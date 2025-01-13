Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ocak 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ocak 2025

13 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:00:18 13-01-2025 37,9507 36,2693 6,8 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:44:02 13-01-2025 38,1063 37,4592 4,5 2
BEYAGAC (DENIZLI) 22:42:56 13-01-2025 37,161 28,8532 8,3 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 22:16:55 13-01-2025 38,519 28,2862 5,1 1,5
Haliliye (Şanlıurfa) 22:06:06 13-01-2025 37,1875 39,20944 7,41 1,3
KAPAKLI-(SANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37,2073 39,221 5 2,4
Haliliye (Şanlıurfa) 22:02:32 13-01-2025 37,19444 39,18583 7,25 2,4
Gölhisar (Burdur) 21:51:36 13-01-2025 37,00694 29,45972 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.32 km] Ula (Muğla) 21:24:10 13-01-2025 37,02472 28,31472 6,83 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 21:23:33 13-01-2025 37,017 28,2668 5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:23:32 13-01-2025 37,055 28,19111 7,4 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.24 km] Menteşe (Muğla) 21:11:50 13-01-2025 37,03861 28,23389 4,12 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 21:11:49 13-01-2025 37,0318 28,2137 7,1 1,7
Akçadağ (Malatya) 20:48:11 13-01-2025 38,39611 37,91861 10,78 1
Menteşe (Muğla) 20:45:21 13-01-2025 37,05194 28,21528 7 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 20:45:21 13-01-2025 37,0337 28,2857 4,7 1,5
Antakya (Hatay) 20:44:56 13-01-2025 36,26778 36,1275 7,02 2,1
GUZELBURC-(HATAY) 20:44:56 13-01-2025 36,2502 36,1872 10,3 2,1
Salihli (Manisa) 20:38:37 13-01-2025 38,51806 28,25583 7 1,5
ADALA-SALIHLI (MANISA) 20:38:36 13-01-2025 38,5562 28,2728 14,9 1,7
Kale (Malatya) 20:26:18 13-01-2025 38,35278 38,7725 7 1,8
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 20:26:18 13-01-2025 38,3862 38,7603 5 1,8
Merkez (Çankırı) 20:16:31 13-01-2025 40,38556 33,76667 7 0,9
Salihli (Manisa) 20:13:47 13-01-2025 38,51917 28,24278 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 20:13:46 13-01-2025 38,5427 28,2478 8,8 2
Palandöken (Erzurum) 20:12:49 13-01-2025 39,79056 41,10278 4,35 1,6
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 20:12:49 13-01-2025 39,796 41,1243 6,8 1,4
Tercan (Erzincan) 19:52:12 13-01-2025 39,85111 40,15222 7,19 1,1
YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 19:52:12 13-01-2025 39,8692 40,1373 23,9 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:51:19 13-01-2025 37,37861 36,8675 5,4 1,7
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:51:19 13-01-2025 37,4167 36,893 5,6 1,8
ADALA-SALIHLI (MANISA) 19:48:48 13-01-2025 38,5585 28,2432 6,6 1,8
Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla) 19:46:31 13-01-2025 36,72389 27,285 5,27 1,7
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 19:46:31 13-01-2025 36,7415 27,349 5,7 1,8
AFSAR-BALA (ANKARA) 19:46:23 13-01-2025 39,4207 33,0555 4,9 0,9
Salihli (Manisa) 19:22:32 13-01-2025 38,52472 28,22611 7 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 19:22:32 13-01-2025 38,531 28,2102 6 1,7
Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla) 19:09:57 13-01-2025 36,72167 27,28444 8,57 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 19:09:57 13-01-2025 36,752 27,3423 8,9 3,1
Battalgazi (Malatya) 18:28:29 13-01-2025 38,28361 38,71556 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:19:29 13-01-2025 40,20139 31,75556 7 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 18:19:29 13-01-2025 40,1552 31,7353 8 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 18:11:28 13-01-2025 36,183 31,4293 10,8 1,9
Salihli (Manisa) 18:08:10 13-01-2025 38,55972 28,22361 6,96 1
Marmara Denizi - [07.59 km] Merkez (Yalova) 17:33:28 13-01-2025 40,72556 29,26139 10,49 1,6
IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) 17:33:28 13-01-2025 40,75 29,296 4,6 1,5
Akkuş (Ordu) 17:10:02 13-01-2025 40,82222 36,98778 5,77 2
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 17:10:01 13-01-2025 40,8227 36,9748 5,3 2,3
Kırkağaç (Manisa) 15:30:24 13-01-2025 39,24361 27,85472 8,88 1,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 15:28:02 13-01-2025 35,2258 33,5067 0 1,6
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 15:12:25 13-01-2025 39,1407 42,7727 1,4 1,7
KURKCU-BOR (NIGDE) 15:03:54 13-01-2025 37,6918 34,7358 5 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:40:06 13-01-2025 38,12333 38,5375 7 1,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:58:05 13-01-2025 38,3748 37,5133 8,9 1,7
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 13:40:01 13-01-2025 35,8718 35,9402 5 2,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:34:52 13-01-2025 38,4615 37,444 19,3 1,5
CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24) 13:07:24 13-01-2025 38,6065 30,1022 18,4 1,5
TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:03:24 13-01-2025 39,5145 29,4727 0 1,4
AKDENIZ 12:59:01 13-01-2025 35,4668 33,536 5 1,5
BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR) 12:28:11 13-01-2025 37,566 40,2235 19,2 1,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:46 13-01-2025 37,9638 37,433 12,3 1,5
GOLBASI-SELENDI (MANISA) 11:59:44 13-01-2025 38,791 29,0517 3,9 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:58:12 13-01-2025 36,9923 28,2927 5 1,4
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 11:19:36 13-01-2025 37,9303 28,8143 25 2
Pasinler (Erzurum) 11:15:01 13-01-2025 39,85222 41,78611 12,51 1,3
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 10:57:55 13-01-2025 40,1562 41,9223 10,7 1,5
Kale (Malatya) 09:13:23 13-01-2025 38,34806 38,91056 7 1,5
UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 08:48:10 13-01-2025 39,9093 41,8072 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:37:15 13-01-2025 38,10528 36,53389 7 2,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:37:15 13-01-2025 38,0998 36,5848 5,1 2,4
Alaca (Çorum) 08:33:40 13-01-2025 40,03972 34,70056 7 1,2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:33:08 13-01-2025 38,1602 36,7555 3 1,2
Güney (Denizli) 08:08:39 13-01-2025 38,17389 29,08333 7,07 1
Pasinler (Erzurum) 08:06:48 13-01-2025 39,85694 41,75806 11,28 2,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 08:06:48 13-01-2025 39,8718 41,7527 5 2,8
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) 08:01:26 13-01-2025 37,4145 44,5127 4,5 3,5
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) 08:01:19 13-01-2025 37,3175 44,835 7 3,2
Menteşe (Muğla) 07:39:51 13-01-2025 37,19583 28,77028 7 1,4
Beyağaç (Denizli) 07:32:28 13-01-2025 37,18333 28,845 7,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 06:47:25 13-01-2025 37,96583 37,65778 7 2,2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:47:24 13-01-2025 37,9868 37,6487 5 2,2
Korkuteli (Antalya) 06:35:14 13-01-2025 36,94222 29,95667 7,31 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:39:12 13-01-2025 37,49361 36,88 7 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla) 05:22:06 13-01-2025 36,7875 27,61944 7 1,6
Salihli (Manisa) 04:36:25 13-01-2025 38,50389 28,20417 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:23:15 13-01-2025 38,22389 38,15167 7 1
Kale (Malatya) 04:22:45 13-01-2025 38,355 38,745 7 1
Kale (Malatya) 04:21:59 13-01-2025 38,35528 38,74611 7 1
Ilgın (Konya) 04:16:36 13-01-2025 38,3425 31,95667 7 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 04:10:21 13-01-2025 37,77667 37,60333 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 04:06:09 13-01-2025 38,27889 38,70722 13,67 1,2
Merkez (Adıyaman) 03:51:12 13-01-2025 37,94278 38,17944 8,11 1,1
Pütürge (Malatya) 03:50:05 13-01-2025 38,18333 38,68667 8,05 0,9
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir) 03:20:25 13-01-2025 38,30444 26,00972 12,98 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:57:41 13-01-2025 38,34306 37,42083 6,83 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:57:41 13-01-2025 38,368 37,4407 4,3 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:51:38 13-01-2025 37,9925 37,57444 7,14 1
AKDENIZ 02:38:35 13-01-2025 35,8273 31,1483 9,4 2,6
Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya) 02:38:32 13-01-2025 35,69056 31,05556 24,16 2,3
Elmadağ (Ankara) 02:32:59 13-01-2025 39,85083 33,15861 6,92 1,1
Battalgazi (Malatya) 02:31:05 13-01-2025 38,32139 38,7075 6,98 1,5
Kalecik (Ankara) 02:15:41 13-01-2025 40,16333 33,46139 12,68 1,1
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:15:38 13-01-2025 39,08472 25,85583 6,28 1,9
Menteşe (Muğla) 01:52:44 13-01-2025 37,17889 28,765 7,12 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:28:29 13-01-2025 38,23611 38,16111 8,98 1,8
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 01:28:29 13-01-2025 38,2422 38,1688 6,5 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay) 01:26:21 13-01-2025 36,70083 36,15306 7,02 1,2
Varto (Muş) 01:22:31 13-01-2025 39,0925 41,38389 7,14 1,4
Pütürge (Malatya) 00:52:40 13-01-2025 38,23556 38,68278 10,84 2,4
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 00:52:39 13-01-2025 38,264 38,657 5 2,5
Eldivan (Çankırı) 00:48:45 13-01-2025 40,43528 33,49361 6,23 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:34:00 13-01-2025 37,47056 37,00361 7 1
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 00:33:59 13-01-2025 37,4453 36,9762 4,7 1,1
Sivrice (Elazığ) 00:07:01 13-01-2025 38,42944 39,355 7,02 0,8
Kızılırmak (Çankırı) 00:06:48 13-01-2025 40,32639 33,82278 7,12 1,1
CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) 00:00:35 13-01-2025 37,1587 42,4408 2,7 2,5
Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak) 00:00:34 13-01-2025 37,07639 42,40306 7 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:00:20 13-01-2025 37,28806 36,84056 7 1,1
BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA) 23:54:06 12-01-2025 36,2005 30,0185 20 2,2
Akdeniz - [86.62 km] Demre (Antalya) 23:53:56 12-01-2025 35,50278 30,32333 7,45 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:00:18 13-01-2025 37,9507 36,2693 6,8 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:44:02 13-01-2025 38,1063 37,4592 4,5 2
BEYAGAC (DENIZLI) 22:42:56 13-01-2025 37,161 28,8532 8,3 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 22:16:55 13-01-2025 38,519 28,2862 5,1 1,5
Haliliye (Şanlıurfa) 22:06:06 13-01-2025 37,1875 39,20944 7,41 1,3
KAPAKLI-(SANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37,2073 39,221 5 2,4
Haliliye (Şanlıurfa) 22:02:32 13-01-2025 37,19444 39,18583 7,25 2,4
Gölhisar (Burdur) 21:51:36 13-01-2025 37,00694 29,45972 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.32 km] Ula (Muğla) 21:24:10 13-01-2025 37,02472 28,31472 6,83 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 21:23:33 13-01-2025 37,017 28,2668 5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:23:32 13-01-2025 37,055 28,19111 7,4 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.24 km] Menteşe (Muğla) 21:11:50 13-01-2025 37,03861 28,23389 4,12 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 21:11:49 13-01-2025 37,0318 28,2137 7,1 1,7
Akçadağ (Malatya) 20:48:11 13-01-2025 38,39611 37,91861 10,78 1
Menteşe (Muğla) 20:45:21 13-01-2025 37,05194 28,21528 7 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 20:45:21 13-01-2025 37,0337 28,2857 4,7 1,5
Antakya (Hatay) 20:44:56 13-01-2025 36,26778 36,1275 7,02 2,1
GUZELBURC-(HATAY) 20:44:56 13-01-2025 36,2502 36,1872 10,3 2,1
Salihli (Manisa) 20:38:37 13-01-2025 38,51806 28,25583 7 1,5
ADALA-SALIHLI (MANISA) 20:38:36 13-01-2025 38,5562 28,2728 14,9 1,7
Kale (Malatya) 20:26:18 13-01-2025 38,35278 38,7725 7 1,8
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 20:26:18 13-01-2025 38,3862 38,7603 5 1,8
Merkez (Çankırı) 20:16:31 13-01-2025 40,38556 33,76667 7 0,9
Salihli (Manisa) 20:13:47 13-01-2025 38,51917 28,24278 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 20:13:46 13-01-2025 38,5427 28,2478 8,8 2
Palandöken (Erzurum) 20:12:49 13-01-2025 39,79056 41,10278 4,35 1,6
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 20:12:49 13-01-2025 39,796 41,1243 6,8 1,4
Tercan (Erzincan) 19:52:12 13-01-2025 39,85111 40,15222 7,19 1,1
YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 19:52:12 13-01-2025 39,8692 40,1373 23,9 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:51:19 13-01-2025 37,37861 36,8675 5,4 1,7
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:51:19 13-01-2025 37,4167 36,893 5,6 1,8
ADALA-SALIHLI (MANISA) 19:48:48 13-01-2025 38,5585 28,2432 6,6 1,8
Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla) 19:46:31 13-01-2025 36,72389 27,285 5,27 1,7
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 19:46:31 13-01-2025 36,7415 27,349 5,7 1,8
AFSAR-BALA (ANKARA) 19:46:23 13-01-2025 39,4207 33,0555 4,9 0,9
Salihli (Manisa) 19:22:32 13-01-2025 38,52472 28,22611 7 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 19:22:32 13-01-2025 38,531 28,2102 6 1,7
Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla) 19:09:57 13-01-2025 36,72167 27,28444 8,57 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 19:09:57 13-01-2025 36,752 27,3423 8,9 3,1
Battalgazi (Malatya) 18:28:29 13-01-2025 38,28361 38,71556 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:19:29 13-01-2025 40,20139 31,75556 7 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 18:19:29 13-01-2025 40,1552 31,7353 8 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 18:11:28 13-01-2025 36,183 31,4293 10,8 1,9
Salihli (Manisa) 18:08:10 13-01-2025 38,55972 28,22361 6,96 1
Marmara Denizi - [07.59 km] Merkez (Yalova) 17:33:28 13-01-2025 40,72556 29,26139 10,49 1,6
IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) 17:33:28 13-01-2025 40,75 29,296 4,6 1,5
Akkuş (Ordu) 17:10:02 13-01-2025 40,82222 36,98778 5,77 2
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 17:10:01 13-01-2025 40,8227 36,9748 5,3 2,3
Kırkağaç (Manisa) 15:30:24 13-01-2025 39,24361 27,85472 8,88 1,3
KIBRIS-DEGIRMENLIK 15:28:02 13-01-2025 35,2258 33,5067 0 1,6
ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) 15:12:25 13-01-2025 39,1407 42,7727 1,4 1,7
KURKCU-BOR (NIGDE) 15:03:54 13-01-2025 37,6918 34,7358 5 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:40:06 13-01-2025 38,12333 38,5375 7 1,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:58:05 13-01-2025 38,3748 37,5133 8,9 1,7
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 13:40:01 13-01-2025 35,8718 35,9402 5 2,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 13:34:52 13-01-2025 38,4615 37,444 19,3 1,5
CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24) 13:07:24 13-01-2025 38,6065 30,1022 18,4 1,5
TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:03:24 13-01-2025 39,5145 29,4727 0 1,4
AKDENIZ 12:59:01 13-01-2025 35,4668 33,536 5 1,5
BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR) 12:28:11 13-01-2025 37,566 40,2235 19,2 1,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:46 13-01-2025 37,9638 37,433 12,3 1,5
GOLBASI-SELENDI (MANISA) 11:59:44 13-01-2025 38,791 29,0517 3,9 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:58:12 13-01-2025 36,9923 28,2927 5 1,4
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 11:19:36 13-01-2025 37,9303 28,8143 25 2
Pasinler (Erzurum) 11:15:01 13-01-2025 39,85222 41,78611 12,51 1,3
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 10:57:55 13-01-2025 40,1562 41,9223 10,7 1,5
Kale (Malatya) 09:13:23 13-01-2025 38,34806 38,91056 7 1,5
UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 08:48:10 13-01-2025 39,9093 41,8072 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:37:15 13-01-2025 38,10528 36,53389 7 2,3
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:37:15 13-01-2025 38,0998 36,5848 5,1 2,4
Alaca (Çorum) 08:33:40 13-01-2025 40,03972 34,70056 7 1,2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:33:08 13-01-2025 38,1602 36,7555 3 1,2
Güney (Denizli) 08:08:39 13-01-2025 38,17389 29,08333 7,07 1
Pasinler (Erzurum) 08:06:48 13-01-2025 39,85694 41,75806 11,28 2,8
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 08:06:48 13-01-2025 39,8718 41,7527 5 2,8
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) 08:01:26 13-01-2025 37,4145 44,5127 4,5 3,5
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) 08:01:19 13-01-2025 37,3175 44,835 7 3,2
Menteşe (Muğla) 07:39:51 13-01-2025 37,19583 28,77028 7 1,4
Beyağaç (Denizli) 07:32:28 13-01-2025 37,18333 28,845 7,01 1,4
Doğanşehir (Malatya) 06:47:25 13-01-2025 37,96583 37,65778 7 2,2
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:47:24 13-01-2025 37,9868 37,6487 5 2,2
Korkuteli (Antalya) 06:35:14 13-01-2025 36,94222 29,95667 7,31 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:39:12 13-01-2025 37,49361 36,88 7 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla) 05:22:06 13-01-2025 36,7875 27,61944 7 1,6
Salihli (Manisa) 04:36:25 13-01-2025 38,50389 28,20417 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:23:15 13-01-2025 38,22389 38,15167 7 1
Kale (Malatya) 04:22:45 13-01-2025 38,355 38,745 7 1
Kale (Malatya) 04:21:59 13-01-2025 38,35528 38,74611 7 1
Ilgın (Konya) 04:16:36 13-01-2025 38,3425 31,95667 7 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 04:10:21 13-01-2025 37,77667 37,60333 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 04:06:09 13-01-2025 38,27889 38,70722 13,67 1,2
Merkez (Adıyaman) 03:51:12 13-01-2025 37,94278 38,17944 8,11 1,1
Pütürge (Malatya) 03:50:05 13-01-2025 38,18333 38,68667 8,05 0,9
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir) 03:20:25 13-01-2025 38,30444 26,00972 12,98 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:57:41 13-01-2025 38,34306 37,42083 6,83 1,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:57:41 13-01-2025 38,368 37,4407 4,3 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:51:38 13-01-2025 37,9925 37,57444 7,14 1
AKDENIZ 02:38:35 13-01-2025 35,8273 31,1483 9,4 2,6
Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya) 02:38:32 13-01-2025 35,69056 31,05556 24,16 2,3
Elmadağ (Ankara) 02:32:59 13-01-2025 39,85083 33,15861 6,92 1,1
Battalgazi (Malatya) 02:31:05 13-01-2025 38,32139 38,7075 6,98 1,5
Kalecik (Ankara) 02:15:41 13-01-2025 40,16333 33,46139 12,68 1,1
Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:15:38 13-01-2025 39,08472 25,85583 6,28 1,9
Menteşe (Muğla) 01:52:44 13-01-2025 37,17889 28,765 7,12 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:28:29 13-01-2025 38,23611 38,16111 8,98 1,8
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 01:28:29 13-01-2025 38,2422 38,1688 6,5 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay) 01:26:21 13-01-2025 36,70083 36,15306 7,02 1,2
Varto (Muş) 01:22:31 13-01-2025 39,0925 41,38389 7,14 1,4
Pütürge (Malatya) 00:52:40 13-01-2025 38,23556 38,68278 10,84 2,4
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 00:52:39 13-01-2025 38,264 38,657 5 2,5
Eldivan (Çankırı) 00:48:45 13-01-2025 40,43528 33,49361 6,23 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:34:00 13-01-2025 37,47056 37,00361 7 1
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 00:33:59 13-01-2025 37,4453 36,9762 4,7 1,1
Sivrice (Elazığ) 00:07:01 13-01-2025 38,42944 39,355 7,02 0,8
Kızılırmak (Çankırı) 00:06:48 13-01-2025 40,32639 33,82278 7,12 1,1
CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) 00:00:35 13-01-2025 37,1587 42,4408 2,7 2,5
Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak) 00:00:34 13-01-2025 37,07639 42,40306 7 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:00:20 13-01-2025 37,28806 36,84056 7 1,1
BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA) 23:54:06 12-01-2025 36,2005 30,0185 20 2,2
Akdeniz - [86.62 km] Demre (Antalya) 23:53:56 12-01-2025 35,50278 30,32333 7,45 2,5
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