Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
13 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:17:34 13-11-2024
|40,292
|27,0032
|13,8
|2,2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:09:47 13-11-2024
|38,2877
|38,8317
|12,9
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|20:07:15 13-11-2024
|38,62222
|39,68389
|7
|2,3
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|20:07:14 13-11-2024
|38,6408
|39,651
|9,4
|2,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|20:05:51 13-11-2024
|38,02722
|37,04861
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|20:05:49 13-11-2024
|38,0677
|37,0853
|5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:41:45 13-11-2024
|38,44611
|39,11694
|10,03
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:41:42 13-11-2024
|38,3912
|39,0948
|19,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:30:27 13-11-2024
|38,37611
|38,86
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:19:32 13-11-2024
|39,50611
|28,15389
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:15:39 13-11-2024
|36,65361
|38,54583
|5,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|17:57:26 13-11-2024
|38,43861
|37,94278
|6,48
|1,3
|Ulubey (Uşak)
|17:44:16 13-11-2024
|38,43917
|29,13806
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın)
|17:08:24 13-11-2024
|37,89167
|27,185
|6,68
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:08:24 13-11-2024
|37,8428
|27,182
|14,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:51 13-11-2024
|38,44278
|38,03917
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 13-11-2024
|38,17972
|38,17028
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:43:35 13-11-2024
|39,46806
|28,15167
|6,98
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:43:35 13-11-2024
|39,4668
|28,123
|5
|2
|Kale (Malatya)
|16:08:37 13-11-2024
|38,34167
|38,815
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|15:55:47 13-11-2024
|38,07667
|38,46667
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir)
|15:54:21 13-11-2024
|38,96778
|26,12444
|7,36
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:41:44 13-11-2024
|38,35139
|38,76306
|11,09
|1,2
|Yakutiye (Erzurum)
|15:21:58 13-11-2024
|39,97472
|41,36944
|11,75
|3,3
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|15:21:57 13-11-2024
|40,0013
|41,3092
|5
|3,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:17:19 13-11-2024
|37,38694
|36,90694
|8,99
|2,4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|15:17:19 13-11-2024
|37,3797
|36,914
|2,7
|2,4
|Biga (Çanakkale)
|15:16:01 13-11-2024
|40,35722
|27,04028
|7,01
|1,7
|Palu (Elazığ)
|15:08:28 13-11-2024
|38,56028
|39,77111
|11,77
|1,9
|KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)
|15:08:27 13-11-2024
|38,6022
|39,8298
|3,3
|2,1
|Palu (Elazığ)
|15:03:21 13-11-2024
|38,74056
|40,10111
|13,38
|3,2
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|15:03:19 13-11-2024
|38,753
|40,1132
|2,1
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:43:06 13-11-2024
|38,47028
|39,16306
|7,08
|2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|14:43:05 13-11-2024
|38,5143
|39,1645
|4,5
|2
|Bala (Ankara)
|14:23:04 13-11-2024
|39,51889
|33,15528
|6,98
|1,2
|Gölova (Sivas)
|14:17:37 13-11-2024
|40,02306
|38,72389
|6,92
|0,9
|Mamak (Ankara)
|14:12:09 13-11-2024
|39,85861
|33,06861
|6,93
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|14:11:40 13-11-2024
|40,45028
|29,19361
|7,03
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|14:11:40 13-11-2024
|40,4777
|29,1765
|9,5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:10:29 13-11-2024
|38,27
|38,25083
|8,77
|1,7
|GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)
|14:07:14 13-11-2024
|38,4657
|31,3307
|5,2
|1,7
|Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya)
|14:07:13 13-11-2024
|38,43667
|31,40444
|7
|1,7
|Akşehir (Konya)
|13:47:41 13-11-2024
|38,42611
|31,41472
|7
|1,2
|Susurluk (Balıkesir)
|13:00:48 13-11-2024
|40,08333
|28,15806
|7,59
|1,7
|KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:00:48 13-11-2024
|40,0463
|28,2347
|5
|1,8
|SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:52:38 13-11-2024
|39,265
|29,3363
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:37 13-11-2024
|38,37333
|37,74333
|6,98
|1
|Kula (Manisa)
|12:33:58 13-11-2024
|38,53889
|28,49833
|6,82
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:24:45 13-11-2024
|38,3847
|27,2985
|13,2
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|12:24:43 13-11-2024
|38,59278
|27,31722
|7
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:21:29 13-11-2024
|37,35944
|31,88222
|7,34
|1,2
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:13:53 13-11-2024
|39,8888
|26,2608
|6,9
|0,8
|Tavas (Denizli)
|12:06:11 13-11-2024
|37,5075
|29,11472
|8,39
|1,1
|Antakya (Hatay)
|12:03:44 13-11-2024
|36,32583
|36,19833
|7,31
|2,2
|HASANLI-(HATAY)
|12:03:44 13-11-2024
|36,2833
|36,215
|5
|1,7
|Sincan (Ankara)
|11:58:07 13-11-2024
|39,96861
|32,46306
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|11:46:27 13-11-2024
|37,13333
|28,52056
|7,11
|1,4
|KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26)
|11:46:26 13-11-2024
|37,0942
|28,5373
|3,2
|1,7
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|11:44:26 13-11-2024
|37,4483
|36,9492
|5
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:36:44 13-11-2024
|39,2425
|27,72083
|7,03
|1,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:36:40 13-11-2024
|36,9685
|26,8348
|7
|2,3
|Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)
|11:36:39 13-11-2024
|36,90556
|26,83611
|6,69
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:42 13-11-2024
|38,18833
|38,07639
|7
|1,7
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:23:35 13-11-2024
|37,7897
|37,4305
|24,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:23:16 13-11-2024
|40,14306
|31,76833
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:23:16 13-11-2024
|40,2072
|31,7015
|11,8
|2,3
|Merkez (Ardahan)
|10:56:11 13-11-2024
|40,93306
|42,96833
|6,98
|1
|Lalapaşa (Edirne)
|10:53:44 13-11-2024
|41,95333
|26,86028
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|10:08:42 13-11-2024
|40,75194
|31,6825
|10,24
|1,2
|ORENCIK-(BOLU)
|10:08:41 13-11-2024
|40,7105
|31,6647
|2,4
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:03:42 13-11-2024
|37,86
|36,25972
|7,01
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:03:41 13-11-2024
|37,9035
|36,1702
|5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:49:14 13-11-2024
|38,28361
|38,24861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:36:00 13-11-2024
|39,42083
|28,465
|7,02
|1
|Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)
|08:02:54 13-11-2024
|36,09167
|26,33
|6,61
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:54:09 13-11-2024
|38,24361
|37,75806
|7,17
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:37:51 13-11-2024
|37,12333
|28,51111
|6,96
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:11:35 13-11-2024
|37,13194
|28,50194
|12,96
|3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|07:11:35 13-11-2024
|37,117
|28,5148
|7
|3,2
|Kale (Malatya)
|07:01:15 13-11-2024
|38,34083
|38,77944
|8,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:59:05 13-11-2024
|38,35417
|38,86889
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|06:53:39 13-11-2024
|36,88472
|29,1025
|9,75
|2,4
|DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
|06:53:38 13-11-2024
|36,8553
|29,1065
|6,4
|2,6
|Kozan (Adana)
|06:43:04 13-11-2024
|37,57361
|35,78833
|7,25
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|06:01:32 13-11-2024
|38,30139
|37,77722
|13,03
|1,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:01:31 13-11-2024
|38,3222
|37,782
|15,2
|1,7
|Akdeniz - [58.58 km] Marmaris (Muğla)
|05:48:44 13-11-2024
|36,10528
|28,15417
|18,04
|1,6
|AKDENIZ
|05:48:37 13-11-2024
|35,7872
|28,0862
|7,1
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|05:44:49 13-11-2024
|39,82417
|38,95139
|14,47
|1,9
|ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN)
|05:44:49 13-11-2024
|39,8318
|38,9582
|7,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:39:26 13-11-2024
|38,33556
|37,53083
|7,09
|1,3
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:39:25 13-11-2024
|38,3302
|37,4705
|11,6
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.53 km] Yumurtalık (Adana)
|05:17:49 13-11-2024
|36,74306
|35,83
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:05:09 13-11-2024
|38,27083
|37,75806
|7
|1,3
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|05:05:04 13-11-2024
|38,4157
|37,5855
|20
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:02:09 13-11-2024
|38,07028
|36,9775
|7,01
|1,3
|KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:02:07 13-11-2024
|37,993
|37,0298
|12,9
|1,4
|Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [05.51 km] Çıldır (Ardahan)
|05:00:07 13-11-2024
|41,28667
|43,23361
|9,31
|1,2
|Akdeniz - [17.90 km] Fethiye (Muğla)
|04:47:22 13-11-2024
|36,40944
|28,93778
|14,69
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:31:51 13-11-2024
|38,02222
|37,38111
|7
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Menderes (İzmir)
|04:31:10 13-11-2024
|37,87028
|26,95917
|7,04
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:31:09 13-11-2024
|37,8693
|26,9103
|6,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:09:43 13-11-2024
|37,53639
|37,22444
|6,37
|3,2
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|04:09:42 13-11-2024
|37,5365
|37,2043
|5
|3,1
|Ege Denizi - [18.10 km] Çeşme (İzmir)
|04:08:12 13-11-2024
|38,11028
|26,27389
|6,77
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:35:12 13-11-2024
|38,08583
|37,43806
|7
|1,8
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:35:11 13-11-2024
|38,1145
|37,4028
|6,2
|1,8
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.06 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|03:21:23 13-11-2024
|39,48778
|44,45444
|7,19
|1,3
|Akdeniz - [60.06 km] Marmaris (Muğla)
|03:01:53 13-11-2024
|36,09083
|28,12472
|7,01
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:44:59 13-11-2024
|39,565
|26,16
|7
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:44:55 13-11-2024
|39,5335
|26,1507
|5
|1,7
|Gölhisar (Burdur)
|02:42:37 13-11-2024
|36,96861
|29,40806
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|02:36:44 13-11-2024
|38,48556
|39,23806
|9,45
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|02:19:31 13-11-2024
|37,06833
|28,93444
|7
|2,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:19:30 13-11-2024
|37,0687
|28,9372
|5
|2,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:52:41 13-11-2024
|38,13139
|36,81694
|6,99
|1,5
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:52:41 13-11-2024
|38,1867
|36,8663
|4,2
|1,4
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.78 km] Aliağa (İzmir)
|01:30:44 13-11-2024
|38,82444
|26,88167
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.64 km] Marmaris (Muğla)
|01:28:30 13-11-2024
|36,97139
|28,18694
|6,97
|1,2
|Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya)
|00:57:02 13-11-2024
|35,3525
|30,50694
|12,89
|1,7
|Merkez (Osmaniye)
|00:56:41 13-11-2024
|37,125
|36,08389
|12,4
|1
|Marmara Denizi - [02.24 km] Erdek (Balıkesir)
|00:29:28 13-11-2024
|40,4375
|27,73111
|7,16
|1,5
|OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
|00:29:27 13-11-2024
|40,4325
|27,7305
|8,3
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|00:25:16 13-11-2024
|38,13472
|38,56
|7,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|23:40:31 12-11-2024
|38,2025
|38,62694
|7,06
|1,2
|YUNANISTAN
|23:39:43 12-11-2024
|40,5707
|23,4842
|19,4
|3,7
|Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|23:39:33 12-11-2024
|40,7075
|23,24028
|7
|3,6
|Ege Denizi - [23.49 km] Karaburun (İzmir)
|23:38:30 12-11-2024
|38,87556
|26,40306
|6,38
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:17:34 13-11-2024
|40,292
|27,0032
|13,8
|2,2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|21:09:47 13-11-2024
|38,2877
|38,8317
|12,9
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|20:07:15 13-11-2024
|38,62222
|39,68389
|7
|2,3
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|20:07:14 13-11-2024
|38,6408
|39,651
|9,4
|2,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|20:05:51 13-11-2024
|38,02722
|37,04861
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|20:05:49 13-11-2024
|38,0677
|37,0853
|5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:41:45 13-11-2024
|38,44611
|39,11694
|10,03
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|18:41:42 13-11-2024
|38,3912
|39,0948
|19,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:30:27 13-11-2024
|38,37611
|38,86
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:19:32 13-11-2024
|39,50611
|28,15389
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.06 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:15:39 13-11-2024
|36,65361
|38,54583
|5,64
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|17:57:26 13-11-2024
|38,43861
|37,94278
|6,48
|1,3
|Ulubey (Uşak)
|17:44:16 13-11-2024
|38,43917
|29,13806
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.91 km] Kuşadası (Aydın)
|17:08:24 13-11-2024
|37,89167
|27,185
|6,68
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:08:24 13-11-2024
|37,8428
|27,182
|14,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|17:03:51 13-11-2024
|38,44278
|38,03917
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 13-11-2024
|38,17972
|38,17028
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:43:35 13-11-2024
|39,46806
|28,15167
|6,98
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|16:43:35 13-11-2024
|39,4668
|28,123
|5
|2
|Kale (Malatya)
|16:08:37 13-11-2024
|38,34167
|38,815
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|15:55:47 13-11-2024
|38,07667
|38,46667
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [42.18 km] Karaburun (İzmir)
|15:54:21 13-11-2024
|38,96778
|26,12444
|7,36
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:41:44 13-11-2024
|38,35139
|38,76306
|11,09
|1,2
|Yakutiye (Erzurum)
|15:21:58 13-11-2024
|39,97472
|41,36944
|11,75
|3,3
|YAKUTIYE (ERZURUM)
|15:21:57 13-11-2024
|40,0013
|41,3092
|5
|3,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:17:19 13-11-2024
|37,38694
|36,90694
|8,99
|2,4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|15:17:19 13-11-2024
|37,3797
|36,914
|2,7
|2,4
|Biga (Çanakkale)
|15:16:01 13-11-2024
|40,35722
|27,04028
|7,01
|1,7
|Palu (Elazığ)
|15:08:28 13-11-2024
|38,56028
|39,77111
|11,77
|1,9
|KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)
|15:08:27 13-11-2024
|38,6022
|39,8298
|3,3
|2,1
|Palu (Elazığ)
|15:03:21 13-11-2024
|38,74056
|40,10111
|13,38
|3,2
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|15:03:19 13-11-2024
|38,753
|40,1132
|2,1
|2,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:43:06 13-11-2024
|38,47028
|39,16306
|7,08
|2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|14:43:05 13-11-2024
|38,5143
|39,1645
|4,5
|2
|Bala (Ankara)
|14:23:04 13-11-2024
|39,51889
|33,15528
|6,98
|1,2
|Gölova (Sivas)
|14:17:37 13-11-2024
|40,02306
|38,72389
|6,92
|0,9
|Mamak (Ankara)
|14:12:09 13-11-2024
|39,85861
|33,06861
|6,93
|1,3
|Gemlik (Bursa)
|14:11:40 13-11-2024
|40,45028
|29,19361
|7,03
|1,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|14:11:40 13-11-2024
|40,4777
|29,1765
|9,5
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:10:29 13-11-2024
|38,27
|38,25083
|8,77
|1,7
|GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA)
|14:07:14 13-11-2024
|38,4657
|31,3307
|5,2
|1,7
|Akşehir Gölü - [01.91 km] Akşehir (Konya)
|14:07:13 13-11-2024
|38,43667
|31,40444
|7
|1,7
|Akşehir (Konya)
|13:47:41 13-11-2024
|38,42611
|31,41472
|7
|1,2
|Susurluk (Balıkesir)
|13:00:48 13-11-2024
|40,08333
|28,15806
|7,59
|1,7
|KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:00:48 13-11-2024
|40,0463
|28,2347
|5
|1,8
|SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:52:38 13-11-2024
|39,265
|29,3363
|0
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:38:37 13-11-2024
|38,37333
|37,74333
|6,98
|1
|Kula (Manisa)
|12:33:58 13-11-2024
|38,53889
|28,49833
|6,82
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:24:45 13-11-2024
|38,3847
|27,2985
|13,2
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|12:24:43 13-11-2024
|38,59278
|27,31722
|7
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:21:29 13-11-2024
|37,35944
|31,88222
|7,34
|1,2
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:13:53 13-11-2024
|39,8888
|26,2608
|6,9
|0,8
|Tavas (Denizli)
|12:06:11 13-11-2024
|37,5075
|29,11472
|8,39
|1,1
|Antakya (Hatay)
|12:03:44 13-11-2024
|36,32583
|36,19833
|7,31
|2,2
|HASANLI-(HATAY)
|12:03:44 13-11-2024
|36,2833
|36,215
|5
|1,7
|Sincan (Ankara)
|11:58:07 13-11-2024
|39,96861
|32,46306
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|11:46:27 13-11-2024
|37,13333
|28,52056
|7,11
|1,4
|KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26)
|11:46:26 13-11-2024
|37,0942
|28,5373
|3,2
|1,7
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|11:44:26 13-11-2024
|37,4483
|36,9492
|5
|1,1
|Soma (Manisa)
|11:36:44 13-11-2024
|39,2425
|27,72083
|7,03
|1,3
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|11:36:40 13-11-2024
|36,9685
|26,8348
|7
|2,3
|Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)
|11:36:39 13-11-2024
|36,90556
|26,83611
|6,69
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:42 13-11-2024
|38,18833
|38,07639
|7
|1,7
|DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:23:35 13-11-2024
|37,7897
|37,4305
|24,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:23:16 13-11-2024
|40,14306
|31,76833
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:23:16 13-11-2024
|40,2072
|31,7015
|11,8
|2,3
|Merkez (Ardahan)
|10:56:11 13-11-2024
|40,93306
|42,96833
|6,98
|1
|Lalapaşa (Edirne)
|10:53:44 13-11-2024
|41,95333
|26,86028
|7
|1
|Merkez (Bolu)
|10:08:42 13-11-2024
|40,75194
|31,6825
|10,24
|1,2
|ORENCIK-(BOLU)
|10:08:41 13-11-2024
|40,7105
|31,6647
|2,4
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:03:42 13-11-2024
|37,86
|36,25972
|7,01
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:03:41 13-11-2024
|37,9035
|36,1702
|5
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:49:14 13-11-2024
|38,28361
|38,24861
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:36:00 13-11-2024
|39,42083
|28,465
|7,02
|1
|Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)
|08:02:54 13-11-2024
|36,09167
|26,33
|6,61
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:54:09 13-11-2024
|38,24361
|37,75806
|7,17
|1,5
|Ula (Muğla)
|07:37:51 13-11-2024
|37,12333
|28,51111
|6,96
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:11:35 13-11-2024
|37,13194
|28,50194
|12,96
|3
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|07:11:35 13-11-2024
|37,117
|28,5148
|7
|3,2
|Kale (Malatya)
|07:01:15 13-11-2024
|38,34083
|38,77944
|8,62
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:59:05 13-11-2024
|38,35417
|38,86889
|7
|0,8
|Dalaman (Muğla)
|06:53:39 13-11-2024
|36,88472
|29,1025
|9,75
|2,4
|DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
|06:53:38 13-11-2024
|36,8553
|29,1065
|6,4
|2,6
|Kozan (Adana)
|06:43:04 13-11-2024
|37,57361
|35,78833
|7,25
|0,9
|Akçadağ (Malatya)
|06:01:32 13-11-2024
|38,30139
|37,77722
|13,03
|1,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:01:31 13-11-2024
|38,3222
|37,782
|15,2
|1,7
|Akdeniz - [58.58 km] Marmaris (Muğla)
|05:48:44 13-11-2024
|36,10528
|28,15417
|18,04
|1,6
|AKDENIZ
|05:48:37 13-11-2024
|35,7872
|28,0862
|7,1
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|05:44:49 13-11-2024
|39,82417
|38,95139
|14,47
|1,9
|ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN)
|05:44:49 13-11-2024
|39,8318
|38,9582
|7,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:39:26 13-11-2024
|38,33556
|37,53083
|7,09
|1,3
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:39:25 13-11-2024
|38,3302
|37,4705
|11,6
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.53 km] Yumurtalık (Adana)
|05:17:49 13-11-2024
|36,74306
|35,83
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:05:09 13-11-2024
|38,27083
|37,75806
|7
|1,3
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|05:05:04 13-11-2024
|38,4157
|37,5855
|20
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:02:09 13-11-2024
|38,07028
|36,9775
|7,01
|1,3
|KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:02:07 13-11-2024
|37,993
|37,0298
|12,9
|1,4
|Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [05.51 km] Çıldır (Ardahan)
|05:00:07 13-11-2024
|41,28667
|43,23361
|9,31
|1,2
|Akdeniz - [17.90 km] Fethiye (Muğla)
|04:47:22 13-11-2024
|36,40944
|28,93778
|14,69
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:31:51 13-11-2024
|38,02222
|37,38111
|7
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Menderes (İzmir)
|04:31:10 13-11-2024
|37,87028
|26,95917
|7,04
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:31:09 13-11-2024
|37,8693
|26,9103
|6,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:09:43 13-11-2024
|37,53639
|37,22444
|6,37
|3,2
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|04:09:42 13-11-2024
|37,5365
|37,2043
|5
|3,1
|Ege Denizi - [18.10 km] Çeşme (İzmir)
|04:08:12 13-11-2024
|38,11028
|26,27389
|6,77
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:35:12 13-11-2024
|38,08583
|37,43806
|7
|1,8
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:35:11 13-11-2024
|38,1145
|37,4028
|6,2
|1,8
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.06 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|03:21:23 13-11-2024
|39,48778
|44,45444
|7,19
|1,3
|Akdeniz - [60.06 km] Marmaris (Muğla)
|03:01:53 13-11-2024
|36,09083
|28,12472
|7,01
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:44:59 13-11-2024
|39,565
|26,16
|7
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:44:55 13-11-2024
|39,5335
|26,1507
|5
|1,7
|Gölhisar (Burdur)
|02:42:37 13-11-2024
|36,96861
|29,40806
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|02:36:44 13-11-2024
|38,48556
|39,23806
|9,45
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|02:19:31 13-11-2024
|37,06833
|28,93444
|7
|2,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:19:30 13-11-2024
|37,0687
|28,9372
|5
|2,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:52:41 13-11-2024
|38,13139
|36,81694
|6,99
|1,5
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:52:41 13-11-2024
|38,1867
|36,8663
|4,2
|1,4
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.78 km] Aliağa (İzmir)
|01:30:44 13-11-2024
|38,82444
|26,88167
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.64 km] Marmaris (Muğla)
|01:28:30 13-11-2024
|36,97139
|28,18694
|6,97
|1,2
|Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya)
|00:57:02 13-11-2024
|35,3525
|30,50694
|12,89
|1,7
|Merkez (Osmaniye)
|00:56:41 13-11-2024
|37,125
|36,08389
|12,4
|1
|Marmara Denizi - [02.24 km] Erdek (Balıkesir)
|00:29:28 13-11-2024
|40,4375
|27,73111
|7,16
|1,5
|OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
|00:29:27 13-11-2024
|40,4325
|27,7305
|8,3
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|00:25:16 13-11-2024
|38,13472
|38,56
|7,02
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|23:40:31 12-11-2024
|38,2025
|38,62694
|7,06
|1,2
|YUNANISTAN
|23:39:43 12-11-2024
|40,5707
|23,4842
|19,4
|3,7
|Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|23:39:33 12-11-2024
|40,7075
|23,24028
|7
|3,6
|Ege Denizi - [23.49 km] Karaburun (İzmir)
|23:38:30 12-11-2024
|38,87556
|26,40306
|6,38
|1
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