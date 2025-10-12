Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
12 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:58 12-10-2025
|39,17639
|28,19028
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:41 12-10-2025
|39,16056
|28,24389
|5,87
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:44:01 12-10-2025
|39,255
|28,10944
|8,02
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:24:10 12-10-2025
|39,22944
|28,92778
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:24:09 12-10-2025
|39,2552
|28,9858
|12,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|00:07:04 12-10-2025
|39,15889
|28,98833
|10,93
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:07:03 12-10-2025
|39,233
|29,0512
|11,7
|1
|Simav (Kütahya)
|23:59:55 11-10-2025
|39,22722
|29,00972
|11,85
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:59:55 11-10-2025
|39,2327
|29,0198
|4,3
|2
|Simav (Kütahya)
|23:49:40 11-10-2025
|39,215
|29,00972
|8,11
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:49:40 11-10-2025
|39,229
|29,0408
|5,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:45:39 11-10-2025
|39,21056
|29,00917
|8,72
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:45:38 11-10-2025
|39,2157
|29,0097
|5,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:44:49 11-10-2025
|39,22667
|29,00167
|8,54
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:44:49 11-10-2025
|39,2163
|29,0213
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:43:07 11-10-2025
|39,23944
|28,97444
|8,88
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:43:06 11-10-2025
|39,2365
|29,0048
|10,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:34:56 11-10-2025
|39,24167
|28,975
|7,24
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:34:55 11-10-2025
|39,2308
|28,996
|11,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:01:02 11-10-2025
|39,23667
|29
|8,77
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:01:01 11-10-2025
|39,2463
|29,0288
|13,2
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:50:21 11-10-2025
|39,2018
|29,0008
|14,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:44 11-10-2025
|39,20444
|28,155
|10,25
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:44 11-10-2025
|39,1958
|28,1313
|8,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:48:46 11-10-2025
|39,23861
|28,98611
|7,07
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:48:46 11-10-2025
|39,244
|28,9798
|10,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:46 11-10-2025
|39,21
|28,15944
|8,5
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:46 11-10-2025
|39,205
|28,1673
|11,9
|1,9
|Merkez (Bolu)
|22:32:18 11-10-2025
|40,87111
|31,78528
|9,66
|1,6
|MERKESLER-(BOLU)
|22:32:16 11-10-2025
|40,8915
|31,7683
|5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|22:25:14 11-10-2025
|38,20417
|38,60639
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:23:31 11-10-2025
|39,26056
|28,99833
|7,22
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:23:30 11-10-2025
|39,252
|28,9842
|11
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|22:18:47 11-10-2025
|38,26583
|38,84917
|8,21
|1,2
|GULENKOY-KALE (MALATYA)
|22:18:46 11-10-2025
|38,4107
|38,8395
|15,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:18:02 11-10-2025
|39,24083
|29,00917
|6,44
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:18:01 11-10-2025
|39,2498
|29,035
|5,4
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|21:31:10 11-10-2025
|37,97194
|37,75278
|7
|1,3
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:31:10 11-10-2025
|38,0083
|37,7958
|12,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:32 11-10-2025
|39,16694
|28,14222
|6,58
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:10:32 11-10-2025
|39,1517
|28,1882
|9,8
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:09:16 11-10-2025
|38,24361
|38,19028
|7
|1
|Salihli (Manisa)
|21:08:48 11-10-2025
|38,55833
|28,20778
|6,99
|1,4
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|21:08:48 11-10-2025
|38,5322
|28,2262
|5,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|20:48:12 11-10-2025
|39,23806
|29,03806
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:48:12 11-10-2025
|39,2322
|29,0262
|13,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:19:09 11-10-2025
|39,25083
|29,02444
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:19:08 11-10-2025
|39,2405
|29,0927
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:16:34 11-10-2025
|39,22889
|29,00167
|7
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:16:34 11-10-2025
|39,2052
|29,0318
|16,6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:36 11-10-2025
|39,27056
|28,085
|11,13
|1,8
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:36 11-10-2025
|39,2452
|28,0708
|11,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:38 11-10-2025
|39,14167
|28,22306
|7,01
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:37 11-10-2025
|39,2187
|28,1655
|11,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:04 11-10-2025
|39,27889
|28,07
|7
|3,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:53:04 11-10-2025
|39,2487
|28,0673
|14,9
|3,2
|Simav (Kütahya)
|19:51:38 11-10-2025
|39,24083
|29,00139
|11,5
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:51:38 11-10-2025
|39,2508
|28,9825
|5,5
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|19:48:22 11-10-2025
|37,97944
|37,76139
|7,02
|2,9
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:48:21 11-10-2025
|37,9968
|37,771
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|19:42:46 11-10-2025
|39,23639
|28,99306
|10,39
|1,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:42:46 11-10-2025
|39,1887
|29,076
|13,1
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:41:24 11-10-2025
|39,2643
|29,0333
|5,3
|1
|Simav (Kütahya)
|19:38:48 11-10-2025
|39,21944
|28,99361
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:38:48 11-10-2025
|39,2432
|29,0133
|10,8
|1,6
|ALABUGDAY-CERMIK (DIYARBAKIR)
|19:33:46 11-10-2025
|38,006
|39,4527
|19
|1,4
|Siverek (Şanlıurfa)
|19:33:44 11-10-2025
|37,90917
|39,36972
|6,99
|1,5
|Çal (Denizli)
|18:49:32 11-10-2025
|38,09417
|29,44667
|7
|1,3
|YUKARISEYITKOY-CAL (DENIZLI)
|18:49:32 11-10-2025
|38,0573
|29,4048
|11,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:38 11-10-2025
|39,26972
|28,09028
|7,05
|0,9
|Simav (Kütahya)
|18:36:34 11-10-2025
|39,23833
|29,00806
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:33 11-10-2025
|39,2583
|28,9893
|10,9
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:27:33 11-10-2025
|39,51111
|28,12333
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:25:12 11-10-2025
|39,52167
|28,17
|7
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:25:12 11-10-2025
|39,5143
|28,1473
|8,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:17:41 11-10-2025
|39,22917
|28,99222
|7
|0,8
|KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)
|18:10:07 11-10-2025
|37,5532
|38,5577
|9,5
|1,5
|Atatürk Barajı - [06.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
|18:10:05 11-10-2025
|37,51861
|38,55417
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:53:52 11-10-2025
|39,24167
|28,94639
|7
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:52 11-10-2025
|39,2605
|28,9377
|9,3
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:48:26 11-10-2025
|34,629
|23,402
|19,8
|2,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:44:49 11-10-2025
|35,0223
|23,7508
|39,2
|3,4
|Simav (Kütahya)
|17:40:24 11-10-2025
|39,22194
|29,00611
|9,53
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:40:23 11-10-2025
|39,21
|29,0168
|15,8
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:18:12 11-10-2025
|34,7793
|23,2908
|23
|2,6
|Ege Denizi - [42.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:08:59 11-10-2025
|39,375
|25,59
|5,01
|1,7
|EGE DENIZI
|17:08:59 11-10-2025
|39,4147
|25,5978
|5,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:00:57 11-10-2025
|39,27333
|28,05833
|10,48
|1,3
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:00:57 11-10-2025
|39,2812
|28,0892
|11
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:50:48 11-10-2025
|39,24028
|28,96889
|6,94
|1,1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|16:50:48 11-10-2025
|39,1648
|29,1037
|9,1
|1,2
|Keban (Elazığ)
|16:47:50 11-10-2025
|38,80611
|38,725
|7,04
|1,3
|CALIK-KEBAN (ELAZIG)
|16:47:49 11-10-2025
|38,7692
|38,809
|5
|1,8
|Akdeniz - [55.86 km] Kaş (Antalya)
|16:44:27 11-10-2025
|35,72139
|29,44139
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:24 11-10-2025
|39,28417
|28,03583
|8,65
|1,4
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:24 11-10-2025
|39,2502
|27,9945
|4,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:12:40 11-10-2025
|39,16028
|28,91
|6,5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|16:11:45 11-10-2025
|39,26472
|28,92417
|5,54
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:11:45 11-10-2025
|39,2448
|28,9303
|9,3
|1,8
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:02:57 11-10-2025
|39,0777
|28,9357
|5,2
|1
|Simav (Kütahya)
|16:02:54 11-10-2025
|39,25222
|28,89667
|7,1
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:02:18 11-10-2025
|39,25361
|28,91667
|7,18
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:02:18 11-10-2025
|39,2408
|28,929
|11,9
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|15:56:01 11-10-2025
|38,30722
|38,37444
|7
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|15:44:10 11-10-2025
|39,65444
|26,41
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:12 11-10-2025
|39,14417
|28,22472
|5,86
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:31:43 11-10-2025
|39,27389
|28,91972
|6,56
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:27:19 11-10-2025
|39,1415
|28,154
|10,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:27:18 11-10-2025
|39,16139
|28,2
|7,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:15:57 11-10-2025
|39,24944
|28,98861
|6,89
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:57 11-10-2025
|39,251
|29,0013
|11,7
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:44:17 11-10-2025
|39,2412
|28,9463
|4,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|14:44:16 11-10-2025
|39,25528
|28,94194
|10,73
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:42:09 11-10-2025
|39,22944
|28,18167
|6,47
|1,1
|Demirözü (Bayburt)
|14:18:36 11-10-2025
|40,03222
|39,77167
|7
|2,3
|DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
|14:18:35 11-10-2025
|39,9717
|39,7938
|9
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:11:29 11-10-2025
|38,20944
|38,1175
|8,62
|1,4
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|14:11:28 11-10-2025
|38,1758
|38,1202
|0
|1,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:34:27 11-10-2025
|39,69361
|28,02333
|8,14
|1,2
|CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:34:23 11-10-2025
|39,5325
|28,0028
|13,2
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|13:18:53 11-10-2025
|39,31417
|27,94222
|15,16
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|13:17:26 11-10-2025
|37,11667
|30,37389
|6,26
|1,1
|GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)
|13:17:25 11-10-2025
|36,8933
|30,4505
|3,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:11:41 11-10-2025
|39,27583
|28,96667
|11,01
|1,1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.45 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:10:34 11-10-2025
|36,52111
|38,62417
|10,78
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|13:07:05 11-10-2025
|39,07167
|27,84194
|7,02
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:37:51 11-10-2025
|38,09028
|37,2425
|7
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:37:50 11-10-2025
|38,1198
|37,234
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:31:09 11-10-2025
|39,2425
|29,02028
|10,52
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|12:30:48 11-10-2025
|38,13
|37,96722
|6,59
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:27:06 11-10-2025
|39,23583
|29,02194
|11,83
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:27:06 11-10-2025
|39,246
|29,0262
|10,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:23:39 11-10-2025
|39,24694
|29,01889
|7,35
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:23:39 11-10-2025
|39,2377
|29,0477
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:23 11-10-2025
|39,20528
|28,1575
|6,3
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:22 11-10-2025
|39,207
|28,1473
|7,8
|1,7
|Sorgun (Yozgat)
|12:13:48 11-10-2025
|39,7925
|35,14333
|7,03
|0,9
|Dursunbey (Balıkesir)
|12:01:49 11-10-2025
|39,33944
|28,75861
|7
|1,4
|KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:01:49 11-10-2025
|39,3023
|28,7247
|10,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:56:11 11-10-2025
|39,25139
|29,01333
|5,18
|1,1
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|11:56:11 11-10-2025
|39,1548
|29,0047
|16,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:14 11-10-2025
|39,25417
|28,25917
|7,1
|1,7
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:14 11-10-2025
|39,2402
|28,2593
|8,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:49:05 11-10-2025
|39,23722
|29,01028
|11,93
|0,9
|Simav (Kütahya)
|11:37:48 11-10-2025
|39,24028
|29,005
|11,82
|1
|Simav (Kütahya)
|11:34:56 11-10-2025
|39,23111
|28,97556
|7,81
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:20:59 11-10-2025
|37,31389
|37,11722
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [02.57 km] Marmara (Balıkesir)
|11:00:32 11-10-2025
|40,47972
|27,54194
|6,27
|2,1
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|11:00:31 11-10-2025
|40,4815
|27,5482
|9,4
|2,4
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.07 km] Erdemli (Mersin)
|10:52:26 11-10-2025
|36,37361
|34,36028
|34,18
|3
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|10:52:26 11-10-2025
|36,326
|34,3005
|29,3
|3,1
|Simav (Kütahya)
|10:14:40 11-10-2025
|39,22833
|28,93278
|4,45
|1
|Kiğı (Bingöl)
|10:13:32 11-10-2025
|39,23056
|40,30028
|10,99
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:07:49 11-10-2025
|39,26056
|28,90694
|4,58
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:07:48 11-10-2025
|39,2368
|28,9438
|17
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:24 11-10-2025
|39,20333
|28,15833
|12,71
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:56:16 11-10-2025
|39,20361
|28,92056
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:56:16 11-10-2025
|39,2547
|28,9248
|9
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|09:33:36 11-10-2025
|40,23861
|34,09861
|15,68
|1,3
|GUVENDIK-SUNGURLU (CORUM)
|09:33:36 11-10-2025
|40,1292
|34,1255
|2
|2
|Aşkale (Erzurum)
|09:18:47 11-10-2025
|39,96667
|40,71528
|7
|1,4
|GELINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)
|09:18:43 11-10-2025
|40,0198
|40,922
|14,3
|2,4
|AGZIKARA-(VAN)
|09:15:45 11-10-2025
|38,6758
|43,772
|9,6
|2,5
|Özalp (Van)
|09:15:44 11-10-2025
|38,68944
|43,86806
|7,04
|2,5
|Marmaris (Muğla)
|09:02:52 11-10-2025
|36,88889
|28,13
|9,04
|2,6
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:02:52 11-10-2025
|36,8863
|28,0965
|7,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:21 11-10-2025
|39,20306
|28,12417
|11,69
|1,2
|EGE DENIZI
|08:56:21 11-10-2025
|36,6312
|25,7712
|3,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:35 11-10-2025
|39,19111
|28,21083
|10,71
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:34 11-10-2025
|39,1863
|28,1903
|8,6
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:29:54 11-10-2025
|39,2433
|28,9315
|5,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:29:53 11-10-2025
|39,23583
|28,92278
|11,66
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:28:31 11-10-2025
|39,2385
|29,0162
|10,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|08:28:30 11-10-2025
|39,23694
|28,96889
|6,98
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:20:09 11-10-2025
|39,13806
|28,14444
|7,7
|1
|Simav (Kütahya)
|08:15:38 11-10-2025
|39,23611
|28,8675
|6,99
|0,9
|Simav (Kütahya)
|08:10:23 11-10-2025
|39,23444
|28,92139
|11,25
|2,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:10:23 11-10-2025
|39,2582
|28,9117
|4,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:03:45 11-10-2025
|39,16694
|28,15639
|6,99
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:03:45 11-10-2025
|39,147
|28,158
|14,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|07:57:14 11-10-2025
|39,24778
|28,99917
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:38:07 11-10-2025
|39,2297
|28,986
|13,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|07:38:06 11-10-2025
|39,21806
|28,96444
|11,79
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:33:16 11-10-2025
|39,1773
|28,1503
|9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:33:15 11-10-2025
|39,19528
|28,16833
|12,01
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:26:40 11-10-2025
|39,23778
|28,99194
|7,01
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:40 11-10-2025
|39,2083
|29,014
|14,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:25:57 11-10-2025
|39,24611
|29,00972
|7,07
|2,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:25:57 11-10-2025
|39,2468
|29,0362
|11,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|06:47:03 11-10-2025
|39,22611
|28,96833
|7,18
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:47:03 11-10-2025
|39,2293
|28,9923
|11,7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:44:54 11-10-2025
|39,2377
|28,985
|4,6
|3,4
|Simav (Kütahya)
|06:44:53 11-10-2025
|39,20806
|28,97611
|10,61
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:41:27 11-10-2025
|39,17722
|28,21806
|13,42
|1
|Kale (Malatya)
|06:27:32 11-10-2025
|38,32944
|38,79528
|7,07
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|05:56:00 11-10-2025
|38,27306
|38,84361
|7,1
|1,5
|TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|05:55:59 11-10-2025
|38,4647
|38,8213
|20,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:55:42 11-10-2025
|39,23306
|28,15528
|6,82
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:55:42 11-10-2025
|39,2492
|28,1578
|7,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:53:58 11-10-2025
|39,20972
|28,93444
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:53:58 11-10-2025
|39,238
|28,9928
|16,1
|1,2
|Marmara Denizi
|05:45:11 11-10-2025
|40,69778
|27,95056
|7,06
|1,4
|MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:45:08 11-10-2025
|40,854
|27,8942
|8,9
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:27:25 11-10-2025
|39,1617
|28,1318
|9,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:24 11-10-2025
|39,16444
|28,17389
|10,59
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:33 11-10-2025
|39,13861
|28,29556
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:31 11-10-2025
|39,161
|28,085
|11,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:21:22 11-10-2025
|39,12361
|28,91056
|15,14
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:21:22 11-10-2025
|39,2375
|29,007
|11,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:19:59 11-10-2025
|39,14056
|28,13417
|10,32
|1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:19:59 11-10-2025
|39,1683
|28,0535
|12
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:16:11 11-10-2025
|37,49611
|37,0375
|6,17
|1,5
|ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS)
|05:16:11 11-10-2025
|37,4175
|37,0142
|5,3
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:03:02 11-10-2025
|39,1958
|28,237
|12,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:01 11-10-2025
|39,1925
|28,1975
|5,34
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:22 11-10-2025
|39,1758
|28,1472
|9,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:21 11-10-2025
|39,15917
|28,15194
|10,06
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:44 11-10-2025
|39,23444
|28,06444
|7,97
|1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:43 11-10-2025
|39,2537
|28,0545
|5,4
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:26:05 11-10-2025
|40,20167
|31,77139
|7
|2
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:26:04 11-10-2025
|40,1537
|31,7663
|8,6
|2,3
|Marmara Denizi - [17.16 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|04:17:40 11-10-2025
|40,85028
|27,68778
|7,07
|1,1
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|04:17:39 11-10-2025
|40,7818
|27,5492
|21
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.54 km] Menderes (İzmir)
|04:09:54 11-10-2025
|37,8775
|26,98806
|7,13
|1,1
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|04:09:54 11-10-2025
|37,632
|27,0292
|1,7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:43:57 11-10-2025
|39,22472
|28,98611
|9,65
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:43:56 11-10-2025
|39,2523
|28,9458
|16
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:43:13 11-10-2025
|39,1977
|28,999
|5
|1,5
|Marmara Denizi - [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:36:48 11-10-2025
|40,81028
|27,93833
|7,92
|1,8
|MARMARA DENIZI
|03:36:48 11-10-2025
|40,811
|27,8718
|11
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:24:50 11-10-2025
|39,26
|29,00694
|8,81
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:24:49 11-10-2025
|39,2393
|28,9975
|18,4
|1,2
|Gömeç (Balıkesir)
|03:19:02 11-10-2025
|39,41778
|26,85639
|5,71
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|03:13:41 11-10-2025
|38,15694
|38,58611
|7
|1,3
|PELITLI-(MALATYA)
|03:13:41 11-10-2025
|38,2542
|38,6045
|17,3
|1,4
|Marmara Denizi - [18.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:07:37 11-10-2025
|40,8025
|27,89611
|7
|2,4
|MARMARA DENIZI
|03:07:37 11-10-2025
|40,7928
|27,9038
|12,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:32 11-10-2025
|39,27583
|28,08139
|6,1
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:01:32 11-10-2025
|39,2107
|27,9663
|8,3
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:47:42 11-10-2025
|38,00944
|38,20778
|8,95
|1,5
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:47:41 11-10-2025
|38,0345
|38,0918
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:47:13 11-10-2025
|39,22444
|28,15417
|12,77
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:47:13 11-10-2025
|39,2493
|28,0568
|8,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:29 11-10-2025
|39,26056
|28,09444
|7,75
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:29 11-10-2025
|39,2495
|28,0053
|6,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:12 11-10-2025
|39,16917
|28,14139
|6,66
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:12 11-10-2025
|39,1558
|28,1285
|12
|2,5
|Simav (Kütahya)
|02:24:24 11-10-2025
|39,24583
|28,98528
|6,75
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:24:24 11-10-2025
|39,213
|28,979
|13,7
|1,2
|Marmara Denizi - [21.05 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:48:40 11-10-2025
|40,77972
|28,00472
|5,82
|1,5
|MARMARA DENIZI
|01:48:39 11-10-2025
|40,7975
|27,9738
|2,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:40:56 11-10-2025
|39,22583
|28,11111
|10,31
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:55 11-10-2025
|39,237
|28,069
|9,8
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|01:38:48 11-10-2025
|38,10944
|37,85306
|5,9
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:38:47 11-10-2025
|38,1047
|37,7893
|17,3
|1
