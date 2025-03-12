Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|00:34:56 12-03-2025
|37,76
|37,22722
|7
|1
|AKDENIZ
|00:33:19 12-03-2025
|35,4265
|27,4332
|5,1
|2,6
|Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
|00:33:15 12-03-2025
|35,69389
|26,97806
|7
|2,6
|Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)
|00:04:07 12-03-2025
|36,31528
|28,88778
|12,06
|2,7
|AKDENIZ
|00:04:06 12-03-2025
|36,3203
|28,881
|20,2
|2,8
|Gul'kevichskiy rayon, Krasnodar (Rusya)
|23:57:11 11-03-2025
|45,39194
|40,91556
|5,98
|3
|YUNANISTAN
|23:56:56 11-03-2025
|40,3267
|24,1248
|5,7
|2,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|23:30:38 11-03-2025
|38,88333
|38,83861
|7,03
|1,5
|FATMALI-(ELAZIG)
|23:30:38 11-03-2025
|38,8817
|38,89
|4,1
|1,6
|Tuz Gölü - [07.61 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|23:25:44 11-03-2025
|38,76778
|33,61306
|7,26
|1
|CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|23:25:44 11-03-2025
|38,7707
|33,6248
|13,5
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:17:42 11-03-2025
|35,0362
|24,286
|5
|2,8
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:34 11-03-2025
|38,4602
|37,2848
|7,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:13:33 11-03-2025
|38,42
|37,2525
|7,02
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:12:50 11-03-2025
|39,36361
|26,29806
|6,96
|2,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:12:49 11-03-2025
|39,3657
|26,2843
|6,6
|2,9
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|23:08:49 11-03-2025
|37,4563
|33,6215
|9,7
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|23:08:48 11-03-2025
|37,49278
|33,65139
|7,7
|1,1
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:49:53 11-03-2025
|38,1898
|37,2943
|13,3
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:46:33 11-03-2025
|38,07222
|38,50889
|7,53
|1
|Fethiye (Muğla)
|22:45:55 11-03-2025
|36,7925
|29,15889
|7
|1,5
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|22:45:54 11-03-2025
|36,8127
|29,1465
|4,2
|1,6
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:38:35 11-03-2025
|37,9913
|36,4265
|2,8
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:38:34 11-03-2025
|37,98806
|36,39361
|7,22
|1,7
|SINAP-ERDEMLI (MERSIN)
|22:24:36 11-03-2025
|36,7908
|34,2592
|7
|1,7
|Erdemli (Mersin)
|22:24:35 11-03-2025
|36,72278
|34,32028
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:14:08 11-03-2025
|38,42417
|37,47583
|7,02
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:14:08 11-03-2025
|38,4458
|37,4815
|6,8
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:57:23 11-03-2025
|38,00028
|38,22111
|7
|1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya)
|21:47:31 11-03-2025
|36,63167
|31,68111
|6,96
|1,4
|AKDENIZ
|21:47:31 11-03-2025
|36,1318
|31,6647
|29,3
|1,8
|SUTLUCE-ADAKLI (BINGOL)
|21:28:20 11-03-2025
|39,0988
|40,7105
|12,3
|1,3
|EGE DENIZI
|21:11:37 11-03-2025
|36,7047
|25,8475
|4,7
|2,7
|Ege Denizi - [127.99 km] Bodrum (Muğla)
|21:11:36 11-03-2025
|36,49167
|25,97694
|12,21
|2,6
|DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) REVIZE01 (2025.03.11 21:03:22)
|21:03:22 11-03-2025
|37,3707
|43,915
|5
|4,8
|Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
|21:03:21 11-03-2025
|37,28333
|44,08444
|7
|4,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Kuşadası (Aydın)
|20:43:47 11-03-2025
|37,90167
|27,22611
|7
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:36:16 11-03-2025
|39,37
|26,30417
|7
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:36:16 11-03-2025
|39,379
|26,257
|6,1
|2
|Sincik (Adıyaman)
|19:53:54 11-03-2025
|38,10028
|38,46889
|6,98
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:52:50 11-03-2025
|38,08861
|38,47139
|6,69
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:51:37 11-03-2025
|38,11083
|38,46111
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|19:49:40 11-03-2025
|38,10917
|38,46778
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:37:06 11-03-2025
|38,10306
|38,47028
|7
|2,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:37:05 11-03-2025
|38,1287
|38,4683
|1,8
|2,3
|Ege Denizi
|19:31:40 11-03-2025
|36,81889
|25,93083
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|19:31:36 11-03-2025
|36,714
|25,658
|1,2
|2,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.38 km] Payas (Hatay)
|19:30:59 11-03-2025
|36,71639
|36,12722
|7
|1,5
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|19:30:57 11-03-2025
|36,729
|36,1708
|11,8
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|19:24:36 11-03-2025
|36,52667
|36,40806
|7
|1,8
|ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
|19:24:35 11-03-2025
|36,5258
|36,35
|1,8
|1,7
|Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya)
|19:18:41 11-03-2025
|35,86139
|32,22917
|80,1
|2,5
|AKDENIZ
|19:18:41 11-03-2025
|35,8832
|32,2215
|24,7
|2,5
|Akdeniz - [33.16 km] Dalaman (Muğla)
|18:53:23 11-03-2025
|36,41361
|28,70472
|7
|1,2
|AKDENIZ
|18:53:19 11-03-2025
|36,2967
|28,6898
|24,6
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:50:07 11-03-2025
|39,50083
|28,14194
|6,98
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:50:07 11-03-2025
|39,4945
|28,1365
|14,3
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:38:44 11-03-2025
|39,3625
|26,31028
|9,53
|3,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:38:44 11-03-2025
|39,363
|26,284
|6,6
|3,4
|Kovancılar (Elazığ)
|18:30:35 11-03-2025
|38,75083
|40,00806
|7,38
|1,8
|ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:30:34 11-03-2025
|38,7687
|40,0603
|8,6
|2,1
|Germencik (Aydın)
|18:06:13 11-03-2025
|37,87222
|27,63611
|7,24
|1,2
|OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|18:06:11 11-03-2025
|37,8892
|27,659
|22,3
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|18:05:44 11-03-2025
|38,18444
|37,98861
|7
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|18:05:44 11-03-2025
|38,2248
|37,998
|10,5
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|17:41:44 11-03-2025
|38,96528
|27,8925
|7
|2,1
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|17:41:43 11-03-2025
|38,9658
|27,8713
|8,1
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:33:05 11-03-2025
|38,25833
|37,80861
|7
|1,3
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|17:33:05 11-03-2025
|38,2685
|37,6917
|17,3
|1,1
|Hazar Gölü - [00.45 km] Maden (Elazığ)
|17:09:11 11-03-2025
|38,49611
|39,49278
|7
|0,9
|İspir (Erzurum)
|17:08:19 11-03-2025
|40,44333
|41,04972
|7
|0,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:03:18 11-03-2025
|39,35861
|26,2925
|6,99
|3,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:03:18 11-03-2025
|39,3638
|26,3052
|8,3
|3,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:58:16 11-03-2025
|37,26944
|37,03278
|7
|1,1
|Ege Denizi - [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:53:18 11-03-2025
|39,39306
|26,30111
|7,08
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:53:17 11-03-2025
|39,3667
|26,2598
|13,8
|2,5
|EGE DENIZI
|16:25:14 11-03-2025
|36,677
|25,7175
|8,2
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:03:15 11-03-2025
|38,39167
|37,16917
|6,9
|1,8
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:03:15 11-03-2025
|38,3628
|37,2352
|4,3
|1,9
|Bergama (İzmir)
|16:00:43 11-03-2025
|39,22583
|27,28556
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:55:36 11-03-2025
|38,25944
|38,16944
|7
|1,1
|Ege Denizi - [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:45:33 11-03-2025
|39,43417
|26,36111
|7
|2,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:45:33 11-03-2025
|39,433
|26,3465
|4
|2,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|15:35:56 11-03-2025
|37,77472
|37,72444
|7
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:34:30 11-03-2025
|38,369
|37,392
|5,6
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:34:29 11-03-2025
|38,30694
|37,39444
|7
|1,7
|Akdeniz - [37.10 km] Dalaman (Muğla)
|15:29:14 11-03-2025
|36,37667
|28,70528
|7
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|15:21:27 11-03-2025
|38,16194
|38,08
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|15:20:35 11-03-2025
|36,5912
|25,4203
|4,3
|2,8
|Çayıralan (Yozgat)
|15:16:29 11-03-2025
|39,22639
|35,71722
|7
|1,4
|Hazar Gölü - [01.83 km] Maden (Elazığ)
|15:13:42 11-03-2025
|38,51028
|39,50028
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:12:31 11-03-2025
|38,29444
|37,38
|7,34
|1,6
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:12:31 11-03-2025
|38,3385
|37,4468
|9,6
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:01:37 11-03-2025
|38,33222
|38,23222
|7
|1
|Akdeniz - [49.98 km] Fethiye (Muğla)
|15:01:33 11-03-2025
|36,165
|28,72083
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:56:23 11-03-2025
|38,29389
|38,2925
|7,07
|1,3
|EGE DENIZI
|14:30:24 11-03-2025
|36,7443
|25,589
|12,4
|3
|Ege Denizi
|14:30:21 11-03-2025
|36,77639
|25,705
|7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:07 11-03-2025
|39,09306
|28,14778
|7
|1,3
|Ege Denizi - [35.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:22:53 11-03-2025
|39,46889
|25,64806
|7,06
|1,8
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|14:10:00 11-03-2025
|37,4368
|36,9567
|5,4
|2,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:09:59 11-03-2025
|37,45028
|36,96528
|7,18
|2,6
|Baskil (Elazığ)
|14:07:57 11-03-2025
|38,50333
|38,74333
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|14:02:22 11-03-2025
|38,07333
|38,51306
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|14:00:54 11-03-2025
|38,37528
|39,00972
|7
|0,7
|Saimbeyli (Adana)
|13:45:38 11-03-2025
|38,07444
|36,15361
|7
|1,3
|EVCI-TUFANBEYLI (ADANA)
|13:45:35 11-03-2025
|38,1848
|36,117
|16,6
|1,7
|Tuşba (Van)
|13:38:24 11-03-2025
|38,69833
|43,35361
|7,03
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:34:56 11-03-2025
|38,25278
|38,08611
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|13:34:17 11-03-2025
|38,38083
|38,95778
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:23:49 11-03-2025
|36,6875
|25,6417
|5,5
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|13:21:09 11-03-2025
|38,36333
|39,00778
|7
|1,6
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|13:21:09 11-03-2025
|38,418
|38,9995
|6,7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|12:56:30 11-03-2025
|37,11944
|28,86278
|7
|1,4
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:56:30 11-03-2025
|37,1182
|28,8328
|5,1
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:41 11-03-2025
|39,4757
|28,118
|17,4
|2,1
|BADEMLI-(AYDIN)
|12:53:24 11-03-2025
|37,7608
|27,9505
|22,8
|1,7
|Ödemiş (İzmir)
|12:53:23 11-03-2025
|38,29389
|27,92083
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|12:53:05 11-03-2025
|38,51861
|38,29917
|7
|1
|KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
|12:51:27 11-03-2025
|37,2503
|27,864
|2,2
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:48:20 11-03-2025
|37,50917
|37,23472
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|12:47:39 11-03-2025
|37,23889
|28,77194
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:40:21 11-03-2025
|38,30972
|38,13361
|7
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:28:03 11-03-2025
|39,95139
|28,76306
|7,24
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:26:09 11-03-2025
|39,63139
|29,39306
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:12:46 11-03-2025
|38,20333
|38,61722
|7
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:08:26 11-03-2025
|37,31889
|37,06083
|6,59
|2
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:08:25 11-03-2025
|37,2965
|37,0105
|6,6
|2
|Pınarbaşı (Kayseri)
|12:06:33 11-03-2025
|39,10778
|36,66806
|7
|2,6
|TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS)
|12:06:32 11-03-2025
|39,155
|36,7123
|2,5
|2,4
|Alanya (Antalya)
|12:04:19 11-03-2025
|36,60861
|31,9875
|7,05
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|11:57:39 11-03-2025
|36,52306
|29,15111
|6,84
|0,7
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:54:19 11-03-2025
|37,1
|38,7425
|6,97
|2
|DOLUNAY-(SANLIURFA)
|11:54:19 11-03-2025
|37,0542
|38,6278
|17,9
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:50:56 11-03-2025
|38,11028
|37,28417
|7,01
|2
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:50:56 11-03-2025
|38,1125
|37,3
|5,3
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|11:40:44 11-03-2025
|37,51306
|33,66056
|6,94
|1,5
|HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA)
|11:40:44 11-03-2025
|37,6458
|33,449
|19,1
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van)
|11:31:21 11-03-2025
|38,47917
|45,20778
|7
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:22:17 11-03-2025
|38,09389
|38,42417
|7
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:22:16 11-03-2025
|38,1095
|38,4503
|12,9
|1,5
|Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:21:59 11-03-2025
|39,44194
|26,37472
|7
|1,9
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:21:58 11-03-2025
|39,4483
|26,332
|10
|2
|Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:21:39 11-03-2025
|39,43972
|26,38389
|6,95
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:21:38 11-03-2025
|39,4708
|26,3263
|8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın)
|11:20:31 11-03-2025
|37,90806
|27,19861
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:20:30 11-03-2025
|37,8568
|27,1887
|13
|1,7
|Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:19:28 11-03-2025
|39,44028
|25,56917
|6,71
|2
|EGE DENIZI
|11:19:28 11-03-2025
|39,4228
|25,5882
|6,8
|2,2
|Keban (Elazığ)
|11:07:48 11-03-2025
|38,71278
|38,85278
|7
|1,3
|GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG)
|11:07:48 11-03-2025
|38,6852
|38,8988
|2,6
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|10:55:07 11-03-2025
|39,90722
|39,4375
|7,01
|1,6
|GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:55:06 11-03-2025
|39,896
|39,5343
|7,6
|2,1
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|10:42:21 11-03-2025
|36,5598
|28,8208
|18,2
|1,4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla)
|10:42:19 11-03-2025
|36,66472
|28,89611
|36,39
|1,3
|Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:15:54 11-03-2025
|39,43889
|26,35722
|7,02
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:15:53 11-03-2025
|39,4362
|26,3668
|10,7
|2
|EGE DENIZI
|10:12:49 11-03-2025
|36,7057
|25,66
|4,1
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|10:05:28 11-03-2025
|37,12583
|28,87139
|7
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|10:05:27 11-03-2025
|37,1577
|28,8458
|5,2
|1,7
|Çivril (Denizli)
|09:54:50 11-03-2025
|38,19139
|29,66833
|7
|1,2
|KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI)
|09:54:50 11-03-2025
|38,1153
|29,7672
|12,8
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
|09:51:53 11-03-2025
|37,90528
|27,23444
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:51:52 11-03-2025
|37,9072
|27,1885
|4,5
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın)
|09:51:03 11-03-2025
|37,89722
|27,2425
|7,06
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:51:02 11-03-2025
|37,9105
|27,1945
|3,8
|2,2
|Eleşkirt (Ağrı)
|09:27:19 11-03-2025
|39,86333
|42,50944
|11,19
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:24:42 11-03-2025
|38,24167
|38,68972
|6,54
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|09:21:31 11-03-2025
|38,48417
|40,36944
|7,06
|2
|SERVI-GENC (BINGOL)
|09:21:31 11-03-2025
|38,5517
|40,337
|11,9
|2,1
|Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla)
|09:17:47 11-03-2025
|36,45417
|26,82722
|7,46
|3,3
|EGE DENIZI
|09:17:47 11-03-2025
|36,5805
|26,8227
|138,9
|3,2
|Sincik (Adıyaman)
|09:12:38 11-03-2025
|38,10556
|38,46611
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|09:04:31 11-03-2025
|36,7048
|25,8668
|16,6
|2,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:01:53 11-03-2025
|38,3797
|37,4888
|6,4
|1,6
|Darende (Malatya)
|08:59:19 11-03-2025
|38,39028
|37,49028
|7
|1,8
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:59:17 11-03-2025
|38,3167
|37,5718
|7,3
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|08:58:30 11-03-2025
|38,07167
|38,50861
|7
|1,4
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:49:21 11-03-2025
|38,0743
|36,7428
|7,8
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:49:20 11-03-2025
|38,08722
|36,70889
|6,12
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:45:03 11-03-2025
|38,15417
|38,59417
|7
|1,9
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|08:45:02 11-03-2025
|38,1478
|38,5972
|9,8
|1,7
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:29:00 11-03-2025
|39,101
|27,7682
|4
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|08:28:59 11-03-2025
|39,115
|27,82806
|7,06
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın)
|07:58:32 11-03-2025
|37,8775
|27,20139
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:58:31 11-03-2025
|37,8782
|27,219
|5,7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:52:48 11-03-2025
|38,25583
|38,09556
|10,68
|1,9
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|07:52:46 11-03-2025
|38,3453
|38,0832
|8
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın)
|07:23:32 11-03-2025
|37,9
|27,2375
|9,86
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:23:30 11-03-2025
|37,8857
|27,1935
|1,8
|1,5
|Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla)
|07:09:28 11-03-2025
|36,36972
|28,70694
|7
|2,9
|AKDENIZ
|07:09:28 11-03-2025
|36,439
|28,7065
|9,4
|3
|EGE DENIZI
|06:23:43 11-03-2025
|36,67
|25,7193
|8,7
|2,3
|Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:20:30 11-03-2025
|39,42167
|26,31972
|15,95
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:20:30 11-03-2025
|39,435
|26,2915
|16
|1,8
|Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:17:08 11-03-2025
|39,4325
|26,34833
|7
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:17:06 11-03-2025
|39,4585
|26,3102
|12,1
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|05:48:49 11-03-2025
|37,13306
|28,82333
|7,13
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:48:48 11-03-2025
|37,1272
|28,8585
|12,4
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın)
|05:29:25 11-03-2025
|37,89556
|27,22417
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:29:23 11-03-2025
|37,921
|27,2213
|9,7
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|05:25:48 11-03-2025
|37,13139
|28,81444
|6,8
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:25:46 11-03-2025
|37,1232
|28,8902
|14
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|05:24:38 11-03-2025
|38,73611
|40,03583
|7,09
|0,9
|Kovancılar (Elazığ)
|05:21:41 11-03-2025
|38,74889
|40,01389
|15,73
|1,8
|GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:21:38 11-03-2025
|38,816
|39,9015
|21,2
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:15:36 11-03-2025
|38,30278
|37,30806
|7
|2,2
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:15:34 11-03-2025
|38,2672
|37,2848
|13
|2,2
|Termal (Yalova)
|05:13:19 11-03-2025
|40,6375
|29,17417
|7,63
|1,4
|AKKOY-TERMAL (YALOVA)
|05:13:19 11-03-2025
|40,622
|29,1743
|5,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın)
|05:03:14 11-03-2025
|37,88694
|27,22139
|6,41
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|05:01:00 11-03-2025
|38,07528
|38,4875
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın)
|04:52:20 11-03-2025
|37,89056
|27,23333
|6,37
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın)
|04:49:55 11-03-2025
|37,87667
|27,22389
|10,66
|1,3
|BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)
|04:44:42 11-03-2025
|36,218
|29,7633
|15,6
|1,5
|Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya)
|04:44:35 11-03-2025
|35,66417
|29,62278
|9,69
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın)
|04:39:06 11-03-2025
|37,88639
|27,24361
|9,81
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:39:04 11-03-2025
|37,939
|27,2268
|14,1
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:30:30 11-03-2025
|37,88389
|36,69056
|11,86
|2,6
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|04:30:29 11-03-2025
|37,8767
|36,7087
|5
|2,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|04:13:07 11-03-2025
|38,11
|38,5188
|7,2
|2
|Kale (Malatya)
|03:28:26 11-03-2025
|38,33
|38,78889
|13,16
|2,1
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|03:28:25 11-03-2025
|38,3827
|38,7713
|8
|2
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir)
|03:26:29 11-03-2025
|40,335
|27,75194
|6,99
|2,9
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|03:26:29 11-03-2025
|40,3488
|27,7653
|15,9
|3,2
|Çıldır (Ardahan)
|03:15:06 11-03-2025
|41,22806
|43,15861
|8,89
|1,9
|ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN)
|03:15:05 11-03-2025
|41,1423
|43,1932
|1,4
|2
|Saimbeyli (Adana)
|03:01:28 11-03-2025
|37,85306
|36,23389
|7,02
|1,8
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:01:27 11-03-2025
|37,8298
|36,2285
|8,6
|1,6
|Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van)
|01:41:03 11-03-2025
|38,71861
|43,13139
|6,97
|1,9
|AGARTI-(VAN)
|01:41:02 11-03-2025
|38,7238
|43,1823
|5
|2,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa)
|01:39:12 11-03-2025
|40,42722
|29,02583
|10,84
|2,3
|DURDANE-OSMANGAZI (BURSA)
|01:39:12 11-03-2025
|40,3768
|29,049
|9,1
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|00:34:56 12-03-2025
|37,76
|37,22722
|7
|1
|AKDENIZ
|00:33:19 12-03-2025
|35,4265
|27,4332
|5,1
|2,6
|Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
|00:33:15 12-03-2025
|35,69389
|26,97806
|7
|2,6
|Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)
|00:04:07 12-03-2025
|36,31528
|28,88778
|12,06
|2,7
|AKDENIZ
|00:04:06 12-03-2025
|36,3203
|28,881
|20,2
|2,8
|Gul'kevichskiy rayon, Krasnodar (Rusya)
|23:57:11 11-03-2025
|45,39194
|40,91556
|5,98
|3
|YUNANISTAN
|23:56:56 11-03-2025
|40,3267
|24,1248
|5,7
|2,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|23:30:38 11-03-2025
|38,88333
|38,83861
|7,03
|1,5
|FATMALI-(ELAZIG)
|23:30:38 11-03-2025
|38,8817
|38,89
|4,1
|1,6
|Tuz Gölü - [07.61 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|23:25:44 11-03-2025
|38,76778
|33,61306
|7,26
|1
|CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|23:25:44 11-03-2025
|38,7707
|33,6248
|13,5
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:17:42 11-03-2025
|35,0362
|24,286
|5
|2,8
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:34 11-03-2025
|38,4602
|37,2848
|7,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:13:33 11-03-2025
|38,42
|37,2525
|7,02
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:12:50 11-03-2025
|39,36361
|26,29806
|6,96
|2,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:12:49 11-03-2025
|39,3657
|26,2843
|6,6
|2,9
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|23:08:49 11-03-2025
|37,4563
|33,6215
|9,7
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|23:08:48 11-03-2025
|37,49278
|33,65139
|7,7
|1,1
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:49:53 11-03-2025
|38,1898
|37,2943
|13,3
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:46:33 11-03-2025
|38,07222
|38,50889
|7,53
|1
|Fethiye (Muğla)
|22:45:55 11-03-2025
|36,7925
|29,15889
|7
|1,5
|ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
|22:45:54 11-03-2025
|36,8127
|29,1465
|4,2
|1,6
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:38:35 11-03-2025
|37,9913
|36,4265
|2,8
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:38:34 11-03-2025
|37,98806
|36,39361
|7,22
|1,7
|SINAP-ERDEMLI (MERSIN)
|22:24:36 11-03-2025
|36,7908
|34,2592
|7
|1,7
|Erdemli (Mersin)
|22:24:35 11-03-2025
|36,72278
|34,32028
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:14:08 11-03-2025
|38,42417
|37,47583
|7,02
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:14:08 11-03-2025
|38,4458
|37,4815
|6,8
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:57:23 11-03-2025
|38,00028
|38,22111
|7
|1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya)
|21:47:31 11-03-2025
|36,63167
|31,68111
|6,96
|1,4
|AKDENIZ
|21:47:31 11-03-2025
|36,1318
|31,6647
|29,3
|1,8
|SUTLUCE-ADAKLI (BINGOL)
|21:28:20 11-03-2025
|39,0988
|40,7105
|12,3
|1,3
|EGE DENIZI
|21:11:37 11-03-2025
|36,7047
|25,8475
|4,7
|2,7
|Ege Denizi - [127.99 km] Bodrum (Muğla)
|21:11:36 11-03-2025
|36,49167
|25,97694
|12,21
|2,6
|DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) REVIZE01 (2025.03.11 21:03:22)
|21:03:22 11-03-2025
|37,3707
|43,915
|5
|4,8
|Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
|21:03:21 11-03-2025
|37,28333
|44,08444
|7
|4,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Kuşadası (Aydın)
|20:43:47 11-03-2025
|37,90167
|27,22611
|7
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:36:16 11-03-2025
|39,37
|26,30417
|7
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:36:16 11-03-2025
|39,379
|26,257
|6,1
|2
|Sincik (Adıyaman)
|19:53:54 11-03-2025
|38,10028
|38,46889
|6,98
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:52:50 11-03-2025
|38,08861
|38,47139
|6,69
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:51:37 11-03-2025
|38,11083
|38,46111
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|19:49:40 11-03-2025
|38,10917
|38,46778
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:37:06 11-03-2025
|38,10306
|38,47028
|7
|2,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|19:37:05 11-03-2025
|38,1287
|38,4683
|1,8
|2,3
|Ege Denizi
|19:31:40 11-03-2025
|36,81889
|25,93083
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|19:31:36 11-03-2025
|36,714
|25,658
|1,2
|2,5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.38 km] Payas (Hatay)
|19:30:59 11-03-2025
|36,71639
|36,12722
|7
|1,5
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|19:30:57 11-03-2025
|36,729
|36,1708
|11,8
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|19:24:36 11-03-2025
|36,52667
|36,40806
|7
|1,8
|ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
|19:24:35 11-03-2025
|36,5258
|36,35
|1,8
|1,7
|Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya)
|19:18:41 11-03-2025
|35,86139
|32,22917
|80,1
|2,5
|AKDENIZ
|19:18:41 11-03-2025
|35,8832
|32,2215
|24,7
|2,5
|Akdeniz - [33.16 km] Dalaman (Muğla)
|18:53:23 11-03-2025
|36,41361
|28,70472
|7
|1,2
|AKDENIZ
|18:53:19 11-03-2025
|36,2967
|28,6898
|24,6
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:50:07 11-03-2025
|39,50083
|28,14194
|6,98
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:50:07 11-03-2025
|39,4945
|28,1365
|14,3
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:38:44 11-03-2025
|39,3625
|26,31028
|9,53
|3,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:38:44 11-03-2025
|39,363
|26,284
|6,6
|3,4
|Kovancılar (Elazığ)
|18:30:35 11-03-2025
|38,75083
|40,00806
|7,38
|1,8
|ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:30:34 11-03-2025
|38,7687
|40,0603
|8,6
|2,1
|Germencik (Aydın)
|18:06:13 11-03-2025
|37,87222
|27,63611
|7,24
|1,2
|OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|18:06:11 11-03-2025
|37,8892
|27,659
|22,3
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|18:05:44 11-03-2025
|38,18444
|37,98861
|7
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|18:05:44 11-03-2025
|38,2248
|37,998
|10,5
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|17:41:44 11-03-2025
|38,96528
|27,8925
|7
|2,1
|KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
|17:41:43 11-03-2025
|38,9658
|27,8713
|8,1
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|17:33:05 11-03-2025
|38,25833
|37,80861
|7
|1,3
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|17:33:05 11-03-2025
|38,2685
|37,6917
|17,3
|1,1
|Hazar Gölü - [00.45 km] Maden (Elazığ)
|17:09:11 11-03-2025
|38,49611
|39,49278
|7
|0,9
|İspir (Erzurum)
|17:08:19 11-03-2025
|40,44333
|41,04972
|7
|0,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:03:18 11-03-2025
|39,35861
|26,2925
|6,99
|3,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|17:03:18 11-03-2025
|39,3638
|26,3052
|8,3
|3,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:58:16 11-03-2025
|37,26944
|37,03278
|7
|1,1
|Ege Denizi - [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:53:18 11-03-2025
|39,39306
|26,30111
|7,08
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:53:17 11-03-2025
|39,3667
|26,2598
|13,8
|2,5
|EGE DENIZI
|16:25:14 11-03-2025
|36,677
|25,7175
|8,2
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:03:15 11-03-2025
|38,39167
|37,16917
|6,9
|1,8
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:03:15 11-03-2025
|38,3628
|37,2352
|4,3
|1,9
|Bergama (İzmir)
|16:00:43 11-03-2025
|39,22583
|27,28556
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:55:36 11-03-2025
|38,25944
|38,16944
|7
|1,1
|Ege Denizi - [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15:45:33 11-03-2025
|39,43417
|26,36111
|7
|2,3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:45:33 11-03-2025
|39,433
|26,3465
|4
|2,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|15:35:56 11-03-2025
|37,77472
|37,72444
|7
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:34:30 11-03-2025
|38,369
|37,392
|5,6
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:34:29 11-03-2025
|38,30694
|37,39444
|7
|1,7
|Akdeniz - [37.10 km] Dalaman (Muğla)
|15:29:14 11-03-2025
|36,37667
|28,70528
|7
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|15:21:27 11-03-2025
|38,16194
|38,08
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|15:20:35 11-03-2025
|36,5912
|25,4203
|4,3
|2,8
|Çayıralan (Yozgat)
|15:16:29 11-03-2025
|39,22639
|35,71722
|7
|1,4
|Hazar Gölü - [01.83 km] Maden (Elazığ)
|15:13:42 11-03-2025
|38,51028
|39,50028
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:12:31 11-03-2025
|38,29444
|37,38
|7,34
|1,6
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:12:31 11-03-2025
|38,3385
|37,4468
|9,6
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:01:37 11-03-2025
|38,33222
|38,23222
|7
|1
|Akdeniz - [49.98 km] Fethiye (Muğla)
|15:01:33 11-03-2025
|36,165
|28,72083
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:56:23 11-03-2025
|38,29389
|38,2925
|7,07
|1,3
|EGE DENIZI
|14:30:24 11-03-2025
|36,7443
|25,589
|12,4
|3
|Ege Denizi
|14:30:21 11-03-2025
|36,77639
|25,705
|7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:07 11-03-2025
|39,09306
|28,14778
|7
|1,3
|Ege Denizi - [35.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:22:53 11-03-2025
|39,46889
|25,64806
|7,06
|1,8
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|14:10:00 11-03-2025
|37,4368
|36,9567
|5,4
|2,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:09:59 11-03-2025
|37,45028
|36,96528
|7,18
|2,6
|Baskil (Elazığ)
|14:07:57 11-03-2025
|38,50333
|38,74333
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|14:02:22 11-03-2025
|38,07333
|38,51306
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|14:00:54 11-03-2025
|38,37528
|39,00972
|7
|0,7
|Saimbeyli (Adana)
|13:45:38 11-03-2025
|38,07444
|36,15361
|7
|1,3
|EVCI-TUFANBEYLI (ADANA)
|13:45:35 11-03-2025
|38,1848
|36,117
|16,6
|1,7
|Tuşba (Van)
|13:38:24 11-03-2025
|38,69833
|43,35361
|7,03
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:34:56 11-03-2025
|38,25278
|38,08611
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|13:34:17 11-03-2025
|38,38083
|38,95778
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:23:49 11-03-2025
|36,6875
|25,6417
|5,5
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|13:21:09 11-03-2025
|38,36333
|39,00778
|7
|1,6
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|13:21:09 11-03-2025
|38,418
|38,9995
|6,7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|12:56:30 11-03-2025
|37,11944
|28,86278
|7
|1,4
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:56:30 11-03-2025
|37,1182
|28,8328
|5,1
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:41 11-03-2025
|39,4757
|28,118
|17,4
|2,1
|BADEMLI-(AYDIN)
|12:53:24 11-03-2025
|37,7608
|27,9505
|22,8
|1,7
|Ödemiş (İzmir)
|12:53:23 11-03-2025
|38,29389
|27,92083
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|12:53:05 11-03-2025
|38,51861
|38,29917
|7
|1
|KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
|12:51:27 11-03-2025
|37,2503
|27,864
|2,2
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:48:20 11-03-2025
|37,50917
|37,23472
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|12:47:39 11-03-2025
|37,23889
|28,77194
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:40:21 11-03-2025
|38,30972
|38,13361
|7
|1,3
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:28:03 11-03-2025
|39,95139
|28,76306
|7,24
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:26:09 11-03-2025
|39,63139
|29,39306
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:12:46 11-03-2025
|38,20333
|38,61722
|7
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:08:26 11-03-2025
|37,31889
|37,06083
|6,59
|2
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:08:25 11-03-2025
|37,2965
|37,0105
|6,6
|2
|Pınarbaşı (Kayseri)
|12:06:33 11-03-2025
|39,10778
|36,66806
|7
|2,6
|TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS)
|12:06:32 11-03-2025
|39,155
|36,7123
|2,5
|2,4
|Alanya (Antalya)
|12:04:19 11-03-2025
|36,60861
|31,9875
|7,05
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|11:57:39 11-03-2025
|36,52306
|29,15111
|6,84
|0,7
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:54:19 11-03-2025
|37,1
|38,7425
|6,97
|2
|DOLUNAY-(SANLIURFA)
|11:54:19 11-03-2025
|37,0542
|38,6278
|17,9
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:50:56 11-03-2025
|38,11028
|37,28417
|7,01
|2
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:50:56 11-03-2025
|38,1125
|37,3
|5,3
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|11:40:44 11-03-2025
|37,51306
|33,66056
|6,94
|1,5
|HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA)
|11:40:44 11-03-2025
|37,6458
|33,449
|19,1
|1,7
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van)
|11:31:21 11-03-2025
|38,47917
|45,20778
|7
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:22:17 11-03-2025
|38,09389
|38,42417
|7
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|11:22:16 11-03-2025
|38,1095
|38,4503
|12,9
|1,5
|Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:21:59 11-03-2025
|39,44194
|26,37472
|7
|1,9
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:21:58 11-03-2025
|39,4483
|26,332
|10
|2
|Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:21:39 11-03-2025
|39,43972
|26,38389
|6,95
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:21:38 11-03-2025
|39,4708
|26,3263
|8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın)
|11:20:31 11-03-2025
|37,90806
|27,19861
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:20:30 11-03-2025
|37,8568
|27,1887
|13
|1,7
|Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:19:28 11-03-2025
|39,44028
|25,56917
|6,71
|2
|EGE DENIZI
|11:19:28 11-03-2025
|39,4228
|25,5882
|6,8
|2,2
|Keban (Elazığ)
|11:07:48 11-03-2025
|38,71278
|38,85278
|7
|1,3
|GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG)
|11:07:48 11-03-2025
|38,6852
|38,8988
|2,6
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|10:55:07 11-03-2025
|39,90722
|39,4375
|7,01
|1,6
|GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:55:06 11-03-2025
|39,896
|39,5343
|7,6
|2,1
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|10:42:21 11-03-2025
|36,5598
|28,8208
|18,2
|1,4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla)
|10:42:19 11-03-2025
|36,66472
|28,89611
|36,39
|1,3
|Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:15:54 11-03-2025
|39,43889
|26,35722
|7,02
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:15:53 11-03-2025
|39,4362
|26,3668
|10,7
|2
|EGE DENIZI
|10:12:49 11-03-2025
|36,7057
|25,66
|4,1
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|10:05:28 11-03-2025
|37,12583
|28,87139
|7
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|10:05:27 11-03-2025
|37,1577
|28,8458
|5,2
|1,7
|Çivril (Denizli)
|09:54:50 11-03-2025
|38,19139
|29,66833
|7
|1,2
|KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI)
|09:54:50 11-03-2025
|38,1153
|29,7672
|12,8
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
|09:51:53 11-03-2025
|37,90528
|27,23444
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:51:52 11-03-2025
|37,9072
|27,1885
|4,5
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın)
|09:51:03 11-03-2025
|37,89722
|27,2425
|7,06
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:51:02 11-03-2025
|37,9105
|27,1945
|3,8
|2,2
|Eleşkirt (Ağrı)
|09:27:19 11-03-2025
|39,86333
|42,50944
|11,19
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:24:42 11-03-2025
|38,24167
|38,68972
|6,54
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|09:21:31 11-03-2025
|38,48417
|40,36944
|7,06
|2
|SERVI-GENC (BINGOL)
|09:21:31 11-03-2025
|38,5517
|40,337
|11,9
|2,1
|Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla)
|09:17:47 11-03-2025
|36,45417
|26,82722
|7,46
|3,3
|EGE DENIZI
|09:17:47 11-03-2025
|36,5805
|26,8227
|138,9
|3,2
|Sincik (Adıyaman)
|09:12:38 11-03-2025
|38,10556
|38,46611
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|09:04:31 11-03-2025
|36,7048
|25,8668
|16,6
|2,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:01:53 11-03-2025
|38,3797
|37,4888
|6,4
|1,6
|Darende (Malatya)
|08:59:19 11-03-2025
|38,39028
|37,49028
|7
|1,8
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:59:17 11-03-2025
|38,3167
|37,5718
|7,3
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|08:58:30 11-03-2025
|38,07167
|38,50861
|7
|1,4
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:49:21 11-03-2025
|38,0743
|36,7428
|7,8
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:49:20 11-03-2025
|38,08722
|36,70889
|6,12
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:45:03 11-03-2025
|38,15417
|38,59417
|7
|1,9
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|08:45:02 11-03-2025
|38,1478
|38,5972
|9,8
|1,7
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:29:00 11-03-2025
|39,101
|27,7682
|4
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|08:28:59 11-03-2025
|39,115
|27,82806
|7,06
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın)
|07:58:32 11-03-2025
|37,8775
|27,20139
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:58:31 11-03-2025
|37,8782
|27,219
|5,7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:52:48 11-03-2025
|38,25583
|38,09556
|10,68
|1,9
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|07:52:46 11-03-2025
|38,3453
|38,0832
|8
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın)
|07:23:32 11-03-2025
|37,9
|27,2375
|9,86
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:23:30 11-03-2025
|37,8857
|27,1935
|1,8
|1,5
|Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla)
|07:09:28 11-03-2025
|36,36972
|28,70694
|7
|2,9
|AKDENIZ
|07:09:28 11-03-2025
|36,439
|28,7065
|9,4
|3
|EGE DENIZI
|06:23:43 11-03-2025
|36,67
|25,7193
|8,7
|2,3
|Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:20:30 11-03-2025
|39,42167
|26,31972
|15,95
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:20:30 11-03-2025
|39,435
|26,2915
|16
|1,8
|Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:17:08 11-03-2025
|39,4325
|26,34833
|7
|1,8
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:17:06 11-03-2025
|39,4585
|26,3102
|12,1
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|05:48:49 11-03-2025
|37,13306
|28,82333
|7,13
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:48:48 11-03-2025
|37,1272
|28,8585
|12,4
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın)
|05:29:25 11-03-2025
|37,89556
|27,22417
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:29:23 11-03-2025
|37,921
|27,2213
|9,7
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|05:25:48 11-03-2025
|37,13139
|28,81444
|6,8
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:25:46 11-03-2025
|37,1232
|28,8902
|14
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|05:24:38 11-03-2025
|38,73611
|40,03583
|7,09
|0,9
|Kovancılar (Elazığ)
|05:21:41 11-03-2025
|38,74889
|40,01389
|15,73
|1,8
|GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:21:38 11-03-2025
|38,816
|39,9015
|21,2
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:15:36 11-03-2025
|38,30278
|37,30806
|7
|2,2
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:15:34 11-03-2025
|38,2672
|37,2848
|13
|2,2
|Termal (Yalova)
|05:13:19 11-03-2025
|40,6375
|29,17417
|7,63
|1,4
|AKKOY-TERMAL (YALOVA)
|05:13:19 11-03-2025
|40,622
|29,1743
|5,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın)
|05:03:14 11-03-2025
|37,88694
|27,22139
|6,41
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|05:01:00 11-03-2025
|38,07528
|38,4875
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın)
|04:52:20 11-03-2025
|37,89056
|27,23333
|6,37
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın)
|04:49:55 11-03-2025
|37,87667
|27,22389
|10,66
|1,3
|BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)
|04:44:42 11-03-2025
|36,218
|29,7633
|15,6
|1,5
|Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya)
|04:44:35 11-03-2025
|35,66417
|29,62278
|9,69
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın)
|04:39:06 11-03-2025
|37,88639
|27,24361
|9,81
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:39:04 11-03-2025
|37,939
|27,2268
|14,1
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:30:30 11-03-2025
|37,88389
|36,69056
|11,86
|2,6
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|04:30:29 11-03-2025
|37,8767
|36,7087
|5
|2,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|04:13:07 11-03-2025
|38,11
|38,5188
|7,2
|2
|Kale (Malatya)
|03:28:26 11-03-2025
|38,33
|38,78889
|13,16
|2,1
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|03:28:25 11-03-2025
|38,3827
|38,7713
|8
|2
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir)
|03:26:29 11-03-2025
|40,335
|27,75194
|6,99
|2,9
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|03:26:29 11-03-2025
|40,3488
|27,7653
|15,9
|3,2
|Çıldır (Ardahan)
|03:15:06 11-03-2025
|41,22806
|43,15861
|8,89
|1,9
|ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN)
|03:15:05 11-03-2025
|41,1423
|43,1932
|1,4
|2
|Saimbeyli (Adana)
|03:01:28 11-03-2025
|37,85306
|36,23389
|7,02
|1,8
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:01:27 11-03-2025
|37,8298
|36,2285
|8,6
|1,6
|Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van)
|01:41:03 11-03-2025
|38,71861
|43,13139
|6,97
|1,9
|AGARTI-(VAN)
|01:41:02 11-03-2025
|38,7238
|43,1823
|5
|2,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa)
|01:39:12 11-03-2025
|40,42722
|29,02583
|10,84
|2,3
|DURDANE-OSMANGAZI (BURSA)
|01:39:12 11-03-2025
|40,3768
|29,049
|9,1
|2,6
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