Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Aralık 2024

13 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla) 08:40:06 13-12-2024 36,90667 27,20083 7,12 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:02:59 13-12-2024 39,69083 26,38472 7,08 1,1
Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir) 07:47:19 13-12-2024 38,70194 26,50722 10,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir) 07:45:59 13-12-2024 37,94083 27,14889 7,1 1,5
Sultandağı (Afyonkarahisar) 07:35:02 13-12-2024 38,69639 31,47139 12,51 3,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 07:35:01 13-12-2024 38,6913 31,4758 1 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Hassa (Hatay) 04:05:48 13-12-2024 36,80139 36,52722 11,54 2,4
TIYEK-HASSA (HATAY) 04:05:48 13-12-2024 36,8105 36,485 8 2,3
Andırın (Kahramanmaraş) 04:01:59 13-12-2024 37,83444 36,40278 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:57:10 13-12-2024 38,0373 37,5775 5,2 1,3
KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 03:52:30 13-12-2024 36,5983 36,4247 17,3 1,4
KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) 03:18:40 13-12-2024 36,6025 36,3897 2,4 2,7
DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) 02:43:30 13-12-2024 36,6545 36,1635 6 1,4
KARATAS-(OSMANIYE) 02:18:13 13-12-2024 37,061 36,3972 8,8 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:52 13-12-2024 38,0382 37,5595 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:45:11 13-12-2024 38,50944 28,23972 7 2,3
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 01:45:11 13-12-2024 38,5053 28,2795 8,9 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:19 13-12-2024 38,08139 38,38611 7,06 1,1
MARMARA DENIZI 00:52:08 13-12-2024 40,8465 28,8718 4,2 1,9
Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul) 00:52:07 13-12-2024 40,835 28,84222 7,22 1,8
Yedisu (Bingöl) 00:41:44 13-12-2024 39,39194 40,52889 7,02 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:41:44 13-12-2024 39,3485 40,5632 6,4 1,9
Ege Denizi 00:31:03 13-12-2024 39,02139 23,8225 7 3,4
Ege Denizi 00:28:31 13-12-2024 35,39278 26,27667 5,87 2,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 00:23:33 13-12-2024 38,5205 28,264 6,4 1,9
Salihli (Manisa) 00:23:32 13-12-2024 38,51694 28,26694 7 1,9
Pütürge (Malatya) 00:23:04 13-12-2024 38,26667 38,84028 6,37 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 00:23:04 13-12-2024 38,2818 38,8198 6,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:14:48 13-12-2024 38,30694 37,63556 7,05 1,8
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 00:14:48 13-12-2024 38,3297 37,6652 7,1 1,8
Karlıova (Bingöl) 00:04:25 13-12-2024 39,355 40,77028 7 1,5
Merkez (Bingöl) 00:00:56 13-12-2024 39,02667 40,42361 8,06 1
KARTAL-(BINGOL) 00:00:56 13-12-2024 39,016 40,4117 3,6 1,5
Kozan (Adana) 23:48:04 12-12-2024 37,77722 35,6275 7,16 1,3
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 23:48:03 12-12-2024 37,7825 35,623 4,3 1,1
Ahlat (Bitlis) 23:16:35 12-12-2024 38,8925 42,4525 7,03 1,8
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 23:16:34 12-12-2024 38,8797 42,42 1,7 1,9
IRAN 22:45:12 12-12-2024 38,4195 45,0572 5 3,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van) 22:45:11 12-12-2024 38,43528 45,13333 6,45 3,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:55:31 12-12-2024 38,15 37,46917 8,04 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:55:31 12-12-2024 38,1275 37,4615 4,6 1,4
KIZILLAR-KOZAN (ADANA) 21:04:13 12-12-2024 37,5282 35,6928 15,3 0,9
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [10.28 km] Altınözü (Hatay) 20:49:40 12-12-2024 35,8825 36,35944 6,81 1,7
Akpınar (Kırşehir) 20:48:21 12-12-2024 39,37194 34,01722 6,98 1
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:40:17 12-12-2024 39,4353 44,4477 15,1 1,8
Maku, West Azarbaijan (İran) - [14.99 km] Doğubayazıt (Ağrı) 20:40:16 12-12-2024 39,37639 44,56667 7,51 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:38:53 12-12-2024 37,47083 37,00472 8,23 1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale) 20:24:03 12-12-2024 40,41528 26,26 12,97 2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 20:24:03 12-12-2024 40,4205 26,2188 15,2 2,1
Ege Denizi - [11.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:57:47 12-12-2024 39,38889 26,18917 6,98 1,4
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:57:47 12-12-2024 39,4018 26,0615 8,4 1,4
Tekman (Erzurum) 19:43:29 12-12-2024 39,75694 41,38 9,75 1,8
GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 19:43:29 12-12-2024 39,7605 41,3788 7,7 1,8
Keskin (Kırıkkale) 19:40:36 12-12-2024 39,64389 33,72306 6,91 1
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [47.24 km] Şavşat (Artvin) 19:16:03 12-12-2024 41,87611 42,21889 8,89 2
CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN) 19:15:09 12-12-2024 41,4822 42,1722 16,1 2,5
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [40.23 km] Şavşat (Artvin) 19:15:02 12-12-2024 41,81278 42,22528 6,53 2,4
CUKURKOY-PERVARI (SIIRT) 19:07:20 12-12-2024 37,969 42,3757 9,7 1,7
Pervari (Siirt) 19:07:19 12-12-2024 37,92028 42,29222 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:45:59 12-12-2024 38,22583 38,21028 7 1
CEMALETTIN-AHLAT (BITLIS) 18:33:56 12-12-2024 38,8573 42,5257 10,1 1,7
Ahlat (Bitlis) 18:33:55 12-12-2024 38,88389 42,45167 6,96 1,4
Pütürge (Malatya) 18:31:20 12-12-2024 38,13028 38,61694 7 1
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 18:29:36 12-12-2024 37,9443 28,828 2,4 1,5
Sarayköy (Denizli) 18:29:35 12-12-2024 37,92667 28,77417 7 1,3
Sarayköy (Denizli) 18:28:11 12-12-2024 37,92222 28,77694 6,99 1,4
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:28:10 12-12-2024 37,9288 28,7462 2,4 1,7
Ege Denizi - [50.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:17:50 12-12-2024 39,07056 25,80611 8,9 2,4
EGE DENIZI 18:17:50 12-12-2024 39,0523 25,7388 8,7 2,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:15:08 12-12-2024 37,9847 37,541 13,8 1,5
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:11:31 12-12-2024 37,9365 28,779 6 3
Buharkent (Aydın) 18:11:30 12-12-2024 37,93472 28,80333 8,32 2,9
Ahlat (Bitlis) 18:08:06 12-12-2024 38,90639 42,45917 7 3,2
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 18:08:05 12-12-2024 38,8948 42,4325 5 3,4
Battalgazi (Malatya) 18:00:16 12-12-2024 38,15 38,59583 7,24 1
IRAK 17:20:21 12-12-2024 35,2023 44,0838 5 4,7
Bayji, Salahaddin (Irak) 17:20:14 12-12-2024 35,12889 43,30722 7 4,5
Hilvan (Şanlıurfa) 16:59:52 12-12-2024 37,51 38,72611 11,15 2,3
AKCAHISAR-(SANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37,3558 38,7078 8,8 2,3
Merkez (Bolu) 16:40:57 12-12-2024 40,86917 31,675 10,2 2,9
YESILCELE-(BOLU) 16:40:57 12-12-2024 40,8698 31,6477 3 3
Beypazarı (Ankara) 16:34:03 12-12-2024 40,17167 31,76583 7,44 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.16 km] Datça (Muğla) 16:23:30 12-12-2024 36,88222 27,71417 14,92 2,2
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) 16:23:22 12-12-2024 36,6258 27,5957 0 2,3
Zara (Sivas) 16:07:06 12-12-2024 39,70778 37,67361 7 1,9
Ege Denizi - [63.64 km] Karaburun (İzmir) 15:41:23 12-12-2024 38,79806 25,69472 7,39 2
EGE DENIZI 15:41:21 12-12-2024 38,782 25,5533 1,5 2,4
Alaşehir (Manisa) 15:40:44 12-12-2024 38,36889 28,49389 8,34 1,4
KASAPLI-ALASEHIR (MANISA) 15:40:44 12-12-2024 38,4183 28,498 5,3 1,7
Bayat (Çorum) 15:33:25 12-12-2024 40,71028 34,28917 7,11 1,3
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.21 km] Eceabat (Çanakkale) 15:19:04 12-12-2024 40,40333 26,24139 7 1,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 15:19:04 12-12-2024 40,4477 26,2493 15,4 1,2
Demirköy (Kırklareli) 15:17:03 12-12-2024 41,88472 27,57639 7 1,4
Merkez (Elazığ) 15:15:59 12-12-2024 38,80694 38,8725 7 1,1
Seydişehir (Konya) 15:06:58 12-12-2024 37,30139 31,85222 7,06 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 15:02:25 12-12-2024 37,94361 36,35306 7,06 1,9
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:02:24 12-12-2024 37,9987 36,377 11,8 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.23 km] Eceabat (Çanakkale) 14:56:43 12-12-2024 40,42917 26,20806 15 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:56:43 12-12-2024 40,4302 26,2153 13 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:50:30 12-12-2024 40,4432 26,2295 9,5 2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [15.36 km] Eceabat (Çanakkale) 14:50:29 12-12-2024 40,43194 26,22667 18,8 1,8
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:47:42 12-12-2024 38,0448 36,3243 5 1,7
KUREKLI-PATNOS (AGRI) 14:38:32 12-12-2024 39,1193 42,8712 25 1,7
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:34:52 12-12-2024 40,4345 26,2228 14,5 4,6
Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale) 14:34:51 12-12-2024 40,41778 26,23861 25,5 4,4
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 14:16:20 12-12-2024 37,0272 28,5385 4,3 1,7
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 13:53:31 12-12-2024 38,3515 38,8537 4,3 1,5
Kale (Malatya) 13:53:30 12-12-2024 38,30694 38,77806 9,5 1,8
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:38:28 12-12-2024 40,4553 29,2513 4 0,9
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:19:52 12-12-2024 38,1205 37,4055 4,9 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:06:54 12-12-2024 38,2042 37,4227 4,5 1,7
Patnos (Ağrı) 12:50:44 12-12-2024 39,15333 42,79083 7 2,8
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 12:50:43 12-12-2024 39,1422 42,8167 5 2,9
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12-12-2024 37,87306 29,26222 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 12:46:01 12-12-2024 38,03917 38,26667 13,75 2,1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:00 12-12-2024 38,0723 38,2545 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 12:44:27 12-12-2024 38,05028 38,27361 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:39:20 12-12-2024 38,33667 38,80833 10,41 1,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:39:20 12-12-2024 38,3808 38,8808 9,6 1,5
Bergama (İzmir) 12:38:34 12-12-2024 39,22167 27,46333 6,37 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:38:33 12-12-2024 39,1045 27,5678 0 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:17 12-12-2024 38,21833 38,04278 7,23 1,2
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan) 12:19:28 12-12-2024 42,645 42,84 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:26 12-12-2024 37,44667 40,35 7,07 1,4
KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:25 12-12-2024 37,5222 40,3322 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:51:58 12-12-2024 38,90056 37,89667 13,89 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:49:58 12-12-2024 38,4465 37,5227 4,3 1,9
Darende (Malatya) 11:49:57 12-12-2024 38,47972 37,47194 6,92 2,1
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 11:35:29 12-12-2024 35,39278 27,13333 8,29 2,1
Kale (Malatya) 11:25:44 12-12-2024 38,34222 38,76861 10,16 2
Kırıkhan (Hatay) 11:21:27 12-12-2024 36,61222 36,43694 7,03 1,7
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:17:13 12-12-2024 39,1175 25,77389 7 1,7
Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir) 11:02:15 12-12-2024 38,98778 25,96028 6,75 1,7
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 11:01:56 12-12-2024 38,0362 36,0405 2,3 1,5
Kale (Malatya) 10:16:21 12-12-2024 38,37611 38,76417 7,4 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 10:16:20 12-12-2024 38,364 38,7502 5 3,2
Çivril (Denizli) 09:39:52 12-12-2024 38,20889 29,61889 12,8 1,9
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12-12-2024 38,2138 29,6055 5,1 2
TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:21:07 12-12-2024 38,6858 39,8035 7,5 1,7
Palu (Elazığ) 09:21:04 12-12-2024 38,65361 40,01333 9,8 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla) 08:40:06 13-12-2024 36,90667 27,20083 7,12 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars) 08:21:27 13-12-2024 41,41194 43,86889 7,31 1,8
Ezine (Çanakkale) 08:02:59 13-12-2024 39,69083 26,38472 7,08 1,1
Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir) 07:47:19 13-12-2024 38,70194 26,50722 10,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir) 07:45:59 13-12-2024 37,94083 27,14889 7,1 1,5
Sultandağı (Afyonkarahisar) 07:35:02 13-12-2024 38,69639 31,47139 12,51 3,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 07:35:01 13-12-2024 38,6913 31,4758 1 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars) 05:26:10 13-12-2024 41,17889 43,83889 6,7 2,1
Hassa (Hatay) 04:05:48 13-12-2024 36,80139 36,52722 11,54 2,4
TIYEK-HASSA (HATAY) 04:05:48 13-12-2024 36,8105 36,485 8 2,3
Andırın (Kahramanmaraş) 04:01:59 13-12-2024 37,83444 36,40278 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:57:10 13-12-2024 38,0373 37,5775 5,2 1,3
KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 03:52:30 13-12-2024 36,5983 36,4247 17,3 1,4
KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) 03:18:40 13-12-2024 36,6025 36,3897 2,4 2,7
DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) 02:43:30 13-12-2024 36,6545 36,1635 6 1,4
KARATAS-(OSMANIYE) 02:18:13 13-12-2024 37,061 36,3972 8,8 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:52 13-12-2024 38,0382 37,5595 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:45:11 13-12-2024 38,50944 28,23972 7 2,3
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 01:45:11 13-12-2024 38,5053 28,2795 8,9 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:19 13-12-2024 38,08139 38,38611 7,06 1,1
MARMARA DENIZI 00:52:08 13-12-2024 40,8465 28,8718 4,2 1,9
Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul) 00:52:07 13-12-2024 40,835 28,84222 7,22 1,8
Yedisu (Bingöl) 00:41:44 13-12-2024 39,39194 40,52889 7,02 1,9
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 00:41:44 13-12-2024 39,3485 40,5632 6,4 1,9
Ege Denizi 00:31:03 13-12-2024 39,02139 23,8225 7 3,4
Ege Denizi 00:28:31 13-12-2024 35,39278 26,27667 5,87 2,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 00:23:33 13-12-2024 38,5205 28,264 6,4 1,9
Salihli (Manisa) 00:23:32 13-12-2024 38,51694 28,26694 7 1,9
Pütürge (Malatya) 00:23:04 13-12-2024 38,26667 38,84028 6,37 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 00:23:04 13-12-2024 38,2818 38,8198 6,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:14:48 13-12-2024 38,30694 37,63556 7,05 1,8
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 00:14:48 13-12-2024 38,3297 37,6652 7,1 1,8
Karlıova (Bingöl) 00:04:25 13-12-2024 39,355 40,77028 7 1,5
Merkez (Bingöl) 00:00:56 13-12-2024 39,02667 40,42361 8,06 1
KARTAL-(BINGOL) 00:00:56 13-12-2024 39,016 40,4117 3,6 1,5
Kozan (Adana) 23:48:04 12-12-2024 37,77722 35,6275 7,16 1,3
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 23:48:03 12-12-2024 37,7825 35,623 4,3 1,1
Ahlat (Bitlis) 23:16:35 12-12-2024 38,8925 42,4525 7,03 1,8
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 23:16:34 12-12-2024 38,8797 42,42 1,7 1,9
IRAN 22:45:12 12-12-2024 38,4195 45,0572 5 3,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.89 km] Başkale (Van) 22:45:11 12-12-2024 38,43528 45,13333 6,45 3,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:55:31 12-12-2024 38,15 37,46917 8,04 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:55:31 12-12-2024 38,1275 37,4615 4,6 1,4
KIZILLAR-KOZAN (ADANA) 21:04:13 12-12-2024 37,5282 35,6928 15,3 0,9
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [10.28 km] Altınözü (Hatay) 20:49:40 12-12-2024 35,8825 36,35944 6,81 1,7
Akpınar (Kırşehir) 20:48:21 12-12-2024 39,37194 34,01722 6,98 1
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:40:17 12-12-2024 39,4353 44,4477 15,1 1,8
Maku, West Azarbaijan (İran) - [14.99 km] Doğubayazıt (Ağrı) 20:40:16 12-12-2024 39,37639 44,56667 7,51 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:38:53 12-12-2024 37,47083 37,00472 8,23 1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.14 km] Eceabat (Çanakkale) 20:24:03 12-12-2024 40,41528 26,26 12,97 2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 20:24:03 12-12-2024 40,4205 26,2188 15,2 2,1
Ege Denizi - [11.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:57:47 12-12-2024 39,38889 26,18917 6,98 1,4
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:57:47 12-12-2024 39,4018 26,0615 8,4 1,4
Tekman (Erzurum) 19:43:29 12-12-2024 39,75694 41,38 9,75 1,8
GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 19:43:29 12-12-2024 39,7605 41,3788 7,7 1,8
Keskin (Kırıkkale) 19:40:36 12-12-2024 39,64389 33,72306 6,91 1
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [47.24 km] Şavşat (Artvin) 19:16:03 12-12-2024 41,87611 42,21889 8,89 2
CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN) 19:15:09 12-12-2024 41,4822 42,1722 16,1 2,5
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [40.23 km] Şavşat (Artvin) 19:15:02 12-12-2024 41,81278 42,22528 6,53 2,4
CUKURKOY-PERVARI (SIIRT) 19:07:20 12-12-2024 37,969 42,3757 9,7 1,7
Pervari (Siirt) 19:07:19 12-12-2024 37,92028 42,29222 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:45:59 12-12-2024 38,22583 38,21028 7 1
CEMALETTIN-AHLAT (BITLIS) 18:33:56 12-12-2024 38,8573 42,5257 10,1 1,7
Ahlat (Bitlis) 18:33:55 12-12-2024 38,88389 42,45167 6,96 1,4
Pütürge (Malatya) 18:31:20 12-12-2024 38,13028 38,61694 7 1
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 18:29:36 12-12-2024 37,9443 28,828 2,4 1,5
Sarayköy (Denizli) 18:29:35 12-12-2024 37,92667 28,77417 7 1,3
Sarayköy (Denizli) 18:28:11 12-12-2024 37,92222 28,77694 6,99 1,4
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:28:10 12-12-2024 37,9288 28,7462 2,4 1,7
Ege Denizi - [50.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:17:50 12-12-2024 39,07056 25,80611 8,9 2,4
EGE DENIZI 18:17:50 12-12-2024 39,0523 25,7388 8,7 2,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:15:08 12-12-2024 37,9847 37,541 13,8 1,5
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:11:31 12-12-2024 37,9365 28,779 6 3
Buharkent (Aydın) 18:11:30 12-12-2024 37,93472 28,80333 8,32 2,9
Ahlat (Bitlis) 18:08:06 12-12-2024 38,90639 42,45917 7 3,2
OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) 18:08:05 12-12-2024 38,8948 42,4325 5 3,4
Battalgazi (Malatya) 18:00:16 12-12-2024 38,15 38,59583 7,24 1
IRAK 17:20:21 12-12-2024 35,2023 44,0838 5 4,7
Bayji, Salahaddin (Irak) 17:20:14 12-12-2024 35,12889 43,30722 7 4,5
Hilvan (Şanlıurfa) 16:59:52 12-12-2024 37,51 38,72611 11,15 2,3
AKCAHISAR-(SANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37,3558 38,7078 8,8 2,3
Merkez (Bolu) 16:40:57 12-12-2024 40,86917 31,675 10,2 2,9
YESILCELE-(BOLU) 16:40:57 12-12-2024 40,8698 31,6477 3 3
Beypazarı (Ankara) 16:34:03 12-12-2024 40,17167 31,76583 7,44 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.16 km] Datça (Muğla) 16:23:30 12-12-2024 36,88222 27,71417 14,92 2,2
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) 16:23:22 12-12-2024 36,6258 27,5957 0 2,3
Zara (Sivas) 16:07:06 12-12-2024 39,70778 37,67361 7 1,9
Ege Denizi - [63.64 km] Karaburun (İzmir) 15:41:23 12-12-2024 38,79806 25,69472 7,39 2
EGE DENIZI 15:41:21 12-12-2024 38,782 25,5533 1,5 2,4
Alaşehir (Manisa) 15:40:44 12-12-2024 38,36889 28,49389 8,34 1,4
KASAPLI-ALASEHIR (MANISA) 15:40:44 12-12-2024 38,4183 28,498 5,3 1,7
Bayat (Çorum) 15:33:25 12-12-2024 40,71028 34,28917 7,11 1,3
Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.21 km] Eceabat (Çanakkale) 15:19:04 12-12-2024 40,40333 26,24139 7 1,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 15:19:04 12-12-2024 40,4477 26,2493 15,4 1,2
Demirköy (Kırklareli) 15:17:03 12-12-2024 41,88472 27,57639 7 1,4
Merkez (Elazığ) 15:15:59 12-12-2024 38,80694 38,8725 7 1,1
Seydişehir (Konya) 15:06:58 12-12-2024 37,30139 31,85222 7,06 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 15:02:25 12-12-2024 37,94361 36,35306 7,06 1,9
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:02:24 12-12-2024 37,9987 36,377 11,8 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.23 km] Eceabat (Çanakkale) 14:56:43 12-12-2024 40,42917 26,20806 15 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:56:43 12-12-2024 40,4302 26,2153 13 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:50:30 12-12-2024 40,4432 26,2295 9,5 2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [15.36 km] Eceabat (Çanakkale) 14:50:29 12-12-2024 40,43194 26,22667 18,8 1,8
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:47:42 12-12-2024 38,0448 36,3243 5 1,7
KUREKLI-PATNOS (AGRI) 14:38:32 12-12-2024 39,1193 42,8712 25 1,7
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:34:52 12-12-2024 40,4345 26,2228 14,5 4,6
Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale) 14:34:51 12-12-2024 40,41778 26,23861 25,5 4,4
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 14:16:20 12-12-2024 37,0272 28,5385 4,3 1,7
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 13:53:31 12-12-2024 38,3515 38,8537 4,3 1,5
Kale (Malatya) 13:53:30 12-12-2024 38,30694 38,77806 9,5 1,8
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:38:28 12-12-2024 40,4553 29,2513 4 0,9
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:19:52 12-12-2024 38,1205 37,4055 4,9 1,9
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:06:54 12-12-2024 38,2042 37,4227 4,5 1,7
Patnos (Ağrı) 12:50:44 12-12-2024 39,15333 42,79083 7 2,8
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 12:50:43 12-12-2024 39,1422 42,8167 5 2,9
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12-12-2024 37,87306 29,26222 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 12:46:01 12-12-2024 38,03917 38,26667 13,75 2,1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:00 12-12-2024 38,0723 38,2545 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 12:44:27 12-12-2024 38,05028 38,27361 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:39:20 12-12-2024 38,33667 38,80833 10,41 1,7
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:39:20 12-12-2024 38,3808 38,8808 9,6 1,5
Bergama (İzmir) 12:38:34 12-12-2024 39,22167 27,46333 6,37 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:38:33 12-12-2024 39,1045 27,5678 0 1,8
İspir (Erzurum) 12:37:23 12-12-2024 40,60139 40,87139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:17 12-12-2024 38,21833 38,04278 7,23 1,2
Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan) 12:19:28 12-12-2024 42,645 42,84 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:26 12-12-2024 37,44667 40,35 7,07 1,4
KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:25 12-12-2024 37,5222 40,3322 5 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:51:58 12-12-2024 38,90056 37,89667 13,89 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 11:49:58 12-12-2024 38,4465 37,5227 4,3 1,9
Darende (Malatya) 11:49:57 12-12-2024 38,47972 37,47194 6,92 2,1
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 11:35:29 12-12-2024 35,39278 27,13333 8,29 2,1
Kale (Malatya) 11:25:44 12-12-2024 38,34222 38,76861 10,16 2
Kırıkhan (Hatay) 11:21:27 12-12-2024 36,61222 36,43694 7,03 1,7
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:17:13 12-12-2024 39,1175 25,77389 7 1,7
Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir) 11:02:15 12-12-2024 38,98778 25,96028 6,75 1,7
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 11:01:56 12-12-2024 38,0362 36,0405 2,3 1,5
Kale (Malatya) 10:16:21 12-12-2024 38,37611 38,76417 7,4 3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 10:16:20 12-12-2024 38,364 38,7502 5 3,2
Çivril (Denizli) 09:39:52 12-12-2024 38,20889 29,61889 12,8 1,9
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12-12-2024 38,2138 29,6055 5,1 2
TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:21:07 12-12-2024 38,6858 39,8035 7,5 1,7
Palu (Elazığ) 09:21:04 12-12-2024 38,65361 40,01333 9,8 1,8
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