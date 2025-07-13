Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

13 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 01:14:59 13-07-2025 36,4022 36,1025 3,8 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:03:03 13-07-2025 37,8982 27,6638 9,4 1,5
Köyceğiz (Muğla) 00:30:13 13-07-2025 36,99417 28,87139 7 1,5
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:30:12 13-07-2025 36,9947 28,8727 5,3 1,6
Merkez (Bolu) 00:23:40 13-07-2025 40,87194 31,77083 7,27 1,6
BAGISLAR-(BOLU) 00:23:40 13-07-2025 40,8667 31,7537 3 1,7
Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:05:31 13-07-2025 40,83917 28,01833 7,03 1,7
EGE DENIZI 23:55:52 12-07-2025 36,482 27,795 75,2 2,2
Yedisu (Bingöl) 23:23:27 12-07-2025 39,4925 40,30667 7 1,4
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:19:48 12-07-2025 37,2002 30,5398 69,7 2
Döşemealtı (Antalya) 23:19:47 12-07-2025 37,175 30,53694 78,34 2
Gemlik (Bursa) 22:25:19 12-07-2025 40,4825 29,22417 11,36 1,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 22:25:19 12-07-2025 40,4528 29,1793 11,7 2
Kale (Malatya) 22:24:58 12-07-2025 38,37917 38,77944 11,32 1
Kırkağaç (Manisa) 22:16:14 12-07-2025 39,08722 27,74 6,88 1,5
Akdeniz - [53.23 km] Marmaris (Muğla) 21:58:18 12-07-2025 36,1525 28,08972 6,98 1,6
Simav (Kütahya) 21:36:11 12-07-2025 39,19944 28,96722 13,83 1,5
Simav (Kütahya) 21:26:10 12-07-2025 39,23472 28,97528 10,51 1,2
Ege Denizi - [50.42 km] Karaburun (İzmir) 21:25:52 12-07-2025 38,95667 25,97083 7,03 1,9
Çerkeş (Çankırı) 20:34:11 12-07-2025 40,71722 32,79306 10,72 1,1
Simav (Kütahya) 20:24:24 12-07-2025 39,17278 28,95639 10,2 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:24:23 12-07-2025 39,2377 29,0782 5 1,6
Çumra (Konya) 20:09:22 12-07-2025 37,34611 32,45417 6,91 1,1
BELKUYU-AKOREN (KONYA) 20:09:21 12-07-2025 37,3353 32,4333 14,4 1,6
Akhisar (Manisa) 20:07:38 12-07-2025 39,12583 27,91889 7 1,4
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 20:07:38 12-07-2025 38,9407 27,7477 28,5 1,2
IRAN 19:35:39 12-07-2025 39,1755 44,974 5 2,6
Maku, West Azarbaijan (İran) - [74.98 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:35:35 12-07-2025 39,14306 45,19389 7 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:33:16 12-07-2025 37,55139 37,395 10,62 1,2
Afrin, Halep (Suriye) - [19.56 km] Reyhanlı (Hatay) 19:18:28 12-07-2025 36,38806 36,85222 4,81 1,8
Eşme (Uşak) 19:01:13 12-07-2025 38,48389 29,15778 7 1
Yalvaç (Isparta) 18:48:48 12-07-2025 38,18306 30,88944 7,05 1,8
Akçadağ (Malatya) 18:44:44 12-07-2025 38,3775 37,79222 7,09 1,3
Kumluca (Antalya) 18:28:11 12-07-2025 36,83556 30,28528 7,36 1,4
Merkez (Elazığ) 18:20:56 12-07-2025 38,79806 39,0025 6,23 1,4
KORUKKOY-(ELAZIG) 18:20:55 12-07-2025 38,7988 39,0308 4,7 2,1
Merkez (Elazığ) 18:10:18 12-07-2025 38,81361 39,01556 7 2
ESENKENT-(ELAZIG) 18:10:17 12-07-2025 38,8143 39,0498 5 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:36 12-07-2025 39,50333 28,17083 6,92 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:07:36 12-07-2025 39,5113 28,167 5,3 1,4
Divriği (Sivas) 17:56:02 12-07-2025 39,30222 37,83028 7,15 1,1
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:44 12-07-2025 39,1547 29,1327 6,3 1,6
Simav (Kütahya) 17:53:43 12-07-2025 39,20611 29,00028 11,25 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:12:32 12-07-2025 39,2453 29,0377 2,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:12:31 12-07-2025 39,23944 29,00417 15,43 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:03:14 12-07-2025 38,12472 37,59472 10,45 1,5
Akçadağ (Malatya) 16:46:18 12-07-2025 38,28972 38,0175 7 1
Yazıhan (Malatya) 16:45:58 12-07-2025 38,55083 38,02028 7 1,2
Merkez (Hakkari) 16:08:55 12-07-2025 37,36972 43,97861 7 1,8
Merkez (Şırnak) 15:02:30 12-07-2025 37,58972 42,34889 6,86 1,8
YUNANISTAN 14:56:37 12-07-2025 40,3447 24,0977 5 1,7
Doğanşehir (Malatya) 14:41:26 12-07-2025 38,10694 38,00194 7 1,1
YUNANISTAN 14:24:12 12-07-2025 40,2902 23,6 7,4 2,8
Ege Denizi 14:24:08 12-07-2025 40,02944 23,35861 7,6 2,8
Cerablus, Halep (Suriye) - [04.00 km] Oğuzeli (Gaziantep) 13:53:01 12-07-2025 36,72639 37,67333 34,49 2
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 13:50:36 12-07-2025 38,8113 38,842 1,7 1,1
Keban Barajı - [05.39 km] Keban (Elazığ) 13:50:35 12-07-2025 38,86972 38,79306 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 12-07-2025 39,51 28,18889 8,87 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:20 12-07-2025 39,4683 28,1682 11,3 2,1
MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) 12:44:12 12-07-2025 38,7538 38,1223 5,4 1,4
Hekimhan (Malatya) 12:44:09 12-07-2025 38,87556 37,86194 11,47 1,6
DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) 12:01:24 12-07-2025 40,2485 31,8075 6,8 2,3
Beypazarı (Ankara) 12:01:22 12-07-2025 40,14111 31,95028 7,15 2,2
Tepebaşı (Eskişehir) 12:00:40 12-07-2025 39,8925 30,48778 7 1,8
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:00:39 12-07-2025 39,8812 30,4845 0 2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:43:55 12-07-2025 37,1242 27,908 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:41:46 12-07-2025 37,1613 27,8678 0 1,7
Aksu (Antalya) 11:37:49 12-07-2025 37,08417 30,77889 16,23 1,8
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 11:37:47 12-07-2025 37,1915 30,7898 95,8 2
Soma (Manisa) 11:31:08 12-07-2025 39,25444 27,70722 6,77 1,7
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:31:08 12-07-2025 39,2658 27,6818 0 2
Ege Denizi - [100.07 km] Datça (Muğla) 11:17:43 12-07-2025 35,79306 27,48222 7,9 2,1
AKDENIZ 11:17:43 12-07-2025 35,778 27,5167 5 2,2
ARGIN-ORHANELI (BURSA) 10:21:40 12-07-2025 39,8495 28,9502 15,1 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:21:39 12-07-2025 39,95389 28,79444 6,94 1,3
Merkez (Bolu) 09:53:06 12-07-2025 40,77806 31,54 10,61 1,8
KIZILAGIL-(BOLU) 09:53:06 12-07-2025 40,7948 31,538 6 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 09:04:25 12-07-2025 38,16 37,04083 6,97 1,7
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:04:23 12-07-2025 38,1245 36,9878 4,7 1,8
BAYRAMSAH-ASLANAPA (KUTAHYA) 08:34:34 12-07-2025 39,3578 29,719 9,9 1,5
Aslanapa (Kütahya) 08:34:33 12-07-2025 39,30778 29,77333 5,35 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 08:25:15 12-07-2025 39,56889 26,42139 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 07:50:42 12-07-2025 39,25944 28,98389 8,64 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:41 12-07-2025 39,2547 29,003 5,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:40:25 12-07-2025 37,99889 36,51 7,02 1,4
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:40:24 12-07-2025 38,0117 36,5565 22,6 1,4
Menderes (İzmir) 07:20:02 12-07-2025 38,10917 27,11889 6,91 1,5
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 07:20:02 12-07-2025 38,0545 27,104 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:29:10 12-07-2025 38,14222 37,95028 6,07 0,8
Yüksekova (Hakkari) 05:54:35 12-07-2025 37,42139 43,98944 6,61 2,1
DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) 05:54:34 12-07-2025 37,3383 44,0645 5,8 2,1
EGE DENIZI 05:52:44 12-07-2025 36,5497 25,6198 5,2 1,5
YUNANISTAN 05:50:20 12-07-2025 40,3242 24,1627 10,2 1,6
Saruhanlı (Manisa) 05:39:11 12-07-2025 38,72917 27,81778 7,33 1,1
CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA) 05:39:10 12-07-2025 38,658 27,8597 3,2 0,7
Çavdarhisar (Kütahya) 05:33:16 12-07-2025 39,18806 29,45556 7 1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 05:33:16 12-07-2025 39,2138 29,4093 4,9 1,2
Kiğı (Bingöl) 05:26:25 12-07-2025 39,22472 40,30139 15,14 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:26:25 12-07-2025 39,2197 40,2832 5,3 2,2
Yüksekova (Hakkari) 05:12:33 12-07-2025 37,40944 43,98444 7,01 1,2
Akhisar (Manisa) 04:53:57 12-07-2025 38,98806 28,07333 6,1 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 04:53:56 12-07-2025 39,0108 28,035 10,3 1,8
Kozan (Adana) 04:51:24 12-07-2025 37,63361 35,91083 7 1,1
KAHVELI-KOZAN (ADANA) 04:51:24 12-07-2025 37,4812 35,7738 16,3 1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.29 km] Fethiye (Muğla) 04:47:10 12-07-2025 36,605 28,98778 30,15 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:43:16 12-07-2025 37,85472 36,37389 6,98 1,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:43:16 12-07-2025 37,8535 36,4108 13,6 1,4
Akdeniz - [23.99 km] Dalaman (Muğla) 04:38:50 12-07-2025 36,48583 28,77472 7 1,5
AKDENIZ 04:38:49 12-07-2025 36,4672 28,7537 3,2 1,6
Kadirli (Osmaniye) 04:32:29 12-07-2025 37,28417 35,93333 8,63 1,8
HAMAM-KOZAN (ADANA) 04:32:29 12-07-2025 37,305 35,8335 6 1,8
Simav (Kütahya) 04:26:27 12-07-2025 39,21167 28,97694 9,85 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:26:27 12-07-2025 39,2108 29,0433 5,3 2,3
Pütürge (Malatya) 04:21:12 12-07-2025 38,25556 38,83556 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:15:54 12-07-2025 37,31389 37,01667 6,42 1,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:15:54 12-07-2025 37,3053 37,0107 5,4 1,5
Maden (Elazığ) 04:08:07 12-07-2025 38,47833 39,60861 6,53 1
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:59:20 12-07-2025 38,5285 37,961 8,7 1,1
Tire (İzmir) 03:46:00 12-07-2025 38,00389 27,67722 8,55 1
Simav (Kütahya) 03:32:47 12-07-2025 39,20306 28,96306 7 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:32:46 12-07-2025 39,2583 29,018 2 1
Selçuk (İzmir) 03:02:10 12-07-2025 37,91417 27,44389 7 1,4
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:02:09 12-07-2025 37,8892 27,4295 12,3 1,5
Ege Denizi - [42.98 km] Çeşme (İzmir) 02:59:07 12-07-2025 38,47611 25,81833 6,73 2
EGE DENIZI 02:59:05 12-07-2025 38,1132 26,0977 4,3 2,1
EGE DENIZI 02:58:52 12-07-2025 36,639 25,684 5,4 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:42:58 12-07-2025 38,33389 38,19278 7 1,5
OZAL (MALATYA) 02:42:57 12-07-2025 38,3577 38,185 12,7 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 02:26:02 12-07-2025 38,3167 38,8203 22,8 0,9
Kale (Malatya) 02:26:01 12-07-2025 38,34861 38,73389 11,27 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 02:08:07 12-07-2025 39,55417 26,16833 6,1 1,5
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 02:08:07 12-07-2025 39,5512 26,1523 4,3 1,5
Maden (Elazığ) 01:51:52 12-07-2025 38,39972 39,60417 7,84 0,9
EGE DENIZI 01:43:33 12-07-2025 36,6533 25,4522 5 1,5
EGE DENIZI 01:35:35 12-07-2025 36,6657 25,518 14,5 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 01:14:59 13-07-2025 36,4022 36,1025 3,8 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:03:03 13-07-2025 37,8982 27,6638 9,4 1,5
Köyceğiz (Muğla) 00:30:13 13-07-2025 36,99417 28,87139 7 1,5
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:30:12 13-07-2025 36,9947 28,8727 5,3 1,6
Merkez (Bolu) 00:23:40 13-07-2025 40,87194 31,77083 7,27 1,6
BAGISLAR-(BOLU) 00:23:40 13-07-2025 40,8667 31,7537 3 1,7
Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:05:31 13-07-2025 40,83917 28,01833 7,03 1,7
EGE DENIZI 23:55:52 12-07-2025 36,482 27,795 75,2 2,2
Yedisu (Bingöl) 23:23:27 12-07-2025 39,4925 40,30667 7 1,4
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:19:48 12-07-2025 37,2002 30,5398 69,7 2
Döşemealtı (Antalya) 23:19:47 12-07-2025 37,175 30,53694 78,34 2
Gemlik (Bursa) 22:25:19 12-07-2025 40,4825 29,22417 11,36 1,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 22:25:19 12-07-2025 40,4528 29,1793 11,7 2
Kale (Malatya) 22:24:58 12-07-2025 38,37917 38,77944 11,32 1
Kırkağaç (Manisa) 22:16:14 12-07-2025 39,08722 27,74 6,88 1,5
Akdeniz - [53.23 km] Marmaris (Muğla) 21:58:18 12-07-2025 36,1525 28,08972 6,98 1,6
Simav (Kütahya) 21:36:11 12-07-2025 39,19944 28,96722 13,83 1,5
Simav (Kütahya) 21:26:10 12-07-2025 39,23472 28,97528 10,51 1,2
Ege Denizi - [50.42 km] Karaburun (İzmir) 21:25:52 12-07-2025 38,95667 25,97083 7,03 1,9
Çerkeş (Çankırı) 20:34:11 12-07-2025 40,71722 32,79306 10,72 1,1
Simav (Kütahya) 20:24:24 12-07-2025 39,17278 28,95639 10,2 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:24:23 12-07-2025 39,2377 29,0782 5 1,6
Çumra (Konya) 20:09:22 12-07-2025 37,34611 32,45417 6,91 1,1
BELKUYU-AKOREN (KONYA) 20:09:21 12-07-2025 37,3353 32,4333 14,4 1,6
Akhisar (Manisa) 20:07:38 12-07-2025 39,12583 27,91889 7 1,4
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 20:07:38 12-07-2025 38,9407 27,7477 28,5 1,2
IRAN 19:35:39 12-07-2025 39,1755 44,974 5 2,6
Maku, West Azarbaijan (İran) - [74.98 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:35:35 12-07-2025 39,14306 45,19389 7 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 19:33:16 12-07-2025 37,55139 37,395 10,62 1,2
Afrin, Halep (Suriye) - [19.56 km] Reyhanlı (Hatay) 19:18:28 12-07-2025 36,38806 36,85222 4,81 1,8
Eşme (Uşak) 19:01:13 12-07-2025 38,48389 29,15778 7 1
Yalvaç (Isparta) 18:48:48 12-07-2025 38,18306 30,88944 7,05 1,8
Akçadağ (Malatya) 18:44:44 12-07-2025 38,3775 37,79222 7,09 1,3
Kumluca (Antalya) 18:28:11 12-07-2025 36,83556 30,28528 7,36 1,4
Merkez (Elazığ) 18:20:56 12-07-2025 38,79806 39,0025 6,23 1,4
KORUKKOY-(ELAZIG) 18:20:55 12-07-2025 38,7988 39,0308 4,7 2,1
Merkez (Elazığ) 18:10:18 12-07-2025 38,81361 39,01556 7 2
ESENKENT-(ELAZIG) 18:10:17 12-07-2025 38,8143 39,0498 5 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:36 12-07-2025 39,50333 28,17083 6,92 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:07:36 12-07-2025 39,5113 28,167 5,3 1,4
Divriği (Sivas) 17:56:02 12-07-2025 39,30222 37,83028 7,15 1,1
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:44 12-07-2025 39,1547 29,1327 6,3 1,6
Simav (Kütahya) 17:53:43 12-07-2025 39,20611 29,00028 11,25 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:12:32 12-07-2025 39,2453 29,0377 2,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:12:31 12-07-2025 39,23944 29,00417 15,43 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:03:14 12-07-2025 38,12472 37,59472 10,45 1,5
Akçadağ (Malatya) 16:46:18 12-07-2025 38,28972 38,0175 7 1
Yazıhan (Malatya) 16:45:58 12-07-2025 38,55083 38,02028 7 1,2
Merkez (Hakkari) 16:08:55 12-07-2025 37,36972 43,97861 7 1,8
Merkez (Şırnak) 15:02:30 12-07-2025 37,58972 42,34889 6,86 1,8
YUNANISTAN 14:56:37 12-07-2025 40,3447 24,0977 5 1,7
Doğanşehir (Malatya) 14:41:26 12-07-2025 38,10694 38,00194 7 1,1
YUNANISTAN 14:24:12 12-07-2025 40,2902 23,6 7,4 2,8
Ege Denizi 14:24:08 12-07-2025 40,02944 23,35861 7,6 2,8
Cerablus, Halep (Suriye) - [04.00 km] Oğuzeli (Gaziantep) 13:53:01 12-07-2025 36,72639 37,67333 34,49 2
TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) 13:50:36 12-07-2025 38,8113 38,842 1,7 1,1
Keban Barajı - [05.39 km] Keban (Elazığ) 13:50:35 12-07-2025 38,86972 38,79306 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 12-07-2025 39,51 28,18889 8,87 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:20 12-07-2025 39,4683 28,1682 11,3 2,1
MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) 12:44:12 12-07-2025 38,7538 38,1223 5,4 1,4
Hekimhan (Malatya) 12:44:09 12-07-2025 38,87556 37,86194 11,47 1,6
DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) 12:01:24 12-07-2025 40,2485 31,8075 6,8 2,3
Beypazarı (Ankara) 12:01:22 12-07-2025 40,14111 31,95028 7,15 2,2
Tepebaşı (Eskişehir) 12:00:40 12-07-2025 39,8925 30,48778 7 1,8
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:00:39 12-07-2025 39,8812 30,4845 0 2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:43:55 12-07-2025 37,1242 27,908 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:41:46 12-07-2025 37,1613 27,8678 0 1,7
Aksu (Antalya) 11:37:49 12-07-2025 37,08417 30,77889 16,23 1,8
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 11:37:47 12-07-2025 37,1915 30,7898 95,8 2
Soma (Manisa) 11:31:08 12-07-2025 39,25444 27,70722 6,77 1,7
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:31:08 12-07-2025 39,2658 27,6818 0 2
Ege Denizi - [100.07 km] Datça (Muğla) 11:17:43 12-07-2025 35,79306 27,48222 7,9 2,1
AKDENIZ 11:17:43 12-07-2025 35,778 27,5167 5 2,2
ARGIN-ORHANELI (BURSA) 10:21:40 12-07-2025 39,8495 28,9502 15,1 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:21:39 12-07-2025 39,95389 28,79444 6,94 1,3
Merkez (Bolu) 09:53:06 12-07-2025 40,77806 31,54 10,61 1,8
KIZILAGIL-(BOLU) 09:53:06 12-07-2025 40,7948 31,538 6 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 09:04:25 12-07-2025 38,16 37,04083 6,97 1,7
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:04:23 12-07-2025 38,1245 36,9878 4,7 1,8
BAYRAMSAH-ASLANAPA (KUTAHYA) 08:34:34 12-07-2025 39,3578 29,719 9,9 1,5
Aslanapa (Kütahya) 08:34:33 12-07-2025 39,30778 29,77333 5,35 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 08:25:15 12-07-2025 39,56889 26,42139 6,99 1,2
Simav (Kütahya) 07:50:42 12-07-2025 39,25944 28,98389 8,64 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:41 12-07-2025 39,2547 29,003 5,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:40:25 12-07-2025 37,99889 36,51 7,02 1,4
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:40:24 12-07-2025 38,0117 36,5565 22,6 1,4
Menderes (İzmir) 07:20:02 12-07-2025 38,10917 27,11889 6,91 1,5
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 07:20:02 12-07-2025 38,0545 27,104 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:29:10 12-07-2025 38,14222 37,95028 6,07 0,8
Yüksekova (Hakkari) 05:54:35 12-07-2025 37,42139 43,98944 6,61 2,1
DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) 05:54:34 12-07-2025 37,3383 44,0645 5,8 2,1
EGE DENIZI 05:52:44 12-07-2025 36,5497 25,6198 5,2 1,5
YUNANISTAN 05:50:20 12-07-2025 40,3242 24,1627 10,2 1,6
Saruhanlı (Manisa) 05:39:11 12-07-2025 38,72917 27,81778 7,33 1,1
CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA) 05:39:10 12-07-2025 38,658 27,8597 3,2 0,7
Çavdarhisar (Kütahya) 05:33:16 12-07-2025 39,18806 29,45556 7 1
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 05:33:16 12-07-2025 39,2138 29,4093 4,9 1,2
Kiğı (Bingöl) 05:26:25 12-07-2025 39,22472 40,30139 15,14 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:26:25 12-07-2025 39,2197 40,2832 5,3 2,2
Yüksekova (Hakkari) 05:12:33 12-07-2025 37,40944 43,98444 7,01 1,2
Akhisar (Manisa) 04:53:57 12-07-2025 38,98806 28,07333 6,1 1,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 04:53:56 12-07-2025 39,0108 28,035 10,3 1,8
Kozan (Adana) 04:51:24 12-07-2025 37,63361 35,91083 7 1,1
KAHVELI-KOZAN (ADANA) 04:51:24 12-07-2025 37,4812 35,7738 16,3 1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.29 km] Fethiye (Muğla) 04:47:10 12-07-2025 36,605 28,98778 30,15 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:43:16 12-07-2025 37,85472 36,37389 6,98 1,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:43:16 12-07-2025 37,8535 36,4108 13,6 1,4
Akdeniz - [23.99 km] Dalaman (Muğla) 04:38:50 12-07-2025 36,48583 28,77472 7 1,5
AKDENIZ 04:38:49 12-07-2025 36,4672 28,7537 3,2 1,6
Kadirli (Osmaniye) 04:32:29 12-07-2025 37,28417 35,93333 8,63 1,8
HAMAM-KOZAN (ADANA) 04:32:29 12-07-2025 37,305 35,8335 6 1,8
Simav (Kütahya) 04:26:27 12-07-2025 39,21167 28,97694 9,85 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:26:27 12-07-2025 39,2108 29,0433 5,3 2,3
Pütürge (Malatya) 04:21:12 12-07-2025 38,25556 38,83556 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:15:54 12-07-2025 37,31389 37,01667 6,42 1,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:15:54 12-07-2025 37,3053 37,0107 5,4 1,5
Maden (Elazığ) 04:08:07 12-07-2025 38,47833 39,60861 6,53 1
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:59:20 12-07-2025 38,5285 37,961 8,7 1,1
Tire (İzmir) 03:46:00 12-07-2025 38,00389 27,67722 8,55 1
Simav (Kütahya) 03:32:47 12-07-2025 39,20306 28,96306 7 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:32:46 12-07-2025 39,2583 29,018 2 1
Selçuk (İzmir) 03:02:10 12-07-2025 37,91417 27,44389 7 1,4
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:02:09 12-07-2025 37,8892 27,4295 12,3 1,5
Ege Denizi - [42.98 km] Çeşme (İzmir) 02:59:07 12-07-2025 38,47611 25,81833 6,73 2
EGE DENIZI 02:59:05 12-07-2025 38,1132 26,0977 4,3 2,1
EGE DENIZI 02:58:52 12-07-2025 36,639 25,684 5,4 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:42:58 12-07-2025 38,33389 38,19278 7 1,5
OZAL (MALATYA) 02:42:57 12-07-2025 38,3577 38,185 12,7 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 02:26:02 12-07-2025 38,3167 38,8203 22,8 0,9
Kale (Malatya) 02:26:01 12-07-2025 38,34861 38,73389 11,27 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 02:08:07 12-07-2025 39,55417 26,16833 6,1 1,5
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 02:08:07 12-07-2025 39,5512 26,1523 4,3 1,5
Maden (Elazığ) 01:51:52 12-07-2025 38,39972 39,60417 7,84 0,9
EGE DENIZI 01:43:33 12-07-2025 36,6533 25,4522 5 1,5
EGE DENIZI 01:35:35 12-07-2025 36,6657 25,518 14,5 1,4
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