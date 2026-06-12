Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Haziran 2026
12.06.2026 00:00
NTV
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12 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Haziran 2026 22:38
|38.2722
|38.2483
|7.00
|1.20
|Patnos (Ağrı)
|11 Haziran 2026 22:30
|39.0053
|42.7872
|7.02
|1.50
|Akdeniz
|11 Haziran 2026 22:30
|34.4544
|25.3103
|11.18
|4.20
|Akdeniz - [71.47 km] Marmaris (Muğla)
|11 Haziran 2026 22:10
|35.9892
|28.0578
|10.88
|2.60
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11 Haziran 2026 22:04
|37.5686
|37.2553
|7.00
|1.80
|Çayırlı (Erzincan)
|11 Haziran 2026 21:37
|39.8922
|40.0711
|7.00
|1.00
|Çayırlı (Erzincan)
|11 Haziran 2026 21:34
|39.8994
|40.0406
|7.02
|1.70
|Bergama (İzmir)
|11 Haziran 2026 21:21
|38.9425
|27.2536
|6.89
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Haziran 2026 21:02
|39.2428
|28.1706
|8.47
|0.90
|Saimbeyli (Adana)
|11 Haziran 2026 21:02
|37.7542
|36.0683
|7.02
|1.50
|Akdeniz - [61.99 km] Marmaris (Muğla)
|11 Haziran 2026 20:40
|36.0733
|28.1058
|7.21
|2.10
|Ege Denizi - [24.47 km] Karaburun (İzmir)
|11 Haziran 2026 20:06
|38.8689
|26.5469
|14.86
|1.80
|Kuşadası (Aydın)
|11 Haziran 2026 18:46
|37.7414
|27.2736
|7.00
|1.00
|Merkez (Hakkari)
|11 Haziran 2026 18:06
|37.4317
|43.8697
|12.51
|2.40
|Bigadiç (Balıkesir)
|11 Haziran 2026 18:04
|39.4900
|28.1531
|7.00
|1.10
|Yomra (Trabzon)
|11 Haziran 2026 17:55
|40.9042
|39.8511
|6.88
|1.70
|Şarköy (Tekirdağ)
|11 Haziran 2026 16:23
|40.7769
|27.3275
|7.10
|1.40
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|11 Haziran 2026 16:03
|37.1372
|36.4697
|7.00
|1.80
|Eşme (Uşak)
|11 Haziran 2026 15:30
|38.4911
|29.1461
|7.00
|0.50
|Hekimhan (Malatya)
|11 Haziran 2026 14:51
|39.0539
|38.0644
|7.00
|1.40
|Saruhanlı (Manisa)
|11 Haziran 2026 14:51
|38.6500
|27.7006
|11.11
|1.40
|Baskil (Elazığ)
|11 Haziran 2026 14:17
|38.5561
|38.8083
|7.00
|0.90
|Çatalca (İstanbul)
|11 Haziran 2026 14:11
|41.3531
|28.2914
|8.11
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Haziran 2026 14:10
|38.1044
|38.4208
|7.02
|2.30
|Akdeniz - [32.80 km] Fethiye (Muğla)
|11 Haziran 2026 13:36
|36.3856
|28.7703
|7.11
|1.50
|Kınık (İzmir)
|11 Haziran 2026 13:21
|39.0178
|27.5106
|12.19
|2.20
|Ege Denizi - [07.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11 Haziran 2026 13:18
|39.4289
|26.3564
|6.98
|2.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AKDENIZ
|11 Haziran 2026 23:40
|36.0395
|28.0980
|2.90
|2.40
|EGE DENIZI
|11 Haziran 2026 23:07
|36.7457
|26.3693
|16.80
|2.10
|EGE DENIZI
|11 Haziran 2026 23:06
|38.8183
|26.4897
|9.80
|2.40
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|11 Haziran 2026 21:46
|37.7085
|27.0250
|7.30
|1.70
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11 Haziran 2026 21:09
|34.7960
|24.8345
|18.10
|2.30
|TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Haziran 2026 21:04
|39.3410
|28.2633
|5.00
|1.40
|DEMIRTAS-AKCAABAT (TRABZON)
|11 Haziran 2026 20:55
|40.9738
|39.5967
|15.30
|2.30
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|11 Haziran 2026 19:23
|40.7718
|27.3383
|8.60
|2.00
|DIKILI-HEKIMHAN (MALATYA)
|11 Haziran 2026 17:51
|39.0117
|38.0450
|3.30
|1.50
|EGE DENIZI
|11 Haziran 2026 17:11
|39.2067
|25.0605
|6.10
|1.90
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11 Haziran 2026 17:10
|38.1017
|38.3990
|5.00
|2.40
|AKDENIZ
|11 Haziran 2026 16:36
|36.4177
|28.7653
|9.70
|1.80
|YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
|11 Haziran 2026 16:21
|39.0362
|27.5430
|5.20
|2.30
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11 Haziran 2026 16:18
|39.4222
|26.2083
|6.60
|2.00
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|11 Haziran 2026 16:11
|37.2035
|26.8407
|5.00
|1.40
|SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR)
|11 Haziran 2026 16:09
|38.5483
|40.6370
|3.20
|2.10
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|11 Haziran 2026 15:13
|38.4710
|37.3288
|9.30
|1.30
|AKYURT (ANKARA)
|11 Haziran 2026 14:42
|40.1403
|33.0035
|0.00
|1.70
|EGE DENIZI
|11 Haziran 2026 14:11
|36.6668
|25.6183
|6.80
|2.50
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Haziran 2026 13:56
|39.2060
|28.9642
|4.90
|1.90
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Haziran 2026 13:29
|39.2468
|28.9787
|2.90
|1.90
|KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
|11 Haziran 2026 13:28
|36.1348
|36.0800
|23.70
|1.20
|EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11 Haziran 2026 13:12
|37.6443
|36.4833
|9.20
|1.90