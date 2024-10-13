Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ekim 2024

13 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Afyonkarahisar) 10:28:22 13-10-2024 38,75278 30,49472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:14 13-10-2024 39,29333 28,20389 7,33 2,3
Merkez (Afyonkarahisar) 08:41:30 13-10-2024 38,77667 30,44389 5,61 2,7
Sarayköy (Denizli) 08:35:51 13-10-2024 37,91861 28,81056 7,48 2,1
Pütürge (Malatya) 07:51:27 13-10-2024 38,19278 38,61694 8,16 1,5
Pütürge (Malatya) 07:48:27 13-10-2024 38,20528 38,63194 7,02 2,1
İslahiye (Gaziantep) 07:25:28 13-10-2024 37,00472 36,60278 6,97 1,9
Kiğı (Bingöl) 07:16:42 13-10-2024 39,20306 40,23361 7,06 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:20:22 13-10-2024 38,13528 36,61 7,01 2
Merkez (Afyonkarahisar) 03:14:31 13-10-2024 38,79306 30,43944 10,26 4,4
Aşkale (Erzurum) 01:55:08 13-10-2024 39,83139 40,79833 5,77 2,5
Bala (Ankara) 01:52:32 13-10-2024 39,46889 32,92639 7,02 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 01:38:24 13-10-2024 39,62722 27,83194 11,3 1,8
Saimbeyli (Adana) 00:25:10 13-10-2024 37,84194 36,14333 7,05 2,4
Aziziye (Erzurum) 23:54:39 12-10-2024 40,12444 40,95611 7,03 1,9
Hekimhan (Malatya) 23:47:26 12-10-2024 38,80222 37,97806 7,02 1,5
Pasinler (Erzurum) 23:29:20 12-10-2024 39,90972 41,56167 4,23 3,8
Akdeniz - [31.87 km] Demre (Antalya) 22:44:44 12-10-2024 35,97278 30,13556 9,49 2,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.62 km] Söke (Aydın) 22:33:21 12-10-2024 37,72167 26,84417 7,31 2
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [34.09 km] Söke (Aydın) 22:30:43 12-10-2024 37,68056 26,8 6,79 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:43:11 12-10-2024 37,47111 37,18444 10,62 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:30:40 12-10-2024 38,07417 37,77278 7,01 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 21:28:11 12-10-2024 37,3725 36,34861 7,02 2,4
Akçadağ (Malatya) 21:16:32 12-10-2024 38,44444 38,04333 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 20:42:33 12-10-2024 38,12944 38,24694 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:58:25 12-10-2024 38,02806 37,63556 7 1,3
Kale (Malatya) 19:47:56 12-10-2024 38,36722 38,74722 12,29 2
İvrindi (Balıkesir) 18:25:57 12-10-2024 39,39861 27,40861 6,96 2,4
Gölbaşı (Ankara) 17:54:17 12-10-2024 39,45889 32,895 9,63 1,5
Gölbaşı (Ankara) 17:23:15 12-10-2024 39,46556 32,89361 8,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 16:42:19 12-10-2024 39,37778 28,27278 7,01 2,2
Kemah (Erzincan) 15:32:15 12-10-2024 39,65861 38,75556 6,99 3,3
Lalapaşa (Edirne) 15:15:17 12-10-2024 41,97028 26,87361 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:47:58 12-10-2024 38,19472 38,13389 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:49:51 12-10-2024 38,435 37,31444 7 1,8
Merkez (Bolu) 13:27:06 12-10-2024 40,87111 31,65611 11,07 1,5
Efeler (Aydın) 13:25:45 12-10-2024 37,78389 27,98694 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:12:57 12-10-2024 39,94972 28,775 6,84 1,6
Bahçe (Osmaniye) 12:46:51 12-10-2024 37,17528 36,67222 5,2 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:43:51 12-10-2024 39,66778 29,4675 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 12:11:15 12-10-2024 37,15389 36,87917 6,79 1,2
Murgul (Artvin) 12:01:05 12-10-2024 41,25056 41,60694 6,88 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 10:28:21 13-10-2024 38,7982 30,4755 5,4 1,8
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:14 13-10-2024 39,3093 28,1842 11,2 2,8
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 08:41:30 13-10-2024 38,7937 30,4753 4,8 2,7
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 08:35:52 13-10-2024 37,9113 28,8018 5,3 2,1
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 07:25:27 13-10-2024 36,9883 36,6003 1,5 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:16:39 13-10-2024 39,2415 40,305 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:20:23 13-10-2024 38,1442 36,6103 11 1,9
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 04:41:32 13-10-2024 38,4063 39,0455 8,5 2,2
BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 03:14:31 13-10-2024 38,7837 30,4273 1,2 4,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:05:44 13-10-2024 35,5145 23,7248 22,5 3,1
DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) 01:55:07 13-10-2024 39,8507 40,7977 8 2,6
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 01:52:32 13-10-2024 39,4852 32,9167 4,5 1,9
BALIKESIR 01:38:24 13-10-2024 39,631 27,8592 12,6 2
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 00:51:34 13-10-2024 38,2138 38,7472 8,6 1,4
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:34:45 13-10-2024 38,125 37,4313 7,9 1,6
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 00:25:09 13-10-2024 37,8845 36,156 5 2,2
KAPILI-AZIZIYE (ERZURUM) 23:54:39 12-10-2024 40,1485 40,8892 9,9 2,1
HEKIMHAN (MALATYA) 23:47:26 12-10-2024 38,839 37,927 4,1 1,7
SENYURT-YAKUTIYE (ERZURUM) 23:36:16 12-10-2024 40,1438 41,545 8,7 1,3
AGCALAR-PASINLER (ERZURUM) 23:29:18 12-10-2024 39,9355 41,5142 5 4
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 22:54:57 12-10-2024 39,1922 40,3875 5,4 2
KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:44:44 12-10-2024 36,0168 30,0875 4 2,9
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:33:21 12-10-2024 37,7055 26,8835 5,7 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:30:45 12-10-2024 37,6967 26,8705 8,3 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:26:31 12-10-2024 34,836 24,933 4 2,4
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:43:12 12-10-2024 37,4438 37,1763 13,4 1,6
KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 21:28:11 12-10-2024 37,3748 36,2793 4,2 2,2
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:42:29 12-10-2024 37,7522 37,6958 20,4 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:47:56 12-10-2024 38,394 38,8035 9,1 1,9
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 19:25:16 12-10-2024 37,7705 35,6042 9,4 1,4
DOSEME-IVRINDI (BALIKESIR) 18:25:56 12-10-2024 39,3998 27,4342 2,6 2,7
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 17:54:16 12-10-2024 39,4932 32,8832 6,8 1,6
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 17:23:14 12-10-2024 39,4723 32,879 7 1,7
ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:42:19 12-10-2024 39,384 28,289 7,7 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 15:42:25 12-10-2024 34,7477 24,8928 7,6 3,1
SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) 15:32:15 12-10-2024 39,6598 38,7855 1,3 3,4
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 13:27:06 12-10-2024 40,8905 31,633 7,8 1,8
YESILLER-ORHANELI (BURSA) 13:12:57 12-10-2024 39,9035 28,8987 0 1,9
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 12:46:51 12-10-2024 37,177 36,7127 5,2 1,6
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:43:52 12-10-2024 39,5912 29,3642 10,6 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 12:11:03 12-10-2024 36,9883 28,295 5 1,3

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