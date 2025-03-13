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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Mart 2025

13 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:11:49 13-03-2025 36,6505 25,5703 5,2 2,4
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:05:45 13-03-2025 37,3123 37,04 10 1
Merkez (Sivas) 23:52:17 12-03-2025 39,65583 37,37667 7 1
Genç (Bingöl) 23:40:17 12-03-2025 38,59111 40,525 10,17 1,3
ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) 23:40:16 12-03-2025 38,5742 40,4972 18,4 1,5
EGE DENIZI 22:52:55 12-03-2025 36,2617 25,5662 7,8 1,9
AKDENIZ 22:19:26 12-03-2025 36,4497 28,6868 5,5 2,1
Akdeniz - [33.95 km] Dalaman (Muğla) 22:19:25 12-03-2025 36,40722 28,70056 7,18 1,7
EGE DENIZI 21:25:09 12-03-2025 36,6178 25,609 5,8 2,4
Ege Denizi 21:25:02 12-03-2025 36,44472 25,51167 7 2,3
Sincik (Adıyaman) 21:21:47 12-03-2025 38,07833 38,505 7 0,9
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 21:08:37 12-03-2025 40,7332 27,3718 16,6 1,8
Marmara Denizi - [03.63 km] Şarköy (Tekirdağ) 21:08:36 12-03-2025 40,75778 27,37417 13,7 1,7
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:07:46 12-03-2025 38,0435 32,5052 9,7 1
Selçuklu (Konya) 21:07:45 12-03-2025 38,03917 32,5275 7,19 1,1
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:06:47 12-03-2025 38,0468 32,5302 7,7 1,3
Selçuklu (Konya) 21:06:46 12-03-2025 38,0225 32,55194 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 20:32:37 12-03-2025 38,0775 38,50722 7 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:34 12-03-2025 38,1268 38,4872 2,8 1,5
Kovancılar (Elazığ) 20:31:58 12-03-2025 38,79056 40,02083 7 1,9
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:31:57 12-03-2025 38,784 40,0292 8,9 2,4
EGE DENIZI 20:29:22 12-03-2025 36,6412 25,5837 5 2,2
Nilüfer (Bursa) 20:25:20 12-03-2025 40,18472 28,98444 11,57 1,7
NILUFER (BURSA) 20:25:20 12-03-2025 40,2188 28,955 7,8 2
Sivrice (Elazığ) 19:54:56 12-03-2025 38,39139 39,11806 11,84 2,3
KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 19:54:56 12-03-2025 38,4125 39,1237 9,8 2,3
EGE DENIZI 19:31:33 12-03-2025 36,6028 25,6258 7,3 2,3
Germencik (Aydın) 18:31:24 12-03-2025 37,88194 27,59139 7,08 1,3
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 18:31:24 12-03-2025 37,9855 27,5852 12,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.26 km] Menderes (İzmir) 18:01:15 12-03-2025 37,88667 26,94 6,97 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:01:14 12-03-2025 37,8817 26,9708 5 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:53:00 12-03-2025 38,18 37,9175 10,59 2,6
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:52:59 12-03-2025 38,1663 37,9037 4,3 2,5
Tut (Adıyaman) 17:40:48 12-03-2025 37,89639 37,91222 9,67 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:40:47 12-03-2025 37,8873 37,8928 9,7 1,4
Ege Denizi - [19.42 km] Karaburun (İzmir) 17:04:54 12-03-2025 38,83639 26,45611 7 1,6
EGE DENIZI 17:04:54 12-03-2025 38,8465 26,4467 7,1 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:04:35 12-03-2025 38,20167 36,50528 12,36 2,2
KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:04:35 12-03-2025 38,2265 36,5097 1,4 2
Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [22.46 km] Borçka (Artvin) 16:42:13 12-03-2025 41,66861 41,80472 7 0,6
KAS (ANTALYA) 16:12:08 12-03-2025 36,1825 29,6353 5 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:11:24 12-03-2025 39,955 28,73806 7,11 1,7
Armavir (Ermenistan) - [17.47 km] Karakoyunlu (Iğdır) 16:10:40 12-03-2025 40,18417 44,35167 7,96 2,2
Dursunbey (Balıkesir) 16:07:26 12-03-2025 39,53639 28,81944 7 1,2
EGE DENIZI 14:57:08 12-03-2025 36,7405 25,7005 7,9 3
Ege Denizi 14:57:07 12-03-2025 36,85917 25,67 7 2,5
Hizan (Bitlis) 14:08:24 12-03-2025 38,25472 42,58389 7,08 2,2
AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) 14:08:22 12-03-2025 38,1965 42,582 7,8 2,6
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 14:08:03 12-03-2025 39,9245 28,8427 0 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.50 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:46:36 12-03-2025 36,53944 38,53667 7,11 2,1
Akşehir Gölü - [03.94 km] Akşehir (Konya) 13:46:33 12-03-2025 38,45139 31,38944 7 0,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:40:55 12-03-2025 38,0725 37,09389 7 2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:40:55 12-03-2025 38,1042 37,0923 17,7 2
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [30.12 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:38:22 12-03-2025 42,35306 27,29972 7 1,7
Emet (Kütahya) 13:33:55 12-03-2025 39,34917 29,31778 7 1,3
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:33:54 12-03-2025 39,3098 29,3388 0 1,4
Köyceğiz (Muğla) 13:31:49 12-03-2025 36,94917 28,83833 7 1,6
Beypazarı (Ankara) 13:19:38 12-03-2025 40,19306 31,77444 6,98 2,3
SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI) 13:08:58 12-03-2025 39,1985 39,2475 5,5 2,2
Akdeniz - [02.29 km] Marmaris (Muğla) 12:56:55 12-03-2025 36,6175 28,1275 10,77 2,8
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 12:56:55 12-03-2025 36,6977 28,1327 4,4 2,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:08 12-03-2025 39,45667 28,16972 6,88 1,8
CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 12:27:13 12-03-2025 38,3657 39,0485 5,2 1,4
Karaköprü (Şanlıurfa) 12:18:43 12-03-2025 37,4425 38,765 7,17 2
AKPINAR-(SANLIURFA) 12:18:42 12-03-2025 37,3832 38,7627 5,6 2,1
MARMARA DENIZI 12:05:56 12-03-2025 40,6377 27,5997 4,2 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:04:43 12-03-2025 38,1562 36,8802 11,1 1,8
Tercan (Erzincan) 11:46:13 12-03-2025 39,85889 40,49278 7,43 1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:00:27 12-03-2025 36,944 28,2417 8,4 1,5
Marmaris (Muğla) 11:00:26 12-03-2025 36,93972 28,2275 7 1,2
Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya) 10:27:03 12-03-2025 36,19333 29,16806 50,01 1,5
Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 09:41:25 12-03-2025 36,27611 28,45667 58,96 3,7
AKDENIZ 09:41:24 12-03-2025 36,294 28,3612 78,4 3,8
Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:36:27 12-03-2025 39,43778 26,3675 7,08 2,1
Doğanşehir (Malatya) 09:22:43 12-03-2025 38,02361 37,66861 6,97 1,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:22:43 12-03-2025 38,027 37,679 6,2 1,6
EGE DENIZI 09:22:13 12-03-2025 36,5978 25,58 8,3 2,7
Soma (Manisa) 09:11:04 12-03-2025 39,0925 27,54222 6,99 1,4
DARKALE-SOMA (MANISA) 09:11:04 12-03-2025 39,1425 27,5932 0 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:03:26 12-03-2025 38,72417 31,41028 6,53 1
Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla) 08:54:56 12-03-2025 36,41944 28,68861 7 1,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:47:54 12-03-2025 38,0002 37,4583 11,7 1,2
Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla) 08:24:28 12-03-2025 36,4425 28,67028 7,38 1,3
KOZLAR-TAVAS (DENIZLI) 08:24:23 12-03-2025 37,2555 29,005 20,3 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 08:24:11 12-03-2025 40,60944 27,67917 6,27 1,6
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 08:24:11 12-03-2025 40,5813 27,682 7,1 1,7
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 08:16:18 12-03-2025 36,7165 28,0948 2,9 1,2
Marmaris (Muğla) 08:16:17 12-03-2025 36,63694 28,13444 12,41 1,4
Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla) 08:14:54 12-03-2025 36,5775 28,51694 7,05 1,7
Mazgirt (Tunceli) 08:13:29 12-03-2025 38,92333 39,75639 5,63 1,5
ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI) 08:13:27 12-03-2025 38,9212 39,788 9,9 2,2
EGE DENIZI 08:00:23 12-03-2025 36,5693 25,326 6,7 2,8
EGE DENIZI 07:29:41 12-03-2025 36,5962 25,406 14,3 2,7
Marmaris (Muğla) 07:13:53 12-03-2025 36,64389 28,12639 11,61 2,2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 07:13:53 12-03-2025 36,7073 28,1667 6,3 2,2
Merkez (Adıyaman) 07:03:00 12-03-2025 37,95361 38,2 7 1,7
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 07:02:58 12-03-2025 37,9677 38,1917 8,5 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 06:59:49 12-03-2025 39,3648 26,3028 10,6 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya) 06:51:57 12-03-2025 36,63417 31,61944 27,43 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:51:51 12-03-2025 36,3793 31,4418 6,7 1,8
Sungurlu (Çorum) 06:33:03 12-03-2025 40,00056 34,20444 6,98 1
Göksun (Kahramanmaraş) 06:24:26 12-03-2025 37,90833 36,32472 7,01 1,3
Selçuklu (Konya) 06:15:31 12-03-2025 37,96944 32,40167 6,29 1
Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla) 06:09:34 12-03-2025 36,61056 28,16083 12,48 1,4
EGE DENIZI 06:09:27 12-03-2025 36,4135 28,0378 17,5 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:48:06 12-03-2025 37,33444 37,10361 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 05:43:34 12-03-2025 38,13917 38,55639 7 1,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:43:30 12-03-2025 38,2413 38,6012 13,9 1,7
Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir) 05:35:08 12-03-2025 37,835 26,87667 7 2,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 05:35:07 12-03-2025 37,841 26,8542 1,5 2,3
Yüreğir (Adana) 05:25:41 12-03-2025 36,95722 35,63722 18,06 1,8
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 05:25:39 12-03-2025 36,9882 35,666 23,2 2,1
Buldan (Denizli) 04:40:50 12-03-2025 38,15861 28,91778 7 1
Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla) 04:40:35 12-03-2025 36,4425 28,69667 7 1,7
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 04:40:33 12-03-2025 36,5788 28,7553 22,9 1,7
Turgutlu (Manisa) 04:24:14 12-03-2025 38,46056 27,69333 6,99 1,4
KARAOGLANLI-(MANISA) 04:24:11 12-03-2025 38,5235 27,6238 16,9 1,4
Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla) 03:39:55 12-03-2025 36,2225 28,86028 7,09 1,5
İslahiye (Gaziantep) 03:38:25 12-03-2025 36,92472 36,665 7,16 1,4
Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:34:19 12-03-2025 39,43111 26,36861 7 2,5
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:34:18 12-03-2025 39,4468 26,3117 5,3 2,6
Andırın (Kahramanmaraş) 03:34:06 12-03-2025 37,81194 36,46806 7,03 1,3
Palu (Elazığ) 03:08:08 12-03-2025 38,69611 39,97194 7 2,4
PALU (ELAZIG) 03:08:06 12-03-2025 38,7075 39,9563 8,5 2,5
Sincik (Adıyaman) 03:06:09 12-03-2025 38,07889 38,51167 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 02:57:16 12-03-2025 38,02111 38,27083 6,06 1,2
Kovancılar (Elazığ) 02:34:43 12-03-2025 38,75222 40,01972 7 1,1
Salihli (Manisa) 02:08:21 12-03-2025 38,33917 28,21167 7 2,8
EMENLER-KIRAZ (IZMIR) 02:08:19 12-03-2025 38,3057 28,2077 12,7 2,8
GULDEREN-(HATAY) 01:49:42 12-03-2025 36,3423 36,0852 8,2 1,7
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir) 01:00:25 12-03-2025 39,38583 26,56861 7 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:00:22 12-03-2025 39,3777 26,5335 17,9 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 00:34:56 12-03-2025 37,76 37,22722 7 1
AKDENIZ 00:33:19 12-03-2025 35,4265 27,4332 5,1 2,6
Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla) 00:33:15 12-03-2025 35,69389 26,97806 7 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:11:49 13-03-2025 36,6505 25,5703 5,2 2,4
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:05:45 13-03-2025 37,3123 37,04 10 1
Merkez (Sivas) 23:52:17 12-03-2025 39,65583 37,37667 7 1
Genç (Bingöl) 23:40:17 12-03-2025 38,59111 40,525 10,17 1,3
ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) 23:40:16 12-03-2025 38,5742 40,4972 18,4 1,5
EGE DENIZI 22:52:55 12-03-2025 36,2617 25,5662 7,8 1,9
AKDENIZ 22:19:26 12-03-2025 36,4497 28,6868 5,5 2,1
Akdeniz - [33.95 km] Dalaman (Muğla) 22:19:25 12-03-2025 36,40722 28,70056 7,18 1,7
EGE DENIZI 21:25:09 12-03-2025 36,6178 25,609 5,8 2,4
Ege Denizi 21:25:02 12-03-2025 36,44472 25,51167 7 2,3
Sincik (Adıyaman) 21:21:47 12-03-2025 38,07833 38,505 7 0,9
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 21:08:37 12-03-2025 40,7332 27,3718 16,6 1,8
Marmara Denizi - [03.63 km] Şarköy (Tekirdağ) 21:08:36 12-03-2025 40,75778 27,37417 13,7 1,7
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:07:46 12-03-2025 38,0435 32,5052 9,7 1
Selçuklu (Konya) 21:07:45 12-03-2025 38,03917 32,5275 7,19 1,1
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:06:47 12-03-2025 38,0468 32,5302 7,7 1,3
Selçuklu (Konya) 21:06:46 12-03-2025 38,0225 32,55194 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 20:32:37 12-03-2025 38,0775 38,50722 7 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:34 12-03-2025 38,1268 38,4872 2,8 1,5
Kovancılar (Elazığ) 20:31:58 12-03-2025 38,79056 40,02083 7 1,9
DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:31:57 12-03-2025 38,784 40,0292 8,9 2,4
EGE DENIZI 20:29:22 12-03-2025 36,6412 25,5837 5 2,2
Nilüfer (Bursa) 20:25:20 12-03-2025 40,18472 28,98444 11,57 1,7
NILUFER (BURSA) 20:25:20 12-03-2025 40,2188 28,955 7,8 2
Sivrice (Elazığ) 19:54:56 12-03-2025 38,39139 39,11806 11,84 2,3
KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 19:54:56 12-03-2025 38,4125 39,1237 9,8 2,3
EGE DENIZI 19:31:33 12-03-2025 36,6028 25,6258 7,3 2,3
Germencik (Aydın) 18:31:24 12-03-2025 37,88194 27,59139 7,08 1,3
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 18:31:24 12-03-2025 37,9855 27,5852 12,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.26 km] Menderes (İzmir) 18:01:15 12-03-2025 37,88667 26,94 6,97 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:01:14 12-03-2025 37,8817 26,9708 5 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:53:00 12-03-2025 38,18 37,9175 10,59 2,6
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:52:59 12-03-2025 38,1663 37,9037 4,3 2,5
Tut (Adıyaman) 17:40:48 12-03-2025 37,89639 37,91222 9,67 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:40:47 12-03-2025 37,8873 37,8928 9,7 1,4
Ege Denizi - [19.42 km] Karaburun (İzmir) 17:04:54 12-03-2025 38,83639 26,45611 7 1,6
EGE DENIZI 17:04:54 12-03-2025 38,8465 26,4467 7,1 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:04:35 12-03-2025 38,20167 36,50528 12,36 2,2
KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:04:35 12-03-2025 38,2265 36,5097 1,4 2
Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [22.46 km] Borçka (Artvin) 16:42:13 12-03-2025 41,66861 41,80472 7 0,6
KAS (ANTALYA) 16:12:08 12-03-2025 36,1825 29,6353 5 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:11:24 12-03-2025 39,955 28,73806 7,11 1,7
Armavir (Ermenistan) - [17.47 km] Karakoyunlu (Iğdır) 16:10:40 12-03-2025 40,18417 44,35167 7,96 2,2
Dursunbey (Balıkesir) 16:07:26 12-03-2025 39,53639 28,81944 7 1,2
EGE DENIZI 14:57:08 12-03-2025 36,7405 25,7005 7,9 3
Ege Denizi 14:57:07 12-03-2025 36,85917 25,67 7 2,5
Hizan (Bitlis) 14:08:24 12-03-2025 38,25472 42,58389 7,08 2,2
AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) 14:08:22 12-03-2025 38,1965 42,582 7,8 2,6
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 14:08:03 12-03-2025 39,9245 28,8427 0 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.50 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:46:36 12-03-2025 36,53944 38,53667 7,11 2,1
Akşehir Gölü - [03.94 km] Akşehir (Konya) 13:46:33 12-03-2025 38,45139 31,38944 7 0,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:40:55 12-03-2025 38,0725 37,09389 7 2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:40:55 12-03-2025 38,1042 37,0923 17,7 2
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [30.12 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:38:22 12-03-2025 42,35306 27,29972 7 1,7
Emet (Kütahya) 13:33:55 12-03-2025 39,34917 29,31778 7 1,3
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:33:54 12-03-2025 39,3098 29,3388 0 1,4
Köyceğiz (Muğla) 13:31:49 12-03-2025 36,94917 28,83833 7 1,6
Beypazarı (Ankara) 13:19:38 12-03-2025 40,19306 31,77444 6,98 2,3
SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI) 13:08:58 12-03-2025 39,1985 39,2475 5,5 2,2
Akdeniz - [02.29 km] Marmaris (Muğla) 12:56:55 12-03-2025 36,6175 28,1275 10,77 2,8
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 12:56:55 12-03-2025 36,6977 28,1327 4,4 2,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:08 12-03-2025 39,45667 28,16972 6,88 1,8
CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 12:27:13 12-03-2025 38,3657 39,0485 5,2 1,4
Karaköprü (Şanlıurfa) 12:18:43 12-03-2025 37,4425 38,765 7,17 2
AKPINAR-(SANLIURFA) 12:18:42 12-03-2025 37,3832 38,7627 5,6 2,1
MARMARA DENIZI 12:05:56 12-03-2025 40,6377 27,5997 4,2 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:04:43 12-03-2025 38,1562 36,8802 11,1 1,8
Tercan (Erzincan) 11:46:13 12-03-2025 39,85889 40,49278 7,43 1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:00:27 12-03-2025 36,944 28,2417 8,4 1,5
Marmaris (Muğla) 11:00:26 12-03-2025 36,93972 28,2275 7 1,2
Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya) 10:27:03 12-03-2025 36,19333 29,16806 50,01 1,5
Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 09:41:25 12-03-2025 36,27611 28,45667 58,96 3,7
AKDENIZ 09:41:24 12-03-2025 36,294 28,3612 78,4 3,8
Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:36:27 12-03-2025 39,43778 26,3675 7,08 2,1
Doğanşehir (Malatya) 09:22:43 12-03-2025 38,02361 37,66861 6,97 1,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:22:43 12-03-2025 38,027 37,679 6,2 1,6
EGE DENIZI 09:22:13 12-03-2025 36,5978 25,58 8,3 2,7
Soma (Manisa) 09:11:04 12-03-2025 39,0925 27,54222 6,99 1,4
DARKALE-SOMA (MANISA) 09:11:04 12-03-2025 39,1425 27,5932 0 1,8
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:03:26 12-03-2025 38,72417 31,41028 6,53 1
Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla) 08:54:56 12-03-2025 36,41944 28,68861 7 1,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:47:54 12-03-2025 38,0002 37,4583 11,7 1,2
Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla) 08:24:28 12-03-2025 36,4425 28,67028 7,38 1,3
KOZLAR-TAVAS (DENIZLI) 08:24:23 12-03-2025 37,2555 29,005 20,3 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 08:24:11 12-03-2025 40,60944 27,67917 6,27 1,6
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 08:24:11 12-03-2025 40,5813 27,682 7,1 1,7
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 08:16:18 12-03-2025 36,7165 28,0948 2,9 1,2
Marmaris (Muğla) 08:16:17 12-03-2025 36,63694 28,13444 12,41 1,4
Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla) 08:14:54 12-03-2025 36,5775 28,51694 7,05 1,7
Mazgirt (Tunceli) 08:13:29 12-03-2025 38,92333 39,75639 5,63 1,5
ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI) 08:13:27 12-03-2025 38,9212 39,788 9,9 2,2
EGE DENIZI 08:00:23 12-03-2025 36,5693 25,326 6,7 2,8
EGE DENIZI 07:29:41 12-03-2025 36,5962 25,406 14,3 2,7
Marmaris (Muğla) 07:13:53 12-03-2025 36,64389 28,12639 11,61 2,2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 07:13:53 12-03-2025 36,7073 28,1667 6,3 2,2
Merkez (Adıyaman) 07:03:00 12-03-2025 37,95361 38,2 7 1,7
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 07:02:58 12-03-2025 37,9677 38,1917 8,5 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 06:59:49 12-03-2025 39,3648 26,3028 10,6 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya) 06:51:57 12-03-2025 36,63417 31,61944 27,43 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:51:51 12-03-2025 36,3793 31,4418 6,7 1,8
Sungurlu (Çorum) 06:33:03 12-03-2025 40,00056 34,20444 6,98 1
Göksun (Kahramanmaraş) 06:24:26 12-03-2025 37,90833 36,32472 7,01 1,3
Selçuklu (Konya) 06:15:31 12-03-2025 37,96944 32,40167 6,29 1
Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla) 06:09:34 12-03-2025 36,61056 28,16083 12,48 1,4
EGE DENIZI 06:09:27 12-03-2025 36,4135 28,0378 17,5 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:48:06 12-03-2025 37,33444 37,10361 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 05:43:34 12-03-2025 38,13917 38,55639 7 1,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:43:30 12-03-2025 38,2413 38,6012 13,9 1,7
Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir) 05:35:08 12-03-2025 37,835 26,87667 7 2,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 05:35:07 12-03-2025 37,841 26,8542 1,5 2,3
Yüreğir (Adana) 05:25:41 12-03-2025 36,95722 35,63722 18,06 1,8
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 05:25:39 12-03-2025 36,9882 35,666 23,2 2,1
Buldan (Denizli) 04:40:50 12-03-2025 38,15861 28,91778 7 1
Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla) 04:40:35 12-03-2025 36,4425 28,69667 7 1,7
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 04:40:33 12-03-2025 36,5788 28,7553 22,9 1,7
Turgutlu (Manisa) 04:24:14 12-03-2025 38,46056 27,69333 6,99 1,4
KARAOGLANLI-(MANISA) 04:24:11 12-03-2025 38,5235 27,6238 16,9 1,4
Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla) 03:39:55 12-03-2025 36,2225 28,86028 7,09 1,5
İslahiye (Gaziantep) 03:38:25 12-03-2025 36,92472 36,665 7,16 1,4
Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:34:19 12-03-2025 39,43111 26,36861 7 2,5
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:34:18 12-03-2025 39,4468 26,3117 5,3 2,6
Andırın (Kahramanmaraş) 03:34:06 12-03-2025 37,81194 36,46806 7,03 1,3
Palu (Elazığ) 03:08:08 12-03-2025 38,69611 39,97194 7 2,4
PALU (ELAZIG) 03:08:06 12-03-2025 38,7075 39,9563 8,5 2,5
Sincik (Adıyaman) 03:06:09 12-03-2025 38,07889 38,51167 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 02:57:16 12-03-2025 38,02111 38,27083 6,06 1,2
Kovancılar (Elazığ) 02:34:43 12-03-2025 38,75222 40,01972 7 1,1
Salihli (Manisa) 02:08:21 12-03-2025 38,33917 28,21167 7 2,8
EMENLER-KIRAZ (IZMIR) 02:08:19 12-03-2025 38,3057 28,2077 12,7 2,8
GULDEREN-(HATAY) 01:49:42 12-03-2025 36,3423 36,0852 8,2 1,7
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir) 01:00:25 12-03-2025 39,38583 26,56861 7 1,7
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:00:22 12-03-2025 39,3777 26,5335 17,9 1,5
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 00:34:56 12-03-2025 37,76 37,22722 7 1
AKDENIZ 00:33:19 12-03-2025 35,4265 27,4332 5,1 2,6
Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla) 00:33:15 12-03-2025 35,69389 26,97806 7 2,6
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