Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
13 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:00:18 13-01-2025
|37,9507
|36,2693
|6,8
|1,8
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:44:02 13-01-2025
|38,1063
|37,4592
|4,5
|2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:42:56 13-01-2025
|37,161
|28,8532
|8,3
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|22:16:55 13-01-2025
|38,519
|28,2862
|5,1
|1,5
|Haliliye (Şanlıurfa)
|22:06:06 13-01-2025
|37,1875
|39,20944
|7,41
|1,3
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|22:02:33 13-01-2025
|37,2073
|39,221
|5
|2,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|22:02:32 13-01-2025
|37,19444
|39,18583
|7,25
|2,4
|Gölhisar (Burdur)
|21:51:36 13-01-2025
|37,00694
|29,45972
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.32 km] Ula (Muğla)
|21:24:10 13-01-2025
|37,02472
|28,31472
|6,83
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:23:33 13-01-2025
|37,017
|28,2668
|5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:23:32 13-01-2025
|37,055
|28,19111
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.24 km] Menteşe (Muğla)
|21:11:50 13-01-2025
|37,03861
|28,23389
|4,12
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:11:49 13-01-2025
|37,0318
|28,2137
|7,1
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|20:48:11 13-01-2025
|38,39611
|37,91861
|10,78
|1
|Menteşe (Muğla)
|20:45:21 13-01-2025
|37,05194
|28,21528
|7
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|20:45:21 13-01-2025
|37,0337
|28,2857
|4,7
|1,5
|Antakya (Hatay)
|20:44:56 13-01-2025
|36,26778
|36,1275
|7,02
|2,1
|GUZELBURC-(HATAY)
|20:44:56 13-01-2025
|36,2502
|36,1872
|10,3
|2,1
|Salihli (Manisa)
|20:38:37 13-01-2025
|38,51806
|28,25583
|7
|1,5
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|20:38:36 13-01-2025
|38,5562
|28,2728
|14,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:26:18 13-01-2025
|38,35278
|38,7725
|7
|1,8
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|20:26:18 13-01-2025
|38,3862
|38,7603
|5
|1,8
|Merkez (Çankırı)
|20:16:31 13-01-2025
|40,38556
|33,76667
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|20:13:47 13-01-2025
|38,51917
|28,24278
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|20:13:46 13-01-2025
|38,5427
|28,2478
|8,8
|2
|Palandöken (Erzurum)
|20:12:49 13-01-2025
|39,79056
|41,10278
|4,35
|1,6
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|20:12:49 13-01-2025
|39,796
|41,1243
|6,8
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:52:12 13-01-2025
|39,85111
|40,15222
|7,19
|1,1
|YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|19:52:12 13-01-2025
|39,8692
|40,1373
|23,9
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:51:19 13-01-2025
|37,37861
|36,8675
|5,4
|1,7
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:51:19 13-01-2025
|37,4167
|36,893
|5,6
|1,8
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|19:48:48 13-01-2025
|38,5585
|28,2432
|6,6
|1,8
|Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla)
|19:46:31 13-01-2025
|36,72389
|27,285
|5,27
|1,7
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:46:31 13-01-2025
|36,7415
|27,349
|5,7
|1,8
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|19:46:23 13-01-2025
|39,4207
|33,0555
|4,9
|0,9
|Salihli (Manisa)
|19:22:32 13-01-2025
|38,52472
|28,22611
|7
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|19:22:32 13-01-2025
|38,531
|28,2102
|6
|1,7
|Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla)
|19:09:57 13-01-2025
|36,72167
|27,28444
|8,57
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:09:57 13-01-2025
|36,752
|27,3423
|8,9
|3,1
|Battalgazi (Malatya)
|18:28:29 13-01-2025
|38,28361
|38,71556
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|18:19:29 13-01-2025
|40,20139
|31,75556
|7
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|18:19:29 13-01-2025
|40,1552
|31,7353
|8
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|18:11:28 13-01-2025
|36,183
|31,4293
|10,8
|1,9
|Salihli (Manisa)
|18:08:10 13-01-2025
|38,55972
|28,22361
|6,96
|1
|Marmara Denizi - [07.59 km] Merkez (Yalova)
|17:33:28 13-01-2025
|40,72556
|29,26139
|10,49
|1,6
|IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|17:33:28 13-01-2025
|40,75
|29,296
|4,6
|1,5
|Akkuş (Ordu)
|17:10:02 13-01-2025
|40,82222
|36,98778
|5,77
|2
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|17:10:01 13-01-2025
|40,8227
|36,9748
|5,3
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|15:30:24 13-01-2025
|39,24361
|27,85472
|8,88
|1,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|15:28:02 13-01-2025
|35,2258
|33,5067
|0
|1,6
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|15:12:25 13-01-2025
|39,1407
|42,7727
|1,4
|1,7
|KURKCU-BOR (NIGDE)
|15:03:54 13-01-2025
|37,6918
|34,7358
|5
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|14:40:06 13-01-2025
|38,12333
|38,5375
|7
|1,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|13:58:05 13-01-2025
|38,3748
|37,5133
|8,9
|1,7
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|13:40:01 13-01-2025
|35,8718
|35,9402
|5
|2,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:34:52 13-01-2025
|38,4615
|37,444
|19,3
|1,5
|CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24)
|13:07:24 13-01-2025
|38,6065
|30,1022
|18,4
|1,5
|TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:03:24 13-01-2025
|39,5145
|29,4727
|0
|1,4
|AKDENIZ
|12:59:01 13-01-2025
|35,4668
|33,536
|5
|1,5
|BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR)
|12:28:11 13-01-2025
|37,566
|40,2235
|19,2
|1,5
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:10:46 13-01-2025
|37,9638
|37,433
|12,3
|1,5
|GOLBASI-SELENDI (MANISA)
|11:59:44 13-01-2025
|38,791
|29,0517
|3,9
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|11:58:12 13-01-2025
|36,9923
|28,2927
|5
|1,4
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|11:19:36 13-01-2025
|37,9303
|28,8143
|25
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:15:01 13-01-2025
|39,85222
|41,78611
|12,51
|1,3
|KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM)
|10:57:55 13-01-2025
|40,1562
|41,9223
|10,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:13:23 13-01-2025
|38,34806
|38,91056
|7
|1,5
|UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
|08:48:10 13-01-2025
|39,9093
|41,8072
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:37:15 13-01-2025
|38,10528
|36,53389
|7
|2,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:15 13-01-2025
|38,0998
|36,5848
|5,1
|2,4
|Alaca (Çorum)
|08:33:40 13-01-2025
|40,03972
|34,70056
|7
|1,2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:33:08 13-01-2025
|38,1602
|36,7555
|3
|1,2
|Güney (Denizli)
|08:08:39 13-01-2025
|38,17389
|29,08333
|7,07
|1
|Pasinler (Erzurum)
|08:06:48 13-01-2025
|39,85694
|41,75806
|11,28
|2,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|08:06:48 13-01-2025
|39,8718
|41,7527
|5
|2,8
|KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI)
|08:01:26 13-01-2025
|37,4145
|44,5127
|4,5
|3,5
|Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari)
|08:01:19 13-01-2025
|37,3175
|44,835
|7
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|07:39:51 13-01-2025
|37,19583
|28,77028
|7
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|07:32:28 13-01-2025
|37,18333
|28,845
|7,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:25 13-01-2025
|37,96583
|37,65778
|7
|2,2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:47:24 13-01-2025
|37,9868
|37,6487
|5
|2,2
|Korkuteli (Antalya)
|06:35:14 13-01-2025
|36,94222
|29,95667
|7,31
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:39:12 13-01-2025
|37,49361
|36,88
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla)
|05:22:06 13-01-2025
|36,7875
|27,61944
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|04:36:25 13-01-2025
|38,50389
|28,20417
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:23:15 13-01-2025
|38,22389
|38,15167
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:22:45 13-01-2025
|38,355
|38,745
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:21:59 13-01-2025
|38,35528
|38,74611
|7
|1
|Ilgın (Konya)
|04:16:36 13-01-2025
|38,3425
|31,95667
|7
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:10:21 13-01-2025
|37,77667
|37,60333
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|04:06:09 13-01-2025
|38,27889
|38,70722
|13,67
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|03:51:12 13-01-2025
|37,94278
|38,17944
|8,11
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:50:05 13-01-2025
|38,18333
|38,68667
|8,05
|0,9
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir)
|03:20:25 13-01-2025
|38,30444
|26,00972
|12,98
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:57:41 13-01-2025
|38,34306
|37,42083
|6,83
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:57:41 13-01-2025
|38,368
|37,4407
|4,3
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:51:38 13-01-2025
|37,9925
|37,57444
|7,14
|1
|AKDENIZ
|02:38:35 13-01-2025
|35,8273
|31,1483
|9,4
|2,6
|Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya)
|02:38:32 13-01-2025
|35,69056
|31,05556
|24,16
|2,3
|Elmadağ (Ankara)
|02:32:59 13-01-2025
|39,85083
|33,15861
|6,92
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|02:31:05 13-01-2025
|38,32139
|38,7075
|6,98
|1,5
|Kalecik (Ankara)
|02:15:41 13-01-2025
|40,16333
|33,46139
|12,68
|1,1
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:15:38 13-01-2025
|39,08472
|25,85583
|6,28
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|01:52:44 13-01-2025
|37,17889
|28,765
|7,12
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:28:29 13-01-2025
|38,23611
|38,16111
|8,98
|1,8
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|01:28:29 13-01-2025
|38,2422
|38,1688
|6,5
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay)
|01:26:21 13-01-2025
|36,70083
|36,15306
|7,02
|1,2
|Varto (Muş)
|01:22:31 13-01-2025
|39,0925
|41,38389
|7,14
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:52:40 13-01-2025
|38,23556
|38,68278
|10,84
|2,4
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|00:52:39 13-01-2025
|38,264
|38,657
|5
|2,5
|Eldivan (Çankırı)
|00:48:45 13-01-2025
|40,43528
|33,49361
|6,23
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:34:00 13-01-2025
|37,47056
|37,00361
|7
|1
|KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
|00:33:59 13-01-2025
|37,4453
|36,9762
|4,7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|00:07:01 13-01-2025
|38,42944
|39,355
|7,02
|0,8
|Kızılırmak (Çankırı)
|00:06:48 13-01-2025
|40,32639
|33,82278
|7,12
|1,1
|CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK)
|00:00:35 13-01-2025
|37,1587
|42,4408
|2,7
|2,5
|Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak)
|00:00:34 13-01-2025
|37,07639
|42,40306
|7
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:00:20 13-01-2025
|37,28806
|36,84056
|7
|1,1
|BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA)
|23:54:06 12-01-2025
|36,2005
|30,0185
|20
|2,2
|Akdeniz - [86.62 km] Demre (Antalya)
|23:53:56 12-01-2025
|35,50278
|30,32333
|7,45
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:00:18 13-01-2025
|37,9507
|36,2693
|6,8
|1,8
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:44:02 13-01-2025
|38,1063
|37,4592
|4,5
|2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:42:56 13-01-2025
|37,161
|28,8532
|8,3
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|22:16:55 13-01-2025
|38,519
|28,2862
|5,1
|1,5
|Haliliye (Şanlıurfa)
|22:06:06 13-01-2025
|37,1875
|39,20944
|7,41
|1,3
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|22:02:33 13-01-2025
|37,2073
|39,221
|5
|2,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|22:02:32 13-01-2025
|37,19444
|39,18583
|7,25
|2,4
|Gölhisar (Burdur)
|21:51:36 13-01-2025
|37,00694
|29,45972
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.32 km] Ula (Muğla)
|21:24:10 13-01-2025
|37,02472
|28,31472
|6,83
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:23:33 13-01-2025
|37,017
|28,2668
|5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:23:32 13-01-2025
|37,055
|28,19111
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.24 km] Menteşe (Muğla)
|21:11:50 13-01-2025
|37,03861
|28,23389
|4,12
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|21:11:49 13-01-2025
|37,0318
|28,2137
|7,1
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|20:48:11 13-01-2025
|38,39611
|37,91861
|10,78
|1
|Menteşe (Muğla)
|20:45:21 13-01-2025
|37,05194
|28,21528
|7
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|20:45:21 13-01-2025
|37,0337
|28,2857
|4,7
|1,5
|Antakya (Hatay)
|20:44:56 13-01-2025
|36,26778
|36,1275
|7,02
|2,1
|GUZELBURC-(HATAY)
|20:44:56 13-01-2025
|36,2502
|36,1872
|10,3
|2,1
|Salihli (Manisa)
|20:38:37 13-01-2025
|38,51806
|28,25583
|7
|1,5
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|20:38:36 13-01-2025
|38,5562
|28,2728
|14,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:26:18 13-01-2025
|38,35278
|38,7725
|7
|1,8
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|20:26:18 13-01-2025
|38,3862
|38,7603
|5
|1,8
|Merkez (Çankırı)
|20:16:31 13-01-2025
|40,38556
|33,76667
|7
|0,9
|Salihli (Manisa)
|20:13:47 13-01-2025
|38,51917
|28,24278
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|20:13:46 13-01-2025
|38,5427
|28,2478
|8,8
|2
|Palandöken (Erzurum)
|20:12:49 13-01-2025
|39,79056
|41,10278
|4,35
|1,6
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|20:12:49 13-01-2025
|39,796
|41,1243
|6,8
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:52:12 13-01-2025
|39,85111
|40,15222
|7,19
|1,1
|YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|19:52:12 13-01-2025
|39,8692
|40,1373
|23,9
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:51:19 13-01-2025
|37,37861
|36,8675
|5,4
|1,7
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:51:19 13-01-2025
|37,4167
|36,893
|5,6
|1,8
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|19:48:48 13-01-2025
|38,5585
|28,2432
|6,6
|1,8
|Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla)
|19:46:31 13-01-2025
|36,72389
|27,285
|5,27
|1,7
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:46:31 13-01-2025
|36,7415
|27,349
|5,7
|1,8
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|19:46:23 13-01-2025
|39,4207
|33,0555
|4,9
|0,9
|Salihli (Manisa)
|19:22:32 13-01-2025
|38,52472
|28,22611
|7
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|19:22:32 13-01-2025
|38,531
|28,2102
|6
|1,7
|Ege Denizi - [14.86 km] Datça (Muğla)
|19:09:57 13-01-2025
|36,72167
|27,28444
|8,57
|2,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:09:57 13-01-2025
|36,752
|27,3423
|8,9
|3,1
|Battalgazi (Malatya)
|18:28:29 13-01-2025
|38,28361
|38,71556
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|18:19:29 13-01-2025
|40,20139
|31,75556
|7
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|18:19:29 13-01-2025
|40,1552
|31,7353
|8
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|18:11:28 13-01-2025
|36,183
|31,4293
|10,8
|1,9
|Salihli (Manisa)
|18:08:10 13-01-2025
|38,55972
|28,22361
|6,96
|1
|Marmara Denizi - [07.59 km] Merkez (Yalova)
|17:33:28 13-01-2025
|40,72556
|29,26139
|10,49
|1,6
|IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|17:33:28 13-01-2025
|40,75
|29,296
|4,6
|1,5
|Akkuş (Ordu)
|17:10:02 13-01-2025
|40,82222
|36,98778
|5,77
|2
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|17:10:01 13-01-2025
|40,8227
|36,9748
|5,3
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|15:30:24 13-01-2025
|39,24361
|27,85472
|8,88
|1,3
|KIBRIS-DEGIRMENLIK
|15:28:02 13-01-2025
|35,2258
|33,5067
|0
|1,6
|ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)
|15:12:25 13-01-2025
|39,1407
|42,7727
|1,4
|1,7
|KURKCU-BOR (NIGDE)
|15:03:54 13-01-2025
|37,6918
|34,7358
|5
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|14:40:06 13-01-2025
|38,12333
|38,5375
|7
|1,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|13:58:05 13-01-2025
|38,3748
|37,5133
|8,9
|1,7
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
|13:40:01 13-01-2025
|35,8718
|35,9402
|5
|2,1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|13:34:52 13-01-2025
|38,4615
|37,444
|19,3
|1,5
|CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24)
|13:07:24 13-01-2025
|38,6065
|30,1022
|18,4
|1,5
|TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:03:24 13-01-2025
|39,5145
|29,4727
|0
|1,4
|AKDENIZ
|12:59:01 13-01-2025
|35,4668
|33,536
|5
|1,5
|BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR)
|12:28:11 13-01-2025
|37,566
|40,2235
|19,2
|1,5
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:10:46 13-01-2025
|37,9638
|37,433
|12,3
|1,5
|GOLBASI-SELENDI (MANISA)
|11:59:44 13-01-2025
|38,791
|29,0517
|3,9
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|11:58:12 13-01-2025
|36,9923
|28,2927
|5
|1,4
|KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
|11:19:36 13-01-2025
|37,9303
|28,8143
|25
|2
|Pasinler (Erzurum)
|11:15:01 13-01-2025
|39,85222
|41,78611
|12,51
|1,3
|KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM)
|10:57:55 13-01-2025
|40,1562
|41,9223
|10,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:13:23 13-01-2025
|38,34806
|38,91056
|7
|1,5
|UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
|08:48:10 13-01-2025
|39,9093
|41,8072
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:37:15 13-01-2025
|38,10528
|36,53389
|7
|2,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:15 13-01-2025
|38,0998
|36,5848
|5,1
|2,4
|Alaca (Çorum)
|08:33:40 13-01-2025
|40,03972
|34,70056
|7
|1,2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:33:08 13-01-2025
|38,1602
|36,7555
|3
|1,2
|Güney (Denizli)
|08:08:39 13-01-2025
|38,17389
|29,08333
|7,07
|1
|Pasinler (Erzurum)
|08:06:48 13-01-2025
|39,85694
|41,75806
|11,28
|2,8
|TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
|08:06:48 13-01-2025
|39,8718
|41,7527
|5
|2,8
|KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI)
|08:01:26 13-01-2025
|37,4145
|44,5127
|4,5
|3,5
|Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari)
|08:01:19 13-01-2025
|37,3175
|44,835
|7
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|07:39:51 13-01-2025
|37,19583
|28,77028
|7
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|07:32:28 13-01-2025
|37,18333
|28,845
|7,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|06:47:25 13-01-2025
|37,96583
|37,65778
|7
|2,2
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:47:24 13-01-2025
|37,9868
|37,6487
|5
|2,2
|Korkuteli (Antalya)
|06:35:14 13-01-2025
|36,94222
|29,95667
|7,31
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|05:39:12 13-01-2025
|37,49361
|36,88
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla)
|05:22:06 13-01-2025
|36,7875
|27,61944
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|04:36:25 13-01-2025
|38,50389
|28,20417
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:23:15 13-01-2025
|38,22389
|38,15167
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:22:45 13-01-2025
|38,355
|38,745
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:21:59 13-01-2025
|38,35528
|38,74611
|7
|1
|Ilgın (Konya)
|04:16:36 13-01-2025
|38,3425
|31,95667
|7
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:10:21 13-01-2025
|37,77667
|37,60333
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|04:06:09 13-01-2025
|38,27889
|38,70722
|13,67
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|03:51:12 13-01-2025
|37,94278
|38,17944
|8,11
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:50:05 13-01-2025
|38,18333
|38,68667
|8,05
|0,9
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir)
|03:20:25 13-01-2025
|38,30444
|26,00972
|12,98
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:57:41 13-01-2025
|38,34306
|37,42083
|6,83
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:57:41 13-01-2025
|38,368
|37,4407
|4,3
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:51:38 13-01-2025
|37,9925
|37,57444
|7,14
|1
|AKDENIZ
|02:38:35 13-01-2025
|35,8273
|31,1483
|9,4
|2,6
|Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya)
|02:38:32 13-01-2025
|35,69056
|31,05556
|24,16
|2,3
|Elmadağ (Ankara)
|02:32:59 13-01-2025
|39,85083
|33,15861
|6,92
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|02:31:05 13-01-2025
|38,32139
|38,7075
|6,98
|1,5
|Kalecik (Ankara)
|02:15:41 13-01-2025
|40,16333
|33,46139
|12,68
|1,1
|Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:15:38 13-01-2025
|39,08472
|25,85583
|6,28
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|01:52:44 13-01-2025
|37,17889
|28,765
|7,12
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:28:29 13-01-2025
|38,23611
|38,16111
|8,98
|1,8
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|01:28:29 13-01-2025
|38,2422
|38,1688
|6,5
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay)
|01:26:21 13-01-2025
|36,70083
|36,15306
|7,02
|1,2
|Varto (Muş)
|01:22:31 13-01-2025
|39,0925
|41,38389
|7,14
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:52:40 13-01-2025
|38,23556
|38,68278
|10,84
|2,4
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|00:52:39 13-01-2025
|38,264
|38,657
|5
|2,5
|Eldivan (Çankırı)
|00:48:45 13-01-2025
|40,43528
|33,49361
|6,23
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:34:00 13-01-2025
|37,47056
|37,00361
|7
|1
|KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
|00:33:59 13-01-2025
|37,4453
|36,9762
|4,7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|00:07:01 13-01-2025
|38,42944
|39,355
|7,02
|0,8
|Kızılırmak (Çankırı)
|00:06:48 13-01-2025
|40,32639
|33,82278
|7,12
|1,1
|CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK)
|00:00:35 13-01-2025
|37,1587
|42,4408
|2,7
|2,5
|Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak)
|00:00:34 13-01-2025
|37,07639
|42,40306
|7
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:00:20 13-01-2025
|37,28806
|36,84056
|7
|1,1
|BEYMELEK-DEMRE (ANTALYA)
|23:54:06 12-01-2025
|36,2005
|30,0185
|20
|2,2
|Akdeniz - [86.62 km] Demre (Antalya)
|23:53:56 12-01-2025
|35,50278
|30,32333
|7,45
|2,5
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