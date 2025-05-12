Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

12 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOSIN-(HATAY) 23:12:49 12-05-2025 36,1757 36,3927 6,7 1,8
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:02:02 12-05-2025 38,0658 37,7682 18,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:36:47 12-05-2025 38,07583 37,45528 7 1,3
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.19 km] Başkale (Van) 22:32:12 12-05-2025 38,30528 45,32306 7 2
Döşemealtı (Antalya) 22:22:03 12-05-2025 37,13056 30,52528 15,49 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 22:22:01 12-05-2025 37,096 30,5942 11,1 1,7
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [73.68 km] Çukurca (Hakkari) 22:19:04 12-05-2025 36,60278 43,35111 19,65 2
Ege Denizi - [44.15 km] Çeşme (İzmir) 22:15:23 12-05-2025 38,05917 25,83472 7 2,4
EGE DENIZI 22:15:23 12-05-2025 38,144 25,7717 5,5 2,5
Karesi (Balıkesir) 22:10:58 12-05-2025 39,65306 27,83639 12,51 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:04:43 12-05-2025 39,40667 28,05 7 1
Doğanşehir (Malatya) 22:03:36 12-05-2025 38,14639 37,8075 7,05 1,4
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:03:36 12-05-2025 38,1467 37,747 11,2 1,3
Sivrice (Elazığ) 21:42:18 12-05-2025 38,35861 38,98389 7 0,9
Marmara Denizi - [26.91 km] Silivri (İstanbul) 20:38:53 12-05-2025 40,82444 28,2775 8,59 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:38:53 12-05-2025 40,82 28,2828 7 2,3
Saimbeyli (Adana) 20:17:27 12-05-2025 37,91917 36,25056 7,05 2,8
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 20:17:27 12-05-2025 37,9243 36,2593 3,8 2,7
Kaş (Antalya) 20:03:21 12-05-2025 36,32361 29,7075 7,34 2
KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) 20:03:21 12-05-2025 36,3293 29,6905 4,3 2
KIZILAGIL-(BOLU) 20:01:24 12-05-2025 40,7998 31,4895 10,3 1,7
Bucak (Burdur) 18:49:39 12-05-2025 37,30222 30,60361 72,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:32:42 12-05-2025 39,4875 28,18778 6,99 1,2
Bahçesaray (Van) 18:32:40 12-05-2025 38,03806 42,73222 7 1,8
Simav (Kütahya) 17:53:56 12-05-2025 39,23917 29,00139 9,38 2,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:56 12-05-2025 39,2558 29,0043 5,4 2,3
Marmara Denizi - [08.22 km] Marmara (Balıkesir) 17:24:14 12-05-2025 40,65444 27,45694 13,73 1,2
Genç (Bingöl) 17:17:23 12-05-2025 38,5575 40,38333 6,96 2,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 17:17:23 12-05-2025 38,5543 40,3908 10,1 2,4
Akhisar (Manisa) 17:00:33 12-05-2025 38,80556 27,92833 11,89 1,7
KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA) 17:00:33 12-05-2025 38,8075 27,899 10,6 1,9
Marmara Denizi - [20.54 km] Silivri (İstanbul) 16:42:06 12-05-2025 40,87667 28,31861 7,85 1,3
Çay (Afyonkarahisar) 16:19:37 12-05-2025 38,64111 30,89389 5,45 1,3
Simav (Kütahya) 16:10:19 12-05-2025 39,23556 28,99139 11,74 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:10:19 12-05-2025 39,2648 28,94 6 2,1
Çay (Afyonkarahisar) 16:04:41 12-05-2025 38,63389 30,87472 7 1,2
Mucur (Kırşehir) 15:39:42 12-05-2025 39,15389 34,26722 7 0,9
Akdeniz - [16.14 km] Samandağ (Hatay) 15:37:28 12-05-2025 36,08 35,76 8,71 2,2
Merkez (Afyonkarahisar) 15:27:36 12-05-2025 38,6425 30,82722 14,03 1,6
Ilgın (Konya) 15:01:38 12-05-2025 38,29056 31,84833 7 0,9
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) 14:41:32 12-05-2025 37,5198 36,1842 5,9 2,2
Kadirli (Osmaniye) 14:41:31 12-05-2025 37,56944 36,23 15,74 2,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 14:32:58 12-05-2025 40,81611 35,20306 7 1,4
KOC-MERZIFON (AMASYA) 14:32:57 12-05-2025 40,7973 35,259 4,8 1,7
Kırıkhan (Hatay) 14:25:23 12-05-2025 36,60583 36,41194 7,07 1,8
YENIGECITLI-KALKANDERE (RIZE) 14:09:57 12-05-2025 40,9615 40,4333 4,9 2,3
Karadeniz - [01.08 km] Merkez (Rize) 14:09:56 12-05-2025 41,04194 40,51472 7,02 2
Simav (Kütahya) 14:04:36 12-05-2025 39,14389 28,92972 6,94 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:35 12-05-2025 39,2163 29,0255 4,7 0,9
EGE DENIZI 13:54:47 12-05-2025 36,5963 25,7725 5 1,9
Alanya (Antalya) 13:47:21 12-05-2025 36,72083 32,05778 7 1,1
EGE DENIZI 13:36:20 12-05-2025 36,505 25,5655 14,1 1,9
EGE DENIZI 13:29:15 12-05-2025 36,5783 25,5562 13,3 2,5
Nazilli (Aydın) 13:22:18 12-05-2025 37,95111 28,40333 7 1,3
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) 13:22:17 12-05-2025 37,8577 28,4105 2,8 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 13:09:30 12-05-2025 40,8125 35,19167 6,92 1,6
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 13:09:30 12-05-2025 40,8228 35,2163 5,4 2,1
MARMARA DENIZI 12:59:50 12-05-2025 40,8125 28,4405 16,3 1,5
Marmara Denizi - [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:59:49 12-05-2025 40,845 28,42722 7,04 1,3
Orhaneli (Bursa) 12:57:48 12-05-2025 39,91083 28,86 6,95 1,9
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 12:57:48 12-05-2025 39,9013 28,739 0 2
İskilip (Çorum) 12:51:04 12-05-2025 40,84417 34,44306 5,41 3,4
YENICE-ISKILIP (CORUM) 12:51:04 12-05-2025 40,8443 34,4695 5,5 3,6
Karesi (Balıkesir) 12:44:36 12-05-2025 39,65194 27,85556 11,47 2,7
BALIKESIR 12:44:36 12-05-2025 39,6493 27,845 2,6 2,9
Nazilli (Aydın) 12:43:43 12-05-2025 37,945 28,41583 7 1,1
Selçuklu (Konya) 12:34:41 12-05-2025 38,125 32,71056 7 1,2
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 12:34:40 12-05-2025 38,1058 32,6202 29,9 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:26:26 12-05-2025 40,82111 35,19444 19 4,2
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 12:26:25 12-05-2025 40,8192 35,2202 5 4,5
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 12:23:56 12-05-2025 40,8148 35,21 6,4 4,6
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:23:55 12-05-2025 40,815 35,19194 10,07 4,4
Saray (Tekirdağ) 12:21:48 12-05-2025 41,4775 28,08472 7,1 1
EGE DENIZI 12:19:03 12-05-2025 36,359 25,4625 1,7 2,4
Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa) 12:14:52 12-05-2025 40,64667 28,38667 7,28 1,6
Eşme (Uşak) 12:06:35 12-05-2025 38,48583 29,15167 7 1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:40:32 12-05-2025 40,7608 27,4247 11 2,1
Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ) 11:40:31 12-05-2025 40,75667 27,37583 13,9 1,8
Kale (Malatya) 11:35:06 12-05-2025 38,33778 38,74917 12,42 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 11:35:06 12-05-2025 38,3608 38,7992 5,2 1,8
Alanya (Antalya) 11:03:47 12-05-2025 36,67528 32,04333 11,11 2,3
DEREKOY-ALANYA (ANTALYA) 11:03:47 12-05-2025 36,6663 32,0577 14,2 2,5
Lapseki (Çanakkale) 10:35:55 12-05-2025 40,23194 26,89667 17,74 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:35:54 12-05-2025 40,271 26,9585 7,6 0,9
Çay (Afyonkarahisar) 10:30:14 12-05-2025 38,63056 31,08361 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 10:27:45 12-05-2025 37,91889 36,16139 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:52:27 12-05-2025 37,99083 36,60194 7 2,1
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:52:26 12-05-2025 38,0103 36,7042 10,9 2,1
Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:41:29 12-05-2025 40,8375 28,35167 6,98 2,8
MARMARA DENIZI 09:41:29 12-05-2025 40,8442 28,3665 17,9 3,3
Buldan (Denizli) 09:04:10 12-05-2025 38,00583 28,83833 8,04 1
Marmara Denizi - [20.68 km] Silivri (İstanbul) 08:47:37 12-05-2025 40,88889 28,19111 6,85 1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:47:36 12-05-2025 40,8067 28,2463 10,9 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 08:45:06 12-05-2025 38,17083 36,52417 7,1 2,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:45:06 12-05-2025 38,1427 36,5387 5,3 2,1
Foça (İzmir) 08:31:03 12-05-2025 38,60944 26,80278 6,88 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 08:31:03 12-05-2025 38,6167 26,7933 5,2 1,8
Sumbas (Osmaniye) 07:03:33 12-05-2025 37,40972 35,95806 7,03 2,6
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) 07:03:33 12-05-2025 37,3747 35,9322 7,4 2,5
Sincik (Adıyaman) 06:56:46 12-05-2025 38,09139 38,48556 7 0,9
Marmara Denizi - [33.05 km] Karacabey (Bursa) 06:54:37 12-05-2025 40,68806 28,3675 7,15 1,2
MARMARA DENIZI 06:54:35 12-05-2025 40,8228 28,353 16,9 1,6
YUNANISTAN 06:41:56 12-05-2025 40,2472 23,9458 16,3 2,7
EGE DENIZI 06:06:01 12-05-2025 36,7232 25,532 9,7 2,3
Gölmarmara (Manisa) 06:04:34 12-05-2025 38,70806 27,92278 7 1,6
GOLMARMARA (MANISA) 06:04:34 12-05-2025 38,717 27,9388 6,6 2,2
Samandağ (Hatay) 05:51:09 12-05-2025 36,21306 35,98389 7 1,6
OZENGILI-SAMANDAG (HATAY) 05:51:09 12-05-2025 36,18 36,0518 18,3 1,7
Battalgazi (Malatya) 05:32:15 12-05-2025 38,19889 38,59194 7 1,1
MARMARA DENIZI 05:23:12 12-05-2025 40,876 28,1198 10 1,5
Marmara Denizi - [19.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:23:11 12-05-2025 40,84389 28,11833 6,97 1,3
Battalgazi (Malatya) 05:18:18 12-05-2025 38,20333 38,59389 9,78 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 05:18:17 12-05-2025 38,219 38,553 7,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:17:45 12-05-2025 35,2198 22,6615 13,8 4,3
Battalgazi (Malatya) 04:47:33 12-05-2025 38,20778 38,59333 7,11 2,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:47:32 12-05-2025 38,2392 38,591 2,8 2,5
Korkuteli (Antalya) 04:45:30 12-05-2025 37,05167 30,51194 96,06 1,7
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 04:45:30 12-05-2025 37,0528 30,4825 79,4 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:11:28 12-05-2025 37,3225 37,04222 10,85 1,9
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:11:27 12-05-2025 37,3343 37,038 5,7 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:47:51 12-05-2025 37,21472 36,97556 11,03 1,7
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:47:50 12-05-2025 37,2402 36,9442 5,4 1,8
Darende (Malatya) 03:45:06 12-05-2025 38,44361 37,48861 7,12 0,9
Güçlükonak (Şırnak) 03:24:44 12-05-2025 37,52472 41,99444 6,76 1,1
Merkez (Kütahya) 02:31:50 12-05-2025 39,42667 30,09417 7 1,4
SOGUT-(KUTAHYA) 02:31:49 12-05-2025 39,4407 30,1545 13,8 1,5
Akdeniz - [66.77 km] Marmaris (Muğla) 02:02:36 12-05-2025 36,09444 28,44361 6,22 1,5
AKDENIZ 02:02:34 12-05-2025 36,0585 28,3175 18,5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 01:56:46 12-05-2025 38,07556 38,41083 6,88 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 01:53:03 12-05-2025 38,11694 38,35306 7,04 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:53:01 12-05-2025 38,1422 38,3853 4,5 1,8
Ege Denizi - [26.71 km] Seferihisar (İzmir) 01:37:13 12-05-2025 37,86667 26,74361 7,02 1,4
EGE DENIZI 01:37:13 12-05-2025 37,8487 26,7698 5,3 1,1
Marmara Denizi - [23.72 km] Erdek (Balıkesir) 01:31:27 12-05-2025 40,70972 27,98611 6,93 1,5
MARMARA DENIZI 01:31:24 12-05-2025 40,7977 28,0372 7,9 1,5
Kovancılar (Elazığ) 01:13:15 12-05-2025 38,75111 39,9925 7,03 1,1
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:09:00 12-05-2025 37,834 36,4408 8,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:08:59 12-05-2025 37,82889 36,36528 7 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:55:27 12-05-2025 38,28861 38,30111 7,06 0,8
Merkez (Uşak) 00:40:44 12-05-2025 38,825 29,19278 7,88 1
Sivrice (Elazığ) 00:28:42 12-05-2025 38,45222 39,14222 6,89 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOSIN-(HATAY) 23:12:49 12-05-2025 36,1757 36,3927 6,7 1,8
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:02:02 12-05-2025 38,0658 37,7682 18,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:36:47 12-05-2025 38,07583 37,45528 7 1,3
Shabestar, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.19 km] Başkale (Van) 22:32:12 12-05-2025 38,30528 45,32306 7 2
Döşemealtı (Antalya) 22:22:03 12-05-2025 37,13056 30,52528 15,49 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 22:22:01 12-05-2025 37,096 30,5942 11,1 1,7
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [73.68 km] Çukurca (Hakkari) 22:19:04 12-05-2025 36,60278 43,35111 19,65 2
Ege Denizi - [44.15 km] Çeşme (İzmir) 22:15:23 12-05-2025 38,05917 25,83472 7 2,4
EGE DENIZI 22:15:23 12-05-2025 38,144 25,7717 5,5 2,5
Karesi (Balıkesir) 22:10:58 12-05-2025 39,65306 27,83639 12,51 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 22:04:43 12-05-2025 39,40667 28,05 7 1
Doğanşehir (Malatya) 22:03:36 12-05-2025 38,14639 37,8075 7,05 1,4
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:03:36 12-05-2025 38,1467 37,747 11,2 1,3
Sivrice (Elazığ) 21:42:18 12-05-2025 38,35861 38,98389 7 0,9
Marmara Denizi - [26.91 km] Silivri (İstanbul) 20:38:53 12-05-2025 40,82444 28,2775 8,59 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:38:53 12-05-2025 40,82 28,2828 7 2,3
Saimbeyli (Adana) 20:17:27 12-05-2025 37,91917 36,25056 7,05 2,8
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 20:17:27 12-05-2025 37,9243 36,2593 3,8 2,7
Kaş (Antalya) 20:03:21 12-05-2025 36,32361 29,7075 7,34 2
KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) 20:03:21 12-05-2025 36,3293 29,6905 4,3 2
KIZILAGIL-(BOLU) 20:01:24 12-05-2025 40,7998 31,4895 10,3 1,7
Bucak (Burdur) 18:49:39 12-05-2025 37,30222 30,60361 72,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:32:42 12-05-2025 39,4875 28,18778 6,99 1,2
Bahçesaray (Van) 18:32:40 12-05-2025 38,03806 42,73222 7 1,8
Simav (Kütahya) 17:53:56 12-05-2025 39,23917 29,00139 9,38 2,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:56 12-05-2025 39,2558 29,0043 5,4 2,3
Marmara Denizi - [08.22 km] Marmara (Balıkesir) 17:24:14 12-05-2025 40,65444 27,45694 13,73 1,2
Genç (Bingöl) 17:17:23 12-05-2025 38,5575 40,38333 6,96 2,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 17:17:23 12-05-2025 38,5543 40,3908 10,1 2,4
Akhisar (Manisa) 17:00:33 12-05-2025 38,80556 27,92833 11,89 1,7
KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA) 17:00:33 12-05-2025 38,8075 27,899 10,6 1,9
Marmara Denizi - [20.54 km] Silivri (İstanbul) 16:42:06 12-05-2025 40,87667 28,31861 7,85 1,3
Çay (Afyonkarahisar) 16:19:37 12-05-2025 38,64111 30,89389 5,45 1,3
Simav (Kütahya) 16:10:19 12-05-2025 39,23556 28,99139 11,74 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:10:19 12-05-2025 39,2648 28,94 6 2,1
Çay (Afyonkarahisar) 16:04:41 12-05-2025 38,63389 30,87472 7 1,2
Mucur (Kırşehir) 15:39:42 12-05-2025 39,15389 34,26722 7 0,9
Akdeniz - [16.14 km] Samandağ (Hatay) 15:37:28 12-05-2025 36,08 35,76 8,71 2,2
Merkez (Afyonkarahisar) 15:27:36 12-05-2025 38,6425 30,82722 14,03 1,6
Ilgın (Konya) 15:01:38 12-05-2025 38,29056 31,84833 7 0,9
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) 14:41:32 12-05-2025 37,5198 36,1842 5,9 2,2
Kadirli (Osmaniye) 14:41:31 12-05-2025 37,56944 36,23 15,74 2,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 14:32:58 12-05-2025 40,81611 35,20306 7 1,4
KOC-MERZIFON (AMASYA) 14:32:57 12-05-2025 40,7973 35,259 4,8 1,7
Kırıkhan (Hatay) 14:25:23 12-05-2025 36,60583 36,41194 7,07 1,8
YENIGECITLI-KALKANDERE (RIZE) 14:09:57 12-05-2025 40,9615 40,4333 4,9 2,3
Karadeniz - [01.08 km] Merkez (Rize) 14:09:56 12-05-2025 41,04194 40,51472 7,02 2
Simav (Kütahya) 14:04:36 12-05-2025 39,14389 28,92972 6,94 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:35 12-05-2025 39,2163 29,0255 4,7 0,9
EGE DENIZI 13:54:47 12-05-2025 36,5963 25,7725 5 1,9
Alanya (Antalya) 13:47:21 12-05-2025 36,72083 32,05778 7 1,1
EGE DENIZI 13:36:20 12-05-2025 36,505 25,5655 14,1 1,9
EGE DENIZI 13:29:15 12-05-2025 36,5783 25,5562 13,3 2,5
Nazilli (Aydın) 13:22:18 12-05-2025 37,95111 28,40333 7 1,3
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) 13:22:17 12-05-2025 37,8577 28,4105 2,8 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 13:09:30 12-05-2025 40,8125 35,19167 6,92 1,6
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 13:09:30 12-05-2025 40,8228 35,2163 5,4 2,1
MARMARA DENIZI 12:59:50 12-05-2025 40,8125 28,4405 16,3 1,5
Marmara Denizi - [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) 12:59:49 12-05-2025 40,845 28,42722 7,04 1,3
Orhaneli (Bursa) 12:57:48 12-05-2025 39,91083 28,86 6,95 1,9
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 12:57:48 12-05-2025 39,9013 28,739 0 2
İskilip (Çorum) 12:51:04 12-05-2025 40,84417 34,44306 5,41 3,4
YENICE-ISKILIP (CORUM) 12:51:04 12-05-2025 40,8443 34,4695 5,5 3,6
Karesi (Balıkesir) 12:44:36 12-05-2025 39,65194 27,85556 11,47 2,7
BALIKESIR 12:44:36 12-05-2025 39,6493 27,845 2,6 2,9
Nazilli (Aydın) 12:43:43 12-05-2025 37,945 28,41583 7 1,1
Selçuklu (Konya) 12:34:41 12-05-2025 38,125 32,71056 7 1,2
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 12:34:40 12-05-2025 38,1058 32,6202 29,9 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:26:26 12-05-2025 40,82111 35,19444 19 4,2
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 12:26:25 12-05-2025 40,8192 35,2202 5 4,5
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 12:23:56 12-05-2025 40,8148 35,21 6,4 4,6
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:23:55 12-05-2025 40,815 35,19194 10,07 4,4
Saray (Tekirdağ) 12:21:48 12-05-2025 41,4775 28,08472 7,1 1
EGE DENIZI 12:19:03 12-05-2025 36,359 25,4625 1,7 2,4
Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa) 12:14:52 12-05-2025 40,64667 28,38667 7,28 1,6
Eşme (Uşak) 12:06:35 12-05-2025 38,48583 29,15167 7 1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:40:32 12-05-2025 40,7608 27,4247 11 2,1
Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ) 11:40:31 12-05-2025 40,75667 27,37583 13,9 1,8
Kale (Malatya) 11:35:06 12-05-2025 38,33778 38,74917 12,42 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 11:35:06 12-05-2025 38,3608 38,7992 5,2 1,8
Alanya (Antalya) 11:03:47 12-05-2025 36,67528 32,04333 11,11 2,3
DEREKOY-ALANYA (ANTALYA) 11:03:47 12-05-2025 36,6663 32,0577 14,2 2,5
Lapseki (Çanakkale) 10:35:55 12-05-2025 40,23194 26,89667 17,74 1,2
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 10:35:54 12-05-2025 40,271 26,9585 7,6 0,9
Çay (Afyonkarahisar) 10:30:14 12-05-2025 38,63056 31,08361 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 10:27:45 12-05-2025 37,91889 36,16139 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:52:27 12-05-2025 37,99083 36,60194 7 2,1
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:52:26 12-05-2025 38,0103 36,7042 10,9 2,1
Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:41:29 12-05-2025 40,8375 28,35167 6,98 2,8
MARMARA DENIZI 09:41:29 12-05-2025 40,8442 28,3665 17,9 3,3
Buldan (Denizli) 09:04:10 12-05-2025 38,00583 28,83833 8,04 1
Marmara Denizi - [20.68 km] Silivri (İstanbul) 08:47:37 12-05-2025 40,88889 28,19111 6,85 1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:47:36 12-05-2025 40,8067 28,2463 10,9 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 08:45:06 12-05-2025 38,17083 36,52417 7,1 2,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:45:06 12-05-2025 38,1427 36,5387 5,3 2,1
Foça (İzmir) 08:31:03 12-05-2025 38,60944 26,80278 6,88 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 08:31:03 12-05-2025 38,6167 26,7933 5,2 1,8
Sumbas (Osmaniye) 07:03:33 12-05-2025 37,40972 35,95806 7,03 2,6
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) 07:03:33 12-05-2025 37,3747 35,9322 7,4 2,5
Sincik (Adıyaman) 06:56:46 12-05-2025 38,09139 38,48556 7 0,9
Marmara Denizi - [33.05 km] Karacabey (Bursa) 06:54:37 12-05-2025 40,68806 28,3675 7,15 1,2
MARMARA DENIZI 06:54:35 12-05-2025 40,8228 28,353 16,9 1,6
YUNANISTAN 06:41:56 12-05-2025 40,2472 23,9458 16,3 2,7
EGE DENIZI 06:06:01 12-05-2025 36,7232 25,532 9,7 2,3
Gölmarmara (Manisa) 06:04:34 12-05-2025 38,70806 27,92278 7 1,6
GOLMARMARA (MANISA) 06:04:34 12-05-2025 38,717 27,9388 6,6 2,2
Samandağ (Hatay) 05:51:09 12-05-2025 36,21306 35,98389 7 1,6
OZENGILI-SAMANDAG (HATAY) 05:51:09 12-05-2025 36,18 36,0518 18,3 1,7
Battalgazi (Malatya) 05:32:15 12-05-2025 38,19889 38,59194 7 1,1
MARMARA DENIZI 05:23:12 12-05-2025 40,876 28,1198 10 1,5
Marmara Denizi - [19.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:23:11 12-05-2025 40,84389 28,11833 6,97 1,3
Battalgazi (Malatya) 05:18:18 12-05-2025 38,20333 38,59389 9,78 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 05:18:17 12-05-2025 38,219 38,553 7,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:17:45 12-05-2025 35,2198 22,6615 13,8 4,3
Battalgazi (Malatya) 04:47:33 12-05-2025 38,20778 38,59333 7,11 2,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:47:32 12-05-2025 38,2392 38,591 2,8 2,5
Korkuteli (Antalya) 04:45:30 12-05-2025 37,05167 30,51194 96,06 1,7
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 04:45:30 12-05-2025 37,0528 30,4825 79,4 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:11:28 12-05-2025 37,3225 37,04222 10,85 1,9
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:11:27 12-05-2025 37,3343 37,038 5,7 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:47:51 12-05-2025 37,21472 36,97556 11,03 1,7
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:47:50 12-05-2025 37,2402 36,9442 5,4 1,8
Darende (Malatya) 03:45:06 12-05-2025 38,44361 37,48861 7,12 0,9
Güçlükonak (Şırnak) 03:24:44 12-05-2025 37,52472 41,99444 6,76 1,1
Merkez (Kütahya) 02:31:50 12-05-2025 39,42667 30,09417 7 1,4
SOGUT-(KUTAHYA) 02:31:49 12-05-2025 39,4407 30,1545 13,8 1,5
Akdeniz - [66.77 km] Marmaris (Muğla) 02:02:36 12-05-2025 36,09444 28,44361 6,22 1,5
AKDENIZ 02:02:34 12-05-2025 36,0585 28,3175 18,5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 01:56:46 12-05-2025 38,07556 38,41083 6,88 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 01:53:03 12-05-2025 38,11694 38,35306 7,04 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:53:01 12-05-2025 38,1422 38,3853 4,5 1,8
Ege Denizi - [26.71 km] Seferihisar (İzmir) 01:37:13 12-05-2025 37,86667 26,74361 7,02 1,4
EGE DENIZI 01:37:13 12-05-2025 37,8487 26,7698 5,3 1,1
Marmara Denizi - [23.72 km] Erdek (Balıkesir) 01:31:27 12-05-2025 40,70972 27,98611 6,93 1,5
MARMARA DENIZI 01:31:24 12-05-2025 40,7977 28,0372 7,9 1,5
Kovancılar (Elazığ) 01:13:15 12-05-2025 38,75111 39,9925 7,03 1,1
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:09:00 12-05-2025 37,834 36,4408 8,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:08:59 12-05-2025 37,82889 36,36528 7 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:55:27 12-05-2025 38,28861 38,30111 7,06 0,8
Merkez (Uşak) 00:40:44 12-05-2025 38,825 29,19278 7,88 1
Sivrice (Elazığ) 00:28:42 12-05-2025 38,45222 39,14222 6,89 0,8
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