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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mart 2025

12 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 00:34:56 12-03-2025 37,76 37,22722 7 1
AKDENIZ 00:33:19 12-03-2025 35,4265 27,4332 5,1 2,6
Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla) 00:33:15 12-03-2025 35,69389 26,97806 7 2,6
Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla) 00:04:07 12-03-2025 36,31528 28,88778 12,06 2,7
AKDENIZ 00:04:06 12-03-2025 36,3203 28,881 20,2 2,8
Gul'kevichskiy rayon, Krasnodar (Rusya) 23:57:11 11-03-2025 45,39194 40,91556 5,98 3
YUNANISTAN 23:56:56 11-03-2025 40,3267 24,1248 5,7 2,7
Çemişgezek (Tunceli) 23:30:38 11-03-2025 38,88333 38,83861 7,03 1,5
FATMALI-(ELAZIG) 23:30:38 11-03-2025 38,8817 38,89 4,1 1,6
Tuz Gölü - [07.61 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 23:25:44 11-03-2025 38,76778 33,61306 7,26 1
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 23:25:44 11-03-2025 38,7707 33,6248 13,5 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:17:42 11-03-2025 35,0362 24,286 5 2,8
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:13:34 11-03-2025 38,4602 37,2848 7,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:13:33 11-03-2025 38,42 37,2525 7,02 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:12:50 11-03-2025 39,36361 26,29806 6,96 2,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:12:49 11-03-2025 39,3657 26,2843 6,6 2,9
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 23:08:49 11-03-2025 37,4563 33,6215 9,7 1,2
Ayrancı (Karaman) 23:08:48 11-03-2025 37,49278 33,65139 7,7 1,1
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:49:53 11-03-2025 38,1898 37,2943 13,3 1
Sincik (Adıyaman) 22:46:33 11-03-2025 38,07222 38,50889 7,53 1
Fethiye (Muğla) 22:45:55 11-03-2025 36,7925 29,15889 7 1,5
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 22:45:54 11-03-2025 36,8127 29,1465 4,2 1,6
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:38:35 11-03-2025 37,9913 36,4265 2,8 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:38:34 11-03-2025 37,98806 36,39361 7,22 1,7
SINAP-ERDEMLI (MERSIN) 22:24:36 11-03-2025 36,7908 34,2592 7 1,7
Erdemli (Mersin) 22:24:35 11-03-2025 36,72278 34,32028 7 1,4
Darende (Malatya) 22:14:08 11-03-2025 38,42417 37,47583 7,02 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:14:08 11-03-2025 38,4458 37,4815 6,8 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 21:57:23 11-03-2025 38,00028 38,22111 7 1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya) 21:47:31 11-03-2025 36,63167 31,68111 6,96 1,4
AKDENIZ 21:47:31 11-03-2025 36,1318 31,6647 29,3 1,8
SUTLUCE-ADAKLI (BINGOL) 21:28:20 11-03-2025 39,0988 40,7105 12,3 1,3
EGE DENIZI 21:11:37 11-03-2025 36,7047 25,8475 4,7 2,7
Ege Denizi - [127.99 km] Bodrum (Muğla) 21:11:36 11-03-2025 36,49167 25,97694 12,21 2,6
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) REVIZE01 (2025.03.11 21:03:22) 21:03:22 11-03-2025 37,3707 43,915 5 4,8
Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari) 21:03:21 11-03-2025 37,28333 44,08444 7 4,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Kuşadası (Aydın) 20:43:47 11-03-2025 37,90167 27,22611 7 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:36:16 11-03-2025 39,37 26,30417 7 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:36:16 11-03-2025 39,379 26,257 6,1 2
Sincik (Adıyaman) 19:53:54 11-03-2025 38,10028 38,46889 6,98 1
Sincik (Adıyaman) 19:52:50 11-03-2025 38,08861 38,47139 6,69 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:51:37 11-03-2025 38,11083 38,46111 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 19:49:40 11-03-2025 38,10917 38,46778 7 1
Sincik (Adıyaman) 19:37:06 11-03-2025 38,10306 38,47028 7 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:37:05 11-03-2025 38,1287 38,4683 1,8 2,3
Ege Denizi 19:31:40 11-03-2025 36,81889 25,93083 7 2,5
EGE DENIZI 19:31:36 11-03-2025 36,714 25,658 1,2 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.38 km] Payas (Hatay) 19:30:59 11-03-2025 36,71639 36,12722 7 1,5
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 19:30:57 11-03-2025 36,729 36,1708 11,8 1,5
Kırıkhan (Hatay) 19:24:36 11-03-2025 36,52667 36,40806 7 1,8
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 19:24:35 11-03-2025 36,5258 36,35 1,8 1,7
Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya) 19:18:41 11-03-2025 35,86139 32,22917 80,1 2,5
AKDENIZ 19:18:41 11-03-2025 35,8832 32,2215 24,7 2,5
Akdeniz - [33.16 km] Dalaman (Muğla) 18:53:23 11-03-2025 36,41361 28,70472 7 1,2
AKDENIZ 18:53:19 11-03-2025 36,2967 28,6898 24,6 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:50:07 11-03-2025 39,50083 28,14194 6,98 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:50:07 11-03-2025 39,4945 28,1365 14,3 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:38:44 11-03-2025 39,3625 26,31028 9,53 3,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:38:44 11-03-2025 39,363 26,284 6,6 3,4
Kovancılar (Elazığ) 18:30:35 11-03-2025 38,75083 40,00806 7,38 1,8
ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:30:34 11-03-2025 38,7687 40,0603 8,6 2,1
Germencik (Aydın) 18:06:13 11-03-2025 37,87222 27,63611 7,24 1,2
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:06:11 11-03-2025 37,8892 27,659 22,3 1,4
Doğanşehir (Malatya) 18:05:44 11-03-2025 38,18444 37,98861 7 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 18:05:44 11-03-2025 38,2248 37,998 10,5 1,3
Akhisar (Manisa) 17:41:44 11-03-2025 38,96528 27,8925 7 2,1
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 17:41:43 11-03-2025 38,9658 27,8713 8,1 2,1
Akçadağ (Malatya) 17:33:05 11-03-2025 38,25833 37,80861 7 1,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 17:33:05 11-03-2025 38,2685 37,6917 17,3 1,1
Hazar Gölü - [00.45 km] Maden (Elazığ) 17:09:11 11-03-2025 38,49611 39,49278 7 0,9
İspir (Erzurum) 17:08:19 11-03-2025 40,44333 41,04972 7 0,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:03:18 11-03-2025 39,35861 26,2925 6,99 3,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:03:18 11-03-2025 39,3638 26,3052 8,3 3,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:58:16 11-03-2025 37,26944 37,03278 7 1,1
Ege Denizi - [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:53:18 11-03-2025 39,39306 26,30111 7,08 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:53:17 11-03-2025 39,3667 26,2598 13,8 2,5
EGE DENIZI 16:25:14 11-03-2025 36,677 25,7175 8,2 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:03:15 11-03-2025 38,39167 37,16917 6,9 1,8
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:03:15 11-03-2025 38,3628 37,2352 4,3 1,9
Bergama (İzmir) 16:00:43 11-03-2025 39,22583 27,28556 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:55:36 11-03-2025 38,25944 38,16944 7 1,1
Ege Denizi - [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:45:33 11-03-2025 39,43417 26,36111 7 2,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 15:45:33 11-03-2025 39,433 26,3465 4 2,5
Gölbaşı (Adıyaman) 15:35:56 11-03-2025 37,77472 37,72444 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:34:30 11-03-2025 38,369 37,392 5,6 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:34:29 11-03-2025 38,30694 37,39444 7 1,7
Akdeniz - [37.10 km] Dalaman (Muğla) 15:29:14 11-03-2025 36,37667 28,70528 7 2,3
Doğanşehir (Malatya) 15:21:27 11-03-2025 38,16194 38,08 7 1,2
EGE DENIZI 15:20:35 11-03-2025 36,5912 25,4203 4,3 2,8
Çayıralan (Yozgat) 15:16:29 11-03-2025 39,22639 35,71722 7 1,4
Hazar Gölü - [01.83 km] Maden (Elazığ) 15:13:42 11-03-2025 38,51028 39,50028 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:12:31 11-03-2025 38,29444 37,38 7,34 1,6
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:12:31 11-03-2025 38,3385 37,4468 9,6 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:01:37 11-03-2025 38,33222 38,23222 7 1
Akdeniz - [49.98 km] Fethiye (Muğla) 15:01:33 11-03-2025 36,165 28,72083 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 14:56:23 11-03-2025 38,29389 38,2925 7,07 1,3
EGE DENIZI 14:30:24 11-03-2025 36,7443 25,589 12,4 3
Ege Denizi 14:30:21 11-03-2025 36,77639 25,705 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:07 11-03-2025 39,09306 28,14778 7 1,3
Ege Denizi - [35.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:22:53 11-03-2025 39,46889 25,64806 7,06 1,8
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 14:10:00 11-03-2025 37,4368 36,9567 5,4 2,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:09:59 11-03-2025 37,45028 36,96528 7,18 2,6
Baskil (Elazığ) 14:07:57 11-03-2025 38,50333 38,74333 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:02:22 11-03-2025 38,07333 38,51306 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 14:00:54 11-03-2025 38,37528 39,00972 7 0,7
Saimbeyli (Adana) 13:45:38 11-03-2025 38,07444 36,15361 7 1,3
EVCI-TUFANBEYLI (ADANA) 13:45:35 11-03-2025 38,1848 36,117 16,6 1,7
Tuşba (Van) 13:38:24 11-03-2025 38,69833 43,35361 7,03 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:34:56 11-03-2025 38,25278 38,08611 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 13:34:17 11-03-2025 38,38083 38,95778 7 1
EGE DENIZI 13:23:49 11-03-2025 36,6875 25,6417 5,5 2,1
Sivrice (Elazığ) 13:21:09 11-03-2025 38,36333 39,00778 7 1,6
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 13:21:09 11-03-2025 38,418 38,9995 6,7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 12:56:30 11-03-2025 37,11944 28,86278 7 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:56:30 11-03-2025 37,1182 28,8328 5,1 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:41 11-03-2025 39,4757 28,118 17,4 2,1
BADEMLI-(AYDIN) 12:53:24 11-03-2025 37,7608 27,9505 22,8 1,7
Ödemiş (İzmir) 12:53:23 11-03-2025 38,29389 27,92083 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 12:53:05 11-03-2025 38,51861 38,29917 7 1
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) 12:51:27 11-03-2025 37,2503 27,864 2,2 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:48:20 11-03-2025 37,50917 37,23472 7 1,6
Menteşe (Muğla) 12:47:39 11-03-2025 37,23889 28,77194 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:40:21 11-03-2025 38,30972 38,13361 7 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:28:03 11-03-2025 39,95139 28,76306 7,24 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:26:09 11-03-2025 39,63139 29,39306 7 1
Pütürge (Malatya) 12:12:46 11-03-2025 38,20333 38,61722 7 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:08:26 11-03-2025 37,31889 37,06083 6,59 2
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:08:25 11-03-2025 37,2965 37,0105 6,6 2
Pınarbaşı (Kayseri) 12:06:33 11-03-2025 39,10778 36,66806 7 2,6
TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS) 12:06:32 11-03-2025 39,155 36,7123 2,5 2,4
Alanya (Antalya) 12:04:19 11-03-2025 36,60861 31,9875 7,05 1,5
Fethiye (Muğla) 11:57:39 11-03-2025 36,52306 29,15111 6,84 0,7
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:54:19 11-03-2025 37,1 38,7425 6,97 2
DOLUNAY-(SANLIURFA) 11:54:19 11-03-2025 37,0542 38,6278 17,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:50:56 11-03-2025 38,11028 37,28417 7,01 2
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:50:56 11-03-2025 38,1125 37,3 5,3 1,7
Ayrancı (Karaman) 11:40:44 11-03-2025 37,51306 33,66056 6,94 1,5
HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) 11:40:44 11-03-2025 37,6458 33,449 19,1 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van) 11:31:21 11-03-2025 38,47917 45,20778 7 2
Çelikhan (Adıyaman) 11:22:17 11-03-2025 38,09389 38,42417 7 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:22:16 11-03-2025 38,1095 38,4503 12,9 1,5
Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:21:59 11-03-2025 39,44194 26,37472 7 1,9
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:21:58 11-03-2025 39,4483 26,332 10 2
Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:21:39 11-03-2025 39,43972 26,38389 6,95 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:21:38 11-03-2025 39,4708 26,3263 8 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın) 11:20:31 11-03-2025 37,90806 27,19861 7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:20:30 11-03-2025 37,8568 27,1887 13 1,7
Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:19:28 11-03-2025 39,44028 25,56917 6,71 2
EGE DENIZI 11:19:28 11-03-2025 39,4228 25,5882 6,8 2,2
Keban (Elazığ) 11:07:48 11-03-2025 38,71278 38,85278 7 1,3
GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) 11:07:48 11-03-2025 38,6852 38,8988 2,6 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 10:55:07 11-03-2025 39,90722 39,4375 7,01 1,6
GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) 10:55:06 11-03-2025 39,896 39,5343 7,6 2,1
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 10:42:21 11-03-2025 36,5598 28,8208 18,2 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla) 10:42:19 11-03-2025 36,66472 28,89611 36,39 1,3
Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:15:54 11-03-2025 39,43889 26,35722 7,02 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:15:53 11-03-2025 39,4362 26,3668 10,7 2
EGE DENIZI 10:12:49 11-03-2025 36,7057 25,66 4,1 1,9
Köyceğiz (Muğla) 10:05:28 11-03-2025 37,12583 28,87139 7 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 10:05:27 11-03-2025 37,1577 28,8458 5,2 1,7
Çivril (Denizli) 09:54:50 11-03-2025 38,19139 29,66833 7 1,2
KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) 09:54:50 11-03-2025 38,1153 29,7672 12,8 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın) 09:51:53 11-03-2025 37,90528 27,23444 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:51:52 11-03-2025 37,9072 27,1885 4,5 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın) 09:51:03 11-03-2025 37,89722 27,2425 7,06 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:51:02 11-03-2025 37,9105 27,1945 3,8 2,2
Eleşkirt (Ağrı) 09:27:19 11-03-2025 39,86333 42,50944 11,19 1,1
Pütürge (Malatya) 09:24:42 11-03-2025 38,24167 38,68972 6,54 1,3
Hani (Diyarbakır) 09:21:31 11-03-2025 38,48417 40,36944 7,06 2
SERVI-GENC (BINGOL) 09:21:31 11-03-2025 38,5517 40,337 11,9 2,1
Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla) 09:17:47 11-03-2025 36,45417 26,82722 7,46 3,3
EGE DENIZI 09:17:47 11-03-2025 36,5805 26,8227 138,9 3,2
Sincik (Adıyaman) 09:12:38 11-03-2025 38,10556 38,46611 7 0,9
EGE DENIZI 09:04:31 11-03-2025 36,7048 25,8668 16,6 2,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:01:53 11-03-2025 38,3797 37,4888 6,4 1,6
Darende (Malatya) 08:59:19 11-03-2025 38,39028 37,49028 7 1,8
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:59:17 11-03-2025 38,3167 37,5718 7,3 1,5
Sincik (Adıyaman) 08:58:30 11-03-2025 38,07167 38,50861 7 1,4
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:49:21 11-03-2025 38,0743 36,7428 7,8 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 08:49:20 11-03-2025 38,08722 36,70889 6,12 2,4
Battalgazi (Malatya) 08:45:03 11-03-2025 38,15417 38,59417 7 1,9
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 08:45:02 11-03-2025 38,1478 38,5972 9,8 1,7
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:29:00 11-03-2025 39,101 27,7682 4 1,5
Kırkağaç (Manisa) 08:28:59 11-03-2025 39,115 27,82806 7,06 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın) 07:58:32 11-03-2025 37,8775 27,20139 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:58:31 11-03-2025 37,8782 27,219 5,7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 07:52:48 11-03-2025 38,25583 38,09556 10,68 1,9
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 07:52:46 11-03-2025 38,3453 38,0832 8 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın) 07:23:32 11-03-2025 37,9 27,2375 9,86 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:23:30 11-03-2025 37,8857 27,1935 1,8 1,5
Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla) 07:09:28 11-03-2025 36,36972 28,70694 7 2,9
AKDENIZ 07:09:28 11-03-2025 36,439 28,7065 9,4 3
EGE DENIZI 06:23:43 11-03-2025 36,67 25,7193 8,7 2,3
Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:20:30 11-03-2025 39,42167 26,31972 15,95 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:20:30 11-03-2025 39,435 26,2915 16 1,8
Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:17:08 11-03-2025 39,4325 26,34833 7 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:17:06 11-03-2025 39,4585 26,3102 12,1 1,7
Menteşe (Muğla) 05:48:49 11-03-2025 37,13306 28,82333 7,13 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:48 11-03-2025 37,1272 28,8585 12,4 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın) 05:29:25 11-03-2025 37,89556 27,22417 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:29:23 11-03-2025 37,921 27,2213 9,7 2,2
Menteşe (Muğla) 05:25:48 11-03-2025 37,13139 28,81444 6,8 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:46 11-03-2025 37,1232 28,8902 14 2,1
Kovancılar (Elazığ) 05:24:38 11-03-2025 38,73611 40,03583 7,09 0,9
Kovancılar (Elazığ) 05:21:41 11-03-2025 38,74889 40,01389 15,73 1,8
GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:21:38 11-03-2025 38,816 39,9015 21,2 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:15:36 11-03-2025 38,30278 37,30806 7 2,2
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:15:34 11-03-2025 38,2672 37,2848 13 2,2
Termal (Yalova) 05:13:19 11-03-2025 40,6375 29,17417 7,63 1,4
AKKOY-TERMAL (YALOVA) 05:13:19 11-03-2025 40,622 29,1743 5,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın) 05:03:14 11-03-2025 37,88694 27,22139 6,41 1,2
Sincik (Adıyaman) 05:01:00 11-03-2025 38,07528 38,4875 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın) 04:52:20 11-03-2025 37,89056 27,23333 6,37 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın) 04:49:55 11-03-2025 37,87667 27,22389 10,66 1,3
BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) 04:44:42 11-03-2025 36,218 29,7633 15,6 1,5
Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya) 04:44:35 11-03-2025 35,66417 29,62278 9,69 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:06 11-03-2025 37,88639 27,24361 9,81 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:39:04 11-03-2025 37,939 27,2268 14,1 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:30:30 11-03-2025 37,88389 36,69056 11,86 2,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 04:30:29 11-03-2025 37,8767 36,7087 5 2,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 04:13:07 11-03-2025 38,11 38,5188 7,2 2
Kale (Malatya) 03:28:26 11-03-2025 38,33 38,78889 13,16 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 03:28:25 11-03-2025 38,3827 38,7713 8 2
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir) 03:26:29 11-03-2025 40,335 27,75194 6,99 2,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 03:26:29 11-03-2025 40,3488 27,7653 15,9 3,2
Çıldır (Ardahan) 03:15:06 11-03-2025 41,22806 43,15861 8,89 1,9
ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN) 03:15:05 11-03-2025 41,1423 43,1932 1,4 2
Saimbeyli (Adana) 03:01:28 11-03-2025 37,85306 36,23389 7,02 1,8
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 03:01:27 11-03-2025 37,8298 36,2285 8,6 1,6
Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van) 01:41:03 11-03-2025 38,71861 43,13139 6,97 1,9
AGARTI-(VAN) 01:41:02 11-03-2025 38,7238 43,1823 5 2,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa) 01:39:12 11-03-2025 40,42722 29,02583 10,84 2,3
DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) 01:39:12 11-03-2025 40,3768 29,049 9,1 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 00:34:56 12-03-2025 37,76 37,22722 7 1
AKDENIZ 00:33:19 12-03-2025 35,4265 27,4332 5,1 2,6
Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla) 00:33:15 12-03-2025 35,69389 26,97806 7 2,6
Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla) 00:04:07 12-03-2025 36,31528 28,88778 12,06 2,7
AKDENIZ 00:04:06 12-03-2025 36,3203 28,881 20,2 2,8
Gul'kevichskiy rayon, Krasnodar (Rusya) 23:57:11 11-03-2025 45,39194 40,91556 5,98 3
YUNANISTAN 23:56:56 11-03-2025 40,3267 24,1248 5,7 2,7
Çemişgezek (Tunceli) 23:30:38 11-03-2025 38,88333 38,83861 7,03 1,5
FATMALI-(ELAZIG) 23:30:38 11-03-2025 38,8817 38,89 4,1 1,6
Tuz Gölü - [07.61 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 23:25:44 11-03-2025 38,76778 33,61306 7,26 1
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 23:25:44 11-03-2025 38,7707 33,6248 13,5 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:17:42 11-03-2025 35,0362 24,286 5 2,8
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:13:34 11-03-2025 38,4602 37,2848 7,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:13:33 11-03-2025 38,42 37,2525 7,02 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:12:50 11-03-2025 39,36361 26,29806 6,96 2,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 23:12:49 11-03-2025 39,3657 26,2843 6,6 2,9
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 23:08:49 11-03-2025 37,4563 33,6215 9,7 1,2
Ayrancı (Karaman) 23:08:48 11-03-2025 37,49278 33,65139 7,7 1,1
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:49:53 11-03-2025 38,1898 37,2943 13,3 1
Sincik (Adıyaman) 22:46:33 11-03-2025 38,07222 38,50889 7,53 1
Fethiye (Muğla) 22:45:55 11-03-2025 36,7925 29,15889 7 1,5
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 22:45:54 11-03-2025 36,8127 29,1465 4,2 1,6
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:38:35 11-03-2025 37,9913 36,4265 2,8 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:38:34 11-03-2025 37,98806 36,39361 7,22 1,7
SINAP-ERDEMLI (MERSIN) 22:24:36 11-03-2025 36,7908 34,2592 7 1,7
Erdemli (Mersin) 22:24:35 11-03-2025 36,72278 34,32028 7 1,4
Darende (Malatya) 22:14:08 11-03-2025 38,42417 37,47583 7,02 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:14:08 11-03-2025 38,4458 37,4815 6,8 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 21:57:23 11-03-2025 38,00028 38,22111 7 1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya) 21:47:31 11-03-2025 36,63167 31,68111 6,96 1,4
AKDENIZ 21:47:31 11-03-2025 36,1318 31,6647 29,3 1,8
SUTLUCE-ADAKLI (BINGOL) 21:28:20 11-03-2025 39,0988 40,7105 12,3 1,3
EGE DENIZI 21:11:37 11-03-2025 36,7047 25,8475 4,7 2,7
Ege Denizi - [127.99 km] Bodrum (Muğla) 21:11:36 11-03-2025 36,49167 25,97694 12,21 2,6
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) REVIZE01 (2025.03.11 21:03:22) 21:03:22 11-03-2025 37,3707 43,915 5 4,8
Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari) 21:03:21 11-03-2025 37,28333 44,08444 7 4,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Kuşadası (Aydın) 20:43:47 11-03-2025 37,90167 27,22611 7 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:36:16 11-03-2025 39,37 26,30417 7 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:36:16 11-03-2025 39,379 26,257 6,1 2
Sincik (Adıyaman) 19:53:54 11-03-2025 38,10028 38,46889 6,98 1
Sincik (Adıyaman) 19:52:50 11-03-2025 38,08861 38,47139 6,69 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:51:37 11-03-2025 38,11083 38,46111 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 19:49:40 11-03-2025 38,10917 38,46778 7 1
Sincik (Adıyaman) 19:37:06 11-03-2025 38,10306 38,47028 7 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:37:05 11-03-2025 38,1287 38,4683 1,8 2,3
Ege Denizi 19:31:40 11-03-2025 36,81889 25,93083 7 2,5
EGE DENIZI 19:31:36 11-03-2025 36,714 25,658 1,2 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.38 km] Payas (Hatay) 19:30:59 11-03-2025 36,71639 36,12722 7 1,5
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 19:30:57 11-03-2025 36,729 36,1708 11,8 1,5
Kırıkhan (Hatay) 19:24:36 11-03-2025 36,52667 36,40806 7 1,8
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 19:24:35 11-03-2025 36,5258 36,35 1,8 1,7
Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya) 19:18:41 11-03-2025 35,86139 32,22917 80,1 2,5
AKDENIZ 19:18:41 11-03-2025 35,8832 32,2215 24,7 2,5
Akdeniz - [33.16 km] Dalaman (Muğla) 18:53:23 11-03-2025 36,41361 28,70472 7 1,2
AKDENIZ 18:53:19 11-03-2025 36,2967 28,6898 24,6 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:50:07 11-03-2025 39,50083 28,14194 6,98 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:50:07 11-03-2025 39,4945 28,1365 14,3 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:38:44 11-03-2025 39,3625 26,31028 9,53 3,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:38:44 11-03-2025 39,363 26,284 6,6 3,4
Kovancılar (Elazığ) 18:30:35 11-03-2025 38,75083 40,00806 7,38 1,8
ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:30:34 11-03-2025 38,7687 40,0603 8,6 2,1
Germencik (Aydın) 18:06:13 11-03-2025 37,87222 27,63611 7,24 1,2
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:06:11 11-03-2025 37,8892 27,659 22,3 1,4
Doğanşehir (Malatya) 18:05:44 11-03-2025 38,18444 37,98861 7 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 18:05:44 11-03-2025 38,2248 37,998 10,5 1,3
Akhisar (Manisa) 17:41:44 11-03-2025 38,96528 27,8925 7 2,1
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 17:41:43 11-03-2025 38,9658 27,8713 8,1 2,1
Akçadağ (Malatya) 17:33:05 11-03-2025 38,25833 37,80861 7 1,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 17:33:05 11-03-2025 38,2685 37,6917 17,3 1,1
Hazar Gölü - [00.45 km] Maden (Elazığ) 17:09:11 11-03-2025 38,49611 39,49278 7 0,9
İspir (Erzurum) 17:08:19 11-03-2025 40,44333 41,04972 7 0,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:03:18 11-03-2025 39,35861 26,2925 6,99 3,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 17:03:18 11-03-2025 39,3638 26,3052 8,3 3,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:58:16 11-03-2025 37,26944 37,03278 7 1,1
Ege Denizi - [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:53:18 11-03-2025 39,39306 26,30111 7,08 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:53:17 11-03-2025 39,3667 26,2598 13,8 2,5
EGE DENIZI 16:25:14 11-03-2025 36,677 25,7175 8,2 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:03:15 11-03-2025 38,39167 37,16917 6,9 1,8
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:03:15 11-03-2025 38,3628 37,2352 4,3 1,9
Bergama (İzmir) 16:00:43 11-03-2025 39,22583 27,28556 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:55:36 11-03-2025 38,25944 38,16944 7 1,1
Ege Denizi - [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:45:33 11-03-2025 39,43417 26,36111 7 2,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 15:45:33 11-03-2025 39,433 26,3465 4 2,5
Gölbaşı (Adıyaman) 15:35:56 11-03-2025 37,77472 37,72444 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:34:30 11-03-2025 38,369 37,392 5,6 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:34:29 11-03-2025 38,30694 37,39444 7 1,7
Akdeniz - [37.10 km] Dalaman (Muğla) 15:29:14 11-03-2025 36,37667 28,70528 7 2,3
Doğanşehir (Malatya) 15:21:27 11-03-2025 38,16194 38,08 7 1,2
EGE DENIZI 15:20:35 11-03-2025 36,5912 25,4203 4,3 2,8
Çayıralan (Yozgat) 15:16:29 11-03-2025 39,22639 35,71722 7 1,4
Hazar Gölü - [01.83 km] Maden (Elazığ) 15:13:42 11-03-2025 38,51028 39,50028 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:12:31 11-03-2025 38,29444 37,38 7,34 1,6
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:12:31 11-03-2025 38,3385 37,4468 9,6 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:01:37 11-03-2025 38,33222 38,23222 7 1
Akdeniz - [49.98 km] Fethiye (Muğla) 15:01:33 11-03-2025 36,165 28,72083 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 14:56:23 11-03-2025 38,29389 38,2925 7,07 1,3
EGE DENIZI 14:30:24 11-03-2025 36,7443 25,589 12,4 3
Ege Denizi 14:30:21 11-03-2025 36,77639 25,705 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:07 11-03-2025 39,09306 28,14778 7 1,3
Ege Denizi - [35.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:22:53 11-03-2025 39,46889 25,64806 7,06 1,8
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) 14:10:00 11-03-2025 37,4368 36,9567 5,4 2,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:09:59 11-03-2025 37,45028 36,96528 7,18 2,6
Baskil (Elazığ) 14:07:57 11-03-2025 38,50333 38,74333 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:02:22 11-03-2025 38,07333 38,51306 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 14:00:54 11-03-2025 38,37528 39,00972 7 0,7
Saimbeyli (Adana) 13:45:38 11-03-2025 38,07444 36,15361 7 1,3
EVCI-TUFANBEYLI (ADANA) 13:45:35 11-03-2025 38,1848 36,117 16,6 1,7
Tuşba (Van) 13:38:24 11-03-2025 38,69833 43,35361 7,03 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:34:56 11-03-2025 38,25278 38,08611 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 13:34:17 11-03-2025 38,38083 38,95778 7 1
EGE DENIZI 13:23:49 11-03-2025 36,6875 25,6417 5,5 2,1
Sivrice (Elazığ) 13:21:09 11-03-2025 38,36333 39,00778 7 1,6
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 13:21:09 11-03-2025 38,418 38,9995 6,7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 12:56:30 11-03-2025 37,11944 28,86278 7 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:56:30 11-03-2025 37,1182 28,8328 5,1 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:41 11-03-2025 39,4757 28,118 17,4 2,1
BADEMLI-(AYDIN) 12:53:24 11-03-2025 37,7608 27,9505 22,8 1,7
Ödemiş (İzmir) 12:53:23 11-03-2025 38,29389 27,92083 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 12:53:05 11-03-2025 38,51861 38,29917 7 1
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) 12:51:27 11-03-2025 37,2503 27,864 2,2 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:48:20 11-03-2025 37,50917 37,23472 7 1,6
Menteşe (Muğla) 12:47:39 11-03-2025 37,23889 28,77194 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:40:21 11-03-2025 38,30972 38,13361 7 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:28:03 11-03-2025 39,95139 28,76306 7,24 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:26:09 11-03-2025 39,63139 29,39306 7 1
Pütürge (Malatya) 12:12:46 11-03-2025 38,20333 38,61722 7 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:08:26 11-03-2025 37,31889 37,06083 6,59 2
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:08:25 11-03-2025 37,2965 37,0105 6,6 2
Pınarbaşı (Kayseri) 12:06:33 11-03-2025 39,10778 36,66806 7 2,6
TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS) 12:06:32 11-03-2025 39,155 36,7123 2,5 2,4
Alanya (Antalya) 12:04:19 11-03-2025 36,60861 31,9875 7,05 1,5
Fethiye (Muğla) 11:57:39 11-03-2025 36,52306 29,15111 6,84 0,7
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:54:19 11-03-2025 37,1 38,7425 6,97 2
DOLUNAY-(SANLIURFA) 11:54:19 11-03-2025 37,0542 38,6278 17,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:50:56 11-03-2025 38,11028 37,28417 7,01 2
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:50:56 11-03-2025 38,1125 37,3 5,3 1,7
Ayrancı (Karaman) 11:40:44 11-03-2025 37,51306 33,66056 6,94 1,5
HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) 11:40:44 11-03-2025 37,6458 33,449 19,1 1,7
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van) 11:31:21 11-03-2025 38,47917 45,20778 7 2
Çelikhan (Adıyaman) 11:22:17 11-03-2025 38,09389 38,42417 7 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:22:16 11-03-2025 38,1095 38,4503 12,9 1,5
Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:21:59 11-03-2025 39,44194 26,37472 7 1,9
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:21:58 11-03-2025 39,4483 26,332 10 2
Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:21:39 11-03-2025 39,43972 26,38389 6,95 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 11:21:38 11-03-2025 39,4708 26,3263 8 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın) 11:20:31 11-03-2025 37,90806 27,19861 7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:20:30 11-03-2025 37,8568 27,1887 13 1,7
Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:19:28 11-03-2025 39,44028 25,56917 6,71 2
EGE DENIZI 11:19:28 11-03-2025 39,4228 25,5882 6,8 2,2
Keban (Elazığ) 11:07:48 11-03-2025 38,71278 38,85278 7 1,3
GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG) 11:07:48 11-03-2025 38,6852 38,8988 2,6 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 10:55:07 11-03-2025 39,90722 39,4375 7,01 1,6
GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) 10:55:06 11-03-2025 39,896 39,5343 7,6 2,1
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 10:42:21 11-03-2025 36,5598 28,8208 18,2 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla) 10:42:19 11-03-2025 36,66472 28,89611 36,39 1,3
Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:15:54 11-03-2025 39,43889 26,35722 7,02 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:15:53 11-03-2025 39,4362 26,3668 10,7 2
EGE DENIZI 10:12:49 11-03-2025 36,7057 25,66 4,1 1,9
Köyceğiz (Muğla) 10:05:28 11-03-2025 37,12583 28,87139 7 1,3
BEYAGAC (DENIZLI) 10:05:27 11-03-2025 37,1577 28,8458 5,2 1,7
Çivril (Denizli) 09:54:50 11-03-2025 38,19139 29,66833 7 1,2
KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) 09:54:50 11-03-2025 38,1153 29,7672 12,8 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın) 09:51:53 11-03-2025 37,90528 27,23444 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:51:52 11-03-2025 37,9072 27,1885 4,5 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın) 09:51:03 11-03-2025 37,89722 27,2425 7,06 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:51:02 11-03-2025 37,9105 27,1945 3,8 2,2
Eleşkirt (Ağrı) 09:27:19 11-03-2025 39,86333 42,50944 11,19 1,1
Pütürge (Malatya) 09:24:42 11-03-2025 38,24167 38,68972 6,54 1,3
Hani (Diyarbakır) 09:21:31 11-03-2025 38,48417 40,36944 7,06 2
SERVI-GENC (BINGOL) 09:21:31 11-03-2025 38,5517 40,337 11,9 2,1
Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla) 09:17:47 11-03-2025 36,45417 26,82722 7,46 3,3
EGE DENIZI 09:17:47 11-03-2025 36,5805 26,8227 138,9 3,2
Sincik (Adıyaman) 09:12:38 11-03-2025 38,10556 38,46611 7 0,9
EGE DENIZI 09:04:31 11-03-2025 36,7048 25,8668 16,6 2,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:01:53 11-03-2025 38,3797 37,4888 6,4 1,6
Darende (Malatya) 08:59:19 11-03-2025 38,39028 37,49028 7 1,8
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:59:17 11-03-2025 38,3167 37,5718 7,3 1,5
Sincik (Adıyaman) 08:58:30 11-03-2025 38,07167 38,50861 7 1,4
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:49:21 11-03-2025 38,0743 36,7428 7,8 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 08:49:20 11-03-2025 38,08722 36,70889 6,12 2,4
Battalgazi (Malatya) 08:45:03 11-03-2025 38,15417 38,59417 7 1,9
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 08:45:02 11-03-2025 38,1478 38,5972 9,8 1,7
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:29:00 11-03-2025 39,101 27,7682 4 1,5
Kırkağaç (Manisa) 08:28:59 11-03-2025 39,115 27,82806 7,06 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın) 07:58:32 11-03-2025 37,8775 27,20139 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:58:31 11-03-2025 37,8782 27,219 5,7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 07:52:48 11-03-2025 38,25583 38,09556 10,68 1,9
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 07:52:46 11-03-2025 38,3453 38,0832 8 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın) 07:23:32 11-03-2025 37,9 27,2375 9,86 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:23:30 11-03-2025 37,8857 27,1935 1,8 1,5
Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla) 07:09:28 11-03-2025 36,36972 28,70694 7 2,9
AKDENIZ 07:09:28 11-03-2025 36,439 28,7065 9,4 3
EGE DENIZI 06:23:43 11-03-2025 36,67 25,7193 8,7 2,3
Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:20:30 11-03-2025 39,42167 26,31972 15,95 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:20:30 11-03-2025 39,435 26,2915 16 1,8
Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:17:08 11-03-2025 39,4325 26,34833 7 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:17:06 11-03-2025 39,4585 26,3102 12,1 1,7
Menteşe (Muğla) 05:48:49 11-03-2025 37,13306 28,82333 7,13 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:48 11-03-2025 37,1272 28,8585 12,4 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın) 05:29:25 11-03-2025 37,89556 27,22417 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:29:23 11-03-2025 37,921 27,2213 9,7 2,2
Menteşe (Muğla) 05:25:48 11-03-2025 37,13139 28,81444 6,8 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:46 11-03-2025 37,1232 28,8902 14 2,1
Kovancılar (Elazığ) 05:24:38 11-03-2025 38,73611 40,03583 7,09 0,9
Kovancılar (Elazığ) 05:21:41 11-03-2025 38,74889 40,01389 15,73 1,8
GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:21:38 11-03-2025 38,816 39,9015 21,2 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:15:36 11-03-2025 38,30278 37,30806 7 2,2
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:15:34 11-03-2025 38,2672 37,2848 13 2,2
Termal (Yalova) 05:13:19 11-03-2025 40,6375 29,17417 7,63 1,4
AKKOY-TERMAL (YALOVA) 05:13:19 11-03-2025 40,622 29,1743 5,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın) 05:03:14 11-03-2025 37,88694 27,22139 6,41 1,2
Sincik (Adıyaman) 05:01:00 11-03-2025 38,07528 38,4875 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın) 04:52:20 11-03-2025 37,89056 27,23333 6,37 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın) 04:49:55 11-03-2025 37,87667 27,22389 10,66 1,3
BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) 04:44:42 11-03-2025 36,218 29,7633 15,6 1,5
Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya) 04:44:35 11-03-2025 35,66417 29,62278 9,69 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:06 11-03-2025 37,88639 27,24361 9,81 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:39:04 11-03-2025 37,939 27,2268 14,1 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:30:30 11-03-2025 37,88389 36,69056 11,86 2,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 04:30:29 11-03-2025 37,8767 36,7087 5 2,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 04:13:07 11-03-2025 38,11 38,5188 7,2 2
Kale (Malatya) 03:28:26 11-03-2025 38,33 38,78889 13,16 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 03:28:25 11-03-2025 38,3827 38,7713 8 2
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir) 03:26:29 11-03-2025 40,335 27,75194 6,99 2,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 03:26:29 11-03-2025 40,3488 27,7653 15,9 3,2
Çıldır (Ardahan) 03:15:06 11-03-2025 41,22806 43,15861 8,89 1,9
ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN) 03:15:05 11-03-2025 41,1423 43,1932 1,4 2
Saimbeyli (Adana) 03:01:28 11-03-2025 37,85306 36,23389 7,02 1,8
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 03:01:27 11-03-2025 37,8298 36,2285 8,6 1,6
Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van) 01:41:03 11-03-2025 38,71861 43,13139 6,97 1,9
AGARTI-(VAN) 01:41:02 11-03-2025 38,7238 43,1823 5 2,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa) 01:39:12 11-03-2025 40,42722 29,02583 10,84 2,3
DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) 01:39:12 11-03-2025 40,3768 29,049 9,1 2,6
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