Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 13 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
13 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|01:14:59 13-07-2025
|36,4022
|36,1025
|3,8
|1,3
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:03:03 13-07-2025
|37,8982
|27,6638
|9,4
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|00:30:13 13-07-2025
|36,99417
|28,87139
|7
|1,5
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:30:12 13-07-2025
|36,9947
|28,8727
|5,3
|1,6
|Merkez (Bolu)
|00:23:40 13-07-2025
|40,87194
|31,77083
|7,27
|1,6
|BAGISLAR-(BOLU)
|00:23:40 13-07-2025
|40,8667
|31,7537
|3
|1,7
|Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:05:31 13-07-2025
|40,83917
|28,01833
|7,03
|1,7
|EGE DENIZI
|23:55:52 12-07-2025
|36,482
|27,795
|75,2
|2,2
|Yedisu (Bingöl)
|23:23:27 12-07-2025
|39,4925
|40,30667
|7
|1,4
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:19:48 12-07-2025
|37,2002
|30,5398
|69,7
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|23:19:47 12-07-2025
|37,175
|30,53694
|78,34
|2
|Gemlik (Bursa)
|22:25:19 12-07-2025
|40,4825
|29,22417
|11,36
|1,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|22:25:19 12-07-2025
|40,4528
|29,1793
|11,7
|2
|Kale (Malatya)
|22:24:58 12-07-2025
|38,37917
|38,77944
|11,32
|1
|Kırkağaç (Manisa)
|22:16:14 12-07-2025
|39,08722
|27,74
|6,88
|1,5
|Akdeniz - [53.23 km] Marmaris (Muğla)
|21:58:18 12-07-2025
|36,1525
|28,08972
|6,98
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:36:11 12-07-2025
|39,19944
|28,96722
|13,83
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:26:10 12-07-2025
|39,23472
|28,97528
|10,51
|1,2
|Ege Denizi - [50.42 km] Karaburun (İzmir)
|21:25:52 12-07-2025
|38,95667
|25,97083
|7,03
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|20:34:11 12-07-2025
|40,71722
|32,79306
|10,72
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:24:24 12-07-2025
|39,17278
|28,95639
|10,2
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:24:23 12-07-2025
|39,2377
|29,0782
|5
|1,6
|Çumra (Konya)
|20:09:22 12-07-2025
|37,34611
|32,45417
|6,91
|1,1
|BELKUYU-AKOREN (KONYA)
|20:09:21 12-07-2025
|37,3353
|32,4333
|14,4
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|20:07:38 12-07-2025
|39,12583
|27,91889
|7
|1,4
|HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
|20:07:38 12-07-2025
|38,9407
|27,7477
|28,5
|1,2
|IRAN
|19:35:39 12-07-2025
|39,1755
|44,974
|5
|2,6
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [74.98 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|19:35:35 12-07-2025
|39,14306
|45,19389
|7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:33:16 12-07-2025
|37,55139
|37,395
|10,62
|1,2
|Afrin, Halep (Suriye) - [19.56 km] Reyhanlı (Hatay)
|19:18:28 12-07-2025
|36,38806
|36,85222
|4,81
|1,8
|Eşme (Uşak)
|19:01:13 12-07-2025
|38,48389
|29,15778
|7
|1
|Yalvaç (Isparta)
|18:48:48 12-07-2025
|38,18306
|30,88944
|7,05
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|18:44:44 12-07-2025
|38,3775
|37,79222
|7,09
|1,3
|Kumluca (Antalya)
|18:28:11 12-07-2025
|36,83556
|30,28528
|7,36
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|18:20:56 12-07-2025
|38,79806
|39,0025
|6,23
|1,4
|KORUKKOY-(ELAZIG)
|18:20:55 12-07-2025
|38,7988
|39,0308
|4,7
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|18:10:18 12-07-2025
|38,81361
|39,01556
|7
|2
|ESENKENT-(ELAZIG)
|18:10:17 12-07-2025
|38,8143
|39,0498
|5
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:36 12-07-2025
|39,50333
|28,17083
|6,92
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:07:36 12-07-2025
|39,5113
|28,167
|5,3
|1,4
|Divriği (Sivas)
|17:56:02 12-07-2025
|39,30222
|37,83028
|7,15
|1,1
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:44 12-07-2025
|39,1547
|29,1327
|6,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:53:43 12-07-2025
|39,20611
|29,00028
|11,25
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:12:32 12-07-2025
|39,2453
|29,0377
|2,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|17:12:31 12-07-2025
|39,23944
|29,00417
|15,43
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:03:14 12-07-2025
|38,12472
|37,59472
|10,45
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|16:46:18 12-07-2025
|38,28972
|38,0175
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|16:45:58 12-07-2025
|38,55083
|38,02028
|7
|1,2
|Merkez (Hakkari)
|16:08:55 12-07-2025
|37,36972
|43,97861
|7
|1,8
|Merkez (Şırnak)
|15:02:30 12-07-2025
|37,58972
|42,34889
|6,86
|1,8
|YUNANISTAN
|14:56:37 12-07-2025
|40,3447
|24,0977
|5
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|14:41:26 12-07-2025
|38,10694
|38,00194
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|14:24:12 12-07-2025
|40,2902
|23,6
|7,4
|2,8
|Ege Denizi
|14:24:08 12-07-2025
|40,02944
|23,35861
|7,6
|2,8
|Cerablus, Halep (Suriye) - [04.00 km] Oğuzeli (Gaziantep)
|13:53:01 12-07-2025
|36,72639
|37,67333
|34,49
|2
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|13:50:36 12-07-2025
|38,8113
|38,842
|1,7
|1,1
|Keban Barajı - [05.39 km] Keban (Elazığ)
|13:50:35 12-07-2025
|38,86972
|38,79306
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 12-07-2025
|39,51
|28,18889
|8,87
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:20 12-07-2025
|39,4683
|28,1682
|11,3
|2,1
|MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:44:12 12-07-2025
|38,7538
|38,1223
|5,4
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|12:44:09 12-07-2025
|38,87556
|37,86194
|11,47
|1,6
|DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:01:24 12-07-2025
|40,2485
|31,8075
|6,8
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|12:01:22 12-07-2025
|40,14111
|31,95028
|7,15
|2,2
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:00:40 12-07-2025
|39,8925
|30,48778
|7
|1,8
|SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:00:39 12-07-2025
|39,8812
|30,4845
|0
|2
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:43:55 12-07-2025
|37,1242
|27,908
|0
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:41:46 12-07-2025
|37,1613
|27,8678
|0
|1,7
|Aksu (Antalya)
|11:37:49 12-07-2025
|37,08417
|30,77889
|16,23
|1,8
|KARAOZ-AKSU (ANTALYA)
|11:37:47 12-07-2025
|37,1915
|30,7898
|95,8
|2
|Soma (Manisa)
|11:31:08 12-07-2025
|39,25444
|27,70722
|6,77
|1,7
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|11:31:08 12-07-2025
|39,2658
|27,6818
|0
|2
|Ege Denizi - [100.07 km] Datça (Muğla)
|11:17:43 12-07-2025
|35,79306
|27,48222
|7,9
|2,1
|AKDENIZ
|11:17:43 12-07-2025
|35,778
|27,5167
|5
|2,2
|ARGIN-ORHANELI (BURSA)
|10:21:40 12-07-2025
|39,8495
|28,9502
|15,1
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:21:39 12-07-2025
|39,95389
|28,79444
|6,94
|1,3
|Merkez (Bolu)
|09:53:06 12-07-2025
|40,77806
|31,54
|10,61
|1,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|09:53:06 12-07-2025
|40,7948
|31,538
|6
|1,9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:04:25 12-07-2025
|38,16
|37,04083
|6,97
|1,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:04:23 12-07-2025
|38,1245
|36,9878
|4,7
|1,8
|BAYRAMSAH-ASLANAPA (KUTAHYA)
|08:34:34 12-07-2025
|39,3578
|29,719
|9,9
|1,5
|Aslanapa (Kütahya)
|08:34:33 12-07-2025
|39,30778
|29,77333
|5,35
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|08:25:15 12-07-2025
|39,56889
|26,42139
|6,99
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:50:42 12-07-2025
|39,25944
|28,98389
|8,64
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:41 12-07-2025
|39,2547
|29,003
|5,1
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:40:25 12-07-2025
|37,99889
|36,51
|7,02
|1,4
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:40:24 12-07-2025
|38,0117
|36,5565
|22,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|07:20:02 12-07-2025
|38,10917
|27,11889
|6,91
|1,5
|ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
|07:20:02 12-07-2025
|38,0545
|27,104
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|06:29:10 12-07-2025
|38,14222
|37,95028
|6,07
|0,8
|Yüksekova (Hakkari)
|05:54:35 12-07-2025
|37,42139
|43,98944
|6,61
|2,1
|DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|05:54:34 12-07-2025
|37,3383
|44,0645
|5,8
|2,1
|EGE DENIZI
|05:52:44 12-07-2025
|36,5497
|25,6198
|5,2
|1,5
|YUNANISTAN
|05:50:20 12-07-2025
|40,3242
|24,1627
|10,2
|1,6
|Saruhanlı (Manisa)
|05:39:11 12-07-2025
|38,72917
|27,81778
|7,33
|1,1
|CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA)
|05:39:10 12-07-2025
|38,658
|27,8597
|3,2
|0,7
|Çavdarhisar (Kütahya)
|05:33:16 12-07-2025
|39,18806
|29,45556
|7
|1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|05:33:16 12-07-2025
|39,2138
|29,4093
|4,9
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|05:26:25 12-07-2025
|39,22472
|40,30139
|15,14
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|05:26:25 12-07-2025
|39,2197
|40,2832
|5,3
|2,2
|Yüksekova (Hakkari)
|05:12:33 12-07-2025
|37,40944
|43,98444
|7,01
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|04:53:57 12-07-2025
|38,98806
|28,07333
|6,1
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|04:53:56 12-07-2025
|39,0108
|28,035
|10,3
|1,8
|Kozan (Adana)
|04:51:24 12-07-2025
|37,63361
|35,91083
|7
|1,1
|KAHVELI-KOZAN (ADANA)
|04:51:24 12-07-2025
|37,4812
|35,7738
|16,3
|1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.29 km] Fethiye (Muğla)
|04:47:10 12-07-2025
|36,605
|28,98778
|30,15
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:43:16 12-07-2025
|37,85472
|36,37389
|6,98
|1,4
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:43:16 12-07-2025
|37,8535
|36,4108
|13,6
|1,4
|Akdeniz - [23.99 km] Dalaman (Muğla)
|04:38:50 12-07-2025
|36,48583
|28,77472
|7
|1,5
|AKDENIZ
|04:38:49 12-07-2025
|36,4672
|28,7537
|3,2
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|04:32:29 12-07-2025
|37,28417
|35,93333
|8,63
|1,8
|HAMAM-KOZAN (ADANA)
|04:32:29 12-07-2025
|37,305
|35,8335
|6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:26:27 12-07-2025
|39,21167
|28,97694
|9,85
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:26:27 12-07-2025
|39,2108
|29,0433
|5,3
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|04:21:12 12-07-2025
|38,25556
|38,83556
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:15:54 12-07-2025
|37,31389
|37,01667
|6,42
|1,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:15:54 12-07-2025
|37,3053
|37,0107
|5,4
|1,5
|Maden (Elazığ)
|04:08:07 12-07-2025
|38,47833
|39,60861
|6,53
|1
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:59:20 12-07-2025
|38,5285
|37,961
|8,7
|1,1
|Tire (İzmir)
|03:46:00 12-07-2025
|38,00389
|27,67722
|8,55
|1
|Simav (Kütahya)
|03:32:47 12-07-2025
|39,20306
|28,96306
|7
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:32:46 12-07-2025
|39,2583
|29,018
|2
|1
|Selçuk (İzmir)
|03:02:10 12-07-2025
|37,91417
|27,44389
|7
|1,4
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|03:02:09 12-07-2025
|37,8892
|27,4295
|12,3
|1,5
|Ege Denizi - [42.98 km] Çeşme (İzmir)
|02:59:07 12-07-2025
|38,47611
|25,81833
|6,73
|2
|EGE DENIZI
|02:59:05 12-07-2025
|38,1132
|26,0977
|4,3
|2,1
|EGE DENIZI
|02:58:52 12-07-2025
|36,639
|25,684
|5,4
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:42:58 12-07-2025
|38,33389
|38,19278
|7
|1,5
|OZAL (MALATYA)
|02:42:57 12-07-2025
|38,3577
|38,185
|12,7
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|02:26:02 12-07-2025
|38,3167
|38,8203
|22,8
|0,9
|Kale (Malatya)
|02:26:01 12-07-2025
|38,34861
|38,73389
|11,27
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:08:07 12-07-2025
|39,55417
|26,16833
|6,1
|1,5
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:08:07 12-07-2025
|39,5512
|26,1523
|4,3
|1,5
|Maden (Elazığ)
|01:51:52 12-07-2025
|38,39972
|39,60417
|7,84
|0,9
|EGE DENIZI
|01:43:33 12-07-2025
|36,6533
|25,4522
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|01:35:35 12-07-2025
|36,6657
|25,518
|14,5
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|01:14:59 13-07-2025
|36,4022
|36,1025
|3,8
|1,3
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:03:03 13-07-2025
|37,8982
|27,6638
|9,4
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|00:30:13 13-07-2025
|36,99417
|28,87139
|7
|1,5
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:30:12 13-07-2025
|36,9947
|28,8727
|5,3
|1,6
|Merkez (Bolu)
|00:23:40 13-07-2025
|40,87194
|31,77083
|7,27
|1,6
|BAGISLAR-(BOLU)
|00:23:40 13-07-2025
|40,8667
|31,7537
|3
|1,7
|Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:05:31 13-07-2025
|40,83917
|28,01833
|7,03
|1,7
|EGE DENIZI
|23:55:52 12-07-2025
|36,482
|27,795
|75,2
|2,2
|Yedisu (Bingöl)
|23:23:27 12-07-2025
|39,4925
|40,30667
|7
|1,4
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:19:48 12-07-2025
|37,2002
|30,5398
|69,7
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|23:19:47 12-07-2025
|37,175
|30,53694
|78,34
|2
|Gemlik (Bursa)
|22:25:19 12-07-2025
|40,4825
|29,22417
|11,36
|1,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|22:25:19 12-07-2025
|40,4528
|29,1793
|11,7
|2
|Kale (Malatya)
|22:24:58 12-07-2025
|38,37917
|38,77944
|11,32
|1
|Kırkağaç (Manisa)
|22:16:14 12-07-2025
|39,08722
|27,74
|6,88
|1,5
|Akdeniz - [53.23 km] Marmaris (Muğla)
|21:58:18 12-07-2025
|36,1525
|28,08972
|6,98
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:36:11 12-07-2025
|39,19944
|28,96722
|13,83
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:26:10 12-07-2025
|39,23472
|28,97528
|10,51
|1,2
|Ege Denizi - [50.42 km] Karaburun (İzmir)
|21:25:52 12-07-2025
|38,95667
|25,97083
|7,03
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|20:34:11 12-07-2025
|40,71722
|32,79306
|10,72
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:24:24 12-07-2025
|39,17278
|28,95639
|10,2
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:24:23 12-07-2025
|39,2377
|29,0782
|5
|1,6
|Çumra (Konya)
|20:09:22 12-07-2025
|37,34611
|32,45417
|6,91
|1,1
|BELKUYU-AKOREN (KONYA)
|20:09:21 12-07-2025
|37,3353
|32,4333
|14,4
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|20:07:38 12-07-2025
|39,12583
|27,91889
|7
|1,4
|HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA)
|20:07:38 12-07-2025
|38,9407
|27,7477
|28,5
|1,2
|IRAN
|19:35:39 12-07-2025
|39,1755
|44,974
|5
|2,6
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [74.98 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|19:35:35 12-07-2025
|39,14306
|45,19389
|7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:33:16 12-07-2025
|37,55139
|37,395
|10,62
|1,2
|Afrin, Halep (Suriye) - [19.56 km] Reyhanlı (Hatay)
|19:18:28 12-07-2025
|36,38806
|36,85222
|4,81
|1,8
|Eşme (Uşak)
|19:01:13 12-07-2025
|38,48389
|29,15778
|7
|1
|Yalvaç (Isparta)
|18:48:48 12-07-2025
|38,18306
|30,88944
|7,05
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|18:44:44 12-07-2025
|38,3775
|37,79222
|7,09
|1,3
|Kumluca (Antalya)
|18:28:11 12-07-2025
|36,83556
|30,28528
|7,36
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|18:20:56 12-07-2025
|38,79806
|39,0025
|6,23
|1,4
|KORUKKOY-(ELAZIG)
|18:20:55 12-07-2025
|38,7988
|39,0308
|4,7
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|18:10:18 12-07-2025
|38,81361
|39,01556
|7
|2
|ESENKENT-(ELAZIG)
|18:10:17 12-07-2025
|38,8143
|39,0498
|5
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:36 12-07-2025
|39,50333
|28,17083
|6,92
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:07:36 12-07-2025
|39,5113
|28,167
|5,3
|1,4
|Divriği (Sivas)
|17:56:02 12-07-2025
|39,30222
|37,83028
|7,15
|1,1
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:44 12-07-2025
|39,1547
|29,1327
|6,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:53:43 12-07-2025
|39,20611
|29,00028
|11,25
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:12:32 12-07-2025
|39,2453
|29,0377
|2,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|17:12:31 12-07-2025
|39,23944
|29,00417
|15,43
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:03:14 12-07-2025
|38,12472
|37,59472
|10,45
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|16:46:18 12-07-2025
|38,28972
|38,0175
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|16:45:58 12-07-2025
|38,55083
|38,02028
|7
|1,2
|Merkez (Hakkari)
|16:08:55 12-07-2025
|37,36972
|43,97861
|7
|1,8
|Merkez (Şırnak)
|15:02:30 12-07-2025
|37,58972
|42,34889
|6,86
|1,8
|YUNANISTAN
|14:56:37 12-07-2025
|40,3447
|24,0977
|5
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|14:41:26 12-07-2025
|38,10694
|38,00194
|7
|1,1
|YUNANISTAN
|14:24:12 12-07-2025
|40,2902
|23,6
|7,4
|2,8
|Ege Denizi
|14:24:08 12-07-2025
|40,02944
|23,35861
|7,6
|2,8
|Cerablus, Halep (Suriye) - [04.00 km] Oğuzeli (Gaziantep)
|13:53:01 12-07-2025
|36,72639
|37,67333
|34,49
|2
|TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)
|13:50:36 12-07-2025
|38,8113
|38,842
|1,7
|1,1
|Keban Barajı - [05.39 km] Keban (Elazığ)
|13:50:35 12-07-2025
|38,86972
|38,79306
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 12-07-2025
|39,51
|28,18889
|8,87
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:20 12-07-2025
|39,4683
|28,1682
|11,3
|2,1
|MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:44:12 12-07-2025
|38,7538
|38,1223
|5,4
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|12:44:09 12-07-2025
|38,87556
|37,86194
|11,47
|1,6
|DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:01:24 12-07-2025
|40,2485
|31,8075
|6,8
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|12:01:22 12-07-2025
|40,14111
|31,95028
|7,15
|2,2
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:00:40 12-07-2025
|39,8925
|30,48778
|7
|1,8
|SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:00:39 12-07-2025
|39,8812
|30,4845
|0
|2
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:43:55 12-07-2025
|37,1242
|27,908
|0
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:41:46 12-07-2025
|37,1613
|27,8678
|0
|1,7
|Aksu (Antalya)
|11:37:49 12-07-2025
|37,08417
|30,77889
|16,23
|1,8
|KARAOZ-AKSU (ANTALYA)
|11:37:47 12-07-2025
|37,1915
|30,7898
|95,8
|2
|Soma (Manisa)
|11:31:08 12-07-2025
|39,25444
|27,70722
|6,77
|1,7
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|11:31:08 12-07-2025
|39,2658
|27,6818
|0
|2
|Ege Denizi - [100.07 km] Datça (Muğla)
|11:17:43 12-07-2025
|35,79306
|27,48222
|7,9
|2,1
|AKDENIZ
|11:17:43 12-07-2025
|35,778
|27,5167
|5
|2,2
|ARGIN-ORHANELI (BURSA)
|10:21:40 12-07-2025
|39,8495
|28,9502
|15,1
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:21:39 12-07-2025
|39,95389
|28,79444
|6,94
|1,3
|Merkez (Bolu)
|09:53:06 12-07-2025
|40,77806
|31,54
|10,61
|1,8
|KIZILAGIL-(BOLU)
|09:53:06 12-07-2025
|40,7948
|31,538
|6
|1,9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:04:25 12-07-2025
|38,16
|37,04083
|6,97
|1,7
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:04:23 12-07-2025
|38,1245
|36,9878
|4,7
|1,8
|BAYRAMSAH-ASLANAPA (KUTAHYA)
|08:34:34 12-07-2025
|39,3578
|29,719
|9,9
|1,5
|Aslanapa (Kütahya)
|08:34:33 12-07-2025
|39,30778
|29,77333
|5,35
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|08:25:15 12-07-2025
|39,56889
|26,42139
|6,99
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:50:42 12-07-2025
|39,25944
|28,98389
|8,64
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:41 12-07-2025
|39,2547
|29,003
|5,1
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:40:25 12-07-2025
|37,99889
|36,51
|7,02
|1,4
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:40:24 12-07-2025
|38,0117
|36,5565
|22,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|07:20:02 12-07-2025
|38,10917
|27,11889
|6,91
|1,5
|ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
|07:20:02 12-07-2025
|38,0545
|27,104
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|06:29:10 12-07-2025
|38,14222
|37,95028
|6,07
|0,8
|Yüksekova (Hakkari)
|05:54:35 12-07-2025
|37,42139
|43,98944
|6,61
|2,1
|DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|05:54:34 12-07-2025
|37,3383
|44,0645
|5,8
|2,1
|EGE DENIZI
|05:52:44 12-07-2025
|36,5497
|25,6198
|5,2
|1,5
|YUNANISTAN
|05:50:20 12-07-2025
|40,3242
|24,1627
|10,2
|1,6
|Saruhanlı (Manisa)
|05:39:11 12-07-2025
|38,72917
|27,81778
|7,33
|1,1
|CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA)
|05:39:10 12-07-2025
|38,658
|27,8597
|3,2
|0,7
|Çavdarhisar (Kütahya)
|05:33:16 12-07-2025
|39,18806
|29,45556
|7
|1
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|05:33:16 12-07-2025
|39,2138
|29,4093
|4,9
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|05:26:25 12-07-2025
|39,22472
|40,30139
|15,14
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|05:26:25 12-07-2025
|39,2197
|40,2832
|5,3
|2,2
|Yüksekova (Hakkari)
|05:12:33 12-07-2025
|37,40944
|43,98444
|7,01
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|04:53:57 12-07-2025
|38,98806
|28,07333
|6,1
|1,7
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|04:53:56 12-07-2025
|39,0108
|28,035
|10,3
|1,8
|Kozan (Adana)
|04:51:24 12-07-2025
|37,63361
|35,91083
|7
|1,1
|KAHVELI-KOZAN (ADANA)
|04:51:24 12-07-2025
|37,4812
|35,7738
|16,3
|1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.29 km] Fethiye (Muğla)
|04:47:10 12-07-2025
|36,605
|28,98778
|30,15
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:43:16 12-07-2025
|37,85472
|36,37389
|6,98
|1,4
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:43:16 12-07-2025
|37,8535
|36,4108
|13,6
|1,4
|Akdeniz - [23.99 km] Dalaman (Muğla)
|04:38:50 12-07-2025
|36,48583
|28,77472
|7
|1,5
|AKDENIZ
|04:38:49 12-07-2025
|36,4672
|28,7537
|3,2
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|04:32:29 12-07-2025
|37,28417
|35,93333
|8,63
|1,8
|HAMAM-KOZAN (ADANA)
|04:32:29 12-07-2025
|37,305
|35,8335
|6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:26:27 12-07-2025
|39,21167
|28,97694
|9,85
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:26:27 12-07-2025
|39,2108
|29,0433
|5,3
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|04:21:12 12-07-2025
|38,25556
|38,83556
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:15:54 12-07-2025
|37,31389
|37,01667
|6,42
|1,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:15:54 12-07-2025
|37,3053
|37,0107
|5,4
|1,5
|Maden (Elazığ)
|04:08:07 12-07-2025
|38,47833
|39,60861
|6,53
|1
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:59:20 12-07-2025
|38,5285
|37,961
|8,7
|1,1
|Tire (İzmir)
|03:46:00 12-07-2025
|38,00389
|27,67722
|8,55
|1
|Simav (Kütahya)
|03:32:47 12-07-2025
|39,20306
|28,96306
|7
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:32:46 12-07-2025
|39,2583
|29,018
|2
|1
|Selçuk (İzmir)
|03:02:10 12-07-2025
|37,91417
|27,44389
|7
|1,4
|HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)
|03:02:09 12-07-2025
|37,8892
|27,4295
|12,3
|1,5
|Ege Denizi - [42.98 km] Çeşme (İzmir)
|02:59:07 12-07-2025
|38,47611
|25,81833
|6,73
|2
|EGE DENIZI
|02:59:05 12-07-2025
|38,1132
|26,0977
|4,3
|2,1
|EGE DENIZI
|02:58:52 12-07-2025
|36,639
|25,684
|5,4
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:42:58 12-07-2025
|38,33389
|38,19278
|7
|1,5
|OZAL (MALATYA)
|02:42:57 12-07-2025
|38,3577
|38,185
|12,7
|1,4
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|02:26:02 12-07-2025
|38,3167
|38,8203
|22,8
|0,9
|Kale (Malatya)
|02:26:01 12-07-2025
|38,34861
|38,73389
|11,27
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|02:08:07 12-07-2025
|39,55417
|26,16833
|6,1
|1,5
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|02:08:07 12-07-2025
|39,5512
|26,1523
|4,3
|1,5
|Maden (Elazığ)
|01:51:52 12-07-2025
|38,39972
|39,60417
|7,84
|0,9
|EGE DENIZI
|01:43:33 12-07-2025
|36,6533
|25,4522
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|01:35:35 12-07-2025
|36,6657
|25,518
|14,5
|1,4
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