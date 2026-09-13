Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Eylül 2026
13.09.2026 00:00
NTV
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13 Eylül 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.93 km] Akyaka (Kars)
|12 Eylül 2026 23:10
|41.1703
|43.8050
|7.06
|2.60
|İyon Denizi
|12 Eylül 2026 20:51
|38.6075
|20.2430
|7.00
|4.80
|Akdeniz
|12 Eylül 2026 20:43
|34.8828
|24.1078
|6.81
|3.10
|Hekimhan (Malatya)
|12 Eylül 2026 20:07
|38.6673
|37.8307
|7.00
|1.30
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [34.73 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12 Eylül 2026 19:50
|36.5047
|38.4375
|7.07
|1.80
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.80 km] Dikili (İzmir)
|12 Eylül 2026 19:44
|38.8828
|26.9068
|9.80
|2.20
|Simav (Kütahya)
|12 Eylül 2026 19:14
|39.2265
|28.9212
|7.00
|0.90
|Van Gölü - [02.70 km] Erciş (Van)
|12 Eylül 2026 18:24
|38.9735
|43.5240
|13.36
|2.10
|Kemah (Erzincan)
|12 Eylül 2026 18:23
|39.7258
|38.9717
|0.07
|1.30
|Merkez (Bolu)
|12 Eylül 2026 18:18
|40.8453
|31.6422
|11.36
|1.90
|Delice (Kırıkkale)
|12 Eylül 2026 18:12
|39.9363
|33.9412
|5.52
|1.00
|Seyitgazi (Eskişehir)
|12 Eylül 2026 18:11
|39.2800
|30.4555
|7.05
|1.30
|Yunak (Konya)
|12 Eylül 2026 17:57
|38.6642
|31.5842
|7.08
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Eylül 2026 17:46
|39.2138
|28.1535
|8.88
|1.50
|Çameli (Denizli)
|12 Eylül 2026 17:46
|36.9238
|29.3033
|7.01
|1.70
|Yunak (Konya)
|12 Eylül 2026 17:27
|38.6678
|31.5832
|10.69
|1.80
|Sincik (Adıyaman)
|12 Eylül 2026 17:05
|38.1033
|38.4757
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - [52.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12 Eylül 2026 15:38
|39.0115
|25.9725
|7.02
|2.10
|Ege Denizi - [54.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12 Eylül 2026 15:36
|38.9990
|25.9402
|6.33
|1.90
|Merkez (Bolu)
|12 Eylül 2026 15:13
|40.8138
|31.5833
|11.13
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12 Eylül 2026 23:43
|35.1003
|24.2995
|18.10
|3.20
|SIRTKOY-AKHISAR (MANISA)
|12 Eylül 2026 23:30
|38.9372
|27.6020
|10.20
|1.30
|KOLUKLER-DARENDE (MALATYA)
|12 Eylül 2026 23:07
|38.5905
|37.7835
|10.20
|1.50
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|12 Eylül 2026 22:50
|36.7142
|38.2772
|5.00
|1.70
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12 Eylül 2026 22:44
|38.8700
|26.9488
|8.50
|2.20
|UNSELI-MURADIYE (VAN)
|12 Eylül 2026 21:24
|39.0070
|43.5893
|23.90
|2.10
|MERMERLI-KEMAH (ERZINCAN)
|12 Eylül 2026 21:23
|39.5343
|39.1245
|3.90
|1.70
|CUKUROREN-(BOLU)
|12 Eylül 2026 21:18
|40.8568
|31.6285
|7.00
|2.00
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12 Eylül 2026 21:14
|38.1142
|37.2888
|5.40
|1.30
|MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
|12 Eylül 2026 20:57
|38.6085
|31.5495
|5.40
|1.60
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12 Eylül 2026 20:46
|39.2252
|28.1240
|12.50
|1.70
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|12 Eylül 2026 20:46
|36.9357
|29.3372
|4.60
|1.80
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|12 Eylül 2026 20:05
|38.1372
|38.3792
|26.60
|1.10
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12 Eylül 2026 18:38
|39.0788
|25.9698
|7.20
|2.20
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12 Eylül 2026 18:36
|39.0212
|25.9593
|5.20
|2.10
|EGE DENIZI
|12 Eylül 2026 18:21
|36.6390
|25.5528
|17.90
|1.70
|FASIL-(BOLU)
|12 Eylül 2026 18:13
|40.7807
|31.6008
|15.30
|1.60
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|12 Eylül 2026 18:09
|39.2427
|28.1565
|13.50
|1.10
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|12 Eylül 2026 17:27
|40.1617
|32.9690
|9.10
|2.20
|BOZYAYLA-ILIC (ERZINCAN)
|12 Eylül 2026 16:58
|39.5988
|38.5483
|11.90
|2.20
|EGE DENIZI
|12 Eylül 2026 16:57
|36.6948
|26.0477
|4.00
|1.50
|AKDENIZ
|12 Eylül 2026 16:05
|36.0895
|31.5698
|20.10
|1.80
|ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
|12 Eylül 2026 16:01
|38.6178
|40.4552
|3.90
|1.80
|CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12 Eylül 2026 15:55
|39.1908
|28.3992
|7.80
|1.80
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12 Eylül 2026 15:49
|39.2587
|28.9653
|15.90
|1.70
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12 Eylül 2026 15:45
|39.2488
|28.9930
|10.40
|2.00
|KISIK-MENDERES (IZMIR)
|12 Eylül 2026 15:43
|38.3093
|27.1810
|5.00
|1.50
|HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)
|12 Eylül 2026 15:23
|38.0568
|27.5252
|3.70
|1.30
|KOCALI-EZINE (CANAKKALE)
|12 Eylül 2026 15:20
|39.7372
|26.2507
|0.00
|1.20
|BOREZ-GORDES (MANISA)
|12 Eylül 2026 15:14
|39.0037
|28.2575
|15.50
|1.30