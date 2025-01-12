Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|01:05:24 12-01-2025
|37,818
|35,2187
|5,4
|2
|Kale (Malatya)
|00:59:02 12-01-2025
|38,3375
|38,78389
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|00:47:13 12-01-2025
|37,7775
|36,08833
|6,98
|1,7
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|00:47:12 12-01-2025
|37,7897
|36,0735
|5
|1,6
|Buharkent (Aydın)
|00:44:38 12-01-2025
|37,95694
|28,78083
|7,03
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:30:46 12-01-2025
|37,77722
|37,72611
|7
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|00:06:14 12-01-2025
|39,96722
|38,97806
|7,06
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:22:22 11-01-2025
|37,92917
|36,64333
|7,08
|2,3
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|23:22:22 11-01-2025
|37,917
|36,6528
|7,3
|2,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:21:45 11-01-2025
|37,205
|36,7175
|6,4
|1,3
|AKDENIZ
|22:59:59 11-01-2025
|36,0978
|27,0697
|7,2
|1,9
|Defne (Hatay)
|22:06:33 11-01-2025
|36,08111
|36,07583
|6,63
|2,3
|KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY)
|22:06:32 11-01-2025
|36,1053
|36,0192
|5
|2,2
|Salihli (Manisa)
|21:10:20 11-01-2025
|38,525
|28,24472
|7
|2,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|21:10:19 11-01-2025
|38,523
|28,2485
|8
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:03:12 11-01-2025
|38,39444
|39,13583
|8,9
|2,7
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|21:03:11 11-01-2025
|38,4352
|39,165
|5
|2,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.03 km] Armutlu (Yalova)
|20:22:59 11-01-2025
|40,44028
|28,98722
|7
|1,4
|MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|20:22:58 11-01-2025
|40,5163
|28,908
|13,7
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|19:56:44 11-01-2025
|36,3883
|27,6137
|5
|3,2
|Ege Denizi - [42.95 km] Datça (Muğla)
|19:56:43 11-01-2025
|36,31056
|27,50917
|22,72
|3
|Akdeniz - [61.83 km] Marmaris (Muğla)
|19:41:24 11-01-2025
|36,07472
|28,10611
|7,07
|1,7
|BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA)
|19:41:06 11-01-2025
|37,3518
|39,2717
|5
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|19:41:04 11-01-2025
|37,07556
|39,23278
|6,91
|2,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|19:34:23 11-01-2025
|39,03111
|30,98333
|7,4
|0,9
|Palandöken (Erzurum)
|19:15:55 11-01-2025
|39,85528
|41,33556
|8,13
|1,7
|Fethiye (Muğla)
|18:58:10 11-01-2025
|36,74278
|29,21556
|7
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|18:55:41 11-01-2025
|39,84278
|41,77639
|16,5
|1,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|18:55:40 11-01-2025
|39,8405
|41,7495
|1
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:34:46 11-01-2025
|38,37
|37,46556
|7
|1,2
|Kalecik (Ankara)
|18:03:55 11-01-2025
|40,40556
|33,40583
|6,37
|1,4
|DEMIRTAS-KALECIK (ANKARA)
|18:03:54 11-01-2025
|40,3948
|33,3858
|7,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|17:59:58 11-01-2025
|38,14278
|38,52194
|7
|1,3
|Al Shikhan, Ninova (Irak) - [72.00 km] Çukurca (Hakkari)
|17:40:20 11-01-2025
|36,62889
|43,29944
|6,32
|1,9
|Kelkit (Gümüşhane)
|17:36:44 11-01-2025
|39,93306
|39,31361
|7
|0,8
|Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars)
|17:31:27 11-01-2025
|40,79556
|44,20194
|6,96
|1,8
|Lapseki (Çanakkale)
|17:10:53 11-01-2025
|40,26833
|26,97056
|8,84
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.82 km] İskenderun (Hatay)
|16:52:55 11-01-2025
|36,71111
|36,15056
|7
|3
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|16:52:53 11-01-2025
|36,6978
|36,1507
|5
|3,1
|Niksar (Tokat)
|16:35:43 11-01-2025
|40,48
|36,95167
|15,43
|2,3
|ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT)
|16:35:43 11-01-2025
|40,5
|36,9277
|5
|2,7
|Kangal (Sivas)
|16:31:50 11-01-2025
|39,10722
|37,80083
|7,04
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:12:27 11-01-2025
|37,48667
|37,15528
|7,84
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:53:10 11-01-2025
|38,11667
|36,68333
|7
|1,6
|Tavas (Denizli)
|14:09:20 11-01-2025
|37,52472
|29,04556
|4,35
|1
|Battalgazi (Malatya)
|14:08:44 11-01-2025
|38,15806
|38,53139
|10,71
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:05:31 11-01-2025
|38,22333
|38,07111
|11,28
|1,8
|Şefaatli (Yozgat)
|13:55:28 11-01-2025
|39,42389
|34,98944
|9,97
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:51:06 11-01-2025
|38,02278
|36,27278
|7,05
|1,6
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:51:04 11-01-2025
|37,9608
|36,3057
|9,5
|1,4
|Arhavi (Artvin)
|13:32:58 11-01-2025
|41,19639
|41,38917
|7
|1
|Salihli (Manisa)
|13:31:31 11-01-2025
|38,51389
|28,25306
|7
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|13:31:31 11-01-2025
|38,5142
|28,2513
|11,1
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|13:24:06 11-01-2025
|39,225
|29,25278
|6,81
|1
|Mut (Mersin)
|13:18:54 11-01-2025
|36,59
|33,40028
|36,58
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:18:43 11-01-2025
|37,90667
|36,64333
|5,57
|2,3
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|13:18:43 11-01-2025
|37,9108
|36,6678
|7,6
|2,4
|Saimbeyli (Adana)
|13:12:10 11-01-2025
|37,89278
|36,17639
|7
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:03:10 11-01-2025
|39,66889
|29,43528
|7,06
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|12:59:00 11-01-2025
|38,25917
|38,77083
|7
|1,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|12:56:13 11-01-2025
|37,16611
|39,18694
|10,93
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.80 km] İskenderun (Hatay)
|12:47:37 11-01-2025
|36,70111
|36,17528
|9,42
|3,3
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|12:47:36 11-01-2025
|36,7255
|36,1567
|5
|3
|Seydişehir (Konya)
|12:37:03 11-01-2025
|37,30333
|31,87167
|6,99
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:27:37 11-01-2025
|37,9275
|36,64722
|7
|2,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|12:27:36 11-01-2025
|37,9225
|36,6747
|5
|2,2
|Cerablus, Halep (Suriye) - [04.81 km] Oğuzeli (Gaziantep)
|12:11:54 11-01-2025
|36,70111
|37,63722
|7,9
|2
|Torul (Gümüşhane)
|12:06:43 11-01-2025
|40,38389
|39,25778
|7
|1,3
|Torul (Gümüşhane)
|12:01:02 11-01-2025
|40,38472
|39,27278
|7,14
|1
|Tarsus (Mersin)
|11:59:12 11-01-2025
|36,98333
|34,68528
|7,22
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|11:57:00 11-01-2025
|38,38583
|38,89889
|11,53
|1,5
|Aladağ (Adana)
|11:52:31 11-01-2025
|37,64056
|35,57
|7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:47:59 11-01-2025
|38,93361
|37,98944
|7
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|11:46:01 11-01-2025
|38,90944
|38,00194
|4,2
|1,2
|Germencik (Aydın)
|11:43:08 11-01-2025
|37,87278
|27,59139
|7
|1,5
|Salihli (Manisa)
|11:29:33 11-01-2025
|38,63444
|28,19694
|6,81
|1,3
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [101.10 km] Altınözü (Hatay)
|11:21:50 11-01-2025
|35,23972
|36,98028
|7,88
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:10:41 11-01-2025
|39,95639
|28,75944
|7
|1,3
|Boğazlıyan (Yozgat)
|11:06:07 11-01-2025
|39,40833
|35,35833
|6,56
|0,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:23:44 11-01-2025
|39,87306
|28,80111
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:03:48 11-01-2025
|38,44194
|39,37306
|9,61
|1,8
|Aladağ (Adana)
|09:40:02 11-01-2025
|37,63444
|35,56944
|7
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|09:35:09 11-01-2025
|38,10528
|32,69583
|7
|1,2
|Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:56:20 11-01-2025
|39,37528
|25,95444
|8,21
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla)
|08:49:43 11-01-2025
|36,80528
|27,61056
|6,82
|1,4
|Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:46:20 11-01-2025
|39,09333
|25,8525
|8,52
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:45:24 11-01-2025
|39,68139
|26,41639
|12,19
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:44:17 11-01-2025
|38,085
|37,84028
|6,99
|1,5
|Gürün (Sivas)
|08:22:09 11-01-2025
|38,80444
|37,46
|7,08
|1,7
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|08:22:09 11-01-2025
|38,774
|37,4882
|5
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|08:00:32 11-01-2025
|38,34167
|31,16083
|7,05
|1,5
|SUCULLU-YALVAC (ISPARTA)
|08:00:32 11-01-2025
|38,3338
|31,1852
|7,6
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:37:36 11-01-2025
|38,4058
|37,4515
|5
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|07:36:40 11-01-2025
|39,17639
|27,75556
|7,13
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|07:20:54 11-01-2025
|39,16556
|27,735
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|07:05:11 11-01-2025
|38,51139
|28,24167
|7
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|07:05:11 11-01-2025
|38,5272
|28,2033
|4,5
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|07:04:59 11-01-2025
|38,30944
|37,83306
|7,07
|1,4
|DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|07:04:58 11-01-2025
|38,3428
|37,8585
|8,4
|1,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:03:26 11-01-2025
|38,1075
|37,3677
|13,4
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:03:25 11-01-2025
|38,1325
|37,30778
|7
|1,2
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|06:53:46 11-01-2025
|38,436
|37,5612
|5,4
|0,8
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:46:20 11-01-2025
|40,8187
|28,473
|14,3
|2,1
|Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:46:19 11-01-2025
|40,82194
|28,44056
|7,17
|2
|Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:30:18 11-01-2025
|40,75611
|28,45972
|7,08
|1,7
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:30:16 11-01-2025
|40,8443
|28,5002
|22,3
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:29:01 11-01-2025
|38,04833
|37,00278
|6,81
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:29:01 11-01-2025
|38,138
|37,063
|4,7
|2
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:27:22 11-01-2025
|40,8213
|28,4642
|9,2
|2,1
|Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:27:20 11-01-2025
|40,82056
|28,4375
|6,97
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|06:22:03 11-01-2025
|39,17972
|27,775
|7
|1,1
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|06:22:02 11-01-2025
|39,1785
|27,7677
|14,6
|1,5
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|06:18:41 11-01-2025
|38,4277
|37,4313
|13,7
|0,9
|Darende (Malatya)
|06:18:39 11-01-2025
|38,41889
|37,47111
|7
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|06:17:37 11-01-2025
|39,85028
|41,78861
|14,19
|2,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:17:37 11-01-2025
|39,8337
|41,7608
|5
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:16:25 11-01-2025
|38,1
|37,00111
|6,98
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:16:25 11-01-2025
|38,1133
|37,0365
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:52:11 11-01-2025
|38,35306
|38,75361
|7
|1,6
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:52:11 11-01-2025
|38,3502
|38,763
|7,3
|1,4
|Manyas (Balıkesir)
|05:50:22 11-01-2025
|39,99333
|27,78528
|7
|1,1
|KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR)
|05:50:22 11-01-2025
|39,9635
|27,8383
|2
|1,2
|Soma (Manisa)
|05:46:03 11-01-2025
|39,19167
|27,75806
|7,01
|1,5
|BAYAT-SOMA (MANISA)
|05:46:03 11-01-2025
|39,2012
|27,7438
|5,4
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|05:43:38 11-01-2025
|38,5207
|28,2143
|8,7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|05:43:37 11-01-2025
|38,53417
|28,24472
|6,99
|1,7
|Yeşilhisar (Kayseri)
|05:42:57 11-01-2025
|38,25806
|35,16083
|15,04
|1,6
|Kağızman (Kars)
|05:42:54 11-01-2025
|40,07583
|42,9275
|15,97
|2,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|05:42:53 11-01-2025
|40,068
|42,9855
|5
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:42:19 11-01-2025
|35,105
|23,21
|7
|3,2
|Salihli (Manisa)
|05:38:21 11-01-2025
|38,52556
|28,24694
|6,94
|3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|05:38:21 11-01-2025
|38,5343
|28,2462
|8,1
|3,1
|Yakutiye (Erzurum)
|05:32:57 11-01-2025
|40,19667
|41,25222
|6,99
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:32:23 11-01-2025
|35,0807
|25,2375
|5
|2,2
|Pasinler (Erzurum)
|05:29:03 11-01-2025
|39,9275
|41,71694
|7
|1,2
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|05:24:03 11-01-2025
|36,6525
|36,0635
|21,2
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay)
|05:09:33 11-01-2025
|36,71972
|36,17222
|7
|2,2
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|05:09:33 11-01-2025
|36,7135
|36,1263
|6,3
|2,1
|AKDENIZ
|05:05:44 11-01-2025
|35,7693
|27,9762
|7,5
|2,4
|Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla)
|05:05:43 11-01-2025
|35,76667
|27,98
|9,35
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:00:47 11-01-2025
|38,31861
|37,24583
|7
|1,3
|DENIS-SOMA (MANISA)
|04:57:28 11-01-2025
|39,2328
|27,7298
|8,9
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|04:57:27 11-01-2025
|39,16944
|27,76028
|7,02
|1,1
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|04:24:51 11-01-2025
|36,6642
|36,133
|7,1
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay)
|04:24:50 11-01-2025
|36,70972
|36,18361
|8,45
|1,8
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)
|04:18:39 11-01-2025
|36,71417
|36,15111
|4,32
|3,8
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|04:18:39 11-01-2025
|36,6995
|36,1345
|4
|3,8
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:06:05 11-01-2025
|39,8337
|41,8827
|15,2
|1,1
|Köprüköy (Erzurum)
|04:06:03 11-01-2025
|39,80389
|41,77306
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:52:05 11-01-2025
|38,5375
|37,42861
|7
|1,2
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|03:52:04 11-01-2025
|38,5403
|37,445
|5
|1,3
|Kağızman (Kars)
|03:48:29 11-01-2025
|40,01694
|42,82556
|7,02
|1,5
|CAYARASI-KAGIZMAN (KARS)
|03:48:29 11-01-2025
|40,019
|42,781
|12
|1,6
|Darende (Malatya)
|03:47:08 11-01-2025
|38,55056
|37,49083
|7
|0,9
|Sarıçam (Adana)
|03:36:43 11-01-2025
|37,01361
|35,62583
|7
|1,2
|VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
|03:36:41 11-01-2025
|36,931
|35,5168
|26,2
|1,3
|Soma (Manisa)
|03:35:22 11-01-2025
|39,18611
|27,75
|7,02
|2,3
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|03:35:22 11-01-2025
|39,1802
|27,7553
|11,8
|2,4
|Darende (Malatya)
|03:21:13 11-01-2025
|38,41694
|37,51056
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:21:13 11-01-2025
|38,4237
|37,4785
|10,7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|03:16:45 11-01-2025
|40,01861
|42,82167
|7,05
|2,2
|DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
|03:16:45 11-01-2025
|40,0267
|42,8478
|5
|2,1
|Darende (Malatya)
|02:57:22 11-01-2025
|38,40139
|37,56833
|7
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:57:21 11-01-2025
|38,4173
|37,4848
|4,7
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:56:22 11-01-2025
|38,4243
|37,5235
|2,9
|0,9
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:54:42 11-01-2025
|39,213
|27,7032
|3,7
|1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:50:28 11-01-2025
|39,209
|27,7223
|6,8
|1,5
|HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
|02:46:19 11-01-2025
|39,1643
|27,7933
|5,4
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|02:42:05 11-01-2025
|39,17417
|27,75139
|7,05
|2,1
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|02:42:05 11-01-2025
|39,1783
|27,7677
|8,2
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:37:11 11-01-2025
|34,5347
|23,6607
|5
|2,4
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:33:12 11-01-2025
|37,2513
|37,1045
|5,8
|1,3
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:28:23 11-01-2025
|39,209
|27,7172
|14
|1,7
|Soma (Manisa)
|02:28:22 11-01-2025
|39,17917
|27,75778
|7
|1,3
|YUNANISTAN
|02:24:51 11-01-2025
|40,2473
|24,095
|6,6
|2
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|02:24:27 11-01-2025
|39,1577
|27,7413
|4,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:07:18 11-01-2025
|38,25194
|37,82
|7,58
|1,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:07:17 11-01-2025
|38,2483
|37,7892
|7,7
|1,6
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:02:09 11-01-2025
|38,3263
|37,3913
|4,2
|1,1
|CICEKLI-KAGIZMAN (KARS)
|01:57:30 11-01-2025
|40,0007
|42,783
|26,4
|1,5
|Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale)
|01:54:32 11-01-2025
|39,77222
|25,72194
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|01:54:29 11-01-2025
|39,7837
|25,5645
|5
|2
|Akdeniz
|01:54:12 11-01-2025
|35,885
|35,76361
|6,41
|2,1
|AKDENIZ
|01:54:10 11-01-2025
|35,8068
|35,7255
|15,8
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:53:49 11-01-2025
|39,12667
|41,09806
|7
|1,3
|CATAK-KARLIOVA (BINGOL)
|01:53:48 11-01-2025
|39,1165
|41,0878
|13,3
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|01:35:15 11-01-2025
|39,22722
|27,83639
|7
|0,8
|Darende (Malatya)
|01:30:48 11-01-2025
|38,40056
|37,47833
|7
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|01:30:48 11-01-2025
|38,432
|37,4573
|5,4
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|01:05:24 12-01-2025
|37,818
|35,2187
|5,4
|2
|Kale (Malatya)
|00:59:02 12-01-2025
|38,3375
|38,78389
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|00:47:13 12-01-2025
|37,7775
|36,08833
|6,98
|1,7
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|00:47:12 12-01-2025
|37,7897
|36,0735
|5
|1,6
|Buharkent (Aydın)
|00:44:38 12-01-2025
|37,95694
|28,78083
|7,03
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:30:46 12-01-2025
|37,77722
|37,72611
|7
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|00:06:14 12-01-2025
|39,96722
|38,97806
|7,06
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:22:22 11-01-2025
|37,92917
|36,64333
|7,08
|2,3
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|23:22:22 11-01-2025
|37,917
|36,6528
|7,3
|2,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:21:45 11-01-2025
|37,205
|36,7175
|6,4
|1,3
|AKDENIZ
|22:59:59 11-01-2025
|36,0978
|27,0697
|7,2
|1,9
|Defne (Hatay)
|22:06:33 11-01-2025
|36,08111
|36,07583
|6,63
|2,3
|KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY)
|22:06:32 11-01-2025
|36,1053
|36,0192
|5
|2,2
|Salihli (Manisa)
|21:10:20 11-01-2025
|38,525
|28,24472
|7
|2,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|21:10:19 11-01-2025
|38,523
|28,2485
|8
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:03:12 11-01-2025
|38,39444
|39,13583
|8,9
|2,7
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|21:03:11 11-01-2025
|38,4352
|39,165
|5
|2,6
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.03 km] Armutlu (Yalova)
|20:22:59 11-01-2025
|40,44028
|28,98722
|7
|1,4
|MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|20:22:58 11-01-2025
|40,5163
|28,908
|13,7
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|19:56:44 11-01-2025
|36,3883
|27,6137
|5
|3,2
|Ege Denizi - [42.95 km] Datça (Muğla)
|19:56:43 11-01-2025
|36,31056
|27,50917
|22,72
|3
|Akdeniz - [61.83 km] Marmaris (Muğla)
|19:41:24 11-01-2025
|36,07472
|28,10611
|7,07
|1,7
|BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA)
|19:41:06 11-01-2025
|37,3518
|39,2717
|5
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|19:41:04 11-01-2025
|37,07556
|39,23278
|6,91
|2,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|19:34:23 11-01-2025
|39,03111
|30,98333
|7,4
|0,9
|Palandöken (Erzurum)
|19:15:55 11-01-2025
|39,85528
|41,33556
|8,13
|1,7
|Fethiye (Muğla)
|18:58:10 11-01-2025
|36,74278
|29,21556
|7
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|18:55:41 11-01-2025
|39,84278
|41,77639
|16,5
|1,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|18:55:40 11-01-2025
|39,8405
|41,7495
|1
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:34:46 11-01-2025
|38,37
|37,46556
|7
|1,2
|Kalecik (Ankara)
|18:03:55 11-01-2025
|40,40556
|33,40583
|6,37
|1,4
|DEMIRTAS-KALECIK (ANKARA)
|18:03:54 11-01-2025
|40,3948
|33,3858
|7,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|17:59:58 11-01-2025
|38,14278
|38,52194
|7
|1,3
|Al Shikhan, Ninova (Irak) - [72.00 km] Çukurca (Hakkari)
|17:40:20 11-01-2025
|36,62889
|43,29944
|6,32
|1,9
|Kelkit (Gümüşhane)
|17:36:44 11-01-2025
|39,93306
|39,31361
|7
|0,8
|Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars)
|17:31:27 11-01-2025
|40,79556
|44,20194
|6,96
|1,8
|Lapseki (Çanakkale)
|17:10:53 11-01-2025
|40,26833
|26,97056
|8,84
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.82 km] İskenderun (Hatay)
|16:52:55 11-01-2025
|36,71111
|36,15056
|7
|3
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|16:52:53 11-01-2025
|36,6978
|36,1507
|5
|3,1
|Niksar (Tokat)
|16:35:43 11-01-2025
|40,48
|36,95167
|15,43
|2,3
|ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT)
|16:35:43 11-01-2025
|40,5
|36,9277
|5
|2,7
|Kangal (Sivas)
|16:31:50 11-01-2025
|39,10722
|37,80083
|7,04
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:12:27 11-01-2025
|37,48667
|37,15528
|7,84
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:53:10 11-01-2025
|38,11667
|36,68333
|7
|1,6
|Tavas (Denizli)
|14:09:20 11-01-2025
|37,52472
|29,04556
|4,35
|1
|Battalgazi (Malatya)
|14:08:44 11-01-2025
|38,15806
|38,53139
|10,71
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:05:31 11-01-2025
|38,22333
|38,07111
|11,28
|1,8
|Şefaatli (Yozgat)
|13:55:28 11-01-2025
|39,42389
|34,98944
|9,97
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:51:06 11-01-2025
|38,02278
|36,27278
|7,05
|1,6
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:51:04 11-01-2025
|37,9608
|36,3057
|9,5
|1,4
|Arhavi (Artvin)
|13:32:58 11-01-2025
|41,19639
|41,38917
|7
|1
|Salihli (Manisa)
|13:31:31 11-01-2025
|38,51389
|28,25306
|7
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|13:31:31 11-01-2025
|38,5142
|28,2513
|11,1
|2
|Hisarcık (Kütahya)
|13:24:06 11-01-2025
|39,225
|29,25278
|6,81
|1
|Mut (Mersin)
|13:18:54 11-01-2025
|36,59
|33,40028
|36,58
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13:18:43 11-01-2025
|37,90667
|36,64333
|5,57
|2,3
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|13:18:43 11-01-2025
|37,9108
|36,6678
|7,6
|2,4
|Saimbeyli (Adana)
|13:12:10 11-01-2025
|37,89278
|36,17639
|7
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:03:10 11-01-2025
|39,66889
|29,43528
|7,06
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|12:59:00 11-01-2025
|38,25917
|38,77083
|7
|1,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|12:56:13 11-01-2025
|37,16611
|39,18694
|10,93
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.80 km] İskenderun (Hatay)
|12:47:37 11-01-2025
|36,70111
|36,17528
|9,42
|3,3
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|12:47:36 11-01-2025
|36,7255
|36,1567
|5
|3
|Seydişehir (Konya)
|12:37:03 11-01-2025
|37,30333
|31,87167
|6,99
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:27:37 11-01-2025
|37,9275
|36,64722
|7
|2,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|12:27:36 11-01-2025
|37,9225
|36,6747
|5
|2,2
|Cerablus, Halep (Suriye) - [04.81 km] Oğuzeli (Gaziantep)
|12:11:54 11-01-2025
|36,70111
|37,63722
|7,9
|2
|Torul (Gümüşhane)
|12:06:43 11-01-2025
|40,38389
|39,25778
|7
|1,3
|Torul (Gümüşhane)
|12:01:02 11-01-2025
|40,38472
|39,27278
|7,14
|1
|Tarsus (Mersin)
|11:59:12 11-01-2025
|36,98333
|34,68528
|7,22
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|11:57:00 11-01-2025
|38,38583
|38,89889
|11,53
|1,5
|Aladağ (Adana)
|11:52:31 11-01-2025
|37,64056
|35,57
|7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:47:59 11-01-2025
|38,93361
|37,98944
|7
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|11:46:01 11-01-2025
|38,90944
|38,00194
|4,2
|1,2
|Germencik (Aydın)
|11:43:08 11-01-2025
|37,87278
|27,59139
|7
|1,5
|Salihli (Manisa)
|11:29:33 11-01-2025
|38,63444
|28,19694
|6,81
|1,3
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [101.10 km] Altınözü (Hatay)
|11:21:50 11-01-2025
|35,23972
|36,98028
|7,88
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:10:41 11-01-2025
|39,95639
|28,75944
|7
|1,3
|Boğazlıyan (Yozgat)
|11:06:07 11-01-2025
|39,40833
|35,35833
|6,56
|0,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:23:44 11-01-2025
|39,87306
|28,80111
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:03:48 11-01-2025
|38,44194
|39,37306
|9,61
|1,8
|Aladağ (Adana)
|09:40:02 11-01-2025
|37,63444
|35,56944
|7
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|09:35:09 11-01-2025
|38,10528
|32,69583
|7
|1,2
|Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:56:20 11-01-2025
|39,37528
|25,95444
|8,21
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla)
|08:49:43 11-01-2025
|36,80528
|27,61056
|6,82
|1,4
|Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:46:20 11-01-2025
|39,09333
|25,8525
|8,52
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:45:24 11-01-2025
|39,68139
|26,41639
|12,19
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:44:17 11-01-2025
|38,085
|37,84028
|6,99
|1,5
|Gürün (Sivas)
|08:22:09 11-01-2025
|38,80444
|37,46
|7,08
|1,7
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|08:22:09 11-01-2025
|38,774
|37,4882
|5
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|08:00:32 11-01-2025
|38,34167
|31,16083
|7,05
|1,5
|SUCULLU-YALVAC (ISPARTA)
|08:00:32 11-01-2025
|38,3338
|31,1852
|7,6
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:37:36 11-01-2025
|38,4058
|37,4515
|5
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|07:36:40 11-01-2025
|39,17639
|27,75556
|7,13
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|07:20:54 11-01-2025
|39,16556
|27,735
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|07:05:11 11-01-2025
|38,51139
|28,24167
|7
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|07:05:11 11-01-2025
|38,5272
|28,2033
|4,5
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|07:04:59 11-01-2025
|38,30944
|37,83306
|7,07
|1,4
|DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|07:04:58 11-01-2025
|38,3428
|37,8585
|8,4
|1,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:03:26 11-01-2025
|38,1075
|37,3677
|13,4
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:03:25 11-01-2025
|38,1325
|37,30778
|7
|1,2
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|06:53:46 11-01-2025
|38,436
|37,5612
|5,4
|0,8
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:46:20 11-01-2025
|40,8187
|28,473
|14,3
|2,1
|Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:46:19 11-01-2025
|40,82194
|28,44056
|7,17
|2
|Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:30:18 11-01-2025
|40,75611
|28,45972
|7,08
|1,7
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:30:16 11-01-2025
|40,8443
|28,5002
|22,3
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:29:01 11-01-2025
|38,04833
|37,00278
|6,81
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:29:01 11-01-2025
|38,138
|37,063
|4,7
|2
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:27:22 11-01-2025
|40,8213
|28,4642
|9,2
|2,1
|Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:27:20 11-01-2025
|40,82056
|28,4375
|6,97
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|06:22:03 11-01-2025
|39,17972
|27,775
|7
|1,1
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|06:22:02 11-01-2025
|39,1785
|27,7677
|14,6
|1,5
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|06:18:41 11-01-2025
|38,4277
|37,4313
|13,7
|0,9
|Darende (Malatya)
|06:18:39 11-01-2025
|38,41889
|37,47111
|7
|0,8
|Pasinler (Erzurum)
|06:17:37 11-01-2025
|39,85028
|41,78861
|14,19
|2,5
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|06:17:37 11-01-2025
|39,8337
|41,7608
|5
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:16:25 11-01-2025
|38,1
|37,00111
|6,98
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:16:25 11-01-2025
|38,1133
|37,0365
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:52:11 11-01-2025
|38,35306
|38,75361
|7
|1,6
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:52:11 11-01-2025
|38,3502
|38,763
|7,3
|1,4
|Manyas (Balıkesir)
|05:50:22 11-01-2025
|39,99333
|27,78528
|7
|1,1
|KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR)
|05:50:22 11-01-2025
|39,9635
|27,8383
|2
|1,2
|Soma (Manisa)
|05:46:03 11-01-2025
|39,19167
|27,75806
|7,01
|1,5
|BAYAT-SOMA (MANISA)
|05:46:03 11-01-2025
|39,2012
|27,7438
|5,4
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|05:43:38 11-01-2025
|38,5207
|28,2143
|8,7
|1,9
|Salihli (Manisa)
|05:43:37 11-01-2025
|38,53417
|28,24472
|6,99
|1,7
|Yeşilhisar (Kayseri)
|05:42:57 11-01-2025
|38,25806
|35,16083
|15,04
|1,6
|Kağızman (Kars)
|05:42:54 11-01-2025
|40,07583
|42,9275
|15,97
|2,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|05:42:53 11-01-2025
|40,068
|42,9855
|5
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:42:19 11-01-2025
|35,105
|23,21
|7
|3,2
|Salihli (Manisa)
|05:38:21 11-01-2025
|38,52556
|28,24694
|6,94
|3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|05:38:21 11-01-2025
|38,5343
|28,2462
|8,1
|3,1
|Yakutiye (Erzurum)
|05:32:57 11-01-2025
|40,19667
|41,25222
|6,99
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:32:23 11-01-2025
|35,0807
|25,2375
|5
|2,2
|Pasinler (Erzurum)
|05:29:03 11-01-2025
|39,9275
|41,71694
|7
|1,2
|KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
|05:24:03 11-01-2025
|36,6525
|36,0635
|21,2
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay)
|05:09:33 11-01-2025
|36,71972
|36,17222
|7
|2,2
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|05:09:33 11-01-2025
|36,7135
|36,1263
|6,3
|2,1
|AKDENIZ
|05:05:44 11-01-2025
|35,7693
|27,9762
|7,5
|2,4
|Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla)
|05:05:43 11-01-2025
|35,76667
|27,98
|9,35
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:00:47 11-01-2025
|38,31861
|37,24583
|7
|1,3
|DENIS-SOMA (MANISA)
|04:57:28 11-01-2025
|39,2328
|27,7298
|8,9
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|04:57:27 11-01-2025
|39,16944
|27,76028
|7,02
|1,1
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|04:24:51 11-01-2025
|36,6642
|36,133
|7,1
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay)
|04:24:50 11-01-2025
|36,70972
|36,18361
|8,45
|1,8
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)
|04:18:39 11-01-2025
|36,71417
|36,15111
|4,32
|3,8
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|04:18:39 11-01-2025
|36,6995
|36,1345
|4
|3,8
|ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:06:05 11-01-2025
|39,8337
|41,8827
|15,2
|1,1
|Köprüköy (Erzurum)
|04:06:03 11-01-2025
|39,80389
|41,77306
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:52:05 11-01-2025
|38,5375
|37,42861
|7
|1,2
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|03:52:04 11-01-2025
|38,5403
|37,445
|5
|1,3
|Kağızman (Kars)
|03:48:29 11-01-2025
|40,01694
|42,82556
|7,02
|1,5
|CAYARASI-KAGIZMAN (KARS)
|03:48:29 11-01-2025
|40,019
|42,781
|12
|1,6
|Darende (Malatya)
|03:47:08 11-01-2025
|38,55056
|37,49083
|7
|0,9
|Sarıçam (Adana)
|03:36:43 11-01-2025
|37,01361
|35,62583
|7
|1,2
|VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
|03:36:41 11-01-2025
|36,931
|35,5168
|26,2
|1,3
|Soma (Manisa)
|03:35:22 11-01-2025
|39,18611
|27,75
|7,02
|2,3
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|03:35:22 11-01-2025
|39,1802
|27,7553
|11,8
|2,4
|Darende (Malatya)
|03:21:13 11-01-2025
|38,41694
|37,51056
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:21:13 11-01-2025
|38,4237
|37,4785
|10,7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|03:16:45 11-01-2025
|40,01861
|42,82167
|7,05
|2,2
|DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
|03:16:45 11-01-2025
|40,0267
|42,8478
|5
|2,1
|Darende (Malatya)
|02:57:22 11-01-2025
|38,40139
|37,56833
|7
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:57:21 11-01-2025
|38,4173
|37,4848
|4,7
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:56:22 11-01-2025
|38,4243
|37,5235
|2,9
|0,9
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:54:42 11-01-2025
|39,213
|27,7032
|3,7
|1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:50:28 11-01-2025
|39,209
|27,7223
|6,8
|1,5
|HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
|02:46:19 11-01-2025
|39,1643
|27,7933
|5,4
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|02:42:05 11-01-2025
|39,17417
|27,75139
|7,05
|2,1
|YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
|02:42:05 11-01-2025
|39,1783
|27,7677
|8,2
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:37:11 11-01-2025
|34,5347
|23,6607
|5
|2,4
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:33:12 11-01-2025
|37,2513
|37,1045
|5,8
|1,3
|DENIS-SOMA (MANISA)
|02:28:23 11-01-2025
|39,209
|27,7172
|14
|1,7
|Soma (Manisa)
|02:28:22 11-01-2025
|39,17917
|27,75778
|7
|1,3
|YUNANISTAN
|02:24:51 11-01-2025
|40,2473
|24,095
|6,6
|2
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|02:24:27 11-01-2025
|39,1577
|27,7413
|4,8
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:07:18 11-01-2025
|38,25194
|37,82
|7,58
|1,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:07:17 11-01-2025
|38,2483
|37,7892
|7,7
|1,6
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:02:09 11-01-2025
|38,3263
|37,3913
|4,2
|1,1
|CICEKLI-KAGIZMAN (KARS)
|01:57:30 11-01-2025
|40,0007
|42,783
|26,4
|1,5
|Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale)
|01:54:32 11-01-2025
|39,77222
|25,72194
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|01:54:29 11-01-2025
|39,7837
|25,5645
|5
|2
|Akdeniz
|01:54:12 11-01-2025
|35,885
|35,76361
|6,41
|2,1
|AKDENIZ
|01:54:10 11-01-2025
|35,8068
|35,7255
|15,8
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:53:49 11-01-2025
|39,12667
|41,09806
|7
|1,3
|CATAK-KARLIOVA (BINGOL)
|01:53:48 11-01-2025
|39,1165
|41,0878
|13,3
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|01:35:15 11-01-2025
|39,22722
|27,83639
|7
|0,8
|Darende (Malatya)
|01:30:48 11-01-2025
|38,40056
|37,47833
|7
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|01:30:48 11-01-2025
|38,432
|37,4573
|5,4
|1,3
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