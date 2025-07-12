Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
12 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Üzümlü (Erzincan)
|01:21:49 12-07-2025
|39,655
|39,75694
|8,88
|0,7
|Simav (Kütahya)
|01:18:46 12-07-2025
|39,12139
|28,95583
|12,64
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:18:44 12-07-2025
|39,2343
|29,0475
|5,2
|1,6
|Bucak (Burdur)
|01:16:07 12-07-2025
|37,36667
|30,36028
|93,04
|1,5
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|01:16:06 12-07-2025
|37,3338
|30,3308
|100,3
|1,8
|Yüksekova (Hakkari)
|00:44:48 12-07-2025
|37,42444
|43,99083
|6,95
|1,8
|DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|00:44:48 12-07-2025
|37,3798
|43,9847
|5,6
|2
|İliç (Erzincan)
|00:28:29 12-07-2025
|39,6325
|38,39639
|7
|1,3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|00:10:39 12-07-2025
|38,91083
|31,35528
|7
|1
|Merkez (Isparta)
|00:08:52 12-07-2025
|37,80917
|30,71889
|7
|1,2
|Yüksekova (Hakkari)
|23:43:35 11-07-2025
|37,39056
|44,00111
|7
|1,2
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|23:40:28 11-07-2025
|37,90889
|29,9525
|11,13
|2,5
|BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
|23:40:27 11-07-2025
|37,8842
|29,9608
|8,5
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:30 11-07-2025
|38,12611
|38,54167
|6,99
|1
|Yüksekova (Hakkari)
|22:58:01 11-07-2025
|37,39
|43,99639
|7
|2
|Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars)
|22:40:55 11-07-2025
|40,93333
|43,7925
|7,65
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|22:40:29 11-07-2025
|38,58722
|37,96139
|7
|1
|Hazar Gölü - [02.80 km] Sivrice (Elazığ)
|22:30:02 11-07-2025
|38,4675
|39,3325
|6,57
|0,9
|Altınyayla (Burdur)
|22:29:17 11-07-2025
|36,94083
|29,43667
|7
|1,4
|Bekilli (Denizli)
|22:25:24 11-07-2025
|38,275
|29,55556
|11,42
|0,9
|Gemlik (Bursa)
|22:06:13 11-07-2025
|40,49028
|29,22167
|5,32
|1,5
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|21:53:58 11-07-2025
|37,88917
|29,97306
|7,59
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|21:26:05 11-07-2025
|39,31778
|28,84194
|7,07
|1
|Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin)
|21:20:59 11-07-2025
|36,37944
|41,29222
|8,02
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:07:37 11-07-2025
|38,26111
|38,17194
|6,96
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|20:56:00 11-07-2025
|38,13944
|38,47278
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|20:51:12 11-07-2025
|39,11361
|28,02833
|7
|1,3
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|20:51:11 11-07-2025
|39,122
|27,9673
|11,5
|1,4
|Marmara Denizi - [26.33 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:36:26 11-07-2025
|40,81861
|28,31056
|6,95
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:36:25 11-07-2025
|40,8443
|28,278
|21,3
|2,3
|Sarayköy (Denizli)
|20:32:47 11-07-2025
|37,955
|28,86222
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:14:10 11-07-2025
|38,10472
|36,59639
|6,98
|2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:14:09 11-07-2025
|38,0902
|36,6553
|5
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:39:21 11-07-2025
|39,52278
|28,14194
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:38:13 11-07-2025
|39,45389
|28,16778
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:44 11-07-2025
|39,53
|28,19611
|7
|1,1
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:42 11-07-2025
|39,53
|28,1575
|4,7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:05 11-07-2025
|38,09139
|38,38944
|7
|2,8
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:04 11-07-2025
|38,1115
|38,369
|5
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|17:39:18 11-07-2025
|38,50778
|38,02139
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|17:24:26 11-07-2025
|37,88333
|36,23722
|7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|17:11:42 11-07-2025
|38,55583
|40,42389
|11,5
|1,8
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|17:11:40 11-07-2025
|38,531
|40,4413
|17,6
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|14:54:55 11-07-2025
|38,12194
|38,53722
|7
|1,5
|Ege Denizi
|14:43:12 11-07-2025
|40,16722
|24,2175
|7,11
|3,1
|YUNANISTAN
|14:43:12 11-07-2025
|40,2733
|24,1592
|12,7
|3,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:35:00 11-07-2025
|37,79944
|37,82611
|15,97
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|14:27:31 11-07-2025
|38,12667
|37,79222
|0,86
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|14:03:59 11-07-2025
|37,98361
|29,13778
|11,18
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:36:40 11-07-2025
|38,11722
|37,37389
|7
|1,3
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:29 11-07-2025
|38,182
|36,5905
|6,1
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|13:13:36 11-07-2025
|38,17806
|38,64694
|7
|0,6
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|13:03:38 11-07-2025
|37,1192
|27,9147
|0
|1,6
|Otlukbeli (Erzincan)
|13:00:16 11-07-2025
|39,94778
|40,02167
|7
|0,9
|Ulaş (Sivas)
|12:52:00 11-07-2025
|39,45889
|37,31917
|7,33
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:55 11-07-2025
|38,23722
|38,075
|11,6
|1,3
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:38:51 11-07-2025
|39,646
|29,5077
|0
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11:57:08 11-07-2025
|34,6273
|25,0885
|15,4
|3,7
|Akdeniz
|11:57:02 11-07-2025
|34,69
|24,90139
|6,89
|3,8
|EGE DENIZI
|11:53:33 11-07-2025
|36,7085
|26,3655
|12,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:37:55 11-07-2025
|39,24028
|28,95306
|9,6
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:37:55 11-07-2025
|39,2592
|28,974
|9,9
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:27 11-07-2025
|39,2468
|28,993
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:32:26 11-07-2025
|39,23917
|28,96278
|13,9
|1,5
|Çay (Afyonkarahisar)
|11:21:50 11-07-2025
|38,65944
|30,89583
|11,7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:05:23 11-07-2025
|37,4125
|36,77111
|11,6
|2
|YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|11:05:23 11-07-2025
|37,4235
|36,7643
|9,3
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:49:16 11-07-2025
|38,25778
|36,42194
|7
|1,6
|ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:16 11-07-2025
|38,2287
|36,419
|10,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:18:08 11-07-2025
|39,26778
|28,99028
|6,78
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:08 11-07-2025
|39,2665
|28,9733
|5,4
|2,1
|Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|10:07:45 11-07-2025
|35,85556
|31,78361
|33,21
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:05:51 11-07-2025
|39,20333
|28,92361
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:46:44 11-07-2025
|39,23917
|28,97056
|12,79
|3,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:46:44 11-07-2025
|39,2747
|28,9725
|5,3
|3,3
|Simav (Kütahya)
|09:40:33 11-07-2025
|39,2375
|28,96778
|13,76
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:40:33 11-07-2025
|39,2873
|28,97
|7,7
|2
|Battalgazi (Malatya)
|09:37:22 11-07-2025
|38,15611
|38,56778
|7
|1,9
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:37:21 11-07-2025
|38,1527
|38,5722
|5,4
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.23 km] Kuşadası (Aydın)
|09:31:09 11-07-2025
|37,86833
|27,23083
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:31:09 11-07-2025
|37,8522
|27,2013
|5,4
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|09:18:55 11-07-2025
|38,14861
|38,58111
|7
|2,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|09:18:55 11-07-2025
|38,1572
|38,5603
|6,7
|2,7
|Ege Denizi - [08.19 km] Karaburun (İzmir)
|09:15:52 11-07-2025
|38,48194
|26,3925
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:42:24 11-07-2025
|39,2025
|28,89194
|7,13
|1
|Battalgazi (Malatya)
|08:35:52 11-07-2025
|38,1575
|38,6025
|7,01
|3,3
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|08:35:50 11-07-2025
|38,1562
|38,5962
|1,6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:20:53 11-07-2025
|39,24222
|28,98889
|10,38
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:19:56 11-07-2025
|39,28417
|28,95333
|7,05
|1
|Serdivan (Sakarya)
|08:15:35 11-07-2025
|40,75222
|30,32278
|6,98
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|08:10:18 11-07-2025
|40,00972
|34,30972
|6,98
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.11 08:08:32)
|08:08:32 11-07-2025
|39,2178
|29,0473
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:08:31 11-07-2025
|39,21778
|28,98556
|13,09
|1,5
|Akdeniz - [127.75 km] Datça (Muğla)
|07:37:47 11-07-2025
|35,54972
|27,29472
|7,21
|2,1
|Akhmeta, Kakheti (Gürcistan)
|07:32:59 11-07-2025
|42,26222
|45,55778
|7
|3,3
|Akdeniz - [34.01 km] Dalaman (Muğla)
|07:24:49 11-07-2025
|36,40583
|28,70389
|36,19
|1,5
|AKDENIZ
|07:24:49 11-07-2025
|36,5357
|28,6975
|56,4
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:08:19 11-07-2025
|37,69611
|37,4775
|7,2
|1
|EGE DENIZI
|06:55:47 11-07-2025
|35,7612
|25,9358
|25,2
|3,1
|Ege Denizi
|06:55:46 11-07-2025
|35,83861
|26,0175
|7,01
|3,2
|Doğanyol (Malatya)
|06:31:46 11-07-2025
|38,23583
|39,03611
|12,57
|1,9
|GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
|06:31:46 11-07-2025
|38,2675
|39,0818
|19,7
|1,8
|Çameli (Denizli)
|06:26:29 11-07-2025
|36,99083
|29,28861
|7
|2,1
|CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
|06:26:29 11-07-2025
|36,9977
|29,3028
|5,1
|2,2
|MARMARA DENIZI
|06:20:49 11-07-2025
|40,6408
|28,5457
|9,2
|1,7
|Marmara Denizi - [27.90 km] Armutlu (Yalova)
|06:20:48 11-07-2025
|40,71417
|28,59417
|7,02
|1,5
|Ege Denizi - [51.34 km] Karaburun (İzmir)
|06:05:14 11-07-2025
|38,99417
|26,00222
|6,76
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|06:05:14 11-07-2025
|38,9822
|25,9978
|11,1
|2
|Marmara Denizi - [24.42 km] Armutlu (Yalova)
|06:02:36 11-07-2025
|40,675
|28,61139
|9,12
|1,6
|MARMARA DENIZI
|06:02:36 11-07-2025
|40,6512
|28,5852
|8,5
|1,8
|MARMARA DENIZI
|05:59:19 11-07-2025
|40,6527
|28,6298
|7,5
|2
|Marmara Denizi - [28.48 km] Armutlu (Yalova)
|05:59:18 11-07-2025
|40,70056
|28,575
|6,94
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:47:18 11-07-2025
|38,07972
|37,64833
|7,03
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:47:18 11-07-2025
|38,0542
|37,596
|7,7
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:41:08 11-07-2025
|37,48944
|37,00278
|6,35
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:37:47 11-07-2025
|38,32472
|37,56528
|6,49
|1,1
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|05:37:47 11-07-2025
|38,3403
|37,6218
|8,2
|1,2
|Develi (Kayseri)
|05:26:31 11-07-2025
|38,20472
|35,67778
|6,97
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|05:13:17 11-07-2025
|38,53917
|38,01639
|7
|1,1
|AKDENIZ
|05:05:32 11-07-2025
|36,0237
|28,5495
|10,6
|1,4
|Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla)
|05:05:28 11-07-2025
|35,91972
|28,47028
|5,98
|1,5
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|04:51:17 11-07-2025
|39,0888
|29,6325
|10
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|04:51:16 11-07-2025
|39,05917
|29,62639
|6,79
|1,1
|AKDENIZ
|04:31:56 11-07-2025
|35,3088
|27,1757
|7,4
|2,4
|Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla)
|04:31:54 11-07-2025
|35,43389
|27,09944
|7,41
|2,2
|Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul)
|03:58:23 11-07-2025
|40,85694
|28,26917
|6,05
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:23 11-07-2025
|40,7982
|28,2858
|11,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:45:57 11-07-2025
|38,1725
|37,90667
|9,89
|1,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:45:57 11-07-2025
|38,0833
|37,7963
|14,1
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:21 11-07-2025
|38,27278
|37,75361
|6,18
|1,1
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:20 11-07-2025
|38,3
|37,689
|21,8
|1
|Merkez (Bingöl)
|03:25:33 11-07-2025
|38,95583
|40,43556
|7
|1,5
|SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL)
|03:25:32 11-07-2025
|38,9305
|40,4547
|13,8
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|02:54:16 11-07-2025
|40,48389
|29,2275
|9,84
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:54:16 11-07-2025
|40,482
|29,2045
|9,1
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Üzümlü (Erzincan)
|01:21:49 12-07-2025
|39,655
|39,75694
|8,88
|0,7
|Simav (Kütahya)
|01:18:46 12-07-2025
|39,12139
|28,95583
|12,64
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:18:44 12-07-2025
|39,2343
|29,0475
|5,2
|1,6
|Bucak (Burdur)
|01:16:07 12-07-2025
|37,36667
|30,36028
|93,04
|1,5
|URKUTLU-BUCAK (BURDUR)
|01:16:06 12-07-2025
|37,3338
|30,3308
|100,3
|1,8
|Yüksekova (Hakkari)
|00:44:48 12-07-2025
|37,42444
|43,99083
|6,95
|1,8
|DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|00:44:48 12-07-2025
|37,3798
|43,9847
|5,6
|2
|İliç (Erzincan)
|00:28:29 12-07-2025
|39,6325
|38,39639
|7
|1,3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|00:10:39 12-07-2025
|38,91083
|31,35528
|7
|1
|Merkez (Isparta)
|00:08:52 12-07-2025
|37,80917
|30,71889
|7
|1,2
|Yüksekova (Hakkari)
|23:43:35 11-07-2025
|37,39056
|44,00111
|7
|1,2
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|23:40:28 11-07-2025
|37,90889
|29,9525
|11,13
|2,5
|BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
|23:40:27 11-07-2025
|37,8842
|29,9608
|8,5
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|23:37:30 11-07-2025
|38,12611
|38,54167
|6,99
|1
|Yüksekova (Hakkari)
|22:58:01 11-07-2025
|37,39
|43,99639
|7
|2
|Shirak (Ermenistan) - [12.90 km] Akyaka (Kars)
|22:40:55 11-07-2025
|40,93333
|43,7925
|7,65
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|22:40:29 11-07-2025
|38,58722
|37,96139
|7
|1
|Hazar Gölü - [02.80 km] Sivrice (Elazığ)
|22:30:02 11-07-2025
|38,4675
|39,3325
|6,57
|0,9
|Altınyayla (Burdur)
|22:29:17 11-07-2025
|36,94083
|29,43667
|7
|1,4
|Bekilli (Denizli)
|22:25:24 11-07-2025
|38,275
|29,55556
|11,42
|0,9
|Gemlik (Bursa)
|22:06:13 11-07-2025
|40,49028
|29,22167
|5,32
|1,5
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|21:53:58 11-07-2025
|37,88917
|29,97306
|7,59
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|21:26:05 11-07-2025
|39,31778
|28,84194
|7,07
|1
|Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin)
|21:20:59 11-07-2025
|36,37944
|41,29222
|8,02
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:07:37 11-07-2025
|38,26111
|38,17194
|6,96
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|20:56:00 11-07-2025
|38,13944
|38,47278
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|20:51:12 11-07-2025
|39,11361
|28,02833
|7
|1,3
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|20:51:11 11-07-2025
|39,122
|27,9673
|11,5
|1,4
|Marmara Denizi - [26.33 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:36:26 11-07-2025
|40,81861
|28,31056
|6,95
|2,3
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|20:36:25 11-07-2025
|40,8443
|28,278
|21,3
|2,3
|Sarayköy (Denizli)
|20:32:47 11-07-2025
|37,955
|28,86222
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:14:10 11-07-2025
|38,10472
|36,59639
|6,98
|2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:14:09 11-07-2025
|38,0902
|36,6553
|5
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:39:21 11-07-2025
|39,52278
|28,14194
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:38:13 11-07-2025
|39,45389
|28,16778
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:44 11-07-2025
|39,53
|28,19611
|7
|1,1
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:42 11-07-2025
|39,53
|28,1575
|4,7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:05 11-07-2025
|38,09139
|38,38944
|7
|2,8
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:04 11-07-2025
|38,1115
|38,369
|5
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|17:39:18 11-07-2025
|38,50778
|38,02139
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|17:24:26 11-07-2025
|37,88333
|36,23722
|7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|17:11:42 11-07-2025
|38,55583
|40,42389
|11,5
|1,8
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|17:11:40 11-07-2025
|38,531
|40,4413
|17,6
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|14:54:55 11-07-2025
|38,12194
|38,53722
|7
|1,5
|Ege Denizi
|14:43:12 11-07-2025
|40,16722
|24,2175
|7,11
|3,1
|YUNANISTAN
|14:43:12 11-07-2025
|40,2733
|24,1592
|12,7
|3,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:35:00 11-07-2025
|37,79944
|37,82611
|15,97
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|14:27:31 11-07-2025
|38,12667
|37,79222
|0,86
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|14:03:59 11-07-2025
|37,98361
|29,13778
|11,18
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:36:40 11-07-2025
|38,11722
|37,37389
|7
|1,3
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:17:29 11-07-2025
|38,182
|36,5905
|6,1
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|13:13:36 11-07-2025
|38,17806
|38,64694
|7
|0,6
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|13:03:38 11-07-2025
|37,1192
|27,9147
|0
|1,6
|Otlukbeli (Erzincan)
|13:00:16 11-07-2025
|39,94778
|40,02167
|7
|0,9
|Ulaş (Sivas)
|12:52:00 11-07-2025
|39,45889
|37,31917
|7,33
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:55 11-07-2025
|38,23722
|38,075
|11,6
|1,3
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|12:38:51 11-07-2025
|39,646
|29,5077
|0
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11:57:08 11-07-2025
|34,6273
|25,0885
|15,4
|3,7
|Akdeniz
|11:57:02 11-07-2025
|34,69
|24,90139
|6,89
|3,8
|EGE DENIZI
|11:53:33 11-07-2025
|36,7085
|26,3655
|12,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:37:55 11-07-2025
|39,24028
|28,95306
|9,6
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:37:55 11-07-2025
|39,2592
|28,974
|9,9
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:32:27 11-07-2025
|39,2468
|28,993
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:32:26 11-07-2025
|39,23917
|28,96278
|13,9
|1,5
|Çay (Afyonkarahisar)
|11:21:50 11-07-2025
|38,65944
|30,89583
|11,7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:05:23 11-07-2025
|37,4125
|36,77111
|11,6
|2
|YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|11:05:23 11-07-2025
|37,4235
|36,7643
|9,3
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:49:16 11-07-2025
|38,25778
|36,42194
|7
|1,6
|ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:16 11-07-2025
|38,2287
|36,419
|10,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:18:08 11-07-2025
|39,26778
|28,99028
|6,78
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:08 11-07-2025
|39,2665
|28,9733
|5,4
|2,1
|Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|10:07:45 11-07-2025
|35,85556
|31,78361
|33,21
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:05:51 11-07-2025
|39,20333
|28,92361
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:46:44 11-07-2025
|39,23917
|28,97056
|12,79
|3,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:46:44 11-07-2025
|39,2747
|28,9725
|5,3
|3,3
|Simav (Kütahya)
|09:40:33 11-07-2025
|39,2375
|28,96778
|13,76
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|09:40:33 11-07-2025
|39,2873
|28,97
|7,7
|2
|Battalgazi (Malatya)
|09:37:22 11-07-2025
|38,15611
|38,56778
|7
|1,9
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:37:21 11-07-2025
|38,1527
|38,5722
|5,4
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.23 km] Kuşadası (Aydın)
|09:31:09 11-07-2025
|37,86833
|27,23083
|7
|1,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:31:09 11-07-2025
|37,8522
|27,2013
|5,4
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|09:18:55 11-07-2025
|38,14861
|38,58111
|7
|2,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|09:18:55 11-07-2025
|38,1572
|38,5603
|6,7
|2,7
|Ege Denizi - [08.19 km] Karaburun (İzmir)
|09:15:52 11-07-2025
|38,48194
|26,3925
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:42:24 11-07-2025
|39,2025
|28,89194
|7,13
|1
|Battalgazi (Malatya)
|08:35:52 11-07-2025
|38,1575
|38,6025
|7,01
|3,3
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|08:35:50 11-07-2025
|38,1562
|38,5962
|1,6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:20:53 11-07-2025
|39,24222
|28,98889
|10,38
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:19:56 11-07-2025
|39,28417
|28,95333
|7,05
|1
|Serdivan (Sakarya)
|08:15:35 11-07-2025
|40,75222
|30,32278
|6,98
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|08:10:18 11-07-2025
|40,00972
|34,30972
|6,98
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.11 08:08:32)
|08:08:32 11-07-2025
|39,2178
|29,0473
|10,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:08:31 11-07-2025
|39,21778
|28,98556
|13,09
|1,5
|Akdeniz - [127.75 km] Datça (Muğla)
|07:37:47 11-07-2025
|35,54972
|27,29472
|7,21
|2,1
|Akhmeta, Kakheti (Gürcistan)
|07:32:59 11-07-2025
|42,26222
|45,55778
|7
|3,3
|Akdeniz - [34.01 km] Dalaman (Muğla)
|07:24:49 11-07-2025
|36,40583
|28,70389
|36,19
|1,5
|AKDENIZ
|07:24:49 11-07-2025
|36,5357
|28,6975
|56,4
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:08:19 11-07-2025
|37,69611
|37,4775
|7,2
|1
|EGE DENIZI
|06:55:47 11-07-2025
|35,7612
|25,9358
|25,2
|3,1
|Ege Denizi
|06:55:46 11-07-2025
|35,83861
|26,0175
|7,01
|3,2
|Doğanyol (Malatya)
|06:31:46 11-07-2025
|38,23583
|39,03611
|12,57
|1,9
|GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
|06:31:46 11-07-2025
|38,2675
|39,0818
|19,7
|1,8
|Çameli (Denizli)
|06:26:29 11-07-2025
|36,99083
|29,28861
|7
|2,1
|CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
|06:26:29 11-07-2025
|36,9977
|29,3028
|5,1
|2,2
|MARMARA DENIZI
|06:20:49 11-07-2025
|40,6408
|28,5457
|9,2
|1,7
|Marmara Denizi - [27.90 km] Armutlu (Yalova)
|06:20:48 11-07-2025
|40,71417
|28,59417
|7,02
|1,5
|Ege Denizi - [51.34 km] Karaburun (İzmir)
|06:05:14 11-07-2025
|38,99417
|26,00222
|6,76
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|06:05:14 11-07-2025
|38,9822
|25,9978
|11,1
|2
|Marmara Denizi - [24.42 km] Armutlu (Yalova)
|06:02:36 11-07-2025
|40,675
|28,61139
|9,12
|1,6
|MARMARA DENIZI
|06:02:36 11-07-2025
|40,6512
|28,5852
|8,5
|1,8
|MARMARA DENIZI
|05:59:19 11-07-2025
|40,6527
|28,6298
|7,5
|2
|Marmara Denizi - [28.48 km] Armutlu (Yalova)
|05:59:18 11-07-2025
|40,70056
|28,575
|6,94
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:47:18 11-07-2025
|38,07972
|37,64833
|7,03
|1,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:47:18 11-07-2025
|38,0542
|37,596
|7,7
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:41:08 11-07-2025
|37,48944
|37,00278
|6,35
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:37:47 11-07-2025
|38,32472
|37,56528
|6,49
|1,1
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|05:37:47 11-07-2025
|38,3403
|37,6218
|8,2
|1,2
|Develi (Kayseri)
|05:26:31 11-07-2025
|38,20472
|35,67778
|6,97
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|05:13:17 11-07-2025
|38,53917
|38,01639
|7
|1,1
|AKDENIZ
|05:05:32 11-07-2025
|36,0237
|28,5495
|10,6
|1,4
|Akdeniz - [85.01 km] Seydikemer (Muğla)
|05:05:28 11-07-2025
|35,91972
|28,47028
|5,98
|1,5
|YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|04:51:17 11-07-2025
|39,0888
|29,6325
|10
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|04:51:16 11-07-2025
|39,05917
|29,62639
|6,79
|1,1
|AKDENIZ
|04:31:56 11-07-2025
|35,3088
|27,1757
|7,4
|2,4
|Akdeniz - [143.33 km] Datça (Muğla)
|04:31:54 11-07-2025
|35,43389
|27,09944
|7,41
|2,2
|Marmara Denizi - [23.32 km] Silivri (İstanbul)
|03:58:23 11-07-2025
|40,85694
|28,26917
|6,05
|1,6
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|03:58:23 11-07-2025
|40,7982
|28,2858
|11,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:45:57 11-07-2025
|38,1725
|37,90667
|9,89
|1,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:45:57 11-07-2025
|38,0833
|37,7963
|14,1
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:21 11-07-2025
|38,27278
|37,75361
|6,18
|1,1
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:20 11-07-2025
|38,3
|37,689
|21,8
|1
|Merkez (Bingöl)
|03:25:33 11-07-2025
|38,95583
|40,43556
|7
|1,5
|SANCAKLI-MERKEZ (BINGOL)
|03:25:32 11-07-2025
|38,9305
|40,4547
|13,8
|1,5
|Gemlik (Bursa)
|02:54:16 11-07-2025
|40,48389
|29,2275
|9,84
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:54:16 11-07-2025
|40,482
|29,2045
|9,1
|1,3
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