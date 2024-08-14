Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ağustos 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Güney (Denizli)
|00:49:41 14-08-2024
|38,07167
|29,05167
|10,29
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:47:57 14-08-2024
|38,25139
|38,15333
|7
|1,4
|Merzifon (Amasya)
|00:30:57 14-08-2024
|40,6675
|35,33972
|6,96
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:27:11 14-08-2024
|37,85028
|36,65972
|6,4
|1,9
|Güney (Denizli)
|00:24:14 14-08-2024
|38,08556
|29,05917
|7
|1
|Palu (Elazığ)
|00:22:18 14-08-2024
|38,70944
|40,22583
|6,93
|2,1
|Hekimhan (Malatya)
|00:08:54 14-08-2024
|38,97833
|37,98917
|15,17
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:06:26 14-08-2024
|38,03139
|37,64056
|6,98
|1,8
|Kozan (Adana)
|23:57:25 13-08-2024
|37,63028
|35,89389
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|23:40:05 13-08-2024
|37,6425
|35,885
|7
|1,7
|Nallıhan (Ankara)
|23:12:21 13-08-2024
|40,13528
|31,67139
|7
|2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.68 km] Altınözü (Hatay)
|22:55:07 13-08-2024
|35,19917
|37,03444
|24,4
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|22:50:51 13-08-2024
|38,26528
|37,77306
|9,39
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|22:50:11 13-08-2024
|38,14333
|38,55278
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:57:11 13-08-2024
|38,30778
|38,13222
|5,7
|1,4
|Kozan (Adana)
|21:45:06 13-08-2024
|37,54028
|35,83667
|7
|1,8
|Kozan (Adana)
|21:43:40 13-08-2024
|37,51056
|35,87
|7
|2,8
|Akdeniz - [122.01 km] Kaş (Antalya)
|21:32:59 13-08-2024
|35,44583
|28,43333
|6,83
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:26:08 13-08-2024
|37,52889
|37,25306
|6,94
|1,1
|Üzümlü (Erzincan)
|20:32:19 13-08-2024
|39,62583
|39,85139
|7,49
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:05:22 13-08-2024
|38,25556
|38,10194
|7,06
|1,9
|Kozan (Adana)
|19:51:53 13-08-2024
|37,66556
|35,83
|6,98
|1,7
|Tuşba (Van)
|19:41:50 13-08-2024
|38,86056
|43,45556
|7,02
|1,4
|Kozan (Adana)
|19:35:34 13-08-2024
|37,63778
|35,88472
|6,99
|1,9
|Kemaliye (Erzincan)
|18:09:34 13-08-2024
|39,205
|38,40389
|6,96
|1,3
|Döşemealtı (Antalya)
|18:02:44 13-08-2024
|37,18444
|30,64778
|76,75
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:45:37 13-08-2024
|38,21611
|38,11972
|7,01
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:06:47 13-08-2024
|38,24028
|38,17972
|6,97
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|16:57:11 13-08-2024
|38,32611
|37,83806
|11,55
|1,7
|Ege Denizi - [04.42 km] Dikili (İzmir)
|15:21:09 13-08-2024
|39,05361
|26,78611
|9,02
|1,4
|Van Gölü - [07.00 km] Tuşba (Van)
|15:11:20 13-08-2024
|38,64333
|43,12056
|7
|1,7
|Buca (İzmir)
|15:02:36 13-08-2024
|38,37722
|27,28389
|5,06
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:35:32 13-08-2024
|38,26722
|37,26722
|7
|1,7
|Ege Denizi - [09.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:21:39 13-08-2024
|39,58306
|26,025
|10,72
|2,3
|Şehitkamil (Gaziantep)
|13:54:31 13-08-2024
|37,14583
|37,26944
|7
|1,3
|Akdeniz
|13:46:49 13-08-2024
|35,35333
|35,49
|10,35
|3,5
|Keskin (Kırıkkale)
|13:22:12 13-08-2024
|39,58333
|33,59333
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|13:09:06 13-08-2024
|39,37278
|29,27139
|7
|1,2
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [62.29 km] Altınözü (Hatay)
|13:06:42 13-08-2024
|35,57861
|36,80194
|7
|2,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:03:01 13-08-2024
|39,66694
|29,47306
|6,91
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.84 km] Selçuk (İzmir)
|13:01:36 13-08-2024
|37,97306
|27,21972
|6,97
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|12:55:12 13-08-2024
|38,25806
|38,56083
|10,81
|2,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:37:01 13-08-2024
|39,80333
|28,96889
|7
|1,8
|Ulubey (Uşak)
|12:12:52 13-08-2024
|38,45028
|29,15056
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|12:09:17 13-08-2024
|38,46778
|29,14056
|7,5
|0,8
|Milas (Muğla)
|11:59:20 13-08-2024
|37,14306
|27,86583
|7
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|11:46:46 13-08-2024
|37,83694
|38,28583
|4,91
|1,6
|Selçuk (İzmir)
|11:33:34 13-08-2024
|37,88028
|27,34139
|11,14
|1,8
|Sarız (Kayseri)
|11:26:10 13-08-2024
|38,50639
|36,56639
|7,04
|2
|Güney (Denizli)
|11:03:04 13-08-2024
|38,07167
|29,06528
|7,05
|1,5
|Merkez (Sivas)
|10:33:16 13-08-2024
|39,6525
|37,37306
|9,7
|4,1
|Merkez (Sivas)
|10:26:04 13-08-2024
|39,65111
|37,37417
|12,19
|1,9
|Altınordu (Ordu)
|09:57:47 13-08-2024
|40,90861
|37,97889
|10,92
|1,7
|Güney (Denizli)
|09:54:34 13-08-2024
|38,07194
|29,05444
|10,92
|2,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.25 km] Altınözü (Hatay)
|07:52:05 13-08-2024
|35,25556
|37,07472
|7,1
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:22:16 13-08-2024
|38,10222
|36,58556
|7
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|07:14:26 13-08-2024
|40,28722
|27,02333
|7
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.88 km] Altınözü (Hatay)
|06:53:51 13-08-2024
|35,24361
|37,05194
|6,95
|2,6
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.12 km] Yayladağı (Hatay)
|06:37:56 13-08-2024
|35,14083
|36,94361
|24,38
|3,1
|Ege Denizi - [18.66 km] Seferihisar (İzmir)
|06:03:09 13-08-2024
|37,93028
|26,78861
|7
|2,2
|Güney (Denizli)
|06:00:33 13-08-2024
|38,06944
|29,04361
|7
|2,9
|İliç (Erzincan)
|05:58:29 13-08-2024
|39,42583
|38,57028
|7,11
|1,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.33 km] Yayladağı (Hatay)
|05:40:50 13-08-2024
|35,18861
|36,97667
|13,92
|3,1
|Akdeniz - [99.91 km] Kumluca (Antalya)
|05:31:53 13-08-2024
|35,73861
|31,26778
|21,82
|2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.30 km] Yayladağı (Hatay)
|05:21:37 13-08-2024
|35,13833
|36,97583
|26,8
|3,1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [110.59 km] Altınözü (Hatay)
|05:10:11 13-08-2024
|35,19139
|37,07361
|6,63
|2,2
|Ege Denizi - [20.19 km] Seferihisar (İzmir)
|04:52:34 13-08-2024
|37,90639
|26,81889
|7
|2,1
|Ege Denizi - [19.45 km] Seferihisar (İzmir)
|04:50:07 13-08-2024
|37,91361
|26,81917
|7
|1,7
|Dumlupınar (Kütahya)
|04:35:57 13-08-2024
|38,89389
|29,9725
|7
|1,1
|Akdeniz
|04:35:16 13-08-2024
|34,30778
|24,46278
|7
|4,2
|Ege Denizi - [21.27 km] Seferihisar (İzmir)
|04:10:58 13-08-2024
|37,90333
|26,79583
|7
|2,1
|Ege Denizi - [21.67 km] Seferihisar (İzmir)
|03:57:47 13-08-2024
|37,88417
|26,84722
|7
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.53 km] Yayladağı (Hatay)
|03:54:48 13-08-2024
|35,07389
|36,92194
|9,71
|2
|Pamukkale (Denizli)
|03:51:36 13-08-2024
|38,05694
|29,05917
|8,98
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|03:43:07 13-08-2024
|38,02833
|29,03667
|7
|1,7
|Güney (Denizli)
|03:32:24 13-08-2024
|38,0725
|29,06556
|6,94
|1,5
|Hama (Suriye) - [105.41 km] Yayladağı (Hatay)
|03:28:39 13-08-2024
|35,1275
|36,89583
|25,75
|4,4
|Tosya (Kastamonu)
|03:16:50 13-08-2024
|40,98833
|33,94028
|6,98
|1,2
|Karadeniz - [01.31 km] Eynesil (Giresun)
|03:11:49 13-08-2024
|41,05917
|39,12472
|6,87
|1,7
|Güney (Denizli)
|03:08:58 13-08-2024
|38,07861
|29,05306
|7
|0,9
|Güney (Denizli)
|03:04:53 13-08-2024
|38,07306
|29,06028
|6,93
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:56:54 13-08-2024
|38,07389
|37,625
|7
|1,8
|Ege Denizi - [16.91 km] Seferihisar (İzmir)
|02:56:33 13-08-2024
|37,93556
|26,82806
|7
|1,8
|Elmadağ (Ankara)
|01:54:51 13-08-2024
|39,80972
|33,10972
|7
|1,1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [110.74 km] Altınözü (Hatay)
|01:48:28 13-08-2024
|35,16889
|37,04167
|24,27
|3,3
|Hama (Suriye) - [98.17 km] Altınözü (Hatay)
|01:42:11 13-08-2024
|35,27472
|36,98222
|16,4
|2,3