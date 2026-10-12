Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2026
12.10.2026 00:00
NTV
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12 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sason (Batman)
|11 Ekim 2026 23:13
|38.5097
|41.5407
|14.53
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|11 Ekim 2026 22:53
|38.1333
|38.5203
|7.01
|1.30
|Tuşba (Van)
|11 Ekim 2026 22:52
|38.7380
|43.2673
|6.97
|1.50
|Tuşba (Van)
|11 Ekim 2026 22:11
|38.7393
|43.2680
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - [73.45 km] Marmaris (Muğla)
|11 Ekim 2026 22:09
|36.0180
|27.8033
|6.56
|1.30
|Akdeniz
|11 Ekim 2026 21:56
|34.7298
|34.1968
|14.09
|2.50
|Saimbeyli (Adana)
|11 Ekim 2026 21:56
|37.7658
|36.1123
|7.00
|1.60
|Tuşba (Van)
|11 Ekim 2026 21:53
|38.7185
|43.3175
|19.65
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Ekim 2026 21:46
|39.1985
|28.1583
|7.35
|0.80
|Ege Denizi - [138.71 km] Datça (Muğla)
|11 Ekim 2026 20:59
|35.5145
|26.9382
|7.76
|1.90
|Simav (Kütahya)
|11 Ekim 2026 20:46
|39.2383
|28.9993
|10.17
|0.90
|Ege Denizi
|11 Ekim 2026 20:30
|39.7780
|23.0735
|9.02
|3.30
|Sincik (Adıyaman)
|11 Ekim 2026 20:13
|38.1190
|38.4385
|7.00
|3.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Ekim 2026 19:42
|39.1292
|28.2582
|13.73
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Ekim 2026 19:37
|38.2212
|38.4223
|15.99
|1.00
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11 Ekim 2026 19:31
|40.0452
|28.7283
|7.00
|1.90
|Marmara Denizi - [04.37 km] Merkez (Yalova)
|11 Ekim 2026 19:04
|40.6952
|29.2480
|8.86
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Ekim 2026 19:00
|39.2188
|28.1448
|7.30
|1.40
|Sumbas (Osmaniye)
|11 Ekim 2026 18:17
|37.7042
|36.0907
|7.00
|1.50
|Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova)
|11 Ekim 2026 18:14
|40.7090
|29.2445
|7.16
|2.90
|Ege Denizi - [28.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11 Ekim 2026 17:35
|39.3113
|25.8115
|7.39
|1.40
|Bergama (İzmir)
|11 Ekim 2026 16:49
|38.9922
|27.1317
|6.86
|1.30
|Sumbas (Osmaniye)
|11 Ekim 2026 16:38
|37.7468
|36.1402
|7.00
|1.40
|Altıntaş (Kütahya)
|11 Ekim 2026 16:35
|39.0162
|30.1845
|9.74
|1.80
|Yahyalı (Kayseri)
|11 Ekim 2026 13:58
|38.0093
|35.4450
|7.03
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|11 Ekim 2026 13:58
|37.8025
|36.1855
|6.95
|2.10
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne)
|11 Ekim 2026 13:28
|42.4182
|26.5730
|5.37
|2.20
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne)
|11 Ekim 2026 12:47
|42.4300
|26.5883
|7.54
|2.30
|Merkez (Uşak)
|11 Ekim 2026 12:43
|38.8152
|29.2567
|7.00
|1.80
|Çayırlı (Erzincan)
|11 Ekim 2026 12:33
|39.8473
|39.9315
|7.01
|2.00
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Ekim 2026 12:20
|38.0745
|38.3723
|6.95
|1.30
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11 Ekim 2026 23:59
|35.4402
|26.5455
|2.90
|2.30
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11 Ekim 2026 23:13
|38.1052
|38.4395
|5.00
|3.20
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Ekim 2026 22:42
|39.1025
|28.3215
|4.10
|1.30
|ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|11 Ekim 2026 22:31
|40.0285
|28.7282
|5.40
|2.00
|TUZLA (ISTANBUL)
|11 Ekim 2026 22:04
|40.7718
|29.3177
|27.90
|1.50
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Ekim 2026 22:00
|39.2188
|28.1373
|9.20
|1.40
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|11 Ekim 2026 21:17
|37.6978
|36.1618
|15.50
|1.50
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|11 Ekim 2026 21:14
|40.7018
|29.2508
|12.40
|3.00
|EGE DENIZI
|11 Ekim 2026 20:35
|39.3410
|25.7810
|8.60
|1.60
|OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)
|11 Ekim 2026 19:35
|39.0117
|30.1397
|8.70
|2.00
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|11 Ekim 2026 16:58
|37.8067
|36.1207
|6.10
|2.20
|BULGARISTAN
|11 Ekim 2026 15:47
|42.5303
|26.4138
|8.70
|2.80
|KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA)
|11 Ekim 2026 15:43
|38.8643
|29.2017
|6.60
|2.10
|OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|11 Ekim 2026 15:33
|39.8438
|39.9310
|7.50
|2.30
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11 Ekim 2026 14:01
|34.7675
|26.0327
|13.20
|2.40
|AKDENIZ
|11 Ekim 2026 12:30
|34.4830
|32.7627
|5.70
|2.70
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Ekim 2026 12:05
|39.2393
|29.0177
|15.40
|1.10
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|11 Ekim 2026 11:53
|36.9270
|29.3472
|7.40
|1.30
|SAMRALAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|11 Ekim 2026 11:36
|39.0715
|29.5862
|11.40
|1.10