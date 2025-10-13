Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
13 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OZDAMAR-KEMAH (ERZINCAN)
|00:06:35 13-10-2025
|39,7532
|39,0225
|5,5
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:01:52 13-10-2025
|39,2302
|28,9575
|14,8
|1,4
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|23:56:52 12-10-2025
|38,4945
|39,3253
|5
|1,7
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|23:55:23 12-10-2025
|39,1617
|29,0715
|16,5
|0,8
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|23:49:25 12-10-2025
|38,4742
|39,3508
|5,5
|1,6
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|23:48:10 12-10-2025
|38,4938
|39,3142
|5,4
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:59 12-10-2025
|39,2215
|28,1543
|4,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:35:55 12-10-2025
|39,2325
|29,0128
|5,5
|1,9
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|23:30:54 12-10-2025
|38,2895
|37,7958
|6,7
|2,5
|Akdeniz - [41.91 km] Seydikemer (Muğla)
|23:26:29 12-10-2025
|36,18722
|28,82083
|7,05
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:15 12-10-2025
|39,20306
|28,20361
|7,57
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:15 12-10-2025
|39,173
|28,2245
|5,3
|1,6
|Ergani (Diyarbakır)
|23:22:45 12-10-2025
|38,30056
|39,73667
|7,09
|1,6
|Aladağ (Adana)
|23:09:40 12-10-2025
|37,63722
|35,1
|7,02
|1,4
|ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)
|23:09:39 12-10-2025
|37,7358
|35,1647
|5
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|23:08:19 12-10-2025
|37,00972
|28,28833
|7,01
|1,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|23:08:17 12-10-2025
|36,9722
|28,3055
|55,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|22:51:47 12-10-2025
|39,25333
|28,95889
|9,83
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:51:47 12-10-2025
|39,2405
|28,9542
|11,6
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:48:28 12-10-2025
|39,18917
|28,18361
|6,83
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:27 12-10-2025
|39,159
|28,2008
|4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:44:02 12-10-2025
|39,26778
|28,95083
|5,59
|2,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:44:02 12-10-2025
|39,257
|28,9523
|4,8
|2,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:15:28 12-10-2025
|39,2265
|29,0585
|5
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:19 12-10-2025
|39,138
|28,147
|11,7
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|22:05:07 12-10-2025
|39,65778
|27,87278
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:23 12-10-2025
|39,205
|28,18778
|10,55
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:01:22 12-10-2025
|39,2113
|28,1202
|9,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:58:18 12-10-2025
|39,25306
|28,91917
|10,84
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:58:18 12-10-2025
|39,2528
|28,9232
|12
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|21:48:48 12-10-2025
|37,095
|28,58556
|7,05
|1,2
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:48:47 12-10-2025
|37,001
|28,6125
|13,8
|1,5
|Ula (Muğla)
|21:44:39 12-10-2025
|37,10861
|28,60028
|7,03
|1,6
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|21:44:38 12-10-2025
|37,0958
|28,6178
|17,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:36 12-10-2025
|39,20528
|28,11889
|7
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:35 12-10-2025
|39,2325
|28,1108
|7,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:36:32 12-10-2025
|39,24222
|28,9525
|7,62
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:36:31 12-10-2025
|39,278
|28,9387
|13,5
|1,9
|Soma (Manisa)
|21:33:40 12-10-2025
|39,20667
|27,67361
|7
|1,4
|OGECLI-KIRKAGAC (MANISA)
|21:33:40 12-10-2025
|39,158
|27,673
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:28:26 12-10-2025
|39,18389
|28,21222
|8,51
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:28:25 12-10-2025
|39,1805
|28,1957
|11,8
|2,5
|Marmara Denizi - [19.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:26:45 12-10-2025
|40,79306
|27,93972
|6,91
|2
|MARMARA DENIZI
|21:26:44 12-10-2025
|40,7848
|27,9463
|8,7
|2,1
|AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:24:23 12-10-2025
|37,3553
|35,9085
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:17 12-10-2025
|39,20222
|28,13861
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:17 12-10-2025
|39,1698
|28,2033
|16,5
|1,5
|Ege Denizi - [89.96 km] Datça (Muğla)
|21:19:18 12-10-2025
|35,88444
|27,49167
|17,17
|2
|EGE DENIZI
|21:19:17 12-10-2025
|35,8095
|27,5197
|5,1
|2,3
|Bala (Ankara)
|21:11:51 12-10-2025
|39,36056
|33,19139
|7,05
|1
|Bala (Ankara)
|21:11:05 12-10-2025
|39,36278
|33,18806
|8,69
|1,2
|SUYUGUZEL-BALA (ANKARA)
|21:11:04 12-10-2025
|39,3638
|33,1748
|5,4
|1,6
|SANCAK-(BINGOL)
|21:02:37 12-10-2025
|39,0903
|40,4115
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|20:26:43 12-10-2025
|39,24222
|28,95111
|7
|1,3
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|20:26:42 12-10-2025
|39,1467
|29,0073
|5
|1,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|20:24:11 12-10-2025
|39,209
|29,0995
|12,5
|0,7
|CICEKLI-ULA (MUGLA)
|20:21:20 12-10-2025
|37,0953
|28,4897
|5,3
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:14:56 12-10-2025
|39,227
|29,035
|11,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:14:55 12-10-2025
|39,26639
|29,00944
|7,34
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:02 12-10-2025
|39,24028
|28,11972
|10,13
|0,9
|İliç (Erzincan)
|19:59:23 12-10-2025
|39,66639
|38,49083
|7,02
|1,9
|KURUCAY-ILIC (ERZINCAN)
|19:59:22 12-10-2025
|39,644
|38,4825
|7,5
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:57:40 12-10-2025
|37,75
|36,58306
|7
|2
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:57:39 12-10-2025
|37,7565
|36,5737
|8,6
|1,7
|Akdeniz
|19:47:31 12-10-2025
|34,80611
|23,87167
|6,25
|3,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:47:31 12-10-2025
|34,7857
|23,9557
|21,2
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:32:26 12-10-2025
|39,1575
|28,17
|7,01
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:32:25 12-10-2025
|39,1852
|28,1287
|11,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:18 12-10-2025
|39,19028
|28,23139
|8,16
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:28:17 12-10-2025
|39,195
|28,2595
|13,4
|1,3
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:06:02 12-10-2025
|37,9813
|36,6567
|13,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:00:32 12-10-2025
|39,22833
|28,10639
|6,27
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:00:31 12-10-2025
|39,2167
|28,0792
|15,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:36:30 12-10-2025
|39,18139
|28,94306
|7
|1,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:29 12-10-2025
|39,2577
|28,9142
|9,9
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:20:16 12-10-2025
|37,25833
|36,99
|7
|1,3
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|18:20:12 12-10-2025
|37,244
|36,8338
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:08:03 12-10-2025
|39,18889
|28,1325
|7
|1,4
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|18:08:02 12-10-2025
|39,1697
|28,0433
|13,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:16 12-10-2025
|39,15972
|28,15583
|7
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:15 12-10-2025
|39,1655
|28,1333
|11,3
|2,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:22 12-10-2025
|39,2682
|28,9878
|5,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:35:21 12-10-2025
|39,26778
|28,96667
|15,54
|1,8
|Simav (Kütahya)
|17:02:01 12-10-2025
|39,20889
|29,01694
|12,32
|1,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|17:02:00 12-10-2025
|39,1928
|29,1127
|10,9
|1,2
|Ula (Muğla)
|17:01:39 12-10-2025
|37,11972
|28,61917
|7
|1,2
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|17:01:39 12-10-2025
|37,0967
|28,5985
|9,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:44:47 12-10-2025
|39,27056
|28,96778
|7,99
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:44:47 12-10-2025
|39,2433
|28,9607
|11
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|16:36:09 12-10-2025
|37,07944
|28,59028
|6,97
|1,3
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|16:36:09 12-10-2025
|37,0287
|28,542
|16,7
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:20:35 12-10-2025
|37,1023
|28,8678
|10,3
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|16:20:34 12-10-2025
|37,08528
|28,89056
|6,91
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:07:00 12-10-2025
|39,2417
|28,979
|5
|1
|Pamukkale (Denizli)
|15:48:48 12-10-2025
|37,74194
|29,13306
|13,52
|2
|DENIZLI
|15:48:48 12-10-2025
|37,7363
|29,1322
|13,6
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:46:21 12-10-2025
|38,08806
|38,37361
|7
|1,4
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|15:46:20 12-10-2025
|38,1592
|38,1155
|10,5
|1,5
|MARMARA DENIZI
|15:39:03 12-10-2025
|40,8115
|28,018
|5,4
|1,1
|Ege Denizi - [48.99 km] Datça (Muğla)
|15:31:56 12-10-2025
|36,34
|27,12111
|7,45
|2
|EGE DENIZI
|15:31:56 12-10-2025
|36,3335
|26,9832
|7,7
|2,3
|Merkez (Bingöl)
|15:18:18 12-10-2025
|39,02389
|40,48389
|6,67
|1,4
|TEPEBASI-(BINGOL)
|15:18:17 12-10-2025
|39,0728
|40,4885
|1,7
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|15:13:47 12-10-2025
|37,08361
|28,58917
|11,17
|1,5
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|15:13:44 12-10-2025
|37,0767
|28,6543
|17,9
|1,8
|CAKMAK-(MUGLA)
|15:05:36 12-10-2025
|37,1597
|28,6163
|8,1
|1,9
|Ula (Muğla)
|15:05:35 12-10-2025
|37,10722
|28,62
|7
|1,7
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:43:19 12-10-2025
|40,3942
|26,1015
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:38 12-10-2025
|39,25528
|28,09139
|6,51
|3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:19:37 12-10-2025
|39,232
|28,0658
|7,6
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:06 12-10-2025
|39,24333
|28,08889
|9,96
|2,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:18:06 12-10-2025
|39,2345
|28,0728
|8,2
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:14:54 12-10-2025
|39,2472
|28,9922
|10,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|14:14:53 12-10-2025
|39,2425
|28,98722
|12,72
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:10:38 12-10-2025
|38,23889
|37,1925
|7
|1,7
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:10:36 12-10-2025
|38,1555
|37,308
|11,8
|1,6
|Ula (Muğla)
|14:03:07 12-10-2025
|37,10833
|28,61417
|13,3
|1,7
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|14:03:07 12-10-2025
|37,0973
|28,5775
|8,6
|1,8
|Ula (Muğla)
|13:59:19 12-10-2025
|37,13278
|28,59806
|6,94
|1,2
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|13:59:19 12-10-2025
|37,1297
|28,5712
|15,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:46:28 12-10-2025
|39,27028
|28,90667
|10,8
|2,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:46:28 12-10-2025
|39,2758
|28,9018
|5,4
|2,8
|Ula (Muğla)
|13:44:58 12-10-2025
|37,17667
|28,59056
|7
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|13:44:57 12-10-2025
|37,1255
|28,599
|13,6
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:33:46 12-10-2025
|37,25667
|36,97583
|8,28
|2
|KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:33:46 12-10-2025
|37,2435
|36,9972
|5,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:22:53 12-10-2025
|39,1875
|28,21722
|8,22
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:22:53 12-10-2025
|39,1227
|28,2577
|13
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:22:10 12-10-2025
|39,23694
|28,12583
|8,65
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:22:09 12-10-2025
|39,2382
|28,1143
|8,1
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:19:48 12-10-2025
|39,2323
|29,0363
|3,7
|1,3
|Ege Denizi - [20.34 km] Çeşme (İzmir)
|13:17:56 12-10-2025
|38,09417
|26,32583
|9,16
|1,5
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|13:17:50 12-10-2025
|38,8523
|26,417
|5,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:36 12-10-2025
|39,18972
|28,18694
|8,27
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:08:36 12-10-2025
|39,2022
|28,1785
|8,8
|1,6
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|13:07:14 12-10-2025
|38,3222
|38,8303
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|13:07:13 12-10-2025
|38,25333
|38,85194
|5,24
|1,3
|HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
|13:05:20 12-10-2025
|40,4927
|29,1442
|0
|0,9
|Simav (Kütahya)
|12:53:41 12-10-2025
|39,23417
|29,00639
|11,45
|1,5
|BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:40 12-10-2025
|39,0962
|29,1638
|17,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|12:43:04 12-10-2025
|38,38917
|38,86139
|7
|1,4
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|12:43:03 12-10-2025
|38,4082
|38,8492
|21,3
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.10 km] Menderes (İzmir)
|12:38:06 12-10-2025
|37,91972
|26,965
|7,83
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:38:05 12-10-2025
|37,9043
|26,9038
|9,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:10:34 12-10-2025
|39,16917
|28,21667
|6,38
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:10:34 12-10-2025
|39,1683
|28,1925
|16,4
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:15:26 12-10-2025
|39,2173
|28,1733
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:03:20 12-10-2025
|39,25722
|28,11861
|12,39
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:03:20 12-10-2025
|39,2162
|28,0938
|11,8
|2,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:55:30 12-10-2025
|37,0923
|28,5882
|15,3
|2,2
|Ula (Muğla)
|10:55:29 12-10-2025
|37,10361
|28,61361
|6,99
|2
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|10:51:09 12-10-2025
|38,582
|38,0373
|20,6
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|10:51:08 12-10-2025
|38,58917
|37,98583
|7
|2
|ULUKOY-(MALATYA)
|10:33:18 12-10-2025
|38,1763
|38,5542
|13,7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|10:33:17 12-10-2025
|38,15056
|38,56833
|7
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|10:26:38 12-10-2025
|36,97194
|28,22667
|17,94
|2,2
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|10:26:36 12-10-2025
|36,9353
|28,2772
|45,7
|2,5
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|10:05:25 12-10-2025
|37,1743
|30,4933
|6,7
|2,6
|Döşemealtı (Antalya)
|10:05:24 12-10-2025
|37,15556
|30,52139
|9,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|10:02:09 12-10-2025
|39,27194
|28,95528
|6,87
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:02:09 12-10-2025
|39,216
|28,968
|10,9
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:57 12-10-2025
|39,1567
|28,138
|11,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:54:56 12-10-2025
|39,18306
|28,14139
|9,43
|1,7
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|09:53:55 12-10-2025
|39,1523
|27,9928
|11,4
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:03 12-10-2025
|39,209
|28,1432
|13,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:50:02 12-10-2025
|39,21167
|28,11694
|7,92
|1,8
|Ula (Muğla)
|09:46:26 12-10-2025
|37,11583
|28,60306
|7
|1,2
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|09:46:26 12-10-2025
|37,1065
|28,566
|18,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:33:34 12-10-2025
|39,21694
|28,1175
|10,28
|3,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:33:34 12-10-2025
|39,2132
|28,0993
|5,4
|3,6
|Köyceğiz (Muğla)
|09:25:50 12-10-2025
|37,09778
|28,58278
|7,01
|1,5
|ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:25:49 12-10-2025
|36,9712
|28,6268
|12,5
|1,9
|KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)
|09:12:28 12-10-2025
|40,0285
|41,3942
|9,2
|2,1
|Pasinler (Erzurum)
|09:12:27 12-10-2025
|40,01556
|41,46361
|7,13
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:11:05 12-10-2025
|38,08389
|38,42472
|7,09
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:04:16 12-10-2025
|39,24111
|28,98611
|8,16
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:04:16 12-10-2025
|39,2292
|29,042
|5,4
|1,9
|OZLUCE-(MUGLA)
|08:58:33 12-10-2025
|37,2445
|28,5217
|12,6
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|08:58:32 12-10-2025
|37,0925
|28,58417
|12,31
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:33 12-10-2025
|39,19056
|28,21056
|8,44
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:32:32 12-10-2025
|39,1688
|28,2163
|14,8
|1,7
|Ula (Muğla)
|08:32:02 12-10-2025
|37,10917
|28,59194
|7,05
|1,3
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|08:32:00 12-10-2025
|37,0375
|28,551
|24
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|08:28:27 12-10-2025
|37,08917
|28,60944
|7
|1,2
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|08:28:27 12-10-2025
|37,066
|28,6522
|11,3
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|08:27:23 12-10-2025
|37,10139
|28,58472
|7,01
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|08:27:23 12-10-2025
|37,1317
|28,5988
|11,4
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:55 12-10-2025
|39,203
|28,0365
|13,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|08:18:59 12-10-2025
|38,33361
|38,80389
|7
|1,3
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|08:18:58 12-10-2025
|38,3552
|38,8272
|12,7
|1,2
|UCAVLU-AKHISAR (MANISA)
|08:17:12 12-10-2025
|39,0233
|27,679
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:15:14 12-10-2025
|39,21361
|28,18389
|8,29
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:15:14 12-10-2025
|39,202
|28,1638
|12,1
|2,4
|Buca (İzmir)
|07:34:16 12-10-2025
|38,34917
|27,19028
|8,28
|1,4
|KARABAGLAR (IZMIR)
|07:34:15 12-10-2025
|38,382
|27,1397
|5,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:23:56 12-10-2025
|39,24111
|28,98472
|7,04
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:23:55 12-10-2025
|39,2238
|29,0128
|2,7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|07:23:10 12-10-2025
|38,10528
|38,495
|10,86
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:23:10 12-10-2025
|38,1127
|38,479
|5
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|07:07:09 12-10-2025
|37,05222
|28,65361
|7
|2,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|07:07:09 12-10-2025
|37,0937
|28,608
|12,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|07:00:58 12-10-2025
|39,24056
|28,98972
|7
|0,8
|Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|06:59:14 12-10-2025
|35,9975
|40,06528
|6,05
|3,5
|SURIYE
|06:59:14 12-10-2025
|35,8682
|40,4008
|22,4
|3,8
|Simav (Kütahya)
|06:52:40 12-10-2025
|39,265
|28,96417
|8,32
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:52:40 12-10-2025
|39,248
|29,011
|10,8
|1,8
|Ula (Muğla)
|06:50:57 12-10-2025
|37,10194
|28,60389
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:48:06 12-10-2025
|39,25333
|28,95306
|7,06
|1,2
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:48:04 12-10-2025
|39,2618
|28,8853
|15,6
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|06:46:58 12-10-2025
|37,08583
|28,58917
|7,11
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:40:58 12-10-2025
|37,09194
|28,58472
|12,04
|4,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:40:58 12-10-2025
|37,1043
|28,6052
|9,1
|4
|Marmara Denizi
|06:25:28 12-10-2025
|40,80306
|27,93778
|7,08
|1,9
|MARMARA DENIZI
|06:25:28 12-10-2025
|40,8037
|27,925
|7,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:10:51 12-10-2025
|39,24972
|28,92667
|7,11
|1,1
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:10:50 12-10-2025
|39,2348
|28,9077
|12,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:09:07 12-10-2025
|39,24056
|28,97556
|7,07
|1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|06:09:06 12-10-2025
|39,2007
|29,058
|13
|0,8
|Simav (Kütahya)
|06:08:38 12-10-2025
|39,24472
|28,97778
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:08:37 12-10-2025
|39,249
|28,9668
|12,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:55:19 12-10-2025
|39,17139
|28,17333
|8,04
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:55:18 12-10-2025
|39,1918
|28,1275
|8,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:47:44 12-10-2025
|39,13556
|28,08528
|7,08
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:47:42 12-10-2025
|39,1403
|28,0213
|26,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:57 12-10-2025
|39,16667
|28,17333
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:56 12-10-2025
|39,1503
|28,2392
|9,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:28:59 12-10-2025
|39,2275
|28,99472
|7,12
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:18:59 12-10-2025
|38,04833
|36,53
|7,08
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:18:49 12-10-2025
|39,17556
|28,17944
|6,54
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:48 12-10-2025
|39,1795
|28,1782
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:17:34 12-10-2025
|39,2475
|28,96417
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:17:34 12-10-2025
|39,2168
|28,9547
|15,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:14:21 12-10-2025
|39,16639
|28,15806
|5,03
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:21 12-10-2025
|39,1742
|28,1578
|9,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:01:56 12-10-2025
|39,22722
|28,97667
|5,03
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:01:55 12-10-2025
|39,2232
|29,0062
|10,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:00:35 12-10-2025
|39,2725
|28,94556
|7,39
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:00:35 12-10-2025
|39,1857
|28,9515
|17,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:55:39 12-10-2025
|39,24028
|28,97417
|7,06
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:55:38 12-10-2025
|39,2415
|29,0035
|10,3
|1
|Simav (Kütahya)
|04:45:45 12-10-2025
|39,25083
|28,91389
|7,38
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:45:44 12-10-2025
|39,223
|28,957
|17
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:39:27 12-10-2025
|39,22194
|28,99417
|7,62
|0,7
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:39:27 12-10-2025
|39,2025
|29,0752
|11,9
|0,7
|Pütürge (Malatya)
|04:33:59 12-10-2025
|38,2425
|38,84361
|9,62
|1,1
|Aladağ (Adana)
|04:32:00 12-10-2025
|37,68139
|35,42167
|5,81
|2,3
|KUP-ALADAG (ADANA)
|04:32:00 12-10-2025
|37,648
|35,4802
|5
|2,4
|Yazıhan (Malatya)
|04:24:08 12-10-2025
|38,54972
|38,00167
|7
|3,1
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|04:24:07 12-10-2025
|38,5498
|38,0323
|5
|2,9
|Simav (Kütahya)
|04:16:03 12-10-2025
|39,25667
|28,97806
|7
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:16:03 12-10-2025
|39,198
|28,9617
|13,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:10:01 12-10-2025
|39,23056
|29,00556
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:10:00 12-10-2025
|39,2307
|28,96
|14,9
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|04:09:15 12-10-2025
|39,20472
|29,0525
|6,57
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:09:14 12-10-2025
|39,2323
|29,032
|5,1
|1,3
|SURIYE
|04:04:21 12-10-2025
|36,097
|40,3335
|22,2
|2,9
|Deyrizor (Suriye) - [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|04:04:16 12-10-2025
|36,17444
|39,80528
|7
|2,7
|Simav (Kütahya)
|03:55:46 12-10-2025
|39,26556
|28,95694
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:55:46 12-10-2025
|39,2232
|28,9705
|4
|1,2
|Marmara Denizi - [10.18 km] Karacabey (Bursa)
|03:51:52 12-10-2025
|40,46528
|28,42444
|7
|1,6
|BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
|03:51:51 12-10-2025
|40,4432
|28,4028
|12,3
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:50 12-10-2025
|39,1645
|28,2157
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:49 12-10-2025
|39,17333
|28,24167
|10,61
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:43:58 12-10-2025
|39,27472
|28,93722
|7
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:43:58 12-10-2025
|39,2493
|28,9402
|14,1
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|03:36:59 12-10-2025
|37,19083
|28,59778
|7
|0,8
|Ula (Muğla)
|03:35:42 12-10-2025
|37,10556
|28,60778
|7,04
|1,8
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|03:35:41 12-10-2025
|37,0927
|28,5988
|17,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:30:29 12-10-2025
|39,22944
|28,12111
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:30:29 12-10-2025
|39,192
|28,1453
|13,6
|1,5
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|03:27:43 12-10-2025
|39,19
|27,8943
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:42 12-10-2025
|39,2225
|28,02556
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:13 12-10-2025
|39,22056
|28,01278
|7
|2,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|03:27:13 12-10-2025
|39,2
|27,9792
|5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|03:09:45 12-10-2025
|39,22833
|28,92556
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:04:34 12-10-2025
|39,18861
|28,87389
|6,95
|1,1
|Çardak (Denizli)
|02:57:17 12-10-2025
|37,81278
|29,63917
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:43:42 12-10-2025
|38,50583
|38,0475
|6,6
|1,9
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|02:43:40 12-10-2025
|38,565
|38,023
|9,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:27:04 12-10-2025
|39,24806
|28,98694
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:27:04 12-10-2025
|39,2442
|28,9787
|13,1
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|02:24:03 12-10-2025
|36,465
|36,42778
|7,01
|3,1
|BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY)
|02:24:03 12-10-2025
|36,4502
|36,413
|10,6
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|02:20:11 12-10-2025
|37,97056
|38,08806
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|02:13:37 12-10-2025
|39,25306
|28,94861
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:13:37 12-10-2025
|39,2237
|28,9585
|15,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:12:05 12-10-2025
|39,21528
|29,02361
|6,79
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:04 12-10-2025
|39,2312
|29,0143
|11,2
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:12:00 12-10-2025
|38,26833
|38,82111
|8,85
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:00 12-10-2025
|39,18194
|28,1175
|7
|2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:59 12-10-2025
|39,2315
|28,1262
|5,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|02:03:29 12-10-2025
|39,25194
|28,94278
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|01:52:07 12-10-2025
|37,90139
|36,20833
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:23 12-10-2025
|39,20694
|28,2
|7
|1
|Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul)
|01:41:03 12-10-2025
|40,83806
|28,28639
|6,98
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|01:41:03 12-10-2025
|40,8512
|28,2692
|8,5
|2,7
|Hassa (Hatay)
|01:38:14 12-10-2025
|36,66139
|36,42111
|7
|1,7
|DEMREK-HASSA (HATAY)
|01:38:13 12-10-2025
|36,6675
|36,42
|6,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:35:10 12-10-2025
|39,25889
|28,97472
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:35:09 12-10-2025
|39,2562
|28,8947
|17,7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:30:54 12-10-2025
|39,28639
|28,95278
|7
|0,8
|Akdeniz
|01:30:19 12-10-2025
|34,60917
|25,25917
|8,54
|3,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|01:30:16 12-10-2025
|34,7087
|24,5962
|11,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:25 12-10-2025
|39,21667
|28,11472
|6,93
|1,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|01:16:25 12-10-2025
|39,1628
|28,0433
|7,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:51 12-10-2025
|39,18111
|28,16694
|6,66
|1,5
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|01:15:51 12-10-2025
|39,1048
|27,9847
|2,8
|1,6
|Hisarcık (Kütahya)
|01:04:37 12-10-2025
|39,23778
|29,06889
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:04:37 12-10-2025
|39,219
|29,0652
|12,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:51:58 12-10-2025
|39,17639
|28,19028
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:41 12-10-2025
|39,16056
|28,24389
|5,87
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:44:01 12-10-2025
|39,255
|28,10944
|8,02
|0,9
