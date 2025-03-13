Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
13 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:11:49 13-03-2025
|36,6505
|25,5703
|5,2
|2,4
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|00:05:45 13-03-2025
|37,3123
|37,04
|10
|1
|Merkez (Sivas)
|23:52:17 12-03-2025
|39,65583
|37,37667
|7
|1
|Genç (Bingöl)
|23:40:17 12-03-2025
|38,59111
|40,525
|10,17
|1,3
|ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
|23:40:16 12-03-2025
|38,5742
|40,4972
|18,4
|1,5
|EGE DENIZI
|22:52:55 12-03-2025
|36,2617
|25,5662
|7,8
|1,9
|AKDENIZ
|22:19:26 12-03-2025
|36,4497
|28,6868
|5,5
|2,1
|Akdeniz - [33.95 km] Dalaman (Muğla)
|22:19:25 12-03-2025
|36,40722
|28,70056
|7,18
|1,7
|EGE DENIZI
|21:25:09 12-03-2025
|36,6178
|25,609
|5,8
|2,4
|Ege Denizi
|21:25:02 12-03-2025
|36,44472
|25,51167
|7
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|21:21:47 12-03-2025
|38,07833
|38,505
|7
|0,9
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|21:08:37 12-03-2025
|40,7332
|27,3718
|16,6
|1,8
|Marmara Denizi - [03.63 km] Şarköy (Tekirdağ)
|21:08:36 12-03-2025
|40,75778
|27,37417
|13,7
|1,7
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|21:07:46 12-03-2025
|38,0435
|32,5052
|9,7
|1
|Selçuklu (Konya)
|21:07:45 12-03-2025
|38,03917
|32,5275
|7,19
|1,1
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|21:06:47 12-03-2025
|38,0468
|32,5302
|7,7
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|21:06:46 12-03-2025
|38,0225
|32,55194
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|20:32:37 12-03-2025
|38,0775
|38,50722
|7
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:32:34 12-03-2025
|38,1268
|38,4872
|2,8
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|20:31:58 12-03-2025
|38,79056
|40,02083
|7
|1,9
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:31:57 12-03-2025
|38,784
|40,0292
|8,9
|2,4
|EGE DENIZI
|20:29:22 12-03-2025
|36,6412
|25,5837
|5
|2,2
|Nilüfer (Bursa)
|20:25:20 12-03-2025
|40,18472
|28,98444
|11,57
|1,7
|NILUFER (BURSA)
|20:25:20 12-03-2025
|40,2188
|28,955
|7,8
|2
|Sivrice (Elazığ)
|19:54:56 12-03-2025
|38,39139
|39,11806
|11,84
|2,3
|KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:54:56 12-03-2025
|38,4125
|39,1237
|9,8
|2,3
|EGE DENIZI
|19:31:33 12-03-2025
|36,6028
|25,6258
|7,3
|2,3
|Germencik (Aydın)
|18:31:24 12-03-2025
|37,88194
|27,59139
|7,08
|1,3
|DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|18:31:24 12-03-2025
|37,9855
|27,5852
|12,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.26 km] Menderes (İzmir)
|18:01:15 12-03-2025
|37,88667
|26,94
|6,97
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:01:14 12-03-2025
|37,8817
|26,9708
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:53:00 12-03-2025
|38,18
|37,9175
|10,59
|2,6
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:52:59 12-03-2025
|38,1663
|37,9037
|4,3
|2,5
|Tut (Adıyaman)
|17:40:48 12-03-2025
|37,89639
|37,91222
|9,67
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|17:40:47 12-03-2025
|37,8873
|37,8928
|9,7
|1,4
|Ege Denizi - [19.42 km] Karaburun (İzmir)
|17:04:54 12-03-2025
|38,83639
|26,45611
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|17:04:54 12-03-2025
|38,8465
|26,4467
|7,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:04:35 12-03-2025
|38,20167
|36,50528
|12,36
|2,2
|KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:04:35 12-03-2025
|38,2265
|36,5097
|1,4
|2
|Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [22.46 km] Borçka (Artvin)
|16:42:13 12-03-2025
|41,66861
|41,80472
|7
|0,6
|KAS (ANTALYA)
|16:12:08 12-03-2025
|36,1825
|29,6353
|5
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:11:24 12-03-2025
|39,955
|28,73806
|7,11
|1,7
|Armavir (Ermenistan) - [17.47 km] Karakoyunlu (Iğdır)
|16:10:40 12-03-2025
|40,18417
|44,35167
|7,96
|2,2
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:07:26 12-03-2025
|39,53639
|28,81944
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|14:57:08 12-03-2025
|36,7405
|25,7005
|7,9
|3
|Ege Denizi
|14:57:07 12-03-2025
|36,85917
|25,67
|7
|2,5
|Hizan (Bitlis)
|14:08:24 12-03-2025
|38,25472
|42,58389
|7,08
|2,2
|AKCEVRE-HIZAN (BITLIS)
|14:08:22 12-03-2025
|38,1965
|42,582
|7,8
|2,6
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|14:08:03 12-03-2025
|39,9245
|28,8427
|0
|1,8
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.50 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:46:36 12-03-2025
|36,53944
|38,53667
|7,11
|2,1
|Akşehir Gölü - [03.94 km] Akşehir (Konya)
|13:46:33 12-03-2025
|38,45139
|31,38944
|7
|0,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:40:55 12-03-2025
|38,0725
|37,09389
|7
|2
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:40:55 12-03-2025
|38,1042
|37,0923
|17,7
|2
|Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [30.12 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:38:22 12-03-2025
|42,35306
|27,29972
|7
|1,7
|Emet (Kütahya)
|13:33:55 12-03-2025
|39,34917
|29,31778
|7
|1,3
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:33:54 12-03-2025
|39,3098
|29,3388
|0
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|13:31:49 12-03-2025
|36,94917
|28,83833
|7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|13:19:38 12-03-2025
|40,19306
|31,77444
|6,98
|2,3
|SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI)
|13:08:58 12-03-2025
|39,1985
|39,2475
|5,5
|2,2
|Akdeniz - [02.29 km] Marmaris (Muğla)
|12:56:55 12-03-2025
|36,6175
|28,1275
|10,77
|2,8
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|12:56:55 12-03-2025
|36,6977
|28,1327
|4,4
|2,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:08 12-03-2025
|39,45667
|28,16972
|6,88
|1,8
|CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
|12:27:13 12-03-2025
|38,3657
|39,0485
|5,2
|1,4
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|12:18:43 12-03-2025
|37,4425
|38,765
|7,17
|2
|AKPINAR-(SANLIURFA)
|12:18:42 12-03-2025
|37,3832
|38,7627
|5,6
|2,1
|MARMARA DENIZI
|12:05:56 12-03-2025
|40,6377
|27,5997
|4,2
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:43 12-03-2025
|38,1562
|36,8802
|11,1
|1,8
|Tercan (Erzincan)
|11:46:13 12-03-2025
|39,85889
|40,49278
|7,43
|1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|11:00:27 12-03-2025
|36,944
|28,2417
|8,4
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|11:00:26 12-03-2025
|36,93972
|28,2275
|7
|1,2
|Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya)
|10:27:03 12-03-2025
|36,19333
|29,16806
|50,01
|1,5
|Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
|09:41:25 12-03-2025
|36,27611
|28,45667
|58,96
|3,7
|AKDENIZ
|09:41:24 12-03-2025
|36,294
|28,3612
|78,4
|3,8
|Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:36:27 12-03-2025
|39,43778
|26,3675
|7,08
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:22:43 12-03-2025
|38,02361
|37,66861
|6,97
|1,6
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:22:43 12-03-2025
|38,027
|37,679
|6,2
|1,6
|EGE DENIZI
|09:22:13 12-03-2025
|36,5978
|25,58
|8,3
|2,7
|Soma (Manisa)
|09:11:04 12-03-2025
|39,0925
|27,54222
|6,99
|1,4
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|09:11:04 12-03-2025
|39,1425
|27,5932
|0
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:03:26 12-03-2025
|38,72417
|31,41028
|6,53
|1
|Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla)
|08:54:56 12-03-2025
|36,41944
|28,68861
|7
|1,4
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:47:54 12-03-2025
|38,0002
|37,4583
|11,7
|1,2
|Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla)
|08:24:28 12-03-2025
|36,4425
|28,67028
|7,38
|1,3
|KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)
|08:24:23 12-03-2025
|37,2555
|29,005
|20,3
|1,9
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|08:24:11 12-03-2025
|40,60944
|27,67917
|6,27
|1,6
|TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)
|08:24:11 12-03-2025
|40,5813
|27,682
|7,1
|1,7
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|08:16:18 12-03-2025
|36,7165
|28,0948
|2,9
|1,2
|Marmaris (Muğla)
|08:16:17 12-03-2025
|36,63694
|28,13444
|12,41
|1,4
|Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla)
|08:14:54 12-03-2025
|36,5775
|28,51694
|7,05
|1,7
|Mazgirt (Tunceli)
|08:13:29 12-03-2025
|38,92333
|39,75639
|5,63
|1,5
|ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)
|08:13:27 12-03-2025
|38,9212
|39,788
|9,9
|2,2
|EGE DENIZI
|08:00:23 12-03-2025
|36,5693
|25,326
|6,7
|2,8
|EGE DENIZI
|07:29:41 12-03-2025
|36,5962
|25,406
|14,3
|2,7
|Marmaris (Muğla)
|07:13:53 12-03-2025
|36,64389
|28,12639
|11,61
|2,2
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|07:13:53 12-03-2025
|36,7073
|28,1667
|6,3
|2,2
|Merkez (Adıyaman)
|07:03:00 12-03-2025
|37,95361
|38,2
|7
|1,7
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|07:02:58 12-03-2025
|37,9677
|38,1917
|8,5
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|06:59:49 12-03-2025
|39,3648
|26,3028
|10,6
|1,9
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya)
|06:51:57 12-03-2025
|36,63417
|31,61944
|27,43
|1,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:51:51 12-03-2025
|36,3793
|31,4418
|6,7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|06:33:03 12-03-2025
|40,00056
|34,20444
|6,98
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:24:26 12-03-2025
|37,90833
|36,32472
|7,01
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|06:15:31 12-03-2025
|37,96944
|32,40167
|6,29
|1
|Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla)
|06:09:34 12-03-2025
|36,61056
|28,16083
|12,48
|1,4
|EGE DENIZI
|06:09:27 12-03-2025
|36,4135
|28,0378
|17,5
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:48:06 12-03-2025
|37,33444
|37,10361
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|05:43:34 12-03-2025
|38,13917
|38,55639
|7
|1,7
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:43:30 12-03-2025
|38,2413
|38,6012
|13,9
|1,7
|Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir)
|05:35:08 12-03-2025
|37,835
|26,87667
|7
|2,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|05:35:07 12-03-2025
|37,841
|26,8542
|1,5
|2,3
|Yüreğir (Adana)
|05:25:41 12-03-2025
|36,95722
|35,63722
|18,06
|1,8
|CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)
|05:25:39 12-03-2025
|36,9882
|35,666
|23,2
|2,1
|Buldan (Denizli)
|04:40:50 12-03-2025
|38,15861
|28,91778
|7
|1
|Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla)
|04:40:35 12-03-2025
|36,4425
|28,69667
|7
|1,7
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|04:40:33 12-03-2025
|36,5788
|28,7553
|22,9
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|04:24:14 12-03-2025
|38,46056
|27,69333
|6,99
|1,4
|KARAOGLANLI-(MANISA)
|04:24:11 12-03-2025
|38,5235
|27,6238
|16,9
|1,4
|Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla)
|03:39:55 12-03-2025
|36,2225
|28,86028
|7,09
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|03:38:25 12-03-2025
|36,92472
|36,665
|7,16
|1,4
|Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:34:19 12-03-2025
|39,43111
|26,36861
|7
|2,5
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:34:18 12-03-2025
|39,4468
|26,3117
|5,3
|2,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|03:34:06 12-03-2025
|37,81194
|36,46806
|7,03
|1,3
|Palu (Elazığ)
|03:08:08 12-03-2025
|38,69611
|39,97194
|7
|2,4
|PALU (ELAZIG)
|03:08:06 12-03-2025
|38,7075
|39,9563
|8,5
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|03:06:09 12-03-2025
|38,07889
|38,51167
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:57:16 12-03-2025
|38,02111
|38,27083
|6,06
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|02:34:43 12-03-2025
|38,75222
|40,01972
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|02:08:21 12-03-2025
|38,33917
|28,21167
|7
|2,8
|EMENLER-KIRAZ (IZMIR)
|02:08:19 12-03-2025
|38,3057
|28,2077
|12,7
|2,8
|GULDEREN-(HATAY)
|01:49:42 12-03-2025
|36,3423
|36,0852
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir)
|01:00:25 12-03-2025
|39,38583
|26,56861
|7
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:00:22 12-03-2025
|39,3777
|26,5335
|17,9
|1,5
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|00:34:56 12-03-2025
|37,76
|37,22722
|7
|1
|AKDENIZ
|00:33:19 12-03-2025
|35,4265
|27,4332
|5,1
|2,6
|Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
|00:33:15 12-03-2025
|35,69389
|26,97806
|7
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:11:49 13-03-2025
|36,6505
|25,5703
|5,2
|2,4
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|00:05:45 13-03-2025
|37,3123
|37,04
|10
|1
|Merkez (Sivas)
|23:52:17 12-03-2025
|39,65583
|37,37667
|7
|1
|Genç (Bingöl)
|23:40:17 12-03-2025
|38,59111
|40,525
|10,17
|1,3
|ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
|23:40:16 12-03-2025
|38,5742
|40,4972
|18,4
|1,5
|EGE DENIZI
|22:52:55 12-03-2025
|36,2617
|25,5662
|7,8
|1,9
|AKDENIZ
|22:19:26 12-03-2025
|36,4497
|28,6868
|5,5
|2,1
|Akdeniz - [33.95 km] Dalaman (Muğla)
|22:19:25 12-03-2025
|36,40722
|28,70056
|7,18
|1,7
|EGE DENIZI
|21:25:09 12-03-2025
|36,6178
|25,609
|5,8
|2,4
|Ege Denizi
|21:25:02 12-03-2025
|36,44472
|25,51167
|7
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|21:21:47 12-03-2025
|38,07833
|38,505
|7
|0,9
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|21:08:37 12-03-2025
|40,7332
|27,3718
|16,6
|1,8
|Marmara Denizi - [03.63 km] Şarköy (Tekirdağ)
|21:08:36 12-03-2025
|40,75778
|27,37417
|13,7
|1,7
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|21:07:46 12-03-2025
|38,0435
|32,5052
|9,7
|1
|Selçuklu (Konya)
|21:07:45 12-03-2025
|38,03917
|32,5275
|7,19
|1,1
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|21:06:47 12-03-2025
|38,0468
|32,5302
|7,7
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|21:06:46 12-03-2025
|38,0225
|32,55194
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|20:32:37 12-03-2025
|38,0775
|38,50722
|7
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:32:34 12-03-2025
|38,1268
|38,4872
|2,8
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|20:31:58 12-03-2025
|38,79056
|40,02083
|7
|1,9
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|20:31:57 12-03-2025
|38,784
|40,0292
|8,9
|2,4
|EGE DENIZI
|20:29:22 12-03-2025
|36,6412
|25,5837
|5
|2,2
|Nilüfer (Bursa)
|20:25:20 12-03-2025
|40,18472
|28,98444
|11,57
|1,7
|NILUFER (BURSA)
|20:25:20 12-03-2025
|40,2188
|28,955
|7,8
|2
|Sivrice (Elazığ)
|19:54:56 12-03-2025
|38,39139
|39,11806
|11,84
|2,3
|KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
|19:54:56 12-03-2025
|38,4125
|39,1237
|9,8
|2,3
|EGE DENIZI
|19:31:33 12-03-2025
|36,6028
|25,6258
|7,3
|2,3
|Germencik (Aydın)
|18:31:24 12-03-2025
|37,88194
|27,59139
|7,08
|1,3
|DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|18:31:24 12-03-2025
|37,9855
|27,5852
|12,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.26 km] Menderes (İzmir)
|18:01:15 12-03-2025
|37,88667
|26,94
|6,97
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:01:14 12-03-2025
|37,8817
|26,9708
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:53:00 12-03-2025
|38,18
|37,9175
|10,59
|2,6
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:52:59 12-03-2025
|38,1663
|37,9037
|4,3
|2,5
|Tut (Adıyaman)
|17:40:48 12-03-2025
|37,89639
|37,91222
|9,67
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|17:40:47 12-03-2025
|37,8873
|37,8928
|9,7
|1,4
|Ege Denizi - [19.42 km] Karaburun (İzmir)
|17:04:54 12-03-2025
|38,83639
|26,45611
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|17:04:54 12-03-2025
|38,8465
|26,4467
|7,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:04:35 12-03-2025
|38,20167
|36,50528
|12,36
|2,2
|KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:04:35 12-03-2025
|38,2265
|36,5097
|1,4
|2
|Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [22.46 km] Borçka (Artvin)
|16:42:13 12-03-2025
|41,66861
|41,80472
|7
|0,6
|KAS (ANTALYA)
|16:12:08 12-03-2025
|36,1825
|29,6353
|5
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:11:24 12-03-2025
|39,955
|28,73806
|7,11
|1,7
|Armavir (Ermenistan) - [17.47 km] Karakoyunlu (Iğdır)
|16:10:40 12-03-2025
|40,18417
|44,35167
|7,96
|2,2
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:07:26 12-03-2025
|39,53639
|28,81944
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|14:57:08 12-03-2025
|36,7405
|25,7005
|7,9
|3
|Ege Denizi
|14:57:07 12-03-2025
|36,85917
|25,67
|7
|2,5
|Hizan (Bitlis)
|14:08:24 12-03-2025
|38,25472
|42,58389
|7,08
|2,2
|AKCEVRE-HIZAN (BITLIS)
|14:08:22 12-03-2025
|38,1965
|42,582
|7,8
|2,6
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|14:08:03 12-03-2025
|39,9245
|28,8427
|0
|1,8
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.50 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:46:36 12-03-2025
|36,53944
|38,53667
|7,11
|2,1
|Akşehir Gölü - [03.94 km] Akşehir (Konya)
|13:46:33 12-03-2025
|38,45139
|31,38944
|7
|0,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:40:55 12-03-2025
|38,0725
|37,09389
|7
|2
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:40:55 12-03-2025
|38,1042
|37,0923
|17,7
|2
|Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [30.12 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:38:22 12-03-2025
|42,35306
|27,29972
|7
|1,7
|Emet (Kütahya)
|13:33:55 12-03-2025
|39,34917
|29,31778
|7
|1,3
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:33:54 12-03-2025
|39,3098
|29,3388
|0
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|13:31:49 12-03-2025
|36,94917
|28,83833
|7
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|13:19:38 12-03-2025
|40,19306
|31,77444
|6,98
|2,3
|SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI)
|13:08:58 12-03-2025
|39,1985
|39,2475
|5,5
|2,2
|Akdeniz - [02.29 km] Marmaris (Muğla)
|12:56:55 12-03-2025
|36,6175
|28,1275
|10,77
|2,8
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|12:56:55 12-03-2025
|36,6977
|28,1327
|4,4
|2,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:08 12-03-2025
|39,45667
|28,16972
|6,88
|1,8
|CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
|12:27:13 12-03-2025
|38,3657
|39,0485
|5,2
|1,4
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|12:18:43 12-03-2025
|37,4425
|38,765
|7,17
|2
|AKPINAR-(SANLIURFA)
|12:18:42 12-03-2025
|37,3832
|38,7627
|5,6
|2,1
|MARMARA DENIZI
|12:05:56 12-03-2025
|40,6377
|27,5997
|4,2
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:43 12-03-2025
|38,1562
|36,8802
|11,1
|1,8
|Tercan (Erzincan)
|11:46:13 12-03-2025
|39,85889
|40,49278
|7,43
|1
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|11:00:27 12-03-2025
|36,944
|28,2417
|8,4
|1,5
|Marmaris (Muğla)
|11:00:26 12-03-2025
|36,93972
|28,2275
|7
|1,2
|Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya)
|10:27:03 12-03-2025
|36,19333
|29,16806
|50,01
|1,5
|Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
|09:41:25 12-03-2025
|36,27611
|28,45667
|58,96
|3,7
|AKDENIZ
|09:41:24 12-03-2025
|36,294
|28,3612
|78,4
|3,8
|Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:36:27 12-03-2025
|39,43778
|26,3675
|7,08
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:22:43 12-03-2025
|38,02361
|37,66861
|6,97
|1,6
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:22:43 12-03-2025
|38,027
|37,679
|6,2
|1,6
|EGE DENIZI
|09:22:13 12-03-2025
|36,5978
|25,58
|8,3
|2,7
|Soma (Manisa)
|09:11:04 12-03-2025
|39,0925
|27,54222
|6,99
|1,4
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|09:11:04 12-03-2025
|39,1425
|27,5932
|0
|1,8
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:03:26 12-03-2025
|38,72417
|31,41028
|6,53
|1
|Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla)
|08:54:56 12-03-2025
|36,41944
|28,68861
|7
|1,4
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:47:54 12-03-2025
|38,0002
|37,4583
|11,7
|1,2
|Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla)
|08:24:28 12-03-2025
|36,4425
|28,67028
|7,38
|1,3
|KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)
|08:24:23 12-03-2025
|37,2555
|29,005
|20,3
|1,9
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|08:24:11 12-03-2025
|40,60944
|27,67917
|6,27
|1,6
|TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)
|08:24:11 12-03-2025
|40,5813
|27,682
|7,1
|1,7
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|08:16:18 12-03-2025
|36,7165
|28,0948
|2,9
|1,2
|Marmaris (Muğla)
|08:16:17 12-03-2025
|36,63694
|28,13444
|12,41
|1,4
|Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla)
|08:14:54 12-03-2025
|36,5775
|28,51694
|7,05
|1,7
|Mazgirt (Tunceli)
|08:13:29 12-03-2025
|38,92333
|39,75639
|5,63
|1,5
|ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)
|08:13:27 12-03-2025
|38,9212
|39,788
|9,9
|2,2
|EGE DENIZI
|08:00:23 12-03-2025
|36,5693
|25,326
|6,7
|2,8
|EGE DENIZI
|07:29:41 12-03-2025
|36,5962
|25,406
|14,3
|2,7
|Marmaris (Muğla)
|07:13:53 12-03-2025
|36,64389
|28,12639
|11,61
|2,2
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|07:13:53 12-03-2025
|36,7073
|28,1667
|6,3
|2,2
|Merkez (Adıyaman)
|07:03:00 12-03-2025
|37,95361
|38,2
|7
|1,7
|SARIKAYA-(ADIYAMAN)
|07:02:58 12-03-2025
|37,9677
|38,1917
|8,5
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|06:59:49 12-03-2025
|39,3648
|26,3028
|10,6
|1,9
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya)
|06:51:57 12-03-2025
|36,63417
|31,61944
|27,43
|1,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:51:51 12-03-2025
|36,3793
|31,4418
|6,7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|06:33:03 12-03-2025
|40,00056
|34,20444
|6,98
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:24:26 12-03-2025
|37,90833
|36,32472
|7,01
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|06:15:31 12-03-2025
|37,96944
|32,40167
|6,29
|1
|Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla)
|06:09:34 12-03-2025
|36,61056
|28,16083
|12,48
|1,4
|EGE DENIZI
|06:09:27 12-03-2025
|36,4135
|28,0378
|17,5
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:48:06 12-03-2025
|37,33444
|37,10361
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|05:43:34 12-03-2025
|38,13917
|38,55639
|7
|1,7
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:43:30 12-03-2025
|38,2413
|38,6012
|13,9
|1,7
|Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir)
|05:35:08 12-03-2025
|37,835
|26,87667
|7
|2,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|05:35:07 12-03-2025
|37,841
|26,8542
|1,5
|2,3
|Yüreğir (Adana)
|05:25:41 12-03-2025
|36,95722
|35,63722
|18,06
|1,8
|CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)
|05:25:39 12-03-2025
|36,9882
|35,666
|23,2
|2,1
|Buldan (Denizli)
|04:40:50 12-03-2025
|38,15861
|28,91778
|7
|1
|Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla)
|04:40:35 12-03-2025
|36,4425
|28,69667
|7
|1,7
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|04:40:33 12-03-2025
|36,5788
|28,7553
|22,9
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|04:24:14 12-03-2025
|38,46056
|27,69333
|6,99
|1,4
|KARAOGLANLI-(MANISA)
|04:24:11 12-03-2025
|38,5235
|27,6238
|16,9
|1,4
|Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla)
|03:39:55 12-03-2025
|36,2225
|28,86028
|7,09
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|03:38:25 12-03-2025
|36,92472
|36,665
|7,16
|1,4
|Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:34:19 12-03-2025
|39,43111
|26,36861
|7
|2,5
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:34:18 12-03-2025
|39,4468
|26,3117
|5,3
|2,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|03:34:06 12-03-2025
|37,81194
|36,46806
|7,03
|1,3
|Palu (Elazığ)
|03:08:08 12-03-2025
|38,69611
|39,97194
|7
|2,4
|PALU (ELAZIG)
|03:08:06 12-03-2025
|38,7075
|39,9563
|8,5
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|03:06:09 12-03-2025
|38,07889
|38,51167
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:57:16 12-03-2025
|38,02111
|38,27083
|6,06
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|02:34:43 12-03-2025
|38,75222
|40,01972
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|02:08:21 12-03-2025
|38,33917
|28,21167
|7
|2,8
|EMENLER-KIRAZ (IZMIR)
|02:08:19 12-03-2025
|38,3057
|28,2077
|12,7
|2,8
|GULDEREN-(HATAY)
|01:49:42 12-03-2025
|36,3423
|36,0852
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir)
|01:00:25 12-03-2025
|39,38583
|26,56861
|7
|1,7
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:00:22 12-03-2025
|39,3777
|26,5335
|17,9
|1,5
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|00:34:56 12-03-2025
|37,76
|37,22722
|7
|1
|AKDENIZ
|00:33:19 12-03-2025
|35,4265
|27,4332
|5,1
|2,6
|Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
|00:33:15 12-03-2025
|35,69389
|26,97806
|7
|2,6
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