Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menderes (İzmir)
|23:36:47 13-12-2024
|38,20833
|27,03472
|7
|1,4
|ORHANLI-SEFERIHISAR (IZMIR)
|23:36:47 13-12-2024
|38,1398
|26,9952
|12,1
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|23:33:37 13-12-2024
|37,83639
|36,13556
|7,05
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|23:29:17 13-12-2024
|37,82833
|36,12111
|7
|2,1
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:29:17 13-12-2024
|37,8602
|36,0987
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|23:28:41 13-12-2024
|37,83472
|36,13333
|7,2
|1,8
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:28:40 13-12-2024
|37,8673
|36,0633
|3,1
|2
|Germencik (Aydın)
|22:56:34 13-12-2024
|37,88583
|27,59111
|7
|1,7
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|22:56:33 13-12-2024
|37,9383
|27,5535
|12,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:33:22 13-12-2024
|39,40611
|27,97111
|7,08
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|22:33:18 13-12-2024
|36,86889
|31,29333
|6,08
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:20:21 13-12-2024
|38,1075
|37,86
|5,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:54:48 13-12-2024
|38,34139
|38,80889
|7
|1,9
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|21:54:47 13-12-2024
|38,3662
|38,8547
|8,1
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:45:03 13-12-2024
|38,08944
|37,24528
|6,89
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:45:02 13-12-2024
|38,0763
|37,2663
|11
|1,3
|Baykan (Siirt)
|21:33:57 13-12-2024
|38,11722
|41,6225
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|20:47:01 13-12-2024
|40,3388
|24,1485
|10,7
|2,9
|AGILBASI-DARENDE (MALATYA)
|20:36:05 13-12-2024
|38,5558
|37,8667
|5,4
|1,6
|Honaz (Denizli)
|19:53:47 13-12-2024
|37,85694
|29,33472
|6,97
|2
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|19:53:47 13-12-2024
|37,8193
|29,3598
|12,1
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:45:23 13-12-2024
|37,39028
|37,12306
|11,66
|1,4
|Gölmarmara (Manisa)
|18:27:53 13-12-2024
|38,73472
|27,86722
|7,12
|1,2
|Merkez (Bolu)
|17:15:36 13-12-2024
|40,87361
|31,74111
|5,26
|1,9
|BALTALI-(BOLU)
|17:15:35 13-12-2024
|40,7223
|31,8392
|19,6
|2,3
|Güney (Denizli)
|16:39:56 13-12-2024
|38,08222
|29,05694
|7
|1,4
|Van Gölü - [03.04 km] Erciş (Van)
|16:15:14 13-12-2024
|38,97028
|43,52361
|8,75
|1,5
|Tuşba (Van)
|16:03:47 13-12-2024
|38,86056
|43,61917
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|15:44:05 13-12-2024
|40,2972
|24,118
|5,5
|2,4
|Muradiye (Van)
|15:26:26 13-12-2024
|38,84222
|43,63833
|7,02
|2,3
|KUSCU-MURADIYE (VAN)
|15:26:25 13-12-2024
|38,8025
|43,6585
|7,9
|2,6
|Tuzlukçu (Konya)
|15:20:03 13-12-2024
|38,57417
|31,62806
|7
|0,8
|Ezine (Çanakkale)
|15:10:50 13-12-2024
|39,67778
|26,39222
|7
|1,6
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|15:10:50 13-12-2024
|39,701
|26,3823
|11,5
|1,8
|Van Gölü - [12.71 km] Tuşba (Van)
|15:03:27 13-12-2024
|38,68806
|43,04333
|6,49
|1,3
|VAN GOLU
|15:03:25 13-12-2024
|38,691
|42,9788
|5,2
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:37 13-12-2024
|38,535
|28,27722
|7
|1,3
|DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA)
|14:49:37 13-12-2024
|38,5423
|28,2855
|5,4
|1,7
|Soma (Manisa)
|14:13:37 13-12-2024
|39,23083
|27,75222
|7,18
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|13:56:01 13-12-2024
|38,4375
|37,9375
|7
|1,5
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|13:56:01 13-12-2024
|38,7473
|37,9187
|5
|1
|Selendi (Manisa)
|13:26:28 13-12-2024
|38,71083
|28,80028
|7
|1
|SANDAL-KULA (MANISA)
|13:26:28 13-12-2024
|38,5627
|28,5802
|23
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:17:21 13-12-2024
|39,46583
|28,15722
|7
|1,5
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:17:20 13-12-2024
|39,4557
|28,1518
|2,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:22 13-12-2024
|39,46083
|28,14139
|6,96
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:22 13-12-2024
|39,4745
|28,1503
|2,4
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:56:58 13-12-2024
|37,955
|36,47417
|6,99
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:53:34 13-12-2024
|37,23833
|36,89111
|6,88
|0,9
|YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS)
|12:42:35 13-12-2024
|37,6657
|36,641
|6,4
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:42:33 13-12-2024
|37,71361
|36,59889
|7,08
|1,6
|Sır Barajı - [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:38:40 13-12-2024
|37,55111
|36,85333
|7
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|12:36:54 13-12-2024
|38,04361
|32,40556
|7
|1,3
|SIZMA-SELCUKLU (KONYA)
|12:36:54 13-12-2024
|38,0557
|32,3833
|0
|1,3
|Tut (Adıyaman)
|12:26:47 13-12-2024
|37,77167
|37,94194
|11,43
|1,2
|CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN)
|12:26:46 13-12-2024
|37,9442
|38,5217
|5
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:03:33 13-12-2024
|37,20917
|36,74167
|6,92
|1,8
|Salihli (Manisa)
|11:50:31 13-12-2024
|38,51083
|28,24917
|7
|1
|KABAZLI-SALIHLI (MANISA)
|11:50:28 13-12-2024
|38,4747
|28,2257
|30
|1,1
|Karatay (Konya)
|11:48:45 13-12-2024
|38,08111
|33,17083
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:43:01 13-12-2024
|38,23444
|38,82333
|6,9
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:37:10 13-12-2024
|38,21333
|37,76083
|7
|1,9
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:37:09 13-12-2024
|38,1768
|37,8155
|19,7
|1,6
|YUNANISTAN
|11:34:11 13-12-2024
|40,318
|24,1258
|15,3
|4,9
|Ege Denizi
|11:34:06 13-12-2024
|40,16528
|23,92278
|15,73
|4,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|11:25:59 13-12-2024
|38,4
|27,32417
|7
|1,4
|VISNELI-KEMALPASA (IZMIR)
|11:25:59 13-12-2024
|38,3577
|27,3505
|22
|1,6
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:19:38 13-12-2024
|40,2452
|31,7163
|17,6
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|11:19:32 13-12-2024
|39,99389
|31,89889
|7,11
|2
|YUNANISTAN
|11:12:19 13-12-2024
|40,4268
|24,322
|10,6
|4
|Ege Denizi
|11:12:15 13-12-2024
|40,00361
|24,20472
|8,51
|3,7
|Ege Denizi
|11:07:01 13-12-2024
|40,20639
|23,87306
|16,74
|3,2
|Tercan (Erzincan)
|11:04:09 13-12-2024
|39,8675
|40,23389
|6,98
|3,4
|ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN)
|11:04:08 13-12-2024
|39,8797
|40,2485
|5
|3,5
|Merkez (Kırklareli)
|10:35:22 13-12-2024
|41,78861
|27,37361
|7,71
|1,4
|Salihli (Manisa)
|10:28:25 13-12-2024
|38,52528
|28,25444
|7
|1
|Salihli (Manisa)
|10:14:06 13-12-2024
|38,50667
|28,23667
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|10:09:40 13-12-2024
|36,98694
|28,405
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|10:07:49 13-12-2024
|37,01139
|28,45806
|7
|1,9
|ORNEKKOY-ULA (MUGLA)
|10:07:49 13-12-2024
|37,0298
|28,4858
|7,8
|2,2
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars)
|09:57:42 13-12-2024
|41,42778
|43,92222
|6,65
|2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:56:43 13-12-2024
|38,71
|31,46806
|9,57
|1,2
|Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya)
|09:54:52 13-12-2024
|36,02083
|31,63444
|7,58
|1,9
|Salihli (Manisa)
|09:47:36 13-12-2024
|38,52389
|28,27694
|7,01
|2,3
|AKOREN-SALIHLI (MANISA)
|09:47:35 13-12-2024
|38,5242
|28,3027
|5
|2,5
|Seydikemer (Muğla)
|09:43:09 13-12-2024
|36,89333
|29,54417
|10,29
|1,5
|YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)
|09:43:08 13-12-2024
|36,7985
|29,5218
|0
|1,7
|Germencik (Aydın)
|09:28:33 13-12-2024
|37,85
|27,47694
|5,3
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:19:12 13-12-2024
|37,47611
|37,00778
|7
|0,9
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|09:19:11 13-12-2024
|37,4865
|37,0428
|2,8
|0,7
|Germencik (Aydın)
|09:08:45 13-12-2024
|37,85
|27,46528
|7
|1,6
|ARGAVLI-SOKE (AYDIN)
|09:08:45 13-12-2024
|37,8418
|27,485
|3,5
|1,7
|Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
|08:40:06 13-12-2024
|36,90667
|27,20083
|7,12
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|08:40:06 13-12-2024
|36,9893
|27,1667
|5
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
|08:21:27 13-12-2024
|41,41194
|43,86889
|7,31
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:02:59 13-12-2024
|39,69083
|26,38472
|7,08
|1,1
|Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
|07:47:19 13-12-2024
|38,70194
|26,50722
|10,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
|07:45:59 13-12-2024
|37,94083
|27,14889
|7,1
|1,5
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|07:35:02 13-12-2024
|38,69639
|31,47139
|12,51
|3,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|07:35:01 13-12-2024
|38,6913
|31,4758
|1
|3,9
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
|05:26:10 13-12-2024
|41,17889
|43,83889
|6,7
|2,1
|Hassa (Hatay)
|04:05:48 13-12-2024
|36,80139
|36,52722
|11,54
|2,4
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|04:05:48 13-12-2024
|36,8105
|36,485
|8
|2,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:01:59 13-12-2024
|37,83444
|36,40278
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:57:10 13-12-2024
|38,0373
|37,5775
|5,2
|1,3
|KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:52:30 13-12-2024
|36,5983
|36,4247
|17,3
|1,4
|KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:18:40 13-12-2024
|36,6025
|36,3897
|2,4
|2,7
|DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)
|02:43:30 13-12-2024
|36,6545
|36,1635
|6
|1,4
|KARATAS-(OSMANIYE)
|02:18:13 13-12-2024
|37,061
|36,3972
|8,8
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:58:52 13-12-2024
|38,0382
|37,5595
|5,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:45:11 13-12-2024
|38,50944
|28,23972
|7
|2,3
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|01:45:11 13-12-2024
|38,5053
|28,2795
|8,9
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menderes (İzmir)
|23:36:47 13-12-2024
|38,20833
|27,03472
|7
|1,4
|ORHANLI-SEFERIHISAR (IZMIR)
|23:36:47 13-12-2024
|38,1398
|26,9952
|12,1
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|23:33:37 13-12-2024
|37,83639
|36,13556
|7,05
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|23:29:17 13-12-2024
|37,82833
|36,12111
|7
|2,1
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:29:17 13-12-2024
|37,8602
|36,0987
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|23:28:41 13-12-2024
|37,83472
|36,13333
|7,2
|1,8
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:28:40 13-12-2024
|37,8673
|36,0633
|3,1
|2
|Germencik (Aydın)
|22:56:34 13-12-2024
|37,88583
|27,59111
|7
|1,7
|CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|22:56:33 13-12-2024
|37,9383
|27,5535
|12,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:33:22 13-12-2024
|39,40611
|27,97111
|7,08
|1,3
|Manavgat (Antalya)
|22:33:18 13-12-2024
|36,86889
|31,29333
|6,08
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:20:21 13-12-2024
|38,1075
|37,86
|5,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:54:48 13-12-2024
|38,34139
|38,80889
|7
|1,9
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|21:54:47 13-12-2024
|38,3662
|38,8547
|8,1
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:45:03 13-12-2024
|38,08944
|37,24528
|6,89
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:45:02 13-12-2024
|38,0763
|37,2663
|11
|1,3
|Baykan (Siirt)
|21:33:57 13-12-2024
|38,11722
|41,6225
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|20:47:01 13-12-2024
|40,3388
|24,1485
|10,7
|2,9
|AGILBASI-DARENDE (MALATYA)
|20:36:05 13-12-2024
|38,5558
|37,8667
|5,4
|1,6
|Honaz (Denizli)
|19:53:47 13-12-2024
|37,85694
|29,33472
|6,97
|2
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|19:53:47 13-12-2024
|37,8193
|29,3598
|12,1
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|19:45:23 13-12-2024
|37,39028
|37,12306
|11,66
|1,4
|Gölmarmara (Manisa)
|18:27:53 13-12-2024
|38,73472
|27,86722
|7,12
|1,2
|Merkez (Bolu)
|17:15:36 13-12-2024
|40,87361
|31,74111
|5,26
|1,9
|BALTALI-(BOLU)
|17:15:35 13-12-2024
|40,7223
|31,8392
|19,6
|2,3
|Güney (Denizli)
|16:39:56 13-12-2024
|38,08222
|29,05694
|7
|1,4
|Van Gölü - [03.04 km] Erciş (Van)
|16:15:14 13-12-2024
|38,97028
|43,52361
|8,75
|1,5
|Tuşba (Van)
|16:03:47 13-12-2024
|38,86056
|43,61917
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|15:44:05 13-12-2024
|40,2972
|24,118
|5,5
|2,4
|Muradiye (Van)
|15:26:26 13-12-2024
|38,84222
|43,63833
|7,02
|2,3
|KUSCU-MURADIYE (VAN)
|15:26:25 13-12-2024
|38,8025
|43,6585
|7,9
|2,6
|Tuzlukçu (Konya)
|15:20:03 13-12-2024
|38,57417
|31,62806
|7
|0,8
|Ezine (Çanakkale)
|15:10:50 13-12-2024
|39,67778
|26,39222
|7
|1,6
|BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
|15:10:50 13-12-2024
|39,701
|26,3823
|11,5
|1,8
|Van Gölü - [12.71 km] Tuşba (Van)
|15:03:27 13-12-2024
|38,68806
|43,04333
|6,49
|1,3
|VAN GOLU
|15:03:25 13-12-2024
|38,691
|42,9788
|5,2
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:37 13-12-2024
|38,535
|28,27722
|7
|1,3
|DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA)
|14:49:37 13-12-2024
|38,5423
|28,2855
|5,4
|1,7
|Soma (Manisa)
|14:13:37 13-12-2024
|39,23083
|27,75222
|7,18
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|13:56:01 13-12-2024
|38,4375
|37,9375
|7
|1,5
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|13:56:01 13-12-2024
|38,7473
|37,9187
|5
|1
|Selendi (Manisa)
|13:26:28 13-12-2024
|38,71083
|28,80028
|7
|1
|SANDAL-KULA (MANISA)
|13:26:28 13-12-2024
|38,5627
|28,5802
|23
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:17:21 13-12-2024
|39,46583
|28,15722
|7
|1,5
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:17:20 13-12-2024
|39,4557
|28,1518
|2,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:22 13-12-2024
|39,46083
|28,14139
|6,96
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:22 13-12-2024
|39,4745
|28,1503
|2,4
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:56:58 13-12-2024
|37,955
|36,47417
|6,99
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:53:34 13-12-2024
|37,23833
|36,89111
|6,88
|0,9
|YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS)
|12:42:35 13-12-2024
|37,6657
|36,641
|6,4
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:42:33 13-12-2024
|37,71361
|36,59889
|7,08
|1,6
|Sır Barajı - [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:38:40 13-12-2024
|37,55111
|36,85333
|7
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|12:36:54 13-12-2024
|38,04361
|32,40556
|7
|1,3
|SIZMA-SELCUKLU (KONYA)
|12:36:54 13-12-2024
|38,0557
|32,3833
|0
|1,3
|Tut (Adıyaman)
|12:26:47 13-12-2024
|37,77167
|37,94194
|11,43
|1,2
|CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN)
|12:26:46 13-12-2024
|37,9442
|38,5217
|5
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:03:33 13-12-2024
|37,20917
|36,74167
|6,92
|1,8
|Salihli (Manisa)
|11:50:31 13-12-2024
|38,51083
|28,24917
|7
|1
|KABAZLI-SALIHLI (MANISA)
|11:50:28 13-12-2024
|38,4747
|28,2257
|30
|1,1
|Karatay (Konya)
|11:48:45 13-12-2024
|38,08111
|33,17083
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:43:01 13-12-2024
|38,23444
|38,82333
|6,9
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:37:10 13-12-2024
|38,21333
|37,76083
|7
|1,9
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:37:09 13-12-2024
|38,1768
|37,8155
|19,7
|1,6
|YUNANISTAN
|11:34:11 13-12-2024
|40,318
|24,1258
|15,3
|4,9
|Ege Denizi
|11:34:06 13-12-2024
|40,16528
|23,92278
|15,73
|4,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|11:25:59 13-12-2024
|38,4
|27,32417
|7
|1,4
|VISNELI-KEMALPASA (IZMIR)
|11:25:59 13-12-2024
|38,3577
|27,3505
|22
|1,6
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:19:38 13-12-2024
|40,2452
|31,7163
|17,6
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|11:19:32 13-12-2024
|39,99389
|31,89889
|7,11
|2
|YUNANISTAN
|11:12:19 13-12-2024
|40,4268
|24,322
|10,6
|4
|Ege Denizi
|11:12:15 13-12-2024
|40,00361
|24,20472
|8,51
|3,7
|Ege Denizi
|11:07:01 13-12-2024
|40,20639
|23,87306
|16,74
|3,2
|Tercan (Erzincan)
|11:04:09 13-12-2024
|39,8675
|40,23389
|6,98
|3,4
|ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN)
|11:04:08 13-12-2024
|39,8797
|40,2485
|5
|3,5
|Merkez (Kırklareli)
|10:35:22 13-12-2024
|41,78861
|27,37361
|7,71
|1,4
|Salihli (Manisa)
|10:28:25 13-12-2024
|38,52528
|28,25444
|7
|1
|Salihli (Manisa)
|10:14:06 13-12-2024
|38,50667
|28,23667
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|10:09:40 13-12-2024
|36,98694
|28,405
|7
|1,2
|Ula (Muğla)
|10:07:49 13-12-2024
|37,01139
|28,45806
|7
|1,9
|ORNEKKOY-ULA (MUGLA)
|10:07:49 13-12-2024
|37,0298
|28,4858
|7,8
|2,2
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars)
|09:57:42 13-12-2024
|41,42778
|43,92222
|6,65
|2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:56:43 13-12-2024
|38,71
|31,46806
|9,57
|1,2
|Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya)
|09:54:52 13-12-2024
|36,02083
|31,63444
|7,58
|1,9
|Salihli (Manisa)
|09:47:36 13-12-2024
|38,52389
|28,27694
|7,01
|2,3
|AKOREN-SALIHLI (MANISA)
|09:47:35 13-12-2024
|38,5242
|28,3027
|5
|2,5
|Seydikemer (Muğla)
|09:43:09 13-12-2024
|36,89333
|29,54417
|10,29
|1,5
|YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)
|09:43:08 13-12-2024
|36,7985
|29,5218
|0
|1,7
|Germencik (Aydın)
|09:28:33 13-12-2024
|37,85
|27,47694
|5,3
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:19:12 13-12-2024
|37,47611
|37,00778
|7
|0,9
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|09:19:11 13-12-2024
|37,4865
|37,0428
|2,8
|0,7
|Germencik (Aydın)
|09:08:45 13-12-2024
|37,85
|27,46528
|7
|1,6
|ARGAVLI-SOKE (AYDIN)
|09:08:45 13-12-2024
|37,8418
|27,485
|3,5
|1,7
|Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
|08:40:06 13-12-2024
|36,90667
|27,20083
|7,12
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|08:40:06 13-12-2024
|36,9893
|27,1667
|5
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
|08:21:27 13-12-2024
|41,41194
|43,86889
|7,31
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|08:02:59 13-12-2024
|39,69083
|26,38472
|7,08
|1,1
|Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
|07:47:19 13-12-2024
|38,70194
|26,50722
|10,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
|07:45:59 13-12-2024
|37,94083
|27,14889
|7,1
|1,5
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|07:35:02 13-12-2024
|38,69639
|31,47139
|12,51
|3,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|07:35:01 13-12-2024
|38,6913
|31,4758
|1
|3,9
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
|05:26:10 13-12-2024
|41,17889
|43,83889
|6,7
|2,1
|Hassa (Hatay)
|04:05:48 13-12-2024
|36,80139
|36,52722
|11,54
|2,4
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|04:05:48 13-12-2024
|36,8105
|36,485
|8
|2,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:01:59 13-12-2024
|37,83444
|36,40278
|7
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:57:10 13-12-2024
|38,0373
|37,5775
|5,2
|1,3
|KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:52:30 13-12-2024
|36,5983
|36,4247
|17,3
|1,4
|KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:18:40 13-12-2024
|36,6025
|36,3897
|2,4
|2,7
|DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)
|02:43:30 13-12-2024
|36,6545
|36,1635
|6
|1,4
|KARATAS-(OSMANIYE)
|02:18:13 13-12-2024
|37,061
|36,3972
|8,8
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:58:52 13-12-2024
|38,0382
|37,5595
|5,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:45:11 13-12-2024
|38,50944
|28,23972
|7
|2,3
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|01:45:11 13-12-2024
|38,5053
|28,2795
|8,9
|2,5
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