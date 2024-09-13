Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Eylül 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Kastamonu)
|23:46:30 12-09-2024
|41,09417
|33,77139
|7
|2,4
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|22:37:17 12-09-2024
|37,68972
|37,45667
|7
|1,6
|Ege Denizi - [17.57 km] Çeşme (İzmir)
|21:17:28 12-09-2024
|38,14583
|26,14806
|7,03
|1,6
|Milas (Muğla)
|20:47:12 12-09-2024
|37,05056
|27,79889
|8,59
|1,5
|Soran, Erbil (Irak) - [43.55 km] Şemdinli (Hakkari)
|20:31:42 12-09-2024
|36,85222
|44,78806
|7
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:11:30 12-09-2024
|38,07583
|37,68056
|8,54
|1,3
|Soran, Erbil (Irak) - [31.80 km] Şemdinli (Hakkari)
|20:09:58 12-09-2024
|36,91889
|44,68528
|7
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|19:27:45 12-09-2024
|37,94528
|38,00917
|7,32
|1,2
|Merkez (Iğdır)
|19:07:50 12-09-2024
|39,73778
|44,1925
|10,73
|2,1
|Simele, Duhok (Irak) - [07.53 km] Silopi (Şırnak)
|19:05:16 12-09-2024
|37,06083
|42,40667
|8,3
|2,5
|Merkez (Şırnak)
|19:03:19 12-09-2024
|37,67444
|42,52472
|7
|1,6
|Soran, Erbil (Irak) - [41.67 km] Şemdinli (Hakkari)
|18:47:00 12-09-2024
|36,87278
|44,7825
|7
|3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.52 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:40:15 12-09-2024
|36,45667
|38,60694
|10,45
|1,9
|Ege Denizi - [35.41 km] Çeşme (İzmir)
|18:35:29 12-09-2024
|38,04389
|25,9825
|7,17
|1,9
|Karlıova (Bingöl)
|18:34:20 12-09-2024
|39,2975
|41,04389
|10,4
|2
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|18:33:31 12-09-2024
|38,33639
|30,24222
|8,25
|1,1
|Ege Denizi - [36.61 km] Karaburun (İzmir)
|18:24:07 12-09-2024
|38,83833
|26,05417
|16,51
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|18:06:55 12-09-2024
|38,26444
|38,78444
|6,14
|2,3
|Ege Denizi
|18:04:37 12-09-2024
|40,20361
|24,35833
|7
|3,4
|Ege Denizi - [27.53 km] Çeşme (İzmir)
|17:58:02 12-09-2024
|38,09861
|26,03972
|18,72
|1,5
|Ege Denizi - [24.47 km] Çeşme (İzmir)
|17:56:27 12-09-2024
|38,12361
|26,05722
|15,33
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|17:53:09 12-09-2024
|38,14111
|37,90167
|7,17
|1
|Ege Denizi - [60.60 km] Karaburun (İzmir)
|17:51:05 12-09-2024
|38,96083
|25,82639
|6,58
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.30 km] Mudanya (Bursa)
|17:45:44 12-09-2024
|40,40861
|28,88111
|9,64
|2,1
|Alanya (Antalya)
|17:37:24 12-09-2024
|36,59417
|31,95306
|6,98
|1,2
|Ege Denizi - [27.79 km] Çeşme (İzmir)
|17:30:41 12-09-2024
|38,09444
|26,04111
|7,05
|1,9
|Ege Denizi
|17:13:02 12-09-2024
|40,42139
|23,9675
|17,5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|16:48:21 12-09-2024
|38,20667
|38,75722
|0
|1,4
|Darende (Malatya)
|16:42:08 12-09-2024
|38,40389
|37,45944
|6,74
|1,6
|Ege Denizi - [35.05 km] Çeşme (İzmir)
|16:37:50 12-09-2024
|38,05083
|25,97889
|7
|2
|Ege Denizi - [44.18 km] Çeşme (İzmir)
|16:35:14 12-09-2024
|37,97278
|25,93389
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:32:51 12-09-2024
|38,24194
|37,73333
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:13:52 12-09-2024
|38,25056
|37,70667
|7
|1,6
|Menemen (İzmir)
|16:05:56 12-09-2024
|38,59917
|26,85056
|11,68
|1,4
|Ege Denizi - [34.53 km] Çeşme (İzmir)
|16:01:51 12-09-2024
|38,04361
|25,99806
|7
|1,6
|Merkez (Tokat)
|15:57:38 12-09-2024
|40,51389
|36,68194
|6,81
|1,5
|Ege Denizi - [32.05 km] Çeşme (İzmir)
|15:30:31 12-09-2024
|38,07
|26,00306
|7,04
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|15:23:25 12-09-2024
|38,305
|38,78417
|7
|1,8
|Haseke (Suriye) - [126.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|14:47:15 12-09-2024
|35,87306
|40,79167
|7
|2,7
|Ege Denizi - [32.84 km] Çeşme (İzmir)
|14:43:16 12-09-2024
|38,06944
|25,99083
|9,13
|2,7
|Muradiye (Van)
|14:08:01 12-09-2024
|38,82833
|43,615
|9,43
|1,7
|İliç (Erzincan)
|13:56:33 12-09-2024
|39,41667
|38,50667
|13,95
|2,2
|Kalecik (Ankara)
|13:40:54 12-09-2024
|40,32528
|33,35833
|10,24
|2,1
|Çal (Denizli)
|13:38:12 12-09-2024
|37,94806
|29,3075
|7
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.92 km] Altınözü (Hatay)
|13:30:17 12-09-2024
|35,20194
|37,0775
|6,83
|3,5
|Göynük (Bolu)
|13:14:22 12-09-2024
|40,18778
|30,85556
|7
|1,2
|İspir (Erzurum)
|13:13:32 12-09-2024
|40,59417
|40,88333
|6,98
|0,9
|Merkez (Bolu)
|13:13:03 12-09-2024
|40,79222
|31,65639
|7,03
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:12:56 12-09-2024
|38,12389
|36,83222
|11,18
|2
|Pınarhisar (Kırklareli)
|13:07:21 12-09-2024
|41,54972
|27,55722
|6,88
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|12:55:29 12-09-2024
|39,84222
|28,82667
|7,01
|1,5
|Milas (Muğla)
|12:37:50 12-09-2024
|37,03444
|27,78583
|13,21
|1,3
|Lalapaşa (Edirne)
|12:21:52 12-09-2024
|41,95472
|26,81833
|7,13
|1
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|12:07:15 12-09-2024
|38,67944
|30,8225
|11,65
|1,7
|Malazgirt (Muş)
|12:00:18 12-09-2024
|39,30306
|42,37833
|7,46
|1,3
|Gürün (Sivas)
|11:29:27 12-09-2024
|38,88417
|37,41694
|7
|1,7
|Bergama (İzmir)
|11:12:46 12-09-2024
|39,03361
|27,15806
|7,12
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|10:53:42 12-09-2024
|38,12639
|38,62167
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|10:51:39 12-09-2024
|38,34083
|38,67778
|9,33
|1
|Yazıhan (Malatya)
|10:31:39 12-09-2024
|38,60333
|38,18917
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|10:27:16 12-09-2024
|38,79111
|38,99583
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|10:08:32 12-09-2024
|37,65083
|35,88917
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|09:57:51 12-09-2024
|38,11889
|38,50472
|7
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|09:50:24 12-09-2024
|37,93528
|37,61083
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:41:41 12-09-2024
|38,36917
|38,74028
|10,81
|0,9
|Kale (Malatya)
|09:41:04 12-09-2024
|38,36528
|38,72722
|10,86
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:32:46 12-09-2024
|38,23361
|38,22722
|7
|1,1
|Ege Denizi - [19.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:11:03 12-09-2024
|39,30667
|26,00444
|7
|1,1
|Akdeniz - [06.02 km] Samandağ (Hatay)
|08:38:03 12-09-2024
|36,13583
|35,87056
|10,13
|2,8
|Menteşe (Muğla)
|08:24:20 12-09-2024
|37,16
|28,40306
|11,73
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.55 km] Menderes (İzmir)
|08:19:08 12-09-2024
|37,8875
|26,96917
|6,92
|1,7
|Meram (Konya)
|07:58:56 12-09-2024
|37,86944
|32,05472
|7
|2,2
|Akpınar (Kırşehir)
|07:33:41 12-09-2024
|39,3375
|33,99556
|6,99
|1,4
|Honaz (Denizli)
|07:30:43 12-09-2024
|37,72361
|29,27806
|7,02
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:19:32 12-09-2024
|39,14
|28,35639
|7,01
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|07:11:19 12-09-2024
|38,27472
|37,76667
|7
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|06:56:09 12-09-2024
|38,13472
|38,52417
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.31 km] Kuşadası (Aydın)
|06:20:50 12-09-2024
|37,88806
|27,17611
|6,22
|1,5
|Ege Denizi - [28.73 km] Çeşme (İzmir)
|05:32:32 12-09-2024
|38,07806
|26,04917
|8,42
|1,6
|Ege Denizi - [33.60 km] Çeşme (İzmir)
|05:29:02 12-09-2024
|38,05
|26,005
|7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|05:04:45 12-09-2024
|38,16056
|37,935
|7,98
|1
|Yayladağı (Hatay)
|04:54:34 12-09-2024
|36,02611
|36,04361
|6,4
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:11:29 12-09-2024
|38,25056
|37,79083
|7
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [43.19 km] Saray (Van)
|04:04:33 12-09-2024
|38,68778
|44,755
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:01:57 12-09-2024
|39,42444
|27,96917
|7
|1,5
|Yumurtalık (Adana)
|03:48:11 12-09-2024
|36,87917
|35,85583
|6,37
|1,5
|Çınarcık (Yalova)
|03:48:10 12-09-2024
|40,62528
|29,02444
|7
|1,5
|Ulaş (Sivas)
|03:38:33 12-09-2024
|39,46944
|37,345
|7
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:30:47 12-09-2024
|40,20861
|31,74056
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:14:30 12-09-2024
|38,43389
|39,25472
|7,99
|1
|Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:12:09 12-09-2024
|39,37722
|26,17083
|10,59
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)
|03:07:29 12-09-2024
|37,83667
|27,19528
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|02:57:22 12-09-2024
|38,25444
|38,61833
|13,44
|1
|Akdeniz
|02:54:34 12-09-2024
|34,51361
|33,43167
|12,72
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|02:45:16 12-09-2024
|38,46
|38,0375
|7,02
|1,3
|Karadeniz - [17.90 km] Araklı (Trabzon)
|02:31:13 12-09-2024
|41,11778
|40,03417
|7,21
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:30:53 12-09-2024
|38,07083
|38,5625
|7
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|02:09:47 12-09-2024
|38,28722
|38,31083
|7,66
|0,8
|Shirak (Ermenistan) - [35.64 km] Akyaka (Kars)
|02:03:35 12-09-2024
|41,15528
|43,95528
|12,12
|1,1
|Menderes (İzmir)
|01:41:19 12-09-2024
|38,01806
|27,13444
|5,38
|1,2
|Tavas (Denizli)
|01:28:46 12-09-2024
|37,69556
|28,96722
|6,74
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:18:54 12-09-2024
|38,11833
|37,35972
|11
|2,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:41:07 12-09-2024
|37,33611
|36,81056
|11,13
|1,1
|Tuşba (Van)
|00:33:24 12-09-2024
|38,69417
|43,18778
|7
|0,9