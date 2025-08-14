Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
14 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:11:31 14-08-2025
|39,23639
|28,125
|8,61
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:14 14-08-2025
|39,19556
|28,17028
|7,52
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:50 14-08-2025
|39,18972
|28,20833
|6,34
|3,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:49 14-08-2025
|39,188
|28,185
|11,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:17 13-08-2025
|39,12444
|28,15861
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:56:06 13-08-2025
|39,23778
|28,07528
|7,29
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:01 13-08-2025
|39,25139
|28,03972
|9,29
|3,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00)
|23:54:00 13-08-2025
|39,2387
|28,0237
|13,4
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:53 13-08-2025
|39,26861
|28,15667
|5,63
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:36 13-08-2025
|39,207
|28,0107
|9,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:20 13-08-2025
|39,24
|28,05222
|8,51
|1,2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:43:19 13-08-2025
|39,172
|28,053
|23,1
|1,4
|ULACIK-DEMIRCI (MANISA)
|23:41:06 13-08-2025
|39,0632
|28,5173
|17,4
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:59 13-08-2025
|39,2155
|28,1375
|17,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:59 13-08-2025
|39,20389
|28,18806
|6,99
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:36:40 13-08-2025
|40,175
|31,7482
|7,4
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:05 13-08-2025
|39,202
|28,0813
|8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:05 13-08-2025
|39,1925
|28,09
|6,99
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:16 13-08-2025
|39,1788
|28,1607
|14,5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:32:16 13-08-2025
|39,19806
|28,1875
|9,44
|3,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:32 13-08-2025
|39,1832
|28,1775
|12
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:32 13-08-2025
|39,18972
|28,18528
|8,95
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:27:32 13-08-2025
|39,16972
|28,14167
|7,92
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:03 13-08-2025
|39,24333
|28,07028
|1,76
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|23:23:43 13-08-2025
|38,63861
|38,05778
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:09 13-08-2025
|39,20278
|28,21083
|10,39
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:31 13-08-2025
|39,25444
|28,17083
|6,97
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:11 13-08-2025
|39,18444
|28,10944
|6,32
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:10 13-08-2025
|39,2035
|28,0385
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:39 13-08-2025
|39,23583
|28,07528
|9,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:50 13-08-2025
|39,20667
|28,19444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:04 13-08-2025
|39,25111
|28,0925
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:15:33 13-08-2025
|39,18583
|28,11861
|6,71
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:13:55 13-08-2025
|39,21917
|28,16444
|10,23
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:59 13-08-2025
|39,15528
|28,13639
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:11:49 13-08-2025
|39,21667
|28,18611
|8,84
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:10:53 13-08-2025
|39,21861
|28,01333
|6,96
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:31 13-08-2025
|39,23139
|28,06944
|8,74
|1,2
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.05 km] Fethiye (Muğla)
|23:07:31 13-08-2025
|36,50333
|29,00694
|20,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:32 13-08-2025
|39,17583
|28,18111
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:49 13-08-2025
|39,13861
|28,17528
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:36 13-08-2025
|39,19972
|28,13583
|10,77
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.08.13 23:02:48)
|23:02:47 13-08-2025
|38,1162
|36,6627
|5,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:47 13-08-2025
|39,18556
|28,14111
|8,35
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:02:47 13-08-2025
|38,08472
|36,51806
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:01:15 13-08-2025
|39,1978
|28,1487
|10,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:01:15 13-08-2025
|39,2
|28,17972
|10,76
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:02 13-08-2025
|39,23667
|28,1
|6,75
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:01 13-08-2025
|39,2302
|28,071
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:42 13-08-2025
|39,25528
|28,16167
|6,92
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:41 13-08-2025
|39,235
|28,1402
|16,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:42 13-08-2025
|39,20083
|28,17583
|6,97
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:52:40 13-08-2025
|39,2082
|28,1307
|9,7
|2,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:51:50 13-08-2025
|39,2328
|28,0852
|14,8
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:57 13-08-2025
|39,2485
|28,0983
|7,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:48:22 13-08-2025
|39,15528
|28,15528
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:21 13-08-2025
|39,1438
|28,1658
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:55 13-08-2025
|39,20389
|28,13361
|5,41
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:41 13-08-2025
|39,17111
|28,20583
|6,98
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:40 13-08-2025
|39,1722
|28,1392
|11,4
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:31 13-08-2025
|39,169
|28,208
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:40:34 13-08-2025
|39,24333
|28,095
|7,16
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:40:33 13-08-2025
|39,2363
|28,0467
|8,4
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:37:38 13-08-2025
|39,1817
|28,1093
|13,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:37:03 13-08-2025
|39,13667
|28,1625
|7,16
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:37:00 13-08-2025
|39,2107
|28,1072
|11,9
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:36:16 13-08-2025
|39,1777
|28,1597
|9,6
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:28:21 13-08-2025
|39,1885
|28,164
|10,1
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:28:21 13-08-2025
|39,20528
|28,17833
|10
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:23:20 13-08-2025
|39,19694
|28,09556
|9,1
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|22:22:06 13-08-2025
|39,19306
|28,00333
|7,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:26 13-08-2025
|39,21833
|28,10583
|9,08
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:25 13-08-2025
|39,2075
|28,0873
|7,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:10:18 13-08-2025
|39,20889
|28,1675
|7,93
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:10:03 13-08-2025
|38,135
|37,81806
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:21 13-08-2025
|39,1883
|28,124
|15,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:21 13-08-2025
|39,18528
|28,15944
|8,99
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:18 13-08-2025
|39,2072
|28,0627
|17,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:18 13-08-2025
|39,24306
|28,07556
|8,81
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:03 13-08-2025
|39,2055
|28,1593
|13,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:03 13-08-2025
|39,22
|28,15194
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:55 13-08-2025
|39,18861
|28,17389
|6,57
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:02:24 13-08-2025
|39,2355
|28,0683
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:24 13-08-2025
|39,25111
|28,10694
|9,05
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:35 13-08-2025
|39,09167
|28,16306
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:33 13-08-2025
|39,202
|28,0138
|9,6
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:07 13-08-2025
|39,1445
|28,1272
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:07 13-08-2025
|39,16972
|28,17444
|7,4
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:17 13-08-2025
|39,1315
|28,1872
|11,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:53:47 13-08-2025
|39,25417
|28,11028
|5,44
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 21:53:46)
|21:53:46 13-08-2025
|39,2425
|28,0967
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:43 13-08-2025
|39,1775
|28,11333
|6,99
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:42:58 13-08-2025
|38,03361
|38,37583
|7,03
|1,4
|KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:42:55 13-08-2025
|38,0495
|38,2778
|26,7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:43 13-08-2025
|39,206
|28,1425
|17,1
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:05 13-08-2025
|39,1653
|28,2027
|8,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:28 13-08-2025
|39,19167
|28,16472
|7,39
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:27 13-08-2025
|39,1785
|28,1307
|9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:26 13-08-2025
|39,21083
|28,13417
|7,01
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:25 13-08-2025
|39,2308
|28,2087
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:28:34 13-08-2025
|39,225
|28,16917
|8,84
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:28:33 13-08-2025
|39,2118
|28,108
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:05 13-08-2025
|39,14917
|28,20833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:19 13-08-2025
|39,27028
|28,08944
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:35 13-08-2025
|39,25833
|28,10833
|7,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:41 13-08-2025
|39,21056
|28,19972
|7,04
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:40 13-08-2025
|39,1967
|28,2033
|12,9
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:06 13-08-2025
|39,1318
|28,1423
|15,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:06 13-08-2025
|39,20111
|28,10389
|8,15
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:22:39 13-08-2025
|38,10361
|37,83889
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:59 13-08-2025
|39,18917
|28,17556
|10,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:44 13-08-2025
|39,18889
|28,16556
|6,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:17:57 13-08-2025
|39,23861
|28,17
|8,58
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:40 13-08-2025
|39,28167
|28,07972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:15:17 13-08-2025
|39,2325
|28,18361
|10,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:29 13-08-2025
|39,25583
|28,07556
|8,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:04 13-08-2025
|39,21
|28,17194
|8,48
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:28 13-08-2025
|39,21
|28,11778
|5,87
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|21:12:00 13-08-2025
|37,66694
|36,16583
|7,01
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:12 13-08-2025
|39,2275
|28,10944
|8,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:30 13-08-2025
|39,25917
|28,09417
|10,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:22 13-08-2025
|39,20583
|28,22306
|6,66
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:06:18 13-08-2025
|39,21167
|28,16722
|7,67
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:06:17 13-08-2025
|39,1897
|28,195
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:26 13-08-2025
|39,24167
|28,12306
|10,17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:42 13-08-2025
|39,23833
|28,15972
|6,25
|2,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:41 13-08-2025
|39,2238
|28,1498
|11
|2,8
|Maden (Elazığ)
|21:02:19 13-08-2025
|38,53806
|39,67028
|7,06
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:52 13-08-2025
|39,19361
|28,16306
|9,23
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:52 13-08-2025
|39,1753
|28,207
|12,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:53 13-08-2025
|39,26111
|28,09417
|6,85
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:53 13-08-2025
|39,2362
|28,043
|3,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:57:20 13-08-2025
|39,19278
|28,17556
|6,67
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:57:19 13-08-2025
|39,1577
|28,1842
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:40 13-08-2025
|39,21083
|28,17278
|9,66
|2,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:39 13-08-2025
|39,2092
|28,1427
|8,9
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:52:42 13-08-2025
|39,1767
|28,1272
|12,4
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:01 13-08-2025
|39,168
|28,257
|23,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:48 13-08-2025
|39,18472
|28,16056
|7,22
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:47 13-08-2025
|39,1843
|28,159
|10,6
|2,7
|Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
|20:39:15 13-08-2025
|36,31944
|26,87222
|56,87
|4,3
|EGE DENIZI
|20:39:13 13-08-2025
|36,3243
|26,8863
|118,9
|4,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:30 13-08-2025
|39,23972
|28,16028
|6,98
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:37:09 13-08-2025
|39,2498
|28,0702
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:19 13-08-2025
|39,18639
|28,14778
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:32 13-08-2025
|39,153
|28,1145
|12,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:38 13-08-2025
|39,22167
|28,19
|6,99
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:37 13-08-2025
|39,1883
|28,1655
|17,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:02 13-08-2025
|39,17472
|28,20056
|7,18
|1,6
|Hisarcık (Kütahya)
|20:30:16 13-08-2025
|39,19222
|29,34222
|6,98
|2
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.13 20:30:15)
|20:30:15 13-08-2025
|39,2493
|29,3768
|8,2
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:28:53)
|20:28:53 13-08-2025
|39,1553
|28,1775
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:52 13-08-2025
|39,17111
|28,16528
|7,04
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:50 13-08-2025
|39,24361
|28,10583
|7,5
|1,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:50 13-08-2025
|39,2227
|28,0828
|7,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:02 13-08-2025
|39,24583
|28,0975
|10,81
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:31 13-08-2025
|39,20361
|28,12
|9,26
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:30 13-08-2025
|39,1742
|28,0993
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:48 13-08-2025
|39,24056
|28,10722
|7,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:55 13-08-2025
|39,2225
|28,17583
|8,49
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:19:55 13-08-2025
|39,2147
|28,1092
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:40 13-08-2025
|39,18111
|28,15528
|7,72
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:40 13-08-2025
|39,1872
|28,1168
|13,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:40 13-08-2025
|39,20306
|28,17333
|8,65
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:40 13-08-2025
|39,1797
|28,1273
|12,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:51 13-08-2025
|39,22278
|28,21556
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:21 13-08-2025
|39,18639
|28,18528
|6,55
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:43 13-08-2025
|39,27361
|28,13556
|7,34
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:50 13-08-2025
|39,19639
|28,18889
|6,99
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:10:50)
|20:10:50 13-08-2025
|39,1673
|28,2033
|15,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:07:46 13-08-2025
|39,21
|28,14139
|9,83
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:07:44 13-08-2025
|39,1775
|28,1233
|16
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:57 13-08-2025
|39,20944
|28,27722
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:57 13-08-2025
|39,1988
|28,2365
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:21 13-08-2025
|39,19056
|28,15972
|6,93
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:21 13-08-2025
|39,1657
|28,1407
|11,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:02 13-08-2025
|39,19111
|28,19278
|6,78
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:02 13-08-2025
|39,1768
|28,1808
|15,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:58:36 13-08-2025
|39,22889
|28,14667
|8,11
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:58:35 13-08-2025
|39,2172
|28,1323
|17
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:55 13-08-2025
|39,18694
|28,16
|6,99
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|19:54:45 13-08-2025
|39,17278
|28,00583
|6,97
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:44 13-08-2025
|39,1943
|28,0078
|9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:35 13-08-2025
|39,23639
|28,05611
|11,52
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:53:34 13-08-2025
|39,2243
|28,0252
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:52:52 13-08-2025
|39,17139
|28,13944
|6,99
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:52:52 13-08-2025
|39,151
|28,136
|10
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:49:34 13-08-2025
|39,2063
|28,0977
|11,7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:48:37 13-08-2025
|39,1737
|28,1627
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:00 13-08-2025
|39,22389
|28,25389
|6,99
|3,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:59 13-08-2025
|39,2117
|28,2317
|9,8
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:24 13-08-2025
|39,19306
|28,17694
|7,06
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:51 13-08-2025
|39,17278
|28,16361
|6,98
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:41:49 13-08-2025
|39,1732
|28,1905
|10,8
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:31 13-08-2025
|39,2003
|28,0125
|9,4
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 13-08-2025
|39,1737
|28,182
|17,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:02 13-08-2025
|39,20389
|28,20222
|5,64
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:38:01 13-08-2025
|39,1813
|28,2008
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:12 13-08-2025
|39,17222
|28,15556
|7,01
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:12 13-08-2025
|39,1688
|28,1603
|9,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:34 13-08-2025
|39,20778
|28,24889
|5,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:06 13-08-2025
|39,21167
|28,19333
|7,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:25:05 13-08-2025
|39,20389
|28,24917
|4,49
|2,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:25:05 13-08-2025
|39,1988
|28,2237
|12,6
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:23:18 13-08-2025
|39,21056
|28,20417
|7,25
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:23:18 13-08-2025
|39,2032
|28,1758
|9,8
|2,8
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:21:30 13-08-2025
|39,1163
|28,1818
|14,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:28 13-08-2025
|39,21778
|28,15583
|9,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:57 13-08-2025
|39,19
|28,18278
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:30 13-08-2025
|39,16056
|28,18306
|8,42
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:30 13-08-2025
|39,1208
|28,1615
|16,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:31 13-08-2025
|39,20833
|28,18917
|7,71
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:31 13-08-2025
|39,204
|28,1868
|13
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:07:46 13-08-2025
|39,22861
|28,175
|9,07
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:07:30 13-08-2025
|39,22417
|28,2075
|6,17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:06:15 13-08-2025
|39,18583
|28,1775
|5,89
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:05:19 13-08-2025
|39,2097
|28,0513
|11,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:05:18 13-08-2025
|39,21639
|28,04861
|7,32
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:03:43 13-08-2025
|39,18722
|28,17417
|6,11
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:00:33 13-08-2025
|39,171
|28,1412
|20,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:54:01 13-08-2025
|39,23861
|28,25722
|6,97
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:54:01 13-08-2025
|39,1722
|28,2712
|14,6
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:53:16 13-08-2025
|39,0842
|28,1932
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:44 13-08-2025
|39,20111
|28,09194
|6,06
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:44 13-08-2025
|39,1673
|28,1103
|9,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:51:53 13-08-2025
|39,20611
|28,20806
|5,57
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:51:53 13-08-2025
|39,1945
|28,1815
|10,5
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:48:05 13-08-2025
|38,07889
|38,39917
|6,92
|2,3
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:48:04 13-08-2025
|38,0903
|38,4133
|11,4
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:06 13-08-2025
|39,1732
|28,2348
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:46:50 13-08-2025
|39,20778
|28,20944
|5,75
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:46:49 13-08-2025
|39,1773
|28,1867
|16,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:58 13-08-2025
|39,23611
|28,18861
|5,75
|2,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:57 13-08-2025
|39,2252
|28,1753
|14,6
|2,4
|BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:42:14 13-08-2025
|37,9022
|37,438
|12,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:41:37 13-08-2025
|39,19111
|28,17667
|5,35
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:41:36 13-08-2025
|39,1865
|28,1782
|13
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:06 13-08-2025
|39,245
|28,18694
|5,75
|3,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:06 13-08-2025
|39,2385
|28,1613
|10,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:34:27 13-08-2025
|39,23889
|28,05417
|6,99
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:34:25 13-08-2025
|39,2402
|28,1033
|14,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:30:44 13-08-2025
|39,20556
|28,1875
|7,49
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:30:43 13-08-2025
|39,192
|28,205
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:29:07 13-08-2025
|39,19944
|28,13167
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:42 13-08-2025
|39,21
|28,17583
|9,29
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:41 13-08-2025
|39,2007
|28,123
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:25:44 13-08-2025
|39,24639
|28,1175
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:11 13-08-2025
|39,24194
|28,13722
|8,65
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:11 13-08-2025
|39,2317
|28,0985
|9,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:25 13-08-2025
|39,20583
|28,17056
|10,31
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:19:25 13-08-2025
|39,1662
|28,1263
|11,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:31 13-08-2025
|39,19194
|28,13111
|10,61
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|18:16:37 13-08-2025
|36,63944
|36,49667
|7
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:15:14 13-08-2025
|39,2583
|28,0838
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:13 13-08-2025
|39,28556
|28,06556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:13:20 13-08-2025
|39,20917
|28,13417
|5,83
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:13:19 13-08-2025
|39,2333
|28,127
|10,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:11:23 13-08-2025
|38,38139
|38,155
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:14 13-08-2025
|39,19056
|28,14222
|8,28
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:11:14 13-08-2025
|39,1787
|28,1415
|9,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:12 13-08-2025
|39,18361
|28,155
|8,78
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:12 13-08-2025
|39,184
|28,1195
|11,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:14 13-08-2025
|39,11722
|28,21333
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:12 13-08-2025
|39,1548
|28,2058
|16,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:02:39 13-08-2025
|39,23222
|28,15139
|7,06
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:02:39 13-08-2025
|39,2043
|28,157
|8,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:39 13-08-2025
|39,2175
|28,20722
|7,66
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:39 13-08-2025
|39,1913
|28,1658
|14,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:58:25 13-08-2025
|39,21889
|28,12222
|8,17
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:58:24 13-08-2025
|39,2273
|28,1108
|5,2
|1,6
|Gördes (Manisa)
|17:57:57 13-08-2025
|39,09056
|28,21806
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:46 13-08-2025
|39,19694
|28,16944
|10,04
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:55:45 13-08-2025
|39,2067
|28,138
|10,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:53:42 13-08-2025
|39,25028
|28,15306
|9,57
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:53:41 13-08-2025
|39,2465
|28,1247
|14
|1,4
|Ege Denizi - [12.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:52:04 13-08-2025
|39,38833
|26,26694
|7,07
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|17:49:00 13-08-2025
|39,2275
|29,36111
|7
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|17:45:47 13-08-2025
|37,65806
|36,16917
|5,12
|4,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|17:45:46 13-08-2025
|37,6727
|36,1205
|5
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:44:54 13-08-2025
|39,12028
|28,2175
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:08 13-08-2025
|39,16889
|28,21583
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:20 13-08-2025
|39,16389
|28,18639
|6,94
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:42:18 13-08-2025
|39,1785
|28,139
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:38:28 13-08-2025
|39,18833
|28,19
|5,19
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:38:28 13-08-2025
|39,1863
|28,1593
|9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:36:51 13-08-2025
|39,21778
|28,12
|6,81
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:36:50 13-08-2025
|39,2028
|28,0925
|14,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:32:35 13-08-2025
|39,2775
|28,12694
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:30:57 13-08-2025
|39,1225
|28,2342
|14,4
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:55 13-08-2025
|39,1578
|28,185
|4,2
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:06 13-08-2025
|39,1225
|28,2735
|5
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:25:38 13-08-2025
|39,1838
|28,0885
|14,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:30 13-08-2025
|39,14139
|28,19583
|6,97
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:29 13-08-2025
|39,1908
|28,1622
|10,3
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:54 13-08-2025
|39,1107
|28,1277
|12,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:24 13-08-2025
|39,17556
|28,15889
|6,31
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:23 13-08-2025
|39,1598
|28,1203
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:19:37 13-08-2025
|39,11528
|28,235
|6,73
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:19:15 13-08-2025
|39,1983
|28,1343
|20
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|17:16:00 13-08-2025
|39,24278
|29,37056
|7,11
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|17:15:42 13-08-2025
|39,23667
|29,37083
|6,77
|1,5
|Emet (Kütahya)
|17:13:29 13-08-2025
|39,27444
|29,47417
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:27 13-08-2025
|39,13694
|28,14806
|6,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:08:37 13-08-2025
|39,21889
|28,09806
|7,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:03:56 13-08-2025
|39,20639
|28,20778
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:57 13-08-2025
|39,26083
|28,12472
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:54:29 13-08-2025
|39,21194
|28,13694
|13,76
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:52:50 13-08-2025
|39,225
|28,15861
|11,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:25 13-08-2025
|39,20361
|28,07167
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:04 13-08-2025
|39,18917
|28,17889
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:51 13-08-2025
|39,21889
|28,17917
|12,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:47 13-08-2025
|39,23278
|28,1925
|6,37
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:31:57 13-08-2025
|39,19667
|28,17
|10,22
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:59 13-08-2025
|39,18639
|28,17417
|9,22
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:00 13-08-2025
|39,2
|28,06389
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:41 13-08-2025
|39,21833
|28,08972
|6,77
|2,1
|16:24:20 13-08-2025
|39,20222
|28,17694
|10,04
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:09 13-08-2025
|39,24278
|28,09222
|11,44
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:26 13-08-2025
|39,15528
|28,20167
|11,03
|2,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:18 13-08-2025
|39,2003
|28,0573
|11,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:17 13-08-2025
|39,24
|28,07972
|6,98
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:08:40 13-08-2025
|39,24361
|28,08361
|7
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:08:40 13-08-2025
|39,2383
|28,1207
|6,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:06:56 13-08-2025
|39,21778
|28,0725
|7,03
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:06:56 13-08-2025
|39,2327
|28,0643
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:03:07 13-08-2025
|39,23917
|28,08139
|10,71
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|16:02:21 13-08-2025
|39,136
|28,068
|2,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:20 13-08-2025
|39,185
|28,18639
|8,91
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:00:07 13-08-2025
|39,24444
|28,07028
|10,58
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:00:07 13-08-2025
|39,2343
|28,028
|10,5
|1,9
|TOPTEPE-(SIRNAK)
|15:59:31 13-08-2025
|37,4802
|42,3718
|5
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:56:49 13-08-2025
|39,1853
|28,0833
|9,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:56:48 13-08-2025
|39,20833
|28,10167
|11,79
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:20 13-08-2025
|39,25917
|28,16917
|7
|3,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:19 13-08-2025
|39,2463
|28,1673
|11,1
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:44:14 13-08-2025
|39,205
|28,1775
|7,64
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:44:12 13-08-2025
|39,2028
|28,212
|13,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:58 13-08-2025
|39,12833
|28,19278
|7,21
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:43:56 13-08-2025
|39,185
|28,1705
|13,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:38:14 13-08-2025
|39,2225
|28,08
|4,42
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:38:13 13-08-2025
|39,2132
|28,0858
|9,6
|2,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:35:57 13-08-2025
|39,2017
|28,2467
|17,9
|1,5
|Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van)
|15:31:03 13-08-2025
|38,5825
|43,06389
|8,94
|2,3
|VAN GOLU
|15:31:01 13-08-2025
|38,57
|43,0143
|9
|2,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:30:41 13-08-2025
|39,2253
|28,0787
|7,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:40 13-08-2025
|39,21639
|28,13528
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:27:12 13-08-2025
|39,21333
|28,08611
|8,86
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:27:11 13-08-2025
|39,2147
|28,0728
|7,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:50 13-08-2025
|39,26083
|28,08833
|8,82
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:50 13-08-2025
|39,209
|28,1253
|8
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:52 13-08-2025
|39,2237
|28,1118
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:21:25 13-08-2025
|39,19111
|28,15111
|12,15
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:21:25 13-08-2025
|39,1663
|28,1442
|10,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:17 13-08-2025
|39,15917
|28,12
|9,94
|2,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|15:17:16 13-08-2025
|39,166
|28,0573
|11,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:14 13-08-2025
|39,19528
|28,1525
|8,06
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:13 13-08-2025
|39,1828
|28,1342
|7,7
|2,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:12:50 13-08-2025
|36,9615
|28,2602
|15,6
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:11:37 13-08-2025
|39,1678
|28,0955
|13,9
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:22 13-08-2025
|39,255
|28,0633
|3,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:03:11 13-08-2025
|39,18556
|28,1925
|0,4
|1,6
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:03:09 13-08-2025
|39,2188
|28,2975
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:00:08 13-08-2025
|39,25278
|28,07083
|9,01
|2,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:00:08 13-08-2025
|39,2445
|28,0472
|8,4
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:42 13-08-2025
|39,21722
|28,19167
|6,04
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:57:30 13-08-2025
|39,22444
|28,16361
|4,17
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:55:38 13-08-2025
|39,151
|28,2015
|16,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:36 13-08-2025
|39,22333
|28,16056
|12,73
|1,8
|AKCAALAN-AKHISAR (MANISA)
|14:55:11 13-08-2025
|38,7997
|27,9807
|18
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:56 13-08-2025
|39,21972
|28,19139
|11,9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:54:56 13-08-2025
|39,1695
|28,1158
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:20 13-08-2025
|39,31333
|28,20861
|7,75
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:59 13-08-2025
|39,1158
|28,1515
|1,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:58 13-08-2025
|39,19167
|28,18722
|2,97
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:45:31 13-08-2025
|39,0907
|28,1267
|19,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:29 13-08-2025
|39,22056
|28,14167
|15,79
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:13 13-08-2025
|39,27583
|28,11
|8,84
|1,2
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|14:38:46 13-08-2025
|39,0818
|27,8867
|22,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:20 13-08-2025
|39,23639
|28,08917
|7,26
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:20 13-08-2025
|39,2275
|28,0777
|6,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:33:09 13-08-2025
|39,24361
|28,13611
|6,99
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:33:09 13-08-2025
|39,2652
|28,1413
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:09 13-08-2025
|39,23667
|28,09056
|10,27
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:09 13-08-2025
|39,2417
|28,0907
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:11 13-08-2025
|39,26083
|28,02333
|13,83
|1,3
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|14:29:10 13-08-2025
|39,1898
|27,892
|20
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:44 13-08-2025
|39,2375
|28,028
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:43 13-08-2025
|39,27389
|28,06139
|9,9
|1,6
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|14:25:08 13-08-2025
|39,1907
|27,9235
|5
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:30 13-08-2025
|39,1623
|28,2112
|15,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:29 13-08-2025
|39,21083
|28,22972
|6,86
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:08 13-08-2025
|39,1925
|28,11806
|6,97
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:08 13-08-2025
|39,1937
|28,1102
|9,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:45 13-08-2025
|39,17694
|28,13944
|6,87
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:45 13-08-2025
|39,1767
|28,0992
|11,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:15 13-08-2025
|39,20778
|28,18083
|12,69
|1,1
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|14:15:14 13-08-2025
|39,1033
|27,8145
|22,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:12:39 13-08-2025
|39,225
|28,12694
|10,57
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:38 13-08-2025
|39,2305
|28,1075
|15,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:10:49 13-08-2025
|39,25889
|28,27889
|12,48
|1,9
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:10:49 13-08-2025
|39,2653
|28,2793
|14,1
|2,3
|CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
|14:07:32 13-08-2025
|38,3672
|39,047
|8,3
|1,7
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:03:28 13-08-2025
|39,1348
|27,946
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:27 13-08-2025
|39,19194
|28,15917
|10,28
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:15 13-08-2025
|39,17417
|28,20722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:49 13-08-2025
|39,23222
|28,08222
|6,99
|1,6
|TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:59:45 13-08-2025
|39,327
|28,2583
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:39 13-08-2025
|39,23444
|28,13611
|7
|1,6
|Gördes (Manisa)
|13:56:46 13-08-2025
|39,075
|28,22528
|7,73
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:56:44 13-08-2025
|39,1668
|28,165
|16,5
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:53:21 13-08-2025
|39,116
|28,2583
|11,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:53:20 13-08-2025
|39,17778
|28,23444
|6,78
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|13:47:41 13-08-2025
|39,09389
|28,05944
|5,01
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:47:41 13-08-2025
|39,1845
|28,08
|9,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:39:00 13-08-2025
|39,1765
|28,1678
|11,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:59 13-08-2025
|39,23722
|28,19639
|9,2
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:37 13-08-2025
|39,0963
|28,1598
|21,3
|1,6
|SARICALI-AKHISAR (MANISA)
|13:33:50 13-08-2025
|38,8332
|27,8752
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:27 13-08-2025
|39,27528
|28,11972
|6,92
|1,5
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:27 13-08-2025
|39,2723
|28,1803
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:08 13-08-2025
|39,17222
|28,16389
|4,5
|1,4
|SARILAR-AKHISAR (MANISA)
|13:31:08 13-08-2025
|39,0962
|28,0128
|15,7
|1,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|13:30:26 13-08-2025
|38,2093
|38,6345
|14,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:29:34 13-08-2025
|39,22167
|28,1525
|7,7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:29:33 13-08-2025
|39,2043
|28,1272
|12,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:44 13-08-2025
|39,20917
|28,09
|6,99
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:44 13-08-2025
|39,2035
|28,0803
|5,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:23:23 13-08-2025
|39,23944
|28,05556
|6,24
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:23:23 13-08-2025
|39,229
|28,043
|8,9
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:20:03 13-08-2025
|39,1332
|28,2145
|12,1
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:09 13-08-2025
|39,2378
|28,0695
|10,2
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|13:17:00 13-08-2025
|38,96194
|28,13417
|7,44
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:16:59 13-08-2025
|39,2075
|28,1117
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:44 13-08-2025
|39,25639
|28,02556
|8,59
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:43 13-08-2025
|39,231
|28,0153
|8,9
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:13 13-08-2025
|39,1555
|28,2172
|10,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:12 13-08-2025
|39,19
|28,16611
|6,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:11 13-08-2025
|39,20583
|28,18472
|6,45
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:09:10 13-08-2025
|39,1893
|28,1577
|15,1
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:05:12 13-08-2025
|39,1565
|28,1662
|11,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:11 13-08-2025
|39,19833
|28,18361
|7,02
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:03:00 13-08-2025
|39,1883
|28,1497
|22,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:11 13-08-2025
|39,20694
|28,16778
|10,57
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:11 13-08-2025
|39,2007
|28,1333
|14
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:05 13-08-2025
|39,17
|28,22
|7
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:24 13-08-2025
|39,459
|28,1593
|0
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:22 13-08-2025
|39,35167
|28,16833
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:15 13-08-2025
|39,25722
|28,0275
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|12:46:15 13-08-2025
|39,2397
|27,9973
|11,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|12:42:03 13-08-2025
|39,07583
|27,97056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:20 13-08-2025
|39,21556
|28,10361
|6,77
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:24 13-08-2025
|39,38528
|28,18278
|7
|1,4
|KAYALIDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:37:24 13-08-2025
|39,3553
|28,1638
|11
|1,7
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:37:01 13-08-2025
|36,2595
|33,6848
|0
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:03 13-08-2025
|39,2067
|28,1352
|12,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:02 13-08-2025
|39,20472
|28,16583
|12,46
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|12:32:15 13-08-2025
|38,09278
|32,77
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:31:49 13-08-2025
|39,27167
|28,11889
|10,75
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:29:22 13-08-2025
|39,2008
|28,1777
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:21 13-08-2025
|39,23444
|28,1925
|9,3
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|12:28:15 13-08-2025
|39,0845
|28,0655
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:11 13-08-2025
|39,195
|28,12667
|6
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:27:04 13-08-2025
|39,191
|28,1738
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:27:03 13-08-2025
|39,21278
|28,18917
|7,97
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:23 13-08-2025
|39,23583
|28,0775
|7,21
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:23 13-08-2025
|39,2362
|28,0605
|15,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:03 13-08-2025
|39,2425
|28,185
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:23:03 13-08-2025
|39,20028
|28,16167
|6,67
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:23 13-08-2025
|39,21806
|28,10111
|6,9
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:23 13-08-2025
|39,1897
|28,0952
|10,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:31 13-08-2025
|39,23472
|28,175
|6,09
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:15:31 13-08-2025
|39,2007
|28,145
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:07 13-08-2025
|39,10111
|28,30444
|7
|1,2
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|12:13:32 13-08-2025
|39,0835
|27,8807
|13,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:11:12 13-08-2025
|39,19333
|28,17611
|7,83
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:11:12 13-08-2025
|39,1652
|28,1382
|3,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:21 13-08-2025
|39,22917
|28,08417
|7,62
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:39 13-08-2025
|39,25861
|28,09028
|6,69
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:39 13-08-2025
|39,2408
|28,0675
|11,1
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|12:05:39 13-08-2025
|38,64722
|38,07
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:27 13-08-2025
|39,25556
|28,04472
|10,31
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:01:27 13-08-2025
|39,2213
|27,9973
|10,1
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:38 13-08-2025
|39,2232
|28,1438
|5,3
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:56:47 13-08-2025
|39,2073
|28,0658
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:56:46 13-08-2025
|39,25167
|28,15611
|6,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:54:48 13-08-2025
|39,24222
|28,285
|7,14
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:51 13-08-2025
|39,1522
|28,1192
|9,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:50 13-08-2025
|39,20139
|28,15611
|6,23
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:51:07 13-08-2025
|39,20778
|28,17639
|7,04
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:51:07 13-08-2025
|39,1957
|28,1232
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:46:55 13-08-2025
|39,205
|28,22083
|10,1
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:46:55 13-08-2025
|39,2163
|28,2028
|4,8
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:45:41 13-08-2025
|39,1835
|28,1263
|8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:44:09 13-08-2025
|39,179
|28,1663
|8,7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:22 13-08-2025
|39,1697
|28,1645
|9,4
|2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|11:41:21 13-08-2025
|39,1547
|28,006
|12,3
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:41:11 13-08-2025
|39,1835
|28,1225
|8,5
|1,6
|Çaygören Barajı - [01.54 km] Sındırgı (Balıkesir)
|11:38:11 13-08-2025
|39,25778
|28,22528
|6,42
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:15 13-08-2025
|39,23056
|28,20222
|11,78
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:14 13-08-2025
|39,2085
|28,1113
|7,3
|2,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:22 13-08-2025
|39,1352
|28,2847
|11,4
|1,2
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|11:32:50 13-08-2025
|39,1012
|28,0737
|3,1
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:31:48 13-08-2025
|39,1765
|28,164
|4,9
|2
|11:31:47 13-08-2025
|39,20167
|28,16083
|8,45
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:29:26 13-08-2025
|39,21806
|28,095
|6,81
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:29:26 13-08-2025
|39,2097
|28,089
|8,1
|1,6
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|11:29:14 13-08-2025
|39,1013
|28,0615
|13,7
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|11:26:41 13-08-2025
|39,16083
|28,03333
|8,1
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:41 13-08-2025
|39,2503
|28,1358
|6,6
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:43 13-08-2025
|39,1872
|28,1933
|12,8
|1,7
|Gördes (Manisa)
|11:24:39 13-08-2025
|39,07222
|28,22083
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:08 13-08-2025
|39,16417
|28,16944
|6,43
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:07 13-08-2025
|39,1577
|28,1435
|13,7
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:16:40 13-08-2025
|39,2292
|28,012
|11,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:15:19 13-08-2025
|39,20167
|28,19333
|11,22
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:15:19 13-08-2025
|39,161
|28,208
|15,6
|1,6
|Gördes (Manisa)
|11:12:42 13-08-2025
|39,07167
|28,22028
|6,83
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:11:37 13-08-2025
|39,185
|28,1393
|9,6
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:10:37 13-08-2025
|39,2175
|28,18972
|9,54
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:34 13-08-2025
|39,1715
|28,1242
|9,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:33 13-08-2025
|39,17333
|28,1175
|7,76
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:19 13-08-2025
|39,21972
|28,08444
|7,28
|1,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|11:02:19 13-08-2025
|39,1738
|28,0325
|9,7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:40 13-08-2025
|39,163
|28,0772
|9,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:39 13-08-2025
|39,22083
|28,10472
|6,98
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:12 13-08-2025
|39,18111
|28,14778
|6,71
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:47 13-08-2025
|39,19194
|28,18583
|9,61
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:47 13-08-2025
|39,1835
|28,1493
|8,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:26 13-08-2025
|39,20028
|28,15
|7,72
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:26 13-08-2025
|39,1908
|28,1362
|8
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:22 13-08-2025
|39,1863
|28,151
|9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:21 13-08-2025
|39,19917
|28,1675
|10,96
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:53:56 13-08-2025
|39,22139
|28,10528
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:49:29 13-08-2025
|39,202
|28,226
|7,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:49:28 13-08-2025
|39,23306
|28,23306
|4,61
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:43:39 13-08-2025
|39,19
|28,0078
|4,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:43:10 13-08-2025
|39,19972
|28,17833
|8,53
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:43:10 13-08-2025
|39,1287
|28,0288
|18,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:01 13-08-2025
|39,32
|28,05639
|9,71
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:39:10 13-08-2025
|39,185
|28,25306
|8,98
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:23 13-08-2025
|39,235
|28,14222
|12,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:16 13-08-2025
|39,19111
|28,125
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:32:35 13-08-2025
|39,14333
|28,20583
|7,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:29 13-08-2025
|39,21806
|28,125
|8,82
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:29 13-08-2025
|39,1975
|28,1317
|7,8
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:02 13-08-2025
|39,1473
|28,1738
|10,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:00 13-08-2025
|39,21833
|28,205
|9,35
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:29:16 13-08-2025
|39,1565
|28,2365
|11,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:15 13-08-2025
|39,14889
|28,20278
|8,76
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:26:07 13-08-2025
|39,20056
|28,16139
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:24:55 13-08-2025
|39,1733
|28,1337
|10,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:54 13-08-2025
|39,19
|28,16167
|9,12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:49 13-08-2025
|39,21472
|28,15
|8,98
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:19:49 13-08-2025
|39,2017
|28,1503
|14,7
|1,7
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:19:24 13-08-2025
|38,6193
|37,95
|30,7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:58 13-08-2025
|39,1753
|28,1583
|8,2
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:11:53 13-08-2025
|39,233
|28,0782
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:52 13-08-2025
|39,23528
|28,09944
|9,15
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:07:13 13-08-2025
|39,1448
|28,1948
|18,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:07:11 13-08-2025
|39,16
|28,17306
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:04 13-08-2025
|39,1468
|28,1465
|9,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:03 13-08-2025
|39,18472
|28,18583
|10,17
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:48 13-08-2025
|39,24611
|28,09333
|10,28
|2,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:00:48 13-08-2025
|39,2493
|28,0795
|10,7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:05 13-08-2025
|39,1918
|28,1572
|13,7
|2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:56:39 13-08-2025
|39,1815
|28,3413
|16,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:51:52 13-08-2025
|39,20361
|28,12972
|7,78
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:51:52 13-08-2025
|39,2092
|28,104
|11,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:59 13-08-2025
|39,16778
|28,185
|7
|3,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:59 13-08-2025
|39,181
|28,1713
|5,5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:43:41 13-08-2025
|39,20722
|28,18611
|8,97
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:43:41 13-08-2025
|39,2065
|28,1603
|12,8
|2,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:42:45 13-08-2025
|39,2518
|28,1192
|7,9
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:37 13-08-2025
|39,2255
|28,045
|8,5
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:38:29 13-08-2025
|39,2292
|28,1385
|9,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|09:36:53 13-08-2025
|39,19111
|27,98361
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:36:53 13-08-2025
|39,1995
|28,0078
|5,3
|1,8
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|09:32:43 13-08-2025
|39,0215
|28,1143
|28,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:06 13-08-2025
|39,23722
|28,08583
|5,34
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:32:06 13-08-2025
|39,2188
|28,0362
|8,1
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:27:56 13-08-2025
|39,20944
|28,16889
|9,21
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:27:55 13-08-2025
|39,2117
|28,1592
|12,2
|2,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:24 13-08-2025
|39,254
|28,0237
|6,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:23:07 13-08-2025
|39,18694
|28,11972
|7,47
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:07 13-08-2025
|39,2098
|28,1097
|9
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:21:05 13-08-2025
|39,159
|28,1342
|11,5
|1,7
|YUNANISTAN
|09:19:26 13-08-2025
|40,239
|24,0993
|7,7
|1,7
|Zara (Sivas)
|09:16:19 13-08-2025
|39,5275
|37,70722
|6,99
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:27 13-08-2025
|39,17222
|28,18694
|7,28
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:15:26 13-08-2025
|39,147
|28,115
|14,6
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:55 13-08-2025
|39,1423
|28,1047
|18,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:25 13-08-2025
|39,20694
|28,08472
|4,64
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:11:24 13-08-2025
|39,1985
|28,0563
|4,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:41 13-08-2025
|39,20028
|28,10806
|7,81
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:40 13-08-2025
|39,1975
|28,0763
|5,2
|1,8
|Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars)
|09:08:30 13-08-2025
|41,52139
|44,16028
|6,24
|2,9
|Palu (Elazığ)
|09:08:19 13-08-2025
|38,70611
|39,91222
|6,91
|2,2
|PALU (ELAZIG)
|09:08:18 13-08-2025
|38,6932
|39,9357
|13,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:06 13-08-2025
|39,23
|28,09
|4,86
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:08:05 13-08-2025
|39,2338
|28,0548
|7,9
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:48 13-08-2025
|39,1878
|28,1918
|8,8
|1,5
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|09:01:20 13-08-2025
|39,108
|28,0368
|14,3
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:00:09 13-08-2025
|39,1935
|28,167
|8
|1,7
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|08:58:57 13-08-2025
|39,1488
|27,9922
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:16 13-08-2025
|39,13667
|28,145
|5
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:16 13-08-2025
|39,1598
|28,1075
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:13 13-08-2025
|39,23417
|28,16056
|7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:13 13-08-2025
|39,2232
|28,1457
|7,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:45:08 13-08-2025
|39,22694
|28,15889
|7,72
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:45:07 13-08-2025
|39,1908
|28,1435
|5,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:17 13-08-2025
|39,18944
|28,12722
|7,43
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:17 13-08-2025
|39,2005
|28,1095
|14,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:28 13-08-2025
|39,20833
|28,20778
|6,13
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:42:27 13-08-2025
|39,1613
|28,2132
|14,3
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:57 13-08-2025
|39,2312
|28,0373
|12,4
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:04 13-08-2025
|39,213
|28,179
|9,3
|1,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|08:37:12 13-08-2025
|37,5643
|35,8362
|6,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:00 13-08-2025
|39,19556
|28,13972
|6,34
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:00 13-08-2025
|39,1545
|28,1258
|9,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:21 13-08-2025
|39,20222
|28,1675
|8,38
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:20 13-08-2025
|39,1898
|28,1567
|9,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:26:29 13-08-2025
|39,16778
|28,22722
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:26:29 13-08-2025
|39,1887
|28,1815
|7,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:38 13-08-2025
|39,23167
|28,12333
|4,79
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:37 13-08-2025
|39,2443
|28,107
|7,3
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:21:23 13-08-2025
|39,2567
|29,0015
|5,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:41 13-08-2025
|39,20667
|28,16028
|9,43
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:41 13-08-2025
|39,1658
|28,1298
|8,6
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|08:15:12 13-08-2025
|38,44056
|39,07111
|7,16
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:14:42 13-08-2025
|39,2338
|28,0285
|14,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:56 13-08-2025
|39,23528
|28,1025
|8,43
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:11:56 13-08-2025
|39,2165
|28,0852
|10
|1,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:10:12 13-08-2025
|39,139
|28,0695
|2,7
|1,5
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|08:08:58 13-08-2025
|39,0078
|28,1568
|15,1
|1,5
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:54 13-08-2025
|39,273
|27,9638
|23,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:51 13-08-2025
|39,26833
|28,07611
|6,99
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:49 13-08-2025
|39,217
|28,021
|42,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:06:26 13-08-2025
|39,17722
|28,16194
|6,93
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:06:24 13-08-2025
|39,2022
|28,056
|13,7
|1,6
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|07:54:42 13-08-2025
|39,1037
|28,077
|12,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:15 13-08-2025
|39,23694
|28,09306
|9,63
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:54:15 13-08-2025
|39,1992
|28,0307
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:51 13-08-2025
|39,16833
|28,15167
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:50 13-08-2025
|39,211
|28,0645
|13,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:26 13-08-2025
|39,175
|28,15361
|6,98
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:25 13-08-2025
|39,1945
|28,1068
|12,7
|2,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|07:43:28 13-08-2025
|39,1677
|28,0358
|9,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:28 13-08-2025
|39,22889
|28,07417
|5,94
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:28 13-08-2025
|39,2025
|28,0242
|12,6
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:13 13-08-2025
|39,2035
|28,1887
|8,1
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|07:33:19 13-08-2025
|38,05806
|37,71056
|11,62
|2,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:33:19 13-08-2025
|38,0498
|37,6958
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:33:14 13-08-2025
|39,21694
|28,27
|7,46
|2,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:33:14 13-08-2025
|39,2197
|28,2642
|7,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:59 13-08-2025
|39,25389
|28,13806
|9,69
|1,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:21:58 13-08-2025
|39,239
|28,2167
|16,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:18 13-08-2025
|39,20778
|28,15
|6,61
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:17:17 13-08-2025
|39,195
|28,139
|9,6
|2,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|07:13:55 13-08-2025
|39,1413
|28,0867
|5,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:54 13-08-2025
|39,1675
|28,09917
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:01 13-08-2025
|39,20333
|28,15472
|9,47
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:00 13-08-2025
|39,2042
|28,1417
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:03 13-08-2025
|39,20583
|28,18
|6,5
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:11:02 13-08-2025
|39,1982
|28,1602
|12,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:45 13-08-2025
|39,22361
|28,09111
|6,24
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:56 13-08-2025
|39,22389
|28,1475
|11,69
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:59:21 13-08-2025
|39,21528
|28,15778
|10,56
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:59:20 13-08-2025
|39,138
|28,2075
|1,8
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:58:28 13-08-2025
|39,1878
|28,125
|9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:01 13-08-2025
|39,23417
|28,06139
|10,67
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:53:01 13-08-2025
|39,1808
|28,0222
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:14 13-08-2025
|39,22639
|28,16639
|9,48
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:51:14 13-08-2025
|39,2213
|28,128
|7,3
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:49 13-08-2025
|39,21806
|28,03611
|5,14
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:49:49 13-08-2025
|39,2055
|28,0353
|8,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:35 13-08-2025
|39,25639
|28,07167
|7
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:35 13-08-2025
|39,2422
|28,1585
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:15 13-08-2025
|39,21167
|28,17278
|8,49
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:13 13-08-2025
|39,1982
|28,1755
|4,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:25 13-08-2025
|39,2125
|28,11389
|7
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:24 13-08-2025
|39,2183
|28,122
|16,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:37:37 13-08-2025
|39,24361
|28,15333
|7,12
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:37:37 13-08-2025
|39,229
|28,1275
|10
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:17 13-08-2025
|39,2425
|28,16139
|7,78
|2,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:17 13-08-2025
|39,2248
|28,133
|13,6
|2,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|06:27:49 13-08-2025
|39,1357
|28,0763
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:26 13-08-2025
|39,23111
|28,15194
|10,31
|1,2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|06:20:26 13-08-2025
|39,1012
|28,1212
|22,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:25 13-08-2025
|39,22306
|28,22583
|6,87
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:49 13-08-2025
|39,22056
|28,13722
|6,74
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:49 13-08-2025
|39,1973
|28,1607
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:38 13-08-2025
|39,18611
|28,16722
|6,87
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:37 13-08-2025
|39,1948
|28,1177
|9,3
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:01 13-08-2025
|39,1868
|28,07
|12,5
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:15 13-08-2025
|39,1627
|28,1668
|4,6
|1,5
|Kale (Malatya)
|06:05:50 13-08-2025
|38,34083
|38,84194
|7
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:46 13-08-2025
|39,2535
|28,0853
|13,6
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:42 13-08-2025
|39,1457
|28,206
|6,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:41 13-08-2025
|39,20083
|28,20833
|6,75
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:09 13-08-2025
|39,21833
|28,19611
|5,16
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:09 13-08-2025
|39,174
|28,1657
|9
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:00:07 13-08-2025
|38,17194
|38,185
|16,69
|3,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|06:00:06 13-08-2025
|38,1683
|38,1675
|5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:01 13-08-2025
|39,20694
|28,12778
|6,95
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:01 13-08-2025
|39,1847
|28,1145
|8,4
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:30 13-08-2025
|39,1538
|28,1785
|8,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:55:28 13-08-2025
|39,19444
|28,16361
|5,68
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:55:26 13-08-2025
|39,2043
|28,1785
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:26 13-08-2025
|39,18944
|28,15444
|8,88
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:26 13-08-2025
|39,1702
|28,1392
|9
|2,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.99 km] Yumurtalık (Adana)
|05:43:46 13-08-2025
|36,70583
|35,88806
|7
|2,6
|YUMURTALIK (ADANA)
|05:43:45 13-08-2025
|36,7078
|35,8208
|8,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:38 13-08-2025
|39,18083
|28,1775
|6,49
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:37 13-08-2025
|39,1807
|28,1602
|8,4
|2,6
|DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR)
|05:39:55 13-08-2025
|40,3935
|28,0647
|8,7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:35:18 13-08-2025
|39,20556
|28,15083
|7,3
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:35:17 13-08-2025
|39,1692
|28,1137
|4,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:36 13-08-2025
|39,18528
|28,17583
|6,96
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:35 13-08-2025
|39,1997
|28,187
|10,6
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:40 13-08-2025
|39,1175
|28,1222
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:31:39 13-08-2025
|39,18139
|28,16389
|6,87
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:43 13-08-2025
|39,2148
|28,1275
|9,4
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:50 13-08-2025
|39,2448
|28,1605
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:36 13-08-2025
|39,25139
|28,10222
|7,85
|1,7
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:36 13-08-2025
|39,2572
|28,0912
|6,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:23:46 13-08-2025
|39,19556
|28,15667
|9,92
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:23:46 13-08-2025
|39,1678
|28,1828
|11,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:07 13-08-2025
|39,18889
|28,18694
|6,66
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:06 13-08-2025
|39,18
|28,1687
|9,2
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:09 13-08-2025
|39,1797
|28,1043
|20,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:46 13-08-2025
|39,2
|28,13361
|5,31
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:46 13-08-2025
|39,2115
|28,0787
|11,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:14:27 13-08-2025
|39,2675
|28,19361
|6,94
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:27 13-08-2025
|39,22
|28,1167
|9,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:41 13-08-2025
|39,22639
|28,04583
|7
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:11:41 13-08-2025
|39,2138
|28,0468
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:07 13-08-2025
|39,21528
|28,175
|9,65
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:07:06 13-08-2025
|39,2023
|28,1343
|13,8
|2,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:58 13-08-2025
|39,2107
|28,0252
|8,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:57 13-08-2025
|39,22472
|28,03083
|7,63
|2,6
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:59:46 13-08-2025
|39,2463
|27,9902
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:53 13-08-2025
|39,12444
|28,21278
|6,98
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:55:52 13-08-2025
|39,1075
|28,198
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:01 13-08-2025
|39,19306
|28,17556
|5,84
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:00 13-08-2025
|39,1848
|28,1448
|8,4
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|04:50:14 13-08-2025
|38,25556
|38,65889
|8,87
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:50:13 13-08-2025
|38,2522
|38,6135
|15,9
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|04:49:18 13-08-2025
|38,27639
|38,66889
|12,28
|1,7
|HISARTEPE (MALATYA)
|04:49:17 13-08-2025
|38,3133
|38,5558
|25,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:17 13-08-2025
|39,19111
|28,15861
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:17 13-08-2025
|39,1697
|28,134
|9,8
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:58 13-08-2025
|39,1403
|28,1165
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:57 13-08-2025
|39,19
|28,17194
|6,74
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:58 13-08-2025
|39,23556
|28,1525
|6,99
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:58 13-08-2025
|39,2202
|28,1258
|7,8
|1,9
|Akşehir (Konya)
|04:44:52 13-08-2025
|38,37361
|31,60139
|7,02
|2,5
|ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA)
|04:44:51 13-08-2025
|38,3612
|31,559
|18,3
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:41:40 13-08-2025
|39,2125
|28,0948
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:39 13-08-2025
|39,22694
|28,06972
|6,45
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:37:06 13-08-2025
|39,25667
|28,06861
|11,09
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:37:06 13-08-2025
|39,2377
|28,0535
|11,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:31:53 13-08-2025
|39,16833
|28,17472
|12,37
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:31:53 13-08-2025
|39,1565
|28,1547
|8,2
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:44 13-08-2025
|39,23722
|28,10222
|7,01
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:44 13-08-2025
|39,2138
|28,0473
|7,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:38 13-08-2025
|39,22
|28,27389
|5,42
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:38 13-08-2025
|39,2012
|28,2305
|12,8
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|04:26:41 13-08-2025
|39,22111
|27,98861
|7,06
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|04:26:40 13-08-2025
|39,2212
|27,9725
|15
|1,7
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|04:26:02 13-08-2025
|40,4133
|27,1153
|10
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:52 13-08-2025
|39,21
|28,04111
|8,24
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:52 13-08-2025
|39,2025
|28,0172
|6,7
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:22:54 13-08-2025
|39,2268
|28,0685
|8,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:57 13-08-2025
|39,17694
|28,1725
|6,55
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:57 13-08-2025
|39,1788
|28,0942
|11,9
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:41 13-08-2025
|39,2067
|28,1682
|7,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:40 13-08-2025
|39,23361
|28,20639
|6,06
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:22 13-08-2025
|39,21639
|28,09083
|7
|2,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:21 13-08-2025
|39,2285
|28,1118
|9,9
|3,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:17 13-08-2025
|39,2242
|28,061
|7,6
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:59 13-08-2025
|39,1192
|28,1432
|11,7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:48 13-08-2025
|39,1813
|28,0763
|8,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:21 13-08-2025
|39,22278
|28,19972
|9,39
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:20 13-08-2025
|39,2033
|28,131
|7,3
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:25 13-08-2025
|39,18
|28,1772
|11,1
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:14 13-08-2025
|39,2442
|28,1153
|18,9
|1,6
|Marmara Denizi - [03.11 km] Çiftlikköy (Yalova)
|04:03:15 13-08-2025
|40,69722
|29,32583
|7
|1,6
|KIRAZLI (YALOVA)
|04:03:15 13-08-2025
|40,6307
|29,2807
|14,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:01 13-08-2025
|39,17194
|28,07083
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:00 13-08-2025
|39,177
|28,0723
|8,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:52:53 13-08-2025
|39,20111
|28,11694
|8,4
|3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:53 13-08-2025
|39,2222
|28,105
|8,3
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:44:04 13-08-2025
|39,1932
|28,1388
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:41:29 13-08-2025
|39,21083
|28,1375
|9,28
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:41:29 13-08-2025
|39,1903
|28,1618
|7,9
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|03:41:12 13-08-2025
|39,068
|28,1143
|17,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:08 13-08-2025
|39,225
|28,0925
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:07 13-08-2025
|39,2383
|28,079
|7,9
|1,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:04 13-08-2025
|39,26
|28,1012
|8,1
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:43 13-08-2025
|39,1142
|28,155
|22,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:36:31 13-08-2025
|39,1562
|28,1478
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:12 13-08-2025
|39,20083
|28,17806
|8,59
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:11 13-08-2025
|39,2025
|28,1627
|11,6
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:18 13-08-2025
|39,1852
|28,0607
|8,7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:34 13-08-2025
|39,2018
|27,9922
|24,6
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:45 13-08-2025
|39,1583
|28,0845
|16,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:01 13-08-2025
|39,1353
|28,1045
|26,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:35 13-08-2025
|39,18889
|28,14056
|6,37
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:34 13-08-2025
|39,1983
|28,1497
|12,9
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:09:02 13-08-2025
|39,20444
|28,20722
|8,48
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:09:01 13-08-2025
|39,2152
|28,1863
|10,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:01 13-08-2025
|39,17
|28,11278
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:01 13-08-2025
|39,1628
|28,0898
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:28 13-08-2025
|39,14167
|28,20667
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:27 13-08-2025
|39,2105
|28,1665
|8,2
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:44 13-08-2025
|39,168
|28,1545
|14
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:29 13-08-2025
|39,2205
|28,0727
|11,9
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:56:06 13-08-2025
|39,2123
|28,0792
|10,8
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:10 13-08-2025
|39,2008
|28,1342
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:31 13-08-2025
|39,17806
|28,15944
|15
|2,1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:28 13-08-2025
|39,2537
|28,232
|11,2
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:14 13-08-2025
|39,1827
|28,1785
|11,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:50:34 13-08-2025
|39,19667
|28,13556
|37,11
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:50:30 13-08-2025
|39,1928
|28,1287
|12,8
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:18 13-08-2025
|39,1582
|28,1493
|11,6
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:43:49 13-08-2025
|39,2148
|28,1533
|8,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:47 13-08-2025
|39,21361
|28,10083
|7,05
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:46 13-08-2025
|39,2035
|28,1067
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:33 13-08-2025
|39,20611
|28,1075
|16,13
|3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:30 13-08-2025
|39,233
|28,0988
|16
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:59 13-08-2025
|39,16667
|28,15778
|5,13
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:58 13-08-2025
|39,1632
|28,1283
|9,6
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:45 13-08-2025
|39,1638
|28,0998
|9,6
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:46 13-08-2025
|39,2252
|28,1805
|7
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|02:24:50 13-08-2025
|39,23611
|27,93417
|7
|1,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|02:24:48 13-08-2025
|39,2242
|27,9642
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:55 13-08-2025
|39,17806
|28,1875
|6,61
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:54 13-08-2025
|39,1697
|28,121
|9,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:37 13-08-2025
|39,26111
|28,12056
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:36 13-08-2025
|39,278
|28,1197
|15,7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:46 13-08-2025
|39,1762
|28,1603
|10,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:07 13-08-2025
|39,19472
|28,18278
|6,95
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:06 13-08-2025
|39,1815
|28,0938
|9,9
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:04 13-08-2025
|39,2108
|28,2547
|26,7
|1,5
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|02:10:59 13-08-2025
|38,1308
|38,6045
|8,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:00 13-08-2025
|39,21889
|28,10222
|10,14
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:00 13-08-2025
|39,2103
|28,0765
|13,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:47 13-08-2025
|39,24389
|28,16861
|6,16
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:07:47 13-08-2025
|39,205
|28,111
|12,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:02:10 13-08-2025
|39,25917
|28,03139
|7,33
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:02:10 13-08-2025
|39,2253
|27,9978
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:11 13-08-2025
|39,20556
|28,13278
|8,72
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:26 13-08-2025
|39,173
|28,0718
|10,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:58:38 13-08-2025
|39,15889
|28,13889
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:37 13-08-2025
|39,1543
|28,1368
|13,7
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|01:58:24 13-08-2025
|38,1602
|38,4505
|5,1
|0,6
|ALHANUSAGI (MALATYA)
|01:57:05 13-08-2025
|38,2818
|38,6448
|17,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:53:45 13-08-2025
|39,1875
|28,15472
|8,84
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:48 13-08-2025
|39,22111
|28,17611
|9,21
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:47 13-08-2025
|39,1953
|28,189
|7,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:39 13-08-2025
|39,19444
|28,17333
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:39 13-08-2025
|39,1798
|28,1177
|8,1
|1,6
|PELITLI (MALATYA)
|01:48:24 13-08-2025
|38,2978
|38,6025
|28,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:45:22 13-08-2025
|39,20722
|28,19667
|5,12
|1,5
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:45:19 13-08-2025
|39,2328
|28,2325
|11,5
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:27 13-08-2025
|39,1652
|28,1813
|10,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:17 13-08-2025
|39,24861
|28,17139
|11,21
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:17 13-08-2025
|39,2478
|28,1507
|13,4
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:42:08 13-08-2025
|39,0962
|28,18
|3,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:12 13-08-2025
|39,19833
|28,18583
|8,14
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:11 13-08-2025
|39,2103
|28,1727
|8,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:12 13-08-2025
|39,21806
|28,14306
|10,67
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:36:11 13-08-2025
|39,1928
|28,1403
|8,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:21 13-08-2025
|39,21861
|28,19056
|8,94
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:20 13-08-2025
|39,1903
|28,2245
|10,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|01:32:59 13-08-2025
|38,2925
|38,70528
|14,07
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:32:25 13-08-2025
|39,21889
|28,15194
|9,72
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:32:25 13-08-2025
|39,2008
|28,1335
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:28:32 13-08-2025
|39,21583
|28,21944
|6,85
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:28:29 13-08-2025
|39,1895
|28,153
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:35 13-08-2025
|39,25389
|28,05472
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:34 13-08-2025
|39,236
|28,0303
|16
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:24:26 13-08-2025
|39,2018
|28,1012
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:21:54 13-08-2025
|39,19139
|28,20194
|17,94
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:21:50 13-08-2025
|39,1572
|28,2093
|16,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:21 13-08-2025
|39,21222
|28,21611
|5
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:16:20 13-08-2025
|39,2197
|28,185
|9,5
|2,7
|Çaygören Barajı - [01.36 km] Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:42 13-08-2025
|39,24556
|28,21806
|6,93
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:42 13-08-2025
|39,2312
|28,2013
|11,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:18 13-08-2025
|39,16694
|28,13389
|6,92
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:16 13-08-2025
|39,1977
|28,1152
|5,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:06:45 13-08-2025
|39,16722
|28,15833
|11,72
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:06:45 13-08-2025
|39,158
|28,1263
|9
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:52 13-08-2025
|39,1977
|28,0032
|13,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:57 13-08-2025
|39,19889
|28,08944
|6,14
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:57 13-08-2025
|39,1892
|28,0962
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:14 13-08-2025
|39,25917
|28,07611
|7,02
|1,4
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:02:11 13-08-2025
|39,2578
|28,3093
|23,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:38 13-08-2025
|39,20361
|28,1525
|9,21
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:00:37 13-08-2025
|39,2033
|28,1607
|11,6
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|00:58:07 13-08-2025
|39,16167
|28,04056
|9,55
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:04 13-08-2025
|39,2085
|28,0695
|8,9
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:39 13-08-2025
|39,2065
|28,1517
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:08 13-08-2025
|39,14806
|28,15778
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:07 13-08-2025
|39,188
|28,1033
|9,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:53:54 13-08-2025
|39,23639
|28,05417
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:53:53 13-08-2025
|39,2448
|28,0537
|6,8
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:33 13-08-2025
|39,1872
|28,1102
|8,5
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:42:54 13-08-2025
|39,1612
|28,152
|8,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:10 13-08-2025
|39,18889
|28,16889
|7,1
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:10 13-08-2025
|39,1855
|28,1697
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:05 13-08-2025
|39,19
|28,15667
|7,35
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:05 13-08-2025
|39,184
|28,1433
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:24 13-08-2025
|39,19333
|28,16833
|8,68
|4,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:24 13-08-2025
|39,1915
|28,1462
|8,9
|4,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:11:31 14-08-2025
|39,23639
|28,125
|8,61
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:14 14-08-2025
|39,19556
|28,17028
|7,52
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:50 14-08-2025
|39,18972
|28,20833
|6,34
|3,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:49 14-08-2025
|39,188
|28,185
|11,9
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:17 13-08-2025
|39,12444
|28,15861
|6,99
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:56:06 13-08-2025
|39,23778
|28,07528
|7,29
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:01 13-08-2025
|39,25139
|28,03972
|9,29
|3,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00)
|23:54:00 13-08-2025
|39,2387
|28,0237
|13,4
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:53 13-08-2025
|39,26861
|28,15667
|5,63
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:36 13-08-2025
|39,207
|28,0107
|9,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:20 13-08-2025
|39,24
|28,05222
|8,51
|1,2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:43:19 13-08-2025
|39,172
|28,053
|23,1
|1,4
|ULACIK-DEMIRCI (MANISA)
|23:41:06 13-08-2025
|39,0632
|28,5173
|17,4
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:59 13-08-2025
|39,2155
|28,1375
|17,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:59 13-08-2025
|39,20389
|28,18806
|6,99
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:36:40 13-08-2025
|40,175
|31,7482
|7,4
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:05 13-08-2025
|39,202
|28,0813
|8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:05 13-08-2025
|39,1925
|28,09
|6,99
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:16 13-08-2025
|39,1788
|28,1607
|14,5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:32:16 13-08-2025
|39,19806
|28,1875
|9,44
|3,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:32 13-08-2025
|39,1832
|28,1775
|12
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:32 13-08-2025
|39,18972
|28,18528
|8,95
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:27:32 13-08-2025
|39,16972
|28,14167
|7,92
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:03 13-08-2025
|39,24333
|28,07028
|1,76
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|23:23:43 13-08-2025
|38,63861
|38,05778
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:09 13-08-2025
|39,20278
|28,21083
|10,39
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:31 13-08-2025
|39,25444
|28,17083
|6,97
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:11 13-08-2025
|39,18444
|28,10944
|6,32
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:10 13-08-2025
|39,2035
|28,0385
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:18:39 13-08-2025
|39,23583
|28,07528
|9,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:50 13-08-2025
|39,20667
|28,19444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:04 13-08-2025
|39,25111
|28,0925
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:15:33 13-08-2025
|39,18583
|28,11861
|6,71
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:13:55 13-08-2025
|39,21917
|28,16444
|10,23
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:59 13-08-2025
|39,15528
|28,13639
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:11:49 13-08-2025
|39,21667
|28,18611
|8,84
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:10:53 13-08-2025
|39,21861
|28,01333
|6,96
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:31 13-08-2025
|39,23139
|28,06944
|8,74
|1,2
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.05 km] Fethiye (Muğla)
|23:07:31 13-08-2025
|36,50333
|29,00694
|20,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:32 13-08-2025
|39,17583
|28,18111
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:49 13-08-2025
|39,13861
|28,17528
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:36 13-08-2025
|39,19972
|28,13583
|10,77
|1,3
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.08.13 23:02:48)
|23:02:47 13-08-2025
|38,1162
|36,6627
|5,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:47 13-08-2025
|39,18556
|28,14111
|8,35
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:02:47 13-08-2025
|38,08472
|36,51806
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:01:15 13-08-2025
|39,1978
|28,1487
|10,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:01:15 13-08-2025
|39,2
|28,17972
|10,76
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:02 13-08-2025
|39,23667
|28,1
|6,75
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:01 13-08-2025
|39,2302
|28,071
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:42 13-08-2025
|39,25528
|28,16167
|6,92
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:41 13-08-2025
|39,235
|28,1402
|16,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:42 13-08-2025
|39,20083
|28,17583
|6,97
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:52:40 13-08-2025
|39,2082
|28,1307
|9,7
|2,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:51:50 13-08-2025
|39,2328
|28,0852
|14,8
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:57 13-08-2025
|39,2485
|28,0983
|7,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:48:22 13-08-2025
|39,15528
|28,15528
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:21 13-08-2025
|39,1438
|28,1658
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:55 13-08-2025
|39,20389
|28,13361
|5,41
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:41 13-08-2025
|39,17111
|28,20583
|6,98
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:45:40 13-08-2025
|39,1722
|28,1392
|11,4
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:41:31 13-08-2025
|39,169
|28,208
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:40:34 13-08-2025
|39,24333
|28,095
|7,16
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:40:33 13-08-2025
|39,2363
|28,0467
|8,4
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:37:38 13-08-2025
|39,1817
|28,1093
|13,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:37:03 13-08-2025
|39,13667
|28,1625
|7,16
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:37:00 13-08-2025
|39,2107
|28,1072
|11,9
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:36:16 13-08-2025
|39,1777
|28,1597
|9,6
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:28:21 13-08-2025
|39,1885
|28,164
|10,1
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:28:21 13-08-2025
|39,20528
|28,17833
|10
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:23:20 13-08-2025
|39,19694
|28,09556
|9,1
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|22:22:06 13-08-2025
|39,19306
|28,00333
|7,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:20:26 13-08-2025
|39,21833
|28,10583
|9,08
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:20:25 13-08-2025
|39,2075
|28,0873
|7,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:10:18 13-08-2025
|39,20889
|28,1675
|7,93
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:10:03 13-08-2025
|38,135
|37,81806
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:09:21 13-08-2025
|39,1883
|28,124
|15,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:21 13-08-2025
|39,18528
|28,15944
|8,99
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:18 13-08-2025
|39,2072
|28,0627
|17,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:18 13-08-2025
|39,24306
|28,07556
|8,81
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:03 13-08-2025
|39,2055
|28,1593
|13,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:03 13-08-2025
|39,22
|28,15194
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:55 13-08-2025
|39,18861
|28,17389
|6,57
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:02:24 13-08-2025
|39,2355
|28,0683
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:24 13-08-2025
|39,25111
|28,10694
|9,05
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:35 13-08-2025
|39,09167
|28,16306
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:33 13-08-2025
|39,202
|28,0138
|9,6
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:07 13-08-2025
|39,1445
|28,1272
|13,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:07 13-08-2025
|39,16972
|28,17444
|7,4
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:17 13-08-2025
|39,1315
|28,1872
|11,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:53:47 13-08-2025
|39,25417
|28,11028
|5,44
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 21:53:46)
|21:53:46 13-08-2025
|39,2425
|28,0967
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:43 13-08-2025
|39,1775
|28,11333
|6,99
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:42:58 13-08-2025
|38,03361
|38,37583
|7,03
|1,4
|KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:42:55 13-08-2025
|38,0495
|38,2778
|26,7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:43 13-08-2025
|39,206
|28,1425
|17,1
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:05 13-08-2025
|39,1653
|28,2027
|8,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:38:28 13-08-2025
|39,19167
|28,16472
|7,39
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:38:27 13-08-2025
|39,1785
|28,1307
|9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:26 13-08-2025
|39,21083
|28,13417
|7,01
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:25 13-08-2025
|39,2308
|28,2087
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:28:34 13-08-2025
|39,225
|28,16917
|8,84
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:28:33 13-08-2025
|39,2118
|28,108
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:05 13-08-2025
|39,14917
|28,20833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:19 13-08-2025
|39,27028
|28,08944
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:35 13-08-2025
|39,25833
|28,10833
|7,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:41 13-08-2025
|39,21056
|28,19972
|7,04
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:40 13-08-2025
|39,1967
|28,2033
|12,9
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:06 13-08-2025
|39,1318
|28,1423
|15,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:06 13-08-2025
|39,20111
|28,10389
|8,15
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:22:39 13-08-2025
|38,10361
|37,83889
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:59 13-08-2025
|39,18917
|28,17556
|10,14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:44 13-08-2025
|39,18889
|28,16556
|6,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:17:57 13-08-2025
|39,23861
|28,17
|8,58
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:40 13-08-2025
|39,28167
|28,07972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:15:17 13-08-2025
|39,2325
|28,18361
|10,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:14:29 13-08-2025
|39,25583
|28,07556
|8,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:04 13-08-2025
|39,21
|28,17194
|8,48
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:28 13-08-2025
|39,21
|28,11778
|5,87
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|21:12:00 13-08-2025
|37,66694
|36,16583
|7,01
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:12 13-08-2025
|39,2275
|28,10944
|8,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:30 13-08-2025
|39,25917
|28,09417
|10,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:22 13-08-2025
|39,20583
|28,22306
|6,66
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:06:18 13-08-2025
|39,21167
|28,16722
|7,67
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:06:17 13-08-2025
|39,1897
|28,195
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:26 13-08-2025
|39,24167
|28,12306
|10,17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:42 13-08-2025
|39,23833
|28,15972
|6,25
|2,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:02:41 13-08-2025
|39,2238
|28,1498
|11
|2,8
|Maden (Elazığ)
|21:02:19 13-08-2025
|38,53806
|39,67028
|7,06
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:52 13-08-2025
|39,19361
|28,16306
|9,23
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:52 13-08-2025
|39,1753
|28,207
|12,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:53 13-08-2025
|39,26111
|28,09417
|6,85
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:53 13-08-2025
|39,2362
|28,043
|3,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:57:20 13-08-2025
|39,19278
|28,17556
|6,67
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:57:19 13-08-2025
|39,1577
|28,1842
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:40 13-08-2025
|39,21083
|28,17278
|9,66
|2,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:39 13-08-2025
|39,2092
|28,1427
|8,9
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:52:42 13-08-2025
|39,1767
|28,1272
|12,4
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:01 13-08-2025
|39,168
|28,257
|23,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:48 13-08-2025
|39,18472
|28,16056
|7,22
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:47 13-08-2025
|39,1843
|28,159
|10,6
|2,7
|Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
|20:39:15 13-08-2025
|36,31944
|26,87222
|56,87
|4,3
|EGE DENIZI
|20:39:13 13-08-2025
|36,3243
|26,8863
|118,9
|4,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:30 13-08-2025
|39,23972
|28,16028
|6,98
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:37:09 13-08-2025
|39,2498
|28,0702
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:19 13-08-2025
|39,18639
|28,14778
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:32:32 13-08-2025
|39,153
|28,1145
|12,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:38 13-08-2025
|39,22167
|28,19
|6,99
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:37 13-08-2025
|39,1883
|28,1655
|17,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:02 13-08-2025
|39,17472
|28,20056
|7,18
|1,6
|Hisarcık (Kütahya)
|20:30:16 13-08-2025
|39,19222
|29,34222
|6,98
|2
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.13 20:30:15)
|20:30:15 13-08-2025
|39,2493
|29,3768
|8,2
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:28:53)
|20:28:53 13-08-2025
|39,1553
|28,1775
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:52 13-08-2025
|39,17111
|28,16528
|7,04
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:27:50 13-08-2025
|39,24361
|28,10583
|7,5
|1,9
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:27:50 13-08-2025
|39,2227
|28,0828
|7,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:02 13-08-2025
|39,24583
|28,0975
|10,81
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:31 13-08-2025
|39,20361
|28,12
|9,26
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:23:30 13-08-2025
|39,1742
|28,0993
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:48 13-08-2025
|39,24056
|28,10722
|7,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:55 13-08-2025
|39,2225
|28,17583
|8,49
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:19:55 13-08-2025
|39,2147
|28,1092
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:40 13-08-2025
|39,18111
|28,15528
|7,72
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:40 13-08-2025
|39,1872
|28,1168
|13,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:40 13-08-2025
|39,20306
|28,17333
|8,65
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:40 13-08-2025
|39,1797
|28,1273
|12,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:51 13-08-2025
|39,22278
|28,21556
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:13:21 13-08-2025
|39,18639
|28,18528
|6,55
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:43 13-08-2025
|39,27361
|28,13556
|7,34
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:10:50 13-08-2025
|39,19639
|28,18889
|6,99
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 20:10:50)
|20:10:50 13-08-2025
|39,1673
|28,2033
|15,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:07:46 13-08-2025
|39,21
|28,14139
|9,83
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:07:44 13-08-2025
|39,1775
|28,1233
|16
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:57 13-08-2025
|39,20944
|28,27722
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:57 13-08-2025
|39,1988
|28,2365
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:21 13-08-2025
|39,19056
|28,15972
|6,93
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:21 13-08-2025
|39,1657
|28,1407
|11,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:02 13-08-2025
|39,19111
|28,19278
|6,78
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:02 13-08-2025
|39,1768
|28,1808
|15,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:58:36 13-08-2025
|39,22889
|28,14667
|8,11
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:58:35 13-08-2025
|39,2172
|28,1323
|17
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:55 13-08-2025
|39,18694
|28,16
|6,99
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|19:54:45 13-08-2025
|39,17278
|28,00583
|6,97
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:44 13-08-2025
|39,1943
|28,0078
|9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:35 13-08-2025
|39,23639
|28,05611
|11,52
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:53:34 13-08-2025
|39,2243
|28,0252
|9,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:52:52 13-08-2025
|39,17139
|28,13944
|6,99
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:52:52 13-08-2025
|39,151
|28,136
|10
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:49:34 13-08-2025
|39,2063
|28,0977
|11,7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:48:37 13-08-2025
|39,1737
|28,1627
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:00 13-08-2025
|39,22389
|28,25389
|6,99
|3,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:59 13-08-2025
|39,2117
|28,2317
|9,8
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:24 13-08-2025
|39,19306
|28,17694
|7,06
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:51 13-08-2025
|39,17278
|28,16361
|6,98
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:41:49 13-08-2025
|39,1732
|28,1905
|10,8
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:31 13-08-2025
|39,2003
|28,0125
|9,4
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 13-08-2025
|39,1737
|28,182
|17,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:02 13-08-2025
|39,20389
|28,20222
|5,64
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:38:01 13-08-2025
|39,1813
|28,2008
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:12 13-08-2025
|39,17222
|28,15556
|7,01
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:12 13-08-2025
|39,1688
|28,1603
|9,6
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:34 13-08-2025
|39,20778
|28,24889
|5,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:06 13-08-2025
|39,21167
|28,19333
|7,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:25:05 13-08-2025
|39,20389
|28,24917
|4,49
|2,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:25:05 13-08-2025
|39,1988
|28,2237
|12,6
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:23:18 13-08-2025
|39,21056
|28,20417
|7,25
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:23:18 13-08-2025
|39,2032
|28,1758
|9,8
|2,8
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:21:30 13-08-2025
|39,1163
|28,1818
|14,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:28 13-08-2025
|39,21778
|28,15583
|9,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:57 13-08-2025
|39,19
|28,18278
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:30 13-08-2025
|39,16056
|28,18306
|8,42
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:30 13-08-2025
|39,1208
|28,1615
|16,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:31 13-08-2025
|39,20833
|28,18917
|7,71
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:31 13-08-2025
|39,204
|28,1868
|13
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:07:46 13-08-2025
|39,22861
|28,175
|9,07
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:07:30 13-08-2025
|39,22417
|28,2075
|6,17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:06:15 13-08-2025
|39,18583
|28,1775
|5,89
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:05:19 13-08-2025
|39,2097
|28,0513
|11,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:05:18 13-08-2025
|39,21639
|28,04861
|7,32
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:03:43 13-08-2025
|39,18722
|28,17417
|6,11
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:00:33 13-08-2025
|39,171
|28,1412
|20,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:54:01 13-08-2025
|39,23861
|28,25722
|6,97
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:54:01 13-08-2025
|39,1722
|28,2712
|14,6
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:53:16 13-08-2025
|39,0842
|28,1932
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:44 13-08-2025
|39,20111
|28,09194
|6,06
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:44 13-08-2025
|39,1673
|28,1103
|9,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:51:53 13-08-2025
|39,20611
|28,20806
|5,57
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:51:53 13-08-2025
|39,1945
|28,1815
|10,5
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:48:05 13-08-2025
|38,07889
|38,39917
|6,92
|2,3
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:48:04 13-08-2025
|38,0903
|38,4133
|11,4
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:06 13-08-2025
|39,1732
|28,2348
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:46:50 13-08-2025
|39,20778
|28,20944
|5,75
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:46:49 13-08-2025
|39,1773
|28,1867
|16,5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:58 13-08-2025
|39,23611
|28,18861
|5,75
|2,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:57 13-08-2025
|39,2252
|28,1753
|14,6
|2,4
|BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:42:14 13-08-2025
|37,9022
|37,438
|12,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:41:37 13-08-2025
|39,19111
|28,17667
|5,35
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:41:36 13-08-2025
|39,1865
|28,1782
|13
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:06 13-08-2025
|39,245
|28,18694
|5,75
|3,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:06 13-08-2025
|39,2385
|28,1613
|10,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:34:27 13-08-2025
|39,23889
|28,05417
|6,99
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:34:25 13-08-2025
|39,2402
|28,1033
|14,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:30:44 13-08-2025
|39,20556
|28,1875
|7,49
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:30:43 13-08-2025
|39,192
|28,205
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:29:07 13-08-2025
|39,19944
|28,13167
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:42 13-08-2025
|39,21
|28,17583
|9,29
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:41 13-08-2025
|39,2007
|28,123
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:25:44 13-08-2025
|39,24639
|28,1175
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:11 13-08-2025
|39,24194
|28,13722
|8,65
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:11 13-08-2025
|39,2317
|28,0985
|9,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:25 13-08-2025
|39,20583
|28,17056
|10,31
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:19:25 13-08-2025
|39,1662
|28,1263
|11,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:18:31 13-08-2025
|39,19194
|28,13111
|10,61
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|18:16:37 13-08-2025
|36,63944
|36,49667
|7
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:15:14 13-08-2025
|39,2583
|28,0838
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:13 13-08-2025
|39,28556
|28,06556
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:13:20 13-08-2025
|39,20917
|28,13417
|5,83
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:13:19 13-08-2025
|39,2333
|28,127
|10,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:11:23 13-08-2025
|38,38139
|38,155
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:14 13-08-2025
|39,19056
|28,14222
|8,28
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:11:14 13-08-2025
|39,1787
|28,1415
|9,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:12 13-08-2025
|39,18361
|28,155
|8,78
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:12 13-08-2025
|39,184
|28,1195
|11,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:14 13-08-2025
|39,11722
|28,21333
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:12 13-08-2025
|39,1548
|28,2058
|16,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:02:39 13-08-2025
|39,23222
|28,15139
|7,06
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:02:39 13-08-2025
|39,2043
|28,157
|8,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:39 13-08-2025
|39,2175
|28,20722
|7,66
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:39 13-08-2025
|39,1913
|28,1658
|14,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:58:25 13-08-2025
|39,21889
|28,12222
|8,17
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:58:24 13-08-2025
|39,2273
|28,1108
|5,2
|1,6
|Gördes (Manisa)
|17:57:57 13-08-2025
|39,09056
|28,21806
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:46 13-08-2025
|39,19694
|28,16944
|10,04
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:55:45 13-08-2025
|39,2067
|28,138
|10,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:53:42 13-08-2025
|39,25028
|28,15306
|9,57
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:53:41 13-08-2025
|39,2465
|28,1247
|14
|1,4
|Ege Denizi - [12.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:52:04 13-08-2025
|39,38833
|26,26694
|7,07
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|17:49:00 13-08-2025
|39,2275
|29,36111
|7
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|17:45:47 13-08-2025
|37,65806
|36,16917
|5,12
|4,1
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|17:45:46 13-08-2025
|37,6727
|36,1205
|5
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:44:54 13-08-2025
|39,12028
|28,2175
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:08 13-08-2025
|39,16889
|28,21583
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:20 13-08-2025
|39,16389
|28,18639
|6,94
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:42:18 13-08-2025
|39,1785
|28,139
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:38:28 13-08-2025
|39,18833
|28,19
|5,19
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:38:28 13-08-2025
|39,1863
|28,1593
|9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:36:51 13-08-2025
|39,21778
|28,12
|6,81
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:36:50 13-08-2025
|39,2028
|28,0925
|14,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:32:35 13-08-2025
|39,2775
|28,12694
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:30:57 13-08-2025
|39,1225
|28,2342
|14,4
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:55 13-08-2025
|39,1578
|28,185
|4,2
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:06 13-08-2025
|39,1225
|28,2735
|5
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:25:38 13-08-2025
|39,1838
|28,0885
|14,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:30 13-08-2025
|39,14139
|28,19583
|6,97
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:29 13-08-2025
|39,1908
|28,1622
|10,3
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:54 13-08-2025
|39,1107
|28,1277
|12,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:24 13-08-2025
|39,17556
|28,15889
|6,31
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:23 13-08-2025
|39,1598
|28,1203
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:19:37 13-08-2025
|39,11528
|28,235
|6,73
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:19:15 13-08-2025
|39,1983
|28,1343
|20
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|17:16:00 13-08-2025
|39,24278
|29,37056
|7,11
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|17:15:42 13-08-2025
|39,23667
|29,37083
|6,77
|1,5
|Emet (Kütahya)
|17:13:29 13-08-2025
|39,27444
|29,47417
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:27 13-08-2025
|39,13694
|28,14806
|6,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:08:37 13-08-2025
|39,21889
|28,09806
|7,07
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:03:56 13-08-2025
|39,20639
|28,20778
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:57 13-08-2025
|39,26083
|28,12472
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:54:29 13-08-2025
|39,21194
|28,13694
|13,76
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:52:50 13-08-2025
|39,225
|28,15861
|11,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:25 13-08-2025
|39,20361
|28,07167
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:04 13-08-2025
|39,18917
|28,17889
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:51 13-08-2025
|39,21889
|28,17917
|12,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:47 13-08-2025
|39,23278
|28,1925
|6,37
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:31:57 13-08-2025
|39,19667
|28,17
|10,22
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:59 13-08-2025
|39,18639
|28,17417
|9,22
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:00 13-08-2025
|39,2
|28,06389
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:41 13-08-2025
|39,21833
|28,08972
|6,77
|2,1
|16:24:20 13-08-2025
|39,20222
|28,17694
|10,04
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:09 13-08-2025
|39,24278
|28,09222
|11,44
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:26 13-08-2025
|39,15528
|28,20167
|11,03
|2,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:18 13-08-2025
|39,2003
|28,0573
|11,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:17 13-08-2025
|39,24
|28,07972
|6,98
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:08:40 13-08-2025
|39,24361
|28,08361
|7
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:08:40 13-08-2025
|39,2383
|28,1207
|6,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:06:56 13-08-2025
|39,21778
|28,0725
|7,03
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:06:56 13-08-2025
|39,2327
|28,0643
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:03:07 13-08-2025
|39,23917
|28,08139
|10,71
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|16:02:21 13-08-2025
|39,136
|28,068
|2,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:20 13-08-2025
|39,185
|28,18639
|8,91
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:00:07 13-08-2025
|39,24444
|28,07028
|10,58
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:00:07 13-08-2025
|39,2343
|28,028
|10,5
|1,9
|TOPTEPE-(SIRNAK)
|15:59:31 13-08-2025
|37,4802
|42,3718
|5
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:56:49 13-08-2025
|39,1853
|28,0833
|9,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:56:48 13-08-2025
|39,20833
|28,10167
|11,79
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:20 13-08-2025
|39,25917
|28,16917
|7
|3,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:19 13-08-2025
|39,2463
|28,1673
|11,1
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:44:14 13-08-2025
|39,205
|28,1775
|7,64
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:44:12 13-08-2025
|39,2028
|28,212
|13,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:58 13-08-2025
|39,12833
|28,19278
|7,21
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:43:56 13-08-2025
|39,185
|28,1705
|13,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:38:14 13-08-2025
|39,2225
|28,08
|4,42
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:38:13 13-08-2025
|39,2132
|28,0858
|9,6
|2,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:35:57 13-08-2025
|39,2017
|28,2467
|17,9
|1,5
|Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van)
|15:31:03 13-08-2025
|38,5825
|43,06389
|8,94
|2,3
|VAN GOLU
|15:31:01 13-08-2025
|38,57
|43,0143
|9
|2,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:30:41 13-08-2025
|39,2253
|28,0787
|7,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:40 13-08-2025
|39,21639
|28,13528
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:27:12 13-08-2025
|39,21333
|28,08611
|8,86
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:27:11 13-08-2025
|39,2147
|28,0728
|7,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:50 13-08-2025
|39,26083
|28,08833
|8,82
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:50 13-08-2025
|39,209
|28,1253
|8
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:52 13-08-2025
|39,2237
|28,1118
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:21:25 13-08-2025
|39,19111
|28,15111
|12,15
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:21:25 13-08-2025
|39,1663
|28,1442
|10,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:17 13-08-2025
|39,15917
|28,12
|9,94
|2,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|15:17:16 13-08-2025
|39,166
|28,0573
|11,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:14 13-08-2025
|39,19528
|28,1525
|8,06
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:13 13-08-2025
|39,1828
|28,1342
|7,7
|2,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:12:50 13-08-2025
|36,9615
|28,2602
|15,6
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:11:37 13-08-2025
|39,1678
|28,0955
|13,9
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:22 13-08-2025
|39,255
|28,0633
|3,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:03:11 13-08-2025
|39,18556
|28,1925
|0,4
|1,6
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:03:09 13-08-2025
|39,2188
|28,2975
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:00:08 13-08-2025
|39,25278
|28,07083
|9,01
|2,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:00:08 13-08-2025
|39,2445
|28,0472
|8,4
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:42 13-08-2025
|39,21722
|28,19167
|6,04
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:57:30 13-08-2025
|39,22444
|28,16361
|4,17
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:55:38 13-08-2025
|39,151
|28,2015
|16,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:36 13-08-2025
|39,22333
|28,16056
|12,73
|1,8
|AKCAALAN-AKHISAR (MANISA)
|14:55:11 13-08-2025
|38,7997
|27,9807
|18
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:56 13-08-2025
|39,21972
|28,19139
|11,9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:54:56 13-08-2025
|39,1695
|28,1158
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:20 13-08-2025
|39,31333
|28,20861
|7,75
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:59 13-08-2025
|39,1158
|28,1515
|1,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:58 13-08-2025
|39,19167
|28,18722
|2,97
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|14:45:31 13-08-2025
|39,0907
|28,1267
|19,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:29 13-08-2025
|39,22056
|28,14167
|15,79
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:13 13-08-2025
|39,27583
|28,11
|8,84
|1,2
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|14:38:46 13-08-2025
|39,0818
|27,8867
|22,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:20 13-08-2025
|39,23639
|28,08917
|7,26
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:20 13-08-2025
|39,2275
|28,0777
|6,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:33:09 13-08-2025
|39,24361
|28,13611
|6,99
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:33:09 13-08-2025
|39,2652
|28,1413
|10,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:09 13-08-2025
|39,23667
|28,09056
|10,27
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:09 13-08-2025
|39,2417
|28,0907
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:11 13-08-2025
|39,26083
|28,02333
|13,83
|1,3
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|14:29:10 13-08-2025
|39,1898
|27,892
|20
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:44 13-08-2025
|39,2375
|28,028
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:43 13-08-2025
|39,27389
|28,06139
|9,9
|1,6
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|14:25:08 13-08-2025
|39,1907
|27,9235
|5
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:30 13-08-2025
|39,1623
|28,2112
|15,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:29 13-08-2025
|39,21083
|28,22972
|6,86
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:08 13-08-2025
|39,1925
|28,11806
|6,97
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:08 13-08-2025
|39,1937
|28,1102
|9,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:45 13-08-2025
|39,17694
|28,13944
|6,87
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:45 13-08-2025
|39,1767
|28,0992
|11,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:15 13-08-2025
|39,20778
|28,18083
|12,69
|1,1
|KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
|14:15:14 13-08-2025
|39,1033
|27,8145
|22,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:12:39 13-08-2025
|39,225
|28,12694
|10,57
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:38 13-08-2025
|39,2305
|28,1075
|15,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:10:49 13-08-2025
|39,25889
|28,27889
|12,48
|1,9
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:10:49 13-08-2025
|39,2653
|28,2793
|14,1
|2,3
|CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
|14:07:32 13-08-2025
|38,3672
|39,047
|8,3
|1,7
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:03:28 13-08-2025
|39,1348
|27,946
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:27 13-08-2025
|39,19194
|28,15917
|10,28
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:15 13-08-2025
|39,17417
|28,20722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:49 13-08-2025
|39,23222
|28,08222
|6,99
|1,6
|TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:59:45 13-08-2025
|39,327
|28,2583
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:59:39 13-08-2025
|39,23444
|28,13611
|7
|1,6
|Gördes (Manisa)
|13:56:46 13-08-2025
|39,075
|28,22528
|7,73
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:56:44 13-08-2025
|39,1668
|28,165
|16,5
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:53:21 13-08-2025
|39,116
|28,2583
|11,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:53:20 13-08-2025
|39,17778
|28,23444
|6,78
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|13:47:41 13-08-2025
|39,09389
|28,05944
|5,01
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:47:41 13-08-2025
|39,1845
|28,08
|9,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:39:00 13-08-2025
|39,1765
|28,1678
|11,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:59 13-08-2025
|39,23722
|28,19639
|9,2
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:37 13-08-2025
|39,0963
|28,1598
|21,3
|1,6
|SARICALI-AKHISAR (MANISA)
|13:33:50 13-08-2025
|38,8332
|27,8752
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:27 13-08-2025
|39,27528
|28,11972
|6,92
|1,5
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:27 13-08-2025
|39,2723
|28,1803
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:08 13-08-2025
|39,17222
|28,16389
|4,5
|1,4
|SARILAR-AKHISAR (MANISA)
|13:31:08 13-08-2025
|39,0962
|28,0128
|15,7
|1,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|13:30:26 13-08-2025
|38,2093
|38,6345
|14,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:29:34 13-08-2025
|39,22167
|28,1525
|7,7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:29:33 13-08-2025
|39,2043
|28,1272
|12,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:44 13-08-2025
|39,20917
|28,09
|6,99
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:44 13-08-2025
|39,2035
|28,0803
|5,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:23:23 13-08-2025
|39,23944
|28,05556
|6,24
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:23:23 13-08-2025
|39,229
|28,043
|8,9
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:20:03 13-08-2025
|39,1332
|28,2145
|12,1
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:09 13-08-2025
|39,2378
|28,0695
|10,2
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|13:17:00 13-08-2025
|38,96194
|28,13417
|7,44
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:16:59 13-08-2025
|39,2075
|28,1117
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:44 13-08-2025
|39,25639
|28,02556
|8,59
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:43 13-08-2025
|39,231
|28,0153
|8,9
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:13 13-08-2025
|39,1555
|28,2172
|10,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:12 13-08-2025
|39,19
|28,16611
|6,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:11 13-08-2025
|39,20583
|28,18472
|6,45
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:09:10 13-08-2025
|39,1893
|28,1577
|15,1
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:05:12 13-08-2025
|39,1565
|28,1662
|11,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:11 13-08-2025
|39,19833
|28,18361
|7,02
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:03:00 13-08-2025
|39,1883
|28,1497
|22,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:11 13-08-2025
|39,20694
|28,16778
|10,57
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:11 13-08-2025
|39,2007
|28,1333
|14
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:58:05 13-08-2025
|39,17
|28,22
|7
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:24 13-08-2025
|39,459
|28,1593
|0
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:22 13-08-2025
|39,35167
|28,16833
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:15 13-08-2025
|39,25722
|28,0275
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|12:46:15 13-08-2025
|39,2397
|27,9973
|11,5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|12:42:03 13-08-2025
|39,07583
|27,97056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:20 13-08-2025
|39,21556
|28,10361
|6,77
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:24 13-08-2025
|39,38528
|28,18278
|7
|1,4
|KAYALIDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:37:24 13-08-2025
|39,3553
|28,1638
|11
|1,7
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:37:01 13-08-2025
|36,2595
|33,6848
|0
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:03 13-08-2025
|39,2067
|28,1352
|12,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:02 13-08-2025
|39,20472
|28,16583
|12,46
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|12:32:15 13-08-2025
|38,09278
|32,77
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:31:49 13-08-2025
|39,27167
|28,11889
|10,75
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:29:22 13-08-2025
|39,2008
|28,1777
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:21 13-08-2025
|39,23444
|28,1925
|9,3
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|12:28:15 13-08-2025
|39,0845
|28,0655
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:11 13-08-2025
|39,195
|28,12667
|6
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:27:04 13-08-2025
|39,191
|28,1738
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:27:03 13-08-2025
|39,21278
|28,18917
|7,97
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:23 13-08-2025
|39,23583
|28,0775
|7,21
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:23 13-08-2025
|39,2362
|28,0605
|15,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:25:03 13-08-2025
|39,2425
|28,185
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:23:03 13-08-2025
|39,20028
|28,16167
|6,67
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:23 13-08-2025
|39,21806
|28,10111
|6,9
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:23 13-08-2025
|39,1897
|28,0952
|10,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:31 13-08-2025
|39,23472
|28,175
|6,09
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:15:31 13-08-2025
|39,2007
|28,145
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:07 13-08-2025
|39,10111
|28,30444
|7
|1,2
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|12:13:32 13-08-2025
|39,0835
|27,8807
|13,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:11:12 13-08-2025
|39,19333
|28,17611
|7,83
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:11:12 13-08-2025
|39,1652
|28,1382
|3,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:21 13-08-2025
|39,22917
|28,08417
|7,62
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:08:39 13-08-2025
|39,25861
|28,09028
|6,69
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:39 13-08-2025
|39,2408
|28,0675
|11,1
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|12:05:39 13-08-2025
|38,64722
|38,07
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:27 13-08-2025
|39,25556
|28,04472
|10,31
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:01:27 13-08-2025
|39,2213
|27,9973
|10,1
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:38 13-08-2025
|39,2232
|28,1438
|5,3
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:56:47 13-08-2025
|39,2073
|28,0658
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:56:46 13-08-2025
|39,25167
|28,15611
|6,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:54:48 13-08-2025
|39,24222
|28,285
|7,14
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:51 13-08-2025
|39,1522
|28,1192
|9,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:50 13-08-2025
|39,20139
|28,15611
|6,23
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:51:07 13-08-2025
|39,20778
|28,17639
|7,04
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:51:07 13-08-2025
|39,1957
|28,1232
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:46:55 13-08-2025
|39,205
|28,22083
|10,1
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:46:55 13-08-2025
|39,2163
|28,2028
|4,8
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:45:41 13-08-2025
|39,1835
|28,1263
|8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:44:09 13-08-2025
|39,179
|28,1663
|8,7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:43:22 13-08-2025
|39,1697
|28,1645
|9,4
|2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|11:41:21 13-08-2025
|39,1547
|28,006
|12,3
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:41:11 13-08-2025
|39,1835
|28,1225
|8,5
|1,6
|Çaygören Barajı - [01.54 km] Sındırgı (Balıkesir)
|11:38:11 13-08-2025
|39,25778
|28,22528
|6,42
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:15 13-08-2025
|39,23056
|28,20222
|11,78
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:14 13-08-2025
|39,2085
|28,1113
|7,3
|2,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:22 13-08-2025
|39,1352
|28,2847
|11,4
|1,2
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|11:32:50 13-08-2025
|39,1012
|28,0737
|3,1
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:31:48 13-08-2025
|39,1765
|28,164
|4,9
|2
|11:31:47 13-08-2025
|39,20167
|28,16083
|8,45
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:29:26 13-08-2025
|39,21806
|28,095
|6,81
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:29:26 13-08-2025
|39,2097
|28,089
|8,1
|1,6
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|11:29:14 13-08-2025
|39,1013
|28,0615
|13,7
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|11:26:41 13-08-2025
|39,16083
|28,03333
|8,1
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:41 13-08-2025
|39,2503
|28,1358
|6,6
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:43 13-08-2025
|39,1872
|28,1933
|12,8
|1,7
|Gördes (Manisa)
|11:24:39 13-08-2025
|39,07222
|28,22083
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:08 13-08-2025
|39,16417
|28,16944
|6,43
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:07 13-08-2025
|39,1577
|28,1435
|13,7
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:16:40 13-08-2025
|39,2292
|28,012
|11,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:15:19 13-08-2025
|39,20167
|28,19333
|11,22
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:15:19 13-08-2025
|39,161
|28,208
|15,6
|1,6
|Gördes (Manisa)
|11:12:42 13-08-2025
|39,07167
|28,22028
|6,83
|3,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:11:37 13-08-2025
|39,185
|28,1393
|9,6
|4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:10:37 13-08-2025
|39,2175
|28,18972
|9,54
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:34 13-08-2025
|39,1715
|28,1242
|9,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:33 13-08-2025
|39,17333
|28,1175
|7,76
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:19 13-08-2025
|39,21972
|28,08444
|7,28
|1,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|11:02:19 13-08-2025
|39,1738
|28,0325
|9,7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:40 13-08-2025
|39,163
|28,0772
|9,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:39 13-08-2025
|39,22083
|28,10472
|6,98
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:12 13-08-2025
|39,18111
|28,14778
|6,71
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:47 13-08-2025
|39,19194
|28,18583
|9,61
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:47 13-08-2025
|39,1835
|28,1493
|8,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:26 13-08-2025
|39,20028
|28,15
|7,72
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:26 13-08-2025
|39,1908
|28,1362
|8
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:22 13-08-2025
|39,1863
|28,151
|9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:21 13-08-2025
|39,19917
|28,1675
|10,96
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:53:56 13-08-2025
|39,22139
|28,10528
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:49:29 13-08-2025
|39,202
|28,226
|7,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:49:28 13-08-2025
|39,23306
|28,23306
|4,61
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:43:39 13-08-2025
|39,19
|28,0078
|4,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:43:10 13-08-2025
|39,19972
|28,17833
|8,53
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:43:10 13-08-2025
|39,1287
|28,0288
|18,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:01 13-08-2025
|39,32
|28,05639
|9,71
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:39:10 13-08-2025
|39,185
|28,25306
|8,98
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:23 13-08-2025
|39,235
|28,14222
|12,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:16 13-08-2025
|39,19111
|28,125
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:32:35 13-08-2025
|39,14333
|28,20583
|7,03
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:29 13-08-2025
|39,21806
|28,125
|8,82
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:29 13-08-2025
|39,1975
|28,1317
|7,8
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:02 13-08-2025
|39,1473
|28,1738
|10,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:00 13-08-2025
|39,21833
|28,205
|9,35
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:29:16 13-08-2025
|39,1565
|28,2365
|11,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:15 13-08-2025
|39,14889
|28,20278
|8,76
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:26:07 13-08-2025
|39,20056
|28,16139
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:24:55 13-08-2025
|39,1733
|28,1337
|10,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:54 13-08-2025
|39,19
|28,16167
|9,12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:49 13-08-2025
|39,21472
|28,15
|8,98
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:19:49 13-08-2025
|39,2017
|28,1503
|14,7
|1,7
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|10:19:24 13-08-2025
|38,6193
|37,95
|30,7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:58 13-08-2025
|39,1753
|28,1583
|8,2
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:11:53 13-08-2025
|39,233
|28,0782
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:52 13-08-2025
|39,23528
|28,09944
|9,15
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:07:13 13-08-2025
|39,1448
|28,1948
|18,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:07:11 13-08-2025
|39,16
|28,17306
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:04 13-08-2025
|39,1468
|28,1465
|9,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:03 13-08-2025
|39,18472
|28,18583
|10,17
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:48 13-08-2025
|39,24611
|28,09333
|10,28
|2,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:00:48 13-08-2025
|39,2493
|28,0795
|10,7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:05 13-08-2025
|39,1918
|28,1572
|13,7
|2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:56:39 13-08-2025
|39,1815
|28,3413
|16,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:51:52 13-08-2025
|39,20361
|28,12972
|7,78
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:51:52 13-08-2025
|39,2092
|28,104
|11,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:59 13-08-2025
|39,16778
|28,185
|7
|3,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:59 13-08-2025
|39,181
|28,1713
|5,5
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:43:41 13-08-2025
|39,20722
|28,18611
|8,97
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:43:41 13-08-2025
|39,2065
|28,1603
|12,8
|2,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:42:45 13-08-2025
|39,2518
|28,1192
|7,9
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:37 13-08-2025
|39,2255
|28,045
|8,5
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:38:29 13-08-2025
|39,2292
|28,1385
|9,5
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|09:36:53 13-08-2025
|39,19111
|27,98361
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:36:53 13-08-2025
|39,1995
|28,0078
|5,3
|1,8
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|09:32:43 13-08-2025
|39,0215
|28,1143
|28,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:06 13-08-2025
|39,23722
|28,08583
|5,34
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:32:06 13-08-2025
|39,2188
|28,0362
|8,1
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:27:56 13-08-2025
|39,20944
|28,16889
|9,21
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:27:55 13-08-2025
|39,2117
|28,1592
|12,2
|2,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:24 13-08-2025
|39,254
|28,0237
|6,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:23:07 13-08-2025
|39,18694
|28,11972
|7,47
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:07 13-08-2025
|39,2098
|28,1097
|9
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:21:05 13-08-2025
|39,159
|28,1342
|11,5
|1,7
|YUNANISTAN
|09:19:26 13-08-2025
|40,239
|24,0993
|7,7
|1,7
|Zara (Sivas)
|09:16:19 13-08-2025
|39,5275
|37,70722
|6,99
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:27 13-08-2025
|39,17222
|28,18694
|7,28
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:15:26 13-08-2025
|39,147
|28,115
|14,6
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:55 13-08-2025
|39,1423
|28,1047
|18,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:25 13-08-2025
|39,20694
|28,08472
|4,64
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:11:24 13-08-2025
|39,1985
|28,0563
|4,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:41 13-08-2025
|39,20028
|28,10806
|7,81
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:40 13-08-2025
|39,1975
|28,0763
|5,2
|1,8
|Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars)
|09:08:30 13-08-2025
|41,52139
|44,16028
|6,24
|2,9
|Palu (Elazığ)
|09:08:19 13-08-2025
|38,70611
|39,91222
|6,91
|2,2
|PALU (ELAZIG)
|09:08:18 13-08-2025
|38,6932
|39,9357
|13,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:06 13-08-2025
|39,23
|28,09
|4,86
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:08:05 13-08-2025
|39,2338
|28,0548
|7,9
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:48 13-08-2025
|39,1878
|28,1918
|8,8
|1,5
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|09:01:20 13-08-2025
|39,108
|28,0368
|14,3
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:00:09 13-08-2025
|39,1935
|28,167
|8
|1,7
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|08:58:57 13-08-2025
|39,1488
|27,9922
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:16 13-08-2025
|39,13667
|28,145
|5
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:16 13-08-2025
|39,1598
|28,1075
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:13 13-08-2025
|39,23417
|28,16056
|7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:13 13-08-2025
|39,2232
|28,1457
|7,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:45:08 13-08-2025
|39,22694
|28,15889
|7,72
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:45:07 13-08-2025
|39,1908
|28,1435
|5,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:17 13-08-2025
|39,18944
|28,12722
|7,43
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:17 13-08-2025
|39,2005
|28,1095
|14,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:28 13-08-2025
|39,20833
|28,20778
|6,13
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:42:27 13-08-2025
|39,1613
|28,2132
|14,3
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:57 13-08-2025
|39,2312
|28,0373
|12,4
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:04 13-08-2025
|39,213
|28,179
|9,3
|1,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|08:37:12 13-08-2025
|37,5643
|35,8362
|6,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:00 13-08-2025
|39,19556
|28,13972
|6,34
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:00 13-08-2025
|39,1545
|28,1258
|9,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:21 13-08-2025
|39,20222
|28,1675
|8,38
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:20 13-08-2025
|39,1898
|28,1567
|9,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:26:29 13-08-2025
|39,16778
|28,22722
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:26:29 13-08-2025
|39,1887
|28,1815
|7,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:38 13-08-2025
|39,23167
|28,12333
|4,79
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:37 13-08-2025
|39,2443
|28,107
|7,3
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:21:23 13-08-2025
|39,2567
|29,0015
|5,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:41 13-08-2025
|39,20667
|28,16028
|9,43
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:41 13-08-2025
|39,1658
|28,1298
|8,6
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|08:15:12 13-08-2025
|38,44056
|39,07111
|7,16
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:14:42 13-08-2025
|39,2338
|28,0285
|14,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:56 13-08-2025
|39,23528
|28,1025
|8,43
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:11:56 13-08-2025
|39,2165
|28,0852
|10
|1,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:10:12 13-08-2025
|39,139
|28,0695
|2,7
|1,5
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|08:08:58 13-08-2025
|39,0078
|28,1568
|15,1
|1,5
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:54 13-08-2025
|39,273
|27,9638
|23,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:51 13-08-2025
|39,26833
|28,07611
|6,99
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:49 13-08-2025
|39,217
|28,021
|42,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:06:26 13-08-2025
|39,17722
|28,16194
|6,93
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:06:24 13-08-2025
|39,2022
|28,056
|13,7
|1,6
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|07:54:42 13-08-2025
|39,1037
|28,077
|12,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:15 13-08-2025
|39,23694
|28,09306
|9,63
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:54:15 13-08-2025
|39,1992
|28,0307
|16,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:51 13-08-2025
|39,16833
|28,15167
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:50 13-08-2025
|39,211
|28,0645
|13,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:26 13-08-2025
|39,175
|28,15361
|6,98
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:25 13-08-2025
|39,1945
|28,1068
|12,7
|2,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|07:43:28 13-08-2025
|39,1677
|28,0358
|9,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:28 13-08-2025
|39,22889
|28,07417
|5,94
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:28 13-08-2025
|39,2025
|28,0242
|12,6
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:13 13-08-2025
|39,2035
|28,1887
|8,1
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|07:33:19 13-08-2025
|38,05806
|37,71056
|11,62
|2,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:33:19 13-08-2025
|38,0498
|37,6958
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:33:14 13-08-2025
|39,21694
|28,27
|7,46
|2,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:33:14 13-08-2025
|39,2197
|28,2642
|7,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:59 13-08-2025
|39,25389
|28,13806
|9,69
|1,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:21:58 13-08-2025
|39,239
|28,2167
|16,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:18 13-08-2025
|39,20778
|28,15
|6,61
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:17:17 13-08-2025
|39,195
|28,139
|9,6
|2,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|07:13:55 13-08-2025
|39,1413
|28,0867
|5,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:54 13-08-2025
|39,1675
|28,09917
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:01 13-08-2025
|39,20333
|28,15472
|9,47
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:00 13-08-2025
|39,2042
|28,1417
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:11:03 13-08-2025
|39,20583
|28,18
|6,5
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:11:02 13-08-2025
|39,1982
|28,1602
|12,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:45 13-08-2025
|39,22361
|28,09111
|6,24
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:56 13-08-2025
|39,22389
|28,1475
|11,69
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:59:21 13-08-2025
|39,21528
|28,15778
|10,56
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:59:20 13-08-2025
|39,138
|28,2075
|1,8
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:58:28 13-08-2025
|39,1878
|28,125
|9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:01 13-08-2025
|39,23417
|28,06139
|10,67
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:53:01 13-08-2025
|39,1808
|28,0222
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:14 13-08-2025
|39,22639
|28,16639
|9,48
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:51:14 13-08-2025
|39,2213
|28,128
|7,3
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:49 13-08-2025
|39,21806
|28,03611
|5,14
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:49:49 13-08-2025
|39,2055
|28,0353
|8,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:48:35 13-08-2025
|39,25639
|28,07167
|7
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:48:35 13-08-2025
|39,2422
|28,1585
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:15 13-08-2025
|39,21167
|28,17278
|8,49
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:44:13 13-08-2025
|39,1982
|28,1755
|4,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:25 13-08-2025
|39,2125
|28,11389
|7
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:24 13-08-2025
|39,2183
|28,122
|16,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:37:37 13-08-2025
|39,24361
|28,15333
|7,12
|2,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:37:37 13-08-2025
|39,229
|28,1275
|10
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:17 13-08-2025
|39,2425
|28,16139
|7,78
|2,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:17 13-08-2025
|39,2248
|28,133
|13,6
|2,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|06:27:49 13-08-2025
|39,1357
|28,0763
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:26 13-08-2025
|39,23111
|28,15194
|10,31
|1,2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|06:20:26 13-08-2025
|39,1012
|28,1212
|22,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:25 13-08-2025
|39,22306
|28,22583
|6,87
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:49 13-08-2025
|39,22056
|28,13722
|6,74
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:49 13-08-2025
|39,1973
|28,1607
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:38 13-08-2025
|39,18611
|28,16722
|6,87
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:37 13-08-2025
|39,1948
|28,1177
|9,3
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:01 13-08-2025
|39,1868
|28,07
|12,5
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:15 13-08-2025
|39,1627
|28,1668
|4,6
|1,5
|Kale (Malatya)
|06:05:50 13-08-2025
|38,34083
|38,84194
|7
|1,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:46 13-08-2025
|39,2535
|28,0853
|13,6
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:42 13-08-2025
|39,1457
|28,206
|6,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:41 13-08-2025
|39,20083
|28,20833
|6,75
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:09 13-08-2025
|39,21833
|28,19611
|5,16
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:09 13-08-2025
|39,174
|28,1657
|9
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:00:07 13-08-2025
|38,17194
|38,185
|16,69
|3,4
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|06:00:06 13-08-2025
|38,1683
|38,1675
|5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:01 13-08-2025
|39,20694
|28,12778
|6,95
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:01 13-08-2025
|39,1847
|28,1145
|8,4
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:30 13-08-2025
|39,1538
|28,1785
|8,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:55:28 13-08-2025
|39,19444
|28,16361
|5,68
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:55:26 13-08-2025
|39,2043
|28,1785
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:26 13-08-2025
|39,18944
|28,15444
|8,88
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:26 13-08-2025
|39,1702
|28,1392
|9
|2,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.99 km] Yumurtalık (Adana)
|05:43:46 13-08-2025
|36,70583
|35,88806
|7
|2,6
|YUMURTALIK (ADANA)
|05:43:45 13-08-2025
|36,7078
|35,8208
|8,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:38 13-08-2025
|39,18083
|28,1775
|6,49
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:37 13-08-2025
|39,1807
|28,1602
|8,4
|2,6
|DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR)
|05:39:55 13-08-2025
|40,3935
|28,0647
|8,7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:35:18 13-08-2025
|39,20556
|28,15083
|7,3
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:35:17 13-08-2025
|39,1692
|28,1137
|4,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:32:36 13-08-2025
|39,18528
|28,17583
|6,96
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:32:35 13-08-2025
|39,1997
|28,187
|10,6
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:31:40 13-08-2025
|39,1175
|28,1222
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:31:39 13-08-2025
|39,18139
|28,16389
|6,87
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:43 13-08-2025
|39,2148
|28,1275
|9,4
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:50 13-08-2025
|39,2448
|28,1605
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:36 13-08-2025
|39,25139
|28,10222
|7,85
|1,7
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:36 13-08-2025
|39,2572
|28,0912
|6,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:23:46 13-08-2025
|39,19556
|28,15667
|9,92
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:23:46 13-08-2025
|39,1678
|28,1828
|11,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:07 13-08-2025
|39,18889
|28,18694
|6,66
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:06 13-08-2025
|39,18
|28,1687
|9,2
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:09 13-08-2025
|39,1797
|28,1043
|20,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:46 13-08-2025
|39,2
|28,13361
|5,31
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:46 13-08-2025
|39,2115
|28,0787
|11,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:14:27 13-08-2025
|39,2675
|28,19361
|6,94
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:27 13-08-2025
|39,22
|28,1167
|9,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:41 13-08-2025
|39,22639
|28,04583
|7
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:11:41 13-08-2025
|39,2138
|28,0468
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:07 13-08-2025
|39,21528
|28,175
|9,65
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:07:06 13-08-2025
|39,2023
|28,1343
|13,8
|2,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:58 13-08-2025
|39,2107
|28,0252
|8,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:57 13-08-2025
|39,22472
|28,03083
|7,63
|2,6
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:59:46 13-08-2025
|39,2463
|27,9902
|8,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:53 13-08-2025
|39,12444
|28,21278
|6,98
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:55:52 13-08-2025
|39,1075
|28,198
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:01 13-08-2025
|39,19306
|28,17556
|5,84
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:00 13-08-2025
|39,1848
|28,1448
|8,4
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|04:50:14 13-08-2025
|38,25556
|38,65889
|8,87
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:50:13 13-08-2025
|38,2522
|38,6135
|15,9
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|04:49:18 13-08-2025
|38,27639
|38,66889
|12,28
|1,7
|HISARTEPE (MALATYA)
|04:49:17 13-08-2025
|38,3133
|38,5558
|25,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:17 13-08-2025
|39,19111
|28,15861
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:17 13-08-2025
|39,1697
|28,134
|9,8
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:58 13-08-2025
|39,1403
|28,1165
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:57 13-08-2025
|39,19
|28,17194
|6,74
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:58 13-08-2025
|39,23556
|28,1525
|6,99
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:58 13-08-2025
|39,2202
|28,1258
|7,8
|1,9
|Akşehir (Konya)
|04:44:52 13-08-2025
|38,37361
|31,60139
|7,02
|2,5
|ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA)
|04:44:51 13-08-2025
|38,3612
|31,559
|18,3
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:41:40 13-08-2025
|39,2125
|28,0948
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:39 13-08-2025
|39,22694
|28,06972
|6,45
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:37:06 13-08-2025
|39,25667
|28,06861
|11,09
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:37:06 13-08-2025
|39,2377
|28,0535
|11,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:31:53 13-08-2025
|39,16833
|28,17472
|12,37
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:31:53 13-08-2025
|39,1565
|28,1547
|8,2
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:44 13-08-2025
|39,23722
|28,10222
|7,01
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:44 13-08-2025
|39,2138
|28,0473
|7,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:38 13-08-2025
|39,22
|28,27389
|5,42
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:38 13-08-2025
|39,2012
|28,2305
|12,8
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|04:26:41 13-08-2025
|39,22111
|27,98861
|7,06
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|04:26:40 13-08-2025
|39,2212
|27,9725
|15
|1,7
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|04:26:02 13-08-2025
|40,4133
|27,1153
|10
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:52 13-08-2025
|39,21
|28,04111
|8,24
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:52 13-08-2025
|39,2025
|28,0172
|6,7
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:22:54 13-08-2025
|39,2268
|28,0685
|8,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:57 13-08-2025
|39,17694
|28,1725
|6,55
|0,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:57 13-08-2025
|39,1788
|28,0942
|11,9
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:41 13-08-2025
|39,2067
|28,1682
|7,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:40 13-08-2025
|39,23361
|28,20639
|6,06
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:22 13-08-2025
|39,21639
|28,09083
|7
|2,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:21 13-08-2025
|39,2285
|28,1118
|9,9
|3,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:17 13-08-2025
|39,2242
|28,061
|7,6
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:59 13-08-2025
|39,1192
|28,1432
|11,7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:48 13-08-2025
|39,1813
|28,0763
|8,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:21 13-08-2025
|39,22278
|28,19972
|9,39
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:20 13-08-2025
|39,2033
|28,131
|7,3
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:25 13-08-2025
|39,18
|28,1772
|11,1
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:14 13-08-2025
|39,2442
|28,1153
|18,9
|1,6
|Marmara Denizi - [03.11 km] Çiftlikköy (Yalova)
|04:03:15 13-08-2025
|40,69722
|29,32583
|7
|1,6
|KIRAZLI (YALOVA)
|04:03:15 13-08-2025
|40,6307
|29,2807
|14,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:01 13-08-2025
|39,17194
|28,07083
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:00 13-08-2025
|39,177
|28,0723
|8,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:52:53 13-08-2025
|39,20111
|28,11694
|8,4
|3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:53 13-08-2025
|39,2222
|28,105
|8,3
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:44:04 13-08-2025
|39,1932
|28,1388
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:41:29 13-08-2025
|39,21083
|28,1375
|9,28
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:41:29 13-08-2025
|39,1903
|28,1618
|7,9
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|03:41:12 13-08-2025
|39,068
|28,1143
|17,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:08 13-08-2025
|39,225
|28,0925
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:07 13-08-2025
|39,2383
|28,079
|7,9
|1,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:04 13-08-2025
|39,26
|28,1012
|8,1
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:43 13-08-2025
|39,1142
|28,155
|22,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:36:31 13-08-2025
|39,1562
|28,1478
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:12 13-08-2025
|39,20083
|28,17806
|8,59
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:11 13-08-2025
|39,2025
|28,1627
|11,6
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:18 13-08-2025
|39,1852
|28,0607
|8,7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:34 13-08-2025
|39,2018
|27,9922
|24,6
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:45 13-08-2025
|39,1583
|28,0845
|16,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:01 13-08-2025
|39,1353
|28,1045
|26,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:35 13-08-2025
|39,18889
|28,14056
|6,37
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:34 13-08-2025
|39,1983
|28,1497
|12,9
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:09:02 13-08-2025
|39,20444
|28,20722
|8,48
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:09:01 13-08-2025
|39,2152
|28,1863
|10,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:01 13-08-2025
|39,17
|28,11278
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:01 13-08-2025
|39,1628
|28,0898
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:28 13-08-2025
|39,14167
|28,20667
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:27 13-08-2025
|39,2105
|28,1665
|8,2
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:44 13-08-2025
|39,168
|28,1545
|14
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:29 13-08-2025
|39,2205
|28,0727
|11,9
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:56:06 13-08-2025
|39,2123
|28,0792
|10,8
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:10 13-08-2025
|39,2008
|28,1342
|7,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:31 13-08-2025
|39,17806
|28,15944
|15
|2,1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:28 13-08-2025
|39,2537
|28,232
|11,2
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:14 13-08-2025
|39,1827
|28,1785
|11,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:50:34 13-08-2025
|39,19667
|28,13556
|37,11
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:50:30 13-08-2025
|39,1928
|28,1287
|12,8
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:18 13-08-2025
|39,1582
|28,1493
|11,6
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:43:49 13-08-2025
|39,2148
|28,1533
|8,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:47 13-08-2025
|39,21361
|28,10083
|7,05
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:46 13-08-2025
|39,2035
|28,1067
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:33 13-08-2025
|39,20611
|28,1075
|16,13
|3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:30 13-08-2025
|39,233
|28,0988
|16
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:59 13-08-2025
|39,16667
|28,15778
|5,13
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:58 13-08-2025
|39,1632
|28,1283
|9,6
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:45 13-08-2025
|39,1638
|28,0998
|9,6
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:46 13-08-2025
|39,2252
|28,1805
|7
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|02:24:50 13-08-2025
|39,23611
|27,93417
|7
|1,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|02:24:48 13-08-2025
|39,2242
|27,9642
|7,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:55 13-08-2025
|39,17806
|28,1875
|6,61
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:54 13-08-2025
|39,1697
|28,121
|9,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:37 13-08-2025
|39,26111
|28,12056
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:36 13-08-2025
|39,278
|28,1197
|15,7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:46 13-08-2025
|39,1762
|28,1603
|10,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:07 13-08-2025
|39,19472
|28,18278
|6,95
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:06 13-08-2025
|39,1815
|28,0938
|9,9
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:04 13-08-2025
|39,2108
|28,2547
|26,7
|1,5
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|02:10:59 13-08-2025
|38,1308
|38,6045
|8,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:00 13-08-2025
|39,21889
|28,10222
|10,14
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:00 13-08-2025
|39,2103
|28,0765
|13,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:47 13-08-2025
|39,24389
|28,16861
|6,16
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:07:47 13-08-2025
|39,205
|28,111
|12,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:02:10 13-08-2025
|39,25917
|28,03139
|7,33
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:02:10 13-08-2025
|39,2253
|27,9978
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:11 13-08-2025
|39,20556
|28,13278
|8,72
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:26 13-08-2025
|39,173
|28,0718
|10,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:58:38 13-08-2025
|39,15889
|28,13889
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:37 13-08-2025
|39,1543
|28,1368
|13,7
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|01:58:24 13-08-2025
|38,1602
|38,4505
|5,1
|0,6
|ALHANUSAGI (MALATYA)
|01:57:05 13-08-2025
|38,2818
|38,6448
|17,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:53:45 13-08-2025
|39,1875
|28,15472
|8,84
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:48 13-08-2025
|39,22111
|28,17611
|9,21
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:47 13-08-2025
|39,1953
|28,189
|7,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:39 13-08-2025
|39,19444
|28,17333
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:39 13-08-2025
|39,1798
|28,1177
|8,1
|1,6
|PELITLI (MALATYA)
|01:48:24 13-08-2025
|38,2978
|38,6025
|28,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:45:22 13-08-2025
|39,20722
|28,19667
|5,12
|1,5
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:45:19 13-08-2025
|39,2328
|28,2325
|11,5
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:27 13-08-2025
|39,1652
|28,1813
|10,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:17 13-08-2025
|39,24861
|28,17139
|11,21
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:17 13-08-2025
|39,2478
|28,1507
|13,4
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:42:08 13-08-2025
|39,0962
|28,18
|3,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:12 13-08-2025
|39,19833
|28,18583
|8,14
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:11 13-08-2025
|39,2103
|28,1727
|8,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:12 13-08-2025
|39,21806
|28,14306
|10,67
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:36:11 13-08-2025
|39,1928
|28,1403
|8,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:21 13-08-2025
|39,21861
|28,19056
|8,94
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:20 13-08-2025
|39,1903
|28,2245
|10,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|01:32:59 13-08-2025
|38,2925
|38,70528
|14,07
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:32:25 13-08-2025
|39,21889
|28,15194
|9,72
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:32:25 13-08-2025
|39,2008
|28,1335
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:28:32 13-08-2025
|39,21583
|28,21944
|6,85
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:28:29 13-08-2025
|39,1895
|28,153
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:35 13-08-2025
|39,25389
|28,05472
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:34 13-08-2025
|39,236
|28,0303
|16
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:24:26 13-08-2025
|39,2018
|28,1012
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:21:54 13-08-2025
|39,19139
|28,20194
|17,94
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:21:50 13-08-2025
|39,1572
|28,2093
|16,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:21 13-08-2025
|39,21222
|28,21611
|5
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:16:20 13-08-2025
|39,2197
|28,185
|9,5
|2,7
|Çaygören Barajı - [01.36 km] Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:42 13-08-2025
|39,24556
|28,21806
|6,93
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:42 13-08-2025
|39,2312
|28,2013
|11,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:18 13-08-2025
|39,16694
|28,13389
|6,92
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:16 13-08-2025
|39,1977
|28,1152
|5,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:06:45 13-08-2025
|39,16722
|28,15833
|11,72
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:06:45 13-08-2025
|39,158
|28,1263
|9
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:52 13-08-2025
|39,1977
|28,0032
|13,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:57 13-08-2025
|39,19889
|28,08944
|6,14
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:57 13-08-2025
|39,1892
|28,0962
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:14 13-08-2025
|39,25917
|28,07611
|7,02
|1,4
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:02:11 13-08-2025
|39,2578
|28,3093
|23,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:00:38 13-08-2025
|39,20361
|28,1525
|9,21
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:00:37 13-08-2025
|39,2033
|28,1607
|11,6
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|00:58:07 13-08-2025
|39,16167
|28,04056
|9,55
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:04 13-08-2025
|39,2085
|28,0695
|8,9
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:39 13-08-2025
|39,2065
|28,1517
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:08 13-08-2025
|39,14806
|28,15778
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:07 13-08-2025
|39,188
|28,1033
|9,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:53:54 13-08-2025
|39,23639
|28,05417
|7
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:53:53 13-08-2025
|39,2448
|28,0537
|6,8
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:33 13-08-2025
|39,1872
|28,1102
|8,5
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:42:54 13-08-2025
|39,1612
|28,152
|8,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:10 13-08-2025
|39,18889
|28,16889
|7,1
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:40:10 13-08-2025
|39,1855
|28,1697
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:05 13-08-2025
|39,19
|28,15667
|7,35
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:05 13-08-2025
|39,184
|28,1433
|8,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:24 13-08-2025
|39,19333
|28,16833
|8,68
|4,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:24 13-08-2025
|39,1915
|28,1462
|8,9
|4,1
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem