Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

12 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:46 12-09-2025 39,241 28,1847 5,5 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:43 12-09-2025 39,2957 28,1298 9,9 1,1
Yahyalı (Kayseri) 00:28:36 12-09-2025 37,86722 35,30056 7,01 1,5
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 00:28:36 12-09-2025 37,877 35,2817 5,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:08 12-09-2025 39,17417 28,24306 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:08 12-09-2025 39,1952 28,2222 9,1 1,6
Merkez (Elazığ) 00:14:31 12-09-2025 38,59778 39,60889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:55 12-09-2025 39,17194 28,17278 7 0,8
SURIYE 00:02:24 12-09-2025 35,5655 39,0442 5 2,5
Palmyra, Humus (Suriye) - [169.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 00:02:17 12-09-2025 35,16444 38,96 12,61 2,4
ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:54:30 11-09-2025 38,2663 37,175 29,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:01 11-09-2025 39,18861 28,22444 6,9 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:01 11-09-2025 39,1838 28,2145 8,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:59 11-09-2025 39,21194 28,22611 6,52 0,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:58 11-09-2025 39,1725 28,2687 10,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:37 11-09-2025 39,17333 28,17222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:25 11-09-2025 39,25667 28,06833 7 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:25 11-09-2025 39,2628 28,0568 9,8 1,6
Honaz (Denizli) 23:07:57 11-09-2025 37,805 29,28389 6,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:22 11-09-2025 39,12111 28,14 6,59 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 22:57:21 11-09-2025 39,0967 28,0595 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 11-09-2025 39,22167 28,15556 6,4 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:41 11-09-2025 39,1823 28,108 11,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:47 11-09-2025 39,18528 28,24361 6,98 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:47 11-09-2025 39,1427 28,1785 12,8 1,4
Gölbaşı (Ankara) 22:33:34 11-09-2025 39,48333 32,90472 6,17 1,2
Sivrice (Elazığ) 22:23:23 11-09-2025 38,47806 39,12278 7,02 1
Sivrice (Elazığ) 22:01:13 11-09-2025 38,43722 39,08583 7,15 1,3
Kalecik (Ankara) 21:58:00 11-09-2025 40,25167 33,31083 6,53 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:59 11-09-2025 39,16083 28,21472 6,96 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:58 11-09-2025 39,1463 28,2023 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:06 11-09-2025 39,19167 28,175 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:06 11-09-2025 39,1682 28,1507 9,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:46 11-09-2025 39,24389 28,08833 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:46 11-09-2025 39,2273 28,0338 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:41 11-09-2025 39,15278 28,15 6,97 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:39 11-09-2025 39,1993 28,1098 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:31 11-09-2025 39,19472 28,17222 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:30 11-09-2025 39,188 28,1727 14,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:46 11-09-2025 39,19556 28,16944 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:45 11-09-2025 39,1813 28,1512 9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:28 11-09-2025 39,17917 28,18083 7,08 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:28 11-09-2025 39,1653 28,147 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:19 11-09-2025 39,10139 28,24333 6,68 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:17 11-09-2025 39,16 28,1853 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:56 11-09-2025 39,2525 28,17333 6,98 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:55 11-09-2025 39,2488 28,1732 9,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:01:38 11-09-2025 38,15278 36,43472 6,95 1,2
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:01:37 11-09-2025 38,1453 36,525 12,2 1,5
Merkez (Çankırı) 20:58:22 11-09-2025 40,43083 33,81694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:19 11-09-2025 39,19 28,04222 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:19 11-09-2025 39,1877 28,0238 8,1 1,9
Kalecik (Ankara) 20:31:54 11-09-2025 40,25972 33,43583 7,01 1,6
Kalecik (Ankara) 20:28:22 11-09-2025 40,24583 33,42056 8,63 3,5
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 20:28:21 11-09-2025 40,238 33,4182 3,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:02 11-09-2025 39,18444 28,17472 8,15 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:02 11-09-2025 39,1562 28,1478 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:13 11-09-2025 39,2175 28,15778 8,12 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:13 11-09-2025 39,1978 28,1378 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:46 11-09-2025 39,2025 28,12278 7,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:14 11-09-2025 39,22028 28,16389 7,44 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:14 11-09-2025 39,201 28,1825 16,2 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:23:16 11-09-2025 35,17 26,282 4,3 2,1
Simav (Kütahya) 19:23:00 11-09-2025 39,22417 29,00583 9,39 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:23:00 11-09-2025 39,2405 29,0308 5,2 1,9
Battalgazi (Malatya) 19:14:23 11-09-2025 38,13417 38,57056 7 2,2
ULUKOY-(MALATYA) 19:14:23 11-09-2025 38,1522 38,5643 14,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:18 11-09-2025 39,19111 28,15889 6,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:17 11-09-2025 39,1727 28,1408 6,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:19 11-09-2025 39,22389 28,16528 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:19 11-09-2025 39,1892 28,169 8,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:45 11-09-2025 39,18639 28,15417 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:45 11-09-2025 39,1713 28,1387 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:21 11-09-2025 39,19194 28,25389 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:21 11-09-2025 39,1963 28,2292 9,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:28 11-09-2025 39,2168 28,1753 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:19 11-09-2025 39,20139 28,25111 12,31 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:19 11-09-2025 39,1897 28,2558 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:30 11-09-2025 39,20083 28,24556 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:29 11-09-2025 39,1957 28,199 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:13 11-09-2025 39,205 28,26083 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:12 11-09-2025 39,2125 28,2392 5,4 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:53 11-09-2025 39,1897 28,1785 5,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:32 11-09-2025 39,20083 28,27028 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:32 11-09-2025 39,1823 28,2292 11,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:05 11-09-2025 39,21861 28,21 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:04 11-09-2025 39,206 28,1625 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:16 11-09-2025 39,22167 28,22028 12,21 3,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:16 11-09-2025 39,209 28,2048 8,4 3,2
EGE DENIZI 17:27:23 11-09-2025 39,5595 25,3932 9,9 2,3
YUNANISTAN 17:27:17 11-09-2025 40,3517 24,0902 15,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:43 11-09-2025 39,19306 28,23444 4,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:24 11-09-2025 39,19056 28,1875 6,81 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:23 11-09-2025 39,2602 28,1588 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:42 11-09-2025 39,16 28,19917 6,73 0,9
Honaz (Denizli) 16:39:12 11-09-2025 37,80194 29,27639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:55 11-09-2025 39,16 28,20417 7,49 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:55 11-09-2025 39,1853 28,154 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:29 11-09-2025 39,16694 28,25361 5,17 1
Kırıkhan (Hatay) 16:08:51 11-09-2025 36,44667 36,44167 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:54 11-09-2025 39,20944 28,15389 7,12 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:54 11-09-2025 39,213 28,1565 12,6 1,4
Akhisar (Manisa) 15:48:31 11-09-2025 38,98417 27,97333 6,86 1,2
Kozan (Adana) 15:48:13 11-09-2025 37,55361 35,57278 6,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:51 11-09-2025 39,2125 28,0925 5,14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:34 11-09-2025 39,19889 28,24389 6,54 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:34 11-09-2025 39,1863 28,2282 10,4 2,1
Doğanyol (Malatya) 15:22:37 11-09-2025 38,23417 39,03694 7,34 2,1
GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) 15:22:37 11-09-2025 38,2767 39,0268 17,6 2,1
Ege Denizi - [76.45 km] Çeşme (İzmir) 15:10:41 11-09-2025 38,45861 25,40806 7,11 2,3
EGE DENIZI 15:10:40 11-09-2025 38,3885 25,335 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:01 11-09-2025 39,23722 28,06583 7,01 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:01 11-09-2025 39,2153 28,0458 12,5 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:37 11-09-2025 39,2527 28,1167 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:05 11-09-2025 39,17167 28,24139 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:05 11-09-2025 39,1767 28,2062 13,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:24 11-09-2025 39,19944 28,23 7,12 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:24 11-09-2025 39,1895 28,2202 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:37 11-09-2025 39,22444 28,0575 7,05 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:37 11-09-2025 39,2403 28,0813 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:03 11-09-2025 39,26889 28,1275 6 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:03 11-09-2025 39,2403 28,1227 8,8 1,5
Akyazı (Sakarya) 13:56:12 11-09-2025 40,7025 30,665 7,01 2,2
YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) 13:56:12 11-09-2025 40,7065 30,6387 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:01 11-09-2025 39,20667 28,23444 9,54 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:01 11-09-2025 39,19 28,2193 12,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:28 11-09-2025 39,20222 28,23528 9 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:28 11-09-2025 39,1785 28,2382 17,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:18 11-09-2025 39,20583 28,11694 7,2 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:18 11-09-2025 39,2132 28,1273 10,3 2,1
Sincan (Ankara) 13:35:51 11-09-2025 39,88361 32,57167 4,33 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:15 11-09-2025 39,15389 28,18861 6,94 1,2
Kalecik (Ankara) 13:30:08 11-09-2025 40,25278 33,44083 6,98 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:09 11-09-2025 39,1873 28,1732 12,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:26:56 11-09-2025 39,1693 28,1478 8,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:55 11-09-2025 39,22472 28,16972 6,6 1,2
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:09:04 11-09-2025 36,22 33,8997 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:44 11-09-2025 39,14139 28,18806 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:43 11-09-2025 39,1693 28,136 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:56 11-09-2025 39,17472 28,17861 8,45 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:56 11-09-2025 39,162 28,1498 17,2 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:46 11-09-2025 39,1843 28,252 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:45 11-09-2025 39,2075 28,24389 6,32 1,5
Karesi (Balıkesir) 12:39:50 11-09-2025 39,67194 27,7025 7,47 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:50 11-09-2025 39,1602 28,1887 16,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:27 11-09-2025 39,18889 28,13444 5,61 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:27 11-09-2025 39,1782 28,1232 14,2 2
Kırkağaç (Manisa) 12:30:28 11-09-2025 39,24306 27,79333 6,99 1,6
Çekerek (Yozgat) 12:29:16 11-09-2025 39,99917 35,43611 8,11 1,4
Seydikemer (Muğla) 12:26:44 11-09-2025 36,35444 29,29222 6,78 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:06 11-09-2025 39,115 28,26722 7,01 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:05 11-09-2025 39,1307 28,2717 13,8 1,3
Karesi (Balıkesir) 12:14:48 11-09-2025 39,80833 27,97722 7,32 1,1
YENIKOY-(BALIKESIR) 12:14:47 11-09-2025 39,7863 27,9893 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:59 11-09-2025 39,17056 28,21778 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:59 11-09-2025 39,1778 28,2155 11,9 1,8
Kangal (Sivas) 11:57:41 11-09-2025 39,15417 37,82444 8,92 2,1
AKCAKALE-KANGAL (SIVAS) 11:57:39 11-09-2025 39,1312 37,777 10 2,4
Karadeniz - [01.90 km] Çatalca (İstanbul) 11:50:39 11-09-2025 41,48083 28,31833 6,97 1,1
Soma (Manisa) 11:37:50 11-09-2025 39,22667 27,73444 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:52 11-09-2025 39,17583 28,18111 6,11 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:52 11-09-2025 39,1625 28,1312 9,5 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:27:45 11-09-2025 39,65083 29,43667 6,84 1,1
Menteşe (Muğla) 11:11:55 11-09-2025 37,24889 28,63917 7,03 1,1
MURATLAR-(MUGLA) 11:11:55 11-09-2025 37,236 28,631 12,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:08:44 11-09-2025 37,08472 28,57583 7 1,3
KIYRA-ULA (MUGLA) 11:08:43 11-09-2025 37,0713 28,539 16,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:02 11-09-2025 39,22861 28,1225 9,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:46 11-09-2025 39,25083 28,12639 7 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:46 11-09-2025 39,2442 28,1097 10,7 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:42 11-09-2025 39,2213 28,196 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:41 11-09-2025 39,22083 28,16083 9,8 1,2
Honaz (Denizli) 10:36:54 11-09-2025 37,79139 29,43861 7 1,2
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 10:31:45 11-09-2025 39,0958 27,5105 0 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:42 11-09-2025 39,19306 28,23917 9,17 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:42 11-09-2025 39,2012 28,2275 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:28 11-09-2025 39,18278 28,21389 8,54 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:01 11-09-2025 39,20333 28,25472 14,54 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:01 11-09-2025 39,1807 28,2482 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:58 11-09-2025 39,18889 28,16083 7,71 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:58 11-09-2025 39,2028 28,1433 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:13 11-09-2025 39,16806 28,22944 7,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:45 11-09-2025 39,18222 28,15917 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:45 11-09-2025 39,15139 28,15667 7,04 1
Kalecik (Ankara) 08:58:51 11-09-2025 40,24833 33,435 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:01 11-09-2025 39,13694 28,12056 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:00 11-09-2025 39,1493 28,1153 14,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:26 11-09-2025 39,15111 28,19778 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:26 11-09-2025 39,1673 28,1303 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:36 11-09-2025 39,19056 28,27333 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:35 11-09-2025 39,1982 28,2625 7,8 1,7
Kalecik (Ankara) 08:32:28 11-09-2025 40,25083 33,40194 10,23 1,3
Kalecik (Ankara) 08:24:32 11-09-2025 40,25667 33,43417 11,31 4,1
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 08:24:31 11-09-2025 40,2307 33,443 3,4 4,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:14 11-09-2025 39,1673 28,231 4,8 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:00 11-09-2025 39,2047 28,348 9 1,4
SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 07:30:53 11-09-2025 39,527 28,7093 22,9 1,1
Soma (Manisa) 07:22:27 11-09-2025 39,11028 27,56194 12,38 1,3
ADIL-SOMA (MANISA) 07:22:27 11-09-2025 39,1202 27,593 4,3 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:58 11-09-2025 39,184 28,2258 14,3 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:12:39 11-09-2025 39,091 28,0862 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:15 11-09-2025 39,20528 28,20278 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:15 11-09-2025 39,1745 28,2247 10,1 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:05:50 11-09-2025 39,1997 28,1975 10 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:23 11-09-2025 39,1432 28,3145 17,1 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:45 11-09-2025 39,20583 28,1625 8,87 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:44 11-09-2025 39,2263 28,124 7,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:07 11-09-2025 39,1402 28,2055 10,8 1
Çınarcık (Yalova) 06:24:50 11-09-2025 40,5725 29,0025 11,73 1,4
KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) 06:24:48 11-09-2025 40,6188 29,0425 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:31 11-09-2025 39,24639 28,30694 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:31 11-09-2025 39,143 28,2575 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:41 11-09-2025 39,17361 28,26139 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:41 11-09-2025 39,1817 28,2838 7,7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:50 11-09-2025 39,1648 28,1745 9,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:28 11-09-2025 39,24139 28,06972 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:28 11-09-2025 39,2167 28,0165 11,6 1,3
EGE DENIZI 05:04:18 11-09-2025 36,6633 25,7317 6,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:11 11-09-2025 39,19167 28,2025 6,31 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:11 11-09-2025 39,1835 28,2143 9,4 2,2
EGE DENIZI 04:55:29 11-09-2025 36,6792 25,6535 2 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:24 11-09-2025 39,1833 28,2745 15,6 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:52 11-09-2025 39,1902 28,2413 11,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:22 11-09-2025 39,22639 28,04306 6,63 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:21 11-09-2025 39,2137 28,0183 7,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:30 11-09-2025 39,1675 28,219 12,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:44 11-09-2025 39,20111 28,24083 6,59 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:43 11-09-2025 39,1623 28,2052 15,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:13 11-09-2025 39,23639 28,11056 7 0,9
Aladağ (Adana) 03:54:47 11-09-2025 37,67889 35,44333 7,01 1,7
KUP-ALADAG (ADANA) 03:54:47 11-09-2025 37,7087 35,4268 5,8 1,6
Samandağ (Hatay) 03:52:40 11-09-2025 36,18778 35,95139 5,92 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 03:52:39 11-09-2025 36,1875 35,8247 19,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:07 11-09-2025 39,2072 28,1302 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:06 11-09-2025 39,22528 28,15667 7,69 2,3
Çubuk (Ankara) 03:47:19 11-09-2025 40,41278 33,20306 10,98 1,9
SARISU-CUBUK (ANKARA) 03:47:19 11-09-2025 40,3875 33,1922 5,4 2,3
Yazıhan (Malatya) 03:46:49 11-09-2025 38,62556 37,97083 7,14 1,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 03:46:49 11-09-2025 38,5513 37,9902 3,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:23 11-09-2025 39,21056 28,14667 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:23 11-09-2025 39,2018 28,1683 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:52 11-09-2025 39,2 28,14444 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:52 11-09-2025 39,1855 28,133 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:02 11-09-2025 39,14306 28,15389 8,09 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:01 11-09-2025 39,1993 28,1013 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:58 11-09-2025 39,19972 28,24389 5,49 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:58 11-09-2025 39,1783 28,2518 12,5 1,2
Nazımiye (Tunceli) 03:15:38 11-09-2025 39,12111 39,85528 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:12:45 11-09-2025 38,14083 38,5025 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:36 11-09-2025 39,21917 28,20667 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:36 11-09-2025 39,1775 28,2057 8 1,5
Sulusaray (Tokat) 02:54:27 11-09-2025 40,07417 36,04306 7,03 2,3
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:54:26 11-09-2025 40,085 36,0157 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:16 11-09-2025 39,18333 28,25667 7,06 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:16 11-09-2025 39,1608 28,2687 12,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:15 11-09-2025 39,24833 28,125 7 1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:14 11-09-2025 39,2557 28,1393 7,2 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:28:15 11-09-2025 38,09194 37,86028 4,45 1,2
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:28:15 11-09-2025 38,0902 37,816 12,2 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:03 11-09-2025 39,1748 28,2018 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:02 11-09-2025 39,19528 28,23778 5,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:10 11-09-2025 39,20167 28,24389 6,49 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:10 11-09-2025 39,1683 28,2698 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:54 11-09-2025 39,21639 28,02556 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:54 11-09-2025 39,2047 28,0055 13,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:01 11-09-2025 39,19083 28,22472 6,62 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:01 11-09-2025 39,1677 28,2275 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:45 11-09-2025 39,25444 28,01861 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 01:50:45 11-09-2025 39,205 27,974 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:21 11-09-2025 39,23361 28,00833 7 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 01:50:21 11-09-2025 39,2333 28,0008 11,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:13 11-09-2025 39,17361 28,15361 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:13 11-09-2025 39,1675 28,1448 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:42 11-09-2025 39,19167 28,24944 6,79 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:42 11-09-2025 39,1777 28,2472 9,6 3
Sulusaray (Tokat) 01:39:47 11-09-2025 40,07833 36,04972 7 1,6
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:39:47 11-09-2025 40,0553 36,0598 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:01 11-09-2025 39,20139 28,145 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:20 11-09-2025 39,18806 28,21917 6,86 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:20 11-09-2025 39,1518 28,2892 8,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:28 11-09-2025 39,20028 28,23833 6,83 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:28 11-09-2025 39,1595 28,278 9,9 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:46 12-09-2025 39,241 28,1847 5,5 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:43 12-09-2025 39,2957 28,1298 9,9 1,1
Yahyalı (Kayseri) 00:28:36 12-09-2025 37,86722 35,30056 7,01 1,5
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 00:28:36 12-09-2025 37,877 35,2817 5,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:08 12-09-2025 39,17417 28,24306 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:08 12-09-2025 39,1952 28,2222 9,1 1,6
Merkez (Elazığ) 00:14:31 12-09-2025 38,59778 39,60889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:55 12-09-2025 39,17194 28,17278 7 0,8
SURIYE 00:02:24 12-09-2025 35,5655 39,0442 5 2,5
Palmyra, Humus (Suriye) - [169.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 00:02:17 12-09-2025 35,16444 38,96 12,61 2,4
ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:54:30 11-09-2025 38,2663 37,175 29,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:01 11-09-2025 39,18861 28,22444 6,9 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:01 11-09-2025 39,1838 28,2145 8,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:59 11-09-2025 39,21194 28,22611 6,52 0,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:58 11-09-2025 39,1725 28,2687 10,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:37 11-09-2025 39,17333 28,17222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:25 11-09-2025 39,25667 28,06833 7 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:25 11-09-2025 39,2628 28,0568 9,8 1,6
Honaz (Denizli) 23:07:57 11-09-2025 37,805 29,28389 6,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:22 11-09-2025 39,12111 28,14 6,59 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 22:57:21 11-09-2025 39,0967 28,0595 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 11-09-2025 39,22167 28,15556 6,4 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:41 11-09-2025 39,1823 28,108 11,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:47 11-09-2025 39,18528 28,24361 6,98 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:47 11-09-2025 39,1427 28,1785 12,8 1,4
Gölbaşı (Ankara) 22:33:34 11-09-2025 39,48333 32,90472 6,17 1,2
Sivrice (Elazığ) 22:23:23 11-09-2025 38,47806 39,12278 7,02 1
Sivrice (Elazığ) 22:01:13 11-09-2025 38,43722 39,08583 7,15 1,3
Kalecik (Ankara) 21:58:00 11-09-2025 40,25167 33,31083 6,53 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:47:59 11-09-2025 39,16083 28,21472 6,96 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:47:58 11-09-2025 39,1463 28,2023 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:06 11-09-2025 39,19167 28,175 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:06 11-09-2025 39,1682 28,1507 9,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:46 11-09-2025 39,24389 28,08833 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:46 11-09-2025 39,2273 28,0338 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:41 11-09-2025 39,15278 28,15 6,97 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:39 11-09-2025 39,1993 28,1098 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:31 11-09-2025 39,19472 28,17222 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:30 11-09-2025 39,188 28,1727 14,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:46 11-09-2025 39,19556 28,16944 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:45 11-09-2025 39,1813 28,1512 9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:28 11-09-2025 39,17917 28,18083 7,08 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:28 11-09-2025 39,1653 28,147 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:19 11-09-2025 39,10139 28,24333 6,68 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:17 11-09-2025 39,16 28,1853 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:56 11-09-2025 39,2525 28,17333 6,98 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:55 11-09-2025 39,2488 28,1732 9,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:01:38 11-09-2025 38,15278 36,43472 6,95 1,2
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:01:37 11-09-2025 38,1453 36,525 12,2 1,5
Merkez (Çankırı) 20:58:22 11-09-2025 40,43083 33,81694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:19 11-09-2025 39,19 28,04222 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:19 11-09-2025 39,1877 28,0238 8,1 1,9
Kalecik (Ankara) 20:31:54 11-09-2025 40,25972 33,43583 7,01 1,6
Kalecik (Ankara) 20:28:22 11-09-2025 40,24583 33,42056 8,63 3,5
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 20:28:21 11-09-2025 40,238 33,4182 3,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:02 11-09-2025 39,18444 28,17472 8,15 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:02 11-09-2025 39,1562 28,1478 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:13 11-09-2025 39,2175 28,15778 8,12 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:13 11-09-2025 39,1978 28,1378 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:46 11-09-2025 39,2025 28,12278 7,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:14 11-09-2025 39,22028 28,16389 7,44 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:14 11-09-2025 39,201 28,1825 16,2 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:23:16 11-09-2025 35,17 26,282 4,3 2,1
Simav (Kütahya) 19:23:00 11-09-2025 39,22417 29,00583 9,39 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:23:00 11-09-2025 39,2405 29,0308 5,2 1,9
Battalgazi (Malatya) 19:14:23 11-09-2025 38,13417 38,57056 7 2,2
ULUKOY-(MALATYA) 19:14:23 11-09-2025 38,1522 38,5643 14,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:18 11-09-2025 39,19111 28,15889 6,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:17 11-09-2025 39,1727 28,1408 6,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:19 11-09-2025 39,22389 28,16528 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:19 11-09-2025 39,1892 28,169 8,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:45 11-09-2025 39,18639 28,15417 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:45 11-09-2025 39,1713 28,1387 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:21 11-09-2025 39,19194 28,25389 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:21 11-09-2025 39,1963 28,2292 9,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:28 11-09-2025 39,2168 28,1753 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:19 11-09-2025 39,20139 28,25111 12,31 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:19 11-09-2025 39,1897 28,2558 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:30 11-09-2025 39,20083 28,24556 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:29 11-09-2025 39,1957 28,199 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:13 11-09-2025 39,205 28,26083 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:12 11-09-2025 39,2125 28,2392 5,4 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:53 11-09-2025 39,1897 28,1785 5,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:32 11-09-2025 39,20083 28,27028 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:32 11-09-2025 39,1823 28,2292 11,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:05 11-09-2025 39,21861 28,21 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:04 11-09-2025 39,206 28,1625 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:16 11-09-2025 39,22167 28,22028 12,21 3,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:16 11-09-2025 39,209 28,2048 8,4 3,2
EGE DENIZI 17:27:23 11-09-2025 39,5595 25,3932 9,9 2,3
YUNANISTAN 17:27:17 11-09-2025 40,3517 24,0902 15,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:43 11-09-2025 39,19306 28,23444 4,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:24 11-09-2025 39,19056 28,1875 6,81 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:23 11-09-2025 39,2602 28,1588 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:42 11-09-2025 39,16 28,19917 6,73 0,9
Honaz (Denizli) 16:39:12 11-09-2025 37,80194 29,27639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:55 11-09-2025 39,16 28,20417 7,49 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:55 11-09-2025 39,1853 28,154 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:29 11-09-2025 39,16694 28,25361 5,17 1
Kırıkhan (Hatay) 16:08:51 11-09-2025 36,44667 36,44167 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:54 11-09-2025 39,20944 28,15389 7,12 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:54 11-09-2025 39,213 28,1565 12,6 1,4
Akhisar (Manisa) 15:48:31 11-09-2025 38,98417 27,97333 6,86 1,2
Kozan (Adana) 15:48:13 11-09-2025 37,55361 35,57278 6,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:51 11-09-2025 39,2125 28,0925 5,14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:34 11-09-2025 39,19889 28,24389 6,54 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:34 11-09-2025 39,1863 28,2282 10,4 2,1
Doğanyol (Malatya) 15:22:37 11-09-2025 38,23417 39,03694 7,34 2,1
GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) 15:22:37 11-09-2025 38,2767 39,0268 17,6 2,1
Ege Denizi - [76.45 km] Çeşme (İzmir) 15:10:41 11-09-2025 38,45861 25,40806 7,11 2,3
EGE DENIZI 15:10:40 11-09-2025 38,3885 25,335 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:01 11-09-2025 39,23722 28,06583 7,01 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:01 11-09-2025 39,2153 28,0458 12,5 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:37 11-09-2025 39,2527 28,1167 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:05 11-09-2025 39,17167 28,24139 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:05 11-09-2025 39,1767 28,2062 13,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:24 11-09-2025 39,19944 28,23 7,12 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:24 11-09-2025 39,1895 28,2202 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:37 11-09-2025 39,22444 28,0575 7,05 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:37 11-09-2025 39,2403 28,0813 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:03 11-09-2025 39,26889 28,1275 6 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:03 11-09-2025 39,2403 28,1227 8,8 1,5
Akyazı (Sakarya) 13:56:12 11-09-2025 40,7025 30,665 7,01 2,2
YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) 13:56:12 11-09-2025 40,7065 30,6387 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:01 11-09-2025 39,20667 28,23444 9,54 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:01 11-09-2025 39,19 28,2193 12,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:28 11-09-2025 39,20222 28,23528 9 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:28 11-09-2025 39,1785 28,2382 17,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:18 11-09-2025 39,20583 28,11694 7,2 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:18 11-09-2025 39,2132 28,1273 10,3 2,1
Sincan (Ankara) 13:35:51 11-09-2025 39,88361 32,57167 4,33 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:15 11-09-2025 39,15389 28,18861 6,94 1,2
Kalecik (Ankara) 13:30:08 11-09-2025 40,25278 33,44083 6,98 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:09 11-09-2025 39,1873 28,1732 12,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:26:56 11-09-2025 39,1693 28,1478 8,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:55 11-09-2025 39,22472 28,16972 6,6 1,2
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:09:04 11-09-2025 36,22 33,8997 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:44 11-09-2025 39,14139 28,18806 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:43 11-09-2025 39,1693 28,136 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:56 11-09-2025 39,17472 28,17861 8,45 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:56 11-09-2025 39,162 28,1498 17,2 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:46 11-09-2025 39,1843 28,252 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:45 11-09-2025 39,2075 28,24389 6,32 1,5
Karesi (Balıkesir) 12:39:50 11-09-2025 39,67194 27,7025 7,47 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:50 11-09-2025 39,1602 28,1887 16,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:27 11-09-2025 39,18889 28,13444 5,61 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:27 11-09-2025 39,1782 28,1232 14,2 2
Kırkağaç (Manisa) 12:30:28 11-09-2025 39,24306 27,79333 6,99 1,6
Çekerek (Yozgat) 12:29:16 11-09-2025 39,99917 35,43611 8,11 1,4
Seydikemer (Muğla) 12:26:44 11-09-2025 36,35444 29,29222 6,78 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:06 11-09-2025 39,115 28,26722 7,01 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:05 11-09-2025 39,1307 28,2717 13,8 1,3
Karesi (Balıkesir) 12:14:48 11-09-2025 39,80833 27,97722 7,32 1,1
YENIKOY-(BALIKESIR) 12:14:47 11-09-2025 39,7863 27,9893 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:59 11-09-2025 39,17056 28,21778 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:59 11-09-2025 39,1778 28,2155 11,9 1,8
Kangal (Sivas) 11:57:41 11-09-2025 39,15417 37,82444 8,92 2,1
AKCAKALE-KANGAL (SIVAS) 11:57:39 11-09-2025 39,1312 37,777 10 2,4
Karadeniz - [01.90 km] Çatalca (İstanbul) 11:50:39 11-09-2025 41,48083 28,31833 6,97 1,1
Soma (Manisa) 11:37:50 11-09-2025 39,22667 27,73444 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:52 11-09-2025 39,17583 28,18111 6,11 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:52 11-09-2025 39,1625 28,1312 9,5 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:27:45 11-09-2025 39,65083 29,43667 6,84 1,1
Menteşe (Muğla) 11:11:55 11-09-2025 37,24889 28,63917 7,03 1,1
MURATLAR-(MUGLA) 11:11:55 11-09-2025 37,236 28,631 12,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:08:44 11-09-2025 37,08472 28,57583 7 1,3
KIYRA-ULA (MUGLA) 11:08:43 11-09-2025 37,0713 28,539 16,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:02 11-09-2025 39,22861 28,1225 9,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:46 11-09-2025 39,25083 28,12639 7 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:46 11-09-2025 39,2442 28,1097 10,7 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:42 11-09-2025 39,2213 28,196 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:41 11-09-2025 39,22083 28,16083 9,8 1,2
Honaz (Denizli) 10:36:54 11-09-2025 37,79139 29,43861 7 1,2
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 10:31:45 11-09-2025 39,0958 27,5105 0 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:42 11-09-2025 39,19306 28,23917 9,17 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:26:42 11-09-2025 39,2012 28,2275 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:28 11-09-2025 39,18278 28,21389 8,54 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:01 11-09-2025 39,20333 28,25472 14,54 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:01 11-09-2025 39,1807 28,2482 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:58 11-09-2025 39,18889 28,16083 7,71 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:58 11-09-2025 39,2028 28,1433 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:13 11-09-2025 39,16806 28,22944 7,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:45 11-09-2025 39,18222 28,15917 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:45 11-09-2025 39,15139 28,15667 7,04 1
Kalecik (Ankara) 08:58:51 11-09-2025 40,24833 33,435 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:01 11-09-2025 39,13694 28,12056 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:00 11-09-2025 39,1493 28,1153 14,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:26 11-09-2025 39,15111 28,19778 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:26 11-09-2025 39,1673 28,1303 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:36 11-09-2025 39,19056 28,27333 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:35 11-09-2025 39,1982 28,2625 7,8 1,7
Kalecik (Ankara) 08:32:28 11-09-2025 40,25083 33,40194 10,23 1,3
Kalecik (Ankara) 08:24:32 11-09-2025 40,25667 33,43417 11,31 4,1
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 08:24:31 11-09-2025 40,2307 33,443 3,4 4,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:14 11-09-2025 39,1673 28,231 4,8 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:00 11-09-2025 39,2047 28,348 9 1,4
SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 07:30:53 11-09-2025 39,527 28,7093 22,9 1,1
Soma (Manisa) 07:22:27 11-09-2025 39,11028 27,56194 12,38 1,3
ADIL-SOMA (MANISA) 07:22:27 11-09-2025 39,1202 27,593 4,3 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:58 11-09-2025 39,184 28,2258 14,3 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:12:39 11-09-2025 39,091 28,0862 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:15 11-09-2025 39,20528 28,20278 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:15 11-09-2025 39,1745 28,2247 10,1 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:05:50 11-09-2025 39,1997 28,1975 10 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:23 11-09-2025 39,1432 28,3145 17,1 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:45 11-09-2025 39,20583 28,1625 8,87 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:44 11-09-2025 39,2263 28,124 7,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:07 11-09-2025 39,1402 28,2055 10,8 1
Çınarcık (Yalova) 06:24:50 11-09-2025 40,5725 29,0025 11,73 1,4
KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) 06:24:48 11-09-2025 40,6188 29,0425 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:31 11-09-2025 39,24639 28,30694 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:31 11-09-2025 39,143 28,2575 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:41 11-09-2025 39,17361 28,26139 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:41 11-09-2025 39,1817 28,2838 7,7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:50 11-09-2025 39,1648 28,1745 9,4 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:28 11-09-2025 39,24139 28,06972 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:28 11-09-2025 39,2167 28,0165 11,6 1,3
EGE DENIZI 05:04:18 11-09-2025 36,6633 25,7317 6,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:11 11-09-2025 39,19167 28,2025 6,31 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:11 11-09-2025 39,1835 28,2143 9,4 2,2
EGE DENIZI 04:55:29 11-09-2025 36,6792 25,6535 2 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:24 11-09-2025 39,1833 28,2745 15,6 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:52 11-09-2025 39,1902 28,2413 11,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:22 11-09-2025 39,22639 28,04306 6,63 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:21 11-09-2025 39,2137 28,0183 7,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:30 11-09-2025 39,1675 28,219 12,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:44 11-09-2025 39,20111 28,24083 6,59 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:43 11-09-2025 39,1623 28,2052 15,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:13 11-09-2025 39,23639 28,11056 7 0,9
Aladağ (Adana) 03:54:47 11-09-2025 37,67889 35,44333 7,01 1,7
KUP-ALADAG (ADANA) 03:54:47 11-09-2025 37,7087 35,4268 5,8 1,6
Samandağ (Hatay) 03:52:40 11-09-2025 36,18778 35,95139 5,92 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 03:52:39 11-09-2025 36,1875 35,8247 19,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:07 11-09-2025 39,2072 28,1302 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:06 11-09-2025 39,22528 28,15667 7,69 2,3
Çubuk (Ankara) 03:47:19 11-09-2025 40,41278 33,20306 10,98 1,9
SARISU-CUBUK (ANKARA) 03:47:19 11-09-2025 40,3875 33,1922 5,4 2,3
Yazıhan (Malatya) 03:46:49 11-09-2025 38,62556 37,97083 7,14 1,4
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 03:46:49 11-09-2025 38,5513 37,9902 3,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:23 11-09-2025 39,21056 28,14667 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:23 11-09-2025 39,2018 28,1683 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:52 11-09-2025 39,2 28,14444 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:52 11-09-2025 39,1855 28,133 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:02 11-09-2025 39,14306 28,15389 8,09 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:01 11-09-2025 39,1993 28,1013 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:58 11-09-2025 39,19972 28,24389 5,49 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:58 11-09-2025 39,1783 28,2518 12,5 1,2
Nazımiye (Tunceli) 03:15:38 11-09-2025 39,12111 39,85528 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 03:12:45 11-09-2025 38,14083 38,5025 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:36 11-09-2025 39,21917 28,20667 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:36 11-09-2025 39,1775 28,2057 8 1,5
Sulusaray (Tokat) 02:54:27 11-09-2025 40,07417 36,04306 7,03 2,3
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:54:26 11-09-2025 40,085 36,0157 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:16 11-09-2025 39,18333 28,25667 7,06 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:16 11-09-2025 39,1608 28,2687 12,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:15 11-09-2025 39,24833 28,125 7 1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:14 11-09-2025 39,2557 28,1393 7,2 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:28:15 11-09-2025 38,09194 37,86028 4,45 1,2
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:28:15 11-09-2025 38,0902 37,816 12,2 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:03 11-09-2025 39,1748 28,2018 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:02 11-09-2025 39,19528 28,23778 5,59 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:10 11-09-2025 39,20167 28,24389 6,49 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:10 11-09-2025 39,1683 28,2698 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:54 11-09-2025 39,21639 28,02556 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:54 11-09-2025 39,2047 28,0055 13,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:01 11-09-2025 39,19083 28,22472 6,62 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:01 11-09-2025 39,1677 28,2275 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:45 11-09-2025 39,25444 28,01861 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 01:50:45 11-09-2025 39,205 27,974 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:21 11-09-2025 39,23361 28,00833 7 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 01:50:21 11-09-2025 39,2333 28,0008 11,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:13 11-09-2025 39,17361 28,15361 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:13 11-09-2025 39,1675 28,1448 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:42 11-09-2025 39,19167 28,24944 6,79 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:42 11-09-2025 39,1777 28,2472 9,6 3
Sulusaray (Tokat) 01:39:47 11-09-2025 40,07833 36,04972 7 1,6
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:39:47 11-09-2025 40,0553 36,0598 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:01 11-09-2025 39,20139 28,145 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:20 11-09-2025 39,18806 28,21917 6,86 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:20 11-09-2025 39,1518 28,2892 8,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:28 11-09-2025 39,20028 28,23833 6,83 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:28 11-09-2025 39,1595 28,278 9,9 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...