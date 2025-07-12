Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

12 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Üzümlü (Erzincan) 01:21:49 12-07-2025 39,655 39,75694 8,88 0,7
Simav (Kütahya) 01:18:46 12-07-2025 39,12139 28,95583 12,64 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:18:44 12-07-2025 39,2343 29,0475 5,2 1,6
Bucak (Burdur) 01:16:07 12-07-2025 37,36667 30,36028 93,04 1,5
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) 01:16:06 12-07-2025 37,3338 30,3308 100,3 1,8
Yüksekova (Hakkari) 00:44:48 12-07-2025 37,42444 43,99083 6,95 1,8
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) 00:44:48 12-07-2025 37,3798 43,9847 5,6 2
İliç (Erzincan) 00:28:29 12-07-2025 39,6325 38,39639 7 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 00:10:39 12-07-2025 38,91083 31,35528 7 1
Merkez (Isparta) 00:08:52 12-07-2025 37,80917 30,71889 7 1,2
Yüksekova (Hakkari) 23:43:35 11-07-2025 37,39056 44,00111 7 1,2
Başmakçı (Afyonkarahisar) 23:40:28 11-07-2025 37,90889 29,9525 11,13 2,5
BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 23:40:27 11-07-2025 37,8842 29,9608 8,5 2,5
Sincik (Adıyaman) 23:37:30 11-07-2025 38,12611 38,54167 6,99 1
Yüksekova (Hakkari) 22:58:01 11-07-2025 37,39 43,99639 7 2
Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars) 22:40:55 11-07-2025 40,93333 43,7925 7,65 1,3
Yazıhan (Malatya) 22:40:29 11-07-2025 38,58722 37,96139 7 1
Hazar Gölü - [02.80 km] Sivrice (Elazığ) 22:30:02 11-07-2025 38,4675 39,3325 6,57 0,9
Altınyayla (Burdur) 22:29:17 11-07-2025 36,94083 29,43667 7 1,4
Bekilli (Denizli) 22:25:24 11-07-2025 38,275 29,55556 11,42 0,9
Gemlik (Bursa) 22:06:13 11-07-2025 40,49028 29,22167 5,32 1,5
Başmakçı (Afyonkarahisar) 21:53:58 11-07-2025 37,88917 29,97306 7,59 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 21:26:05 11-07-2025 39,31778 28,84194 7,07 1
Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin) 21:20:59 11-07-2025 36,37944 41,29222 8,02 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:07:37 11-07-2025 38,26111 38,17194 6,96 0,9
Sincik (Adıyaman) 20:56:00 11-07-2025 38,13944 38,47278 7 1,1
Akhisar (Manisa) 20:51:12 11-07-2025 39,11361 28,02833 7 1,3
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 20:51:11 11-07-2025 39,122 27,9673 11,5 1,4
Marmara Denizi - [26.33 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:36:26 11-07-2025 40,81861 28,31056 6,95 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:36:25 11-07-2025 40,8443 28,278 21,3 2,3
Sarayköy (Denizli) 20:32:47 11-07-2025 37,955 28,86222 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:14:10 11-07-2025 38,10472 36,59639 6,98 2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:14:09 11-07-2025 38,0902 36,6553 5 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:39:21 11-07-2025 39,52278 28,14194 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:38:13 11-07-2025 39,45389 28,16778 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:44 11-07-2025 39,53 28,19611 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:42 11-07-2025 39,53 28,1575 4,7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:05 11-07-2025 38,09139 38,38944 7 2,8
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:04 11-07-2025 38,1115 38,369 5 2,6
Akçadağ (Malatya) 17:39:18 11-07-2025 38,50778 38,02139 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 17:24:26 11-07-2025 37,88333 36,23722 7 1,2
Hani (Diyarbakır) 17:11:42 11-07-2025 38,55583 40,42389 11,5 1,8
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:11:40 11-07-2025 38,531 40,4413 17,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 14:54:55 11-07-2025 38,12194 38,53722 7 1,5
Ege Denizi 14:43:12 11-07-2025 40,16722 24,2175 7,11 3,1
YUNANISTAN 14:43:12 11-07-2025 40,2733 24,1592 12,7 3,5
Gölbaşı (Adıyaman) 14:35:00 11-07-2025 37,79944 37,82611 15,97 1,5
Doğanşehir (Malatya) 14:27:31 11-07-2025 38,12667 37,79222 0,86 1,3
Pamukkale (Denizli) 14:03:59 11-07-2025 37,98361 29,13778 11,18 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:36:40 11-07-2025 38,11722 37,37389 7 1,3
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:17:29 11-07-2025 38,182 36,5905 6,1 1,2
Pütürge (Malatya) 13:13:36 11-07-2025 38,17806 38,64694 7 0,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:03:38 11-07-2025 37,1192 27,9147 0 1,6
Otlukbeli (Erzincan) 13:00:16 11-07-2025 39,94778 40,02167 7 0,9
Ulaş (Sivas) 12:52:00 11-07-2025 39,45889 37,31917 7,33 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:45:55 11-07-2025 38,23722 38,075 11,6 1,3
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:38:51 11-07-2025 39,646 29,5077 0 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11:57:08 11-07-2025 34,6273 25,0885 15,4 3,7
Akdeniz 11:57:02 11-07-2025 34,69 24,90139 6,89 3,8
EGE DENIZI 11:53:33 11-07-2025 36,7085 26,3655 12,4 2,1
Simav (Kütahya) 11:37:55 11-07-2025 39,24028 28,95306 9,6 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:55 11-07-2025 39,2592 28,974 9,9 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:27 11-07-2025 39,2468 28,993 10,3 1,5
Simav (Kütahya) 11:32:26 11-07-2025 39,23917 28,96278 13,9 1,5
Çay (Afyonkarahisar) 11:21:50 11-07-2025 38,65944 30,89583 11,7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:05:23 11-07-2025 37,4125 36,77111 11,6 2
YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 11:05:23 11-07-2025 37,4235 36,7643 9,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 10:49:16 11-07-2025 38,25778 36,42194 7 1,6
ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:49:16 11-07-2025 38,2287 36,419 10,8 1,6
Simav (Kütahya) 10:18:08 11-07-2025 39,26778 28,99028 6,78 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:18:08 11-07-2025 39,2665 28,9733 5,4 2,1
Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya) 10:07:45 11-07-2025 35,85556 31,78361 33,21 1,5
Simav (Kütahya) 10:05:51 11-07-2025 39,20333 28,92361 7 0,9
Simav (Kütahya) 09:46:44 11-07-2025 39,23917 28,97056 12,79 3,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:46:44 11-07-2025 39,2747 28,9725 5,3 3,3
Simav (Kütahya) 09:40:33 11-07-2025 39,2375 28,96778 13,76 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:33 11-07-2025 39,2873 28,97 7,7 2
Battalgazi (Malatya) 09:37:22 11-07-2025 38,15611 38,56778 7 1,9
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 09:37:21 11-07-2025 38,1527 38,5722 5,4 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.23 km] Kuşadası (Aydın) 09:31:09 11-07-2025 37,86833 27,23083 7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:31:09 11-07-2025 37,8522 27,2013 5,4 2,1
Battalgazi (Malatya) 09:18:55 11-07-2025 38,14861 38,58111 7 2,6
ULUKOY-(MALATYA) 09:18:55 11-07-2025 38,1572 38,5603 6,7 2,7
Ege Denizi - [08.19 km] Karaburun (İzmir) 09:15:52 11-07-2025 38,48194 26,3925 7 1,9
Simav (Kütahya) 08:42:24 11-07-2025 39,2025 28,89194 7,13 1
Battalgazi (Malatya) 08:35:52 11-07-2025 38,1575 38,6025 7,01 3,3
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 08:35:50 11-07-2025 38,1562 38,5962 1,6 3,3
Simav (Kütahya) 08:20:53 11-07-2025 39,24222 28,98889 10,38 1,1
Simav (Kütahya) 08:19:56 11-07-2025 39,28417 28,95333 7,05 1
Serdivan (Sakarya) 08:15:35 11-07-2025 40,75222 30,32278 6,98 1,1
Sungurlu (Çorum) 08:10:18 11-07-2025 40,00972 34,30972 6,98 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.11 08:08:32) 08:08:32 11-07-2025 39,2178 29,0473 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 08:08:31 11-07-2025 39,21778 28,98556 13,09 1,5
Akdeniz - [127.75 km] Datça (Muğla) 07:37:47 11-07-2025 35,54972 27,29472 7,21 2,1
Akhmeta, Kakheti (Gürcistan) 07:32:59 11-07-2025 42,26222 45,55778 7 3,3
Akdeniz - [34.01 km] Dalaman (Muğla) 07:24:49 11-07-2025 36,40583 28,70389 36,19 1,5
AKDENIZ 07:24:49 11-07-2025 36,5357 28,6975 56,4 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 07:08:19 11-07-2025 37,69611 37,4775 7,2 1
EGE DENIZI 06:55:47 11-07-2025 35,7612 25,9358 25,2 3,1
Ege Denizi 06:55:46 11-07-2025 35,83861 26,0175 7,01 3,2
Doğanyol (Malatya) 06:31:46 11-07-2025 38,23583 39,03611 12,57 1,9
GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) 06:31:46 11-07-2025 38,2675 39,0818 19,7 1,8
Çameli (Denizli) 06:26:29 11-07-2025 36,99083 29,28861 7 2,1
CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 06:26:29 11-07-2025 36,9977 29,3028 5,1 2,2
MARMARA DENIZI 06:20:49 11-07-2025 40,6408 28,5457 9,2 1,7
Marmara Denizi - [27.90 km] Armutlu (Yalova) 06:20:48 11-07-2025 40,71417 28,59417 7,02 1,5
Ege Denizi - [51.34 km] Karaburun (İzmir) 06:05:14 11-07-2025 38,99417 26,00222 6,76 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:05:14 11-07-2025 38,9822 25,9978 11,1 2
Marmara Denizi - [24.42 km] Armutlu (Yalova) 06:02:36 11-07-2025 40,675 28,61139 9,12 1,6
MARMARA DENIZI 06:02:36 11-07-2025 40,6512 28,5852 8,5 1,8
MARMARA DENIZI 05:59:19 11-07-2025 40,6527 28,6298 7,5 2
Marmara Denizi - [28.48 km] Armutlu (Yalova) 05:59:18 11-07-2025 40,70056 28,575 6,94 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:47:18 11-07-2025 38,07972 37,64833 7,03 1,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:47:18 11-07-2025 38,0542 37,596 7,7 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:41:08 11-07-2025 37,48944 37,00278 6,35 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:37:47 11-07-2025 38,32472 37,56528 6,49 1,1
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 05:37:47 11-07-2025 38,3403 37,6218 8,2 1,2
Develi (Kayseri) 05:26:31 11-07-2025 38,20472 35,67778 6,97 1,1
Yazıhan (Malatya) 05:13:17 11-07-2025 38,53917 38,01639 7 1,1
AKDENIZ 05:05:32 11-07-2025 36,0237 28,5495 10,6 1,4
Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla) 05:05:28 11-07-2025 35,91972 28,47028 5,98 1,5
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 04:51:17 11-07-2025 39,0888 29,6325 10 1,2
Gediz (Kütahya) 04:51:16 11-07-2025 39,05917 29,62639 6,79 1,1
AKDENIZ 04:31:56 11-07-2025 35,3088 27,1757 7,4 2,4
Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla) 04:31:54 11-07-2025 35,43389 27,09944 7,41 2,2
Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul) 03:58:23 11-07-2025 40,85694 28,26917 6,05 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:23 11-07-2025 40,7982 28,2858 11,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:45:57 11-07-2025 38,1725 37,90667 9,89 1,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:45:57 11-07-2025 38,0833 37,7963 14,1 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:35:21 11-07-2025 38,27278 37,75361 6,18 1,1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:20 11-07-2025 38,3 37,689 21,8 1
Merkez (Bingöl) 03:25:33 11-07-2025 38,95583 40,43556 7 1,5
SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL) 03:25:32 11-07-2025 38,9305 40,4547 13,8 1,5
Gemlik (Bursa) 02:54:16 11-07-2025 40,48389 29,2275 9,84 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:54:16 11-07-2025 40,482 29,2045 9,1 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Üzümlü (Erzincan) 01:21:49 12-07-2025 39,655 39,75694 8,88 0,7
Simav (Kütahya) 01:18:46 12-07-2025 39,12139 28,95583 12,64 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:18:44 12-07-2025 39,2343 29,0475 5,2 1,6
Bucak (Burdur) 01:16:07 12-07-2025 37,36667 30,36028 93,04 1,5
URKUTLU-BUCAK (BURDUR) 01:16:06 12-07-2025 37,3338 30,3308 100,3 1,8
Yüksekova (Hakkari) 00:44:48 12-07-2025 37,42444 43,99083 6,95 1,8
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) 00:44:48 12-07-2025 37,3798 43,9847 5,6 2
İliç (Erzincan) 00:28:29 12-07-2025 39,6325 38,39639 7 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 00:10:39 12-07-2025 38,91083 31,35528 7 1
Merkez (Isparta) 00:08:52 12-07-2025 37,80917 30,71889 7 1,2
Yüksekova (Hakkari) 23:43:35 11-07-2025 37,39056 44,00111 7 1,2
Başmakçı (Afyonkarahisar) 23:40:28 11-07-2025 37,90889 29,9525 11,13 2,5
BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) 23:40:27 11-07-2025 37,8842 29,9608 8,5 2,5
Sincik (Adıyaman) 23:37:30 11-07-2025 38,12611 38,54167 6,99 1
Yüksekova (Hakkari) 22:58:01 11-07-2025 37,39 43,99639 7 2
Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars) 22:40:55 11-07-2025 40,93333 43,7925 7,65 1,3
Yazıhan (Malatya) 22:40:29 11-07-2025 38,58722 37,96139 7 1
Hazar Gölü - [02.80 km] Sivrice (Elazığ) 22:30:02 11-07-2025 38,4675 39,3325 6,57 0,9
Altınyayla (Burdur) 22:29:17 11-07-2025 36,94083 29,43667 7 1,4
Bekilli (Denizli) 22:25:24 11-07-2025 38,275 29,55556 11,42 0,9
Gemlik (Bursa) 22:06:13 11-07-2025 40,49028 29,22167 5,32 1,5
Başmakçı (Afyonkarahisar) 21:53:58 11-07-2025 37,88917 29,97306 7,59 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 21:26:05 11-07-2025 39,31778 28,84194 7,07 1
Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin) 21:20:59 11-07-2025 36,37944 41,29222 8,02 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:07:37 11-07-2025 38,26111 38,17194 6,96 0,9
Sincik (Adıyaman) 20:56:00 11-07-2025 38,13944 38,47278 7 1,1
Akhisar (Manisa) 20:51:12 11-07-2025 39,11361 28,02833 7 1,3
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 20:51:11 11-07-2025 39,122 27,9673 11,5 1,4
Marmara Denizi - [26.33 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:36:26 11-07-2025 40,81861 28,31056 6,95 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:36:25 11-07-2025 40,8443 28,278 21,3 2,3
Sarayköy (Denizli) 20:32:47 11-07-2025 37,955 28,86222 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:14:10 11-07-2025 38,10472 36,59639 6,98 2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:14:09 11-07-2025 38,0902 36,6553 5 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:39:21 11-07-2025 39,52278 28,14194 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:38:13 11-07-2025 39,45389 28,16778 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:44 11-07-2025 39,53 28,19611 7 1,1
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:42 11-07-2025 39,53 28,1575 4,7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:05 11-07-2025 38,09139 38,38944 7 2,8
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:04 11-07-2025 38,1115 38,369 5 2,6
Akçadağ (Malatya) 17:39:18 11-07-2025 38,50778 38,02139 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 17:24:26 11-07-2025 37,88333 36,23722 7 1,2
Hani (Diyarbakır) 17:11:42 11-07-2025 38,55583 40,42389 11,5 1,8
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:11:40 11-07-2025 38,531 40,4413 17,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 14:54:55 11-07-2025 38,12194 38,53722 7 1,5
Ege Denizi 14:43:12 11-07-2025 40,16722 24,2175 7,11 3,1
YUNANISTAN 14:43:12 11-07-2025 40,2733 24,1592 12,7 3,5
Gölbaşı (Adıyaman) 14:35:00 11-07-2025 37,79944 37,82611 15,97 1,5
Doğanşehir (Malatya) 14:27:31 11-07-2025 38,12667 37,79222 0,86 1,3
Pamukkale (Denizli) 14:03:59 11-07-2025 37,98361 29,13778 11,18 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:36:40 11-07-2025 38,11722 37,37389 7 1,3
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:17:29 11-07-2025 38,182 36,5905 6,1 1,2
Pütürge (Malatya) 13:13:36 11-07-2025 38,17806 38,64694 7 0,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:03:38 11-07-2025 37,1192 27,9147 0 1,6
Otlukbeli (Erzincan) 13:00:16 11-07-2025 39,94778 40,02167 7 0,9
Ulaş (Sivas) 12:52:00 11-07-2025 39,45889 37,31917 7,33 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:45:55 11-07-2025 38,23722 38,075 11,6 1,3
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 12:38:51 11-07-2025 39,646 29,5077 0 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11:57:08 11-07-2025 34,6273 25,0885 15,4 3,7
Akdeniz 11:57:02 11-07-2025 34,69 24,90139 6,89 3,8
EGE DENIZI 11:53:33 11-07-2025 36,7085 26,3655 12,4 2,1
Simav (Kütahya) 11:37:55 11-07-2025 39,24028 28,95306 9,6 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:55 11-07-2025 39,2592 28,974 9,9 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:32:27 11-07-2025 39,2468 28,993 10,3 1,5
Simav (Kütahya) 11:32:26 11-07-2025 39,23917 28,96278 13,9 1,5
Çay (Afyonkarahisar) 11:21:50 11-07-2025 38,65944 30,89583 11,7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:05:23 11-07-2025 37,4125 36,77111 11,6 2
YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 11:05:23 11-07-2025 37,4235 36,7643 9,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 10:49:16 11-07-2025 38,25778 36,42194 7 1,6
ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:49:16 11-07-2025 38,2287 36,419 10,8 1,6
Simav (Kütahya) 10:18:08 11-07-2025 39,26778 28,99028 6,78 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:18:08 11-07-2025 39,2665 28,9733 5,4 2,1
Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya) 10:07:45 11-07-2025 35,85556 31,78361 33,21 1,5
Simav (Kütahya) 10:05:51 11-07-2025 39,20333 28,92361 7 0,9
Simav (Kütahya) 09:46:44 11-07-2025 39,23917 28,97056 12,79 3,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:46:44 11-07-2025 39,2747 28,9725 5,3 3,3
Simav (Kütahya) 09:40:33 11-07-2025 39,2375 28,96778 13,76 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:40:33 11-07-2025 39,2873 28,97 7,7 2
Battalgazi (Malatya) 09:37:22 11-07-2025 38,15611 38,56778 7 1,9
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 09:37:21 11-07-2025 38,1527 38,5722 5,4 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.23 km] Kuşadası (Aydın) 09:31:09 11-07-2025 37,86833 27,23083 7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:31:09 11-07-2025 37,8522 27,2013 5,4 2,1
Battalgazi (Malatya) 09:18:55 11-07-2025 38,14861 38,58111 7 2,6
ULUKOY-(MALATYA) 09:18:55 11-07-2025 38,1572 38,5603 6,7 2,7
Ege Denizi - [08.19 km] Karaburun (İzmir) 09:15:52 11-07-2025 38,48194 26,3925 7 1,9
Simav (Kütahya) 08:42:24 11-07-2025 39,2025 28,89194 7,13 1
Battalgazi (Malatya) 08:35:52 11-07-2025 38,1575 38,6025 7,01 3,3
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 08:35:50 11-07-2025 38,1562 38,5962 1,6 3,3
Simav (Kütahya) 08:20:53 11-07-2025 39,24222 28,98889 10,38 1,1
Simav (Kütahya) 08:19:56 11-07-2025 39,28417 28,95333 7,05 1
Serdivan (Sakarya) 08:15:35 11-07-2025 40,75222 30,32278 6,98 1,1
Sungurlu (Çorum) 08:10:18 11-07-2025 40,00972 34,30972 6,98 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.11 08:08:32) 08:08:32 11-07-2025 39,2178 29,0473 10,4 1,5
Simav (Kütahya) 08:08:31 11-07-2025 39,21778 28,98556 13,09 1,5
Akdeniz - [127.75 km] Datça (Muğla) 07:37:47 11-07-2025 35,54972 27,29472 7,21 2,1
Akhmeta, Kakheti (Gürcistan) 07:32:59 11-07-2025 42,26222 45,55778 7 3,3
Akdeniz - [34.01 km] Dalaman (Muğla) 07:24:49 11-07-2025 36,40583 28,70389 36,19 1,5
AKDENIZ 07:24:49 11-07-2025 36,5357 28,6975 56,4 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 07:08:19 11-07-2025 37,69611 37,4775 7,2 1
EGE DENIZI 06:55:47 11-07-2025 35,7612 25,9358 25,2 3,1
Ege Denizi 06:55:46 11-07-2025 35,83861 26,0175 7,01 3,2
Doğanyol (Malatya) 06:31:46 11-07-2025 38,23583 39,03611 12,57 1,9
GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) 06:31:46 11-07-2025 38,2675 39,0818 19,7 1,8
Çameli (Denizli) 06:26:29 11-07-2025 36,99083 29,28861 7 2,1
CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 06:26:29 11-07-2025 36,9977 29,3028 5,1 2,2
MARMARA DENIZI 06:20:49 11-07-2025 40,6408 28,5457 9,2 1,7
Marmara Denizi - [27.90 km] Armutlu (Yalova) 06:20:48 11-07-2025 40,71417 28,59417 7,02 1,5
Ege Denizi - [51.34 km] Karaburun (İzmir) 06:05:14 11-07-2025 38,99417 26,00222 6,76 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:05:14 11-07-2025 38,9822 25,9978 11,1 2
Marmara Denizi - [24.42 km] Armutlu (Yalova) 06:02:36 11-07-2025 40,675 28,61139 9,12 1,6
MARMARA DENIZI 06:02:36 11-07-2025 40,6512 28,5852 8,5 1,8
MARMARA DENIZI 05:59:19 11-07-2025 40,6527 28,6298 7,5 2
Marmara Denizi - [28.48 km] Armutlu (Yalova) 05:59:18 11-07-2025 40,70056 28,575 6,94 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:47:18 11-07-2025 38,07972 37,64833 7,03 1,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:47:18 11-07-2025 38,0542 37,596 7,7 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:41:08 11-07-2025 37,48944 37,00278 6,35 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:37:47 11-07-2025 38,32472 37,56528 6,49 1,1
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 05:37:47 11-07-2025 38,3403 37,6218 8,2 1,2
Develi (Kayseri) 05:26:31 11-07-2025 38,20472 35,67778 6,97 1,1
Yazıhan (Malatya) 05:13:17 11-07-2025 38,53917 38,01639 7 1,1
AKDENIZ 05:05:32 11-07-2025 36,0237 28,5495 10,6 1,4
Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla) 05:05:28 11-07-2025 35,91972 28,47028 5,98 1,5
YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 04:51:17 11-07-2025 39,0888 29,6325 10 1,2
Gediz (Kütahya) 04:51:16 11-07-2025 39,05917 29,62639 6,79 1,1
AKDENIZ 04:31:56 11-07-2025 35,3088 27,1757 7,4 2,4
Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla) 04:31:54 11-07-2025 35,43389 27,09944 7,41 2,2
Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul) 03:58:23 11-07-2025 40,85694 28,26917 6,05 1,6
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:58:23 11-07-2025 40,7982 28,2858 11,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:45:57 11-07-2025 38,1725 37,90667 9,89 1,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:45:57 11-07-2025 38,0833 37,7963 14,1 0,9
Akçadağ (Malatya) 03:35:21 11-07-2025 38,27278 37,75361 6,18 1,1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:20 11-07-2025 38,3 37,689 21,8 1
Merkez (Bingöl) 03:25:33 11-07-2025 38,95583 40,43556 7 1,5
SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL) 03:25:32 11-07-2025 38,9305 40,4547 13,8 1,5
Gemlik (Bursa) 02:54:16 11-07-2025 40,48389 29,2275 9,84 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:54:16 11-07-2025 40,482 29,2045 9,1 1,3
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