Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ekim 2025

son dakika deprem mi oldu?

13 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OZDAMAR-KEMAH (ERZINCAN) 00:06:35 13-10-2025 39,7532 39,0225 5,5 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:01:52 13-10-2025 39,2302 28,9575 14,8 1,4
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 23:56:52 12-10-2025 38,4945 39,3253 5 1,7
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:23 12-10-2025 39,1617 29,0715 16,5 0,8
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 23:49:25 12-10-2025 38,4742 39,3508 5,5 1,6
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 23:48:10 12-10-2025 38,4938 39,3142 5,4 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:59 12-10-2025 39,2215 28,1543 4,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:35:55 12-10-2025 39,2325 29,0128 5,5 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 23:30:54 12-10-2025 38,2895 37,7958 6,7 2,5
Akdeniz - [41.91 km] Seydikemer (Muğla) 23:26:29 12-10-2025 36,18722 28,82083 7,05 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:15 12-10-2025 39,20306 28,20361 7,57 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:15 12-10-2025 39,173 28,2245 5,3 1,6
Ergani (Diyarbakır) 23:22:45 12-10-2025 38,30056 39,73667 7,09 1,6
Aladağ (Adana) 23:09:40 12-10-2025 37,63722 35,1 7,02 1,4
ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) 23:09:39 12-10-2025 37,7358 35,1647 5 1,5
Marmaris (Muğla) 23:08:19 12-10-2025 37,00972 28,28833 7,01 1,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 23:08:17 12-10-2025 36,9722 28,3055 55,5 1,6
Simav (Kütahya) 22:51:47 12-10-2025 39,25333 28,95889 9,83 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:51:47 12-10-2025 39,2405 28,9542 11,6 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:28 12-10-2025 39,18917 28,18361 6,83 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:27 12-10-2025 39,159 28,2008 4 1,3
Simav (Kütahya) 22:44:02 12-10-2025 39,26778 28,95083 5,59 2,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:44:02 12-10-2025 39,257 28,9523 4,8 2,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:15:28 12-10-2025 39,2265 29,0585 5 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:19 12-10-2025 39,138 28,147 11,7 1,4
Karesi (Balıkesir) 22:05:07 12-10-2025 39,65778 27,87278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:23 12-10-2025 39,205 28,18778 10,55 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:22 12-10-2025 39,2113 28,1202 9,8 1,3
Simav (Kütahya) 21:58:18 12-10-2025 39,25306 28,91917 10,84 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:58:18 12-10-2025 39,2528 28,9232 12 1,7
Köyceğiz (Muğla) 21:48:48 12-10-2025 37,095 28,58556 7,05 1,2
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:48:47 12-10-2025 37,001 28,6125 13,8 1,5
Ula (Muğla) 21:44:39 12-10-2025 37,10861 28,60028 7,03 1,6
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 21:44:38 12-10-2025 37,0958 28,6178 17,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:36 12-10-2025 39,20528 28,11889 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:35 12-10-2025 39,2325 28,1108 7,7 1,7
Simav (Kütahya) 21:36:32 12-10-2025 39,24222 28,9525 7,62 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:31 12-10-2025 39,278 28,9387 13,5 1,9
Soma (Manisa) 21:33:40 12-10-2025 39,20667 27,67361 7 1,4
OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) 21:33:40 12-10-2025 39,158 27,673 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:26 12-10-2025 39,18389 28,21222 8,51 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:25 12-10-2025 39,1805 28,1957 11,8 2,5
Marmara Denizi - [19.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:26:45 12-10-2025 40,79306 27,93972 6,91 2
MARMARA DENIZI 21:26:44 12-10-2025 40,7848 27,9463 8,7 2,1
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) 21:24:23 12-10-2025 37,3553 35,9085 17,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:17 12-10-2025 39,20222 28,13861 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:17 12-10-2025 39,1698 28,2033 16,5 1,5
Ege Denizi - [89.96 km] Datça (Muğla) 21:19:18 12-10-2025 35,88444 27,49167 17,17 2
EGE DENIZI 21:19:17 12-10-2025 35,8095 27,5197 5,1 2,3
Bala (Ankara) 21:11:51 12-10-2025 39,36056 33,19139 7,05 1
Bala (Ankara) 21:11:05 12-10-2025 39,36278 33,18806 8,69 1,2
SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) 21:11:04 12-10-2025 39,3638 33,1748 5,4 1,6
SANCAK-(BINGOL) 21:02:37 12-10-2025 39,0903 40,4115 5 1,9
Simav (Kütahya) 20:26:43 12-10-2025 39,24222 28,95111 7 1,3
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:42 12-10-2025 39,1467 29,0073 5 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 20:24:11 12-10-2025 39,209 29,0995 12,5 0,7
CICEKLI-ULA (MUGLA) 20:21:20 12-10-2025 37,0953 28,4897 5,3 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:14:56 12-10-2025 39,227 29,035 11,4 1,4
Simav (Kütahya) 20:14:55 12-10-2025 39,26639 29,00944 7,34 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:02 12-10-2025 39,24028 28,11972 10,13 0,9
İliç (Erzincan) 19:59:23 12-10-2025 39,66639 38,49083 7,02 1,9
KURUCAY-ILIC (ERZINCAN) 19:59:22 12-10-2025 39,644 38,4825 7,5 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:57:40 12-10-2025 37,75 36,58306 7 2
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:57:39 12-10-2025 37,7565 36,5737 8,6 1,7
Akdeniz 19:47:31 12-10-2025 34,80611 23,87167 6,25 3,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:47:31 12-10-2025 34,7857 23,9557 21,2 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:26 12-10-2025 39,1575 28,17 7,01 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:25 12-10-2025 39,1852 28,1287 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:18 12-10-2025 39,19028 28,23139 8,16 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:17 12-10-2025 39,195 28,2595 13,4 1,3
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:06:02 12-10-2025 37,9813 36,6567 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:32 12-10-2025 39,22833 28,10639 6,27 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:31 12-10-2025 39,2167 28,0792 15,4 1,6
Simav (Kütahya) 18:36:30 12-10-2025 39,18139 28,94306 7 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:29 12-10-2025 39,2577 28,9142 9,9 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 18:20:16 12-10-2025 37,25833 36,99 7 1,3
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:20:12 12-10-2025 37,244 36,8338 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:08:03 12-10-2025 39,18889 28,1325 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 18:08:02 12-10-2025 39,1697 28,0433 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:16 12-10-2025 39,15972 28,15583 7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:15 12-10-2025 39,1655 28,1333 11,3 2,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:22 12-10-2025 39,2682 28,9878 5,2 1,6
Simav (Kütahya) 17:35:21 12-10-2025 39,26778 28,96667 15,54 1,8
Simav (Kütahya) 17:02:01 12-10-2025 39,20889 29,01694 12,32 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 17:02:00 12-10-2025 39,1928 29,1127 10,9 1,2
Ula (Muğla) 17:01:39 12-10-2025 37,11972 28,61917 7 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 17:01:39 12-10-2025 37,0967 28,5985 9,5 1,6
Simav (Kütahya) 16:44:47 12-10-2025 39,27056 28,96778 7,99 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:44:47 12-10-2025 39,2433 28,9607 11 2
Köyceğiz (Muğla) 16:36:09 12-10-2025 37,07944 28,59028 6,97 1,3
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 16:36:09 12-10-2025 37,0287 28,542 16,7 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:20:35 12-10-2025 37,1023 28,8678 10,3 1,9
Köyceğiz (Muğla) 16:20:34 12-10-2025 37,08528 28,89056 6,91 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:00 12-10-2025 39,2417 28,979 5 1
Pamukkale (Denizli) 15:48:48 12-10-2025 37,74194 29,13306 13,52 2
DENIZLI 15:48:48 12-10-2025 37,7363 29,1322 13,6 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 15:46:21 12-10-2025 38,08806 38,37361 7 1,4
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 15:46:20 12-10-2025 38,1592 38,1155 10,5 1,5
MARMARA DENIZI 15:39:03 12-10-2025 40,8115 28,018 5,4 1,1
Ege Denizi - [48.99 km] Datça (Muğla) 15:31:56 12-10-2025 36,34 27,12111 7,45 2
EGE DENIZI 15:31:56 12-10-2025 36,3335 26,9832 7,7 2,3
Merkez (Bingöl) 15:18:18 12-10-2025 39,02389 40,48389 6,67 1,4
TEPEBASI-(BINGOL) 15:18:17 12-10-2025 39,0728 40,4885 1,7 1,8
Köyceğiz (Muğla) 15:13:47 12-10-2025 37,08361 28,58917 11,17 1,5
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 15:13:44 12-10-2025 37,0767 28,6543 17,9 1,8
CAKMAK-(MUGLA) 15:05:36 12-10-2025 37,1597 28,6163 8,1 1,9
Ula (Muğla) 15:05:35 12-10-2025 37,10722 28,62 7 1,7
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 14:43:19 12-10-2025 40,3942 26,1015 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:38 12-10-2025 39,25528 28,09139 6,51 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:37 12-10-2025 39,232 28,0658 7,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:06 12-10-2025 39,24333 28,08889 9,96 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:06 12-10-2025 39,2345 28,0728 8,2 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:14:54 12-10-2025 39,2472 28,9922 10,6 2,1
Simav (Kütahya) 14:14:53 12-10-2025 39,2425 28,98722 12,72 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:10:38 12-10-2025 38,23889 37,1925 7 1,7
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:10:36 12-10-2025 38,1555 37,308 11,8 1,6
Ula (Muğla) 14:03:07 12-10-2025 37,10833 28,61417 13,3 1,7
ARICILAR-ULA (MUGLA) 14:03:07 12-10-2025 37,0973 28,5775 8,6 1,8
Ula (Muğla) 13:59:19 12-10-2025 37,13278 28,59806 6,94 1,2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:59:19 12-10-2025 37,1297 28,5712 15,7 1,4
Simav (Kütahya) 13:46:28 12-10-2025 39,27028 28,90667 10,8 2,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:46:28 12-10-2025 39,2758 28,9018 5,4 2,8
Ula (Muğla) 13:44:58 12-10-2025 37,17667 28,59056 7 1,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:44:57 12-10-2025 37,1255 28,599 13,6 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 13:33:46 12-10-2025 37,25667 36,97583 8,28 2
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:33:46 12-10-2025 37,2435 36,9972 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:53 12-10-2025 39,1875 28,21722 8,22 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:53 12-10-2025 39,1227 28,2577 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:10 12-10-2025 39,23694 28,12583 8,65 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:09 12-10-2025 39,2382 28,1143 8,1 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:48 12-10-2025 39,2323 29,0363 3,7 1,3
Ege Denizi - [20.34 km] Çeşme (İzmir) 13:17:56 12-10-2025 38,09417 26,32583 9,16 1,5
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 13:17:50 12-10-2025 38,8523 26,417 5,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:36 12-10-2025 39,18972 28,18694 8,27 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:36 12-10-2025 39,2022 28,1785 8,8 1,6
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 13:07:14 12-10-2025 38,3222 38,8303 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 13:07:13 12-10-2025 38,25333 38,85194 5,24 1,3
HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) 13:05:20 12-10-2025 40,4927 29,1442 0 0,9
Simav (Kütahya) 12:53:41 12-10-2025 39,23417 29,00639 11,45 1,5
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:40 12-10-2025 39,0962 29,1638 17,2 1,6
Kale (Malatya) 12:43:04 12-10-2025 38,38917 38,86139 7 1,4
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 12:43:03 12-10-2025 38,4082 38,8492 21,3 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.10 km] Menderes (İzmir) 12:38:06 12-10-2025 37,91972 26,965 7,83 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:38:05 12-10-2025 37,9043 26,9038 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:34 12-10-2025 39,16917 28,21667 6,38 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:34 12-10-2025 39,1683 28,1925 16,4 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:26 12-10-2025 39,2173 28,1733 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:20 12-10-2025 39,25722 28,11861 12,39 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:20 12-10-2025 39,2162 28,0938 11,8 2,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:55:30 12-10-2025 37,0923 28,5882 15,3 2,2
Ula (Muğla) 10:55:29 12-10-2025 37,10361 28,61361 6,99 2
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 10:51:09 12-10-2025 38,582 38,0373 20,6 1,8
Yazıhan (Malatya) 10:51:08 12-10-2025 38,58917 37,98583 7 2
ULUKOY-(MALATYA) 10:33:18 12-10-2025 38,1763 38,5542 13,7 1,4
Battalgazi (Malatya) 10:33:17 12-10-2025 38,15056 38,56833 7 1,5
Marmaris (Muğla) 10:26:38 12-10-2025 36,97194 28,22667 17,94 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 10:26:36 12-10-2025 36,9353 28,2772 45,7 2,5
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 10:05:25 12-10-2025 37,1743 30,4933 6,7 2,6
Döşemealtı (Antalya) 10:05:24 12-10-2025 37,15556 30,52139 9,7 2,5
Simav (Kütahya) 10:02:09 12-10-2025 39,27194 28,95528 6,87 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:02:09 12-10-2025 39,216 28,968 10,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:57 12-10-2025 39,1567 28,138 11,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:56 12-10-2025 39,18306 28,14139 9,43 1,7
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 09:53:55 12-10-2025 39,1523 27,9928 11,4 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:03 12-10-2025 39,209 28,1432 13,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:02 12-10-2025 39,21167 28,11694 7,92 1,8
Ula (Muğla) 09:46:26 12-10-2025 37,11583 28,60306 7 1,2
KIYRA-ULA (MUGLA) 09:46:26 12-10-2025 37,1065 28,566 18,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:34 12-10-2025 39,21694 28,1175 10,28 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:34 12-10-2025 39,2132 28,0993 5,4 3,6
Köyceğiz (Muğla) 09:25:50 12-10-2025 37,09778 28,58278 7,01 1,5
ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:25:49 12-10-2025 36,9712 28,6268 12,5 1,9
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 09:12:28 12-10-2025 40,0285 41,3942 9,2 2,1
Pasinler (Erzurum) 09:12:27 12-10-2025 40,01556 41,46361 7,13 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 09:11:05 12-10-2025 38,08389 38,42472 7,09 1,2
Simav (Kütahya) 09:04:16 12-10-2025 39,24111 28,98611 8,16 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:04:16 12-10-2025 39,2292 29,042 5,4 1,9
OZLUCE-(MUGLA) 08:58:33 12-10-2025 37,2445 28,5217 12,6 1,8
Köyceğiz (Muğla) 08:58:32 12-10-2025 37,0925 28,58417 12,31 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:33 12-10-2025 39,19056 28,21056 8,44 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:32 12-10-2025 39,1688 28,2163 14,8 1,7
Ula (Muğla) 08:32:02 12-10-2025 37,10917 28,59194 7,05 1,3
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 08:32:00 12-10-2025 37,0375 28,551 24 1,7
Köyceğiz (Muğla) 08:28:27 12-10-2025 37,08917 28,60944 7 1,2
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 08:28:27 12-10-2025 37,066 28,6522 11,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:27:23 12-10-2025 37,10139 28,58472 7,01 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 08:27:23 12-10-2025 37,1317 28,5988 11,4 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:55 12-10-2025 39,203 28,0365 13,1 1,5
Kale (Malatya) 08:18:59 12-10-2025 38,33361 38,80389 7 1,3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 08:18:58 12-10-2025 38,3552 38,8272 12,7 1,2
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:17:12 12-10-2025 39,0233 27,679 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:14 12-10-2025 39,21361 28,18389 8,29 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:14 12-10-2025 39,202 28,1638 12,1 2,4
Buca (İzmir) 07:34:16 12-10-2025 38,34917 27,19028 8,28 1,4
KARABAGLAR (IZMIR) 07:34:15 12-10-2025 38,382 27,1397 5,1 1,4
Simav (Kütahya) 07:23:56 12-10-2025 39,24111 28,98472 7,04 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:23:55 12-10-2025 39,2238 29,0128 2,7 1,1
Sincik (Adıyaman) 07:23:10 12-10-2025 38,10528 38,495 10,86 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:23:10 12-10-2025 38,1127 38,479 5 2,1
Köyceğiz (Muğla) 07:07:09 12-10-2025 37,05222 28,65361 7 2,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 07:07:09 12-10-2025 37,0937 28,608 12,8 2,3
Simav (Kütahya) 07:00:58 12-10-2025 39,24056 28,98972 7 0,8
Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 06:59:14 12-10-2025 35,9975 40,06528 6,05 3,5
SURIYE 06:59:14 12-10-2025 35,8682 40,4008 22,4 3,8
Simav (Kütahya) 06:52:40 12-10-2025 39,265 28,96417 8,32 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:52:40 12-10-2025 39,248 29,011 10,8 1,8
Ula (Muğla) 06:50:57 12-10-2025 37,10194 28,60389 7 1,4
Simav (Kütahya) 06:48:06 12-10-2025 39,25333 28,95306 7,06 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:48:04 12-10-2025 39,2618 28,8853 15,6 1,3
Köyceğiz (Muğla) 06:46:58 12-10-2025 37,08583 28,58917 7,11 1,5
Köyceğiz (Muğla) 06:40:58 12-10-2025 37,09194 28,58472 12,04 4,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:40:58 12-10-2025 37,1043 28,6052 9,1 4
Marmara Denizi 06:25:28 12-10-2025 40,80306 27,93778 7,08 1,9
MARMARA DENIZI 06:25:28 12-10-2025 40,8037 27,925 7,9 2,1
Simav (Kütahya) 06:10:51 12-10-2025 39,24972 28,92667 7,11 1,1
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:50 12-10-2025 39,2348 28,9077 12,3 1,2
Simav (Kütahya) 06:09:07 12-10-2025 39,24056 28,97556 7,07 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 06:09:06 12-10-2025 39,2007 29,058 13 0,8
Simav (Kütahya) 06:08:38 12-10-2025 39,24472 28,97778 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:08:37 12-10-2025 39,249 28,9668 12,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:19 12-10-2025 39,17139 28,17333 8,04 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:18 12-10-2025 39,1918 28,1275 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:44 12-10-2025 39,13556 28,08528 7,08 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:47:42 12-10-2025 39,1403 28,0213 26,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:57 12-10-2025 39,16667 28,17333 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:56 12-10-2025 39,1503 28,2392 9,5 1,6
Simav (Kütahya) 05:28:59 12-10-2025 39,2275 28,99472 7,12 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 05:18:59 12-10-2025 38,04833 36,53 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:49 12-10-2025 39,17556 28,17944 6,54 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:48 12-10-2025 39,1795 28,1782 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 05:17:34 12-10-2025 39,2475 28,96417 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:17:34 12-10-2025 39,2168 28,9547 15,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:21 12-10-2025 39,16639 28,15806 5,03 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:21 12-10-2025 39,1742 28,1578 9,3 1,8
Simav (Kütahya) 05:01:56 12-10-2025 39,22722 28,97667 5,03 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:01:55 12-10-2025 39,2232 29,0062 10,8 1,7
Simav (Kütahya) 05:00:35 12-10-2025 39,2725 28,94556 7,39 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:00:35 12-10-2025 39,1857 28,9515 17,3 1,6
Simav (Kütahya) 04:55:39 12-10-2025 39,24028 28,97417 7,06 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:55:38 12-10-2025 39,2415 29,0035 10,3 1
Simav (Kütahya) 04:45:45 12-10-2025 39,25083 28,91389 7,38 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:45:44 12-10-2025 39,223 28,957 17 0,9
Simav (Kütahya) 04:39:27 12-10-2025 39,22194 28,99417 7,62 0,7
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 04:39:27 12-10-2025 39,2025 29,0752 11,9 0,7
Pütürge (Malatya) 04:33:59 12-10-2025 38,2425 38,84361 9,62 1,1
Aladağ (Adana) 04:32:00 12-10-2025 37,68139 35,42167 5,81 2,3
KUP-ALADAG (ADANA) 04:32:00 12-10-2025 37,648 35,4802 5 2,4
Yazıhan (Malatya) 04:24:08 12-10-2025 38,54972 38,00167 7 3,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 04:24:07 12-10-2025 38,5498 38,0323 5 2,9
Simav (Kütahya) 04:16:03 12-10-2025 39,25667 28,97806 7 1,3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:16:03 12-10-2025 39,198 28,9617 13,4 1,5
Simav (Kütahya) 04:10:01 12-10-2025 39,23056 29,00556 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:10:00 12-10-2025 39,2307 28,96 14,9 1,5
Hisarcık (Kütahya) 04:09:15 12-10-2025 39,20472 29,0525 6,57 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:09:14 12-10-2025 39,2323 29,032 5,1 1,3
SURIYE 04:04:21 12-10-2025 36,097 40,3335 22,2 2,9
Deyrizor (Suriye) - [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 04:04:16 12-10-2025 36,17444 39,80528 7 2,7
Simav (Kütahya) 03:55:46 12-10-2025 39,26556 28,95694 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:46 12-10-2025 39,2232 28,9705 4 1,2
Marmara Denizi - [10.18 km] Karacabey (Bursa) 03:51:52 12-10-2025 40,46528 28,42444 7 1,6
BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) 03:51:51 12-10-2025 40,4432 28,4028 12,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:50 12-10-2025 39,1645 28,2157 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:49 12-10-2025 39,17333 28,24167 10,61 1,1
Simav (Kütahya) 03:43:58 12-10-2025 39,27472 28,93722 7 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:43:58 12-10-2025 39,2493 28,9402 14,1 1,5
Menteşe (Muğla) 03:36:59 12-10-2025 37,19083 28,59778 7 0,8
Ula (Muğla) 03:35:42 12-10-2025 37,10556 28,60778 7,04 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 03:35:41 12-10-2025 37,0927 28,5988 17,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:29 12-10-2025 39,22944 28,12111 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:29 12-10-2025 39,192 28,1453 13,6 1,5
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 03:27:43 12-10-2025 39,19 27,8943 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:42 12-10-2025 39,2225 28,02556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:13 12-10-2025 39,22056 28,01278 7 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 03:27:13 12-10-2025 39,2 27,9792 5 2,4
Simav (Kütahya) 03:09:45 12-10-2025 39,22833 28,92556 7 1,1
Simav (Kütahya) 03:04:34 12-10-2025 39,18861 28,87389 6,95 1,1
Çardak (Denizli) 02:57:17 12-10-2025 37,81278 29,63917 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 02:43:42 12-10-2025 38,50583 38,0475 6,6 1,9
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 02:43:40 12-10-2025 38,565 38,023 9,3 1,9
Simav (Kütahya) 02:27:04 12-10-2025 39,24806 28,98694 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:27:04 12-10-2025 39,2442 28,9787 13,1 1,6
Kırıkhan (Hatay) 02:24:03 12-10-2025 36,465 36,42778 7,01 3,1
BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) 02:24:03 12-10-2025 36,4502 36,413 10,6 3
Doğanşehir (Malatya) 02:20:11 12-10-2025 37,97056 38,08806 7 0,9
Simav (Kütahya) 02:13:37 12-10-2025 39,25306 28,94861 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:13:37 12-10-2025 39,2237 28,9585 15,6 1,7
Simav (Kütahya) 02:12:05 12-10-2025 39,21528 29,02361 6,79 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:04 12-10-2025 39,2312 29,0143 11,2 1,8
Pütürge (Malatya) 02:12:00 12-10-2025 38,26833 38,82111 8,85 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:00 12-10-2025 39,18194 28,1175 7 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:59 12-10-2025 39,2315 28,1262 5,1 2,1
Simav (Kütahya) 02:03:29 12-10-2025 39,25194 28,94278 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 01:52:07 12-10-2025 37,90139 36,20833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:23 12-10-2025 39,20694 28,2 7 1
Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul) 01:41:03 12-10-2025 40,83806 28,28639 6,98 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:41:03 12-10-2025 40,8512 28,2692 8,5 2,7
Hassa (Hatay) 01:38:14 12-10-2025 36,66139 36,42111 7 1,7
DEMREK-HASSA (HATAY) 01:38:13 12-10-2025 36,6675 36,42 6,7 1,5
Simav (Kütahya) 01:35:10 12-10-2025 39,25889 28,97472 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:35:09 12-10-2025 39,2562 28,8947 17,7 0,8
Simav (Kütahya) 01:30:54 12-10-2025 39,28639 28,95278 7 0,8
Akdeniz 01:30:19 12-10-2025 34,60917 25,25917 8,54 3,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 01:30:16 12-10-2025 34,7087 24,5962 11,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:25 12-10-2025 39,21667 28,11472 6,93 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 01:16:25 12-10-2025 39,1628 28,0433 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:51 12-10-2025 39,18111 28,16694 6,66 1,5
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 01:15:51 12-10-2025 39,1048 27,9847 2,8 1,6
Hisarcık (Kütahya) 01:04:37 12-10-2025 39,23778 29,06889 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:04:37 12-10-2025 39,219 29,0652 12,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:58 12-10-2025 39,17639 28,19028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:41 12-10-2025 39,16056 28,24389 5,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:01 12-10-2025 39,255 28,10944 8,02 0,9
