8317 27,0583 15,7 1,7
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 13:37:16 11-10-2024 38,1227 32,5535 0 1,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 13:02:30 11-10-2024 38,955 26,0132 5 2
CALIKOY-SOKE (AYDIN) 12:51:31 11-10-2024 37,6327 27,4638 5 1,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:45:59 11-10-2024 38,3038 38,798 8,8 1,8
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:41:23 11-10-2024 39,6242 29,364 0 1,7

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