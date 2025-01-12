Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 01:05:24 12-01-2025 37,818 35,2187 5,4 2
Kale (Malatya) 00:59:02 12-01-2025 38,3375 38,78389 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 00:47:13 12-01-2025 37,7775 36,08833 6,98 1,7
AKOLUK-FEKE (ADANA) 00:47:12 12-01-2025 37,7897 36,0735 5 1,6
Buharkent (Aydın) 00:44:38 12-01-2025 37,95694 28,78083 7,03 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 00:30:46 12-01-2025 37,77722 37,72611 7 1,1
Refahiye (Erzincan) 00:06:14 12-01-2025 39,96722 38,97806 7,06 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37,92917 36,64333 7,08 2,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 23:22:22 11-01-2025 37,917 36,6528 7,3 2,2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37,205 36,7175 6,4 1,3
AKDENIZ 22:59:59 11-01-2025 36,0978 27,0697 7,2 1,9
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36,08111 36,07583 6,63 2,3
KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) 22:06:32 11-01-2025 36,1053 36,0192 5 2,2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38,525 28,24472 7 2,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 21:10:19 11-01-2025 38,523 28,2485 8 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38,39444 39,13583 8,9 2,7
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:03:11 11-01-2025 38,4352 39,165 5 2,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.03 km] Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40,44028 28,98722 7 1,4
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 20:22:58 11-01-2025 40,5163 28,908 13,7 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 19:56:44 11-01-2025 36,3883 27,6137 5 3,2
Ege Denizi - [42.95 km] Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36,31056 27,50917 22,72 3
Akdeniz - [61.83 km] Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36,07472 28,10611 7,07 1,7
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37,3518 39,2717 5 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37,07556 39,23278 6,91 2,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 19:34:23 11-01-2025 39,03111 30,98333 7,4 0,9
Palandöken (Erzurum) 19:15:55 11-01-2025 39,85528 41,33556 8,13 1,7
Fethiye (Muğla) 18:58:10 11-01-2025 36,74278 29,21556 7 0,9
Pasinler (Erzurum) 18:55:41 11-01-2025 39,84278 41,77639 16,5 1,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 18:55:40 11-01-2025 39,8405 41,7495 1 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:34:46 11-01-2025 38,37 37,46556 7 1,2
Kalecik (Ankara) 18:03:55 11-01-2025 40,40556 33,40583 6,37 1,4
DEMIRTAS-KALECIK (ANKARA) 18:03:54 11-01-2025 40,3948 33,3858 7,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 17:59:58 11-01-2025 38,14278 38,52194 7 1,3
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [72.00 km] Çukurca (Hakkari) 17:40:20 11-01-2025 36,62889 43,29944 6,32 1,9
Kelkit (Gümüşhane) 17:36:44 11-01-2025 39,93306 39,31361 7 0,8
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40,79556 44,20194 6,96 1,8
Lapseki (Çanakkale) 17:10:53 11-01-2025 40,26833 26,97056 8,84 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.82 km] İskenderun (Hatay) 16:52:55 11-01-2025 36,71111 36,15056 7 3
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 16:52:53 11-01-2025 36,6978 36,1507 5 3,1
Niksar (Tokat) 16:35:43 11-01-2025 40,48 36,95167 15,43 2,3
ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT) 16:35:43 11-01-2025 40,5 36,9277 5 2,7
Kangal (Sivas) 16:31:50 11-01-2025 39,10722 37,80083 7,04 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:12:27 11-01-2025 37,48667 37,15528 7,84 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 15:53:10 11-01-2025 38,11667 36,68333 7 1,6
Tavas (Denizli) 14:09:20 11-01-2025 37,52472 29,04556 4,35 1
Battalgazi (Malatya) 14:08:44 11-01-2025 38,15806 38,53139 10,71 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:05:31 11-01-2025 38,22333 38,07111 11,28 1,8
Şefaatli (Yozgat) 13:55:28 11-01-2025 39,42389 34,98944 9,97 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 13:51:06 11-01-2025 38,02278 36,27278 7,05 1,6
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:51:04 11-01-2025 37,9608 36,3057 9,5 1,4
Arhavi (Artvin) 13:32:58 11-01-2025 41,19639 41,38917 7 1
Salihli (Manisa) 13:31:31 11-01-2025 38,51389 28,25306 7 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 13:31:31 11-01-2025 38,5142 28,2513 11,1 2
Hisarcık (Kütahya) 13:24:06 11-01-2025 39,225 29,25278 6,81 1
Mut (Mersin) 13:18:54 11-01-2025 36,59 33,40028 36,58 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:18:43 11-01-2025 37,90667 36,64333 5,57 2,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 13:18:43 11-01-2025 37,9108 36,6678 7,6 2,4
Saimbeyli (Adana) 13:12:10 11-01-2025 37,89278 36,17639 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 13:03:10 11-01-2025 39,66889 29,43528 7,06 1,3
Pütürge (Malatya) 12:59:00 11-01-2025 38,25917 38,77083 7 1,1
Haliliye (Şanlıurfa) 12:56:13 11-01-2025 37,16611 39,18694 10,93 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.80 km] İskenderun (Hatay) 12:47:37 11-01-2025 36,70111 36,17528 9,42 3,3
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 12:47:36 11-01-2025 36,7255 36,1567 5 3
Seydişehir (Konya) 12:37:03 11-01-2025 37,30333 31,87167 6,99 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:27:37 11-01-2025 37,9275 36,64722 7 2,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 12:27:36 11-01-2025 37,9225 36,6747 5 2,2
Cerablus, Halep (Suriye) - [04.81 km] Oğuzeli (Gaziantep) 12:11:54 11-01-2025 36,70111 37,63722 7,9 2
Torul (Gümüşhane) 12:06:43 11-01-2025 40,38389 39,25778 7 1,3
Torul (Gümüşhane) 12:01:02 11-01-2025 40,38472 39,27278 7,14 1
Tarsus (Mersin) 11:59:12 11-01-2025 36,98333 34,68528 7,22 1,1
Sivrice (Elazığ) 11:57:00 11-01-2025 38,38583 38,89889 11,53 1,5
Aladağ (Adana) 11:52:31 11-01-2025 37,64056 35,57 7 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:47:59 11-01-2025 38,93361 37,98944 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 11:46:01 11-01-2025 38,90944 38,00194 4,2 1,2
Germencik (Aydın) 11:43:08 11-01-2025 37,87278 27,59139 7 1,5
Salihli (Manisa) 11:29:33 11-01-2025 38,63444 28,19694 6,81 1,3
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [101.10 km] Altınözü (Hatay) 11:21:50 11-01-2025 35,23972 36,98028 7,88 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:10:41 11-01-2025 39,95639 28,75944 7 1,3
Boğazlıyan (Yozgat) 11:06:07 11-01-2025 39,40833 35,35833 6,56 0,9
Orhaneli (Bursa) 10:23:44 11-01-2025 39,87306 28,80111 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 10:03:48 11-01-2025 38,44194 39,37306 9,61 1,8
Aladağ (Adana) 09:40:02 11-01-2025 37,63444 35,56944 7 1,6
Selçuklu (Konya) 09:35:09 11-01-2025 38,10528 32,69583 7 1,2
Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:56:20 11-01-2025 39,37528 25,95444 8,21 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla) 08:49:43 11-01-2025 36,80528 27,61056 6,82 1,4
Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:46:20 11-01-2025 39,09333 25,8525 8,52 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:45:24 11-01-2025 39,68139 26,41639 12,19 1
Doğanşehir (Malatya) 08:44:17 11-01-2025 38,085 37,84028 6,99 1,5
Gürün (Sivas) 08:22:09 11-01-2025 38,80444 37,46 7,08 1,7
AYVALI-GURUN (SIVAS) 08:22:09 11-01-2025 38,774 37,4882 5 1,5
Yalvaç (Isparta) 08:00:32 11-01-2025 38,34167 31,16083 7,05 1,5
SUCULLU-YALVAC (ISPARTA) 08:00:32 11-01-2025 38,3338 31,1852 7,6 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:37:36 11-01-2025 38,4058 37,4515 5 1,1
Kırkağaç (Manisa) 07:36:40 11-01-2025 39,17639 27,75556 7,13 1,1
Kırkağaç (Manisa) 07:20:54 11-01-2025 39,16556 27,735 7 0,9
Salihli (Manisa) 07:05:11 11-01-2025 38,51139 28,24167 7 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 07:05:11 11-01-2025 38,5272 28,2033 4,5 1,7
Akçadağ (Malatya) 07:04:59 11-01-2025 38,30944 37,83306 7,07 1,4
DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) 07:04:58 11-01-2025 38,3428 37,8585 8,4 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:03:26 11-01-2025 38,1075 37,3677 13,4 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:03:25 11-01-2025 38,1325 37,30778 7 1,2
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 06:53:46 11-01-2025 38,436 37,5612 5,4 0,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:46:20 11-01-2025 40,8187 28,473 14,3 2,1
Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:46:19 11-01-2025 40,82194 28,44056 7,17 2
Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:30:18 11-01-2025 40,75611 28,45972 7,08 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:30:16 11-01-2025 40,8443 28,5002 22,3 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:29:01 11-01-2025 38,04833 37,00278 6,81 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:29:01 11-01-2025 38,138 37,063 4,7 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:27:22 11-01-2025 40,8213 28,4642 9,2 2,1
Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:27:20 11-01-2025 40,82056 28,4375 6,97 2
Kırkağaç (Manisa) 06:22:03 11-01-2025 39,17972 27,775 7 1,1
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 06:22:02 11-01-2025 39,1785 27,7677 14,6 1,5
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 06:18:41 11-01-2025 38,4277 37,4313 13,7 0,9
Darende (Malatya) 06:18:39 11-01-2025 38,41889 37,47111 7 0,8
Pasinler (Erzurum) 06:17:37 11-01-2025 39,85028 41,78861 14,19 2,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:17:37 11-01-2025 39,8337 41,7608 5 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:16:25 11-01-2025 38,1 37,00111 6,98 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:16:25 11-01-2025 38,1133 37,0365 5 2
Kale (Malatya) 05:52:11 11-01-2025 38,35306 38,75361 7 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:52:11 11-01-2025 38,3502 38,763 7,3 1,4
Manyas (Balıkesir) 05:50:22 11-01-2025 39,99333 27,78528 7 1,1
KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR) 05:50:22 11-01-2025 39,9635 27,8383 2 1,2
Soma (Manisa) 05:46:03 11-01-2025 39,19167 27,75806 7,01 1,5
BAYAT-SOMA (MANISA) 05:46:03 11-01-2025 39,2012 27,7438 5,4 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 05:43:38 11-01-2025 38,5207 28,2143 8,7 1,9
Salihli (Manisa) 05:43:37 11-01-2025 38,53417 28,24472 6,99 1,7
Yeşilhisar (Kayseri) 05:42:57 11-01-2025 38,25806 35,16083 15,04 1,6
Kağızman (Kars) 05:42:54 11-01-2025 40,07583 42,9275 15,97 2,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40,068 42,9855 5 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:42:19 11-01-2025 35,105 23,21 7 3,2
Salihli (Manisa) 05:38:21 11-01-2025 38,52556 28,24694 6,94 3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 05:38:21 11-01-2025 38,5343 28,2462 8,1 3,1
Yakutiye (Erzurum) 05:32:57 11-01-2025 40,19667 41,25222 6,99 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:32:23 11-01-2025 35,0807 25,2375 5 2,2
Pasinler (Erzurum) 05:29:03 11-01-2025 39,9275 41,71694 7 1,2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 05:24:03 11-01-2025 36,6525 36,0635 21,2 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay) 05:09:33 11-01-2025 36,71972 36,17222 7 2,2
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 05:09:33 11-01-2025 36,7135 36,1263 6,3 2,1
AKDENIZ 05:05:44 11-01-2025 35,7693 27,9762 7,5 2,4
Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla) 05:05:43 11-01-2025 35,76667 27,98 9,35 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:00:47 11-01-2025 38,31861 37,24583 7 1,3
DENIS-SOMA (MANISA) 04:57:28 11-01-2025 39,2328 27,7298 8,9 1,3
Kırkağaç (Manisa) 04:57:27 11-01-2025 39,16944 27,76028 7,02 1,1
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 04:24:51 11-01-2025 36,6642 36,133 7,1 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay) 04:24:50 11-01-2025 36,70972 36,18361 8,45 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36,71417 36,15111 4,32 3,8
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 04:18:39 11-01-2025 36,6995 36,1345 4 3,8
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:06:05 11-01-2025 39,8337 41,8827 15,2 1,1
Köprüköy (Erzurum) 04:06:03 11-01-2025 39,80389 41,77306 7 1,2
Darende (Malatya) 03:52:05 11-01-2025 38,5375 37,42861 7 1,2
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 03:52:04 11-01-2025 38,5403 37,445 5 1,3
Kağızman (Kars) 03:48:29 11-01-2025 40,01694 42,82556 7,02 1,5
CAYARASI-KAGIZMAN (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40,019 42,781 12 1,6
Darende (Malatya) 03:47:08 11-01-2025 38,55056 37,49083 7 0,9
Sarıçam (Adana) 03:36:43 11-01-2025 37,01361 35,62583 7 1,2
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 03:36:41 11-01-2025 36,931 35,5168 26,2 1,3
Soma (Manisa) 03:35:22 11-01-2025 39,18611 27,75 7,02 2,3
KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) 03:35:22 11-01-2025 39,1802 27,7553 11,8 2,4
Darende (Malatya) 03:21:13 11-01-2025 38,41694 37,51056 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:21:13 11-01-2025 38,4237 37,4785 10,7 1,2
Kağızman (Kars) 03:16:45 11-01-2025 40,01861 42,82167 7,05 2,2
DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40,0267 42,8478 5 2,1
Darende (Malatya) 02:57:22 11-01-2025 38,40139 37,56833 7 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:57:21 11-01-2025 38,4173 37,4848 4,7 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:56:22 11-01-2025 38,4243 37,5235 2,9 0,9
DENIS-SOMA (MANISA) 02:54:42 11-01-2025 39,213 27,7032 3,7 1
DENIS-SOMA (MANISA) 02:50:28 11-01-2025 39,209 27,7223 6,8 1,5
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 02:46:19 11-01-2025 39,1643 27,7933 5,4 1,7
Kırkağaç (Manisa) 02:42:05 11-01-2025 39,17417 27,75139 7,05 2,1
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 02:42:05 11-01-2025 39,1783 27,7677 8,2 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:37:11 11-01-2025 34,5347 23,6607 5 2,4
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:33:12 11-01-2025 37,2513 37,1045 5,8 1,3
DENIS-SOMA (MANISA) 02:28:23 11-01-2025 39,209 27,7172 14 1,7
Soma (Manisa) 02:28:22 11-01-2025 39,17917 27,75778 7 1,3
YUNANISTAN 02:24:51 11-01-2025 40,2473 24,095 6,6 2
KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) 02:24:27 11-01-2025 39,1577 27,7413 4,8 1
Doğanşehir (Malatya) 02:07:18 11-01-2025 38,25194 37,82 7,58 1,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:07:17 11-01-2025 38,2483 37,7892 7,7 1,6
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:02:09 11-01-2025 38,3263 37,3913 4,2 1,1
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40,0007 42,783 26,4 1,5
Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale) 01:54:32 11-01-2025 39,77222 25,72194 7 1,4
EGE DENIZI 01:54:29 11-01-2025 39,7837 25,5645 5 2
Akdeniz 01:54:12 11-01-2025 35,885 35,76361 6,41 2,1
AKDENIZ 01:54:10 11-01-2025 35,8068 35,7255 15,8 2
Karlıova (Bingöl) 01:53:49 11-01-2025 39,12667 41,09806 7 1,3
CATAK-KARLIOVA (BINGOL) 01:53:48 11-01-2025 39,1165 41,0878 13,3 1,2
Kırkağaç (Manisa) 01:35:15 11-01-2025 39,22722 27,83639 7 0,8
Darende (Malatya) 01:30:48 11-01-2025 38,40056 37,47833 7 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:30:48 11-01-2025 38,432 37,4573 5,4 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 01:05:24 12-01-2025 37,818 35,2187 5,4 2
Kale (Malatya) 00:59:02 12-01-2025 38,3375 38,78389 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 00:47:13 12-01-2025 37,7775 36,08833 6,98 1,7
AKOLUK-FEKE (ADANA) 00:47:12 12-01-2025 37,7897 36,0735 5 1,6
Buharkent (Aydın) 00:44:38 12-01-2025 37,95694 28,78083 7,03 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 00:30:46 12-01-2025 37,77722 37,72611 7 1,1
Refahiye (Erzincan) 00:06:14 12-01-2025 39,96722 38,97806 7,06 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37,92917 36,64333 7,08 2,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 23:22:22 11-01-2025 37,917 36,6528 7,3 2,2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37,205 36,7175 6,4 1,3
AKDENIZ 22:59:59 11-01-2025 36,0978 27,0697 7,2 1,9
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36,08111 36,07583 6,63 2,3
KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) 22:06:32 11-01-2025 36,1053 36,0192 5 2,2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38,525 28,24472 7 2,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 21:10:19 11-01-2025 38,523 28,2485 8 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38,39444 39,13583 8,9 2,7
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 21:03:11 11-01-2025 38,4352 39,165 5 2,6
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.03 km] Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40,44028 28,98722 7 1,4
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 20:22:58 11-01-2025 40,5163 28,908 13,7 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 19:56:44 11-01-2025 36,3883 27,6137 5 3,2
Ege Denizi - [42.95 km] Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36,31056 27,50917 22,72 3
Akdeniz - [61.83 km] Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36,07472 28,10611 7,07 1,7
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37,3518 39,2717 5 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37,07556 39,23278 6,91 2,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 19:34:23 11-01-2025 39,03111 30,98333 7,4 0,9
Palandöken (Erzurum) 19:15:55 11-01-2025 39,85528 41,33556 8,13 1,7
Fethiye (Muğla) 18:58:10 11-01-2025 36,74278 29,21556 7 0,9
Pasinler (Erzurum) 18:55:41 11-01-2025 39,84278 41,77639 16,5 1,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 18:55:40 11-01-2025 39,8405 41,7495 1 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:34:46 11-01-2025 38,37 37,46556 7 1,2
Kalecik (Ankara) 18:03:55 11-01-2025 40,40556 33,40583 6,37 1,4
DEMIRTAS-KALECIK (ANKARA) 18:03:54 11-01-2025 40,3948 33,3858 7,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 17:59:58 11-01-2025 38,14278 38,52194 7 1,3
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [72.00 km] Çukurca (Hakkari) 17:40:20 11-01-2025 36,62889 43,29944 6,32 1,9
Kelkit (Gümüşhane) 17:36:44 11-01-2025 39,93306 39,31361 7 0,8
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40,79556 44,20194 6,96 1,8
Lapseki (Çanakkale) 17:10:53 11-01-2025 40,26833 26,97056 8,84 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.82 km] İskenderun (Hatay) 16:52:55 11-01-2025 36,71111 36,15056 7 3
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 16:52:53 11-01-2025 36,6978 36,1507 5 3,1
Niksar (Tokat) 16:35:43 11-01-2025 40,48 36,95167 15,43 2,3
ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT) 16:35:43 11-01-2025 40,5 36,9277 5 2,7
Kangal (Sivas) 16:31:50 11-01-2025 39,10722 37,80083 7,04 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:12:27 11-01-2025 37,48667 37,15528 7,84 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 15:53:10 11-01-2025 38,11667 36,68333 7 1,6
Tavas (Denizli) 14:09:20 11-01-2025 37,52472 29,04556 4,35 1
Battalgazi (Malatya) 14:08:44 11-01-2025 38,15806 38,53139 10,71 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 14:05:31 11-01-2025 38,22333 38,07111 11,28 1,8
Şefaatli (Yozgat) 13:55:28 11-01-2025 39,42389 34,98944 9,97 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 13:51:06 11-01-2025 38,02278 36,27278 7,05 1,6
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:51:04 11-01-2025 37,9608 36,3057 9,5 1,4
Arhavi (Artvin) 13:32:58 11-01-2025 41,19639 41,38917 7 1
Salihli (Manisa) 13:31:31 11-01-2025 38,51389 28,25306 7 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 13:31:31 11-01-2025 38,5142 28,2513 11,1 2
Hisarcık (Kütahya) 13:24:06 11-01-2025 39,225 29,25278 6,81 1
Mut (Mersin) 13:18:54 11-01-2025 36,59 33,40028 36,58 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:18:43 11-01-2025 37,90667 36,64333 5,57 2,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 13:18:43 11-01-2025 37,9108 36,6678 7,6 2,4
Saimbeyli (Adana) 13:12:10 11-01-2025 37,89278 36,17639 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 13:03:10 11-01-2025 39,66889 29,43528 7,06 1,3
Pütürge (Malatya) 12:59:00 11-01-2025 38,25917 38,77083 7 1,1
Haliliye (Şanlıurfa) 12:56:13 11-01-2025 37,16611 39,18694 10,93 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.80 km] İskenderun (Hatay) 12:47:37 11-01-2025 36,70111 36,17528 9,42 3,3
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 12:47:36 11-01-2025 36,7255 36,1567 5 3
Seydişehir (Konya) 12:37:03 11-01-2025 37,30333 31,87167 6,99 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:27:37 11-01-2025 37,9275 36,64722 7 2,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 12:27:36 11-01-2025 37,9225 36,6747 5 2,2
Cerablus, Halep (Suriye) - [04.81 km] Oğuzeli (Gaziantep) 12:11:54 11-01-2025 36,70111 37,63722 7,9 2
Torul (Gümüşhane) 12:06:43 11-01-2025 40,38389 39,25778 7 1,3
Torul (Gümüşhane) 12:01:02 11-01-2025 40,38472 39,27278 7,14 1
Tarsus (Mersin) 11:59:12 11-01-2025 36,98333 34,68528 7,22 1,1
Sivrice (Elazığ) 11:57:00 11-01-2025 38,38583 38,89889 11,53 1,5
Aladağ (Adana) 11:52:31 11-01-2025 37,64056 35,57 7 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:47:59 11-01-2025 38,93361 37,98944 7 1,4
Hekimhan (Malatya) 11:46:01 11-01-2025 38,90944 38,00194 4,2 1,2
Germencik (Aydın) 11:43:08 11-01-2025 37,87278 27,59139 7 1,5
Salihli (Manisa) 11:29:33 11-01-2025 38,63444 28,19694 6,81 1,3
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [101.10 km] Altınözü (Hatay) 11:21:50 11-01-2025 35,23972 36,98028 7,88 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:10:41 11-01-2025 39,95639 28,75944 7 1,3
Boğazlıyan (Yozgat) 11:06:07 11-01-2025 39,40833 35,35833 6,56 0,9
Orhaneli (Bursa) 10:23:44 11-01-2025 39,87306 28,80111 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 10:03:48 11-01-2025 38,44194 39,37306 9,61 1,8
Aladağ (Adana) 09:40:02 11-01-2025 37,63444 35,56944 7 1,6
Selçuklu (Konya) 09:35:09 11-01-2025 38,10528 32,69583 7 1,2
Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:56:20 11-01-2025 39,37528 25,95444 8,21 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla) 08:49:43 11-01-2025 36,80528 27,61056 6,82 1,4
Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:46:20 11-01-2025 39,09333 25,8525 8,52 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:45:24 11-01-2025 39,68139 26,41639 12,19 1
Doğanşehir (Malatya) 08:44:17 11-01-2025 38,085 37,84028 6,99 1,5
Gürün (Sivas) 08:22:09 11-01-2025 38,80444 37,46 7,08 1,7
AYVALI-GURUN (SIVAS) 08:22:09 11-01-2025 38,774 37,4882 5 1,5
Yalvaç (Isparta) 08:00:32 11-01-2025 38,34167 31,16083 7,05 1,5
SUCULLU-YALVAC (ISPARTA) 08:00:32 11-01-2025 38,3338 31,1852 7,6 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:37:36 11-01-2025 38,4058 37,4515 5 1,1
Kırkağaç (Manisa) 07:36:40 11-01-2025 39,17639 27,75556 7,13 1,1
Kırkağaç (Manisa) 07:20:54 11-01-2025 39,16556 27,735 7 0,9
Salihli (Manisa) 07:05:11 11-01-2025 38,51139 28,24167 7 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 07:05:11 11-01-2025 38,5272 28,2033 4,5 1,7
Akçadağ (Malatya) 07:04:59 11-01-2025 38,30944 37,83306 7,07 1,4
DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) 07:04:58 11-01-2025 38,3428 37,8585 8,4 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:03:26 11-01-2025 38,1075 37,3677 13,4 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:03:25 11-01-2025 38,1325 37,30778 7 1,2
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 06:53:46 11-01-2025 38,436 37,5612 5,4 0,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:46:20 11-01-2025 40,8187 28,473 14,3 2,1
Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:46:19 11-01-2025 40,82194 28,44056 7,17 2
Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:30:18 11-01-2025 40,75611 28,45972 7,08 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:30:16 11-01-2025 40,8443 28,5002 22,3 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:29:01 11-01-2025 38,04833 37,00278 6,81 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:29:01 11-01-2025 38,138 37,063 4,7 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:27:22 11-01-2025 40,8213 28,4642 9,2 2,1
Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:27:20 11-01-2025 40,82056 28,4375 6,97 2
Kırkağaç (Manisa) 06:22:03 11-01-2025 39,17972 27,775 7 1,1
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 06:22:02 11-01-2025 39,1785 27,7677 14,6 1,5
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 06:18:41 11-01-2025 38,4277 37,4313 13,7 0,9
Darende (Malatya) 06:18:39 11-01-2025 38,41889 37,47111 7 0,8
Pasinler (Erzurum) 06:17:37 11-01-2025 39,85028 41,78861 14,19 2,5
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 06:17:37 11-01-2025 39,8337 41,7608 5 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:16:25 11-01-2025 38,1 37,00111 6,98 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:16:25 11-01-2025 38,1133 37,0365 5 2
Kale (Malatya) 05:52:11 11-01-2025 38,35306 38,75361 7 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:52:11 11-01-2025 38,3502 38,763 7,3 1,4
Manyas (Balıkesir) 05:50:22 11-01-2025 39,99333 27,78528 7 1,1
KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR) 05:50:22 11-01-2025 39,9635 27,8383 2 1,2
Soma (Manisa) 05:46:03 11-01-2025 39,19167 27,75806 7,01 1,5
BAYAT-SOMA (MANISA) 05:46:03 11-01-2025 39,2012 27,7438 5,4 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 05:43:38 11-01-2025 38,5207 28,2143 8,7 1,9
Salihli (Manisa) 05:43:37 11-01-2025 38,53417 28,24472 6,99 1,7
Yeşilhisar (Kayseri) 05:42:57 11-01-2025 38,25806 35,16083 15,04 1,6
Kağızman (Kars) 05:42:54 11-01-2025 40,07583 42,9275 15,97 2,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40,068 42,9855 5 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:42:19 11-01-2025 35,105 23,21 7 3,2
Salihli (Manisa) 05:38:21 11-01-2025 38,52556 28,24694 6,94 3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 05:38:21 11-01-2025 38,5343 28,2462 8,1 3,1
Yakutiye (Erzurum) 05:32:57 11-01-2025 40,19667 41,25222 6,99 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:32:23 11-01-2025 35,0807 25,2375 5 2,2
Pasinler (Erzurum) 05:29:03 11-01-2025 39,9275 41,71694 7 1,2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 05:24:03 11-01-2025 36,6525 36,0635 21,2 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay) 05:09:33 11-01-2025 36,71972 36,17222 7 2,2
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 05:09:33 11-01-2025 36,7135 36,1263 6,3 2,1
AKDENIZ 05:05:44 11-01-2025 35,7693 27,9762 7,5 2,4
Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla) 05:05:43 11-01-2025 35,76667 27,98 9,35 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:00:47 11-01-2025 38,31861 37,24583 7 1,3
DENIS-SOMA (MANISA) 04:57:28 11-01-2025 39,2328 27,7298 8,9 1,3
Kırkağaç (Manisa) 04:57:27 11-01-2025 39,16944 27,76028 7,02 1,1
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 04:24:51 11-01-2025 36,6642 36,133 7,1 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay) 04:24:50 11-01-2025 36,70972 36,18361 8,45 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36,71417 36,15111 4,32 3,8
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 04:18:39 11-01-2025 36,6995 36,1345 4 3,8
ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:06:05 11-01-2025 39,8337 41,8827 15,2 1,1
Köprüköy (Erzurum) 04:06:03 11-01-2025 39,80389 41,77306 7 1,2
Darende (Malatya) 03:52:05 11-01-2025 38,5375 37,42861 7 1,2
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 03:52:04 11-01-2025 38,5403 37,445 5 1,3
Kağızman (Kars) 03:48:29 11-01-2025 40,01694 42,82556 7,02 1,5
CAYARASI-KAGIZMAN (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40,019 42,781 12 1,6
Darende (Malatya) 03:47:08 11-01-2025 38,55056 37,49083 7 0,9
Sarıçam (Adana) 03:36:43 11-01-2025 37,01361 35,62583 7 1,2
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 03:36:41 11-01-2025 36,931 35,5168 26,2 1,3
Soma (Manisa) 03:35:22 11-01-2025 39,18611 27,75 7,02 2,3
KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) 03:35:22 11-01-2025 39,1802 27,7553 11,8 2,4
Darende (Malatya) 03:21:13 11-01-2025 38,41694 37,51056 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:21:13 11-01-2025 38,4237 37,4785 10,7 1,2
Kağızman (Kars) 03:16:45 11-01-2025 40,01861 42,82167 7,05 2,2
DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40,0267 42,8478 5 2,1
Darende (Malatya) 02:57:22 11-01-2025 38,40139 37,56833 7 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:57:21 11-01-2025 38,4173 37,4848 4,7 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:56:22 11-01-2025 38,4243 37,5235 2,9 0,9
DENIS-SOMA (MANISA) 02:54:42 11-01-2025 39,213 27,7032 3,7 1
DENIS-SOMA (MANISA) 02:50:28 11-01-2025 39,209 27,7223 6,8 1,5
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 02:46:19 11-01-2025 39,1643 27,7933 5,4 1,7
Kırkağaç (Manisa) 02:42:05 11-01-2025 39,17417 27,75139 7,05 2,1
YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) 02:42:05 11-01-2025 39,1783 27,7677 8,2 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:37:11 11-01-2025 34,5347 23,6607 5 2,4
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:33:12 11-01-2025 37,2513 37,1045 5,8 1,3
DENIS-SOMA (MANISA) 02:28:23 11-01-2025 39,209 27,7172 14 1,7
Soma (Manisa) 02:28:22 11-01-2025 39,17917 27,75778 7 1,3
YUNANISTAN 02:24:51 11-01-2025 40,2473 24,095 6,6 2
KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) 02:24:27 11-01-2025 39,1577 27,7413 4,8 1
Doğanşehir (Malatya) 02:07:18 11-01-2025 38,25194 37,82 7,58 1,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:07:17 11-01-2025 38,2483 37,7892 7,7 1,6
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:02:09 11-01-2025 38,3263 37,3913 4,2 1,1
CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40,0007 42,783 26,4 1,5
Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale) 01:54:32 11-01-2025 39,77222 25,72194 7 1,4
EGE DENIZI 01:54:29 11-01-2025 39,7837 25,5645 5 2
Akdeniz 01:54:12 11-01-2025 35,885 35,76361 6,41 2,1
AKDENIZ 01:54:10 11-01-2025 35,8068 35,7255 15,8 2
Karlıova (Bingöl) 01:53:49 11-01-2025 39,12667 41,09806 7 1,3
CATAK-KARLIOVA (BINGOL) 01:53:48 11-01-2025 39,1165 41,0878 13,3 1,2
Kırkağaç (Manisa) 01:35:15 11-01-2025 39,22722 27,83639 7 0,8
Darende (Malatya) 01:30:48 11-01-2025 38,40056 37,47833 7 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:30:48 11-01-2025 38,432 37,4573 5,4 1,3
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