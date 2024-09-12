Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2024

12 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tavas (Denizli) 01:28:46 12-09-2024 37,69556 28,96722 6,74 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:18:54 12-09-2024 38,11833 37,35972 11 2,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:41:07 12-09-2024 37,33611 36,81056 11,13 1,1
Tuşba (Van) 00:33:24 12-09-2024 38,69417 43,18778 7 0,9
Kozan (Adana) 00:20:26 12-09-2024 37,65028 35,89222 6,99 2
Kadirli (Osmaniye) 00:14:07 12-09-2024 37,65917 36,1925 6,42 1,2
Bergama (İzmir) 00:05:58 12-09-2024 39,33333 27,35222 9,02 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars) 00:01:33 12-09-2024 41,12111 43,72306 8,18 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:48:44 11-09-2024 38,09639 37,98583 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.47 km] Kuşadası (Aydın) 22:27:14 11-09-2024 37,89333 27,17861 6,94 1,5
Ulaş (Sivas) 22:21:53 11-09-2024 39,45889 37,34611 9,69 3,2
Aziziye (Erzurum) 22:10:29 11-09-2024 40,13306 40,93444 7 1,2
Bolvadin (Afyonkarahisar) 22:09:26 11-09-2024 38,77417 31,30778 7 1,6
Ege Denizi - [28.21 km] Çeşme (İzmir) 22:00:22 11-09-2024 38,09194 26,0375 6,91 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 21:37:12 11-09-2024 38,09306 37,13889 11,67 1,8
Akhisar (Manisa) 21:18:15 11-09-2024 39,02 27,92389 9,88 1,2
Akdeniz - [97.87 km] Kumluca (Antalya) 21:08:26 11-09-2024 35,79444 31,295 6,68 1,7
Karlıova (Bingöl) 21:04:08 11-09-2024 39,2425 40,88861 9,02 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:00:42 11-09-2024 37,48583 36,64028 7 1,5
Bulanık (Muş) 20:56:03 11-09-2024 38,95722 42,06028 10,44 1,3
Kızılcahamam (Ankara) 20:51:25 11-09-2024 40,69167 32,56472 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 20:35:42 11-09-2024 38,26333 38,25444 9,49 1,3
Karadeniz - [11.36 km] Ortahisar (Trabzon) 20:25:50 11-09-2024 41,08361 39,82333 7,86 1,5
Akdeniz - [34.40 km] Kaş (Antalya) 19:56:20 11-09-2024 35,95806 29,365 9,18 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:41:43 11-09-2024 38,26861 37,31472 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 19:39:04 11-09-2024 39,25333 40,87361 11,94 1,7
Ege Denizi - [45.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:35:50 11-09-2024 39,07556 25,98583 7,12 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:34:39 11-09-2024 38,17528 37,37833 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:33:43 11-09-2024 38,21028 37,39056 7,15 2,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:01:35 11-09-2024 37,51056 36,65528 7 1,9
Karlıova (Bingöl) 18:47:42 11-09-2024 39,33528 41,03222 6,72 1,7
Ege Denizi - [26.04 km] Çeşme (İzmir) 18:20:48 11-09-2024 38,09472 26,07194 7,74 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:05 11-09-2024 39,48111 28,15278 10,6 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:51 11-09-2024 39,51778 28,15167 10,66 1,3
Söğüt (Bilecik) 17:56:02 11-09-2024 40,06444 30,13278 7,25 1
Orhaneli (Bursa) 17:47:50 11-09-2024 39,90083 28,76333 4,45 1,4
Sarayköy (Denizli) 17:27:30 11-09-2024 37,90806 28,76167 9,6 1,2
Akdeniz - [58.06 km] Kumluca (Antalya) 17:21:38 11-09-2024 35,79 30,40889 37,5 2
Doğanşehir (Malatya) 15:49:33 11-09-2024 37,92722 37,93222 7 2,5
Kandil Barajı - [00.70 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:33:36 11-09-2024 38,06194 37,08472 7 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:20:16 11-09-2024 38,23639 37,72694 7,43 2
Bozkır (Konya) 15:10:11 11-09-2024 37,025 32,15972 7 1,4
Korgun (Çankırı) 13:05:30 11-09-2024 40,72667 33,53417 18,7 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 12:53:40 11-09-2024 37,6975 37,47139 7 1,7
Merkez (Elazığ) 12:50:40 11-09-2024 38,83278 39,18389 7 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 12:42:52 11-09-2024 37,70056 37,47806 7 1,9
Ege Denizi - [82.60 km] Çeşme (İzmir) 12:04:15 11-09-2024 38,58361 25,385 6,33 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:02:10 11-09-2024 37,38167 37,06667 8,37 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:39:20 11-09-2024 37,31722 36,80806 6,99 1
Kiraz (İzmir) 11:12:40 11-09-2024 38,27083 28,32528 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:52:30 11-09-2024 38,235 38,25194 7 1,9
Simav (Kütahya) 10:45:41 11-09-2024 39,1025 29,12167 5,98 0,9
Bolvadin (Afyonkarahisar) 10:18:21 11-09-2024 38,78444 31,15833 12,4 1,2
Tuzla Gölü - [02.88 km] Sarıoğlan (Kayseri) 09:21:46 11-09-2024 39,00139 35,80583 17,2 1,8
Milas (Muğla) 09:09:08 11-09-2024 37,05806 27,78722 8 1,5
Söke (Aydın) 07:59:54 11-09-2024 37,60694 27,25167 6,8 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:45:57 11-09-2024 38,39944 37,265 10,11 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 07:03:54 11-09-2024 38,09472 38,45361 7 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:03:17 11-09-2024 38,06861 37,31556 7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 06:44:51 11-09-2024 38,03889 36,47028 6,39 1,5
Akdeniz - [22.88 km] Ortaca (Muğla) 06:16:58 11-09-2024 36,51194 28,65722 10,01 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:38:13 11-09-2024 38,29222 38,23806 11,37 2,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.73 km] Kuşadası (Aydın) 04:27:31 11-09-2024 37,77611 27,02583 6,81 1,6
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.41 km] Kuşadası (Aydın) 04:25:16 11-09-2024 37,77361 27,02861 7,01 1,7
Yazıhan (Malatya) 04:17:50 11-09-2024 38,56083 38,09583 6,98 2
Ünye (Ordu) 03:43:29 11-09-2024 41,08694 37,39361 5,42 2,4
Akhisar (Manisa) 03:36:32 11-09-2024 39,00722 27,92528 6,96 3,9
Ege Denizi - [12.01 km] Dikili (İzmir) 03:06:15 11-09-2024 38,85111 26,76667 6,97 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir) 02:42:59 11-09-2024 37,86833 27,03806 6,98 1,2
Kırıkhan (Hatay) 02:12:30 11-09-2024 36,44139 36,33083 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:18:52 12-09-2024 38,1452 37,3207 5 2,7
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2024.09.12 00:20:26) 00:20:26 12-09-2024 37,7018 35,8702 5 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:27:13 11-09-2024 37,8887 27,1473 5,4 1,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 22:21:51 11-09-2024 39,4457 37,3132 5 3,2
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:09:24 11-09-2024 38,8068 31,3232 3,1 1,6
EGE DENIZI 22:00:21 11-09-2024 38,0968 25,9772 5 2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:37:10 11-09-2024 38,088 37,1633 15,9 1,8
AKDENIZ 21:08:27 11-09-2024 35,6443 31,5947 14,2 2
TRABZON (TRABZON) 20:25:49 11-09-2024 41,078 39,7813 12,5 1,9
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:56:19 11-09-2024 35,9832 29,3198 4,8 1,8
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:41:42 11-09-2024 38,2615 37,34 17,4 1,4
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 19:39:04 11-09-2024 39,2457 40,8648 3,8 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 19:35:50 11-09-2024 39,094 26,0162 8,8 2
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:33:42 11-09-2024 38,2465 37,3665 1,9 3
KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) 19:01:35 11-09-2024 37,4382 36,7015 7,7 1,7
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 18:47:42 11-09-2024 39,3255 41,0687 8 1,6
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 17:27:29 11-09-2024 37,9277 28,8175 4,9 1,3
DOGANLI-SORGUN (YOZGAT) 16:35:34 11-09-2024 39,8687 35,2925 9,1 1,9
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:49:32 11-09-2024 37,9233 37,92 5 2,4
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:33:36 11-09-2024 38,1335 37,059 15,3 1,9
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 15:20:15 11-09-2024 38,2887 37,7498 14,7 1,5
ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA) 15:10:12 11-09-2024 37,0167 32,1587 17,2 1,9
GOZEBASI-(ELAZIG) 13:14:13 11-09-2024 38,5335 39,242 5,7 1,5
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 13:05:30 11-09-2024 40,6615 33,4945 2,6 1,9
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 12:14:06 11-09-2024 40,4443 26,2932 14,7 1,6
EGE DENIZI 12:04:19 11-09-2024 38,6895 25,4953 13,8 2,3
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:02:10 11-09-2024 37,2992 37,1493 5 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 11:09:55 11-09-2024 40,0805 36,0258 4,4 2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 10:52:28 11-09-2024 38,262 38,1617 0 1,7
KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 10:18:22 11-09-2024 38,784 31,1043 4,9 1,2
DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) 09:21:47 11-09-2024 38,9447 35,6948 5,5 1,9
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 09:09:07 11-09-2024 37,06 27,7692 12,3 1,6
TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) 07:59:53 11-09-2024 37,6002 27,2317 3,9 1,6
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:45:55 11-09-2024 38,3605 37,3693 5,8 2,2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:03:53 11-09-2024 38,1063 38,4947 8,9 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:03:17 11-09-2024 38,0038 37,3138 7,4 2,1
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:44:52 11-09-2024 37,9872 36,5593 5,4 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:16:58 11-09-2024 36,5993 28,7845 7,6 1,6
YESILYURT (MALATYA) 04:38:12 11-09-2024 38,2955 38,244 5 2,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 04:27:55 11-09-2024 37,7695 27,0008 6,7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:27:29 11-09-2024 37,7995 26,985 10,1 2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 04:25:15 11-09-2024 37,7633 27,0043 10,9 2
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 04:17:49 11-09-2024 38,5858 38,0853 5 2
YUCELER-UNYE (ORDU) 03:43:27 11-09-2024 41,0952 37,3785 8,2 2,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 03:36:32 11-09-2024 39,0012 27,898 8,6 4,2
KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) 03:35:48 11-09-2024 36,4127 36,3452 10,2 1,4
KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) 03:11:36 11-09-2024 39,337 41,026 5,4 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:06:15 11-09-2024 38,866 26,8147 5,6 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:42:56 11-09-2024 37,8495 26,9765 23,6 1,5
AKKERPIC-KUMLU (HATAY) 02:12:29 11-09-2024 36,3665 36,398 8 1,5

Öne Çıkan Video

Otobüs şoförü, yanlış araca binen anne ile Down sendromlu kızını evine bıraktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?

2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?

2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?

Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi

Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...