Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mart 2026
12.03.2026 00:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Mart 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Düziçi (Osmaniye)
|11 Mart 2026 23:26
|37.2683
|36.5089
|13.66
|1.50
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 22:48
|38.0883
|28.9689
|13.84
|1.50
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.16 km] Biga (Çanakkale)
|11 Mart 2026 22:44
|40.3519
|27.5108
|13.17
|1.70
|Pütürge (Malatya)
|11 Mart 2026 22:33
|38.1261
|38.6181
|8.29
|3.00
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 22:33
|38.0967
|28.9697
|11.78
|1.20
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 22:28
|38.0919
|28.9725
|14.07
|1.50
|Söke (Aydın)
|11 Mart 2026 22:09
|37.6053
|27.2972
|10.58
|1.60
|Kulp (Diyarbakır)
|11 Mart 2026 21:57
|38.4231
|41.0728
|13.54
|2.70
|Babadağ (Denizli)
|11 Mart 2026 21:50
|37.8106
|28.8053
|6.36
|1.20
|Kadirli (Osmaniye)
|11 Mart 2026 21:21
|37.6244
|36.2511
|9.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 21:16
|39.1800
|28.2222
|11.09
|0.90
|Besni (Adıyaman)
|11 Mart 2026 21:11
|37.7583
|37.7800
|10.91
|1.20
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 20:53
|38.0900
|28.9836
|7.00
|1.40
|Gemerek (Sivas)
|11 Mart 2026 20:24
|39.4925
|35.9739
|6.84
|1.50
|Ege Denizi
|11 Mart 2026 20:06
|40.1603
|24.8550
|19.40
|2.60
|Merkez (Bolu)
|11 Mart 2026 19:32
|40.8575
|31.7928
|7.00
|0.90
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 18:47
|38.1008
|28.9931
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 18:41
|39.2594
|29.0017
|7.00
|0.90
|Ege Denizi - [29.02 km] Gökçeada (Çanakkale)
|11 Mart 2026 18:32
|40.1469
|25.3686
|7.32
|1.50
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 18:32
|39.2567
|28.9328
|6.96
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 18:27
|38.0964
|28.9847
|7.00
|0.90
|Haymana (Ankara)
|11 Mart 2026 18:23
|39.0558
|32.5506
|6.98
|1.90
|Edremit (Van)
|11 Mart 2026 18:22
|38.4397
|43.3706
|7.00
|1.40
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 18:13
|38.1136
|28.9572
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 18:05
|39.2503
|28.9517
|7.00
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
|11 Mart 2026 23:53
|38.0482
|28.9473
|14.60
|1.50
|KIZILCAOVA-AKDAGMADENI (YOZGAT)
|11 Mart 2026 23:24
|39.4873
|35.9815
|3.90
|1.60
|EGE DENIZI
|11 Mart 2026 23:13
|40.0293
|24.5477
|17.90
|1.50
|EGE DENIZI
|11 Mart 2026 23:06
|40.1232
|24.5877
|13.10
|3.00
|KIRAN-(MUGLA)
|11 Mart 2026 22:42
|37.0552
|28.1877
|4.40
|1.40
|EGE DENIZI
|11 Mart 2026 21:32
|39.9320
|24.9917
|18.00
|1.80
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Mart 2026 21:32
|39.2367
|29.0002
|10.50
|1.50
|SAATLI-HAYMANA (ANKARA)
|11 Mart 2026 21:23
|39.0613
|32.5407
|4.90
|2.00
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Mart 2026 21:05
|39.2590
|28.9958
|2.80
|1.40
|PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|11 Mart 2026 20:54
|39.7882
|26.5388
|11.70
|1.10
|AYDOGDU-GUNEY (DENIZLI)
|11 Mart 2026 20:39
|38.1538
|28.9507
|17.30
|1.30
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11 Mart 2026 20:18
|37.9728
|36.3493
|7.20
|1.70
|HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
|11 Mart 2026 20:09
|38.0942
|28.9725
|19.30
|1.80
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Mart 2026 20:00
|39.2283
|28.0585
|8.20
|3.00
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|11 Mart 2026 19:38
|40.2147
|31.7868
|9.30
|2.30
|HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
|11 Mart 2026 19:27
|38.1072
|28.9738
|13.20
|2.00
|YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
|11 Mart 2026 19:26
|38.0758
|28.9598
|13.60
|2.30
|HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
|11 Mart 2026 19:15
|38.0862
|28.9612
|5.90
|2.80
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Mart 2026 19:13
|39.2813
|28.0583
|16.40
|1.40
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Mart 2026 18:43
|39.1203
|28.1140
|19.50
|1.10
|KATRANCILAR-ESME (USAK)
|11 Mart 2026 18:33
|38.4878
|29.1668
|12.90
|1.40
|KISLA-ULUBEY (USAK)
|11 Mart 2026 18:31
|38.4547
|29.1852
|11.50
|1.20
|ALTINYAYLA (BURDUR)
|11 Mart 2026 18:27
|37.0000
|29.6140
|3.10
|2.00
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11 Mart 2026 18:14
|39.2297
|29.0355
|5.20
|0.80
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Mart 2026 18:13
|39.2170
|28.9525
|13.10
|1.40