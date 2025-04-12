Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
12 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.23 km] Başkale (Van)
|00:17:34 12-04-2025
|38,47194
|44,87083
|9,92
|1,8
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|00:15:18 12-04-2025
|37,0218
|28,4268
|13,7
|1
|Ege Denizi - [07.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:49:32 11-04-2025
|39,44333
|26,27389
|7,3
|1,4
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:49:31 11-04-2025
|39,446
|26,2472
|6,3
|1,6
|Adaklı (Bingöl)
|23:36:13 11-04-2025
|39,21083
|40,37389
|13,05
|2,5
|HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
|23:36:12 11-04-2025
|39,1862
|40,3645
|8,5
|2,7
|Ege Denizi - [89.09 km] Datça (Muğla)
|23:23:38 11-04-2025
|35,89583
|27,34472
|7,16
|2,4
|EGE DENIZI
|23:23:37 11-04-2025
|36,2895
|26,8112
|23
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [15.30 km] Kumluca (Antalya)
|21:59:23 11-04-2025
|36,33444
|30,6025
|25,05
|2,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:59:23 11-04-2025
|36,2488
|30,6795
|27,9
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:45:22 11-04-2025
|36,9902
|28,2065
|13,6
|0,8
|KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|21:41:38 11-04-2025
|38,286
|30,7643
|18,2
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|21:41:37 11-04-2025
|38,26111
|30,78917
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:36:35 11-04-2025
|37,78361
|36,50833
|7
|1,6
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|21:36:34 11-04-2025
|37,9218
|36,6988
|8
|1,6
|EGE DENIZI
|21:32:17 11-04-2025
|36,5538
|25,6498
|6,9
|2,2
|Ege Denizi - [10.48 km] Eceabat (Çanakkale)
|21:30:54 11-04-2025
|40,14944
|26,125
|7
|1,5
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|21:30:54 11-04-2025
|40,127
|26,1245
|8
|1,7
|Hassa (Hatay)
|21:26:16 11-04-2025
|36,78528
|36,52194
|10,68
|2,4
|HASSA (HATAY)
|21:26:16 11-04-2025
|36,7942
|36,5015
|7,7
|2,2
|Ege Denizi - [45.71 km] Karaburun (İzmir)
|21:13:21 11-04-2025
|38,9275
|26,01028
|7,05
|2,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|21:13:21 11-04-2025
|38,9535
|26,017
|2,3
|2,2
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|21:09:17 11-04-2025
|36,9722
|28,2717
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|20:16:09 11-04-2025
|36,6712
|25,7342
|7,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:04:23 11-04-2025
|37,82528
|36,68806
|7
|1,6
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|20:04:21 11-04-2025
|37,9112
|36,6712
|15,9
|1,6
|Marmara Denizi - [09.91 km] Erdek (Balıkesir)
|19:37:40 11-04-2025
|40,49417
|28,13722
|7
|1,2
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|19:37:39 11-04-2025
|40,5115
|28,2152
|8,8
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:35:27 11-04-2025
|37,40194
|36,8675
|7
|1,6
|KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:35:25 11-04-2025
|37,3635
|36,8167
|6
|1,6
|BELENBASI-BUCA (IZMIR)
|19:28:05 11-04-2025
|38,3358
|27,2785
|6,7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|19:25:07 11-04-2025
|36,9772
|28,2625
|1,4
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:44:51 11-04-2025
|37,13222
|28,79722
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:44:51 11-04-2025
|37,1402
|28,8422
|4,5
|1,9
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|18:22:05 11-04-2025
|36,0832
|33,5505
|4,3
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|18:15:26 11-04-2025
|36,87667
|29,46083
|6,88
|1,4
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|18:15:25 11-04-2025
|36,9037
|29,3787
|20,3
|1,8
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|18:14:35 11-04-2025
|40,1445
|26,1148
|12,9
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:07:27 11-04-2025
|37,97
|36,42333
|6,96
|2,2
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:07:26 11-04-2025
|37,9727
|36,399
|5
|2,2
|TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:05:13 11-04-2025
|38,2575
|38,9275
|17,4
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:05:12 11-04-2025
|38,21917
|39,02056
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|17:20:59 11-04-2025
|36,6347
|25,5225
|13,4
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:25:11 11-04-2025
|37,17
|36,90028
|6,51
|1,6
|BEKISLI-ESME (USAK)
|15:37:13 11-04-2025
|38,4773
|29,1133
|16,7
|1,7
|Eşme (Uşak)
|15:37:12 11-04-2025
|38,48556
|29,15472
|7
|1,4
|Merkez (Bayburt)
|15:18:38 11-04-2025
|40,25306
|39,89111
|7
|1,5
|Çivril (Denizli)
|15:17:16 11-04-2025
|38,22694
|29,69333
|7,01
|1,8
|Tuzlukçu (Konya)
|15:07:29 11-04-2025
|38,6175
|31,62083
|7
|0,7
|Demirözü (Bayburt)
|15:03:16 11-04-2025
|40,20167
|39,91056
|7
|1,9
|Demirözü (Bayburt)
|14:46:56 11-04-2025
|40,00889
|39,90833
|6,16
|2,2
|OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)
|14:46:56 11-04-2025
|40,0037
|39,9337
|5,4
|2,3
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|14:29:41 11-04-2025
|38,445
|30,66333
|7
|1,9
|COBANKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|14:29:41 11-04-2025
|38,4502
|30,6573
|5,5
|2,3
|Erzin (Hatay)
|14:22:23 11-04-2025
|36,97583
|36,13389
|5,95
|2
|TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|14:22:23 11-04-2025
|37,0392
|36,1458
|6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|14:12:00 11-04-2025
|39,43444
|28,17389
|7
|1,2
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|14:12:00 11-04-2025
|39,4205
|28,1153
|5,4
|1,5
|Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.10 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:52:57 11-04-2025
|42,5975
|27,03889
|7
|1,5
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:40:53 11-04-2025
|37,9983
|36,4375
|6,9
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:40:51 11-04-2025
|38,01417
|36,38083
|7
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:16:14 11-04-2025
|38,29583
|37,53444
|7,1
|1,7
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:16:14 11-04-2025
|38,3158
|37,5192
|4,5
|2
|Çifteler (Eskişehir)
|13:13:34 11-04-2025
|39,1675
|31,03444
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:58 11-04-2025
|38,29361
|38,15278
|7,24
|1,3
|Alaca (Çorum)
|12:20:31 11-04-2025
|40,08333
|34,65861
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:20 11-04-2025
|38,29139
|38,09361
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:16:22 11-04-2025
|38,28472
|38,16583
|7
|1,1
|Murgul (Artvin)
|12:12:41 11-04-2025
|41,24361
|41,61083
|7
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:43:55 11-04-2025
|38,07444
|38,385
|7,09
|2,2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|11:43:55 11-04-2025
|38,116
|38,3588
|6,9
|2,1
|Akdeniz - [29.86 km] Kaş (Antalya)
|11:07:11 11-04-2025
|35,95444
|29,50306
|7
|2
|AKDENIZ
|11:07:11 11-04-2025
|35,9328
|29,2382
|5,1
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:04:35 11-04-2025
|37,35833
|37,08944
|19,69
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|10:53:44 11-04-2025
|40,2175
|27,0225
|10,18
|1,6
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|10:53:44 11-04-2025
|40,2077
|26,9987
|2,7
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|10:51:00 11-04-2025
|40,23806
|27,03833
|7,04
|2,1
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|10:51:00 11-04-2025
|40,2287
|27,03
|6,8
|2,5
|Dumlupınar (Kütahya)
|10:46:45 11-04-2025
|38,91194
|30,12167
|7
|1,1
|Ege Denizi - [42.08 km] Karaburun (İzmir)
|10:29:33 11-04-2025
|38,94889
|26,09667
|7,01
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|10:29:33 11-04-2025
|38,9792
|26,0563
|5
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|09:58:12 11-04-2025
|38,33556
|31,20111
|6,99
|0,6
|Bodrum (Muğla)
|09:30:48 11-04-2025
|37,03611
|27,68139
|6,97
|3,7
|MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
|09:30:48 11-04-2025
|37,0328
|27,6827
|7,5
|3,7
|Battalgazi (Malatya)
|08:54:39 11-04-2025
|38,22389
|38,56972
|7
|1,8
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|08:54:38 11-04-2025
|38,2402
|38,5745
|5
|1,6
|Çivril (Denizli)
|08:40:02 11-04-2025
|38,21583
|29,67583
|7,01
|1,8
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|08:40:01 11-04-2025
|38,2168
|29,6795
|1,6
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:18:08 11-04-2025
|38,88417
|27,86444
|7,03
|1,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|08:18:08 11-04-2025
|38,8765
|27,8537
|11
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:45:07 11-04-2025
|38,34167
|38,79722
|7,07
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|07:35:16 11-04-2025
|37,36694
|36,7925
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:37 11-04-2025
|38,03139
|37,64167
|6,87
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:20:35 11-04-2025
|38,0042
|37,632
|23,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|07:18:36 11-04-2025
|38,03944
|37,62278
|7,15
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:18:36 11-04-2025
|38,0273
|37,667
|7,1
|1,7
|ULA (MUGLA)
|07:16:15 11-04-2025
|37,0952
|28,4513
|7,6
|1,7
|Akdeniz - [67.74 km] Marmaris (Muğla)
|07:01:26 11-04-2025
|36,03472
|28,26556
|6,65
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:00:06 11-04-2025
|37,03778
|28,47417
|6,95
|1,2
|YESILCAM-ULA (MUGLA)
|07:00:06 11-04-2025
|37,0002
|28,406
|5
|1,3
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|07:00:05 11-04-2025
|36,918
|28,2697
|8,9
|1,3
|EGE DENIZI
|06:44:47 11-04-2025
|35,7747
|25,4575
|7,1
|2,5
|Salihli (Manisa)
|06:38:36 11-04-2025
|38,55389
|28,20694
|6,99
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:38:35 11-04-2025
|38,5515
|28,231
|15
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:09:15 11-04-2025
|38,135
|38,52306
|7
|0,8
|YESILYURT (MALATYA)
|06:00:31 11-04-2025
|38,2935
|38,2483
|4,7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:00:30 11-04-2025
|38,30194
|38,28333
|10,48
|1,2
|EGE DENIZI
|05:48:57 11-04-2025
|35,8053
|25,6045
|14,1
|2,1
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:31:17 11-04-2025
|38,334
|37,4268
|15,3
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:21:27 11-04-2025
|38,33944
|37,50889
|7
|2
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:21:26 11-04-2025
|38,3315
|37,5792
|5,8
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:19:05 11-04-2025
|38,35333
|37,52444
|7
|1,5
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:04 11-04-2025
|38,3405
|37,5537
|7,5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:10:47 11-04-2025
|38,31333
|38,29583
|7,35
|1
|EGE DENIZI
|05:07:31 11-04-2025
|35,7672
|25,4853
|10,7
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:05:08 11-04-2025
|38,16139
|37,79111
|7
|1,3
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:05:07 11-04-2025
|38,1823
|37,734
|13,6
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:53:06 11-04-2025
|38,30111
|38,29111
|11,73
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|04:53:05 11-04-2025
|38,3527
|38,2658
|5
|2,3
|Merkez (Ağrı)
|04:29:05 11-04-2025
|39,81806
|43,35722
|16,14
|2,5
|KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
|04:29:05 11-04-2025
|39,838
|43,4302
|5
|2,6
|Ege Denizi
|04:17:13 11-04-2025
|36,81917
|25,82056
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|04:17:13 11-04-2025
|36,7448
|25,702
|5,6
|2,3
|URUNVEREN-(ELAZIG)
|04:12:10 11-04-2025
|38,5253
|39,1702
|10,1
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|04:12:09 11-04-2025
|38,47194
|39,16583
|13,85
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:53:17 11-04-2025
|38,09917
|36,92389
|7
|1,3
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:53:17 11-04-2025
|38,1435
|37,0168
|5,1
|1,1
|EGE DENIZI
|03:46:19 11-04-2025
|35,7672
|25,5002
|9,6
|1,9
|Karaisalı (Adana)
|03:41:38 11-04-2025
|37,39056
|35,00722
|7,75
|1,4
|GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)
|03:41:37 11-04-2025
|37,3555
|35,0183
|6,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:40:22 11-04-2025
|38,3025
|38,92222
|7
|1
|EGE DENIZI
|03:24:15 11-04-2025
|35,7677
|25,5003
|12,9
|3,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:22:38 11-04-2025
|37,8425
|37,71778
|7
|1,2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:22:37 11-04-2025
|37,7943
|37,7247
|11,2
|1,2
|EGE DENIZI
|03:15:07 11-04-2025
|35,7607
|25,5017
|15,9
|2,6
|EGE DENIZI
|02:43:22 11-04-2025
|35,7672
|25,451
|6,7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:19:28 11-04-2025
|36,5633
|25,5345
|14,2
|3
|Ege Denizi
|02:19:27 11-04-2025
|36,53917
|25,65111
|7
|2,8
|Solhan (Bingöl)
|02:16:10 11-04-2025
|38,99083
|40,90583
|6,86
|1
|EGE DENIZI
|02:09:53 11-04-2025
|35,776
|25,42
|5
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01:26:35 11-04-2025
|37,24583
|37,03528
|7
|1,6
|TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:26:34 11-04-2025
|37,1335
|37,0012
|10
|1,4
|EGE DENIZI
|01:07:33 11-04-2025
|35,764
|25,4877
|12,2
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.23 km] Başkale (Van)
|00:17:34 12-04-2025
|38,47194
|44,87083
|9,92
|1,8
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|00:15:18 12-04-2025
|37,0218
|28,4268
|13,7
|1
|Ege Denizi - [07.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:49:32 11-04-2025
|39,44333
|26,27389
|7,3
|1,4
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:49:31 11-04-2025
|39,446
|26,2472
|6,3
|1,6
|Adaklı (Bingöl)
|23:36:13 11-04-2025
|39,21083
|40,37389
|13,05
|2,5
|HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
|23:36:12 11-04-2025
|39,1862
|40,3645
|8,5
|2,7
|Ege Denizi - [89.09 km] Datça (Muğla)
|23:23:38 11-04-2025
|35,89583
|27,34472
|7,16
|2,4
|EGE DENIZI
|23:23:37 11-04-2025
|36,2895
|26,8112
|23
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [15.30 km] Kumluca (Antalya)
|21:59:23 11-04-2025
|36,33444
|30,6025
|25,05
|2,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:59:23 11-04-2025
|36,2488
|30,6795
|27,9
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:45:22 11-04-2025
|36,9902
|28,2065
|13,6
|0,8
|KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|21:41:38 11-04-2025
|38,286
|30,7643
|18,2
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|21:41:37 11-04-2025
|38,26111
|30,78917
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:36:35 11-04-2025
|37,78361
|36,50833
|7
|1,6
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|21:36:34 11-04-2025
|37,9218
|36,6988
|8
|1,6
|EGE DENIZI
|21:32:17 11-04-2025
|36,5538
|25,6498
|6,9
|2,2
|Ege Denizi - [10.48 km] Eceabat (Çanakkale)
|21:30:54 11-04-2025
|40,14944
|26,125
|7
|1,5
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|21:30:54 11-04-2025
|40,127
|26,1245
|8
|1,7
|Hassa (Hatay)
|21:26:16 11-04-2025
|36,78528
|36,52194
|10,68
|2,4
|HASSA (HATAY)
|21:26:16 11-04-2025
|36,7942
|36,5015
|7,7
|2,2
|Ege Denizi - [45.71 km] Karaburun (İzmir)
|21:13:21 11-04-2025
|38,9275
|26,01028
|7,05
|2,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|21:13:21 11-04-2025
|38,9535
|26,017
|2,3
|2,2
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|21:09:17 11-04-2025
|36,9722
|28,2717
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|20:16:09 11-04-2025
|36,6712
|25,7342
|7,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:04:23 11-04-2025
|37,82528
|36,68806
|7
|1,6
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|20:04:21 11-04-2025
|37,9112
|36,6712
|15,9
|1,6
|Marmara Denizi - [09.91 km] Erdek (Balıkesir)
|19:37:40 11-04-2025
|40,49417
|28,13722
|7
|1,2
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|19:37:39 11-04-2025
|40,5115
|28,2152
|8,8
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:35:27 11-04-2025
|37,40194
|36,8675
|7
|1,6
|KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:35:25 11-04-2025
|37,3635
|36,8167
|6
|1,6
|BELENBASI-BUCA (IZMIR)
|19:28:05 11-04-2025
|38,3358
|27,2785
|6,7
|1,4
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|19:25:07 11-04-2025
|36,9772
|28,2625
|1,4
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:44:51 11-04-2025
|37,13222
|28,79722
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:44:51 11-04-2025
|37,1402
|28,8422
|4,5
|1,9
|AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|18:22:05 11-04-2025
|36,0832
|33,5505
|4,3
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|18:15:26 11-04-2025
|36,87667
|29,46083
|6,88
|1,4
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|18:15:25 11-04-2025
|36,9037
|29,3787
|20,3
|1,8
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|18:14:35 11-04-2025
|40,1445
|26,1148
|12,9
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:07:27 11-04-2025
|37,97
|36,42333
|6,96
|2,2
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:07:26 11-04-2025
|37,9727
|36,399
|5
|2,2
|TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:05:13 11-04-2025
|38,2575
|38,9275
|17,4
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:05:12 11-04-2025
|38,21917
|39,02056
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|17:20:59 11-04-2025
|36,6347
|25,5225
|13,4
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|16:25:11 11-04-2025
|37,17
|36,90028
|6,51
|1,6
|BEKISLI-ESME (USAK)
|15:37:13 11-04-2025
|38,4773
|29,1133
|16,7
|1,7
|Eşme (Uşak)
|15:37:12 11-04-2025
|38,48556
|29,15472
|7
|1,4
|Merkez (Bayburt)
|15:18:38 11-04-2025
|40,25306
|39,89111
|7
|1,5
|Çivril (Denizli)
|15:17:16 11-04-2025
|38,22694
|29,69333
|7,01
|1,8
|Tuzlukçu (Konya)
|15:07:29 11-04-2025
|38,6175
|31,62083
|7
|0,7
|Demirözü (Bayburt)
|15:03:16 11-04-2025
|40,20167
|39,91056
|7
|1,9
|Demirözü (Bayburt)
|14:46:56 11-04-2025
|40,00889
|39,90833
|6,16
|2,2
|OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)
|14:46:56 11-04-2025
|40,0037
|39,9337
|5,4
|2,3
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|14:29:41 11-04-2025
|38,445
|30,66333
|7
|1,9
|COBANKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|14:29:41 11-04-2025
|38,4502
|30,6573
|5,5
|2,3
|Erzin (Hatay)
|14:22:23 11-04-2025
|36,97583
|36,13389
|5,95
|2
|TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|14:22:23 11-04-2025
|37,0392
|36,1458
|6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|14:12:00 11-04-2025
|39,43444
|28,17389
|7
|1,2
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|14:12:00 11-04-2025
|39,4205
|28,1153
|5,4
|1,5
|Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.10 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:52:57 11-04-2025
|42,5975
|27,03889
|7
|1,5
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:40:53 11-04-2025
|37,9983
|36,4375
|6,9
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:40:51 11-04-2025
|38,01417
|36,38083
|7
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:16:14 11-04-2025
|38,29583
|37,53444
|7,1
|1,7
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:16:14 11-04-2025
|38,3158
|37,5192
|4,5
|2
|Çifteler (Eskişehir)
|13:13:34 11-04-2025
|39,1675
|31,03444
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:58 11-04-2025
|38,29361
|38,15278
|7,24
|1,3
|Alaca (Çorum)
|12:20:31 11-04-2025
|40,08333
|34,65861
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:20 11-04-2025
|38,29139
|38,09361
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:16:22 11-04-2025
|38,28472
|38,16583
|7
|1,1
|Murgul (Artvin)
|12:12:41 11-04-2025
|41,24361
|41,61083
|7
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:43:55 11-04-2025
|38,07444
|38,385
|7,09
|2,2
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|11:43:55 11-04-2025
|38,116
|38,3588
|6,9
|2,1
|Akdeniz - [29.86 km] Kaş (Antalya)
|11:07:11 11-04-2025
|35,95444
|29,50306
|7
|2
|AKDENIZ
|11:07:11 11-04-2025
|35,9328
|29,2382
|5,1
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|11:04:35 11-04-2025
|37,35833
|37,08944
|19,69
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|10:53:44 11-04-2025
|40,2175
|27,0225
|10,18
|1,6
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|10:53:44 11-04-2025
|40,2077
|26,9987
|2,7
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|10:51:00 11-04-2025
|40,23806
|27,03833
|7,04
|2,1
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|10:51:00 11-04-2025
|40,2287
|27,03
|6,8
|2,5
|Dumlupınar (Kütahya)
|10:46:45 11-04-2025
|38,91194
|30,12167
|7
|1,1
|Ege Denizi - [42.08 km] Karaburun (İzmir)
|10:29:33 11-04-2025
|38,94889
|26,09667
|7,01
|2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|10:29:33 11-04-2025
|38,9792
|26,0563
|5
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|09:58:12 11-04-2025
|38,33556
|31,20111
|6,99
|0,6
|Bodrum (Muğla)
|09:30:48 11-04-2025
|37,03611
|27,68139
|6,97
|3,7
|MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
|09:30:48 11-04-2025
|37,0328
|27,6827
|7,5
|3,7
|Battalgazi (Malatya)
|08:54:39 11-04-2025
|38,22389
|38,56972
|7
|1,8
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|08:54:38 11-04-2025
|38,2402
|38,5745
|5
|1,6
|Çivril (Denizli)
|08:40:02 11-04-2025
|38,21583
|29,67583
|7,01
|1,8
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|08:40:01 11-04-2025
|38,2168
|29,6795
|1,6
|2
|Akhisar (Manisa)
|08:18:08 11-04-2025
|38,88417
|27,86444
|7,03
|1,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|08:18:08 11-04-2025
|38,8765
|27,8537
|11
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:45:07 11-04-2025
|38,34167
|38,79722
|7,07
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|07:35:16 11-04-2025
|37,36694
|36,7925
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:37 11-04-2025
|38,03139
|37,64167
|6,87
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:20:35 11-04-2025
|38,0042
|37,632
|23,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|07:18:36 11-04-2025
|38,03944
|37,62278
|7,15
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:18:36 11-04-2025
|38,0273
|37,667
|7,1
|1,7
|ULA (MUGLA)
|07:16:15 11-04-2025
|37,0952
|28,4513
|7,6
|1,7
|Akdeniz - [67.74 km] Marmaris (Muğla)
|07:01:26 11-04-2025
|36,03472
|28,26556
|6,65
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:00:06 11-04-2025
|37,03778
|28,47417
|6,95
|1,2
|YESILCAM-ULA (MUGLA)
|07:00:06 11-04-2025
|37,0002
|28,406
|5
|1,3
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|07:00:05 11-04-2025
|36,918
|28,2697
|8,9
|1,3
|EGE DENIZI
|06:44:47 11-04-2025
|35,7747
|25,4575
|7,1
|2,5
|Salihli (Manisa)
|06:38:36 11-04-2025
|38,55389
|28,20694
|6,99
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|06:38:35 11-04-2025
|38,5515
|28,231
|15
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:09:15 11-04-2025
|38,135
|38,52306
|7
|0,8
|YESILYURT (MALATYA)
|06:00:31 11-04-2025
|38,2935
|38,2483
|4,7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:00:30 11-04-2025
|38,30194
|38,28333
|10,48
|1,2
|EGE DENIZI
|05:48:57 11-04-2025
|35,8053
|25,6045
|14,1
|2,1
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:31:17 11-04-2025
|38,334
|37,4268
|15,3
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:21:27 11-04-2025
|38,33944
|37,50889
|7
|2
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:21:26 11-04-2025
|38,3315
|37,5792
|5,8
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:19:05 11-04-2025
|38,35333
|37,52444
|7
|1,5
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:19:04 11-04-2025
|38,3405
|37,5537
|7,5
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:10:47 11-04-2025
|38,31333
|38,29583
|7,35
|1
|EGE DENIZI
|05:07:31 11-04-2025
|35,7672
|25,4853
|10,7
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:05:08 11-04-2025
|38,16139
|37,79111
|7
|1,3
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:05:07 11-04-2025
|38,1823
|37,734
|13,6
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:53:06 11-04-2025
|38,30111
|38,29111
|11,73
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|04:53:05 11-04-2025
|38,3527
|38,2658
|5
|2,3
|Merkez (Ağrı)
|04:29:05 11-04-2025
|39,81806
|43,35722
|16,14
|2,5
|KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
|04:29:05 11-04-2025
|39,838
|43,4302
|5
|2,6
|Ege Denizi
|04:17:13 11-04-2025
|36,81917
|25,82056
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|04:17:13 11-04-2025
|36,7448
|25,702
|5,6
|2,3
|URUNVEREN-(ELAZIG)
|04:12:10 11-04-2025
|38,5253
|39,1702
|10,1
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|04:12:09 11-04-2025
|38,47194
|39,16583
|13,85
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:53:17 11-04-2025
|38,09917
|36,92389
|7
|1,3
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:53:17 11-04-2025
|38,1435
|37,0168
|5,1
|1,1
|EGE DENIZI
|03:46:19 11-04-2025
|35,7672
|25,5002
|9,6
|1,9
|Karaisalı (Adana)
|03:41:38 11-04-2025
|37,39056
|35,00722
|7,75
|1,4
|GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)
|03:41:37 11-04-2025
|37,3555
|35,0183
|6,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:40:22 11-04-2025
|38,3025
|38,92222
|7
|1
|EGE DENIZI
|03:24:15 11-04-2025
|35,7677
|25,5003
|12,9
|3,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:22:38 11-04-2025
|37,8425
|37,71778
|7
|1,2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:22:37 11-04-2025
|37,7943
|37,7247
|11,2
|1,2
|EGE DENIZI
|03:15:07 11-04-2025
|35,7607
|25,5017
|15,9
|2,6
|EGE DENIZI
|02:43:22 11-04-2025
|35,7672
|25,451
|6,7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:19:28 11-04-2025
|36,5633
|25,5345
|14,2
|3
|Ege Denizi
|02:19:27 11-04-2025
|36,53917
|25,65111
|7
|2,8
|Solhan (Bingöl)
|02:16:10 11-04-2025
|38,99083
|40,90583
|6,86
|1
|EGE DENIZI
|02:09:53 11-04-2025
|35,776
|25,42
|5
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01:26:35 11-04-2025
|37,24583
|37,03528
|7
|1,6
|TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:26:34 11-04-2025
|37,1335
|37,0012
|10
|1,4
|EGE DENIZI
|01:07:33 11-04-2025
|35,764
|25,4877
|12,2
|2,1
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