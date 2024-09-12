Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2024

12 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tavas (Denizli)
|01:28:46 12-09-2024
|37,69556
|28,96722
|6,74
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:18:54 12-09-2024
|38,11833
|37,35972
|11
|2,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:41:07 12-09-2024
|37,33611
|36,81056
|11,13
|1,1
|Tuşba (Van)
|00:33:24 12-09-2024
|38,69417
|43,18778
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|00:20:26 12-09-2024
|37,65028
|35,89222
|6,99
|2
|Kadirli (Osmaniye)
|00:14:07 12-09-2024
|37,65917
|36,1925
|6,42
|1,2
|Bergama (İzmir)
|00:05:58 12-09-2024
|39,33333
|27,35222
|9,02
|1,2
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.66 km] Akyaka (Kars)
|00:01:33 12-09-2024
|41,12111
|43,72306
|8,18
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:48:44 11-09-2024
|38,09639
|37,98583
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.47 km] Kuşadası (Aydın)
|22:27:14 11-09-2024
|37,89333
|27,17861
|6,94
|1,5
|Ulaş (Sivas)
|22:21:53 11-09-2024
|39,45889
|37,34611
|9,69
|3,2
|Aziziye (Erzurum)
|22:10:29 11-09-2024
|40,13306
|40,93444
|7
|1,2
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|22:09:26 11-09-2024
|38,77417
|31,30778
|7
|1,6
|Ege Denizi - [28.21 km] Çeşme (İzmir)
|22:00:22 11-09-2024
|38,09194
|26,0375
|6,91
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21:37:12 11-09-2024
|38,09306
|37,13889
|11,67
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|21:18:15 11-09-2024
|39,02
|27,92389
|9,88
|1,2
|Akdeniz - [97.87 km] Kumluca (Antalya)
|21:08:26 11-09-2024
|35,79444
|31,295
|6,68
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|21:04:08 11-09-2024
|39,2425
|40,88861
|9,02
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:00:42 11-09-2024
|37,48583
|36,64028
|7
|1,5
|Bulanık (Muş)
|20:56:03 11-09-2024
|38,95722
|42,06028
|10,44
|1,3
|Kızılcahamam (Ankara)
|20:51:25 11-09-2024
|40,69167
|32,56472
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:35:42 11-09-2024
|38,26333
|38,25444
|9,49
|1,3
|Karadeniz - [11.36 km] Ortahisar (Trabzon)
|20:25:50 11-09-2024
|41,08361
|39,82333
|7,86
|1,5
|Akdeniz - [34.40 km] Kaş (Antalya)
|19:56:20 11-09-2024
|35,95806
|29,365
|9,18
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:41:43 11-09-2024
|38,26861
|37,31472
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|19:39:04 11-09-2024
|39,25333
|40,87361
|11,94
|1,7
|Ege Denizi - [45.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:35:50 11-09-2024
|39,07556
|25,98583
|7,12
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:34:39 11-09-2024
|38,17528
|37,37833
|7
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:33:43 11-09-2024
|38,21028
|37,39056
|7,15
|2,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:01:35 11-09-2024
|37,51056
|36,65528
|7
|1,9
|Karlıova (Bingöl)
|18:47:42 11-09-2024
|39,33528
|41,03222
|6,72
|1,7
|Ege Denizi - [26.04 km] Çeşme (İzmir)
|18:20:48 11-09-2024
|38,09472
|26,07194
|7,74
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:05 11-09-2024
|39,48111
|28,15278
|10,6
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:51 11-09-2024
|39,51778
|28,15167
|10,66
|1,3
|Söğüt (Bilecik)
|17:56:02 11-09-2024
|40,06444
|30,13278
|7,25
|1
|Orhaneli (Bursa)
|17:47:50 11-09-2024
|39,90083
|28,76333
|4,45
|1,4
|Sarayköy (Denizli)
|17:27:30 11-09-2024
|37,90806
|28,76167
|9,6
|1,2
|Akdeniz - [58.06 km] Kumluca (Antalya)
|17:21:38 11-09-2024
|35,79
|30,40889
|37,5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|15:49:33 11-09-2024
|37,92722
|37,93222
|7
|2,5
|Kandil Barajı - [00.70 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:33:36 11-09-2024
|38,06194
|37,08472
|7
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:20:16 11-09-2024
|38,23639
|37,72694
|7,43
|2
|Bozkır (Konya)
|15:10:11 11-09-2024
|37,025
|32,15972
|7
|1,4
|Korgun (Çankırı)
|13:05:30 11-09-2024
|40,72667
|33,53417
|18,7
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:53:40 11-09-2024
|37,6975
|37,47139
|7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|12:50:40 11-09-2024
|38,83278
|39,18389
|7
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:42:52 11-09-2024
|37,70056
|37,47806
|7
|1,9
|Ege Denizi - [82.60 km] Çeşme (İzmir)
|12:04:15 11-09-2024
|38,58361
|25,385
|6,33
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:02:10 11-09-2024
|37,38167
|37,06667
|8,37
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:39:20 11-09-2024
|37,31722
|36,80806
|6,99
|1
|Kiraz (İzmir)
|11:12:40 11-09-2024
|38,27083
|28,32528
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:52:30 11-09-2024
|38,235
|38,25194
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:45:41 11-09-2024
|39,1025
|29,12167
|5,98
|0,9
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|10:18:21 11-09-2024
|38,78444
|31,15833
|12,4
|1,2
|Tuzla Gölü - [02.88 km] Sarıoğlan (Kayseri)
|09:21:46 11-09-2024
|39,00139
|35,80583
|17,2
|1,8
|Milas (Muğla)
|09:09:08 11-09-2024
|37,05806
|27,78722
|8
|1,5
|Söke (Aydın)
|07:59:54 11-09-2024
|37,60694
|27,25167
|6,8
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:45:57 11-09-2024
|38,39944
|37,265
|10,11
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:03:54 11-09-2024
|38,09472
|38,45361
|7
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:03:17 11-09-2024
|38,06861
|37,31556
|7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:44:51 11-09-2024
|38,03889
|36,47028
|6,39
|1,5
|Akdeniz - [22.88 km] Ortaca (Muğla)
|06:16:58 11-09-2024
|36,51194
|28,65722
|10,01
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:38:13 11-09-2024
|38,29222
|38,23806
|11,37
|2,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.73 km] Kuşadası (Aydın)
|04:27:31 11-09-2024
|37,77611
|27,02583
|6,81
|1,6
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.41 km] Kuşadası (Aydın)
|04:25:16 11-09-2024
|37,77361
|27,02861
|7,01
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|04:17:50 11-09-2024
|38,56083
|38,09583
|6,98
|2
|Ünye (Ordu)
|03:43:29 11-09-2024
|41,08694
|37,39361
|5,42
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|03:36:32 11-09-2024
|39,00722
|27,92528
|6,96
|3,9
|Ege Denizi - [12.01 km] Dikili (İzmir)
|03:06:15 11-09-2024
|38,85111
|26,76667
|6,97
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)
|02:42:59 11-09-2024
|37,86833
|27,03806
|6,98
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|02:12:30 11-09-2024
|36,44139
|36,33083
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:18:52 12-09-2024
|38,1452
|37,3207
|5
|2,7
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2024.09.12 00:20:26)
|00:20:26 12-09-2024
|37,7018
|35,8702
|5
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:27:13 11-09-2024
|37,8887
|27,1473
|5,4
|1,6
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|22:21:51 11-09-2024
|39,4457
|37,3132
|5
|3,2
|BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|22:09:24 11-09-2024
|38,8068
|31,3232
|3,1
|1,6
|EGE DENIZI
|22:00:21 11-09-2024
|38,0968
|25,9772
|5
|2
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:37:10 11-09-2024
|38,088
|37,1633
|15,9
|1,8
|AKDENIZ
|21:08:27 11-09-2024
|35,6443
|31,5947
|14,2
|2
|TRABZON (TRABZON)
|20:25:49 11-09-2024
|41,078
|39,7813
|12,5
|1,9
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|19:56:19 11-09-2024
|35,9832
|29,3198
|4,8
|1,8
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:41:42 11-09-2024
|38,2615
|37,34
|17,4
|1,4
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|19:39:04 11-09-2024
|39,2457
|40,8648
|3,8
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|19:35:50 11-09-2024
|39,094
|26,0162
|8,8
|2
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:33:42 11-09-2024
|38,2465
|37,3665
|1,9
|3
|KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS)
|19:01:35 11-09-2024
|37,4382
|36,7015
|7,7
|1,7
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|18:47:42 11-09-2024
|39,3255
|41,0687
|8
|1,6
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|17:27:29 11-09-2024
|37,9277
|28,8175
|4,9
|1,3
|DOGANLI-SORGUN (YOZGAT)
|16:35:34 11-09-2024
|39,8687
|35,2925
|9,1
|1,9
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:49:32 11-09-2024
|37,9233
|37,92
|5
|2,4
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:33:36 11-09-2024
|38,1335
|37,059
|15,3
|1,9
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|15:20:15 11-09-2024
|38,2887
|37,7498
|14,7
|1,5
|ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA)
|15:10:12 11-09-2024
|37,0167
|32,1587
|17,2
|1,9
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|13:14:13 11-09-2024
|38,5335
|39,242
|5,7
|1,5
|KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI)
|13:05:30 11-09-2024
|40,6615
|33,4945
|2,6
|1,9
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:14:06 11-09-2024
|40,4443
|26,2932
|14,7
|1,6
|EGE DENIZI
|12:04:19 11-09-2024
|38,6895
|25,4953
|13,8
|2,3
|HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:02:10 11-09-2024
|37,2992
|37,1493
|5
|1,5
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|11:09:55 11-09-2024
|40,0805
|36,0258
|4,4
|2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|10:52:28 11-09-2024
|38,262
|38,1617
|0
|1,7
|KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|10:18:22 11-09-2024
|38,784
|31,1043
|4,9
|1,2
|DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI)
|09:21:47 11-09-2024
|38,9447
|35,6948
|5,5
|1,9
|FESLEGEN-MILAS (MUGLA)
|09:09:07 11-09-2024
|37,06
|27,7692
|12,3
|1,6
|TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|07:59:53 11-09-2024
|37,6002
|27,2317
|3,9
|1,6
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:45:55 11-09-2024
|38,3605
|37,3693
|5,8
|2,2
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:03:53 11-09-2024
|38,1063
|38,4947
|8,9
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:03:17 11-09-2024
|38,0038
|37,3138
|7,4
|2,1
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:44:52 11-09-2024
|37,9872
|36,5593
|5,4
|1,4
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|06:16:58 11-09-2024
|36,5993
|28,7845
|7,6
|1,6
|YESILYURT (MALATYA)
|04:38:12 11-09-2024
|38,2955
|38,244
|5
|2,8
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|04:27:55 11-09-2024
|37,7695
|27,0008
|6,7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:27:29 11-09-2024
|37,7995
|26,985
|10,1
|2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|04:25:15 11-09-2024
|37,7633
|27,0043
|10,9
|2
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|04:17:49 11-09-2024
|38,5858
|38,0853
|5
|2
|YUCELER-UNYE (ORDU)
|03:43:27 11-09-2024
|41,0952
|37,3785
|8,2
|2,7
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|03:36:32 11-09-2024
|39,0012
|27,898
|8,6
|4,2
|KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:35:48 11-09-2024
|36,4127
|36,3452
|10,2
|1,4
|KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
|03:11:36 11-09-2024
|39,337
|41,026
|5,4
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:06:15 11-09-2024
|38,866
|26,8147
|5,6
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:42:56 11-09-2024
|37,8495
|26,9765
|23,6
|1,5
|AKKERPIC-KUMLU (HATAY)
|02:12:29 11-09-2024
|36,3665
|36,398
|8
|1,5
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