Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?

14 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:31 14-08-2025 39,23639 28,125 8,61 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:14 14-08-2025 39,19556 28,17028 7,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:50 14-08-2025 39,18972 28,20833 6,34 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:49 14-08-2025 39,188 28,185 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:17 13-08-2025 39,12444 28,15861 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:06 13-08-2025 39,23778 28,07528 7,29 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:01 13-08-2025 39,25139 28,03972 9,29 3,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00) 23:54:00 13-08-2025 39,2387 28,0237 13,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:53 13-08-2025 39,26861 28,15667 5,63 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:36 13-08-2025 39,207 28,0107 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:20 13-08-2025 39,24 28,05222 8,51 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:43:19 13-08-2025 39,172 28,053 23,1 1,4
ULACIK-DEMIRCI (MANISA) 23:41:06 13-08-2025 39,0632 28,5173 17,4 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:59 13-08-2025 39,2155 28,1375 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:59 13-08-2025 39,20389 28,18806 6,99 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:36:40 13-08-2025 40,175 31,7482 7,4 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:05 13-08-2025 39,202 28,0813 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:05 13-08-2025 39,1925 28,09 6,99 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:16 13-08-2025 39,1788 28,1607 14,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:16 13-08-2025 39,19806 28,1875 9,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:32 13-08-2025 39,1832 28,1775 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:32 13-08-2025 39,18972 28,18528 8,95 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:32 13-08-2025 39,16972 28,14167 7,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:03 13-08-2025 39,24333 28,07028 1,76 1,2
Yazıhan (Malatya) 23:23:43 13-08-2025 38,63861 38,05778 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 13-08-2025 39,20278 28,21083 10,39 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:31 13-08-2025 39,25444 28,17083 6,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:11 13-08-2025 39,18444 28,10944 6,32 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:10 13-08-2025 39,2035 28,0385 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:39 13-08-2025 39,23583 28,07528 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:50 13-08-2025 39,20667 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:04 13-08-2025 39,25111 28,0925 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:33 13-08-2025 39,18583 28,11861 6,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:55 13-08-2025 39,21917 28,16444 10,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:59 13-08-2025 39,15528 28,13639 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:49 13-08-2025 39,21667 28,18611 8,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:53 13-08-2025 39,21861 28,01333 6,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:31 13-08-2025 39,23139 28,06944 8,74 1,2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.05 km] Fethiye (Muğla) 23:07:31 13-08-2025 36,50333 29,00694 20,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:32 13-08-2025 39,17583 28,18111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:49 13-08-2025 39,13861 28,17528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:36 13-08-2025 39,19972 28,13583 10,77 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.08.13 23:02:48) 23:02:47 13-08-2025 38,1162 36,6627 5,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:47 13-08-2025 39,18556 28,14111 8,35 2
Göksun (Kahramanmaraş) 23:02:47 13-08-2025 38,08472 36,51806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:15 13-08-2025 39,1978 28,1487 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:15 13-08-2025 39,2 28,17972 10,76 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:02 13-08-2025 39,23667 28,1 6,75 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:01 13-08-2025 39,2302 28,071 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:42 13-08-2025 39,25528 28,16167 6,92 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:41 13-08-2025 39,235 28,1402 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:42 13-08-2025 39,20083 28,17583 6,97 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:40 13-08-2025 39,2082 28,1307 9,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 13-08-2025 39,2328 28,0852 14,8 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:57 13-08-2025 39,2485 28,0983 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:22 13-08-2025 39,15528 28,15528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:21 13-08-2025 39,1438 28,1658 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:55 13-08-2025 39,20389 28,13361 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 13-08-2025 39,17111 28,20583 6,98 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:40 13-08-2025 39,1722 28,1392 11,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:31 13-08-2025 39,169 28,208 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:34 13-08-2025 39,24333 28,095 7,16 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:33 13-08-2025 39,2363 28,0467 8,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:38 13-08-2025 39,1817 28,1093 13,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:03 13-08-2025 39,13667 28,1625 7,16 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:00 13-08-2025 39,2107 28,1072 11,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:16 13-08-2025 39,1777 28,1597 9,6 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:21 13-08-2025 39,1885 28,164 10,1 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:21 13-08-2025 39,20528 28,17833 10 4
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:20 13-08-2025 39,19694 28,09556 9,1 1,7
Akhisar (Manisa) 22:22:06 13-08-2025 39,19306 28,00333 7,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:26 13-08-2025 39,21833 28,10583 9,08 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:25 13-08-2025 39,2075 28,0873 7,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:18 13-08-2025 39,20889 28,1675 7,93 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:10:03 13-08-2025 38,135 37,81806 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:21 13-08-2025 39,1883 28,124 15,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:21 13-08-2025 39,18528 28,15944 8,99 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:18 13-08-2025 39,2072 28,0627 17,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:18 13-08-2025 39,24306 28,07556 8,81 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:03 13-08-2025 39,2055 28,1593 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:03 13-08-2025 39,22 28,15194 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:55 13-08-2025 39,18861 28,17389 6,57 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:24 13-08-2025 39,2355 28,0683 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:24 13-08-2025 39,25111 28,10694 9,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:35 13-08-2025 39,09167 28,16306 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:33 13-08-2025 39,202 28,0138 9,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:07 13-08-2025 39,1445 28,1272 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:07 13-08-2025 39,16972 28,17444 7,4 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:17 13-08-2025 39,1315 28,1872 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:47 13-08-2025 39,25417 28,11028 5,44 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 21:53:46) 21:53:46 13-08-2025 39,2425 28,0967 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:43 13-08-2025 39,1775 28,11333 6,99 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 21:42:58 13-08-2025 38,03361 38,37583 7,03 1,4
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:42:55 13-08-2025 38,0495 38,2778 26,7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:43 13-08-2025 39,206 28,1425 17,1 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:05 13-08-2025 39,1653 28,2027 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:28 13-08-2025 39,19167 28,16472 7,39 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:27 13-08-2025 39,1785 28,1307 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:26 13-08-2025 39,21083 28,13417 7,01 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:25 13-08-2025 39,2308 28,2087 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:34 13-08-2025 39,225 28,16917 8,84 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:33 13-08-2025 39,2118 28,108 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:05 13-08-2025 39,14917 28,20833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:19 13-08-2025 39,27028 28,08944 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:35 13-08-2025 39,25833 28,10833 7,85 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:41 13-08-2025 39,21056 28,19972 7,04 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:40 13-08-2025 39,1967 28,2033 12,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:06 13-08-2025 39,1318 28,1423 15,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:06 13-08-2025 39,20111 28,10389 8,15 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:22:39 13-08-2025 38,10361 37,83889 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:59 13-08-2025 39,18917 28,17556 10,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:44 13-08-2025 39,18889 28,16556 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:57 13-08-2025 39,23861 28,17 8,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:40 13-08-2025 39,28167 28,07972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:17 13-08-2025 39,2325 28,18361 10,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:29 13-08-2025 39,25583 28,07556 8,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:04 13-08-2025 39,21 28,17194 8,48 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:28 13-08-2025 39,21 28,11778 5,87 1,2
Kadirli (Osmaniye) 21:12:00 13-08-2025 37,66694 36,16583 7,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:12 13-08-2025 39,2275 28,10944 8,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:30 13-08-2025 39,25917 28,09417 10,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:22 13-08-2025 39,20583 28,22306 6,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:18 13-08-2025 39,21167 28,16722 7,67 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:17 13-08-2025 39,1897 28,195 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:26 13-08-2025 39,24167 28,12306 10,17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:42 13-08-2025 39,23833 28,15972 6,25 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:41 13-08-2025 39,2238 28,1498 11 2,8
Maden (Elazığ) 21:02:19 13-08-2025 38,53806 39,67028 7,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:52 13-08-2025 39,19361 28,16306 9,23 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:52 13-08-2025 39,1753 28,207 12,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 13-08-2025 39,26111 28,09417 6,85 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:53 13-08-2025 39,2362 28,043 3,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:20 13-08-2025 39,19278 28,17556 6,67 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 13-08-2025 39,1577 28,1842 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:40 13-08-2025 39,21083 28,17278 9,66 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:39 13-08-2025 39,2092 28,1427 8,9 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:42 13-08-2025 39,1767 28,1272 12,4 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:01 13-08-2025 39,168 28,257 23,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:48 13-08-2025 39,18472 28,16056 7,22 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:47 13-08-2025 39,1843 28,159 10,6 2,7
Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla) 20:39:15 13-08-2025 36,31944 26,87222 56,87 4,3
EGE DENIZI 20:39:13 13-08-2025 36,3243 26,8863 118,9 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:30 13-08-2025 39,23972 28,16028 6,98 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:09 13-08-2025 39,2498 28,0702 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:19 13-08-2025 39,18639 28,14778 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:32 13-08-2025 39,153 28,1145 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:38 13-08-2025 39,22167 28,19 6,99 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:37 13-08-2025 39,1883 28,1655 17,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:02 13-08-2025 39,17472 28,20056 7,18 1,6
Hisarcık (Kütahya) 20:30:16 13-08-2025 39,19222 29,34222 6,98 2
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.13 20:30:15) 20:30:15 13-08-2025 39,2493 29,3768 8,2 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:28:53) 20:28:53 13-08-2025 39,1553 28,1775 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:52 13-08-2025 39,17111 28,16528 7,04 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:50 13-08-2025 39,24361 28,10583 7,5 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:50 13-08-2025 39,2227 28,0828 7,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:02 13-08-2025 39,24583 28,0975 10,81 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:31 13-08-2025 39,20361 28,12 9,26 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:30 13-08-2025 39,1742 28,0993 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:48 13-08-2025 39,24056 28,10722 7,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:55 13-08-2025 39,2225 28,17583 8,49 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:55 13-08-2025 39,2147 28,1092 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:40 13-08-2025 39,18111 28,15528 7,72 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:40 13-08-2025 39,1872 28,1168 13,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:40 13-08-2025 39,20306 28,17333 8,65 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:40 13-08-2025 39,1797 28,1273 12,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:51 13-08-2025 39,22278 28,21556 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:21 13-08-2025 39,18639 28,18528 6,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:43 13-08-2025 39,27361 28,13556 7,34 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:50 13-08-2025 39,19639 28,18889 6,99 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:10:50) 20:10:50 13-08-2025 39,1673 28,2033 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:46 13-08-2025 39,21 28,14139 9,83 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:44 13-08-2025 39,1775 28,1233 16 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:57 13-08-2025 39,20944 28,27722 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:57 13-08-2025 39,1988 28,2365 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:21 13-08-2025 39,19056 28,15972 6,93 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:21 13-08-2025 39,1657 28,1407 11,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:02 13-08-2025 39,19111 28,19278 6,78 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:02 13-08-2025 39,1768 28,1808 15,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:36 13-08-2025 39,22889 28,14667 8,11 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:35 13-08-2025 39,2172 28,1323 17 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:55 13-08-2025 39,18694 28,16 6,99 2,5
Akhisar (Manisa) 19:54:45 13-08-2025 39,17278 28,00583 6,97 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:44 13-08-2025 39,1943 28,0078 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:35 13-08-2025 39,23639 28,05611 11,52 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:34 13-08-2025 39,2243 28,0252 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:52 13-08-2025 39,17139 28,13944 6,99 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:52 13-08-2025 39,151 28,136 10 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:34 13-08-2025 39,2063 28,0977 11,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:37 13-08-2025 39,1737 28,1627 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:00 13-08-2025 39,22389 28,25389 6,99 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:59 13-08-2025 39,2117 28,2317 9,8 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:24 13-08-2025 39,19306 28,17694 7,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:51 13-08-2025 39,17278 28,16361 6,98 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:49 13-08-2025 39,1732 28,1905 10,8 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:31 13-08-2025 39,2003 28,0125 9,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:06 13-08-2025 39,1737 28,182 17,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:02 13-08-2025 39,20389 28,20222 5,64 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:01 13-08-2025 39,1813 28,2008 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:12 13-08-2025 39,17222 28,15556 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:12 13-08-2025 39,1688 28,1603 9,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:34 13-08-2025 39,20778 28,24889 5,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:06 13-08-2025 39,21167 28,19333 7,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:05 13-08-2025 39,20389 28,24917 4,49 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:05 13-08-2025 39,1988 28,2237 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:18 13-08-2025 39,21056 28,20417 7,25 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:18 13-08-2025 39,2032 28,1758 9,8 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:30 13-08-2025 39,1163 28,1818 14,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:28 13-08-2025 39,21778 28,15583 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:57 13-08-2025 39,19 28,18278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:30 13-08-2025 39,16056 28,18306 8,42 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:30 13-08-2025 39,1208 28,1615 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:31 13-08-2025 39,20833 28,18917 7,71 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:31 13-08-2025 39,204 28,1868 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:46 13-08-2025 39,22861 28,175 9,07 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:30 13-08-2025 39,22417 28,2075 6,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:15 13-08-2025 39,18583 28,1775 5,89 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:19 13-08-2025 39,2097 28,0513 11,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:18 13-08-2025 39,21639 28,04861 7,32 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:43 13-08-2025 39,18722 28,17417 6,11 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:33 13-08-2025 39,171 28,1412 20,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:01 13-08-2025 39,23861 28,25722 6,97 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:01 13-08-2025 39,1722 28,2712 14,6 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 13-08-2025 39,0842 28,1932 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:44 13-08-2025 39,20111 28,09194 6,06 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:44 13-08-2025 39,1673 28,1103 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:53 13-08-2025 39,20611 28,20806 5,57 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:53 13-08-2025 39,1945 28,1815 10,5 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 18:48:05 13-08-2025 38,07889 38,39917 6,92 2,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:48:04 13-08-2025 38,0903 38,4133 11,4 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:06 13-08-2025 39,1732 28,2348 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:50 13-08-2025 39,20778 28,20944 5,75 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:49 13-08-2025 39,1773 28,1867 16,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:58 13-08-2025 39,23611 28,18861 5,75 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:57 13-08-2025 39,2252 28,1753 14,6 2,4
BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:42:14 13-08-2025 37,9022 37,438 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:37 13-08-2025 39,19111 28,17667 5,35 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:36 13-08-2025 39,1865 28,1782 13 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:06 13-08-2025 39,245 28,18694 5,75 3,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:06 13-08-2025 39,2385 28,1613 10,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:27 13-08-2025 39,23889 28,05417 6,99 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:25 13-08-2025 39,2402 28,1033 14,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:44 13-08-2025 39,20556 28,1875 7,49 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:43 13-08-2025 39,192 28,205 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:07 13-08-2025 39,19944 28,13167 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:42 13-08-2025 39,21 28,17583 9,29 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:41 13-08-2025 39,2007 28,123 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:44 13-08-2025 39,24639 28,1175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:11 13-08-2025 39,24194 28,13722 8,65 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:11 13-08-2025 39,2317 28,0985 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:25 13-08-2025 39,20583 28,17056 10,31 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:25 13-08-2025 39,1662 28,1263 11,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:31 13-08-2025 39,19194 28,13111 10,61 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:16:37 13-08-2025 36,63944 36,49667 7 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:14 13-08-2025 39,2583 28,0838 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:13 13-08-2025 39,28556 28,06556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:20 13-08-2025 39,20917 28,13417 5,83 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:19 13-08-2025 39,2333 28,127 10,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:11:23 13-08-2025 38,38139 38,155 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:14 13-08-2025 39,19056 28,14222 8,28 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:14 13-08-2025 39,1787 28,1415 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:12 13-08-2025 39,18361 28,155 8,78 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:12 13-08-2025 39,184 28,1195 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:14 13-08-2025 39,11722 28,21333 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:12 13-08-2025 39,1548 28,2058 16,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:39 13-08-2025 39,23222 28,15139 7,06 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:39 13-08-2025 39,2043 28,157 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:39 13-08-2025 39,2175 28,20722 7,66 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:39 13-08-2025 39,1913 28,1658 14,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:25 13-08-2025 39,21889 28,12222 8,17 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:24 13-08-2025 39,2273 28,1108 5,2 1,6
Gördes (Manisa) 17:57:57 13-08-2025 39,09056 28,21806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:46 13-08-2025 39,19694 28,16944 10,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:45 13-08-2025 39,2067 28,138 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:42 13-08-2025 39,25028 28,15306 9,57 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:41 13-08-2025 39,2465 28,1247 14 1,4
Ege Denizi - [12.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:52:04 13-08-2025 39,38833 26,26694 7,07 1,8
Hisarcık (Kütahya) 17:49:00 13-08-2025 39,2275 29,36111 7 1,3
Kadirli (Osmaniye) 17:45:47 13-08-2025 37,65806 36,16917 5,12 4,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 17:45:46 13-08-2025 37,6727 36,1205 5 4
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:54 13-08-2025 39,12028 28,2175 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:08 13-08-2025 39,16889 28,21583 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:20 13-08-2025 39,16389 28,18639 6,94 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:18 13-08-2025 39,1785 28,139 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:28 13-08-2025 39,18833 28,19 5,19 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:28 13-08-2025 39,1863 28,1593 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:51 13-08-2025 39,21778 28,12 6,81 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:50 13-08-2025 39,2028 28,0925 14,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:35 13-08-2025 39,2775 28,12694 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:57 13-08-2025 39,1225 28,2342 14,4 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:55 13-08-2025 39,1578 28,185 4,2 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:06 13-08-2025 39,1225 28,2735 5 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:38 13-08-2025 39,1838 28,0885 14,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:30 13-08-2025 39,14139 28,19583 6,97 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:29 13-08-2025 39,1908 28,1622 10,3 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:54 13-08-2025 39,1107 28,1277 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:24 13-08-2025 39,17556 28,15889 6,31 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:23 13-08-2025 39,1598 28,1203 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:37 13-08-2025 39,11528 28,235 6,73 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:15 13-08-2025 39,1983 28,1343 20 1,7
Hisarcık (Kütahya) 17:16:00 13-08-2025 39,24278 29,37056 7,11 1,8
Hisarcık (Kütahya) 17:15:42 13-08-2025 39,23667 29,37083 6,77 1,5
Emet (Kütahya) 17:13:29 13-08-2025 39,27444 29,47417 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:27 13-08-2025 39,13694 28,14806 6,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:08:37 13-08-2025 39,21889 28,09806 7,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:56 13-08-2025 39,20639 28,20778 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:57 13-08-2025 39,26083 28,12472 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:54:29 13-08-2025 39,21194 28,13694 13,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:50 13-08-2025 39,225 28,15861 11,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:25 13-08-2025 39,20361 28,07167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:04 13-08-2025 39,18917 28,17889 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:51 13-08-2025 39,21889 28,17917 12,25 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:47 13-08-2025 39,23278 28,1925 6,37 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:57 13-08-2025 39,19667 28,17 10,22 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:59 13-08-2025 39,18639 28,17417 9,22 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:00 13-08-2025 39,2 28,06389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:41 13-08-2025 39,21833 28,08972 6,77 2,1
16:24:20 13-08-2025 39,20222 28,17694 10,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:09 13-08-2025 39,24278 28,09222 11,44 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:26 13-08-2025 39,15528 28,20167 11,03 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:18 13-08-2025 39,2003 28,0573 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:17 13-08-2025 39,24 28,07972 6,98 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:40 13-08-2025 39,24361 28,08361 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:40 13-08-2025 39,2383 28,1207 6,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:56 13-08-2025 39,21778 28,0725 7,03 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:56 13-08-2025 39,2327 28,0643 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:07 13-08-2025 39,23917 28,08139 10,71 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 16:02:21 13-08-2025 39,136 28,068 2,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:20 13-08-2025 39,185 28,18639 8,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:07 13-08-2025 39,24444 28,07028 10,58 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:07 13-08-2025 39,2343 28,028 10,5 1,9
TOPTEPE-(SIRNAK) 15:59:31 13-08-2025 37,4802 42,3718 5 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:49 13-08-2025 39,1853 28,0833 9,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:48 13-08-2025 39,20833 28,10167 11,79 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:20 13-08-2025 39,25917 28,16917 7 3,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:19 13-08-2025 39,2463 28,1673 11,1 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:14 13-08-2025 39,205 28,1775 7,64 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:12 13-08-2025 39,2028 28,212 13,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:58 13-08-2025 39,12833 28,19278 7,21 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:56 13-08-2025 39,185 28,1705 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:14 13-08-2025 39,2225 28,08 4,42 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:13 13-08-2025 39,2132 28,0858 9,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:57 13-08-2025 39,2017 28,2467 17,9 1,5
Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van) 15:31:03 13-08-2025 38,5825 43,06389 8,94 2,3
VAN GOLU 15:31:01 13-08-2025 38,57 43,0143 9 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:41 13-08-2025 39,2253 28,0787 7,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:40 13-08-2025 39,21639 28,13528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:12 13-08-2025 39,21333 28,08611 8,86 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:11 13-08-2025 39,2147 28,0728 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:50 13-08-2025 39,26083 28,08833 8,82 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:50 13-08-2025 39,209 28,1253 8 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:52 13-08-2025 39,2237 28,1118 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:25 13-08-2025 39,19111 28,15111 12,15 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:21:25 13-08-2025 39,1663 28,1442 10,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:17 13-08-2025 39,15917 28,12 9,94 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 15:17:16 13-08-2025 39,166 28,0573 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:14 13-08-2025 39,19528 28,1525 8,06 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:13 13-08-2025 39,1828 28,1342 7,7 2,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:12:50 13-08-2025 36,9615 28,2602 15,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:37 13-08-2025 39,1678 28,0955 13,9 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:22 13-08-2025 39,255 28,0633 3,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:11 13-08-2025 39,18556 28,1925 0,4 1,6
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:09 13-08-2025 39,2188 28,2975 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:08 13-08-2025 39,25278 28,07083 9,01 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:08 13-08-2025 39,2445 28,0472 8,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:42 13-08-2025 39,21722 28,19167 6,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:30 13-08-2025 39,22444 28,16361 4,17 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:38 13-08-2025 39,151 28,2015 16,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:36 13-08-2025 39,22333 28,16056 12,73 1,8
AKCAALAN-AKHISAR (MANISA) 14:55:11 13-08-2025 38,7997 27,9807 18 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:56 13-08-2025 39,21972 28,19139 11,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:56 13-08-2025 39,1695 28,1158 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:20 13-08-2025 39,31333 28,20861 7,75 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:59 13-08-2025 39,1158 28,1515 1,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:58 13-08-2025 39,19167 28,18722 2,97 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:45:31 13-08-2025 39,0907 28,1267 19,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:29 13-08-2025 39,22056 28,14167 15,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:13 13-08-2025 39,27583 28,11 8,84 1,2
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 14:38:46 13-08-2025 39,0818 27,8867 22,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:20 13-08-2025 39,23639 28,08917 7,26 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:20 13-08-2025 39,2275 28,0777 6,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:09 13-08-2025 39,24361 28,13611 6,99 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:09 13-08-2025 39,2652 28,1413 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:09 13-08-2025 39,23667 28,09056 10,27 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:09 13-08-2025 39,2417 28,0907 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:11 13-08-2025 39,26083 28,02333 13,83 1,3
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 14:29:10 13-08-2025 39,1898 27,892 20 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:44 13-08-2025 39,2375 28,028 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:43 13-08-2025 39,27389 28,06139 9,9 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 14:25:08 13-08-2025 39,1907 27,9235 5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:30 13-08-2025 39,1623 28,2112 15,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:29 13-08-2025 39,21083 28,22972 6,86 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:08 13-08-2025 39,1925 28,11806 6,97 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:08 13-08-2025 39,1937 28,1102 9,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:45 13-08-2025 39,17694 28,13944 6,87 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:45 13-08-2025 39,1767 28,0992 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:15 13-08-2025 39,20778 28,18083 12,69 1,1
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 14:15:14 13-08-2025 39,1033 27,8145 22,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:39 13-08-2025 39,225 28,12694 10,57 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:38 13-08-2025 39,2305 28,1075 15,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:49 13-08-2025 39,25889 28,27889 12,48 1,9
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:49 13-08-2025 39,2653 28,2793 14,1 2,3
CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 14:07:32 13-08-2025 38,3672 39,047 8,3 1,7
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 14:03:28 13-08-2025 39,1348 27,946 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:27 13-08-2025 39,19194 28,15917 10,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:15 13-08-2025 39,17417 28,20722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:49 13-08-2025 39,23222 28,08222 6,99 1,6
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:59:45 13-08-2025 39,327 28,2583 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:39 13-08-2025 39,23444 28,13611 7 1,6
Gördes (Manisa) 13:56:46 13-08-2025 39,075 28,22528 7,73 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:44 13-08-2025 39,1668 28,165 16,5 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:21 13-08-2025 39,116 28,2583 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:20 13-08-2025 39,17778 28,23444 6,78 1,4
Akhisar (Manisa) 13:47:41 13-08-2025 39,09389 28,05944 5,01 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:41 13-08-2025 39,1845 28,08 9,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:00 13-08-2025 39,1765 28,1678 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:59 13-08-2025 39,23722 28,19639 9,2 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:37 13-08-2025 39,0963 28,1598 21,3 1,6
SARICALI-AKHISAR (MANISA) 13:33:50 13-08-2025 38,8332 27,8752 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:27 13-08-2025 39,27528 28,11972 6,92 1,5
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:27 13-08-2025 39,2723 28,1803 2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:08 13-08-2025 39,17222 28,16389 4,5 1,4
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 13:31:08 13-08-2025 39,0962 28,0128 15,7 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:30:26 13-08-2025 38,2093 38,6345 14,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:34 13-08-2025 39,22167 28,1525 7,7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:33 13-08-2025 39,2043 28,1272 12,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:44 13-08-2025 39,20917 28,09 6,99 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:44 13-08-2025 39,2035 28,0803 5,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:23 13-08-2025 39,23944 28,05556 6,24 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:23 13-08-2025 39,229 28,043 8,9 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:03 13-08-2025 39,1332 28,2145 12,1 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:09 13-08-2025 39,2378 28,0695 10,2 1,7
Akhisar (Manisa) 13:17:00 13-08-2025 38,96194 28,13417 7,44 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:59 13-08-2025 39,2075 28,1117 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:44 13-08-2025 39,25639 28,02556 8,59 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:43 13-08-2025 39,231 28,0153 8,9 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:13 13-08-2025 39,1555 28,2172 10,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:12 13-08-2025 39,19 28,16611 6,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:11 13-08-2025 39,20583 28,18472 6,45 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:10 13-08-2025 39,1893 28,1577 15,1 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:12 13-08-2025 39,1565 28,1662 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:11 13-08-2025 39,19833 28,18361 7,02 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:00 13-08-2025 39,1883 28,1497 22,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:11 13-08-2025 39,20694 28,16778 10,57 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:11 13-08-2025 39,2007 28,1333 14 3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:05 13-08-2025 39,17 28,22 7 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:24 13-08-2025 39,459 28,1593 0 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:22 13-08-2025 39,35167 28,16833 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:15 13-08-2025 39,25722 28,0275 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 12:46:15 13-08-2025 39,2397 27,9973 11,5 1,7
Akhisar (Manisa) 12:42:03 13-08-2025 39,07583 27,97056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:20 13-08-2025 39,21556 28,10361 6,77 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:37:24 13-08-2025 39,38528 28,18278 7 1,4
KAYALIDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:37:24 13-08-2025 39,3553 28,1638 11 1,7
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:37:01 13-08-2025 36,2595 33,6848 0 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:03 13-08-2025 39,2067 28,1352 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:02 13-08-2025 39,20472 28,16583 12,46 1,4
Selçuklu (Konya) 12:32:15 13-08-2025 38,09278 32,77 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:49 13-08-2025 39,27167 28,11889 10,75 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:22 13-08-2025 39,2008 28,1777 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:21 13-08-2025 39,23444 28,1925 9,3 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 12:28:15 13-08-2025 39,0845 28,0655 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:11 13-08-2025 39,195 28,12667 6 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:04 13-08-2025 39,191 28,1738 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:03 13-08-2025 39,21278 28,18917 7,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:23 13-08-2025 39,23583 28,0775 7,21 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:23 13-08-2025 39,2362 28,0605 15,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:03 13-08-2025 39,2425 28,185 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:03 13-08-2025 39,20028 28,16167 6,67 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:23 13-08-2025 39,21806 28,10111 6,9 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:23 13-08-2025 39,1897 28,0952 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:31 13-08-2025 39,23472 28,175 6,09 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:31 13-08-2025 39,2007 28,145 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:07 13-08-2025 39,10111 28,30444 7 1,2
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 12:13:32 13-08-2025 39,0835 27,8807 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:12 13-08-2025 39,19333 28,17611 7,83 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:12 13-08-2025 39,1652 28,1382 3,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:21 13-08-2025 39,22917 28,08417 7,62 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:39 13-08-2025 39,25861 28,09028 6,69 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:39 13-08-2025 39,2408 28,0675 11,1 2,3
Yazıhan (Malatya) 12:05:39 13-08-2025 38,64722 38,07 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:27 13-08-2025 39,25556 28,04472 10,31 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:27 13-08-2025 39,2213 27,9973 10,1 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:38 13-08-2025 39,2232 28,1438 5,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:47 13-08-2025 39,2073 28,0658 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:46 13-08-2025 39,25167 28,15611 6,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:48 13-08-2025 39,24222 28,285 7,14 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:51 13-08-2025 39,1522 28,1192 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:50 13-08-2025 39,20139 28,15611 6,23 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:07 13-08-2025 39,20778 28,17639 7,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:07 13-08-2025 39,1957 28,1232 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:55 13-08-2025 39,205 28,22083 10,1 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:55 13-08-2025 39,2163 28,2028 4,8 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:41 13-08-2025 39,1835 28,1263 8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:09 13-08-2025 39,179 28,1663 8,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:22 13-08-2025 39,1697 28,1645 9,4 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:41:21 13-08-2025 39,1547 28,006 12,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:41:11 13-08-2025 39,1835 28,1225 8,5 1,6
Çaygören Barajı - [01.54 km] Sındırgı (Balıkesir) 11:38:11 13-08-2025 39,25778 28,22528 6,42 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:15 13-08-2025 39,23056 28,20222 11,78 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:14 13-08-2025 39,2085 28,1113 7,3 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:22 13-08-2025 39,1352 28,2847 11,4 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:32:50 13-08-2025 39,1012 28,0737 3,1 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:48 13-08-2025 39,1765 28,164 4,9 2
11:31:47 13-08-2025 39,20167 28,16083 8,45 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:26 13-08-2025 39,21806 28,095 6,81 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:26 13-08-2025 39,2097 28,089 8,1 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:29:14 13-08-2025 39,1013 28,0615 13,7 1,8
Akhisar (Manisa) 11:26:41 13-08-2025 39,16083 28,03333 8,1 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:41 13-08-2025 39,2503 28,1358 6,6 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:43 13-08-2025 39,1872 28,1933 12,8 1,7
Gördes (Manisa) 11:24:39 13-08-2025 39,07222 28,22083 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:08 13-08-2025 39,16417 28,16944 6,43 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:07 13-08-2025 39,1577 28,1435 13,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:40 13-08-2025 39,2292 28,012 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:19 13-08-2025 39,20167 28,19333 11,22 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:19 13-08-2025 39,161 28,208 15,6 1,6
Gördes (Manisa) 11:12:42 13-08-2025 39,07167 28,22028 6,83 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:37 13-08-2025 39,185 28,1393 9,6 4
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:37 13-08-2025 39,2175 28,18972 9,54 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:34 13-08-2025 39,1715 28,1242 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:33 13-08-2025 39,17333 28,1175 7,76 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:19 13-08-2025 39,21972 28,08444 7,28 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:02:19 13-08-2025 39,1738 28,0325 9,7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:40 13-08-2025 39,163 28,0772 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:39 13-08-2025 39,22083 28,10472 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:12 13-08-2025 39,18111 28,14778 6,71 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:47 13-08-2025 39,19194 28,18583 9,61 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:47 13-08-2025 39,1835 28,1493 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:26 13-08-2025 39,20028 28,15 7,72 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:26 13-08-2025 39,1908 28,1362 8 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:22 13-08-2025 39,1863 28,151 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:21 13-08-2025 39,19917 28,1675 10,96 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:56 13-08-2025 39,22139 28,10528 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:29 13-08-2025 39,202 28,226 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:28 13-08-2025 39,23306 28,23306 4,61 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:39 13-08-2025 39,19 28,0078 4,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:10 13-08-2025 39,19972 28,17833 8,53 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:43:10 13-08-2025 39,1287 28,0288 18,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:01 13-08-2025 39,32 28,05639 9,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:10 13-08-2025 39,185 28,25306 8,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:23 13-08-2025 39,235 28,14222 12,86 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:16 13-08-2025 39,19111 28,125 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:35 13-08-2025 39,14333 28,20583 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:29 13-08-2025 39,21806 28,125 8,82 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:29 13-08-2025 39,1975 28,1317 7,8 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:02 13-08-2025 39,1473 28,1738 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:00 13-08-2025 39,21833 28,205 9,35 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:16 13-08-2025 39,1565 28,2365 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:15 13-08-2025 39,14889 28,20278 8,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:07 13-08-2025 39,20056 28,16139 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:55 13-08-2025 39,1733 28,1337 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:54 13-08-2025 39,19 28,16167 9,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:49 13-08-2025 39,21472 28,15 8,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:49 13-08-2025 39,2017 28,1503 14,7 1,7
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 10:19:24 13-08-2025 38,6193 37,95 30,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:58 13-08-2025 39,1753 28,1583 8,2 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:53 13-08-2025 39,233 28,0782 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:52 13-08-2025 39,23528 28,09944 9,15 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:13 13-08-2025 39,1448 28,1948 18,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:11 13-08-2025 39,16 28,17306 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:04 13-08-2025 39,1468 28,1465 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:03 13-08-2025 39,18472 28,18583 10,17 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:48 13-08-2025 39,24611 28,09333 10,28 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:48 13-08-2025 39,2493 28,0795 10,7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:05 13-08-2025 39,1918 28,1572 13,7 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:39 13-08-2025 39,1815 28,3413 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:52 13-08-2025 39,20361 28,12972 7,78 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:52 13-08-2025 39,2092 28,104 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:59 13-08-2025 39,16778 28,185 7 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:59 13-08-2025 39,181 28,1713 5,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:41 13-08-2025 39,20722 28,18611 8,97 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:41 13-08-2025 39,2065 28,1603 12,8 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:45 13-08-2025 39,2518 28,1192 7,9 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:37 13-08-2025 39,2255 28,045 8,5 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:29 13-08-2025 39,2292 28,1385 9,5 1,6
Akhisar (Manisa) 09:36:53 13-08-2025 39,19111 27,98361 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:53 13-08-2025 39,1995 28,0078 5,3 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 09:32:43 13-08-2025 39,0215 28,1143 28,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:06 13-08-2025 39,23722 28,08583 5,34 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:06 13-08-2025 39,2188 28,0362 8,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:56 13-08-2025 39,20944 28,16889 9,21 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:55 13-08-2025 39,2117 28,1592 12,2 2,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:24 13-08-2025 39,254 28,0237 6,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:07 13-08-2025 39,18694 28,11972 7,47 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:07 13-08-2025 39,2098 28,1097 9 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:05 13-08-2025 39,159 28,1342 11,5 1,7
YUNANISTAN 09:19:26 13-08-2025 40,239 24,0993 7,7 1,7
Zara (Sivas) 09:16:19 13-08-2025 39,5275 37,70722 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:27 13-08-2025 39,17222 28,18694 7,28 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:26 13-08-2025 39,147 28,115 14,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:55 13-08-2025 39,1423 28,1047 18,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:25 13-08-2025 39,20694 28,08472 4,64 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:24 13-08-2025 39,1985 28,0563 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:41 13-08-2025 39,20028 28,10806 7,81 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:40 13-08-2025 39,1975 28,0763 5,2 1,8
Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars) 09:08:30 13-08-2025 41,52139 44,16028 6,24 2,9
Palu (Elazığ) 09:08:19 13-08-2025 38,70611 39,91222 6,91 2,2
PALU (ELAZIG) 09:08:18 13-08-2025 38,6932 39,9357 13,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:06 13-08-2025 39,23 28,09 4,86 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:05 13-08-2025 39,2338 28,0548 7,9 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:48 13-08-2025 39,1878 28,1918 8,8 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:01:20 13-08-2025 39,108 28,0368 14,3 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:00:09 13-08-2025 39,1935 28,167 8 1,7
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 08:58:57 13-08-2025 39,1488 27,9922 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:16 13-08-2025 39,13667 28,145 5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 13-08-2025 39,1598 28,1075 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 13-08-2025 39,23417 28,16056 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:13 13-08-2025 39,2232 28,1457 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:08 13-08-2025 39,22694 28,15889 7,72 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:07 13-08-2025 39,1908 28,1435 5,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:17 13-08-2025 39,18944 28,12722 7,43 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:17 13-08-2025 39,2005 28,1095 14,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:28 13-08-2025 39,20833 28,20778 6,13 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:27 13-08-2025 39,1613 28,2132 14,3 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:57 13-08-2025 39,2312 28,0373 12,4 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:04 13-08-2025 39,213 28,179 9,3 1,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 08:37:12 13-08-2025 37,5643 35,8362 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:00 13-08-2025 39,19556 28,13972 6,34 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:00 13-08-2025 39,1545 28,1258 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:21 13-08-2025 39,20222 28,1675 8,38 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:20 13-08-2025 39,1898 28,1567 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:29 13-08-2025 39,16778 28,22722 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:29 13-08-2025 39,1887 28,1815 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:38 13-08-2025 39,23167 28,12333 4,79 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:37 13-08-2025 39,2443 28,107 7,3 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:21:23 13-08-2025 39,2567 29,0015 5,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:41 13-08-2025 39,20667 28,16028 9,43 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:41 13-08-2025 39,1658 28,1298 8,6 2,2
Sivrice (Elazığ) 08:15:12 13-08-2025 38,44056 39,07111 7,16 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:42 13-08-2025 39,2338 28,0285 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:56 13-08-2025 39,23528 28,1025 8,43 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:56 13-08-2025 39,2165 28,0852 10 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:10:12 13-08-2025 39,139 28,0695 2,7 1,5
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 08:08:58 13-08-2025 39,0078 28,1568 15,1 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:54 13-08-2025 39,273 27,9638 23,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:51 13-08-2025 39,26833 28,07611 6,99 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:49 13-08-2025 39,217 28,021 42,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:26 13-08-2025 39,17722 28,16194 6,93 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:24 13-08-2025 39,2022 28,056 13,7 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 07:54:42 13-08-2025 39,1037 28,077 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:15 13-08-2025 39,23694 28,09306 9,63 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:15 13-08-2025 39,1992 28,0307 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:51 13-08-2025 39,16833 28,15167 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:50 13-08-2025 39,211 28,0645 13,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:26 13-08-2025 39,175 28,15361 6,98 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:25 13-08-2025 39,1945 28,1068 12,7 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:43:28 13-08-2025 39,1677 28,0358 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:28 13-08-2025 39,22889 28,07417 5,94 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:28 13-08-2025 39,2025 28,0242 12,6 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:13 13-08-2025 39,2035 28,1887 8,1 1,7
Doğanşehir (Malatya) 07:33:19 13-08-2025 38,05806 37,71056 11,62 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:33:19 13-08-2025 38,0498 37,6958 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:14 13-08-2025 39,21694 28,27 7,46 2,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:14 13-08-2025 39,2197 28,2642 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:59 13-08-2025 39,25389 28,13806 9,69 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:21:58 13-08-2025 39,239 28,2167 16,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:18 13-08-2025 39,20778 28,15 6,61 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:17 13-08-2025 39,195 28,139 9,6 2,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:13:55 13-08-2025 39,1413 28,0867 5,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:54 13-08-2025 39,1675 28,09917 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:01 13-08-2025 39,20333 28,15472 9,47 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:00 13-08-2025 39,2042 28,1417 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:03 13-08-2025 39,20583 28,18 6,5 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:02 13-08-2025 39,1982 28,1602 12,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:45 13-08-2025 39,22361 28,09111 6,24 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:56 13-08-2025 39,22389 28,1475 11,69 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:21 13-08-2025 39,21528 28,15778 10,56 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:20 13-08-2025 39,138 28,2075 1,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:28 13-08-2025 39,1878 28,125 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:01 13-08-2025 39,23417 28,06139 10,67 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:53:01 13-08-2025 39,1808 28,0222 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:14 13-08-2025 39,22639 28,16639 9,48 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:14 13-08-2025 39,2213 28,128 7,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:49 13-08-2025 39,21806 28,03611 5,14 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:49 13-08-2025 39,2055 28,0353 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:35 13-08-2025 39,25639 28,07167 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:35 13-08-2025 39,2422 28,1585 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:15 13-08-2025 39,21167 28,17278 8,49 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:13 13-08-2025 39,1982 28,1755 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:25 13-08-2025 39,2125 28,11389 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:24 13-08-2025 39,2183 28,122 16,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:37 13-08-2025 39,24361 28,15333 7,12 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:37 13-08-2025 39,229 28,1275 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:17 13-08-2025 39,2425 28,16139 7,78 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:17 13-08-2025 39,2248 28,133 13,6 2,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:27:49 13-08-2025 39,1357 28,0763 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:26 13-08-2025 39,23111 28,15194 10,31 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 06:20:26 13-08-2025 39,1012 28,1212 22,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:25 13-08-2025 39,22306 28,22583 6,87 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:49 13-08-2025 39,22056 28,13722 6,74 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:49 13-08-2025 39,1973 28,1607 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:38 13-08-2025 39,18611 28,16722 6,87 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:37 13-08-2025 39,1948 28,1177 9,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:01 13-08-2025 39,1868 28,07 12,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:15 13-08-2025 39,1627 28,1668 4,6 1,5
Kale (Malatya) 06:05:50 13-08-2025 38,34083 38,84194 7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:46 13-08-2025 39,2535 28,0853 13,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:42 13-08-2025 39,1457 28,206 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:41 13-08-2025 39,20083 28,20833 6,75 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:09 13-08-2025 39,21833 28,19611 5,16 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:09 13-08-2025 39,174 28,1657 9 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:00:07 13-08-2025 38,17194 38,185 16,69 3,4
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 06:00:06 13-08-2025 38,1683 38,1675 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:01 13-08-2025 39,20694 28,12778 6,95 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:01 13-08-2025 39,1847 28,1145 8,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:30 13-08-2025 39,1538 28,1785 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:28 13-08-2025 39,19444 28,16361 5,68 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:26 13-08-2025 39,2043 28,1785 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:26 13-08-2025 39,18944 28,15444 8,88 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:26 13-08-2025 39,1702 28,1392 9 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.99 km] Yumurtalık (Adana) 05:43:46 13-08-2025 36,70583 35,88806 7 2,6
YUMURTALIK (ADANA) 05:43:45 13-08-2025 36,7078 35,8208 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:38 13-08-2025 39,18083 28,1775 6,49 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:37 13-08-2025 39,1807 28,1602 8,4 2,6
DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR) 05:39:55 13-08-2025 40,3935 28,0647 8,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:18 13-08-2025 39,20556 28,15083 7,3 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:17 13-08-2025 39,1692 28,1137 4,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:36 13-08-2025 39,18528 28,17583 6,96 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:35 13-08-2025 39,1997 28,187 10,6 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:40 13-08-2025 39,1175 28,1222 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:39 13-08-2025 39,18139 28,16389 6,87 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:43 13-08-2025 39,2148 28,1275 9,4 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:50 13-08-2025 39,2448 28,1605 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:36 13-08-2025 39,25139 28,10222 7,85 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:36 13-08-2025 39,2572 28,0912 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:46 13-08-2025 39,19556 28,15667 9,92 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:46 13-08-2025 39,1678 28,1828 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:07 13-08-2025 39,18889 28,18694 6,66 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:06 13-08-2025 39,18 28,1687 9,2 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:09 13-08-2025 39,1797 28,1043 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:46 13-08-2025 39,2 28,13361 5,31 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:46 13-08-2025 39,2115 28,0787 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:27 13-08-2025 39,2675 28,19361 6,94 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:27 13-08-2025 39,22 28,1167 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:41 13-08-2025 39,22639 28,04583 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:41 13-08-2025 39,2138 28,0468 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:07 13-08-2025 39,21528 28,175 9,65 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:06 13-08-2025 39,2023 28,1343 13,8 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:58 13-08-2025 39,2107 28,0252 8,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:57 13-08-2025 39,22472 28,03083 7,63 2,6
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:46 13-08-2025 39,2463 27,9902 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:53 13-08-2025 39,12444 28,21278 6,98 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:52 13-08-2025 39,1075 28,198 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:01 13-08-2025 39,19306 28,17556 5,84 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:00 13-08-2025 39,1848 28,1448 8,4 2,6
Pütürge (Malatya) 04:50:14 13-08-2025 38,25556 38,65889 8,87 1,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:50:13 13-08-2025 38,2522 38,6135 15,9 1,8
Battalgazi (Malatya) 04:49:18 13-08-2025 38,27639 38,66889 12,28 1,7
HISARTEPE (MALATYA) 04:49:17 13-08-2025 38,3133 38,5558 25,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:17 13-08-2025 39,19111 28,15861 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:17 13-08-2025 39,1697 28,134 9,8 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:58 13-08-2025 39,1403 28,1165 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:57 13-08-2025 39,19 28,17194 6,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:58 13-08-2025 39,23556 28,1525 6,99 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:58 13-08-2025 39,2202 28,1258 7,8 1,9
Akşehir (Konya) 04:44:52 13-08-2025 38,37361 31,60139 7,02 2,5
ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA) 04:44:51 13-08-2025 38,3612 31,559 18,3 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:40 13-08-2025 39,2125 28,0948 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:39 13-08-2025 39,22694 28,06972 6,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:06 13-08-2025 39,25667 28,06861 11,09 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:06 13-08-2025 39,2377 28,0535 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:53 13-08-2025 39,16833 28,17472 12,37 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:53 13-08-2025 39,1565 28,1547 8,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:44 13-08-2025 39,23722 28,10222 7,01 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:44 13-08-2025 39,2138 28,0473 7,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:38 13-08-2025 39,22 28,27389 5,42 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:38 13-08-2025 39,2012 28,2305 12,8 2,1
Akhisar (Manisa) 04:26:41 13-08-2025 39,22111 27,98861 7,06 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:26:40 13-08-2025 39,2212 27,9725 15 1,7
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:26:02 13-08-2025 40,4133 27,1153 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:52 13-08-2025 39,21 28,04111 8,24 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:52 13-08-2025 39,2025 28,0172 6,7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:54 13-08-2025 39,2268 28,0685 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:57 13-08-2025 39,17694 28,1725 6,55 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:57 13-08-2025 39,1788 28,0942 11,9 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:41 13-08-2025 39,2067 28,1682 7,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:40 13-08-2025 39,23361 28,20639 6,06 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:22 13-08-2025 39,21639 28,09083 7 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:21 13-08-2025 39,2285 28,1118 9,9 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:17 13-08-2025 39,2242 28,061 7,6 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:59 13-08-2025 39,1192 28,1432 11,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:48 13-08-2025 39,1813 28,0763 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:21 13-08-2025 39,22278 28,19972 9,39 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:20 13-08-2025 39,2033 28,131 7,3 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:25 13-08-2025 39,18 28,1772 11,1 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:14 13-08-2025 39,2442 28,1153 18,9 1,6
Marmara Denizi - [03.11 km] Çiftlikköy (Yalova) 04:03:15 13-08-2025 40,69722 29,32583 7 1,6
KIRAZLI (YALOVA) 04:03:15 13-08-2025 40,6307 29,2807 14,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:01 13-08-2025 39,17194 28,07083 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:00 13-08-2025 39,177 28,0723 8,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:53 13-08-2025 39,20111 28,11694 8,4 3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:53 13-08-2025 39,2222 28,105 8,3 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:04 13-08-2025 39,1932 28,1388 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:29 13-08-2025 39,21083 28,1375 9,28 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:29 13-08-2025 39,1903 28,1618 7,9 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 03:41:12 13-08-2025 39,068 28,1143 17,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:08 13-08-2025 39,225 28,0925 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:07 13-08-2025 39,2383 28,079 7,9 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:04 13-08-2025 39,26 28,1012 8,1 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:43 13-08-2025 39,1142 28,155 22,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:31 13-08-2025 39,1562 28,1478 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:12 13-08-2025 39,20083 28,17806 8,59 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:11 13-08-2025 39,2025 28,1627 11,6 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:18 13-08-2025 39,1852 28,0607 8,7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:34 13-08-2025 39,2018 27,9922 24,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:45 13-08-2025 39,1583 28,0845 16,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:01 13-08-2025 39,1353 28,1045 26,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:35 13-08-2025 39,18889 28,14056 6,37 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:34 13-08-2025 39,1983 28,1497 12,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:02 13-08-2025 39,20444 28,20722 8,48 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:01 13-08-2025 39,2152 28,1863 10,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:01 13-08-2025 39,17 28,11278 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:01 13-08-2025 39,1628 28,0898 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:28 13-08-2025 39,14167 28,20667 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:27 13-08-2025 39,2105 28,1665 8,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:44 13-08-2025 39,168 28,1545 14 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:29 13-08-2025 39,2205 28,0727 11,9 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:06 13-08-2025 39,2123 28,0792 10,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:10 13-08-2025 39,2008 28,1342 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:31 13-08-2025 39,17806 28,15944 15 2,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:28 13-08-2025 39,2537 28,232 11,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:14 13-08-2025 39,1827 28,1785 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:34 13-08-2025 39,19667 28,13556 37,11 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:30 13-08-2025 39,1928 28,1287 12,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:18 13-08-2025 39,1582 28,1493 11,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:49 13-08-2025 39,2148 28,1533 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:47 13-08-2025 39,21361 28,10083 7,05 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:46 13-08-2025 39,2035 28,1067 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:33 13-08-2025 39,20611 28,1075 16,13 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:30 13-08-2025 39,233 28,0988 16 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:59 13-08-2025 39,16667 28,15778 5,13 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:58 13-08-2025 39,1632 28,1283 9,6 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:45 13-08-2025 39,1638 28,0998 9,6 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:46 13-08-2025 39,2252 28,1805 7 1,8
Kırkağaç (Manisa) 02:24:50 13-08-2025 39,23611 27,93417 7 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 02:24:48 13-08-2025 39,2242 27,9642 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:55 13-08-2025 39,17806 28,1875 6,61 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:54 13-08-2025 39,1697 28,121 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:37 13-08-2025 39,26111 28,12056 7 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:36 13-08-2025 39,278 28,1197 15,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:46 13-08-2025 39,1762 28,1603 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:07 13-08-2025 39,19472 28,18278 6,95 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:06 13-08-2025 39,1815 28,0938 9,9 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:04 13-08-2025 39,2108 28,2547 26,7 1,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 02:10:59 13-08-2025 38,1308 38,6045 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:00 13-08-2025 39,21889 28,10222 10,14 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:00 13-08-2025 39,2103 28,0765 13,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:47 13-08-2025 39,24389 28,16861 6,16 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:47 13-08-2025 39,205 28,111 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:10 13-08-2025 39,25917 28,03139 7,33 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:10 13-08-2025 39,2253 27,9978 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:11 13-08-2025 39,20556 28,13278 8,72 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:26 13-08-2025 39,173 28,0718 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:38 13-08-2025 39,15889 28,13889 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:37 13-08-2025 39,1543 28,1368 13,7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 01:58:24 13-08-2025 38,1602 38,4505 5,1 0,6
ALHANUSAGI (MALATYA) 01:57:05 13-08-2025 38,2818 38,6448 17,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:45 13-08-2025 39,1875 28,15472 8,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:48 13-08-2025 39,22111 28,17611 9,21 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:47 13-08-2025 39,1953 28,189 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:39 13-08-2025 39,19444 28,17333 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:39 13-08-2025 39,1798 28,1177 8,1 1,6
PELITLI (MALATYA) 01:48:24 13-08-2025 38,2978 38,6025 28,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:22 13-08-2025 39,20722 28,19667 5,12 1,5
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:19 13-08-2025 39,2328 28,2325 11,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:27 13-08-2025 39,1652 28,1813 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:17 13-08-2025 39,24861 28,17139 11,21 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:17 13-08-2025 39,2478 28,1507 13,4 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:08 13-08-2025 39,0962 28,18 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:12 13-08-2025 39,19833 28,18583 8,14 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:11 13-08-2025 39,2103 28,1727 8,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:12 13-08-2025 39,21806 28,14306 10,67 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:11 13-08-2025 39,1928 28,1403 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:21 13-08-2025 39,21861 28,19056 8,94 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:20 13-08-2025 39,1903 28,2245 10,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 01:32:59 13-08-2025 38,2925 38,70528 14,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:25 13-08-2025 39,21889 28,15194 9,72 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:25 13-08-2025 39,2008 28,1335 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:32 13-08-2025 39,21583 28,21944 6,85 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:29 13-08-2025 39,1895 28,153 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:35 13-08-2025 39,25389 28,05472 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:34 13-08-2025 39,236 28,0303 16 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:26 13-08-2025 39,2018 28,1012 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:54 13-08-2025 39,19139 28,20194 17,94 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:50 13-08-2025 39,1572 28,2093 16,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:21 13-08-2025 39,21222 28,21611 5 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:20 13-08-2025 39,2197 28,185 9,5 2,7
Çaygören Barajı - [01.36 km] Sındırgı (Balıkesir) 01:10:42 13-08-2025 39,24556 28,21806 6,93 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:42 13-08-2025 39,2312 28,2013 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:18 13-08-2025 39,16694 28,13389 6,92 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:16 13-08-2025 39,1977 28,1152 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:45 13-08-2025 39,16722 28,15833 11,72 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:45 13-08-2025 39,158 28,1263 9 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:52 13-08-2025 39,1977 28,0032 13,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:57 13-08-2025 39,19889 28,08944 6,14 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:57 13-08-2025 39,1892 28,0962 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:14 13-08-2025 39,25917 28,07611 7,02 1,4
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:11 13-08-2025 39,2578 28,3093 23,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:38 13-08-2025 39,20361 28,1525 9,21 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:37 13-08-2025 39,2033 28,1607 11,6 1,7
Akhisar (Manisa) 00:58:07 13-08-2025 39,16167 28,04056 9,55 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:04 13-08-2025 39,2085 28,0695 8,9 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:39 13-08-2025 39,2065 28,1517 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:08 13-08-2025 39,14806 28,15778 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:07 13-08-2025 39,188 28,1033 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:54 13-08-2025 39,23639 28,05417 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:53 13-08-2025 39,2448 28,0537 6,8 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:33 13-08-2025 39,1872 28,1102 8,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:54 13-08-2025 39,1612 28,152 8,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:10 13-08-2025 39,18889 28,16889 7,1 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:10 13-08-2025 39,1855 28,1697 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:05 13-08-2025 39,19 28,15667 7,35 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:05 13-08-2025 39,184 28,1433 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:24 13-08-2025 39,19333 28,16833 8,68 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:24 13-08-2025 39,1915 28,1462 8,9 4,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:31 14-08-2025 39,23639 28,125 8,61 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:14 14-08-2025 39,19556 28,17028 7,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:50 14-08-2025 39,18972 28,20833 6,34 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:49 14-08-2025 39,188 28,185 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:17 13-08-2025 39,12444 28,15861 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:06 13-08-2025 39,23778 28,07528 7,29 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:01 13-08-2025 39,25139 28,03972 9,29 3,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00) 23:54:00 13-08-2025 39,2387 28,0237 13,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:53 13-08-2025 39,26861 28,15667 5,63 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:36 13-08-2025 39,207 28,0107 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:20 13-08-2025 39,24 28,05222 8,51 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:43:19 13-08-2025 39,172 28,053 23,1 1,4
ULACIK-DEMIRCI (MANISA) 23:41:06 13-08-2025 39,0632 28,5173 17,4 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:59 13-08-2025 39,2155 28,1375 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:59 13-08-2025 39,20389 28,18806 6,99 1,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:36:40 13-08-2025 40,175 31,7482 7,4 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:05 13-08-2025 39,202 28,0813 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:05 13-08-2025 39,1925 28,09 6,99 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:16 13-08-2025 39,1788 28,1607 14,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:16 13-08-2025 39,19806 28,1875 9,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:32 13-08-2025 39,1832 28,1775 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:32 13-08-2025 39,18972 28,18528 8,95 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:32 13-08-2025 39,16972 28,14167 7,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:03 13-08-2025 39,24333 28,07028 1,76 1,2
Yazıhan (Malatya) 23:23:43 13-08-2025 38,63861 38,05778 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 13-08-2025 39,20278 28,21083 10,39 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:31 13-08-2025 39,25444 28,17083 6,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:11 13-08-2025 39,18444 28,10944 6,32 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:10 13-08-2025 39,2035 28,0385 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:39 13-08-2025 39,23583 28,07528 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:50 13-08-2025 39,20667 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:04 13-08-2025 39,25111 28,0925 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:33 13-08-2025 39,18583 28,11861 6,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:55 13-08-2025 39,21917 28,16444 10,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:59 13-08-2025 39,15528 28,13639 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:49 13-08-2025 39,21667 28,18611 8,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:53 13-08-2025 39,21861 28,01333 6,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:31 13-08-2025 39,23139 28,06944 8,74 1,2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.05 km] Fethiye (Muğla) 23:07:31 13-08-2025 36,50333 29,00694 20,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:32 13-08-2025 39,17583 28,18111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:49 13-08-2025 39,13861 28,17528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:36 13-08-2025 39,19972 28,13583 10,77 1,3
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.08.13 23:02:48) 23:02:47 13-08-2025 38,1162 36,6627 5,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:47 13-08-2025 39,18556 28,14111 8,35 2
Göksun (Kahramanmaraş) 23:02:47 13-08-2025 38,08472 36,51806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:15 13-08-2025 39,1978 28,1487 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:15 13-08-2025 39,2 28,17972 10,76 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:02 13-08-2025 39,23667 28,1 6,75 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:01 13-08-2025 39,2302 28,071 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:42 13-08-2025 39,25528 28,16167 6,92 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:41 13-08-2025 39,235 28,1402 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:42 13-08-2025 39,20083 28,17583 6,97 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:40 13-08-2025 39,2082 28,1307 9,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 13-08-2025 39,2328 28,0852 14,8 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:57 13-08-2025 39,2485 28,0983 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:22 13-08-2025 39,15528 28,15528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:21 13-08-2025 39,1438 28,1658 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:55 13-08-2025 39,20389 28,13361 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 13-08-2025 39,17111 28,20583 6,98 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:40 13-08-2025 39,1722 28,1392 11,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:31 13-08-2025 39,169 28,208 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:34 13-08-2025 39,24333 28,095 7,16 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:33 13-08-2025 39,2363 28,0467 8,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:38 13-08-2025 39,1817 28,1093 13,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:03 13-08-2025 39,13667 28,1625 7,16 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:00 13-08-2025 39,2107 28,1072 11,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:16 13-08-2025 39,1777 28,1597 9,6 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:21 13-08-2025 39,1885 28,164 10,1 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:21 13-08-2025 39,20528 28,17833 10 4
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:20 13-08-2025 39,19694 28,09556 9,1 1,7
Akhisar (Manisa) 22:22:06 13-08-2025 39,19306 28,00333 7,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:26 13-08-2025 39,21833 28,10583 9,08 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:25 13-08-2025 39,2075 28,0873 7,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:18 13-08-2025 39,20889 28,1675 7,93 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:10:03 13-08-2025 38,135 37,81806 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:21 13-08-2025 39,1883 28,124 15,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:21 13-08-2025 39,18528 28,15944 8,99 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:18 13-08-2025 39,2072 28,0627 17,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:18 13-08-2025 39,24306 28,07556 8,81 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:03 13-08-2025 39,2055 28,1593 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:03 13-08-2025 39,22 28,15194 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:55 13-08-2025 39,18861 28,17389 6,57 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:24 13-08-2025 39,2355 28,0683 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:24 13-08-2025 39,25111 28,10694 9,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:35 13-08-2025 39,09167 28,16306 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:33 13-08-2025 39,202 28,0138 9,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:07 13-08-2025 39,1445 28,1272 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:07 13-08-2025 39,16972 28,17444 7,4 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:17 13-08-2025 39,1315 28,1872 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:47 13-08-2025 39,25417 28,11028 5,44 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 21:53:46) 21:53:46 13-08-2025 39,2425 28,0967 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:43 13-08-2025 39,1775 28,11333 6,99 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 21:42:58 13-08-2025 38,03361 38,37583 7,03 1,4
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:42:55 13-08-2025 38,0495 38,2778 26,7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:43 13-08-2025 39,206 28,1425 17,1 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:05 13-08-2025 39,1653 28,2027 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:28 13-08-2025 39,19167 28,16472 7,39 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:27 13-08-2025 39,1785 28,1307 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:26 13-08-2025 39,21083 28,13417 7,01 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:25 13-08-2025 39,2308 28,2087 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:34 13-08-2025 39,225 28,16917 8,84 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:33 13-08-2025 39,2118 28,108 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:05 13-08-2025 39,14917 28,20833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:19 13-08-2025 39,27028 28,08944 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:35 13-08-2025 39,25833 28,10833 7,85 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:41 13-08-2025 39,21056 28,19972 7,04 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:40 13-08-2025 39,1967 28,2033 12,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:06 13-08-2025 39,1318 28,1423 15,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:06 13-08-2025 39,20111 28,10389 8,15 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:22:39 13-08-2025 38,10361 37,83889 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:59 13-08-2025 39,18917 28,17556 10,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:44 13-08-2025 39,18889 28,16556 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:57 13-08-2025 39,23861 28,17 8,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:40 13-08-2025 39,28167 28,07972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:17 13-08-2025 39,2325 28,18361 10,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:29 13-08-2025 39,25583 28,07556 8,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:04 13-08-2025 39,21 28,17194 8,48 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:28 13-08-2025 39,21 28,11778 5,87 1,2
Kadirli (Osmaniye) 21:12:00 13-08-2025 37,66694 36,16583 7,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:12 13-08-2025 39,2275 28,10944 8,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:30 13-08-2025 39,25917 28,09417 10,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:22 13-08-2025 39,20583 28,22306 6,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:18 13-08-2025 39,21167 28,16722 7,67 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:17 13-08-2025 39,1897 28,195 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:26 13-08-2025 39,24167 28,12306 10,17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:42 13-08-2025 39,23833 28,15972 6,25 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:41 13-08-2025 39,2238 28,1498 11 2,8
Maden (Elazığ) 21:02:19 13-08-2025 38,53806 39,67028 7,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:52 13-08-2025 39,19361 28,16306 9,23 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:52 13-08-2025 39,1753 28,207 12,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:53 13-08-2025 39,26111 28,09417 6,85 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:53 13-08-2025 39,2362 28,043 3,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:20 13-08-2025 39,19278 28,17556 6,67 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 13-08-2025 39,1577 28,1842 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:40 13-08-2025 39,21083 28,17278 9,66 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:39 13-08-2025 39,2092 28,1427 8,9 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:42 13-08-2025 39,1767 28,1272 12,4 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:01 13-08-2025 39,168 28,257 23,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:48 13-08-2025 39,18472 28,16056 7,22 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:47 13-08-2025 39,1843 28,159 10,6 2,7
Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla) 20:39:15 13-08-2025 36,31944 26,87222 56,87 4,3
EGE DENIZI 20:39:13 13-08-2025 36,3243 26,8863 118,9 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:30 13-08-2025 39,23972 28,16028 6,98 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:09 13-08-2025 39,2498 28,0702 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:19 13-08-2025 39,18639 28,14778 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:32 13-08-2025 39,153 28,1145 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:38 13-08-2025 39,22167 28,19 6,99 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:37 13-08-2025 39,1883 28,1655 17,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:02 13-08-2025 39,17472 28,20056 7,18 1,6
Hisarcık (Kütahya) 20:30:16 13-08-2025 39,19222 29,34222 6,98 2
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.13 20:30:15) 20:30:15 13-08-2025 39,2493 29,3768 8,2 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:28:53) 20:28:53 13-08-2025 39,1553 28,1775 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:52 13-08-2025 39,17111 28,16528 7,04 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:50 13-08-2025 39,24361 28,10583 7,5 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:50 13-08-2025 39,2227 28,0828 7,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:02 13-08-2025 39,24583 28,0975 10,81 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:31 13-08-2025 39,20361 28,12 9,26 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:30 13-08-2025 39,1742 28,0993 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:48 13-08-2025 39,24056 28,10722 7,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:55 13-08-2025 39,2225 28,17583 8,49 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:55 13-08-2025 39,2147 28,1092 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:40 13-08-2025 39,18111 28,15528 7,72 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:40 13-08-2025 39,1872 28,1168 13,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:40 13-08-2025 39,20306 28,17333 8,65 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:40 13-08-2025 39,1797 28,1273 12,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:51 13-08-2025 39,22278 28,21556 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:21 13-08-2025 39,18639 28,18528 6,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:43 13-08-2025 39,27361 28,13556 7,34 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:50 13-08-2025 39,19639 28,18889 6,99 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:10:50) 20:10:50 13-08-2025 39,1673 28,2033 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:46 13-08-2025 39,21 28,14139 9,83 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:44 13-08-2025 39,1775 28,1233 16 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:57 13-08-2025 39,20944 28,27722 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:57 13-08-2025 39,1988 28,2365 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:21 13-08-2025 39,19056 28,15972 6,93 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:21 13-08-2025 39,1657 28,1407 11,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:02 13-08-2025 39,19111 28,19278 6,78 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:02 13-08-2025 39,1768 28,1808 15,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:36 13-08-2025 39,22889 28,14667 8,11 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:35 13-08-2025 39,2172 28,1323 17 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:55 13-08-2025 39,18694 28,16 6,99 2,5
Akhisar (Manisa) 19:54:45 13-08-2025 39,17278 28,00583 6,97 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:44 13-08-2025 39,1943 28,0078 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:35 13-08-2025 39,23639 28,05611 11,52 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:34 13-08-2025 39,2243 28,0252 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:52 13-08-2025 39,17139 28,13944 6,99 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:52 13-08-2025 39,151 28,136 10 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:34 13-08-2025 39,2063 28,0977 11,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:37 13-08-2025 39,1737 28,1627 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:00 13-08-2025 39,22389 28,25389 6,99 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:59 13-08-2025 39,2117 28,2317 9,8 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:24 13-08-2025 39,19306 28,17694 7,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:51 13-08-2025 39,17278 28,16361 6,98 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:49 13-08-2025 39,1732 28,1905 10,8 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:31 13-08-2025 39,2003 28,0125 9,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:06 13-08-2025 39,1737 28,182 17,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:02 13-08-2025 39,20389 28,20222 5,64 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:01 13-08-2025 39,1813 28,2008 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:12 13-08-2025 39,17222 28,15556 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:12 13-08-2025 39,1688 28,1603 9,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:34 13-08-2025 39,20778 28,24889 5,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:06 13-08-2025 39,21167 28,19333 7,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:05 13-08-2025 39,20389 28,24917 4,49 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:05 13-08-2025 39,1988 28,2237 12,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:18 13-08-2025 39,21056 28,20417 7,25 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:18 13-08-2025 39,2032 28,1758 9,8 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:30 13-08-2025 39,1163 28,1818 14,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:28 13-08-2025 39,21778 28,15583 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:57 13-08-2025 39,19 28,18278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:30 13-08-2025 39,16056 28,18306 8,42 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:30 13-08-2025 39,1208 28,1615 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:31 13-08-2025 39,20833 28,18917 7,71 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:31 13-08-2025 39,204 28,1868 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:46 13-08-2025 39,22861 28,175 9,07 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:30 13-08-2025 39,22417 28,2075 6,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:15 13-08-2025 39,18583 28,1775 5,89 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:19 13-08-2025 39,2097 28,0513 11,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:18 13-08-2025 39,21639 28,04861 7,32 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:43 13-08-2025 39,18722 28,17417 6,11 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:33 13-08-2025 39,171 28,1412 20,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:01 13-08-2025 39,23861 28,25722 6,97 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:01 13-08-2025 39,1722 28,2712 14,6 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 13-08-2025 39,0842 28,1932 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:44 13-08-2025 39,20111 28,09194 6,06 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:44 13-08-2025 39,1673 28,1103 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:53 13-08-2025 39,20611 28,20806 5,57 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:53 13-08-2025 39,1945 28,1815 10,5 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 18:48:05 13-08-2025 38,07889 38,39917 6,92 2,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:48:04 13-08-2025 38,0903 38,4133 11,4 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:06 13-08-2025 39,1732 28,2348 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:50 13-08-2025 39,20778 28,20944 5,75 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:49 13-08-2025 39,1773 28,1867 16,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:58 13-08-2025 39,23611 28,18861 5,75 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:57 13-08-2025 39,2252 28,1753 14,6 2,4
BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:42:14 13-08-2025 37,9022 37,438 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:37 13-08-2025 39,19111 28,17667 5,35 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:36 13-08-2025 39,1865 28,1782 13 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:06 13-08-2025 39,245 28,18694 5,75 3,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:06 13-08-2025 39,2385 28,1613 10,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:27 13-08-2025 39,23889 28,05417 6,99 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:25 13-08-2025 39,2402 28,1033 14,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:44 13-08-2025 39,20556 28,1875 7,49 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:43 13-08-2025 39,192 28,205 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:07 13-08-2025 39,19944 28,13167 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:42 13-08-2025 39,21 28,17583 9,29 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:41 13-08-2025 39,2007 28,123 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:44 13-08-2025 39,24639 28,1175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:11 13-08-2025 39,24194 28,13722 8,65 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:11 13-08-2025 39,2317 28,0985 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:25 13-08-2025 39,20583 28,17056 10,31 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:25 13-08-2025 39,1662 28,1263 11,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:31 13-08-2025 39,19194 28,13111 10,61 1,2
Kırıkhan (Hatay) 18:16:37 13-08-2025 36,63944 36,49667 7 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:14 13-08-2025 39,2583 28,0838 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:13 13-08-2025 39,28556 28,06556 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:20 13-08-2025 39,20917 28,13417 5,83 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:19 13-08-2025 39,2333 28,127 10,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:11:23 13-08-2025 38,38139 38,155 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:14 13-08-2025 39,19056 28,14222 8,28 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:14 13-08-2025 39,1787 28,1415 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:12 13-08-2025 39,18361 28,155 8,78 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:12 13-08-2025 39,184 28,1195 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:14 13-08-2025 39,11722 28,21333 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:12 13-08-2025 39,1548 28,2058 16,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:39 13-08-2025 39,23222 28,15139 7,06 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:39 13-08-2025 39,2043 28,157 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:39 13-08-2025 39,2175 28,20722 7,66 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:39 13-08-2025 39,1913 28,1658 14,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:25 13-08-2025 39,21889 28,12222 8,17 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:24 13-08-2025 39,2273 28,1108 5,2 1,6
Gördes (Manisa) 17:57:57 13-08-2025 39,09056 28,21806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:46 13-08-2025 39,19694 28,16944 10,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:45 13-08-2025 39,2067 28,138 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:42 13-08-2025 39,25028 28,15306 9,57 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:41 13-08-2025 39,2465 28,1247 14 1,4
Ege Denizi - [12.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:52:04 13-08-2025 39,38833 26,26694 7,07 1,8
Hisarcık (Kütahya) 17:49:00 13-08-2025 39,2275 29,36111 7 1,3
Kadirli (Osmaniye) 17:45:47 13-08-2025 37,65806 36,16917 5,12 4,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 17:45:46 13-08-2025 37,6727 36,1205 5 4
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:54 13-08-2025 39,12028 28,2175 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:08 13-08-2025 39,16889 28,21583 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:20 13-08-2025 39,16389 28,18639 6,94 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:18 13-08-2025 39,1785 28,139 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:28 13-08-2025 39,18833 28,19 5,19 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:28 13-08-2025 39,1863 28,1593 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:51 13-08-2025 39,21778 28,12 6,81 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:50 13-08-2025 39,2028 28,0925 14,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:35 13-08-2025 39,2775 28,12694 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:57 13-08-2025 39,1225 28,2342 14,4 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:55 13-08-2025 39,1578 28,185 4,2 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:06 13-08-2025 39,1225 28,2735 5 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:38 13-08-2025 39,1838 28,0885 14,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:30 13-08-2025 39,14139 28,19583 6,97 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:29 13-08-2025 39,1908 28,1622 10,3 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:54 13-08-2025 39,1107 28,1277 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:24 13-08-2025 39,17556 28,15889 6,31 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:23 13-08-2025 39,1598 28,1203 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:37 13-08-2025 39,11528 28,235 6,73 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:15 13-08-2025 39,1983 28,1343 20 1,7
Hisarcık (Kütahya) 17:16:00 13-08-2025 39,24278 29,37056 7,11 1,8
Hisarcık (Kütahya) 17:15:42 13-08-2025 39,23667 29,37083 6,77 1,5
Emet (Kütahya) 17:13:29 13-08-2025 39,27444 29,47417 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:27 13-08-2025 39,13694 28,14806 6,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:08:37 13-08-2025 39,21889 28,09806 7,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:56 13-08-2025 39,20639 28,20778 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:57 13-08-2025 39,26083 28,12472 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:54:29 13-08-2025 39,21194 28,13694 13,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:50 13-08-2025 39,225 28,15861 11,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:25 13-08-2025 39,20361 28,07167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:04 13-08-2025 39,18917 28,17889 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:51 13-08-2025 39,21889 28,17917 12,25 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:47 13-08-2025 39,23278 28,1925 6,37 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:57 13-08-2025 39,19667 28,17 10,22 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:59 13-08-2025 39,18639 28,17417 9,22 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:00 13-08-2025 39,2 28,06389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:41 13-08-2025 39,21833 28,08972 6,77 2,1
16:24:20 13-08-2025 39,20222 28,17694 10,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:09 13-08-2025 39,24278 28,09222 11,44 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:26 13-08-2025 39,15528 28,20167 11,03 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:18 13-08-2025 39,2003 28,0573 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:17 13-08-2025 39,24 28,07972 6,98 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:40 13-08-2025 39,24361 28,08361 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:40 13-08-2025 39,2383 28,1207 6,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:56 13-08-2025 39,21778 28,0725 7,03 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:56 13-08-2025 39,2327 28,0643 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:07 13-08-2025 39,23917 28,08139 10,71 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 16:02:21 13-08-2025 39,136 28,068 2,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:20 13-08-2025 39,185 28,18639 8,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:07 13-08-2025 39,24444 28,07028 10,58 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:07 13-08-2025 39,2343 28,028 10,5 1,9
TOPTEPE-(SIRNAK) 15:59:31 13-08-2025 37,4802 42,3718 5 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:49 13-08-2025 39,1853 28,0833 9,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:48 13-08-2025 39,20833 28,10167 11,79 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:20 13-08-2025 39,25917 28,16917 7 3,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:19 13-08-2025 39,2463 28,1673 11,1 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:14 13-08-2025 39,205 28,1775 7,64 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:12 13-08-2025 39,2028 28,212 13,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:58 13-08-2025 39,12833 28,19278 7,21 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:56 13-08-2025 39,185 28,1705 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:14 13-08-2025 39,2225 28,08 4,42 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:13 13-08-2025 39,2132 28,0858 9,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:57 13-08-2025 39,2017 28,2467 17,9 1,5
Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van) 15:31:03 13-08-2025 38,5825 43,06389 8,94 2,3
VAN GOLU 15:31:01 13-08-2025 38,57 43,0143 9 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:41 13-08-2025 39,2253 28,0787 7,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:40 13-08-2025 39,21639 28,13528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:12 13-08-2025 39,21333 28,08611 8,86 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:11 13-08-2025 39,2147 28,0728 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:50 13-08-2025 39,26083 28,08833 8,82 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:50 13-08-2025 39,209 28,1253 8 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:52 13-08-2025 39,2237 28,1118 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:25 13-08-2025 39,19111 28,15111 12,15 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:21:25 13-08-2025 39,1663 28,1442 10,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:17 13-08-2025 39,15917 28,12 9,94 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 15:17:16 13-08-2025 39,166 28,0573 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:14 13-08-2025 39,19528 28,1525 8,06 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:13 13-08-2025 39,1828 28,1342 7,7 2,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:12:50 13-08-2025 36,9615 28,2602 15,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:37 13-08-2025 39,1678 28,0955 13,9 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:22 13-08-2025 39,255 28,0633 3,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:11 13-08-2025 39,18556 28,1925 0,4 1,6
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:09 13-08-2025 39,2188 28,2975 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:08 13-08-2025 39,25278 28,07083 9,01 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:08 13-08-2025 39,2445 28,0472 8,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:42 13-08-2025 39,21722 28,19167 6,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:30 13-08-2025 39,22444 28,16361 4,17 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:38 13-08-2025 39,151 28,2015 16,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:36 13-08-2025 39,22333 28,16056 12,73 1,8
AKCAALAN-AKHISAR (MANISA) 14:55:11 13-08-2025 38,7997 27,9807 18 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:56 13-08-2025 39,21972 28,19139 11,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:56 13-08-2025 39,1695 28,1158 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:20 13-08-2025 39,31333 28,20861 7,75 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:59 13-08-2025 39,1158 28,1515 1,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:58 13-08-2025 39,19167 28,18722 2,97 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:45:31 13-08-2025 39,0907 28,1267 19,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:29 13-08-2025 39,22056 28,14167 15,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:13 13-08-2025 39,27583 28,11 8,84 1,2
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 14:38:46 13-08-2025 39,0818 27,8867 22,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:20 13-08-2025 39,23639 28,08917 7,26 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:20 13-08-2025 39,2275 28,0777 6,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:09 13-08-2025 39,24361 28,13611 6,99 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:09 13-08-2025 39,2652 28,1413 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:09 13-08-2025 39,23667 28,09056 10,27 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:09 13-08-2025 39,2417 28,0907 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:11 13-08-2025 39,26083 28,02333 13,83 1,3
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 14:29:10 13-08-2025 39,1898 27,892 20 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:44 13-08-2025 39,2375 28,028 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:43 13-08-2025 39,27389 28,06139 9,9 1,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 14:25:08 13-08-2025 39,1907 27,9235 5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:30 13-08-2025 39,1623 28,2112 15,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:29 13-08-2025 39,21083 28,22972 6,86 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:08 13-08-2025 39,1925 28,11806 6,97 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:08 13-08-2025 39,1937 28,1102 9,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:45 13-08-2025 39,17694 28,13944 6,87 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:45 13-08-2025 39,1767 28,0992 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:15 13-08-2025 39,20778 28,18083 12,69 1,1
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 14:15:14 13-08-2025 39,1033 27,8145 22,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:39 13-08-2025 39,225 28,12694 10,57 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:38 13-08-2025 39,2305 28,1075 15,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:49 13-08-2025 39,25889 28,27889 12,48 1,9
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:49 13-08-2025 39,2653 28,2793 14,1 2,3
CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 14:07:32 13-08-2025 38,3672 39,047 8,3 1,7
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 14:03:28 13-08-2025 39,1348 27,946 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:27 13-08-2025 39,19194 28,15917 10,28 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:15 13-08-2025 39,17417 28,20722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:49 13-08-2025 39,23222 28,08222 6,99 1,6
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:59:45 13-08-2025 39,327 28,2583 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:39 13-08-2025 39,23444 28,13611 7 1,6
Gördes (Manisa) 13:56:46 13-08-2025 39,075 28,22528 7,73 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:44 13-08-2025 39,1668 28,165 16,5 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:21 13-08-2025 39,116 28,2583 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:20 13-08-2025 39,17778 28,23444 6,78 1,4
Akhisar (Manisa) 13:47:41 13-08-2025 39,09389 28,05944 5,01 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:41 13-08-2025 39,1845 28,08 9,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:00 13-08-2025 39,1765 28,1678 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:59 13-08-2025 39,23722 28,19639 9,2 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:37 13-08-2025 39,0963 28,1598 21,3 1,6
SARICALI-AKHISAR (MANISA) 13:33:50 13-08-2025 38,8332 27,8752 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:27 13-08-2025 39,27528 28,11972 6,92 1,5
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:27 13-08-2025 39,2723 28,1803 2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:08 13-08-2025 39,17222 28,16389 4,5 1,4
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 13:31:08 13-08-2025 39,0962 28,0128 15,7 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:30:26 13-08-2025 38,2093 38,6345 14,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:34 13-08-2025 39,22167 28,1525 7,7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:33 13-08-2025 39,2043 28,1272 12,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:44 13-08-2025 39,20917 28,09 6,99 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:44 13-08-2025 39,2035 28,0803 5,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:23 13-08-2025 39,23944 28,05556 6,24 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:23 13-08-2025 39,229 28,043 8,9 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:03 13-08-2025 39,1332 28,2145 12,1 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:09 13-08-2025 39,2378 28,0695 10,2 1,7
Akhisar (Manisa) 13:17:00 13-08-2025 38,96194 28,13417 7,44 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:59 13-08-2025 39,2075 28,1117 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:44 13-08-2025 39,25639 28,02556 8,59 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:43 13-08-2025 39,231 28,0153 8,9 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:13 13-08-2025 39,1555 28,2172 10,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:12 13-08-2025 39,19 28,16611 6,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:11 13-08-2025 39,20583 28,18472 6,45 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:10 13-08-2025 39,1893 28,1577 15,1 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:12 13-08-2025 39,1565 28,1662 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:11 13-08-2025 39,19833 28,18361 7,02 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:00 13-08-2025 39,1883 28,1497 22,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:11 13-08-2025 39,20694 28,16778 10,57 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:11 13-08-2025 39,2007 28,1333 14 3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:05 13-08-2025 39,17 28,22 7 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:24 13-08-2025 39,459 28,1593 0 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:22 13-08-2025 39,35167 28,16833 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:15 13-08-2025 39,25722 28,0275 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 12:46:15 13-08-2025 39,2397 27,9973 11,5 1,7
Akhisar (Manisa) 12:42:03 13-08-2025 39,07583 27,97056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:20 13-08-2025 39,21556 28,10361 6,77 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:37:24 13-08-2025 39,38528 28,18278 7 1,4
KAYALIDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:37:24 13-08-2025 39,3553 28,1638 11 1,7
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:37:01 13-08-2025 36,2595 33,6848 0 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:03 13-08-2025 39,2067 28,1352 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:02 13-08-2025 39,20472 28,16583 12,46 1,4
Selçuklu (Konya) 12:32:15 13-08-2025 38,09278 32,77 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:49 13-08-2025 39,27167 28,11889 10,75 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:22 13-08-2025 39,2008 28,1777 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:21 13-08-2025 39,23444 28,1925 9,3 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 12:28:15 13-08-2025 39,0845 28,0655 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:11 13-08-2025 39,195 28,12667 6 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:04 13-08-2025 39,191 28,1738 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:03 13-08-2025 39,21278 28,18917 7,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:23 13-08-2025 39,23583 28,0775 7,21 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:23 13-08-2025 39,2362 28,0605 15,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:03 13-08-2025 39,2425 28,185 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:03 13-08-2025 39,20028 28,16167 6,67 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:23 13-08-2025 39,21806 28,10111 6,9 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:23 13-08-2025 39,1897 28,0952 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:31 13-08-2025 39,23472 28,175 6,09 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:31 13-08-2025 39,2007 28,145 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:07 13-08-2025 39,10111 28,30444 7 1,2
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 12:13:32 13-08-2025 39,0835 27,8807 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:12 13-08-2025 39,19333 28,17611 7,83 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:12 13-08-2025 39,1652 28,1382 3,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:21 13-08-2025 39,22917 28,08417 7,62 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:39 13-08-2025 39,25861 28,09028 6,69 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:39 13-08-2025 39,2408 28,0675 11,1 2,3
Yazıhan (Malatya) 12:05:39 13-08-2025 38,64722 38,07 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:27 13-08-2025 39,25556 28,04472 10,31 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:27 13-08-2025 39,2213 27,9973 10,1 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:38 13-08-2025 39,2232 28,1438 5,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:47 13-08-2025 39,2073 28,0658 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:46 13-08-2025 39,25167 28,15611 6,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:48 13-08-2025 39,24222 28,285 7,14 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:51 13-08-2025 39,1522 28,1192 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:50 13-08-2025 39,20139 28,15611 6,23 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:07 13-08-2025 39,20778 28,17639 7,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:07 13-08-2025 39,1957 28,1232 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:55 13-08-2025 39,205 28,22083 10,1 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:55 13-08-2025 39,2163 28,2028 4,8 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:41 13-08-2025 39,1835 28,1263 8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:09 13-08-2025 39,179 28,1663 8,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:22 13-08-2025 39,1697 28,1645 9,4 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:41:21 13-08-2025 39,1547 28,006 12,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:41:11 13-08-2025 39,1835 28,1225 8,5 1,6
Çaygören Barajı - [01.54 km] Sındırgı (Balıkesir) 11:38:11 13-08-2025 39,25778 28,22528 6,42 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:15 13-08-2025 39,23056 28,20222 11,78 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:14 13-08-2025 39,2085 28,1113 7,3 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:22 13-08-2025 39,1352 28,2847 11,4 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:32:50 13-08-2025 39,1012 28,0737 3,1 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:48 13-08-2025 39,1765 28,164 4,9 2
11:31:47 13-08-2025 39,20167 28,16083 8,45 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:26 13-08-2025 39,21806 28,095 6,81 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:26 13-08-2025 39,2097 28,089 8,1 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:29:14 13-08-2025 39,1013 28,0615 13,7 1,8
Akhisar (Manisa) 11:26:41 13-08-2025 39,16083 28,03333 8,1 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:41 13-08-2025 39,2503 28,1358 6,6 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:43 13-08-2025 39,1872 28,1933 12,8 1,7
Gördes (Manisa) 11:24:39 13-08-2025 39,07222 28,22083 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:08 13-08-2025 39,16417 28,16944 6,43 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:07 13-08-2025 39,1577 28,1435 13,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:40 13-08-2025 39,2292 28,012 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:19 13-08-2025 39,20167 28,19333 11,22 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:19 13-08-2025 39,161 28,208 15,6 1,6
Gördes (Manisa) 11:12:42 13-08-2025 39,07167 28,22028 6,83 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:37 13-08-2025 39,185 28,1393 9,6 4
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:37 13-08-2025 39,2175 28,18972 9,54 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:34 13-08-2025 39,1715 28,1242 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:33 13-08-2025 39,17333 28,1175 7,76 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:19 13-08-2025 39,21972 28,08444 7,28 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:02:19 13-08-2025 39,1738 28,0325 9,7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:40 13-08-2025 39,163 28,0772 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:39 13-08-2025 39,22083 28,10472 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:12 13-08-2025 39,18111 28,14778 6,71 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:47 13-08-2025 39,19194 28,18583 9,61 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:47 13-08-2025 39,1835 28,1493 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:26 13-08-2025 39,20028 28,15 7,72 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:26 13-08-2025 39,1908 28,1362 8 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:22 13-08-2025 39,1863 28,151 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:21 13-08-2025 39,19917 28,1675 10,96 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:56 13-08-2025 39,22139 28,10528 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:29 13-08-2025 39,202 28,226 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:28 13-08-2025 39,23306 28,23306 4,61 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:39 13-08-2025 39,19 28,0078 4,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:10 13-08-2025 39,19972 28,17833 8,53 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:43:10 13-08-2025 39,1287 28,0288 18,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:01 13-08-2025 39,32 28,05639 9,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:10 13-08-2025 39,185 28,25306 8,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:23 13-08-2025 39,235 28,14222 12,86 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:16 13-08-2025 39,19111 28,125 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:35 13-08-2025 39,14333 28,20583 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:29 13-08-2025 39,21806 28,125 8,82 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:29 13-08-2025 39,1975 28,1317 7,8 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:02 13-08-2025 39,1473 28,1738 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:00 13-08-2025 39,21833 28,205 9,35 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:16 13-08-2025 39,1565 28,2365 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:15 13-08-2025 39,14889 28,20278 8,76 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:26:07 13-08-2025 39,20056 28,16139 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:55 13-08-2025 39,1733 28,1337 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:54 13-08-2025 39,19 28,16167 9,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:49 13-08-2025 39,21472 28,15 8,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:49 13-08-2025 39,2017 28,1503 14,7 1,7
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 10:19:24 13-08-2025 38,6193 37,95 30,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:58 13-08-2025 39,1753 28,1583 8,2 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:53 13-08-2025 39,233 28,0782 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:52 13-08-2025 39,23528 28,09944 9,15 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:13 13-08-2025 39,1448 28,1948 18,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:11 13-08-2025 39,16 28,17306 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:04 13-08-2025 39,1468 28,1465 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:03 13-08-2025 39,18472 28,18583 10,17 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:48 13-08-2025 39,24611 28,09333 10,28 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:48 13-08-2025 39,2493 28,0795 10,7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:05 13-08-2025 39,1918 28,1572 13,7 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:39 13-08-2025 39,1815 28,3413 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:52 13-08-2025 39,20361 28,12972 7,78 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:52 13-08-2025 39,2092 28,104 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:59 13-08-2025 39,16778 28,185 7 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:59 13-08-2025 39,181 28,1713 5,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:41 13-08-2025 39,20722 28,18611 8,97 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:41 13-08-2025 39,2065 28,1603 12,8 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:45 13-08-2025 39,2518 28,1192 7,9 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:37 13-08-2025 39,2255 28,045 8,5 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:29 13-08-2025 39,2292 28,1385 9,5 1,6
Akhisar (Manisa) 09:36:53 13-08-2025 39,19111 27,98361 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:53 13-08-2025 39,1995 28,0078 5,3 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 09:32:43 13-08-2025 39,0215 28,1143 28,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:06 13-08-2025 39,23722 28,08583 5,34 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:06 13-08-2025 39,2188 28,0362 8,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:56 13-08-2025 39,20944 28,16889 9,21 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:55 13-08-2025 39,2117 28,1592 12,2 2,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:24 13-08-2025 39,254 28,0237 6,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:07 13-08-2025 39,18694 28,11972 7,47 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:07 13-08-2025 39,2098 28,1097 9 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:05 13-08-2025 39,159 28,1342 11,5 1,7
YUNANISTAN 09:19:26 13-08-2025 40,239 24,0993 7,7 1,7
Zara (Sivas) 09:16:19 13-08-2025 39,5275 37,70722 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:27 13-08-2025 39,17222 28,18694 7,28 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:26 13-08-2025 39,147 28,115 14,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:55 13-08-2025 39,1423 28,1047 18,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:25 13-08-2025 39,20694 28,08472 4,64 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:24 13-08-2025 39,1985 28,0563 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:41 13-08-2025 39,20028 28,10806 7,81 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:40 13-08-2025 39,1975 28,0763 5,2 1,8
Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars) 09:08:30 13-08-2025 41,52139 44,16028 6,24 2,9
Palu (Elazığ) 09:08:19 13-08-2025 38,70611 39,91222 6,91 2,2
PALU (ELAZIG) 09:08:18 13-08-2025 38,6932 39,9357 13,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:06 13-08-2025 39,23 28,09 4,86 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:05 13-08-2025 39,2338 28,0548 7,9 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:48 13-08-2025 39,1878 28,1918 8,8 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:01:20 13-08-2025 39,108 28,0368 14,3 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:00:09 13-08-2025 39,1935 28,167 8 1,7
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 08:58:57 13-08-2025 39,1488 27,9922 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:16 13-08-2025 39,13667 28,145 5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 13-08-2025 39,1598 28,1075 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 13-08-2025 39,23417 28,16056 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:13 13-08-2025 39,2232 28,1457 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:08 13-08-2025 39,22694 28,15889 7,72 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:07 13-08-2025 39,1908 28,1435 5,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:17 13-08-2025 39,18944 28,12722 7,43 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:17 13-08-2025 39,2005 28,1095 14,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:28 13-08-2025 39,20833 28,20778 6,13 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:27 13-08-2025 39,1613 28,2132 14,3 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:57 13-08-2025 39,2312 28,0373 12,4 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:04 13-08-2025 39,213 28,179 9,3 1,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 08:37:12 13-08-2025 37,5643 35,8362 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:00 13-08-2025 39,19556 28,13972 6,34 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:00 13-08-2025 39,1545 28,1258 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:21 13-08-2025 39,20222 28,1675 8,38 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:20 13-08-2025 39,1898 28,1567 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:29 13-08-2025 39,16778 28,22722 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:29 13-08-2025 39,1887 28,1815 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:38 13-08-2025 39,23167 28,12333 4,79 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:37 13-08-2025 39,2443 28,107 7,3 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:21:23 13-08-2025 39,2567 29,0015 5,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:41 13-08-2025 39,20667 28,16028 9,43 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:41 13-08-2025 39,1658 28,1298 8,6 2,2
Sivrice (Elazığ) 08:15:12 13-08-2025 38,44056 39,07111 7,16 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:42 13-08-2025 39,2338 28,0285 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:56 13-08-2025 39,23528 28,1025 8,43 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:56 13-08-2025 39,2165 28,0852 10 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:10:12 13-08-2025 39,139 28,0695 2,7 1,5
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 08:08:58 13-08-2025 39,0078 28,1568 15,1 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:54 13-08-2025 39,273 27,9638 23,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:51 13-08-2025 39,26833 28,07611 6,99 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:49 13-08-2025 39,217 28,021 42,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:26 13-08-2025 39,17722 28,16194 6,93 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:24 13-08-2025 39,2022 28,056 13,7 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 07:54:42 13-08-2025 39,1037 28,077 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:15 13-08-2025 39,23694 28,09306 9,63 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:15 13-08-2025 39,1992 28,0307 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:51 13-08-2025 39,16833 28,15167 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:50 13-08-2025 39,211 28,0645 13,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:26 13-08-2025 39,175 28,15361 6,98 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:25 13-08-2025 39,1945 28,1068 12,7 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:43:28 13-08-2025 39,1677 28,0358 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:28 13-08-2025 39,22889 28,07417 5,94 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:28 13-08-2025 39,2025 28,0242 12,6 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:13 13-08-2025 39,2035 28,1887 8,1 1,7
Doğanşehir (Malatya) 07:33:19 13-08-2025 38,05806 37,71056 11,62 2,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:33:19 13-08-2025 38,0498 37,6958 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:14 13-08-2025 39,21694 28,27 7,46 2,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:14 13-08-2025 39,2197 28,2642 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:59 13-08-2025 39,25389 28,13806 9,69 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:21:58 13-08-2025 39,239 28,2167 16,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:18 13-08-2025 39,20778 28,15 6,61 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:17 13-08-2025 39,195 28,139 9,6 2,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:13:55 13-08-2025 39,1413 28,0867 5,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:54 13-08-2025 39,1675 28,09917 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:01 13-08-2025 39,20333 28,15472 9,47 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:00 13-08-2025 39,2042 28,1417 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:03 13-08-2025 39,20583 28,18 6,5 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:02 13-08-2025 39,1982 28,1602 12,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:45 13-08-2025 39,22361 28,09111 6,24 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:56 13-08-2025 39,22389 28,1475 11,69 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:21 13-08-2025 39,21528 28,15778 10,56 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:20 13-08-2025 39,138 28,2075 1,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:28 13-08-2025 39,1878 28,125 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:01 13-08-2025 39,23417 28,06139 10,67 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:53:01 13-08-2025 39,1808 28,0222 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:14 13-08-2025 39,22639 28,16639 9,48 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:14 13-08-2025 39,2213 28,128 7,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:49 13-08-2025 39,21806 28,03611 5,14 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:49 13-08-2025 39,2055 28,0353 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:35 13-08-2025 39,25639 28,07167 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:35 13-08-2025 39,2422 28,1585 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:15 13-08-2025 39,21167 28,17278 8,49 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:13 13-08-2025 39,1982 28,1755 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:25 13-08-2025 39,2125 28,11389 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:24 13-08-2025 39,2183 28,122 16,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:37 13-08-2025 39,24361 28,15333 7,12 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:37 13-08-2025 39,229 28,1275 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:17 13-08-2025 39,2425 28,16139 7,78 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:17 13-08-2025 39,2248 28,133 13,6 2,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:27:49 13-08-2025 39,1357 28,0763 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:26 13-08-2025 39,23111 28,15194 10,31 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 06:20:26 13-08-2025 39,1012 28,1212 22,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:25 13-08-2025 39,22306 28,22583 6,87 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:49 13-08-2025 39,22056 28,13722 6,74 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:49 13-08-2025 39,1973 28,1607 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:38 13-08-2025 39,18611 28,16722 6,87 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:37 13-08-2025 39,1948 28,1177 9,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:01 13-08-2025 39,1868 28,07 12,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:15 13-08-2025 39,1627 28,1668 4,6 1,5
Kale (Malatya) 06:05:50 13-08-2025 38,34083 38,84194 7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:46 13-08-2025 39,2535 28,0853 13,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:42 13-08-2025 39,1457 28,206 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:41 13-08-2025 39,20083 28,20833 6,75 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:09 13-08-2025 39,21833 28,19611 5,16 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:09 13-08-2025 39,174 28,1657 9 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 06:00:07 13-08-2025 38,17194 38,185 16,69 3,4
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 06:00:06 13-08-2025 38,1683 38,1675 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:01 13-08-2025 39,20694 28,12778 6,95 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:01 13-08-2025 39,1847 28,1145 8,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:30 13-08-2025 39,1538 28,1785 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:28 13-08-2025 39,19444 28,16361 5,68 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:26 13-08-2025 39,2043 28,1785 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:26 13-08-2025 39,18944 28,15444 8,88 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:26 13-08-2025 39,1702 28,1392 9 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.99 km] Yumurtalık (Adana) 05:43:46 13-08-2025 36,70583 35,88806 7 2,6
YUMURTALIK (ADANA) 05:43:45 13-08-2025 36,7078 35,8208 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:38 13-08-2025 39,18083 28,1775 6,49 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:37 13-08-2025 39,1807 28,1602 8,4 2,6
DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR) 05:39:55 13-08-2025 40,3935 28,0647 8,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:18 13-08-2025 39,20556 28,15083 7,3 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:35:17 13-08-2025 39,1692 28,1137 4,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:36 13-08-2025 39,18528 28,17583 6,96 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:32:35 13-08-2025 39,1997 28,187 10,6 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:40 13-08-2025 39,1175 28,1222 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:39 13-08-2025 39,18139 28,16389 6,87 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:43 13-08-2025 39,2148 28,1275 9,4 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:50 13-08-2025 39,2448 28,1605 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:36 13-08-2025 39,25139 28,10222 7,85 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:36 13-08-2025 39,2572 28,0912 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:46 13-08-2025 39,19556 28,15667 9,92 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:46 13-08-2025 39,1678 28,1828 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:07 13-08-2025 39,18889 28,18694 6,66 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:06 13-08-2025 39,18 28,1687 9,2 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:09 13-08-2025 39,1797 28,1043 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:46 13-08-2025 39,2 28,13361 5,31 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:46 13-08-2025 39,2115 28,0787 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:27 13-08-2025 39,2675 28,19361 6,94 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:27 13-08-2025 39,22 28,1167 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:41 13-08-2025 39,22639 28,04583 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:41 13-08-2025 39,2138 28,0468 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:07 13-08-2025 39,21528 28,175 9,65 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:06 13-08-2025 39,2023 28,1343 13,8 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:58 13-08-2025 39,2107 28,0252 8,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:57 13-08-2025 39,22472 28,03083 7,63 2,6
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:46 13-08-2025 39,2463 27,9902 8,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:53 13-08-2025 39,12444 28,21278 6,98 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:52 13-08-2025 39,1075 28,198 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:01 13-08-2025 39,19306 28,17556 5,84 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:00 13-08-2025 39,1848 28,1448 8,4 2,6
Pütürge (Malatya) 04:50:14 13-08-2025 38,25556 38,65889 8,87 1,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:50:13 13-08-2025 38,2522 38,6135 15,9 1,8
Battalgazi (Malatya) 04:49:18 13-08-2025 38,27639 38,66889 12,28 1,7
HISARTEPE (MALATYA) 04:49:17 13-08-2025 38,3133 38,5558 25,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:17 13-08-2025 39,19111 28,15861 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:17 13-08-2025 39,1697 28,134 9,8 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:58 13-08-2025 39,1403 28,1165 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:57 13-08-2025 39,19 28,17194 6,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:58 13-08-2025 39,23556 28,1525 6,99 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:58 13-08-2025 39,2202 28,1258 7,8 1,9
Akşehir (Konya) 04:44:52 13-08-2025 38,37361 31,60139 7,02 2,5
ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA) 04:44:51 13-08-2025 38,3612 31,559 18,3 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:40 13-08-2025 39,2125 28,0948 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:39 13-08-2025 39,22694 28,06972 6,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:06 13-08-2025 39,25667 28,06861 11,09 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:06 13-08-2025 39,2377 28,0535 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:53 13-08-2025 39,16833 28,17472 12,37 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:53 13-08-2025 39,1565 28,1547 8,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:44 13-08-2025 39,23722 28,10222 7,01 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:44 13-08-2025 39,2138 28,0473 7,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:38 13-08-2025 39,22 28,27389 5,42 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:38 13-08-2025 39,2012 28,2305 12,8 2,1
Akhisar (Manisa) 04:26:41 13-08-2025 39,22111 27,98861 7,06 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:26:40 13-08-2025 39,2212 27,9725 15 1,7
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:26:02 13-08-2025 40,4133 27,1153 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:52 13-08-2025 39,21 28,04111 8,24 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:52 13-08-2025 39,2025 28,0172 6,7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:54 13-08-2025 39,2268 28,0685 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:57 13-08-2025 39,17694 28,1725 6,55 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:57 13-08-2025 39,1788 28,0942 11,9 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:41 13-08-2025 39,2067 28,1682 7,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:40 13-08-2025 39,23361 28,20639 6,06 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:22 13-08-2025 39,21639 28,09083 7 2,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:21 13-08-2025 39,2285 28,1118 9,9 3,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:17 13-08-2025 39,2242 28,061 7,6 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:59 13-08-2025 39,1192 28,1432 11,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:48 13-08-2025 39,1813 28,0763 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:21 13-08-2025 39,22278 28,19972 9,39 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:20 13-08-2025 39,2033 28,131 7,3 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:25 13-08-2025 39,18 28,1772 11,1 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:14 13-08-2025 39,2442 28,1153 18,9 1,6
Marmara Denizi - [03.11 km] Çiftlikköy (Yalova) 04:03:15 13-08-2025 40,69722 29,32583 7 1,6
KIRAZLI (YALOVA) 04:03:15 13-08-2025 40,6307 29,2807 14,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:01 13-08-2025 39,17194 28,07083 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:00 13-08-2025 39,177 28,0723 8,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:53 13-08-2025 39,20111 28,11694 8,4 3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:53 13-08-2025 39,2222 28,105 8,3 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:04 13-08-2025 39,1932 28,1388 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:29 13-08-2025 39,21083 28,1375 9,28 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:29 13-08-2025 39,1903 28,1618 7,9 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 03:41:12 13-08-2025 39,068 28,1143 17,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:08 13-08-2025 39,225 28,0925 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:07 13-08-2025 39,2383 28,079 7,9 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:04 13-08-2025 39,26 28,1012 8,1 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:43 13-08-2025 39,1142 28,155 22,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:31 13-08-2025 39,1562 28,1478 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:12 13-08-2025 39,20083 28,17806 8,59 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:11 13-08-2025 39,2025 28,1627 11,6 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:18 13-08-2025 39,1852 28,0607 8,7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:34 13-08-2025 39,2018 27,9922 24,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:45 13-08-2025 39,1583 28,0845 16,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:01 13-08-2025 39,1353 28,1045 26,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:35 13-08-2025 39,18889 28,14056 6,37 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:34 13-08-2025 39,1983 28,1497 12,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:02 13-08-2025 39,20444 28,20722 8,48 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:01 13-08-2025 39,2152 28,1863 10,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:01 13-08-2025 39,17 28,11278 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:01 13-08-2025 39,1628 28,0898 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:28 13-08-2025 39,14167 28,20667 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:27 13-08-2025 39,2105 28,1665 8,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:44 13-08-2025 39,168 28,1545 14 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:29 13-08-2025 39,2205 28,0727 11,9 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:06 13-08-2025 39,2123 28,0792 10,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:10 13-08-2025 39,2008 28,1342 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:31 13-08-2025 39,17806 28,15944 15 2,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:28 13-08-2025 39,2537 28,232 11,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:14 13-08-2025 39,1827 28,1785 11,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:34 13-08-2025 39,19667 28,13556 37,11 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:30 13-08-2025 39,1928 28,1287 12,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:18 13-08-2025 39,1582 28,1493 11,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:49 13-08-2025 39,2148 28,1533 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:47 13-08-2025 39,21361 28,10083 7,05 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:46 13-08-2025 39,2035 28,1067 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:33 13-08-2025 39,20611 28,1075 16,13 3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:30 13-08-2025 39,233 28,0988 16 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:59 13-08-2025 39,16667 28,15778 5,13 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:58 13-08-2025 39,1632 28,1283 9,6 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:45 13-08-2025 39,1638 28,0998 9,6 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:46 13-08-2025 39,2252 28,1805 7 1,8
Kırkağaç (Manisa) 02:24:50 13-08-2025 39,23611 27,93417 7 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 02:24:48 13-08-2025 39,2242 27,9642 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:55 13-08-2025 39,17806 28,1875 6,61 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:54 13-08-2025 39,1697 28,121 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:37 13-08-2025 39,26111 28,12056 7 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:36 13-08-2025 39,278 28,1197 15,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:46 13-08-2025 39,1762 28,1603 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:07 13-08-2025 39,19472 28,18278 6,95 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:06 13-08-2025 39,1815 28,0938 9,9 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:04 13-08-2025 39,2108 28,2547 26,7 1,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 02:10:59 13-08-2025 38,1308 38,6045 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:00 13-08-2025 39,21889 28,10222 10,14 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:00 13-08-2025 39,2103 28,0765 13,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:47 13-08-2025 39,24389 28,16861 6,16 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:47 13-08-2025 39,205 28,111 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:10 13-08-2025 39,25917 28,03139 7,33 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:10 13-08-2025 39,2253 27,9978 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:11 13-08-2025 39,20556 28,13278 8,72 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:26 13-08-2025 39,173 28,0718 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:38 13-08-2025 39,15889 28,13889 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:37 13-08-2025 39,1543 28,1368 13,7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 01:58:24 13-08-2025 38,1602 38,4505 5,1 0,6
ALHANUSAGI (MALATYA) 01:57:05 13-08-2025 38,2818 38,6448 17,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:45 13-08-2025 39,1875 28,15472 8,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:48 13-08-2025 39,22111 28,17611 9,21 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:47 13-08-2025 39,1953 28,189 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:39 13-08-2025 39,19444 28,17333 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:39 13-08-2025 39,1798 28,1177 8,1 1,6
PELITLI (MALATYA) 01:48:24 13-08-2025 38,2978 38,6025 28,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:22 13-08-2025 39,20722 28,19667 5,12 1,5
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:19 13-08-2025 39,2328 28,2325 11,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:27 13-08-2025 39,1652 28,1813 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:17 13-08-2025 39,24861 28,17139 11,21 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:17 13-08-2025 39,2478 28,1507 13,4 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:08 13-08-2025 39,0962 28,18 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:12 13-08-2025 39,19833 28,18583 8,14 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:11 13-08-2025 39,2103 28,1727 8,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:12 13-08-2025 39,21806 28,14306 10,67 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:11 13-08-2025 39,1928 28,1403 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:21 13-08-2025 39,21861 28,19056 8,94 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:20 13-08-2025 39,1903 28,2245 10,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 01:32:59 13-08-2025 38,2925 38,70528 14,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:25 13-08-2025 39,21889 28,15194 9,72 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:25 13-08-2025 39,2008 28,1335 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:32 13-08-2025 39,21583 28,21944 6,85 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:29 13-08-2025 39,1895 28,153 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:35 13-08-2025 39,25389 28,05472 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:34 13-08-2025 39,236 28,0303 16 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:26 13-08-2025 39,2018 28,1012 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:54 13-08-2025 39,19139 28,20194 17,94 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:50 13-08-2025 39,1572 28,2093 16,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:21 13-08-2025 39,21222 28,21611 5 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:20 13-08-2025 39,2197 28,185 9,5 2,7
Çaygören Barajı - [01.36 km] Sındırgı (Balıkesir) 01:10:42 13-08-2025 39,24556 28,21806 6,93 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:42 13-08-2025 39,2312 28,2013 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:18 13-08-2025 39,16694 28,13389 6,92 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:16 13-08-2025 39,1977 28,1152 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:45 13-08-2025 39,16722 28,15833 11,72 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:45 13-08-2025 39,158 28,1263 9 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:52 13-08-2025 39,1977 28,0032 13,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:57 13-08-2025 39,19889 28,08944 6,14 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:57 13-08-2025 39,1892 28,0962 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:14 13-08-2025 39,25917 28,07611 7,02 1,4
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:11 13-08-2025 39,2578 28,3093 23,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:38 13-08-2025 39,20361 28,1525 9,21 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:37 13-08-2025 39,2033 28,1607 11,6 1,7
Akhisar (Manisa) 00:58:07 13-08-2025 39,16167 28,04056 9,55 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:04 13-08-2025 39,2085 28,0695 8,9 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:39 13-08-2025 39,2065 28,1517 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:08 13-08-2025 39,14806 28,15778 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:07 13-08-2025 39,188 28,1033 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:54 13-08-2025 39,23639 28,05417 7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:53 13-08-2025 39,2448 28,0537 6,8 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:33 13-08-2025 39,1872 28,1102 8,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:54 13-08-2025 39,1612 28,152 8,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:10 13-08-2025 39,18889 28,16889 7,1 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:40:10 13-08-2025 39,1855 28,1697 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:05 13-08-2025 39,19 28,15667 7,35 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:05 13-08-2025 39,184 28,1433 8,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:24 13-08-2025 39,19333 28,16833 8,68 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:24 13-08-2025 39,1915 28,1462 8,9 4,1
