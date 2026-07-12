Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2026
12.07.2026 00:00
Son Güncelleme: 12.07.2026 00:30
NTV
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12 Temmuz 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yalvaç (Isparta)
|11 Temmuz 2026 23:20
|38.2375
|30.9667
|7.01
|1.20
|Gürün (Sivas)
|11 Temmuz 2026 23:03
|38.9075
|37.2772
|9.48
|2.00
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Temmuz 2026 22:31
|38.1064
|38.3278
|7.52
|1.70
|Saimbeyli (Adana)
|11 Temmuz 2026 22:06
|37.8081
|36.2189
|6.99
|1.20
|Aslantaş Barajı - [02.34 km] Düziçi (Osmaniye)
|11 Temmuz 2026 21:55
|37.3047
|36.2767
|7.15
|1.50
|Tuzlukçu (Konya)
|11 Temmuz 2026 21:21
|38.6083
|31.5653
|7.89
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Temmuz 2026 21:16
|39.2372
|28.1453
|7.00
|1.20
|Simav (Kütahya)
|11 Temmuz 2026 20:40
|39.2044
|28.9908
|11.05
|1.10
|Simav (Kütahya)
|11 Temmuz 2026 20:21
|39.2461
|29.0200
|14.83
|1.70
|Simav (Kütahya)
|11 Temmuz 2026 20:17
|39.3336
|28.9706
|9.95
|1.20
|Simav (Kütahya)
|11 Temmuz 2026 19:41
|39.2056
|28.9244
|11.91
|0.80
|Sivrice (Elazığ)
|11 Temmuz 2026 19:19
|38.4917
|39.3086
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Temmuz 2026 19:01
|39.2353
|28.1258
|6.63
|1.80
|Ulus (Bartın)
|11 Temmuz 2026 18:27
|41.5603
|32.7456
|7.05
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|11 Temmuz 2026 17:38
|38.2717
|38.2283
|7.15
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Temmuz 2026 17:09
|39.1836
|28.2567
|7.00
|1.20
|Saimbeyli (Adana)
|11 Temmuz 2026 16:15
|37.7633
|36.1256
|7.04
|2.10
|Akçadağ (Malatya)
|11 Temmuz 2026 16:11
|38.2606
|37.8394
|7.00
|2.20
|Nurdağı (Gaziantep)
|11 Temmuz 2026 15:48
|37.2236
|36.9378
|7.00
|2.10
|Simav (Kütahya)
|11 Temmuz 2026 15:42
|39.2358
|29.0244
|6.97
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EGE DENIZI
|12 Temmuz 2026 00:23
|36.6435
|25.8010
|5.30
|2.00
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12 Temmuz 2026 00:16
|39.2638
|28.0822
|14.60
|1.30
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 23:40
|39.2600
|28.8715
|18.00
|1.20
|AKKAYRAK-BIGA (CANAKKALE)
|11 Temmuz 2026 23:28
|40.1677
|27.2228
|16.60
|1.30
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 23:21
|39.2553
|29.0338
|5.40
|2.00
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 23:17
|39.2117
|29.0695
|11.00
|1.40
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 22:41
|39.2510
|28.9643
|12.90
|1.40
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11 Temmuz 2026 22:01
|39.2317
|28.1013
|14.90
|2.10
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|11 Temmuz 2026 20:38
|38.2463
|38.1443
|18.40
|1.60
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11 Temmuz 2026 19:11
|38.2455
|37.7915
|13.40
|2.40
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 18:42
|39.2465
|29.0375
|5.00
|1.40
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|11 Temmuz 2026 18:18
|39.1552
|27.9375
|10.00
|1.50
|SULUDERE-HUYUK (KONYA)
|11 Temmuz 2026 18:07
|37.9725
|31.6173
|2.10
|1.20
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|11 Temmuz 2026 18:05
|40.4992
|26.3707
|8.20
|2.20
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|11 Temmuz 2026 17:21
|36.3342
|28.9648
|7.80
|2.00
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 17:17
|39.2448
|29.0248
|6.70
|2.60
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|11 Temmuz 2026 17:14
|38.8005
|37.3555
|5.00
|3.40
|AKDENIZ
|11 Temmuz 2026 17:02
|36.0858
|29.1772
|9.40
|1.70
|KILCAN-KARAMANLI (BURDUR)
|11 Temmuz 2026 16:55
|37.3775
|29.7798
|6.10
|2.40
|KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
|11 Temmuz 2026 16:50
|38.3325
|27.3230
|26.50
|1.30
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 16:25
|39.2335
|29.0140
|12.60
|1.20
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 16:18
|39.2547
|29.0260
|12.40
|1.50
|SAZAK-TEFENNI (BURDUR)
|11 Temmuz 2026 16:10
|37.3903
|29.6965
|5.00
|1.90
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|11 Temmuz 2026 16:05
|41.1340
|28.9895
|0.00
|0.60
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11 Temmuz 2026 16:01
|39.2475
|29.0177
|5.40
|2.40
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|11 Temmuz 2026 15:55
|36.2417
|33.7363
|0.00
|0.80
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|11 Temmuz 2026 15:41
|36.3068
|28.9568
|52.70
|2.60
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|11 Temmuz 2026 15:36
|40.2015
|31.8027
|3.00
|2.10
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|11 Temmuz 2026 15:27
|37.4115
|40.2942
|5.30
|1.80
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|11 Temmuz 2026 15:23
|34.8818
|25.0705
|18.60
|2.70