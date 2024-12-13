Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
13 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
|08:40:06 13-12-2024
|36,90667
|27,20083
|7,12
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
|08:21:27 13-12-2024
|41,41194
|43,86889
|7,31
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:02:59 13-12-2024
|39,69083
|26,38472
|7,08
|1,1
|Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
|07:47:19 13-12-2024
|38,70194
|26,50722
|10,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
|07:45:59 13-12-2024
|37,94083
|27,14889
|7,1
|1,5
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|07:35:02 13-12-2024
|38,69639
|31,47139
|12,51
|3,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|07:35:01 13-12-2024
|38,6913
|31,4758
|1
|3,9
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
|05:26:10 13-12-2024
|41,17889
|43,83889
|6,7
|2,1
|Hassa (Hatay)
|04:05:48 13-12-2024
|36,80139
|36,52722
|11,54
|2,4
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|04:05:48 13-12-2024
|36,8105
|36,485
|8
|2,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:01:59 13-12-2024
|37,83444
|36,40278
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:57:10 13-12-2024
|38,0373
|37,5775
|5,2
|1,3
|KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:52:30 13-12-2024
|36,5983
|36,4247
|17,3
|1,4
|KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:18:40 13-12-2024
|36,6025
|36,3897
|2,4
|2,7
|DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)
|02:43:30 13-12-2024
|36,6545
|36,1635
|6
|1,4
|KARATAS-(OSMANIYE)
|02:18:13 13-12-2024
|37,061
|36,3972
|8,8
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:58:52 13-12-2024
|38,0382
|37,5595
|5,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:45:11 13-12-2024
|38,50944
|28,23972
|7
|2,3
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|01:45:11 13-12-2024
|38,5053
|28,2795
|8,9
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:53:19 13-12-2024
|38,08139
|38,38611
|7,06
|1,1
|MARMARA DENIZI
|00:52:08 13-12-2024
|40,8465
|28,8718
|4,2
|1,9
|Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul)
|00:52:07 13-12-2024
|40,835
|28,84222
|7,22
|1,8
|Yedisu (Bingöl)
|00:41:44 13-12-2024
|39,39194
|40,52889
|7,02
|1,9
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|00:41:44 13-12-2024
|39,3485
|40,5632
|6,4
|1,9
|Ege Denizi
|00:31:03 13-12-2024
|39,02139
|23,8225
|7
|3,4
|Ege Denizi
|00:28:31 13-12-2024
|35,39278
|26,27667
|5,87
|2,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|00:23:33 13-12-2024
|38,5205
|28,264
|6,4
|1,9
|Salihli (Manisa)
|00:23:32 13-12-2024
|38,51694
|28,26694
|7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|00:23:04 13-12-2024
|38,26667
|38,84028
|6,37
|2
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|00:23:04 13-12-2024
|38,2818
|38,8198
|6,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:14:48 13-12-2024
|38,30694
|37,63556
|7,05
|1,8
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|00:14:48 13-12-2024
|38,3297
|37,6652
|7,1
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|00:04:25 13-12-2024
|39,355
|40,77028
|7
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|00:00:56 13-12-2024
|39,02667
|40,42361
|8,06
|1
|KARTAL-(BINGOL)
|00:00:56 13-12-2024
|39,016
|40,4117
|3,6
|1,5
|Kozan (Adana)
|23:48:04 12-12-2024
|37,77722
|35,6275
|7,16
|1,3
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|23:48:03 12-12-2024
|37,7825
|35,623
|4,3
|1,1
|Ahlat (Bitlis)
|23:16:35 12-12-2024
|38,8925
|42,4525
|7,03
|1,8
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|23:16:34 12-12-2024
|38,8797
|42,42
|1,7
|1,9
|IRAN
|22:45:12 12-12-2024
|38,4195
|45,0572
|5
|3,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van)
|22:45:11 12-12-2024
|38,43528
|45,13333
|6,45
|3,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:55:31 12-12-2024
|38,15
|37,46917
|8,04
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:55:31 12-12-2024
|38,1275
|37,4615
|4,6
|1,4
|KIZILLAR-KOZAN (ADANA)
|21:04:13 12-12-2024
|37,5282
|35,6928
|15,3
|0,9
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [10.28 km] Altınözü (Hatay)
|20:49:40 12-12-2024
|35,8825
|36,35944
|6,81
|1,7
|Akpınar (Kırşehir)
|20:48:21 12-12-2024
|39,37194
|34,01722
|6,98
|1
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|20:40:17 12-12-2024
|39,4353
|44,4477
|15,1
|1,8
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [14.99 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|20:40:16 12-12-2024
|39,37639
|44,56667
|7,51
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:38:53 12-12-2024
|37,47083
|37,00472
|8,23
|1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale)
|20:24:03 12-12-2024
|40,41528
|26,26
|12,97
|2
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:24:03 12-12-2024
|40,4205
|26,2188
|15,2
|2,1
|Ege Denizi - [11.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:57:47 12-12-2024
|39,38889
|26,18917
|6,98
|1,4
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:57:47 12-12-2024
|39,4018
|26,0615
|8,4
|1,4
|Tekman (Erzurum)
|19:43:29 12-12-2024
|39,75694
|41,38
|9,75
|1,8
|GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)
|19:43:29 12-12-2024
|39,7605
|41,3788
|7,7
|1,8
|Keskin (Kırıkkale)
|19:40:36 12-12-2024
|39,64389
|33,72306
|6,91
|1
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [47.24 km] Şavşat (Artvin)
|19:16:03 12-12-2024
|41,87611
|42,21889
|8,89
|2
|CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN)
|19:15:09 12-12-2024
|41,4822
|42,1722
|16,1
|2,5
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [40.23 km] Şavşat (Artvin)
|19:15:02 12-12-2024
|41,81278
|42,22528
|6,53
|2,4
|CUKURKOY-PERVARI (SIIRT)
|19:07:20 12-12-2024
|37,969
|42,3757
|9,7
|1,7
|Pervari (Siirt)
|19:07:19 12-12-2024
|37,92028
|42,29222
|7,01
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:45:59 12-12-2024
|38,22583
|38,21028
|7
|1
|CEMALETTIN-AHLAT (BITLIS)
|18:33:56 12-12-2024
|38,8573
|42,5257
|10,1
|1,7
|Ahlat (Bitlis)
|18:33:55 12-12-2024
|38,88389
|42,45167
|6,96
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:31:20 12-12-2024
|38,13028
|38,61694
|7
|1
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:29:36 12-12-2024
|37,9443
|28,828
|2,4
|1,5
|Sarayköy (Denizli)
|18:29:35 12-12-2024
|37,92667
|28,77417
|7
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|18:28:11 12-12-2024
|37,92222
|28,77694
|6,99
|1,4
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:28:10 12-12-2024
|37,9288
|28,7462
|2,4
|1,7
|Ege Denizi - [50.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:17:50 12-12-2024
|39,07056
|25,80611
|8,9
|2,4
|EGE DENIZI
|18:17:50 12-12-2024
|39,0523
|25,7388
|8,7
|2,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:15:08 12-12-2024
|37,9847
|37,541
|13,8
|1,5
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:11:31 12-12-2024
|37,9365
|28,779
|6
|3
|Buharkent (Aydın)
|18:11:30 12-12-2024
|37,93472
|28,80333
|8,32
|2,9
|Ahlat (Bitlis)
|18:08:06 12-12-2024
|38,90639
|42,45917
|7
|3,2
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|18:08:05 12-12-2024
|38,8948
|42,4325
|5
|3,4
|Battalgazi (Malatya)
|18:00:16 12-12-2024
|38,15
|38,59583
|7,24
|1
|IRAK
|17:20:21 12-12-2024
|35,2023
|44,0838
|5
|4,7
|Bayji, Salahaddin (Irak)
|17:20:14 12-12-2024
|35,12889
|43,30722
|7
|4,5
|Hilvan (Şanlıurfa)
|16:59:52 12-12-2024
|37,51
|38,72611
|11,15
|2,3
|AKCAHISAR-(SANLIURFA)
|16:59:51 12-12-2024
|37,3558
|38,7078
|8,8
|2,3
|Merkez (Bolu)
|16:40:57 12-12-2024
|40,86917
|31,675
|10,2
|2,9
|YESILCELE-(BOLU)
|16:40:57 12-12-2024
|40,8698
|31,6477
|3
|3
|Beypazarı (Ankara)
|16:34:03 12-12-2024
|40,17167
|31,76583
|7,44
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.16 km] Datça (Muğla)
|16:23:30 12-12-2024
|36,88222
|27,71417
|14,92
|2,2
|MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
|16:23:22 12-12-2024
|36,6258
|27,5957
|0
|2,3
|Zara (Sivas)
|16:07:06 12-12-2024
|39,70778
|37,67361
|7
|1,9
|Ege Denizi - [63.64 km] Karaburun (İzmir)
|15:41:23 12-12-2024
|38,79806
|25,69472
|7,39
|2
|EGE DENIZI
|15:41:21 12-12-2024
|38,782
|25,5533
|1,5
|2,4
|Alaşehir (Manisa)
|15:40:44 12-12-2024
|38,36889
|28,49389
|8,34
|1,4
|KASAPLI-ALASEHIR (MANISA)
|15:40:44 12-12-2024
|38,4183
|28,498
|5,3
|1,7
|Bayat (Çorum)
|15:33:25 12-12-2024
|40,71028
|34,28917
|7,11
|1,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.21 km] Eceabat (Çanakkale)
|15:19:04 12-12-2024
|40,40333
|26,24139
|7
|1,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:19:04 12-12-2024
|40,4477
|26,2493
|15,4
|1,2
|Demirköy (Kırklareli)
|15:17:03 12-12-2024
|41,88472
|27,57639
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|15:15:59 12-12-2024
|38,80694
|38,8725
|7
|1,1
|Seydişehir (Konya)
|15:06:58 12-12-2024
|37,30139
|31,85222
|7,06
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:02:25 12-12-2024
|37,94361
|36,35306
|7,06
|1,9
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:02:24 12-12-2024
|37,9987
|36,377
|11,8
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.23 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:56:43 12-12-2024
|40,42917
|26,20806
|15
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:56:43 12-12-2024
|40,4302
|26,2153
|13
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:50:30 12-12-2024
|40,4432
|26,2295
|9,5
|2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [15.36 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:50:29 12-12-2024
|40,43194
|26,22667
|18,8
|1,8
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:47:42 12-12-2024
|38,0448
|36,3243
|5
|1,7
|KUREKLI-PATNOS (AGRI)
|14:38:32 12-12-2024
|39,1193
|42,8712
|25
|1,7
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:34:52 12-12-2024
|40,4345
|26,2228
|14,5
|4,6
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:34:51 12-12-2024
|40,41778
|26,23861
|25,5
|4,4
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|14:16:20 12-12-2024
|37,0272
|28,5385
|4,3
|1,7
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|13:53:31 12-12-2024
|38,3515
|38,8537
|4,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|13:53:30 12-12-2024
|38,30694
|38,77806
|9,5
|1,8
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:38:28 12-12-2024
|40,4553
|29,2513
|4
|0,9
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:52 12-12-2024
|38,1205
|37,4055
|4,9
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:06:54 12-12-2024
|38,2042
|37,4227
|4,5
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|12:50:44 12-12-2024
|39,15333
|42,79083
|7
|2,8
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|12:50:43 12-12-2024
|39,1422
|42,8167
|5
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|12:49:47 12-12-2024
|37,87306
|29,26222
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:46:01 12-12-2024
|38,03917
|38,26667
|13,75
|2,1
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:46:00 12-12-2024
|38,0723
|38,2545
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:44:27 12-12-2024
|38,05028
|38,27361
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:39:20 12-12-2024
|38,33667
|38,80833
|10,41
|1,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:39:20 12-12-2024
|38,3808
|38,8808
|9,6
|1,5
|Bergama (İzmir)
|12:38:34 12-12-2024
|39,22167
|27,46333
|6,37
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:38:33 12-12-2024
|39,1045
|27,5678
|0
|1,8
|İspir (Erzurum)
|12:37:23 12-12-2024
|40,60139
|40,87139
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:17 12-12-2024
|38,21833
|38,04278
|7,23
|1,2
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
|12:19:28 12-12-2024
|42,645
|42,84
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:26 12-12-2024
|37,44667
|40,35
|7,07
|1,4
|KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:25 12-12-2024
|37,5222
|40,3322
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:51:58 12-12-2024
|38,90056
|37,89667
|13,89
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:49:58 12-12-2024
|38,4465
|37,5227
|4,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|11:49:57 12-12-2024
|38,47972
|37,47194
|6,92
|2,1
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|11:35:29 12-12-2024
|35,39278
|27,13333
|8,29
|2,1
|Kale (Malatya)
|11:25:44 12-12-2024
|38,34222
|38,76861
|10,16
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|11:21:27 12-12-2024
|36,61222
|36,43694
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:17:13 12-12-2024
|39,1175
|25,77389
|7
|1,7
|Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
|11:02:15 12-12-2024
|38,98778
|25,96028
|6,75
|1,7
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:01:56 12-12-2024
|38,0362
|36,0405
|2,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:16:21 12-12-2024
|38,37611
|38,76417
|7,4
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|10:16:20 12-12-2024
|38,364
|38,7502
|5
|3,2
|Çivril (Denizli)
|09:39:52 12-12-2024
|38,20889
|29,61889
|12,8
|1,9
|SARILAR-CIVRIL (DENIZLI)
|09:39:52 12-12-2024
|38,2138
|29,6055
|5,1
|2
|TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:21:07 12-12-2024
|38,6858
|39,8035
|7,5
|1,7
|Palu (Elazığ)
|09:21:04 12-12-2024
|38,65361
|40,01333
|9,8
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
|08:40:06 13-12-2024
|36,90667
|27,20083
|7,12
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
|08:21:27 13-12-2024
|41,41194
|43,86889
|7,31
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:02:59 13-12-2024
|39,69083
|26,38472
|7,08
|1,1
|Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
|07:47:19 13-12-2024
|38,70194
|26,50722
|10,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
|07:45:59 13-12-2024
|37,94083
|27,14889
|7,1
|1,5
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|07:35:02 13-12-2024
|38,69639
|31,47139
|12,51
|3,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|07:35:01 13-12-2024
|38,6913
|31,4758
|1
|3,9
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
|05:26:10 13-12-2024
|41,17889
|43,83889
|6,7
|2,1
|Hassa (Hatay)
|04:05:48 13-12-2024
|36,80139
|36,52722
|11,54
|2,4
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|04:05:48 13-12-2024
|36,8105
|36,485
|8
|2,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:01:59 13-12-2024
|37,83444
|36,40278
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:57:10 13-12-2024
|38,0373
|37,5775
|5,2
|1,3
|KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:52:30 13-12-2024
|36,5983
|36,4247
|17,3
|1,4
|KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:18:40 13-12-2024
|36,6025
|36,3897
|2,4
|2,7
|DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)
|02:43:30 13-12-2024
|36,6545
|36,1635
|6
|1,4
|KARATAS-(OSMANIYE)
|02:18:13 13-12-2024
|37,061
|36,3972
|8,8
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:58:52 13-12-2024
|38,0382
|37,5595
|5,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:45:11 13-12-2024
|38,50944
|28,23972
|7
|2,3
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|01:45:11 13-12-2024
|38,5053
|28,2795
|8,9
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:53:19 13-12-2024
|38,08139
|38,38611
|7,06
|1,1
|MARMARA DENIZI
|00:52:08 13-12-2024
|40,8465
|28,8718
|4,2
|1,9
|Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul)
|00:52:07 13-12-2024
|40,835
|28,84222
|7,22
|1,8
|Yedisu (Bingöl)
|00:41:44 13-12-2024
|39,39194
|40,52889
|7,02
|1,9
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|00:41:44 13-12-2024
|39,3485
|40,5632
|6,4
|1,9
|Ege Denizi
|00:31:03 13-12-2024
|39,02139
|23,8225
|7
|3,4
|Ege Denizi
|00:28:31 13-12-2024
|35,39278
|26,27667
|5,87
|2,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|00:23:33 13-12-2024
|38,5205
|28,264
|6,4
|1,9
|Salihli (Manisa)
|00:23:32 13-12-2024
|38,51694
|28,26694
|7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|00:23:04 13-12-2024
|38,26667
|38,84028
|6,37
|2
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|00:23:04 13-12-2024
|38,2818
|38,8198
|6,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:14:48 13-12-2024
|38,30694
|37,63556
|7,05
|1,8
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|00:14:48 13-12-2024
|38,3297
|37,6652
|7,1
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|00:04:25 13-12-2024
|39,355
|40,77028
|7
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|00:00:56 13-12-2024
|39,02667
|40,42361
|8,06
|1
|KARTAL-(BINGOL)
|00:00:56 13-12-2024
|39,016
|40,4117
|3,6
|1,5
|Kozan (Adana)
|23:48:04 12-12-2024
|37,77722
|35,6275
|7,16
|1,3
|AKKAYA-KOZAN (ADANA)
|23:48:03 12-12-2024
|37,7825
|35,623
|4,3
|1,1
|Ahlat (Bitlis)
|23:16:35 12-12-2024
|38,8925
|42,4525
|7,03
|1,8
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|23:16:34 12-12-2024
|38,8797
|42,42
|1,7
|1,9
|IRAN
|22:45:12 12-12-2024
|38,4195
|45,0572
|5
|3,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van)
|22:45:11 12-12-2024
|38,43528
|45,13333
|6,45
|3,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:55:31 12-12-2024
|38,15
|37,46917
|8,04
|1,4
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:55:31 12-12-2024
|38,1275
|37,4615
|4,6
|1,4
|KIZILLAR-KOZAN (ADANA)
|21:04:13 12-12-2024
|37,5282
|35,6928
|15,3
|0,9
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [10.28 km] Altınözü (Hatay)
|20:49:40 12-12-2024
|35,8825
|36,35944
|6,81
|1,7
|Akpınar (Kırşehir)
|20:48:21 12-12-2024
|39,37194
|34,01722
|6,98
|1
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|20:40:17 12-12-2024
|39,4353
|44,4477
|15,1
|1,8
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [14.99 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|20:40:16 12-12-2024
|39,37639
|44,56667
|7,51
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:38:53 12-12-2024
|37,47083
|37,00472
|8,23
|1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale)
|20:24:03 12-12-2024
|40,41528
|26,26
|12,97
|2
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:24:03 12-12-2024
|40,4205
|26,2188
|15,2
|2,1
|Ege Denizi - [11.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:57:47 12-12-2024
|39,38889
|26,18917
|6,98
|1,4
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:57:47 12-12-2024
|39,4018
|26,0615
|8,4
|1,4
|Tekman (Erzurum)
|19:43:29 12-12-2024
|39,75694
|41,38
|9,75
|1,8
|GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)
|19:43:29 12-12-2024
|39,7605
|41,3788
|7,7
|1,8
|Keskin (Kırıkkale)
|19:40:36 12-12-2024
|39,64389
|33,72306
|6,91
|1
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [47.24 km] Şavşat (Artvin)
|19:16:03 12-12-2024
|41,87611
|42,21889
|8,89
|2
|CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN)
|19:15:09 12-12-2024
|41,4822
|42,1722
|16,1
|2,5
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [40.23 km] Şavşat (Artvin)
|19:15:02 12-12-2024
|41,81278
|42,22528
|6,53
|2,4
|CUKURKOY-PERVARI (SIIRT)
|19:07:20 12-12-2024
|37,969
|42,3757
|9,7
|1,7
|Pervari (Siirt)
|19:07:19 12-12-2024
|37,92028
|42,29222
|7,01
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:45:59 12-12-2024
|38,22583
|38,21028
|7
|1
|CEMALETTIN-AHLAT (BITLIS)
|18:33:56 12-12-2024
|38,8573
|42,5257
|10,1
|1,7
|Ahlat (Bitlis)
|18:33:55 12-12-2024
|38,88389
|42,45167
|6,96
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:31:20 12-12-2024
|38,13028
|38,61694
|7
|1
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:29:36 12-12-2024
|37,9443
|28,828
|2,4
|1,5
|Sarayköy (Denizli)
|18:29:35 12-12-2024
|37,92667
|28,77417
|7
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|18:28:11 12-12-2024
|37,92222
|28,77694
|6,99
|1,4
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:28:10 12-12-2024
|37,9288
|28,7462
|2,4
|1,7
|Ege Denizi - [50.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:17:50 12-12-2024
|39,07056
|25,80611
|8,9
|2,4
|EGE DENIZI
|18:17:50 12-12-2024
|39,0523
|25,7388
|8,7
|2,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:15:08 12-12-2024
|37,9847
|37,541
|13,8
|1,5
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|18:11:31 12-12-2024
|37,9365
|28,779
|6
|3
|Buharkent (Aydın)
|18:11:30 12-12-2024
|37,93472
|28,80333
|8,32
|2,9
|Ahlat (Bitlis)
|18:08:06 12-12-2024
|38,90639
|42,45917
|7
|3,2
|OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS)
|18:08:05 12-12-2024
|38,8948
|42,4325
|5
|3,4
|Battalgazi (Malatya)
|18:00:16 12-12-2024
|38,15
|38,59583
|7,24
|1
|IRAK
|17:20:21 12-12-2024
|35,2023
|44,0838
|5
|4,7
|Bayji, Salahaddin (Irak)
|17:20:14 12-12-2024
|35,12889
|43,30722
|7
|4,5
|Hilvan (Şanlıurfa)
|16:59:52 12-12-2024
|37,51
|38,72611
|11,15
|2,3
|AKCAHISAR-(SANLIURFA)
|16:59:51 12-12-2024
|37,3558
|38,7078
|8,8
|2,3
|Merkez (Bolu)
|16:40:57 12-12-2024
|40,86917
|31,675
|10,2
|2,9
|YESILCELE-(BOLU)
|16:40:57 12-12-2024
|40,8698
|31,6477
|3
|3
|Beypazarı (Ankara)
|16:34:03 12-12-2024
|40,17167
|31,76583
|7,44
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.16 km] Datça (Muğla)
|16:23:30 12-12-2024
|36,88222
|27,71417
|14,92
|2,2
|MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
|16:23:22 12-12-2024
|36,6258
|27,5957
|0
|2,3
|Zara (Sivas)
|16:07:06 12-12-2024
|39,70778
|37,67361
|7
|1,9
|Ege Denizi - [63.64 km] Karaburun (İzmir)
|15:41:23 12-12-2024
|38,79806
|25,69472
|7,39
|2
|EGE DENIZI
|15:41:21 12-12-2024
|38,782
|25,5533
|1,5
|2,4
|Alaşehir (Manisa)
|15:40:44 12-12-2024
|38,36889
|28,49389
|8,34
|1,4
|KASAPLI-ALASEHIR (MANISA)
|15:40:44 12-12-2024
|38,4183
|28,498
|5,3
|1,7
|Bayat (Çorum)
|15:33:25 12-12-2024
|40,71028
|34,28917
|7,11
|1,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.21 km] Eceabat (Çanakkale)
|15:19:04 12-12-2024
|40,40333
|26,24139
|7
|1,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:19:04 12-12-2024
|40,4477
|26,2493
|15,4
|1,2
|Demirköy (Kırklareli)
|15:17:03 12-12-2024
|41,88472
|27,57639
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|15:15:59 12-12-2024
|38,80694
|38,8725
|7
|1,1
|Seydişehir (Konya)
|15:06:58 12-12-2024
|37,30139
|31,85222
|7,06
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:02:25 12-12-2024
|37,94361
|36,35306
|7,06
|1,9
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:02:24 12-12-2024
|37,9987
|36,377
|11,8
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.23 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:56:43 12-12-2024
|40,42917
|26,20806
|15
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:56:43 12-12-2024
|40,4302
|26,2153
|13
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:50:30 12-12-2024
|40,4432
|26,2295
|9,5
|2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [15.36 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:50:29 12-12-2024
|40,43194
|26,22667
|18,8
|1,8
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:47:42 12-12-2024
|38,0448
|36,3243
|5
|1,7
|KUREKLI-PATNOS (AGRI)
|14:38:32 12-12-2024
|39,1193
|42,8712
|25
|1,7
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:34:52 12-12-2024
|40,4345
|26,2228
|14,5
|4,6
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:34:51 12-12-2024
|40,41778
|26,23861
|25,5
|4,4
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|14:16:20 12-12-2024
|37,0272
|28,5385
|4,3
|1,7
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|13:53:31 12-12-2024
|38,3515
|38,8537
|4,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|13:53:30 12-12-2024
|38,30694
|38,77806
|9,5
|1,8
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:38:28 12-12-2024
|40,4553
|29,2513
|4
|0,9
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:19:52 12-12-2024
|38,1205
|37,4055
|4,9
|1,9
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:06:54 12-12-2024
|38,2042
|37,4227
|4,5
|1,7
|Patnos (Ağrı)
|12:50:44 12-12-2024
|39,15333
|42,79083
|7
|2,8
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|12:50:43 12-12-2024
|39,1422
|42,8167
|5
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|12:49:47 12-12-2024
|37,87306
|29,26222
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:46:01 12-12-2024
|38,03917
|38,26667
|13,75
|2,1
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:46:00 12-12-2024
|38,0723
|38,2545
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:44:27 12-12-2024
|38,05028
|38,27361
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|12:39:20 12-12-2024
|38,33667
|38,80833
|10,41
|1,7
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:39:20 12-12-2024
|38,3808
|38,8808
|9,6
|1,5
|Bergama (İzmir)
|12:38:34 12-12-2024
|39,22167
|27,46333
|6,37
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:38:33 12-12-2024
|39,1045
|27,5678
|0
|1,8
|İspir (Erzurum)
|12:37:23 12-12-2024
|40,60139
|40,87139
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:17 12-12-2024
|38,21833
|38,04278
|7,23
|1,2
|Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
|12:19:28 12-12-2024
|42,645
|42,84
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:26 12-12-2024
|37,44667
|40,35
|7,07
|1,4
|KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:25 12-12-2024
|37,5222
|40,3322
|5
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|11:51:58 12-12-2024
|38,90056
|37,89667
|13,89
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:49:58 12-12-2024
|38,4465
|37,5227
|4,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|11:49:57 12-12-2024
|38,47972
|37,47194
|6,92
|2,1
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|11:35:29 12-12-2024
|35,39278
|27,13333
|8,29
|2,1
|Kale (Malatya)
|11:25:44 12-12-2024
|38,34222
|38,76861
|10,16
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|11:21:27 12-12-2024
|36,61222
|36,43694
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:17:13 12-12-2024
|39,1175
|25,77389
|7
|1,7
|Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
|11:02:15 12-12-2024
|38,98778
|25,96028
|6,75
|1,7
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:01:56 12-12-2024
|38,0362
|36,0405
|2,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:16:21 12-12-2024
|38,37611
|38,76417
|7,4
|3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|10:16:20 12-12-2024
|38,364
|38,7502
|5
|3,2
|Çivril (Denizli)
|09:39:52 12-12-2024
|38,20889
|29,61889
|12,8
|1,9
|SARILAR-CIVRIL (DENIZLI)
|09:39:52 12-12-2024
|38,2138
|29,6055
|5,1
|2
|TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:21:07 12-12-2024
|38,6858
|39,8035
|7,5
|1,7
|Palu (Elazığ)
|09:21:04 12-12-2024
|38,65361
|40,01333
|9,8
|1,8
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