Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|22:57:04 12-11-2024
|38,14194
|38,52778
|7
|0,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:55:25 12-11-2024
|37,35306
|36,885
|11,75
|1
|Torbalı (İzmir)
|22:46:53 12-11-2024
|38,20722
|27,30417
|4,9
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:39:45 12-11-2024
|38,00194
|38,20361
|6,99
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:28:24 12-11-2024
|38,09806
|37,345
|7
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|22:24:48 12-11-2024
|38,155
|38,49194
|7
|0,9
|Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)
|22:12:34 12-11-2024
|36,90417
|27,405
|5,52
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:12:33 12-11-2024
|36,919
|27,3302
|7
|1,3
|Horasan (Erzurum)
|22:07:47 12-11-2024
|40,14472
|42,05722
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|21:31:24 12-11-2024
|38,34667
|38,85778
|7,1
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:22:17 12-11-2024
|38,00889
|37,56639
|15,65
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:22:17 12-11-2024
|37,9937
|37,564
|9,5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:14:19 12-11-2024
|38,30361
|38,3075
|12,79
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:04:57 12-11-2024
|38,35694
|38,73611
|10,54
|0,7
|Kale (Malatya)
|21:01:58 12-11-2024
|38,35444
|38,86306
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:52:59 12-11-2024
|38,24361
|38,6475
|13,08
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|20:35:31 12-11-2024
|38,12139
|38,5875
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [18.23 km] Marmaris (Muğla)
|20:04:31 12-11-2024
|36,61056
|28,3375
|7,25
|1,4
|AKDENIZ
|20:04:31 12-11-2024
|36,6052
|28,3005
|5,8
|1,8
|Maden (Elazığ)
|20:02:01 12-11-2024
|38,55333
|39,60806
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|19:54:27 12-11-2024
|38,33722
|37,82139
|11,8
|1,6
|GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
|19:54:27 12-11-2024
|38,3407
|37,815
|5,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|19:12:31 12-11-2024
|38,35
|38,8725
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:11:17 12-11-2024
|38,38333
|38,91722
|7
|1,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|19:11:14 12-11-2024
|38,3648
|38,8558
|23,2
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:55:06 12-11-2024
|38,35889
|38,87222
|8,55
|3,6
|AKCA-KALE (MALATYA)
|18:55:05 12-11-2024
|38,362
|38,8768
|5
|3,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:02:40 12-11-2024
|39,50389
|28,155
|7,05
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:02:40 12-11-2024
|39,507
|28,1597
|11,6
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:54:38 12-11-2024
|37,84972
|36,65583
|6,87
|2
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|17:54:38 12-11-2024
|37,8807
|36,6612
|8,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:34:27 12-11-2024
|38,38444
|38,73083
|11,79
|0,8
|Yahyalı (Kayseri)
|17:30:10 12-11-2024
|37,92472
|35,46278
|7
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:28:57 12-11-2024
|39,93861
|28,78333
|7
|1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.44 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:25:58 12-11-2024
|36,49389
|38,59361
|6,37
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:23:57 12-11-2024
|38,33056
|27,56944
|6,67
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:21:20 12-11-2024
|38,26667
|38,77
|7,78
|1,3
|Mecitözü (Çorum)
|17:11:35 12-11-2024
|40,59167
|35,47139
|7,04
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:11:19 12-11-2024
|38,35528
|38,76139
|12,43
|2,4
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|17:11:18 12-11-2024
|38,3697
|38,765
|5
|2,5
|Sincan (Ankara)
|16:44:59 12-11-2024
|39,82944
|32,44556
|6,99
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|16:39:10 12-11-2024
|38,46889
|28,45639
|7
|0,8
|Merkez (Erzincan)
|15:54:27 12-11-2024
|39,68889
|39,5225
|6,98
|1,5
|Marmara Denizi - [06.66 km] Şarköy (Tekirdağ)
|15:34:39 12-11-2024
|40,71056
|27,39611
|6,84
|1,3
|CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA)
|15:04:11 12-11-2024
|39,853
|28,9075
|0
|1,5
|Sarayönü (Konya)
|14:56:41 12-11-2024
|38,60417
|32,46639
|6,99
|1
|Kale (Malatya)
|14:49:36 12-11-2024
|38,33694
|38,75472
|11,96
|1
|YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
|14:35:27 12-11-2024
|38,6173
|26,8523
|5,3
|1,2
|Menemen (İzmir)
|14:35:26 12-11-2024
|38,605
|26,86361
|12,69
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:11:22 12-11-2024
|38,28111
|38,29111
|7
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|14:11:19 12-11-2024
|38,231
|38,161
|9,6
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|14:08:32 12-11-2024
|40,18361
|32,88556
|6,54
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|14:08:32 12-11-2024
|40,1702
|32,9698
|6,9
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|14:06:50 12-11-2024
|37,70889
|35,15556
|7
|1,6
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|14:06:48 12-11-2024
|37,7383
|35,2068
|23,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|13:53:53 12-11-2024
|38,18472
|38,65556
|7
|0,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:38:37 12-11-2024
|38,09889
|37,30611
|7
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:38:35 12-11-2024
|38,0557
|37,2568
|20,9
|1,5
|Akdeniz
|13:38:28 12-11-2024
|35,03667
|32,20306
|7
|2
|AKDENIZ
|13:38:28 12-11-2024
|34,9448
|32,094
|20,2
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|13:20:59 12-11-2024
|37,85278
|36,26083
|7
|1,4
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|13:20:59 12-11-2024
|37,8797
|36,15
|23,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:19:49 12-11-2024
|38,08639
|36,44944
|7,2
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:49 12-11-2024
|38,0603
|36,4667
|17,9
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|13:16:58 12-11-2024
|38,17639
|37,97
|7
|1,6
|Pamukova (Sakarya)
|13:12:36 12-11-2024
|40,42972
|30,03444
|9,24
|1,2
|ERICEK-OSMANELI (BILECIK)
|13:12:36 12-11-2024
|40,4123
|29,9925
|0
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:08:19 12-11-2024
|39,6512
|29,466
|0
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:04:59 12-11-2024
|37,54528
|37,29333
|7
|1,3
|Merkez (Bolu)
|13:04:07 12-11-2024
|40,90778
|31,72694
|7
|0,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:00 12-11-2024
|39,66278
|29,46861
|7,1
|1,5
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:56:00 12-11-2024
|39,6662
|29,4632
|0
|1,7
|AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)
|12:55:20 12-11-2024
|38,0517
|36,1783
|5
|1,3
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:55:16 12-11-2024
|39,659
|29,4723
|0
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:51 12-11-2024
|39,45972
|28,18861
|7
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:51 12-11-2024
|39,4913
|28,16
|0
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:47:34 12-11-2024
|39,93361
|33,06917
|7
|0,9
|Soma (Manisa)
|12:46:29 12-11-2024
|39,29278
|27,7525
|6,98
|1,2
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:34:23 12-11-2024
|38,324
|37,2123
|20,6
|1,8
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) REVIZE01 (2024.11.12 12:34:23)
|12:34:14 12-11-2024
|39,6203
|29,3913
|0
|1,4
|Bala (Ankara)
|12:29:32 12-11-2024
|39,34028
|33,41778
|7
|1,2
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:29:32 12-11-2024
|39,3507
|33,4367
|0
|1,3
|YUNANISTAN
|12:26:28 12-11-2024
|40,406
|24,2683
|14,1
|2,6
|Ege Denizi
|12:26:25 12-11-2024
|40,39278
|24,07833
|15,09
|2,4
|Kale (Malatya)
|12:20:58 12-11-2024
|38,33194
|38,8025
|7,1
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:22 12-11-2024
|38,28528
|38,09889
|7
|1,2
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|12:05:33 12-11-2024
|37,1975
|38,69194
|7
|1,6
|Havran (Balıkesir)
|11:39:55 12-11-2024
|39,57444
|27,0775
|12,25
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|11:29:38 12-11-2024
|39,25417
|34,13472
|7
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|11:21:15 12-11-2024
|38,60417
|39,66722
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|11:14:02 12-11-2024
|38,34833
|38,80417
|7,13
|2,1
|AKCA-KALE (MALATYA)
|11:14:02 12-11-2024
|38,343
|38,879
|15,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|10:53:46 12-11-2024
|38,33667
|38,7575
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|10:45:55 12-11-2024
|38,17722
|37,90944
|11,86
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|10:09:42 12-11-2024
|38,14028
|38,50944
|7
|0,7
|Soma (Manisa)
|09:58:51 12-11-2024
|39,26222
|27,73556
|7
|1,6
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|09:58:50 12-11-2024
|39,26
|27,691
|0
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|09:57:33 12-11-2024
|38,21833
|38,50083
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|09:55:03 12-11-2024
|38,23778
|38,48417
|7
|1,4
|Uzundere (Erzurum)
|09:33:50 12-11-2024
|40,50611
|41,57028
|7
|1
|Divriği (Sivas)
|09:28:03 12-11-2024
|39,27083
|38,13806
|7,32
|1,5
|DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS)
|09:28:01 12-11-2024
|39,4267
|38,1412
|13,9
|1,5
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|09:27:51 12-11-2024
|38,0775
|36,2615
|3,9
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.79 km] Marmaris (Muğla)
|09:18:41 12-11-2024
|36,95944
|28,09417
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:18:41 12-11-2024
|36,9428
|28,0805
|15,9
|1,3
|Karesi (Balıkesir)
|09:10:04 12-11-2024
|39,72806
|27,86528
|7
|1,8
|ORTACA-(BALIKESIR)
|09:10:03 12-11-2024
|39,7422
|27,8365
|12,9
|1,8
|Salihli (Manisa)
|09:06:14 12-11-2024
|38,53389
|28,19361
|7
|1,9
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|09:06:13 12-11-2024
|38,542
|28,209
|10,3
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|09:01:17 12-11-2024
|38,17556
|37,97389
|7
|1,5
|Hamur (Ağrı)
|08:55:45 12-11-2024
|39,60667
|42,98917
|7
|0,7
|BESKARDES-KULU (KONYA)
|08:44:14 12-11-2024
|38,9945
|33,017
|7,5
|1,7
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|08:42:00 12-11-2024
|37,74306
|37,46639
|7,01
|1,2
|Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)
|08:25:18 12-11-2024
|38,89389
|43,50722
|7,46
|1,4
|AKBULAK-MURADIYE (VAN)
|08:25:17 12-11-2024
|38,8142
|43,693
|28,8
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:35 12-11-2024
|38,12
|38,48639
|9,77
|2,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:18:34 12-11-2024
|38,1323
|38,5133
|6,9
|2,4
|Gelendost (Isparta)
|08:13:21 12-11-2024
|38,07389
|31,05194
|11,09
|1,1
|BALCI-GELENDOST (ISPARTA)
|08:13:20 12-11-2024
|38,0818
|31,1017
|14,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:58:19 12-11-2024
|38,28389
|37,64806
|5,34
|1,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|07:58:18 12-11-2024
|38,243
|37,6847
|7,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:37:00 12-11-2024
|38,17194
|37,38389
|5,6
|1,3
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:37:00 12-11-2024
|38,1877
|37,4163
|19,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:01:54 12-11-2024
|38,28583
|38,7525
|11,59
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:01:54 12-11-2024
|38,2982
|38,7518
|8,1
|1,9
|Şefaatli (Yozgat)
|06:53:26 12-11-2024
|39,38972
|34,89111
|12,41
|1
|KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)
|06:53:25 12-11-2024
|39,402
|34,8478
|15,4
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:45:39 12-11-2024
|38,1625
|38,63083
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|06:45:18 12-11-2024
|38,35472
|38,83389
|7
|1
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:39:57 12-11-2024
|40,2022
|31,8003
|19,8
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|06:39:56 12-11-2024
|40,17139
|31,75778
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|06:32:46 12-11-2024
|38,26917
|38,60278
|14,02
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|06:29:42 12-11-2024
|38,31778
|27,49194
|7,72
|1,3
|CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)
|06:29:41 12-11-2024
|38,3
|27,5203
|11,7
|1,5
|Bucak (Burdur)
|06:28:02 12-11-2024
|37,37222
|30,57556
|7
|1,2
|AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)
|06:28:02 12-11-2024
|37,347
|30,5852
|5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:10:13 12-11-2024
|37,96694
|36,49139
|8,97
|1,1
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:10:13 12-11-2024
|38,007
|36,5607
|17
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|06:07:04 12-11-2024
|38,44167
|38,02639
|7,01
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:02:50 12-11-2024
|37,97333
|36,45083
|7
|1,1
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:02:21 12-11-2024
|37,9578
|36,5218
|5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:02:20 12-11-2024
|37,95111
|36,51972
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:58:01 12-11-2024
|40,75583
|28,42167
|7,15
|1,6
|MARMARA DENIZI
|05:58:00 12-11-2024
|40,8513
|28,4293
|21,6
|1,7
|Şarkışla (Sivas)
|05:54:25 12-11-2024
|39,31694
|36,3475
|15,27
|1,4
|GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS)
|05:54:25 12-11-2024
|39,3163
|36,3528
|2,7
|1,6
|Yakutiye (Erzurum)
|05:45:33 12-11-2024
|40,14278
|41,42333
|7,01
|1,2
|KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM)
|05:45:32 12-11-2024
|40,1123
|41,3852
|17,5
|1,4
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.67 km] Söke (Aydın)
|05:40:15 12-11-2024
|37,68722
|26,88861
|4,49
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|05:39:30 12-11-2024
|38,60611
|39,655
|11,78
|1,2
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:39:29 12-11-2024
|38,6463
|39,699
|10,3
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|05:28:34 12-11-2024
|39,36778
|37,31972
|7,36
|1
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:26:39 12-11-2024
|38,4362
|36,7613
|17
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:26:37 12-11-2024
|38,01056
|36,31917
|10,94
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:12:01 12-11-2024
|38,06944
|38,33333
|8,81
|1,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.48 km] Söke (Aydın)
|05:05:41 12-11-2024
|37,68639
|26,89056
|6,74
|1,5
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.93 km] Söke (Aydın)
|05:05:21 12-11-2024
|37,70278
|26,89194
|7,13
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:32:46 12-11-2024
|38,33583
|38,7175
|12,22
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:31:48 12-11-2024
|38,125
|36,55694
|6,85
|1,2
|Tuşba (Van)
|04:31:08 12-11-2024
|38,82139
|43,55528
|5,07
|1,8
|ERMISLER-(VAN)
|04:31:07 12-11-2024
|38,8653
|43,5405
|2
|2,1
|Tuşba (Van)
|04:24:57 12-11-2024
|38,85028
|43,50389
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:17:46 12-11-2024
|37,98917
|36,52444
|9,25
|0,9
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|04:17:46 12-11-2024
|37,9682
|36,5643
|20,7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:13:32 12-11-2024
|38,21833
|37,83861
|3,81
|0,9
|Milas (Muğla)
|03:44:28 12-11-2024
|37,04306
|27,9925
|7
|1,2
|TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
|03:44:28 12-11-2024
|37,005
|27,9102
|13,1
|1,5
|Palandöken (Erzurum)
|03:31:31 12-11-2024
|39,78167
|41,02639
|4,06
|1,1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|03:04:45 12-11-2024
|38,15194
|39,30639
|9,73
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:03:22 12-11-2024
|38,27139
|38,7775
|8,98
|2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|03:03:22 12-11-2024
|38,2945
|38,778
|5
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|03:01:02 12-11-2024
|39,20306
|29,42583
|10,8
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:00:09 12-11-2024
|38,2775
|38,77611
|9,1
|2,7
|KAMISTAS-(MALATYA)
|03:00:08 12-11-2024
|38,3
|38,7375
|5
|2,8
|KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:00:56 12-11-2024
|37,3568
|37,1463
|10,6
|1,2
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|01:57:20 12-11-2024
|38,4767
|37,5643
|4,3
|1,2
|YUNANISTAN
|01:21:51 12-11-2024
|40,1053
|23,2215
|10,7
|3,7
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:15:22 12-11-2024
|38,073
|37,0605
|12,1
|0,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:05:56 12-11-2024
|37,9742
|36,651
|12,3
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|00:51:43 12-11-2024
|39,2933
|26,021
|5,7
|2,2
|H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
|00:51:16 12-11-2024
|40,3387
|27,1945
|16,6
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:09:29 12-11-2024
|37,8623
|27,168
|4,6
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:47:41 11-11-2024
|38,11722
|38,35667
|7,07
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sincik (Adıyaman)
|22:57:04 12-11-2024
|38,14194
|38,52778
|7
|0,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:55:25 12-11-2024
|37,35306
|36,885
|11,75
|1
|Torbalı (İzmir)
|22:46:53 12-11-2024
|38,20722
|27,30417
|4,9
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:39:45 12-11-2024
|38,00194
|38,20361
|6,99
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:28:24 12-11-2024
|38,09806
|37,345
|7
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|22:24:48 12-11-2024
|38,155
|38,49194
|7
|0,9
|Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)
|22:12:34 12-11-2024
|36,90417
|27,405
|5,52
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:12:33 12-11-2024
|36,919
|27,3302
|7
|1,3
|Horasan (Erzurum)
|22:07:47 12-11-2024
|40,14472
|42,05722
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|21:31:24 12-11-2024
|38,34667
|38,85778
|7,1
|1,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:22:17 12-11-2024
|38,00889
|37,56639
|15,65
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21:22:17 12-11-2024
|37,9937
|37,564
|9,5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:14:19 12-11-2024
|38,30361
|38,3075
|12,79
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:04:57 12-11-2024
|38,35694
|38,73611
|10,54
|0,7
|Kale (Malatya)
|21:01:58 12-11-2024
|38,35444
|38,86306
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:52:59 12-11-2024
|38,24361
|38,6475
|13,08
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|20:35:31 12-11-2024
|38,12139
|38,5875
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [18.23 km] Marmaris (Muğla)
|20:04:31 12-11-2024
|36,61056
|28,3375
|7,25
|1,4
|AKDENIZ
|20:04:31 12-11-2024
|36,6052
|28,3005
|5,8
|1,8
|Maden (Elazığ)
|20:02:01 12-11-2024
|38,55333
|39,60806
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|19:54:27 12-11-2024
|38,33722
|37,82139
|11,8
|1,6
|GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
|19:54:27 12-11-2024
|38,3407
|37,815
|5,5
|1,4
|Kale (Malatya)
|19:12:31 12-11-2024
|38,35
|38,8725
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:11:17 12-11-2024
|38,38333
|38,91722
|7
|1,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|19:11:14 12-11-2024
|38,3648
|38,8558
|23,2
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:55:06 12-11-2024
|38,35889
|38,87222
|8,55
|3,6
|AKCA-KALE (MALATYA)
|18:55:05 12-11-2024
|38,362
|38,8768
|5
|3,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:02:40 12-11-2024
|39,50389
|28,155
|7,05
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:02:40 12-11-2024
|39,507
|28,1597
|11,6
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:54:38 12-11-2024
|37,84972
|36,65583
|6,87
|2
|DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
|17:54:38 12-11-2024
|37,8807
|36,6612
|8,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:34:27 12-11-2024
|38,38444
|38,73083
|11,79
|0,8
|Yahyalı (Kayseri)
|17:30:10 12-11-2024
|37,92472
|35,46278
|7
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:28:57 12-11-2024
|39,93861
|28,78333
|7
|1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.44 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:25:58 12-11-2024
|36,49389
|38,59361
|6,37
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:23:57 12-11-2024
|38,33056
|27,56944
|6,67
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:21:20 12-11-2024
|38,26667
|38,77
|7,78
|1,3
|Mecitözü (Çorum)
|17:11:35 12-11-2024
|40,59167
|35,47139
|7,04
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:11:19 12-11-2024
|38,35528
|38,76139
|12,43
|2,4
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|17:11:18 12-11-2024
|38,3697
|38,765
|5
|2,5
|Sincan (Ankara)
|16:44:59 12-11-2024
|39,82944
|32,44556
|6,99
|1,4
|Alaşehir (Manisa)
|16:39:10 12-11-2024
|38,46889
|28,45639
|7
|0,8
|Merkez (Erzincan)
|15:54:27 12-11-2024
|39,68889
|39,5225
|6,98
|1,5
|Marmara Denizi - [06.66 km] Şarköy (Tekirdağ)
|15:34:39 12-11-2024
|40,71056
|27,39611
|6,84
|1,3
|CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA)
|15:04:11 12-11-2024
|39,853
|28,9075
|0
|1,5
|Sarayönü (Konya)
|14:56:41 12-11-2024
|38,60417
|32,46639
|6,99
|1
|Kale (Malatya)
|14:49:36 12-11-2024
|38,33694
|38,75472
|11,96
|1
|YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
|14:35:27 12-11-2024
|38,6173
|26,8523
|5,3
|1,2
|Menemen (İzmir)
|14:35:26 12-11-2024
|38,605
|26,86361
|12,69
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:11:22 12-11-2024
|38,28111
|38,29111
|7
|1,4
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|14:11:19 12-11-2024
|38,231
|38,161
|9,6
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|14:08:32 12-11-2024
|40,18361
|32,88556
|6,54
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|14:08:32 12-11-2024
|40,1702
|32,9698
|6,9
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|14:06:50 12-11-2024
|37,70889
|35,15556
|7
|1,6
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|14:06:48 12-11-2024
|37,7383
|35,2068
|23,5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|13:53:53 12-11-2024
|38,18472
|38,65556
|7
|0,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:38:37 12-11-2024
|38,09889
|37,30611
|7
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:38:35 12-11-2024
|38,0557
|37,2568
|20,9
|1,5
|Akdeniz
|13:38:28 12-11-2024
|35,03667
|32,20306
|7
|2
|AKDENIZ
|13:38:28 12-11-2024
|34,9448
|32,094
|20,2
|2,3
|Saimbeyli (Adana)
|13:20:59 12-11-2024
|37,85278
|36,26083
|7
|1,4
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|13:20:59 12-11-2024
|37,8797
|36,15
|23,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:19:49 12-11-2024
|38,08639
|36,44944
|7,2
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:49 12-11-2024
|38,0603
|36,4667
|17,9
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|13:16:58 12-11-2024
|38,17639
|37,97
|7
|1,6
|Pamukova (Sakarya)
|13:12:36 12-11-2024
|40,42972
|30,03444
|9,24
|1,2
|ERICEK-OSMANELI (BILECIK)
|13:12:36 12-11-2024
|40,4123
|29,9925
|0
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:08:19 12-11-2024
|39,6512
|29,466
|0
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:04:59 12-11-2024
|37,54528
|37,29333
|7
|1,3
|Merkez (Bolu)
|13:04:07 12-11-2024
|40,90778
|31,72694
|7
|0,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:00 12-11-2024
|39,66278
|29,46861
|7,1
|1,5
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:56:00 12-11-2024
|39,6662
|29,4632
|0
|1,7
|AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)
|12:55:20 12-11-2024
|38,0517
|36,1783
|5
|1,3
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:55:16 12-11-2024
|39,659
|29,4723
|0
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:51 12-11-2024
|39,45972
|28,18861
|7
|1,4
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:51 12-11-2024
|39,4913
|28,16
|0
|1,6
|Mamak (Ankara)
|12:47:34 12-11-2024
|39,93361
|33,06917
|7
|0,9
|Soma (Manisa)
|12:46:29 12-11-2024
|39,29278
|27,7525
|6,98
|1,2
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:34:23 12-11-2024
|38,324
|37,2123
|20,6
|1,8
|YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) REVIZE01 (2024.11.12 12:34:23)
|12:34:14 12-11-2024
|39,6203
|29,3913
|0
|1,4
|Bala (Ankara)
|12:29:32 12-11-2024
|39,34028
|33,41778
|7
|1,2
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:29:32 12-11-2024
|39,3507
|33,4367
|0
|1,3
|YUNANISTAN
|12:26:28 12-11-2024
|40,406
|24,2683
|14,1
|2,6
|Ege Denizi
|12:26:25 12-11-2024
|40,39278
|24,07833
|15,09
|2,4
|Kale (Malatya)
|12:20:58 12-11-2024
|38,33194
|38,8025
|7,1
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:22 12-11-2024
|38,28528
|38,09889
|7
|1,2
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|12:05:33 12-11-2024
|37,1975
|38,69194
|7
|1,6
|Havran (Balıkesir)
|11:39:55 12-11-2024
|39,57444
|27,0775
|12,25
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|11:29:38 12-11-2024
|39,25417
|34,13472
|7
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|11:21:15 12-11-2024
|38,60417
|39,66722
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|11:14:02 12-11-2024
|38,34833
|38,80417
|7,13
|2,1
|AKCA-KALE (MALATYA)
|11:14:02 12-11-2024
|38,343
|38,879
|15,6
|1,8
|Kale (Malatya)
|10:53:46 12-11-2024
|38,33667
|38,7575
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|10:45:55 12-11-2024
|38,17722
|37,90944
|11,86
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|10:09:42 12-11-2024
|38,14028
|38,50944
|7
|0,7
|Soma (Manisa)
|09:58:51 12-11-2024
|39,26222
|27,73556
|7
|1,6
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|09:58:50 12-11-2024
|39,26
|27,691
|0
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|09:57:33 12-11-2024
|38,21833
|38,50083
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|09:55:03 12-11-2024
|38,23778
|38,48417
|7
|1,4
|Uzundere (Erzurum)
|09:33:50 12-11-2024
|40,50611
|41,57028
|7
|1
|Divriği (Sivas)
|09:28:03 12-11-2024
|39,27083
|38,13806
|7,32
|1,5
|DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS)
|09:28:01 12-11-2024
|39,4267
|38,1412
|13,9
|1,5
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|09:27:51 12-11-2024
|38,0775
|36,2615
|3,9
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.79 km] Marmaris (Muğla)
|09:18:41 12-11-2024
|36,95944
|28,09417
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:18:41 12-11-2024
|36,9428
|28,0805
|15,9
|1,3
|Karesi (Balıkesir)
|09:10:04 12-11-2024
|39,72806
|27,86528
|7
|1,8
|ORTACA-(BALIKESIR)
|09:10:03 12-11-2024
|39,7422
|27,8365
|12,9
|1,8
|Salihli (Manisa)
|09:06:14 12-11-2024
|38,53389
|28,19361
|7
|1,9
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|09:06:13 12-11-2024
|38,542
|28,209
|10,3
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|09:01:17 12-11-2024
|38,17556
|37,97389
|7
|1,5
|Hamur (Ağrı)
|08:55:45 12-11-2024
|39,60667
|42,98917
|7
|0,7
|BESKARDES-KULU (KONYA)
|08:44:14 12-11-2024
|38,9945
|33,017
|7,5
|1,7
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|08:42:00 12-11-2024
|37,74306
|37,46639
|7,01
|1,2
|Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)
|08:25:18 12-11-2024
|38,89389
|43,50722
|7,46
|1,4
|AKBULAK-MURADIYE (VAN)
|08:25:17 12-11-2024
|38,8142
|43,693
|28,8
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:35 12-11-2024
|38,12
|38,48639
|9,77
|2,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:18:34 12-11-2024
|38,1323
|38,5133
|6,9
|2,4
|Gelendost (Isparta)
|08:13:21 12-11-2024
|38,07389
|31,05194
|11,09
|1,1
|BALCI-GELENDOST (ISPARTA)
|08:13:20 12-11-2024
|38,0818
|31,1017
|14,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:58:19 12-11-2024
|38,28389
|37,64806
|5,34
|1,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|07:58:18 12-11-2024
|38,243
|37,6847
|7,5
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:37:00 12-11-2024
|38,17194
|37,38389
|5,6
|1,3
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:37:00 12-11-2024
|38,1877
|37,4163
|19,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:01:54 12-11-2024
|38,28583
|38,7525
|11,59
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:01:54 12-11-2024
|38,2982
|38,7518
|8,1
|1,9
|Şefaatli (Yozgat)
|06:53:26 12-11-2024
|39,38972
|34,89111
|12,41
|1
|KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)
|06:53:25 12-11-2024
|39,402
|34,8478
|15,4
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:45:39 12-11-2024
|38,1625
|38,63083
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|06:45:18 12-11-2024
|38,35472
|38,83389
|7
|1
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:39:57 12-11-2024
|40,2022
|31,8003
|19,8
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|06:39:56 12-11-2024
|40,17139
|31,75778
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|06:32:46 12-11-2024
|38,26917
|38,60278
|14,02
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|06:29:42 12-11-2024
|38,31778
|27,49194
|7,72
|1,3
|CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)
|06:29:41 12-11-2024
|38,3
|27,5203
|11,7
|1,5
|Bucak (Burdur)
|06:28:02 12-11-2024
|37,37222
|30,57556
|7
|1,2
|AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)
|06:28:02 12-11-2024
|37,347
|30,5852
|5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:10:13 12-11-2024
|37,96694
|36,49139
|8,97
|1,1
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:10:13 12-11-2024
|38,007
|36,5607
|17
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|06:07:04 12-11-2024
|38,44167
|38,02639
|7,01
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:02:50 12-11-2024
|37,97333
|36,45083
|7
|1,1
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:02:21 12-11-2024
|37,9578
|36,5218
|5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:02:20 12-11-2024
|37,95111
|36,51972
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|05:58:01 12-11-2024
|40,75583
|28,42167
|7,15
|1,6
|MARMARA DENIZI
|05:58:00 12-11-2024
|40,8513
|28,4293
|21,6
|1,7
|Şarkışla (Sivas)
|05:54:25 12-11-2024
|39,31694
|36,3475
|15,27
|1,4
|GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS)
|05:54:25 12-11-2024
|39,3163
|36,3528
|2,7
|1,6
|Yakutiye (Erzurum)
|05:45:33 12-11-2024
|40,14278
|41,42333
|7,01
|1,2
|KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM)
|05:45:32 12-11-2024
|40,1123
|41,3852
|17,5
|1,4
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.67 km] Söke (Aydın)
|05:40:15 12-11-2024
|37,68722
|26,88861
|4,49
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|05:39:30 12-11-2024
|38,60611
|39,655
|11,78
|1,2
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:39:29 12-11-2024
|38,6463
|39,699
|10,3
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|05:28:34 12-11-2024
|39,36778
|37,31972
|7,36
|1
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:26:39 12-11-2024
|38,4362
|36,7613
|17
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:26:37 12-11-2024
|38,01056
|36,31917
|10,94
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:12:01 12-11-2024
|38,06944
|38,33333
|8,81
|1,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.48 km] Söke (Aydın)
|05:05:41 12-11-2024
|37,68639
|26,89056
|6,74
|1,5
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.93 km] Söke (Aydın)
|05:05:21 12-11-2024
|37,70278
|26,89194
|7,13
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:32:46 12-11-2024
|38,33583
|38,7175
|12,22
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:31:48 12-11-2024
|38,125
|36,55694
|6,85
|1,2
|Tuşba (Van)
|04:31:08 12-11-2024
|38,82139
|43,55528
|5,07
|1,8
|ERMISLER-(VAN)
|04:31:07 12-11-2024
|38,8653
|43,5405
|2
|2,1
|Tuşba (Van)
|04:24:57 12-11-2024
|38,85028
|43,50389
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:17:46 12-11-2024
|37,98917
|36,52444
|9,25
|0,9
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|04:17:46 12-11-2024
|37,9682
|36,5643
|20,7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:13:32 12-11-2024
|38,21833
|37,83861
|3,81
|0,9
|Milas (Muğla)
|03:44:28 12-11-2024
|37,04306
|27,9925
|7
|1,2
|TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
|03:44:28 12-11-2024
|37,005
|27,9102
|13,1
|1,5
|Palandöken (Erzurum)
|03:31:31 12-11-2024
|39,78167
|41,02639
|4,06
|1,1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|03:04:45 12-11-2024
|38,15194
|39,30639
|9,73
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:03:22 12-11-2024
|38,27139
|38,7775
|8,98
|2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|03:03:22 12-11-2024
|38,2945
|38,778
|5
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|03:01:02 12-11-2024
|39,20306
|29,42583
|10,8
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:00:09 12-11-2024
|38,2775
|38,77611
|9,1
|2,7
|KAMISTAS-(MALATYA)
|03:00:08 12-11-2024
|38,3
|38,7375
|5
|2,8
|KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:00:56 12-11-2024
|37,3568
|37,1463
|10,6
|1,2
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|01:57:20 12-11-2024
|38,4767
|37,5643
|4,3
|1,2
|YUNANISTAN
|01:21:51 12-11-2024
|40,1053
|23,2215
|10,7
|3,7
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:15:22 12-11-2024
|38,073
|37,0605
|12,1
|0,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:05:56 12-11-2024
|37,9742
|36,651
|12,3
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|00:51:43 12-11-2024
|39,2933
|26,021
|5,7
|2,2
|H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
|00:51:16 12-11-2024
|40,3387
|27,1945
|16,6
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:09:29 12-11-2024
|37,8623
|27,168
|4,6
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:47:41 11-11-2024
|38,11722
|38,35667
|7,07
|1
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